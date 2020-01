This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

1713 Nimitz Dr 1 pm to 3 pm $619,000

43 Shaw St #h Noon to 2 pm $499,900

98 Monticello Ave Noon to 2 pm $649,000

997 Chesterfield Rd Noon to 12:30 pm $3,500

551 Leftwich Ln 11 am to 1 pm $474,990

141 West St #301 11 am to 4 pm $459,900

21403

52 Primrose Hill Lane 1 pm to 4 pm $774,900

103 Norma Aly 1 pm to 4 pm $540,000

21409

614 Lighthouse Landing Lane Noon to 2 pm $625,000

1205 Darlow Pl Noon to 2 pm $499,900

ARNOLD

21012

1206 Hickory Hill Cir Noon to 3 pm $521,615

924 Mago Vista Rd Noon to 2 pm $415,000

109 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $572,000

107 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $583,000

105 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $599,990

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $815,000

114 Arnold Overlook Lane Noon to 4 pm $659,990

CROFTON

21114

1323 Foggy Turn #21 1 pm to 4 pm $371,990

CROWNSVILLE

21032

427 Scoffern Path 11 am to 1 pm $529,000

382 Holly Trl 2 pm to 4 pm $365,000

1023 Dockser Dr 1 pm to 3 pm $380,000

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $350,000

EDGEWATER

21037

209 Bethel Alley Noon to 4 pm $451,990

211 Bethel Alley Noon to 4 pm $466,990

402 Lightship Landing Way Noon to 4 pm $459,990

315 Bright Light Ct Noon to 4 pm $466,990

313 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

311 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

309 Bright Light Ct Noon to 4 pm $454,990

307 Bright Light Ct Noon to 4 pm $451,990

305 Bright Light Ct Noon to 4 pm $467,990

GAMBRILLS

21054

1408 Wigeon Way #204 Noon to 2 pm $345,000

GLEN BURNIE

21061

302 White Oak Way 1 pm to 3 pm $339,900

904 Meadowbrook Rd Noon to 2 pm $264,990

HANOVER

21076

7225 Winding Hills Dr Noon to 2 pm $395,000

8293 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $442,421

2704 Wessex Cir #2401 10:30 am to 4:30 pm $414,775

2920 Koens Ct #01 10:30 am to 4:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #02 10:30 am to 4:30 pm $404,990

1907 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $409,990

8310 Meadowood Ct 10:30 am to 4:30 pm $466,846

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

8306 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $454,093

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

1905 Simonson Ct 10:30 am to 4:30 pm $553,983

7724 Cresap Lane 10:30 am to 4:30 pm $477,647

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

2908 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $441,990

3107 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $431,990

3109 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $432,990

3111 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $435,990

3113 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $437,990

3115 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $433,990

3117 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $436,990

3105 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3119 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $458,990

