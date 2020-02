This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

— Kathy Orton

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

21 East St Noon to 2 pm $699,500

2 Sampson Pl Noon to 3 pm $499,900

706 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $725,000

814 Moran Dr 11 am to 1 pm $714,000

1311 Poplar Ave 11 am to 1 pm $699,999

156 Green St Noon to 2 pm $740,000

21403

25 Hull Ave 1 pm to 3 pm $1,395,000

1003 Paca Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

103 Norma Aly 12:45 pm to 4 pm $540,000

1247 Cherry Tree Lane Noon to 3 pm $1,190,000

21409

1506 Fawns Crossing 11 am to 1 pm $916,312

1214 Hilltop Dr 12:30 pm to 2:15 pm $389,980

ARNOLD

21012

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

1508 Grandview Rd 11 am to 1 pm $862,673

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $539,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $554,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $559,990

1406 Silver Oak Lane Noon to 4 pm $696,240

111 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $599,722

118 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $667,990

412 Century Vista Dr 1 pm to 3 pm $415,000

CHESTNUT HILL COVE

21226

7022 Chestnut Brook Rd Noon to 3 pm $265,000

CROFTON

21114

1494 Blockton Ct 12:30 pm to 2:30 pm $215,000

1298 Foggy Turn #40 1 pm to 4 pm $409,990

DAVIDSONVILLE

21035

705 Chickamauga Dr Noon to 2 pm $639,000

1019 Double Gate Rd 1 pm to 3 pm $779,900

EDGEWATER

21037

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $462,610

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,350

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $450,610

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,610

305 Bright Light Ct Noon to 4 pm $462,960

206 Bethel Aly Noon to 4 pm $458,550

208 Bethel Aly Noon to 4 pm $458,550

408 Linden Ave 4 pm to 6 pm $850,000

GAMBRILLS

21054

305 Cowdin Ct Noon to 2 pm $639,000

1445 Honeylocust Dr Noon to 4 pm $449,990

907 Saint Eva Lane Noon to 2 pm $669,000

GLEN BURNIE

21060

8035 Stone Haven Dr 2 pm to 4 pm $390,000

724 North Channel Dr 11 am to 1 pm $519,000

8039 Stone Haven Dr 2 pm to 4 pm $450,000

7534 Stonehouse Run Dr 2 pm to 4 pm $359,999

845 S Shore Dr 1 pm to 3 pm $775,000

21061

741 Heather Stone Loop #55 Noon to 2 pm $1,850

6540 Pampano Dr 11 am to 1 pm $274,999

916 Phylen Ct 1 pm to 3 pm $279,900

HANOVER

21076

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $465,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $467,093

