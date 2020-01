This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1589 Eaton Way Noon to 2 pm $1,685,000

2741 Poplar Lane 1 pm to 4 pm $2,500,000

812 Moran Dr 11 am to 1 pm $760,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

AD

700 Caleb Lane 1 pm to 3 pm $849,900

607 Captain John Brice Way 11:30 am to 2 pm $410,000

21403

52 Primrose Hill Lane Noon to 4 pm $749,000

AD

103 Norma Aly Noon to 4 pm $540,000

303 State St 1 pm to 3 pm $1,199,000

515 Tayman Dr Noon to 2 pm $539,000

1233 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $695,000

806 Tyler Ave 2 pm to 4 pm $435,900

21409

707 Buoy Ct 2 pm to 4 pm $599,000

ARNOLD

21012

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $555,990

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $566,990

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $579,990

114 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $669,990

1406 Silver Oak Lane Noon to 4 pm $696,240

111 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $599,990

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

AD

CROFTON

21114

1731 Fernham Ct 11:30 am to 2 pm $255,000

1802 Whites Ferry Pl 1 pm to 3 pm $2,100

1831 Ralston Pl Noon to 2 pm $425,000

CROWNSVILLE

21032

382 Holly Trl 2 pm to 5 pm $365,000

1302 Eva Gude Dr Noon to 2 pm $1,575,000

CURTIS BAY

21226

207 Matfield Ct 1 pm to 3 pm $429,900

AD

DEALE

20751

506 Deale Rd Noon to 3 pm $994,000

EDGEWATER

21037

209 Bethel Alley Noon to 4 pm $448,990

402 Lightship Landing Way Noon to 4 pm $449,000

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $459,000

313 Bright Light Ct Noon to 4 pm $444,000

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $444,000

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $447,000

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $444,000

305 Bright Light Ct Noon to 4 pm $459,000

AD

1619 Havre De Grace Rd. Dr 1 pm to 3 pm $1,735

2947 Edgewater Dr 11 am to 1 pm $399,900

4 Deepwater Ct Noon to 3 pm $1,485,000

GAMBRILLS

21054

507 Timber Wood Ct 11 am to 1 pm $529,000

GLEN BURNIE

21060

314 Marley Neck Rd 1 pm to 3 pm $399,900

1004 Pultney Lane Noon to 2 pm $337,000

845 S Shore Dr 11 am to 2 pm $850,000

21061

387 Phirne Rd W Noon to 2 pm $295,000

HANOVER

21076

3108 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $403,990

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

AD

2908 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $426,990

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

3107 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $426,990

3109 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $427,990

3111 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $435,990

3115 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $433,990

AD

3117 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $436,990

3105 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3119 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

2916 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $419,990

6245 Fairbourne Ct 10 am to Noon $425,000

2904 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $425,990

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

7724 Cresap Lane 10:30 am to 4:30 pm $457,647

8293 Meadowood Dr #13801 10:30 am to 4:30 pm $462,421

8306 Meadowood Dr #118 10:30 am to 4:30 pm $464,093

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

8310 Meadowood Ct #116 10:30 am to 4:30 pm $466,846

1907 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $409,990

AD

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $342,490

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $404,990

AD

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7637 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $338,170

