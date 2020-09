This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

— Kathy Orton

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2314 Annapolis Ridge Ct 2:00 pm to 4:00 pm $700,000

584-A Pinewood Dr 11 am to 2:00 pm $1,149,999

908 Coachway 1:00 pm to 3:00 pm $845,000

14 Ford Cir 2:00 pm to 4:00 pm $520,000

179 Duke Of Gloucester St 1:00 pm to 3:00 pm $1,395,000

21 East St 1:00 pm to 3:00 pm $699,500

655 Burtons Cove Way #14 Noon to 3:00 pm $273,500

702 Pilot House Dr 2:00 pm to 4:00 pm $639,000

709 Monterey Ave 1:00 pm to 3:00 pm $799,000

21403

1 Severn Ct 2:00 pm to 4:00 pm $2,100,000

1003 Paca Lane 2:00 pm to 4:00 pm $1,599,000

1233 Boucher Ave Noon to 2:00 pm $650,000

1229 Cross Rd 10 am to 11:30 am $1,950

619 Harbor Dr 4:00 pm to 6:00 pm $649,900

1607 Bay Ridge Ave 1:00 pm to 3:00 pm $369,900

ARNOLD

21012

295 Overleaf Ct 11 am to 1:00 pm $449,900

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4:00 pm $539,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4:00 pm $554,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4:00 pm $559,990

1406 Silver Oak Lane Noon to 4:00 pm $696,240

111 Arnold Overlook Lane Noon to 4:00 pm $599,990

510 Pride Of Baltimore Dr 11 am to 1:00 pm $749,900

118 Arnold Overlook Lane Noon to 4:00 pm $673,425

CROFTON

21114

1334 Hawk Hollow Dr 11 am to 2:00 pm $488,990

1310 Hidden Trace Cv 11 am to 2:00 pm $452,990

1602 E Bancroft Lane 11 am to 1:00 pm $295,000

CROWNSVILLE

21032

1617 John Ross Lane 1:00 pm to 3:00 pm $714,900

373 Hickory Trl 1:00 pm to 3:00 pm $350,000

DAVIDSONVILLE

21035

1019 Double Gate Rd 11 am to 1:00 pm $779,950

1003 Howard Grove Ct Noon to 2:00 pm $949,940

1277 Lavall Dr 1:00 pm to 3:00 pm $584,900

DEALE

20751

713 Oar Lane Noon to 3:00 pm $469,500

711 Oar Lane Noon to 3:00 pm $469,500

EDGEWATER

21037

2947 Edgewater Dr 10 am to Noon $399,900

695 Hillmeade Rd 1:00 pm to 3:00 pm $599,900

315 Bright Light Ct Noon to 4:00 pm $462,610

311 Bright Light Ct Noon to 4:00 pm $447,350

309 Bright Light Ct Noon to 4:00 pm $450,610

305 Bright Light Ct Noon to 4:00 pm $462,960

206 Bethel Aly Noon to 4:00 pm $458,550

208 Bethel Aly Noon to 4:00 pm $458,550

1503 Fullerton Rd 1:00 pm to 3:00 pm $454,900

GAMBRILLS

21054

928 Densmore Bay Ct 1:00 pm to 3:00 pm $650,000

GLEN BURNIE

21060

502 Pebblebrook Lane Noon to 2:00 pm $335,000

314 Marley Neck Rd Noon to 3:00 pm $379,000

21061

7514 Resch Loop 1:00 pm to 4:00 pm $319,990

141 Olen Dr Noon to 3:00 pm $324,900

387 Phirne Rd W 11 am to 1:00 pm $295,000

HANOVER

21076

1907 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $412,990

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $344,490

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $409,990

2615 Hardaway Cir 10:30 am to 4:30 pm $428,806

0 Stemhart Lane 11 am to 6:00 pm $332,990

6164 Phelps Lane 1:00 pm to 3:00 pm $547,400

7970 Patterson Way Noon to 4:00 pm $463,265

7978 Patterson Way Noon to 4:00 pm $467,265

6151 Phelps Lane 1:00 pm to 3:00 pm $519,900

7982 Patterson Way Noon to 4:00 pm $434,340

7980 Patterson Way Noon to 4:00 pm $436,340

Lot 1 Phelps Lane 1:00 pm to 3:00 pm $539,900

7984 Patterson Way Noon to 4:00 pm $461,265

7972 Patterson Way Noon to 4:00 pm $431,840

Homesite 6 Loblolly Way 1:00 pm to 4:00 pm $405,000

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $465,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $467,093

