Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

9 Shipwright Street 11 am to 2 pm $1,999,900

1426 Corey Lane Noon to 2 pm $564,900

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,475,000

159 Conduit Street Noon to 2 pm $599,000

1359 Corey Lane Noon to 2 pm $824,000

35 Pinkney St 11 am to 1 pm $515,000

304 N Linden Ave 1 pm to 3 pm $619,500

85 Market St 1 pm to 3 pm $899,000

1705 Westminster Way 11 am to 1 pm $779,000

159 Conduit St Noon to 2 pm $599,000

615 Admiral Dr #208 (Door #5208) 11 am to 2 pm $260,000

310 Monterey Ave 11 am to 2 pm $845,000

950 Riversedge Cir Noon to 2 pm $270,000

21403

1131 Bay Ridge Road 1 pm to 3 pm $679,000

509 Hillsmere Drive 1 pm to 3 pm $599,900

416 Riding Ridge Rd 1 pm to 3 pm $575,000

501 Burnside St Noon to 3 pm $616,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

2022 Quay Village Ct #t2 1 pm to 4 pm $650,000

7054 Harbour Village Ct #l1 1 pm to 4 pm $460,000

286 Cedar Lane 2 pm to 4 pm $637,000

1030 Sandpiper Lane Noon to 2 pm $864,900

1018 Old Bay Ridge Rd 11 am to 1 pm $544,000

1 Enclave Ct 11 am to 3 pm $624,990

309 Hillsmere Noon to 3 pm $425,000

13 President Point Dr #b3 1 pm to 3 pm $619,900

21409

1027 Whitehall Cove Noon to 2 pm $1,350,000

1407a Sharps Point Rd 1 pm to 3 pm $1,675,000

718 Fairway Dr 11 am to 2 pm $420,000

1705 Trents Way Noon to 3 pm $649,900

5 Carvel Rd 1 pm to 3 pm $1,120,000

ARNOLD

21012

1215 Whetstone Drive Noon to 2 pm $641,536

410 Schoolers Pond Way 2 pm to 4 pm $596,500

1430 Ravine Way 1 pm to 3 pm $325,000

818 Nancy Lynn Lane 12:30 pm to 3:30 pm $479,900

929 Whitstable Blvd 2 pm to 4 pm $424,990

1069 Shore Acres Rd Noon to 2 pm $998,000

CHURCHTON

20733

5646 Deale Churchton Rd 12:30 pm to 2:30 pm $295,000

5616 Carroll St Noon to 3 pm $259,900

CROFTON

21114

1736 Tedbury Street 10 am to 1 pm $427,900

1719 Leisure Way 11 am to 1 pm $205,000

1863 Harcourt Ave 1 pm to 3 pm $485,000

CROWNSVILLE

21032

1148 Oak View Dr Noon to 3 pm $349,900

EDGEWATER

21037

4199 Carrs Ridge Rd Noon to 2 pm $629,000

423 Penwood Dr 11 am to 1 pm $489,900

1706 Chesapeake Dr 1 pm to 3 pm $317,500

3874 Holly Dr 1 pm to 3 pm $685,000

473 Penwood Dr Noon to 2 pm $469,000

430 Walnut Dr 1 pm to 3 pm $485,000

1212 Cedar Lane Noon to 3 pm $309,000

3700 Beach Drive Blvd Noon to 2 pm $469,900

GAMBRILLS

21054

2386 Mount Tabor Rd 1 pm to 3 pm $439,900

826 Maple Rd 1 pm to 3 pm $664,815

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

GLEN BURNIE

21060

630 Foxwood Drive Noon to 2 pm $324,500

6607 Rapid Water Way Noon to 2 pm $160,000

1018 Sithean Way Noon to 2 pm $1,950

1016 Bell Ave Noon to 2 pm $365,000

6933 Heritage Xing 11 am to 1 pm $449,999

834 Oriole Ave 11 am to 1 pm $359,999

1008 Stegman Pl 11 am to 1 pm $360,000

732 N Channel Dr 10 am to Noon $479,900

7900 Springridge Rd 1 pm to 3 pm $395,000

414 Ocracoke Way 10 am to Noon $399,900

113 Queen Anne Rd 1 pm to 3 pm $320,000

21061

431 Arbor Drive 11 am to 1 pm $310,000

1004 Nicholas Way Noon to 2 pm $395,000

HANOVER

21076

7036 Foxton Way Noon to 2 pm $509,900

1428 Strahorn Rd Noon to 5 pm $309,990

1335 Bruley Rd Noon to 5 pm $338,990

2816 Etley Ct #13 11:30 am to 5:30 pm $367,085

7834 Bakers Creek Lane #69 11:30 am to 5:30 pm $449,990

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

7728 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $489,990

7724 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $469,990

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

2718 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $419,665

2704 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $424,525

2920 Koens Ct #02 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #03 11:30 am to 5:30 pm $379,990

7108 Banbury Dr Noon to 3 pm $429,000

7614 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

7730 Rotherham Dr 11 am to 1 pm $474,999

7550 Stoney Run Dr #a 10 am to Noon $319,900

LAUREL

20708

11521 Tuscany Dr 1 pm to 4 pm $345,000

20723

8608 Doves Fly Way Noon to 5 pm $680,082

9325 Cabot Ct 11 am to 1 pm $265,000

8590 Doves Fly Way Noon to 5 pm $795,000

20724

3316 Sudlersville S 1 pm to 3 pm $357,999

LINTHICUM

21090

803 S Camp Meade Road Noon to 2 pm $264,900

11 Circle Dr 1 pm to 3 pm $274,900

LOTHIAN

20711

35 Old Solomons Island Rd Noon to 2 pm $749,900

MILLERSVILLE

21108

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

8275 Kippis Rd Noon to 5 pm $419,990

8283 Kippis Rd Noon to 5 pm $414,990

408 Deerspring Ct 11 am to 1 pm $565,000

113 Melchior Rd 11 am to 1 pm $849,900

ODENTON

21113

1315 Chicory Way 1 pm to 3 pm $725,000

2506 Amber Orchard Court W 1 pm to 3 pm $250,000

1196 Upper Patuxent Ridge Rd Noon to 5 pm $546,990

1200 Upper Patuxent Ridge Rd Noon to 5 pm $516,990

1202 Upper Patuxent Ridge Rd Noon to 5 pm $562,990

1204 Upper Patuxent Ridge Rd Noon to 5 pm $531,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $644,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