3108 Laurel Hill Rd Noon to 4 pm $403,990

2916 Davis Ridge Ct Noon to 4 pm $419,990

6245 Fairbourne Ct 1 pm to 3 pm $425,000

7916 Patterson Way Noon to 4 pm $444,867

LAUREL

20707

6912 Redmiles Rd Noon to 2:30 pm $425,000

20723

9157 River Hill Road Noon to 4 pm $580,000

9180 River Hill Rd Noon to 4 pm $603,645

9153 River Hill Road Noon to 4 pm $713,278

20724

227 Easton S 2 pm to 4 pm $449,900

MILLERSVILLE

21108

8402 Amber Beacon Cir Noon to 4 pm $495,866

224 Nathan Way 10 am to Noon $229,900

8400 Amber Beacon Cir Noon to 4 pm $503,704

8207 Hortonia Point Dr Noon to 2 pm $635,000

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $659,990

1403 Keuka Ct Noon to 2 pm $625,000

1920 Tuckahoe Ct Noon to 4 pm $396,745

1304 Patuxent Woods Dr Noon to 2 pm $534,973

1709 Red Fox Trl Noon to 4 pm $386,990

1713 Red Fox Trl Noon to 4 pm $385,990

2255 Pagefield Noon to 4 pm $458,945

PASADENA

21122

702 212th St 11 am to 1 pm $319,000

711 E Shore Rd Noon to 2 pm $255,000

683 Powhatan Beach Rd 2 pm to 4 pm $545,000

400 Pleasantview Ave 1 pm to 3 pm $465,000

8251 Green Ice Dr 2 pm to 4 pm $559,900

7717 Colonial Beach Rd 11 am to 1 pm $399,900

7907 Mayford Ave 1 pm to 3 pm $285,000

1413 Old Fort Smallwood Rd 11 am to 3 pm $449,990

8210 White Star Xing 1 pm to 3 pm $340,000

SEVERN

21144

7895 Jasons Landing Way 1 pm to 3 pm $520,000

8236 Saint Francis Dr 1 pm to 3 pm $699,900

1822 Encore Ter 11 am to 1 pm $388,900

1703 Willard Way Noon to 5 pm $595,900

1157 Sicily Lane Noon to 4 pm $364,000

120 Myrtle Ave 11 am to 1 pm $350,000

7936 Beach Plum Lane 2 pm to 4 pm $300,000

7820 Amalfi Lane Noon to 4 pm $395,040

7824 Amalfi Lane Noon to 4 pm $389,040

7760 Venice Lane Noon to 4 pm $410,200

7762 Venice Lane Noon to 4 pm $403,140

7764 Venice Lane Noon to 4 pm $398,140

7768 Venice Lane Noon to 4 pm $399,140

7770 Venice Lane 11:45 am to 4 pm $416,200

SEVERNA PARK

21146

16 Cypress Creek Rd 2 pm to 4 pm $499,900

44 Robinson Landing Ct 1 pm to 3 pm $615,000

513 Kegworth Ct Noon to 3 pm $469,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3921 Old Bayside Rd Noon to 2 pm $250,000

DOWELL

20629

13549 Osprey Lane 1 pm to 3:30 pm $345,000

DUNKIRK

20754

1731 S Plantation Dr 1 pm to 4 pm $545,000

HUNTINGTOWN

20639

4307 Barberry Dr Noon to 3 pm $667,653

LUSBY

20657

11109 Rawhide Rd Noon to 2 pm $249,000

12365 Catalina Dr 10 am to Noon $269,900

2385 Park Chesapeake Dr Noon to 3 pm $875,000

143 Sycamore Dr 1 pm to 3 pm $135,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14301 Owings Ave 1 pm to 3 pm $599,900

21711 Meadow Wood Lane 11 am to 1 pm $388,000

HUGHESVILLE

20637

6745 Pale Morning Ct 2 pm to 4 pm $519,000

LA PLATA

20646

10924 Normandy Ct Noon to 5 pm $519,000

MECHANICSVILLE

20659

26293 Forest Hall Dr 11 am to 1 pm $499,900

SWAN POINT

20645

14800 King Charles Dr 10 am to 1 pm $194,500

WALDORF

20601

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2879 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $334,990

2485 Sagewood Ct Noon to 2 pm $1,750

12374 Echo Hill Pl Noon to 3 pm $360,000

3244 Careysbrook Ct Noon to 2 pm $325,000

20602

5 Cardigan Ct 1 pm to 4 pm $267,900

20603

0 Alexis Lane 11 am to 6 pm $409,990

10453 Silvervine Ct Noon to 2 pm $415,000

10394 Stone Pine Ave 2 pm to 4 pm $474,999

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

3027 Flint Hill Rd Noon to 2 pm $495,995

BRUNSWICK

21716

113 5th Ave 1 pm to 3 pm $189,900

106 W Orndorff Dr Noon to 3 pm $179,900

FREDERICK

21701

136 E 5th 1 pm to 3 pm $314,900

2603 Mill Race Rd 1 pm to 4 pm $455,000

1632 Wheyfield Dr 3 pm to 5 pm $1,800

2669 Brook Valley Rd 1 pm to 3 pm $649,900

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $489,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $425,752

