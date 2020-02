This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

3002 Friends Rd 11 am to 1 pm $1,399,995

583 Wayward Dr 11 am to 1 pm $575,000

2600 Timber Cv 11 am to 1 pm $459,900

238 Autumn Chase Dr 2 pm to 4 pm $595,000

156 Green St Noon to 2 pm $740,000

331 Michelson Lane Noon to 3 pm $469,990

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

906 Poplar Ave 1 pm to 3 pm $440,000

196 S Southwood Ave 1 pm to 3 pm $714,000

12 Cheston Ave Noon to 2 pm $1,595,000

21403

1101 Primrose Ct #301 Noon to 2 pm $217,500

27 Muir Woods Ct 1 pm to 3 pm $275,000

1308 Beachview Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

103 Norma Aly 1 pm to 4 pm $540,000

3434 Hidden River View Rd 1 pm to 3 pm $1,550,000

1 Severn Ct 2:30 pm to 4:30 pm $2,100,000

21409

1506 Fawns Crossing 11 am to 1 pm $916,312

1214 Hilltop Dr 12:30 pm to 2 pm $389,960

1239 Hampton Rd 1 pm to 3 pm $749,900

1183 Gateway Dr Noon to 2 pm $365,000

1181 Hampton Rd 10 am to Noon $370,000

609 Cutter Pl Noon to 3 pm $819,000

ARNOLD

21012

1508 Grandview Rd 11 am to 1 pm $862,673

120 Dalkeith Gln 1:30 pm to 3:30 pm $950,000

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $539,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $554,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $559,990

1566 Comanche Rd 11:30 am to 1 pm $749,900

1406 Silver Oak Lane Noon to 4 pm $696,240

111 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $599,722

118 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $667,990

276 Waycross Way 1 pm to 3 pm $449,975

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

CROFTON

21114

1298 Foggy Turn #40 1 pm to 4 pm $409,990

CROWNSVILLE

21032

373 Hickory Trl 1 pm to 3 pm $350,000

1617 John Ross Lane 2 pm to 3:45 pm $714,900

CURTIS BAY

21226

207 Matfield Ct Noon to 2 pm $425,000

DAVIDSONVILLE

21035

1019 Double Gate Rd 2 pm to 4 pm $779,900

EDGEWATER

21037

695 Hillmeade Rd 1 pm to 3 pm $625,000

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $462,610

313 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,350

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,350

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $450,610

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,610

305 Bright Light Ct Noon to 5 pm $462,960

206 Bethel Aly Noon to 4 pm $458,550

208 Bethel Aly Noon to 4 pm $458,550

2704 Falling Timber Trl Noon to 2 pm $1,350,000

GAMBRILLS

21054

965 Summer Hill Dr 1 pm to 4 pm $419,900

502 Rand Ave Noon to 4 pm $769,990

GLEN BURNIE

21060

314 Marley Neck Rd 1 pm to 3 pm $397,000

7304 Mockingbird Cir Noon to 2 pm $379,500

7538 Briargrove Lane Noon to 2 pm $324,900

HANOVER

21076

Homesite 6 Loblolly Way 1 pm to 4 pm $405,000

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7637 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $338,170

7816 Otterbein Way 12:30 pm to 3:30 pm $468,000

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $527,400

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

3117 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $436,990

7839 Otterbein Way 1 pm to 4 pm $463,800

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $465,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $467,093

