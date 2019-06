Here’s a list of open houses taking place June 15-16 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

206 King George St 1 pm to 3 pm $799,000

997 Chesterfield Rd 2 pm to 2:30 pm $850,000

50 S Homeland Ave Noon to 3 pm $749,900

211 King George St #a 1 pm to 3 pm $1,035,000

1608 Margaret Ave Noon to 2 pm $575,000

724 1/2 Rosedale St Noon to 2 pm $389,000

615 Admiral Dr #208 (Door #5208) 10 am to Noon $260,000

179 S Southwood Avenue 1 pm to 3 pm $450,000

1706 Point No Point Drive Noon to 2 pm $549,900

159 Conduit Street Noon to 2 pm $599,000

21403

1113 Primrose Ct #203 Noon to 2 pm $219,000

3280 Arundel On The Bay Rd Noon to 3 pm $499,900

2638 Ogleton Rd 1 pm to 3 pm $965,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

7014 Clinton Ct #23a 11 am to 1 pm $479,000

3255 Arundel On The Bay Rd Noon to 2 pm $589,000

168 Acton Rd 11 am to 1 pm $535,000

311 Chesapeake Ave Noon to 2 pm $725,000

1117 Lake Heron Dr #1b 1 pm to 3 pm $279,000

1144 Lake Heron Dr #1b 1 pm to 4 pm $274,900

52 Primrose Hill Lane1 pm to 4 pm $794,130

5-5 Edelmar Dr 1 pm to 3 pm $315,000

309 Hillsmere 1 pm to 3 pm $414,999

3225 Arundel On The Bay Road 2 pm to 4 pm $474,900

21409

1613 Sloop Dr 11 am to 2 pm $625,000

956 Woodland Cir 11 am to 2 pm $820,000

1509 Feral Dae Lane 11 am to 1 pm $389,900

1705 Trents Way Noon to 3 pm $649,900

1524 Circle Drive 1 pm to 3 pm $539,900

ARNOLD

21012

1204 Brunswick Ct 2 pm to 5 pm $325,000

151 Glen Oban Dr Noon to 3 pm $1,049,000

290 Ternwing Dr 11 am to 2 pm $244,000

1500 Grandview Ct 3 pm to 4:30 pm $450,000

1009 Shore Acres Rd 1 pm to 3 pm $350,000

862 Doris Dr Noon to 3 pm $750,000

598 Quaker Ridge Ct 11 am to 1 pm $315,000

314 Ternwing Dr 1 pm to 3 pm $365,000

410 Schoolers Pond Way 2 pm to 4 pm $596,500

647 Bay Green Dr 1 pm to 3 pm $474,900

431 Colonial Ridge Lane Noon to 2 pm $269,999

1276 Fenwick Garth 2 pm to 4 pm $1,750,000

CHURCHTON

20733

1133 Gwynne Ave 1 pm to 3 pm $349,900

CROFTON

21114

1468 Vineyard Ct 1 pm to 3 pm $214,999

1617 Crofton Pkwy 10 am to Noon $439,900

1809 Reynolds Ct 11:30 am to 3 pm $429,900

2330 Nantucket Drive Noon to 2 pm $525,000

1507 Lowell Ct 1 pm to 2 pm $259,900

CROWNSVILLE

21032

809 Redwood Trl 1 pm to 3 pm $350,000

758 Eddy Rd 1 pm to 3 pm $325,000

812 Whitewood Trl 1 pm to 3 pm $239,900

1062 Hampton Dr Noon to 2:30 pm $384,999

517 Teak Road 11 am to 1 pm $839,900

1201 Shelby Dale Lane 1 pm to 3 pm $739,900

CURTIS BAY

21226

224 Greenland Beach Rd 10 am to Noon $575,000

DAVIDSONVILLE

21035

1002 Eagle Passages Ct 1 pm to 3 pm $899,900

2002 Cortland Rd 1 pm to 3 pm $825,000

EDGEWATER

21037

3314 Oak Dr 1 pm to 3 pm $195,000

1020 S River Landing Rd 11 am to 2 pm $840,000

2110 Shore Dr Noon to 3 pm $475,000

1622 Oldtown Rd Noon to 2 pm $359,000

938a Williams St 11 am to 1 pm $439,000

426 Penwood Dr Noon to 2 pm $439,000

1521 Warfield Rd 11 am to 1 pm $499,999

3939 W Shore Dr Noon to 3 pm $1,000,000

412 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $439,990

322 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $399,990

320 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $409,990

301 Gray Dragon Pl 1 pm to 3 pm $915,000

FRIENDSHIP

20758

6520 Wilson Rd 11 am to 1 pm $499,990

GAMBRILLS

21054

1802 Saint Mark Dr 10 am to 1 pm $724,900

2606 Chapel Lake Dr #406 1 pm to 3 pm $350,000

935 Annapolis Rd Noon to 2 pm $424,900

317 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 6 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 6 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

1508 Beaux Lane Noon to 6 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 6 pm $869,900

1605 Sirani Lane Noon to 6 pm $694,900

1607 Sirani Lane Noon to 6 pm $725,900

1611 Sirani Lane W Noon to 6 pm $739,900

1613 Sirani Lane Noon to 6 pm $725,900

1615 Sirani Lane Noon to 6 pm $719,900

1602 Sirani Lane Noon to 6 pm $734,900

1608 Sirani Lane Noon to 6 pm $874,900

504 Rand Avenue Noon to 6 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 6 pm $713,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 6 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 6 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 6 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 6 pm $715,900