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $469,346

LAUREL

20707

7209 Piney Woods Pl 1:00 pm to 4:00 pm $485,000

1020 Harrison Dr 1:00 pm to 3:00 pm $290,000

20724

3642 Sweetbush Trl 1:00 pm to 3:00 pm $419,900

MILLERSVILLE

21108

557 Lanny Ct Noon to 2:00 pm $349,900

408 Kosmill Dr 11 am to 4:00 pm $499,990

486 Kenora Dr 11 am to 1:00 pm $350,000

ODENTON

21113

1562 Star Stella Dr Noon to 2:00 pm $695,000

1128 White Clover Lane 11 am to 5:00 pm $659,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 5:00 pm $599,990

1713 Red Fox Trl Noon to 4:00 pm $390,095

2006 Ripley Point Ct 11 am to 2:00 pm $329,900

2024 Hinshaw Dr Noon to 4:00 pm $428,990

1727 Red Fox Trl Noon to 4:00 pm $389,640

2416 Knapps Way 11 am to 1:00 pm $385,000

PASADENA

21122

1443 Old Fort Smallwood Road 10 am to Noon $629,900

325 Nature Walk Lane Noon to 2:00 pm $321,500

1222 Castine Ct Noon to 2:00 pm $260,000

770 209th St Noon to 3:00 pm $325,000

8135 Tower Bridge Dr Noon to 2:00 pm $235,000

8063 Newcomb Ct 3:00 pm to 5:00 pm $231,900

7728 Lee Dr 10 am to 1:00 pm $464,900

830 Swift Rd 2 am to 4 am $360,000

RIVA

21140

307 Cove Rd 1:00 pm to 3:00 pm $560,000

SEVERN

21144

7820 Amalfi Lane Noon to 4:00 pm $391,540

7824 Amalfi Lane Noon to 4:00 pm $386,540

7762 Venice Lane Noon to 4:00 pm $402,640

7763 Venice Lane Noon to 4:00 pm $382,540

7765 Venice Lane Noon to 4:00 pm $371,115

7767 Venice Lane Noon to 4:00 pm $369,115

7769 Venice Lane Noon to 4:00 pm $377,115

7771 Venice Lane Noon to 4:00 pm $371,115

7909 Sibley Way Noon to 2:00 pm $575,000

7747 Venice Lane Noon to 4:00 pm $391,200

7749 Venice Lane Noon to 4:00 pm $394,775

7751 Venice Lane Noon to 4:00 pm $381,775

7753 Venice Lane Noon to 4:00 pm $373,775

7755 Venice Lane Noon to 4:00 pm $375,775

7757 Venice Lane Noon to 4:00 pm $375,775

7759 Venice Lane Noon to 4:00 pm $397,200

1118 Chevron Rd 11:30 am to 1:00 pm $545,000

1435 Harvey Ave Noon to 2:00 pm $399,900

SEVERNA PARK

21146

830 Dividing Rd 11 am to 1:00 pm $425,000

TRACYS LANDING

20779

6423 Melbourne Ave 11 am to 2:00 pm $699,900

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

9435 River View Rd 1:00 pm to 3:00 pm $649,900

CHESAPEAKE BEACH

20732

8132 Harrison Blvd 1:00 pm to 4:00 pm $439,950

4425 Bristol Dr 11 am to 2:00 pm $424,900

DUNKIRK

20754

4080 Loving Dr 1:00 pm to 3:00 pm $559,900

LUSBY

20657

12696 Ranch Lane Noon to 3:00 pm $218,000

12925 Ottawa Dr Noon to 2:00 pm $249,900

OWINGS

20736

440 E Mount Harmony Rd 10 am to Noon $399,950

SOLOMONS

20688

1106 Back Creek Loop Noon to 3:00 pm $249,000

136 Square Rigger Way Noon to 3:00 pm $259,000

ST. LEONARD

20685

