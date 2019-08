Here’s a list of open houses taking place Aug. 17-18 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1698 Brickhouse Bar Court 2 pm to 4 pm $574,900

179 Duke Of Gloucester Street 1 pm to 3 pm $1,450,000

66 Franklin Street Noon to 2 pm $779,900

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,450,000

66 Franklin St #105 Noon to 2 pm $779,900

963 Sawgrass Way 11 am to 1 pm $429,500

1714 Roydon Trl 1 pm to 3 pm $625,000

326 Windell Ave 11 am to 1 pm $449,900

1756 Ebling Trl Noon to 2 pm $699,000

1698 Brickhouse Bar Ct 2 pm to 4 pm $574,900

21403

626 Riverside Drive 1 pm to 3 pm $865,000

626 Riverside Dr 1 pm to 3 pm $865,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

7054 Harbour Village Ct #l1 2 pm to 4 pm $450,000

3243 Henson Ave 2 pm to 4 pm $439,000

619 Harbor Dr 1 pm to 3 pm $699,900

21409

519 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $449,755

ARNOLD

21012

178 Dividing Ct 1 pm to 3 pm $929,900

977 Stonington Drive 1 pm to 3 pm $990,000

135 Church Rd Noon to 3 pm $1,100,000

977 Stonington Dr 1 pm to 3 pm $990,000

712 Capri Estates Court 1 pm to 3 pm $575,000

712 Capri Estates Ct 1 pm to 3 pm $575,000

1511 Winterberry Dr 1 pm to 4 pm $270,000

285 Way Cross Way 1 pm to 3 pm $440,000

1214 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $549,990

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $850,000

CHURCHTON

20733

5465 Deale Churchton Rd 11 am to 1 pm $399,990

CROFTON

21114

1618 Angus Ct 1 pm to 3 pm $340,000

2209 Aberdeen Dr 11 am to 1 pm $259,000

1461 Jameson Place Noon to 3 pm $499,000

1618 Angus Court 1 pm to 3 pm $340,000

1762 Sandy Ct 1 pm to 3 pm $329,900

1461 Jameson Pl Noon to 3 pm $499,000

1505 Farlow Ave Noon to 2 pm $525,000

1426 Mara Vista Ct Noon to 2 pm $265,000

1627 Fendall Ct Noon to 2 pm $200,000

CROWNSVILLE

21032

1177 Great Oak Ct Noon to 2 pm $514,900

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd 3 pm to 5 pm $1,025,000

5905 Deale Beach Road 3 pm to 5 pm $1,025,000

EDGEWATER

21037

857 Selby Boulevard 12:30 pm to 2:30 pm $270,000

1623 Chesapeake Lane Noon to 2 pm $1,895

1138 Mayo Rd Noon to 3 pm $575,000

3612 South River Terrace 11 am to 1 pm $824,500

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

324 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $437,990

424 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $414,990

857 Selby Blvd 12:30 pm to 2:30 pm $270,000

GAMBRILLS

21054

1330 Chapel Centre Drive Noon to 3 pm $484,900

958 School Lane 1 pm to 4 pm $2,500

504 Rand Ave Noon to 6 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 6 pm $713,900

1509 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 6 pm $715,900

1503 Sirani Lane E Noon to 6 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 6 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 6 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 6 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 6 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 6 pm $989,900

317 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $804,900

317 Bonheur Ave Noon to 6 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 6 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 6 pm $739,900

1506 Sirani Lane E Noon to 6 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 6 pm $699,900

1504 Sirani Lane Noon to 6 pm $699,900

1511 Beaux Lane Noon to 6 pm $715,900

1511 Beaux Lane Noon to 6 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 6 pm $709,900

1515 Beaux Lane Noon to 6 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1514 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 6 pm $739,900

1512 Beaux Lane Noon to 6 pm $739,900

1508 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

1508 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1506 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 6 pm $694,900

1605 Sirani Lane Noon to 6 pm $694,900

1611 Sirani Lane W Noon to 6 pm $739,900

1611 Sirani Lane W Noon to 6 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 6 pm $725,900

1613 Sirani Lane Noon to 6 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 6 pm $719,900

1615 Sirani Lane Noon to 6 pm $719,900

1604 Sirani Lane W Noon to 6 pm $714,900

1055 Springhill Way Noon to 2 pm $370,000

1604 Sirani Lane W Noon to 6 pm $714,900

1608 Sirani Lane Noon to 6 pm $874,900

1608 Sirani Lane Noon to 6 pm $874,900

2290 Four Seasons Dr 12:30 pm to 2:30 pm $359,000

504 Rand Avenue Noon to 6 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 6 pm $713,900

1509 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

1330 Chapel Centre Dr Noon to 3 pm $484,900

303 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $715,900

1503 Sirani Lane E Noon to 6 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 6 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 6 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 6 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $989,900

GLEN BURNIE

21060

188 Margate Dr Noon to 2 pm $365,000

188 Margate Drive Noon to 2 pm $365,000

1012 Phelps Vis Noon to 2 pm $365,000

HANOVER

21076

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

7724 Cresap Lane #98 11:30 am to 5:30 pm $477,647

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 5:30 pm $384,990

7728 Cresap Lane #97 11:30 am to 5:30 pm $500,902

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

2718 Wessex Cir #31 11:30 am to 5:30 pm $417,870

7507 Moraine Dr 1 pm to 3:30 pm $329,900

2716 Prospect Hill Dr Noon to 2 pm $490,000

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7627 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $344,295

7703 Aragorn Ct 11 am to 1 pm $329,900

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2909 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2917 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2920 Timberneck Way 1 pm to 4 pm $499,990

HARWOOD

20776

1053 Cumberstone Rd Noon to 3 pm $725,000

LAUREL

20707

612 9th St 1 pm to 3 pm $265,000

14306 Bowsprit Lane #22 Noon to 2 pm $1,450

20723

9401 Riverbrink Ct Noon to 2 pm $287,500

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $569,990

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $589,990

9758 Evening Bird Lane 1 pm to 4 pm $479,000

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

9200 Burley Lane 1 pm to 3 pm $339,000

MILLERSVILLE

21108

450 Obrecht Road 2 pm to 4 pm $449,900

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

516 Brightwood Rd Noon to 3 pm $359,900

136 Drexel Dr 1 pm to 3 pm $549,900

654 Gearing Ct W 2 pm to 4 pm $389,000

450 Obrecht Rd 2 pm to 4 pm $449,900

768 Oak Stump Dr Noon to 2 pm $575,000

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

ODENTON

21113

2304 Sandy Walk Way 1 pm to 3 pm $379,900

2887 Dragon Fly Way 11 am to 5 pm $524,900

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

2896 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $829,985

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

2005 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $378,990

2007 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $381,990

2011 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $382,990

2013 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $384,990

2504 Windyside Ct 1 pm to 3 pm $534,900

1549 Brakeman Ct Noon to 5 pm $444,512

2883 Dragon Fly Way 11 am to 5 pm $499,900

PASADENA

21122

845 E Pasadena Road 10 am to Noon $349,990

605 Clear Blue Lane Noon to 4 pm $399,990

8087 Wolsey Ct 11 am to 1 pm $233,900

444 Royal Beach Rd 10 am to Noon $489,900

845 E Pasadena Rd 10 am to Noon $349,990

RIVA

21140

34 Shore Walk Rd Noon to 2 pm $600,000

SEVERN

21144

8238 New Cut Rd Noon to 3 pm $465,000

8109 Quarterfield Farms Dr 1 pm to 3 pm $525,000

7757 Venice Lane 1 pm to 4 pm $375,990

7727 Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7725 Venice Lane 1 pm to 4 pm $379,990