609 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $365,758

1310 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $335,006

1308 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $352,067

21703

6900 Representation Lane Noon to 4 pm $372,990

6904 Representation Lane Noon to 4 pm $319,990

6906 Representation Lane Noon to 4 pm $323,990

6912 Representation Lane Noon to 4 pm $365,990

6914 Representation Lane Noon to 4 pm $357,000

6916 Representation Lane Noon to 4 pm $361,000

6918 Representation Lane Noon to 4 pm $388,000

5745 Stoney Creek Ct Noon to 2 pm $625,000

21704

5806 Zoe Lane Noon to 4 pm $501,880

5802 Zoe Lane Noon to 4 pm $537,835

5810 Zoe Lane Noon to 4 pm $514,495

5818 Zoe Lane Noon to 4 pm $535,680

9865 Notting Hill Dr 3 pm to 5 pm $615,000

IJAMSVILLE

21754

3121 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $589,990

3106 Cedar Grove Ter 11 am to 5 pm $619,990

3071 Lindsey Ct Noon to 2 pm $625,000

MOUNT AIRY

21771

14118 Four County Drive 11 am to 5 pm $569,900

14106 Four County Road 11 am to 5 pm $569,900

13972 Penn Shop Rd 11 am to 5 pm $513,600

14112 Four County Drive 11 am to 5 pm $699,900

NEW MARKET

21774

6206 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $599,990

6208 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $579,990

6210 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $614,990

10811 Dewey Way East 1 pm to 4 pm $314,900

503 Isaac Russell 11 am to 5 pm $624,990

810 Harvest Ter Noon to 2 pm $489,000

THURMONT

21788

11111 Hessong Bridge Rd 1 pm to 3 pm $259,995

115 Park Lane Noon to 2 pm $259,990

123 Park Lane Noon to 2 pm $264,990

URBANA

21704

9227 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9245 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $509,990

9279 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9264 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $524,990

9262 Bealls Farm Rd 11 am to 5 pm $514,990

8795 Bealls Farm Lane 11 am to 5 pm $549,990

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5021 Green Mountain Cir #2 11 am to Noon $1,200

21046

9554 Quarry Bridge Ct 1 pm to 3 pm $245,000

ELKRIDGE

21075

6428 Park Forest Cir 1 pm to 3 pm $535,000

ELLICOTT CITY

21042

10217 Cabery Rd 1:30 pm to 3 pm $535,000

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $716,740

21043

8493 Timberland Cir Noon to 2 pm $520,000

4954 Bramhope Lane 1 pm to 3 pm $575,000

MONTGOMERY COUNTY

CHEVY CHASE

20815

8803 Walnut Hill Rd 1 pm to 4 pm $795,000

CLARKSBURG

20871

23514 Overlook Park Dr #101 10:30 am to 4:30 pm $362,036

23522 Overlook Park Dr #014 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23516 Overlook Park Dr #8 10:30 am to 4:30 pm $380,216

23516 Overlook Park Dr #7 10:30 am to 4:30 pm $346,660

23518 Overlook Park #10 10:30 am to 4:30 pm $396,874

23524 Overlook Park Dr #15 10:30 am to 4:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #16 10:30 am to 4:30 pm $359,990

13001 Martz St 10:30 am to 4:30 pm $389,990

23407 Harnes Point Dr 10:30 am to 4:30 pm $374,990

23518 Overlook Park Dr 10:30 am to 4:30 pm $362,684

21913 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21917 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

