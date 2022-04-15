Global Opinions Kомментарий | Владимир Кара-Мурза: Россия будет свободной. Никогда не был уверен в этом так, как сегодня. Opposition politician Vladimir Kara-Murza laying flowers during a memorial for Boris Nemtsov on the sixth anniversary of his murder, on Feb. 27, 2021. (Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

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Примечание редактора: 11 апреля российский правозащитник и обозреватель Вашингтон Пост Владимир Кара-Мурза дал в Москве интервью телеканалу CNN, в котором резко раскритиковал вторжение России в Украину. Через несколько часов его забрала полиция и приговорила к 15 суткам ареста по обвинению в «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Он прислал нам следующее письмо через своего адвоката.

Софья Каллистратова – легендарный московский адвокат, защищавшая диссидентов на «антисоветских» процессах 60-70-х годов, – говорила своим подопечным: «Все могут ходить на красный свет, а вы – только на зеленый». Ни одного повода властям обвинить в каком-либо нарушении.

Всегда старался следовать этому принципу. Правда, мой адвокат – Вадим Прохоров – отвечал, что, если этот совет и работал в 60-е годы, то сейчас точно нет: «Все равно напишут, что перешел улицу на фиолетовый. Еще и добавят – за то, что выдумал несуществующий свет и злостно перешел дорогу на него».

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Всегда старался следовать этому принципу. Правда, мой адвокат – Вадим Прохоров – отвечал, что, если этот совет и работал в 60-е годы, то сейчас точно нет: «Все равно напишут, что перешел улицу на фиолетовый. Еще и добавят – за то, что выдумал несуществующий свет и злостно перешел дорогу на него».

Вадим оказался прав, причем практически буквально. Когда в понедельник вечером я вернулся домой и стал парковать машину во дворе, ко мне бросились ждавшие у подъезда сотрудники второго Специального полка полиции ГУВД Москвы – пять или шесть человек, – посадили в свой микроавтобус, отобрали телефон и повезли в ОВД «Хамовники».

Позже в полицейском рапорте будет написано, что я шел пешком, а при виде случайно оказавшихся у моего дома полицейских «изменил траекторию движения», «ускорил шаг» и оказал им «активное сопротивление».

Впрочем, одно в постановлении Хамовнического суда Москвы было написано честно: при вынесении решения об аресте учитывались «данные о личности Кара-Мурзы В.В.». Все участники процесса, включая судью Диану Мищенко и доставивших меня сотрудников МВД, понимали, что единственная причина моего ареста – моя политическая и, в первую очередь, антивоенная позиция.

Собственно, этого никто и не скрывал. Сотрудники ОВД «Хамовники», которые привезли меня в московский спецприемник №2 Хорошево-Мневники, позвонив в дверь, сказали:

«Доставили политического. Вам должны были звонить из центра».

«Политических» много. Еще в ОВД «Хамовники», где я провел первые сутки после задержания в каменном мешке два на три метра, в соседних камерах сидели две девушки, задержанные за граффити «Нет войне». Здесь, в спецприемнике, парень и девушка, проводившие акцию протеста после убийств в Буче. Здесь же – студенты Высшей школы экономики, задержанные за антивоенный пикет. И это только те, кого видел я сам за два дня в двух местах в Москве.

Когда вам говорят, что в России никто не протестует против войны – не верьте. Сейчас по ОВД и спецприемникам сидят, думаю, сотни людей, выходивших на такие протесты. Просто их сразу хватают и увозят. И не осталось больше в России СМИ, которые могли бы об этом рассказать.

Отношение к «политическим» хорошее – и со стороны сотрудников, и со стороны сокамерников. В этом смысле со времен диссидентов 70-х ничего не изменилось. Написал эту фразу и подумал: так и ходим мы по одному и тому же кругу. Так и не сумели в короткое окно возможностей в 90-е из него вырваться. Когда-нибудь вырвемся, обязательно. Окно возможностей еще будет – и в этот раз надо правильно им воспользоваться. И рассвет тоже будет. Ночь, как известно, темнее всего именно перед ним.

Как любил говорить Борис Немцов, «все у нас получится». Россия будет свободной. Никогда не был уверен в этом так, как сегодня.

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