7738 Venice Lane 1 pm to 4 pm $359,990

SEVERNA PARK

21146

714 Dill Road Noon to 3 pm $988,000

730 Ticonderoga Ave 2 pm to 4 pm $425,000

36 Robinson Rd 11 am to 1 pm $399,900

155 Truck House Rd Noon to 3 pm $525,000

6 Woodbent Dr 1 pm to 3 pm $639,000

320 Stonehouse Dr 11 am to 1 pm $619,900

714 Dill Rd Noon to 3 pm $988,000

SHADY SIDE

20764

1211 Bast Lane Noon to 2 pm $398,000

TRACYS LANDING

20779

6428 Weems Ave 1:30 pm to 4:30 pm $699,900

WEST RIVER

20778

5191 Chalk Point Rd 11 am to 1 pm $529,990

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8373 Harrison Blvd 11 am to 1 pm $474,000

HUNTINGTOWN

20639

2520 Willett Lane 2:30 pm to 4:30 pm $489,000

LUSBY

20657

10961 Cedar Dr 10 am to Noon $224,900

13527 Marine Ave Noon to 2 pm $685,000

11618 Bald Bluff Rd Noon to 2 pm $313,000

263 Red Cloud Rd 11 am to 1 pm $289,000

12785 Monticello Dr Noon to 3:30 pm $729,900

605 Planters Wharf Rd Noon to 2 pm $284,000

NORTH BEACH

20714

9312 Milwaukee Ave 4 pm to 6:30 pm $274,700

9312 Atlantic Ave 10 am to Noon $765,000

OWINGS

20736

118 Cross Point Dr Noon to 3 pm $540,000

9235 Baker St 11:30 am to 1 pm $324,900

PORT REPUBLIC

20676

3048 Governors Run Rd 1 pm to 4 pm $449,000

PRINCE FREDERICK

20678

400 Adelina Rd 1 pm to 3 pm $549,900

SOLOMONS

20688

13480 Stowaway Ct 11:30 am to 1 pm $257,500

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

12804 Heatherwick Ct 10 am to Noon $289,000

15409 Pulaski Rd Noon to 2 pm $400,000

BRYANS ROAD

20616

5205 Greenville Dr 1 pm to 3 pm $335,000

CHARLOTTE HALL

20622

7472 Sugar Cane Ct Noon to 4 pm $576,695

COBB ISLAND

20625

16761 Gridiron Rd Noon to 3 pm $465,000

HUGHESVILLE

20637

6767 Dusty Miller Pl 1 pm to 3 pm $534,900

INDIAN HEAD

20640

6415 Hard Bargain Cir 1 pm to 3 pm $577,000

LA PLATA

20646

9287 Windsor Dr 11 am to 1 pm $328,980

MECHANICSVILLE

20659

29301 Horse Range Farm Ct 10 am to 12:30 pm $495,900

POMFRET

20675

8795 Lowell Rd 11 am to 2 pm $399,900

PORT TOBACCO

20677

8300 Megan Lane Noon to 2 pm $575,000

8300 Chedworth Pl 11 am to 2 pm $589,999

WALDORF

20601

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $478,455

2129 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $442,195

2137 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $448,990

2094 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $509,990

2097 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $458,490

15555 Goshawk Pl 11 am to 2 pm $670,000

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $302,990

20602

2066 Charing Cross Ct 1 pm to 4 pm $315,000

5549 Peanuts Lane 11 am to 2 pm $344,900

20603

6135 Sea Lion Pl 12:30 pm to 3:30 pm $245,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

2926 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $341,645

10812 Boysenberry Ct 1 pm to 3 pm $395,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1317 Scheer St Noon to 2 pm $325,000

1220 Shenandoah View Pkwy Noon to 3 pm $324,990

FREDERICK

21701

2625 Osprey Way 1 pm to 2:45 pm $315,000

2526 Island Grove Blvd 1 pm to 3 pm $430,000

231 South Market St S #3 Noon to 2 pm $1,650

308 Broadway St Noon to 2 pm $299,900

837 Motter Ave 2:30 pm to 4:30 pm $283,900

1750 Wheyfield Dr 2 pm to 4 pm $399,000

305 Spring Bank Way Noon to 5 pm $299,977

307 Spring Bank Way Noon to 5 pm $336,183

21702

419 Conundrum Ter 1 pm to 3 pm $444,900

136 Sunlight Ct Noon to 2 pm $549,900

21703

3706 Basford Rd 3 pm to 5 pm $399,900

5349 Wye Creek Dr Noon to 2 pm $599,900

7115 Collinsworth Pl 11 am to 1 pm $274,900

5505 Oberlin Pl Noon to 3 pm $269,900

4918 Whitney Ter Noon to 2 pm $234,900

611 Himes Ave #105 1 pm to 3 pm $1,250

21704

Tallyn Hunt Place- Springdale 11 am to 5 pm $309,990

9016 Harris St Noon to 2 pm $649,000

5904 Riverwood Ct Noon to 2 pm $470,000

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr 1 pm to 3 pm $594,900

10261 Champions Ct 1 pm to 3 pm $559,000

3223 Winmoor Dr 2 pm to 4 pm $615,000

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike 1 pm to 5 pm $745,000

4805 Stockton Dr Noon to 2 pm $399,999

3424 Livingston Dr 1 pm to 3 pm $579,000

MONROVIA

21770

3913 Chaucer Ct 1 pm to 3 pm $429,900

4198 Windy Hill Dr 1 pm to 3 pm $479,900

11905 Millbrooke Ct 1 pm to 3 pm $499,900

MOUNT AIRY

21771

3079 Ballesteras Ct 1 pm to 3 pm $789,900

1613 Pullman Ct Noon to 3 pm $329,900

NEW MARKET

21774

10804 Glade Ct Noon to 2 pm $369,000

10383 Hedgeapple Bnd 11 am to 1 pm $365,000

THURMONT

21788

17 Catoctin Highlands Cir 10 am to Noon $189,900

URBANA

21704

3329 Stone Barn Dr Noon to 4 pm $499,990

WALKERSVILLE

21793

8380 Revelation Ave 11 am to 1 pm $145,000

8374 Inspiration Ave 1 pm to 4 pm $324,900

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10215 Marlboro Woods Dr 1 pm to 3 pm $425,000

