25 of 25 precincts - 100 percent

Karen Young (i) 5,180 - 45 percent

Carol Krimm (i) 4,298 - 38 percent

Ryan Trout 1,928 - 17 percent

2 to be nominated.

29 of 30 precincts - 97 percent

Nicholas D’Adamo 3,448 - 26 percent

Megan Mioduszewski 3,263 - 25 percent

Diane DeCarlo 3,121 - 23 percent

Justin Holliday 1,865 - 14 percent

Jonathan Campbell 1,603 - 12 percent

3 to be nominated.

33 of 35 precincts - 94 percent

Eric Bromwell (i) 6,387 - 31 percent

Harry Bhandari 5,765 - 28 percent

Carl Jackson 5,056 - 25 percent

Joe Werner 3,219 - 16 percent

3 to be nominated.

27 of 28 precincts - 96 percent

Natalie Ziegler 4,707 - 52 percent

Steven Bolen 2,745 - 30 percent

Michael Gross 1,644 - 18 percent

2 to be nominated.

16 of 17 precincts - 94 percent

Courtney Watson 3,132 - 66 percent

Daniel Medinger 1,629 - 34 percent

33 of 35 precincts - 94 percent

Adrienne Jones (i) 10,707 - 28 percent

Jay Jalisi (i) 10,548 - 28 percent

Benjamin Brooks (i) 9,351 - 25 percent

Lauren Lipscomb 4,435 - 12 percent

Nathaniel Costley 1,862 - 5 percent

Jordan Porompyae 874 - 2 percent

3 to be nominated.

34 of 36 precincts - 94 percent

Shelly Hettleman (i) 10,597 - 27 percent

Dana Stein (i) 9,375 - 24 percent

Jon Cardin 9,314 - 24 percent

Amy Blank 5,948 - 15 percent

Linda Dorsey-Walker 3,192 - 8 percent

Kate Skovron 1,139 - 3 percent

3 to be nominated.

43 of 45 precincts - 96 percent

Terri Hill (i) 9,414 - 30 percent

Eric Ebersole (i) 8,864 - 28 percent

Jessica Feldmark 6,744 - 21 percent

Mark Weaver 1,850 - 6 percent

Dario Broccolino 1,776 - 6 percent

James Howard 1,197 - 4 percent

Malcolm Heflin 832 - 3 percent

Jonathan Bratt 741 - 2 percent

3 to be nominated.

45 of 47 precincts - 96 percent

Vanessa Atterbeary (i) 10,230 - 33 percent

Shane Pendergrass (i) 9,432 - 30 percent

Jen Terrasa 8,583 - 28 percent

Larry Pretlow 2,941 - 9 percent

3 to be nominated.

32 of 32 precincts - 100 percent

Anne Kaiser (i) 11,127 - 33 percent

Pamela Queen (i) 10,506 - 31 percent

Eric Luedtke (i) 8,912 - 27 percent

Paul Ransom 2,891 - 9 percent

3 to be nominated.

36 of 36 precincts - 100 percent

Kathleen Dumais (i) 7,564 - 22 percent

Lily Qi 6,035 - 18 percent

David Fraser-Hidalgo (i) 5,710 - 17 percent

Amy Frieder 4,892 - 14 percent

Kevin Mack 3,942 - 12 percent

Anis Ahmed 1,946 - 6 percent

Andy Van Wye 1,924 - 6 percent

Hamza Khan 1,159 - 3 percent

Tony Puca 702 - 2 percent

3 to be nominated.

33 of 34 precincts - 97 percent

Marc Korman (i) 12,002 - 24 percent

Ariana Kelly (i) 10,729 - 22 percent

Samir Paul 10,162 - 21 percent

Sara Love 10,042 - 20 percent

Jordan Cooper 3,194 - 6 percent

Nuchhi Currier 1,876 - 4 percent

Joseph Hennessey 1,014 - 2 percent

Marc Lande 496 - 1 percent

3 to be nominated.

33 of 34 precincts - 97 percent

Kumar Barve (i) 7,843 - 26 percent

Julie Palakovich Carr 7,407 - 25 percent

Jim Gilchrist (i) 6,069 - 20 percent

Julian Haffner 4,025 - 13 percent

Rebecca Smondrowski 3,243 - 11 percent

Esam Al-Shareffi 1,524 - 5 percent

3 to be nominated.

31 of 33 precincts - 94 percent

Al Carr (i) 9,183 - 22 percent

Emily Shetty 8,201 - 20 percent

Jared Solomon 7,360 - 18 percent

Leslie Milano 5,911 - 14 percent

Joel Rubin 4,684 - 11 percent

Mila Johns 3,718 - 9 percent

Ron Franks 1,304 - 3 percent

Helga Luest 1,195 - 3 percent

3 to be nominated.