LAUREL

20708

9250 Cherry Lane #1 1 pm to 3 pm $209,999

9223 Briarchip St 1 pm to 3 pm $380,000

20723

9157 River Hill Road Noon to 4 pm $558,990

9153 River Hill Road Noon to 4 pm $674,990

9753 Northern Lakes Lane 10:30 am to 12:30 pm $449,900

9414 All Saints Rd Noon to 2 pm $410,000

11071 Birchtree Lane 1 pm to 3 pm $749,900

LOTHIAN

20711

610 Traveller Ct 11 am to 2 pm $665,000

MILLERSVILLE

21108

422 Kosmill Dr 1 pm to 4 pm $599,990

325 Ahearn Ct 11 am to 1 pm $239,000

8329 Pondview Dr 11 am to 1 pm $484,990

322 Red Magnolia Ct 1 pm to 3 pm $649,900

ODENTON

21113

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $382,590

AD

1715 Red Fox Trl Noon to 4 pm $398,595

2255 Pagefield Noon to 4 pm $429,000

AD

2024 Hinshaw Dr Noon to 4 pm $440,190

1727 Red Fox Trl Noon to 4 pm $390,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $659,990

PASADENA

21122

8454 Miramar Rd 2 pm to 4 pm $325,000

400 Pleasantview Ave 1 pm to 3 pm $449,000

8055 Maywood Ave 1 pm to 3 pm $285,000

711 E Shore Rd Noon to 2 pm $255,000

8560 Beacon Point Rd 1 pm to 3 pm $248,000

8666 Scorton Harbour 2 pm to 4 pm $250,000

SEVERN

21144

7800 Canter Ct 11 am to 1 pm $2,000

1133 Reece Rd 1 pm to 3 pm $529,900

1159 Sicily Lane Noon to 4 pm $360,990

1103 Chevron Rd Noon to 4 pm $689,990

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $397,040

AD

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $391,040

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $400,990

7770 Venice Lane Noon to 4 pm $418,200

7775 Venice Lane Noon to 4 pm $401,825

SEVERNA PARK

21146

319 Old County Rd 1 pm to 3 pm $349,000

AD

213 Baltimore Annapolis Blvd 11 am to 1 pm $360,000

506 Evergreen Rd 1 pm to 3 pm $489,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3693 Brookeside Dr 11 am to 1 pm $329,900

LUSBY

20657

11546 Senora Lane 11 am to 1 pm $289,900

PRINCE FREDERICK

20678

6055 Dawn Dr 1 pm to 1:30 pm $1,650

SOLOMONS

20688

1106 Back Creek Loop 11 am to 2 pm $249,000

1371 Schooner Loop 11 am to 2 pm $299,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14301 Owings Ave 1 pm to 3 pm $599,900

15989 Meandering Dr 10:15 am to 1:30 pm $450,000

AD

CHARLOTTE HALL

20622

7760 Carrico Mill Lane 11 am to 1 pm $320,000

INDIAN HEAD

20640

104 Riverside Run Dr 11 am to 1 pm $1,650

MECHANICSVILLE

20659

26293 Forest Hall Dr Noon to 2 pm $499,800

WALDORF

20601

2483 Shawnee Lane Noon to 3 pm $279,000

2115 Creeks Edge Lane Noon to 2 pm $420,000

3244 Careysbrook Ct 1 pm to 3 pm $325,000

AD

2876 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $336,765

20602

11668 Heart River Ct Noon to 2:30 pm $381,000

0 Golden Gate Ct 11 am to 6 pm $326,490

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

9136 Alexis Lane 11 am to 6 pm $530,000

WHITE PLAINS

20695

5548 Wordsworth Place 1 pm to 3 pm $314,185

3819 Whippoorwill Lane 11 am to 2 pm $327,500

11283 Rippling River Ct Noon to 4 pm $459,000

5227 Calvada Ct Noon to 4 pm $547,990

11287 Rippling River Ct Noon to 4 pm $469,990

5401 Spotswood Pl Noon to 2 pm $355,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1417 Village Green Way Noon to 2 pm $384,900

