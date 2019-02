Here’s a list of open houses taking place this weekend in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2510 Bollard Rd 11 am to 2 pm $422,000

14 Harbour Heights Drive 1 pm to 3 pm $289,900

504 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $429,900

11b Heritage Ct 11 am to 1 pm $160,000

510 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $429,900

21403

316 Burnside St #307 1 pm to 3 pm $489,000

1131 Bay Ridge Road 1 pm to 3 pm $679,000

1315 Mckinley Street 1 pm to 4 pm $449,900

1 Enclave Ct Noon to 4 pm $693,175

21409

602 Cutter Pl 11 am to 1 pm $749,900

1635 Ridout Rd 11 am to 7 pm $599,000

414 Master Derby Ct 11 am to 1 pm $292,500

ARNOLD

21012

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $699,000

534 Norton Lane Noon to 2 pm $400,000

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $599,990

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $623,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $664,990

527 Loughton Lane 1 pm to 3 pm $489,000

1250 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $399,990

97 Shadbush Way Noon to 4 pm $622,652

CROFTON

21114

2480 Shadywood Cir 1:30 pm to 3:30 pm $499,000

CROWNSVILLE

21032

1502 Habersham Pl 2 pm to 4 pm $764,900

EDGEWATER

21037

1736 Ridgely Rd 1 pm to 3 pm $295,000

329 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $395,990

321 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $414,990

424 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $435,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $476,990

1547 Lee Way Noon to 2 pm $488,500

240 Tilden Way #7240 2 pm to 4 pm $349,900

705 Londontown Rd Noon to 2 pm $313,705

GAMBRILLS

21054

2531 Symphony Lane Noon to 2 pm $369,900

GLEN BURNIE

21060

308 Georgia Ave NE 1 pm to 3 pm $200,000

7822 Fern Hollow Ct 10 am to Noon $334,990

206 Water Fountain Ct #301 11 am to 1 pm $174,900

21061

8114 Falcon Crest Dr 1:30 pm to 3:30 pm $305,500

7 Old Stage Rd Noon to 2 pm $499,900

8106 Fruitful Ct 1 pm to 4 pm $239,880

HANOVER

21076

7728 Siden Dr 11 am to 1 pm $327,900

2630 Twin Birch Rd Noon to 3 pm $516,995

2626 Twin Birch Rd Noon to 3 pm $481,995

7610 Elmcrest Rd 11 am to 1 pm $505,000

7728 Siden Dr 11 am to 7 pm $327,900

8239 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $470,095

7834 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $466,102

7811 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $453,707

7823 Bakers Creek Lane #0 10:30 am to 4:30 pm $534,066

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $334,990

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $416,990

2920 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $394,990

2912 Koens Ct 10:30 am to 4:30 pm $429,877

LAUREL

20707

13701 Vanderbilt Way 1 pm to 3 pm $469,900

405 Compton Ave 1 pm to 3 pm $399,900

20724

3534 Carriage Walk Lane #41-D 11 am to 12:30 pm $290,000

3549 Tribeca Trl 11 am to 2 pm $379,990

LINTHICUM

21090

301 Charles Rd 1 pm to 4 pm $239,900

LOTHIAN

20711

616 Traveller Court Noon to 2 pm $669,000

MILLERSVILLE

21108

612 Caracle Ct 1 pm to 3 pm $464,900

536 Point Field Dr 1 pm to 3 pm $1,100,000

8239 Lethbridge Rd Noon to 2 pm $339,000

1768 Baldwin Dr 1 pm to 3 pm $499,000

276 Keith Ct Noon to 3 pm $241,900

126 Drexel Dr 1 pm to 3 pm $649,900

8201 Connors Lane Noon to 2 pm $599,999

ODENTON

21113

2078 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $427,653

2076 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $407,858

2074 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $411,588

2072 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $402,800

2070 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $411,653

2068 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $427,545

2267 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $408,404

2269 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $451,924

2271 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $413,467

2273 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $434,294

2247 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $403,010

2249 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $399,503

2253 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $397,503

2251 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $402,940

1523 Spikerush Dr Noon to 5 pm $533,900

1506 Spikerush Dr Noon to 5 pm $583,900

2627 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $649,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

1128 White Clover Lane 10 am to 5 pm $684,990

PASADENA

21122

8121 Sagamore Way Noon to 3 pm $440,000

86 Will O Brook Dr 1 pm to 4 pm $290,000

1500 Limerick Ct Noon to 3 pm $795,000

128 Jackpine Dr 1 pm to 3 pm $339,900

7928 Meridian Dr Noon to 4 pm $526,424

222 Dale Rd 2:30 pm to 4:30 pm $299,900

8313 Catherine Ave 12:30 pm to 2:30 pm $495,000

7970 Catherine Ave Noon to 2 pm $335,000

SEVERN

21144

7726 Venice Lane 1 pm to 4 pm $387,990

7732 Venice Lane 1 pm to 4 pm $397,990

7733 Venice Lane 1 pm to 4 pm $349,990

8025 Battersea Pl 2 pm to 4 pm $559,900

SEVERNA PARK

21146

212 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $455,000

567 West Dr 2 pm to 4 pm $357,000

36 Hatton Drive 1 pm to 3 pm $699,000

48 Kleis Rd 11 am to 3 pm $699,900

810 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $674,900

808 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $674,900

804 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $649,900

SHADY SIDE

20764

4921 Thomas Dr Noon to 3 pm $799,900

4827 Avery Rd 1 pm to 3 pm $690,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2471 Green Leaf Ter 1 pm to 3 pm $269,000

