This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

— Kathy Orton

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

746 Pearson Point Pl 2 pm to 4 pm $650,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

1589 Eaton Way 2 pm to 4 pm $1,750,000

AD

910 Sextant Way 1 pm to 3 pm $355,000

21403

8 Spindrift Way Noon to 2 pm $415,000

7 Spa Creek Lndg #a 1 pm to 4 pm $675,000

515 Tayman Dr 1 pm to 3 pm $539,000

AD

98 Great Lake Dr 1 pm to 3 pm $624,900

52 Primrose Hill Lane Noon to 4 pm $774,900

103 Norma Aly Noon to 4 pm $540,000

21409

1506 Fawns Crossing 11 am to 1 pm $916,312

201 Meadowgate Dr 1 pm to 3 pm $749,000

1045 Broadview Dr 1:30 pm to 4 pm $314,900

ARNOLD

21012

1508 Grandview Rd 11 am to 1 pm $862,673

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $562,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $573,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $579,990

114 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $669,990

1406 Silver Oak Lane Noon to 4 pm $696,240

AD

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

CROFTON

21114

1724 Tarleton Way Noon to 2:30 pm $429,000

1802 Whites Ferry Pl 1 pm to 3 pm $2,100

CROWNSVILLE

21032

1023 Dockser Dr Noon to 2 pm $380,000

CURTIS BAY

21226

207 Matfield Ct 1 pm to 3 pm $429,900

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $350,000

AD

EDGEWATER

21037

214 Linden Ave 1 pm to 3 pm $354,987

209 Bethel Alley Noon to 4 pm $454,490

402 Lightship Landing Way Noon to 4 pm $462,490

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $467,110

313 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $455,110

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $452,110

305 Bright Light Ct Noon to 4 pm $468,110

AD

GLEN BURNIE

21060

7345 Mockingbird Cir 1 pm to 2 pm $2,400

314 Marley Neck Rd 1 pm to 3 pm $399,900

130 Bonnie View Rd Noon to 2 pm $334,900

7720 Warsaw Ave 1 pm to 4 pm $649,900

750 Millhouse Dr 2 pm to 4 pm $355,000

21061

406 Wistful Vista Ct 1 pm to 3 pm $305,000

164 Foxchase Dr 1 pm to 3 pm $265,000

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7637 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $338,170

7644 Stemhart Lane Noon to 4 pm $403,285

AD

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

7724 Cresap Lane 10:30 am to 4:30 pm $457,647

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $462,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $464,093

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

AD

8310 Meadowood Ct #116 10:30 am to 4:30 pm $466,846

1907 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $404,990

2908 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $441,990

3107 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $431,990

3109 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $432,990

3111 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $435,990

3115 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $433,990

3117 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $436,990

3105 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3119 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3108 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $403,990