1051 Solomon Frazier Ct Noon to 2:00 pm $398,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

500 Dobbin Ct 1:00 pm to 3:00 pm $425,000

BRYANS ROAD

20616

6781 Pearlbush Pl 1:00 pm to 3:00 pm $439,900

HUGHESVILLE

20637

5824 Allerdale Ct 11 am to 4:00 pm $499,950

14377 Shadow Ridge Ct Noon to 3:00 pm $615,000

LA PLATA

20646

9282 Prime Ct 11 am to 2:00 pm $514,900

128 E Quail Lane 1:00 pm to 3:00 pm $330,000

10340 Andrea Lane 11 am to 1:00 pm $300,000

WALDORF

20601

11264 Flagstaff Pl 11 am to 6:00 pm $366,030

20602

0 Golden Gate Ct 11 am to 6:00 pm $326,490

305 Harvard Ct Noon to 2:00 pm $300,000

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6:00 pm $409,990

0 Solidarity Cir 11 am to 6:00 pm $399,990

WHITE PLAINS

20695

11133 Commanders Lane 1:00 pm to 3:00 pm $370,000

11407 Tolkien Ave Noon to 2:00 pm $370,000

4180 Park Ave Noon to 3:00 pm $290,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1151 Dargon Quarry Lane Noon to 2:00 pm $529,000

FREDERICK

21701

1234 Oakwood Dr 2:00 pm to 4:00 pm $1,600

1002 Holden St Noon to 4:00 pm $339,990

611 E 7th St Noon to 4:00 pm $312,515

21702

Tbd Lawler Dr #landon Floorplan Noon to 4:00 pm $289,990

21703

6918 Representation Lane Noon to 4:00 pm $362,900

5126 Ironside Dr Noon to 4:00 pm $360,525

7160 Glenmeadow Ct Noon to 3:00 pm $240,000

904 Oak St 11 am to Noon $190,000

21704

5818 Zoe Lane Noon to 4:00 pm $539,275

5705 Stone School Lane Noon to 4:00 pm $523,155

8212 Pembrook Ct Noon to 2:00 pm $319,900

IJAMSVILLE

21754

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5:00 pm $599,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5:00 pm $569,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5:00 pm $569,990

MIDDLETOWN

21769

3 Wagon Shed Lane 2:00 pm to 4:00 pm $529,900

MONROVIA

21770

11808 Pine Tree Ct Noon to 3:00 pm $424,900

5019 Lynn Burke Rd 1:00 pm to 3:30 pm $409,980

4746 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5:00 pm $392,490

MOUNT AIRY

21771

5858 Woodville Rd Noon to 2:00 pm $514,900

14112 Four County Drive 11 am to 3:00 pm $699,900

13974 Penn Shop Rd 11 am to 3:00 pm $513,600

14106 Four County Drive 11 am to 3:00 pm $569,900

14118 Four County Drive 11 am to 3:00 pm $659,900

MYERSVILLE

21773

4207-C Coxey Brown Rd 10 am to Noon $475,000

NEW MARKET

21774

108 Spring Blossom Lane 1:00 pm to 3:00 pm $500,000

9710 Woodfield Ct 2:30 pm to 4:30 pm $600,000

6960 Meadowpoint Ter Noon to 2:00 pm $400,000

6963 Country Club Ter 1:00 pm to 3:00 pm $425,000

URBANA

21704

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5:00 pm $559,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5:00 pm $499,990

