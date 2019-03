Here’s a list of open houses taking place this weekend in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1426 Corey Lane Noon to 3 pm $579,900

12 N Homeland Ave Noon to 2 pm $549,900

243 Autumn Chase Dr 1 pm to 3 pm $570,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $825,000

1056 Carriage Hill Pkwy 11 am to 2 pm $639,990

4 Ridge Road 1 pm to 3 pm $1,599,000

1700 Woodlore Rd Noon to 3 pm $550,000

653 Genessee St Noon to 2 pm $550,000

510 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $429,900

1705 Foxgrape Lane Noon to 2 pm $619,900

308 Helmsman Aly Noon to 2 pm $435,000

1584 Lancaster Grn Noon to 3 pm $1,575,000

21403

16 Severn Ave Noon to 2 pm $959,000

1 Enclave Ct Noon to 4 pm $599,990

5 Cornerstone Dr 11 am to 2 pm $685,000

512 6th Street 1 pm to 3 pm $1,149,000

516 Tayman Dr 1 pm to 3 pm $599,900

2 Enclave Ct Noon to 4 pm $627,837

902 Bay Ridge Ave 2 pm to 4 pm $670,000

21409

603 Yawl Ct 2 pm to 4 pm $669,900

1602 Woodtree Ct W 1 pm to 3 pm $269,987

212 Mt Oak Pl 7 pm to 7 pm $835,000

611 Samantha Ct Noon to 3 pm $674,999

772 Holly N. Drive 1 pm to 3 pm $1,999,999

795 Rolling View Dr 11 am to 1 pm $459,900

1330 Bay Head Rd Noon to 2 pm $1,425,000

772 Holly N. Dr 1 pm to 3 pm $1,999,999

ARNOLD

21012

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $623,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $664,990

