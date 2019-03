Here’s a list of open houses taking place March 30-31 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

3 Dean St 1 pm to 4 pm $699,000

45 Williams Dr Noon to 2 pm $549,900

9 Shipwright St 11 am to 3 pm $2,200,000

702 Drake Way Noon to 7 pm $599,900

1743 Westmoreland Trl Noon to 7 pm $569,000

1980 Valley Rd 7 pm to 7 pm $485,000

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $475,000

703 Crisfield Way 1 pm to 2 pm $588,800

1915 Towne Centre Blvd #513 Noon to 3 pm $475,000

85 Harbour Heights Dr 11 am to 2 pm $299,900

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $535,000

1915 Towne Centre Blvd #702 Noon to 3 pm $535,000

1915 Towne Centre Blvd #504 Noon to 3 pm $895,000

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $895,000

1915 Towne Centre Blvd #1004 Noon to 3 pm $994,900

1426 Corey Lane Noon to 3 pm $569,900

1915 Towne Centre Boulevard Noon to 3 pm $994,900

1426 Corey Lane Noon to 3 pm $569,900

126 Summer Village Dr 1 pm to 3 pm $549,900

702 Drake Way Noon to 2 pm $599,900

603 St Mulberry Ct 1 pm to 3 pm $699,900

1743 Westmoreland Trl Noon to 3 pm $569,000

45 Williams Drive Noon to 2 pm $549,900

9 Shipwright Street 11 am to 3 pm $2,200,000

1980 Valley Rd 1 pm to 3 pm $485,000

1541 Ritchie Lane 2 pm to 4 pm $330,000

2652 Greenbriar Lane Noon to 2 pm $1,150,000

11 Mckendree Ave Noon to 2 pm $715,000

510 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $429,900

909 Mastline Dr 1 pm to 2:30 pm $408,900

811 Midship Ct 3 pm to 4 pm $2,090

811 Midship Ct 3 pm to 4 pm $364,500

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $399,990

210 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $449,500

512 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $429,990

1962 Marconi Cir 11 am to 1 pm $299,000

126 Summer Village Dr 7 pm to 7 pm $549,900

909 Mastline Dr 7 pm to 7 pm $408,900

811 Midship Ct 7 pm to 7 pm $2,090

811 Midship Ct 7 pm to 7 pm $364,500

21403

300 Burnside St #33 6 am to 8:30 pm $55,000

34 River Dr Noon to 2 pm $2,100,000

1117 August Dr 1 pm to 3 pm $419,900

3161 Arundel On The Bay Rd Noon to 7 pm $599,000

160 Quiet Waters Pl 1 pm to 3 pm $299,000

2639 Queen Anne Cir Noon to 2 pm $534,900

305 Chesapeake Ave 1 pm to 4 pm $615,000

3161 Arundel On The Bay Rd Noon to 2 pm $599,000

34 River Drive Noon to 2 pm $2,100,000

1117 August Drive 1 pm to 3 pm $419,900

501 First St 1 pm to 3 pm $975,000

21409

507 Sunwood Lane Noon to 2 pm $649,900

947 Marine Dr Noon to 2 pm $469,899

1330 Bay Head Rd Noon to 2 pm $1,375,000

1229 Stonewood Ct Noon to 2 pm $282,000

507 Sunwood Lane Noon to 2 pm $649,900

1407a Sharps Point Road 1 pm to 3 pm $1,750,000

1407a Sharps Point Rd 1 pm to 3 pm $1,750,000

1504 Masonetta Way Noon to 3 pm $825,000

1265 Swan Dr Noon to 2 pm $499,900

1504 Masonetta Way Noon to 3 pm $825,000

1656 Woodtree Ct E 4 pm to 6 pm $269,901

793 Windgate Dr Noon to 2 pm $439,900

1189 Southview Dr Noon to 2 pm $389,000

1189 Green Holly Dr 1 pm to 3 pm $325,000

ARNOLD

21012

1204 Summerwood Ct 1 pm to 3 pm $274,900

534 Norton Lane Noon to 2 pm $389,990

921 Whitstable Blvd Noon to 2 pm $429,000

1154 Mosswood Ct 1 pm to 3 pm $289,900

1068 Nova Cir Noon to 2 pm $619,900

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $623,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1204 Summerwood Court 1 pm to 3 pm $274,900

1422 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

534 Norton Lane Noon to 2 pm $389,990

977 Stonington Dr Noon to 2 pm $1,289,000

401 Bay Dale Dr 2 pm to 4 pm $340,000

454 Knottwood Ct 1 pm to 3 pm $279,000

853 Blue Heron Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

977 Stonington Drive Noon to 2 pm $1,289,000

454 Knottwood Court 1 pm to 3 pm $279,000

921 Whitstable Boulevard Noon to 2 pm $429,000

18 Sheridan Rd 1 pm to 3 pm $629,900

768 Southern Hills Dr #h-8a 10 am to Noon $185,000

1220 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $492,649

1250 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $399,990

97 Shadbush Way 11 am to 4 pm $599,990

1228 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $549,990

706 Capri Rd Noon to 4 pm $515,000

853 Blue Heron Ct 7 pm to 7 pm $1,100,000

706 Capri Rd Noon to 7 pm $515,000

CHURCHTON

20733

5501 Carvel St Noon to 2 pm $559,000

5501 Carvel St Noon to 7 pm $559,000

CROFTON

21114

1617 Crofton Pkwy 11 am to 1 pm $459,900

2245 Aberdeen Dr #254 11 am to 1 pm $274,000

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $429,990

1302 Amber Creek Rd ##56 Noon to 5 pm $382,990

1312 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $492,990

1302 Amber Creek Rd #55 Noon to 5 pm $342,990

CROWNSVILLE

21032

555 Osprey Point Rd 1 pm to 3 pm $799,900

1502 Habersham Pl 2 pm to 4 pm $749,900

1162 Hayman Dr 1 pm to 3 pm $2,500,000

EDGEWATER

21037

305 Holly Rd 11 am to 1 pm $329,999

18 Millhaven Ct #518 Noon to 7 pm $334,900

240 Tilden Way #7240 2 pm to 4 pm $343,900

706 Beverley Ave Noon to 2 pm $450,000

424 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $435,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $474,990