2916 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $419,990

AD

7839 Otterbein Way Noon to 2 pm $463,800

LAUREL

20707

14313 Runabout Ct #21 1 pm to 3:30 pm $1,800

AD

6512 Walker Branch Dr Noon to 2 pm $483,000

6912 Redmiles Rd Noon to 2:30 pm $399,900

20723

11071 Birchtree Lane 1 pm to 3 pm $749,900

9157 River Hill Road Noon to 4 pm $564,990

9153 River Hill Road Noon to 4 pm $679,990

20724

8311 Brooktree St Noon to 3 pm $334,999

LINTHICUM

21090

303 Sudbury Rd 1 pm to 3 pm $323,900

MILLERSVILLE

21108

703 Eachann Lane 12:30 pm to 2 pm $850,000

422 Kosmill Dr Noon to 4 pm $599,990

325 Ahearn Ct 11 am to 1 pm $249,000

8329 Pondview Dr 11 am to 1 pm $490,000

ODENTON

21113

306 Gatehouse Lane #b 11 am to 2 pm $195,000

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $659,990

8010 Orchard Grove Rd Noon to 2 pm $385,000

AD

1920 Tuckahoe Ct Noon to 4 pm $396,745

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $385,990

AD

2255 Pagefield Noon to 4 pm $458,945

3014 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $674,990

PASADENA

21122

400 Pleasantview Ave 1 pm to 3 pm $459,000

3491 Old Crown Dr Noon to 2 pm $205,000

8028 Escalon Ave Noon to 2 pm $307,000

8408 Forest Dr Noon to 2 pm $305,000

SEVERN

21144

1797 Sea Pine Cir 12:30 pm to 2 pm $2,125

1157 Sicily Lane Noon to 4 pm $364,000

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $397,040

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $391,040

7760 Venice Lane Noon to 4 pm $410,200

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $405,140

7764 Venice Lane Noon to 4 pm $400,140

7768 Venice Lane Noon to 4 pm $399,140

7770 Venice Lane Noon to 4 pm $418,200

AD

SEVERNA PARK

21146

110 Cedar Rd 9 am to 11 am $525,000

739 Mccann Rd 1 pm to 3 pm $519,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3693 Brookeside Dr 11 am to 1 pm $329,900

DUNKIRK

20754

1731 S Plantation Dr 1 pm to 3 pm $545,000

AD

LUSBY

20657

479 Cardinal Dr 11 am to 1 pm $220,000

623 Gunsmoke Trl 11 am to 2 pm $249,900

SOLOMONS

20688

56 Bean Rd Noon to 3 pm $949,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

15511 Brinton Way Noon to 3 pm $427,000

INDIAN HEAD

20640

104 Riverside Run Dr 1 pm to 1 pm $1,650

MECHANICSVILLE

20659

27226 Cat Creek Rd 11 am to 2 pm $399,900

25462 Leon Dr 11 am to 1:30 pm $388,000

PORT TOBACCO

20677

7995 Norwich Ct 11 am to 2 pm $549,900

WALDORF

20601

10329 Cassidy Ct Noon to 3 pm $399,900

AD

15825 Plumage Lane Noon to 2 pm $529,500

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2879 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $334,990

2963 Chalkstone Pl Noon to 4 pm $369,990

11268 Flagstaff Pl Noon to 4 pm $349,305

11264 Flagstaff Pl Noon to 4 pm $364,030

20602

2438 Pimlico Ct Noon to 2 pm $230,000

20603

3026 Lundt Ct 12:30 pm to 2:30 pm $420,000

3830 Ocean Sunfish Ct 11 am to 2 pm $340,000

AD

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

9136 Alexis Lane 11 am to 6 pm $530,000

WHITE PLAINS

20695

11283 Rippling River Ct Noon to 4 pm $475,460

5227 Calvada Ct Noon to 4 pm $551,480

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

3032 Jacobs Garden 11 am to 1 pm $489,900

11306 Daysville Rd 11 am to 3 pm $799,000

232 E 7th St Noon to 2 pm $449,900

6140 Newport Ter Noon to 3 pm $309,900

21702

819 Badger Ave Noon to 4 pm $322,990

21703

6912 Representation Lane Noon to 4 pm $365,990

6914 Representation Lane Noon to 4 pm $349,990

6916 Representation Lane Noon to 4 pm $361,000

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $388,000

21704

5806 Zoe Lane Noon to 4 pm $501,880

5802 Zoe Lane Noon to 4 pm $537,835

5810 Zoe Lane Noon to 4 pm $514,495

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $535,680

IJAMSVILLE

21754

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $589,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $564,900

AD

3106 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $619,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $644,990

JEFFERSON

21755

4730 Old Middletown 1 pm to 3 pm $499,000

MONROVIA

21770

12529 Fingerboard Rd Noon to 2 pm $500,000

NEW MARKET

21774

6206 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $599,990

6208 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $579,990

6210 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $614,990

9914 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $478,290

6520 Nightingale Ct 2 pm to 4 pm $834,800

POINT OF ROCKS

21777

1636 Gibbons Rd 1 pm to 3 pm $324,900

URBANA

21704

9227 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9245 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9279 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9264 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $514,990

8803 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $489,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

