24 of 24 precincts - 100 percent

Wendell Beitzel (i) 3,202 - 74 percent

James Virts 1,123 - 26 percent

17 of 18 precincts - 94 percent

Mike McKay (i) 2,113 - 60 percent

Nicole Alt-Myers 1,155 - 33 percent

Jordan Lysczek 269 - 8 percent

29 of 29 precincts - 100 percent

Susan Krebs (i) 9,351 - 31 percent

Haven Shoemaker (i) 8,633 - 29 percent

April Rose (i) 8,177 - 27 percent

David Ellin 4,086 - 14 percent

3 to be nominated.

29 of 30 precincts - 97 percent

Bob Long (i) 3,296 - 31 percent

Ric Metzgar (i) 3,267 - 30 percent

Robin Grammer (i) 2,890 - 27 percent

Jake Mohorovic 1,302 - 12 percent

3 to be nominated.

30 of 41 precincts - 73 percent

Kathy Szeliga (i) 7,002 - 23 percent

Rick Impallaria (i) 4,405 - 15 percent

Lauren Arikan 4,122 - 14 percent

Aaron Penman 3,169 - 11 percent

Bill Paulshock 2,829 - 9 percent

Michael Geppi 2,012 - 7 percent

David Seman 1,952 - 6 percent

Tammy Larkin 1,905 - 6 percent

Joshua Barlow 1,512 - 5 percent

Angela Sudano-Marcellino 494 - 2 percent

Russ English 363 - 1 percent

Norm Gifford 212 - 1 percent

Trevor Leach 143 - 0 percent

3 to be nominated.

33 of 35 precincts - 94 percent

Joe Cluster (i) 3,477 - 25 percent

Joseph Boteler 2,925 - 21 percent

Joe Norman 2,553 - 18 percent

Norma Secoura 1,735 - 13 percent

Kevin Leary 1,543 - 11 percent

Ben Boehl 1,209 - 9 percent

Jared Wineberg 388 - 3 percent

3 to be nominated.

16 of 35 precincts - 46 percent

George Harman 1,106 - 32 percent

Brian Marcos 942 - 27 percent

Matthew Kaliszak 872 - 25 percent

Michael Brown 591 - 17 percent

3 to be nominated.

11 of 12 precincts - 92 percent

Michael Thomas 1,381 - 57 percent

Philip Parenti 1,063 - 43 percent

36 of 36 precincts - 100 percent

Bill Dotson 2,555 - 35 percent

Jim Crawford 2,101 - 29 percent

Dave Campbell 1,669 - 23 percent

Vanessa Jones 956 - 13 percent

3 to be nominated.

32 of 32 precincts - 100 percent

Bob O’Shea 2,014 - 39 percent

Chelsea Gill 1,208 - 23 percent

Darren Burns 1,025 - 20 percent

Doug Rathell 904 - 18 percent

2 to be nominated.

13 of 13 precincts - 100 percent

Seth Howard (i) 1,770 - 74 percent

Tom Walters 634 - 26 percent

30 of 31 precincts - 97 percent

Nicholaus Kipke (i) 4,326 - 43 percent

Brian Chisholm 3,880 - 39 percent

John Leopold 968 - 10 percent

David Therrien 808 - 8 percent

2 to be nominated.

55 of 55 precincts - 100 percent

Sid Saab (i) 6,643 - 27 percent

Michael Malone (i) 5,012 - 20 percent

Tony McConkey (i) 4,122 - 17 percent

Stacie MacDonald 3,834 - 15 percent

Jerry Walker 3,201 - 13 percent

Tom Angelis 1,170 - 5 percent

Connor McCoy 760 - 3 percent

3 to be nominated.

31 of 31 precincts - 100 percent

Glen Glass (i) 1,710 - 33 percent

J.D. Russell 1,673 - 32 percent

Monica Worrell 1,622 - 31 percent

Douglas Anstine 164 - 3 percent

2 to be nominated.

15 of 15 precincts - 100 percent

Susan McComas (i) 1,036 - 32 percent

Walter Tilley 1,002 - 30 percent

James McMahan 717 - 22 percent

Jan Marie Christensen 532 - 16 percent

34 of 35 precincts - 97 percent

Jay Jacobs (i) 6,465 - 26 percent

Jeff Ghrist (i) 6,159 - 25 percent

Steven Arentz (i) 5,473 - 22 percent

Michael Smigiel 2,801 - 11 percent

Rick Bowers 2,171 - 9 percent

Wick Dudley 2,042 - 8 percent

3 to be nominated.

51 of 51 precincts - 100 percent

Johnny Mautz (i) 6,693 - 51 percent

Christopher Adams (i) 3,948 - 30 percent

Keith Graffius 1,953 - 15 percent

Mimi Gedamu 651 - 5 percent

2 to be nominated.

20 of 20 precincts - 100 percent

Wayne Hartman 1,932 - 49 percent

Joe Schanno 1,538 - 39 percent

Ed Tinus 326 - 8 percent

Jim Shaffer 129 - 3 percent

34 of 36 precincts - 94 percent

Nino Mangione 4,120 - 41 percent

Tim Robinson 3,247 - 33 percent

Raymond Boccelli 1,517 - 15 percent

Justin Kinsey 1,059 - 11 percent

2 to be nominated.

AP Elections 06-26-2018 23:43