8813 Bealls Farm Lane 11 am to 5:00 pm $514,990

8811 Bealls Farm Lane 11 am to 5:00 pm $514,990

8809 Bealls Farm Lane 11 am to 5:00 pm $514,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

10557 Jason Lane Noon to 2:00 pm $270,000

6172 Llanfair Dr 1:00 pm to 3:00 pm $620,000

21045

9309 Farewell Rd 1:00 pm to 3:00 pm $379,999

7107 Talisman Lane Noon to 2:00 pm $279,000

21046

9624 Green Moon Path Noon to 2:00 pm $489,900

9531 Ridgeview Dr 1:00 pm to 3:00 pm $525,000

DAYTON

21036

4425 Oakwood Overlook Ct Noon to 2:00 pm $865,000

ELKRIDGE

21075

6244 Ducketts Lane #24-8 Noon to 2:00 pm $260,000

6910 Red Clay Frg #1 1:00 pm to 3:00 pm $379,900

6713 Caleb Dorsey Sq #38 1:00 pm to 3:00 pm $379,900

ELLICOTT CITY

21042

10270 Raleigh Tavern Lane Noon to 2:00 pm $585,000

2380 Sand Hill Rd #1 11 am to 2:00 pm $880,000

21043

7998 Hillsborough Rd 12:30 pm to 4:30 pm $499,990

8222 Tall Trees Ct 2:00 pm to 4:00 pm $349,999

WOODSTOCK

21163

1575 Grooms Lane 1:00 pm to 3:00 pm $479,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20816

6200 Walhonding Rd 1:00 pm to 3:00 pm $1,849,000

20817

8616 Ewing Dr 2:00 pm to 4:00 pm $899,000

8900 Oneida Lane 2:00 pm to 4:00 pm $849,900

7420 Westlake Ter #109 1:00 pm to 4:00 pm $350,000

BURTONSVILLE

20866

14732 Wexhall Ter #25-277 1:00 pm to 4:00 pm $275,000

CHEVY CHASE

20815

4601 N Park Ave #1601-A 1:00 pm to 3:00 pm $323,380

5500 Friendship Blvd #1729n 2:00 pm to 4:00 pm $215,000

CLARKSBURG

20871

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

23524 Overlook Park Dr #1504 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #1604 10:30 am to 4:30 pm $374,990

23514 Overlook Park Dr #00504 10:30 am to 4:30 pm $358,669

68 Verdant Oak Aly 1:00 pm to 4:00 pm $509,990

23510 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $384,835

13036 Martz St Noon to 4:00 pm $484,700

13040 Martz St Noon to 4:00 pm $528,800

13826 Dovekie Ave 10 am to Noon $665,000

GAITHERSBURG

20878

210 Decoverly Dr #20503 10:30 am to 4:30 pm $569,005

416 Phelps St 1:00 pm to 3:00 pm $574,900

210 Decoverly Dr #110 10:30 am to 4:30 pm $665,403

210 Decoverly Dr #100 10:30 am to 4:30 pm $612,248

10 Bayridge Ct 1:30 pm to 3:30 pm $415,000

428 Salk Cir 1:00 pm to 4:00 pm $1,473,900

920 Pheasant Run Dr 1:00 pm to 4:00 pm $529,900

GERMANTOWN

20874

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $484,490

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $445,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $395,168

20313 Flying Boxcar Dr 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20346 Peacemaker Dr 10:30 am to 4:30 pm $529,685

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $477,382

3324 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $548,388

12379 Quail Woods Dr 1:00 pm to 4:15 pm $294,900

19523 White Saddle Dr 1:00 pm to 4:00 pm $335,000

19232 Warrior Brook Dr Noon to 2:00 pm $299,000

20876

21929 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $524,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $564,990

21937 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

22056 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $565,440

22068 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $541,740

HYATTSVILLE

20781

5712 40th Pl 2:00 pm to 4:00 pm $350,000

20783

7401 18th Ave #13 2:00 pm to 4:00 pm $1,395

KENSINGTON

20895

4012 Spruell Dr Noon to 2:00 pm $649,999

3802 Washington St Noon to 2:00 pm $1,030,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19501 Worsham Ct 1:30 pm to 4:30 pm $359,000

POTOMAC

20854

11909 Trailridge Dr 1:00 pm to 4:00 pm $1,195,000

ROCKVILLE

20850

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $649,990

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

20853

4915 Baffin Bay Lane Noon to 3:00 pm $649,000

SILVER SPRING

20904

1607 Treetop View Ter Noon to 3:00 pm $2,750

13114 Musicmaster Dr #67 Noon to 3:00 pm $278,000

20910

9206 Crosby Rd 2:00 pm to 4:00 pm $1,045,000

746 Thayer Ave 2:00 pm to 4:00 pm $998,000

1201 East West Hwy #440 2:00 pm to 4:00 pm $465,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BLADENSBURG

20710

4217 54th Pl Noon to 2:00 pm $299,999

BOWIE

20715

15500 Overchase Lane 1:00 pm to 3:00 pm $550,000

20720

11903 Shakespeare Ct 11 am to 1:00 pm $490,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

4309 Vine St 12:30 pm to 3:30 pm $265,000

1524 Nova Ave 1:00 pm to 3:00 pm $350,000

CHEVERLY

20785

6004 Forest Rd 3:00 pm to 5:00 pm $470,000

CLINTON

20735

11108 King Gallahan Ct 1:00 pm to 4:00 pm $630,000

12008 Deka Rd 11 am to 2:00 pm $400,000

6509 Killarney St Noon to 3:00 pm $324,990

COLLEGE PARK

20740

9800 51st Ave 11 am to 2:00 pm $370,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3000 West Ave Noon to 2:00 pm $334,000

7005 Foster St 1:00 pm to 3:30 pm $300,000

FORT WASHINGTON

20744

1904 Arrowood Ct 2:00 pm to 4:00 pm $330,000

GREENBELT

20770

8-F Southway Noon to 2:00 pm $159,900

13-H Hillside Rd Noon to 2:00 pm $174,900

1 Orange Ct Noon to 2:00 pm $365,000

11-C Laurel Hill Rd Noon to 2:00 pm $136,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6:00 pm $313,490

