Bu, açıkça suikast hazırlığı ilanıydı. Toplantı çıkışı gazeteciler, “YPG Lideri Mazlum Kobani’yi (Mazlum Abdi) mi kastettiniz?” diye sorunca Erdoğan, “Bu işlerin haberi verilir mi? ABD haber vererek mi geldi” diye cevap verdi.

AD

AD

Bağdadi ile Kobani arasında bir fark var: İlki Türkiye tarafından da terörist sayılırken, General Kobani, senatörlerce ABD’ye davet edildi. Trump da Kobani’den son derece olumlu bahsetti.

Erdoğan’ın açıklaması, Ankara’nın yurtdışındaki muhaliflerine yönelik suikast planları yaptığı iddiaları ile aynı zamana rastladı. Hatta bazı planların gerçekleştirdiği iddiası da yaygın... En bilineni, 2013 başında Paris’in merkezindeki Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda, başlarından vurularak öldürülen PKK’lı üç kadın…

Türkiye de, ABD de PKK’yı terörist bir örgüt saymakta. Bu cinayetin, o dönem hükümet ile PKK arasında yürütülen barış görüşmelerini sabote etmek isteyen, devlet içinde bir kanadın işi olduğu iddia edilmişti. Ancak bu, tek olası senaryo değil. Türk İstihbarat Teşkilatı (MİT) olayla ilgisi olmadığını açıklasa da Fransa, saldırganın cezaevinde ölümüyle kapanan dosyayı geçen Mayıs’ta “MİT’in olası rolünü araştırma” hedefiyle yeniden açtı.

AD

AD

Akabinde Almanya geldi. 2017 sonunda HDP milletvekili Garo Paylan, kendisine ulaşan bir bilgiyi basınla paylaştı:

“Pek çok kaynaktan doğrulattığım bilgiye göre, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan ve hükümetçe ‘vatan haini’ olarak yaftalanan Türkiyeli vatandaşlara dönük suikastlar zinciriyle ilgili bir girişimde bulunulmak üzere” dedi. Paylan’a göre bu amaçla üç kişilik bir vurucu timin Almanya’ya giriş yaptığı bilgisi Alman makamlarıyla paylaşılmıştı.

O dönem yaptığım bir araştırmada, suikast istihbaratının kaynağının PKK’nın Ağustos 2016’da Kuzey Irak’ta esir aldığı iki MİT mensubunun sorgu ifadeleri olduğunu öğrenmiştim.

PKK bu istihbaratı sızdırmış, Ankara’daki muhalif çevreler de Berlin’i uyarmıştı. Bunun üzerine Almanya’da hedefte olduğu öğrenilen muhalifler derhal yakın korumaya alınmıştı.

AD

AD

Aynı konu, önceki hafta Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’nin hukuk danışmanının tutuklandığı haberiyle yeniden gündeme geldi.

Der Spiegel’e göre Eylül ayında casusluk şüphesiyle gözaltına alınan avukat, Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türkiyeli muhalifler hakkında bilgi toplamakla görevliydi.

Başvuru sahiplerinin Türkiye’de gerçekten tehdit altında olup olmadığına dair hazırladığı raporları Alman makamlarıyla paylaşıyordu. Tutuklamadan sonra avukatın bürosu basılmış, PKK destekçileri ve Erdoğan’ın can düşmanı addettiği Gülen yandaşları olmak üzere yüzlerce muhalifin dosyasına el konmuştu.

Erdoğan, Gülen ve yandaşlarını Temmuz 2016’daki darbe girişiminin arkasında olmakla suçluyor. Şüphelilerin çoğu Almanya’ya kaçmıştı. Erdoğan’ın daha önce defalarca Alman makamlarından iadesini istediği bu kişilerle ilgili hassas bilgilerin Türk istihbaratının eline geçmesi üzerine Alman emniyeti tehdit altında olanları uyardı. Bu arada Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da geçen hafta Japonya’daki G20 Dışişleri Bakanları zirvesinde Türk meslektaşına avukatın tutuklanmasına tepkisini iletti.

AD

AD

Türk istihbaratının yurtdışı operasyonları sır değil, tam tersi. Geçen yıl Hükümet sözcüsünün verdiği resmi rakama göre istihbarat teşkilatı 2016’dan beri 18 ülkeden 80 Gülenciyi “paketleyip” Türkiye’ye getirdi. Bu ülkelere Azerbaycan, Gabon, Kosovo, Malezya ve Moğolistan dahil.

Geçen yıl, dokuz medya örgütünün oluşturduğu uluslararası bir gazeteciler konsorsiyumu, Türkiye’de gizli işkence tesisleri olduğunu doğrulayan bir dizi kaynakla mülakat yapmak da dahil olmak üzere Türk istihbaratınca yürütülen kaçırma programını araştırmıştı.

MİT bu yıl yeni bir dizi gizli operasyon başlatmış gibi görünmekte. Konuyu yakından izleyen milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, genellikle siyah transporterlarla kaçırılan bu kişilerin ağır sorgularda işkence gördükten sonra “konuşursan ölürsün” tehdidiyle susturulduğunu ve ailelerinin de tehdit altında olduğunu iddia ediyor.

Giderek artan kaçırmalar ve açıkça belirtilen hedefli cinayetler, Erdoğan’ın dışarıdaki düşmanlarına karşı giderek artan saldırganlığının göstergesi… Görünen o ki, bunun için Trump’tan ilham almaya ihtiyacı yok.

AD