428 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

430 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $448,990

432 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $464,990

18 Millhaven Ct #518 Noon to 2 pm $334,900

3906 W Shore Dr 1 pm to 3 pm $625,000

1547 Lee Way Noon to 2 pm $488,500

GAMBRILLS

21054

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

222 Percheron Ct 1 pm to 3 pm $685,000

222 Percheron Court 1 pm to 3 pm $685,000

1722 Mayapple Way 1 pm to 3 pm $550,000

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

GLEN BURNIE

21060

6555 Booker Ave 10 am to 1 pm $309,900

21061

1518 Lochaber Ct 1 pm to 4 pm $354,900

7507 Resch Loop 11 am to 4 pm $297,990

7713 Allenwood Ct 11 am to 4 pm $287,500

7515 Resch Loop 11 am to 4 pm $317,990

7519 Resch Loop 11 am to 4 pm $323,500

7505 Resch Loop 11 am to 4 pm $327,990

7707 Allenwood Ct 11 am to 4 pm $319,500

614 Leprechaun Lane Noon to 2 pm $239,900

315 3rd Ave SW Noon to 3:30 pm $299,900

HANOVER

21076

1925 Pometacom Dr Noon to 2 pm $350,000

2630 Twin Birch Rd 1 pm to 4 pm $516,995

2335 Asberry Rd 1 pm to 3 pm $488,000

1925 Pometacom Drive Noon to 2 pm $350,000

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $349,990

2920 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $387,990

2916 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $421,460

2912 Koens Ct 10:30 am to 4:30 pm $424,877

2816 Etley Ct #13 11:30 am to 5:30 pm $360,185

7836 Bakers Creek Lane #68 11:30 am to 5:30 pm $499,825

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

2924 Timberneck Way Noon to 5 pm $429,990

2922 Timberneck Way Noon to 5 pm $419,990

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

HARWOOD

20776

3712 Buffalo Ct 1 pm to 3 pm $799,900

LAUREL

20707

14636 Cambridge Cir 1 pm to 4 pm $339,000

20708

13500 Briarcroft Ct 7 pm to 7 pm $369,000

12200 Mount Pleasant Dr Noon to 2 pm $404,900

13500 Briarcroft Ct 1 pm to 3 pm $369,000

20723

9755 Northern Lks 2 pm to 4 pm $454,900

10603 Delfield Ct 1 pm to 3 pm $279,999

9153 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $689,858

9754 Northern Lakes Lane 10 am to Noon $459,900

9709 Mossy Bark Lane 1 pm to 3 pm $475,000

9768 Northern Lakes Lane Noon to 3 pm $455,000

20724

3524 Spring Rd Noon to 2 pm $339,500

3551 Tribeca Trl 11 am to 1 pm $389,990

3040 Old Channel Rd 11 am to 1 pm $489,000

3109 River Bend Ct #d304 1 pm to 3 pm $239,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

102 S Hammonds Ferry Rd 11 am to 1 pm $278,900

LOTHIAN

20711

4808 Lytham Ct Noon to 2 pm $650,000

MILLERSVILLE

21108

480 Brightwood Rd Noon to 2 pm $2,500

8237 Hortonia Point Dr 11 am to 1 pm $609,900

8237 Hortonia Point Dr 11 am to 7 pm $609,900

746 Crucible Court 10 am to 2 pm $1,490

ODENTON

21113

2180 Commissary Cir Noon to 7 pm $269,900

1304 Crawfords Ct 11 am to 1 pm $550,000

8609 Wintergreen Ct #205 1 pm to 3 pm $272,000

2304 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $599,000

703 Harvest Run Dr #101 2 pm to 4 pm $235,000

1309 Patuxent Woods Dr 11:30 am to 3 pm $549,940

1307 Patuxent Woods Dr 11:30 am to 3 pm $551,990

2304 Mourning Dove Drive 1 pm to 3 pm $599,000

2180 Commissary Cir Noon to 3 pm $269,900

2728 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $749,900

2722 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,900

2716 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $589,900

702 Orchard Overlook #204 1 pm to 3 pm $205,000

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $624,990

PASADENA

21122

651 209th St 1 pm to 4 pm $324,000

2138 Lake Dr Noon to 2 pm $599,000

608 A St 2 pm to 4 pm $325,000

7759 Everd Ave 11 am to 1 pm $325,000

2138 Lake Drive Noon to 2 pm $599,000

7755 Notley Rd Noon to 2 pm $249,900

7759 Everd Avenue 11 am to 1 pm $325,000

141 North Dr Noon to 2 pm $650,000

8425 Maryland Rd 11 am to 1 pm $369,800

916 11th St 1 pm to 4 pm $288,900

7887 Mansion House Xing Noon to 3 pm $314,900

8217 Champion Ct 2 pm to 4 pm $559,900

1222 Hillcreek Rd 1 pm to 3 pm $569,755

8217 Champion Ct 7 pm to 7 pm $559,900

1222 Hillcreek Rd 7 pm to 7 pm $569,755

SEVERN

21144

7969 Jasons Landing Way 2 pm to 4 pm $525,000

8236 Carinoso Way Noon to 2 pm $360,000

7904 Comstock Lane 1 pm to 3 pm $579,900

7734 Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7728 Venice Lane 1 pm to 4 pm $363,990

7732 Venice Lane 1 pm to 4 pm $367,990

7904 Comstock Lane 1 pm to 3 pm $579,900

7969 Jasons Landing Way 2 pm to 4 pm $525,000

1307 Quarterpath Lane 11 am to 1 pm $485,000

SEVERNA PARK

21146

530 Benforest Dr 1 pm to 3 pm $459,900

602 Kensington Ave Noon to 2 pm $485,000

97 Roads End Lane 7 pm to 7 pm $635,000

530 Benforest Drive 1 pm to 3 pm $459,900

51 Jamar Dr 11:30 am to 12:30 pm $455,000

602 Kensington Avenue 1 pm to 3 pm $485,000

97 Roads End Lane 1 pm to 3 pm $635,000

117 Marlbrook Rd 10 am to 12:30 pm $949,000

419 Holly Farms Rd 10 am to Noon $1,499,000

117 Marlbrook Rd 10 am to 12:30 pm $949,000

SHADY SIDE

20764

1211 Juniper St Noon to 2 pm $409,900

4921 Thomas Dr Noon to 3 pm $784,900

4921 Thomas Drive Noon to 3 pm $784,900

4741 Oak Rd 1 pm to 3 pm $875,000

4911 Lerch Dr Noon to 2 pm $449,990

1228 Hayes Rd Noon to 2:15 pm $575,000

6066 Shady Side Rd Noon to 2 pm $1,875

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

914 Oyster Bay Pl 11 am to 2 pm $319,900

400 Shipyard Way 9 am to 11 am $484,900

DUNKIRK

20754

12285 Longleaf Lane Noon to 3 pm $624,995

12025 Steven Lane Noon to 3 pm $595,000

HUNTINGTOWN

20639

4134 Birch Dr Noon to 2 pm $334,899

811 White Marsh Ct Noon to 3 pm $450,000

LUSBY

20657

10961 Cedar Dr Noon to 3 pm $214,900

PORT REPUBLIC

20676

3411 Abelia Rd Noon to 2 pm $500,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

7106 Britens Way 1 pm to 4 pm $385,000

16208 Summer Dream Ct 1 pm to 4 pm $475,000

CHARLOTTE HALL

20622

14110 Pudges Pl Noon to 3 pm $439,900

HUGHESVILLE

20637

15170 Deborah Dr 11 am to 3 pm $470,000

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $499,900

INDIAN HEAD

20640

4690 Strauss Ave Noon to 2 pm $319,000

LA PLATA

20646

237 Buckeye Cir 1 pm to 3 pm $282,900

201 E Hawthorne Dr 11 am to 2 pm $459,000

NEWBURG

20664

12424 Pinecrest Lane 1 pm to 3 pm $260,000

WALDORF

20601

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $414,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $399,990