LANHAM

20706

7200 Wood Trail Dr Noon to 4:00 pm $394,966

10225 Aerospace Rd 1:00 pm to 3:00 pm $450,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Passage #407 1:00 pm to 3:00 pm $299,900

NEW CARROLLTON

20784

8433 Ravenswood Rd 1:00 pm to 4:00 pm $470,000

NORTH BRENTWOOD

20722

4527 39th Pl 3:00 pm to 5:00 pm $429,900

OXON HILL

20745

870 Regents Sq #334 12:30 pm to 3:00 pm $545,000

5910 Choctaw Dr Noon to 3:00 pm $260,000

815 Admirals Way #313 1:00 pm to 3:00 pm $549,000

RIVERDALE

20737

6637 Rhode Island Ave Noon to 3:00 pm $620,000

UPPER MARLBORO

20772

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6:00 pm $484,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6:00 pm $314,990

3010 Largo Rd 1:00 pm to 3:00 pm $340,000

3805 Chancelsors Dr 1:00 pm to 3:00 pm $575,000

15210 Peerless Ave 11 am to 2:00 pm $1,780

17308 Clairfield Lane 1:00 pm to 3:00 pm $334,000

11900 N Marlton Ave 1:00 pm to 3:00 pm $399,999

4115 Winding Waters Ter 1:00 pm to 3:00 pm $429,900

20774

0 Capital Ct 11 am to 6:00 pm $337,990

15124 Nancy Gibbons Ter 1:00 pm to 3:00 pm $429,900

9607 Westerdale Dr 11 am to 3:00 pm $439,900

2104 Turleygreen Pl 1:00 pm to 3:00 pm $426,999

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6:00 pm $264,990

43852 Eucalyptus Way 11 am to 6:00 pm $292,730

45397 Englewood Way 12:30 pm to 4:00 pm $320,888

DAMERON

20628

50166 Dove Cove Rd 1:00 pm to 4:00 pm $859,900

DRAYDEN

20630

46640 Purcell Farm Lane Noon to 3:00 pm $310,000

LEONARDTOWN

20650

41481 Charismatic Way 1:00 pm to 3:00 pm $499,900

22103 Philip Dr Noon to 2:00 pm $549,000

44024 Cotton Tail Ct Noon to 2:00 pm $432,985

23687 Coventry Dr 10 am to 1:00 pm $525,000

LEXINGTON PARK

20653

46887 Whitemoore Ct Noon to 3:00 pm $379,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

122 Waterline Ct 1:00 pm to 2:00 pm $477,000

281 Cape Saint John Rd 1:00 pm to 4:00 pm $2,200,000

1915 Towne Centre Blvd #1004 1:00 pm to 4:00 pm $899,900

144 Charles St 12:30 pm to 2:30 pm $839,000

49 Overlook Dr 1:00 pm to 3:00 pm $1,999,900

21403

981 Headwater Rd Noon to 2:00 pm $559,999

1210 Louis Ave Noon to 2:00 pm $314,000

21409

450 Forest Beach Rd 1:00 pm to 3:00 pm $949,000

ARNOLD

21012

612 Breton Pl 1:00 pm to 3:00 pm $800,000

CROFTON

21114

1406 Houndhill Ct Noon to 2:00 pm $699,900

1104 Charing Cross Dr Noon to 3:00 pm $589,000

1581 Chapman Rd 1:00 pm to 3:00 pm $599,000

CROWNSVILLE

21032

1500 Habersham Pl 1:00 pm to 3:00 pm $799,900

CURTIS BAY

21226

1557 Stoney Beach Way Noon to 2:00 pm $250,000

1359 River Bank Ct Noon to 2:00 pm $305,000

DAVIDSONVILLE

21035

2726 Howard Grove Rd 1:00 pm to 3:00 pm $825,000

DEALE

20751

950 Main St 11 am to 2:00 pm $599,000

EDGEWATER

21037

3615 Little Neck Dr Noon to 2:00 pm $549,999

214 Linden Ave Noon to 3:00 pm $344,987

GAMBRILLS

21054

2118 Basil Hall Lane 1:00 pm to 3:00 pm $775,000

GLEN BURNIE

21061

7806 Foxcove Ct 1:00 pm to 3:00 pm $274,900

HANOVER

21076

