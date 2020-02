This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2528 Painter Ct 1 pm to 3 pm $355,000

724 Ballast Way 1 pm to 3 pm $365,000

205 Burgundy Lane Noon to 2 pm $559,000

812 Moran Dr 11 am to 1 pm $760,000

12 Mckendree Ave 2 pm to 4 pm $515,000

548 Francis Nicholson Way #25 Noon to 2 pm $399,900

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

24 South St Noon to 2 pm $899,000

1903 Eamons Way Noon to 2 pm $695,000

814 Moran Dr Noon to 2 pm $714,000

88 Market St 2 pm to 4 pm $929,000

2741 Poplar Lane Noon to 2 pm $2,500,000

21403

3434 Hidden River View Rd 11 am to 1 pm $1,550,000

303 State St Noon to 2 pm $1,199,000

21409

1214 Hilltop Dr 11:30 am to 1 pm $389,987

1770 Meadow Hill Dr Noon to 2 pm $899,900

202 Canterwood Ct 11 am to 1 pm $700,000

551 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $445,000

ARNOLD

21012

924 Mago Vista Rd 1 pm to 3 pm $389,000

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $562,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $573,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $579,990

114 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $669,990

1406 Silver Oak Lane Noon to 4 pm $696,240

111 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $599,990

994 Miles Ct 2 pm to 4 pm $495,000

511 Macmillan Ct 1 pm to 3 pm $419,000

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

CROFTON

21114

1406 Houndhill Ct 10 am to Noon $699,900

CROWNSVILLE

21032

1617 John Ross Lane 11 am to 1 pm $749,900

373 Hickory Trl 10 am to Noon $350,000

CURTIS BAY

21226

1359 River Bank Ct Noon to 2 pm $305,000

DAVIDSONVILLE

21035

1019 Double Gate Rd Noon to 2 pm $779,900

EDGEWATER

21037

402 Lightship Landing Way Noon to 4 pm $449,990

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $459,610

313 Bright Light Ct Noon to 4 pm $444,350

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $444,350

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,610

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $444,610

305 Bright Light Ct Noon to 4 pm $459,960

202 Bethel Aly Noon to 4 pm $469,580

206 Bethel Aly Noon to 4 pm $455,550

208 Bethel Aly Noon to 4 pm $455,550

210 Bethel Aly Noon to 4 pm $470,790

14 Willow Spring Dr 11 am to 1 pm $454,900

GLEN BURNIE

21060

712 Apple Orchard Dr Noon to 2 pm $339,900

314 Marley Neck Rd 1 pm to 3 pm $398,900

7488 Ashmore Ave 1 pm to 3 pm $430,000

7005 Dannfield Ct 1 pm to 3 pm $370,000

502 Pebblebrook Lane 2 pm to 4 pm $350,000

750 Millhouse Dr Noon to 2 pm $349,000

21061

7958 Tam Oshanter Gln 1 pm to 3 pm $310,000

7100 Avesbury Lane Noon to 2 pm $299,000

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7637 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $338,170

2908 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $426,990

3107 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $431,850

3109 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $432,850

3115 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $433,850

3117 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $436,990

3105 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3119 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,850

3108 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $403,990

7203 Forest Ave 10 am to Noon $220,000

6245 Fairbourne Ct 1 pm to 3 pm $425,000

8024 Clovis Way 1 pm to 3 pm $425,000

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $465,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $467,093