1422 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $621,990

35 Sheridan Rd 11 am to 1 pm $405,000

534 Norton Lane Noon to 2 pm $399,999

941 Blue Fox Way Noon to 2 pm $369,900

1250 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $399,990

97 Shadbush Way Noon to 4 pm $599,990

853 Nancy Lynn Lane Noon to 7 pm $615,000

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $249,900

CROFTON

21114

2552 Log Mill Ct #4 11 am to 1 pm $278,000

2705 Vergils Ct 11 am to 7 pm $542,999

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $409,990

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $429,990

1584 Fallowfield Ct 1 pm to 3 pm $245,000

1708 Amberfield Ct 1 pm to 3 pm $315,000

2425 Yarmouth Lane 11 am to 2 pm $368,500

CROWNSVILLE

21032

399 Lake Rd 1 pm to 4 pm $399,999

1513 Waterbury Rd 1 pm to 3 pm $665,000

555 Osprey Point Rd Noon to 3 pm $833,000

1502 Habersham Pl 2 pm to 4 pm $764,900

1223 Woodlands Rd 11 am to 4 pm $899,990

CURTIS BAY

21226

141 Greenland Beach Rd 1 pm to 3 pm $349,900

DAVIDSONVILLE

21035

2606 Corleto Ct 1 pm to 3 pm $950,000

GAMBRILLS

21054

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

GLEN BURNIE

21060

1818 Maltravers Rd 7 pm to 7 pm $249,999

524 Fox River Hills Way 1 pm to 2:30 pm $379,999

1818 Maltravers Rd 2 pm to 4 pm $249,999

7225 Mockingbird Cir 11 am to 1 pm $314,000

206 Water Fountain Ct #301 Noon to 2 pm $174,900

428 Willow Bend Dr Noon to 2 pm $285,000

21061

17 Chalmers Ave 11 am to 1 pm $315,000

511 1st Ave SW 1 pm to 3 pm $285,000

10 2nd Ave N Noon to 2 pm $289,000

HANOVER

21076

6472 Anderson Ave 10 am to Noon $417,400

7015 Starwort Way 1 pm to 3 pm $320,000

7015 Starwort Way #b 1 pm to 3 pm $320,000

7836 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $499,575

7834 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $466,102

7811 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $453,707

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $334,990

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $416,990

2920 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $394,990

2916 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $426,460

2912 Koens Ct 10:30 am to 4:30 pm $429,877

2630 Twin Birch Rd 1 pm to 4 pm $516,995

LAUREL

20707

405 Compton Ave 1 pm to 3 pm $399,900

20708

8402 Montpelier Dr Noon to 2 pm $429,900

MILLERSVILLE

21108

536 Point Field Dr 10 am to Noon $1,100,000

19 Montvale Ct 2 pm to 5 pm $639,000

746 Crucible Court 10 am to 2 pm $1,394

126 Drexel Dr 1 pm to 3 pm $649,000

ODENTON

21113

3020 Woodchuck Way 1 pm to 3 pm $445,000

1380 Patuxent Ridge Rd Noon to 4 pm $520,000

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

1128 White Clover Lane 10 am to 5 pm $684,990

8737 Bright Meadow Ct Noon to 2 pm $279,900

2304 Mourning Dove Drive 1 pm to 3 pm $619,000

1523 Spikerush Dr Noon to 5 pm $533,900

1506 Spikerush Dr Noon to 5 pm $583,900

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $679,900

1309 Patuxent Woods Dr 11:30 am to 3 pm $549,940

1307 Patuxent Woods Dr 11:30 am to 3 pm $551,990

2627 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $648,890

701 Horse Chestnut Ct 2 pm to 4 pm $325,000

2629 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $669,990

2304 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $619,000

PASADENA

21122

3432 Brookhaven Rd 1 pm to 4 pm $289,900

53 Dayton Dr Noon to 7 pm $729,900

1714 Perry Cove Rd 11 am to 2 pm $719,900

7928 Meridian Dr Noon to 4 pm $526,424

8313 Catherine Ave 2:30 pm to 4:30 pm $495,000

3502 Kingsley Ct #k Noon to 2 pm $164,900

1927 Locust Rd 11 am to 1 pm $484,900

2411 230th St 1 pm to 3 pm $309,000

13 Johnson Rd 11 am to 1 pm $524,900

7860 Mansion House Xing 1 pm to 3 pm $299,900

SEVERN

21144

8513 Pine Springs Dr 1 pm to 3 pm $529,900

7733 Venice Lane 1 pm to 4 pm $324,990

8027 Brookmead Ct 1 pm to 3:30 pm $320,000

SEVERNA PARK

21146

725 Brighton Pl 10 am to 2 pm $574,900

48 Kleis Rd 11 am to 3 pm $699,900

639 Honeysuckle Lane Noon to 4 pm $1,550,000

725 Brighton Place 10 am to 2 pm $574,900

1045 Rio Lane Noon to 2 pm $899,900

SHADY SIDE

20764

4715 Chesapeake Avenue 1 pm to 3 pm $229,000

TRACYS LANDING

20779

6013 Traceys Landing Rd 1 pm to 3 pm $665,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

10411 Three Doctors Rd 12:30 pm to 3:30 pm $628,900

HUNTINGTOWN

20639

1039 Mary Ct 1 pm to 3 pm $399,900

LUSBY

20657

12643 San Angelo Lane 10 am to Noon $249,999

OWINGS

20736

2009 Boyds Trl Noon to 4 pm $289,000

7910 Hampton Way 11 am to 1 pm $599,900

PRINCE FREDERICK

20678

721 Pin Oak Ct Noon to 2 pm $319,988

468 English Oak Lane Noon to 2 pm $329,998

575 English Oak Lane Noon to 2 pm $314,998

4115 Cassell Blvd Noon to 3 pm $334,900

2274 Saint Margaret Blvd 11 am to 2 pm $549,900

2371 Bunker Hill Ct 11 am to 2 pm $569,900

SUNDERLAND

20689

6180 Federal Oak Dr 11 am to 7 pm $697,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

14415 Claggett Run Rd Noon to 3 pm $485,000

14408 Quarry View Rd Noon to 3 pm $510,000

COBB ISLAND

20625

17551 Oriole Dr 11 am to 2 pm $195,000

HUGHESVILLE

20637

16110 Mystic Pl 11 am to 2 pm $424,900

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $499,900

17645 Entzian Pl Noon to 2 pm $399,900

INDIAN HEAD

20640

5461 Mason Springs Rd 1 pm to 3 pm $138,000

LA PLATA

20646

237 Buckeye Cir Noon to 3 pm $282,900

701 Clarks Run Rd 11 am to 2 pm $364,900

9 Mustang Dr 11 am to 1 pm $288,000

WALDORF

20601

12078 Mustard Seed Ct Noon to 3 pm $455,000

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

20602

4582 Scottsdale Pl 1 pm to 4 pm $317,000

2290 Duncan Lane 11 am to 6 pm $499,990

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

11411 Grant Pl 11 am to 6 pm $339,960

WHITE PLAINS

20695

9250 Randall Ct 1 pm to 4 pm $399,000

5571 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5592 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5587 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $431,990

5584 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $439,990

5591 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $428,990

4162 Gateway Boulevard Noon to 2 pm $289,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5771 Morland Dr N 7 pm to 7 pm $484,900

5771 Morland Dr N 1 pm to 3 pm $484,900

BRUNSWICK

21716

1309 Pennington Dr Noon to 4 pm $361,053

1219 Shenandoah View Pkwy Noon to 4 pm $304,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $355,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $415,000

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

FREDERICK

21701

6132 Baldridge Cir 1 pm to 3 pm $260,000

2681 Cameron Way 1 pm to 3 pm $279,900

422 Mohican Dr Noon to 2 pm $524,900

484 W South St 11 am to 11:30 am $1,100

6455 Saddlebrook Lane 1 pm to 3 pm $465,000

439 Delaware Rd 11 am to 7 pm $389,000

21702

2023 Butterfield Oval 1 pm to 3 pm $479,900

7802 Baltimore National Pike Noon to 7 pm $514,999

2400 Ellsworth Way #3d 11 am to 7 pm $182,900

21703

5256 American Beech St Noon to 5 pm $434,990

4317 Dover Dr 1 pm to 3 pm $349,500

5229 Red Maple Dr Noon to 5 pm $519,990

5255 American Beech St Noon to 5 pm $449,990

5253 American Beech St Noon to 5 pm $464,900

6635 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $449,990

6239 Davinci St Noon to 5 pm $309,990

5233 Red Maple Dr Noon to 5 pm $479,990

5237 Red Maple Dr Noon to 5 pm $494,990

5241 Red Maple Dr Noon to 5 pm $449,990

5243 Red Maple Dr Noon to 5 pm $519,990

5245 Red Maple Dr Noon to 5 pm $484,990

6613 River Birch Rd Noon to 5 pm $509,990

5257 American Beech St Noon to 5 pm $479,990

5239 Red Maple Dr Noon to 5 pm $464,900

5247 Red Maple Dr Noon to 5 pm $494,990

5328 Henden Wood Lane 7 pm to 7 pm $395,000

6384 New Haven Ct 2 pm to 4 pm $251,000

6544 Ballenger Run Blvd Noon to 5 pm $349,990

5328 Henden Wood Lane 1 pm to 3 pm $395,000

21704

9714 Braidwood Ter 11 am to 1 pm $340,000

5828 Shepherd Dr Noon to 2 pm $464,900

3511 Flatwoods Dr 11 am to 6 pm $459,990

IJAMSVILLE

21754

5920 Duvel St 1 pm to 4 pm $569,000

2917 Green Valley Rd 2 pm to 4 pm $384,900

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 4 pm $768,000

MIDDLETOWN

21769

3234 Bidle Rd 11 am to 7 pm $455,000

9 Linden Blvd Noon to 2 pm $319,900

3234 Bidle Rd 11 am to 1 pm $455,000

MONROVIA

21770

4105 Lynn Burke Rd 1 pm to 3 pm $459,000

12503 Sandra Lee Ct 11 am to 1 pm $489,900

4373 Shamrock Dr 3 pm to 5 pm $569,500

MOUNT AIRY

21771

13972 Penn Shop Rd Noon to 3 pm $524,500

NEW MARKET

21774

5706 Kent Dr Noon to 2 pm $354,000

6620 W Lakeridge Rd Noon to 3 pm $560,000

6754 Woodridge Rd 7 pm to 7 pm $549,600

WALKERSVILLE

21793

8104 Water Street Rd 7 pm to 7 pm $297,650

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5039 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,059,990