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:15 pm $469,346

1907 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $412,990

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $344,490

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $409,990

2615 Hardaway Cir 10:30 am to 4:30 pm $428,806

LAUREL

20707

15032 Laureland Pl 3 pm to 5 pm $270,000

7002 Scotch Dr 1 pm to 3 pm $310,000

20708

8610 Snowden Loop 11 am to 2 pm $385,000

20723

9834 Snow Bird Lane 12:30 pm to 2:30 pm $450,000

9568 Donnan Castle Ct 1 pm to 3 pm $299,900

LOTHIAN

20711

5035 Sands Rd Noon to 2 pm $349,000

MILLERSVILLE

21108

224 Nathan Way 10 am to Noon $224,900

302 Tanglewood Ct 1 pm to 3 pm $615,000

ODENTON

21113

1003 Ice Crystal Ct Noon to 2 pm $549,999

813 Quartz Flake Ct Noon to 3 pm $399,900

0 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $599,990

1128 White Clover Lane 11 am to 5 pm $659,990

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $390,095

2255 Pagefield Noon to 4 pm $419,945

2024 Hinshaw Dr Noon to 4 pm $428,990

1727 Red Fox Trl Noon to 4 pm $389,640

PASADENA

21122

770 209th St Noon to 3 pm $325,000

1974 Poplar Ridge Rd 11 am to 1 pm $850,000

325 Nature Walk Lane 11 am to 1 pm $321,500

7732-A W Shore Rd 4 pm to 4:30 pm $2,200

1304 Boxgrove Ct 1 pm to 3 pm $575,000

8210 White Star Xing 11 am to 2 pm $340,000

SEVERN

21144

7806 W B & A Rd Noon to 2 pm $529,990

8010 Ponderosa Dr 1 pm to 3 pm $650,000

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $391,540

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $386,540

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $402,640

7776 Venice Lane Noon to 4 pm $397,325

7763 Venice Lane Noon to 4 pm $382,540

7765 Venice Lane Noon to 4 pm $371,115

7767 Venice Lane Noon to 4 pm $369,115

7769 Venice Lane Noon to 4 pm $377,115

7771 Venice Lane Noon to 4 pm $371,115

7773 Venice Lane Noon to 4 pm $383,540

8109 Quarterfield Farms Dr 11 am to 2 pm $559,900

8370-B Wb And A Rd Noon to 2 pm $465,000

SEVERNA PARK

21146

23 Sonneborn Lane 1 pm to 3 pm $998,000

108 S Jennings Rd Noon to 4 pm $489,900

462 Severn Rd Noon to 2 pm $1,890,000

613-C Old County Rd Noon to 2 pm $704,000

944 Old County Rd 11 am to 1 pm $999,900

319 Saint Bees Dr 11 am to 1 pm $625,000

SHADY SIDE

20764

1710 Bayview Rd Noon to 3 pm $349,222

TRACYS LANDING

20779

79 W Bay Front Rd 2 pm to 4 pm $329,900

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

4106 Overlook Ct Noon to 2 pm $589,900

HUNTINGTOWN

20639

500 Plum Point Rd Noon to 2 pm $550,000

2525 Wildflower Lane Noon to 3 pm $699,000

3820 Defense Lane 11 am to 1 pm $739,900

LUSBY

20657

609 Santa Fe Trl 10 am to 1 pm $239,900

OWINGS

20736

1209 Sheridan Dr 11 am to 1 pm $494,900

PRINCE FREDERICK

20678

371 Rachaels Way 1 pm to 3 pm $319,000

SOLOMONS

20688

13164 Windjammer Ave Noon to 3 pm $214,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

16214 Livingston Rd 1 pm to 4 pm $203,900

HUGHESVILLE

20637

12343 Helen Fowlers Pl Noon to 2 pm $679,000

INDIAN HEAD

20640

4 Prospect Ave Noon to 2 pm $247,500

LA PLATA

20646

8475 Penns Hill Rd 11 am to 1 pm $449,900

109 Burning Bush Pl 11 am to 2 pm $360,000

MECHANICSVILLE

20659

26670 Three Notch Rd 1 pm to 3 pm $299,900

WALDORF

20601

11274 Flagstaff Pl 11 am to 6 pm $364,320

20602

3042 Heathcote Rd 5 pm to 7 pm $1,600

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $326,490

11717 Guildhall Ct Noon to 2 pm $381,900

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

8843 Bancroft Dr 11 am to 2 pm $476,000

4133 Bluebird Dr 11 am to 4 pm $199,999

WHITE PLAINS

20695

5403 Spotswood Pl Noon to 3 pm $330,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

315 W Potomac St 11 am to 1 pm $249,000

FREDERICK

21701

7839 Wormans Mill Rd 1 pm to 3 pm $319,900

3035 Jacobs Garden Lane 1 pm to 3 pm $450,000

1012 Mercer Pl 1 pm to 4 pm $625,000

21702

Tbd Lawler Dr #landon Floorplan Noon to 4 pm $279,990

1904 Windom Ct 1 pm to 3 pm $625,000

9134 Bloomfield Rd 1 pm to 3 pm $419,900

21703

