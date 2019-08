Here’s a list of open houses taking place Aug. 3-4 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

514 Post Oak Rd 11 am to 1 pm $649,900

240 King George St Noon to 2 pm $574,000

1686 Kingsbridge Ct 1 pm to 3 pm $915,000

818 Coachway 1 pm to 3 pm $1,750,000

2700 Post Oak Ct 11 am to 1 pm $674,900

50 S. Homeland Ave 10 am to Noon $699,900

179 Duke Of Gloucester Street 1 pm to 3 pm $1,450,000

1837 Cove Point Rd. 1 pm to 3 pm $695,000

5 Park Place 1 pm to 3 pm $349,000

50 S. Homeland Avenue 10 am to Noon $699,900

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,450,000

5 Park Pl #431 1 pm to 3 pm $349,000

21403

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

7101 Bay Front #202 Noon to 1 pm $325,000

1117 Lake Heron Dr #1b 10 am to Noon $264,000

208 Lockwood Ct Noon to 2 pm $999,000

786 Fairview Ave #a Noon to 2 pm $299,900

1156 August Dr 1 pm to 3 pm $432,500

1156 August Drive 1 pm to 3 pm $432,500

7101 Bay Front Drive 11 am to Noon $295,000

509 Hillsmere Dr 11 am to 1 pm $3,200

1109 Van Buren St 1 pm to 3 pm $370,000

7101 Bay Front Dr #201 11 am to Noon $295,000

205 Victor Pkwy #c Noon to 2 pm $177,500

21409

718 Broadmoor Dr 1 pm to 3 pm $379,900

1524 Circle Dr 11 am to 1 pm $539,900

1524 Circle Drive 11 am to 1 pm $539,900

1722 Deacon Way 1 pm to 3 pm $825,900

ARNOLD

21012

798 Ruxshire Dr 1 pm to 3 pm $385,000

415 Haskell Dr Noon to 3 pm $369,900

304 Haskell Dr Noon to 2 pm $379,900

1533 Briarcliff Rd 3 pm to 5 pm $850,000

CHURCHTON

20733

5500 Carvel St 11 am to 1 pm $489,500

CROFTON

21114

1614 Fallowfield Ct Noon to 2 pm $245,000

2600 Windy Oak 11 am to 2 pm $364,999

2555 Selkirk Ct Noon to 2 pm $375,000

CROWNSVILLE

21032

738 Honeysuckle Trl 10:30 am to 12:30 pm $2,300

762 Barger Dr 1 pm to 3 pm $373,000

762 Barger Drive 1 pm to 3 pm $373,000

1177 Great Oak Ct Noon to 2 pm $514,900

DAVIDSONVILLE

21035

2726 Howard Grove Rd 11 am to 1 pm $899,900

EDGEWATER

21037

3942 Honeysuckle Dr 1 pm to 3 pm $1,249,000

207 Grande View Ave 1 pm to 3 pm $439,900

3580 Loch Haven Dr Noon to 3 pm $505,000

3855 Holly Dr Noon to 2 pm $460,000

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

418 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $441,990

412 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $437,990

324 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $437,990

424 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $414,990

3406 Barnhouse Dr 10 am to Noon $410,000

311 Fairlea Dr Noon to 2 pm $479,900

311 Fairlea Drive Noon to 2 pm $479,900

404 Venton Rd 11 am to 1 pm $279,900

FRIENDSHIP

20758

6823 Old Solomons Island Rd 1 pm to 3 pm $675,000

GAMBRILLS

21054

504 Rand Ave Noon to 6 pm $679,000

1509 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 6 pm $715,900

301 Bonheur Ave Noon to 6 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 6 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 6 pm $689,900

299 Bonheur Ave Noon to 6 pm $989,900

317 Bonheur Ave Noon to 6 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 6 pm $804,900

317 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 6 pm $699,900

315 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 6 pm $699,900

1511 Beaux Lane Noon to 6 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 6 pm $709,900

1511 Beaux Lane Noon to 6 pm $715,900

1514 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1515 Beaux Lane Noon to 6 pm $709,900

1512 Beaux Lane Noon to 6 pm $739,900

1514 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1508 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

1512 Beaux Lane Noon to 6 pm $739,900

1506 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1508 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

1604 Sirani Lane W Noon to 6 pm $714,900

1506 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1604 Sirani Lane W Noon to 6 pm $714,900

504 Rand Avenue Noon to 6 pm $679,000

1509 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $715,900

301 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 6 pm $729,900

638 Highland Farms Cir 1:30 pm to 3:30 pm $469,900

1507 Sirani Lane Noon to 6 pm $689,900

299 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $989,900

GLEN BURNIE

21060

206 Shannon Park Ct Noon to 3 pm $374,900

203 Shannon Park Ct Noon to 3 pm $384,900

7820 Stonebriar Dr 4 pm to 6 pm $475,000

922 Boatwright Dr 4 pm to 6 pm $460,000

7278 Mockingbird Cir 1 pm to 3 pm $355,000

1707 Dixon Dr 1 pm to 3 pm $490,000

208 Shannon Park Ct Noon to 3 pm $374,900

205 Shannon Park Ct Noon to 3 pm $374,900

7839 Stonebriar Dr 4 pm to 6 pm $460,000

209 Daffodil Rd 1 pm to 4 pm $315,000

21061

101 Baylor Road Noon to 2 pm $279,900

HANOVER

21076

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

7724 Cresap Lane #98 11:30 am to 5:30 pm $477,647

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 4:30 pm $384,990

7728 Cresap Lane #97 11:30 am to 5:30 pm $500,902

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

2718 Wessex Cir #31 11:30 am to 5:30 pm $417,870

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $397,990

2909 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $396,990

2917 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $398,990

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7613 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

LAUREL

20707

8511 Lindendale Dr 1 pm to 4 pm $300,000

20723

9614 Donnan Castle Ct 1 pm to 4 pm $334,900

8608 Doves Fly Way Noon to 4:30 pm $795,000

8604 Doves Fly Way Noon to 4:30 pm $649,900

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $559,990

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $589,990

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

20724

3527 Fisher Hill Rd 1 pm to 3 pm $385,000

LOTHIAN

20711

260 W Bay Front Rd Noon to 3 pm $689,900

MILLERSVILLE

21108

305 Braeburn Glen Ct 1 pm to 3 pm $519,000

458 Old Orchard Cir Noon to 1:30 pm $775,000

538 Point Field Dr 3 pm to 5 pm $1,150,000

768 Oak Stump Dr Noon to 2 pm $575,000

8142 Villaggio Dr 3 pm to 5 pm $400,000

516 Brightwood Rd 11 am to 2 pm $368,000

ODENTON

21113

1549 Brakeman Ct Noon to 5 pm $444,512

226 Goldsborough Dr Noon to 2 pm $319,900

1137 Odenton Rd 1 pm to 3 pm $399,900

2005 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $378,990

2007 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $381,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $644,990

