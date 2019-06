Here’s a list of open houses taking place June 8-9 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

310 Monterey Ave Noon to 2 pm $815,000

950 Riversedge Cir 1 pm to 3 pm $270,000

1706 Point No Point Drive Noon to 3 pm $549,900

179 Duke Of Gloucester Street 1 pm to 3 pm $1,475,000

206 King George Street 1 pm to 3 pm $799,000

9 Shipwright St 11 am to 2 pm $1,999,900

1706 Point No Point Dr Noon to 3 pm $549,900

206 King George St 1 pm to 3 pm $799,000

1711 Broadlee Trl 1 pm to 3 pm $799,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,475,000

20 Glen Ave 1 pm to 3 pm $545,000

305 Halsey Rd Noon to 3 pm $485,000

803 Coxswain Way #311 12:30 pm to 3:30 pm $345,000

907 Scupper Ct 2 pm to 3 pm $855,000

21403

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $539,000

2 Enclave Ct 11 am to 3 pm $599,990

28 Enclave Ct 11 am to 3 pm $499,361

811 Chesapeake Avenue 11 am to 3 pm $847,000

7 President Point Drive Noon to 2 pm $640,000

1251 Crummell Avenue 11 am to 1 pm $444,900

5 Spa Creek Lndg #a3 Noon to 2 pm $525,000

1300 Mckinley Street 11 am to 2 pm $400,000

2638 Ogleton Road Noon to 2 pm $965,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

1300 Mckinley St 11 am to 2 pm $400,000

309 Hillsmere 2 pm to 4 pm $414,999

1030 Sandpiper Lane Noon to 2 pm $864,900

1010 Cedar Ridge Ct 1 pm to 3 pm $249,900

811 Chesapeake Ave 11 am to 3 pm $847,000

7 President Point Dr #b2 Noon to 2 pm $640,000

409 Riding Ridge Rd Noon to 2 pm $624,900

1251 Crummell Ave 11 am to 1 pm $444,900

14 President Point Dr #a1 Noon to 2 pm $489,000

2638 Ogleton Rd Noon to 2 pm $965,000

1 Enclave Ct 11 am to 3 pm $624,990

21409

807 Holly Dr E 2 pm to 4 pm $579,000

2128 Bay Front Ter 1 pm to 3 pm $1,375,000

1701 River Rd Noon to 2 pm $975,000

1424 Brewer Rd 11 am to 1 pm $699,999

1515 Enyart Way 2 pm to 4 pm $439,900

1705 Trents Way Noon to 3 pm $649,900

1515 Enyart Way #14-202 2 pm to 4 pm $439,900

1330 Bay Head Rd Noon to 2 pm $1,299,000

ARNOLD

21012

1500 Grandview Ct 3 pm to 4 pm $450,000

97 Shadbush Way 11 am to 3 pm $599,990

1228 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $580,005

1224 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $539,553

431 Colonial Ridge Lane Noon to 2 pm $269,999

1215 Whetstone Dr 11 am to 1 pm $635,000

431 Colonial Ridge Lane Noon to 2 pm $269,999

935 Blue Fox Way Noon to 3 pm $364,900

525 Bay Green Dr Noon to 2 pm $569,900

853 Blue Heron Ct 2 pm to 4 pm $940,000

CROFTON

21114

1330 Hawk Hollow Drive Noon to 4 pm $389,990

1709 E Bancroft Lane 1 pm to 3 pm $210,000

2811 Bargate Ct Noon to 3 pm $595,000

2569 Stow Ct Noon to 2 pm $359,900

CROWNSVILLE

21032

517 Teak Rd 1 pm to 3 pm $839,900

1201 Shelby Dale Lane 1 pm to 3 pm $749,900

1201 Shelby Dale Lane 1 pm to 3 pm $749,900

1223 Woodlands Rd Noon to 5 pm $874,990

1216 Tailwind Ct 1 pm to 3 pm $799,500

CURTIS BAY

21226

1509 Lighthouse Ct 1 pm to 1 pm $269,000

955 Chestnut Manor Court 11 am to 1 pm $249,000

224 Greenland Beach Rd Noon to 2 pm $575,000

955 Chestnut Manor Ct 11 am to 1 pm $249,000

DAVIDSONVILLE

21035

3309 Strawberry Run 1 pm to 4 pm $598,000

3895 Greenmeadow Lane Noon to 2 pm $950,000

2008 Cortland Rd Noon to 2 pm $799,999

EDGEWATER

21037

327 Bayview Dr 11 am to 1 pm $319,900

1617 Shore Drive 2 pm to 4 pm $415,000

108 River Rd 1 pm to 3 pm $459,900

1617 Shore Dr 2 pm to 4 pm $415,000

1309 Shore Dr 11 am to 1 pm $365,000

GAMBRILLS

21054

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $989,900

2614 April Dawn Way 10 am to 1 pm $299,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1742 Underwood Rd Noon to 2 pm $574,900

1294 Whirl A Way Ct 1 pm to 3 pm $599,900

GLEN BURNIE

21060

7502 Goldfinch Ct 2 pm to 4 pm $304,900

8 Inglenook Ct Noon to 2 pm $549,900

13 Inglenook Court Noon to 2 pm $525,000

13 Inglenook Ct Noon to 2 pm $525,000

7252 Mockingbird Cir 11 am to 1 pm $334,900

1711 Dixon Dr 1 pm to 3 pm $459,000

7504 Calais Way 1 pm to 3 pm $399,000

7058 Ingrahm Dr 11 am to 1 pm $350,000

842 N Shore Dr 1 pm to 3 pm $900,000

21061

102 Linden Lane 11 am to 1 pm $259,900

544 Dahlgreen Rd Noon to 2 pm $210,000

204 Buckingham Dr Noon to 2 pm $274,990

39 Forestdale Ave 1 pm to 3 pm $399,900

HANOVER

21076

7209 Dorchester Woods Lane 11 am to 1 pm $385,000

1511 Rutland Way Noon to 2 pm $389,900

1480 Holston Ct Noon to 2 pm $369,900

7728 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $489,990

7724 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $469,990

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

2718 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $419,665

2704 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $424,525

2920 Koens Ct #02 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #03 11:30 am to 4:30 pm $379,990

1911 Wamsutta Lane 1 pm to 3 pm $410,000

7252 Dorchester Woods Lane Noon to 3 pm $385,000

7244 Wright Rd 11 am to 4 pm $533,205

7248 Wright Rd 11 am to 4 pm $539,122

HARWOOD

20776

1053 Cumberstone Rd Noon to 3 pm $799,900

3712 Buffalo Ct 11 am to 2 pm $764,900

LAUREL

20707

7319 Summerwind Cir Noon to 4 pm $300,000

6709 Bonnett Ct 1 pm to 3 pm $305,000

6902 Scotch Dr 1 pm to 3 pm $247,500

7327 Archsine Lane 2 pm to 4 pm $419,000

20723

9445 Fens Holw Noon to 2 pm $2,150

20724

3316 Sudlersville S 1 pm to 3 pm $350,000

8581 Crooked Tree Lane 12:30 pm to 2:30 pm $2,600

LINTHICUM

21090

700 Juniper Rd 11 am to 2 pm $285,000

LOTHIAN

20711

622 West Bay Front Rd 11 am to 2 pm $699,950

MILLERSVILLE

21108

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

8309 Hope Point Court 1 pm to 3 pm $614,900

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

8309 Hope Point Ct 1 pm to 3 pm $614,900

ODENTON

21113

2896 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $829,985

2545 Vireo Ct 10 am to Noon $2,500

1243 Breitwert Ave 11 am to 1 pm $459,000

1315 Chicory Way 1 pm to 3 pm $725,000

1309 Patuxent Woods Dr Noon to 3 pm $544,490

1307 Patuxent Woods Dr Noon to 3:30 pm $542,490

704 Orchard Overlook #104 1 pm to 3 pm $226,900

2263 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $452,990

2235 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $396,990

1303 Tab St 11 am to Noon $325,000

ORCHARD BEACH

21226

800 Waterview Dr 2 pm to 4 pm $415,000

PASADENA

21122

916 11th St 11 am to 3 pm $289,000

810 Riverside Dr 10 am to Noon $448,850

7807 Catherine Ave Noon to 4 pm $369,900

1888 Cedar Road 1 pm to 3 pm $1,025,000

270 11th Street 11 am to 1 pm $450,000

762 208th Street 1 pm to 3 pm $259,900

708 211th St 11 am to 1 pm $359,000

1208 Hunter Rd Noon to 3 pm $330,000

270 11th St 11 am to 1 pm $450,000

762 208th St 1 pm to 3 pm $259,900

568 Riverside Dr Noon to 2 pm $599,900

1222 Hillcreek Rd 11 am to 1 pm $549,995

SEVERN

21144

1414 Cowsill Drive 1 pm to 4 pm $559,900

1412 Cowsill Drive 1 pm to 4 pm $559,900

7858 Sunhaven Way 1 pm to 3 pm $546,900

319 Fairfield Dr 1 pm to 3 pm $550,000

1414 Cowsill Dr 1 pm to 4 pm $559,900

1412 Cowsill Dr 1 pm to 4 pm $559,900

520 Highmeadow Dr Noon to 4 pm $531,775

7615 Delmore Rd 1 pm to 3 pm $525,000

SEVERNA PARK

21146

210 Windrush Farm Lane 11 am to 1 pm $899,000

44 Kleis Rd Noon to 3 pm $699,900

48 Kleis Rd Noon to 3 pm $796,950

48 Robinson Landing Ct 1 pm to 3 pm $549,000

304 Woodfarm Ct 1 pm to 3 pm $879,000

109-B Sabrina Lane 1 pm to 3 pm $625,000

692 Dill Ct 11 am to 1 pm $439,755

117 Marlbrook Rd 10 am to 12:30 pm $877,510

SHADY SIDE

20764

5184 Spring Avenue 1 pm to 3 pm $229,000

1196 Spruce Avenue 1 pm to 3 pm $323,500

5184 Spring Ave 1 pm to 3 pm $229,000

1196 Spruce Ave 1 pm to 3 pm $323,500

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2237 Ivy Lane #5 11 am to 1 pm $258,000