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $469,346

1907 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $412,990

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $342,490

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:15 pm $407,990

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

7148 Banbury Dr 10:30 am to 11 am $2,850

Homesite 6 Loblolly Way 1 pm to 4 pm $405,000

LAUREL

20707

14017 Vista Dr #40 1 pm to 3 pm $199,900

15032 Laureland Pl Noon to 2 pm $270,000

1020 Harrison Dr 1 pm to 3 pm $290,000

20708

11517 Laurelwalk Dr 1 pm to 3 pm $155,000

8610 Snowden Loop 10 am to 1 pm $389,999

20723

11071 Birchtree Lane 1 pm to 3 pm $739,900

9013 Old Scaggsville Rd 2 pm to 4 pm $399,900

9157 River Hill Road Noon to 4 pm $559,990

10587 Hunters Way Noon to 2 pm $579,500

MILLERSVILLE

21108

557 Lanny Ct Noon to 2 pm $357,500

703 Eachann Lane 1:30 pm to 3:30 pm $850,000

302 Wood Shadows Ct 1 pm to 3 pm $599,000

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 5 pm $599,990

1128 White Clover Lane 11 am to 5 pm $659,990

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $392,595

1715 Red Fox Trl Noon to 4 pm $398,595

2255 Pagefield Noon to 4 pm $429,945

2556 Running Wolf Trl 1 pm to 3 pm $400,000

2024 Hinshaw Dr Noon to 4 pm $428,990

1727 Red Fox Trl Noon to 4 pm $392,140

8650 Aspen Grove Ct Noon to 2 pm $245,000

1135 Odenton Rd 11 am to 12:30 pm $349,000

PASADENA

21122

7606 Paradise Beach Rd 11 am to 1 pm $299,000

711 E Shore Rd Noon to 2 pm $247,500

535 Jersey Bronze Way 10:30 am to 4:30 pm $598,900

421 Magothy Bridge Rd Noon to 2 pm $425,000

7829 E Shore Rd 11 am to 1 pm $339,000

109 Altona Ave 3 pm to 5 pm $380,000

RIVA

21140

3105 Southwick Pl Noon to 3 pm $635,000

SEVERN

21144

1808 Autumn Glo Ter Noon to 2 pm $424,990

1159 Sicily Lane Noon to 4 pm $360,990

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $394,040

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $389,040

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $405,140

7770 Venice Lane Noon to 4 pm $418,200

7776 Venice Lane Noon to 4 pm $399,825

7763 Venice Lane Noon to 4 pm $385,040

7765 Venice Lane Noon to 4 pm $373,615

1822 Encore Ter 2 pm to 4 pm $385,000

7767 Venice Lane Noon to 4 pm $371,615

7769 Venice Lane Noon to 4 pm $379,615

7771 Venice Lane Noon to 4 pm $373,615

7773 Venice Lane Noon to 4 pm $386,040

8148 Quarterfield Farms Dr Noon to 2 pm $549,900

812 Crest Hill Rd 1 pm to 3 pm $459,900

8010 Ponderosa Dr 1 pm to 3 pm $650,000

SEVERNA PARK

21146

506 Evergreen Rd Noon to 2 pm $475,000

613-C Old County Rd 11 am to 1 pm $704,000

944 Old County Rd 11 am to 1 pm $999,900

CALVERT COUNTY

LUSBY

20657

525 Shortbow Trl 10:30 am to 12:30 pm $398,000

11558 Deadwood Dr Noon to 2 pm $249,900

OWINGS

20736

1875 Skipshawn Lane 1 pm to 3 pm $604,900

PRINCE FREDERICK

20678

741 Pin Oak Ct 1 pm to 2 pm $288,500

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

16214 Livingston Rd 1 pm to 4 pm $203,900

703 Manokeek Ct 1 pm to 5 pm $549,900

BRANDYWINE

20613

15513 Pocopson Creek Way 1 pm to 4 pm $298,000

HUGHESVILLE

20637

14377 Shadow Ridge Ct Noon to 3 pm $615,000

MECHANICSVILLE

20659

26585 Forest Hall Dr Noon to 3 pm $314,900

WALDORF

20601

2876 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $336,765

2557 Enterprise Pl Noon to 3 pm $255,000

11931 Homestead Pl Noon to 3 pm $265,000

3244 Careysbrook Ct 1 pm to 3 pm $325,000

20602

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $326,490

2438 Pimlico Ct 11 am to 1 pm $225,000

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

9136 Alexis Lane 11 am to 6 pm $530,000

10462 Kelso Ct Noon to 3 pm $390,000

WHITE PLAINS

20695

5579 Musselburgh Lane Noon to 4 pm $449,990

11283 Rippling River Ct Noon to 4 pm $459,720

11287 Rippling River Ct Noon to 4 pm $469,925

5571 Musselburgh Lane Noon to 4 pm $489,990

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

1411 Ramblewood Dr 1 pm to 3 pm $347,000

FREDERICK

21701

3032 Jacobs Garden 1 pm to 4 pm $489,900

1516 Trafalgar Lane #147 1 pm to 3 pm $340,035

10 W All Saints St #305 1 pm to 3 pm $195,000

3035 Jacobs Garden Lane 1 pm to 3 pm $450,000

6208 Cliffside Ter 1 pm to 3 pm $280,000

1012 Mercer Pl 1 pm to 4 pm $625,000

232 E 7th St Noon to 2 pm $449,900

1234 Oakwood Dr 1 pm to 3 pm $1,700

3011 Cloister Way 2 pm to 4 pm $374,900