13882 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,209,990

6032 Ascending Moon Path 1 pm to 3 pm $825,000

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $989,990

COLUMBIA

21044

10205 Wincopin Cir #204 Noon to 4 pm $335,000

21045

8852 Blade Green Lane 1 pm to 3 pm $295,000

DAYTON

21036

15001 High Forest Ct 1 pm to 3 pm $899,900

15220 Open Land Ct 1 pm to 3 pm $889,900

ELLICOTT CITY

21041

4824 Montgomery Rd Noon to 7 pm $849,755

21042

9920 Old Frederick Rd Noon to 4 pm $800,000

10215 Fairway Dr 1 pm to 3 pm $649,900

2609 Vardon Lane Noon to 4 pm $693,500

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

2718 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $649,900

3569 Conchita Dr 1 pm to 3 pm $520,000

4770 Leyden Way 1 pm to 3 pm $365,000

9305 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $850,000

21043

5753 Richards Valley Rd 2 pm to 4 pm $415,000

5985 Glen Willow Way Noon to 5 pm $474,990

5985a Glen Willow Way Noon to 5 pm $499,990

8132 Village Crest Drive Village Crest Dr Noon to 5 pm $469,990

8138 Village Crest Dr Noon to 5 pm $494,990

FULTON

20759

7914 Tilghman St 1 pm to 3 pm $565,000

JESSUP

20794

10047 Guilford Rd 1 pm to 3 pm $380,000

WOODBINE

21797

2981 Florence Rd 11 am to 1 pm $325,000

6555 Woodbine Rd 1 pm to 3 pm $385,000

WOODSTOCK

21163

10541 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4522 Cheltenham Dr 2 pm to 4 pm $2,095,000

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,575,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,395,000