6912 Representation Lane Noon to 4 pm $349,990

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $359,990

4885 Hiteshow Dr 1 pm to 3 pm $264,900

7029 Antebellum Way Noon to 4 pm $329,350

5120 Ironside Dr Noon to 4 pm $377,460

5122 Ironside Dr Noon to 4 pm $357,525

5124 Ironside Dr Noon to 4 pm $367,525

5126 Ironside Dr Noon to 4 pm $357,525

6588 Whetstone Dr Noon to 3 pm $310,000

21704

5805 Zoe Lane Noon to 4 pm $487,500

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $539,275

5705 Stone School Lane Noon to 4 pm $523,155

IJAMSVILLE

21754

10382 Springside Ter Noon to 4 pm $799,900

3226 Winmoor Dr Noon to 2 pm $584,900

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $599,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $569,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $569,990

10426 Old National Pike 2 pm to 4 pm $359,900

MIDDLETOWN

21769

216 E Main St 3 pm to 5 pm $599,000

MONROVIA

21770

4746 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $392,490

5019 Lynn Burke Rd 2 pm to 4 pm $424,980

MOUNT AIRY

21771

13428 Old Annapolis Rd 11 am to 1 pm $449,900

NEW MARKET

21774

6206 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $599,990

6208 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $579,990

6210 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $614,990

6141 Fallfish Ct 1 pm to 4 pm $744,900

6849 E Shavano Rd Noon to 2 pm $574,999

6754 W Lakeridge Rd 2 pm to 4 pm $319,900

URBANA

21704

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $559,990

8803 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $489,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $499,990

8799 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $539,990

8813 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

8811 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

8809 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

8805 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

8801 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

WALKERSVILLE

21793

107 Polaris Dr Noon to 2 pm $399,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5812 Wyndham Cir #105 Noon to 2 pm $269,900

21046

8853 Blue Sea Dr 2 pm to 4 pm $3,100

9624 Green Moon Path Noon to 2 pm $489,900

ELLICOTT CITY

21042

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $716,740

21043

8315 Spring Breeze Ct Noon to 2 pm $620,000

7719 Graystone Ct 1 pm to 3 pm $609,900

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

1102 Oella Ave 11 am to Noon $339,900

8002 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $529,990

7998 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $499,990

7839 Twin Stream Dr 1 pm to 3 pm $599,900

5026 Avoca Ave 1 pm to 3 pm $430,000

GLENWOOD

21738

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $625,000

JESSUP

20794

2007 Citrus Ave Noon to 3 pm $300,000

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

22420 Old Hundred Rd 9 am to 3 pm $425,000

BETHESDA

20814

4977 Battery Lane #1-610 Noon to 3 pm $329,900

7500 Woodmont Ave #s208 10 am to Noon $349,000

5225 Pooks Hill Rd #708 South 1 pm to 5 pm $178,500

20816

5818 Madaket Rd 1 pm to 3 pm $1,499,900

4610 Overbrook Rd Noon to 2 pm $400,000

20817

5856 Marbury Rd 2 pm to 4 pm $2,135,000

9220 Seven Locks Noon to 3 pm $1,649,000

9220 Seven Locks Rd Noon to 3 pm $1,649,000

5804 Walton Rd 1 pm to 3 pm $899,000

CHEVY CHASE

20815

7208 Ridgewood Ave 2 pm to 4 pm $1,099,000

CLARKSBURG

20871

23522 Overlook Park Dr #201 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23516 Overlook Park Dr #00704 10:30 am to 4:30 pm $356,660

23524 Overlook Park Dr #1504 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #1604 10:30 am to 4:30 pm $374,990

23510 Overlook Park Dr #00204 10:30 am to 4:30 pm $381,835

23514 Overlook Park Dr #00504 10:30 am to 4:30 pm $358,669

13036 Martz St Noon to 4 pm $484,700

13040 Martz St Noon to 4 pm $528,800

21840 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21836 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

