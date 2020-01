This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

— Kathy Orton

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

624 Wayward Dr Noon to 3 pm $516,990

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

906 Poplar Ave 1 pm to 3 pm $459,000

217 Dewey Dr 11 am to 1 pm $350,000

805 Midship Ct 1 pm to 3 pm $339,900

98 Monticello Ave Noon to 2 pm $649,000

1719 Broadlee Trl 1 pm to 3 pm $729,000

21403

52 Primrose Hill Lane 1 pm to 4 pm $774,900

103 Norma Aly 1 pm to 4 pm $540,000

930 Yachtsman Way 11 am to 1 pm $339,900

1003 Paca Lane Noon to 2 pm $1,599,000

622 Second St 1 pm to 3 pm $575,000

21409

629 Snow Goose Lane 1 pm to 3 pm $399,000

ARNOLD

21012

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $567,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $578,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $584,990

114 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $669,990

1406 Silver Oak Lane Noon to 4 pm $696,240

1508 Grandview Rd 11 am to 1 pm $862,673

CROFTON

21114

1323 Foggy Turn #21 1 pm to 4 pm $371,990

CROWNSVILLE

21032

427 Scoffern Path 11 am to 1 pm $529,000

382 Holly Trl 3 pm to 5 pm $365,000

DAVIDSONVILLE

21035

1277 Lavall Dr 1 pm to 3 pm $590,000

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $350,000

EDGEWATER

21037

1514 Arundel Rd Noon to 2 pm $295,000

221 Edgewater Dr 1 pm to 3 pm $1,500,000

1631 Hilltop Rd 11 am to 3 pm $279,500

209 Bethel Alley Noon to 4 pm $454,490

211 Bethel Alley Noon to 4 pm $469,490

402 Lightship Landing Way Noon to 4 pm $462,490

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $466,990

313 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $454,990

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

305 Bright Light Ct Noon to 4 pm $467,990

79 Two Rivers Dr 1 pm to 3 pm $424,900

GLEN BURNIE

21060

314 Marley Neck Rd 1 pm to 3 pm $419,440

203 Gunther Pl Noon to 2 pm $349,000

7717 Spencer Rd 3 pm to 5 pm $2,495

130 Bonnie View Rd Noon to 2 pm $334,900

21061

302 White Oak Way 1 pm to 4 pm $329,900

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7637 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $338,170

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

2908 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $441,990

3107 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $431,990

3109 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $432,990

3111 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $435,990

3115 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $433,990

3117 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $436,990

3105 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

6245 Fairbourne Ct 10 am to Noon $425,000

3119 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3108 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $403,990

2916 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $419,990

7728 Terraview Ct 11 am to 1 pm $430,000

2920 Koens Ct #01 10:30 am to 4:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #02 10:30 am to 4:30 pm $404,990

1907 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $409,990

8310 Meadowood Ct 10:30 am to 4:30 pm $466,846

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

7724 Cresap Lane 10:30 am to 4:30 pm $457,647

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $462,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $464,093