299 Bonheur Avenue Noon to 6 pm $989,900

504 Rand Ave Noon to 6 pm $679,000

GLEN BURNIE

21060

306 Columbus Rd 2 pm to 4:30 pm $285,000

8066 Elton St 11 am to 1 pm $439,000

301 Summit Ave 1 pm to 3 pm $235,000

6703 Rapid Water Way #204 2 pm to 4 pm $159,900

200 Shana Rd Noon to 1:30 pm $259,000

902 Silver Maple Ct 11 am to 1 pm $309,900

13 Inglenook Court 1 pm to 3 pm $525,000

7820 Stonebriar Dr 1 pm to 3 pm $479,999

732 N Channel Drive 11 am to 1 pm $469,900

7279 Stallings Drive Noon to 2 pm $320,000

HANOVER

21076

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

2718 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $419,665

2704 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $424,525

2920 Koens Ct #02 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #03 11:30 am to 5:30 pm $379,990

0 Stemhart Lane11 am to 6 pm $367,990

7614 Stemhart Lane11 am to 6 pm $339,990

1428 Strahorn Rd Noon to 5 pm $306,990

1335 Bruley Rd Noon to 5 pm $338,990

2746 Fredericksburg Rd 2 pm to 4 pm $387,900

7244 Wright Rd 11 am to 4 pm $533,205

7248 Wright Rd 11 am to 4 pm $539,122

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $393,990

2909 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $392,990

2915 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $419,990

6472 Anderson Ave Noon to 2 pm $399,999

LAUREL

20707

14518 Parkgate Dr 1 pm to 4 pm $674,900

14225 Jib St #8462 2 pm to 4 pm $239,000

20723

9029 Melody Dr 1 pm to 3 pm $534,900

9903 Balsam Way 1 pm to 3 pm $850,000

LINTHICUM HEIGHTS

21090

102 S Hammonds Ferry Rd 11 am to 1 pm $279,999

760 Hawthorne Rd 1 pm to 3 pm $335,000

MILLERSVILLE

21108

8275 Kippis Rd Noon to 5 pm $419,990

8283 Kippis Rd Noon to 5 pm $414,990

1146 Kathy Anne Lane2 pm to 4 pm $789,000

450 Obrecht Rd 2 pm to 4 pm $449,900

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

2896 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $829,985

1128 White Clover Lane11 am to 6 pm $684,990

2400 Autumn Harvest Ct #102 Noon to 3 pm $245,000

1257 Collins Ave 1 pm to 3 pm $319,900

2304 Mourning Dove Drive Noon to 3 pm $579,000

ORCHARD BEACH

21226

7901 Main St 11 am to 1 pm $200,000

PASADENA

21122

268 Riverside 11 am to 1 pm $315,000

3217 Art Hall Lane2 pm to 4 pm $475,000

3446 Old Crown Dr 1 pm to 3 pm $349,000

7857 Centergate Ct 1 pm to 3 pm $315,000

111 Jacobia Dr #e-5 1 pm to 3 pm $282,000

1 Breakwater Ct 11 am to 1 pm $229,900

8002 Caliburn Ct Noon to 1:30 pm $325,000

7873 Pepperbox LaneNoon to 3 pm $309,900

129 Circle Road Noon to 2 pm $389,900

8037 Belhaven Avenue Noon to 2 pm $342,000

SEVERN

21144

8109 Quarterfield Farms Dr 1 pm to 4 pm $525,000

1608 Taylor Ter 11 am to 1 pm $434,900

520 Highmeadow Dr 1 pm to 4 pm $531,775

1414 Cowsill Drive 2 pm to 4 pm $549,900

1412 Cowsill Drive 2 pm to 4 pm $549,900

7962 Jasons Landing Way 11 am to 1 pm $465,000

SEVERNA PARK

21146

692 Dill Ct Noon to 2 pm $433,755

117 Marlbrook Rd 1 pm to 3 pm $877,510

657 Hollywood Rd 11 am to 1 pm $439,000

618 Cypress Rd 10 am to Noon $324,000

412 Saint Martins Choice Lane1 pm to 4 pm $549,900

107 Idlewild Rd 1 pm to 3 pm $529,900

475 Blackshire Rd Noon to 2 pm $464,900

SHADY SIDE

20764

1580 Columbia Beach Rd Noon to 2 pm $625,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7242 Chesapeake Village Blvd 1 pm to 3 pm $499,000

DUNKIRK

20754

12010 Longleaf Lane11 am to 1 pm $625,000

12285 Longleaf Lane11 am to 1 pm $594,900

HUNTINGTOWN

20639

1735 Woodlow Ct 10 am to 1 pm $425,000

3757 Hunting Creek Rd 1 pm to 3 pm $324,900

3561 Fortuna Ct 2 pm to 4 pm $462,900

LUSBY

20657

1003 Cattle Drive Lane11 am to 1 pm $131,000

11562 Deadwood Dr 10 am to 1 pm $279,999

11592 Winnebago Lane10 am to 2 pm $317,000

NORTH BEACH

20714

9544 Sea Gull Ct 1 pm to 4 pm $235,000

650 Alder Pl 11 am to 2 pm $310,000

1030 Bay Front Ave 11 am to 1 pm $725,000

OWINGS

20736

118 Cross Point Dr Noon to 3 pm $505,000

PORT REPUBLIC

20676

3345 First St 11 am to 2 pm $205,000

4006 Easterbell Rd Noon to 2 pm $450,000

3265 Mills Pond Dr 11 am to 2 pm $385,900

PRINCE FREDERICK

20678

415 Westlake Blvd #39 11 am to 1 pm $276,900

905 Clay Hammond Rd 10 am to Noon $440,000

1451 Foxtail LaneNoon to 2 pm $549,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

2708 Medinah Ridge Rd Noon to 2 pm $347,000

15914 Bealle Hill Rd Noon to 3 pm $360,000

1219 Strausberg St 2 pm to 4 pm $445,000

15201 Derbyshire Way 2 pm to 4 pm $465,000

BRYANS ROAD

20616

6017 Bryans View Way Noon to 3 pm $245,000

HUGHESVILLE

20637

14495 Bittersweet Dr 10 am to 1 pm $344,900

LA PLATA

20646

1011 Chaff Way 1 pm to 4 pm $455,000

53 Steeplechase Dr 2 pm to 4 pm $354,900

PORT TOBACCO

20677

8300 Megan Lane1 pm to 3 pm $630,000

6835 Graymar Lane1 pm to 3 pm $599,900

WALDORF

20601

10156 Further Lane1 pm to 3 pm $309,999

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $301,990

14205 Meadow Creek Lane1 pm to 3 pm $495,000

2301 Ironwood Dr Noon to 3 pm $274,900

9714 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $319,990

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $399,990

9803 Usher Pl 1 pm to 4 pm $379,990

20602

2042 All Hallows Ct Noon to 2 pm $339,900

303 Bucknell Cir 11 am to 1 pm $324,900

4784 Sheffield Cir 1 pm to 3 pm $399,900

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

2926 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $344,145

3073 Eutaw Forest Dr. 1 pm to 3:30 pm $339,999

10838 Constitution Dr 1 pm to 3 pm $550,000

WHITE PLAINS

20695

4053 Tahoe Pl Noon to 2 pm $260,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5803 Underwood Ct 1 pm to 4 pm $544,900