FREDERICK

21701

406 Center St 1 pm to 3 pm $419,000

2669 Brook Valley Rd 1 pm to 3 pm $649,900

3011 Cloister Way 2 pm to 4 pm $374,900

3032 Jacobs Garden 1 pm to 4 pm $489,900

221 E 6th St 1 pm to 3 pm $258,900

2302 Roe Lane 1 pm to 3 pm $579,900

36 Maxwell Sq 1 pm to 3 pm $469,900

AD

232 E 7th St 1 pm to 3 pm $449,900

21702

527 Grant Pl 11 am to 1 pm $369,900

800 Heather Ridge Dr #19h 1 pm to 3 pm $105,000

819 Badger Ave Noon to 4 pm $322,990

2108 Caisson Rd 1 pm to 5 pm $420,000

21703

6912 Representation Lane Noon to 4 pm $358,990

6916 Representation Lane Noon to 4 pm $354,990

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $374,990

7029 Antebellum Way Noon to 4 pm $331,350

21704

3006 Thurston Rd 3 pm to 5 pm $375,000

5806 Zoe Lane Noon to 4 pm $504,990

5802 Zoe Lane Noon to 4 pm $537,835

5805 Zoe Lane Noon to 4 pm $495,990

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $539,275

5705 Stone School Lane Noon to 4 pm $523,155

IJAMSVILLE

21754

10382 Springside Ter Noon to 4 pm $799,900

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $589,990

3123 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $564,900

3106 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $619,990

3108 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $644,990

JEFFERSON

21755

4730 Old Middletown 1 pm to 3 pm $499,000

MIDDLETOWN

21769

9 Wash House Cir 1 pm to 3 pm $315,000

NEW MARKET

21774

6520 Nightingale Ct Noon to 2 pm $834,800

9914 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $478,290

6754 W Lakeridge Rd 2 pm to 4 pm $319,900

10154 Vantage Point Ct 1 pm to 3 pm $450,000

POINT OF ROCKS

21777

3802 Misty Hollow Rd 2 pm to 4 pm $309,900

THURMONT

21788

13323 Jimtown Rd Noon to 2 pm $459,900

URBANA

21704

9227 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9245 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9279 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9264 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $514,990

8803 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $489,990

9233 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

8795 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $549,990

8799 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $539,990

WOODSBORO

21798

110 Copper Oaks Ct 1 pm to 3 pm $350,000

HOWARD COUNTY

ELLICOTT CITY

21042

9308 Rock Meadow Dr Noon to 2 pm $570,000

9721 Treyburn Ct 1 pm to 3 pm $810,000

21043

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

8002 Hillsborough Rd Noon to 4 pm $529,990

7998 Hillsborough Rd Noon to 4 pm $524,990

3004 Westchester Ave Noon to 2 pm $335,000

GLENWOOD

21738

2960 Route 97 Noon to 3 pm $1,250,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5450 Whitley Park Ter #811 1 pm to 3 pm $449,900

CLARKSBURG

20871

21840 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21836 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

13036 Martz St Noon to 4 pm $484,700

13040 Martz St Noon to 4 pm $528,800

14024 Stilt Noon to 2 pm $3,850

13745 Petrel St 1 pm to 3 pm $449,900

23514 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $362,036

23520 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $359,719

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

23522 Overlook Park Dr #201 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23516 Overlook Park Dr #00704 10:30 am to 4:30 pm $356,660

23524 Overlook Park Dr #1504 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #1604 10:30 am to 4:30 pm $359,990

GAITHERSBURG

20878

428 Salk Circle 1 pm to 3 pm $1,499,900

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

210 Decoverly Dr #10003 10:30 am to 4:30 pm $612,248

210 Decoverly Dr #105 10:30 am to 4:30 pm $499,990

210 Decoverly Dr #20503 10:30 am to 4:30 pm $569,005

20879

415 Christopher Ave #106, Apt. 13 1 pm to 3 pm $158,900

GERMANTOWN

20874

13407 Demetrias Way Noon to 2 pm $285,000

18819 Harmony Woods Lane 11 am to 1 pm $354,900

20396 Stol Run 10:30 am to 4:30 pm $413,494

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $474,642

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $482,490

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $442,990

20361 Century Blvd #174 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #173 10:30 am to 4:30 pm $349,990

12822 Cloverleaf Center Dr #156 10:30 am to 4:30 pm $407,092

20876

13002 Woodcutter Cir #159 2 pm to 4 pm $380,000

21929 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $524,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $564,990

21937 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

KENSINGTON

20895

4012 Spruell Dr 1 pm to 3 pm $649,999

ROCKVILLE

20850

878 New Mark Esplanade Noon to 2 pm $485,000

12500 Park Potomac Ave #504s 1 pm to 4 pm $765,000

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

921 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $639,990

919 King Farm Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $579,990

20851

2209 Stanley Ave 11 am to 1 pm $389,900

SILVER SPRING

20902

10804 Jewett St 1 pm to 4 pm $419,000

20903

2010 Forest Hill Dr 1 pm to 4 pm $550,000

20906

14803 Cherry Leaf Ter 1 pm to 4 pm $475,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4410 Greenwood Rd 11 am to 2 pm $375,000