2504 Windyside Ct Noon to 2 pm $549,900

8735 Bright Meadow Ct 1 pm to 4 pm $299,900

1214 Breitwert Ave 11 am to 1 pm $339,000

PASADENA

21122

8259 Green Ice Dr Noon to 2 pm $529,999

212 Drum Ave S 1 pm to 3 pm $465,000

8002 Caliburn Ct Noon to 1:30 pm $320,000

9142 Fort Smallwood Rd Noon to 3 pm $615,000

1614 Wall Dr 2:30 pm to 3:30 pm $250,000

1059 Trails End Rd Noon to 2 pm $732,500

7717 Garden Ave 12:30 pm to 3:30 pm $289,900

1059 Trails End Road Noon to 2 pm $732,500

1222 Hillcreek Rd Noon to 4 pm $549,995

510 Sylvan Way Noon to 3 pm $410,000

955 Beechwood Ave Noon to 2 pm $304,990

100 Earliana Ct Noon to 2 pm $465,000

SEVERN

21144

1103 Chevron Rd 11 am to 5 pm $695,990

109 Richard Ave Noon to 2 pm $350,000

7757 Venice Lane 1 pm to 4 pm $375,990

7727 Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7725 Venice Lane 1 pm to 4 pm $379,990

7738 Venice Lane 1 pm to 4 pm $359,990

8227 Quarterfield Rd 1 pm to 4 pm $650,000

1305 Regina Way Noon to 2 pm $430,000

SEVERNA PARK

21146

550 Heavitree Lane 11 am to 1 pm $835,000

369 Stonehouse Dr Noon to 2 pm $645,000

53 Arundel Beach Rd 1 pm to 3 pm $519,900

528 Lakeview Cir Noon to 2 pm $675,000

500 Pinefield Dr Noon to 2 pm $750,000

256 Cider Ct Noon to 2 pm $564,900

621 Lakeland Rd S Noon to 2 pm $435,000

SHADY SIDE

20764

1211 Bast Lane Noon to 2 pm $398,000

1741 Fellner Dr 11 am to 3 pm $599,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7461 Cavalcade Dr 2 pm to 4 pm $495,000

7872 Ivy Ter #7 1 pm to 3 pm $289,000

6228 8th St 1 pm to 3 pm $285,000

DUNKIRK

20754

2810 Chesapeake Beach Rd W 11 am to 3 pm $514,900

HUNTINGTOWN

20639

3531 Deep Landing Rd 1 pm to 4 pm $659,900

LUSBY

20657

12591 Catalina Dr 4 pm to 7:30 pm $239,999

615 Quiver Ct 10 am to Noon $269,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14900 Wannas Dr Noon to 2 pm $290,000

15705 Maple Dr 1 pm to 3 pm $349,900

BRANDYWINE

20613

7503 Nanjemoy Dr 11 am to 1 pm $450,000

HUGHESVILLE

20637

16470 Peak Run Pl 11 am to 1 pm $469,999

INDIAN HEAD

20640

3205 Jenkins Lane 11 am to 2 pm $314,950

LA PLATA

20646

119 Mallard Lane 10 am to Noon $349,950

9287 Windsor Dr 11 am to 1 pm $328,980

9270 Windsor Dr 11 am to 1 pm $319,900

MECHANICSVILLE

20659

29934 Woodland Cir 2 pm to 4 pm $249,000

39425 Esther Lane 3 pm to 5:30 pm $335,000

27885 Queentree Rd Noon to 3 pm $949,000

PORT TOBACCO

20677

6835 Graymar Lane 11 am to 1 pm $599,900

8300 Chedworth Pl 10:30 am to 1:30 pm $599,999

8300 Megan Lane 11 am to 1 pm $590,000

WALDORF

20601

9004 Holly Ave 1 pm to 3 pm $305,000

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $478,455

2129 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $436,195

2137 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $448,990

2094 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $509,990

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $302,990

2097 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $458,490

20602

2272 Ingleside Ct 11 am to 1 pm $330,000

11036 Mcintosh Ct Noon to 3 pm $475,000

2066 Charing Cross Ct 1 pm to 4 pm $320,000

5633 Wonderboy Pl 11 am to 1 pm $307,500

11479 Avenel Ct Noon to 2 pm $369,900

20603

2993 Eutaw Forest Dr 10:30 am to 1:30 pm $349,995

3529 Halford St Noon to 3 pm $540,000

3290 Elsa Ave 1 pm to 4 pm $399,999

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

2925 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $342,105

WHITE PLAINS

20695

10452 Markby Ct 1 pm to 3 pm $385,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5648 Denfield Pl 2 pm to 5 pm $504,000

FREDERICK

21701

305 Spring Bank Way Noon to 5 pm $299,977

307 Spring Bank Way Noon to 5 pm $336,183

2526 Island Grove Blvd 1 pm to 3 pm $430,000

842 Insley Cir Noon to 2 pm $290,000

301 E 3rd St Noon to 3 pm $519,000

1012 Mercer 1 pm to 3 pm $699,000

9405 Bridgewater West 1 pm to 3 pm $386,900

6436 Spring Forest Rd 11 am to 1 pm $459,900

1628 Wheyfield Dr 1 pm to 3 pm $320,000

6146 Pine Crest Lane Noon to 2 pm $294,000

21702

7124 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $285,000

130 Harpers Way 1 pm to 3 pm $279,900

9000 Mountainberry Ct 1 pm to 4 pm $490,000

6736 Brandt Ct Noon to 2 pm $524,900

21703

5257 American Beech St Noon to 4 pm $454,990

5763 Sunset View Lane 11 am to 1 pm $218,000

650 Tivoli Rd Noon to 3 pm $256,500

5505 Oberlin Pl Noon to 3 pm $273,900

5819 Whitfield Ct Noon to 1:30 pm $175,000

5601 Rockledge Ct Noon to 2 pm $269,900

5763 Sunset View Lane 11 am to 1 pm $218,000

4952 Flossie Ave 2 pm to 4 pm $424,900

21704

5824 Barts Way 11 am to 5 pm $449,990

5500 Hawk Ridge Rd 11 am to 6 pm $476,310

5867 Barts Way 11 am to 5 pm $296,990

8501 Raptor Ridge Lane 11 am to 6 pm $488,990

5865 Barts Way 11 am to 5 pm $311,990

5650 Owl St 11 am to 6 pm $399,990

9058 Mains Run 11 am to 5 pm $424,990

3451 Timber Green Dr 11:30 am to 1:30 pm $493,500

9709 Royal Crest Cir 2 pm to 4 pm $694,900

3451 Timber Green Drive 11:30 am to 1:30 pm $493,500

9408 Singleton 1 pm to 3 pm $365,000

9709 Royal Crest Circle 2 pm to 4 pm $694,900

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $399,000

IJAMSVILLE

21754

2903 Loch Haven Ct 1 pm to 3 pm $412,500

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike 1 pm to 5 pm $745,000

KNOXVILLE

21758

19315 Deer Path Noon to 3 pm $480,000

MIDDLETOWN

21769

202 Rod Cir 11 am to 1 pm $489,900

MONROVIA

21770

12529 Fingerboard Rd 2 pm to 4 pm $525,000

3913 Chaucer Ct 1 pm to 3 pm $429,900

MOUNT AIRY

21771

13974 Penn Shop Rd 11 am to 1 pm $524,500

908 S Warfield Dr 11 am to 1 pm $339,900

103 West Rd 10 am to 11 am $2,200

1175 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $525,000

13421 Autumn Crest Dr 1 pm to 3 pm $389,900

1702 S Main St Noon to 2 pm $365,000

NEW MARKET

21774

6861 Woodridge Rd 11 am to 5 pm $539,990

6868 Woodridge Rd 11 am to 5 pm $474,990

6844 Woodridge Rd 11 am to 5 pm $529,990

6862 Woodridge Rd 11 am to 5 pm $489,990

10807 Lake Square Ct Noon to 2 pm $289,000

6904 Fox Chase Rd 11 am to 3 pm $360,000

SABILLASVILLE

21780

17673 Sabillasville Rd 3 pm to 5 pm $334,900

URBANA

21704

3329 Stone Barn Dr Noon to 4 pm $519,990

WALKERSVILLE

21793

206 Bellgate Ct 11:30 am to 4 pm $459,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6012 Moonsails Lane Noon to 2 pm $615,000