607 Trout Run Ct 11 am to 1 pm $410,000

1309 Patuxent Woods Dr Noon to 3 pm $544,490

1307 Patuxent Woods Dr Noon to 3 pm $542,490

2506 Amber Orchard Ct W #103 1 pm to 3 pm $250,000

2304 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $589,000

PASADENA

21122

8214 Elkwood Ct Noon to 2 pm $400,000

7548 Bratton Cir 11 am to 1 pm $525,000

1904 North Ave Noon to 2 pm $419,900

1583 Colony Rd 3 pm to 5 pm $390,000

306 Gold Brush Way 11 am to 2 pm $574,900

708 211th St 11 am to 1 pm $359,000

8564 Skipjack Pl 10 am to 1 pm $309,950

7797 Notley Rd Noon to 3 pm $325,000

2310 228th St 1 pm to 3 pm $425,000

7714 Grace Ave 1 pm to 3 pm $319,900

RIVA

21140

42 Shore Walk Rd 1 pm to 3 pm $849,999

2803 Grey Havens Way 10 am to Noon $814,400

SEVERN

21144

7890 Huguenot Court Noon to 2 pm $350,000

8307 Banister Rd 1 pm to 3 pm $639,900

7952 Andorick Dr 1 pm to 3 pm $389,900

1712 Carriage Lamp Ct Noon to 3 pm $299,300

7727 Venice Lane 1 pm to 4 pm $344,990

7890 Huguenot Ct Noon to 2 pm $350,000

SEVERNA PARK

21146

475 Blackshire Road 1 pm to 3 pm $469,900

1112 Bellevista Ct 11 am to 1 pm $799,900

117 Marlbrook Rd 1 pm to 3 pm $877,510

40 Redwood Rd 1 pm to 3 pm $469,900

44 Kleis Rd Noon to 3 pm $699,900

48 Kleis Rd Noon to 3 pm $796,950

134 Wild Oak Rd 11 am to 1 pm $449,000

232 Pawtucket Ct 1 pm to 3 pm $589,000

132 Wye Oak Ct 11 am to 1 pm $499,900

585 Manor Rd 1 pm to 3 pm $344,900

SHADY SIDE

20764

1196 Spruce Ave 1 pm to 3 pm $323,500

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $359,000

TRACYS LANDING

20779

400 Highview Rd Noon to 2 pm $569,000

WEST RIVER

20778

5130 Chalk Point Rd 11 am to 1 pm $258,000

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

3870 Fish Hook Dr 2 pm to 4 pm $429,900

CHESAPEAKE BEACH

20732

6571 11th St 11 am to 3 pm $300,000

8210 Bayview Hills Dr 11 am to 1 pm $449,000

DUNKIRK

20754

9700 Tara Dr Noon to 2 pm $495,000

HUNTINGTOWN

20639

3190 Loring Dr 11 am to 1 pm $475,000

LUSBY

20657

1075 Cattle Drive Lane 10 am to Noon $224,900

11702 Big Bear Lane 11 am to 1 pm $349,900

PRINCE FREDERICK

20678

5870 Hallowing Point Rd 2:30 pm to 5:30 pm $524,900

415 Westlake Blvd #39 11 am to 1 pm $276,900

100 Finch Dr 11 am to 1 pm $435,500

25 Double Oak Rd N Noon to 3 pm $404,900

425 Paula Ter 10 am to 1 pm $299,900

ST. LEONARD

20685

6205 Nicole Dr 2 pm to 4 pm $720,000

SUNDERLAND

20689

1149 Lake Ridge Dr Noon to 2 pm $419,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15401 Jamies Way 11 am to 1 pm $549,900

BRANDYWINE

20613

13201 Whitaker Park Dr Noon to 2 pm $619,000

BRYANS ROAD

20616

6828 Walkway Ct 1 pm to 3 pm $410,000

CHARLOTTE HALL

20622

13511 Stasch Pl 11 am to 3 pm $495,000

INDIAN HEAD

20640

107 Jennifer Dr 1 pm to 3 pm $325,000

LA PLATA

20646

53 Steeplechase Dr 2 pm to 4 pm $354,900

1021 Martin Dr 2 pm to 4:30 pm $410,000

MECHANICSVILLE

20659

29301 Horse Range Farm Ct Noon to 3 pm $499,900

25806 Timothy Ct Noon to 2 pm $355,000

28067 Pastor Ct 11 am to 1 pm $380,000

27274 Yowaiski Mill Rd. Rd Noon to 2 pm $350,000

WALDORF

20601

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $301,990

13125 Hickory Ave 11 am to 2 pm $335,000

2167 Pineview Ct Noon to 2 pm $249,900

11491 Shearwater Dr Noon to 3 pm $359,900

20602

3461-H Orchid Pl 11 am to 1 pm $269,999

20603

5019 Angel Fish Ct 10:30 am to 1:30 pm $319,900

10838 Constitution Drive 1 pm to 4 pm $550,000

9647 Bergamont Ct Noon to 4 pm $412,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

10838 Constitution Dr 1 pm to 4 pm $550,000

WHITE PLAINS

20695

4645 Duley Dr 11 am to 1 pm $319,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5616 Mountville Rd 2 pm to 4 pm $464,900

7110 Downing St 1 pm to 3 pm $434,900

2435 Pleasant View Rd 1 pm to 3 pm $775,000

2110-A Pleasant View Rd Noon to 2 pm $189,990

BRUNSWICK

21716

701 Karn Ct Noon to 4 pm $407,990

1309 Pennington Dr 11 am to 4 pm $361,053

1313 Village Green Way 11 am to 2 pm $399,990

BUCKEYSTOWN

21717

6787 Keller Lime Plant Rd Noon to 2 pm $339,000

FREDERICK

21701

618 N Bentz St 1 pm to 3 pm $374,900

14-A E Third St Noon to 2 pm $499,900

1707 Dearbought Ct 1 pm to 4 pm $425,000

2669 Brook Valley Rd Noon to 2 pm $660,000

301 E 3rd St 1 pm to 4 pm $549,000

2547 Island Grove Blvd Noon to 2 pm $350,000

2231 Village Square Rd Noon to 2 pm $330,000

21702

1476 Heather Ridge Ct 11 am to 12:30 pm $214,700

Tydings Park Rd 10 am to 5 pm $309,990

Pemberton Park Lane 10 am to 5 pm $259,990

Wilmer Park Lane 10 am to 5 pm $329,990

2558 Carrington Way Noon to 2 pm $279,900

112 New Castle Ct 11 am to 2 pm $224,000

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,900

7211 James I Harris Memorial Dr 1 pm to 3 pm $389,999

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $449,553

609 Gillespie 11 am to 5 pm $381,244

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $399,800

1310 Sandoval 11 am to 5 pm $352,263

21703

7204 Delegate Pl 11:30 am to 5:30 pm $354,990

6534 Newton Drive 2 pm to 4 pm $329,000

607 Wild Hunt Rd 1 pm to 4 pm $242,399

6534 Newton Dr 2 pm to 4 pm $329,000

6320 Towncrest Ct 1 pm to 4 pm $240,000

5917 Leben Dr 1 pm to 4 pm $359,900

6631 Mcgrath Pl Noon to 2 pm $297,900

6419 Alan Linton Blvd E 1 pm to 3 pm $279,500

5938 Jefferson Commons Way 1 pm to 4 pm $355,000

21704

9607 Brigadoon Pl 11 am to 1 pm $415,000

5818 Barts Way 11 am to 4 pm $414,990

8415 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $474,990

IJAMSVILLE

21754

5951 Etterbeek St #h Noon to 5 pm $329,990

JEFFERSON

21755

3438 Pecan Ct 1 pm to 3 pm $549,999

4105 Camden Dr 1 pm to 4 pm $349,900

4409 Canton Ave Noon to 2 pm $574,900

MIDDLETOWN

21769

2200 Quebec School Rd Noon to 3 pm $775,000

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

1 Sara Lane 11 am to 2 pm $394,500

MONROVIA

21770

4712 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $399,990

4720 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $374,990

12214 Timber Run Ct Noon to 3 pm $524,900

4506 Monrovia Blvd Noon to 4 pm $624,900

MOUNT AIRY

21771

2691 Leslie Rd 2 pm to 4 pm $489,900

NEW MARKET

21774

6925 Fox Chase Rd 1 pm to 3 pm $400,000

7023 Fox Chase Rd 3:15 pm to 5 pm $425,000

30 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

31 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

32 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

33 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $574,990

10224 Nuthatch Dr 1 pm to 3 pm $389,900

500 Plummer St 1 pm to 3 pm $499,998

URBANA

21704

4722 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $374,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13768 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $1,439,000