HUNTINGTOWN

20639

2810 Chance Ct 1 pm to 3 pm $450,000

209 Dismondy Dr 10 am to 1 pm $624,999

PRINCE FREDERICK

20678

80 Clydesdale Lane 11 am to 5 pm $313,925

76 Clydesdale Lane 11 am to 5 pm $310,520

68 Clydesdale Lane 11 am to 5 pm $322,520

612 Yearling Dr 11 am to 5 pm $399,481

ST. LEONARD

20685

25 W End Blvd 1 pm to 3 pm $355,000

SUNDERLAND

20689

6180 Federal Oak Dr 11 am to 7 pm $697,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14415 Claggett Run Rd Noon to 4 pm $485,000

15910 Mckendree Rd 2 pm to 4 pm $469,000

BRYANS ROAD

20616

2885 Falkirk Aly 1:30 pm to 3 pm $299,999

HUGHESVILLE

20637

17600 Entzian Pl 11 am to 2 pm $379,995

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $499,900

LA PLATA

20646

6430 Warren C Eller Dr 11 am to 1 pm $320,000

106 Myrtleleaf Cir Noon to 3 pm $349,900

10990 Smithfield Pl 10 am to 3 pm $535,850

SWAN POINT

20645

11452 Wollaston Cir Noon to 3 pm $349,900

WALDORF

20601

0 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $325,990

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

20602

2885 Huddersfield Ct Noon to 3 pm $349,900

2290 Duncan Lane 11 am to 6 pm $499,990

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

11411 Grant Pl 11 am to 6 pm $339,960

3026 Lundt Ct Noon to 2 pm $399,000

WHITE PLAINS

20695

5571 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5592 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $430,990

5587 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $437,990

5584 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $440,990

3985 Ravine Dr Noon to 2 pm $349,900

FREDERICK COUNTY

BUCKEYSTOWN

21717

6856 Michaels Mill Rd 11 am to 1 pm $309,900

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $355,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $415,000

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

FREDERICK

21701

2501 Island Grove Blvd 11 am to 1 pm $439,900

422 Mohican Dr 1 pm to 3 pm $524,900

6513 Springwater Ct #5304 Noon to 2 pm $189,900

484 W South St Noon to 1 pm $1,100

9419 Carmichael Ct 1 pm to 3 pm $524,950

213 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $347,500

209 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $319,263

203 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $328,677

2642 Cameron Way Noon to 3 pm $279,000

21702

1206 Lake Coventry Ct Noon to 2 pm $349,900

7802 Baltimore National Pike Noon to 3 pm $514,999

21703

5256 American Beech St Noon to 5 pm $434,990

5229 Red Maple Dr Noon to 5 pm $519,990

5255 American Beech St Noon to 5 pm $449,990

5253 American Beech St Noon to 5 pm $464,900

6635 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $449,990

6239 Davinci St Noon to 5 pm $309,990

5233 Red Maple Dr Noon to 5 pm $479,990

5237 Red Maple Dr Noon to 5 pm $494,990

602 Marblewing Ct 1 pm to 4 pm $375,000

5241 Red Maple Dr Noon to 5 pm $449,990

5243 Red Maple Dr Noon to 5 pm $519,990

5245 Red Maple Dr Noon to 5 pm $484,990

6613 River Birch Rd Noon to 5 pm $509,990

5257 American Beech St Noon to 5 pm $479,990

5239 Red Maple Dr Noon to 5 pm $464,900

5247 Red Maple Dr Noon to 5 pm $494,990

4735 E Basford Rd 1 pm to 3 pm $499,000

6521 Walcott Lane #104 Noon to 2 pm $245,000

6544 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $349,990

21704

3616 Singleton Ter 11 am to 1 pm $345,000

5513 Hawk Ridge Rd Noon to 4:30 pm $637,000

IJAMSVILLE

21754

5811 Rochefort St 1 pm to 3 pm $420,000

5920 Duvel St Noon to 3 pm $569,000

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 4 pm $768,000

3424a Jefferson Pike 11 am to 1 pm $389,990

MIDDLETOWN

21769

302 W Main St 2 pm to 4 pm $325,000

MOUNT AIRY

21771

13972 Penn Shop Rd Noon to 3 pm $524,500

NEW MARKET

21774

6829 Shavano Rd W 1 pm to 3 pm $459,990

6620 W Lakeridge Rd Noon to 3 pm $560,000

7131 Masters Rd 1 pm to 3 pm $469,900

7106 Masters Rd 1 pm to 2:30 pm $348,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5039 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,059,990