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $469,346

1907 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $412,990

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $344,490

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $409,990

2615 Hardaway Cir 10:30 am to 4:30 pm $428,806

1537 Oakley Lane Noon to 2 pm $384,900

7148 Banbury Dr Noon to 12:30 pm $2,850

7152 Banbury Dr Noon to 12:30 pm $2,850

7156 Banbury Dr Noon to 12:30 pm $2,850

Homesite 6 Loblolly Way 1 pm to 4 pm $405,000

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $332,990

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

Lot 1 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $539,900

7728 Terraview Ct 11 am to 1 pm $425,000

7970 Patterson Way Noon to 4 pm $459,265

7978 Patterson Way Noon to 4 pm $463,265

7982 Patterson Way Noon to 4 pm $430,340

7980 Patterson Way Noon to 4 pm $432,340

7984 Patterson Way Noon to 4 pm $457,265

LAUREL

20707

8412 Spruce Hill Dr Noon to 2 pm $275,000

20708

8610 Snowden Loop 11 am to 2 pm $385,000

20723

10587 Hunters Way Noon to 2 pm $585,000

LINTHICUM

21090

6420 English Oak Ct 1 pm to 3 pm $400,000

303 Sycamore Rd 2 pm to 4 pm $300,000

6122 Medora Rd 1 pm to 3 pm $429,000

LOTHIAN

20711

35 Old Solomons Island Rd Noon to 2 pm $625,000

MILLERSVILLE

21108

37 Waterford Rd 1 pm to 4 pm $499,900

105 Merlot St 1 pm to 3 pm $499,900

557 Lanny Ct Noon to 2 pm $349,900

486 Kenora Dr 11 am to 1 pm $350,000

ODENTON

21113

8609 Wintergreen Ct #208 1 pm to 3 pm $315,000

1128 White Clover Lane 11 am to 5 pm $659,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $599,990

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $390,095

2024 Hinshaw Dr Noon to 4 pm $428,990

1727 Red Fox Trl Noon to 4 pm $389,640

1562 Star Stella Dr 1 pm to 3 pm $695,000

PASADENA

21122

8210 White Star Xing 1 pm to 3 pm $340,000

8251 Green Ice Dr Noon to 2 pm $559,900

4616 Mountain Rd 1 pm to 3 pm $389,000

8024 Woodholme Cir Noon to 2 pm $450,000

1222 Castine Ct Noon to 2 pm $260,000

8623 Houlton Harbour Noon to 2 pm $249,900

2146 Oakdale Rd Noon to 3 pm $415,000

SEVERN

21144

314 Council Oak Dr 11 am to 2 pm $379,900

1327 Donald Ave Noon to 2 pm $450,000

8158 Ridgely Loop 2 pm to 4 pm $560,000

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $391,540

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $386,540

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $402,640

7763 Venice Lane Noon to 4 pm $382,540

7765 Venice Lane Noon to 4 pm $371,115

7767 Venice Lane Noon to 4 pm $369,115

7769 Venice Lane Noon to 4 pm $377,115

7771 Venice Lane Noon to 4 pm $371,115

SEVERNA PARK

21146

739 Mccann Rd 1 pm to 3 pm $504,900

108 S Jennings Rd 1 pm to 4 pm $489,900

213 Baltimore Annapolis Blvd Noon to 2 pm $340,000

620 Old County Rd 11 am to 1 pm $1,245,000

88 Severn Pl Noon to 2 pm $649,900

153 Boone Trl Noon to 2 pm $1,399,000

830 Dividing Rd Noon to 2 pm $425,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

13549 Osprey Lane 2 pm to 4 pm $345,000

HUNTINGTOWN

20639

1825 Higgens Lane Noon to 2 pm $535,000

1195 Fairwood Dr Noon to 2 pm $744,000

LUSBY

20657

12696 Ranch Lane 1 pm to 3 pm $218,000

12940 Pine Lane 1 pm to 4 pm $199,900

NORTH BEACH

20714

3789 Bedford Dr 11 am to 2 pm $349,900

OWINGS

20736

123 Cross Point Dr Noon to 3 pm $511,500

PRINCE FREDERICK

20678

951 Fairwood Lane 11 am to 1 pm $385,000

215 Fairground Rd Noon to 2 pm $425,000

741 Pin Oak Ct 11 am to 1 pm $288,650

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

500 Dobbin Ct 1 pm to 3 pm $425,000

BRANDYWINE

20613

6600 Savannah Dr Noon to 3 pm $649,900

INDIAN HEAD

20640

18 Sixth St 11 am to 2 pm $229,900

3868 Smallwood Church Rd 1 pm to 4 pm $295,000

MECHANICSVILLE

20659

26293 Forest Hall Dr Noon to 2 pm $484,900

38959 Foley Mattingly Rd 11 am to 3 pm $424,900

WALDORF

20601

11264 Flagstaff Pl 11 am to 6 pm $366,030

11274 Flagstaff Pl 11 am to 6 pm $364,320

12375 Sandstone St 1 pm to 3 pm $325,000

20602

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $326,490

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

0 Solidarity Cir 11 am to 6 pm $399,990

5118 Rock Beauty Ct Noon to 3 pm $339,900

WHITE PLAINS

20695

5548 Wordsworth Place 1 pm to 3 pm $314,185

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1141 Dargon Quarry Noon to 3 pm $499,000

