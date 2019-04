Women shield themselves from rain under an umbrella as they take part in a protest calling on President Abdelaziz Bouteflika to quit, in Algiers, Algeria March 22, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina (Ramzi Boudina/Reuters)

[Read in English: Algerian women have waited 57 years for equality. Now it’s time for action.]

Melyssa Haffaf est la directrice de l’Initiative Gender Justice à l’Université de Georgetown.

Depuis que les manifestations ont commencé en Algérie le 22 février, une tornade d’espoir, de solidarité et de mobilisation collective s’est répandue dans le pays. Les mots peuvent à peine rendre l’excitation et l’euphorie ressenties par de nombreux Algériens, des jeunes manifestants qui sont descendus dans la rue en masse aux citoyens plus âgés qui n’osaient guère espérer qu’ils verraient ce jour. Partout dans le pays, des millions de personnes ont courageusement choisi d’exprimer leur profond mécontentement envers le «pouvoir». La demande initiale de démission du président âgé, invalide et absent, Abdelaziz Bouteflika, après 20 ans au pouvoir, a été le catalyseur qui a permis d’exprimer de nombreuses doléances légitimes longtemps restées silencieuses.

Mardi, en réponse aux manifestations, Bouteflika a finalement annoncé sa démission. Bien que cela ne garantisse pas un changement profond, la promesse d’une transition politique, après des années de stagnation et en réponse à un mouvement pacifique, mérite d'être célébrée. Cela n’aurait pu être réalisé sans le travail de citoyens engagés de tous âges et de tous horizons — en particulier des femmes, qui avaient beaucoup à gagner et beaucoup à perdre.

Les femmes ont été en première ligne des manifestations cette année. Cela n’était pas surprenant compte tenu de l’engagement historique des femmes algériennes en politique. En effet, les femmes algériennes ont joué un rôle crucial durant la décolonisation. Pendant la guerre d’Algérie de 1954 à 1962, elles ont participé à l’effort de guerre en soignant, en cachant des combattants, en assurant les liaisons et en participant à des opérations militaires.

Malgré leur participation capitale durant cette période, peu après l’indépendance de l’Algérie, le Front de Libération Nationale au pouvoir est rapidement devenu un club d’hommes qui a exclu les femmes des postes de pouvoir. Bien que la Constitution algérienne interdise la discrimination fondée sur « la naissance, la race, le sexe, l’opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale », le pays a adopté un Code de la Famille en 1984. Ce code a promu la domination des hommes sur les femmes, institutionnalisant la discrimination fondée sur le sexe. Ce code a principalement réduit les droits et libertés individuels des femmes et autorisé la polygamie, même s’il ne s’agissait pas d’une pratique culturelle courante, renforçant ainsi l’oppression patriarcale.

Puis, pendant la guerre civile des années 1990 et au début des années 2000, connue sous le nom de « décennie noire », les femmes algériennes ont été les premières cibles des groupes islamistes qui ont déclaré le hijab obligatoire et condamné les femmes qui travaillaient. Cette période a radicalement modifié l’accès des femmes à l’espace public et coûté la vie aux nombreuses qui ont refusé de se couvrir ou de se soumettre à ces règles patriarcales rigides.

Les séquelles de cette période sont encore palpables, même aujourd’hui : Par exemple, en juin 2018, une jeune femme qui courait a été violemment agressée par un homme qui lui a dit que sa place était dans la cuisine et non dans la rue. Après que la jeune femme ait publié son histoire, des centaines de personnes sont allées courir avec elle, en signe de solidarité en arborant des pancartes qui disaient à la société : « la place d’une femme est là où elle le souhaite ». Mais ces actes de défiance ne se sont pas traduits par des changements de politique ou de législation.

Dans ce contexte, la participation des femmes aux manifestations de rue donne un souffle particulier. Les femmes ont rejoint les marches et un groupe féministe a même créé un « carré féministe » aux portes de l’Université d’Alger au centre-ville. Le groupe, composé de femmes algériennes de toutes les générations, a publié une déclaration affirmant que la construction d’une nouvelle république algérienne est inconcevable si elle ne garantit pas l'égalité des droits à tous les citoyens.

Pourtant, cette approche non-violente, connue sous le nom de « selmiya », s’est heurtée à la violence lorsque des manifestants ont attaqué le carré. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, les femmes qui manifestaient ont été verbalement attaquées et leurs pancartes détruites pour avoir osé demander l'égalité. Outre attaques misogynes flagrantes, certains ont accusé ces femmes de diviser le mouvement en formulant des revendications particulières et ont affirmé que les femmes devraient attendre que le pays soit libéré pour faire valoir leurs droits.

Cette approche est totalement erronée. Les femmes et les groupes vulnérables entendent souvent dire que ce n’est pas le bon moment pour émettre des revendications tout en préconisant un changement révolutionnaire. Mais remettre les revendications des femmes en matière d’égalité à plus tard — notamment l’abolition du code de la famille — ne ferait qu’engendrer une hiérarchie inégale des doléances et passer sous silence les préoccupations légitimes des femmes pour l’avenir de l’Algérie. Si leurs revendications ne sont pas intégrées au mouvement maintenant, elles risquent de ne jamais voir le jour.

Les femmes algériennes attendent depuis 57 ans d’être traitées de manière égale, et avec cet air de changement, il n’y a pas de meilleur moment pour appeler à l’action. L’Algérie a souffert parce que les femmes ont été réduites au silence et écartées des sphères politiques et publiques après l’indépendance. Nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire la même erreur en 2019. La résistance étant plus que jamais en marche, les femmes doivent faire partie intégrante du débat.