247 Wyngate Dr 1 pm to 3 pm $389,900

21702

111 Crosstimber Way 1 pm to 3 pm $389,900

2108 Caisson Rd 11 am to 3 pm $413,985

21703

6912 Representation Lane Noon to 4 pm $358,990

6916 Representation Lane Noon to 4 pm $354,000

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $374,990

506 Sage Hen Way 11 am to 2 pm $364,995

7029 Antebellum Way Noon to 4 pm $331,350

5120 Ironside Dr Noon to 4 pm $379,460

5122 Ironside Dr Noon to 4 pm $359,525

5124 Ironside Dr Noon to 4 pm $364,525

5128 Ironside Dr Noon to 4 pm $364,525

5126 Ironside Dr Noon to 4 pm $359,525

21704

5806 Zoe Lane Noon to 4 pm $510,375

5805 Zoe Lane Noon to 4 pm $495,000

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $539,275

5705 Stone School Lane Noon to 4 pm $523,155

IJAMSVILLE

21754

11426 Meadowlark Dr 11 am to Noon $270,000

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $599,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $569,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $569,990

MONROVIA

21770

4746 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $392,490

5019 Lynn Burke Rd 11:30 am to 1:30 pm $424,980

MYERSVILLE

21773

9236 Baltimore National Pike 1 pm to 3 pm $450,000

NEW MARKET

21774

6849 E Shavano Rd 11 am to 1 pm $574,999

9710 Woodfield Ct Noon to 2 pm $600,000

6628 Coldstream Dr 2:30 pm to 4:30 pm $575,000

ROCKY RIDGE

21778

10535 Rocky Ridge Rd Noon to 2 pm $374,900

URBANA

21704

9227 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9245 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9279 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9264 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $514,990

8803 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $489,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

8795 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $549,990

8799 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $539,990

WALKERSVILLE

21793

233 Diamond Dr 1 pm to 3 pm $314,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21045

6100 Morning Calm Way 1 pm to 3 pm $515,000

21046

9503 Lady Bug Row Noon to 2 pm $414,900

ELKRIDGE

21075

7177 Water Oak Rd #235 10 am to 11 am $2,000

7216 Sun King Lane 1 pm to 3 pm $390,000

ELLICOTT CITY

21042

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $716,740

10239 Shirley Meadow Ct 10 am to 2 pm $724,999

2882 Evergreen Ct 1 pm to 3 pm $550,000

10311 Waverly Woods Dr Noon to 3 pm $629,900

9701 Briarcliffe Lane 1 pm to 4 pm $664,900

21043

7839 Twin Stream Dr 2 pm to 4 pm $617,900

8008 Brightlight Pl 1 pm to 3 pm $330,000

FULTON

20759

7670 Maple Lawn Blvd #2 1 pm to 3 pm $485,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4821 Montgomery Lane #401 1 pm to 3 pm $1,430,000

20816

4916 Flint Dr 2 pm to 4 pm $824,900

4604 Bayard Blvd 2 pm to 4 pm $795,000

20817

8406 Old Seven Locks Rd 2 pm to 4 pm $1,290,000

9008 Seven Locks Rd 2 pm to 4:30 pm $899,900

CHEVY CHASE

20815

4820 Drummond Ave 2 pm to 4 pm $1,879,000

3717 Bradley Lane 1 pm to 3 pm $2,999,900

4304 Stanford St 1 pm to 3 pm $1,399,999

CLARKSBURG

20871

13036 Martz St Noon to 4 pm $484,700

13040 Martz St Noon to 4 pm $528,800

23520 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $359,719

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

23522 Overlook Park Dr #201 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23516 Overlook Park Dr #00704 10:30 am to 4:30 pm $356,660

23524 Overlook Park Dr #1504 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #1604 10:30 am to 4:30 pm $369,990

23510 Overlook Park Dr #00204 10:30 am to 4:30 pm $381,835

23514 Overlook Park Dr #00504 10:30 am to 4:30 pm $358,669

12646 Piedmont Trail Rd Noon to 2 pm $381,500

13745 Petrel St 1 pm to 3 pm $449,900

GAITHERSBURG

20877

17 Inkberry Cir 1 pm to 4 pm $429,000

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

9826 Fields Rd 1 pm to 3 pm $575,000

416 Phelps St Noon to 2 pm $589,000

210 Decoverly Dr #20503 10:30 am to 4:30 pm $569,005

12608 Carrington Hill Dr Noon to 2 pm $700,000

GERMANTOWN

20874

13748 Palmetto Cir Noon to 2 pm $209,900

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $477,642

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $484,490

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $445,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $395,168