DOWELL

20629

513 Marlboro Ct #48 11 am to 2 pm $349,000

380 Gideon Lane 11 am to 2 pm $272,500

14174 Foxhall Rd #12 11 am to 2 pm $369,000

DUNKIRK

20754

9901 Greening Ct 11 am to 1 pm $535,000

HUNTINGTOWN

20639

1040 Stephen Reid Dr Noon to 2 pm $374,999

770 Joy Lee Pl 10 am to Noon $884,990

LUSBY

20657

11562 Deadwood Dr 10 am to 1 pm $279,999

12003 Nester Lane Noon to 3 pm $319,900

12574 Catalina Dr 11 am to 2 pm $169,900

703 Lobo Ct 1 pm to 4 pm $275,000

NORTH BEACH

20714

650 Alder Pl 11 am to 2 pm $310,000

3697 Bedford Dr 11 am to 2 pm $310,000

OWINGS

20736

659 Good Shepherd Way 1 pm to 3 pm $775,000

8836 Rymer Way Noon to 2 pm $389,950

5750 Saint Johns Chapel Rd Noon to 2 pm $499,900

7135 Bluegrass Way 1 pm to 3 pm $575,000

235 Dearbourne Ct 2 pm to 4 pm $548,000

8140 Simpson Farm Rd 11 am to 3 pm $439,900

9130 Hall Ct 11 am to 3 pm $399,999

PORT REPUBLIC

20676

3520 Pine Tree Rd 11 am to 3 pm $495,000

PRINCE FREDERICK

20678

4324 Cassell Blvd 11 am to 1 pm $327,000

138 Windcliff Rd 10 am to Noon $399,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

2708 Medinah Ridge Rd 1 pm to 3 pm $347,000

2609 Saint Marys View Rd 1 pm to 3 pm $399,900

1718 Catherine Fran Dr 12:30 pm to 2 pm $409,900

BRANDYWINE

20613

4300 Mountain Laurel Way Noon to 2 pm $599,900

CHARLOTTE HALL

20622

13511 Stasch Pl 11 am to 3 pm $495,000

38030 Mount Wolf Rd 11 am to 1 pm $180,000

COBB ISLAND

20625

17551 Oriole Dr 11 am to 1:30 pm $195,000

HUGHESVILLE

20637

17385 Blackwell Dr 11 am to 2 pm $465,000

6929 Crockett Ct Noon to 2:30 pm $499,900

14660 Burnt Store Rd 1 pm to 3 pm $284,900

INDIAN HEAD

20640

5340 Smith Dr 2 pm to 4 pm $220,000

MARBURY

20658

4590 Bicknell Rd 11 am to 1 pm $349,999

MECHANICSVILLE

20659

38990 Lupes Ct Noon to 2 pm $374,900

WALDORF

20602

5275 Blue Crab Lane 1 pm to 3 pm $354,000

504 Adams Lane Noon to 1 pm $1,925

16 Blackpool Cir Noon to 2 pm $284,900

5156 Royal Birkdale Ave Noon to 2 pm $384,500

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

6568 Cluster Pine Ct 11 am to 1 pm $524,900

3004 North Declaration Ct Noon to 3 pm $385,000

2330 Alava Ct Noon to 2 pm $599,900

10529 Black Pine Lane 2 pm to 4 pm $520,000

9808 Leighland Ct 1 pm to 3 pm $475,000

WHITE PLAINS

20695

5096 Atlantis Lane 11 am to 1 pm $420,000

8145 Knightsbridge St Noon to 2 pm $319,900

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

11 E B St 1 pm to 4 pm $273,000

1309 Pennington Dr 11 am to 3 pm $361,053

1220 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $324,990

1307 Pennington Dr 11 am to 3 pm $395,635

519 N Maple Ave 1 pm to 3 pm $289,000

707 Potomac View Pkwy 11 am to 1 pm $299,900

EMMITSBURG

21727

4005 Carrick Ct 10 am to Noon $345,000

1449 Ramblewood Dr Noon to 2 pm $444,000

520 Timbermill Ct 10 am to 4 pm $379,999

FREDERICK

21701

614 Trail Ave 11 am to 1 pm $300,000

368 Prospect Blvd 2 pm to 4 pm $289,900

316 Upper College Ter 1 pm to 4 pm $899,000

219 E Church St 2 pm to 4 pm $479,500

420 Mohican Dr 1 pm to 3 pm $475,000

1707 Dearbought Ct 1 pm to 4 pm $425,000

2608 Warren Way #3-8 2 pm to 4 pm $219,997

108 W 13th St Noon to 3 pm $425,000

2 Kline Blvd 1 pm to 3 pm $355,000

9711 Fleetwood Way Noon to 2 pm $375,000

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $511,000

1304 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $289,900

607 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $449,553

601 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $399,800

1310 Sandoval 11 am to 6 pm $352,263

2237 W Greenleaf Dr Noon to 3 pm $389,000

102 Ellingwood Lane Noon to 2 pm $415,000

9817 Fox Rd Noon to 2 pm $574,999

1300 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $393,152

609 Gillespie 11 am to 6 pm $381,244

21703

5559 Foxhall Ct Noon to 2 pm $275,000

6534 Newton Drive 1 pm to 3 pm $329,000

5830 Whitfield Ct 10 am to Noon $1,250

21704

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $415,000

8395 Pine Bluff Rd Noon to 4 pm $777,625

IJAMSVILLE

21754

3668 Ridgeview Rd Noon to 3 pm $459,900

3057 Lindsey Ct Noon to 2 pm $639,900

KNOXVILLE

21758

3528 Petersville Rd 1 pm to 4 pm $339,000

MIDDLETOWN

21769

210 Rod Cir Noon to 2 pm $459,900

7908 W Brookridge Dr Noon to 2 pm $419,900

MONROVIA

21770

4720 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $374,990

4625 Pumb Rd Noon to 5 pm $405,980

4722 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $379,990

MOUNT AIRY

21771

3079 Ballesteras Ct 1 pm to 3 pm $789,900

12540 Browland Dr 1 pm to 3 pm $459,900

7197 Woodville Rd Noon to 3 pm $817,000

7167 Woodville Rd Noon to 3 pm $888,900

7187 Woodville Rd Noon to 3 pm $750,000

7177 Woodville Rd Noon to 3 pm $797,175

7161 Woodville Rd Noon to 3 pm $651,775

7205 Woodville Rd Noon to 3 pm $515,300

Lot 1 Harrisville Rd #lot #1 Section #1 Noon to 3 pm $510,000

14282 Harrisville Rd Noon to 3 pm $695,615

14268 Harrisville Rd Noon to 3 pm $588,000

7201 Woodville Rd Noon to 3 pm $774,275

14274 Harrisville Rd Noon to 3 pm $550,000

14294 Harrisville Rd Noon to 3 pm $580,000

14296 Harrisville Rd Noon to 3 pm $580,000

MYERSVILLE

21773

600 Main St 11 am to 1 pm $275,000

NEW MARKET

21774

11028 Country Club Rd Noon to 2 pm $494,900

30 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

31 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

32 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $564,990

33 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $574,990

GARRETT COUNTY

ACCIDENT

21520

105 S Main St 1 pm to 4 pm $115,000

GRANTSVILLE

21536

4599 Chestnut Ridge Rd 11 am to 3 pm $362,500

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

6934 Tolling Bells Ct 1 pm to 3 pm $600,000

6432 Grateful Heart Gate 1 pm to 3 pm $538,000

21045

8434 Gold Sunset Way Noon to 2 pm $340,000

9584 Standon Pl 10 am to Noon $235,000

8328 Silver Trumpet Dr Noon to 2 pm $360,000

8530 Window Latch Way 11 am to 1 pm $564,900

9464 Sohap Lane 3 pm to 5 pm $2,950

21046

7277 Calm Sunset 1 pm to 3 pm $367,500

COOKSVILLE

21723

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $974,000

ELKRIDGE

21075

7970 Blue Stream Dr 1 pm to 3 pm $449,000

6333 Wimbledon Ct Noon to 2 pm $305,000

6225 Manchester Way 1:30 pm to 3:30 pm $350,000

ELLICOTT CITY

21042

10102 Century Dr Noon to 2 pm $625,000

3005 Bethany Lane 1 pm to 3 pm $549,900

9730 Gingerwood Dr 1 pm to 3 pm $500,000

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

2615 Vardon Lane Noon to 4 pm $718,900

21043

5215 Talbots Lndg 1 pm to 3 pm $624,900

2426 Vineyard Springs Way #02 11:30 am to 5:30 pm $764,990

8529 Harvest View Ct 11 am to 1 pm $367,000

8101 Brightridge Ct 1 pm to 3 pm $342,000

8614 Honeysuckle Ct 1 pm to 3 pm $569,000

2819 Montclair Dr 10 am to 3 pm $599,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2915 New Rover Rd 1 pm to 3 pm $775,000

