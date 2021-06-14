Read this piece in English: A Turkish gang leader’s revelations are shocking Turkey. I reported the truth six years ago.
2015 yılında yayınladığım bir haberde Türk istihbarat Teşkilatı’nın gizlice Suriye’deki cihatçılara silah gönderdiğini ortaya koymuştum. Erdoğan, iddiayı inkar ederken “bu haberin bedelini çok ağır ödeyeceğimi” söylemişti. Bir süre sonra tutuklanarak, “devlet sırlarını ifşa etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildim. Hapisteyken Peker, kendi internet sitesinden bir ölüm tehdidi yayınladı.
“Diktatör dediğiniz Erdoğan’a dua edin,” diyordu, “Bizlerden biri Cumhurbaşkanı olursa ilk işi, sizleri asmak olacaktır.”
O zamanlar da Peker aşırı milliyetçi siyasi görüşleriyle tanınıyordu. Çetesini Erdoğan’ın gayrıresmi milis gücüne dönüştürmüştü. Fedaileri hükümet lehine mitingler düzenliyor ya da hükümet muhaliflerini susturuyordu. Kürtlerle barış isteyen akademisyenleri korkunç şekilde tehdit ederek, “Oluk oluk kanınızı akıtacağız ve akan kanınızda duş alacağız” demişti.
Tehditlerin boşuna olmadığını çok geçmeden anladım. 2016 Şubat sonu, tahliye oluşumdan iki ay sonra, Çağlayan Adliye Sarayı önünde bir suikast girişiminden kılpayı kurtuldum.
Benim o zaman yazmış olduğum haberi şimdi Peker çarpıcı bir biçimde doğruluyor. 30 Mayıs günü yayınladığı videoda Peker, Suriye’de El Kaide’nin bir uzantısı olan El Nusra’ya silah ve mühimmat taşınmasında, kendi TIR konvoylarının kullanıldığını söyledi. Peker, bu operasyonun, Erdoğan’ın eski güvenlik başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu SADAT adlı paramiliter örgüt tarafından yürütüldüğünü açıkladı.
Hükümet, Peker’in ifşaatları nedeniyle açıkça kendini tehdit altında hissediyor. Aynı konuda hakkımda açılan yeni bir davada mahkeme geçen hafta hakkımda kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Interpol’e, 2016’dan bu yana sürgünde yaşadığım Almanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilmem için bir talep gönderildi. Interpol daha önce benzer talepleri reddettiğini açıkladı.
Peker’in videoları Erdoğan’ın iktidarı üzerinde sarsıcı bir etki yaptı. Bir çok iddia arasında, eski Başbakan’ın oğlunun, doğrudan uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Eski İçişleri Bakanı’nın oğlu tarafından tecavüze uğradığını iddia eden bir kadının cesedinin bulunduğunu söyledi Şu anki İçişleri Bakanı’nın bir suçluyu tutuklanacağına dair uyardığını ve kaçmasına fırsat verdiğini söyledi.
Bu kirli operasyonlarda kendisiyle birlikte dahli bulunan emniyet müdürleri, hakimler, bürokratlar, sermayedarlar ve gazetecilerin de adlarını açıkladı.
El Chapo’nun YouTuber olduğunu ya da Al Capone’un hatıratını yayınladığını düşünün: Peker’in itiraflarının Türkiye’de yarattığı etki, buna benzer bir şey...
Elbette bir suç örgütü lideri tarafından öne sürülen iddialarla ilgili dikkatli olmalıyız, ama tam da bu nedenle kendisinin ifadeleri, en azından soruşturulmalıdır. Oysa Türk savcılar harekete geçmek için akıl almayacak şekilde isteksizler. Erdoğan ise pek tepki vermedi. Yine de bunlar, Peker’in videolarının her birinin 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesinin önüne geçemedi.
Şu ana dek Peker, Erdoğan’ı doğrudan karşısına almadı. Fakat bir sonraki videosunda cumhurbaşkanıyla da helalleşeceğini açıkladı. Daha sonra ise bu açıklamayı 14 Haziran’da Erdoğan’ın Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeden sonrasına ertelemeye karar verdiğini açıkladı. (Bu arada şu noktada hatırlamakta fayda var: Yıllardır Erdoğan’ın otoriter tavrına dair eleştirel açıklamalar yapan Biden, 2014’te Ekim ayındaki bir konuşmasında Türkiye’yi “El Kaide ve nihayetinde IŞİD’e bağlı militanları desteklemekle” suçlamış, ama sonra geri adım atıp bu açıklamasından ötürü özür dilemişti.)
Bir mafya babası tarafından aklanmak garip bir his ve bundan memnun olduğumu söyleyemem. Fakat garip bir haz duymaktan da kendimi alamıyorum. Erdoğan’ı onaylayanların oranı sürekli düşüyor; Peker’in itiraflarının da imajını parlatmayacağı belli... Bir Türk atasözü der ki; “Ateşle fazla oynayan, sonunda kendini yakar.”