CLARKSVILLE

21029

5612 Foxview Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

12121 Flowing Water Trl Noon to 2 pm $659,900

COLUMBIA

21044

4906 Columbia Rd #6123 Noon to 2 pm $233,000

6776 Pyramid Way Noon to 2 pm $329,900

10228 Rutland Round Rd #26 1 pm to 3 pm $415,000

12209 Sleepy Horse Lane 1 pm to 3 pm $360,000

6381 Grateful Heart Gate 1 pm to 3 pm $730,000

11225 Avalanche Way #b16 11 am to Noon $1,800

5540 Vantage Point Rd 1 pm to 3 pm $285,000

21045

7012 Dasher Farm Ct 11 am to 1 pm $329,900

7146 Bright Soul 1 pm to 3 pm $325,000

5442 Marsh Hawk Way 1 pm to 3 pm $479,900

COOKSVILLE

21723

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $949,000

ELKRIDGE

21075

5429 Forest Kelly Ct 1 pm to 3 pm $734,900

ELLICOTT CITY

21042

3838 Folly Quarter Rd 1 pm to 3 pm $594,999

4024 Huckleberry Row 1 pm to 3 pm $595,000

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $735,710

2624 Vardon Lane Noon to 4 pm $690,900

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $674,900

21043

8561 Falls Run Rd #k Noon to 2 pm $229,000

4823 Worthington Way 1 pm to 3 pm $399,900

707 Race Rd 1 pm to 3 pm $724,900

6032 Talbot Dr 3 pm to 5 pm $525,000

8101 Brightridge Ct Noon to 3 pm $341,999

GLENELG

21737

14331 Bensworth Way 1 pm to 3 pm $1,475,000

HIGHLAND

20777

13100 Isle Of Mann Way 1 pm to 3 pm $1,349,990

WEST FRIENDSHIP

21794

2607 Louanne Ct 11 am to 1 pm $694,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

159 Winsome Cir #marshall Lot 113 1 pm to 4 pm $1,209,127

20817

6801 Greyswood Rd Noon to 2 pm $749,000

BOYDS

20841

12706 Gorman Cir 1 pm to 3 pm $629,000

BURTONSVILLE

20866

14814 Crossvalley Rd 1 pm to 3 pm $469,900

CABIN JOHN

20818

6432 83rd Pl 10 am to 5 pm $1,195,000

CHEVY CHASE

20815

3601 Faircastle Dr 1 pm to 4 pm $699,900

3217 East West Hwy 2 pm to 4 pm $1,790,000

8803 Walnut Hill Rd 2 pm to 4 pm $799,000

6912 Oakridge Ave Noon to 1 pm $4,950

CLARKSBURG

20871

21912 Woodcock Way Noon to 4 pm $545,000

21921 Clarksburg Rd Noon to 4 pm $520,000

21911 Fulmer Ave Noon to 4 pm $739,000

23524 Overlook Park Dr #2010 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

13013 Martz St #29 11:30 am to 5:30 pm $444,628

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $366,660

23520 Overlook Park #01204 11:30 am to 5:30 pm $418,816

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $436,512

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $374,990

DAMASCUS

20872

10312 Bloom Dr 2:30 pm to 4:30 pm $425,000

24709 Showbarn Cir Noon to 2 pm $420,000

DARNESTOWN

20874

17833 Fairlady Way Noon to 3 pm $770,000

20878

13420 Straw Bale Lane 2 pm to 4 pm $630,000

GAITHERSBURG

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20882

9505 Pecan Grove Ter Noon to 2 pm $489,900

GERMANTOWN

20874

12812 Cloverleaf Center Dr 11:30 am to 5:30 pm $401,183

3352 Provider Way #76 11:30 am to 5:30 pm $432,790

20309 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20307 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20361 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20361 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

12810 Cloverleaf Center Dr #151 10:30 am to 5:30 pm $415,475

20876

11722 Rosearbor Ct 1 pm to 4 pm $239,500

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

20877

13604 Autumn Trail Dr 1 pm to 3 pm $559,999

HYATTSVILLE

20781

4334 Farragut St #f 1 pm to 3 pm $369,499

20784

6726 Parkwood St 11 am to 2:30 pm $307,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

8421 Marketree Cir 1 pm to 3 pm $440,000

POOLESVILLE

20837

19613 Selby Ave 1 pm to 3 pm $799,000

17025 Bennett Way 11 am to 4 pm $766,535

POTOMAC

20854

12004 Piney Glen Lane 1 pm to 4 pm $995,000

12904 Brushwood Ter 1 pm to 3 pm $1,449,000

12004 Piney Glen Lane 1 pm to 4 pm $995,000

8803 Postoak Road 1 pm to 4 pm $779,000

7805 Whiterim Ter Noon to 2 pm $709,999

8116 Whites Ford Way 12:30 pm to 3:30 pm $725,000

10920 Burbank 2 pm to 4 pm $1,875,000

ROCKVILLE

20850

870 Azalea Dr #21 1 pm to 4 pm $360,000

20855

5309 Water Wheel Ct Noon to 3 pm $520,000

SILVER SPRING

20901

8618 Manchester Rd #2 2 pm to 4 pm $255,000

9708 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $490,000

9708 Marshall Avenue 1 pm to 3 pm $490,000

20902

9806 Georgia Ave #22 -101 1 pm to 3 pm $225,000

20903

902 Burnt Crest Lane 1 pm to 3 pm $550,000

20904

13125 Brahms Ter 2 pm to 4 pm $339,000

20905

15022 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $749,500

2608 Sagebrush Ter Noon to 12:30 pm $299,000

20906

3852 Bel Pre Rd #12 2 pm to 6 pm $179,500

20910

10218 Menlo Ave 1:30 pm to 4 pm $899,000

15 Belmont Ct 1:30 pm to 4 pm $899,000

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #501 1 pm to 3 pm $195,900

607 Kennebec Ave 1 pm to 3 pm $659,000

WHEATON

20902

11100 Amherst Ave 1 pm to 4 pm $2,650

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4905 Quimby Ave 1 pm to 3 pm $360,000

12608 Trotwood Ct 3:30 pm to 5:30 pm $329,400

BOWIE

20715

4208 Yeadon Ct 2 pm to 4 pm $399,990

12006 Tweed Lane Noon to 3 pm $349,000

12513 Rambling Lane 1 pm to 3 pm $398,000

3101 Teton Lane 2 pm to 4 pm $360,000

20716

3403 Northshire Lane 11 am to 3 pm $335,000

20720

4900 Collingtons Bounty Dr Noon to 3 pm $444,900

5211 Shamrocks Delight Dr #116a 1 pm to 3 pm $439,000

20721

12000 Shadywood Ct 2 pm to 4 pm $724,990

CAPITOL HEIGHTS

20743

5709 Canada St 1 pm to 3 pm $440,000

1902 Saint Bernadines Way 1 pm to 3 pm $258,900

4000 Clark St Noon to 2 pm $309,999

1010 Highview Dr 2 pm to 4 pm $299,900

CHEVERLY

20785

3116 Laurel Ave 1 pm to 3 pm $435,000

CLINTON

20735

2903 Kidder Rd Noon to 3 pm $435,000

9418 Paul Dr 1 pm to 4 pm $389,900

11107 King Gallahan Ct Noon to 5 pm $782,644

11108 King Gallahan Ct Noon to 5 pm $644,386

7716 Fishing Creek Way Noon to 3 pm $279,999

4909 Mary Beth Blvd Noon to 4 pm $699,990

DISTRICT HEIGHTS

20747

3109 Lakehurst Avenue 11 am to 2 pm $315,000

3109 Lakehurst Ave 11 am to 2 pm $315,000

6202 Foster St 12:30 pm to 3 pm $299,900

FORT WASHINGTON

20744

12800 Glasgow Ct 1 pm to 4 pm $489,900

2504 Washington Overlook Dr Noon to 3 pm $719,990

9209 Locksley Rd Noon to 2 pm $428,500

GLENARDEN

20706

8901 Glenarden Pkwy 2 pm to 4 pm $286,000

9302 Glenarden Pkwy Noon to 2 pm $554,900

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $301,990

LANHAM

20706

9804 Justina Ct Noon to 4 pm $363,450

MORNINGSIDE

20746

6311 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $239,900

MOUNT RAINIER

20712

4527 32nd St 2 pm to 4 pm $425,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $300,480