5506 Young Family Trl W 11 am to 1 pm $514,900

5814 Morland Dr N Noon to 3 pm $495,000

2788 Washington St Noon to 2 pm $314,900

2640 Inwood Dr Noon to 2 pm $537,900

5878 Union Ridge Dr Noon to 2 pm $435,000

BRUNSWICK

21716

701 Karn Ct Noon to 4 pm $407,990

705 Potterfields Court Noon to 4 pm $409,990

801 Crums Hollow Dr 1 pm to 3 pm $415,000

EMMITSBURG

21727

4005 Carrick Ct 10 am to Noon $345,000

FREDERICK

21701

7984 Schooner Ct 1 pm to 3 pm $273,900

6135 Cornwall Ter 2 pm to 4 pm $439,000

213 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $339,999

209 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $299,999

8010 Hollow Reed Ct 11 am to 12:30 pm $279,900

713 Northside Dr 2 pm to 4 pm $304,900

1707 Dearbought Ct 1 pm to 4 pm $425,000

21702

2002 Chamberlain Dr 11 am to 3 pm $489,000

2490 Wayside Ct 1 pm to 3 pm $399,900

1300 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $393,152

1304 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $271,388

607 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $426,552

601 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $371,800

605 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $511,000

609 Gillespie 11 am to 6 pm $367,244

1310 Sandoval 11 am to 6 pm $350,863

176 Midsummer Dr 1 pm to 3 pm $440,000

2163 Archet Lane2 pm to 4 pm $344,900

1907 Belford Dr 2 pm to 4 pm $479,000

21703

5403 Woodlyn Ct 1 pm to 3 pm $450,000

6175 Margarita Way 1 pm to 3 pm $319,000

6834 Running Springs Ct 11 am to 1 pm $593,000

6715 Sandpiper Ct 1 pm to 3 pm $234,900

6642 Mcgrath Pl 1 pm to 3 pm $285,500

7179 Glenmeadow Ct Noon to 3 pm $225,000

4730 Cambria Rd 11 am to 1 pm $367,900

5936 Krantz Dr 1 pm to 3 pm $313,990

21704

9331 Bishopgate Drive Noon to 2 pm $699,900

3511 Flatwoods Dr 11:30 am to 5:30 pm $459,990

3513 Flatwoods 11:30 am to 5:30 pm $463,810

9057 Mains Run 11 am to 4 pm $424,990

8841 Urbana Church Rd 2 pm to 4 pm $454,900

9012 Mcpherson St 1 pm to 3 pm $559,900

9059 Seward St 1 pm to 3 pm $559,900

3731 Spicebush Dr 1 pm to 3:30 pm $650,000

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $415,000

IJAMSVILLE

21754

10261 Champions Ct 10 am to 1 pm $579,000

JEFFERSON

21755

Jefferson Pike Noon to 4 pm $384,990

MIDDLETOWN

21769

8 Wash House Cir Noon to 3 pm $315,000

2 Gaver Way 1 pm to 3 pm $624,900

5 Groff Ct 1 pm to 3 pm $499,900

110 Tobias Run Noon to 2 pm $563,000

MONROVIA

21770

4506 Monrovia Blvd Noon to 4 pm $624,900

4625 Plum Noon to 5 pm $405,980

4734 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $379,990

MOUNT AIRY

21771

2403 Fieldbrook Lane1 pm to 3 pm $649,900

13974 Penn Shop Rd Noon to 2 pm $524,500

3728 Falling Green Way Noon to 2 pm $645,000

4401 Rob Mar Dr 1 pm to 3 pm $555,000

13684 Samhill Dr 1 pm to 3 pm $549,900

MYERSVILLE

21773

9154 Myersville Rd 1 pm to 3 pm $499,999

509 Main St Noon to 2 pm $359,000

10538 Church Hill Rd Noon to 2 pm $569,900

NEW MARKET

21774

11057 Sanandrew Noon to 2 pm $649,900

5685 Hearthstone Trl Noon to 2 pm $449,900

30 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

31 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

32 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

33 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $574,990

34 Nightfire Ter 11 am to 5 pm $579,990

11052 Sanandrew Dr Sanandrew Noon to 2 pm $480,000

6853 East Shavano Rd 11 am to 6 pm $469,990

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $439,900

SABILLASVILLE

21780

6617 Browns Quarry Rd Noon to 2 pm $459,500

THURMONT

21788

26 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $369,900

URBANA

21704

4732 Black Eyed Susan 11 am to 5 pm $379,990

100 Fulham Rd 11 am to 5 pm $499,990

110 Fulham Rd 11 am to 5 pm $464,990

120 Fulham Rd 11 am to 5 pm $564,990

WALKERSVILLE

21793

8895 Successful Way 1 pm to 3 pm $309,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12820 Macbeth Farm Lane1 pm to 3 pm $1,250,000

13628 Gilbride Lane1 pm to 3 pm $1,425,000

COLUMBIA

21044

6277 Centre Stone Ring Noon to 2 pm $382,900

10730 Green Mountain Cir.-Unit #18-3 Green Mountain Cir #18-3 1 pm to 3 pm $199,900

11867 Blue February Way Noon to 3 pm $329,900

6659 Buckstone Ct 9 am to 10:30 am $2,200

10795 Mcgregor Dr #41n 11 am to 1 pm $585,000

21045

5980 Gales Lane1 pm to 3 pm $489,900

8400 Oak Bush Ter 2 pm to 4 pm $349,900

5362 Flight Feather 1 pm to 3:30 pm $425,000

9449 Farewell Rd 1 pm to 3 pm $359,900

21046

10018 Herding Row 1 pm to 3 pm $430,000

9647 Sea Shadow 1 pm to 3 pm $500,000

ELKRIDGE

21075

7904 Butterfield Dr 1 pm to 3 pm $400,000

6018 Rowanberry Dr #14e 1 pm to 4 pm $225,595

7995 Alchemy Way 1 pm to 3 pm $429,900

6476 Wesley Lane1 pm to 3 pm $499,900

6222 Latchlift Ct 1 pm to 3 pm $612,000

ELLICOTT CITY

21042

13313 Royden Ct 1 pm to 3 pm $950,000

9001 Manordale LaneNoon to 2 pm $600,000

9371 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $350,000

10222 Globe Dr 11 am to 1 pm $664,900

21043

8101 Brightridge Ct 1 pm to 4 pm $342,000

5303 Ambrosia Dr 11 am to 1 pm $650,000

4604 Terry Dr 1 pm to 3 pm $649,990

2426 Vineyard Springs Way #02 11:30 am to 5:30 pm $764,990

5745 Richards Valley Rd 1 pm to 3 pm $475,000

5429 Autumn Field Ct 10 am to Noon $626,900

5467 Autumn Field Ct 10 am to Noon $650,000

FULTON

20759

11304 Duke St 1 pm to 3:30 pm $829,900

JESSUP

20794

8238 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $419,999

WEST FRIENDSHIP

21794

2915 New Rover Rd 1 pm to 3 pm $750,000

WOODBINE

21797

16030 A E Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $429,000

WOODSTOCK

21163

1518 Grooms Lane1 pm to 3 pm $445,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

1210 Ashton Rd 1 pm to 3 pm $625,000

BETHESDA

20814

8315 N Brook Lane#1102 1 pm to 4 pm $379,900

4915 Hampden Lane#405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane#604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane#302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane#603 1 pm to 4 pm $1,595,000