7118 Beaumont Pl Noon to 12:30 pm $2,800

HARWOOD

20776

1012 Branch View Ct 11 am to 1 pm $389,990

LAUREL

20707

6912 Redmiles Rd Noon to 2:30 pm $425,000

20723

9157 River Hill Road Noon to 4 pm $564,990

9180 River Hill Rd Noon to 4 pm $603,645

9153 River Hill Road Noon to 4 pm $679,990

LINTHICUM

21090

463 Susan Ct Noon to 3 pm $259,000

MILLERSVILLE

21108

224 Nathan Way 10 am to Noon $229,900

603 Caracle Ct 1 pm to 3 pm $429,900

422 Kosmill Dr 1 pm to 4 pm $599,990

689 Paddle Wheel Ct W 1 pm to 3 pm $265,000

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $659,990

1920 Tuckahoe Ct Noon to 4 pm $396,745

1709 Red Fox Trl Noon to 4 pm $386,990

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $385,990

2255 Pagefield Noon to 4 pm $458,945

2798 Dragon Fly Way 1 pm to 3:15 pm $429,900

PASADENA

21122

1150 Annis Squam Harbour Noon to 2 pm $259,900

8028 Escalon Ave Noon to 2 pm $307,000

1234 Holmespun Dr 11 am to 1 pm $244,900

702 212th St 11 am to 1 pm $319,000

263 Hickory Point Rd 1 pm to 3 pm $419,999

8110 Fanfair Lane Noon to 2 pm $544,900

683 Powhatan Beach Rd 2 pm to 4 pm $545,000

SEVERN

21144

1157 Sicily Lane Noon to 4 pm $364,000

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $395,040

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $389,040

7760 Venice Lane Noon to 4 pm $410,200

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $403,140

7764 Venice Lane Noon to 4 pm $398,140

7768 Venice Lane Noon to 4 pm $399,140

7770 Venice Lane Noon to 4 pm $416,200

SEVERNA PARK

21146

613 Center Dr 1 pm to 3 pm $349,900

92 Premier Ct Noon to 2 pm $689,000

513 Kegworth Ct Noon to 3 pm $459,900

319 Old County Rd 1 pm to 3 pm $379,000

630 Old County Rd Noon to 3 pm $550,000

11 Riverview Rd Noon to 2 pm $1,995,000

880 Randell Rd Noon to 2 pm $575,000

SHADY SIDE

20764

1710 Bayview Rd Noon to 3 pm $349,222

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3693 Brookeside Dr 11 am to 1 pm $329,900

DUNKIRK

20754

1731 S Plantation Dr 1 pm to 3 pm $545,000

HUNTINGTOWN

20639

4307 Barberry Dr 1:30 pm to 4:30 pm $694,900

LUSBY

20657

11575 Durango Dr Noon to 2 pm $225,000

839 Shady Vale Ct 11:45 am to 1 pm $1,700

NORTH BEACH

20714

4112 Chestnut Ave 11 am to 2 pm $179,900

PRINCE FREDERICK

20678

741 Pin Oak Ct 2 pm to 4 pm $289,000

ROSE HAVEN

20714

7034 Boston Ave 11 am to 2 pm $317,900

SOLOMONS

20688

602 Runabout Loop 11 am to 2 pm $375,000

1371 Schooner Loop 11 am to 2 pm $299,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

21711 Meadow Wood Lane 11 am to 1 pm $388,000

15326 Kennett Square Way Noon to 2 pm $309,990

12310 Authur Ct Noon to 3 pm $719,990

BRYANS ROAD

20616

1909 Hilton Ct 10 am to 1 pm $319,000

HUGHESVILLE

20637

14377 Shadow Ridge Ct Noon to 3 pm $625,000

LA PLATA

20646

900 Sycamore Lane 2:30 pm to 4:30 pm $187,900

MECHANICSVILLE

20659

35515 Army Navy Dr 1 pm to 4 pm $350,000

27226 Cat Creek Rd 11 am to 2 pm $399,900

38959 Foley Mattingly Rd 11 am to 2 pm $424,900

NANJEMOY

20662

4625 Port Tobacco Rd Noon to 2 pm $208,999

PORT TOBACCO

20677

7270 Barnes Pl 2 pm to 4 pm $275,000

WALDORF

20601

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2879 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $334,990

12299 Wendy Lane Noon to 1 pm $1,845

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

WHITE PLAINS

20695

7130 Bensville Rd 11 am to 2 pm $324,900

5591 Musselburgh Lane 2 pm to 4 pm $442,500

5459 Dundee Lane 11 am to 2 pm $444,900

11283 Rippling River Ct Noon to 4 pm $475,460

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

15 Provincial Pkwy Noon to 2 pm $189,900

FREDERICK

21701

1547 Beverly Ct 1 pm to 4 pm $265,000

36 Maxwell Sq 2 pm to 4 pm $469,900

1165 Holden Rd 11 am to 1 pm $410,000

2611 Warren Way #41 Noon to 2 pm $220,000

21702

819 Badger Ave Noon to 4 pm $322,990

111 Cavenrock Ct 1 pm to 4 pm $276,438

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $489,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $425,752