5108 Viking Rd 1 pm to 3 pm $890,000

6207 Yorkshire Ter 1 pm to 4 pm $1,259,000

20817

7420 Westlake Ter #803 1 pm to 3:30 pm $369,000

5523 Southwick St 2 pm to 4 pm $1,299,000

5907 Johnson Ave 11 am to 4 pm $1,489,900

0 River Road 11 am to 5 pm $1,424,900

CHEVY CHASE

20815

4127 Woodbine St 1 pm to 3 pm $1,099,999

4424 Stanford St 3 pm to 5 pm $1,295,000

8500 Aragon Lane 2 pm to 4 pm $649,000

CLARKSBURG

20871

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $477,865

22390 Heron Neck Ter 11 am to 1 pm $650,000

DARNESTOWN

20874

14020 Berryville Rd 1 pm to 3 pm $549,900

GAITHERSBURG

20878

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

GERMANTOWN

20874

13043 Wallich Way 11 am to 5 pm $549,900

13039 Wallich Way 11 am to 5 pm $609,900

19105 Mateny Hill Rd 11 am to 5 pm $689,900

13022 Wallich Way 11 am to 5 pm $564,900

11569 Summer Oak Dr 11 am to 2 pm $270,000

18417 Woodhouse Lane 1 pm to 3 pm $394,900

20317 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $473,709

20315 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $460,977

20321 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $491,050

20319 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $470,695

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

HYATTSVILLE

20782

4708 Underwood St 11 am to 6 pm $490,450

4702 Underwood St 11 am to 6 pm $490,950

20783

3310 Pennsylvania St 11 am to 2 pm $335,000

KENSINGTON

20895

3013 Homewood Pkwy 2 pm to 4 pm $515,000

4417 Franklin St 1 pm to 4 pm $974,500

3311 Decatur Ave Noon to 3 pm $924,000

OLNEY

20832

17980 Dumfries Cir Noon to 3 pm $505,000

POOLESVILLE

20837

17029 Hughes Rd 11 am to 5 pm $734,125

17301 Hughes Rd Noon to 2 pm $435,000

17324 Whitaker Rd Noon to 2 pm $439,000

POTOMAC

20854

8510 Wilkesboro Lane 1 pm to 3 pm $849,888

11845 Beekman Pl 2 pm to 4 pm $1,075,000

9829 Glenolden Dr 1 pm to 3 pm $1,595,000

ROCKVILLE

20850

508 Peonies Ter 7 pm to 7 pm $1,099,000

508 Peonies Ter 3 pm to 5 pm $1,099,000

SILVER SPRING

20901

411 Branch Dr 1 pm to 3 pm $497,000

411 Branch Dr 7 pm to 7 pm $497,000

10614 Glenwild Rd 1 pm to 3 pm $485,000

9520 Lawnsberry Ter 1 pm to 3 pm $495,000

20904

1518 Ainsley Rd 1 pm to 3 pm $460,000

20906

14236 Long Green Dr Noon to 2 pm $324,900

9 Long Green Ct Noon to 2 pm $319,900

13118 Layhill Rd 1 pm to 3 pm $429,000

20910

1513 Sharon Dr 1 pm to 3 pm $589,900

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $915,000

8811 Courts Way 7 pm to 7 pm $725,000

8811 Courts Way 1 pm to 3 pm $725,000

TAKOMA PARK

20912

6600 Westmoreland Ave 2 pm to 4 pm $695,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

10906 Ashfield Rd 1 pm to 4 pm $357,000

BELTSVILLE

20705

13122 Greenmount Ave 1 pm to 4 pm $389,900

BOWIE

20716

4006 Eastview Ct 7 pm to 7 pm $289,500

15603 Peach Orchard Way Noon to 2 pm $3,500

4006 Eastview Ct 2 pm to 4 pm $289,500

3700 Excalibur Ct #303 1 pm to 3 pm $199,900

20720

12101 Hurdleford Ct 11 am to 1 pm $3,400

13102 Jordans Endeavor Dr 1 pm to 3 pm $575,000

8724 Maple Ave 11 am to 1 pm $310,000

CLINTON

20735

4103 Ethan Manor Rd 11 am to 4 pm $665,731

8800 Junaluska Ter Noon to 2 pm $284,240

8812 Gladeside Dr 1 pm to 4 pm $417,500

6719 Craig Lane 11 am to 2 pm $348,500

DISTRICT HEIGHTS

20747

5509 Lubbock Rd 1 pm to 3 pm $289,000

6831 Milltown Ct 1 pm to 3 pm $199,000

3118 Dynasty Dr 1 pm to 2 pm $240,000

FORT WASHINGTON

20744

11805 Hickory Dr Noon to 7 pm $329,900

11606 Kimberly Woods Lane 2 pm to 4 pm $424,900

11805 Hickory Dr Noon to 2 pm $329,900

2504 Washington Overlook Dr 10 am to 5 pm $719,990

12806 Glasgow Ct Noon to 3 pm $489,000

10013 Edgewater Ter Noon to 3 pm $549,950

6905 Cherryfield Rd Noon to 3 pm $309,900

13007 Clarion Rd 10:30 am to 12:30 pm $319,900

GLENN DALE

20769

6009 Glenn Dale Rd 2 pm to 5 pm $644,000

5102 Janesdale Ct 1 pm to 3 pm $550,000

7422 Prospect Hill Ct 1 pm to 3 pm $620,000

6009 Glenn Dale Rd 7 pm to 7 pm $644,000

LANDOVER

20785

6927 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $279,990

867 Nalley Rd 11 am to 2 pm $265,000

OXON HILL

20745

516 Overlook Park Dr #35 1 pm to 3 pm $649,000

4811 Snowflower Blvd 11 am to 1 pm $2,300

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

SUITLAND

20746

4209 Apple Cider Ct #5 Noon to 7 pm $1,600

6123 Davis Blvd 11 am to 2 pm $280,000

4209 Apple Cider Ct #5 Noon to 2 pm $1,600

TEMPLE HILLS

20748

4212 Beachcraft Ct Noon to 3 pm $349,900

5005 Colonial Dr Noon to 2 pm $379,900

UPPER MARLBORO

20772

6501 Osborne Hill Dr 1 pm to 3 pm $725,500

12000 Weathervane Lane Noon to 2 pm $707,000

12713 Conwood Ct 1 pm to 4 pm $418,000

3504 Halloway N 2 pm to 4 pm $325,000

0 Marlboro Pointe Dr 10 am to 5 pm $469,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $364,990

9713 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $324,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

12003 Weathervane Lane 1 pm to 3 pm $745,000

16601 Stratford Estates Dr 1 pm to 3 pm $650,000

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $401,990

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,205

3900 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $439,575

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $412,045

3853 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $401,990

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $402,990

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23341 Risa Lane 1 pm to 3 pm $389,000