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,166,662

156 Winsome Cir #everett Lot 158 1 pm to 4 pm $1,107,645

141 Winsome Cir #marshall Lot 122 1 pm to 4 pm $1,263,352

5315 Merriam St #marshall Lot 10 1 pm to 4 pm $1,295,000

20816

5705-A Ridgefield Rd 2 pm to 4 pm $1,024,900

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $1,950,000

4800 Montgomery Ave 11 am to 2 pm $2,450,000

20817

9511 Kentstone Dr 1 pm to 3 pm $1,450,000

BROOKEVILLE

20833

19408 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $759,700

BURTONSVILLE

20866

4317 Camley Way 2 pm to 4 pm $624,000

CHEVY CHASE

20815

4515 Willard Ave #1918s 2 pm to 4 pm $250,000

4242 East West Hwy #505 2 pm to 4 pm $265,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,780,331

CLARKSBURG

20871

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $349,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13001 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $414,990

13011 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $450,157

13013 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $464,078

13745 Petrel St 1 pm to 4 pm $459,900

13751 Petrel St 1 pm to 4 pm $499,999

21890 Woodcock Way Noon to Noon $665,000

14204 Jaeger Rd Noon to 5 pm $585,000

21915 Clarksburg Rd Noon to 5 pm $499,000

12712 Grand Elm St 2 pm to 4 pm $675,000

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $459,900

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $519,342

13072 Martz St Noon to 5 pm $465,395

13076 Martz St Noon to 5 pm $498,880

11705 Emerald Green Dr 2 pm to 4 pm $415,000

DAMASCUS

20872

10312 Bloom Dr 2:30 pm to 4:30 pm $435,000

GAITHERSBURG

20877

8116 Brucar Ct 1 pm to 3 pm $444,900

20878

625 Gatestone Square St Noon to 3 pm $593,900

303 Palmspring Dr #9 Noon to 2 pm $1,450

1 Story Dr 1 pm to 3 pm $399,000

17620 Garrett Dr 1 pm to 4 pm $565,000

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

16516 Montecrest LaneNoon to 2 pm $669,000

20879

1200 Knoll Mist Lane1 pm to 3 pm $334,900

7301 Olive Tree Ct 1 pm to 3 pm $819,000

19 Wheatfield Ct Noon to 3 pm $289,900

9808 Mainsail Dr 1 pm to 4 pm $490,000

20882

21304 Birdie Lane1 pm to 3 pm $985,000

GARRETT PARK

20896

4515 Strathmore Ave 1 pm to 3:30 pm $550,000

GERMANTOWN

20874

13651 Spinning Wheel Dr 1 pm to 3 pm $513,000

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

18 Bargene Ct 11 am to 2 pm $384,900

20337 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $441,894

20360 Peacemaker Dr 11:30 am to 5:30 pm $519,948

12812 Cloverleaf Center Dr 11:30 am to 5:30 pm $416,183

19009 Crosstie Ter #902 10 am to 1 pm $308,880

13402 Stonebridge Ter 2 pm to 4 pm $659,000

18601 Autumn Mist Dr 2 pm to 4 pm $398,000

18917 Mc Farlin Dr 1 pm to 4 pm $379,000

20876

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

20187 Locustdale Dr #277 2 pm to 4 pm $222,999

11713 Cider Press Pl #4 Noon to 3 pm $419,900

HYATTSVILLE

20782

1001 Chillum Rd #419 1 pm to 1:30 pm $1,200

20784

7508 Garrison Rd 1 pm to 3 pm $309,900

20785

6451 Old Landover Rd 1 pm to 4 pm $350,000

KENSINGTON

20895

9811 Haverhill Dr 1 pm to 3 pm $995,000

2685 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2687 Mccomas Ave Noon to 4 pm $868,100

9811 Hill St 1 pm to 4 pm $950,000

4000 Wexford Dr 2 pm to 4 pm $650,000

LAYTONSVILLE

20882

8401 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $565,888

7000 Brink Rd Noon to 2 pm $599,900

21115 Dwyer Ct 11 am to 3 pm $1,025,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18124 Copps Hill Pl 1 pm to 3:30 pm $225,000