RIVERDALE

20737

6603 Rhode Island Ave 11 am to 6 pm $469,402

SUITLAND

20746

5859 Suitland Rd Noon to 2 pm $230,000

6108 Carswell Ter 11 am to 3 pm $289,500

TEMPLE HILLS

20748

6201 Harley Lane 1 pm to 3 pm $359,900

UPPER MARLBORO

20772

3617 Largo Rd 1 pm to 3 pm $1,200,000

3860 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,575

15213 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $399,990

4110 Winding Waters Ter Noon to 2 pm $439,000

4110 Winding Waters Terrace Noon to 2 pm $439,000

8510 Rheims Ct 11 am to 1 pm $289,500

9904 Williamsburg Dr Noon to 1 pm $850

14500 Croom Airport Rd Noon to 2 pm $390,000

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

9607 Muirfield Dr 11 am to 1 pm $364,900

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $474,990

15506 Governors Park Lane 1 pm to 4 pm $629,990

20774

10135 Prince Pl #404-6a Noon to 2 pm $1,250

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $347,790

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $322,490

77 Cable Hollow Way #34-3 Noon to 2 pm $1,700

3910 Fox Meadow Way 11 am to 5 pm $749,990

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

24197 N Patuxent Beach Rd 11 am to 2 pm $569,900

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43641 Winterberry Way 11 am to 6 pm $239,855

GREAT MILLS

20634

45901 Church Dr 3 pm to 5 pm $259,900

LEONARDTOWN

20650

40862 Spring House Lane 1 pm to 3 pm $299,000

22483 Armstrong Dr 10 am to 1 pm $319,900

LEXINGTON PARK

20653

22889 Kimberly Ct Noon to 2 pm $439,000

SCOTLAND

20687

13985 Cornfield Harbor Dr Noon to 2 pm $339,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2 Steele Avenue 1 pm to 3 pm $949,000