COLUMBIA

21044

5490 Woodenhawk Cir 1 pm to 3 pm $294,900

5712 Columbia Rd 1 pm to 3 pm $505,000

21045

8585 Dark Hawk Cir Noon to 2 pm $469,870

21046

9601 Lambeth Ct Noon to 3 pm $273,990

10218 Shaker Dr 1 pm to 3 pm $415,000

COOKSVILLE

21723

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $974,000

ELKRIDGE

21075

5830 Judge Dobbin Ct Noon to 2 pm $609,000

ELLICOTT CITY

21042

4234 Blue Barrow Ride Noon to 2 pm $559,900

9371 Old Frederick Road 1 pm to 3 pm $350,000

2811 Country Lane 11 am to 12:30 pm $450,000

12575 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $550,000

2633 Legends Way 11 am to 1 pm $585,000

9371 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $350,000

21043

2498 Vineyard Springs Way #02 11:30 am to 5:30 pm $764,990

3600 Fels Lane 1 pm to 3 pm $424,900

8545 Harvest View Ct 1 pm to 3 pm $389,000

FULTON

20759

12115 Fulton Ridge Dr Noon to 1 pm $1,100,000

11728 Pindell Chase Dr 1:30 pm to 2:30 pm $1,100,000

GLENELG

21737

3708 Championship Dr NE Noon to 2 pm $785,000

GLENWOOD

21738

2980 Hobbs Rd Noon to 2 pm $1,080,000

JESSUP

20794

7809 Rappaport Dr 2 pm to 4 pm $450,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2915 New Rover Rd 1 pm to 3 pm $775,000

13602 Fox Stream Way Noon to 2 pm $850,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

10108 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,399,000

5225 Pooks Hill Rd #719 North 2 pm to 4 pm $165,900

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #603 1 pm to 4 pm $1,595,000

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,166,662

156 Winsome Cir #everett Lot 158 1 pm to 4 pm $1,112,645

141 Winsome Cir #marshall Lot 122 1 pm to 4 pm $1,263,352

160 Winsome Cir #everett Lot 135 1 pm to 4 pm $1,345,000

5315 Merriam St #marshall Lot 10 1 pm to 4 pm $1,295,000

20817

6217 Winston Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

6308 Alcott Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

7708 Whittier Blvd 2 pm to 4 pm $949,000

7805 Fox Gate Court 2 pm to 4 pm $1,099,000

6507 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,999,998

6200 Maiden Lane 2 pm to 4 pm $1,799,000

BOYDS

20841

18621 Thundercloud Rd Noon to 3 pm $975,000

18431 Cornflower Rd 1 pm to 4 pm $748,600

BROOKEVILLE

20833

20511 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $355,000

2710 Owens Rd 2 pm to 4 pm $765,000

CHEVY CHASE

20815

4826 De Russey Pkwy 10:30 am to 12:30 pm $1,833,325

3217 East West Hwy 2 pm to 4 pm $2,100,000

5328 Saratoga Ave Noon to 2 pm $1,009,000

4242 East West Hwy #505 1 pm to 4 pm $270,000

CLARKSBURG

20871

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $349,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13767 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $405,400

13001 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $414,990

21890 Woodcock Way Noon to 5 pm $665,000

13011 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $450,157

13745 Petrel St Noon to 2 pm $469,000

13751 Petrel St Noon to 3 pm $499,999

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $459,900

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $519,342

13072 Martz St Noon to 5 pm $465,395

13076 Martz St Noon to 5 pm $498,880

22642 Observation Dr Noon to 4 pm $479,990

22640 Observation Dr Noon to 4 pm $489,990

52 Verdant Oak Aly Noon to 4 pm $444,990

22721 Tate St Noon to 4 pm $629,990

855 Weald Way Noon to 4 pm $619,990

20872

DAMASCUS

10718 Budsman Ter 3:15 pm to 6:15 pm $287,000

GAITHERSBURG

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20882

19834 Falling Spring Ct Noon to 2 pm $659,900

24517 Hanson Rd 11 am to 2 pm $899,999

20886

20220 Harbor Tree Rd Noon to 2 pm $285,000

GERMANTOWN

20874

18208 Gravinia Cir 1 pm to 3 pm $380,000

19501 Caravan Dr 1 pm to 3 pm $325,000

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20337 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $441,894

20360 Peacemaker Dr 11:30 am to 5:30 pm $519,948

13075 Open Hearth Way 2 pm to 4 pm $270,000

13433 Cloverdale Pl 1 pm to 4 pm $400,000

13230 Lake Geneva Way 2 pm to 4 pm $389,900

14046 Rockingham Rd 2 pm to 4 pm $435,000

20876

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

HYATTSVILLE

20781

4526 Longfellow St 2 pm to 4 pm $469,900

20782

6108 Enquirer St Noon to 2 pm $515,000

20783

2229 Beechwood Rd 1 pm to 3 pm $419,900

KENSINGTON

20895

10416 Ewell Ave 1 pm to 3 pm $999,900

3201 Blueford Rd 1 pm to 3 pm $475,000

NORTH BETHESDA

20852

10400 Strathmore Park #1-202 1 pm to 3 pm $998,000

OLNEY

20832

4816 Broom Dr 11 am to 2 pm $777,000

3829 Mt Olney Lane 1 pm to 4 pm $525,000

18001 Wagonwheel Ct 1 pm to 4 pm $360,000

POOLESVILLE

20837

17024 Spates Hill Rd 12:30 pm to 2:30 pm $669,500

20008 Hickman Way Noon to 2 pm $615,000

17029 Hughes Rd 11 am to 5 pm $715,000

POTOMAC

20854

7805 Whiterim Ter 1 pm to 3 pm $720,000

13120 Brushwood Way 2 pm to 4 pm $1,620,000

10105 Sorrel Ave 1 pm to 3 pm $1,375,000

ROCKVILLE

20850

10143 Treble Ct 1 pm to 3 pm $575,000

13730 Valley Dr Noon to 2 pm $1,050,000

10263 Nolan Dr 2 pm to 4 pm $725,000

708 W Montgomery Avenue 1 pm to 4 pm $725,000

635 Lincoln St 1 pm to 4 pm $375,000

708 W Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $725,000

508 Winding Rose Dr 1 pm to 3 pm $610,000

20852

5915 Barbados Pl #201 1 pm to 3 pm $399,900

20853

14818 Carrolton Rd 1 pm to 3 pm $898,000

14921 Clavel St 2 pm to 4 pm $550,000

20855

18105 Hollingsworth Dr Noon to 2 pm $674,900

17816 Caddy Dr 2 pm to 4 pm $450,000

17505 Applewood Lane 1 pm to 3 pm $719,900

SANDY SPRING

20860

17609 Auburn Village Dr 1 pm to 3 pm $999,900

SILVER SPRING

20901

10412 Brookmoor Ct 2 pm to 4 pm $765,000

20910

9412 Hale Pl 1 pm to 3 pm $539,000

TAKOMA PARK

20912

503 Ethan Allen Ave 1 pm to 3 pm $499,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

8302 Climbing Fern Ct 1 pm to 3 pm $389,500

16521 Sylvan Dr 1 pm to 3 pm $449,900

12001 Millstream Dr Noon to 3 pm $389,900

12706 Buckingham Dr Noon to 2 pm $350,000

20716

16110 Alderwood Lane 11 am to 1 pm $389,900

2511 Pittland Lane 11 am to 1 pm $299,900

20720

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

14006 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

14010 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $654,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $659,990