0 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $314,990

1762 Red Oak Lane Noon to 3 pm $335,000

11416 Grant Pl 11 am to 6 pm $337,635

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

20602

2502 Wakefield Cir 1 pm to 3 pm $245,000

214 Acadia Rd 2 pm to 4 pm $285,900

4016 Oakley Dr 1 pm to 3 pm $319,500

20603

5019 Angel Fish Ct 11 am to 1 pm $326,500

3365 Elsa Ave 12:30 pm to 4:30 pm $444,999

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

WHITE PLAINS

20695

5378 Darlington Ct 1 pm to 3 pm $409,990

5374 Darlington Ct 1 pm to 3 pm $489,990

11153 Tioga Lane 1 pm to 3 pm $424,990

5592 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $389,990

5587 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $394,990

5584 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $399,990

5591 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $399,990

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5503 Tracey Bruce Dr Noon to 2 pm $445,000

BRUNSWICK

21716

13 E Orndorff Dr Noon to 2 pm $157,900

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $349,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $399,000

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

FREDERICK

21701

601 Culler Ave Noon to 3 pm $439,000

601 Culler Ave Noon to 7 pm $439,000

315 W Patrick St Noon to 2 pm $317,000

315 W Patrick St Noon to 2 pm $317,000

918 N Market St Noon to 7 pm $375,000

918 N Market St Noon to 3 pm $375,000

3019 Palatine Dr 1 pm to 3 pm $569,980

2439 Rippling Brook Rd Noon to 2 pm $310,000

201 S Market St #3a 10 am to 1 pm $1,250

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

4 Vienna Ct 1 pm to 3 pm $199,900

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,360

609 Gillespie 11 am to 5 pm $381,244

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $399,800

605 Gillespie Dr 11 am to 7 pm $511,000

1300 Sandoval Ct 11 am to 7 pm $393,152

4 Vienna Ct 7 pm to 7 pm $199,900

1304 Sandoval Ct 11 am to 7 pm $289,360

609 Gillespie 11 am to 7 pm $381,244

601 Gillespie Dr 11 am to 7 pm $399,800

1009 Barnham Way Noon to 2 pm $219,000

21703

5351 Ivywood Dr N 10 am to Noon $439,900

7191-D Cypress Ct 1 pm to 2 pm $1,350

21704

0 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $429,990

8415 Pine Bluff Rd 11 am to 6 pm $484,240

4310 Buckeystown Pike Noon to 3 pm $589,900

9010 Harris St 3 pm to 5 pm $535,000

IJAMSVILLE

21754

10405 Old National Pike Noon to 2 pm $374,900

10261 Champions Ct 2 pm to 4 pm $624,900

10261 Champions Ct 7 pm to 7 pm $624,900

3101 Pheasant Run Noon to 2 pm $514,990

5811 Rochefort St 1 pm to 3 pm $399,000

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 4 pm $768,000

4824 Old Holter Rd 1 pm to 3 pm $389,900

MIDDLETOWN

21769

404 Stone Springs Lane Noon to 2 pm $315,000

404 Stone Springs Lane Noon to 7 pm $315,000

MONROVIA

21770

12503 Sandra Lee Ct 11 am to 1 pm $475,000

MOUNT AIRY

21771

12787 Barnett Dr 1 pm to 3 pm $924,900

12787 Barnett Dr 1 pm to 3 pm $924,900

12787 Barnett Dr 7 pm to 7 pm $924,900

8730 Mapleville Rd 1 pm to 4 pm $459,900

2323 Gillis Rd 11 am to 3 pm $639,900

13972 Penn Shop Rd Noon to 3 pm $524,500

MYERSVILLE

21773

10727 Easterday Rd 1 pm to 3 pm $932,500

NEW MARKET

21774

10303 Masters Ct 1 pm to 3 pm $389,900

6745 Hemlock Point Rd Noon to 2 pm $384,999

10200 Wood Thrush Dr Noon to 3 pm $379,900

6754 Woodridge Rd Noon to 2 pm $549,600

6754 Woodridge Rd Noon to 7 pm $549,600

6827 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $459,990

6620 W Lakeridge Rd Noon to 3 pm $539,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5050 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,049,990

6501 Autumn Wind Cir 1 pm to 3 pm $775,000

5051 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,134,990

5059 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,079,990

5038 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $989,990

5055 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $959,990

COLUMBIA

21044

6172 Wicker Basket Ct 1 pm to 3 pm $434,900

5107 Columbia Rd #1422 Noon to 2 pm $339,000

5812 Barnwood Place #8 1 pm to 4 pm $294,999

21045

8304 Silver Trumpet Dr Noon to 2 pm $309,000

7428 Sweet Clover 11 am to 2 pm $315,000

ELKRIDGE

21075

5800 Hunt Club Rd 1 pm to 4 pm $460,000

7995 Alchemy Way Noon to 2 pm $450,000

ELLICOTT CITY

21042

2965 Brookwood Rd 1 pm to 3 pm $569,000

9337 Millbrook Rd Noon to 2 pm $439,900

11049 Hunters View Rd Noon to 2 pm $1,175,000

2750 Vardon Lane Noon to 5 pm $694,540

2740 Vardon Lane Noon to 5 pm $684,740

10320 Verdi Ct Noon to 5 pm $619,990

10221 Cabery Road Noon to 3 pm $439,000

10221 Cabery Rd Noon to 3 pm $439,000

21043

8493 Falls Run Rd #b 1 pm to 3 pm $220,000

8542 Coltrane Ct #15 1 pm to 3 pm $494,990

8010 Hillsborough Rd Noon to 5 pm $469,990

8140 Village Crest Dr Noon to 5 pm $494,990

4612 Tall Maple Ct Noon to 2 pm $609,900

9819 Soapstone Trl 11:30 am to 5:30 pm $969,990

7804 Limestone Ct 1 pm to 3 pm $589,900

FULTON

20759

7837 Grand Champion St 7 pm to 7 pm $879,900

11148 Martha Way Noon to 5 pm $849,990

11132 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

11138 Eugene Ave Noon to 5 pm $964,990

11088 Martha Way Noon to 5 pm $884,889

8224 South Maple Lawn Dr Noon to 5 pm $904,990

7837 Grand Champion St 1 pm to 3 pm $879,900

7507 Carpenter St 1 pm to 3 pm $720,000

JESSUP

20794

8887 Hub Garth #25 Noon to 2 pm $375,000

7314 Elbridge Ct 12:30 pm to 4:30 pm $649,990

WOODBINE

21797

1941 Thistle Dr 7 pm to 7 pm $625,000

1941 Thistle Dr 1 pm to 3 pm $625,000

WOODSTOCK

21163

10517 Abingdon Way 3 pm to 5 pm $485,000

3605 Granite Rd 1 pm to 3 pm $365,000

2105 Chaucer Way 7 pm to 7 pm $659,990

2105 Chaucer Way 1 pm to 4 pm $659,990

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,395,000

5510 Lambeth Rd 1 pm to 4 pm $2,150,000

5510 Lambeth Rd 7 pm to 7 pm $2,150,000

4915 Hampden Lane #201 1 pm to 3 pm $1,285,000

5225 Pooks Hill Rd #819s 2 pm to 4 pm $174,900

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,188,507

5315 Merriam St #harrison 1 pm to 4 pm $1,395,000

20816

5111 Wehawken Rd 7 pm to 7 pm $1,695,000

5111 Wehawken Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

20817

6505 Lone Oak Dr 3 pm to 5 pm $1,180,000

8615 Rayburn Rd 2 pm to 4 pm $1,749,900

7420 Westlake Ter #809 1 pm to 4 pm $365,000

7342 Heatherhill Ct 2 pm to 4 pm $1,299,985

7420 Westlake Ter #809 7 pm to 7 pm $365,000

6602 Eames Way #daniel 1 pm to 4 pm $1,110,415

6602 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $799,370

6602 Eames Way #calvin 1 pm to 4 pm $946,290

BOYDS

20841

20910 Clarksburg Rd 7 pm to 7 pm $315,000

20910 Clarksburg Rd 1 pm to 4 pm $315,000

CHEVY CHASE

20815

8813 Montgomery Ave Noon to 2 pm $769,000

2726 Blaine Dr 1:30 pm to 4:30 pm $929,900

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,395,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,849,180