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $359,990

23380 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $579,990

44280 Blueberry Lane 11 am to 2 pm $275,000

HOLLYWOOD

20636

44617 Joy Chapel Rd Noon to 3 pm $379,900

LEXINGTON PARK

20653

22261 Scott Cir Noon to 3 pm $317,000

TALL TIMBERS

20690

17830 Piney Point Rd Noon to 2 pm $285,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

702 Drake Way 1 pm to 3 pm $600,000

118 Lejeune Way #62 2 pm to 4 pm $489,900

1541 Ritchie Lane 2 pm to 4 pm $340,000

85 Market St 1 pm to 3 pm $950,000

920 Boom Way 1:30 pm to 3:30 pm $425,000

145 Prince George Street Noon to 2 pm $775,000

818 Coachway 1 pm to 3 pm $1,800,000

21403

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,795,000

3424 Hidden River View Rd Noon to 2 pm $1,140,000

313 Canterfield Rd 1 pm to 3 pm $575,000

602 Second St 1 pm to 3 pm $530,000

5 Spa Creek Lndg #a2 1 pm to 4 pm $355,000

3161 Arundel On The Bay Rd 1 pm to 3 pm $649,999

3422 Hidden River View Rd Noon to 3 pm $995,000

1131 Bay Ridge Rd 1 pm to 3 pm $679,000

796 Harness Creek View Dr 1 pm to 4 pm $675,000

19 Windwhisper Lane 1 pm to 2 pm $440,000

316 Burnside St #408 1 pm to 3 pm $370,000

12 Bancroft Avenue 1 pm to 3 pm $779,000

3714 Ramsgate Dr 1 pm to 3 pm $1,400,000

21409

1157 Willow Lane 1 pm to 3 pm $549,000

997 Hillendale Dr 1 pm to 3 pm $725,000

414 Master Derby Ct Noon to 2 pm $292,500

1610 Laurel Lane 1 pm to 3 pm $1,150,000

ARNOLD

21012

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $694,000

295 College Manor Dr 1:30 pm to 5 pm $400,000

CROFTON

21114

1456 Nestlewood Ct 2 pm to 4 pm $225,000

1729 Swinburne Avenue 1 pm to 3 pm $460,000

CROWNSVILLE

21032

1504 Cornerstone Ct 1 pm to 3 pm $769,000

312 S Riverside Dr 11 am to 1 pm $625,000

1705 Sinclair Rd 1 pm to 3 pm $830,000

1162 Hayman Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

1188 E Mahogany Lane 11 am to 1 pm $625,000

DAVIDSONVILLE

21035

2502 Doyles Lane 1 pm to 3 pm $1,050,000

EDGEWATER

21037

2805 Clove Lane 1 pm to 3 pm $665,000

204 Lakeview Ave 11 am to 1 pm $450,000

3594 Loch Haven Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

GLEN BURNIE

21060

1007 2nd St Noon to 2 pm $260,000

807 Glenside Way 1 pm to 3 pm $359,900

HANOVER

21076

7584 Carlin Rd 1 pm to 3 pm $543,000

6241 Hanover Rd 1 pm to 3 pm $429,900

2212 Hollowoak Dr 2 pm to 4 pm $499,000

HARWOOD

20776

4290 Warthen Dr 1 pm to 3 pm $795,000

LAUREL

20707

14201 Westside Ridge Dr 1 pm to 3:30 pm $465,000

20708

9234 Ispahan Loop 1 pm to 4 pm $325,000

8331 Snowden Oaks Pl 1:30 pm to 5:30 pm $299,999

10101 Madronawood Dr 1 pm to 4 pm $340,000

20723

9808 June Flowers Way 1 pm to 3 pm $479,000

9710 Pine Arc 1 pm to 3 pm $425,000

10346 Scaggsville Rd 1 pm to 3 pm $449,900

10021 Running Sand Knl 1 pm to 3 pm $695,000

10010 Wincopia Farms Way Noon to 2 pm $1,200,000

8308 Cherrybrook Ct 1 pm to 3 pm $600,000

9764 Whiskey Run 1:30 pm to 4 pm $215,000

20724

8326 Cloud St 1 pm to 4 pm $309,900

3225 Orient Fishtail Rd 2 pm to 4 pm $350,000

LINTHICUM HEIGHTS

21090

203 Devon Ct 1 pm to 4 pm $295,000

MILLERSVILLE

21108

8245 Hortonia Point Dr 1 pm to 3 pm $675,000

108 Melchior Rd 1 pm to 3 pm $799,900

402 Aurora Dr Noon to 2 pm $379,999

ODENTON

21113

116 Langdon Farm Cir Noon to 2 pm $315,000

301 Bugle Ct 1 pm to 3 pm $459,000

PASADENA

21122

8225 White Star Xing Noon to 2 pm $334,900

8217 Champion Ct 11 am to 7 pm $564,900

8217 Champion Ct 11 am to 1 pm $564,900

236 Hickory Point Rd Noon to 2 pm $335,000

4004 Ward Rd 1 pm to 3 pm $429,000

608 A St 1 pm to 3 pm $345,900

7842 Bodkin View Dr 1 pm to 3 pm $279,000

421 Shady Lane Noon to 2 pm $1,875,000

RIVA

21140

2753 Hambleton Rd 2 pm to 4 pm $899,000

2753 Hambleton Rd 7 pm to 7 pm $899,000

210 Grisdale Hl 1 pm to 4 pm $559,000

SEVERN

21144

1532 Ringe Dr 1 pm to 3 pm $550,000

1441 Washington Ave 1 pm to 3 pm $250,000

8306 Grainfield Rd 11 am to 1 pm $360,000

SEVERNA PARK

21146

798 Blenheim Ct 11 am to 1 pm $499,999

110 Lockleven Dr 2:30 pm to 4:30 pm $650,000

692 Dill Ct 1 pm to 3 pm $472,755

319 Bowline Court Noon to 2 pm $1,600,000

319 Bowline Ct Noon to 2 pm $1,600,000

TRACYS LANDING

20779

510 Howard Ave Noon to 3 pm $400,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

14224 Foxhall Rd 1 pm to 3 pm $375,000

HUNTINGTOWN

20639

735 Carson Rd 1 pm to 4 pm $556,900

1040 Stephen Reid Dr 1 pm to 4 pm $379,900

LUSBY

20657

1259 White Sands Drive Noon to 3 pm $419,900

ST. LEONARD

20685

25 W End Blvd 1 pm to 3 pm $355,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

11041 N Keys Rd 2 pm to 4 pm $629,900

BRYANS ROAD

20616

2138 Boxwood Cir Noon to 2 pm $318,000

LA PLATA

20646

800 Edelen Station Pl #102 Noon to 2 pm $199,999

146 Wood Duck Cir 1 pm to 3 pm $214,900

SWAN POINT

20645

11682 Wollaston Cir Noon to 4 pm $357,900

11407 Wollaston Cir 1 pm to 4 pm $369,000

14610 Honeysuckle Way 1 pm to 4 pm $315,000

WALDORF

20601

2500 Green Pine Ct 1 pm to 4 pm $309,000

20602

5088 Ottawa Park Pl 1 pm to 4 pm $335,000

20603

8800 Brook Dr 1 pm to 3 pm $346,000

6225 Gopher Ct 10 am to 1 pm $300,000

WELCOME

20693

8285 Verne Pl 11 am to 1 pm $209,900

WHITE PLAINS

20695

5374 Darlington Ct Noon to 3 pm $521,735

9327 Clifford Dr 1 pm to 3 pm $343,000

5378 Darlington Ct Noon to 3 pm $432,800

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

3045 Flint Hill Rd 1 pm to 4 pm $349,900

1016 Buckeystown Pike Noon to 2 pm $215,000

BRUNSWICK

21716

737 Appalachian Way 1 pm to 3 pm $329,000

218 Wintergreen Lane 2 pm to 4 pm $198,850

307 N Delaware Ave 1 pm to 4 pm $285,000

FREDERICK

21701

1115 Motter Ave 2 pm to 4 pm $255,000

2501 Island Grove Blvd 1 pm to 3 pm $439,900

6127 Cornwall Ter 2 pm to 4 pm $439,999

203 Monroe Ave Noon to 2 pm $225,000

9705 Fleetwood Way 1 pm to 3:30 pm $350,000

1550 Beverly Ct 7 pm to 7 pm $255,000

38 W 6th St Noon to 2 pm $419,900

219 E Church St 2 pm to 4 pm $489,500

21702

10178 Crestview Dr Noon to 2 pm $299,000

700 Heather Ridge Dr #13m 1 pm to 3 pm $97,000

2139 Infantry Dr Noon to 2 pm $429,900

21703

9 Consett Pl #4j 1 pm to 4 pm $218,000

4656 Cambria Rd 3 pm to 5 pm $359,900

IJAMSVILLE

21754

10000 Beerse St 1 pm to 3 pm $300,000

JEFFERSON

21755

3424a Jefferson Pike 2 pm to 4 pm $389,990

KNOXVILLE

21758

806 Knoxville Rd 1 pm to 3 pm $220,000

MIDDLETOWN

21769

10 Wagon Shed Lane Noon to 3 pm $579,900

301 Glenbrook Dr 1 pm to 3 pm $579,900

108 N Pointe Ter 1 pm to 3 pm $549,900

6811 Southridge Way 1 pm to 3 pm $725,000

106 Ivy Hill Dr 1 pm to 3 pm $424,900

MOUNT AIRY

21771

12614 Moxley Crest Dr 2 pm to 4 pm $329,990

689 W Watersville Rd 1:30 pm to 4 pm $699,900

12787 Barnett Dr 1 pm to 3:30 pm $924,900

MYERSVILLE

21773

10538 Church Hill Rd 1 pm to 3 pm $589,900

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,160,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,160,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,160,000