8609 Lime Kiln Ct Noon to 4:30 pm $439,900

20404 Cherrystone Ct Noon to 2 pm $419,900

9931 Lake Landing Rd 1 pm to 4 pm $315,000

9 Butterwick Ct Noon to 2 pm $419,900

NORTH BETHESDA

20852

6309 Windermere Cir 2 pm to 4 pm $1,195,000

6730 Sulky Lane1 pm to 4 pm $1,139,000

NORTH POTOMAC

20878

10 Native Dancer Ct Noon to 2 pm $699,000

OLNEY

20832

3012 Ohara Pl 1 pm to 3 pm $279,500

POTOMAC

20854

11701 Coldstream Dr 1 pm to 3 pm $750,000

12029 Wetherfield Lane1 pm to 3 pm $1,375,000

9825 Avenel Farm Dr 1 pm to 3 pm $2,295,000

10105 Bevern Lane2 pm to 4 pm $1,495,000

8502 Bells Mill Rd 1 pm to 3 pm $815,000

7907 Sandalfoot Dr 1 pm to 3 pm $1,425,000

8836 Wandering Trail Dr 2 pm to 4 pm $725,000

ROCKVILLE

20850

708 W Montgomery Avenue 1 pm to 3 pm $725,000

1006 Neal Dr 1 pm to 4 pm $464,900

508 Winding Rose Dr Noon to 3 pm $599,900

13301 Southwood Dr Noon to 3 pm $694,900

708 W Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $725,000

618 Warfield Dr 1 pm to 4 pm $669,000

1008 Grand Champion Dr 11 am to 5 pm $688,000

868 Azalea Dr #21 2 pm to 4 pm $354,000

104 Grand Champion Dr 1 pm to 4 pm $786,000

313 Oak Knoll Dr 1 pm to 3 pm $825,000

1104 Havencrest St 1 pm to 3 pm $759,900

11 Climbing Rose Ct 1 pm to 3 pm $1,050,000

10263 Nolan Dr 1 pm to 3 pm $725,000

20851

319 Dean Dr 1 pm to 4 pm $424,900

20852

5912 Edson Lane1 pm to 3 pm $725,000

11419 Commonwealth Dr #204 Noon to 2 pm $1,800

10101 Grosvenor Pl #1120 1 pm to 3:30 pm $324,800

5802 Nicholson Lane#2-1007 2 pm to 4 pm $499,000

20853

14818 Carrolton Rd 1 pm to 3 pm $798,000

20854

14001 N Commons Way 1 pm to 3 pm $699,000

20855

8042 Flatbush St #copeland 1 pm to 4 pm $785,026

17069 Briardale Rd 1 pm to 4 pm $569,900

SILVER SPRING

20902

10200 Conover Dr 1 pm to 4 pm $499,900

10304 Haywood Dr 1 pm to 3 pm $474,900

10811 Amherst Ave #c 2 pm to 4 pm $119,900

20904

3016 Shepperton Ter 11 am to Noon $1,675

13939 Palmer House Way #28-207 1 pm to 3 pm $845

20905

15026 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $799,000

20906

11503 Goodloe Rd Noon to 3 pm $399,000

3749 Glen Eagles Dr 10 am to 2 pm $339,500

109 Klee Aly Noon to 5 pm $566,822

3432 Chiswick Ct #45-F Noon to 2 pm $159,000

1479 Casino Cir 2 pm to 4 pm $399,900

20910

2041 Lyttonsville Rd 1 pm to 4 pm $524,999

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $915,000

9502 Black Oak Ct 2 pm to 4 pm $825,000

TAKOMA PARK

20912

7309 Wildwood Dr 1 pm to 3 pm $549,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

7707 Alloway Lane2 pm to 4 pm $525,000

BOWIE

20715

12108 Mackell Lane1 pm to 4 pm $369,000

20716

3830 Europe Lane11 am to 1 pm $320,000

20720

12616 Henderson Chapel LaneNoon to 2 pm $650,000

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

14006 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

14010 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $654,990

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $639,990

13903 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $614,990

7303 Gosling Pl 1 pm to 3 pm $535,000

20721

14823 Darbydale Dr 1 pm to 4 pm $489,900

BRENTWOOD

20722

3913 Newark Rd 1 pm to 4 pm $325,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

4715 Leroy Gorham Dr Noon to 3 pm $255,000

5400 Dole St 2 pm to 5 pm $299,900

417 Cedarleaf Ave 1 pm to 4 pm $259,900

CHEVERLY

20785

2809 Laurel Ave 2 pm to 4 pm $469,500

6325 Kilmer St 2 pm to 4 pm $299,900

CLINTON

20735

7002 Sand Cherry Way 1 pm to 3 pm $493,000

7700 Don Dr 10 am to 2 pm $310,000

12907 Jervis St 11 am to 3 pm $450,000

5510 Fishermens Ct 11 am to 2 pm $290,999

COLLEGE PARK

20740

4705 Cherokee St 2 pm to 4 pm $499,990

6018 Westchester Park Dr #301 1 pm to 3 pm $145,000

FORT WASHINGTON

20744

13509 Piscataway Dr Noon to 3 pm $440,000

13011 Clarion Rd 1 pm to 5 pm $310,000

11518 Neon Rd 1 pm to 3 pm $634,999

2006 Belfast Dr Noon to 2 pm $349,900

9209 Locksley Rd Noon to 3 pm $450,000

12808 Peace Dr 2 pm to 4 pm $375,000

GLENN DALE

20769

5209 Devonport Ct 1 pm to 3 pm $3,500

GREENBELT

20770

11 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $425,000

7758 Lakecrest Dr 10 am to Noon $230,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane11 am to 6 pm $283,990

LANHAM

20706

9405 Sheridan St Noon to 2 pm $269,999

MORNINGSIDE

20746

6311 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $239,900

NEW CARROLLTON

20784

5462 85th Ave #1 4:30 pm to 7:15 pm $1,425

6123 Lamont Dr 1 pm to 4 pm $329,000

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

6404 47th St 11 am to 6 pm $480,615

TEMPLE HILLS

20748

2509 Berkley St 11 am to 1 pm $600

UPPER MARLBORO

20772

4704 Colonel Ewell Court 2 pm to 4 pm $265,000

11303 Marlboro Ridge Rd 2 pm to 4 pm $629,900

12905 William Beanes Rd Noon to 2 pm $755,000

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $504,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $306,990

13601 William Beanes Rd 2 pm to 4 pm $739,000

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

9540 Sherwood Dr 1 pm to 4 pm $323,900

4704 Colonel Ewell Ct #378 2 pm to 4 pm $265,000

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $409,990

3856 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $414,015

20774

2550 Brown Station Rd 1 pm to 3 pm $459,900

15201 Harriet Clotilda Way 1 pm to 4 pm $487,900

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $344,740

1605 Whistling Duck Dr 2 pm to 4 pm $530,000

13806 Hebron Lane11 am to 5 pm $644,990

516 Cranston Ave 11 am to 5 pm $619,990

8931 Town Center Cir #6-212 1 pm to 3 pm $1,800

15618 Monksilver Bnd 1 pm to 4 pm $410,000

2121 Congresbury Pl 1 pm to 4 pm $383,500

15513 Sunningdale Pl 1 pm to 3 pm $465,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43876 Wildeflower Lane11 am to 2 pm $425,000

23398 Canna Ct Noon to 2 pm $459,900

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43932 Swift Fox Dr 11 am to 2 pm $495,000

43702 Great Laurel Way Noon to 2 pm $374,900

CALLAWAY

20620

20907 Jo Marie Way Noon to 3 pm $179,000

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr 1 pm to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr 1 pm to 3 pm $453,900