2317 Sycamore Pl 1:00 pm to 3:00 pm $695,000

LAUREL

20724

8500 Potomac Creek Rd 1:00 pm to 3:00 pm $424,900

MILLERSVILLE

21108

790 Oak Stump Dr 11 am to 1:00 pm $634,900

428 Old Mill Rd Noon to 4:00 pm $479,000

189 Rock Ridge Rd 1:00 pm to 3:00 pm $779,500

ODENTON

21113

593 Chapelgate Dr Noon to 2:00 pm $400,000

2305 Mourning Dove Dr 1:00 pm to 3:00 pm $699,990

PASADENA

21122

1974 Poplar Ridge Rd 1:00 pm to 3:00 pm $850,000

1871 Potomac Rd 2:00 pm to 4:00 pm $2,100

8210 White Star Xing 1:00 pm to 3:00 pm $340,000

8430 Bay Dr Noon to 2:00 pm $310,000

SEVERN

21144

7900 Jasons Landing Way Noon to 3:00 pm $469,900

7914 Thrush Meadow Pl 1:00 pm to 3:00 pm $1,900

1854 Cedar Dr 2:00 pm to 4:00 pm $370,000

605 Clarkson Dr 1:00 pm to 3:00 pm $485,000

1128 Red Hawk Way 1:00 pm to 3:00 pm $360,000

7910 Delmont Station Rd 1:00 pm to 3:00 pm $440,000

SEVERNA PARK

21146

88 Severn Pl 1:00 pm to 3:00 pm $649,900

SHADY SIDE

20764

1747 Fellner Dr 1:00 pm to 3:00 pm $629,870

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2856 Braeburn Lane Noon to 2:00 pm $310,000

LUSBY

20657

11546 Senora Lane 11 am to 1:00 pm $279,900

12976 Ship Ct 11 am to 1:00 pm $699,900

1364 Gregg Dr 1:00 pm to 4:00 pm $775,000

OWINGS

20736

123 Cross Point Dr Noon to 3:00 pm $511,500

SOLOMONS

20688

211 C St 1:00 pm to 4:00 pm $949,000

ST. LEONARD

20685

5626 Douglas St 1:00 pm to 4:00 pm $265,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14505 Cactus Hill Rd 11 am to 1:00 pm $1,300,000

LA PLATA

20646

115 Lelia Ct 2:00 pm to 4:00 pm $425,000

10955 Earnshaw Lane 1:00 pm to 4:00 pm $774,900

8475 Penns Hill Rd 11 am to 1:00 pm $449,900

MECHANICSVILLE

20659

35515 Army Navy Dr 1:00 pm to 4:00 pm $340,000

36925 Tanyard Dr 1:00 pm to 3:00 pm $315,000

NEWBURG

20664

10325 Carmel Dr 10 am to Noon $384,990

SWAN POINT

20645

14655 Bar Harbor Ct 1:00 pm to 4:00 pm $449,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1203 Volunteer Dr 1:00 pm to 3:00 pm $543,000

8 3rd Avenue 1:00 pm to 3:00 pm $319,900

1141 Dargon Quarry 1:00 pm to 4:00 pm $499,000

FREDERICK

21701

202 Rockwell Ter 1:00 pm to 3:00 pm $779,000

348 Park Ave 1:00 pm to 3:00 pm $325,000

21702

7316 Brookside Dr 1:00 pm to 3:00 pm $359,900

1901 Windom Ct 2:00 pm to 4:00 pm $529,990

21703

563 Boysenberry Lane Noon to 3:00 pm $195,000

6902 Alex Ct 2:00 pm to 5:00 pm $220,000

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr 1:00 pm to 3:00 pm $579,900

MIDDLETOWN

21769

2218 Quebec School Rd 1:00 pm to 4:00 pm $439,900

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1:00 pm to 4:00 pm $599,000

NEW MARKET

21774

6141 Fallfish Ct 1:00 pm to 4:00 pm $724,900

6534 Rimrock Rd 1:00 pm to 3:00 pm $324,999

6849 E Shavano Rd 1:00 pm to 3:00 pm $574,999

6720 Box Turtle 1:00 pm to 3:00 pm $650,000

7011 Fox Chase Rd 12:30 pm to 4:30 pm $420,000

6851 Whooping Crane Way 2:00 pm to 4:00 pm $400,000

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10405 Jib Ct Noon to 3:00 pm $425,000