CLARKSBURG

20871

22826 Broadway Ave 10 am to 5 pm $849,900

22828 Broadway Ave 10 am to 5 pm $709,900

22824 Broadway Ave 10 am to 5 pm $724,900

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $477,865

20872

22725 Tate St 1 pm to 4 pm $399,990

DARNESTOWN

20874

14020 Berryville Road 1 pm to 4 pm $539,999

14050 Esworthy Rd 1 pm to 3 pm $789,000

14020 Berryville Rd 1 pm to 4 pm $539,999

GAITHERSBURG

20878

13904 Darnestown Rd Noon to 2 pm $524,900

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

224 Kepler Dr Noon to 5 pm $824,990

232 Kepler Dr Noon to 5 pm $799,990

20882

23400 Woodfield Rd 11 am to 1 pm $849,000

20886

9620 Brassie Way 1:30 pm to 4 pm $205,000

GERMANTOWN

20874

13913 Bromfield Rd 1 pm to 3 pm $749,900

18303 Bailiwick Place 1 pm to 3 pm $439,900

19061 Highstream Dr Noon to 2 pm $359,900

13070 Wallich Way Noon to 5 pm $555,379

13072 Wallich Way Noon to 5 pm $507,379

19061 Highstream Dr Noon to 7 pm $359,900

20876

19603 Twinflower Cir 1 pm to 4 pm $239,988

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

11413 Hawks Ridge Ter #80 11 am to 1 pm $220,000

KENSINGTON

20895

10507 Meredith Ave 1 pm to 3 pm $564,900

10602 Lexington Ct 2 pm to 4 pm $675,000

3201 Blueford Rd Noon to 3 pm $499,900

10602 Lexington Ct 7 pm to 7 pm $675,000

2651 Mccomas Ave Noon to 4 pm $835,000

2665 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

3201 Blueford Rd Noon to 7 pm $499,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

8612 Castlebar Way 2 pm to 5 pm $444,888

NORTH BETHESDA

20852

10404 Strathmore Park Ct #2-103 1 pm to 4 pm $749,900

11800 Old Georgetown Rd #1411 1 pm to 4 pm $310,000

11710 Old Georgetown Rd #125 1 pm to 3:30 pm $305,000

POOLESVILLE

20837

17029 Hughes Rd 11 am to 5 pm $734,125

POTOMAC

20854

8510 Wilkesboro Lane 1 pm to 3 pm $829,888

11630 Piney Spring Lane 2 pm to 5 pm $1,290,000

11331 Palatine Dr 1 pm to 3 pm $1,499,900

10828 Lockland Road 2 pm to 4 pm $1,690,000

10828 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,690,000

8612 Tuckerman Lane 1 pm to 3 pm $729,000

ROCKVILLE

20850

606 Autumn Wind Way 1 pm to 3 pm $1,019,500

334 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $975,000

14255 Travilah Rd 11 am to 4 pm $749,990

14344 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $789,990

14338 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $749,990

20851

12804 Atlantic Ave 1 pm to 3 pm $484,500

20852

11801 Rockville Pike #1111 1 pm to 4 pm $275,000

20853

14403 Myer Ter 2 pm to 4 pm $499,900

14403 Myer Ter 7 pm to 7 pm $499,900

20855

16658 Crabbs Branch Way #gershwin Model 1 pm to 4 pm $669,485

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $632,090

SILVER SPRING

20901

10315 Gilmoure Dr 7 pm to 7 pm $729,900

9708 Marshall Ave 11 am to 1 pm $500,000

9619 Brunett Ave Noon to 2 pm $849,000

10315 Gilmoure Dr 1 pm to 3 pm $729,900

10304 Gilmoure Dr Noon to 2 pm $420,000

9416 Colesville Rd 2 pm to 4 pm $590,000

20904

716 Downs Dr Noon to 2 pm $464,900

20906

2812 Urbana Dr 1 pm to 4 pm $349,000

3203 Beaverwood Lane 1 pm to 4 pm $374,500

3133 Beaverwood Lane Noon to 7 pm $399,900

3133 Beaverwood Lane Noon to 3 pm $399,900

2301 Kenosha Pl 1 pm to 4 pm $419,000

20910

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $915,000

9214 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $815,000

TAKOMA PARK

20912

705 Ludlow St 1 pm to 4 pm $689,900

7802 Lockney Ave 7 pm to 7 pm $450,000

7802 Lockney Ave 1 pm to 3 pm $450,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

AQUASCO

20608

22911 Benjamin Banneker Blvd 11 am to 2 pm $244,900

BELTSVILLE

20705

3511 Castleleigh Rd 1 pm to 3 pm $360,000

7510 Burdette Way 11:30 am to 12:30 pm $2,000

13110 Holly Ct 1 pm to 3 pm $379,900

BOWIE

20715

4411 Orangewood Lane Noon to 3 pm $334,900

20720

13113-A 4th St 11 am to 1 pm $399,999

20721

11523 Lottsford Terr. 1 pm to 3 pm $524,900

14704 Jovial Ct 10 am to 2 pm $685,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1216 Nova Ave 1 pm to 4 pm $339,000

7722 Beechnut Rd 1 pm to 3 pm $299,000

168 Daimler Dr #51 2 pm to 4 pm $215,000

1200 Clovis Ave Noon to 3 pm $319,000

CLINTON

20735

8619 Kittama Dr 11 am to 5 pm $698,793

8626 Kittama Dr 11 am to 5 pm $698,162

8401 Kittama Dr 11 am to 5 pm $634,000

11504 Eastern Red Cedar Ave 1 pm to 5 pm $458,000

6206 Hunt Weber Dr Noon to 5 pm $455,909

COLLEGE PARK

20740

3620 Marlbrough Way 1 pm to 3 pm $3,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3308 Boysenberry Ct 1 pm to 3 pm $249,900