11955 Simpson Rd Noon to 3 pm $969,900

14065 Highland Rd 2 pm to 4 pm $849,900

COLUMBIA

21044

10358 Crossbeam Cir 1 pm to 3 pm $475,000

12209 Sleepy Horse Lane 1 pm to 3 pm $360,000

11060 Iron Crown Ct 11 am to 1 pm $480,000

10471 Fair Oaks 1 pm to 3 pm $470,000

21045

9585 Castile Ct 1 pm to 3 pm $365,000

6668 Star Path 1 pm to 3 pm $469,900

9051 Phillip Dorsey Way 9 am to 11 am $2,750

6218 Black Cherry Cir 1 pm to 3 pm $425,000

6997 Deep Cup 10:30 am to 12:30 pm $329,900

8847 Tidesebb Ct 1 pm to 3 pm $435,000

21046

10288 Shaker Dr 11 am to 1 pm $450,000

ELKRIDGE

21075

5830 Judge Dobbin Ct Noon to 2 pm $584,900

ELLICOTT CITY

21042

2611 Vardon Lane 11 am to 4 pm $735,710

2624 Vardon Lane 11 am to 4 pm $690,900

2626 Vardon Lane 11 am to 4 pm $674,900

12614 Fawn Run Ct 1 pm to 3 pm $1,350,000

12575 Triadelphia Rd Noon to 2 pm $525,000

11100 Dorsch Farm Rd 1 pm to 3 pm $875,000

21043

5107 Dawns Way 1 pm to 3 pm $815,000

6032 Talbot Dr 3 pm to 5 pm $525,000

5906 Talbot Dr Noon to 2 pm $489,000

FULTON

20759

11266 Terrace Lane 1 pm to 3 pm $719,900

WOODSTOCK

21163

3516 Granite Rd 11 am to 1 pm $509,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17504 Sir Galahad Way 1 pm to 3 pm $975,000

BETHESDA

20814

5013 Del Ray Ave 1 pm to 3 pm $1,795,000

7710 Woodmont Ave #313 11 am to 1 pm $279,900

20816

6216 Vorlich Lane 1 pm to 4 pm $785,000

20817

6710 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $4,450

6706 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $4,450

2 Winterberry Ct 1 pm to 3 pm $859,399

BURTONSVILLE

20866

4106 Swiss Stone Dr Noon to 2 pm $449,000

CHEVY CHASE

20815

5205 Murray Rd 2 pm to 4 pm $1,749,000

5500 Friendship Blvd #908n 2 pm to 4 pm $420,000

3927 Oliver St 1 pm to 4 pm $1,900,000

CLARKSBURG

20871

21882 Woodcock Way Noon to 4 pm $585,000

21890 Woodcock Way Noon to 4 pm $665,000

14156 Jaeger Rd Noon to 4 pm $409,000

21887 Woodcock Way Noon to 4 pm $445,000

21912 Woodcock Way Noon to 4 pm $545,000

23503 Sugar View Dr 1:30 pm to 4:30 pm $689,900

21921 Clarksburg Rd Noon to 4 pm $520,000

21889 Woodcock Way Noon to 4 pm $480,000

23524 Overlook Park Dr #1010 11:30 am to 5:30 pm $349,990

23524 Overlook Park Dr #2010 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $366,660

23520 Overlook Park #01204 11:30 am to 5:30 pm $418,816

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $436,512

855 Weald Way 1 pm to 4 pm $619,990

GAITHERSBURG

20877

639 Hurdle Mill Pl 1 pm to 3 pm $439,000

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

GERMANTOWN

20874

12810 Cloverleaf Center Dr 11:30 am to 5:30 pm $430,475

12812 Cloverleaf Center Dr 11:30 am to 5:30 pm $416,183

3352 Provider Way #76 11:30 am to 5:30 pm $447,790

20309 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20307 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20361 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20361 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

18555 Eagles Roost Dr 2 pm to 4 pm $280,000

25 Walnutwood Ct 1 pm to 3 pm $455,000

20876

12002 Panthers Ridge Dr 2 pm to 4 pm $365,000

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

20407 Cabana Dr Noon to 2 pm $469,900

11423 Brundidge Ter 1 pm to 3 pm $317,000

HYATTSVILLE

20781

4906 43rd Ave Noon to 2 pm $2,100

4544 Longfellow St 1 pm to 3 pm $449,000

5804 43rd Ave 2 pm to 4 pm $350,000

20782

4312 E West Hwy 1:45 pm to 3:45 pm $434,900

KENSINGTON

20895

3320 W University Blvd Noon to 4 pm $439,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20404 Cherrystone Ct 2 pm to 4 pm $414,000