EMMITSBURG

21727

659 W Main St 10 am to Noon $319,000

FREDERICK

21701

2302 Roe Lane 2 pm to 4 pm $579,900

1425 Trafalgar Lane 1 pm to 3 pm $299,900

922 Lindley Road #86 1 pm to 4 pm $496,140

21702

111 Crosstimber Way 1 pm to 3 pm $389,900

89 George Thomas Dr 1 pm to 3 pm $389,900

2019 Tuscarora Valley Ct Noon to 2 pm $334,900

Tbd Lawler Dr #landon Floorplan Noon to 4 pm $279,990

1904 Windom Ct 1 pm to 3 pm $625,000

21703

5604 Woodlyn Rd Noon to 2 pm $449,999

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $359,990

7029 Antebellum Way Noon to 4 pm $329,350

5122 Ironside Dr Noon to 4 pm $357,525

5126 Ironside Dr Noon to 4 pm $357,525

6519 Newton Dr 11 am to 1 pm $365,000

21704

4003 Broadstone St 11 am to 1 pm $699,990

3615 Denison St 2 pm to 4 pm $699,900

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $535,680

5705 Stone School Lane Noon to 4 pm $523,155

3488 Urbana Pike Noon to 4 pm $519,900

IJAMSVILLE

21754

3223 Winmoor Dr Noon to 2 pm $599,999

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $599,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $569,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $569,990

KNOXVILLE

21758

817 Tritapoe Dr 2 pm to 4 pm $210,000

2248 Jefferson Pike Noon to 3 pm $399,900

MONROVIA

21770

4401 Weald Pl 1 pm to 3 pm $399,980

4746 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $392,490

MOUNT AIRY

21771

7170 Wanda Dr 1 pm to 3 pm $580,000

URBANA

21704

8813 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

8811 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

8809 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $514,990

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $559,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $499,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21045

9343 Gentle Folk 1 pm to 3 pm $479,000

21046

9624 Green Moon Path Noon to 2 pm $489,900

ELKRIDGE

21075

5974 Setter Dr 1 pm to 3 pm $389,900

6250 Lawyers Hill Rd 1 pm to 3 pm $649,900

ELLICOTT CITY

21042

4539 Kingscup Ct 11 am to 1 pm $369,900

2625 Vardon Lane Noon to 4 pm $682,340

10311 Waverly Woods Dr 1 pm to 3 pm $629,900

9724 Harbin Ct 1 pm to 3 pm $769,900

9842 Michaels Way 1 pm to 3 pm $475,000

21043

5514 Aspen Dale Ct 1 pm to 3 pm $529,000

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

3005 Westchester Ave 1 pm to 3 pm $449,000

7839 Twin Stream Dr 1 pm to 3 pm $599,900

5026 Avoca Ave Noon to 2 pm $430,000

8002 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $529,990

7998 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $499,990

JESSUP

20794

8223 Cambridge Ct Noon to 4 pm $270,000

8000 Camerado Ct 10 am to Noon $275,000

WOODBINE

21797

16484 A E Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $750,000

WOODSTOCK

21163

10511 Davis Ave 1 pm to 3 pm $675,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20816

5123 Wissioming Rd 1 pm to 4 pm $745,000

20817

5856 Marbury Rd 2 pm to 4 pm $2,135,000

BROOKEVILLE

20833

3729 Flintridge Ct Noon to 3 pm $850,000

CLARKSBURG

20871

23520 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $359,719

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

23522 Overlook Park Dr #201 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23516 Overlook Park Dr #00704 10:30 am to 4:30 pm $356,660

23524 Overlook Park Dr #1504 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #1604 10:30 am to 4:30 pm $374,990

13036 Martz St Noon to 4 pm $484,700

23510 Overlook Park Dr #00204 10:30 am to 4:30 pm $381,835

13040 Martz St Noon to 4 pm $528,800

23514 Overlook Park Dr #00504 10:30 am to 4:30 pm $358,669

23510 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $384,835

12217 Bluffwood Ter 2 pm to 4 pm $515,000

GAITHERSBURG

20878

210 Decoverly Dr #20503 10:30 am to 4:30 pm $569,005

210 Decoverly Dr #110 10:30 am to 4:30 pm $666,403

210 Decoverly Dr #100 10:30 am to 4:30 pm $612,248

410 Crown Park Ave 1 pm to 4 pm $900,000

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20879

7400 Tarfside Lane 1 pm to 3:30 pm $347,000

20882

26201 Long Corner Rd 3 pm to 5 pm $599,900

20886

18602 Pier Point Pl 10 am to Noon $1,700

GERMANTOWN

20874

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $484,490

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $445,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $395,168

20346 Peacemaker Dr 10:30 am to 4:30 pm $529,685

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $477,382

3324 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $548,388

13001 Mill House Ct Noon to 3 pm $289,000

13906 Coachmans Cir 2 pm to 4 pm $559,000

20876

20039 Dunstable Cir #310 11 am to 2 pm $229,900

21929 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $524,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $564,990