WOODBINE

21797

15050 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $899,995

WOODSTOCK

21163

2137 Turnberry Way #15 1 pm to 3 pm $509,900

10659 Hillingdon Rd 1 pm to 3 pm $489,900

10307 Davis Ave 11 am to 1 pm $599,900

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

22611 Old Hundred Rd Noon to 2 pm $895,000

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #603 1 pm to 4 pm $1,595,000

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,166,662

7511 Hampden Lane 2 pm to 4 pm $5,895,000

156 Winsome Cir #everett Lot 158 1 pm to 4 pm $1,112,645

141 Winsome Cir #marshall Lot 122 1 pm to 4 pm $1,263,352

160 Winsome Cir #everett Lot 135 1 pm to 4 pm $1,345,000

5315 Merriam St #marshall Lot 10 1 pm to 4 pm $1,295,000

5511 Alta Vista Rd Noon to 3 pm $720,000

5225 Pooks Hill Rd N #819 N 2 pm to 5 pm $193,500

20815

6820 Wisconsin Ave #8004 1 pm to 3 pm $1,225,000

20817

7805 Fox Gate Ct 2 pm to 4 pm $1,099,000

6606 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $841,422

9006 Friars Rd 2 pm to 4 pm $849,900

7708 Whittier Blvd 2 pm to 4 pm $899,000

6706 Loring Ct 1 pm to 3 pm $1,225,000

7508 Cayuga Ave 1 pm to 4:30 pm $2,175,000

6215 Goodview St 2 pm to 4 pm $1,024,999

BURTONSVILLE

20866

3841 Cullingworth Rd 1 pm to 3 pm $450,000

4212 Red Maple Ct 2 pm to 4 pm $329,999

3841 Cullingworth Road 1 pm to 3 pm $450,000

CHEVY CHASE

20815

5100 Dorset Ave #100 2 pm to 4 pm $315,000

3708 Cardiff Ct 1 pm to 3 pm $2,295,000

CLARKSBURG

20871

13076 Martz St Noon to 5 pm $498,880

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $349,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13001 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $414,990

13011 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $450,157

11804 Kigger Jack Lane 2 pm to 5 pm $949,999

13745 Petrel St Noon to 2 pm $469,000

13767 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $399,990

14211 Jaeger Rd Noon to 5 pm $540,000

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $459,900

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $519,342

13072 Martz St Noon to 5 pm $465,395

DAMASCUS

20872

10174 Shelldrake Cir 2 pm to 4 pm $244,900

10718 Budsman Ter 12:15 pm to 3:15 pm $287,000

GAITHERSBURG

20877

10 Oceania Ct 11 am to 2 pm $599,000

20878

664 Heathwalk Mews 2 pm to 4 pm $544,900

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20882

21305 Birdie Lane Noon to 2 pm $849,900

20886

20315 Battery Bend Pl 1 pm to 4 pm $405,000

GERMANTOWN

20874

13312 Waterford Hills Blvd 1 pm to 3 pm $485,000

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20337 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $441,894

20360 Peacemaker Dr 11:30 am to 5:30 pm $519,948

11527 Summer Oak Dr 2 pm to 4 pm $294,900

19615 Vaughn Landing Dr 1 pm to 3 pm $495,000

20876

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

HYATTSVILLE

20785

3114 81st Noon to 3 pm $335,000

KENSINGTON

20895

2685 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2687 Mccomas Ave Noon to 4 pm $868,100

9708 Kensington Pkwy 1 pm to 3 pm $999,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9416 Fern Hollow Way 1 pm to 5 pm $324,999

NORTH BETHESDA

20852

10500 Rockville Pike #909 2 pm to 4 pm $272,900

NORTH POTOMAC

20878

5 Rolling Green Ct 3 pm to 4 pm $755,000

OLNEY

20832

17439 Cherokee Lane 1 pm to 3 pm $649,900

POOLESVILLE

20837

17029 Hughes Rd 11 am to 5 pm $715,000

POTOMAC

20854

1513 W Kersey Lane Noon to 2 pm $749,900

10810 Deep Glen Dr 2 pm to 4 pm $1,624,100

8502 Bells Mill Rd Noon to 2 pm $815,000

11000 Deborah Dr. 2 pm to 4 pm $830,000

7907 Sandalfoot Dr 1 pm to 4 pm $1,425,000

ROCKVILLE

20850

17 Chantilly Ct Noon to 2 pm $454,900

2007 Ashleigh Woods Ct 1 pm to 3 pm $524,900

10263 Nolan Dr 1 pm to 3 pm $725,000

107-A Pasture Side Pl #m19 11 am to 1 pm $359,900

172 New Mark Esplanade Noon to 2 pm $498,500

708 W Montgomery Avenue 1 pm to 4 pm $725,000

9403 Blackwell Rd #301 2 pm to 4 pm $825,000

618 Warfield Dr 1 pm to 4 pm $669,000

708 W Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $725,000

20851

1626 Farragut Ave 1 pm to 3 pm $405,000

20852

10500 Rockville Pike #g-11 Noon to 2 pm $265,000

11624 Danville Dr 1 pm to 4 pm $925,000

11327 Rolling House Rd 1 pm to 4 pm $849,900

20853

14921 Clavel St 2 pm to 4 pm $550,000

13916 Parkland Dr 1 pm to 4 pm $415,000

20855

7766 Epsilon Dr 2 pm to 4 pm $299,990

15909 Chieftain Ave Noon to 3 pm $619,000

5730 Artesian Dr 2 pm to 4 pm $619,900

SANDY SPRING

20860

17609 Auburn Village Dr 2 pm to 4 pm $999,900

SILVER SPRING

20901

909 Robin Rd 1 pm to 3 pm $425,000

9505 Saybrook Ave 2 pm to 4 pm $669,000

10003 Sutherland Rd 1 pm to 3 pm $598,000

20902

1503 Gridley Lane 1:30 pm to 3:30 pm $400,000

11915 Ivanhoe St 1 pm to 4 pm $380,000

20903

1700 Overlook Dr 2 pm to 4 pm $533,500

20904

2901 Memory Lane 1 pm to 4 pm $520,000

716 Downs Dr 2 pm to 4 pm $450,000

20905

15022 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $749,500

15327 Valencia St 2 pm to 4 pm $417,000

15540 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $549,900

20906

2315 Massanutten Dr 1 pm to 4 pm $394,888

105 Klee Aly Noon to 5 pm $568,200

20910

407 Silver Spring Ave Noon to 2 pm $699,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BLADENSBURG

20710

5313 Tilden Rd 3 pm to 5 pm $350,000

BOWIE

20715

12001 Millstream Dr 1 pm to 4 pm $389,900

20716

15700 Paramont Lane 1 pm to 3:30 pm $385,000

16301 Argent Ct 11 am to 1 pm $459,900

20720

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

14006 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

14010 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $654,990

14101 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $639,990

12533 Quarterhorse Dr Noon to 2 pm $474,900

20721

3116 Spriggs Request Way Noon to 3 pm $1,095,000

14408 Derby Ridge Rd 1 pm to 3 pm $830,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

5016 Leroy Gorham Dr Noon to 3 pm $189,000

921 Shady Glen Dr Noon to 2 pm $339,900

1212 Clovis Avenue 1 pm to 4 pm $275,000

1212 Clovis Ave 1 pm to 4 pm $275,000

1006 Nova Ave 2 pm to 4 pm $260,000

COLLEGE PARK

20740

9607 52nd Ave 1 pm to 2 pm $565,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