20234 Harbor Tree Rd Noon to 3 pm $269,000

8421 Marketree Cir 1 pm to 3 pm $440,000

OLNEY

20832

16866 Batchellors Forest Rd 2 pm to 4 pm $1,150,000

POOLESVILLE

20837

20008 Hickman Way Noon to 2 pm $615,000

19145 Hempstone Ave 3 pm to 5 pm $400,000

POTOMAC

20854

10301 Oaklyn Dr 1 pm to 4 pm $1,145,000

12004 Piney Glen Lane 1 pm to 4 pm $995,000

12904 Brushwood Ter 2 pm to 4 pm $1,499,000

10315 Gary Rd 1 pm to 3 pm $849,900

ROCKVILLE

20850

38 Maryland Ave #ph613 1 pm to 3 pm $649,990

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,249,900

635 Lincoln St 1 pm to 4 pm $349,900

20852

1355 Templeton Pl Noon to 3 pm $534,900

11309 Morning Gate 2 pm to 4 pm $840,000

20853

4901 Baffin Bay Lane 1 pm to 3 pm $550,000

20854

11816 Canfield Rd 1 pm to 3 pm $925,000

SILVER SPRING

20902

11020 Cone Lane 1 pm to 3 pm $425,000

2615 Elmont St 3 pm to 5 pm $375,000

20903

1110 Devere Dr Noon to 4 pm $449,900

20904

1639 Treetop View Ter 2 pm to 4 pm $439,000

20906

1432 Casino Cir 1 pm to 3 pm $399,900

1109 Sanctuary Ct 1 pm to 3 pm $634,900

20910

1220 Blair Mill Rd #111 1 pm to 4 pm $219,900

644 Ellsworth Dr 1 pm to 3 pm $924,999

7915 Eastern Ave #512 2 pm to 4 pm $349,900

TAKOMA PARK

20912

6809 Allegheny Ave 1 pm to 4 pm $425,000

7511 Jackson Ave 2 pm to 4 pm $949,000

7131 Carroll Ave 11 am to 2 pm $975,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

3903 Harrison Rd 1 pm to 3 pm $429,000

3108 Fallston Ave 2 pm to 4 pm $350,000

BOWIE

20715

13016 Forest Dr Noon to 3 pm $494,900

20716

16012 Alderwood Lane 1 pm to 3 pm $375,000

20721

501 Black Branch Way 2 pm to 4 pm $959,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

5709 Canada St Noon to 2 pm $440,000

CLINTON

20735

8619 Kittama Dr 11 am to 4 pm $698,793

8101 Kittama Dr 11 am to 4 pm $849,000

6502 Killarney St Noon to 2 pm $339,900

10203 Thrift Rd 2 pm to 4 pm $349,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

1416 Fairfield Dr 11 am to 3 pm $328,900

FORT WASHINGTON

20744

9207 Fort Foote Rd Noon to 2 pm $299,999

800 Braeburn Dr Noon to 2 pm $450,000

8146 Murray Hill Dr 1 pm to 3:45 pm $329,900

9209 Locksley Rd 1 pm to 4 pm $428,500

1810 Hollydale Rd 1 pm to 3 pm $305,000

GREENBELT

20770

13-M Hillside Rd 12:30 pm to 3:30 pm $187,000

7806 Greenbrook Dr Noon to 3 pm $287,000

LANDOVER

20785

6919 Kent Town Dr Noon to 12:30 pm $1,700

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $294,990

LANHAM

20706

7904 Hubble Dr Noon to 5 pm $534,913

MORNINGSIDE

20746

6806 Marianne Dr 11 am to 2 pm $250,999

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $300,480

RIVERDALE

20737

6404 47th St 11 am to 6 pm $480,615

6014 Crest Park Dr Noon to 3 pm $469,900

UNIVERSITY PARK

20782

4102 Van Buren St 10 am to Noon $1,000

UPPER MARLBORO

20772

8600 Trumps Hill Rd Noon to 3 pm $315,000

14112 Rectory Lane 1 pm to 3 pm $345,000

6501 Osborne Hill Dr 1 pm to 4 pm $660,000

4800 Melwood Rd 1 pm to 4 pm $579,700

14500 Croom Airport Rd Noon to 2 pm $400,000

10105 Bright Leaf Way Noon to 4 pm $579,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

15213 Richard Bowie Way Noon to 2 pm $404,045

9540 Sherwood Dr Noon to 3 pm $310,000

8904 Fairhaven Ave 1 pm to 3 pm $230,000

20774

1710 Walcott Lane Noon to 3 pm $357,000

610 Cranston Ave 11 am to 5 pm $574,990

14721 Argos Pl 11 am to 2 pm $3,150

0 Phoenix Dr 11 am to 6 pm $354,990

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $347,790

9715 Teakwood Dr 1 pm to 4 pm $325,000

2907 Matapeake Dr Noon to 2 pm $405,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43653 Winterberry Way 11 am to 6 pm $239,855