BOWIE

20716

3820 Envision Ter 2 pm to 4 pm $305,000

20720

4918 Matapeakes Bounty Dr 1 pm to 3 pm $430,000

12800 Gladys Retreat Cir #57 1 pm to 4 pm $389,900

5211 Shamrocks Delight Dr #116a 1 pm to 3 pm $429,000

20721

14400 Darren Ct 1 pm to 3 pm $749,000

2409 Brooke Grove Rd 1 pm to 3 pm $455,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

22 Chamber Ave 2 pmto 4 am $281,500

7203 Walker Mill Rd 2 pm to 4 pm $355,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

5306 Plaza Cir 11:30 am to 1:30 pm $289,900

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

5901 L St 1 pm to 2 pm $1,399

FORT WASHINGTON

20744

9305 Loughran Rd 1 pm to 5 pm $340,000

1915 High Timber Rd 11 am to 1:30 pm $360,000

7201 Webster Turn Noon to 2 pm $464,900

GREENBELT

20770

5304 North Center Dr 2 pm to 5 pm $410,000

12-H Hillside Rd 1 pm to 3 pm $196,900

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $313,490

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #711 1 pm to 4 pm $449,000

OXON HILL

815 Admirals Way #313 Noon to 2 pm $549,000

870 Regents Sq #334 Noon to 2 pm $549,000

RIVERDALE

20737

4707 Sheridan St Noon to 3 pm $2,700

SUITLAND

20746

2406 Lewis Ave Noon to 4 pm $280,000

TEMPLE HILLS

20748

4112 27th Ave 1:30 pm to 4:30 pm $359,000

UPPER MARLBORO

20772

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

3701 Silver View Lane 11 am to 6 pm $334,010

4033 Ranch Rd Noon to 3 pm $465,000

8634 Binghampton Pl 1 pm to 4 pm $235,000

17234 Brookmeadow Lane 1 pm to 3 pm $349,000

4115 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $444,900

9103 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $412,770

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

20774

2600 Sansbury Rd 11:30 am to 2 pm $269,000

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $332,990

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

20718 Clarence Gass Rd 11 am to 1 pm $669,900

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

45238 Woodhaven Dr 1 pm to 3 pm $459,900

43697 Yulan St Noon to 2 pm $399,900

LEXINGTON PARK

20653

20688 Colby Dr 11 am to 1 pm $376,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2646 Greenbriar Lane 1 pm to 3 pm $1,379,000