FORT WASHINGTON

20744

5746 Everhart Pl 1 pm to 3 pm $245,900

9920 Old Fort Rd 1 pm to 4 pm $454,000

GLENN DALE

20769

5102 Janesdale Ct 1 pm to 3 pm $515,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $282,990

1811 Ryderwood Ct 11 am to 1 pm $250,000

LANHAM

20706

2802 Trotter Park Lane 1 pm to 4 pm $549,900

5629 Ellerbie Ct 1 pm to 3 pm $319,900

9626 Smithview Pl 1 pm to 3 pm $450,000

9423 Geaton Park Pl 2 pm to 4 pm $340,900

9115 Fowler Lane 2 pm to 4 pm $369,900

MOUNT RAINIER

20712

3301 Bunker Hill Rd 11 am to 1 pm $439,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

4708 Underwood St 11 am to 6 pm $490,450

SUITLAND

20746

3827 Saint Barnabas Rd #203 Noon to 1:30 pm $1,500

UPPER MARLBORO

20772

4022 Winding Waters Ter 1 pm to 4 pm $451,500

10010 Thomas Brooke Pl Noon to 5 pm $649,990

12003 Weathervane Lane Noon to 3 pm $745,000

10150 Old Indian Head Rd 3 pm to 4 pm $1,400

4304 Bishopmill Dr Noon to 2 pm $319,900

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,205

3900 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $439,575

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $412,045

14312 Rectory Lane Noon to 2 pm $399,000

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

0 Marlboro Pointe Dr 10 am to 5 pm $469,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $504,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $306,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $339,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

20774

3609 Pentland Hills Dr 1 pm to 4 pm $574,990

10505 Birdie Lane 1 pm to 3 pm $354,999

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

21410 Springfield Rd 11 am to 2 pm $419,900

CALIFORNIA

20619

23341 Risa Lane Noon to 4 pm $384,000

45550 Havenridge St Noon to 3 pm $461,900

45601 Catalina Lane 11 am to 1 pm $246,500

45181 Woodhaven Dr Noon to 3 pm $549,900

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $401,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $263,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