22579 Garrison Dr 11 am to 1 pm $230,000

22722 Bayside Way Noon to 2 pm $245,000

23398 Canna Ct 5:30 pm to 8:30 pm $434,950

CALLAWAY

20620

20994 Black Duck Ct 10 am to Noon $289,000

HOLLYWOOD

20636

25880 Whiskey Creek Rd 11 am to 2 pm $699,000

LEONARDTOWN

20650

22359 Point Lookout Rd Noon to 2 pm $279,900

LEXINGTON PARK

20653

47134 Schwartzkopf Dr Noon to 2 pm $325,000

22889 Kimberly Ct Noon to 2 pm $439,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

145 Prince George St Noon to 2 pm $750,000

13 Morris St 1 pm to 4 pm $450,000

1909 Eleanor Ct 2 pm to 4 pm $790,000

1764 Dunton Rd Noon to 2 pm $449,740

8 Steele Ave 1 pm to 3 pm $894,000

205 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $700,000

2646 Greenbriar Lane 1 pm to 4 pm $1,425,000

18 Hill St Noon to 2 pm $624,000

803 Coxswain Way #104 1 pm to 3 pm $295,000

1790 Crownsville Rd 1 pm to 3 pm $850,000

802 Francis Harris Pl 1 pm to 4 pm $479,900

179 S Southwood Ave Noon to 2 pm $419,900

1698 Brickhouse Bar Ct 11 am to 1 pm $574,900

179 S Southwood Avenue Noon to 2 pm $419,900

1698 Brickhouse Bar Court 11 am to 1 pm $574,900

2 Sampson Place 1 pm to 3 pm $519,900

603 St Mulberry Ct 1 pm to 3 pm $639,900

2 Sampson Pl 1 pm to 3 pm $519,900

21403

977 Breakwater Dr 1 pm to 3 pm $315,000

957 Windwhisper Lane 2 pm to 4 pm $320,000

2638 Ogleton Rd 11 am to 1 pm $875,000

45 Lawrence Ave 1 pm to 3 pm $1,295,000

15 President Point Dr #a3 1 pm to 3 pm $429,900

21409

606 Baystone Ct 11 am to 1 pm $375,000

1407a Sharps Point Road 2 pm to 4 pm $1,550,000

1407a Sharps Point Rd 2 pm to 4 pm $1,550,000

ARNOLD

21012

1508 Pine Bluff Way 1 pm to 3 pm $499,900

314 Ternwing Dr 2 pm to 4 pm $355,000

977 Stonington Drive 1 pm to 3 pm $990,000

977 Stonington Dr 1 pm to 3 pm $990,000

106 Stockton Lane Noon to 2 pm $656,990

CHURCHTON

20733

5742 Blaine Rd 10 am to Noon $249,000

1140 Delaware Ave Noon to 2 pm $345,000

1140 Delaware Avenue Noon to 2 pm $345,000

CROFTON

21114

2490 Revere Ct 2 pm to 4 pm $289,900

CROWNSVILLE

21032

859 Cherry Trl Noon to 3 pm $489,000

DAVIDSONVILLE

21035

1009 Howard Grove Ct 1 pm to 3 pm $849,900

3309 Strawberry Run 2 pm to 4 pm $579,000

1009 Howard Grove Court 1 pm to 3 pm $849,900

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd 2 pm to 4 pm $1,025,000

EDGEWATER

21037

426 Penwood Dr 1 pm to 4 pm $439,000

1722 Fairhill Dr 11 am to 2 pm $344,900

3874 Holly Dr 2 pm to 4 pm $624,999

1629 Oldtown Road 1 pm to 3 pm $525,000

1637 Midland Rd Noon to 2 pm $269,000

1629 Oldtown Rd 1 pm to 3 pm $525,000

GAMBRILLS

21054

1502 Sirani Lane E Noon to 6 pm $725,900

1502 Sirani Lane E Noon to 6 pm $725,900

928 Densmore Bay Ct 11 am to 1 pm $699,000

925 Waugh Chapel Rd Noon to 2 pm $372,000

GLEN BURNIE

21060

513 Amberly Rd Noon to 2 pm $225,000

902 Silver Maple Ct 1 pm to 3 pm $299,999

7843 Cheverly Lane 1 pm to 3 pm $299,000

21061

544 Dahlgreen Rd Noon to 2 pm $210,000

7811 Foxfarm Lane 2 pm to 4 pm $279,900

116 Shelly Rd 1 pm to 4 pm $2,150

312 King George Dr 2 pm to 4 pm $299,000

HANOVER

21076

7107 Forest Creek Way 1 pm to 3 pm $569,900

7647 Telamon Way Noon to 3 pm $438,999

7546 Maiden Head Dr Noon to 2 pm $388,900

2806 Fredericksburg Rd 2 pm to 4 pm $459,000

6163 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $499,900

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $529,790

Lot 8 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $644,100

7121 Elmthorpe Way 2 pm to 4 pm $499,900

Lot 7 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $597,400

HARWOOD

20776

292 Sigma Dr 1 pm to 3 pm $595,000

LAUREL

20707

14518 Parkgate Dr 1:30 pm to 4 pm $674,900

7305 Floating Leaf Ct 1 pm to 3 pm $520,000

14911 Rockcastle St Noon to 3 pm $374,900

6977 Mayfair Ter 2 pm to 4 pm $295,000

20723

9623 Hammonds Overlook Ct 1 pm to 4 pm $390,000

10285 Stansfield Rd 1 pm to 3 pm $539,900

9730 Evening Bird Lane 2 pm to 4 pm $464,900

9616 Dapper Town Row 1 pm to 3 pm $615,000

9915 Balsam Way 1 pm to 3 pm $749,900

9827 Solar Crse 1 pm to 4 pm $419,900

9748 June Flowers Way 1 pm to 3 pm $469,900

9758 Evening Bird Lane 1 pm to 4 pm $485,000

8214 Styers Ct Noon to 2 pm $279,900

20724

3112 River Bend Ct #h303 1 pm to 3 pm $235,000

MILLERSVILLE

21108

603 Caracle Ct 11 am to 1 pm $449,900

8216 Hortonia Point Dr Noon to 2 pm $634,900

ODENTON

21113

1315 Chicory Way 1 pm to 3 pm $700,000

2304 Mourning Dove Dr Noon to 2 pm $569,000

2304 Mourning Dove Drive Noon to 2 pm $569,000

8502 Summershade Dr 1 pm to 3 pm $615,000

619 Crawfords Ridge Rd 3 pm to 5 pm $510,000

3029 Sunny Ridge Dr 1 pm to 3 pm $599,000

PASADENA

21122

821 205th St 1 pm to 3 pm $295,000

254 Magothy Bridge Rd 11 am to 1 pm $345,000

8420 Maryland Rd 2 pm to 4 pm $345,000

603 Curran Rd 1 pm to 3 pm $490,000

125 Arundel Rd Noon to 3 pm $209,900

900 220th St Noon to 2 pm $268,000

125 Arundel Road Noon to 3 pm $209,900

444 Royal Beach Rd 10 am to Noon $515,000

SEVERN

21144

864 Derby Farms Dr 1 pm to 3 pm $425,000

1400 Spring Plow Ct 2 pm to 4 pm $440,000

1722 Severn Rd Noon to 3 pm $381,000

610 Sand Rd 1 pm to 3 pm $559,000

7869 Manet Way Noon to 2 pm $419,500

SEVERNA PARK

21146

120 Riggs Ave 2 pm to 4 pm$599,900

69 Simmons Lane Noon to 2 pm $890,000

2 Westerly Way Noon to 2 pm $724,900

322 N Putney Way 1 pm to 3 pm $699,000

163 Barbara Rd 1:30 pm to 3:30 pm $329,900

459 Sackett Court 1 pm to 3 pm $879,500

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $349,500

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

TRACYS LANDING

20779

510 Howard Ave 1 pm to 4 pm $350,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8179 Deer Chase Lane Noon to 2 pm $269,900

3921 Old Bayside Rd Noon to 2 pm $280,000

LUSBY

20657

3187 Calvert Blvd 1 pm to 3 pm $549,500

912 Crystal Rock Rd 1 pm to 3 pm $245,000

1685 Platinum Dr 1 pm to 4 pm $450,000

PRINCE FREDERICK

20678

825 Yardley Dr 3:30 pm to 5:30 pm $254,900

490 Sylvan Pl 1 pm to 3 pm $539,000

SOLOMONS

20688

500 Swaggers Point Rd 1 pm to 4 pm $995,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

2107 Medinah Ridge Rd 1 pm to 3 pm $418,000

BRYANS ROAD

20616

5205 Greenville Dr 1 pm to 3 pm $335,000

COBB ISLAND

20625

12396 Neale Sound Dr 1 pm to 4 pm $639,000

LA PLATA

20646

17 Steeplechase Dr 1 pm to 3 pm $299,000

NEWBURG

20664

13355 Hill Rd 1 pm to 4 pm $324,900

POMFRET

20675

8795 Lowell Rd 11 am to 2 pm $425,000

WALDORF

20601

2452 Rabbits Run St 1 pm to 3 pm $369,900

20603

2821 Cornflower Lane 1 pm to 3 pm $399,999

2436 Pimpernel Dr 1 pm to 3 pm $484,250

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

11 E B St 1 pm to 4 pm $250,000

FREDERICK

21701

409 Columbus Ave Noon to 2 pm $299,900

348 Park Ave 1 pm to 3 pm $344,900

7958 Parkland Pl Noon to 3 pm $278,500

6903 Plantation Rd 1 pm to 3 pm $299,900

418 Mohican Dr 1 pm to 4 pm $439,900

22 W 4th St 1 pm to 2:30 pm $434,900

205 W South St 11 am to 3 pm $339,900

304-B Mill Pond Rd 2 pm to 4 pm $259,900

21702

2413 Lakeside Dr 1 pm to 4 pm $267,495

2212 Wetherburne Way 1 pm to 3:30 pm $267,500

128 Wheeler Lane 1 pm to 3 pm $454,900

21703

5830 Woodwinds Cir Noon to 2 pm $429,900

6811 Hallard Ct 1 pm to 3 pm $457,999

5349 Wye Creek Dr Noon to 2 pm $599,900

6412 Walcott Lane 1 pm to 3 pm $1,950

6404 Newton Dr 10 am to 1:30 pm $369,900

633 Bushytail Dr 1 pm to 3 pm $429,900

5557 Rivendell Pl 1 pm to 3 pm $289,900

6436 Alan Linton Blvd E Noon to 2 pm $264,900

6618 Spokeshave Ct Noon to 3 pm $245,000

21704

9605 Atterbury Lane 1 pm to 3 pm $369,900

9106 Hendry Ter 1 pm to 3 pm $535,000

9115 Brien Pl 2 pm to 4 pm $525,000

3641 Urbana Pike 1 pm to 3 pm $384,900

IJAMSVILLE

21754

1907 Shel Mar Dr 1 pm to 4 pm $495,000

KNOXVILLE

21758

1316 Rohrersville Rd 1 pm to 3 pm $445,000

MIDDLETOWN

21769

3424 Marbury Ct 1 pm to 3 pm $369,997

MONROVIA

21770

4014 Middleton Dr 2 pm to 4 pm $463,000

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $639,000

MOUNT AIRY

21771

4126 Larson Lane Noon to 2 pm $575,000

4315 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $255,000

4058 Sand Trap Ct 1 pm to 3 pm $564,900

905 Summer Sweet Lane Noon to 2 pm $465,000

2403 Fieldbrook Lane 1 pm to 3 pm $549,900

1005 Longbow Rd Noon to 2 pm $558,975

7309 Talbot Run Rd 2 pm to 4 pm $549,900

3812 Mount Airy Dr 2 pm to 4 pm $514,900

7309 Talbot Run Road 2 pm to 4 pm $549,900

NEW MARKET

21774

6971 Country Club Ter 3 pm to 5 pm $419,000

5590 Talbot Ct Noon to 2 pm $265,000

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $439,900

6636 E Lakeridge Rd 1 pm to 3 pm $349,000

6610 Ladoga Lane 1 pm to 4 pm $374,900

6610 Ladoga Lane 1 pm to 4 pm $374,900

6961 Country Club Ter 3 pm to 5 pm $449,990

POINT OF ROCKS

21777

1763 Canal Run Dr 11 am to 1 pm $375,000

1605 Gibbons Rd Noon to 2 pm $334,500

WALKERSVILLE

21793

40 Maple Ave Noon to 2 pm $349,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13768 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $1,400,000