1832 Woods Rd 1 pm to 3 pm $950,000

5 Ridge Road 1 pm to 3 pm $1,178,000

1607 Cedar Park Rd 2 pm to 4 pm $475,000

302 N Linden Avenue 1 pm to 3 pm $435,000

1001 Beech Street 1 pm to 3 pm $559,000

103 Claude Street Noon to 2 pm $950,000

706 Pearson Point Place 2 pm to 4 pm $750,000

5 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,178,000

302 N Linden Ave 1 pm to 3 pm $435,000

1001 Beech St 1 pm to 3 pm $559,000

1909 Eleanor Ct 1 pm to 4 pm $779,900

103 Claude St Noon to 3 pm $950,000

532 Pinedale Dr Noon to 2 pm $559,000

189 Prince George St Noon to 2 pm $599,000

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $949,000

2741 Poplar Lane Noon to 2 pm $2,500,000

2646 Greenbriar Lane 1 pm to 4 pm $1,425,000

603 Admiral Dr #305 1 pm to 3 pm $229,000

997 Chesterfield Rd 1 pm to 1:30 pm $699,990

21403

3521 Rockway Ave Noon to 2 pm $675,000

104 Spring Valley Dr Noon to 2 pm $484,900

3521 Rockway Avenue Noon to 2 pm $675,000

508 Tulip Road 2 pm to 4 pm $1,595,000

104 Spring Valley Drive Noon to 2 pm $484,900

45 Lawrence Avenue 1 pm to 3 pm $1,295,000

508 Tulip Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

45 Lawrence Ave 1 pm to 3 pm $1,295,000

15 President Point Dr #a3 1 pm to 3 pm $429,900

11 Edgewood Green Ct 1 pm to 3 pm $289,900

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

437 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $1,690,000

1229 Washington Dr 1 pm to 3 pm $305,000

21409

205 Mt Oak Place 1 pm to 3 pm $1,165,000

205 Mt Oak Pl 1 pm to 3 pm $1,165,000

1612 Sloop Drive 11 am to 1 pm $674,999

1612 Sloop Dr 11 am to 1 pm $674,999

ARNOLD

21012

495 Eleanor Lane 11 am to 2 pm $370,000

246 Saint Antons Way 1 pm to 3 pm $700,000

654 Mallard Ct 2 pm to 4 pm $799,000

314 Ternwing Dr 2 pm to 4 pm $349,900

CROFTON

21114

2403 Bolton Lane 11 am to 1 pm $309,900

2517 Dog Leg Ct 1 pm to 4 pm $335,000

1302 Quarter Branch Rd 1 pm to 5 pm $549,990

CROWNSVILLE

21032

427 Scoffern Path 1 pm to 4 pm $549,000

859 Cherry Trl Noon to 3 pm $489,000

555 Osprey Point Rd Noon to 2 pm $799,400

1504 Cornerstone Ct 1 pm to 3 pm $689,900

809 Redwood Trl Noon to 2 pm $329,900

DAVIDSONVILLE

21035

1009 Howard Grove Court 1 pm to 3 pm $849,900

1009 Howard Grove Ct 1 pm to 3 pm $849,900

EDGEWATER

21037

2 South River Crossing Way 1 pm to 3 pm $1,440,000

197 Cinnamon Lane 1 pm to 3 pm $850,000

GAMBRILLS

21054

946 Annapolis Rd 1 pm to 4 pm $829,000

226 Pegasus Ct 1 pm to 3 pm $600,000

1508 Sirani Lane E Noon to 6 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 6 pm $725,900

1502 Sirani Lane E Noon to 6 pm $725,900

925 Waugh Chapel Rd Noon to 2 pm $372,000

1607 Sirani Lane Noon to 6 pm $725,900

1607 Sirani Lane Noon to 6 pm $725,900

1508 Sirani Lane E Noon to 6 pm $699,900

GLEN BURNIE

21060

585 Fox River Hills Way 11 am to 1 pm $345,000

21061

605 Winton Ave 1 pm to 4 pm $349,900

283 Roesler Avenue 1 pm to 3 pm $299,999

3 Ferndale Ave Noon to 2 pm $359,900

605 Winton Avenue 1 pm to 4 pm $349,900

1411 Gordon Dr 1:30 pm to 3:30 pm $299,900

283 Roesler Ave 1 pm to 3 pm $299,999

HANOVER

21076

1467 Gesna Dr Noon to 2 pm $387,500

7107 Forest Creek Way 1 pm to 3 pm $559,990

7647 Telamon Way 1 pm to 3 pm $424,999

7309 Old Calvary Rd 1 pm to 3 pm $345,000

LAUREL

20707

7215 Carriage Hill Dr 1 pm to 3 pm $359,900

5701 Parkway Dr 1 pm to 4 pm $535,000

8218 Northview Ct 1 pm to 2:30 pm $2,500

8032 Chapel Cove Dr 1 pm to 3 pm $300,000

7319 Summerwind Cir Noon to 2 pm $285,000

15803 Joyce Lane 1 pm to 4 pm $599,900

14503 Antrim Ct 12:15 pm to 2:30 pm $560,000

20708

12804 Golden Oak Dr 2 pm to 4 pm $399,000

8606 Snowden Loop 1 pm to 3:15 pm $415,000

20723

9312 Woodsedge Ct Noon to 1 pm $600,000

9730 Evening Bird Lane 1 pm to 3:15 pm $454,900

9915 Balsam Way 1 pm to 3 pm $749,900

9535 N Laurel Rd 1 pm to 3 pm $540,000

9748 June Flowers Way 1 pm to 3 pm $464,900

7648 Woodstream Way 12:30 pm to 2 pm $724,900

9852 Garden Ranges 1 pm to 3 pm $482,000

LINTHICUM HEIGHTS

21090

615 Cleveland Rd Noon to 2 pm $423,000

203 Valley Rd Noon to 3 pm $409,000

860 White Ave 2 pm to 4 pm $449,000

MILLERSVILLE

21108

603 Caracle Ct 2 pm to 4 pm $449,900

ODENTON

21113

2304 Mourning Dove Drive Noon to 2 pm $569,000

1210 Beaver Tree Drive 1 pm to 3 pm $574,900

1210 Beaver Tree Dr 1 pm to 3 pm $574,900

619 Crawfords Ridge Rd Noon to 2 pm $510,000

8030 Orchard Grove Rd #16 1 pm to 3 pm $364,900

2304 Mourning Dove Dr Noon to 2 pm $569,000

PASADENA

21122

7732 Notley Rd 3 pm to 6 pm $240,000

254 Magothy Bridge Rd 11 am to 1 pm $345,000

2146 Oakdale Rd Noon to 3 pm $468,000

692 209th St 1 pm to 3 pm $289,900

1069 Locust Dr Noon to 3 pm $854,900

315 Silverqueen Path 1 pm to 3 pm $495,000

2236 Lake Dr 11 am to 1 pm $831,400

1222 Hillcreek Rd Noon to 2 pm $549,995

7710 Grace Ave 1 pm to 3 pm $305,000

1681 Grandview Rd 1 pm to 4 pm $529,000

62 Seaborne Dr 1 pm to 3 pm $475,000

SEVERN

21144

1339 Grand Canopy Drive 1 pm to 3 pm $577,500

8227 Quarterfield Rd 1 pm to 3 pm $629,000

1719 Barnwood Ct 1 pm to 3 pm $285,000

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

1339 Grand Canopy Dr 1 pm to 3 pm $567,500

SEVERNA PARK

21146

488 London Lane 1 pm to 3 pm $819,000

488 London Lane 1 pm to 3 pm $819,000

528 Lakeview Cir 1 pm to 3 pm $669,000

120 Riggs Ave Noon to 3 pm $599,900

SHADY SIDE

20764

1227 Spruce Ave 11 am to 1 pm $299,900

1580 Columbia Beach Rd Noon to 2 pm $625,000

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $349,500

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

TRACYS LANDING

20779

6208 West Shore Dr Noon to 2 pm $699,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3176 Lawrin Ct 1 pm to 4 pm $489,000

3621 30th St 11 am to 1 pm $424,900

DUNKIRK

20754

12046 Palisades Dr Noon to 2 pm $873,900

2810 Chesapeake Beach Rd W 11 am to 3 pm $514,900

HUNTINGTOWN

20639

130 Hoile Lane 11 am to 1 pm $763,988

LUSBY

20657

50 Garden Way 11 am to 2 pm $399,900

912 Crystal Rock Rd 1 pm to 3 pm $244,990

OWINGS

20736

795 Good Shepherd Way Noon to 2 pm $749,900

7920 Mount Harmony Lane 1 pm to 3 pm $309,900

7920 Mount Harmony Lane 1 pm to 3 pm $309,900

7955 Hampton Way Noon to 2 pm $549,000

PRINCE FREDERICK

20678

416 Whirlaway Dr 2 pm to 4 pm $364,900

SOLOMONS

20688

500 Swaggers Point Rd 1 pm to 3 pm $995,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14851 W Auburn Rd 1 pm to 4 pm $595,000