22964 Mountain Laurel Lane 11 am to 6 pm $293,980

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $453,900

GREAT MILLS

20634

45525 Knockeyon Lane 11 am to 1 pm $149,900

ST. INIGOES

20684

17220 Gum Landing Rd 1 pm to 3 pm $549,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

145 Prince George St Noon to 2 pm $775,000

1056 Carriage Hill Parkway 2 pm to 4 pm $639,990

2700 Post Oak Ct Noon to 2 pm $724,900

4 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

145 Prince George Street Noon to 2 pm $775,000

902 Bridgeport Ct 1 pm to 3 pm $469,900

837 Coachway 2 pm to 4 pm $899,900

902 Bridgeport Court 1 pm to 3 pm $469,900

458 Schley Rd 11 am to 2 pm $450,000

514 Post Oak Rd Noon to 2 pm $689,900

2813 Berth Ter Noon to 2 pm $299,000

2934 Winters Chase Way 1 pm to 3 pm $419,000

1056 Carriage Hill Pkwy 2 pm to 4 pm $639,990

2700 Post Oak Ct Noon to 7 pm $724,900

146 Prince George St 1 pm to 3 pm $845,000

837 Coachway 7 pm to 7 pm $899,900

458 Schley Rd 11 am to 7 pm $450,000

21403

312 Severn Ave #e409 2 pm to 4 pm $439,999

313 Chesapeake Ave 7 pm to 7 pm $974,900

3220 Harness Creek Rd 7 pm to 7 pm $849,000

312 Severn Avenue 2 pm to 4 pm $439,999

7101 Bay Front Dr #225 1 pm to 3 pm $550,000

824 Chester Ave 1 pm to 3 pm $1,595,000

313 Chesapeake Ave 1 pm to 3 pm $974,900

3220 Harness Creek Rd 2 pm to 4 pm $849,000

7101 Bay Front Drive 1 pm to 3 pm $550,000

7101 Bay Front #202 1 pm to 3 pm $325,000

2804 Carrollton Rd 11 am to 1 pm $502,804

311 Chesapeake Ave 1 pm to 3 pm $779,000

3058 Mimon Rd 1 pm to 3 pm $800,000

3714 Ramsgate Dr 1 pm to 3 pm $1,400,000

21409

772 Holly N. Drive 1 pm to 3 pm $1,999,999

772 Holly N. Dr 1 pm to 3 pm $1,999,999

1150 Ramblewood Dr 1 pm to 3 pm $484,900

997 Hillendale Dr 1 pm to 3 pm $725,000

ARNOLD

21012

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $579,990

39 Church Road 1 pm to 3 pm $679,000

39-B Church Rd 1 pm to 3 pm $679,000

920 Dreams Point Rd 1 pm to 3 pm $1,500,000

124 Merrimack Way 1 pm to 3 pm $569,000

1250 Crowell Ct Noon to 2 pm $474,000

1250 Crowell Ct Noon to 7 pm $474,000

270 E Susquehanna Ave 2 pm to 4 pm $239,900

CROFTON

21114

1306 Iron Oak Cv Noon to 4 pm $469,990

2011 Cambridge Dr Noon to 2 pm $391,000

2011 Cambridge Drive Noon to 2 pm $391,000

2049 Lake Grove Ct 1 pm to 3 pm $284,900

1636 Grason Lane 2 pm to 4 pm $220,000

CROWNSVILLE

21032

833 Spruce Trl 1 pm to 3 pm $399,900

321 Kyle Rd 7 pm to 7 pm $1,350,000

1192 E Mahogany Lane 1 pm to 3 pm $615,000

1050 Omar Dr 1 pm to 3 pm $399,900

321 Kyle Rd 1 pm to 3 pm $1,350,000

1916 Pump Handle Ct 1 pm to 3 pm $559,000

1916 Pump Handle Ct 7 pm to 7 pm $559,000

DAVIDSONVILLE

21035

3568 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $875,000

EDGEWATER

21037

239 Galewood Dr 11 am to 1 pm $499,999

2805 Clove Lane 1 pm to 3 pm $655,000

1250 Turkey Point Rd 1 pm to 3 pm $699,000

304 Arbutus Dr 1 pm to 3 pm $1,050,000

2805 Clove Lane 7 pm to 7 pm $655,000

GLEN BURNIE

21060

300 Norman Ave 2 pm to 4 pm $379,900

7811 Maple Run Ct 2 pm to 4 pm $445,000

115 Nandina Lane 1 pm to 3 pm $370,000

829 Creekside Village Blvd 1 pm to 4 pm $519,900

21061

Crystal Springs Blvd 1 pm to 2 pm $270,000

HANOVER

21076

7045 Banbury Dr 2 pm to 4 pm $449,900

1057 Ironwood Lane Noon to 2 pm $369,900

7246 Wright Rd 1 pm to 4 pm $492,435

1552 Rutland Way 12:45 pm to 3 pm $410,000

7108 Banbury Dr 1 pm to 3 pm $455,000

LAUREL

20707

14201 Westside Ridge Dr 1 pm to 4 pm $459,000

910 Nichols Dr 1 pm to 3 pm $300,000

8283 Londonderry Ct 1:30 pm to 3:30 pm $289,900

14821 Ashford Pl 3 pm to 5 pm $289,990

910 Nichols Dr 7 pm to 7 pm $300,000

15029 Courtland Pl 1 pm to 3 pm $299,900

20708

11913 Orvis Way 7 pm to 7 pm $359,900

8402 Montpelier Drive 1 pm to 3 pm $419,900

11913 Orvis Way 1 pm to 4 pm $359,900

8402 Montpelier Dr 1 pm to 3 pm $419,900

20723

8293 Hammond Branch Way 7 pm to 7 pm $500,000

10801 Rockland Dr 2 pm to 4 pm $964,900

9915 Balsam Way 1 pm to 3 pm $815,000

9315 Kings Post Ct 1 pm to 3 pm $415,000

9756 Evening Bird Lane 1:30 pm to 4 pm $459,900

10011 Fennel Way 1 pm to 3 pm $665,000

8293 Hammond Branch Way 2 pm to 4 pm $500,000

10413 Shady Acres Lane 1 pm to 3 pm $469,900

20724

3507 Seagrass Lane 1 pm to 3 pm $384,999

LINTHICUM HEIGHTS

21090

205 Laurel Rd Noon to 2 pm $465,000

205 Laurel Road Noon to 2 pm $465,000

423 Sudbury Rd Noon to 2 pm $299,999

MILLERSVILLE

21108

8345 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $499,999

458 Old Orchard Cir Noon to 2 pm $825,000

815 Anna Lane Noon to 2 pm $489,900

8306 Pondview Dr 1 pm to 3 pm $474,990

182 Pasadena Rd Noon to 2 pm $750,000

14 Tremont Dr 1 pm to 3 pm $489,900

ODENTON

21113

2325 Golden Chapel Rd 1 pm to 3 pm $499,900

8608 Wandering Fox Trl #402 1 pm to 3 pm $325,000

1435 Hale St 1 pm to 3 pm $478,500

701 Horse Chestnut Ct 11:30 am to 1:30 pm $315,000

1205 Topaz Ct #2 2 pm to 4 pm $385,000

8608 Wandering Fox Trl #106 1 pm to 3 pm $300,000

3018 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $722,000

7663 Porcelain Tile Ct 1 pm to 3 pm $435,000

1435 Hale St 7 pm to 7 pm $478,500

PASADENA

21122

7842 Bodkin View Dr 1 pm to 3 pm $275,000

421 Shady Lane Noon to 3 pm $1,875,000

1516 Friendly Rd 11 am to 2 pm $349,900

8339 Capel Dr 1 pm to 4 pm $489,900

2140 Oakdale Rd 1 pm to 3 pm $625,000

7792 Outing Ave 1 pm to 3 pm $280,000

616 Riverside Dr 1 pm to 3 pm $369,375

SEVERN

21144

7705 Mahogany Rd Noon to 2 pm $425,000

8372 Wb And A Rd 1 pm to 3 pm $341,900

8372 Wb And A Road 1 pm to 3 pm $341,900

SEVERNA PARK

21146

462 Sackett Ct 1 pm to 3 pm $849,000

7 Whittier Ct Noon to 2 pm $599,999

210 Cypress Ridge Dr 10 am to Noon $549,900

462 Sackett Court 1 pm to 3 pm $849,000

7 Whittier Court Noon to 2 pm $599,999

101 Linda Lane 1 pm to 4 pm $449,000

637 Kensington Ave 3 pm to 5 pm $490,000

637 Kensington Ave 7 pm to 7 pm $490,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3621 Karen Dr 1 pm to 3 pm $399,950