5022 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $989,990

5058 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,089,990

11376 Old Hopkins Rd 1 pm to 3 pm $749,900

COLUMBIA

21044

5165 Evangeline Way 10 am to Noon $500,000

21045

7519 Swan Point Way #19-8 1 pm to 3 pm $324,900

8936 Blade Green Lane 1 pm to 3 pm $298,000

21046

9585 Sea Shadow 1 pm to 4 pm $330,000

ELKRIDGE

21075

7766 Dagny Way 1 pm to 4 pm $445,990

5904 Autumn Spell 1 pm to 3 pm $2,500

ELLICOTT CITY

21042

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

10630 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $889,990

10134 Maplewood Dr Noon to 2 pm $545,000

10215 Fairway Dr 1 pm to 3 pm $649,900

21043

5985 Glen Willow Way Noon to 5 pm $474,990

5985a Glen Willow Way Noon to 5 pm $499,990

3959 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $694,900

8755 Stonehouse Dr 2 pm to 4 pm $485,000

8041 Brightwood Ct 1 pm to 3 pm $344,900

FULTON

20759

7016 Meandering Stream Way 1 pm to 3 pm $1,125,000

WOODSTOCK

21163

3124 Persimmon Tree Ct 1 pm to 3 pm $545,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,575,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,849,990

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,999,990

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,849,990

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,464,990

5209 Wilson Lane 1 pm to 3 pm $1,395,000

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,188,507

5315 Merriam St #harrison 1 pm to 4 pm $1,395,000

10006 Laureate Way #cameron Lot 55 1 pm to 4 pm $1,449,747

8315n Brook Lane #2-1106 1:30 pm to 3:30 pm $384,900

20817

0 River Road 11 am to 5 pm $1,424,900

CHEVY CHASE

20815

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,375,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,849,180

GAITHERSBURG

20878

224 Kepler Dr Noon to 5 pm $830,403

208 Kepler Dr Noon to 5 pm $820,461

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

8609 Lime Kiln Ct Noon to 4 pm $450,000

GERMANTOWN

20874

18751 Harmony Woods Lane 2 pm to 4 pm $372,000

18630 Mustard Seed Ct 2 pm to 4 pm $275,000

13043 Wallich Way 11 am to 5 pm $549,900

13041 Wallich Way 1 pm to 5 pm $519,900

13039 Wallich Way 11 am to 5 pm $609,900

19105 Mateny Hill Rd 11 am to 5 pm $689,900

13022 Wallich Way 11 am to 5 pm $564,900

18905 Perrone Dr Noon to 2 pm $440,000

20317 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $473,709

20315 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $460,977

20321 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $491,050

20319 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $470,695

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

HYATTSVILLE

20782

4708 Underwood St 11 am to 6 pm $490,450

KENSINGTON

20895

3805 Saul Rd 1 pm to 3 pm $899,000

2669 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2643 Mccomas Ave Noon to 4 pm $835,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9541 Duffer Way 1 pm to 3 pm $369,000

NORTH POTOMAC

20878

15561 Ambiance Dr 1 pm to 3 pm $725,000

406 Kentlands Blvd. #104 1 pm to 3 pm $289,900

13300 Query Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,599,999

ROCKVILLE

20850

133 Travilah Crest Ter 11 am to 4 pm $751,500

20851

2017 Ashleigh Woods Ct 1 pm to 4 pm $529,900

1720 Veirs Mill Rd 2 pm to 4 pm $395,000

20852

11801 Rockville Pike #411 1 pm to 4 pm $259,900

20854

11712 Lake Potomac Dr 2 pm to 4 pm $2,150,000

20855

16658 Crabbs Branch Way #gershwin Model 1 pm to 4 pm $677,330

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $641,275

SILVER SPRING

20901

8801 Bradford Rd Noon to 2 pm $430,000

901 Caddington Ave 2 pm to 4 pm $450,000

20905

14550 Good Hope Rd 1 pm to 4 pm $575,000

20906

2700 Snowbird Ter #12-13 Noon to 3 pm $212,000

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $915,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4616 Howard Ave 1:30 pm to 4 pm $429,900