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $639,990

4505 Primrose Folly Ct Noon to 2 pm $574,999

20721

14601 Dervish Ct 12:30 pm to 1:30 pm $724,990

925 Millponds Ct 2 pm to 4 pm $325,500

3503 Ripplingbrook Ct Noon to 4 pm $415,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

6308 Santo Pl Noon to 1 pm $2,550

CLINTON

20735

6922 Briarcliff Dr 1 pm to 4 pm $339,900

5610 Butterfield Dr Noon to 2 pm $385,000

COLLEGE PARK

20740

6026 Westchester Park Dr #t Noon to 2 pm $145,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

2000 Overton Dr Noon to 2 pm $305,000

FORT WASHINGTON

20744

13311 Lenfant Dr 1 pm to 4 pm $549,900

4200 Farmer Pl Noon to 2 pm $299,000

13911 Piscataway Dr 11 am to 2 pm $498,000

4506 Lujean Lane 11 am to 3 pm $369,900

6302 Joe Klutsch Dr Noon to 2 pm $275,000

405 Pine Rd Noon to 4 pm $424,900

GREENBELT

20770

2-J Northway 1 pm to 3 pm $215,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $321,490

MORNINGSIDE

20746

4602 Morgan Rd 1 pm to 3 pm $300,000

MOUNT RAINIER

20712

4220 31st St Noon to 3 pm $544,500

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #412 3 pm to 6 pm $449,900

155 Potomac Psge #432 1 pm to 3 pm $339,900

OXON HILL

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

6404 47th St 11 am to 6 pm $480,615

SUITLAND

20746

4611 Eaton Dr 10 am to 2:30 pm $315,000

4814 Tangier Pl Noon to 3 pm $269,000

TEMPLE HILLS

20748

3235 31st Ave 2 pm to 4 pm $265,000

UPPER MARLBORO

20772

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $344,490

20774

13806 Hebron Lane 11 am to 5 pm $644,990

516 Cranston Ave 11 am to 5 pm $619,990

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $344,740

2814 Galeshead Dr Noon to 2:30 pm $399,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $401,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43800 Sassafras Dr Noon to 2 pm $375,000