BRANDYWINE

20613

15412 Letcher Rd 1 pm to 4 pm $425,000

BRYANS ROAD

20616

2778 Coppersmith Pl 2 pm to 4 pm $2,300

COBB ISLAND

20625

15207 Potomac River Dr 1 pm to 5 pm $379,500

HUGHESVILLE

20637

6310 Stiles Pl 11 am to 2 pm $479,900

LA PLATA

20646

119 Mallard Lane 1 pm to 3 pm $349,950

6870 Hawkins Gate Rd 1 pm to 3 pm $449,999

12280 Rupert Dr Noon to 2 pm $384,500

101 Quail Ct Noon to 2 pm $399,000

MECHANICSVILLE

20659

38532 Arlington Dr 2 pm to 4 pm $285,000

NEWBURG

20664

14690 Banks O'Dee Rd 1 pm to 5 pm $296,500

WALDORF

20601

2342 Kingstree Pl 11 am to 1 pm $389,900

2008 Rosewood Dr 11 am to 1 pm $375,000

9004 Holly Ave 11 am to 2 pm $305,000

20603

2436 Pimpernel Dr 11 am to 2 pm $484,250

2416 Berry Thicket Ct 11 am to 2 pm $425,000

9346 Pep Rally Lane Noon to 4 pm $459,000

WHITE PLAINS

20695

10750 Jacksonhole Pl 1 pm to 4 pm $350,000

7875 King Arthur Ct Noon to 3 pm $395,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

7806 Lois Ct 1:30 pm to 3 pm $625,000

BRUNSWICK

21716

215 East A St 1 pm to 3 pm $320,000

1107 Dargon Quarry Lane Noon to 2 pm $407,900

EMMITSBURG

21727

10904 Harney Rd 1 pm to 3 pm $399,900

FREDERICK

21701

6118 Pine Crest Lane 1 pm to 3 pm $282,000

1627 Coopers Way 1 pm to 3 pm $255,000

2627 Osprey Way 1 pm to 3 pm $325,000

9543 Bellhaven Ct 1 pm to 4 pm $296,000

35 E All Saints St #120 1 pm to 3 pm $335,000

608 Rosemont Ave 1 pm to 3 pm $849,900

3030 Mill Island Pkwy #403 2 pm to 4 pm $430,000

6118 Pine Crest Lane 1 pm to 3 pm $282,000

409 Columbus Ave Noon to 2 pm $289,900

1644 Coopers Way 1 pm to 3 pm $279,000

21702

1610 Rock Creek Dr #2 1 pm to 3 pm $192,500

21703

569 Ellison Ct 1 pm to 3 pm $264,900

3041 Basford Rd 1 pm to 3 pm $339,900

5115 Ironsides Dr 1 pm to 4 pm $372,230

5005 Wesley Sq 2 pm to 4 pm $520,000

553 Primus Ct 11 am to 1 pm $259,999

1419 Crescent Spot Lane 1 pm to 3 pm $450,000

5773 Sweet Bay Ct 11 am to 2 pm $209,900

5616 Ashburn Ter 2 pm to 4 pm $279,900

5035 Wesley Sq 1 pm to 3 pm $360,000

5557 Rivendell Pl 11 am to 1 pm $279,900

6252 Jefferson Blvd 2 pm to 4 pm $590,000

21704

3677 Springhollow Lane #3677 1:30 pm to 3 pm $293,000

9115 Brien Pl 1 pm to 3 pm $514,500

IJAMSVILLE

21754

7800 Lythan Pl 1 pm to 3 pm $599,900

MIDDLETOWN

21769

8926 Mt. Tabor Rd Noon to 3 pm $1,699,000

7305 Countryside Dr 1 pm to 4 pm $394,900

14 Smoke House Cir 3 pm to 6 pm $335,000

3606 Westchester Ct 3 pm to 5 pm $469,000

8613 Wiles Ct 1 pm to 3 pm $374,600

502 Stone Springs Lane 2 pm to 4 pm $315,000

MONROVIA

21770

3918 Millstone Cir Noon to 2 pm $539,900

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $625,000

4316 Landsdale Blvd Noon to 3 pm $509,999

MOUNT AIRY

21771

1702 S Main St 1 pm to 3 pm $359,900

4126 Larson Lane Noon to 2 pm $559,900

4315 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $255,000

13782 Blythedale Dr 1 pm to 3 pm $429,900

905 Summer Sweet Lane Noon to 2 pm $459,900

NEW MARKET

21774

5741 Windsong Ct Noon to 2 pm $450,000

6971 Country Club Ter 3 pm to 5 pm $410,000

6671 Coldstream Dr 1 pm to 3 pm $389,000

6636 E Lakeridge Rd 1 pm to 3 pm $344,000

10801 Ridgewood Pl 2 pm to 5 pm $445,900

6722 Oakridge Rd 1 pm to 3 pm $450,000

THURMONT

21788

13712 Pryor Rd Noon to 2 pm $625,000

URBANA

21704

3762 Hope Commons Cir 2 pm to 4 pm $339,500

WALKERSVILLE

21793

8377 Revelation Ave Noon to 2 pm $174,900

215 Heritage Ct 2 pm to 4 pm $239,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6025 Winter Grain Path 1 pm to 3 pm $800,000

6707 Hitching Post Ct 1 pm to 3 pm $560,000

COLUMBIA

21044

7020 Golden Seeds Row 1 pm to 3 pm $750,000

10140 Spring Pools Lane 1 pm to 3 pm $699,900

6340 Departed Sunset Lane 1 pm to 3 pm $825,000

7109 Long View Rd 1 pm to 4 pm $650,000

5609 Vantage Point Rd Noon to 2 pm $345,000

10450 Fair Oaks 1 pm to 3 pm $460,000

12114 Blue Flag Way 2:30 pm to 4:30 pm $619,900

7110 Long View Rd 1 pm to 4 pm $635,000

5448 Ring Dove Lane #d-3-06 1 pm to 3 pm $325,000

5608 Gulfstream Row 2 pm to 4 pm $274,900

5413 Wild Turkey Lane 1 pm to 3 pm $524,900

5261 Lightfoot Path 1 pm to 3 pm $390,000

21045

9506 Kilimanjaro Rd 1 pm to 3 pm $284,900

21046

6608 Seneca Farm Road 1 pm to 3 pm $575,000

6608 Seneca Farm Rd 1 pm to 3 pm $575,000

DAYTON

21036

15001 High Forest Court 1 pm to 3 pm $849,900

15001 High Forest Ct 1 pm to 3 pm $849,900

ELKRIDGE

21075

8011 Ravenclaw Rd 1 pm to 3 pm $435,000

8014 Blue Stream Drive 1 pm to 3 pm $445,000

6470 Green Field Rd #101 1 pm to 3 pm $175,000

6058 Hunt Club Rd 1 pm to 3 pm $359,900

8014 Blue Stream Dr 1 pm to 3 pm $445,000

6201 Greenleaf Lane 1 pm to 3 pm $529,999

7866 Butterfield Dr 1 pm to 3 pm $362,000

ELLICOTT CITY

21042

11100 Dorsch Farm Rd 1 pm to 3 pm $875,000

3975 View Top Rd 2 pm to 4 pm $719,900

3206 Hearthstone Rd 1 pm to 3 pm $559,900

3510 Woodgate Ct 1 pm to 3 pm $539,900

11631 Whitetail Lane 1 pm to 3 pm $915,000

9724 Cypressmede Dr 1 pm to 3 pm $599,900

9305 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $799,999

10342 Lombardi Drive 1 pm to 3 pm $539,900

12210 Benson Branch Rd 1 pm to 3 pm $680,000

9350 Furrow Ct 1 pm to 3 pm $520,000

3446 Harrington Dr #b5 1 pm to 3 pm $325,000

3435 Harrington Dr #b15 1 pm to 3 pm $319,500

10342 Lombardi Dr 1 pm to 3 pm $539,900

12575 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $525,000

4807 Manor Lane 1 pm to 3 pm $678,000

11033 Hunters View Rd 1 pm to 3 pm $1,050,000

21043

6006 Charles Xing 1 pm to 3 pm $594,500

8547 Harvest View Court 1 pm to 3 pm $372,500

8620 Wheatfield Way 1 pm to 3 pm $445,000

3892 College Ave 3 pm to 5 pm $899,500

4793 Attenborough Way 1 pm to 3 pm $950,000

8409 Ivy Dr 2 pm to 4 pm $464,500

7764 Blueberry Hill Lane 1 pm to 3 pm $384,900

4909 Autumn Crest Way 1 pm to 3 pm $560,000

8547 Harvest View Ct 1 pm to 3 pm $372,500

FULTON

20759

7016 Meandering Stream Way 1 pm to 3 pm $1,050,000

11281 Terrace Lane 1 pm to 4 pm $680,000

GLENELG

21737

3789 Ivory Road 1 pm to 3 pm $699,900

3789 Ivory Rd 1 pm to 3 pm $699,900

3326 Roscommon Dr 1 pm to 3 pm $500,000

GLENWOOD

21738

2650 Mckendree Rd 1 pm to 3 pm $640,000

HIGHLAND

20777

13735 Briaridge Ct 1 pm to 3 pm $675,000

13436 Allnutt Lane 1:30 pm to 3:30 pm $950,000

JESSUP

20794

8803 Rose Lane 1 pm to 4 pm $453,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13611 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $950,000