8795 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $549,990

8799 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $539,990

WOODSBORO

21798

110 Copper Oaks Ct 1 pm to 3 pm $350,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5844 Wyndham Cir #303 1 pm to 4 pm $265,000

10429 Owen Brown Rd 2 pm to 4 pm $825,000

21045

8513 Window Latch Way 2 pm to 4 pm $550,000

21046

7102 Willow Brook Way Noon to 2 pm $429,500

9554 Quarry Bridge Ct 1 pm to 3 pm $245,000

ELKRIDGE

21075

7374 Matchbox Aly 1 pm to 3 pm $365,000

6250 Lawyers Hill Rd Noon to 2 pm $699,000

ELLICOTT CITY

21042

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $716,740

21043

7998 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $529,990

GLENWOOD

21738

3512 Winding Path Ct 1 pm to 3 pm $950,000

MONTGOMERY COUNTY

CLARKSBURG

20871

23514 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $362,036

23407 Harnes Point Dr 10:30 am to 4:30 pm $374,990

23520 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $359,719

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

23522 Overlook Park Dr #201 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23516 Overlook Park Dr #00704 10:30 am to 4:30 pm $356,660

23524 Overlook Park Dr #1504 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #1604 10:30 am to 4:30 pm $359,990

13001 Martz St #0 10:30 am to 4:30 pm $471,186

21913 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21917 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

GAITHERSBURG

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

210 Decoverly Dr #10003 10:30 am to 4:30 pm $612,248

210 Decoverly Dr #105 10:30 am to 4:30 pm $499,990

210 Decoverly Dr #20503 10:30 am to 4:30 pm $569,005

20882

26201 Long Corner Rd Noon to 2 pm $599,900

20886

9954 Hellingly Pl #182 11 am to 1 pm $1,425

GERMANTOWN

20874

18101 Cloppers Mill Ter #12-K 11 am to Noon $165,000

12810 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $403,475

20396 Stol Run 10:30 am to 4:30 pm $413,494

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $472,357

3330 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $469,507

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $479,990

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20361 Century Blvd #174 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $349,990

12822 Cloverleaf Center Dr #156 10:30 am to 4:30 pm $407,092

18734 Curry Powder Lane 11 am to 1 pm $250,000

20573 Summersong Lane 2 pm to 4 pm $2,100

12546 Laurel Grove Pl 1 pm to 2:30 pm $1,495

20876

20039 Dunstable Cir #310 11 am to 1 pm $229,900

21929 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $524,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $564,990