45920 Wild Rose Lane 10 am to Noon $325,000

HOLLYWOOD

20636

25245 Blue Heron Lane 11 am to 1 pm $675,000

LEONARDTOWN

20650

23589 Abraham Dr 10 am to 2 pm $430,000

23608 Margrave Dr Noon to 2 pm $449,000

LEXINGTON PARK

20653

20670 Hilton Run Ct Noon to 2 pm $370,907

PINEY POINT

20674

17191 Piney Point Rd 2 pm to 5 pm $678,000

SCOTLAND

20687

14511 E Way Dr Noon to 3 pm $224,900

TALL TIMBERS

20690

17830 Piney Point Rd Noon to 2 pm $285,000

17585 W Whitestone Dr 11 am to 1:30 pm $665,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

535 Powell Drive E 1 pm to 3 pm $714,900

915 Mastline Drive Noon to 2 pm $406,900

179 S Southwood Avenue 1 pm to 3 pm $450,000

706 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $785,000

2775 Gingerview Lane 1 pm to 3 pm $454,000

5 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,249,000

653 Burtons Cove Way #11 1 pm to 3 pm $300,000

66 Franklin St #103 1 pm to 3 pm $629,000

2013 Warners Ter S #241 1 pm to 3 pm $265,000

135 S Homeland Ave Noon to 2 pm $535,000

248 Ebb Point Lane Noon to 2 pm $647,000

1489 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,390,000

1959 Valley Rd 1 pm to 3 pm $399,900

2652 Greenbriar Lane 1 pm to 4 pm $1,050,000

811 Midship Ct 1:15 pm to 2 pm $1,995

924 Beacon Way Noon to 1 pm $357,500

50 S Homeland Ave 1 pm to 4 pm $749,900

1698 Brickhouse Bar Ct 1 pm to 3 pm $574,900

934 Coachway 1 pm to 3 pm $915,000

16 Fisk Cir 1 pm to 3 pm $485,000

2900 Shipmaster Way #113 11 am to 1 pm $205,000

832 Coachway 12:30 pm to 2:30 pm $985,000

21403

2699 Wild Holly Road 1 pm to 3 pm $2,400,000

602 Second St 1 pm to 3 pm $499,000

1 Severn Ct 1 pm to 3 pm $2,300,000

34 Boucher Pl 2 pm to 4 pm $545,000

313 Chesapeake Ave 1 pm to 3 pm $929,900

617 Chesapeake Ave Noon to 3 pm $459,900

7031 E Chesapeake Harbour Dr #15b 1 pm to 4 pm $549,900

1913 Hunt Meadow Dr 2 pm to 4 pm $649,990

87 Summerfield Dr 12:30 pm to 2:30 pm $322,000

21409

633 Baystone Court 1 pm to 3 pm $359,900

ARNOLD

21012

804 Canvasback Court 1 pm to 3 pm $1,195,000

846 Sutterton Court 1 pm to 3 pm $825,000

520 Martingale Lane 1 pm to 3 pm $412,800

1009 Shore Acres Rd 1 pm to 3 pm $350,000

CROFTON

21114

2330 Nantucket Drive 1 pm to 3 pm $525,000

1470 Mara Vista Ct Noon to 2 pm $1,725

1500 Shadywood Ct 1:30 pm to 3:30 pm $495,000

1103 Charing Cross Dr 11 am to 1 pm $512,500

1432 Flatwood Ct 3 pm to 4 pm $259,000

CROWNSVILLE

21032

650 Tailwind Lane 1 pm to 4 pm $824,000

DAVIDSONVILLE

21035

1320 Sienna Trl 1 pm to 3 pm $930,000

EDGEWATER

21037

47 Poplar Point Road 2 pm to 4 pm $2,150,000

730 Great Heron Dr 11 am to 1 pm $614,900

331 Arbutus Dr 2 pm to 4 pm $469,900

FRIENDSHIP

20758

6520 Wilson Rd 11 am to 1 pm $499,990

GAMBRILLS

21054

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

2606 Chapel Lake Dr #406 1 pm to 3 pm $350,000

GLEN BURNIE

21060

17 Ivy Lane 1 pm to 3 pm $269,900

7986 Solley Rd 1 pm to 3 pm $380,000

8111 Mill Fall Ct 12:45 pm to 3 pm $369,900

8 Inglenook Ct Noon to 2 pm $559,000

7504 Calais Way 1 pm to 3 pm $399,000

509 Fox River Hills Way Noon to 3 pm $340,000

254 Saltgrass Dr 1:30 pm to 3:30 pm $499,999

502 Fox River Hills Way 1 pm to 3 pm $389,900

21061

128 Olen Dr 1 pm to 3 pm $289,900

HANOVER

21076

1552 Rutland Way 12:45 pm to 3 pm $399,900

1761 Winsford Ct 1 pm to 3 pm $375,000

LAUREL

20707

6807 Brooklyn Bridge Rd 1 pm to 3 pm $345,000

7405 Heartleaf Cir 2 pm to 4 pm $475,000

7404 Heartleaf Cir 11 am to 1 pm $527,000

6608 Mccahill Ter 1 pm to 3 pm $378,900

20708

9812 Farm Pond Rd 2 pm to 3 pm $510,000

20723

9327 Rock Ripple Lane 1 pm to 3 pm $399,900

11006 Chelsea Way #45 1 pm to 3 pm $450,000

9411 Riverbrink Ct Noon to 2 pm $265,900

9915 Balsam Way 1 pm to 3 pm $799,900

10109 Ancient Sea Path 1 pm to 3 pm $680,000

20724

8211 Water Lily Way 1 pm to 3 pm $275,000

LINTHICUM

21090

342 Schulamar Road Noon to 2 pm $374,900

419 N Hammonds Ferry Rd 1 pm to 3 pm $280,000

203 Hampton Rd 1 pm to 3 pm $309,000

LINTHICUM HEIGHTS

1-A Mountain Rd 1 pm to 3 pm $315,000

MILLERSVILLE

21108

318 Chalet Dr Noon to 3 pm $374,900

8235 Lethbridge Rd 1 pm to 3 pm $295,000

8317 Pondview Dr 1 pm to 3 pm $499,900

8304 Carli Ct Noon to 2 pm $849,000

ODENTON

21113

2509 Black Oak Way 1 pm to 3 pm $349,900

8759 Thornbrook Dr 1 pm to 3 pm $349,900

PASADENA

21122

8300 Laico Ct 11:30 am to 2:30 pm $385,000

229 List Ave 1 pm to 3 pm $509,000

1676 Twickenham Rd Noon to 3 pm $315,000

664 219th St Noon to 2 pm $369,900

SEVERN

21144

7805 Bastille Rd 1 pm to 3 pm $324,900

7858 Sunhaven Way 1 pm to 3 pm $546,900

7846 Statesman St 1 pm to 3 pm $322,500

907 Reece Rd Noon to 2 pm $429,000

8540 Golden Eagle Lane Noon to 2:30 pm $365,000

1608 Taylor Ter 11 am to 1 pm $450,000

210 Branchard Ct 2 pm to 4 pm $499,998

SEVERNA PARK

21146

65 Simmons Lane 1 pm to 3 pm $899,000

101 Linda Lane 1 pm to 3 pm $430,000

196 Newberry Rd Noon to 2 pm $650,000

253 Berrywood Dr Noon to 2 pm $625,000

542 Arundel Dr 11 am to 1 pm $340,000

1 Ridout Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

SHADY SIDE

20764

1637 Columbia Beach Rd Noon to 2 pm $248,500

4930 Mariners Dr 1 pm to 3 pm $424,900

1173 Grove Ave 1 pm to 4 pm $240,000

WEST RIVER

20778

4907 W Chalk Point Rd Noon to 3 pm $895,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

12046 Palisades Dr Noon to 2 pm $899,900

HUNTINGTOWN

20639

75 Scarlett Dr Noon to 3 pm $539,900

2546 Hillside Dr Noon to 2 pm $329,900

3531 Deep Landing Rd 1 pm to 4 pm $669,900

600 Small Reward Rd Noon to 3 pm $479,900

LUSBY

20657

2615 Chambers Pl 2 pm to 4 pm $415,000

11031 George St 2 pm to 4 pm $395,000

12323 Cove Ct Noon to 3 pm $449,000

NORTH BEACH

20714

3632 Bedford Dr 11 am to 1 pm $330,000

8800 Bay Ave #103 Noon to 3 pm $335,000

OWINGS

20736

8422 Pushaw Station Rd 1 pm to 3 pm $375,000

6152 Old Airpark Lane 2 pm to 4 pm $609,900

PRINCE FREDERICK

20678

711 Willow Way 11 am to 1 pm $549,900

ST. LEONARD

20685

6016 Bayview Rd 1 pm to 3 pm $449,000

6285 Long Beach Dr 11 am to 12:30 pm $239,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

109 Whistling Wood Ct 2 pm to 4 pm $550,000

CHARLOTTE HALL

20622

14110 Pudges Pl Noon to 3 pm $415,900

HUGHESVILLE

20637

6750 Barney Dr 1 pm to 4 pm $439,900

16610 Clydesdale Pl 11 am to 1 pm $424,900

INDIAN HEAD

20640

1 Stuart Pl Noon to 4 pm $318,555

LA PLATA

20646

100 Cheshire Ct Noon to 3 pm $399,000

MECHANICSVILLE

20659

39465 Oak Ct Noon to 2:30 pm $257,500

POMFRET

20675

8795 Lowell Rd 11 am to 1 pm $449,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $324,900

3324 Yorkshire Ct 1 pm to 4 pm $374,900

BUCKEYSTOWN

21717

3434 Buckeystown Pike 1 pm to 3 pm $550,000

FREDERICK

21701

1604 Dogwood Dr 1 pm to 4 pm $300,000

608 Rosemont Ave 1 pm to 3 pm $885,000

30 E 5th St E #4 12:30 pm to 2:30 pm $445,000

217 E Church St 1 pm to 3 pm $549,000

2520 Mill Race Rd 1 pm to 4 pm $344,900

401 Sherman Ave 2 pm to 4 pm $250,000

21702

8120 Arrowhead Ct 1 pm to 3:30 pm $355,000

504 Grant Pl 1 pm to 3 pm $350,000

7111 Rock Creek Dr 1 pm to 3 pm $339,900

112 Missouri Ct 1 pm to 3 pm $504,900

115 Apple Creek Rd 1 pm to 3 pm $274,900

9027 Mountainberry Cir 1 pm to 3 pm $414,990

8329 Jordan Valley Way 2 pm to 4 pm $499,990

94 George Thomas Dr Noon to 2 pm $395,000

21703

4968 Small Gains Way Noon to 3 pm $315,000

5004 Snow Dr 1 pm to 3 pm $369,900

6542 Britannic Pl 1 pm to 3 pm $369,900

5670 Wade Ct #b 1 pm to 4 pm $174,900

21704

9000 Reichs Ford Rd Noon to 3 pm $489,900

9012 Mcpherson St 2 pm to 4 pm $559,900

IJAMSVILLE

21754

10116 Hutzell St Noon to 5 pm $374,990

3668 Ridgeview Rd 1 pm to 3 pm $459,900

5380 Beulah Dr Noon to 2 pm $639,900

MIDDLETOWN

21769

4630 Feldspar Rd 1 pm to 3 pm $489,900

106 Mariam Pass 1 pm to 4 pm $515,000

MOUNT AIRY

21771

2670 Leslie Rd 2 pm to 4 pm $510,000

1109 Leafy Hollow Cir 1 pm to 3 pm $498,000

1105 Horizon Rd 1 pm to 3 pm $335,900

4830 Marianne Drive 1 pm to 3 pm $599,900

6363 Albers Dr 1 pm to 3 pm $659,000

12540 Browland Dr Noon to 2 pm $474,900

13684 Samhill Dr 1 pm to 3 pm $559,900

3520 Chases Forest Dr 1 pm to 3 pm $550,000

MYERSVILLE

21773

1007 Hunters Knl 2 pm to 4 pm $630,000

NEW MARKET

21774

404 Tailor St 1:30 pm to 4 pm $472,940

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $439,900

10741 Edgewood Ct Noon to 2 pm $325,000

5685 Hearthstone Trl Noon to 2 pm $469,900

6800 Chickadee Lane 1 pm to 4 pm $379,900

5821 Drexal Ave 1 pm to 4 pm $494,900

10603 Nathaniel Way #26 1 pm to 4 pm $405,700

10604 High Beach Ct 1 pm to 4 pm $334,900

THURMONT

21788

19 Catoctin Highlands Cir 1 pm to 3 pm $189,900

WALKERSVILLE

21793

47 Maple Ave 1 pm to 3 pm $350,000

216 Burlington Ave 1 pm to 3 pm $344,600

8757 Treasure Ave Noon to 2 pm $185,000

WOODSBORO

21798

10027 Pine Tree Rd 1 pm to 4 pm $574,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6405 Richardson Farm Lane 2 pm to 4 pm $745,000