36 of 36 precincts - 100 percent

Bonnie Cullison (i) 7,209 - 21 percent

Charlotte Crutchfield 6,166 - 18 percent

Vaughn Stewart 5,939 - 17 percent

Marice Morales (i) 5,492 - 16 percent

Marlin Jenkins 4,531 - 13 percent

Brian Crider 3,037 - 9 percent

Carl Ward 1,830 - 5 percent

Jade Wiles 855 - 2 percent

3 to be nominated.

26 of 27 precincts - 96 percent

David Moon (i) 12,482 - 28 percent

Jheanelle Wilkins (i) 10,746 - 24 percent

Lorig Charkoudian 8,391 - 19 percent

Darian Unger 6,444 - 14 percent

Fatmata Barrie 3,824 - 9 percent

George Zokle 1,532 - 3 percent

Malik Lendzondzo 1,053 - 2 percent

3 to be nominated.

32 of 34 precincts - 94 percent

Joseline Pena-Melnyk (i) 8,336 - 30 percent

Ben Barnes (i) 7,083 - 25 percent

Mary Lehman 5,268 - 19 percent

Matt Dernoga 5,095 - 18 percent

Brencis Smith 1,089 - 4 percent

James McDowell 940 - 3 percent

3 to be nominated.

43 of 45 precincts - 96 percent

Alonzo Washington (i) 10,153 - 31 percent

Tawanna Gaines (i) 8,129 - 25 percent

Anne Healey (i) 6,456 - 20 percent

Nicole Williams 4,461 - 14 percent

Ashanti Martinez 3,293 - 10 percent

3 to be nominated.

14 of 16 precincts - 88 percent

Geraldine Valentino-Smith (i) 2,507 - 46 percent

Shabnam Ahmed 2,472 - 45 percent

Kevin Thomas 454 - 8 percent

28 of 31 precincts - 90 percent

Ron Watson 8,405 - 30 percent

Marvin Holmes (i) 7,817 - 28 percent

Joseph Vallario (i) 6,150 - 22 percent

Denise Tyler 2,938 - 10 percent

Caleb Gilchrist 1,313 - 5 percent

Pennie Parker 1,018 - 4 percent

Paul Manicone 705 - 2 percent

2 to be nominated.

38 of 42 precincts - 90 percent

Erek Barron (i) 9,516 - 20 percent

Jazz Lewis (i) 8,167 - 17 percent

Andrea Harrison 6,813 - 15 percent

LaTasha Ward 5,461 - 12 percent

Maurice Simpson 3,566 - 8 percent

Marnitta King 3,348 - 7 percent

Michelle Wright 3,172 - 7 percent

Sia Finoh 2,285 - 5 percent

D.J. Williams 1,717 - 4 percent

Joyce Starks 1,685 - 4 percent

Delaneo Miller 1,112 - 2 percent

3 to be nominated.

36 of 39 precincts - 92 percent

Darryl Barnes (i) 12,595 - 27 percent

Dereck Davis (i) 11,717 - 25 percent

Nick Charles 8,054 - 17 percent

Wala Blegay 6,032 - 13 percent

Kent Roberson 3,023 - 6 percent

Sherman Hardy 2,129 - 4 percent

Stanley Onye 2,005 - 4 percent

Maurice Culbreath 1,958 - 4 percent

3 to be nominated.

33 of 36 precincts - 92 percent

Jay Walker (i) 11,398 - 24 percent

Veronica Turner 9,867 - 21 percent

Kris Valderrama (i) 9,292 - 20 percent

David Sloan 4,314 - 9 percent

Sade Oshinubi 4,044 - 9 percent

Lennie Moses 3,376 - 7 percent

Diedra Henry-Spires 2,810 - 6 percent

Sean Chao 1,728 - 4 percent

3 to be nominated.

12 of 13 precincts - 92 percent

Susie Proctor (i) 3,834 - 55 percent

Lynn Jackson 1,347 - 19 percent

Joe Spears 1,264 - 18 percent

Ronald McDaniel 471 - 7 percent

36 of 36 precincts - 100 percent

Edith Patterson (i) 10,021 - 27 percent

C. T. Wilson (i) 9,756 - 27 percent

Debra Davis 8,423 - 23 percent

Edward Holland 4,419 - 12 percent

John Coller 3,896 - 11 percent

3 to be nominated.

AP Elections 06-26-2018 23:43