21937 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

HYATTSVILLE

20782

5422 Sargent Rd 1 pm to 4 pm $379,000

KENSINGTON

20895

9505 Culver St 1 pm to 3 pm $899,500

ROCKVILLE

20850

587 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $618,528

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $639,990

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

591 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $706,287

20852

10401 Grosvenor Pl #1306 2 pm to 4 pm $2,300

SILVER SPRING

20902

2614 Henderson Ave Noon to 2 pm $549,000

20905

2113 Countryside Dr 2 pm to 4 pm $425,000

2015 Mayflower Dr Noon to 2 pm $489,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20720

5211 Shamrocks Delight Dr #116a 1 pm to 3 pm $429,000

20721

1702 Fraser Fir Ct 1 pm to 2 pm $375,000

13001 Contee Manor Rd 11 am to 1 pm $829,900

CLINTON

20735

12428 Hillantrae Dr Noon to 2 pm $575,000

6712 Craig Lane 11 am to 2 pm $499,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

6115 W Hil Mar Cir Noon to 2 pm $260,000

FORT WASHINGTON

20744

705 Proxmire Cir Noon to 2 pm $340,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $308,490

LANHAM

20706

10169 Dorsey Lane 1 pm to 3 pm $425,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #517 1 pm to 3 pm $2,400

NEW CARROLLTON

20784

7918 Legation Rd Noon to 1:30 pm $2,500

OXON HILL

20745

5429 Woodland Blvd Noon to 3 pm $375,000

815 Admirals Way #313 1 pm to 4 pm $549,000

RIVERDALE

20737

4707 Sheridan St Noon to 3 pm $2,700

SPRINGDALE

20774

9007 Ardmore Rd 1 pm to 4 pm $342,000

TEMPLE HILLS

20748

6706 Coolridge Rd 11 am to 2 pm $379,999

5305 Tolson Rd 1 pm to 4 pm $365,000

UPPER MARLBORO

20772

3900 Rock Spring Dr Noon to 4 pm $443,570

9103 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $412,770

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

13804 Carlene Dr 12:30 pm to 2:30 pm $465,000

14615 Crescent Dr Noon to 3 pm $330,000

15210 Peerless Ave 11 am to 2 pm $1,780

11401 Dappled Grey Way 1 pm to 3 pm $937,000

5002 Whittington Lane 2 pm to 3:30 pm $575,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $332,990

13718 Hebron Lane 11 am to 5 pm $589,990

13711 Hebron Lane 11 am to 5 pm $669,990

13808 Hebron Lane 11 am to 5 pm $629,990

13608 Hebron Lane 11 am to 5 pm $604,990

13602 Hebron Lane 11 am to 5 pm $644,990

2014 Fittleworth Ter 1 pm to 3 pm $556,900

11257 Kettering Pl 1 pm to 4 pm $225,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

45250 Cal Acres Lane 11 am to 2 pm $307,000

43755 Winterberry Way Noon to 4 pm $232,640

23464 Lilliflora Dr Noon to 4 pm $472,030

43852 Eucalyptus Way Noon to 4 pm $292,730

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

23371 Thuja Lane 11 am to 6 pm $309,040

23332 Calla Way 11 am to 2 pm $372,000

23283 Lakeview Dr 11 am to 2 pm $310,000

45455 Havenridge St Noon to 2 pm $448,000

DRAYDEN

20630

46437 Hyatt Ct 11 am to 1:30 pm $500,000

