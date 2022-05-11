Ізабель Хуршудян та Макс Берак очолять нове бюро Вашингтон Пост у Києві

Washington Post створює нове бюро в Києві, яке очолюватиме Ізабель Хуршудян. В якості головного кореспондента українського бюро - Макс Берак. Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року.

«Багато місяців газета «Пост» присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення» – сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель. «Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу.»