24 Madison Pl 11 am to 1 pm $470,000

38 Murray Ave 1 pm to 3 pm $600,000

326 Bulwark Aly Noon to 2 pm $439,000

505 Epping Forest Rd Noon to 2 pm $735,000

543 Francis Nicholson Way 1 pm to 3 pm $370,000

21403

2116 Chesapeake Harbour Dr #t1 11 am to 1 pm $315,000

1006 Primrose Rd #103 11 am to 1 pm $269,900

1247 Cherry Tree Lane 1 pm to 3 pm $1,290,000

1104 Boucher Ave 1 pm to 3 pm $739,900

3434 Hidden River View Rd 1:30 pm to 3:30 pm $1,550,000

1210 Louis Ave 11 am to 1 pm $324,000

1003 Paca Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

21409

715 Whitehall Beach Rd Noon to 2 pm $444,500

ARNOLD

21012

333 Hersden Lane 2 pm to 4 pm $435,000

53 E Joyce Lane Noon to 2 pm $650,000

53-1 E Joyce Lane Noon to 2 pm $700,000

CROFTON

21114

1323 Foggy Turn #21 1 pm to 4 pm $371,990

1304 Little Pax Run Noon to 4 pm $485,990

1406 Houndhill Ct Noon to 2 pm $699,900

1687 Yorktown Ct 1 pm to 3 pm $324,900

CROWNSVILLE

21032

1065 Generals Hwy Noon to 2 pm $549,950

DAVIDSONVILLE

21035

2008 Cortland Rd 12:30 pm to 2:30 pm $725,000

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $350,000

2726 Howard Grove Rd 1 pm to 3 pm $839,965

1019 Double Gate Rd 2 pm to 4 pm $779,900

EDGEWATER

21037

1503 Fullerton Rd 1 pm to 3 pm $454,900

145 Duval Lane 1 pm to 3 pm $434,950

GAMBRILLS

21054

946 Annapolis Rd 1 pm to 4 pm $799,900

1444 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $399,700

1712 Saddle Dr 1 pm to 3 pm $685,000

GLEN BURNIE

21060

100 Glenlea Drive Dr 11 am to 1 pm $279,000

750 Millhouse Dr 11 am to 1 pm $355,000

LAUREL

20707

7324 Breckenridge St 1 pm to 4 pm $362,000

14231 Jib St #11 1 pm to 3 pm $199,000

20723

10054 Rowan Lane 1 pm to 3 pm $855,000

20724

3506 Tribeca Trl Noon to 2 pm $370,000

LOTHIAN

20711

207 W Bay Front Rd 1 pm to 3:30 pm $1,285,000

MILLERSVILLE

21108

8222 Powers Dr Noon to 2 pm $699,999

ODENTON

21113

1853 Scaffold Way 2 pm to 4 pm $388,900

PASADENA

21122

104 Maryland Ave 11 am to 1 pm $325,000

1889 Poplar Ridge Rd 1 pm to 3 pm $974,900

2269 Lake Dr 1 pm to 3 pm $359,900

8028 Escalon Ave Noon to 2 pm $299,900

8430 Bay Dr 1 pm to 3 pm $329,900

1909 Surf Cir 1 pm to 3 pm $975,000

275 Beach Rd 2 pm to 4 pm $1,199,900

SEVERN

21144

1303 Ava Rd 11:30 am to 1:30 pm $350,000

7812 Wildflower Dr Noon to 2 pm $459,990

7814 Wildflower Dr Noon to 2 pm $459,990

7816 Wildflower Dr Noon to 2 pm $479,990

7818 Wildflower Dr Noon to 2 pm $499,990

925 Windflower Lane Noon to 2 pm $439,990

923 Windflower Lane Noon to 2 pm $449,990

1822 Encore Ter 2 pm to 4 pm $388,900

7909 Evesboro Dr 1 pm to 3 pm $440,000

SEVERNA PARK

21146

23 Sonneborn Lane 1 pm to 3 pm $998,000

WEST RIVER

20778

5110 Holly Dr 10 am to Noon $650,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

3535 Loyola Ct 1 pm to 3 pm $720,000

HUNTINGTOWN

20639

1195 Fairwood Dr Noon to 2 pm $749,000

LUSBY

20657

811 Sollers Wharf Rd 11 am to 2 pm $499,900

PRINCE FREDERICK

20678

5730 Sandy Point Rd 1 pm to 3 pm $575,000

402 Westlake Blvd #31 11 am to 1 pm $249,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

6600 Savannah Dr 11 am to 2 pm $649,900

BRYANS ROAD

20616

6891 Coldstream Ct 1 pm to 4 pm $415,000

MECHANICSVILLE

20659

42309 Allison Dr Noon to 2 pm $365,000

WALDORF

20601

5108 Alfred Dr 1 pm to 3 pm $365,000

2508 Dowitcher Ct Noon to 2 pm $385,000

20603

3830 Ocean Sunfish Ct 11 am to 2 pm $333,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2180 S Criss Ford Rd 2 pm to 4 pm $550,000