21937 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

22056 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $565,440

22068 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $541,740

19352 Elderberry Ter 1 pm to 3 pm $235,000

11425 Brundidge Ter 1 pm to 3 pm $310,000

12006 Milestone Manor Lane Noon to 2 pm $630,000

19605 Gunners Branch Rd #e 12:30 pm to 2:30 pm $1,360

20327 Notting Hill Way 1 pm to 3 pm $410,000

HYATTSVILLE

20782

1005 Chillum Rd #205 11:30 am to 1:30 pm $1,000

NORTH POTOMAC

20878

14916 Talking Rock 1 pm to 4 pm $559,900

POTOMAC

20854

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $1,894,900

ROCKVILLE

20850

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $649,990

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

20852

5018 Cloister Dr Noon to 2 pm $720,000

11168 Cedarwood Dr 2 pm to 4 pm $689,900

20855

5712 Foggy Lane 1 pm to 3 pm $619,900

SILVER SPRING

20901

8917 Whitney St 2 pm to 4 pm $595,000

20902

11721 Kingtree St 1 pm to 3 pm $2,650

10821 Amherst Ave #f 1 pm to 4 pm $195,000

20903

9805 Braddock Rd 1 pm to 3 pm $350,000

2010 Forest Hill Dr Noon to 2 pm $530,000

20904

900 Rosemere Ave 1 pm to 3 pm $520,000

20905

15104 Snowden Dr 2 pm to 5 pm $589,900

20906

21 Casino Ct 1 pm to 3 pm $389,000

20910

9610 Dewitt Dr #sh407 2 pm to 4 pm $469,900

1220 Blair Mill Rd #300 1 pm to 3 pm $275,000

TAKOMA PARK

20912

7314 New Hampshire Ave 10 am to 1:30 pm $615,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11702 Chilcoate Lane 1 pm to 4 pm $419,900

BOWIE

20715

14605 London Lane 1 pm to 3 pm $275,000

4908 Ridgeview Lane 1 pm to 3 pm $359,900

20716

3925 Elan Ct #19-75 1 pm to 3 pm $2,000

20720

12204 Quadrille Lane 2 pm to 4 pm $409,999

7919 Quill Point Dr Noon to 2 pm $379,900

20721

704 Bright Sun Dr Noon to 3 pm $319,000

CLINTON

20735

4106 Ethan Manor Rd 2 pm to 4 pm $574,900

11108 King Gallahan Ct 2 pm to 4 pm $630,000

6509 Killarney St Noon to 3 pm $324,990

5605 Butterfield Dr 1 pm to 4 pm $400,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2503 Ramblewood Dr 1 pm to 3 pm $330,000

