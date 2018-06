By The Associated Press

Here is a list of winners of races in Maryland.

Ben Cardin (i), Dem

Tony Campbell, GOP

Ben Jealous, Dem

Larry Hogan (i), GOP

Peter Franchot (i), Dem

Anjali Phukan, GOP

Brian Frosh (i), Dem

Craig Wolf, GOP

Jesse Colvin, Dem

Andy Harris (i), GOP

Dutch Ruppersberger (i), Dem

Liz Matory, GOP

John Sarbanes (i), Dem

Charles Anthony, GOP

Anthony Brown (i), Dem

George McDermott, GOP

Steny Hoyer (i), Dem

William Devine, GOP

David Trone, Dem

Amie Hoeber, GOP

Elijah Cummings (i), Dem

Jamie Raskin (i), Dem

John Walsh, GOP

George Edwards (i), GOP

Andrew Serafini (i), GOP

Ronald Young (i), Dem

Craig Giangrande, GOP

Jessica Douglass, Dem

Michael Hough (i), GOP

Jamie O’Marr, Dem

Justin Ready (i), GOP

Buddy Staigerwald, Dem

Johnny Salling (i), GOP

Donna Hines, Dem

J.B. Jennings (i), GOP

Katherine Klausmeier (i), Dem

Christian Miele, GOP

Katie Hester, Dem

Gail Bates (i), GOP

Delores Kelley (i), Dem

Stephanie Boston, GOP

Bobby Zirkin (i), Dem

Clarence Lam, Dem

Joe Hooe, GOP

Guy Guzzone (i), Dem

Craig Zucker (i), Dem

Robert Drozd, GOP

Brian Feldman (i), Dem

David Wilson, GOP

Susan Lee (i), Dem

Marcus Alzona, GOP

Cheryl Kagan (i), Dem

Josephine Wang, GOP

Jeff Waldstreicher, Dem

Ben Kramer, Dem

Alirio Martinez, GOP

Will Smith (i), Dem

Dwight Patel, GOP

Jim Rosapepe (i), Dem

Lee Havis, GOP

Paul Pinsky (i), Dem

Douglas Peters (i), Dem

Joanne Benson (i), Dem

Melony Griffith, Dem

Obie Patterson, Dem

Ike Puzon, GOP

Thomas Mike Miller (i), Dem

Jesse Peed, GOP

Arthur Ellis, Dem

John Leonard, GOP

Thomas Brewer, Dem

Jack Bailey, GOP

Sarah Elfreth, Dem

Ron George, GOP

Scott Harman, Dem

Bryan Simonaire (i), GOP

Pamela Beidle, Dem

Eve Hurwitz, Dem

Edward Reilly (i), GOP

Mary-Dulany James, Dem

Bob Cassilly (i), GOP

Jason Gallion, GOP

Heather Sinclair, Dem

Stephen Hershey (i), GOP

Holly Wright, Dem

Addie Eckardt (i), GOP

Jim Mathias (i), Dem

Mary Beth Carozza, GOP

Nancy King (i), Dem

Al Phillips, GOP

Antonio Hayes, Dem

Jill Carter (i), Dem

Robbie Leonard, Dem

Chris West, GOP

Shirley Nathan-Pulliam (i), Dem

Victor Clark, GOP

Cory McCray, Dem

Bill Ferguson (i), Dem

Christine Digman, GOP

Malcolm Augustine, Dem

Fred Price, GOP

Michael Dreisbach, Dem

Wendell Beitzel (i), GOP

Penny Walker, Dem

Jason Buckel (i), GOP

Mike McKay (i), GOP

Neil Parrott (i), GOP

William Wivell (i), GOP

Peter Perini, Dem

Paul Corderman (i), GOP

Carol Krimm (i), Dem

Karen Young (i), Dem

Mike Bowersox, GOP

James Dvorak, GOP

Ken Kerr, Dem

Bill Folden (i), GOP

Ysela Bravo, Dem

Lois Jarman, Dem

Darrin Smith, Dem

Barrie Ciliberti (i), GOP

Dan Cox, GOP

Jesse Pippy, GOP

Emily Shank, Dem

Susan Krebs (i), GOP

April Rose (i), GOP

Haven Shoemaker (i), GOP

Nicholas D’Adamo, Dem

Diane DeCarlo, Dem

Megan Mioduszewski, Dem

Robin Grammer (i), GOP

Bob Long (i), GOP

Ric Metzgar (i), GOP

Allison Berkowitz, Dem

Gordon Koerner, Dem

Lauren Arikan, GOP

Rick Impallaria (i), GOP

Kathy Szeliga (i), GOP

Harry Bhandari, Dem

Eric Bromwell (i), Dem

Carl Jackson, Dem

Joseph Boteler, GOP

Joe Cluster (i), GOP

Joe Norman, GOP

Steven Bolen, Dem

Natalie Ziegler, Dem

Warren Miller (i), GOP

Trent Kittleman (i), GOP

Courtney Watson, Dem

Bob Flanagan (i), GOP

Benjamin Brooks (i), Dem

Jay Jalisi (i), Dem

