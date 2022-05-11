Ізабель Хуршудян та Макс Берак очолять нове бюро Вашингтон Пост у Києві

Washington Post створює нове бюро в Києві, яке очолюватиме Ізабель Хуршудян. В якості головного кореспондента українського бюро - Макс Берак. Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року.
«Багато місяців газета «Пост» присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення» – сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель. «Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу.»
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Колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян невпинно робить репортажі в Україні з січня, а Макс Берак, колишній голова бюро Найробі, працює в Україні вже два місяці.
Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.
Наші основні елементи розширенного висвітлення подій, пов’язаних з війною в Україні, включають в себе сторінку з цілодобовими оновленнями новин на сайті Post, Telegram-канал зі свіжими новинами і базу перевірених матеріалів із місць подій.
Тримати зв’язок з Washington Post в Україні можна за адресою: wpukraine@washpost.com