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,160,000

NEW MARKET

21774

5739 Meyer Ave 1 pm to 4 pm $499,000

5746 Windsong Ct 1 pm to 3 pm $365,000

5828 Littleleaf Ct 2 pm to 4 pm $559,900

5609 Bobolink Pl 1 pm to 3 pm $379,900

WALKERSVILLE

21793

9727 Woodsboro Pike 1 pm to 3 pm $279,900

2 Park Ct Noon to 2 pm $279,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Drive Noon to 3 pm $749,000

5111 Holly Creek Lane 1 pm to 3 pm $1,750,000

COLUMBIA

21044

10330 Launcelot Lane 1 pm to 3 pm $585,000

5300 Butler Ct 1 pm to 3 pm $375,000

5590 Vantage Point Rd #4 1 pm to 3 pm $180,000

5079 Whetstone Rd 1 pm to 3 pm $457,000

4951 Moonfall Way 1 pm to 3 pm $459,900

10207 Pembroke Green Pl #81 1 pm to 3 pm $387,000

6033 Weekend Way #41 3 pm to 4 pm $1,750

5165 Evangeline Way 1 pm to 3 pm $500,000

5107 Columbia Rd #1422 1 pm to 3 pm $339,000

21045

7018 Dasher Farm Ct 1 pm to 3 pm $324,900

21046

7263 Kindler Rd 1 pm to 3 pm $525,000

COOKSVILLE

21723

14312 Fox Creek Ct 1 pm to 3:30 pm $859,000

ELKRIDGE

21075

6466 Loudon Ave 1 pm to 3 pm $245,000

7298 Elkridge Crossing Way 1 pm to 3 pm $475,000

ELLICOTT CITY

21042

10134 Maplewood Dr Noon to 2 pm $535,000

10189 Maxine St 1 pm to 3 pm $680,000

2701 Vardon Lane 1 pm to 3 pm $750,000

10711 Wickwood Ct 1 pm to 3 pm $689,000

9407 Aston Villa #52 1 pm to 4 pm $434,900

12037 Windsor Moss #10 1 pm to 3 pm $569,000

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $895,000

12606 Golden Oak Dr 1 pm to 3 pm $800,000

10104 Nicolson Rd 1 pm to 3 pm $739,900

12026 Lamplighter Dr 1 pm to 3 pm $770,000

21043

3019 Fox Chapel Ct SW Noon to 4 pm $619,990

7674 Blueberry Hill Lane 2 pm to 4 pm $365,000

4718 Columbia Hills Ct 11 am to 1 pm $649,800

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $615,000

4677 Clydesdale Ct 1 pm to 3 pm $525,000

4374 Stonecrest Dr 1 pm to 3 pm $750,000

2540 Kensington Gdns #201 1 pm to 3 pm $250,000

4412 Prancing Deer Dr 11 am to 1 pm $680,000

HIGHLAND

20777

7404 Bucks Haven Lane 2:30 pm to 4 pm $775,000

6552 Prestwick Dr 1 pm to 3 pm $775,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2810 Pfefferkorn Rd 1 pm to 3 pm $875,000

2725 Woodridge Ct 1 pm to 4 pm $829,900

WOODBINE

21797

610 Sobrina Farms Ct 1 pm to 3 pm $769,900

610 Sobrina Farms Court 1 pm to 3 pm $769,900

WOODSTOCK

21163

2105 Chaucer Way 1 pm to 3 pm $665,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5402 Merriam St 2 pm to 4 pm $1,550,000