20204 Shipley Ter #7-B-301 12:30 pm to 2:30 pm $169,000

20876

21929 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $524,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $564,990

21937 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

22056 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $565,440

22068 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $541,740

HYATTSVILLE

20781

3833 Hamilton St #g-303 2 pm to 4 pm $179,000

20782

3906 Queensbury Rd 1 pm to 3 pm $499,999

3810 Powhatan Rd 11 am to 2 pm $760,000

KENSINGTON

20895

9838 Campbell Dr 1 pm to 4 pm $699,900

LAYTONSVILLE

20882

28904 Greenberry Dr Noon to 2 pm $520,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20424 Meadow Pond Pl 1 pm to 4 pm $315,000

OLNEY

20832

4225 Bar Harbor Pl 2 pm to 4 pm $379,000

POTOMAC

20854

9908 Chapel Rd Noon to 2 pm $2,050,000

ROCKVILLE

20850

929 Paulsboro Dr 11 am to Noon $2,000

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $649,990

10019 Vanderbilt Cir #3-16 1 pm to 4 pm $300,000

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

20852

10703 Kings Riding Way #t2-13 11 am to 1 pm $439,000

10708 Kings Riding Way #t-1-19 1 pm to 3 pm $217,000

11309 Farmland Dr 1 pm to 3 pm $789,900

SILVER SPRING

20903

1006 Devere Dr 11 am to 1 pm $2,500

20904

13717 Hobart Dr 2 pm to 4 pm $529,000

900 Rosemere Ave 12:30 pm to 3 pm $520,000

12500 Stratford Garden Dr 1 pm to 3 pm $599,000

20905

15104 Snowden Dr Noon to 3 pm $614,900

20910

9610 Dewitt Dr #sh407 Noon to 3 pm $469,900

TAKOMA PARK

20912

7202 Hilton Ave 1 pm to 4 pm $875,000

7314 New Hampshire Ave 10 am to 1 pm $625,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20716

15610 Everglade Lane #e302 1 pm to 3 pm $265,000

2100 Arbor Hill Lane 1 pm to 3 pm $399,900

20720

14022 Heatherstone Dr Noon to 3 pm $439,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

1311 Karen Blvd #205 1 pm to 3 pm $135,000

5755 Southern Ave Noon to 3 pm $319,900

6512 Seat Pleasant Dr Noon to 2 pm $265,000

6407 L St Noon to 3 pm $295,000

CLINTON

20735

12401 Tove Ct 1 pm to 3 pm $330,500

COLLEGE PARK

20740

9603 Milestone Way #a2 Noon to 2 pm $455,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2401 Boones Lane 1 pm to 3 pm $279,000

FORT WASHINGTON

20744

1401 Adams Dr 2 pm to 4 pm $310,000

1559 Potomac Heights Dr #261 9 am to Noon $1,700

240 Inverness Lane 1 pm to 3 pm $624,900

GREENBELT

20770

36-A Ridge Rd #a 2 pm to 4 pm $189,900

56-B Crescent Rd 1 pm to 3 pm $212,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $313,490

1935 Dutch Village Dr #i-247 2 pm to 3:30 pm $1,375

7903 Roxbury Ct 2 pm to 3:30 pm $1,500

LANHAM

20706

10169 Dorsey Lane 1 pm to 3 pm $415,000

9533 Smithview Pl 1 pm to 3 pm $449,900

MOUNT RAINIER

20712

3611 Rhode Island Ave 1 pm to 4 pm $349,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Psge #404 11 am to 1 pm $319,500