FORT WASHINGTON

20744

818 Pocahontas Dr 1 pm to 3 pm $476,500

240 Inverness Lane Noon to 2 pm $624,900

4707 Ballad Dr 1 pm to 4 pm $384,900

11509 Neon Rd 1 pm to 3 pm $749,999

GLENN DALE

20769

8103 Willowgate Pl 1 pm to 3 pm $519,000

GREENBELT

20770

2-J Eastway 1 pm to 3 pm $170,000

8423 Greenbelt Rd #202 2 pm to 4 pm $149,000

35 Ridge Rd #k 1 pm to 3 pm $214,900

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $313,490

LANHAM

20706

10169 Dorsey Lane 1 pm to 3 pm $415,000

5610 Duchaine Dr 2 pm to 4 pm $369,900

MOUNT RAINIER

20712

3611 Rhode Island Ave 1 pm to 4 pm $349,000

OXON HILL

20745

5910 Choctaw Dr Noon to 3 pm $260,000

155 Potomac #407 1 pm to 3 pm $319,000

815 Admirals Way #313 1 pm to 3 pm $549,000

UPPER MARLBORO

20772

8808 Wind Chime Ct 11 am to 1 pm $725,000

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $314,990

3701 Silver View Lane 11 am to 6 pm $334,010

8810 Sweet Rose Ct 11 am to 2 pm $369,900

4115 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $444,900

20774

13505 Missoula Ct 1 pm to 3 pm $335,000

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $337,990

13608 Hebron Lane Noon to 3 pm $609,990

13602 Hebron Lane Noon to 3 pm $649,990

13609 Hebron Lane Noon to 3 pm $674,990

13713 Hebron Lane Noon to 3 pm $594,990

9816 Lake Pointe Ct #203 Noon to 2 pm $1,725

13715 Hebron Lane Noon to 3 pm $634,990

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $264,990

43852 Eucalyptus Way 11 am to 6 pm $292,730

23467 Dahlia Cir Noon to 3 pm $269,999

45238 Woodhaven Dr 1 pm to 3 pm $459,900

43697 Yulan St 11 am to 1 pm $399,900

23332 Calla Way 11 am to 2 pm $372,000

43685 Yulan St 11 am to 1 pm $439,900

HOLLYWOOD

20636

25797 Whiskey Creek Rd 11 am to 2 pm $667,500

LEONARDTOWN

20650

23552 Belmar Dr 2 pm to 4 pm $432,000

41457 Charismatic Way Noon to 2 pm $447,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1903 Eamons Way Noon to 2 pm $695,000