12646 Piedmont Trail Rd 1 pm to 4 pm $377,500

23520 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $359,719

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

DAMASCUS

20872

10203 Crosscut Way 1 pm to 3 pm $574,999

GAITHERSBURG

20878

210 Decoverly Dr #20503 10:30 am to 4:30 pm $569,005

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20882

8600 Plum Creek Dr 1 pm to 3 pm $624,900

20886

18602 Pier Point Pl 10 am to Noon $1,700

GERMANTOWN

20874

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $484,490

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $445,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $395,168

20346 Peacemaker Dr 10:30 am to 4:30 pm $529,685

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $477,382

3324 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $548,388

20530 Anndyke Way 1 pm to 3 pm $497,000

20876

21929 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $524,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $564,990

21937 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

22056 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $565,440

22068 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $541,740

HYATTSVILLE

20781

6025 44th Ave 2 pm to 4 pm $435,000

20782

1005 Chillum Rd #205 1 pm to 3 pm $1,000

20784

7749 Emerson Rd 1 pm to 3 pm $373,000

KENSINGTON

20895

4012 Spruell Dr 2 pm to 4 pm $649,999

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18007 Royal Bonnet Cir 2 pm to 4 pm $325,000

POTOMAC

20854

12009 Wetherfield Lane 1 pm to 3 pm $1,300,000

ROCKVILLE

20850

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

12500 Park Potomac Ave #504s 1 pm to 4 pm $765,000

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $649,990

20855

16636 Crabbs Branch Way 2 pm to 4 pm $719,000

SILVER SPRING

20904

13114 Musicmaster Dr #67 1 pm to 3 pm $280,000

20905

15104 Snowden Dr Noon to 3 pm $614,900

20906

4041 Chesterwood Dr 8:45 am to 9:45 am $1,950

1707 Nordic Hill Cir Noon to 3 pm $525,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

4908 Ridgeview Lane 10 am to 1 pm $369,900

20716

3908 Norway Lane 1 pm to 3 pm $354,900

20720

12204 Quadrille Lane 1 pm to 3 pm $424,999

20721

1710 Crimson Pl 11 am to 3 pm $345,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

7013 Fresno St 11 am to 1 pm $1,995

CLINTON

20735

12807 Carolina Meadow Lane 2 pm to 3 pm $668,900

4931 Plata St 2 pm to 4 pm $365,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

1720 Bradmoore Dr 1 pm to 3 pm $325,000

7005 Foster St 2 pm to 4 pm $300,000

2317 Roslyn Ave Noon to 3 pm $285,000

1805 Forest Park Dr 11 am to 2 pm $245,000

FORT WASHINGTON

20744

1401 Adams Dr 2 pm to 4 pm $310,000

1713 Taylor Ave 2 pm to 4 pm $395,750

1559 Potomac Heights Dr #261 10 am to Noon $1,750

GREENBELT

20770

12-H Hillside Rd 1 pm to 3 pm $196,900

8141 Greenbelt Station Pkwy #303d 1 pm to 4 pm $409,499

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $313,490

709 Tola Ct Noon to 1:30 pm $2,000

LANHAM

20706

2503 Campus Way N 1 pm to 3 pm $364,900

2509 Campus Way N 1 pm to 3 pm $382,999

MOUNT RAINIER

20712

3611 Rhode Island Ave 1 pm to 4 pm $349,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #711 11 am to 1 pm $445,000

OXON HILL

1421 Sutler Ter 1 pm to 3 pm $2,000

815 Admirals Way #313 1 pm to 3 pm $549,000

5910 Choctaw Dr Noon to 3 pm $260,000

RIVERDALE

20737

6637 Rhode Island Ave 1 pm to 4 pm $620,000

6306 Kennedy St 11 am to 1 pm $270,000

TEMPLE HILLS

20748

4015 25th Ave Noon to 3 pm $274,999

UPPER MARLBORO

20772

13525 Lord Baltimore Pl 1 pm to 3 pm $265,000

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $314,990

3701 Silver View Lane 11 am to 6 pm $334,010

10407 Del Ray Ct 11 am to 1 pm $624,900

17308 Brookmeadow Lane 1 pm to 5 pm $365,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $337,990

13608 Hebron Lane Noon to 3 pm $609,990

13602 Hebron Lane Noon to 3 pm $649,990

13609 Hebron Lane Noon to 3 pm $674,990

3125 Presidential Golf Dr 2 pm to 4 pm $449,900

13713 Hebron Lane Noon to 3 pm $594,990

13715 Hebron Lane Noon to 3 pm $634,990

2703 Galeshead Dr Noon to 3 pm $550,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23762 Myrtle Glen Way Noon to 2 pm $323,890