BOWIE

20715

7202 Old Chapel Dr 1 pm to 3 pm $439,000

20716

16001 Philmont Lane 1 pm to 4 pm $350,200

20720

12802 Pittmans Promise Dr 11 am to 1 pm $560,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

719 Opus Ave 11 am to 1 pm $284,900

CLINTON

20735

7104 Dewdrop Way Noon to 2 pm $240,000

FORT WASHINGTON

20744

13319 Queens Lane 1 pm to 3 pm $325,000

2504 Washington Overlook Dr 10 am to 5 pm $719,990

GLENN DALE

20769

5102 Janesdale Ct 1 pm to 3 pm $550,000

6904 Glenn Dale Rd 1 pm to 3 pm $439,999

LANDOVER

20785

6927 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $279,990

NATIONAL HARBOR

20745

703 Fair Winds Way 1 pm to 4 pm $795,000

OXON HILL

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

TEMPLE HILLS

20748

5803 Middleton Lane 9 am to Noon $272,500

5101 Abbott Dr 1 pm to 3 pm $324,900

4008 Brinkley Rd 11 am to 1 pm $340,000

UPPER MARLBORO

20772

13005 Barnwell Pl Noon to 2 pm $279,900

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $404,990

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,205

3900 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $439,575

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $412,045

3904 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $412,045

3906 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $409,045

3908 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $449,205

3853 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $397,990

4809 King John Way #215 1 pm to 3 pm $210,000

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $405,990

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $416,990

0 Marlboro Pointe Dr 10 am to 5 pm $469,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $364,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

12704 Coventry Manor Way 10 am to 5 pm $739,990

9713 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $324,990

6501 Osborne Hill Dr 1 pm to 3 pm $725,500

20774

10239 Prince Pl #26-102 1 pm to 2 pm $1,395

1307 Hawaii Pl 1 pm to 4 pm $419,900

2701 Ritchie Marlboro Rd 1 pm to 3 pm $295,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

45550 Havenridge St Noon to 5 pm $461,900

45181 Woodhaven Dr Noon to 5 pm $549,900

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $359,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $453,900