COLUMBIA

21044

6448 Empty Song Rd 2:00 pm to 4:00 pm $549,900

6417 Fairest Dream Lane Noon to 2:00 pm $595,000

6477 Empty Song Rd 1:00 pm to 3:00 pm $590,000

21046

7623 Weather Worn Way #b 1:00 pm to 3:00 pm $225,000

DAYTON

21036

14261 Triadelphia Mill Rd 1:00 pm to 3:00 pm $1,275,000

ELKRIDGE

21075

6410 Old Highgate Dr 1:00 pm to 3:00 pm $385,000

6250 Lawyers Hill Rd Noon to 2:00 pm $649,900

ELLICOTT CITY

21042

12194 Hayland Farm Way 1:00 pm to 3:00 pm $1,300,000

9372 Carrie Way 1:00 pm to 3:00 pm $625,000

9007a Manordale Lane 1:00 pm to 3:00 pm $600,000

9724 Harbin Ct 1:00 pm to 3:00 pm $769,900

21043

7839 Twin Stream Dr 1:00 pm to 3:00 pm $589,900

5026 Avoca Ave 1:00 pm to 3:00 pm $425,000

8525 Trail View Dr Noon to 2:00 pm $599,900

GLENWOOD

21738

14013 Celbridge Ct 2:00 pm to 4:00 pm $610,000

3330 Sharp Rd 1:00 pm to 3:00 pm $625,000

HIGHLAND

20777

12606 Farming Dr 1:00 pm to 3:00 pm $999,000

JESSUP

20794

7815 Rosella Lane 11 am to 3:00 pm $349,990

WOODBINE

21797

1800 Boka Valley Ct 11 am to 1:00 pm $799,999

2320 Duvall Rd 1:00 pm to 3:00 pm $498,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5402 Merriam St 11 am to 1:00 pm $1,449,900

7613 Glenbrook Rd 2:00 pm to 4:00 pm $3,595,000

9907 Hurst St 1:00 pm to 4:00 pm $710,000

7710 Woodmont Ave #906 1:30 pm to 3:30 pm $749,900

20817

6313 Valley Rd 2:00 pm to 4:00 pm $889,900

9903 Inglemere Dr 1:00 pm to 4:00 pm $820,000

9106 Ewing Dr 1:00 pm to 4:00 pm $1,519,900

6911 Radnor Rd 2:00 pm to 4:00 pm $2,649,000

BROOKEVILLE

20833

3729 Flintridge Ct 1:00 pm to 3:00 pm $850,000

20800 Georgia Ave 2:00 pm to 5:00 pm $639,900

BURTONSVILLE

20866

4200 Sugar Pine Ct Noon to 2:00 pm $439,900

CLARKSBURG

20871

12807 Fox Fern Lane 1:00 pm to 3:30 pm $430,000

DARNESTOWN

20878

15312 Masonwood Dr 1:00 pm to 3:00 pm $1,298,000

GAITHERSBURG

20877

17 Inkberry Cir 2:00 pm to 5:00 pm $423,999

20878

908 Bayridge Ter 2:00 pm to 4:00 pm $395,000

17616 Garrett Dr 2:00 pm to 4:00 pm $799,900

311 High Gables Dr #109 1:00 pm to 4:00 pm $360,000

11918 Roan Lane 1:00 pm to 4:00 pm $319,000

20879

18609 Strawberry Knoll Rd 2:00 pm to 4:00 pm $669,000

GERMANTOWN

20874

13002 Town Commons Dr 2:00 pm to 4:00 pm $420,000

13447 Whitechurch Cir 1:00 pm to 3:00 pm $264,000

13327 Demetrias Way 1:00 pm to 4:00 pm $284,900

20876

11218 Valley Bend Dr 1:00 pm to 3:00 pm $405,000

20416 Foxwood Ter 1:00 pm to 4:00 pm $589,900

HYATTSVILLE

20782

5903 Queens Chapel Rd 2:00 pm to 4:00 pm $465,000

20783

836 Fairoak Ave Noon to 1:30 pm $1,900

20784

5705 Monroe St Noon to 2:00 pm $325,000

3516 65th Ave #9b 11 am to 11:30 am $1,949

KENSINGTON

20895

3509 Stark St 2:00 pm to 4:00 pm $460,000

9903 Stoneybrook Dr 2:00 pm to 4:00 pm $969,900

LAYTONSVILLE

20882

21624 Goshen Oaks Rd 1:00 pm to 4:00 pm $749,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20024 Hoffstead Lane 2:00 pm to 4:00 pm $309,900