LEONARDTOWN

20650

23015 Newtowne Neck Rd 10:30 am to 12:30 pm $255,000

LEXINGTON PARK

20653

21504 Gwynns Island Way 1 pm to 3 pm $325,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

19 N Linden Ave 1 pm to 3 pm $529,000

702 Pilot House Dr 2 pm to 4 pm $639,000

326 Bulwark Aly 1 pm to 3 pm $439,000

66 Franklin St #508 1 pm to 3 pm $1,169,000

2646 Greenbriar Lane 1 pm to 3 pm $1,379,000

403 Melvin Ave 2 pm to 4 pm $775,000

21403

924 Jackson St 1 pm to 3 pm $665,000

105 Norma Aly 1 pm to 4 pm $499,900

7006 Channel Village Ct #202 Ul 12:30 pm to 3:30 pm $435,000

981 Headwater Rd Noon to 2 pm $575,000

1003 Paca Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

1233 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $675,000

21409

614 Lighthouse Landing Lane 1 pm to 2 pm $625,000

ARNOLD

21012

807 Mill Creek Rd Noon to 4 pm $665,000

CROFTON

21114

1719 E Bancroft Lane 1 pm to 3 pm $220,000

CROWNSVILLE

21032

802 Miner Rd 1 pm to 3 pm $445,000

CURTIS BAY

21226

1359 River Bank Ct Noon to 2 pm $305,000

GAMBRILLS

21054

1411 Wigeon Way #102 Noon to 2 pm $274,990

928 Densmore Bay Ct 1 pm to 3 pm $650,000

1444 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $399,700

GLEN BURNIE

21060

7650 3rd Ave 1 pm to 3 pm $289,900

21061

302 White Oak Way 1 pm to 3 pm $329,900

896 Brighton Pl 1 pm to 3 pm $289,900

7502 Old Stage Rd 1 pm to 3 pm $300,000

HANOVER

21076

1117 Bayberry Lane 1 pm to 3 pm $395,000

7127 Tilbury Way 1 pm to 3 pm $500,000

7152 Banbury Dr 10 am to 10:30 am $2,850

7434 Saint Margarets Blvd #b 1 pm to 3 pm $350,000

7436 Saint Margarets Blvd #b 1 pm to 3 pm $350,000

LAUREL

20707

7003 Scotch Dr 1 pm to 3 pm $299,900

14006 Oakpointe Dr 1 pm to 3 pm $289,000

20708

13111 Claxton Dr Noon to 3 pm $395,000

20723

9687 Spratley Ave Noon to 3 pm $440,000

8420 Ice Crystal Dr #m 1 pm to 4 pm $284,000

10780 Scaggsville Rd 1 pm to 3 pm $529,900

20724

3402 Londonleaf Lane 1 pm to 3:30 pm $245,000

MILLERSVILLE

21108

8222 Powers Dr Noon to 2 pm $699,999

ODENTON

21113

1546 Falling Brook Ct 10:30 am to Noon $2,000

PASADENA

21122

201 Prize Taker Ct 2 pm to 4 pm $675,000

110 Jacobia Dr #a-8 Noon to 3 pm $259,900

321 Sherman Bouyer Lane 1 pm to 3 pm $465,000

SEVERN

21144

7895 Jasons Landing Way 1 pm to 3 pm $509,990

904 Evergreen Rd 2 pm to 4 pm $510,000

8158 Ridgely Loop 2 pm to 4 pm $560,000

8131 Ridgely Loop Noon to 2 pm $555,000

8424 Jacobs Rd Noon to 2 pm $299,900

SEVERNA PARK

21146

630 Old County Rd Noon to 2 pm $550,000

303 Crandell Rd 1 pm to 3 pm $384,900

880 Randell Rd Noon to 2 pm $565,000

488 London Lane 1 pm to 3 pm $765,000

163 Topeg Dr 1 pm to 3 pm $649,000

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

9435 River View Rd 1 pm to 3 pm $649,900

HUNTINGTOWN

20639