609 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $365,758

1310 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $335,006

1308 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $352,067

2150 Collingwood Lane Noon to 2 pm $299,900

1713 Springhouse Ct Noon to 1 pm $1,500

8206 Greenvale Dr 2 pm to 4 pm $399,000

21703

6555 Britannic Pl 1 pm to 3 pm $350,000

6900 Representation Lane Noon to 4 pm $372,990

6904 Representation Lane Noon to 4 pm $319,990

6906 Representation Lane Noon to 4 pm $323,990

6912 Representation Lane Noon to 4 pm $365,990

6914 Representation Lane Noon to 4 pm $357,000

6916 Representation Lane Noon to 4 pm $361,000

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $388,000

6625 Jefferson Blvd Noon to 2 pm $549,900

5922 Forum Sq Noon to 2 pm $309,900

6675 Mount Phillip Rd Noon to 2 pm $389,900

21704

5806 Zoe Lane Noon to 4 pm $501,880

5802 Zoe Lane Noon to 4 pm $537,835

5810 Zoe Lane Noon to 4 pm $514,495

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $535,680

5801 Broad Branch Way Noon to 2 pm $399,900

6140 Bartonsville Rd Noon to 3 pm $375,000

3006 Thurston Rd 3 pm to 5 pm $375,000

9865 Notting Hill Dr Noon to 2 pm $615,000

IJAMSVILLE

21754

5944 Duvel St Noon to 2 pm $524,900

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $589,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $564,900

3106 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $619,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $644,990

JEFFERSON

21755

6102 Holter Rd 11:30 am to 2 pm $2,150

4730 Old Middletown 1 pm to 3 pm $499,000

MIDDLETOWN

21769

216 E Main St Noon to 2 pm $617,000

77 Boileau Ct 10 am to Noon $254,900

NEW MARKET

21774

10154 Vantage Point Ct 1 pm to 3 pm $450,000

9914 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $478,290

URBANA

21704

9227 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9245 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9279 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9264 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $514,990

8803 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $489,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

8795 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $549,990

8799 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $539,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