6105 Rippling Waters Walk 1 pm to 3 pm $800,000

COLUMBIA

21044

7083 Garden Walk 2 pm to 4 pm $800,000

5377 Woodnote Lane 1 pm to 3 pm $720,000

5587 Suffield Ct 2 pm to 4 pm $359,999

5079 Whetstone Rd 1 pm to 3 pm $425,000

11316 Tooks Way 1 pm to 3 pm $545,000

6392 Bright Plume 1 pm to 3 pm $435,000

21045

5320 Winter Moss Ct 1 pm to 3 pm $545,000

9152 Emersons Reach 1 pm to 3 pm $315,000

6313 Early Red Ct 1 pm to 3 pm $300,000

21046

9639 Clocktower Lane 1 pm to 3 pm $330,000

DAYTON

21036

4988 Green Bridge Rd 1 pm to 3 pm $375,000

4862 Green Bridge Rd 1 pm to 3 pm $725,000

ELKRIDGE

21075

6025 Rock Glen Dr #5-510 1 pm to 3 pm $169,900

7995 Alchemy Way 1 pm to 3 pm $439,900

6130 Clements Lane 1 pm to 3 pm $639,900

ELLICOTT CITY

21042

3851 Parrot Dr 1 pm to 3 pm $869,000

3468 Walker Dr 1 pm to 3 pm $499,000

10342 Lombardi Drive 1 pm to 3 pm $569,900

4604 Manorhill Lane 1 pm to 3 pm $675,000

9707 Bridgewater Ct 1 pm to 3 pm $624,900

9092 Tiber Ridge Ct 1 pm to 3 pm $650,000

13313 Royden Ct 1 pm to 3 pm $975,000

9001 Manordale Lane Noon to 2 pm $625,000

9875 Foxhill Ct 1 pm to 3 pm $599,000

3829 Palmetto Ct 1 pm to 3 pm $565,000

12315 Fawn River Way 1 pm to 3 pm $925,000

21043

1213 Oella Ave 1 pm to 3 pm $615,000

8504 Hill St 1 pm to 3 pm $595,000

3892 College Ave 1 pm to 3 pm $949,900

5268 Rising Sun Lane 1 pm to 3 pm $670,000

3110 Rogers Ave Noon to 2 pm $425,000

4508 Red Leaf Ct 1 pm to 3 pm $720,000

8517 Timberland Cir 1 pm to 3 pm $519,000

8529 Harvest View Ct 1 pm to 4 pm $374,900

4907 Rawcliffe Ct Noon to 2 pm $599,900

7816 Old Litchfield Lane 2 pm to 4 pm $359,900

2513 Holly Springs Ct 1 pm to 3 pm $725,000

GLENELG

21737

3240 Roscommon Drive 1 pm to 3 pm $875,000

HIGHLAND

20777

7101 Mink Hollow Rd 1 pm to 3 pm $749,900

JESSUP

20794

8043 Andiron Lane 1 pm to 3 pm $264,900

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,075,000

12464 Barnard Way 3 pm to 5 pm $765,000

WOODBINE

21797

3169 Lorenzo Lane Noon to 3 pm $1,200,000

15067 Bushy Park Rd 1 pm to 3 pm $799,900

1772 Cattail Meadows Dr 1 pm to 3 pm $750,000

WOODSTOCK

21163

1656 Woodstock Rd 1 pm to 3 pm $825,000

2137 Turnberry Way #15 1 pm to 3 pm $509,900

2105 Chaucer Way 1 pm to 4 pm $639,990

2702 Derby Day Dr #43 1 pm to 3 pm $589,900

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17905 Ednor View Ter 1 pm to 4 pm $688,999

