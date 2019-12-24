Bu tartışmanın ardından sosyal medya, Büşra Nur’un pek de bazılarının sandığı gibi bir istisna olmadığını ortaya koydu. Ve tartışma başka bir boyuta taşındı: Erdoğan Türkiyesi’nde, gösterişli dindarlık ve abartılı tüketimin harmanlanmasında şaşacak bir şey yok. “#AKPÇocukları” adlı bir Twitter hesabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fotoğraf çektirecek kadar yaklaşmayı becerenlerin, nasıl bir lüks hayata kavuştuğunu kendi fotoğrafları, görüntüleriyle belgeledi.

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İktidara geldiğinde Erdoğan, Ankara’nın ücra bir mahallesindeki mütevazı evinden Başbakanlık konutuna taşınmayı reddetmişti. Şimdi iktidardaki 18. yılında, dünyanın en büyük evlerinden birinde yaşadığı için böbürleniyor. “Kendine 1000 odalı saray yaptırdı” eleştirilerini ise, “Yanlış biliyorsunuz, 1150 küsur oda var” diye yanıtlıyor.

Bir zamanlar erkeklerin elini sıkmaktan çekinen eşi Emine Erdoğan, şimdi 50 bin dolarlık Hermes çantayla gezecek kadar zengin…

İslamcı yeni zenginlerin çoğu, devletten fonlanan vakıflar ve Erdoğan ailesine yakınlığın ödülü olan kamu ihaleleri sayesinde bu noktaya geldi.

Müslüman sosyetenin gözde iç mimarı Şafak Çak, kentin yeni İslamcı elitinin, varaklı tahtlar, parkelere gömülmüş Svarovski taşlar, Kabe’den yayın yapan dev ekranlar, Louis Vuitton tuvalet kağıtları, gül suyu püskürten klimalardan hoşlandığını söylüyor.

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Çoğu, tıpkı Erdoğan gibi çocuklarını Amerika’da okutuyor, tatil için Maldivler’i veya Dubai’yi tercih ediyor. Kadınlar Ferre pardesü üzerine Dior eşarpla örtünüyor, kollarında Hermes çantalarla geziniyor.

Radikal İslamcı görüşleriyle tanınan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, geçen yaz dillere düşen bir “tesettürlü bekârlığa veda partisi”nin görüntülerini paylaşırken şöyle yazdı:

“’Modern muhafazakârlar’ dudaklarınızı uçuklatacak noktaya geldi. Artık helal bira, şarap ve şampanyalarımız var. Yat partilerinde konken oynayan tesettürlü hanımlar var. Körfez ülkelerindeki rezillikleri aratmayacak her şey var. Bu işin içinde siyasilerin, bürokratların yakınları da var. Haram para, cüzdanda durduğu gibi durmuyor.”

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Türbanlı kadınlar bu eleştirilere katılmıyor. Onlardan biri bir başka İslamcı gazetede, bu muhafazakâr baskıya şöyle tepki verdi:

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“Gencecik kadınlardan neden anneleri gibi giyinmelerini bekleriz?” Yazı, neden muhafazakâr erkeklerin başkalarının ne giydiğiyle uğraşacağına, kendi ahlaki davranışlarına bakmadıklarını sorguluyordu.

Görünen o ki, uzun yıllar bir taşra mahsulü olarak görülen İslamcı siyaset, giderek kentlileşiyor, dünyevileşiyor, sekülerleşiyor.

Batılı beğeni kalıpları ve tüketim ihtirası, toplumun en ücra köşelerine dek sızıyor. Siyasal İslam, bir dönem seçim kampanyaları için sokağa çıkma çağrısı yaptığı kadınları, şimdi eve dönmeye ikna etmekte zorlanıyor. Büşra Nur’un gösterişli düğün ve mevlit videoları o yüzden bu kadar büyük tartışma yarattı. Büşra Nur, İslamcıların ve laiklerin benzer eleştirilerine omuz silkerken, “Bunlarla uğraşacak halim yok. Ben sosyal medyadan eşimden fazla kazanıyorum ve vergimi de veriyorum” dedi.

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Erdoğan, daha 2012 yılında, “dindar bir nesil yetiştirme” sözü vermişti. Ama güvenilir bir kamuoyu araştırmacısı olan Bekir Ağırdır, bu “sosyal mühendislik” projesinin tam ters sonuç verdiğini gösterdi:

Araştırmaya göre son 10 yılda gençler arasında namaz kılanların, oruç tutanların, başını örtenlerin oranı giderek azaldı. Kendini “geleneksel muhafazakâr” veya “dindar” olarak tanımlayan gençler azalırken, “modern” olarak tanımlayanların oranı yüzde 29’dan yüzde 42’ye yükseldi. Ağırdır, bunun dini inançların zayıflamasıyla değil, kentleşmeyle ilgili olduğu görüşünde… “Taşradaki ‘ayıp-günah’ baskısı metropolde çalışmıyor. Teknoloji sayesinde hayatın ritmi de değişti. İbadete daha az zamanları var. O yüzden bugünkü gençler, ahlaki ve kültürel formları ile önceki kuşaktan çok farklı” diyor.

Ülkenin laikleri türbanlı kadınların giderek görünür olmasını tehdit olarak görüyor. İslamcılar ise türbanın, kadınları modern-seküler yaşam biçiminden korumaya yetmemesinden dolayı alarmda…

Yeni nesil Türk İslamcıları, kapitalist tüketimle, hükümet teşvikli dindarlığın çifte baskısı altında şekilleniyor.

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