5695 Adamstown Rd Noon to 2 pm $499,900

BRUNSWICK

21716

815 E A St 1 pm to 3 pm $279,900

10 Third Avenue 1 pm to 3 pm $329,900

8 3rd Avenue 1 pm to 3 pm $319,900

FREDERICK

21701

202 Rockwell Ter 1 pm to 3 pm $810,000

1113 Holden Rd 1 pm to 3 pm $524,900

10 W All Saints St #305 Noon to 3 pm $195,000

2648 Monocacy Ford Rd 1 pm to 4 pm $775,000

21702

1112 Lakin Dr 2 pm to 4 pm $485,000

2109 Battery Lane 1 pm to 3 pm $414,900

21703

6316 Mount Phillip Rd 1 pm to 3:30 pm $599,000

5346 Regal Ct 1 pm to 3 pm $1,750

21704

4103 Araby Church Rd Noon to 2 pm $365,000

9865 Notting Hill Dr Noon to 2 pm $599,900

9627 Bothwell Lane 1 pm to 3 pm $425,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

3812 Saint Clair Ct Noon to 2 pm $599,900

4548 Tinder Box 1 pm to 3 pm $354,900

MOUNT AIRY

21771

1206 Oak View Drive 1 pm to 5 pm $279,900

14112 Four County Drive 11 am to 5 pm $699,900

5382 Annapolis Dr Noon to 2:30 pm $409,000

709 Merry Go Round Way 1 pm to 3 pm $325,000

NEW MARKET

21774

6860 Whistling Swan Way 2 pm to 4 pm $305,000

9708 Woodfield Ct 1 pm to 3 pm $565,000

6849 E Shavano Rd 1 pm to 3 pm $585,000

6720 Box Turtle 3 pm to 5 pm $650,000

THURMONT

21788

8030 Ramsburg Rd 11 am to 1 pm $375,000

WALKERSVILLE

21793

8494 Devon Lane 1 pm to 3 pm $440,000

104 Ports Cir 1 pm to 3:30 pm $524,900

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

9814 Spinnaker St 2 pm to 4 pm $429,000

COLUMBIA

21044

6550 Walnut Grv 1 pm to 3 pm $2,600

12213 Sleepy Horse Lane 1 pm to 3 pm $400,000

21045

7103 Honeyladen Place 1 pm to 3 pm $372,000

9611 Owen Woods Way Noon to 3 pm $599,900

8513 Window Latch Way 1 pm to 3 pm $550,000

8982 Blue Pool 1 pm to 3 pm $364,900

DAYTON

21036

14261 Triadelphia Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,275,000

ELKRIDGE

21075

8014 Green Tree Ct 1 pm to 3 pm $309,900

7438 Singers Way 11 am to 1 pm $375,000

6922 Norwood Fry #66 1 pm to 3 pm $379,900

ELLICOTT CITY

21042

2917 Chainita Ct 1 pm to 3 pm $729,000

10239 Shirley Meadow Ct 11 am to 2 pm $724,999

3230 Greenway Dr 1 pm to 3 pm $539,900

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,350,000

11615 Vixens Path 1 pm to 3 pm $800,000

4032 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $585,000

21043

8531 Autumn Rust Rd 1 pm to 3 pm $604,900

8536 High Ridge Rd 1 pm to 3 pm $799,000

2713 Rocky Glen Way 1 pm to 4 pm $749,000

4938 Decker Way #52 Noon to 3 pm $415,000

5806 Duncan Dr 1 pm to 3 pm $530,000

6280 Stockbridge Overlook Ct #12 1 pm to 3 pm $459,900

4302 Brittany Dr 1 pm to 3 pm $520,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7405 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $2,950,000