OXON HILL

870 Regents Sq #334 Noon to 2 pm $545,000

603 Overlook Park Dr #89 1 pm to 3 pm $3,750

SUITLAND

20746

3355 Southern Ave 1 pm to 4 pm $349,000

3407 Glenn Dr 2 pm to 4 pm $265,000

UPPER MARLBORO

20772

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

3701 Silver View Lane 11 am to 6 pm $334,010

4115 Winding Waters Ter Noon to 2 pm $444,900

15210 Peerless Ave 11 am to 2 pm $1,780

8634 Binghampton Pl 1 pm to 3 pm $235,000

13905 Courtland Lane 4 pm to 6 pm $1,750

8808 Wind Chime Ct Noon to 2 pm $725,000

20774

13713 Hebron Lane Noon to 3 pm $594,990

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $332,990

2703 Galeshead Dr Noon to 3 pm $550,000

3718 Pentland Hills Dr 12:30 pm to 3:30 pm $599,945

13808 Hebron Lane Noon to 3 pm $629,990

13608 Hebron Lane Noon to 3 pm $604,990

13602 Hebron Lane Noon to 3 pm $644,990

13609 Hebron Lane Noon to 3 pm $669,990

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

23633 Kingston Shores Lane 1 pm to 3 pm $875,000

GREAT MILLS

20634

45673 Cecil Mill Ct 10 am to 1 pm $365,000

LEONARDTOWN

20650

23246 Lindsay Dr 10:30 am to 1 pm $459,900

LEXINGTON PARK

20653

20883 Willows Rd Noon to 2 pm $220,000

47100 Chase Point Lane 3 pm to 5 pm $279,000

TALL TIMBERS

20690

45131 Loblolly Ct 11 am to 1 pm $349,500

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

217 Vanguard Lane Noon to 2 pm $449,900

2314 Annapolis Ridge Ct 2 pm to 4 pm $700,000

156 Green St 2 pm to 4 pm $740,000

505 Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $735,000

281 Cape Saint John Rd 1 pm to 4 pm $2,200,000

624 Wayward Dr 2 pm to 4 pm $524,500

630 Sean Dr Noon to 2 pm $599,900

21403

981 Headwater Rd 11 am to 1 pm $575,000

1210 Louis Ave Noon to 2 pm $319,000

1003 Paca Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

1233 Boucher Ave 2 pm to 4 pm $675,000

ARNOLD

21012

773 Macsherry Dr 1 pm to 3 pm $650,000

CROWNSVILLE

21032

1500 Habersham Pl 1 pm to 3 pm $799,900

618 Woodsmans Way 2 pm to 4 pm $685,000

517 Teak Rd 11 am to 3 pm $799,900

502 Teak Rd 11 am to 3 pm $799,900

382 Holly Trl 1 pm to 4 pm $365,000

DAVIDSONVILLE

21035

2743 Rutland Rd Noon to 3 pm $610,000

EDGEWATER

21037

214 Linden Ave Noon to 3 pm $349,987

3522 Monarch Dr 11 am to 1:30 pm $869,000

1108 Whitemarsh Cove Ct 1 pm to 3 pm $1,200,000

129 Claiborne Rd 1 pm to 3 pm $999,900

250 S River Landing Rd 1 pm to 3 pm $899,900

2909 Main St 10 am to Noon $434,900

GAMBRILLS

21054

946 Annapolis Rd 1 pm to 4 pm $799,900

1444 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $399,700

1411 Wigeon Way #102 Noon to 2 pm $274,990

GLEN BURNIE

21060

527 White Oak Dr 1 pm to 3 pm $309,000

452 Willow Bend Dr 1 pm to 3 pm $312,500

615 Ravenwood Dr 1 pm to 4 pm $320,000

21061

101 Wellham Ave NW 1 pm to 3 pm $324,900

607 Minnerva Rd 1 pm to 3 pm $285,000

501 Baylor Rd 11 am to 1 pm $325,000

HANOVER

21076

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

LAUREL

20707

6320 Sandy St 2 pm to 4 pm $385,000

20724

8599 Crooked Tree Lane Noon to 2 pm $420,000

MILLERSVILLE

21108

8207 Hortonia Point Dr Noon to 2 pm $620,000

790 Oak Stump Dr 2 pm to 4 pm $649,900

ODENTON

21113

2305 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $724,900

PASADENA

21122

3424 Marble Arch Dr 1 pm to 3 pm $324,900

9179 Rolling Meadow Run 1 pm to 3 pm $480,000

8567 Kim Marie Ct 11 am to 1 pm $324,900

8111 Escalon Ave Noon to 2 pm $299,900

1974 Poplar Ridge Rd Noon to 2 pm $850,000

7666 Cedar Dr Noon to 2 pm $360,000