6717 Green Mill Way 1 pm to 3 pm $485,000

7804 River Rock Way 1 pm to 3 pm $535,000

21045

9474 Wandering Way Noon to 3 pm $379,999

9653 Whiteacre Rd #c-1 1 pm to 3 pm $128,000

COOKSVILLE

21723

14008 Monticello Dr 11 am to 1 pm $640,000

ELKRIDGE

21075

7671 Old Rockbridge Dr Noon to 2 pm $270,000

7720 Blue Stream Dr 11 am to 1 pm $415,000

ELLICOTT CITY

21043

8228 Elko Dr 11 am to 2 pm $649,900

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

6301 Woodcrest Dr Noon to 3 pm $442,995

8002 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $568,990

7998 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $529,990

8561 Falls Run Rd #h 1 pm to 3 pm $200,000

JESSUP

20794

7324 Elbridge Ct 12:30 pm to 3 pm $589,990

WOODSTOCK

21163

10804 Acme Ave Noon to 2 pm $358,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $750,000

5450 Whitley Park Ter #811 1 pm to 3 pm $449,900

20817

5522 Oakmont Ave 2 pm to 4 pm $2,900

20852

11710 Old Georgetown Rd #1521 1 pm to 4 pm $539,999

BOYDS

20841

18919 Festival Dr 1 pm to 3 pm $599,990

CHEVY CHASE

20815

8803 Walnut Hill Rd 1 pm to 4 pm $795,000

CLARKSBURG

20871

23514 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $362,036

23516 Overlook Park Dr #7 10:30 am to 4:30 pm $346,660

23518 Overlook Park #10 10:30 am to 4:30 pm $396,874

23524 Overlook Park Dr #15 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #16 10:30 am to 4:30 pm $359,990

13001 Martz St 10:30 am to 4:30 pm $389,990

23407 Harnes Point Dr 10:30 am to 4:30 pm $374,990

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

23522 Overlook Park Dr #201 10:30 am to 4:30 pm $391,418

GAITHERSBURG

20878

11933 Bayswater Rd 2 pm to 4 pm $415,000

631 Main St #b 1 pm to 3 pm $445,000

210 Decoverly Dr #205 10:30 am to 4:30 pm $569,005

210 Decoverly Dr #106 10:30 am to 4:30 pm $566,741

210 Decoverly Dr #10003 10:30 am to 4:30 pm $612,248

250 Decoverly Dr #220 10:30 am to 4:30 pm $617,006

250 Decoverly Dr #226 10:30 am to 4:30 pm $565,968

GERMANTOWN

20874

13407 Demetrias Way 1 pm to 4 pm $285,000

12822 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $416,092

12810 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $417,475

20396 Stol Run 10:30 am to 4:30 pm $413,494

20343 Century Blvd #a 10:30 am to 4:30 pm $378,018

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $472,357

3330 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $469,507

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $479,990

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20361 Century Blvd #174 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $349,990

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $519,990

HYATTSVILLE

20781

4918 55th Pl Noon to 4 pm $310,000

20782

1001 Chillum Rd #312 1 pm to 3 pm $84,900

4921 Crest View Dr 1 pm to 3 pm $2,500

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9812 Dockside Ter 1 pm to 3 pm $270,000

POTOMAC

20854

10612 Morning Field Dr 1 pm to 4 pm $1,169,000

ROCKVILLE

20850

101 Lynch St 1 pm to 3 pm $549,000

587 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $618,528

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

577 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $695,204

913 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $623,506

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $639,990

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

591 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $706,287

20855

5825 Winegrove Ct 2 pm to 4 pm $529,900

SILVER SPRING

20901

10703 Eastwood Ave Noon to 2 pm $435,000

9906 Edgehill Lane 1 pm to 3 pm $699,000

721 Glouster Knoll Dr 2 pm to 4 pm $434,500

20904

900 Rosemere Ave 1 pm to 3 pm $520,000

14000 Colesville Manor Pl 11 am to 1 pm $625,000

20905

1236 Elm Grove Cir 11 am to 1 pm $274,000

20906

13909 Blair Stone Lane 1 pm to 3 pm $490,000

20910

709 Wayne Ave 2 pm to 4 pm $579,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

12113 Rockledge Dr Noon to 2 pm $379,000

20716

15602 Everglade Lane #2-301 1:30 pm to 3 pm $2,295

15401 Empress Way Noon to 4 pm $255,000

20720

13802 Gullivers Trl 11 am to 1 pm $299,999

BRENTWOOD

20722

4007 Lawrence St 2 pm to 5 pm $364,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

4217 Shell St 6 pm to 8 pm $290,000

819 Clovis Ave 2 pm to 4 pm $265,000

CLINTON

20735

4931 Plata St Noon to 2 pm $372,500

COLLEGE PARK

20740

9805 47th Ave 1 pm to 3 pm $372,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6712 Halleck St 11 am to 2 pm $315,000