13607 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $985,000

WOODBINE

21797

15495 Carrs Mill Rd SW 1 pm to 3 pm $750,000

14762 Addison Way Noon to 2 pm $722,000

WOODSTOCK

21163

10307 Davis Ave 11 am to 1 pm $575,000

10214 Harvest Fields Dr 1 pm to 3 pm $500,000

MONTGOMERY COUNTY

BEALLSVILLE

20839

20315 W Hunter Rd 1 pm to 3 pm $849,500

BETHESDA

20814

10415 Montrose Ave #301 1 pm to 4 pm $235,000

5159 King Charles Way 2 pm to 4 pm $569,000

7500 Woodmont Ave #s614 2 pm to 4 pm $399,900

7500 Woodmont Ave #s210 2 pm to 4 pm $394,900

10106 Dickens Ave 2 pm to 4 pm $1,410,000

4320 Lynbrook Dr 2 pm to 4 pm $844,000

10650 Weymouth St #w-102 1 pm to 3 pm $285,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,895,000

5013 Del Ray Ave 2 pm to 4 pm $1,795,000

5210 Danbury Road 1 pm to 4 pm $775,000

10106 Dickens Avenue 2 pm to 4 pm $1,410,000

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $775,000

20815

6820 Wisconsin Ave #3010 1 pm to 4 pm $795,000

20816

6526 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $950,000

592 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

5002 Fort Sumner Dr 1 pm to 3 pm $1,199,000

4003 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $850,000

20817

8940 Bradmoor Dr 1 pm to 4 pm $1,450,000

9126 Willow Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,359,000

7710 Seven Locks Rd 2 pm to 4 pm $899,000

7409 Indraff Ct 2 pm to 4 pm $1,200,000

5823 Phoenix Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

7506 Spring Lake Drive 1 pm to 4 pm $325,000

7000 Buxton Ter 1 pm to 4 pm $1,199,000

6311 Bannockburn Dr 1 pm to 4 pm $1,799,900

7506 Spring Lake Dr #a 1 pm to 4 pm $325,000

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,925,000

9004 Ewing Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

9516 Eagle Ridge Dr 1 pm to 3 pm $1,495,000

6706 Loring Ct 1 pm to 4 pm $1,170,000

5623 Johnson Ave 2 pm to 4 pm $1,549,000

9815 Montauk Ave 2 pm to 4 pm $1,299,000

6612 Greyswood Rd 2 pm to 4 pm $739,000

BOYDS

20841

12604 W Old Baltimore Rd 1 pm to 4 pm $450,000

15431 Barnesville Rd 1 pm to 3 pm $839,500

BRINKLOW

20862

20011 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $1,800

CHEVY CHASE

20815

3501 Glenmoor Dr 2 pm to 4 pm $840,000

7116 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,399,000

3701 Thornapple St 2 pm to 4 pm $1,280,000

4620 N Park Ave #1109e 1 pm to 3 pm $559,000

CLARKSBURG

20871

12955 Clarks Crossing Dr 1 pm to 3 pm $599,000

23133 Newcut Rd 1 pm to 3 pm $579,900

23003 Birch Mead Rd 1 pm to 4 pm $455,000

21882 Woodcock Way Noon to 4 pm $585,000

14156 Jaeger Rd Noon to 4 pm $405,000

14052 Wellspring Ave 2 pm to 4 pm $437,900

22139 Fair Garden Lane 1 pm to 4 pm $479,900

DAMASCUS

20872

25541 Joy Lane 11:30 am to 4 pm $359,900

9915 Founders Way 1 pm to 4 pm $659,000

DARNESTOWN

20874

16210 Bellingham Dr 2 pm to 4 pm $889,900

14601 Mockingbird Dr 2 pm to 5 pm $1,595,000

GAITHERSBURG

20877

18704 Capella Lane 1 pm to 3 pm $438,000

104 Linden Hall Lane 1 pm to 4 pm $429,500

400 Gaither St 1 pm to 5 pm $419,900

20878

17616 Garrett Dr 2 pm to 4 pm $869,000

430 Tschiffely Square Rd 2 pm to 4 pm $749,999

160 Autumn View Dr 1 pm to 4 pm $664,900

832 Lake Varuna Dr 1 pm to 4 pm $749,900

16104 Nursery 1 pm to 4 pm $1,039,900

430 Tschiffely Square Road 2 pm to 4 pm $749,999

116 Fox Trail Ter 2 pm to 4 pm $999,500

13120 Chestnut Oak Dr 3 pm to 5 pm $584,900

213 Kepler Dr 1 pm to 4 pm $610,000

225 Kepler Dr 1 pm to 4 pm $599,999

208 Hemingway Dr 1 pm to 3 pm $630,000

20879

7912 Brethren Dr 2 pm to 4 pm $670,000

1238 Knoll Mist Lane 1 pm to 4 pm $339,900

56 Cross Country Ct 1 pm to 3 pm $315,000

20882

9706 Hickory Spring Lane 1 pm to 4 pm $524,000

23541 Rolling Fork Way 1 pm to 3 pm $639,000

GERMANTOWN

20874

18123 Coachmans Rd 1 pm to 4 pm $575,000

13205 Tiber Falls Way 2 pm to 4 pm $485,000

20811 Gaelic Ct #506 1 pm to 4 pm $365,900

20177 Club Hill Dr 1 pm to 4 pm $259,000

19766 Teakwood Cir #46 1 pm to 4 pm $274,900

19641 White Saddle Dr 1 pm to 3 pm $345,900

15 Highstream Ct 1 pm to 4 pm $344,900

12114 Island View Cir 1 pm to 4 pm $309,900

20876

20341 Watkins Meadow Dr 1 pm to 4 pm $515,000

HYATTSVILLE

20781

5609 44th Ave 2 pm to 4 pm $439,900

3837 Hamilton St #j-202 2 pm to 4 pm $170,000

KENSINGTON

20895

9903 Wildwood Rd 2 pm to 4 pm $819,000

4020 Decatur Ave 1 pm to 3 pm $525,000

2685 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

4902 Flanders Ave 2 pm to 4 pm $660,000

2901 Mccomas Ave 1 pm to 3 pm $429,900

LAYTONSVILLE

20882

252 Barberry Lane 1 pm to 4 pm $999,990

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18805 Walkers Choice Rd 2 pm to 4 pm $285,000

10114 Blue Tee Ter 1 pm to 4 pm $283,000

20509 Dubois Ct 1 pm to 3 pm $549,900

7819 Yankee Harbor Dr 2 pm to 4 pm $389,800

9551 Duffer Way 1 pm to 3 pm $380,000

9512 Duffer Way Noon to 2 pm $359,000

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson #1101 1 pm to 4 pm $605,000