5209 Wilson Lane 1 pm to 3 pm $1,395,000

5225 Pooks Hill Rd #1615s 2 pm to 4 pm $140,000

4970 Battery Lane #207 Noon to 2 pm $2,800

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $799,900

9211 Cedar Way 2 pm to 4 pm $899,000

10311 Fleming Ave 1 pm to 4 pm $1,420,000

5450 Whitley Park Ter #hr-603 2 pm to 4 pm $419,900

20815

6820 Wisconsin Ave #8006 2 pm to 4 pm $1,275,000

20816

6507 Brookes Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,995,000

5006 Wyandot Ct 1 pm to 2:30 pm $1,650,000

5101 River Rd #1504 1 pm to 4 pm $385,000

6111 Madawaska Rd 1 pm to 4 pm $875,000

5905 Wiltshire Dr 1 pm to 4 pm $949,000

4841 Sangamore Rd #21 1 pm to 4 pm $539,000

4974 Sentinel Dr #405 1 pm to 4 pm $489,000

20817

6210 Wedgewood Rd 2 pm to 4 pm $1,998,000

9005 Grant St 1 pm to 4 pm $1,179,000

7204 Marbury Rd 1 pm to 3 pm $2,150,000

6311 Bannockburn Dr Noon to 3 pm $1,949,969

7709 Sebago Rd 1 pm to 3 pm $839,900

6515 Marywood Rd 2 pm to 4 pm $1,115,000

8307 Woodhaven Blvd 2 pm to 4 pm $899,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

10021 Sinnott Dr 2 pm to 4 pm $1,249,999

7405 Mackenzie Ct 1 pm to 3 pm $915,000

7709 Hamilton Spring Rd 1 pm to 3 pm $947,500

5516 Sonoma Rd 1 pm to 4 pm $795,000

8507 Pelham Rd 2 pm to 4 pm $1,550,000

6507 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,999,998

7514 Nevis Rd 1 pm to 4 pm $898,000

6203 Leeke Forest Ct 2 pm to 4 pm $895,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

7011 Darby Rd 1 pm to 4 pm $1,595,000

8920 Saunders Lane 1 pm to 4 pm $2,195,000

8901 Bradmoor Dr 2 pm to 4 pm $759,000

5511 Hoover St 2 pm to 4 pm $849,000

BROOKEVILLE

20833

20647 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $899,000

2024 Carter Mill Way 1 pm to 3 pm $925,000

BURTONSVILLE

20866

14710 Saddle Creek Dr Noon to 2 pm $585,000

CHEVY CHASE

20815

5500 Friendship Blvd #2209n 2 pm to 4 pm $475,000

5500 Friendship Blvd #1104 2 pm to 4 pm $474,900

7102 Lenhart Dr 1 pm to 4 pm $1,275,000

6908 Western Ave 1 pm to 3 pm $995,000

5500 Friendship Blvd #1528n 1 pm to 4 pm $310,000

33 W Kirke St 1:30 pm to 4 pm $2,799,000

4921 Cumberland Ave 2 pm to 4 pm $1,395,000

6132 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,229,000

3712 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $2,695,000

26 Quincy St 2 pm to 4 pm $2,100,000

CLARKSBURG

20871

22481 Muscadine Dr 1 pm to 3 pm $659,990

13204 Uffizi Lane 1 pm to 4 pm $388,900

22923 Spicebush Dr #1512 Noon to 2 pm $360,000

COLESVILLE

20904

14026 Castle Ridge Way #29 1 pm to 2:30 pm $2,400

DAMASCUS

20872

25752 Woodfield Rd 1 pm to 3 pm $315,000

DARNESTOWN

20874

15112 Spring Meadows Dr 2 pm to 4 pm $829,900

GAITHERSBURG

20877

16600 Shea Lane 1 pm to 4 pm $489,900

524 Skidmore Blvd 1 pm to 3 pm $569,000

8104 Langport Ter Noon to 3 pm $470,000

20878

3 Turnham Lane 1 pm to 4 pm $664,900

733 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $627,000

95 Chevy Chase St 2 pm to 4 pm $425,000

13930 Saddleview Dr 1 pm to 3 pm $529,000

95 Chevy Chase Street 2 pm to 4 pm $425,000

915 Bayridge Ter 2 pm to 4 pm $399,900

738 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $794,900

702 Clifftop Dr 1 pm to 4 pm $285,000

20879

7910 Plum Creek Dr 2 pm to 4 pm $579,900

19908 Burchap Pl 2 pm to 4 pm $350,000

19684 Club Lake Rd Noon to 2 pm $260,000

20882

20908 Layton Ridge Dr 1 pm to 4 pm $674,900

8500 Plum Creek Dr 1 pm to 3 pm $609,900

20116 Sweet Meadow Lane 1 pm to 4 pm $665,000

6613 Belle Chase Ct 1 pm to 4 pm $779,000

20226 Sweet Meadow Lane 11:30 am to 4 pm $719,900

GERMANTOWN

20874

18034 Rockingham Pl 1:30 pm to 3:30 pm $429,900

17711 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $650,000

19023 Leatherbark Dr Noon to 3 pm $397,793

17800 Marble Hill Pl 1 pm to 4 pm $698,000

18541 Split Rock Lane 1 pm to 3 pm $295,000

20822 Mountain Lake Ter #1605 2 pm to 4 pm $362,000

12830 Duck Pond Dr #401 1 pm to 4 pm $349,900

19004 Sawyer Ter 2 pm to 4 pm $329,000

HYATTSVILLE

20781

4920 Donovan Pl 3 pm to 4:30 pm $1,750

20782

3306 Tribune Ct #unitd 2 pm to 4 pm $485,000

KENSINGTON

20895

3308 Wake Dr 1 pm to 4 pm $887,500

9701 Connecticut Ave 1 pm to 4 pm $1,099,000

4217 Glenridge St 2 pm to 4 pm $2,099,000

NORTH BETHESDA

20852

11000 Luxmanor Road 1 pm to 4 pm $1,785,000

6730 Sulky Lane 1 pm to 4 pm $1,210,000

14 Chancelet Ct 1 pm to 4 pm $969,000

10855 Symphony Park Dr 1 pm to 3 pm $1,699,000

11710 Old Georgetown Rd #1127 1 pm to 4 pm $455,000

NORTH POTOMAC

20878

11205 Maine Cove Dr 1 pm to 4 pm $738,000

14718 Soft Wind Dr 1 pm to 4 pm $625,000

11617 Everglade Ct 1 pm to 4 pm $775,180

OLNEY

20832

18649 Clovercrest Cir 1 pm to 3:30 pm $414,828

2235 Victoria Pl 1 pm to 3 pm $1,250,000

2512 Little Vista Ter 1 pm to 4 pm $399,900

POTOMAC

20854

9117 Bells Mill Rd 1 pm to 4 pm $835,000

9204 Stapleford Hall Pl 1 pm to 4 pm $1,599,000

9455 Turnberry Dr 2 pm to 4 pm $1,095,000

9719 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $2,790,000

10601 Deborah Dr 2 pm to 4 pm $798,000

8008 Cobble Creek Cir 1 pm to 3 pm $1,250,000