NORTH BETHESDA

20852

930 Rose Ave #1905 1:00 pm to 4:00 pm $749,900

NORTH POTOMAC

20878

13848 Grey Colt Dr 1:00 pm to 4:00 pm $474,900

POOLESVILLE

20837

19402 Cissel Manor Dr 1:00 pm to 3:00 pm $873,000

15001 Sugarland Rd Noon to 2:00 pm $614,900

POTOMAC

20854

12234 Greenleaf Ave 1:00 pm to 4:00 pm $514,900

10555 Macarthur Blvd 2:00 pm to 4:00 pm $1,338,000

10610 Great Arbor Dr 2:00 pm to 4:00 pm $935,000

8082 Inverness Ridge Rd 2:00 pm to 4:00 pm $575,000

125 Bytham Ridge Lane 1:00 pm to 4:00 pm $1,220,000

13301 Signal Tree Lane Noon to 2:00 pm $1,894,900

10813 Gainsborough Rd 1:00 pm to 4:00 pm $898,000

10600 Cloverbrooke Dr 2:00 pm to 4:00 pm $1,298,000

ROCKVILLE

20850

13505 Glen Mill Rd 2:00 pm to 4:00 pm $819,900

20851

331 Broadwood Dr 1:00 pm to 4:00 pm $469,900

1929 Henry Rd Noon to 3:00 pm $449,900

20852

5750 Bou Ave #1809 2:00 pm to 4:00 pm $949,000

10833 Luxberry Drive Dr #26 1:00 pm to 3:00 pm $473,000

10825 Luxberry Dr #19 1:00 pm to 3:00 pm $442,000

11420 Strand Dr #r-008 1:00 pm to 4:00 pm $525,900

20855

16194 Decker Pl 2:00 pm to 4:00 pm $625,000

SILVER SPRING

20901

807 Malta Lane 1:00 pm to 4:00 pm $450,000

20902

9920 Gardiner Ave 1:00 pm to 3:00 pm $795,000

20903

9708 Dilston Rd 2:00 pm to 4:00 pm $415,000

20904

13009 Jewel Ct 1:00 pm to 4:00 pm $699,900

20905

14816 Carona Dr 1:00 pm to 4:00 pm $689,900

20906

1910 Merrifields Dr 1:00 pm to 4:00 pm $799,900

15103 Hunter Mountain Lane 10 am to Noon $2,500

20910

8005 13th St #403 1:00 pm to 4:00 pm $295,000

2701 Hume Dr #fh1 Noon to 2:00 pm $975,000

2701 Hume Dr #pp2 Noon to 2:00 pm $675,000

2701 Hume Dr #ph5 Noon to 2:00 pm $885,000

2701 Hume Dr #ph3 Noon to 2:00 pm $765,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4026 Beltsville Rd 1:00 pm to 4:00 pm $286,000

BOWIE

20721

14400 Darren Ct 1:00 pm to 3:00 pm $625,000

CLINTON

20735

4106 Ethan Manor Rd 2:00 pm to 3:00 pm $574,900

5605 Butterfield Dr 1:00 pm to 4:00 pm $400,000

COLLEGE PARK

20740

4709 Kiernan Rd 2:00 pm to 4:00 pm $410,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

7211 Nimitz Dr 2:00 pm to 4:00 pm $229,000

FORT WASHINGTON

20744

9903 Edgewater Ter Noon to 3:00 pm $499,500

GREENBELT

20770

15-Q Laurel Hill Rd Noon to 3:00 pm $149,500

LANHAM

20706

4213 Kinmount Rd 1:00 pm to 3:00 pm $349,900

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #711 1:00 pm to 4:00 pm $445,000

RIVERDALE

20737

5806 63rd Pl 1 am to 3 am $490,000

TEMPLE HILLS

20748

2509 Berkley St 1:00 pm to 2:00 pm $600

5305 Tolson Rd 2:00 pm to 4:00 pm $360,000

UPPER MARLBORO

20772

4516 Thoroughbred Dr 1:00 pm to 4:00 pm $415,000

10600 Timberline Dr 1:00 pm to 3:00 pm $359,999

20774

12216 Open View Lane #610 12:30 pm to 1:00 pm $2,150

2203 Moores Plains Blvd 1:00 pm to 3:00 pm $399,900

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

23406 Chandler Ct Noon to 2:00 pm $515,000

LEXINGTON PARK

20653