7501 Starshine Dr Noon to 4 pm $350,000

FORT WASHINGTON

20744

8927 Bluffwood Lane 11 am to 1 pm $379,900

2006 Belfast Dr Noon to 2 pm $349,900

10800 Livingston Rd Noon to 2 pm $2,050

9219 Fort Foote Rd 2 pm to 4 pm $875,000

13509 Piscataway Dr Noon to 3 pm $440,000

GLENARDEN

20706

2902 Mueserbush Ct Noon to 2 pm $275,000

2929 Mueserbush Ct 12:30 pm to 2:30 pm $274,900

GLENN DALE

20769

11405 Prospect Ct Noon to 2 pm $590,000

GREENBELT

20770

6996 Hanover Pkwy #2 Noon to 2 pm $140,000

7758 Lakecrest Dr 10 am to Noon $235,000

6622 Lake Park Dr #t 1 Noon to 2 pm $217,500

52-C Ridge Rd 1 pm to 3 pm $159,000

LANHAM

20706

10204 Aerospace Road 1 pm to 3 pm $429,900

9824 Smithview Pl 2 pm to 4 pm $419,000

MOUNT RAINIER

20712

4220 31st St 1 pm to 3 pm $530,999

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

6404 47th St 11 am to 6 pm $480,615

4810 Madison St 11 am to 2 pm $415,000

SUITLAND

20746

4024 Meadowview Dr Noon to 3 pm $260,000

4509 Navy Day Pl 10 am to 3 pm $269,900

TEMPLE HILLS

20748

5901 John Adams Dr 1 pm to 3 pm $314,900

4108 Blacksnake Dr 2 pm to 4 pm $368,000

UPPER MARLBORO

20772

13800 King Gregory Way #10140 1 pm to 4 pm $205,000

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $504,990

9720 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $425,625

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

4300 Cross Country Ter Noon to 2 pm $579,990

12905 William Beanes Rd Noon to 2 pm $755,000

6501 Osborne Hill Dr 1 pm to 4 pm $675,450

17103 Usher Pl Noon to 2 pm $339,000

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

4204 Rolling Paddock Dr 2 pm to 4 pm $680,000

13209 Ailesbury Ct Noon to 2 pm $405,000

9020 Trumps Hill Rd 11 am to 1 pm $495,000

10405 Grandhaven Ave 1:30 pm to 3:30 pm $534,900

4509 Thoroughbred Dr 2 pm to 4 pm $429,500

10306 Bunch Berry Lane 1 pm to 3 pm $465,000

20774

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $344,740

15201 Harriet Clotilda Way 1 pm to 4 pm $487,900

11006 Trafton Ct 1 pm to 4 pm $420,000

15619 Copper Beech Dr 1 pm to 4 pm $525,000

15410 Glastonbury Way 1 pm to 4 pm $525,000

13806 Hebron Lane 11 am to 5 pm $644,990

516 Cranston Ave 11 am to 5 pm $619,990

2550 Brown Station Rd Noon to 2 pm $459,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

23560 Fdr Blvd #305 Noon to 2 pm $190,000

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr 1 pm to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr 1 pm to 3 pm $453,900