22651 Majestic Elm Ct 11 am to 2 pm $459,900

12801 Clarks Crossing Dr Noon to 2 pm $440,000

GAITHERSBURG

20878

210 Decoverly Dr #205 10:30 am to 4:30 pm $569,005

210 Decoverly Dr #106 10:30 am to 4:30 pm $566,741

210 Decoverly Dr #10003 10:30 am to 4:30 pm $612,248

250 Decoverly Dr #220 10:30 am to 4:30 pm $617,006

250 Decoverly Dr #226 10:30 am to 4:30 pm $565,968

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

GERMANTOWN

20874

12822 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $416,092

20361 Century Blvd #1740 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #1730 10:30 am to 4:30 pm $349,990

20305 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $479,990

12810 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $417,475

20396 Stol Run 10:30 am to 4:30 pm $413,494

20343 Century Blvd #a 10:30 am to 4:30 pm $378,018

3322 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $472,357

3330 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $469,507

20876

20039 Dunstable Cir #310 11 am to 1 pm $229,900

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $519,990

HYATTSVILLE

20782

6500 America Blvd #208 2 pm to 4 pm $215,000

NORTH POTOMAC

20878

12329 Sour Cherry Way 12:30 pm to 3 pm $475,000

OLNEY

20832

3601 Bermuda Ct 1 pm to 4 pm $389,900

ROCKVILLE

20850

587 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $618,528

585 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $620,702

577 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $695,204

591 Shorthorn Way 10:30 am to 4:30 pm $706,287

20851

708 1st St 11 am to Noon $360,000

20852

4606 Wilwyn Way 1 pm to 4 pm $549,995

20854

10903 Gainsborough Rd 1 pm to 4 pm $799,900

SILVER SPRING

20901

502 E Schuyler Rd 2 pm to 4 pm $379,000

20904

13700 Modrad Way #8-A-13 Noon to 2 pm $180,000

20906

15320 Baileys Lane 1 pm to 4 pm $599,999

12724 Saddlebrook Dr 1 pm to 4 pm $490,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

13218 Ronehill Dr 11 am to 1 pm $419,500

BOWIE

20715

12424 Kemmerton Lane 2 pm to 4 pm $345,000

12113 Rockledge Dr Noon to 2 pm $379,000

20720

13701 Heatherstone Dr 11:30 am to Noon $2,600

CAPITOL HEIGHTS

20743

7004 Valley Park Rd 11 am to 1 pm $334,777

FAIRMOUNT HEIGHTS

5901 L St 12:30 pm to 1:30 pm $1,399

FORT WASHINGTON

20744

8618 Sapienza Dr 11 am to 1 pm $370,000

GLENN DALE

20769

3101 Hiland Ave 2 pm to 4 pm $540,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $308,490

UPPER MARLBORO

20772

9103 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $412,770

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

13804 Carlene Dr 12:30 pm to 2:30 pm $465,000

17109 Usher Pl Noon to 2 pm $365,000

4315 Stockport Way Noon to 2 pm $1,900

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $327,990

13718 Hebron Lane 11 am to 5 pm $589,990

13711 Hebron Lane 11 am to 5 pm $669,990

13808 Hebron Lane 11 am to 5 pm $629,990

13608 Hebron Lane 11 am to 5 pm $604,990

803 Rexford Way 11 am to 5 pm $674,990

13602 Hebron Lane 11 am to 5 pm $644,990

2911 North Grv Noon to 2 pm $230,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

GREAT MILLS

20634

22148 Clipper Dr 11 am to 2 pm $245,000

HOLLYWOOD

20636

44942 Blackistone Cir 10 am to Noon $2,300

LEONARDTOWN

20650

23573 Gunnell Dr 10:30 am to 1:30 pm $374,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

702 Pilot House Dr Noon to 2 pm $649,000

2003 Phillips Ter #3 1 pm to 3 pm $229,900

141 West St #303 11 am to 4 pm $589,900

21403

1003 Paca Lane 1 pm to 3 pm $1,599,000

21409

725 Mount Alban Dr Noon to 2 pm $419,000

CROFTON

21114

1727 Fillmore Ct 1 pm to 3 pm $299,900

CURTIS BAY

21226

7977 River Rock Way 11 am to 1:30 pm $280,000

GLEN BURNIE

21060

937 Sunny Brook Dr 1 pm to 3:30 pm $290,000

HANOVER

21076

7035 Southmoor St 11 am to 11:30 am $2,750

7604 Ironworks Way 1 pm to 4 pm $374,500

6164 Phelps Lane 1 pm to 4 pm $657,400

6151 Phelps Lane 1 pm to 4 pm $519,900

7828 Otterbein Way 1 pm to 3 pm $439,900

1730 Maco Dr 1 pm to 3 pm $650,000

LAUREL

20707

14259 Oxford Dr 1 pm to 4 pm $299,999

1002 8th St 12:30 pm to 2:30 pm $339,900

7324 Breckenridge St 2 pm to 4 pm $362,000

15611 Dorset Rd #304 1 pm to 3 pm $205,000

20724

9 Oak Run Rd 1 pm to 3 pm $525,000

244 Elkton S 1 pm to 3 pm $344,800

PASADENA

21122

263 Hickory Point Rd 1 pm to 3 pm $419,999

243 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $265,000

1081 Notley Ct 1 pm to 3 pm $219,900

SEVERN

21144

1808 Autumn Glo Ter 11 am to 1 pm $435,000

CALVERT COUNTY

HUNTINGTOWN

20639

3240 Saber Rd 1 pm to 4 pm $754,900

5756 Stephen Reid Rd 11 am to 2 pm $395,000

OWINGS

20736

7120 Bluegrass Way 1 pm to 3 pm $499,999

PRINCE FREDERICK

20678

5730 Sandy Point Rd Noon to 3 pm $625,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1211 Bohac Lane 10 am to 3 pm $412,000

