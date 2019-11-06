Bir tanesi, “Arama emrimiz var” dedi.

“Niye zili çalmadınız” diye sordu Nurcan…

“Savcı, ‘Kapıyı kırabilirsiniz’ dedi” cevabını verdiler.

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Evi aradıktan sonra Nurcan’ı alıp götürdüler. Ocak ayında attığı bir twitten dolayı gözaltına alındığını karakolda öğrendi: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin harekâtıyla ilgili, “O bomba her düştüğünde çoluk çocuk insanlar ölüyor” diye yazmıştı. 19 Ekim’de polisler yine geldi. Bu kez sabahın 5’iydi.

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Türk ordusu yine Suriye’ye girmiş, Nurcan yine tweet atıp eleştirmişti. Çocuklar bir kez daha korkuyla sıçradı yataklarından… Otuz kadar eli silahlı polis, yine evi basıp darmadağın etti. Ama bu kez Nurcan yoktu; İngiltere’deydi. Yine bir tweet’le gösterdi tepkisini:

“Yakında döneceğim. Döndüğümde başıma ne geleceğini bilmiyorum elbet, ama iki küçük çocuğuma bunları yaşatanlara döner dönmez dava açacağım”.

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Türk ordusunun Suriye’ye girmesinin gölgesi, Türkiye’nin üzerine düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu operasyonu, muhaliflere baskı yapmak için kullandı. Operasyonun ulusal güvenliğe yararı şüpheli, ama caydırıcı etkisi, siyaseten Erdoğan’a yarar sağlıyor.

Diyarbakır’da Nurcan’ın evi basılırken, polis Yüksekova’nın popüler Belediye Başkanı İrfan Sarı’nın evini arıyordu. Bir polis Sarı’nın başına silah dayamış, “kafasını sağa sola çevirirse beyninden vurma emri aldığını” söylüyordu. Sarı, 50 kilometre ötedeki şehir karakoluna elleri arkadan bağlı olarak götürüldü ve illegal bir örgüte (PKK’ya) üye olma suçlamasıyla tutuklandı.

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İlçenin eşbaşkanı Remziye Yaşar da Ankara’da gözaltına alınıp sorgulandı.

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Polis ona da attığı twitteki ““Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kandır, ölümdür” cümlesinin anlamını sordu. Yaşar, bunun Tolstoy’un “Savaş ve Barış”ından bir alıntı olduğunu söylemek yerine susma hakkını kullandı.

Savaş karşıtı Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da 22 Ekim’de “yasadışı bir terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre “Barış Pınarı operasyonu”nun ilk haftasında 150’den fazla insan tutuklandı. Yurtdışında yazdıkları Facebook mesajlarında “işgal”, “savaş” gibi sözcükler kullandığı gerekçesiyle Türkiye’ye girişte sorgulanıp gözaltına alınanlar da var; bunlar da rejimin takip ağının tüm dünyayı kapsadığını gösteriyor.

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Geçenlerde yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun yüzde 42’sinden fazlası Suriye’ye müdahaleye karşı…

Ama korku, ağızlarını bağlıyor. Bazıları içinse, hükümeti övmek kapılar açıp fırsatlar yaratıyor. Bir grup ünlü şarkıcı, operasyonu öven bir şarkıyla ortaya çıkıverdi.

Film yıldızları, ünlü futbolcular, Saray’ın iltifatına mazhar oldu. Operasyonun başlamasından üç gün sonra çıktıkları Arnavutluk maçında gol sonrası asker selamı veren Türk milli takımı futbolcuları için UEFA soruşturma başlatmıştı. Futbolcular buna rağmen aynı selamı Fransa maçında tekrarlayınca “verdikleri anlamlı mesajdan dolayı” Erdoğan’dan tebrik telefonu aldılar.

Tabii baskı, sadece hükümetten gelmiyor. Adapazarı’nda 19 yaşındaki bir otobüs muavini, Kürtçe konuştuğu için linç edilerek öldürüldü. Bir başkası, Çanakkale’de refakatçi bulunduğu hastanede yine Kürtçe konuştuğu için kafasına vurulan şişeyle yaralandı.

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Erdoğan bu korku ve parçalanma ikliminden istifade ediyor.

Son yerel seçim yenilgisinden sonra, özellikle de Kürt oylarının sosyal demokrat Ekrem İmamoğlu’na gitmesiyle İstanbul’u kaybettikten sonra, bu askeri operasyonu muhalefeti köşeye sıkıştırmak için kullandı. Muhalefetteki sosyal demokratlar ve siyasetin yükselen yıldızı İstanbul Belediye Başkanı, savaşı desteklemek zorunda kaldı. Savaş aynı zamanda Erdoğan’ın iki eski güçlü müttefiki, Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma çabalarını da durdurdu. En önemlisi, geçen aya kadar ekonominin kötü gidişatı, yüksek enflasyon ve zam dalgası gündemde iken bir anda milliyetçilik tek gündem maddesi haline geldi.

Suriye savaşının Türkiye’ye ne katkı getireceği sorusuna net bir cevap vermek zor, ama içerde şimdiden hükümete birkaç zafer hediye etti. Erdoğan, tıpkı 2016 darbe girişiminden sonra yaptığı gibi, bu operasyonu da muhalefeti zayıflatmak, muhalifleri susturup cezalandırmak ve gücünü sağlamlaştırmak için bir fırsata dönüştürdü.

Öyle görünüyor ki hükümetin asıl hedef almak istediği düşmanlar dışarda değil, içerde…

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