2829 Forest Run Dr #b 1 pm to 4 pm $237,500

FORT WASHINGTON

20744

7201 Webster Turn Noon to 2 pm $464,900

11525 Neon Rd Noon to 3 pm $659,999

6902 Captain Edward Toppins Ct 2 pm to 4 pm $489,900

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $308,490

3603 Seth Ct 3 pm to 5 pm $378,500

LANHAM

20706

9804 Justina Ct 1 pm to 3 pm $337,340

6404 94th Ave 1 pm to 4 pm $299,000

NORTH BRENTWOOD

20722

4527 39th Pl 2 pm to 4 pm $429,900

OXON HILL

20745

870 Regents Sq #334 Noon to 2 pm $549,000

815 Admirals Way #313 1 pm to 3 pm $549,000

RIVERDALE

20737

6513 Hillwood Dr Noon to 3 pm $285,000

TEMPLE HILLS

20748

6110 Holton Lane 1 pm to 3 pm $357,000

UPPER MARLBORO

20772

9103 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $412,770

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

4808 Six Forks Dr Noon to 4 pm $409,900

4516 Thoroughbred Dr 11 am to 2 pm $425,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $327,990

10100 Idaho Pl 1 pm to 3 pm $519,500

12709 Heidi Marie Ct 1 pm to 3 pm $399,995

1701 Fernwood Dr 2 pm to 4 pm $360,000

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

36850 Crestview Dr 11 am to 1 pm $199,900

CALIFORNIA

20619

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

GREAT MILLS

20634

21737 Harrison St 11 am to 1 pm $295,000

HOLLYWOOD

20636

44056 E Leola Ct 1 pm to 3 pm $434,900

LEONARDTOWN

20650

39730 Red Oak Rd 11 am to 2 pm $385,000

23246 Lindsay Dr 11 am to 1 pm $459,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

38 Murray Ave 1 pm to 3 pm $600,000

17 South St Noon to 3 pm $1,099,000

205 Burgundy Lane Noon to 2 pm $565,000

139 King George St 1 pm to 3 pm $829,000

1713 Nimitz Dr Noon to 2 pm $619,000

66 Franklin St #508 1 pm to 3 pm $1,169,000

21403

512 6th St 1 pm to 3 pm $1,025,000

21409

707 Buoy Ct 10 am to Noon $609,000

430 Blossom Tree Ct Noon to 3 pm $299,999

ARNOLD

21012

111 Dalkeith Gln 11 am to 1 pm $799,900

862 Mill Creek Rd 1 pm to 3 pm $475,000

864 Mill Creek Rd 1 pm to 3 pm $599,999

CROFTON

21114

1298 Foggy Turn #40 1 pm to 4 pm $403,990

DAVIDSONVILLE

21035

1512 Patuxent Manor Rd Noon to 2 pm $430,000

GAMBRILLS

21054

918 Saint Michael Dr Noon to 2 pm $825,000

HANOVER

21076

7015 Starwort Way #a 1 pm to 3 pm $439,990

LAUREL

20707

7324 Breckenridge St 1 pm to 4 pm $362,000

20723

8737 Boulder Ridge Rd 1 pm to 3 pm $550,000

9753 Northern Lakes Lane 10:30 am to 12:30 pm $449,900

9611 Boundless Shade Ter 1 pm to 3 pm $649,900

9180 Hitching Post Lane #f 1 pm to 3 pm $205,000

MILLERSVILLE

21108

8222 Powers Dr Noon to 2 pm $699,999

PASADENA

21122

8210 White Star Xing 11 am to 1 pm $340,000

1762 Nanticoke Rd 1 pm to 3 pm $495,000

427 Magothy Bridge Rd 11 am to 1 pm $415,000

8551 Brad Ct 1 pm to 3 pm $580,000

1868 Potomac Rd 1 pm to 3 pm $399,900

SEVERN

21144

1822 Encore Ter 2 pm to 4 pm $388,900

1872 Montreal Rd 1 pm to 3 pm $364,990

SEVERNA PARK

21146

163 Topeg Dr 1 pm to 3 pm $649,000

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

9435 River View Rd 1 pm to 3 pm $649,900

4060 School Rd 11 am to 2 pm $334,900

CHESAPEAKE BEACH

20732

7790 Dentzell Ct 11 am to 1 pm $424,900

HUNTINGTOWN

20639

3245 Mairfield Lane 1 pm to 4 pm $574,900

LUSBY

20657

528 Gunsmoke Trl Noon to 2 pm $239,000

OWINGS

20736

8014 Portland Ct 1 pm to 3 pm $459,900

PRINCE FREDERICK

20678

584 Burr Oak Ct 2 pm to 4 pm $1,850

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15709 Maple Dr 2 pm to 4 pm $325,000