LEONARDTOWN

20650

42166 Hanover Beach LaneNoon to 4 pm $784,900

22195 Hanover Dr 2 pm to 5 pm $480,000

40125 Army Way 1 pm to 4 pm $775,000

40863 Lark Way 11 am to 2 pm $599,900

LEXINGTON PARK

20653

20940 Brookstone Ct 11 am to 2 pm $298,000

20670 Hilton Run Ct Noon to 2 pm $370,907

PINEY POINT

20674

17191 Piney Point Rd 11 am to 1 pm $678,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

907 Scupper Ct 3:30 pm to 4 pm $3,699

1801 Green Top Ct 1 pm to 3 pm $449,958

103 Woodlawn Ave Noon to 3 pm $425,000

21403

1207 Mckinley St 2 pm to 4 pm $299,900

1425 Howard Rd 1 pm to 3 pm $625,000

ARNOLD

21012

416 Ridgeview Ct Noon to 3 pm $449,000

CHURCHTON

20733

5565 Franklin Blvd 1 pm to 3 pm $315,000

CROFTON

21114

2504 Airy Hill Cir #1c 1 pm to 3 pm $224,900

1759 Castleford Sq 1 pm to 3 pm $260,000

2509 Dog Leg Ct 1 pm to 3 pm $345,000

CURTIS BAY

21226

1365 River Bank Ct 1 pm to 3 pm $335,000

DAVIDSONVILLE

21035

2023 Gresham Lane1 pm to 3 pm $749,000

2008 Cortland Rd Noon to 2 pm $799,999

3568 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $858,000

3889 Greenmeadow Lane2 pm to 4 pm $849,900

1101 Captain Bell Court 1 pm to 3 pm $1,195,000

GAMBRILLS

21054

1604 Sirani Lane W Noon to 6 pm $714,900

GLEN BURNIE

21060

324 Maryland Ave NE 10 am to Noon $260,000

650 New Jersey Ave NE Noon to 2 pm $260,000

610 Foxwood Dr 1 pm to 3 pm $330,000

21061

723 Mayo Rd 11 am to 2 pm $309,900

HANOVER

21076

2582 Twin Birch Rd 2 pm to 4 pm $457,500

7531 Pelham Way 2 pm to 4 pm $485,000

1705 Allerford Dr 1 pm to 3 pm $449,000

1552 Rutland Way 1 pm to 3 pm $399,900

6287 Patuxent Quarter Rd 1 pm to 3 pm $525,000

LAUREL

20723

10109 Ancient Sea Path 1 pm to 3 pm $680,000

8463 Charmed Days 1 pm to 3 pm $430,000

9388 Rock Ripple Lane1 pm to 3 pm $429,999

9118 Bryant Ave 2 pm to 4 pm $299,900

20724

3534 Fisher Hill Rd 3 pm to 5 pm $329,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

433 Sudbury Rd Noon to 2 pm $355,000

MILLERSVILLE

21108

731 Morris Tongue Dr Noon to 2 pm $425,000

8201 Connors LaneNoon to 2 pm $599,999

128 Merlot St 1 pm to 3 pm $390,000

ODENTON

21113

2214 Commissary Cir 2 pm to 4 pm $325,000

PASADENA

21122

723 211th St 2 pm to 4 pm $301,000

RIVA

21140

3328 Breckenridge Way Noon to 2 pm $1,599,000

SEVERN

21144

7785 Gabriel Garth Ct 11 am to 1 pm $425,000

907 Reece Rd Noon to 2 pm $429,000

1400 Cowsill Dr 11 am to 1 pm $439,000

SEVERNA PARK

21146

624 Cypresspointe Drive 10 am to Noon $609,900

SHADY SIDE

20764

6400 Shady Side Rd Noon to 2 pm $359,000

WEST RIVER

20778

670 Plantation Boulevard 1 pm to 4 pm $1,650,000

4304 Rousbys Run 1 pm to 3 pm $630,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4010 17th St 2 pm to 4 pm $485,000

8711 C St Noon to 2 pm $1,189,000

4011 27th St Noon to 2 pm $799,899

HUNTINGTOWN

20639

6135 Mill Branch Rd 11 am to 1 pm $549,900

LUSBY

20657

77 Chapel View Ct 1 pm to 4 pm $360,000

779 Lazy River Rd 1 pm to 4 pm $210,000

11440 Cove Lake Rd 2 pm to 4 pm $265,000

13088 Soundings Rd 1 pm to 4 pm $549,000

NORTH BEACH

20714

890 Linden Ave Noon to 2 pm $825,000

SUNDERLAND

20689

6180 Federal Oak Dr 12:30 pm to 3 pm $677,500

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

7804 Lusbys Turn Noon to 2 pm $490,000

WALDORF

20601

12322 Cheerio Pl 1 pm to 4 pm $329,999

WELCOME

20693

8285 Verne Pl 11 am to 1 pm $199,900

WHITE PLAINS

20695

10850 Smugglers Notch Ct 1 pm to 3 pm $385,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1107 Dargon Quarry Lane1 pm to 3 pm $417,500

FREDERICK

21701

9405 Bridgewater West 1 pm to 3 pm $394,900

3120 Embrey Ct 1 pm to 3 pm $539,900

6307 Remington Dr 2 pm to 4 pm $574,900

21702

2102 Banner Hill Rd 2 pm to 4 pm $399,990

2124 Brecken Dell Ct 11 am to 1 pm $264,900

112 Ellingwood Lane2 pm to 4 pm $425,000

21703

7129 Ladd Cir 1 pm to 4 pm $274,900

4961 Small Gains Way 1 pm to 3 pm $339,900

21704

8841 Urbana Church Rd 2 pm to 4 pm $454,900

IJAMSVILLE

21754

3101 Pheasant Run 2 pm to 4 pm $479,000

5920 Duvel 1 pm to 3 pm $549,990

MIDDLETOWN

21769

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

108 N Pointe Ter 1 pm to 3 pm $539,900

205 N Pointe Ter 11 am to 1 pm $535,000

MONROVIA

21770

4533 Green Valley Rd 1 pm to 3 pm $355,000

MOUNT AIRY

21771

4830 Marianne Drive 1 pm to 4 pm $579,000

4130 Walnutwood Ct 1 pm to 4 pm $425,000

4097 Lomar Dr 1:30 pm to 3 pm $390,000

4058 Sand Trap Ct 1 pm to 3 pm $574,900

6632 Runkles Rd 1 pm to 4 pm $280,000

1508 Rising Ridge Rd 1 pm to 3 pm $439,999

WALKERSVILLE

21793

101 Polaris Dr Noon to 2 pm $397,500

10325 Old Annapolis Rd 11 am to 1 pm $384,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6105 Rippling Waters Walk 1 pm to 3 pm $775,000

