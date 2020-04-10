AKP, iktidara geldiği 2002’de 60 bin olan tutuklu ve hükümlü sayısı, özellikle hükümete yönelik eleştirilerin arttığı 2013’ten itibaren tırmanışa geçti ve 300 bine ulaştı. Bu artışın önemli bir nedeni, hükümetin yeni suçlar yaratması… Örneğin Ankara Barosu’nun verilerine göre sadece Cumhurbaşkanı’na hakaretten bugüne dek 100 binden fazla kişiye soruşturma açılmış durumda…

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Siyasal baskılar, yeni hakareti, hakaretler hapsedilmeyi getirdikçe Hükümet, 178 yeni cezaevi inşa etmek zorunda kaldı. Ancak bu da “ihtiyaca” yetmedi. Şimdi yeni infaz indirimi ile koğuşlarda yığılmış olanların yaklaşık üçte biri salıverilecek. Ancak elbette salıverilecek olanlar, Cumhurbaşkanı’na hakaret edenler olmayacak. Çünkü onların çoğuna hükümeti eleştirdiği için değil, “bir terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla dava açılıyor; bu da onları “terör suçlusu” haline getiriyor. Bu suçlamadan yargılananlar, örneğin yazdığı bir haberden dolayı tutuklanan gazeteciler, bir yorumundan mahkûm olmuş yazarlar, bir gösteriye katıldığı için hapse atılmış insan hakları savunucuları ya da yaptıkları konuşmalardan dolayı cezaevinde tutulan siyasetçiler uzun yıllarını hapiste geçiriyor.

Bu durum, büyük bir haksızlığa yol açıyor:

Yolsuzluktan hapse girmiş bir dolandırıcı afla salıverilecekken, Erdoğan’a “hırsız” diyen bir üniversite öğrencisi hapiste kalacak. Böylece “hırsız” demenin, hırsızlık yapmaktan daha ağır cezalandırıldığı bir tablo çıkacak ortaya… Tıpkı rüşvet alan bürokrat salıverilirken, rüşveti yazan gazetecinin içerde kalacak olması gibi…

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2013’teki Gezi olayları sırasında Abdullah Cömert’i başından vurarak öldürmekten yargılanan polis memuru, geçen ay 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeni yasayla birkaç ay sonra tahliye olacak. Ancak işadamı Osman Kavala, hiçbir inandırıcı kanıt olmadan, Gezi’ye maddi destek verdiği iddiasıyla 2,5 yıldır hapiste tutuluyor.

Aynı şekilde, Meclis’teki ikinci büyük muhalefet partisi olan HDP’nin eski eşgenel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 3,5 yıldır hapisteler… Onlar da “terör suçlusu” sayıldıkları için aftan yararlanamayacaklar.

Kısmi aftan sonra cezaevinde boşalacak yataklar için ise şimdiden hazırlık başladı.

Türkiye’nin en çok izlenen bülteni olan FoxTV Haber’in anchorman’i Fatih Portakal, geçen hafta attığı bir tweet’le iktidarın hışmını çekti. Tweet, iki masum cümleden ibaretti:

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“‘Zor günlerden geçiyoruz” diyerek mevduatı ve tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de… Olmaz diyemiyorum maalesef…”

Erdoğan’ın avukatı, akşam atılan bu tweet nedeniyle Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmak için sabahı bekleyemedi. “Bunlar halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir” diyerek savcılığa başvurdu.

Bu baskı, hükümet muhaliflerini, bir tweet atmadan veya eleştirel bir mesajı paylaşmadan önce iki kez düşünmek zorunda bırakıyor.