DUNKIRK

20754

12144 Palisades Drive 1 pm to 3 pm $729,900

12144 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $729,900

HUNTINGTOWN

20639

1070 Claypipe Dr Noon to 3 pm $595,000

LUSBY

20657

11592 Ropeknot Rd 11 am to 1:30 pm $235,000

439 Tumbleweed Trl 2 pm to 4 pm $400,000

OWINGS

20736

9121 Woodland Way N 11 am to 2 pm $424,700

SUNDERLAND

20689

7010 Penny Lane #a 3 pm to 4 pm $1,550

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

13823 Catzell Ct 1 pm to 4 pm $379,000

1303 Teresa Dr Noon to 3 pm $319,500

BRANDYWINE

20613

11901 Crestwood Ave S 11 am to 2 pm $359,900

BRYANS ROAD

20616

6581 Rothschild Pl 1 pm to 4 pm $315,000

LA PLATA

20646

100 Sandbar Ct 11 am to 2 pm $324,900

502 Chestnut Ct Noon to 2 pm $344,900

NEWBURG

20664

12427 Channelview Dr 11 am to 2 pm $189,000

WALDORF

20601

10037 Selkie Lane Noon to 5 pm $464,990

1315 Greenmont Dr 1 pm to 3 pm $439,900

20603

4036 Broadbill Cir Noon to 1 pm $1,945

6104 Bison Ct Noon to 2 pm $309,900

5118 Blacksmith Ct 2 pm to 4 pm $290,000

WHITE PLAINS

20695

10744 Esprit Pl 11 am to 2 pm $264,900

316 Shipyard Dr #316 Sh 1 pm to 3 pm $174,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $334,900

BRUNSWICK

21716

737 Appalachian Way Noon to 2 pm $329,000

1267 Drydock St 1 pm to 3 pm $415,000

323-325 E Potomac St 1 pm to 3 pm $299,000

307 N Delaware Ave 1 pm to 4 pm $245,000

FREDERICK

21701

34 W 6th St 11 am to 2 pm $359,990

38 W 6th St 11 am to 2 pm $419,900

815 Motter Ave 1 pm to 4 pm $249,000

34 W 6th St 11 am to 7 pm $359,990

38 W 6th St 11 am to 7 pm $419,900

815 Motter Ave 7 pm to 7 pm $249,000

219 E Church St 2 pm to 4 pm $479,500

1553 Saint Lawrence Ct Noon to 2 pm $249,990

2663 Monocacy Ford Rd 11 am to 1 pm $514,900

21702

2212 Banner Hill Rd 1 pm to 3 pm $424,900

21703

5670 Wade Ct #b 1 pm to 4 pm $179,900

5944 Leben Dr 2 pm to 4 pm $264,999

684 Tivoli Rd 2:30 pm to 4:30 pm $291,000

5670 Wade Ct #b 7 pm to 7 pm $179,900

21704

9127 Belvedere Dr 1 pm to 4 pm $699,900

9127 Belvedere Dr 7 pm to 7 pm $699,900

IJAMSVILLE

21754

11208 Yardley Ct Noon to 2 pm $574,900

5920 Duvel St Noon to 7 pm $569,000

5920 Duvel St Noon to 3 pm $569,000

JEFFERSON

21755

3424-A Jefferson Pike 1 pm to 3 pm $379,990

3424-A Jefferson Pike 7 pm to 7 pm $379,990

3367 Eclipse Ct 11 am to 2 pm $796,500

MIDDLETOWN

21769

7909 W Brookridge Dr 1 pm to 3 pm $620,000

6811 Southridge Way 1 pm to 3 pm $725,000

5 Groff Ct 1 pm to 3 pm $515,000

6811 Southridge Way 7 pm to 7 pm $725,000

5 Groff Ct 7 pm to 7 pm $515,000

117 Ivy Hill Dr 1 pm to 3 pm $459,900

2814 Grandview Dr 7 pm to 7 pm $424,999

2814 Grandview Dr 1 pm to 4 pm $424,999

4405 Redrose Ct 1 pm to 3 pm $509,900

6902 Southridge Pl 1 pm to 3 pm $949,999

MONROVIA

21770

3605 Kemptown Church Rd Noon to 3 pm $535,000

11708 Serene Ct 1 pm to 3 pm $499,900

MOUNT AIRY

21771

2512 Kings Forest Trl 7 pm to 7 pm $569,000

2512 Kings Forest Trl 1 pm to 3 pm $569,000

216 Hoff Ct 1 pm to 3 pm $255,000

7960 Talbot Run Rd 1 pm to 4 pm $1,300,000

NEW MARKET

21774

6814 Chickadee Lane 1 pm to 3 pm $398,000

5821 Drexal Ave 1 pm to 3 pm $519,900

5821 Drexal Ave 7 pm to 7 pm $519,900

THURMONT

21788

8535 Apples Church Rd 1 pm to 3 pm $850,000

WALKERSVILLE

21793

122 Glade Blvd 1 pm to 3 pm $305,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5448 Ring Dove Lane #d-3-06 7 pm to 7 pm $318,000

10263 Wilde Lake Ter 11 am to 7 pm $359,900

6760 Springing Step 1 pm to 3 pm $319,999

5590 Vantage Point Rd #6 1 pm to 3 pm $225,000

5686 April Journey #62 1 pm to 3 pm $325,000

6408 Empty Song Rd 7 pm to 7 pm $775,000

5448 Ring Dove Lane #d-3-06 2 pm to 4 pm $318,000

10263 Wilde Lake Ter 11 am to 1 pm $359,900

6408 Empty Song Rd 1 pm to 3 pm $775,000

5209 Hesperus Dr 1 pm to 3 pm $499,900

21045

8830 Warm Granite Dr Dr #51 7 pm to 7 pm $579,000

9390 Diamondback Dr 1 pm to 3 pm $625,000

7135 Winter Rose Path 1 pm to 3 pm $299,999

6224 Copper Sky Ct 1 pm to 3 pm $419,900

8830 Warm Granite Dr Dr #51 1 pm to 3 pm $579,000

7003 Deep Cup 1 pm to 3 pm $352,900

7216 Dockside Lane 1 pm to 3 pm $344,900

21046

7410 First League 7 pm to 7 pm $419,900

8822 Stonebrook Lane 1 pm to 3 pm $339,000

DAYTON

21036

14106 Howard Rd Noon to 7 pm $579,900

14255 Howard Rd 1 pm to 3 pm $885,000

15001 High Forest Court 1 pm to 2:30 pm $879,900

15001 High Forest Ct 1 pm to 2:30 pm $879,900

14106 Howard Rd Noon to 2 pm $579,900

ELKRIDGE

21075

8892 Purple Iris Lane #3 1 pm to 3 pm $415,000

7094 Maiden Point Pl #22 1 pm to 4 pm $319,900

8241 Cornerstone Way 1 pm to 3 pm $449,900

7970 Blue Stream Dr 1 pm to 3 pm $459,000

6411 Rockledge Ct 11 am to 1 pm $275,000

6403 Woodburn Ave 1:30 pm to 4:30 pm $335,000

ELLICOTT CITY

21042

3607 Scheel Dr 7 pm to 7 pm $599,900

3712 Font Hill Dr 7 pm to 7 pm $629,000

3035 Mullineaux Lane 1 pm to 3 pm $925,000

10711 Wickwood Ct 1 pm to 3 pm $675,000

11762 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $895,000

12606 Golden Oak Dr 1 pm to 3 pm $800,000

4713 Columbia Rd 1 pm to 3 pm $363,000

3429 Font Hill Dr 1 pm to 3 pm $519,900

3607 Scheel Dr 2 pm to 4 pm $599,900

12745 Triadelphia Rd 7 pm to 7 pm $714,900

3428 Harrington Dr #d3 1 pm to 3 pm $247,900

3034 Greenway Drive 1 pm to 3 pm $400,000

12633 Fawn Run Ct 1 pm to 3 pm $885,000

3712 Font Hill Dr 1 pm to 3 pm $629,000

12745 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $714,900

8627 Wellford Dr 1 pm to 3 pm $875,000

3034 Greenway Dr 1 pm to 3 pm $400,000

21043

3700 College Ave #305 1 pm to 3 pm $285,000

3209 Sonia Trl #63 1 pm to 3 pm $335,000

4621 Bonnie Branch Rd 1 pm to 3 pm $689,900

8768 Stonehouse Dr 1 pm to 4 pm $489,990

4793 Attenborough Way 1 pm to 3 pm $1,200,000

FULTON

20759

7016 Meandering Stream Way 1 pm to 3 pm $1,099,999

7567 Morris St 1 pm to 3 pm $635,000

7819 Grand Champion St 1 pm to 3 pm $875,000

GLENELG

21737

14845 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $865,800

GLENWOOD

21738

3312 Shady Lane 7 pm to 7 pm $494,500

3500 Route 97 1 pm to 3 pm $2,200,000

2881 Hunt Valley Dr 7 pm to 7 pm $1,250,000

3222 Huntersworth 7 pm to 7 pm $1,495,000

3312 Shady Lane 1 pm to 4 pm $494,500

2881 Hunt Valley Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

3222 Huntersworth 1 pm to 3 pm $1,495,000

JESSUP

20794

8151 Mission Hill Pl #16 1 pm to 4 pm $309,000

SAVAGE

20763

8122 Woodward St 1 pm to 3 pm $289,900

8122 Woodward Street 1 pm to 3 pm $289,900

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

13530 Mitchells Way 1 pm to 3 pm $1,050,000

WOODBINE

21797

610 Sobrina Farms Court 1 pm to 3 pm $769,900

610 Sobrina Farms Ct 1 pm to 3 pm $769,900

WOODSTOCK

21163

1830 Quarter Horse Dr 1 pm to 3 pm $940,000

10616 Hillingdon Rd 1 pm to 3 pm $575,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4821 Montgomery Lane #504 2 pm to 4 pm $768,000