HOLLYWOOD

20636

25797 Whiskey Creek Rd Noon to 3 pm $669,900

LEONARDTOWN

20650

39730 Red Oak Rd 11 am to 2 pm $385,000

43536 Bayberry Ct 11 am to 1 pm $395,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

12 Mckendree Ave 1 pm to 3 pm $515,000

1000 Gomoljak Lane 1 pm to 3 pm $699,900

38 Murray Ave 1 pm to 3 pm $600,000

21403

25 Hull Ave Noon to 2 pm $1,475,000

1003 Paca Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

7 Georgetown Ct #1 Noon to 2 pm $234,500

CHURCHTON

20733

5605 W Carvel Dr 1 pm to 3 pm $349,900

CROFTON

21114

1323 Foggy Turn #21 1 pm to 4 pm $371,990

1298 Foggy Turn #40 Noon to 4 pm $409,990

1304 Little Pax Run Noon to 4 pm $485,990

CROWNSVILLE

21032

1500 Habersham Pl 1 pm to 3 pm $799,900

1065 Generals Hwy 1 pm to 3 pm $549,950

DAVIDSONVILLE

21035

1019 Double Gate Rd 11 am to 1 pm $779,900

EDGEWATER

21037

190 Tilden Way 1 pm to 3 pm $354,000

1916 Ridgeville Rd 2 pm to 4 pm $253,900

250 S River Landing Rd 1 pm to 3 pm $899,900

GLEN BURNIE

21060

510 Walters Pl Noon to 3 pm $347,500

7650 3rd Ave 1 pm to 3 pm $289,900

21061

1206 Whitman Dr 1 pm to 3 pm $294,900

1605 Lorimer Rd 1 pm to 3 pm $229,900

HANOVER

21076

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

1730 Maco Dr 1 pm to 3 pm $650,000

LAUREL

20707

6320 Sandy St 2 pm to 4 pm $390,000

20723

10587 Hunters Way Noon to 2 pm $590,000

8737 Boulder Ridge Rd 1 pm to 3 pm $550,000

20724

244 Elkton S 1 pm to 3 pm $344,800

MILLERSVILLE

21108

182 Pasadena Rd Noon to 2 pm $699,000

PASADENA

21122

7662 Beth Noelle Ct 1 pm to 3 pm $245,000

8623 Houlton Harbour 1 pm to 3 pm $249,900

8002 Caliburn Ct Noon to 2 pm $324,900

719 215th St 1 pm to 3 pm $289,000

SEVERN

21144

1808 Autumn Glo Ter 1 pm to 3 pm $424,990

7838 Sunhaven Way 1 pm to 3 pm $425,000

8236 Saint Francis Dr 1 pm to 3 pm $699,900

1007 Floretty Ct 1 pm to 3 pm $669,950

779 Tobbin Ct 1 pm to 3 pm $319,900

SHADY SIDE

20764

1710 Bayview Rd 1 pm to 3 pm $349,222

16546 Trenton Rd Noon to 2 pm $305,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

13549 Osprey Lane 2 pm to 4 pm $345,000

HUNTINGTOWN

20639

5132 Shore Dr 2 pm to 5 pm $399,982

3240 Saber Rd 1 pm to 3 pm $754,900

4307 Barberry Dr 2 pm to 5 pm $694,900

LUSBY

20657

406 Lake Dr 10 am to Noon $244,900

OWINGS

20736

8014 Portland Ct 1 pm to 3 pm $459,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

17006 Madrillon Way 1 pm to 3 pm $425,000

14505 Cactus Hill Rd 11 am to 1 pm $1,300,000

BRANDYWINE

20613

21711 Meadow Wood Lane Noon to 2 pm $383,900

LA PLATA

20646

128 E Quail Lane 1 pm to 3 pm $350,000

WALDORF

20602

-B Ratcliff Pl #35-Kr Noon to 2 pm $150,000

3001 Huntington Cir 1 pm to 4 pm $337,900

20603

5730 Springfish Pl 1 pm to 4 pm $199,900

WHITE PLAINS

20695

9992 Wamsley Ct 1 pm to 3 pm $425,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2180 S Criss Ford Rd 2 pm to 4 pm $550,000