3245 Mairfield Lane 1 pm to 4 pm $574,900

LUSBY

20657

50 Garden Way 1 pm to 4 pm $387,500

811 Sollers Wharf Rd 1 pm to 4 pm $499,900

855 Big Rd 1 pm to 4 pm $610,000

1364 Gregg Dr 1 pm to 4 pm $775,000

289 Overlook Dr 1 pm to 4 pm $499,000

1259 White Sands Dr 1 pm to 4 pm $374,900

714 Lazy River Rd 1 pm to 4 pm $279,000

12148 Preston Dr 1 pm to 4 pm $847,000

SOLOMONS

20688

211 C St 1 pm to 4 pm $949,000

ST. LEONARD

20685

5635 Arbor Cir 1 pm to 4 pm $399,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14010 Vintage Lane 1 pm to 4 pm $507,500

703 Manokeek Ct Noon to 2 pm $549,900

BRANDYWINE

20613

15513 Pocopson Creek Way 1 pm to 4 pm $298,000

LA PLATA

20646

9450 Silver Oak Rd 1 pm to 3 pm $399,000

MECHANICSVILLE

20659

35515 Army Navy Dr 1 pm to 4 pm $340,000

WALDORF

20603

2370 Ashford Dr 11 am to 1 pm $384,900

WHITE PLAINS

20695

11504 Sulphur Hills Pl W 2 pm to 4 pm $274,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2180 S Criss Ford Rd 2 pm to 4 pm $550,000

BRUNSWICK

21716

1316 Hope Farm Ct 1 pm to 3 pm $559,000

8 3rd Avenue 1 pm to 3 pm $319,900

412 W Potomac St 1 pm to 3 pm $249,000

410 W Potomac St 1 pm to 3 pm $249,900

FREDERICK

21701

202 Rockwell Ter 1 pm to 3 pm $810,000

6208 Cliffside Ter 1 pm to 3 pm $280,000

9551 Kingston Pl Noon to 3 pm $354,900

2520 Waterside Dr #405 1 pm to 3 pm $465,000

21702

1911 Sawmill Ct 1 pm to 3 pm $424,000

21703

5813 Elmer Derr Rd Noon to 2 pm $599,000

4852 Teen Barnes Rd Noon to 2 pm $562,999

21704

9605 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $405,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

MOUNT AIRY

21771

3320 Heavenly Cause Ct 1 pm to 3 pm $699,900

1102 Longbow Rd 1 pm to 3 pm $450,000

NEW MARKET

21774

6520 Nightingale Ct 2 pm to 4 pm $834,800

9710 Woodfield Ct Noon to 2 pm $600,000

6628 Coldstream Dr 3 pm to 5 pm $575,000

6720 Box Turtle 2 pm to 4 pm $650,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

10894 Rock Coast Rd 1 pm to 4 pm $285,000

7066 Garden Walk 1 pm to 3 pm $745,000

5351 Smooth Meadow Way #1 1 pm to 4 pm $1,650

21045

8691 Hayshed Lane 1 pm to 3 pm $419,900

6478 Skyward Ct 1 pm to 3 pm $375,000

21046

9401 Clocktower Lane 1 pm to 4 pm $350,000

ELKRIDGE

21075

6475 Park Forest Cir 2 pm to 4 pm $535,000

7216 Sun King Lane 1 pm to 3 pm $390,000

5429 Forest Kelly Ct 1 pm to 3 pm $675,000

ELLICOTT CITY

21042

3600 Chateau Ridge Dr 1 pm to 3 pm $699,900

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,350,000

9007a Manordale Lane 1 pm to 3 pm $625,000

21043

8536 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $749,900

8233 Maple Cliff Way 1 pm to 3 pm $605,000

GLENWOOD

21738

14013 Celbridge Ct Noon to 2 pm $610,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13602 Fox Stream Way 11 am to 1 pm $828,900