770 209th St Noon to 2 pm $325,000

RIVA

21140

3022 Tarpon Rd 1 pm to 3 pm $350,000

SEVERN

21144

758 Fawnelm Rd 1 pm to 3 pm $509,500

8131 Ridgely Loop Noon to 2 pm $555,000

8236 Saint Francis Dr 1 pm to 3 pm $699,900

7707 Riley Rd 1 pm to 3 pm $635,000

1311 Napa Ct 11 am to 1 pm $569,900

8158 Ridgely Loop Noon to 2 pm $560,000

SEVERNA PARK

21146

630 Old County Rd Noon to 3 pm $550,000

319 Saint Bees Dr 11 am to 1 pm $625,000

CALVERT COUNTY

LUSBY

20657

1810 Striped Bass Ct 11 am to 1 pm $299,900

PRINCE FREDERICK

20678

1000 Spyglass Way 1 pm to 3 pm $525,000

ST. LEONARD

20685

5635 Arbor Cir Noon to 3 pm $399,900

35 W Cherry St 1 pm to 3 pm $185,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

6804 Burch Hill Rd 2 pm to 4 pm $469,900

BRYANS ROAD

20616

6781 Pearlbush Pl 1 pm to 3 pm $429,900

COBB ISLAND

20625

15525 Potomac River Dr 1 pm to 3 pm $400,000

LA PLATA

20646

128 E Quail Lane 1 pm to 3 pm $335,000

MECHANICSVILLE

20659

38959 Foley Mattingly Rd 11 am to 3 pm $424,900

PORT TOBACCO

20677

7995 Norwich Ct 11 am to 2 pm $549,900

WALDORF

20601

12058 Mustard Seed Ct 2 pm to 5 pm $484,900

20602

1710 Brightwell Ct 11 am to 1 pm $185,000

20603

4133 Bluebird Dr 11 am to 4 pm $220,000

WHITE PLAINS

20695

5459 Dundee Lane 11 am to 2 pm $444,900

5403 Spotswood Pl 1 pm to 4 pm $330,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1275 Drydock St Noon to 2 pm $374,900

10 Third Avenue 1 pm to 3 pm $329,900

8 3rd Avenue 1 pm to 3 pm $319,900

FREDERICK

21701

348 Third St E #1 Noon to 2 pm $1,550

43 Maxwell Sq 1 pm to 3 pm $484,900

7992 Schooner Ct 1 pm to 3 pm $259,900

21703

4970 Small Gains Way 1 pm to 3 pm $343,900

21704

9211 Shafers Mill Dr 2 pm to 4 pm $659,000

9210 Landon House Way 2 pm to 4 pm $319,900

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr 1 pm to 3 pm $584,900

MIDDLETOWN

21769

709 E Main St 1 pm to 3 pm $795,000

7799 Grandview Ct Noon to 2 pm $423,900

MONROVIA

21770

4401 Weald Pl Noon to 2 pm $399,980

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

MOUNT AIRY

21771

5689 Demmitt Ct 1 pm to 3 pm $645,000

6565 Challedon Cir 1 pm to 3 pm $749,900

2720 Mount Olive Ct 1 pm to 3 pm $679,900

MYERSVILLE

21773

2804 Monument Rd 12:30 pm to 2:30 pm $364,900

NEW MARKET

21774

6804 W Shavano Rd 1 pm to 3 pm $575,000

10610 High Beach Ct 1 pm to 3 pm $319,900

7011 Fox Chase Rd 2 pm to 4 pm $420,000

WALKERSVILLE

21793

104 Ports Cir 1 pm to 3:30 pm $515,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

11552 Manorstone Lane 1 pm to 3 pm $1,600,000

5340 Hesperus Dr 2 pm to 4 pm $465,000

7066 Garden Walk 1 pm to 3 pm $765,000

ELKRIDGE

21075

6205 Sandpiper Ct #208 11 am to 2 pm $186,900

ELLICOTT CITY

21042

10306 Spruce Way 1 pm to 3 pm $485,000

3108 Argent Path 1 pm to 4 pm $1,025,000

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,350,000

2917 Chainita Ct 1 pm to 3 pm $729,000

21043

5806 Duncan Dr 1 pm to 3 pm $525,000

2635 Kidwell Pl 2 pm to 4 pm $875,000

8493 Timberland Cir 1 pm to 3 pm $510,000

8007 Old Montgomery Rd 2 pm to 4 pm $559,900

8536 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $749,900

GLENWOOD

21738

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $635,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2582 Louanne Ct 1 pm to 3 pm $625,000

WOODSTOCK

21163

10832 Summit Ave Noon to 2 pm $329,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4801 Fairmont Ave #706 Noon to 2 pm $309,900

