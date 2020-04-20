在新型冠状病毒席卷全球的两年前，美国大使馆的官员曾多次访问中国武汉的一个研究机构，并两次向华盛顿发回官方警告称该研究机构存在安全隐患，且称该研究所的科研人员正在进行高风险的蝙蝠冠状病毒的研究。尽管目前尚无定论，这些电报激起了美国政府内部关于是否该实验室或其他实验室就是新型冠状病毒源头的讨论。

美国官员在访华期间所了解到的情况令他们十分担忧，因此他们曾将两封列为“敏感但非保密”的外交电报发回华盛顿。这两封电报警告称，武汉病毒研究所存在安全隐患和管理缺陷，建议给予更多关注和帮助。我所获得的第一封电报警告称，该实验室进行的蝙蝠冠状病毒的研究存在人类传播的潜在风险，有可能引发类似严重急性呼吸道综合征（SARS）那样的全球流行病。

“在与武汉病毒研究所的科学家们交谈的过程中，美国代表团发现新的实验室严重缺乏受过相关训练的技术人员和调查人员，恐怕难以安全操作这个高等级生物安全实验室，”2018年1月19日的一封电报称，该电报由大使馆的两位环境、科学和卫生部门的官员起草，他们曾会见武汉病毒研究所的科学家们。（美国国务院拒绝对此事和其他细节内容进行评论。）

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武汉病毒研究所的中国研究人员曾受到过得克萨斯大学医学部加尔维斯顿国家实验室（the Galveston National Laboratory at the University of Texas Medical Branch）和其他美国组织的援助。但该研究所仍请求获得更多的帮助。这些电报认为美国应该给武汉研究所提供更多的帮助，因为该研究所蝙蝠冠状病毒的研究极其重要，而且极其危险。

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“最重要的是，”电报称，“这些研究者还表示，各样的类SARS冠状病毒都可以与血管紧张素转化酶2（ACE2）相互作用，而ACE2是SARS冠状病毒的人类受体。这一发现表明，蝙蝠体内的类SARS冠状病毒极有可能传播给人类，引发类似SARS的疾病。从公共卫生的角度来看，这表明持续对蝙蝠中的类SARS冠状病毒进行监测以及对人畜共患病进行研究大有必要，这对于未来新型冠状病毒爆发的预测和预防至关重要。”

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“这封电报告诉我们，长期以来人们都有对这个实验室的担忧。如果这个实验室的研究没有采取适当的防护措施，便会对公众健康造成威胁，”他说。

“人们对于邻近的武汉市疾病预防控制中心实验室也有同样的担忧。该实验室是生物安全二级实验室，这个级别的安全性远低于武汉病毒研究所实验室自称的生物安全四级的安全性，”萧强说。“这一点非常重要，因为中国政府至今仍拒绝回应新型冠状病毒起源的基本问题，并且禁止对任何一个实验室是否与此相关进行调查。”

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知晓电报内容的消息人士称，电报本意是希望引起对武汉病毒研究所安全问题的重视，尤其是该研究所关于蝙蝠冠状病毒的研究。大使馆官员曾呼吁美国对这个实验室给予更多关注和支持，帮助其解决问题。

“这封电报是一个警告，”一位美国官员说。“他们曾恳请人们对所发生的事情不要置之不理。”

美国政府并未应这些电报的要求给这些实验室提供额外援助。过去的两个月来，这些电报逐渐在政府内部被散布开来。官员们开始讨论是否该实验室就是这次流行病的起源，且这对于美国对这次流行病的回应和中美关系将意味着什么。

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“一种观点是它是完全自然演化的产物，一种观点是它从实验室泄漏，这两种都是推测。现在，从实验室泄漏的这一方已装满一些证据，另一方却是空白，”这位官员说。

石正丽和其他武汉病毒研究所的研究员均绝对地否认 此实验室是新型冠状病毒的起源地。2月3日，她的团队率先公布这种被称为2019-nCoV的病毒是一种来自蝙蝠的冠状病毒。