HOLLYWOOD

20636

24353 Farmkey Lane 1 pm to 3 pm $525,000

LEONARDTOWN

20650

21265 Hunting Ct Noon to 3 pm $549,900

LEXINGTON PARK

20653

20670 Hilton Run Ct Noon to 2 pm $370,907

46411 Munley Lane 11:30 am to 2 pm $210,000

45989 Rolling Rd 2 pm to 4 pm $242,000

TALL TIMBERS

20690

45054 Troopers Rd 11 am to 2 pm $535,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

904 Bridgeport Ct 10 am to Noon $515,000

4 Ridge Road 1 pm to 3 pm $1,599,000

521 Powell Dr Noon to 2 pm $649,900

1489 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,390,000

267 Cape Saint John Road 1 pm to 3 pm $559,900

543 Pinedale Drive 1:30 pm to 3:30 pm $549,900

1707 Nimitz Drive 1 pm to 3 pm $415,000

34 Cornhill Street 1 pm to 3 pm $539,900

1707 Nimitz Dr 1 pm to 3 pm $415,000

314 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $619,000

267 Cape Saint John Rd 1 pm to 3 pm $559,900

543 Pinedale Dr 1:30 pm to 3:30 pm $549,900

1608 Margaret Ave 1 pm to 3 pm $575,000

46 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,945,000

4 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

128 Market St 1 pm to 3 pm $549,900

34 Cornhill St 1 pm to 3 pm $539,900

1300 Lloyd Ct 1 pm to 3 pm $585,000

2706 Gingerview Lane 1 pm to 3 pm $569,900

704 Caleb Lane 1 pm to 3 pm $745,000

811 Midship Ct Noon to 1 pm $339,999

613 Fairglen Lane Noon to 2:30 pm $478,500

21403

403 Duvall Lane 1 pm to 3 pm $369,500

512 6th Street 2 pm to 4 pm $1,099,000

1024 Tyler Avenue 1 pm to 3 pm $409,000

2648 Ogleton Rd 11 am to 2 pm $475,000

34 Boucher Pl 1 pm to 3 pm $545,000

403 Duvall Lane 1 pm to 3 pm $369,500

1024 Tyler Ave 1 pm to 3 pm $409,000

512 6th St 2 pm to 4 pm $1,099,000

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,749,000

15 President Point Dr #a3 1 pm to 3 pm $449,000

1425 Howard Rd 1 pm to 3 pm $645,000

1117 Primrose Ct #301 1 pm to 4 pm $199,000

1144 Lake Heron Dr #1b 1 pm to 3 pm $274,900

21409

1172 Ramblewood Dr 1 pm to 3 pm $375,000

332 Forest Beach Road 1 pm to 3 pm $630,000

1610 Laurel Lane 1 pm to 3 pm $980,000

1490 Shot Town Road 11 am to 1 pm $729,900

1645 Homewood Road 1 pm to 3 pm $689,900

332 Forest Beach Rd 1 pm to 3 pm $630,000

1504 Masonetta Way Noon to 3 pm $825,000

1645 Homewood Rd 1 pm to 3 pm $689,900

1490 Shot Town Rd 11 am to 1 pm $729,900

1606 Laurel Lane 1 pm to 3 pm $1,499,000

1905 Hidden Point Rd Noon to 2 pm $1,199,000

ARNOLD

21012

862 Doris Dr Noon to 3 pm $750,000

977 Stonington Drive 1 pm to 3 pm $1,199,000

846 Sutterton Court 1 pm to 3 pm $799,000

1458 Grandview Road 11 am to 2 pm $399,900

1458 Grandview Rd 11 am to 2 pm $399,900

987 Forest Dr 1 pm to 3 pm $489,900

977 Stonington Dr 1 pm to 3 pm $1,199,000

846 Sutterton Ct 1 pm to 3 pm $799,000

647 Bay Green Dr 1 pm to 3 pm $474,900

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd 1 pm to 3 pm $249,900

CROFTON

21114

1702 Grey Birch Ct 1 pm to 4 pm $539,900

1863 Harcourt Ave 1 pm to 3 pm $484,999

1536 Lowell Ct 11 am to 1 pm $214,900

CROWNSVILLE

21032

1505 Habersham Pl Noon to 2:30 pm $824,900

1215 Fairfield Estates Lane 11 am to 1 pm $599,900

1311 Saint Pauls Way 1 pm to 3 pm $1,075,000

1502 Habersham Pl Noon to 2 pm $699,900

1215 Fairfield Estates Lane 11 am to 1 pm $599,900

1006 Wallace Rd 2 pm to 4 pm $379,000

CURTIS BAY

21226

1452 Stoney Point Way 2 pm to 4 pm $265,000

404 Carvel Beach Rd 1 pm to 3 pm $950,000

DAVIDSONVILLE

21035

3332 Strawberry Run Noon to 2 pm $569,500

DEALE

20751

707 Joshuas Way 1 pm to 3 pm $739,000

685 Swan Dr Noon to 2 pm $389,900

EDGEWATER

21037

3430 Red Admiral Ct Noon to 2 pm $875,000

11 Colts Neck Ct Noon to 2 pm $715,000

3700 Beach Drive Blvd 1 pm to 3 pm $469,900

311 Londontown Rd 11 am to 1 pm $224,900

105 Beverley Ave Noon to 2 pm $379,000

1622 Oldtown Rd Noon to 2 pm $359,000

2705 Falling Timber Trl 11 am to 1 pm $990,000

920 Holly Ave 2 pm to 4 pm $339,000

423 Penwood Dr 11 am to 1 pm $489,900

2 Strachan Pl Noon to 2 pm $744,900

3942 Honeysuckle Dr 1 pm to 3 pm $1,249,000

FRIENDSHIP

20758

6924 Konrad Ct 2 pm to 4 pm $568,500

GAMBRILLS

21054

826 Maple Rd 1 pm to 3 pm $664,815

GIBSON ISLAND

21056

1627 St Giles Rd 1 pm to 4 pm $1,350,000

GLEN BURNIE

21060

7543 Holly Ridge Dr Noon to 3 pm $384,900

732 N Channel Dr 2 pm to 4 pm $479,900

732 N Channel Drive 2 pm to 4 pm $479,900

1016 Bell Ave 1 pm to 3 pm $365,000

115 Nandina Lane 1 pm to 4 pm $349,500

825 Creekside Village Blvd Noon to 2 pm $499,000

7800 Jandell Ct 1 pm to 3 pm $359,900

7521 Calais Way 1 pm to 3 pm $409,900

21061

105 Ridgely Road 1 pm to 3 pm $259,900

207 N St SE Noon to 2 pm $220,000

7 Cromwell Ave Noon to 2 pm $339,900

HANOVER

21076

7623 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $418,000

1704 Maco Dr 2 pm to 4 pm $514,900

7546 Maiden Head Dr Noon to 3 pm $396,400

HARWOOD

20776

743 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $995,000

LAUREL

20707

14518 Parkgate Dr 1 pm to 4 pm $680,000

14225 Jib St #8462 1 pm to 3 pm $239,000

6608 Mccahill Ter 1 pm to 3 pm $378,900

20708

8459 Imperial Dr #4-A Noon to 3 pm $240,000

8800 Sumner Grove Dr 1 pm to 4 pm $489,900

20723

9607 Boundless Shade Ter 1 pm to 3 pm $659,900

9912 Ocean Sand Ct 1 pm to 3 pm $675,000

LOTHIAN

20711

207 W Bay Front Road 1 pm to 4 pm $1,550,000

207 W Bay Front Rd 1 pm to 4 pm $1,550,000

1087 Pemberton Lane Noon to 2 pm $549,988

MILLERSVILLE

21108

8 Arrowleaf Dr 1 pm to 3 pm $424,999

8350 Sycamore Rd 1 pm to 3 pm $439,000

8235 Lethbridge Rd 1 pm to 3 pm $295,000

8218 Bernard Dr N 1 pm to 3 pm $374,900

1146 Kathy Anne Lane 1 pm to 3 pm $789,000

ODENTON

21113

2509 Black Oak Way 1 pm to 3 pm $349,900

1210 Beaver Tree Dr 1 pm to 3 pm $585,000

7670 Porcelain Tile Ct 1 pm to 3 pm $429,900

1257 Collins Ave 1 pm to 3 pm $324,900

1986 Camelia Ct 1 pm to 3 pm $255,000

2637 Barred Owl Way 1 pm to 3 pm $365,000

PASADENA

21122

2310 228th St 1 pm to 4 pm $425,000

1640 Braid Hills Dr Noon to 3 pm $749,900

7964 Elizabeth Rd Noon to 2 pm $369,900

107 Milburn Cir 1 pm to 3 pm $399,000

8052 Woodholme Cir 1 pm to 3 pm $325,000

RIVA

21140

2712 Pinecrest Dr 1 pm to 3 pm $464,000

SEVERN

21144

1608 Taylor Ter 11 am to 1 pm $434,900

1407 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $425,000

479 Cedar Lane 1 pm to 3 pm $579,000

8034 Battersea Pl Noon to 2 pm $649,900

7949 Heather Mist Dr 1 pm to 4 pm $265,000

8109 Quarterfield Farms Dr 1 pm to 4 pm $525,000

1337 Grand Canopy Dr 2 pm to 4 pm $659,900

7823 Grandison Way 1 pm to 3 pm $539,900

SEVERNA PARK

21146

220 Stauffer Ct 2 pm to 4 pm $495,000

9 Sonneborn Lane Noon to 2 pm $1,125,000

511 Brentwood Ave 11 am to 2 pm $375,000

4 Beach Rd 11 am to 1 pm $2,450,000

614 Cypresspointe Drive 1 pm to 3 pm $689,000

614 Cypresspointe Dr 1 pm to 3 pm $689,000

107 Idlewild Rd 1 pm to 3 pm $539,900

145 Clarence Ave 4 pm to 6 pm $538,900

704 Weybridge Cir 11 am to 1 pm $779,900

657 Hollywood Rd 11 am to 1 pm $439,000

182 Topeg Dr Noon to 2 pm $675,000

SHADY SIDE

20764

4827 Avery Road 1 pm to 3 pm $630,000

1211 Bast Lane Noon to 2 pm $434,900

4827 Avery Rd 1 pm to 3 pm $630,000

4930 Mariners Dr Noon to 2 pm $424,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

6571 11th St Noon to 3 pm $295,000

DUNKIRK

20754

10400 Three Doctors Rd 1 pm to 4 pm $549,900

12144 Palisades Drive 1 pm to 3 pm $720,000

3205 Hewitt Ct 1 pm to 4 pm $549,500

12144 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $720,000

12046 Palisades Dr Noon to 3 pm $899,900

LUSBY

20657

12266 Catalina Dr 1 pm to 3 pm $220,000

880 Crystal Rock Rd 1 pm to 3 pm $294,900

NORTH BEACH

20714

3632 Bedford Dr 11 am to 1 pm $330,000

3833 5th St 11 am to 1 pm $415,000

PRINCE FREDERICK

20678

1849 Lottie Fowler Rd Noon to 2 pm $449,900

100 Finch Dr Noon to 2 pm $435,500

825 Yardley Dr 1 pm to 3 pm $264,900

2028 Baythorne Rd 11 am to 1 pm $524,900

ST. LEONARD

20685

5098 Matoaka Lane 12:30 pm to 2:30 pm $275,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

7804 Lusbys Turn Noon to 2 pm $490,000

11041 N Keys Rd 2 pm to 4 pm $614,900

HUGHESVILLE

20637

15821 Chalice Vine Ct 2 pm to 4 pm $460,000

6750 Barney Dr 1 pm to 4 pm $439,900

LA PLATA

20646

2001 Barley Dr 1 pm to 4 pm $479,900

6870 Hawkins Gate Rd 1 pm to 3 pm $454,900

9181 Crescent Lane Noon to 3 pm $444,000

1011 Chaff Way 1 pm to 4 pm $455,000

MECHANICSVILLE

20659

29850 Eldorado Farm Dr 11 am to 2 pm $599,000

POMFRET

20675

9319 Woodland Rd 1 pm to 4 pm $339,900

WALDORF

20601

2301 Ironwood Dr 1 pm to 3 pm $274,900

11491 Shearwater Dr Noon to 2 pm $349,000

20602

4701-C Rookewood Pl #27-M 1 pm to 4 pm $149,900

905 Barrington Dr 1 pm to 4 pm $265,000

905 Waddell Rd 1 pm to 3 pm $235,000

WHITE PLAINS

20695

10541 Catalina Pl 2 pm to 4 pm $272,990

9575 Randall Dr Noon to 2 pm $375,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $324,900

BRUNSWICK

21716

600 E H St 1 pm to 3 pm $294,900

EMMITSBURG

21727

2004 Academy Ct 1 pm to 3:30 pm $305,000

FREDERICK

21701

1706 Dearbought Ct 1 pm to 3 pm $435,000

231 South Market St S #3 Noon to 2 pm $1,700

8010 Hollow Reed Ct 1 pm to 3 pm $279,900

235 W 5th St 1 pm to 3 pm $249,500

1806 Cyril Ct 1 pm to 3 pm $414,900

1604 Dogwood Dr Noon to 3 pm $300,000

313 W 5th St 1 pm to 3 pm $420,000

6344 Knollwood Dr 2 pm to 4 pm $439,900

521-523 N Bentz St 1 pm to 3 pm $495,000

8025 Lighthouse Lndg 1 pm to 3 pm $259,000

21702

1476 Heather Ridge Ct 2 pm to 3:30 pm $204,700

2124 Brecken Dell Ct 11 am to 1 pm $264,900

1832 Country Run Way 1 pm to 2:30 pm $290,000

7104 Rock Creek Dr 11 am to 1 pm $185,000

2410 Ellsworth Way #3d Noon to 2 pm $174,800

2518 Rocky Pointe Ct 1 pm to 3 pm $449,999

21703

6514-A Daytona Ct #103 Noon to 1 pm $1,650

5014 Switzer Barn Lane Noon to 2 pm $425,000

4910 Small Gains Way 2 pm to 4 pm $319,990

6175 Margarita Way 1 pm to 3 pm $319,000

6252 Jefferson Blvd 1 pm to 3 pm $619,000

5411 Upper Mill Ter S 1 pm to 3 pm $289,000

5386 Stone Rd 2 pm to 5 pm $785,600

21704

3692 Holborn Pl #3692 Noon to 3 pm $289,900

9707 Ethan Ridge Ave Noon to 2 pm $819,900

IJAMSVILLE

21754

5295 Mussetter Rd 1 pm to 3 pm $499,000

7503 Melbourne Pl 11 am to 2 pm $595,000

2745 Loch Haven Dr 2 pm to 4 pm $399,900

2302 Persimmon Dr 1 pm to 3 pm $450,000

KNOXVILLE

21758

1316 Rohrersville Rd 1 pm to 3 pm $549,900

1226 Rosemont Dr 1 pm to 3 pm $285,000

MIDDLETOWN

21769

106 Mariam Pass 1 pm to 4 pm $515,000

7212 Beechtree Dr S 1 pm to 3 pm $344,999

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

MONROVIA

21770

4533 Green Valley Rd 1 pm to 3 pm $355,000

4560 Lynn Burke Rd 1 pm to 4 pm $365,000

MOUNT AIRY

21771

4315 Ridge Rd 3 pm to 5:30 pm $259,900

4058 Sand Trap Ct Noon to 2 pm $574,900

1107 Merridale Blvd 1 pm to 3 pm $339,999

NEW MARKET

21774

210 Orchard Spring Way 1 pm to 3 pm $499,000

10801 Ridgewood Pl 2 pm to 4 pm $469,500

6442 Lakeridge Dr 1 pm to 4 pm $510,000

6804 Cherry Tree Ct 3 pm to 5 pm $500,000

10322 Quillbeck St Noon to 5 pm $358,990

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $439,900

ROCKY RIDGE

21778

14610 Motters Station Rd 1 pm to 4 pm $397,000

THURMONT

21788

112 Victor Dr Noon to 2 pm $329,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13501 Silent Lake Dr 11 am to 1 pm $950,000