13818 Russell Zepp Dr 1 pm to 3 pm $869,000

13333 Elliott Dr 1 pm to 3 pm $715,000

5907 Trumpet Sound Ct #7 1 pm to 3 pm $520,000

12820 Macbeth Farm Lane 1 pm to 3 pm $1,250,000

6824 Creekside Rd 1 pm to 3 pm $749,900

6025 Winter Grain Path 1 pm to 3 pm $799,900

COLUMBIA

21044

11454 High Hay Dr 1 pm to 3 pm $649,900

5827 Wyndham Cir #203 1 pm to 3 pm $260,000

5021 Durham Rd E Noon to 2 pm $475,000

5425 Vantage Point Rd #1 1 pm to 3 pm $335,000

5824 Wyndham Cir #303 2 pm to 4 pm $260,000

6005 Watch Chain Way 1 pm to 3 pm $565,000

7025 Garden Walk 1 pm to 3 pm $625,000

11365 Heathertoe Lane 1 pm to 3 pm $779,000

7020 Golden Seeds Row 1 pm to 3 pm $775,000

5204 Winding Star Cir 1 pm to 4 pm $370,000

21045

8627 Hayshed Lane Noon to 2 pm $417,000

8640 Worn Mountain Way 1 pm to 3 pm $499,900

21046

9906 Evergreen Ave 1 pm to 3 pm $399,900

9647 Sea Shadow 1 pm to 3 pm $465,000

9719 Deep Smoke 1 pm to 3 pm $600,000

DAYTON

21036

15001 High Forest Ct 2 pm to 4 pm $849,999

15001 High Forest Court 2 pm to 4 pm $849,999

ELKRIDGE

21075

6403 Ruxton Dr 1 pm to 3 pm $678,000

5922 Hunt Club Rd 1 pm to 3 pm $335,000

6201 Greenleaf Lane 1 pm to 3 pm $569,000

8011 Ravenclaw Rd 1 pm to 3 pm $435,000

ELLICOTT CITY

21042

10276 Breconshire Rd 1 pm to 3 pm $695,000

12725 Folly Quarter Rd 1 pm to 3:30 pm $650,000

10312 John Eager Ct 1 pm to 3 pm $635,000

10217 Camelford Ct 1 pm to 3 pm $575,000

3975 View Top Rd 1 pm to 3 pm $719,900

10117 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $649,000

9636 Longview Dr Noon to 2 pm $549,000

9976 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $625,000

9724 Cypressmede Dr 1 pm to 3 pm $623,000

9553 Westwood Ct 1:30 pm to 3:30 pm $495,000

3623 Lynway Ct 1 pm to 3 pm $675,000

3042 Pebble Beach Dr 1 pm to 3 pm $625,000

9305 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $799,999

21043

1213 Oella Ave 1 pm to 3 pm $595,000

3518 Belfont Dr 1 pm to 3 pm $575,000

8620 Wheatfield Way 1 pm to 3 pm $445,000

4793 Attenborough Way 1 pm to 3 pm $975,000

8672 Manahan Dr 1 pm to 3 pm $375,000

780 Oella Ave 1 pm to 3 pm $257,000

8547 Harvest View Ct 2 pm to 4 pm $375,500

4930 Alice Ave 1 pm to 3 pm $434,900

5797 Richards Valley Rd 1 pm to 3 pm $400,000

8609 S Bali Ct 1 pm to 3 pm $450,000

4180 Brittany Dr 1 pm to 3 pm $475,000

5783 Richards Valley Rd 1 pm to 3 pm $449,900

8547 Harvest View Court 2 pm to 4 pm $375,500

FULTON

20759

11304 Duke St 1 pm to 3:30 pm $819,900

7905 Maple Lawn Blvd Noon to 2 pm $659,000

GLENWOOD

21738

3315 Saddle Horse Ct Noon to 2 pm $649,000

HIGHLAND

20777

13100 Isle Of Mann Way 1 pm to 3 pm $1,349,990

JESSUP

20794

9365 Spring Water Path Noon to 2 pm $440,000

WEST FRIENDSHIP

21794

12787 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $824,900

12787 Frederick Road 1 pm to 3 pm $824,900

WOODSTOCK

21163

10795 Folkestone Way 1 pm to 3 pm $509,500

10544 Hounslow Dr 1 pm to 4 pm $729,000

2137 Turnberry Way #15 1 pm to 3 pm $500,000

1922 Doyle Dr 1 pm to 3 pm $775,000

11100 Chambers Ct #p 11 am to 1 pm $335,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17500 Skyline Dr 2 pm to 4 pm $675,000