18422 Shanna Dr 2 pm to 3 pm $399,000

LA PLATA

20646

120 Pollen Dr Noon to 2 pm $497,000

WALDORF

20602

5264 Turkeyfoot Lake St 1 pm to 3 pm $380,000

20603

11216-B Heron Pl 2 pm to 4 pm $1,745

WHITE PLAINS

20695

4555 Pickeral St 1 pm to 3 pm $225,000

5127 Brideshead Ct 2 pm to 4 pm $467,999

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

10 Third Avenue 1 pm to 3 pm $329,900

1141 Dargon Quarry 1 pm to 4 pm $499,000

21758

19 Donovan Ct 1 pm to 3 pm $465,900

EMMITSBURG

21727

1308 Huntley Cir 1 pm to 3 pm $319,000

FREDERICK

21701

2611 Warren Way #41 2 pm to 4 pm $220,000

2619 Bear Den Rd 2 pm to 4 pm $404,900

1203 Beechwood Dr Noon to 3 pm $399,900

209 Grove Blvd 1 pm to 3 pm $589,000

21702

1013 Eastbourne Ter 12:30 pm to 2:30 pm $319,900

21703

6078 Forum 1 pm to 4 pm $332,500

619 Himes Ave #v110 2 pm to 4 pm $152,000

5922 Forum Sq 1 pm to 3 pm $309,900

1110 Providence Ct 11 am to 1 pm $215,000

21704

6140 Bartonsville Rd Noon to 3 pm $375,000

4103 Araby Church Rd Noon to 2 pm $370,000

3006 Thurston Rd 3 pm to 5 pm $375,000

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr 1 pm to 3 pm $584,900

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $589,000

3902 Maurice Ct Noon to 3 pm $480,000

MYERSVILLE

21773

13204 Stottlemyer Rd 1 pm to 3 pm $339,900

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21045

6124 Quiet Times 2 pm to 4 pm $279,900

21046

7102 Willow Brook Way Noon to 2 pm $429,500

ELKRIDGE

21075

7736 Valley Oak Dr #88 1 pm to 3 pm $309,900

ELLICOTT CITY

21042

12194 Hayland Farm Way 1 pm to 3 pm $1,395,000

11615 Vixens Path 1 pm to 3 pm $875,000

5002 Dorsey Hall Dr #a-2 1 pm to 3 pm $239,900

2799 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $425,000

21043

4938 Montgomery Rd 1 pm to 4 pm $649,900

2635 Kidwell Pl 3 pm to 4:30 pm $875,000

5929-2 Logans Way #24 2 pm to 4 pm $439,900

GLENWOOD

21738

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $639,900

WEST FRIENDSHIP

21794

3135 Stiles Way 1 pm to 3 pm $1,025,000

WOODBINE

21797

14784 Carriage Mill Rd 1 pm to 3 pm $635,000

5829 Woodbine Rd Noon to 2 pm $329,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7834 Aberdeen Rd 2 pm to 4 pm $2,495,000