7012 Tilden Lane 2 pm to 4 pm $825,000

6605 Tilden Lane 2 pm to 4 pm $1,195,000

5706 Sugarbush Lane 12:30 pm to 3:30 pm $1,200,000

NORTH POTOMAC

20878

15008 Good Meadow Ct 1 pm to 4 pm $629,900

14508 Triple Crown Pl 1 pm to 3 pm $675,000

15730 Ambiance Dr 1 pm to 3 pm $475,000

14633 Keeneland Cir Noon to 3 pm $309,000

12641 Gravenhurst Lane 4 pm to 6 pm $569,000

OLNEY

20832

16866 Batchellors Forest Rd 2 pm to 4 pm $1,145,000

16657 Batchellors Forest Rd 1 pm to 3 pm $798,000

16733 Gooseneck Ter 2 pm to 4 pm $725,000

POOLESVILLE

20837

20008 Hickman Way 3 pm to 5 pm $615,000

19145 Hempstone Ave Noon to 2 pm $400,000

17301 Brown Rd 3 pm to 5 pm $399,500

17620 Cobb Ave Noon to 2 pm $749,900

17617 Cobb Ave Noon to 2 pm $684,900

POTOMAC

20854

8224 Lakenheath Way 2 pm to 4 pm $850,000

12029 Wetherfield Lane 2 pm to 4 pm $1,325,000

12404 Goldfinch Ct 2 pm to 4 pm $898,000

11716 Wood Thrush Lane 1 pm to 4 pm $1,799,000

7721 Laurel Leaf Dr 2 pm to 4 pm $1,200,000

11008 Picasso Lane 2 pm to 4 pm $1,595,000

11 Sunnymeade Ct 2 pm to 4 pm $649,800

10301 Oaklyn Dr 3 pm to 5 pm $1,145,000

8080 Inverness Ridge Rd 2 pm to 4 pm $659,500

10317 Holly Hill Place 2 pm to 4 pm $1,350,000

13208 Beall Creek Ct 2 pm to 4 pm $1,499,000

9816 Tibron Ct 1 pm to 4 pm $1,359,000

9207 Gatewater Ter 2 pm to 4 pm $656,888

7400 River Falls Dr 2 pm to 4 pm $1,280,000

7811 Gate Post Way 2 pm to 4 pm $1,268,000

12321 Glen Mill Rd 12:30 pm to 2:30 pm $3,500

10408 Bit And Spur 2 pm to 4 pm $2,495,000

ROCKVILLE

20850

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,249,900

807 Blossom Dr Noon to 2 pm $615,000

717 Grandin Ave 1 pm to 4 pm $599,000

10143 Treble Ct 1 pm to 3 pm $572,500

13813 Lambertina Pl 1 pm to 4 pm $654,900

900 King Farm Blvd 2 pm to 5 pm $814,900

500 Beall Ave 2 pm to 4 pm $669,000

421 Feather Rock Dr 2 pm to 4 pm $725,000

27 Forest Landing Ct 2 pm to 4:30 pm $448,000

20852

803 Crothers Lane 1 pm to 3 pm $522,000

5812 Inman Park Cir #803 1 pm to 3 pm $420,000

5922 Empire Way 1 pm to 4 pm $699,990

10101 Grosvenor Pl #1120 1 pm to 4 pm $314,700

4813 Mori Dr 1 pm to 3 pm $554,990

10101 Grosvenor Pl #720 2 pm to 4 pm $299,000

20853

4730 Iris St 1 pm to 4 pm $515,000

5220 Trailway Dr 2 pm to 4 pm $540,000

4405 Buckthorn Ct 1 pm to 3 pm $649,900

16512 George Washington Dr 1 pm to 4 pm $619,000

2 Jasmine Ct 1 pm to 4 pm $543,000

12730 Veirs Mill Rd #14 (T-3 1 pm to 3 pm $299,999

5570 Burnside Dr #5 1 pm to 4 pm $192,500

4928 Baffin Bay Lane 1 pm to 3 pm $559,000

20854

9 Kettle Pond Ct 2 pm to 4 pm $768,000

20855

7927 Capricorn Ter 2 pm to 4 pm $394,500

5301 Mill View Ct 1 pm to 4 pm $445,000

6605 Garrett Rd 1 pm to 4 pm $535,000

8071 Tribeca St 1 pm to 4 pm $750,000

17709 Hollingsworth Dr 2 pm to 4 pm $799,900

SILVER SPRING

20901

108 E Indian Spring Dr 1 pm to 4 pm $575,000

206 Whitmoor Ter Noon to 2 pm $549,500

20902

3903 Lantern Dr 2 pm to 4 pm $484,000

10900 Pebble Run Dr 1 pm to 3 pm $446,900

9900 Georgia Ave #27-T12 2 pm to 4 pm $249,750

20903

10419 Gatewood Ter Noon to 3 pm $525,000

1408 Stateside Dr 2 pm to 4 pm $354,900

903 Burnt Crest Lane 2 pm to 4 pm $459,000

20904

13202 Autumn Dr 1 pm to 3 pm $439,900

2108 Sahalea Ter 1 pm to 4 pm $1,995,000

116 Apple Grove Rd 2 pm to 5 pm $645,000

12408 Buckley Dr 2 pm to 4 pm $489,999

20905

15026 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $775,000

213 Windridge Acres Ct 2 pm to 4 pm $549,000

20906

14901 Sequoia Hill Lane 2 pm to 4 pm $419,999

13509 Moonlight Trail Dr 1 pm to 3 pm $735,000

12000 Selfridge Rd 1:30 pm to 4 pm $400,000

14905 Cleese Ct #5aa 1 pm to 3 pm $217,500

2708 Weller Rd 1 pm to 4 pm $515,000

15812 Mount Everest Lane 1 pm to 4 pm $825,000

20910

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $650,000

626 Sligo Ave 1 pm to 3 pm $624,900

1201 East West Hwy #425 1 pm to 3 pm $324,423

1603 Cedar View Ct 2 pm to 5 pm $915,000

1300 Dale Dr 1 pm to 4 pm $759,000

1201 East West Hwy #118 Noon to 3 pm $308,000

WHEATON

20902

11436 Grandview Ave 2 pm to 4 pm $469,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

12715 Chesney Lane 1 pm to 3 pm $345,000

12304 Rolling Hill Lane Noon to 2 pm $309,500

20716

16507 Elkhorn Lane 1 pm to 3 pm $329,999

16501 Enders Ter 1 pm to 4 pm $292,000

20721

904 Hall Station Dr #200 1 pm to 3 pm $314,900

BRENTWOOD

20722

3713 Quincy St 1 pm to 4 pm $349,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

6224 Walbridge St 1 pm to 3 pm $335,000

1512 Shamrock Ave 1 pm to 4 pm $260,000

600 Birchleaf Ave 11 am to 2 pm $218,500

5415 Brenner St 11 am to 4 pm $599,950

6407 Valley Park Road Valley Park Road Rd N 1 pm to 4 pm $299,900

CLINTON

20735

10303 Mount Auburn Dr Noon to 2 pm $415,000

COLLEGE PARK

20740

9629 Milestone Way #f-1 2 pm to 4 pm $479,900

3523 Marlbrough Way 2 pm to 4 pm $375,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

1602 Shady Glen Dr 1:30 pm to 4:30 pm $345,000

2209 Seton Way 1 pm to 4 pm $264,900

2754 Sweetwater Ct Noon to 2 pm $240,000

7322 Donnell Pl #d8 1:30 pm to 3:30 pm $1,350

FORT WASHINGTON

20744

12508 Parkton St 2 pm to 4 pm $330,000

8120 Fort Foote Rd 11 am to 1 pm $389,000

7011 Shagbark Ct 1 pm to 4 pm $529,900

GLENN DALE

20769

12006 Green Ct 2 pm to 4 pm $320,000

GREENBELT

20770

8152 Miner St 2 pm to 5 pm $450,000

LANDOVER

20785

8614 Hillview Rd 1 pm to 3 pm $399,999

2310 Matthew Henson Ave 3 pm to 6 pm $215,000

NEW CARROLLTON

20784

6126 85th Pl 2 pm to 4 pm $319,000

OXON HILL

20745

557 Wilson Bridge Dr #a2 1 pm to 3 pm $1,300

UPPER MARLBORO

20772

13601 William Beanes Rd 2 pm to 4 pm $709,500

13140 Grandview Ct 1 pm to 3 pm $305,000

20774

12002 Hunterton St 1 pm to 4 pm $410,000

15715 Monksilver Bnd 1 pm to 4 pm $469,900

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

21410 Springfield Rd 11 am to 2 pm $399,900

HOLLYWOOD

20636

24409 Broad Creek Dr 1 pm to 4 pm $399,000

24472 Broad Creek Dr 2 pm to 4 pm $415,000

LEONARDTOWN

20650

42741 Waverly Way Noon to 3 pm $995,000

23255 Jenifer Ct Noon to 2 pm $425,000

LEXINGTON PARK

20653

45740 Island Rd Noon to 2 pm $290,000

20851 Sandstone St Noon to 3 pm $259,905