7834 Aberdeen Rd 1 pm to 4 pm $2,449,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,350,000

4915 Hampden Lane #603 1 pm to 4 pm $1,399,000

5609 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

5225 Pooks Hill Rd #110n 1 pm to 3 pm $235,000

10681 Weymouth St #101 2 pm to 4 pm $224,900

10101 Dickens Ave 2 pm to 4 pm $1,250,000

9518 Forest Rd 1 pm to 4 pm $1,489,900

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,950,000

5450 Whitley Park Ter #811 1 pm to 3 pm $449,900

20817

6303 Kenhowe Dr 1 pm to 3 pm $1,985,000

8216 River Quarry Pl 2 pm to 4 pm $1,149,000

6925 Armat Dr 2 pm to 4 pm $4,595,000

8500 Pelham Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

BOYDS

20841

16600 Whites Ferry Rd Noon to 2 pm $599,900

21708 Seneca Ayr Dr 2 pm to 4 pm $679,750

BROOKEVILLE

20833

20800 Georgia Ave 2 pm to 5 pm $639,900

CHEVY CHASE

20815

3812 Raymond St 2 pm to 4 pm $1,100,000

7110 Georgia St 2 pm to 4 pm $2,275,000

6704 Offutt Lane #197 1 pm to 4 pm $689,000

4808 Morgan Dr 2 pm to 4 pm $2,250,000

CLARKSBURG

20871

13402 Bluebeard Ter #3286 2 pm to 4 pm $314,900

24401 Stringtown Rd Noon to 2 pm $950,000

DAMASCUS

20872

25371 Damascus Park Ter 1 pm to 3 pm $349,900

DERWOOD

20855

13 Jeremy Ct 1 pm to 4 pm $461,000

GAITHERSBURG

20877

647 Whetstone Glen St 2 pm to 4 pm $380,000

20878

311 High Gables Dr #109 1 pm to 4 pm $360,000

614 Highland Ridge Ave 1 pm to 5 pm $565,000

440 Inspiration Lane 1 pm to 4 pm $908,800

13403 Pulver Pl 1 pm to 4 pm $735,900

109 Holmard St 1 pm to 4 pm $795,000

20879

10104 Gravier Ct 2 pm to 4 pm $459,900

GERMANTOWN

20874

16110-Rd Germantown Rd 1 pm to 3 pm $850,000

13 Amarillo Ct #136 1 pm to 3 pm $295,000

HYATTSVILLE

20781

5510 39th Ave 1 pm to 3 pm $439,000

20782

5903 Queens Chapel Rd 2 pm to 4 pm $475,000

20784

3516 65th Ave #9b 11 am to 11:30 am $269,999

7749 Emerson Rd 1 pm to 4 pm $373,000

KENSINGTON

20895

2641 Mccomas Ave 1 pm to 4 pm $979,000

LAYTONSVILLE

20882

9401 Huntmaster Rd 1 pm to 4 pm $524,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19103 Capehart Dr 2 pm to 4 pm $319,000