BETHESDA

20814

9300 Parkhill Ter 2 pm to 4 pm $850,000

5207 Camberley Ave 1 pm to 3 pm $859,900

9608 Cedar Lane 1:30 pm to 4 pm $760,000

5403 Huntington Pkwy 2 pm to 4 pm $1,034,900

10006 Broad St 1 pm to 4 pm $1,599,000

4901 Hampden Lane #701 1 pm to 4 pm $2,799,900

10106 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,410,000

10509 Aubinoe Farm Dr 2 pm to 4 pm $1,135,000

5225 Pooks Hill Rd #707n 1 pm to 3 pm $164,900

10631 Weymouth St #w-101 2 pm to 4 pm $285,000

10506 Weymouth St #201 Noon to 3 pm $214,900

20816

4924 Sentinel Dr #2-401 2 pm to 4 pm $414,500

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $1,895,000

596 Brookes Ridge 1 pm to 3 pm $1,750,000

5204 Abingdon Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

592 Brookes Ridge Ct 1 pm to 3 pm $1,750,000

4003 Maryland Ave 2 pm to 4 pm $899,000

5002 Fort Sumner Dr 1 pm to 4 pm $1,224,900

6212 Walhonding Rd 2 pm to 4 pm $849,000

20817

8111 River Rd #154 11 am to 4 pm $2,985,000

9110 Bulls Run Pkwy 1 pm to 4 pm $797,500

7010 Longwood Dr 1 pm to 3 pm $1,340,000

6604 Millwood Rd 2 pm to 4 pm $2,097,500

8111 River Rd #123 1 pm to 3 pm $1,799,000

6706 Loring Ct 2 pm to 4 pm $1,170,000

7409 Indraff Ct 2 pm to 4 pm $1,200,000

5823 Phoenix Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

10003 Montauk Ave 1 pm to 4 pm $658,000

5802 Wilmett Rd 1 pm to 3 pm $1,399,000

BRINKLOW

20862

513 Tanbark Ct 1 pm to 3 pm $999,500

513 Tanbark Court 1 pm to 3 pm $999,500

BROOKEVILLE

20833

3033 Dubarry Lane 1 pm to 4 pm $499,000

CHEVY CHASE

20815

7116 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,495,000

4620 N Park Ave #1611 1 pm to 3 pm $285,000

3701 Thornapple St 2 pm to 4 pm $1,450,000

3913 Parsons Rd 2 pm to 4 pm $835,000

3910 East West Hwy 1 pm to 4 pm $950,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 2 pm to 5 pm $1,699,000

7314 Delfield St 2 pm to 4 pm $829,000

8304 Twin Forks Lane 2 pm to 4 pm $1,595,000

4620 N Park Avenue 1 pm to 3 pm $285,000

CLARKSBURG

20871

23111 Meadow Mist Rd Noon to 3 pm $589,900

21911 Fulmer Ave Noon to 4 pm $743,000

11804 Kigger Jack Lane 2 pm to 5 pm $949,000

147 Prado Lane #2803 1 pm to 3 pm $340,000

12946 Clarksburg Square Rd 1 pm to 4 pm $370,000

22252 Trentworth Way 1 pm to 4 pm $525,000

DARNESTOWN

20874

16210 Bellingham Dr 1 pm to 4 pm $889,900

14908 Finegan Farm Dr 2 pm to 4 pm $989,000

DERWOOD

20855

17600 Mill Creek Dr 2 pm to 4 pm $460,000

17508 Sabrina Ter 1 pm to 3 pm $310,000

15520 Villisca Ter 1 pm to 4 pm $475,000

7723 Miller Fall Rd 1 pm to 3 pm $465,000

GAITHERSBURG

20877

17820 Hazelcrest Dr 1 pm to 3 pm $424,900

400 Gaither St 1 pm to 5 pm $419,900

6 Brighton Lane 2 pm to 4 pm $469,000

20878

427 Crown Park Ave Noon to 3 pm $913,500

178 Chevy Chase St 1 pm to 4 pm $395,000

124 Gold Kettle Dr 1 pm to 3 pm $375,000

228 Hemingway Dr 2 pm to 4 pm $665,000

1 Gibson Pl 2 pm to 4 pm $539,000

430 Tschiffely Square Rd 1 pm to 3 pm $765,000

302 Crown Park Ave Noon to 3 pm $950,000

160 Autumn View Dr 1 pm to 4 pm $669,900

832 Lake Varuna Dr 1 pm to 4 pm $749,900

434 Little Quarry Rd 1 pm to 4 pm $539,900

102 Kent Square Rd 1 pm to 4 pm $685,000

430 Tschiffely Square Road 1 pm to 3 pm $765,000

20879

8427 Tea Rose Dr 2 pm to 4 pm $495,000

1522 Tanyard Hill Rd 1 pm to 4 pm $349,950

8843 Beavercreek Lane Noon to 3 pm $430,000

20882

9224 Clematis Ct 11 am to 1 pm $660,000

21304 Birdie Lane 1 pm to 3 pm $924,900

23541 Rolling Fork Way 1 pm to 4 pm $639,000

20886

19579 Transhire Rd 1 pm to 4 pm $1,750

20538 Strath Haven Dr 1 pm to 3:30 pm $249,999

9407 Quill Pl 2 pm to 4 pm $369,000

GARRETT PARK

20896

4500 Strathmore Ave Noon to 3 pm $619,000

GERMANTOWN

20874

13910 Carlson Farm Dr 1 pm to 4 pm $1,025,000

13753 Dunbar Ter 1 pm to 3 pm $399,800

13622 Parreco Farm Ct 1 pm to 3 pm $639,950

18865 Mcfarlin Dr 11 am to 1 pm $350,000

13829 Crosstie Dr 2 pm to 5 pm $338,000

20543 Amethyst Lane 1 pm to 3 pm $309,000

13315 Waterford Hills Blvd 1 pm to 4 pm $519,900

8 Swiss Ct #436 1 pm to 4 pm $235,000

13812 Crownsgate Way 2 pm to 4 pm $579,900

18727 White Sands Dr 1 pm to 3 pm $325,000

12306 Quail Woods Dr 1 pm to 3:30 pm $280,000

20248 Tidewinds Way 2 pm to 4 pm $355,000

20811 Gaelic Ct #506 1 pm to 4 pm $370,000

20876

20187 Locustdale Dr #277 2 pm to 4 pm $219,999

20328 Sandsfield Ter 1 pm to 3 pm $480,000

11303 Hawks Ridge Ter #84 1 pm to 4 pm $255,000

HYATTSVILLE

20781

4410 Oglethorpe St #717 1 pm to 3 pm $150,000

20782

6117 39th Pl 1 pm to 3 pm $499,000

20784

6713 Stanton Rd 1 pm to 3 pm $315,000

7745 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $299,000

7008 Barton Rd 3 pm to 5 pm $289,900

KENSINGTON

20895

2685 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

4007 Lawrence Ave 2 pm to 4 pm $574,900

3501 Astoria Rd 1 pm to 3 pm $524,900

9903 Wildwood Rd 2 pm to 4 pm $819,000

LAYTONSVILLE

20882

25010 Johnson Farm Rd 1 pm to 4 pm $800,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9306 Bathgate Ct 1 pm to 3 pm $275,000