Adrienne Jones (i), Dem

George Harman, GOP

Matthew Kaliszak, GOP

Brian Marcos, GOP

Jon Cardin, Dem

Shelly Hettleman (i), Dem

Dana Stein (i), Dem

Jonathan Porter, GOP

Eric Ebersole (i), Dem

Jessica Feldmark, Dem

Terri Hill (i), Dem

Bob Cockey, GOP

Melanie Harris, GOP

Michael Russell, GOP

Vanessa Atterbeary (i), Dem

Shane Pendergrass (i), Dem

Jen Terrasa, Dem

Chris Yates, GOP

Anne Kaiser (i), Dem

Eric Luedtke (i), Dem

Pamela Queen (i), Dem

Kevin Dorrance, GOP

Patricia Fenati, GOP

Michael Ostroff, GOP

Kathleen Dumais (i), Dem

Lily Qi, Dem

Laurie Halverson, GOP

Harvey Jacobs, GOP

Marc King, GOP

Ariana Kelly (i), Dem

Marc Korman (i), Dem

Bill Day, GOP

Kumar Barve (i), Dem

Jim Gilchrist (i), Dem

Julie Palakovich Carr, Dem

George Hernandez, GOP

Al Carr (i), Dem

Emily Shetty, Dem

Linda Willard, GOP

Bonnie Cullison (i), Dem

Helen Domenici, GOP

Dave Pasti, GOP

Martha Schaerr, GOP

Lorig Charkoudian, Dem

David Moon (i), Dem

Jheanelle Wilkins (i), Dem

Ben Barnes (i), Dem

Joseline Pena-Melnyk (i), Dem

Chike Anyanwu, GOP

Richard Douglas, GOP

Tawanna Gaines (i), Dem

Anne Healey (i), Dem

Alonzo Washington (i), Dem

Winnie Obike, GOP

Kathleen Crank, GOP

Marvin Holmes (i), Dem

Ron Watson, Dem

Erek Barron (i), Dem

Andrea Harrison, Dem

Jazz Lewis (i), Dem

Darryl Barnes (i), Dem

Nick Charles, Dem

Dereck Davis (i), Dem

Veronica Turner, Dem

Kris Valderrama (i), Dem

Jay Walker (i), Dem

Susie Proctor (i), Dem

Michael Jackson (i), Dem

Michael Thomas, GOP

Jason Fowler, Dem

Mark Fisher (i), GOP

Debra Davis, Dem

Edith Patterson (i), Dem

C. T. Wilson (i), Dem

Dave Campbell, GOP

Jim Crawford, GOP

Bill Dotson, GOP

Roberta Loker, Dem

Matt Morgan (i), GOP

Brian Crosby, Dem

Deb Rey (i), GOP

Julia Nichols, Dem

Jerry Clark (i), GOP

Mike Busch (i), Dem

Alice Cain, Dem

Chelsea Gill, GOP

Bob O’Shea, GOP

Mike Shay, Dem

Seth Howard (i), GOP

Ned Carey (i), Dem

Brooks Bennett, GOP

Harry Freeman, Dem

Karen Simpson, Dem

Brian Chisholm, GOP

Nicholaus Kipke (i), GOP

Sandy Bartlett, Dem

Mark Chang (i), Dem

Mike Rogers, Dem

Mark Bailey, GOP

Patty Ewing, GOP

Tim Walters, GOP

Heather Bagnall, Dem

Tracie Hovermale, Dem

Pam Luby, Dem

Michael Malone (i), GOP

Sid Saab (i), GOP

Mary Ann Lisanti (i), Dem

Jeff Dinger, Dem

Jobeth Bowers, Dem

Kevin Hornberger (i), GOP

Ronnie Davis, Dem

Andrew Cassilly (i), GOP

Teresa Reilly (i), GOP

Keirien Taylor, Dem

Michael Welker, Dem

Crystal Woodward, Dem

Steven Arentz (i), GOP

Jeff Ghrist (i), GOP

Jay Jacobs (i), GOP

Sheree Sample-Hughes (i), Dem

Frank Cooke, GOP

Dan O’Hare, Dem

Christopher Adams (i), GOP

Johnny Mautz (i), GOP

Kirkland Hall, Dem

Charles Otto (i), GOP

Carl Anderton (i), GOP

Wayne Hartman, GOP

Verelyn Gibbs Watson, GOP

Nick Mosby (i), Dem

Melissa Wells, Dem

Dalya Attar, Dem

Samuel Rosenberg (i), Dem

Stephen Lafferty (i), Dem

Stephen McIntire, GOP

Michele Guyton, Dem

Nino Mangione, GOP

Tim Robinson, GOP

Maggie McIntosh (i), Dem

Keith Haynes (i), Dem

Charles Sydnor (i), Dem

Pat Young (i), Dem

Talmadge Branch (i), Dem

Cheryl Glenn (i), Dem

Ronald Owens-Bey, GOP

Jewel Rucker, GOP

Andy Zipay, GOP

Luke Clippinger (i), Dem

Robbyn Lewis (i), Dem

Brooke Lierman (i), Dem

Jeremy Baron, GOP

Nicholas Wentworth, GOP

Diana Fennell (i), Dem

Wanika Fisher, Dem

Al Redmer, GOP

Marilyn Mosby (i), Dem

Robin Ficker, GOP

Angela Alsobrooks, Dem

Jerry Mathis, Dem