624 Wayward Dr 1 pm to 3 pm $499,900

196 S Southwood Ave 1 pm to 3 pm $714,000

738 Crisfield Way Noon to 3 pm $635,000

1489 Downham Market 1 pm to 4 pm $1,295,000

85 Market St 1 pm to 3 pm $875,000

38 Williams Dr 1 pm to 3 pm $889,500

908 Coachway 1 pm to 3 pm $845,000

21403

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,249,000

105 Norma Aly 1 pm to 4 pm $499,900

1012 Tyler Ave 2 pm to 4 pm $315,000

981 Headwater Rd Noon to 2 pm $575,000

21409

1770 Meadow Hill Dr 1 pm to 3 pm $899,900

1239 Hampton Rd 1 pm to 3 pm $749,900

1159 Ramblewood Dr 10 am to Noon $359,000

ARNOLD

21012

337 Hersden Lane 1 pm to 4 pm $449,900

1208 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $469,990

CROFTON

21114

1527 Farlow Ave 1 pm to 4 pm $549,500

CROWNSVILLE

21032

1500 Habersham Pl 1 pm to 3 pm $799,900

CURTIS BAY

21226

1359 River Bank Ct Noon to 2 pm $305,000

EDGEWATER

21037

4 Deepwater Ct 11 am to 1 pm $1,485,000

854 Selby Blvd 2 pm to 4 pm $247,900

FRIENDSHIP

20758

144 Friendship Rd 2 pm to 4 pm $350,000

GLEN BURNIE

21060

314 Marley Neck Rd 1 pm to 3 pm $389,000

284 East Thompson Ave Noon to 2 pm $285,000

135 Dorchester Rd 1 pm to 3 pm $344,900

505 Pebblebrook Lane 1 pm to 3 pm $314,900

HANOVER

21076

7536 Pelham Way 1 pm to 3 pm $485,000

LAUREL

20707

7003 Scotch Dr 1 pm to 3 pm $299,900

20708

9316 Ispahan Loop 1 pm to 3 pm $365,000

20723

8676 Felsview Dr 1 pm to 3 pm $549,900

10618 Whiterock Ct 1 pm to 3 pm $275,000

20724

3402 Londonleaf Lane 1 pm to 3:30 pm $245,000

LINTHICUM HEIGHTS

21090

704 W Maple Rd 1 pm to 3 pm $415,000

MILLERSVILLE

21108

8222 Powers Dr Noon to 2 pm $680,000

322 Red Magnolia Ct 1 pm to 3 pm $649,900

ODENTON

21113

2416 Knapps Way 11 am to 1 pm $385,000

PASADENA

21122

8551 Brad Ct 1 pm to 3 pm $562,000

8430 Bay Dr 2 pm to 4 pm $324,900

110 Jacobia Dr #a-8 Noon to 3 pm $259,900

SEVERN

21144

1640 Coolidge Ave 1 pm to 3 pm $490,000

911 S Wieker Rd 1 pm to 2:30 pm $569,000

SEVERNA PARK

21146

625 Kensington Ave 1 pm to 3 pm $459,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

4106 Overlook Ct 2 pm to 4 pm $589,900

HUNTINGTOWN

20639

5132 Shore Dr Noon to 2 pm $384,982

35 Hoile Lane 1 pm to 3 pm $699,900

ST. LEONARD

20685

170 Ball Rd 11 am to 2 pm $999,900

6041 Bayview Rd 11 am to 1 pm $600,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

15511 Brinton Way Noon to 3 pm $412,000

BRYANS ROAD

20616

6927 Farragut Dr 1 pm to 3 pm $437,000

CHARLOTTE HALL

20622

9475 Trinity Church Rd Noon to 3 pm $399,900

COBB ISLAND

20625

15525 Potomac River Dr 1 pm to 3 pm $400,000

LA PLATA

20646

109 Burning Bush Pl Noon to 2 pm $360,000

WALDORF

20602

3194 Northbay Pl 1 pm to 3 pm $375,000

11703 Outlaw Gap Pl 1 pm to 3 pm $318,000

11 Bellew Ct 1 pm to 3 pm $264,999

20603

2832 Ridge Rd Noon to 2 pm $375,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2180 S Criss Ford Rd 1 pm to 3 pm $550,000

BRUNSWICK

21716

1151 Dargon Quarry Lane Noon to 2 pm $529,000

8 3rd Avenue 1 pm to 3 pm $319,900

FREDERICK

21701

349 Madison St 1 pm to 3 pm $389,000

925 Halleck Dr 1 pm to 3 pm $284,900

6201 Newport Pl Noon to 2 pm $339,900

21702

2109 Battery Lane 2 pm to 3 pm $414,900

1545 Andover Lane 1 pm to 3 pm $350,000

1901 Windom Ct 2 pm to 4 pm $529,990

21703

4970 Small Gains Way 2 pm to 4 pm $343,900

5650 Wade Ct #a Noon to 3 pm $180,000

21704

9140 Belvedere Dr 1 pm to 3 pm $729,900

9685 Royal Crest Cir Noon to 2 pm $449,900

IJAMSVILLE

21754

3495 Firestone Dr Noon to 2 pm $474,900

3226 Winmoor Dr 1 pm to 3 pm $584,900

MIDDLETOWN

21769

7 Smithfield Dr 2 pm to 4 pm $559,000

MONROVIA

21770

5019 Lynn Burke Rd 11 am to 1 pm $414,980

MOUNT AIRY

21771

6565 Challedon Cir 1 pm to 3 pm $749,900

NEW MARKET

21774

5804 Drexal Ave Noon to 3 pm $579,900

6141 Fallfish Ct 1 pm to 4 pm $744,900

6797 Balmoral Rdg 2 pm to 4 pm $325,000

WALKERSVILLE

21793

104 Ports Cir 1 pm to 3 pm $515,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5024 Bee Frances Way 1 pm to 3 pm $1,435,000

COLUMBIA

21044

6477 Empty Song Rd 1 pm to 3 pm $590,000

10580 Cross Fox Lane #f-1 1 pm to 4 pm $139,900

11552 Manorstone Lane 1 pm to 3 pm $1,600,000

21045

6720 Second Morning Ct 1 pm to 3 pm $269,000

9647 White Acre Rd #b-1 11 am to 1 pm $139,900

8325 Silver Trumpet Dr 1 pm to 3 pm $350,000

ELKRIDGE

21075

6475 Park Forest Cir 2 pm to 4 pm $509,999

ELLICOTT CITY

21042

2610 Turf Valley Rd 2 pm to 4 pm $665,000

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,300,000

4032 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $572,900

21043

7660 Stony Creek Lane #b Noon to 2 pm $249,900

8394 Mitzy Lane 1 pm to 3 pm $600,000

8536 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $749,900

5806 Duncan Dr 1 pm to 3 pm $510,000

8532 Ellicott View Rd 1 pm to 3 pm $650,000

4930 Alice Ave 1 pm to 3 pm $424,900

8115 Calla Lilly Dr #44 1 pm to 3 pm $465,000

HIGHLAND

20777

13496 Allnutt Lane 1 pm to 3 pm $875,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2582 Louanne Ct 1 pm to 3 pm $625,000

WOODBINE

21797

2035 Duvall Rd 1 pm to 3 pm $450,000

WOODSTOCK

21163

2120 Troon Overlook #jg4 1 pm to 3 pm $280,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7500 Woodmont Ave #sl13 2 pm to 4 pm $399,000