12100 Trailing Moss Gate 1 pm to 3 pm $849,880

6025 Winter Grain Path 1 pm to 3 pm $869,900

13555 Highland Rd 1 pm to 4 pm $525,000

COLUMBIA

21044

10732 Symphony Way #202 Noon to 2 pm $310,000

5034 Three Kings Lane 1 pm to 3 pm $340,000

11612 Wave Lap Way 1 pm to 3 pm $539,000

10386 May Wind Ct 1 pm to 4 pm $345,900

10330 Launcelot Lane 1 pm to 3 pm $565,000

5712 Columbia Rd Noon to 2 pm $489,900

5226 Even Star Pl 1 pm to 3 pm $450,000

11711 Stonegate Lane 1 pm to 3 pm $335,000

10795 Mcgregor Dr #41n 1 pm to 3 pm $585,000

21045

7428 Sweet Clover Noon to 2 pm $304,900

8137 Tamar Dr 1 pm to 3 pm $540,000

6141 Starburn Path 1 pm to 3:30 pm $345,000

8137 Tamar Drive 1 pm to 3 pm $540,000

6421 Saddle Dr 2 pm to 4 pm $514,000

5320 Winter Moss Ct 1 pm to 3 pm $535,000

4914 Canvasback Dr 1 pm to 4 pm $469,900

5752 Flagflower Pl 1 pm to 3 pm $281,000

5767 Flagflower Pl 1 pm to 3 pm $275,000

21046

7219 Procopio Cir 1 pm to 3 pm $279,900

COOKSVILLE

21723

2336 Roxbury Mills Rd Noon to 3 pm $299,000

DAYTON

21036

4117 Ten Oaks Rd Noon to 2 pm $525,000

15001 High Forest Court 1 pm to 3:15 pm $859,900

14125 Howard Rd 1 pm to 3 pm $800,000

14255 Howard Rd 1 pm to 3 pm $850,000

15001 High Forest Ct 1 pm to 3:15 pm $859,900

ELKRIDGE

21075

7308 Gardenview Dr 1 pm to 3 pm $599,000

6108 Lori Lane 1 pm to 3 pm $375,000

7904 Butterfield Dr 1 pm to 3 pm $410,000

ELLICOTT CITY

21041

4824 Montgomery Rd Noon to 2 pm $799,755

21042

3655 Gray Rock Dr 10 am to Noon $525,000

12420 Benson Branch Rd 1 pm to 3 pm $875,000

4604 Manorhill Lane 1 pm to 3 pm $675,000

9903 Foxhill Ct 1 pm to 3 pm $629,000

12575 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $550,000

3479 Walker Dr 1 pm to 3 pm $549,900

2194 Mount Hebron Ct 1 pm to 3 pm $489,000

9305 Old Frederick Rd Noon to 2 pm $825,000

9914 Windflower Dr 1 pm to 3 pm $445,000

4017 Arjay Cir 1 pm to 3 pm $572,000

9531 Valley Mede Ct 1 pm to 3 pm $635,000

10342 Lombardi Drive 1 pm to 3 pm $569,900

3468 Walker Dr 1 pm to 3 pm $499,000

9701 Rugby Ct 1 pm to 3 pm $825,000

3639 Saint Johns Lane 2 pm to 4 pm $499,900

4715 Arsenal Rd #40 1 pm to 3 pm $425,000

3631 Saint Johns Lane 2 pm to 4 pm $510,000

10235 Maple Glen Ct 1 pm to 3 pm $690,000

4808 Portsmouth Rd #28 1 pm to 3 pm $430,000

3884 Woodville Lane 1 pm to 3 pm $750,000

2918 Sarasota Ct 2 pm to 4 pm $700,000

4036 St Johns Lane Noon to 2 pm $699,000

9810 Old Annapolis Rd 1 pm to 3 pm $472,000

10342 Lombardi Dr 1 pm to 3 pm $569,900

12337 Pans Spring Ct 1 pm to 3 pm $800,000

11631 Whitetail Lane 1 pm to 3 pm $950,000

21043

3422 Deanwood Ave 1 pm to 3 pm $625,000

8106 Wooded Glen Ct 1 pm to 3 pm $335,000

4793 Attenborough Way 1 pm to 3 pm $1,000,000

4031 Hunt Ave 1 pm to 3 pm $766,500

5220 Harvey Lane 1 pm to 3 pm $739,900

2510 Kensington Gdns #102 2 pm to 4 pm $225,900

7816 Old Litchfield Lane 2 pm to 4 pm $359,900

1213 Oella Ave 1 pm to 3 pm $615,000

2717 Sunnyside Lane 2 pm to 4 pm $500,000

8453 Church Lane Rd 1 pm to 3 pm $445,000

8022 Brightfield Rd 1 pm to 3 pm $340,000

8622 Quaker Brothers Dr #27 1 pm to 3 pm $329,500

2749 Westminster Rd #22 10 am to 1 pm $510,000

FULTON

20759

7031 Pindell School Rd 1 pm to 3 pm $2,350,000

GLENELG

21737

13855 Kennard Dr 1 pm to 3 pm $775,000

HIGHLAND

20777

13258 Styer Ct Noon to 3 pm $785,000

13436 Allnutt Lane 1 pm to 3:30 pm $998,000

13258 Styer Court Noon to 3 pm $785,000

SAVAGE

20763

8875 Baltimore St 1 pm to 3 pm $375,000

9334 Vollmerhausen Rd 1 pm to 3 pm $270,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,075,000

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,075,000

WOODBINE

21797

16311 Cattail River Dr 2 pm to 4 pm $748,000

7433 Old Washington 1 pm to 3 pm $425,000

1645 Brittle Branch Way 1 pm to 3 pm $740,000

WOODSTOCK

21163

1700 New Hampton Lane 1 pm to 3 pm $700,000

2702 Derby Day Dr #43 1 pm to 3 pm $575,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18910 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $675,000