NORTH BETHESDA

20852

11710 Old Georgetown Rd #1223 2 pm to 4 pm $539,000

5809 Nicholson #1101 1 pm to 4 pm $605,000

11301 Rolling House Rd 1 pm to 4 pm $1,074,000

10882 Symphony Park Dr 2 pm to 4 pm $1,219,000

7012 Tilden Lane 2 pm to 4 pm $825,000

6605 Tilden Lane 2 pm to 4 pm $1,195,000

11800 Old Georgetown Rd #1323 1 pm to 4 pm $314,900

6815 Tilden Lane Noon to 2 pm $779,900

NORTH POTOMAC

20878

14633 Keeneland Cir Noon to 3 pm $309,000

OLNEY

20832

18314 Dundonnel 1 pm to 4 pm $749,000

POOLESVILLE

20837

17301 Brown Rd 3 pm to 5 pm $419,500

22 Hackett Ct 3 pm to 5 pm $784,900

17617 Cobb Ave 3 pm to 5 pm $684,900

POTOMAC

20854

9719 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $2,399,000

10920 Burbank 2 pm to 4 pm $1,875,000

10105 Bevern Lane 1 pm to 4 pm $1,449,999

17 Bentridge Ct 2 pm to 4 pm $599,900

11224 Fall River Ct 2 pm to 4 pm $1,179,000

11331 Palatine Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

8513 Horseshoe Lane 1:30 pm to 4 pm $1,920,000

10032 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $1,685,000

10408 Bit And Spur 2 pm to 4 pm $2,495,000

ROCKVILLE

20850

720 Anderson Ave 1 pm to 4 pm $554,000

13813 Lambertina Pl 1 pm to 4 pm $654,999

1104 Havencrest St 2 pm to 4 pm $750,000

602 Smallwood Rd 1 pm to 4 pm $720,000

500 Beall Ave 1:30 pm to 4 pm $669,000

421 Feather Rock Dr 2 pm to 4 pm $725,000

10446 Nolan Dr 2 pm to 4 pm $489,900

12520 Saint James Rd 2 pm to 4 pm $669,900

3 Bullard Cir 1 pm to 3 pm $1,499,900

4 Monroe St #407 2 pm to 4 pm $249,900

905 Pleasant Dr 2 pm to 4 pm $624,000

8 Chantilly Ct 2 pm to 4 pm $419,000

952 Paulsboro Dr 2 pm to 4 pm $477,500

9911 Lambertina Lane 2 pm to 4 pm $682,900

10431 Procera Dr 4 pm to 6 pm $485,000

9911 Lambertina Lane 2 pm to 4 pm $682,900

123 Pasture Side Way 1 pm to 3 pm $580,000

717 Grandin Ave 1 pm to 4 pm $599,000

20851

803 Baltimore Rd Noon to 3 pm $514,900

20852

10500 Rockville Pike #1104 2 pm to 4 pm $374,000

4813 Mori Dr 1 pm to 3 pm $554,990

10304 Rockville Pike #101 1 pm to 3:30 pm $199,900

3 Luxberry Ct #6 1 pm to 4 pm $589,900

10500 Rockville Pike #718 2 pm to 4 pm $287,900

10658 Pine Haven Ter 1 pm to 4 pm $635,000

10700 Kings Riding Way #t-1-17 1 pm to 4 pm $214,900

10500 Rockville Pike 2 pm to 4 pm $287,900

11403 Schuylkill Rd 1 pm to 4 pm $464,000

20853

4601 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $739,900

20854

9 Kettle Pond Ct 1 pm to 3 pm $775,000

5 Eaglebrook Ct Noon to 5 pm $825,900

2421 Chilham Pl 2 pm to 4 pm $749,500

20855

8071 Tribeca St 1 pm to 4 pm $775,000

3 Osprey Ct 1 pm to 3 pm $650,000

SANDY SPRING

20860

17610 Auburn Village Dr 2 pm to 4 pm $995,000

18000 Meadowsweet Ct 1 pm to 3 pm $1,197,500

SILVER SPRING

20901

325 Branch Dr 1 pm to 4 pm $724,900

206 Whitmoor Ter Noon to 2 pm $555,000

10310 Calumet Dr 2 pm to 4 pm $399,999

351 Crescendo Way 2 pm to 4 pm $394,000

10006 Greenock Rd 2 pm to 4 pm $599,000

20902

2902 Fenimore Rd 1 pm to 3 pm $395,000

10900 Pebble Run Dr 1 pm to 3 pm $446,900

2609 Arvin St 1 pm to 3 pm $449,900

10604 Inwood Ave 2 pm to 4 pm $395,000

3110 King Tree St 1 pm to 3 pm $450,000

3903 Lantern Dr 1 pm to 3 pm $484,000

2609 Arvin Street 1 pm to 3 pm $449,900

20903

9701 Dilston Rd 1 pm to 4 pm $489,900

10310 Parkman Rd 1 pm to 4 pm $839,000

20904

13706 Modrad Way #7-A-22 11:30 am to 4 pm $192,000

12408 Buckley Dr 1 pm to 3 pm $499,999

20905

2316 Kaywood Lane 2 pm to 4 pm $575,000

14605 Stone House Ct 1 pm to 3 pm $524,900

14401 Tarpon Ter 1 pm to 4 pm $675,000

15026 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $789,000

20906

1908 Middlebridge Dr 1 pm to 3 pm $558,000

13810 Alderton Rd 2 pm to 4 pm $635,900

20910

201 Hilltop Rd 2 pm to 4 pm $749,000

9537 Ament St 2 pm to 4 pm $735,000

1305 Cameron Hill Ct 2 pm to 6 pm $750,000

9816 Capitol View Ave 1:30 pm to 3:30 pm $545,000

1300 Dale Dr 2 pm to 4 pm $785,000

1533 Red Oak Dr 2 pm to 4 pm $799,900

9015 3rd Ave 1 pm to 3 pm $669,900

2019 Lyttonsville Rd 2 pm to 4 pm $515,000

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $650,000

TAKOMA PARK

20912

604 Ethan Allen Ave 2 pm to 4 pm $525,000

6502 Cockerille Ave 2 pm to 4 pm $549,900

718 Maplewood Ave Noon to 2 pm $900,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

7504 Cailen Ct 1 pm to 3 pm $464,900

BOWIE

20715

12107 Millstream Dr 1 pm to 4 pm $359,900

13023 Victoria Heights Dr 1 pm to 3 pm $399,900

2842 Belair Dr Noon to 2 pm $384,500

12911 Clearfield Dr Noon to 2 pm $379,900

3105 Twisting Lane 2 pm to 4 pm $349,000

20716

15515 Norwegian Ct 2 pm to 4 pm $275,000

20720

13113 Marthas Choice Cir 2 pm to 4 pm $459,990

20721

2604 Lady Grove Rd Noon to 2:30 pm $564,900

COLLEGE PARK

20740

5113 Kennebunk Ter Noon to 2 pm $300,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2326 Seton Way Noon to 3 pm $259,999

1602 Shady Glen Dr 1:30 pm to 4 pm $345,000

3507 Round Hill Lane 12:30 am to 5 am $289,900

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

612 60th Pl 1 pm to 4 pm $355,000

FORT WASHINGTON

20744

1502 Dania Dr 2 pm to 4 pm $584,900

GREENBELT

20770

5428 Stream Bank Lane 1 pm to 4 pm $540,000

LANDOVER

20785

1807 Virginia Ave 3 pm to 5 pm $349,900

MOUNT RAINIER

20712

4137 34th St 1 pm to 3 pm $699,900

NATIONAL HARBOR

20745

819 Admirals Way 2 pm to 4 pm $3,400

OXON HILL

5919 Choctaw Dr 1 pm to 3 pm $265,000

504 Rampart Way #4 Noon to 4 pm $679,000

SUITLAND

20746

5602 Auth Rd 2 pm to 4 pm $369,999

TEMPLE HILLS

20748

3722 Hill Park Dr 2 pm to 4:30 pm $380,000

4712 Elmtree Ct Noon to 2 pm $259,900

UNIVERSITY PARK

20782

4205 Tuckerman St Noon to 2 pm $483,500

6423 Adelphi Rd 3 pm to 5 pm $418,000

UPPER MARLBORO

20772

6608 Dower House Rd 2 pm to 4 pm $575,000

13946 Bishops Bequest Rd 1 pm to 3 pm $395,000

9607 Muirfield Dr 1 pm to 3 pm $369,900

9718 Natalie Dr 2 pm to 4 pm $430,000

12209 Wallace Landing Ct 1 pm to 3 pm $525,000

20774

9507 New Orchard Dr Noon to 3 pm $329,000

14202 Wild Wood Ct 1 pm to 3 pm $599,999

1913 Rose Pl 1 pm to 3 pm $484,900

12002 Hunterton St 1 pm to 4 pm $410,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43636 Wild Iris St 1 pm to 4 pm $439,900

HOLLYWOOD

20636

26369 Jones Wharf Rd 1 pm to 3 pm $224,900

45145 Nalley Rd 11 am to 2 pm $575,000

44942 Blackistone Cir 2 pm to 5 pm $525,000

LEONARDTOWN

20650

41424 Osborne Lane 11 am to 2 pm $459,900

LEXINGTON PARK

20653

21085 Three Notch Rd Noon to 2 pm $325,000

21655 Weatherby Lane 3 pm to 5 pm $257,900

45740 Island Rd Noon to 2 pm $295,000