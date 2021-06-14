Elbette bir suç örgütü lideri tarafından öne sürülen iddialarla ilgili dikkatli olmalıyız, ama tam da bu nedenle kendisinin ifadeleri, en azından soruşturulmalıdır. Oysa Türk savcılar harekete geçmek için akıl almayacak şekilde isteksizler. Erdoğan ise pek tepki vermedi. Yine de bunlar, Peker’in videolarının her birinin 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenmesinin önüne geçemedi.