7710 Woodmont Ave #706 2 pm to 4 pm $749,000

5609 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

10101 Dickens Ave 2 pm to 4 pm $1,270,000

7909 Tilbury St Noon to 2 pm $1,750,000

9518 Forest Rd 1 pm to 4 pm $1,489,900

10661 Montrose Ave #1 1 pm to 4 pm $299,900

20816

592 Brookes Ridge Ct 1 pm to 3 pm $1,750,000

5818 Madaket Rd 1 pm to 3 pm $1,499,900

5902 Gloster Rd 1 pm to 4 pm $839,000

20817

7717 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $1,975,000

5856 Marbury Rd 1:30 pm to 4 pm $2,135,000

8618 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,779,000

CHEVY CHASE

20815

116 E Melrose St 1 pm to 3 pm $2,895,000

4620 N Park Ave #1109e 2 pm to 4 pm $513,900

7500 Connecticut Ave 2 pm to 4 pm $1,075,000

8917 Connecticut Ave 2 pm to 4 pm $599,000

CLARKSBURG

20871

22638 Observation Dr 2 pm to 4 pm $475,000

GAITHERSBURG

20878

712 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $495,900

103 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $564,900

312 Parkview Ave 1 pm to 3 pm $519,000

20882

9618 Bush Hill Ter 1 pm to 3 pm $430,000

26201 Long Corner Rd 3 pm to 5 pm $599,900

7530 Damascus Rd 1 pm to 3 pm $995,000

20886

9701 Leatherfern Ter #1 1 pm to 3 pm $227,900

GERMANTOWN

20874

13409 Rising Sun Lane 1 pm to 4 pm $445,000

12904 Churchill Ridge Cir #3-1 1 pm to 3 pm $218,000

20876

12006 Milestone Manor Lane Noon to 2 pm $630,000

HYATTSVILLE

20784

3516 65th Ave #9b 11 am to 11:30 am $1,950

KENSINGTON

20895

2641 Mccomas Ave 1 pm to 4 pm $979,000

LAYTONSVILLE

20882

8317 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $636,500

9401 Huntmaster Rd 1 pm to 4 pm $524,900

NORTH BETHESDA

20852

11700 Old Georgetown Rd #1402 1 pm to 3:30 pm $724,900

930 Rose Ave #1905 1 pm to 3 pm $799,900

OLNEY

20832

5016 Tothill Dr 1 pm to 4 pm $695,000

POTOMAC

20854

9612 Halter Ct 2 pm to 4 pm $7,995

12719 River Rd Noon to 3 pm $1,098,500

12500 Park Potomac Avenue #401 S 1:30 pm to 4 pm $969,000

11417 Palatine Dr 2 pm to 4 pm $1,825,000

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $899,900

10711 Lockland Rd 1 pm to 4 pm $1,197,000

11040 River Rd 2 pm to 4 pm $1,350,000

13301 Signal Tree Lane Noon to 2 pm $1,894,900

8 Fallswood Ct 2 pm to 4 pm $749,999

10021 New London Dr 2 pm to 4 pm $1,035,000

7 Van Dyck Ct 1 pm to 4 pm $899,000

11601 Falls Rd 2 pm to 4 pm $839,900

10712 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,165,000

ROCKVILLE

20850

14033 Weeping Cherry Dr 2 pm to 4 pm $1,095,000

310 Lynn Manor Dr 1 pm to 4 pm $540,000

223 W Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $835,000

20852

11619 Danville Dr Noon to 2 pm $2,095,000

5750 Bou Ave #1809 2 pm to 4 pm $1,100,000

12203 Braxfield Ct #apt. 13 2 pm to 4 pm $230,000

20853

14705 Chesterfield Rd 2 pm to 4 pm $899,000

4005 Wild Grape Ct 1 pm to 3 pm $897,000

2507 Baltimore Rd #7 2 pm to 4 pm $200,000

20855

7232 Deer Lake Lane 2 pm to 4 pm $795,000

SILVER SPRING

20904

13518 Cedar Creek Lane Noon to 2 pm $584,900

20906

2205 Greenery Lane #101-9 1 pm to 3 pm $180,000

14809 Pennfield Cir #403 1 pm to 3 pm $339,000

3100 N Leisure World Blvd #916 1 pm to 3 pm $299,000

2304 Greenery Lane #102-15 1 pm to 3 pm $158,000

12602 Valleywood Dr 1 pm to 3 pm $379,000

15229 Baughman Dr 1 pm to 4 pm $674,900

20910

1320 Fenwick Lane #404 2 pm to 4 pm $255,000

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $675,000

2701 Hume Dr #ph5 1 pm to 4 pm $885,000

WASHINGTON GROVE

20880

111 Chestnut Ave 1 pm to 4 pm $449,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4403 Romlon St #104 2 pm to 4 pm $1,550

BOWIE

20721

13001 Contee Manor Rd 1 pm to 3 pm $829,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

415 Nova Ave 11 am to 2 pm $319,000

1131 Wilberforce Ct 2 pm to 3:30 pm $1,785

1107 Dunbar Oaks Dr Noon to 4 pm $304,900

CLINTON

20735

11608 Zareh Dr 11 am to 5 pm $225,000

6114 Arbroath Dr 4 pm to 6 pm $385,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

7614 Leona St 2 pmto 4 am $319,000

FORT WASHINGTON

20744

1707 Blount Dr 2 pm to 4 pm $299,900

900 Pocahontas Dr 2 pm to 4 pm $350,000

300 Bonhill Dr 1 pm to 3 pm $349,750

240 Inverness Lane Noon to 2 pm $624,900

LANDOVER

20785

7615 Greenleaf Rd Noon to 4 pm $235,000

SUITLAND

20746

3036 Bellamy Way #5 Noon to 2 pm $2,500

TEMPLE HILLS

20748

4106 Lyons St 11 am to 1 pm $294,999

5305 Tolson Rd 2 pm to 4 pm $365,000

4804 Iverson Pl 1 pm to 4 pm $345,000

UPPER MARLBORO

20772

6325 S Osborne Rd 1 pm to 3 pm $624,900

4913 Torbay Pl #33 Noon to 2 pm $260,000

20774

400 Bamberg Way 1 pm to 3 pm $529,900

2800 Beech Orchard Lane 1 pm to 3 pm $729,900

12216 Open View Lane #610 12:30 pm to 1 pm $2,200

ST. MARY'S COUNTY

CALLAWAY

20620

20890 Hunting Quarter Dr Noon to 2 pm $299,000

HOLLYWOOD

20636

25466 Joseph Way Noon to 2 pm $295,000

LEONARDTOWN

20650

43901 Lanedon Dr 11 am to 1 pm $268,000

40444 Old Breton Beach Rd Noon to 2 pm $399,900

LEXINGTON PARK

20653

22994 Town Creek Dr Noon to 2 pm $300,000