COLUMBIA

21044

6205 Ashton Park Ct 1 pm to 3 pm $550,000

5226 Even Star Pl 1 pm to 3 pm $450,000

11914 Blue February Way 1 pm to 3 pm $398,000

5103 Northern Fences Lane1 pm to 3 pm $728,000

21046

9549 Twilight Ct 1 pm to 3 pm $439,900

6626 Allview Dr 1 pm to 3 pm $439,900

ELKRIDGE

21075

6723 Burnbridge Hunt Ct 2 pm to 5 pm $446,750

ELLICOTT CITY

21042

12575 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $550,000

4017 Arjay Cir 1 pm to 3 pm $572,000

4106 Font Hill Dr 1 pm to 3 pm $499,900

4604 Manorhill Lane1 pm to 3 pm $675,000

21043

8657 Bali Rd 1 pm to 3 pm $525,000

3892 College Ave 2 pm to 4 pm $899,500

8614 Honeysuckle Ct 1 pm to 3 pm $569,000

3912 Edith Ct 2 pm to 4 pm $747,300

3912 Nelson House Rd 1 pm to 3 pm $939,900

8505 Streambank Way 1 pm to 3 pm $674,900

5268 Rising Sun Lane1 pm to 3 pm $650,000

4929 Ellis LaneNoon to 2 pm $825,000

JESSUP

20794

8249 Wellington Pl Noon to 2 pm $255,000

7552 Arundel Woods Dr 1:30 pm to 3:30 pm $599,900

8412 Oak Meade Way 2 pm to 4 pm $304,999

WEST FRIENDSHIP

21794

3141 Fox Valley Dr Noon to 2 pm $819,000

12660 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $1,049,992

WOODBINE

21797

Lot 3 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $899,900

WOODSTOCK

21163

1649 Woodstock Rd 1 pm to 3 pm $525,000

2137 Turnberry Way #15 1 pm to 3 pm $499,900

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

113 Ashton Knolls Lane1 pm to 3 pm $819,900

BETHESDA

20814

4513 Cheltenham Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

10409 Montrose Ave #m-202 1 pm to 3 pm $245,000

5304 Roosevelt St 1 pm to 3 pm $819,000

4318 Rosedale Ave 2 pm to 4 pm $1,945,000

5225 Pooks Hill Rd #204n 2 pm to 4 pm $295,000

20816

4924 Sentinel Dr #2-401 2 pm to 4 pm $418,000

6209 Wagner Lane 1 pm to 3 pm $899,000

6216 Vorlich LaneNoon to 3 pm $800,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,525,000

598 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

5707 Mohican Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

5200 Ventnor Rd 1 pm to 3 pm $899,000

596 Brookes Ridge 2 pm to 4 pm $1,750,000

5315 Tuscarawas Rd 2 pm to 4 pm $1,225,000

5101 River Rd #1703 1 pm to 4 pm $325,000

20817

7405 Mackenzie Ct 1 pm to 3 pm $899,000

2 Winterberry Ct 2 pm to 4 pm $885,000

7612 Hamilton Spring Rd 1 pm to 4 pm $799,000

7545 Spring Lake Dr #c-1 1 pm to 4 pm $235,000

9912 Montauk Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

7121 Braeburn Pl 1 pm to 4 pm $1,059,000

7508 Cayuga Ave 1 pm to 4 pm $2,175,000

9006 Friars Rd 12:30 pm to 3:30 pm $849,900

6612 Greyswood Rd 2 pm to 4 pm $769,000

5609 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $825,000

6016 Maiden Lane2 pm to 4 pm $1,749,000

6401 Fallen Oak Ct 2 pm to 4 pm $1,495,000

6606 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $841,422

6311 Bannockburn Dr 1:30 pm to 4:30 pm $1,799,899

9219 Fernwood Rd 2 pm to 2 pm $869,000

BOYDS

20841

18208 Gravinia Cir Noon to 3 pm $369,900

BROOKEVILLE

20833

2709 Gold Mine Rd Noon to 3 pm $1,250,000

BURTONSVILLE

20866

1 Crosswood Ct 1 pm to 3 pm $317,999

CHEVY CHASE

20815

4601 N Park Ave #1105e 2 pm to 4 pm $265,000

7017 W Greenvale Pkwy 2 pm to 4 pm $1,100,000

6731 Kenwood Forest Lane#42 2 pm to 4 pm $710,000

CLARKSBURG

20871

23217 Frederick Rd 1 pm to 4 pm $545,000

12446 Horseshoe Bend Cir Noon to 2 pm $419,990

14211 Jaeger Rd Noon to 5 pm $540,000

14209 Jaeger Rd Noon to 5 pm $610,000

23714 Clarksburg Rd 1 pm to 4 pm $489,000

DAMASCUS

20872

10100 Clearspring Rd 1 pm to 3 pm $387,900

DARNESTOWN

20878

13116 Scarlet Oak Dr 1 pm to 3 pm $725,000

DERWOOD

20855

17105 Amity Dr 1 pm to 3 pm $549,950

5905 Bethlehem Ct 1 pm to 4 pm $825,000

GAITHERSBURG

20877

127 Fairbanks Dr 2 pm to 4 pm $549,999

20878

5 Turnham Ct 1 pm to 4 pm $695,000

440 Inspiration Lane1 pm to 4 pm $969,000

477 Phelps St 1 pm to 4 pm $639,900

16900 Westbourne Ter 1 pm to 4 pm $495,000

20879

18512 Fontana Lane1 pm to 3 pm $719,900

8717 Cathedral Way 1 pm to 4 pm $444,500

20882

8217 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $725,000

GERMANTOWN

20874

12917 Climbing Ivy Dr 1 pm to 4 pm $359,000

13317 Copper Ridge Rd Noon to 2 pm $589,000

25 Pickering Ct #202 2 pm to 4 pm $220,000

20876

12213 Canterfield Ter 1 pm to 4 pm $599,900

19940 Appledowre Cir #444 1 pm to 3 pm $224,000

HYATTSVILLE

20781

4105 Queensbury Rd 2 pm to 4 pm $499,999

20783

843 Cox Ave 1 pm to 4 pm $395,000

20785

3114 81st 1 pm to 3 pm $320,000

KENSINGTON

20895

3333 W University Blvd #1111 1 pm to 4 pm $299,900

10410 Ewell Ave 1 pm to 3 pm $1,135,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18627 Nathans Pl 1 pm to 3 pm $224,900