2582 Louanne Ct 1 pm to 3 pm $625,000

WOODBINE

21797

1844 Gum Rd 1 pm to 3 pm $599,000

3208 Starting Gate Ct 1 pm to 3 pm $589,999

16484 A E Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $750,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

10506 Weymouth St #101 1 pm to 4 pm $199,900

5450 Whitley Park Ter #811 1 pm to 3 pm $449,900

5609 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

7500 Woodmont Ave #s801 2 pm to 4 pm $599,900

20816

6200 Walhonding Rd 1 pm to 3 pm $1,849,000

20817

8500 Pelham Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

8406 Old Seven Locks Rd 2 pm to 4 pm $1,290,000

BOYDS

20841

18919 Festival Dr 1 pm to 3 pm $599,900

BROOKEVILLE

20833

20800 Georgia Ave 2 pm to 5 pm $639,900

CHEVY CHASE

20815

3818 Williams Lane 2 pm to 4 pm $1,590,000

3717 Bradley Lane 1 pm to 3 pm $2,999,900

3513 Leland St 2 pm to 4 pm $1,899,000

5123 Fairglen Lane 2 pm to 4 pm $1,595,000

CLARKSBURG

20871

14007 Stilt St 1 pm to 4 pm $845,000

11874 Snowden Farm Pkwy 1 pm to 3 pm $489,000

23021 Winged Elm Dr 1 pm to 4 pm $439,900

DARNESTOWN

20878

14901 Turkey Foot Rd 1 pm to 4 pm $749,000

13509 Scottish Autumn Lane Noon to 2 pm $999,000

15312 Masonwood Dr 2 pm to 4 pm $1,368,000

15201 Water Oak Dr 2 pm to 4 pm $939,000

GAITHERSBURG

164 Kendrick Pl #16 1 pm to 3 pm $299,000

618 Raven Ave 1 pm to 3 pm $439,900

109 Holmard St 2 pm to 4 pm $795,000

103 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $549,900

113 Massbury St 1 pm to 4 pm $664,900

20879

7422 Lake Katrine Ter 1 pm to 4 pm $389,900

20882

9211 Warfield Rd 1 pm to 4 pm $599,900

20886

7810 Warfield Rd 2 pm to 4 pm $849,900

9409 Gentle Cir 11 am to 1 pm $1,800

GERMANTOWN

20874

20540 Shadyside Way #63 1 pm to 3 pm $230,000

18907 Snow Fields Cir 1 pm to 4 pm $329,900

18031 Red Rocks Dr 1 pm to 4 pm $579,500

18913 Crosstie Ter 1 pm to 3:30 pm $359,000

18906 Ebbtide Cir 2 pm to 4 pm $329,900

18708 Caledonia Ct #m Noon to 2 pm $185,000

20876

12214 Canterfield Ter 1 pm to 3 pm $599,000

HYATTSVILLE

20782

5425 14th Pl 1 pm to 4 pm $450,000

20784

6924 Randolph St 1 pm to 3 pm $325,000

3516 65th Ave #9b 11 am to 11:30 am $269,999

LAYTONSVILLE

20882

21116 Golf Estates Dr 1 pm to 3 pm $869,900

224 Barberry Lane 2 pm to 4 pm $998,000

NORTH BETHESDA

20852

11800 Old Georgetown Rd #1419 2 pm to 4 pm $430,000

6506 Tilden Lane 1 pm to 4 pm $1,985,000

11710 Old Georgetown Rd #1521 1 pm to 4 pm $534,999

11205 Woodglen Dr 1 pm to 4 pm $880,000

OLNEY

20832

3230 Spartan Rd #2-C-4 1 pm to 3 pm $190,000

18501 Grapevine Way 1 pm to 4 pm $424,900

6 Littlebrooke Ct 11 am to 1 pm $695,000

POTOMAC

20854

11721 Winterset Ter 2 pm to 4 pm $1,350,000

8082 Inverness Ridge Rd 2 pm to 4 pm $585,000

10712 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,149,000

12500 Park Potomac Ave #805 North 2 pm to 4 pm $1,295,000

10803 Deborah Dr 2 pm to 4 pm $575,000

12123 Trailridge Dr Noon to 5 pm $925,000

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $1,894,900

11119 Fawsett Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

ROCKVILLE

20850