5450 Whitley Park Ter #811 2 pm to 4 pm $449,900

406 Barlow Pl 1 pm to 3 pm $1,125,000

10619 Kenilworth Ave #k-203 1 pm to 3 pm $335,000

20817

5856 Marbury Rd 1:30 pm to 4 pm $2,135,000

9717 Singleton Dr 2 pm to 4 pm $769,000

6712 Renita Lane 2 pm to 4 pm $739,000

8111 River Rd #123 1 pm to 3 pm $1,699,000

BOYDS

20841

16600 Whites Ferry Rd Noon to 2 pm $599,900

14609 Bubbling Spring Rd 1 pm to 4 pm $674,888

CHEVY CHASE

20815

3609 Cardiff Rd 2 pm to 4 pm $1,885,000

8101 Connecticut Ave #n-702 1 pm to 4 pm $640,000

4550 N Park Ave #907 2 pm to 5 pm $1,325,000

7209 Bybrook Lane 1 pm to 3 pm $795,000

4620 N Park Ave #1207e 1 pm to 3 pm $485,000

CLARKSBURG

20871

22625 Winding Woods Way 2 pm to 4 pm $489,900

22910 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $860,000

14007 Stilt St 1 pm to 4 pm $845,000

DARNESTOWN

20874

9 Finegan Ct 1 pm to 4 pm $550,000

GAITHERSBURG

20878

127 Upshire Cir 1 pm to 4 pm $829,900

311 High Gables Dr #109 1 pm to 4 pm $360,000

9746 Fields Rd 1 pm to 3 pm $585,000

20879

19412 Faber Ct 1 pm to 4 pm $290,200

18324 Streamside Dr #203 1 pm to 4 pm $145,000

20882

8205 Goodhurst Dr 1 pm to 3 pm $639,999

GERMANTOWN

20874

20317 Beaconfield Ter #101 1 pm to 3 pm $219,900

13001 Mill House Ct Noon to 3 pm $295,000

20530 Anndyke Way 1 pm to 3 pm $499,900

13607 Crusader Way 1:30 pm to 3:30 pm $420,000

20876

21516 Waters Discovery Ter Noon to 3:30 pm $670,000

HYATTSVILLE

20781

5105 Crittenden St Noon to 3 pm $375,000

20782

1405 Legation Rd 2 pm to 4 pm $329,900

20784

7102 Marywood St Noon to 3 pm $1,800

3516 65th Ave #9b 11 am to 11:30 am $269,999

KENSINGTON

20895

3160 Plyers Mill Rd 2 pm to 4 pm $465,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

1 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $235,000

8613 Welbeck Way 2 pm to 4 pm $259,900

NORTH BETHESDA

20852

10401 Grosvenor Pl #113 2 pm to 4 pm $218,000

OLNEY

20832

18504 Hedgegrove Ter 2 pm to 4 pm $699,000

18610 Clovercrest Cir 1 pm to 4 pm $419,000

16866 Batchellors Forest Rd 2 pm to 4 pm $1,095,000

18290 Windsor Hill Dr #409 1 pm to 3 pm $240,000

POOLESVILLE

20837

17434 Hoskinson Rd Noon to 2 pm $239,888

POTOMAC

20854

11817 Smoketree Rd 1 pm to 4 pm $1,029,000

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $1,899,900

10 Accord Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

9207 Cambridge Manor Ct 2:30 pm to 4:30 pm $1,199,000