HOLLYWOOD

20636

44942 Blackistone Cir 1 pm to 4 pm $590,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

5 Park Place Noon to 2:30 pm $579,000

1056 Carriage Hill Parkway 2 pm to 4 pm $639,990

543 Leftwich Lane #85 1 pm to 3 pm $399,900

1703 Robin Hood Road 1 pm to 3 pm $719,000

115 Granada Avenue Noon to 3 pm $1,695,000

1703 Robin Hood Rd 1 pm to 3 pm $719,000

700 Drake Way Noon to 2 pm $599,000

115 Granada Ave Noon to 3 pm $1,695,000

1056 Carriage Hill Pkwy 2 pm to 4 pm $639,990

929 Coachway 1 pm to 3 pm $720,000

700 Sonne Dr 1 pm to 3 pm $479,999

126 Summer Village Dr 1 pm to 3 pm $565,000

21403

2670 Claibourne Court 2 pm to 4 pm $2,690,000

5 President Point Drive 2 pm to 4 pm $485,000

1004 Primrose Rd #102 Noon to 3 pm $285,000

13 President Point Dr #b3 1:30 pm to 3:30 pm $625,000

15 President Point Dr #a3 1:30 pm to 3:30 pm $475,000

208 Lockwood Ct Noon to 2 pm $1,299,000

3226 Blackwalnut Dr Noon to 3 pm $439,900

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $569,700

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,795,000

21405

3 Beach Rd 2 pm to 4 pm $2,499,000

21409

212 Mt Oak Pl Noon to 2 pm $835,000

1036 E College Pkwy Noon to 2 pm $539,000

492 Fawns Walk 10 am to Noon $399,900

1160 Willow Lane 11 am to 1 pm $485,000

1176 Summit Dr 1 pm to 3 pm $439,000

ARNOLD

21012

624 Shore Acres Rd Noon to 3 pm $575,000

39 Church Road 1 pm to 3 pm $679,000

123 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $679,990

35 Sheridan Rd Noon to 2 pm $419,000

1021 Ulmstead Cir 1 pm to 4 pm $539,990

CROFTON

21114

1584 Fallowfield Ct 1 pm to 3 pm $245,000

1456 Nestlewood Ct 1 pm to 3 pm $225,000

1708 Amberfield Ct 1 pm to 3 pm $320,000

2620 Tallwind Ct 12:30 pm to 2 pm $349,499

CROWNSVILLE

21032

265 Long Point Rd 11 am to 1 pm $1,295,000

DAVIDSONVILLE

21035

1320 Sienna Trl 1 pm to 3 pm $980,000

3570 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $899,000

EDGEWATER

21037

2115 Millhaven Dr #25115 1 pm to 3 pm $389,000

428 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $433,990

3336 Leritz Lane Noon to 2 pm $675,000

105 Beverley Ave Noon to 2 pm $399,900

GAMBRILLS

21054

222 Percheron Court 1 pm to 3 pm $710,000

GLEN BURNIE

21060

116 Whip Lane Noon to 3 pm $284,900

7716 Hollins Chapel Ct 1:30 pm to 3:30 pm $489,900

526 Willow Bend Dr 1 pm to 3 pm $365,000

125 Cherry Lane 1 pm to 3 pm $199,900

208 Spring Maiden Ct #201 Noon to 2 pm $169,900

21061

630 Sprite Way 1 pm to 4 pm $239,900

HANOVER

21076

7247 Wright Rd 1 pm to 4 pm $570,000

1552 Rutland Way 1 pm to 3 pm $417,000

1572 Penzance Way Noon to 2 pm $2,600

7045 Banbury Dr 2 pm to 4 pm $455,999

LAUREL

20707

8511 Lindendale Dr 1 pm to 4 pm $330,000

7606 Clare Ct 12:30 pm to 3:30 pm $580,000

20723

8628 Waterside Ct 1 pm to 3 pm $750,000

10021 Running Sand Knl 1 pm to 3 pm $695,000

20724

3640 Sweetbush Trl 1 pm to 3 pm $419,000

MILLERSVILLE

21108

134 Drexel Dr 1 pm to 3 pm $475,000

182 Pasadena Rd 1 pm to 3 pm $750,000

ODENTON

21113

2304 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $619,000

1916 Brigade Way Noon to 3 pm $519,900

8737 Bright Meadow Ct 1 pm to 3 pm $279,900

1808 Goldsborough Lane 1 pm to 4 pm $319,999

PASADENA

21122

136 Magothy Beach Rd 1 pm to 3 pm $325,000

8941 Sahalee Ct 1 pm to 3 pm $829,900

8440 Church Rd 1:30 pm to 3:30 pm $339,500

1447 Old Fort Smallwood Rd 1 pm to 3 pm $584,900

1677 Thorpe Rd 1 pm to 3 pm $595,000

8077 Forest Glen Dr 11 am to 1 pm $399,500

SEVERN

21144

1532 Ringe Dr 1 pm to 4 pm $550,000

SEVERNA PARK

21146

480 Severnside Dr 1 pm to 4 pm $724,999

6 Spring Haven Ct 2 pm to 4 pm $390,000

245 Wiltshire Lane 11 am to 1 pm $1,750,000

221 Cheshire Road 1 pm to 3 pm $534,900

1 Saint Ives Dr Noon to 2 pm $700,000

221 Cheshire Rd 1 pm to 3 pm $534,900

213 Sycamore Rd 1:30 pm to 3:30 pm $539,900

SHADY SIDE

20764

1509 Calloway Drive Noon to 2 pm $264,000

1526 Bay Dr Noon to 2 pm $322,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

914 Oyster Bay Pl 1 pm to 4 pm $324,900

DUNKIRK

20754

12010 Longleaf Lane 1 pm to 3 pm $639,900