9501 Appeals Pl 1 pm to 4 pm $449,000

NORTH BETHESDA

20852

10401 Grosvenor Pl #818 2 pm to 4 pm $245,000

NORTH POTOMAC

20878

12131 Sheets Farm Rd 1 pm to 4 pm $899,000

13503 Hunting Hill Way 2 pm to 4:15 pm $1,116,000

3 Hidden Ponds Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

14405 Rich Branch Dr 2 pm to 4 pm $719,000

14520 Antigone Dr 2 pm to 4 pm $689,500

OLNEY

20832

2820 Abbey Manor Cir 2 pm to 4 pm $645,000

18002 Sunset River Ct 2 pm to 4 pm $369,900

2805 Shadowridge Dr 2 pm to 4 pm $609,988

POOLESVILLE

20837

19603 Lewis Orchard Lane1 pm to 3 pm $950,000

POTOMAC

20854

9800 Woodford Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

10315 Gary Road 1 pm to 4 pm $874,900

8618 Falls Rd 1 pm to 4 pm $899,900

11331 Palatine Dr 2 pm to 4 pm $1,399,900

9521 Kentsdale Dr 1:15 pm to 4 pm $975,999

7721 Laurel Leaf Dr 2 pm to 4 pm $1,224,900

1 Cliffe Hill Ct 11 am to 3 pm $814,900

8412 Kingsgate Rd 2 pm to 4 pm $2,299,000

7805 Whiterim Ter 1 pm to 4 pm $720,000

9313 Falls Chapel Way 2 pm to 4 pm $799,900

8311 Larkmeade Ter 1 pm to 3 pm $1,339,000

10605 Rivers Bend Ct 2 pm to 4 pm $2,100,000

12625 Greenbriar Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

10401 Democracy Lane2 pm to 4 pm $1,199,000

12916 Brushwood Ter 2 pm to 4 pm $1,199,000

11301 S Glen Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

9816 Betteker Lane1 pm to 4 pm $719,000

11000 Deborah Dr. 2 pm to 4 pm $830,000

1294 Bartonshire Way 1 pm to 3 pm $738,800

ROCKVILLE

20850

9403 Blackwell Rd #301 1 pm to 3 pm $825,000

400 Mannakee St 2 pm to 4 pm $599,000

1505 Defoe St 1 pm to 3 pm $674,999

2267 Glenmore Ter 2 pm to 4 pm $765,000

10143 Treble Ct 2 pm to 3:30 pm $575,000

118 Monroe St #1405 Noon to 2 pm $292,990

20851

6004 Halsey Rd Noon to 3 pm $409,900

20852

20 Shagbark Court 2 pm to 4 pm $629,000

11112 Schuylkill Rd 1:30 pm to 4 pm $519,900

10747 Gloxinia Dr 2 pm to 4 pm $525,000

10101 Grosvenor Pl #303 2 pm to 4 pm $274,800

20 Shagbark Ct 2 pm to 4 pm $629,000

11624 Danville Dr 1 pm to 4 pm $925,000

10401 Grosvenor Pl #906 2 pm to 4 pm $279,000

10500 Rockville Pike #506 4:30 pm to 6 pm $250,000

20853

4904 Norbeck Rd 1 pm to 3 pm $839,000

5201 Waterview Dr 1 pm to 4 pm $715,000

5468 Marlin St 2 pm to 4 pm $535,000

14921 Clavel St 2 pm to 4 pm $550,000

5201 Myer Ct 1 pm to 4 pm $489,000

14338 Chesterfield Rd 1 pm to 5 pm $729,907

20854

9 Kettle Pond Ct 2 pm to 4 pm $785,000

20855

7609 Nutwood Ct 1 pm to 4 pm $375,000

SILVER SPRING

20901

811 Lanark Way 1 pm to 3 pm $500,000

8722 Manchester Rd #8 1 pm to 4 pm $165,000

10310 Calumet Dr 2 pm to 4 pm $399,999

20902

2111 Henderson Ave Noon to 3 pm $485,000

9806 Georgia Ave #22-301 2 pm to 4 pm $244,000

20904

1601 Carriage House Ter #j 1 pm to 4 pm $175,000

700 Hollywood Ave 1 pm to 4 pm $414,900

20905

130 Farmgate Lane2 pm to 4 pm $645,000

14716 Peachwood Dr 1 pm to 4 pm $630,000

20906

1401 Squaw Hill Lane1 pm to 3 pm $665,000

4309 Mahan Rd 1 pm to 4 pm $355,000

13810 Alderton Rd 2 pm to 4 pm $674,900

3750 Clara Downey Ave #37 1 pm to 3 pm $359,000

3301 Hewitt Ave #104 1 pm to 4 pm $120,000

2436 Sun Valley Cir #7-E 1 pm to 4 pm $242,000

13819 North Gate Lane1 pm to 3:30 pm $574,900

5 Moonlight Trail Ct 1 pm to 3 pm $714,900

20910

9537 Ament St 1 pm to 4 pm $747,000

719 Chesapeake Ave 2 pm to 4 pm $798,000

9200 Watson Rd 1 pm to 3 pm $789,000

15 Sunnyside Rd 2 pm to 4 pm $890,000

9412 Hale Pl 1 pm to 3 pm $539,000

21 Dewitt Ct 2 pm to 4 pm $899,000

8714 Leonard Dr 1 pm to 3 pm $699,900

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $675,000

TAKOMA PARK

20912

7308 Baltimore Ave 1 pm to 3 pm $973,000

7333 New Hampshire Ave #801 11 am to 1 pm $199,900

7333 New Hampshire Ave #1006 11 am to 1 pm $214,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

9013 Highland Dr 2 pm to 4 pm $350,000

BOWIE

20715

13204 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $349,300

14113 Wainwright Ct 1 pm to 4 pm $388,000

12605 Kernwood Lane1 pm to 4 pm $389,900

20716

15514 Norge Ct 2 pm to 4 pm $236,000

20721

501 Black Branch Way 1 pm to 3 pm $999,880

1811 Peachtree Lane1 pm to 4 pm $474,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

6515 Elmhurst St 1 pm to 3:15 pm $304,990

FORT WASHINGTON

20744

11507 Aquarius Ct 1 pm to 4 pm $449,000

GREENBELT

20770

5428 Stream Bank Lane1 pm to 4 pm $550,000

LANDOVER

20785

7202 Greeley Road 1 pm to 4 pm $269,900

LANHAM

20706

10204 Aerospace Road 1 pm to 2 pm $429,900

MOUNT RAINIER

20712

3713 34th St 2 pm to 4 pm $499,999

SPRINGDALE

20774

9611 Ardwick Ardmore Rd 1 pm to 3:30 pm $294,900

UNIVERSITY PARK

20782

6702 Baltimore Ave 1 pm to 4 pm $559,900

UPPER MARLBORO

20772

16007 Marlboro Pike Noon to 2 pm $335,000

20774

15200 Shapswick Pl 1 pm to 3 pm $519,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43538 Marguerite Way 1 pm to 4 pm $259,900

LEONARDTOWN

20650

22198 Breton St 2 pm to 4 pm $227,000