5302 Pooks Hill Rd #306 2 pm to 4 pm $399,999

4977 Battery Lane #1-610 2 pm to 4 pm $329,900

171 Winsome Cir 2 pm to 4 pm $1,174,900

7834 Aberdeen Rd 2 pm to 4 pm $2,449,000

4915 Hampden Lane #604 2 pm to 4 pm $2,350,000

4915 Hampden Lane #603 2 pm to 4 pm $1,399,000

5609 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,229,000

20816

592 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

4916 Flint Dr 2 pm to 4 pm $824,900

20817

6431 Earlham Dr 1 pm to 4 pm $725,000

5816 Greentree Rd 1 pm to 3 pm $749,000

8709 Burdette Rd 2 pm to 4 pm $2,100,000

7717 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $1,975,000

8500 Pelham Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

9202 Town Gate Lane 2 pm to 4 pm $1,195,000

9106 Ewing Dr 1 pm to 4 pm $1,519,900

8413 Fenway Rd 1 pm to 4 pm $1,248,000

7509 Glennon Dr 1 pm to 4 pm $888,000

CABIN JOHN

20818

7809 Tomlinson Ave 2 pm to 4 pm $1,150,000

CHEVY CHASE

20815

4620 N Park Ave #1109e 2 pm to 4 pm $513,900

4825 Leland St 2 pm to 4 pm $3,350,000

3812 Raymond St 2 pm to 4 pm $1,100,000

7110 Georgia St 2 pm to 5 pm $2,275,000

5123 Fairglen Lane 2 pm to 4 pm $1,595,000

CLARKSBURG

20871

23021 Winged Elm Dr 1 pm to 4 pm $439,900

DERWOOD

20855

17504 Lisa Dr 1 pm to 3 pm $529,000

GAITHERSBURG

20878

906 Featherstone St 2 pm to 4 pm $648,900

13504 Straw Bale Lane 1 pm to 4 pm $649,990

784 Quince Orchard Blvd #201 1 pm to 3 pm $135,000

121 Treehaven St 1 pm to 4 pm $1,069,900

103 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $529,999

20879

19221 Sherwood Green Way 1 pm to 4 pm $729,000

20882

22301 Rolling Hill Lane 1 pm to 4 pm $769,000

20886

9850 Dairyton Ct Noon to 2 pm $289,000

20008 Hob Hill Way 1 pm to 3 pm $329,500

GERMANTOWN

20874

12820 Kitchen House Way 2 pm to 4 pm $310,000

13701 Esworthy Rd 1:30 pm to 3 pm $899,000

20876

12105 Panthers Ridge Dr 2 pm to 4 pm $375,000

21335 Village Green Cir Noon to 4 pm $549,900

HYATTSVILLE

20782

3906 Queensbury Rd 1 pm to 3 pm $499,999

20784

3516 65th Ave #9b 11 am to 11:30 am $269,999

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9004 Nesbit Ct 2 pm to 4 pm $549,900