15 Chantilly Ct 2 pm to 4 pm $500,000

24 Courthouse Sq #212 2 pm to 4 pm $279,900

100 Forest Ave 2 pm to 4 pm $1,350,000

1960 Dundee Rd 2 pm to 4 pm $540,000

13505 Glen Mill Rd 1 pm to 4 pm $819,900

4 Balmoral Ct 1 pm to 4 pm $589,000

20852

6050 California Cir #406 2 pm to 4 pm $294,999

5018 Cloister Dr Noon to 2 pm $720,000

5809 Nicholson Lane #707 1 pm to 3 pm $499,900

20853

13409 Crispin Way 1 pm to 3 pm $469,000

15005 Westbury Rd 1 pm to 4 pm $700,000

5224 Continental Dr Noon to 3 pm $567,400

20854

9446 Sunnyfield Ct 1 pm to 3 pm $1,125,000

SILVER SPRING

20902

1121 W University Blvd #1403-B 1 pm to 3 pm $199,000

20904

13905 Zeigler Way 1:30 pm to 3:30 pm $545,000

13009 Jewel Ct 1 pm to 4 pm $699,900

1611 Carriage House Ter #aa 1 pm to 3 pm $148,750

20905

14901 Mc Intosh Ct 2 pm to 4 pm $499,999

905 Balboa Dr 2 pm to 4 pm $549,900

20906

13512 Coachlamp Lane 2 pm to 4 pm $537,000

13013 Estelle Rd 1 pm to 4 pm $474,900

20910

1951 Seminary Rd 2 pm to 4 pm $665,000

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $675,000

2701 Hume Dr #ph5 1 pm to 4 pm $885,000

2701 Hume Dr #ph3 1 pm to 4 pm $765,000

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #716 1 pm to 3 pm $180,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20720

12902 Woodmore North Blvd 1 pm to 4 pm $829,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

6811 Drylog St 1:30 pm to 4:30 pm $362,500

5814 Falkland Pl 3:30 pm to 5 pm $218,000

CLINTON

20735

9002 Morrissett Ct 1 pm to 4 pm $449,900

11108 King Gallahan Ct 2 pm to 4 pm $630,000

8707 Shannan Dr Noon to 2 pm $329,800

5909 Mardella Blvd 1 pm to 4 pm $354,990

COLLEGE PARK

20740

5113 Kennebunk Ter Noon to 2 pm $282,000

4901 Hollywood Rd 1 pm to 4 pm $349,000

7516 Edmonston Rd 1 pm to 3 pm $350,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6522 Lacona St 1 pm to 3 pm $280,000

FORT WASHINGTON

20744

704 Loch Ness Cir 1 pm to 4 pm $539,000

6902 Captain Edward Toppins Ct 2 pm to 4 pm $479,900

GLENARDEN

20774

3712 Fox Meadow Way 2 pm to 4 pm $699,999

GREENBELT

20770

31 Lakeside Dr 2 pm to 4 pm $409,900

10 Hillside Rd #a 1 pm to 3 pm $220,000

NEW CARROLLTON

20784

7413 Farmcrest Dr 2 pm to 4 pm $400,000

7615 Fontainebleau Dr #2122 11 am to 1 pm $122,900

OXON HILL

20745

1115 Marcy Ave Noon to 2:30 pm $230,000

SUITLAND

20746

4332 Talmadge Cir 2 pm to 4 pm $320,000

2311 Houston St Noon to 3 pm $245,000

TEMPLE HILLS

20748

2509 Berkley St Noon to 2 pm $600

UPPER MARLBORO

20772

13530 Lord Baltimore Pl 2 pm to 4 pm $239,000

14713 Hampshire Hall Ct #207 11 am to 1 pm $1,800

4804 Six Forks Dr 2 pm to 4 pm $374,900

20774

12216 Open View Lane #610 12:30 pm to 1 pm $2,199

1308 Wembley Dr 1 pm to 3 pm $315,000

1701 Fernwood Dr 2 pm to 4 pm $355,000

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

39276 Hodges Rd 1 pm to 4 pm $1,075,000

38969 Hodges Rd 1 pm to 4 pm $949,000

CALIFORNIA

20619

45250 Cal Acres Lane 1 pm to 4 pm $307,000

HOLLYWOOD

20636

43635 Lifelong Landing Lane 11 am to 1 pm $675,000

25797 Whiskey Creek Rd 1 pm to 4 pm $667,500

LEONARDTOWN

20650