LUSBY

20657

45 Capitol Ct Noon to 3 pm $309,900

11236 Dancer Ct 1 pm to 3 pm $354,900

787 Spruce Dr 1 pm to 4 pm $425,000

OWINGS

20736

1931 Watson Rd 1 pm to 4 am $439,000

PRINCE FREDERICK

20678

2215 Adelina Rd Noon to 2 pm $350,000

SOLOMONS

20688

13620 Kersey Way Noon to 3 pm $1,050,000

603 Runabout Loop #603 1 pm to 4 pm $379,900

14314 Sedwick Ave 1 pm to 4 pm $599,900

14259 Calvert St 1 pm to 4 pm $559,000

CHARLES COUNTY

ISSUE

20645

14795 Mohawk Drive Noon to 3 pm $425,000

WALDORF

20601

3281 Ryon Ct Noon to 1:30 pm $209,500

20603

5794 Springfish Pl 1 pm to 4 pm $239,900

2758 Honors Ct 11 am to 2 pm $469,900

6602 Cottontail Ct 11 am to 2 pm $325,000

3153 Eutaw Forest Dr Noon to 3 pm $339,000

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

504 Logan St 11 am to Noon $280,000

38w W 6th St Noon to 2 pm $429,900

1716 Dogwood Dr 1 pm to 3 pm $254,900

21702

6001 Hansen Cir 2 pm to 4 pm $340,000

2590 Carrington Way 1 pm to 3 pm $280,000

1108 Lakin Dr Noon to 2 pm $479,900

6707 Kings Mill Ct 1 pm to 4 pm $455,000

2181 Cheltenham Ct 1 pm to 3 pm $369,900

1915 Moran Dr Noon to 2 pm $499,900

203 Lake Coventry Dr 1 pm to 3 pm $399,900

21703

6595 Fellingwood Ct 1 pm to 2:30 pm $317,900

21704

3694 Holborn Pl 1 pm to 4 pm $315,000

6103 River View Ct 1 pm to 3 pm $649,000

9038 Clendenin Way Noon to 2 pm $599,900

IJAMSVILLE

21754

10382 Springside Ter 1 pm to 4 pm $839,900

5105 Garland Ct 1 pm to 3 pm $512,230

4802 Whiskey Ct 1 pm to 4 pm $999,900

JEFFERSON

21755

3889 Shadywood Dr 1 pm to 3 pm $365,000

MIDDLETOWN

21769

106 Ivy Hill Dr Noon to 2 pm $424,900

6802 Hunt Valley Ct 2 pm to 4 pm $499,999

MONROVIA

21770

3605 Kemptown Church Rd 1 pm to 4 pm $535,000

12400 Lee Hill Dr Noon to 3 pm $419,000

MOUNT AIRY

21771

1611 Rising Ridge Rd 1 pm to 3 pm $454,900

2311 Gillis Rd 2 pm to 4 pm $799,900

4315 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $265,000

705 Scotch Heather Ave 1 pm to 3 pm $498,000

12 Paradise Ave 1 pm to 3 pm $425,000

1001 Kingsbridge Ter Noon to 2 pm $440,000

6254 Belmont Cir 1 pm to 3 pm $624,900

14932 Chelsea Cir 1 pm to 3 pm $499,900

4317 Molesworth Ter 1 pm to 4 pm $399,999

303 Bridlewreath Way 1 pm to 3 pm $489,900

6617 Wind Ridge Rd 1 pm to 4 pm $459,000

1624 Trestle St 2 pm to 4 pm $330,000

NEW MARKET

21774

6418 Lakeridge Dr 1 pm to 3 pm $424,900

6489 Nightingale Pl 1 pm to 3 pm $560,000

10571 Edwardian Lane #167 1 pm to 3 pm $394,999

POINT OF ROCKS

21777

1808 Greysens Ferry Ct 1 pm to 3 pm $465,000

WALKERSVILLE

21793

105 Glade Blvd 2 pm to 4 pm $329,900

8104 Water Street Rd 1 pm to 4 pm $297,650

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

10974 Millbank Row 1 pm to 3 pm $430,000

10263 Wilde Lake Ter 11 am to 7 pm $359,900

5448 Ring Dove Lane #d-3-06 2 pm to 4 pm $325,000

10263 Wilde Lake Ter 11 am to 1 pm $359,900

21045

6174 Clearsmoke Ct 1 pm to 3 pm $339,900

8580 Dark Hawk Cir 2 pm to 4 pm $500,000

5252 Candy Root Ct 1 pm to 3 pm $469,500

21046

9646 Hingston Downs 1 pm to 3 pm $1,680

7231 Calm Sunset 1 pm to 3 pm $355,000

ELKRIDGE

21075

6090 Rock Glen Dr 1 pm to 3 pm $265,000

7047 Calvert Dr 2 pm to 4 pm $649,000

7752 Dagny Way 1 pm to 4 pm $399,990

6512 Ivy Ter 1:30 pm to 3:30 pm $310,000

ELLICOTT CITY

21042

8978 Furrow Ave 1 pm to 3 pm $999,900

10189 Maxine St 1 pm to 3 pm $699,900

2701 Vardon Lane 1 pm to 3 pm $750,000

10711 Wickwood Ct 1 pm to 3 pm $700,000

2712 Vardon Lane 1 pm to 3 pm $699,990

12633 Fawn Run Ct 1 pm to 3 pm $890,000

3053 Mullineaux Lane 1 pm to 3 pm $889,000

4009 Dee Jay Dr 1 pm to 3 pm $510,000

21043

3700 College Ave #305 1 pm to 3 pm $270,000

8880 Old Frederick Rd 1 pm to 2 pm $2,550

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $615,000

FULTON

20759

7812 Blue Ribbon St 1 pm to 3 pm $839,000

GLENWOOD

21738

2881 Hunt Valley Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

2810 Pfefferkorn Rd 1 pm to 3 pm $875,000

WOODSTOCK

21163

2105 Chaucer Way 1 pm to 3 pm $665,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5423 York Lane 2 pm to 4 pm $1,698,000