16612 Sea Island Ct Noon to 2 pm $899,000

17425 Avenleigh Dr 1 pm to 3 pm $875,000

BETHESDA

20814

7617 Denton Rd 2 pm to 4 pm $2,395,000

7813 Marion Lane 2 pm to 4 pm $899,999

4821 Montgomery Lane #206 2 pm to 4 pm $1,189,000

8615 Terrace Garden Way 2 pm to 4 pm $1,195,000

9927 Dickens Ave 1 pm to 3 pm $1,579,000

5718 Huntington Pkwy 2 pm to 4 pm $1,475,000

10624 Kenilworth Ave #k-201 1:30 pm to 3:30 pm $220,000

5304 Pooks Hill Rd #306 3 pm to 5 pm $2,000

10661 Montrose Ave #104 1 pm to 4 pm $335,000

20816

6014 Massachusetts Ave 2 pm to 4 pm $1,295,000

4970 Sentinel Dr #11-401 2 pm to 4 pm $445,000

613 Brookes Ridge C 1 pm to 3 pm $3,250,000

4905 Scarsdale Rd 2 pm to 4 pm $1,750,000

6204 Walhonding Rd 2 pm to 4 pm $1,549,000

5221 Duvall Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

5723 Ogden Rd 1 pm to 4 pm $2,050,000

3 Ardmore Ct 2 pm to 4 pm $859,000

6250 Massachusetts Ave 1 pm to 3 pm $899,000

20817

6308 Alcott Rd 2 pm to 4 pm $1,100,000

6320 Bannockburn Dr 1 pm to 4 pm $1,387,500

6612 Greyswood Rd 2 pm to 4 pm $769,000

8101 Tomlinson Ave 1 pm to 4 pm $1,500,000

7916 Cindy Lane 2 pm to 4 pm $845,000

6400 Bells Mill Rd 1 pm to 4 pm $635,000

9232 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,479,000

5604 Beam Ct 2 pm to 4 pm $1,150,000

5511 Johnson Ave 2 pm to 4 pm $949,000

8317 Tomlinson Ave 1 pm to 3 pm $4,950

9511 Kentstone Dr 11:30 am to 1:30 pm $1,450,000

7004 Armat Dr 2 pm to 4 pm $2,699,000

6311 Bannockburn Dr 1:30 pm to 4:30 pm $1,799,900

6401 Fallen Oak Ct 2 pm to 4 pm $1,495,000

8008 Summer Mill Ct 2 pm to 5 pm $1,799,000

8121 River Rd #452 1 pm to 3 pm $1,850,000

5801 Anniston Rd 1 pm to 4 pm $1,349,900

10104 Crestberry Pl 2 pm to 4 pm $635,000

6604 Millwood Rd 2 pm to 4 pm $2,097,500

5611 Hoover St 2 pm to 4 pm $1,849,000

9305 Wadsworth Dr 2 pm to 4 pm $679,000

6106 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $1,729,000

8111 River Rd #123 1 pm to 3 pm $1,899,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,224,999

9802 Inglemere Dr 2 pm to 4 pm $789,900

BOYDS

20841

18621 Thundercloud Rd 1 pm to 3 pm $939,000

BROOKEVILLE

20833

19410 James Creek Ct 1 pm to 4 pm $779,900

19209 Honeystone Pl 1 pm to 4 pm $715,000

20646 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $849,000

2309 Honeystone Way 2 pm to 4 pm $749,000

3409 Sinclair Ct 1 pm to 3 pm $599,900

19012 Old Baltimore Rd 1 pm to 4 pm $684,900

BURTONSVILLE

20866

14304 Hollyhock Way 1 pm to 3 pm $599,000

CABIN JOHN

20818

13 Mckay Cir 2 pm to 4 pm $1,015,000

CHEVY CHASE

20815

3610 East West Hwy 1 pm to 3 pm $1,450,000

208 Primrose St 1 pm to 4 pm $1,895,000

2703 Colston Dr 2 pm to 4 pm $739,000

4620 N Park Ave #1611 1 pm to 3 pm $299,900

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,780,331

3611 Thornapple St 1 pm to 3 pm $1,395,000

5500 Friendship Blvd #908n 1 pm to 4 pm $435,000

4620 N Park Avenue 1 pm to 3 pm $299,900

3908 Underwood St 2 pm to 4 pm $1,625,000

4723 Falstone Ave 1 pm to 4 pm $1,195,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,749,000

5415 Dorset Ave 1 pm to 3 pm $1,690,000

6131 Nevada Ave 2 pm to 4 pm $2,395,000

6612 Hillandale Rd #65 1 pm to 4 pm $725,000

CLARKSBURG

20871

23335 Arora Hills Dr Noon to 2 pm $519,900

23932 Basil Park Cir 1 pm to 4 pm $569,900

24501 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $547,544

21890 Woodcock Way Noon to 5 pm $665,000

21915 Clarksburg Rd Noon to 5 pm $499,000

23316 Robin Song Dr Noon to 2 pm $619,900

22608 Sweetspire Dr 1 pm to 4 pm $624,900

DAMASCUS

20872

10924 Longmeadow Dr 2 pm to 4 pm $475,000

27214 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $375,000

24905 Kings Valley Rd 1 pm to 3 pm $629,900

DARNESTOWN

20874

14706 Spring Meadows Dr 2 pm to 4 pm $1,230,250

DERWOOD

20855

17105 Amity Dr 2 pm to 4 pm $569,999

DICKERSON

20842

17411 Ryefield Ct Noon to 2 pm $849,900

GAITHERSBURG

20877

18024 Calabar Dr 1 pm to 4 pm $330,000

20878

12 Fenceline Dr 4 pm to 6 pm $399,900

832 Lake Varuna Dr 1 pm to 4 pm $799,900

314 Orchard Ridge Dr 1:30 pm to 3:30 pm $435,000

905 Main St 2 pm to 4 pm $549,990

108 Ridgepoint Pl 1 pm to 3 pm $575,000

305 Argosy Dr 1 pm to 4 pm $700,000

419 Greenebaum Lane 2 pm to 4 pm $899,000

20879

19825 Cochrane Way 1 pm to 3 pm $450,000

20882

7471 Rosewood Manor Lane Noon to 3 pm $524,900

8500 Goshen View Dr 1 pm to 3 pm $659,000

19834 Falling Spring Ct Noon to 2 pm $649,900

20886

9521 Briar Glenn Way 2 pm to 4 pm $335,000

20504 Sterncroft 1 pm to 4 pm $235,000

GERMANTOWN

20874

13907 Lullaby Rd 1 pm to 4 pm $424,900

17812 Fairlady Way 2 pm to 4 pm $719,900

13112 Briarcliff Ter #5-104 Noon to 3 pm $200,000

13640 Ansel Ter 1:30 pm to 4:30 pm $419,900

19611 Galway Bay Circle 1 pm to 4 pm $239,900

18912 Porterfield Way 1 pm to 3 pm $629,950

13433 Cloverdale Pl 1 pm to 4 pm $400,000

2 Sanderling Ct 1 pm to 3 pm $650,000

19611 Galway Bay Cir #203 1 pm to 4 pm $234,900

20526 Amethyst Lane 1 pm to 4 pm $319,900

12572 Cross Ridge Way 1 pm to 4 pm $285,000

20404 Shore Harbour Dr #3-H 2 pm to 4 pm $230,000

13306 Kilmarnock Way #3-J 2 pm to 4 pm $195,000

20876

11600 Seneca Forest Cir 1 pm to 4 pm $599,000

11824 Morning Star Dr 1 pm to 4 pm $675,000

12937 Woodcutter Cir #100 1 pm to 3 pm $369,000

20303 Crown Ridge Ct 1 pm to 3 pm $539,999

11214 Winding Brook Lane 1 pm to 3 pm $525,000

HYATTSVILLE

20781

4018 Hamilton St 1 pm to 3 pm $520,000

4018 Hamilton Street 1 pm to 3 pm $520,000

4509 Longfellow St 1 pm to 3 pm $460,000

4526 Longfellow St 2 pm to 4 pm $469,900

4814 Edmonston Rd 2 pm to 4 pm $340,000

20782

3306 Tribune Ct #unitd 3 pm to 5 pm $474,990

6303 Balfour Dr 2 pm to 4 pm $389,900

20783

1206 Burketon Rd 1 pm to 4 pm $399,000

843 Cox Ave 1 pm to 4 pm $395,000

KENSINGTON

20895

9913 Thornwood Rd 1 pm to 3 pm $768,800

4307 Clearbrook Lane 1 pm to 4 pm $1,575,000

4501 Saul Rd 2 pm to 4 pm $724,900

4511 Puller Dr 1 pm to 4 pm $1,325,000

3333 W University Blvd #1111 1 pm to 4 pm $314,900

3228 Geiger Ave 1 pm to 3 pm $499,000

3550 Raymoor Rd 1 pm to 3 pm $1,399,000

3001 Fayette Rd 1:30 pm to 4 pm $999,999

4023 Wexford Dr Noon to 2 pm $515,000

LAYTONSVILLE

20882

22305 Bertie Farm Ct 1 pm to 4 pm $885,000

22404 Rolling Hill Lane 1 pm to 3 pm $750,000

NORTH BETHESDA

20852

11420 Strand Dr #r-113 2 pm to 4 pm $749,000

10715 Kings Riding Way #302 1 pm to 4 pm $449,900

11420 Strand Drive 2 pm to 4 pm $749,000

11030 Waycroft Way 1 pm to 4 pm $1,200,000

11430 Strand Dr #111 1 pm to 4 pm $534,000

11700 Old Georgetown Rd #1102 1 pm to 3 pm $359,000

10882 Symphony Park Dr 1 pm to 4 pm $1,219,000

7012 Tilden Lane 1 pm to 4 pm $875,000

6612 Quaker Ridge Rd 1 pm to 4 pm $1,285,000

11100 Huntover Dr 1 pm to 4 pm $1,338,000

NORTH POTOMAC

20878

41 Dufief Ct 2 pm to 4 pm $399,999

10900 Forest Ridge Ter 1 pm to 3 pm $839,000

11925 Clover Knoll Rd 1 pm to 4 pm $534,900

10547 Smithy Ct. 1 pm to 4 pm $467,000

OLNEY

20832

4401 Cannes Lane 1 pm to 3 pm $349,900

17104 Blossom View Dr 1 pm to 4 pm $624,900

18506 Hawkstone Ct 1 pm to 3 pm $959,900

4521 Thornhurst Dr 2 pm to 4 pm $695,000

18612 Clovercrest Cir 1 pm to 4 pm $419,000

POOLESVILLE

20837

17024 Spates Hill Rd 2 pm to 4 pm $669,500

22 Hackett Ct Noon to 2 pm $799,900