BETHESDA

20814

5260 Pooks Hill Rd #b-8 1 pm to 4 pm $629,000

7405 Arlington Rd #102 2 pm to 4 pm $979,000

5423 York Lane 1 pm to 3 pm $1,639,900

5225 Pooks Hill Road Noon to 2 pm $179,000

7617 Denton Rd 1 pm to 3 pm $2,475,000

5202 Edgemoor Lane 2 pm to 4 pm $2,790,000

7116 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $3,450,000

5225 Pooks Hill Rd #729n 2 pm to 4 pm $339,888

5507 Alta Vista Rd 1 pm to 3 pm $1,249,000

5225 Pooks Hill Rd #816s 1 pm to 3 pm $183,900

10661 Weymouth St #204 1 pm to 3 pm $235,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,950,000

20816

5304 Westpath Way 1 pm to 4 pm $1,195,000

5311 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,679,000

5910 Namakagan Rd 1 pm to 3 pm $1,899,000

4978 Sentinel Dr #12-401 2 pm to 4 pm $449,000

5308 Briley Pl 1 pm to 3 pm $1,155,000

6418 Broad St 2 pm to 4 pm $1,475,000

5200 Ventnor Rd 1 pm to 3 pm $969,500

5324 Wapakoneta Rd 2 pm to 4 pm $1,997,000

5007 Jamestown Rd 1 pm to 3 pm $1,099,000

5705-A Ridgefield Rd 1 pm to 4 pm $1,075,000

6250 Massachusetts Ave 1 pm to 3 pm $899,000

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $1,950,000

20817

6311 Bannockburn Dr 1:30 pm to 4:30 pm $1,799,900

7011 Darby Rd 2 pm to 4 pm $1,425,000

5508 Goldsboro Rd 1 pm to 3 pm $1,375,000

6718 Melody Lane 2 pm to 4 pm $1,400,000

8208 Hamilton Spring Ct 1 pm to 3 pm $1,299,000

8040 Park Overlook Dr 2 pm to 4 pm $1,090,000

8214 Osage Lane 1 pm to 3 pm $1,150,000

6316 Tulsa Lane 1 pm to 4 pm $750,000

2 Greentree Ct 1 pm to 3 pm $1,348,000

9912 Holmhurst Rd 1 pm to 4 pm $1,275,000

5611 Hoover St 2 pm to 4 pm $1,849,000

7514 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,250,000

9912 Montauk Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

9121 Town Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,250,000

6801 Capri Pl 2 pm to 4 pm $2,975,000

9006 Friars Rd 1 pm to 4 pm $890,000

8804 Lowell St 1 pm to 4 pm $799,999

6006 Roosevelt St 1 pm to 3 pm $1,395,000

9011 Saunders Lane 1 pm to 3 pm $1,795,000

BOYDS

20841

21708 Seneca Ayr Dr 1 pm to 4 pm $684,900

17601 Darnestown Rd 3 pm to 5 pm $1,095,000

18510 Cornflower Rd 2 pm to 4 pm $799,990

BROOKEVILLE

20833

21240 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $799,000

20501 Bordly Ct 1 pm to 4 pm $975,000

18819 Quarrymen Ter 2 pm to 4 pm $924,900

2709 Gold Mine Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

18601 Hollow Crest Dr 2 pm to 4 pm $835,000

BURTONSVILLE

20866

3405 Forsythia Lane 1 pm to 4 pm $450,000

CABIN JOHN

20818

13 Mckay Cir 2 pm to 4:30 pm $1,015,000

CHEVY CHASE

20815

7404 Wyndale Lane 1 pm to 3 pm $999,950

3412 Shepherd St 2 pm to 4 pm $1,380,000

7008 Georgia St 2 pm to 4 pm $1,895,000

4712 Hunt Ave 2 pm to 4 pm $935,000

3611 Thornapple St 1 pm to 4 pm $1,395,000

5415 Dorset Ave 1 pm to 4 pm $1,795,000

4601 N Park Ave #719 2 pm to 4 pm $425,000

5417 Surrey St 2 pm to 4 pm $1,700,000

2703 Colston Drive 2 pm to 4 pm $750,000

6720 Kenwood Forest Lane #61 1 pm to 4 pm $669,000

3907 Aspen St 2 pm to 4 pm $1,750,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,749,000

2703 Colston Dr 2 pm to 4 pm $750,000

4404 Ridge St 2 pm to 4 pm $1,339,000

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,679,000

6414 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,195,000

3908 Underwood St 1 pm to 3 pm $1,695,000

CLARKSBURG

20871

14045 Wellspring Ave 1 pm to 4 pm $568,000

12559 Horseshoe Bend Cir 1 pm to 3 pm $449,900

13945 Godwit St 1:30 pm to 4 pm $464,900

12610 Foreman Blvd 1 pm to 4 pm $775,000

13809 Tribute Pkwy 1:30 pm to 4:30 pm $674,999

11705 Emerald Green Dr 2 pm to 4 pm $424,900

DAMASCUS

20872

24501 Fossen Rd 2 pm to 4 pm $439,900

10819 Avonlea Ridge Place 1 pm to 3 pm $829,900

DARNESTOWN

20874

14601 Mockingbird Dr 2 pm to 4 pm $1,595,000

20878

14608 Dodie Ter 2 pm to 4 pm $799,900

13304 Scottish Autumn Lane 2 pm to 4 pm $725,000

DERWOOD

20855

17105 Amity Dr Noon to 2 pm $569,999

GAITHERSBURG

20877

127 Fairbanks Dr 2 pm to 4 pm $575,000

485 Sunburst Ct 2 pm to 4 pm $315,500

20878

160 Autumn View Dr 1 pm to 4 pm $679,900

434 Little Quarry Rd 1 pm to 4 pm $559,900

102 Kent Square Rd 1 pm to 4 pm $699,900

15700 Quince Orchard Rd 2 pm to 4 pm $1,098,000

440 Inspiration Lane 1 pm to 4 pm $969,000

15602 Bondy Lane 2 pm to 4 pm $649,900

16001 Daven Pine Ct Noon to 2 pm $674,900

926 Featherstone St 1 pm to 4 pm $649,990

110 Chevy Chase St #404 1 pm to 4 pm $429,000

805 Gatestone Street 1 pm to 4 pm $949,900

103 Thaxton St 1 pm to 3:45 pm $929,000

400 Midsummer Dr 2 pm to 4 pm $738,000

419 Greenebaum Lane Noon to 2 pm $899,000

204 Massbury St 1 pm to 4 pm $949,900

228 Hemingway Dr 1 pm to 3 pm $665,000

314 Baldwin St 1 pm to 4 pm $1,244,500

336 Cross Green St #a 2 pm to 5 pm $389,000

734 Still Creek Lane 1 pm to 4 pm $1,034,900

602 Pheasant St 1 pm to 4 pm $1,029,990

242 Baldwin St 1 pm to 4 pm $825,000

20879

7235 Cypress Hill Dr Noon to 5 pm $849,000

7802 Guildberry Ct #102 10 am to 1 pm $1,250

18504 Boysenberry Dr #169-99 1 pm to 4 pm $1,250

20882

21305 Birdie Lane Noon to 2 pm $849,900

21304 Birdie Lane 1 pm to 3 pm $985,000

20886

8610 Delcris Dr 2 pm to 4 pm $350,000

3 Halfpenny Ct 1 pm to 3 pm $388,000

19316 Keymar Way 1 pm to 4 pm $249,000

GARRETT PARK

20896

10801 Keswick St 2 pm to 4 pm $1,099,900

GERMANTOWN

20874

13226 Bayberry Dr #25 1 pm to 4 pm $215,000

29 Sky Blue Ct 2 pm to 4 pm $315,000

13209 Dairymaid Dr #40 1 pm to 4 pm $1,500

19320 Ridgecrest Dr 1 pm to 3 pm $524,999

19611 Galway Bay Circle 1 pm to 3 pm $239,900

12150 Flag Harbor Dr 2 pm to 4 pm $287,500

19611 Galway Bay Cir #203 1 pm to 3 pm $239,900

20812 Ireland Ct #401 2 pm to 4 pm $369,990

18806 Harmony Woods Lane 1 pm to 4 pm $369,900

13112 Briarcliff Ter #5-104 1 pm to 4 pm $200,000

2 Sanderling Ct 1 pm to 3 pm $650,000

20876

11223 Bent Creek Ter 2 pm to 4 pm $325,000

11824 Morning Star Dr 1 pm to 4 pm $675,000

20303 Crown Ridge Ct 1 pm to 3 pm $549,999

HYATTSVILLE

20784

7743 Emerson Rd 11 am to 1 pm $331,500

KENSINGTON

20895

10111 Crestwood Rd 2 pm to 4 pm $699,900

4006 Spruell Dr 1 pm to 4 pm $599,000

10811 Hobson St 1 pm to 4 pm $659,000

LAYTONSVILLE

20882

8401 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $575,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18206 Fifeshire Dr 1 pm to 4 pm $250,000