12 Dudley Ct #6 2 pm to 4 pm $455,000

5225 Pooks Hill Rd #823n 1:30 pm to 4 pm $199,000

4807 Edgefield Rd 1 pm to 4 pm $720,000

20816

4974 Sentinel Dr #405 1 pm to 4 pm $489,000

20817

6515 Marywood Rd 2 pm to 4 pm $1,149,000

7012 Loch Lomond Dr Noon to 2 pm $1,150,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

7205 Arrowood Rd 1 pm to 4 pm $6,995,000

8205 Rayburn Rd 1 pm to 4 pm $1,300,000

9121 Town Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,250,000

9508 Newbold Pl 1 pm to 3 pm $1,095,000

8505 Meadowlark Lane 2 pm to 4 pm $4,195,000

8810 Earl Ct 1 pm to 3 pm $1,170,000

8901 Bradmoor Dr 2 pm to 4 pm $759,000

6801 Capri Pl 2 pm to 4 pm $3,250,000

7021 Oak Forest Lane 1 pm to 4 pm $2,350,000

7407 Crestberry Lane 2 pm to 4 pm $694,500

BRINKLOW

20862

513 Tanbark Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

CHEVY CHASE

20815

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,799,000

116 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,445,000

3314 Shepherd St 2 pm to 4 pm $1,795,000

33 W Kirke St 1:30 pm to 4:30 pm $2,799,000

4601 N Park Avenue 1 pm to 4 pm $695,000

4606 Morgan Dr 1 pm to 3 pm $1,599,950

5500 N Friendship Blvd #2010n 2 pm to 4 pm $394,500

4601 N Park Ave #1513 1 pm to 4 pm $695,000

3712 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $2,695,000

5500 Friendship Blvd #1822n 2 pm to 4 pm $489,900

4601 N Park Ave #9-J 1 pm to 3 pm $255,000

6808 Hillcrest Pl 2 pm to 4 pm $1,198,000

4620 N Park Ave #707w 1 pm to 4 pm $699,707

4007 Woodlawn Rd 2 pm to 4 pm $765,000

CLARKSBURG

20871

23208 Rainbow Arch Dr 1:30 pm to 4:30 pm $400,000

23306 Robin Song Dr 1 pm to 4 pm $679,990

13418 Dutrow Dr 1 pm to 4 pm $450,000

23628 Public House Rd 1 pm to 3 pm $369,900

22929 Turtle Rock Ter 1 pm to 3 pm $609,000

DAMASCUS

20872

9021 Damascus Hills Lane 1 pm to 4 pm $899,000

GAITHERSBURG

20877

18162 Royal Bonnet Cir Noon to 2 pm $265,000

18722 Capella Lane 1 pm to 3 pm $469,500

20878

15613 Quince Trace Ter 1 pm to 4 pm $710,000

114 Treehaven St 2 pm to 4 pm $1,075,000

164 Crown Farm Dr 1 pm to 4 pm $999,900

85 Chevy Chase St 1 pm to 4 pm $424,900

13930 Saddleview Dr 1 pm to 3 pm $529,000

155 Lazy Hollow Dr 1 pm to 4 pm $405,000

20879

1323 Travis View Ct 1 pm to 4 pm $339,900

19684 Club Lake Rd Noon to 2 pm $260,000

1007 Travis Lane 2 pm to 4 pm $327,000

19583 Brassie Pl #8-B 1 pm to 4 pm $258,900

18520 Mountain Laurel Ter 2 pm to 4 pm $408,000

20882

20116 Sweet Meadow Lane 1 pm to 3 pm $665,000

25701 Long Corner Rd Noon to 2 pm $799,990

GERMANTOWN

20874

27 Sky Blue Ct 1 pm to 4 pm $335,000

14112 Schaeffer Rd 1 pm to 4 pm $499,900

1 Crownsgate Ct 1 pm to 4 pm $699,990

20174 Timber Oak Lane #165 2 pm to 4 pm $365,000

20876

22210 Canterfield Way 1 pm to 4 pm $634,900

12029 Arista Manor Way 1 pm to 3 pm $645,000

HYATTSVILLE

20783

8415 20th Ave 1 pm to 3 pm $365,000

3302 Pennsylvania St 1 pm to 4 pm $349,900

1101 East West Hwy 1 pm to 3 pm $385,000

KENSINGTON

20895

4012 Decatur Ave 2 pm to 4 pm $429,900

2722 Jennings Rd 1 pm to 3 pm $379,900

2804 Mccomas Ave 1 pm to 4 pm $415,000

LAYTONSVILLE

20882

8614 Augusta Farm Lane 1 pm to 4 pm $874,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10037 Maple Leaf Dr 1 pm to 4 pm $285,000