POTOMAC

20854

12832 Huntsman Way 1 pm to 3 pm $850,000

8410 Rapley Ridge Lane 2 pm to 4 pm $2,150,000

9806 Meriden Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

9309 Rapley Preserve Dr 2 pm to 4 pm $2,450,000

7924 Turncrest Dr 1 pm to 4 pm $995,000

10809 Nantucket Ter 2 pm to 4 pm $1,368,000

12500 Park Potomac Ave #604 S 2 pm to 4 pm $799,000

12603 Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,248,000

10407 Willowbrook Dr 2 pm to 4 pm $2,250,000

9313 Falls Chapel Way 2 pm to 4 pm $799,900

10315 Gary Rd 1 pm to 4 pm $874,900

9910 Woodford Rd 2 pm to 4 pm $1,569,000

14429 Pettit Way 2 pm to 4 pm $959,000

8612 Nutmeg Ct 1:30 pm to 3:30 pm $1,850,000

9612 Conestoga Way 2 pm to 4 pm $1,449,000

9521 Kentsdale Dr 1:30 pm to 4 pm $975,999

10913 Picasso Lane 2 pm to 4 pm $1,090,000

7944 Inverness Ridge Rd 1 pm to 3:30 pm $549,900

10315 Gary Road 1 pm to 4 pm $874,900

9408 Falls Bridge Lane 1 pm to 3 pm $1,210,000

7817 Cadbury Ave 2 pm to 4 pm $1,395,000

10813 Gainsborough Rd 1 pm to 4 pm $929,800

8723 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,375,000

8509 Potomac School Ter 1 pm to 3:30 pm $1,199,900

12916 Brushwood Ter 2 pm to 4 pm $1,199,000

11116 Hunt Club Dr 2 pm to 4 pm $935,000

9816 Betteker Lane 1 pm to 4 pm $729,000

17 Bentridge Ct 1 pm to 4 pm $615,000

10631 Willowbrook Dr 2 pm to 4 pm $2,175,000

13149 Brushwood Way 2 pm to 4 pm $1,795,000

9719 Avenel Farm Dr 1 pm to 3 pm $12,000

9224 Copenhaver Dr 1 pm to 6 pm $835,000

11503 Karen Dr 1 pm to 4 pm $850,000

9213 Farnsworth Dr 1:30 pm to 4 pm $1,098,500

10712 Lockland Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

10600 Cloverbrooke Dr 2 pm to 4 pm $1,298,000

9809 Hall Rd 1 pm to 3 pm $1,499,000

11001 South Glen Rd 1 pm to 3 pm $1,895,000

ROCKVILLE

20850

508 Winding Rose Dr 1 pm to 4 pm $599,900

809 Gaither Rd 1 pm to 4 pm $634,900

709 Garden View Way 1 pm to 3 pm $639,000

803 Reserve Champion Dr #16-205-R Noon to 3 pm $419,900

105 S Van Buren St 1:30 pm to 3:30 pm $749,000

306 Pure Spring Cres 1 pm to 3 pm $960,000

302 Barnside Pl 1 pm to 4 pm $839,000

304 Croydon Ave 2 pm to 3 pm $394,000

9704 Overlea Dr Noon to 3 pm $840,000

13618 Valley Oak Cir 2 pm to 4 pm $564,990

7 Sterling Ct 1 pm to 4 pm $584,900

105 Windy Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,000,000

313 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $825,000

104 Grand Champion Dr 1 pm to 4 pm $786,000

9800 Bald Cypress Dr 2 pm to 4 pm $935,000

846 Azalea Dr #19 1 pm to 3 pm $339,000

108 Ridgemont Ave 1 pm to 4 pm $489,000

2003 Piccard Dr 2 pm to 4 pm $799,900

957 Paulsboro Dr 2 pm to 4 pm $485,000

709 Oak Knoll Ter 2 pm to 4 pm $989,500

20851

1903 Mcauliffe Dr 1 pm to 4 pm $474,900

2027 Deertree Lane 1 pm to 4 pm $559,000

1020 Gilbert Rd 2 pm to 4 pm $399,000

20852

5717 Balsam Grove Ct #72 1 pm to 3 pm $612,500

11419 Commonwealth Dr #204 Noon to 2 pm $1,800

1355 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $539,000

5750 Bou Ave #817 Noon to 2 pm $359,900

10806 Antigua Ter #202 2 pm to 4 pm $415,000

11304 Ashley Dr 2 pm to 4 pm $450,000

11220 Troy Rd 2 pm to 4 pm $460,000

6364 Montrose Rd #6324 2 pm to 4 pm $549,000

20853

4102 Frankfort Dr Noon to 3 pm $449,900

3810 Terrawood Ct 1 pm to 3 pm $789,000

13101 Dumbarton Dr 1 pm to 3 pm $399,999

16613 Music Grove Ct 1 pm to 4 pm $719,900

5468 Marlin St 2 pm to 4 pm $549,000

13512 Oriental St 1 pm to 4 pm $550,000

20854

14001 N Commons Way 1 pm to 4 pm $739,900

9 Kettle Pond Ct 2 pm to 4 pm $798,000

20855

16408 Deer Lake Rd 1 pm to 3 pm $659,900

SILVER SPRING

20901

10601 Lombardy Rd 1 pm to 3 pm $549,000

8603 Bradford Rd #10-5 1 pm to 4 pm $340,000

9613 Brunett Ave 2 pm to 4 pm $825,000

10112 Dallas Ave 1 pm to 3 pm $539,000

714 Whitaker Ter 1 pm to 4 pm $458,000

20902

101 Bluff Ter 2 pm to 4 pm $565,000

10514 Bucknell Dr 5 pm to 6 pm $2,400

11518 Soward Dr 2 pm to 4 pm $410,000

3810 Delano St 11 am to 1 pm $359,900

20904

12001 Old Columbia Pike #702 1 pm to 3 pm $164,000

904 Orchard Way 1 pm to 4 pm $589,999

12914 Summer Hill Dr 2 pm to 4 pm $469,999

13411 Silver Moon Way 2 pm to 4 pm $390,000

2016 Aquamarine Ter 2 pm to 4 pm $365,000

20905

16616 Harbour Town Dr 1 pm to 3 pm $850,000

17208 Emerson Dr 1 pm to 3 pm $449,900

14716 Peachwood Dr 1 pm to 4 pm $630,000

14404 Tarpon Ter 1 pm to 4 pm $575,000

17311 Donora Rd 2 pm to 4 pm $589,999

2207 Apple Tree Lane 2 pm to 4 pm $659,000

20906

15101 Interlachen Dr #1-108 1 pm to 3 pm $185,000

84 Catoctin Ct 1 pm to 3 pm $370,000

14045 Breeze Hill Lane 1 pm to 3 pm $509,000

13819 N Gate Lane 1 pm to 3:30 pm $599,900

5 Wimbledon Ct 2 pm to 4 pm $309,900

3225 Beaverwood Lane 1 pm to 4 pm $385,000

20910

9601 Dewitt Dr #c1 1 pm to 3 pm $1,085,400

9015 3rd Ave 1 pm to 3 pm $669,900

2422 Seminary Rd 1 pm to 3 pm $548,000

9515 Clement Rd 1 pm to 3 pm $699,900

719 Chesapeake Ave 1:30 pm to 4 pm $798,000

1603 Cedar View Ct 2 pm to 5 pm $915,000

1320 Fenwick Lane #802 2 pm to 4 pm $449,900

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $675,000

2005 Grace Church Rd 1 pm to 4 pm $665,000

1219 Noyes Dr 1 pm to 3 pm $1,099,000

TAKOMA PARK

20912

503 Ethan Allen Ave 1 pm to 3 pm $499,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

9013 Highland Dr 2 pm to 4 pm $350,000

BELTSVILLE

20705

12000 Franklin St 1 pm to 3 pm $349,900

3903 Harrison Rd 1 pm to 4 pm $465,000

BOWIE

20715

12706 Kingsfield Lane Noon to 3 pm $350,000

12108 Mackell Lane 1 pm to 4 pm $369,000

3805 Idle Ct 1 pm to 3 pm $349,990

12002 Maycheck Lane Noon to 2 pm $399,000

12002 Maycheck Lane Noon to 2 pm $399,000

12605 Kernwood Lane 1 pm to 4 pm $389,900

20716

3108 Aventine Pl 1 pm to 4 pm $539,000

4006 Eastview Ct 2 pm to 5 pm $284,500

16306 Pond Meadow Lane 1 pm to 3 pm $349,900

20720

12303 Houndwood Way 1 pm to 3 pm $520,000

12616 Henderson Chapel Lane Noon to 2 pm $679,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1903 Clark Pl 2 pm to 4 pm $270,000

CLINTON

20735

8101 Kittama Dr 1 pm to 4 pm $849,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3445 Regency Pkwy 1 pm to 4 pm $239,900

FORT WASHINGTON

20744

8507 Colonel Seward Dr 1 pm to 4 pm $599,900

99 Swan Creek Rd 1 pm to 4 pm $379,500

2005 Arona Rd 2:30 pm to 4:30 pm $350,000

GREENBELT

20770

8614 Brae Brooke Dr 1 pm to 3 pm $270,000

LANDOVER

20785

5205 N Englewood Dr 2 pm to 4 pm $295,000

LANHAM

20706

5415 Ruxton Dr Noon to 2 pm $364,900

7030 Storch Lane Noon to 2 pm $329,900

UPPER MARLBORO

20772

2805 Medstead Lane 1 pm to 4 pm $444,990

10000 Goldenwood Ct 1 pm to 3 pm $265,000

11024 Jumping Way 1 pm to 4 pm $499,999

2700 Oxford Cir 12:30 pm to 2:30 pm $390,000

9822 Sandpiper Dr 2 pm to 4 pm $315,000

20774

1106 Whistling Duck Dr 1 pm to 4 pm $470,000

15302 Torcross Way 1 pm to 3 pm $549,950

15513 Sunningdale Pl 1 pm to 3 pm $465,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23309 Hyacinth Lane 1 pm to 3:30 pm $284,000

LEONARDTOWN

20650

42166 Hanover Beach Lane Noon to 4 pm $784,900

23573 Gunnell Dr 11 am to 2 pm $399,900

LEXINGTON PARK

20653

45861 Ketch Ct 2 pm to 5 pm $345,000

22400 Alydar Dr Noon to 2 pm $295,000

TALL TIMBERS

20690

17651 Whitestone Dr 1 pm to 3 pm $599,000