18909 Bluewillow Lane 1 pm to 4 pm $435,000

9949 Lake Landing Rd 1 pm to 4 pm $315,000

NORTH BETHESDA

20852

10715 Kings Riding Way #302 1 pm to 4 pm $449,900

10882 Symphony Park Dr 1 pm to 3 pm $1,239,000

7012 Tilden Lane 1 pm to 4 pm $875,000

6612 Quaker Ridge Rd 1 pm to 4 pm $1,285,000

NORTH POTOMAC

20878

14405 Rich Branch Dr 2 pm to 4 pm $719,000

6 Citrus Grove Ct 2 pm to 4 pm $799,950

12016 Apple Knoll Ct 1 pm to 4 pm $579,000

10921 Citreon Ct 1 pm to 3:30 pm $699,900

15209 Dufief Dr 1 pm to 3 pm $563,000

10 Glenhurst Ct 2 pm to 4 pm $874,000

14845 Botany Way 1 pm to 4 pm $784,900

OLNEY

20832

3301 Olney Mill Pl 2 pm to 4 pm $515,000

22 Parson Grove Ct 2 pm to 4 pm $514,900

17439 Cherokee Lane 1 pm to 3 pm $649,900

POOLESVILLE

20837

22 Hackett Ct Noon to 2 pm $799,900

19603 Lewis Orchard Lane 1:30 pm to 3:30 pm $980,000

POTOMAC

20854

11116 Hunt Club Dr 2 pm to 4 pm $950,000

3 Warde Ct 2 pm to 4 pm $1,175,000

11104 Potomac View Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

9800 Woodford Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

10401 Democracy Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

11301 Berger Ter 2 pm to 4 pm $749,000

9816 Betteker Lane 1 pm to 4 pm $729,000

11418 Patriot Lane 1 pm to 4 pm $1,389,000

10001 Gary Rd 1 pm to 4 pm $2,115,000

9313 Falls Chapel Way 1:30 pm to 4 pm $824,900

11331 Palatine Dr 1 pm to 3 pm $1,399,900

2 Sprinklewood Ct 1 pm to 4 pm $955,000

9521 Kentsdale Dr 1:30 pm to 4 pm $975,999

8516 Fox Run 2 pm to 4 pm $925,000

11513 Dahlia Ter 2 pm to 4 pm $1,379,000

9309 Mercy Hollow Lane 1 pm to 3 pm $1,525,000

8412 Kingsgate Rd 2 pm to 4 pm $2,299,000

10315 Gary Rd 1 pm to 4 pm $899,000

11008 Picasso Lane 2 pm to 4 pm $1,624,900

9017 Marseille Dr 2 pm to 4 pm $1,089,000

12029 Wetherfield Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

11217 River View Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

10406 Sandringham Ct 1 pm to 4 pm $1,329,700

12515 Sycamore View Dr 2 pm to 4 pm $1,795,000

8021 Grand Teton Dr 1 pm to 4 pm $798,000

ROCKVILLE

20850

6 Crofton Hill Ct 2 pm to 4 pm $665,000

878 New Mark Esplanade 2 pm to 4 pm $534,900

10316 Nolan Dr 1 pm to 3 pm $489,900

1703 Piccard Dr 2 pm to 4 pm $645,000

223 W Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $899,000

1032 Carnation Dr 1 pm to 3 pm $769,000

11 Climbing Rose Ct 1 pm to 4 pm $1,050,000

17 Chantilly Ct Noon to 2 pm $454,900

709 Oak Knoll Ter 2 pm to 4 pm $989,500

313 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $829,000

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $875,000

1006 Neal Dr 1 pm to 4 pm $464,900

6 Clemson Ct 1 pm to 4 pm $635,000

1722 Yale Pl 1 pm to 4 pm $635,000

303 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $849,000

10224 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $949,000

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,249,900

708 Wilson Ave 1:30 pm to 4 pm $600,000

607 Anderson Ave 1 pm to 3 pm $825,000

5 China Rose Ct 2 pm to 4 pm $950,000

10 Monroe St #201 1 pm to 3:30 pm $239,900

810 Oak Knoll Ter 1 pm to 4 pm $689,900

618 Warfield Dr Noon to 4 pm $679,000

400 Mannakee St 2 pm to 4 pm $599,000

20851

13019 Atlantic Ave 2 pm to 4 pm $675,000

13008 Atlantic Avenue 1 pm to 3 pm $422,000

2027 Deertree Lane 2 pm to 4 pm $564,999

5924 Halpine Rd 2 pm to 4 pm $635,000

1102 Scott Ave 1 pm to 4 pm $399,900

20852

5750 Bou Ave #1206 12:30 pm to 3 pm $315,000

5818 Inman Park Cir #200 2 pm to 4 pm $419,900

4704 Topping Rd 1 pm to 4 pm $479,900

5717 Balsam Grove Ct #72 Noon to 3 pm $612,500

11803 Rocking Horse Rd 2 pm to 4 pm $499,900

1309 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $549,000

5912 Edson Lane 1 pm to 3 pm $725,000

11400 Dorchester Lane 1 pm to 4 pm $799,000

160 Talbott St #103 1 pm to 3 pm $198,500

6709 Tildenwood Lane 1:30 pm to 4 pm $840,000

10101 Grosvenor Pl #1311 2 pm to 4 pm $330,000

20853

3 Drake Ct 1 pm to 3 pm $525,000

5400 Manorfield Rd 1 pm to 3 pm $498,000

14700 Nadine Dr 1 pm to 4 pm $499,900

5201 Myer Ct 1 pm to 4 pm $489,000

20854

1203 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $769,000

10000 Weatherwood Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

20855

7609 Nutwood Ct 1 pm to 4 pm $375,000

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $644,035

7902 Yellowstone Way 2 pm to 4 pm $645,000

SILVER SPRING

20901

9515 Seminole St 1 pm to 3 pm $535,000

600 Saint Andrews Lane 2 pm to 4 pm $799,000

1001 Roswell Dr 1 pm to 4 pm $473,000

9013 Bradford Rd 2 pm to 4 pm $549,900

9415 Colesville Rd 1 pm to 3 pm $749,000

1000 Roswell Dr 1 pm to 4 pm $475,000

20902

2312 Homestead Dr 2 pm to 4 pm $515,000

10304 Haywood Dr 1:30 pm to 4 pm $474,900

11405 Gilsan St 2 pm to 4 pm $459,900

20903

1924 Kimberly Rd 1 pm to 3 pm $499,900

20904

3618 Castle Ter #117-109 Noon to 2 pm $277,500

716 Downs Dr 2:30 pm to 4:30 pm $464,900

20905

15026 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $799,000

14716 Peachwood Dr 1 pm to 4 pm $630,000

20906

2511 Mc Veary Ct #10 2 pm to 4 pm $219,000

3577 S Leisure World Blvd #21-D 1 pm to 3 pm $169,990

3518 Hargo St Noon to 3 pm $380,000

2816 Cairncross Ter 2 pm to 4 pm $525,000

20910

9502 Black Oak Ct 2 pm to 4 pm $849,995

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $695,000

9601 Dewitt Dr #c1 1 pm to 4 pm $1,085,400

9537 Ament St 1 pm to 4 pm $759,000

2410 Colston Dr #c-201 1 pm to 3 pm $309,995

2302 Colston Dr #c-102 2:30 pm to 4:30 pm $225,000

2029 Luzerne Ave 2 pm to 4 pm $680,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11523 Big Creek Dr 1 pm to 3 pm $1,800

10990 Rhode Island Ave 1 pm to 4:30 pm $375,000

BLADENSBURG

20710

5313 Tilden Rd 1 pm to 4 pm $360,000

BOWIE

20715

13204 Yorktown Dr 1 pm to 2 pm $349,300

20716

16306 Pond Meadow Lane 1 pm to 4 pm $349,900

20720

4614 Cimmaron Greenfields Dr 1 pm to 4 pm $469,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1713 Arcadia Ave Noon to 2 pm $255,000

CHEVERLY

20785

2821 64th Ave Noon to 4 pm $585,000

CLINTON

20735

7002 Sand Cherry Way 1 pm to 3 pm $493,000

4552 Natahala Dr 1 pm to 4 pm $390,000

COLLEGE PARK

20740

7503 Sweetbriar Dr Noon to 3 pm $415,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

5929 Hil Mar Dr 2 pm to 4 pm $225,000

FORT WASHINGTON

20744

717 Kings Lane Noon to 2 pm $380,000

11706 Kimberly Woods Lane Noon to 3 pm $424,999

13403 Caribou Ct 1 pm to 3 pm $360,000

717 Kings Lane Noon to 2 pm $380,000

GREENBELT

20770

5209 S Center Dr 2 pm to 4 pm $565,000

73-L Ridge Rd Noon to 3 pm $252,000

LANDOVER

20785

7202 Greeley Road 1 pm to 4 pm $275,000

LANHAM

20706

7547 Wilhelm Dr 1 pm to 3 pm $340,000

6014 Carter Ave 1 pm to 3 pm $275,000

MORNINGSIDE

20746

4506 Allies Rd Noon to 2 pm $375,000

OXON HILL

20745

711 Fair Winds Way #256 2 pm to 4 pm $4,500

7312 Cloverdale Dr 1 pm to 3 pm $349,900

RIVERDALE

20737

6715 Patterson St 1 pm to 4 pm $375,000

SUITLAND

20746

4619 Davis Ave Noon to 2 pm $265,000

UPPER MARLBORO

20772

3856 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $414,015

13140 Grandview Ct Noon to 3 pm $309,900

13814 King Gregory Way #10840 1 pm to 3 pm $219,900

20774

9100 Westphalia Rd 1 pm to 4 pm $509,990

15619 Copper Beech Dr 2 pm to 4 pm $525,000

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

39276 Hodges Rd Noon to 3 pm $1,199,000

CALIFORNIA

20619

43932 Swift Fox Dr 11 am to 2:30 pm $495,000

44111 Beaver Creek Dr 11 am to 2:30 pm $435,000

DRAYDEN

20630

46625 W Saint Marys Manor Rd 1 pm to 4 pm $260,000