NORTH BETHESDA

20852

11000 Luxmanor Road 1 pm to 4 pm $1,785,000

6730 Sulky Lane 1 pm to 4 pm $1,210,000

14 Chancelet Ct 1 pm to 4 pm $969,000

5809 Nicholson Lane #301 1 pm to 4 pm $605,000

NORTH POTOMAC

20878

13610 Query Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

11613 Flints Grove Lane 1 pm to 3 pm $824,900

14 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $945,000

OLNEY

20832

3321 Tidewater Ct #c-10 1 pm to 3 pm $259,000

4320 Skymist Ter 1 pm to 4 pm $549,900

18316 Leedstown Way 1 pm to 3 pm $924,900

17505 St Theresa Dr 1 pm to 3 pm $454,900

POOLESVILLE

20837

19224 Walters Ave 1 pm to 4 pm $429,900

17121 Campbell Farm Rd 1:30 pm to 4 pm $519,500

POTOMAC

20854

12039 Great Elm Dr 1 pm to 4 pm $1,379,000

10213 Garden Way 1 pm to 4 pm $930,000

10601 Deborah Dr 1 pm to 4 pm $798,000

11604 Broad Green Ct 1 pm to 4 pm $1,399,000

11513 Dahlia Ter 2 pm to 4 pm $1,395,000

7815 Whiterim Ter 2 pm to 4 am $720,000

10828 Lockland Road 2 pm to 4 pm $1,800,000

7815 Whiterim Ter 2 pm to 4 pm $720,000

10828 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,800,000

12515 Sycamore View Dr 2 pm to 4 pm $1,875,000

10810 Deep Glen Dr 1 pm to 3 pm $999,900

11301 Berger Ter 1 pm to 4 pm $842,000

11215 Marwood Hill Dr 2 pm to 4 pm $2,795,000

9809 Hall Rd 1 pm to 4 pm $1,575,000

ROCKVILLE

20850

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $939,000

20852

11067 Cedarwood Dr 1 pm to 4 pm $708,000

10500 Rockville Pike #1104 2 pm to 4 pm $399,000

125 Wootton Oaks Ct 1 pm to 4 pm $630,000

5802 Nicholson Lane #2-1007 1 pm to 4 pm $525,000

10809 Luxberry Dr #16 1 pm to 3 pm $600,000

5809 Nicholson Lane #1011 1 pm to 4 pm $599,000

20853

5550 Burnside Dr 1 pm to 3 pm $300,000

4129 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $874,900

14516 Manor Park Drive 1 pm to 4 pm $1,200,000

13902 Shippers Lane 1 pm to 4 pm $539,000

20854

600 Watts Branch Pkwy 1 pm to 3 pm $674,999

2311 Henslowe Dr 2 pm to 4 pm $800,000

1408 Stratton Dr 2 pm to 4 pm $684,900

20855

6913 Muncaster Mill Rd 2 pm to 4 pm $475,000

SILVER SPRING

20901

403 E University Blvd 1 pm to 4 pm $405,000

10130 Brookmoor Dr 2 pm to 4 pm $599,000

1122 Meurilee Lane 1 pm to 3 pm $519,000

10315 Gilmoure Dr 2 pm to 4 pm $739,000

411 Branch Dr 2 pm to 4 pm $520,000

20902

10715 Bucknell Dr #7 2 pm to 4 pm $325,000

1804 Eldon Lane 2 pm to 4 pm $429,900

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $409,900

11603 Lebaron Ter 1 pm to 4 pm $485,000

20904

13201 Sherwood Forest Dr 1:30 pm to 3:30 pm $519,000

13400 Shady Knoll Dr #201 1 pm to 3:30 pm $229,900

20905

15002 Lear Lane 2 pm to 4 pm $408,000

15018 Snowden Dr 2 pm to 4 pm $599,000

14901 Mc Intosh Ct 2 pm to 4 pm $499,999

1221 Twig Ter Noon to 2:30 pm $2,000

20906

2301 Twin Valley Lane 1 pm to 3 pm $950,000

20910

1221 Fidler Lane 2 pm to 4 pm $685,000

2218 Osborn Dr 1 pm to 4 pm $568,000

8045 Newell St #321 1 pm to 4 pm $309,900

7 Sussex Rd 1 pm to 3 pm $675,000

1201 East West Hwy #124 1 pm to 4 pm $319,900

1900 Lyttonsville Rd #1112 1:30 pm to 4 pm $210,000

TAKOMA PARK

20912

7703 Carroll Ave 1 pm to 4 pm $549,900

6718 Cockerille Ave 2 pm to 4 pm $695,000

7009 Woodland Ave 1 pm to 4 pm $1,178,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

12610 Chanler Lane Noon to 2 pm $349,995

12004 Tempo Lane 1 pm to 4 pm $319,900

20716

15207 Emory Ct 1 pm to 4 pm $326,000

15507 Powell Lane 1 pm to 4 pm $409,900

15901 Elf Stone Ct 1 pm to 3 pm $309,999

20720

4905 Grid St Noon to 3 pm $424,000

20721

14908 Downey Ct 1 pm to 5 pm $480,000

804 Festival Ct 1 pm to 4 pm $479,999

2409 Saint Josephs Dr 1 pm to 3 pm $499,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

4816 Fable St 2 pm to 3 pm $1,600

1713 Arcadia Ave Noon to 7 pm $270,000

1713 Arcadia Ave Noon to 3 pm $270,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

8402 Richville Dr 1 pm to 3 pm $293,000

FORT WASHINGTON

20744

12601 Lampton Lane Noon to 2 pm $339,000

13403 Harrison Ave 1 pm to 3 pm $264,900

6204 Barrowfield Ct 2 pm to 4 pm $360,000

LANDOVER

20785

8410 Gibbs Way 1 pm to 4 pm $384,900

1868 Dutch Village Dr #r-277 12:45 pm to 1:45 pm $1,400

MOUNT RAINIER

20712

3301 Bunker Hill Rd 2 pm to 4 pm $459,000

4222 34th St 11 am to 1 pm $350,000

OXON HILL

20745

7701 Oxon Hill Rd Noon to 2 pm $495,000

TEMPLE HILLS

20748

2132 Sayan Ct Noon to 3 pm $260,000

UNIVERSITY PARK

20782

4012 Van Buren St 2 pm to 4 pm $635,000

UPPER MARLBORO

20772

9400 Croom Acres Dr 1 pm to 4 pm $519,900

11100 Lynford Ct 1 pm to 4 pm $310,000

12400 Wheeling Ave 1 pm to 3 pm $278,500

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

45130 Clarks Mill Rd Noon to 3 pm $499,900

LEONARDTOWN

20650

40576 Candela Pl 1 pm to 4 pm $484,900

LEXINGTON PARK

20653

48261 Picketts Harbor Ct 1 pm to 4 pm $178,500

20178 Tippett Rd Noon to 2 pm $549,999