20205 Maple Leaf Ct 1 pm to 3 pm $309,990

NORTH BETHESDA

20852

930 Rose Ave #1905 1 pm to 3 pm $799,900

NORTH POTOMAC

20878

15701 Ambiance Dr 1 pm to 3 pm $339,990

11236 Green Watch Way 2 pm to 5 pm $774,900

OLNEY

20832

4517 Prestwood Dr 1 pm to 4 pm $400,000

POTOMAC

20854

12624 Orchard Brook Ter Noon to 2 pm $839,900

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $1,894,900

10605 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,495,000

10712 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,165,000

11137 Powder Horn Dr 2 pm to 4 pm $929,000

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $899,900

11605 Coldstream Dr 2 pm to 4 pm $674,900

12300 Rivers Edge Dr 1 pm to 4 pm $1,600,000

ROCKVILLE

20850

310 Lynn Manor Dr 1 pm to 4 pm $540,000

11710 Old Georgetown Rd #1108 1 pm to 3 pm $529,900

100 Forest Ave 1 pm to 4 pm $1,350,000

708 W Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $690,000

603 Autumn Wind Way 1 pm to 3 pm $965,000

223 W Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $835,000

29 Vanderbilt Ct 1 pm to 4 pm $569,000

20852

10825 Luxberry Dr #19 1 pm to 3 pm $442,000

5111 Crossfield Ct #8 1 pm to 4 pm $224,000

10830 Antigua Ter #101 1 pm to 4 pm $285,000

11801 Magruder Lane 1 pm to 3:30 pm $889,800

10703 Kings Riding Way #102-13 1 pm to 4 pm $469,900

11619 Danville Dr 2 pm to 4 pm $1,998,500

20853

4561 Minuteman Dr 1 pm to 4 pm $699,000

13102 Dumbarton Dr 1 pm to 3 pm $330,000

4109 Great Oak Rd Noon to 2 pm $699,900

20854

7538 Coddle Harbor Lane 1 pm to 4 pm $615,000

SANDY SPRING

20860

18000 Meadowsweet Ct 1 pm to 4 pm $975,000

SILVER SPRING

20901

5 E Melbourne Ave 2 pm to 4 pm $495,000

305 Marvin Rd 2 pm to 4 pm $550,000

20902

2 Kenton Ct 1 pm to 3 pm $639,900

1801 Glenpark Dr 2 pm to 4 pm $450,000

2614 Henderson Ave 2 pm to 4 pm $524,900

10203 Brunswick Ave 1 pm to 3 pm $479,990

2921 Kingswell Ct 12:30 pm to 3:30 pm $435,000

20903

1412 Stateside Dr 1 pm to 3 pm $395,000

20904

12820 Broadmore Rd 1 pm to 4 pm $499,000

13009 Jewel Ct 1 pm to 4 pm $699,900

13316 Old Forge Rd 11 am to 3 pm $575,000

1011 Heartfields Dr 1 pm to 3 pm $685,000

20905

14816 Peachwood Dr 1 pm to 3 pm $559,000

17227 Donora Rd 2 pm to 4 pm $499,500

20906

3825 Doc Berlin Dr #23 Noon to 3 pm $399,900

2305 Eagle Rock Pl 1 pm to 3 pm $534,900

3683 S Leisure Wld Blvd #14-G 1 pm to 3:30 pm $180,000

20910

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $675,000

2701 Hume Dr #ph5 1 pm to 4 pm $885,000

1220 Blair Mill Rd #300 1 pm to 3 pm $290,000

10115 Meadowneck Ct 1 pm to 4 pm $775,000

TAKOMA PARK

20912

111 Lee Ave #203 1 pm to 3 pm $189,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

14769 London Lane 1 pm to 4 pm $279,900

CHEVERLY

20785

6004 Forest Rd 11 am to 1 pm $479,000

CLINTON

20735

12807 Carolina Meadow Lane 2 pm to 3 pm $668,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

2722 Crestwick Pl 11:30 am to 1 pm $275,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

807 58th Ave 1 pm to 3 pm $239,500

FORT WASHINGTON

20744

705 Proxmire Cir 1 pm to 3 pm $320,000

GREENBELT

20770

2-M Gardenway Rd #m 2 pm to 4 pm $169,900

15-Q Laurel Hill Rd 11 am to 2 pm $149,500

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #711 1 pm to 4 pm $449,000

NORTH BRENTWOOD

20722

4527 39th Pl 2:30 pm to 4:30 pm $429,900

OXON HILL

20745

815 Admirals Way #313 Noon to 3 pm $549,000

1410 Owens Rd 1 pm to 4 pm $310,000

5102 Brookside Ct 1 pm to 3 pm $335,900

RIVERDALE

20737

5007 Oglethorpe St Noon to 3 pm $370,000

SUITLAND

20746

3036 Bellamy Way #5 Noon to 1:30 pm $2,500

TEMPLE HILLS

20748

6807 Ashleys Crossing Ct 1 pm to 4 pm $499,999

4804 Iverson Pl 1 pm to 3 pm $345,000

2055 Chadwick Ter 1 pm to 3 pm $255,000

UPPER MARLBORO

20772

4505 Bridle Ridge Rd 1 pm to 3 pm $650,000

9610 Muirfield Dr 1 pm to 4 pm $350,000

9900 Dale Dr 2 pm to 4:30 pm $400,000

20774

12216 Open View Lane #610 12:30 pm to 1 pm $2,200

15104 Mary Bowie Pkwy 1 pm to 3 pm $925,000

124 Big Chimney Br #12-4 2 pm to 4 pm $210,000

ST. MARY'S COUNTY

LEONARDTOWN

20650

41081 Medleys Neck Rd 11 am to 1 pm $365,000

40444 Old Breton Beach Rd 2 pm to 4 pm $389,000

39730 Red Oak Rd 11 am to 2 pm $385,000

TALL TIMBERS

20690