8445 Bells Ridge Ter 1 pm to 4 pm $799,000

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $999,500

2187 Stratton Dr 1 pm to 3 pm $619,900

10000 Newhall Rd 2 pm to 4 pm $2,795,000

11217 River View Dr 2 pm to 4 pm $2,100,000

8612 Nutmeg Ct 2 pm to 4 pm $1,999,999

9224 Copenhaver Dr 1 pm to 3 pm $850,000

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $999,500

7906 Sandalfoot Dr 2 pm to 4 pm $1,425,000

10100 Meyer Point Ter 2 pm to 4 pm $1,350,000

9720 Holloway Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,295,000

8109 River Falls Dr 1 pm to 4 pm $1,450,000

11630 Piney Spring Lane 2 pm to 4 pm $1,290,000

ROCKVILLE

20850

9909 Aldersgate Rd 1 pm to 4 pm $1,050,000

10203 Unicorn Way 1 pm to 4 pm $1,249,000

10 Harvard Ct 2 pm to 4 pm $619,900

809 Gaither Rd 1 pm to 4 pm $689,900

300 Autumn Wind Way 1 pm to 4 pm $1,050,000

10224 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $995,000

9802 Juniper Hill Rd 1 pm to 4 pm $995,000

10209 Daphney House Way 1 pm to 4 pm $1,225,000

707 Smallwood Rd 1 pm to 4 pm $649,900

14605 Pommel Dr 1 pm to 3 pm $800,000

208 Mannakee St 1 pm to 3 pm $774,800

313 Oak Knoll Dr 1 pm to 3 pm $899,900

20851

1100 Scott Ave 1 pm to 4 pm $349,900

20852

1309 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $556,900

11419 Commonwealth Dr #103 1 pm to 3 pm $284,900

5421 Grove Ridge Way #104 1 pm to 4 pm $627,000

10500 Rockville Pike #1104 2 pm to 4 pm $399,000

5802 Nicholson Lane #2-508 1 pm to 3:30 pm $399,000

125 Wootton Oaks Ct 1 pm to 4 pm $630,000

12253 Tildenwood Dr 2 pm to 4 pm $669,000

5810 Inman Park Cir #200 1 pm to 4 pm $419,900

11902 Rocking Horse Rd 1 pm to 4 pm $435,000

11067 Cedarwood Dr 1 pm to 4 pm $708,000

10101 Grosvenor Pl #1207 2 pm to 4 pm $289,900

5750 Bou Ave #805 1 pm to 3 pm $499,900

10500 Rockville Pike #1122 1 pm to 3 pm $399,000

20853

13913 Congress Dr 1 pm to 4 pm $429,900

14007 Parkvale Rd 1 pm to 4 pm $489,000

14712 Georgia Ave 1 pm to 3 pm $839,900

14911 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $799,900

20854

1203 Fallsmead Way 1 pm to 4 pm $789,800

20855

5801 Foggy Lane 1 pm to 3 pm $835,000

7701 Epsilon Dr Noon to 3 pm $549,900

SILVER SPRING

20901

30 Eastmoor Dr 1 pm to 4 pm $549,000

10315 Gilmoure Dr Noon to 2 pm $739,000

20902

11518 Monticello Ave Noon to 3 pm $595,999

10118 Mc Kenney Ave 2 pm to 4 pm $489,000

10717 Saint Margarets Way 2 pm to 4 pm $409,900

716 Kersey Rd 1 pm to 3 pm $719,000

10706 Amherst Ave 1 pm to 3 pm $499,000

11505 Bucknell Dr 1 pm to 4 pm $465,000

20903

10220 Green Forest Dr 1 pm to 3 pm $499,000

20904

108 Lillian Lane 1 pm to 3 pm $484,000

12513 Summerwood Dr 12:30 pm to 3:30 pm $350,000

20905

1111 Mcneil Lane 2 pm to 4 pm $999,999

14901 Mc Intosh Ct 2 pm to 4 pm $499,999

15400 Valencia St 1 pm to 3 pm $400,000

1801 Ednor Rd 1 pm to 4 pm $629,900

20906

14429 Astrodome Dr #32 1 pm to 4 pm $275,000

4112 Peppertree Lane 1 pm to 3 pm $299,000

20910

1900 Lyttonsville Rd #1112 1:30 pm to 4 pm $210,000

9411 Woodland Dr 2 pm to 4 pm $579,000

2405 Westview Dr 2 pm to 4 pm $650,000

1220 Blair Mill Rd #507 2 pm to 4 pm $245,000

930 Wayne Ave #805 2 pm to 4 pm $449,900

TAKOMA PARK

20912

6424 Sligo Mill Rd 1 pm to 4 pm $585,000

7333 New Hampshire Ave #1017 1 pm to 3 pm $209,000

705 Ludlow St 1 pm to 4 pm $699,900

1007 Fairview Ave 2 pm to 4 pm $329,000

205 Dogwood Ave 2 pm to 4 pm $595,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

7225 Silver Thorn Way 2 pm to 4 pm $369,000

5114 Caverly Pl 1 pm to 4 pm $370,000

BOWIE

20716

15507 Powell Lane 1 pm to 3 pm $409,900

3820 Early Glow Lane 1 pm to 4 pm $309,900

20720

5213 Barons Delight Dr #11b 1 pm to 3 pm $355,000

4500 Doctor Beans Legacy Cir 1 pm to 3 pm $569,900

CHEVERLY

20785

3420 Cheverly Ave 2 pm to 4 pm $368,500

CLINTON

20735

5312 Plata St 1 pm to 4 pm $374,900

9631 Quiet Brook Lane 1 pm to 3 pm $309,900

7702 Fishing Creek Way 1 pm to 4 pm $290,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

7100 Silverton Ct 1 pm to 3 pm $339,000

FORT WASHINGTON

20744

13502 Harrison Ave 12:45 pm to 2:45 pm $289,000

11707 Spyglass Ct 1 pm to 4 pm $395,000

6204 Barrowfield Ct 11 am to 1 pm $360,000

300 Bonhill Dr 2 pm to 4 pm $324,700

9518 Blanchard Dr 1 pm to 3 pm $289,900

GLENARDEN

20706

8905 Glenarden Pkwy 2 pm to 4 pm $335,000

LANHAM

6331 Hardwood Dr Noon to 3 pm $329,000

9905 Smithview Pl 2 pm to 4:30 pm $539,900

NATIONAL HARBOR

20745

157 Fleet St #416 Noon to 2 pm $375,000

OXON HILL

851 Regents Sq 1 pm to 4 pm $610,000

7701 Oxon Hill Rd Noon to 2 pm $495,000

RIVERDALE

20737

5822 63rd Ave Noon to 3 pm $250,000

6809 Beacon Pl 2 pm to 4 pm $298,500

TEMPLE HILLS

20748

4917 Temple Hill Rd 11 am to 1 pm $304,900

4008 Brinkley Rd 1 pm to 3 pm $325,000

UPPER MARLBORO

20772

11706 Van Brady Rd 11 am to 2 pm $389,900

20774

202 Stan Fey Dr 1 pm to 3 pm $999,999

2001 Fittleworth Ter 1 pm to 3 pm $449,999

15621 Sunningdale Pl 1 pm to 3 pm $470,000

14305 Dormansville Blvd 2 pm to 4 pm $675,000

ST. MARY'S COUNTY

LEONARDTOWN

20650

22340 Gore St 12:30 pm to 3 pm $249,000