12719 River Rd Noon to 3 pm $1,098,500

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $939,000

10307 Snowpine Way 1:30 pm to 4 pm $1,090,000

ROCKVILLE

20850

13708 Valley Dr 2 pm to 4 pm $1,119,900

14033 Weeping Cherry Dr 2 pm to 4 pm $1,095,000

1508 Aintree Dr 1 pm to 3 pm $725,000

924 King Farm Blvd Noon to 2 pm $600,000

14102 Calabash Lane 1 pm to 4 pm $659,000

878 New Mark Esplanade Noon to 2 pm $485,000

20851

5918 Ridgway Ave 1 pm to 3 pm $398,000

20852

12203 Braxfield Ct #30 1 pm to 3 pm $249,900

6360 Montrose Rd #6320 2 pm to 4 pm $509,000

20853

2507 Baltimore Rd #7 2 pm to 4 pm $200,000

13007 Margot Dr 1 pm to 3 pm $419,000

20855

16636 Crabbs Branch Way 1:30 pm to 3:30 pm $735,000

SILVER SPRING

20901

9418 Thornhill Rd 1 pm to 3 pm $649,900

406 Hinsdale Lane 1 pm to 3 pm $629,900

20902

3903 Lantern Dr 2 pm to 4 pm $449,000

1708 Florin St 2 pm to 4 pm $415,000

2423 Dennis Ave 1 pm to 3 pm $495,000

10831 Amherst Ave #b 2 pm to 4 pm $285,000

20905

14816 Peachwood Dr 1 pm to 3 pm $559,000

20906

15101 Interlachen Dr #1-609 2 pm to 4 pm $215,000

13747 Soaring Wing Lane 1 pm to 3 pm $729,000

3310 N Leisure World Blvd #306-6 Noon to 3 pm $284,900

20910

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $725,000

8501 Cameron St 2 pm to 4 pm $699,900

1001 Highland Dr 1 pm to 3 pm $649,900

1320 Fenwick Lane #307 2 pm to 4 pm $249,900

TAKOMA PARK

20912

6711 Conway Ave 2 pm to 4 pm $499,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

1826 Metzerott Rd #205 2 pm to 4 pm $119,000

BOWIE

20715

15406 Annapolis Rd Noon to 2 pm $244,900

20721

2610 Brooke Grove Rd 1 pm to 3 pm $520,000

3607 Bonheffer Dr Noon to 2:30 pm $749,500

BRENTWOOD

20722

3406 40th Pl 1 pm to 4 pm $369,999

CLINTON

20735

7111 Dewdrop Way 1 pm to 4 pm $269,900

FORT WASHINGTON

20744

13504 Coldwater Dr 1 pm to 3 pm $350,000

GREENBELT

20770

5306 N Center Dr 1 pm to 3 pm $369,000

14-B Ridge Rd 11 am to 1 pm $195,000

LANDOVER

20785

7641 Muncy Rd 2 pm to 4 pm $225,000

TEMPLE HILLS

20748

5814 Keppler Rd 1 pm to 3 pm $340,000

UPPER MARLBORO

20772

15705 Croom Airport Rd 2 pmto 4 pm $450,000

3601 Connemara Rd 1 pm to 3 pm $532,394

20774

12216 Open View Lane #610 12:30 pm to 1 pm $2,200

ST. MARY'S COUNTY

LEONARDTOWN

20650

41457 Culpepper Way Noon to 2 pm $445,000

LEXINGTON PARK

20653

20809 Middlegate Dr Noon to 2 pm $389,900

ST. INIGOES

20684