LA PLATA

20646

7050 Glen Albin Rd Noon to 3 pm $320,000

WALDORF

20602

2438 Pimlico Ct 2 pm to 4 pm $238,000

11943 Winged Foot Ct 2 pm to 4 pm $429,500

3388 Old Washington Rd 2 pm to 4 pm $279,900

20603

10394 Stone Pine Ave 2 pm to 4 pm $474,999

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

3027 Flint Hill Rd 3 pm to 5 pm $495,995

BRUNSWICK

21716

10 Third Avenue 1 pm to 3 pm $329,900

8 3rd Avenue 1 pm to 3 pm $319,900

1141 Dargon Quarry 1 pm to 4 pm $499,000

FREDERICK

21701

10 W All Saints St #305 11 am to 2 pm $200,000

421 N Bentz St Noon to 2 pm $295,000

121 E 4th St 1 pm to 3 pm $350,000

9551 Kingston Pl Noon to 3 pm $365,000

21702

2109 Battery Lane 2 pm to 4 pm $414,900

1702 Carriage Ct 1 pm to 3 pm $219,900

21704

9627 Bothwell Lane 1 pm to 4 pm $425,000

9210 Landon House Way 1 pm to 3 pm $323,900

4103 Araby Church Rd Noon to 2 pm $365,000

3615 Denison St Noon to 2 pm $724,000

IJAMSVILLE

21754

3071 Lindsey Ct Noon to 2 pm $615,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

MOUNT AIRY

21771

3911 Turf Ct N 1 pm to 4 pm $540,000

709 Merry Go Round Way 1 pm to 3 pm $325,000

4 Hood St 1 pm to 4 pm $359,900

NEW MARKET

21774

10811 Dewey Way East Noon to 3 pm $314,900

6804 W Shavano Rd 1 pm to 3 pm $585,000

6849 E Shavano Rd 1 pm to 3 pm $585,000

THURMONT

21788

8 Pleasant Acres Dr 1 pm to 3 pm $430,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5910 Great Star Dr #402 1 pm to 4 pm $475,000

5910 Great Star Dr #104 1 pm to 4 pm $375,000

COLUMBIA

21044

6711 Hawkeye Run Noon to 2 pm $384,900

6002 Jerrys Dr 1 pm to 4 pm $469,999

21045

6244 April Brook Cir 1 pm to 2 pm $2,900

9024 Flicker Pl 1 pm to 3 pm $385,000

6224 Broken Wing Ct 1 pm to 3 pm $550,000

21046

8699 Guilford Rd 1 pm to 3 pm $599,900

DAYTON

21036

4425 Oakwood Overlook Ct 1 pm to 3 pm $888,000

14261 Triadelphia Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,275,000

ELLICOTT CITY

21042

4986 Dorsey Hall Dr #b1 1 pm to 3 pm $235,000

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,395,000

9721 Treyburn Ct 1 pm to 3 pm $810,000

10217 Cabery Rd 1:15 pm to 3 pm $535,000

21043

8536 High Ridge Rd 12:30 pm to 3:45 pm $799,000

3603 Mill Lawn Ct 2 pm to 4 pm $529,900

2471 Vineyard Springs Way 2 pm to 4 pm $775,000

GLENWOOD

21738

3512 Winding Path Ct 1 pm to 3 pm $950,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13602 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $829,000