19501 Worsham Ct 1 pm to 4 pm $359,000

20024 Hoffstead Lane 2 pm to 4 pm $309,900

NORTH BETHESDA

20852

6506 Tilden Lane 1 pm to 3 pm $1,985,000

11110 Marcliff Rd 1 pm to 3 pm $1,490,000

10863 Symphony Park Dr 1:30 pm to 4 pm $1,598,000

930 Rose Ave #1905 1 pm to 4 pm $749,900

OLNEY

20832

17715 Globe Theatre Dr 2 pm to 4 pm $795,000

POOLESVILLE

20837

17680 Kohlhoss Rd 1 pm to 4 pm $274,900

POTOMAC

20854

9612 Halter Ct 2 pm to 4 pm $7,995

8126 Inverness Ridge Rd 1 pm to 3 pm $670,000

1991 Milboro Dr 1 pm to 4 pm $795,000

9421 Sunnyfield Ct 2:30 am to 3:30 am $1,109,000

8829 Wandering Trail Dr 1 pm to 4 pm $739,000

ROCKVILLE

20850

4 Monroe St #407 1 pm to 3 pm $239,900

708 W Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $690,000

110 Monroe St #102 2 pm to 4 pm $252,000

13639 Valley Oak Cir 1 pm to 4 pm $829,900

100 Forest Ave 2 pm to 4 pm $1,350,000

13701 Mount Prospect Dr 2 pm to 4 pm $1,725,000

409 Summer Garden Way Noon to 3 pm $979,999

9704 Overlea Dr Noon to 2 pm $800,000

13708 Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,119,900

20851

1113 Broadwood Dr 11:30 am to 3 pm $389,000

331 Broadwood Dr 1 pm to 4 pm $469,900

20852

10658 Pine Haven Ter 2 pm to 4 pm $630,000

5750 Bou Ave #1607 1 pm to 3 pm $547,000

10401 Grosvenor Pl #1701 2 pm to 4 pm $998,000

20853

14705 Chesterfield Rd 2 pm to 4 pm $899,000

5211 Trailway Dr 2 pm to 4 pm $589,000

4425 Oak Hill Rd 2 pm to 4 pm $1,034,900

13508 Sloan St 1 pm to 3 pm $509,900

20855

7916 Bounding Bend Ct 1 pm to 3 pm $575,000

6712 Heatherford Ct 1 pm to 4 pm $500,000

SILVER SPRING

20901

9618 Sutherland Rd 1 pm to 3 pm $700,000

20902

9920 Gardiner Ave 1 pm to 3 pm $795,000

20904

13009 Jewel Ct 1 pm to 4 pm $699,900

20906

13112 Layhill Rd 1 pm to 4 pm $479,000

15115 Snow Mass Ct 1 pm to 4 pm $424,900

16 Tabiona Ct 1 pm to 3 pm $2,100

15320 Baileys Lane 2 pm to 5 pm $575,000

2304 Greenery Lane #102-15 11:30 am to 1:30 pm $152,999

20910

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $675,000

2701 Hume Dr #ph5 1 pm to 4 pm $885,000

2701 Hume Dr #ph3 1 pm to 4 pm $765,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

7209 Barrberry Lane 1 pm to 3 pm $365,000

BOWIE

20715

12309 Skylark Lane 1 pm to 3 pm $375,000

20720

4806 Briercrest Ct 1 pm to 3 pm $500,000

20721

13001 Contee Manor Rd 11 am to 1 pm $809,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

7013 Fresno St 11 am to 2 pm $1,995

CLINTON

20735

9317 Dangerfield Rd 12 am to 3:30 am $340,450

8200 Sonar Rd 2:30 pm to 5 pm $278,500

8600 Lantern Lane 1 pm to 4 pm $339,000

COLLEGE PARK

20740

4812 Lackawanna St 11 am to 1 pm $389,999

DISTRICT HEIGHTS

20747

8202 Bridlewood Pl 1 pm to 3 pm $299,500

FORT WASHINGTON

20744

8138 Murray Hill Dr 11 am to 2 pm $349,900

LANDOVER

20785

1915 Columbia Ave 1:30 pm to 4 pm $330,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #711 1 pm to 4 pm $445,000

615 Fair Winds Way #250 1 pm to 3 pm $850,000

OXON HILL

157 Fleet St #1002 1 pm to 3 pm $540,000

RIVERDALE

20737

6637 Rhode Island Ave Noon to 3 pm $620,000

SUITLAND

20746

3036 Bellamy Way #5 Noon to 1:30 pm $2,375

TEMPLE HILLS

20748

6613 Edgemere Dr 1 pm to 3 pm $349,500

UPPER MARLBORO

20772

7110 Antock Pl 1 pm to 4 pm $365,000

9610 Muirfield Dr 1 pm to 3 pm $350,000

4100 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $430,000

20774

2819 Medstead Lane 1 pm to 4 pm $465,000

17305 Central Ave 1 pm to 3 pm $799,900

3125 Presidential Golf Dr 1 pm to 3 pm $449,900

12216 Open View Lane #610 12:30 pm to 1 pm $2,150

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23633 Kingston Shores Lane 1 pm to 3 pm $875,000

GREAT MILLS

20634

45549 Boyne Ct Noon to 3 pm $260,000

HOLLYWOOD

20636

24970 Holly Tree Lane 11 am to 1 pm $299,500

LEONARDTOWN

20650

23681 Margrave Dr Noon to 2 pm $450,000

43190 Heritage Dr 1 pm to 3 pm $549,900

TALL TIMBERS

20690