BRUNSWICK

21716

20 N Virginia Ave 1 pm to 4 pm $259,900

10 Third Avenue 1 pm to 3 pm $329,900

8 3rd Avenue 1 pm to 3 pm $319,900

106 W Orndorff Dr 1 pm to 3 pm $179,900

1141 Dargon Quarry 1:30 pm to 3:30 pm $499,000

FREDERICK

21701

221 E 6th St 1 pm to 3 pm $258,900

2459 Merchant St 2 pm to 4 pm $374,900

10007 Old Liberty Rd Noon to 2 pm $290,000

421 N Bentz St 1 pm to 3 pm $295,000

21702

1911 Sawmill Ct 1 pm to 3 pm $433,000

21703

601 Himes Ave #ii102 1 pm to 3 pm $144,900

4901 Caverness Ct 1 pm to 3 pm $449,999

21704

6140 Bartonsville Rd 1:30 pm to 3:30 pm $385,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

MOUNT AIRY

21771

2109 Scarlet Way 1 pm to 3 pm $649,000

201 Contour Rd 12:30 pm to 3 pm $299,900

3911 Turf Ct N 1 pm to 4 pm $540,000

MYERSVILLE

21773

13204 Stottlemyer Rd 1 pm to 3 pm $339,900

2756 Flint Ridge Dr 1 pm to 3 pm $425,000

NEW MARKET

21774

6849 E Shavano Rd Noon to 2 pm $585,000

URBANA

21704

9210 Bealls Farm Rd 11 am to 2 pm $524,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

11531 Little Patuxent Pkwy 1 pm to 3 pm $339,900

21045

6209 Yellow Dawn Ct Noon to 2 pm $370,000

9474 Wandering Way Noon to 5 pm $379,999

21046

9503 Lady Bug Row 1 pm to 3 pm $425,000

ELLICOTT CITY

21042

2740 Cheekwood Cir 1 pm to 3 pm $675,000

2917 Chainita Ct 1 pm to 3 pm $729,000

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,395,000

21043

8002 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $568,990

5632 Montgomery Rd 2 pm to 4 pm $274,999

8536 High Ridge Rd 12:30 am to 3 pm $799,000

6301 Woodcrest Dr 11 am to 2 pm $442,995

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

8532 Ellicott View Rd Noon to 2 pm $650,000

3603 Mill Lawn Ct 1 pm to 4 pm $529,900

GLENWOOD

21738

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $639,900

WEST FRIENDSHIP

21794

3135 Stiles Way 1 pm to 3 pm $1,030,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7834 Aberdeen Rd 1 pm to 3 pm $2,495,000