13561 Julia Manor Way 1 pm to 3 pm $900,000

WOODBINE

21797

5829 Woodbine Rd Noon to 2 pm $329,900

WOODSTOCK

21163

2111 Ganton Grn #e211 1 pm to 3 pm $279,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

10101 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,299,000

4977 Battery Lane #1-108 2 pm to 4 pm $334,500

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,350,000

4915 Hampden Lane #603 1 pm to 4 pm $1,439,000

4821 Montgomery Lane #602 2 pm to 4 pm $1,650,000

5013 Del Ray Ave 1 pm to 3 pm $1,650,000

8901 Battery Pl #34 2 pm to 4 pm $424,000

20816

592 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

8903 Ridge Pl 1 pm to 4 pm $1,195,000

8618 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,779,000

8413 Fenway Rd 1 pm to 4 pm $1,248,000

6712 Renita Lane 2 pm to 4 pm $739,000

6911 Radnor Rd 1 pm to 3 pm $2,795,000

7705 Beech Tree Rd 1 pm to 3 pm $799,000

5714 Glenwood Rd 2 pm to 4 pm $799,000

8216 River Quarry Pl 2 pm to 4 pm $1,169,000

BOYDS

20841

16600 Whites Ferry Rd Noon to 2 pm $599,900

BROOKEVILLE

20833

20800 Georgia Ave 2 pm to 5 pm $639,900

BURTONSVILLE

20866

4307 Leatherwood Ter 1 pm to 4 pm $270,000

14311 Bentley Park Dr 1 pm to 4 pm $765,000

CHEVY CHASE

20815

9004 Jones Mill Rd 2 pm to 4 pm $900,000

5500 Friendship Blvd #1809n 1 pm to 3 pm $565,000

3812 Raymond St 2 pm to 4 pm $1,150,000

4909 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $3,450,000

7500 Connecticut Ave 2 pm to 4 pm $1,150,000

3118 Brooklawn Ter 1 pm to 4 pm $999,000

9009 Kensington Pkwy 1 pm to 4 pm $1,365,000

CLARKSBURG

20871

23110 Basswood Hill Dr 1 pm to 3 pm $427,000

12830 Grand Elm St 1 pm to 3 pm $672,000

DARNESTOWN

20874

14301 Cervantes Ave 2 pm to 4 pm $859,000

DERWOOD

20855

13 Jeremy Ct 1 pm to 4 pm $484,900

GAITHERSBURG

20877

18033 Driftwood Ct 1 pm to 4 pm $250,000

203 Bookham Lane 1 pm to 3 pm $495,000

20878

521 Hendrix Ave 2 pm to 4 pm $889,900

105 Midsummer Dr 1 pm to 4 pm $769,900

426 Parkview Ave #426 2 pm to 4 pm $459,000

113 Treehaven St 1 pm to 4 pm $949,000

16900 Westbourne Ter 1 pm to 4 pm $478,000

13308 Scottish Autumn Lane 1 pm to 4 pm $750,000

20879

19902 Buhrstone Dr 2 pm to 4 pm $299,900

18609 Strawberry Knoll Rd 1 pm to 3 pm $689,000

7408 Kilcreggan Ter 1 pm to 3 pm $384,900

20882

10100 Nightingale St 2 pm to 4 pm $474,900

20886

10417 Mercado Way 1 pm to 4 pm $440,000

20234 Yankee Harbor Pl 2 pm to 4 pm $390,000

20008 Hob Hill Way 1 pm to 3:30 pm $344,900

GERMANTOWN

20874

14426 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $924,900

20493 Summersong Lane 1 pm to 3 pm $279,000

13109 Pickering Dr 1 pm to 3 pm $274,900

13607 Crusader Way 1 pm to 3 pm $420,000

18468 Stone Hollow Dr 1 pm to 4 pm $329,900

19214 Ranworth Dr 1 pm to 4 pm $558,000

13963 Lullaby Rd 11 am to 2 pm $375,000

HYATTSVILLE

20782

6029 10th Pl Noon to 3 pm $390,000

20784

7003 Shepherd St 2 pm to 4 pm $384,000

KENSINGTON

20895

10404 Summit Ave 1 pm to 3 pm $1,349,000

3108 Homewood Pkwy 2 pm to 4 pm $765,000

POTOMAC

20854

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $939,000

11601 Falls Rd 1 pm to 4 pm $839,900

7858 Heatherton Lane 2 pm to 4 pm $650,000

9207 Cambridge Manor Ct 2:30 pm to 4:30 pm $1,199,000

8613 Chateau Dr 1 pm to 4 pm $1,100,000

9008 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $1,590,000

8840 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $2,185,000

11040 River Rd 2 pm to 4 pm $1,350,000

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $1,899,900

10307 Snowpine Way 1:30 pm to 4 pm $1,090,000

9229 Copenhaver Dr 1 pm to 4 pm $839,900

ROCKVILLE

20850

13702 Lambertina Pl 1 pm to 4 pm $615,000

3 Barclay Ct 2 pm to 4 pm $735,000

628 Goldsborough Dr 1 pm to 4 pm $639,900

20852

807 Harrington Rd 1 pm to 3 pm $510,000

20853

14705 Chesterfield Rd 2 pm to 4 pm $929,000

4005 Wild Grape Ct 1 pm to 3 pm $897,000

SILVER SPRING

20901

10030 Dallas Ave 2 pm to 4 pm $524,000

710 Sonata Way 2 pm to 4 pm $599,000

10143 Sutherland Rd 2 pm to 4 pm $459,000

406 Granville Dr 2 pm to 4 pm $469,900

9710 Sutherland Rd 2 pm to 4 pm $499,900

20902

9920 Gardiner Ave 1 pm to 3 pm $795,000

11720 Stonington Pl Noon to 2 pm $499,000

20903

903 Burnt Crest Lane 1 pm to 4 pm $439,000

902 Burnt Crest Lane 2 pm to 4 pm $499,000

20904

13700 Modrad Way #8-A-13 Noon to 2 pm $180,000

2947 Shepperton Ter 1 pm to 3 pm $1,750

20906

4414 Emden St Noon to 2 pm $389,000

3508 Beret Lane 1 pm to 4 pm $559,000

20910

1009 S Mansion Dr 2 pm to 4 pm $895,000

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $725,000

TAKOMA PARK

20912

7527 Maple Ave #3 Noon to 3 pm $265,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4809 Garrett Ave 1 pm to 3 pm $499,990

BOWIE

20715

12621 Kornett Lane 11 am to 2 pm $334,000

20720

12335 Quilt Patch Lane 1:30 pm to 3:30 pm $349,900

20721

2610 Brooke Grove Rd 1 pm to 3 pm $520,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

415 Nova Ave 11 am to 2 pm $319,000

CLINTON

20735

12008 Deka Rd 11 am to 2 pm $400,000

COLLEGE PARK

20740

7407 Sweetbriar Dr 1 pm to 4 pm $365,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6710 Kipling Pkwy 1 pm to 4 pm $339,300

FORT WASHINGTON

20744

300 Bonhill Dr Noon to 1:30 pm $349,750

GREENBELT

20770

16-C Ridge Rd #c 1:30 pm to 3 pm $212,500

LANHAM

20706

9311 Geaton Park Pl 2 pm to 4 pm $399,000

RIVERDALE

20737

4707 Sheridan St Noon to 3 pm $2,700

SUITLAND

20746

4110 Candy Apple Lane #5 2 pm to 4 pm $199,900

TEMPLE HILLS

20748

5305 Tolson Rd 2 pm to 4 pm $365,000

5239 Kenstan Dr 11 am to 1 pm $369,900

UPPER MARLBORO

20772

12017 Fairway Manor Ct 2 pm to 4 pm $370,000

3601 Connemara Rd 1 pm to 3 pm $520,995

4057 Ranch Rd Noon to 4 pm $500,000

8417 Old Colony Dr S Noon to 2 pm $2,100

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

43137 Goldsborough Pl Noon to 2 pm $525,000

LEXINGTON PARK

20653