7405 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $2,950,000

5450 Whitley Park Ter #811 1 pm to 3 pm $449,900

4821 Montgomery Lane #706 2 pm to 4 pm $1,450,000

10101 Dickens Ave 1 pm to 3 pm $1,270,000

4801 Fairmont Ave #706 Noon to 2 pm $309,900

20816

4817 Park Ave 1 pm to 3 pm $1,575,000

5337 Massachusetts Ave 2 pm to 3 pm $968,000

20817

7420 Westlake Ter #go3 2 pm to 4 pm $359,000

7717 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $1,975,000

BOYDS

20841

12817 Ethel Rose Way 1 pm to 3 pm $409,000

15435 Barnesville Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

CABIN JOHN

20818

20 Froude Cir 1 pm to 3 pm $549,000

CHEVY CHASE

20815

3202 Cummings Lane 1 pm to 4 pm $1,425,000

4620 N Park Ave #1109e 1 pm to 3 pm $529,000

7500 Connecticut Ave 2 pm to 4 pm $1,075,000

3521 Cummings Lane 1 pm to 4 pm $1,799,000

CLARKSBURG

20871

14007 Stilt St 1 pm to 4 pm $845,000

22023 Broadway Ave #402m 2 pm to 4 pm $399,900

DAMASCUS

20872

9943 Valley Park Dr 1 pm to 3 pm $260,000

9915 Founders Way 1 pm to 4 pm $629,900

DARNESTOWN

20878

14901 Turkey Foot Rd 1 pm to 4 pm $749,000

15312 Masonwood Dr 1 pm to 3 pm $1,368,000

DERWOOD

20855

13 Jeremy Ct 1 pm to 4 pm $484,900

GAITHERSBURG

20878

121 Treehaven St 1 pm to 4 pm $1,089,900

9 Letterman Ct 1 pm to 3 pm $650,000

434 Parkview Ave 1 pm to 3:30 pm $449,000

311 High Gables Dr #109 1 pm to 4 pm $360,000

15 Honey Brook Lane 1 pm to 3 pm $330,000

7 Circuit Ct #25-4 2 pm to 5 pm $359,900

20879

9246 Hummingbird Ter 1 pm to 3 pm $299,900

20882

9211 Warfield Rd 1 pm to 4 pm $599,900

GERMANTOWN

20874

13018 Open Hearth Way 1 pm to 4 pm $269,000

12648 Black Saddle Lane 1 pm to 3 pm $324,900

13127 Wonderland Way #12-129 2 pm to 4 pm $194,900

20876

11830 Boland Manor Dr 2 pm to 4 pm $429,900

11934 Weybridge Lane 1 pm to 4 pm $412,000

HYATTSVILLE

20781

5105 Crittenden St Noon to 3 pm $375,000

20782

1009 Chillum Rd #404 2 pm to 4 pm $129,999

KENSINGTON

20895

10404 Summit Ave Noon to 2 pm $1,349,000

3160 Plyers Mill Rd 2 pm to 4 pm $465,000

11222 Mitscher St Noon to 3 pm $549,000

NORTH BETHESDA

20852

10101 Grosvenor Pl #1903 2 pm to 4 pm $275,000

930 Rose Ave #1905 Noon to 3 pm $799,900

11700 Old Georgetown Rd #1402 1 pm to 3 pm $724,900

NORTH POTOMAC

20878

12341 Sweetbough Ct 1 pm to 4 pm $465,000

11623 Pleasant Meadow Dr 1 pm to 3 pm $499,000

OLNEY

20832

16866 Batchellors Forest Rd 2 pm to 4 pm $1,095,000

POOLESVILLE

20837

17434 Hoskinson Rd Noon to 2 pm $239,888

POTOMAC

20854

7 Van Dyck Ct 1 pm to 4 pm $915,000

11825 Charen Lane 2 pm to 5 pm $1,199,999

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $939,000

9311 Harrington Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

ROCKVILLE

20850

612 Northcliffe Dr 1 pm to 3 pm $549,900

118 Monroe St #1410 1 pm to 4 pm $285,000

517 Casey Lane 1 pm to 4 pm $579,000

20852

11710 Old Georgetown #314 1 pm to 3 pm $519,900

5750 Bou Ave #1810 1:30 pm to 3:30 pm $799,000

11315 Commonwealth Dr #304 1 pm to 4 pm $389,000

5750 Bou Ave #812 1 pm to 3 pm $499,900

20853

2507 Baltimore Rd #7 2 pm to 4 pm $200,000

5558 Burnside Dr 1 pm to 3 pm $310,000

4005 Wild Grape Ct 2 pm to 4 pm $897,000

4109 Great Oak Rd Noon to 2 pm $725,000

20855

7604 Indian Hills Dr 1 pm to 4 pm $399,900

SILVER SPRING

20901

10030 Dallas Ave 1 pm to 3 pm $524,000

9418 Thornhill Rd 2 pm to 4 pm $649,900

20904

1702 Whitehall Dr 2 pm to 4 pm $469,999

20906

13013 Estelle Rd 1 pm to 4 pm $489,900

10 Wilcox Ct 1 pm to 3 pm $319,999

13909 Blair Stone Lane 1 pm to 3 pm $480,000

20910

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $675,000

WASHINGTON GROVE

20880

111 Chestnut Ave 1 pm to 4 pm $449,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20716

3414 Ephron Cir 1 pm to 3 pm $239,000

20720

4909 Earths Bounty Dr 1 pm to 3 pm $425,000

CLINTON

20735

6811 Eilerson St 1 pm to 3 pm $349,000

FORT WASHINGTON

20744

1025 Broadview Rd 11 am to 4 pm $399,900

300 Bonhill Dr 1 pm to 3 pm $349,750

6902 Captain Edward Toppins Ct 2 pm to 4 pm $489,900

6900 Noah Dr 1 pm to 5 pm $279,950

GLENN DALE

20769

12601 King Arthur Ct 1 pm to 4 pm $464,999

GREENBELT

20770

5306 N Center Dr 1 pm to 3 pm $369,000

15-Q Laurel Hill Rd 11 am to 2 pm $159,900

12-H Hillside Rd 1 pm to 3 pm $196,900

56-B Crescent Rd 1 pm to 3 pm $212,000

LANHAM

20706

2503 Campus Way N 1 pm to 3 pm $385,000

MOUNT RAINIER

20712

3703 36th St 2 pm to 4 pm $449,000

4011 37th St 1 pm to 3 pm $319,900

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #711 1 pm to 4 pm $449,000

157 Fleet St #412 2 pm to 4 pm $325,000

OXON HILL

511 Rampart Way #20 2 pm to 4 pm $739,900

TEMPLE HILLS

20748

5200 Lorraine Dr 2 pm to 4 pm $369,000

UPPER MARLBORO

20772

10210 Lily Green Ct 1 pm to 4 pm $499,900

3601 Connemara Rd 1 pm to 3 pm $499,995

12017 Fairway Manor Ct 2 pm to 4 pm $370,000

10604 Gay Ct 1 pm to 4 pm $330,000

12828 Town Center Way 1 pm to 3 pm $319,500

7404 Havre Turn 1 pm to 4 pm $324,900

20774

1701 Fernwood Dr 2 pm to 4 pm $360,000

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

43635 Lifelong Landing Lane 3 pm to 5 pm $675,000

LEONARDTOWN

20650