5209 Wilson Lane 1 pm to 3 pm $1,350,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $2,100,000

10311 Fleming Ave 1 pm to 4 pm $1,420,000

7405 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $3,595,000

5423 York Lane 2 pm to 4 pm $1,689,000

5328 Merriam St 2 pm to 4 pm $1,398,000

7617 Denton Rd 2 pm to 4 pm $2,495,000

5210 Danbury Road 1 pm to 4 pm $799,900

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $799,900

5209 Wilson Lane 7 pm to 7 pm $1,350,000

20815

7222 47th St #r-1 2 pm to 4 pm $475,000

20816

5408 Blackistone Rd 2 pm to 4 pm $1,545,000

4974 Sentinel Dr #405 1 pm to 4 pm $479,000

5101 River Rd #904 2 pm to 4 pm $369,000

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $2,200,000

5101 River Rd #904 7 pm to 7 pm $369,000

4932 Sentinel Dr #401 2 pm to 4 pm $470,000

4798 Western Ave 1 pm to 4 pm $1,650,000

5209 Westwood Dr 2 pm to 4 pm $1,695,000

5101 River Rd #1905 2 pm to 4 pm $399,900

20817

5 Darby Ct 7 pm to 7 pm $1,449,000

7011 Darby Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

6411 Marjory Lane 2 pm to 4 pm $715,000

10024 Clue Dr 2 pm to 4 pm $1,249,000

6507 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,999,998

6411 Marjory Lane 7 pm to 7 pm $715,000

5 Darby Ct 1:45 pm to 4:30 pm $1,449,000

6016 Kirby Rd 1 pm to 4 pm $1,935,000

10021 Sinnott Dr 7 pm to 7 pm $1,249,999

10021 Sinnott Dr 2 pm to 4 pm $1,249,999

7507 Newmarket Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

6016 Sonoma Rd 1 pm to 3 pm $1,499,990

9624 Annlee Ter 2 pm to 4 pm $1,399,000

7507 Newmarket Dr 7 pm to 7 pm $1,799,000

6016 Sonoma Rd 7 pm to 7 pm $1,499,990

8309 Woodhaven Blvd 2 pm to 4 pm $1,095,000

9904 Mayfield Dr 1 pm to 3 pm $928,000

6813 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,995,000

6507 Pyle Rd 7 pm to 7 pm $1,999,998

BROOKEVILLE

20833

19225 Abbey Manor Dr 7 pm to 7 pm $875,000

19416 Pyrite Lane 1 pm to 3 pm $1,700,000

20501 Riggs Hill Way 1 pm to 4 pm $869,900

20646 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $899,000

CABIN JOHN

20818

8018 Riverside Dr 2 pm to 4 pm $1,425,000

CHEVY CHASE

20815

4921 Cumberland Ave 2 pm to 4 pm $1,395,000

4620 N Park Ave #1107e 1 pm to 3 pm $399,500

4921 Cumberland Ave 7 pm to 7 pm $1,395,000

5500 Friendship Blvd #1607n 2 pm to 5 pm $215,000

4515 Willard Ave #1018s 2 pm to 4 pm $245,000

4515 Willard Ave #2209s 2 pm to 4 pm $750,000

8904 Kensington Pkwy 1 pm to 4 pm $1,795,000

8805 Walnut Hill Rd 1 pm to 3 pm $849,900

8904 Kensington Pkwy 7 pm to 7 pm $1,795,000

4621 Hunt Ave 2 pm to 4 pm $1,265,000

4601 N Park Avenue 1:30 pm to 4:30 pm $695,000

4515 Willard Ave #1018s 7 pm to 7 pm $245,000

4601 N Park Ave #1513 1:30 pm to 4:30 pm $695,000

9009 Kensington Pkwy 1 pm to 4 pm $659,000

3208 Woodhollow Dr 1 pm to 3 pm $929,000

5500 Friendship Blvd #1607n 7 pm to 7 pm $215,000

4621 Hunt Ave 7 pm to 7 pm $1,348,888

4620 N Park Ave #1107e 7 pm to 7 pm $399,500

CLARKSBURG

20871

22923 Spicebush Dr #1512 Noon to 2 pm $354,999

11861 Skylark Rd 1 pm to 4 pm $435,000

14047 Wellspring Ave 2 pm to 4 pm $639,900

23306 Robin Song Dr 2 pm to 4 pm $679,990

26117 Rudale Dr 1 pm to 3 pm $525,000

12300 Grey Squirrel St 1 pm to 4 pm $619,000

23619 Sugar View Dr 1 pm to 4 pm $549,900

DAMASCUS

20872

26015 Brigadier Pl #b 2:30 pm to 4:30 pm $125,000

DARNESTOWN

20874

15112 Spring Meadows Dr 2 pm to 4 pm $799,999

15112 Spring Meadows Dr 7 pm to 7 pm $799,999

20878

15604 Indian Run Ct Noon to 2 pm $1,249,000

DERWOOD

20855

7203 Phelps Hill Ct 2 pm to 4 pm $450,000

7203 Phelps Hill Ct 7 pm to 7 pm $450,000

17105 Amity Dr 1 pm to 4 pm $585,000

GAITHERSBURG

20877

7512 Laytonia Dr 2 pm to 4 pm $359,900

450 Whetstone Glen St 1 pm to 4 pm $429,900

20878

218 Chestertown St 2 pm to 4 pm $799,990

341 Tannery Dr 1 pm to 3 pm $574,900

622 Crown Park Ave 1 pm to 4 pm $949,000

804 Quince Orchard Blvd #p1 1 pm to 3 pm $110,000

253 Community Center Ave 2 pm to 4 pm $395,000

805 Gatestone Street Noon to 3 pm $975,000

16440 Tomahawk Dr 1 pm to 4 pm $634,900

15721 Quince Trace Ter 1 pm to 4 pm $679,999

805 Gatestone St Noon to 3 pm $975,000

362 Hart Rd 1 pm to 4 pm $675,000

14805 Rolling Green Way 1 pm to 4 pm $709,800

15721 Quince Trace Ter 7 pm to 7 pm $679,999

15613 Quince Trace Ter 1 pm to 4 pm $698,000

13930 Saddleview Dr 1 pm to 3 pm $529,000

20879

206 High Timber Ct 2 pm to 4 pm $349,900

1007 Travis Lane 1 pm to 4 pm $327,000

9133 Centerway Rd 1 pm to 4 pm $289,000

20882

9549 White Pillar Ter 1 pm to 4 pm $310,000

GERMANTOWN

20874

12901 Barleycorn Ter 2 pm to 4 pm $549,999

14187 Furlong Way 1 pm to 4 pm $349,990

13052 Town Commons Dr 1 pm to 3 pm $1,975

18541 Split Rock Lane 2 pm to 4 pm $282,700

18541 Split Rock Lane 2 pm to 4 pm $282,700

20876

11100 Watkins Rd 1 pm to 4 pm $600,000

11464 Fruitwood Way #99 1 pm to 4 pm $234,900

10152 Sycamore Hollow Lane 1 pm to 4 pm $769,900

10152 Sycamore Hollow Lane 7 pm to 7 pm $769,900

HYATTSVILLE

20782

3306 Tribune Ct #unitd 2 pm to 4 pm $485,000

KENSINGTON

20895

3920 Washington St 2 pm to 4 pm $1,199,999

11307 Mitscher St 1 pm to 4 pm $499,000

4831 Flanders Ave 1 pm to 4 pm $618,000

3920 Washington St 7 pm to 7 pm $1,199,999

10711 Pearson St Noon to 3 pm $515,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

7519 Oyster Bay Way 1 pm to 4 pm $535,000

20404 Cherrystone Ct 2 pm to 4 pm $399,000

20113 Harron Valley Way 1 pm to 3 pm $525,000

9317 Judge Pl 1 pm to 4 pm $449,000

9508 Whetstone Dr 1 pm to 4 pm $474,000

20113 Harron Valley Way 7 pm to 7 pm $525,000

9317 Judge Pl 7 pm to 7 pm $449,000

9508 Whetstone Dr 7 pm to 7 pm $485,000

NORTH BETHESDA

20852

11700 Old Georgetown Rd #1301 2 pm to 4 pm $354,500

10855 Symphony Park Dr 1 pm to 3 pm $1,699,000

11108 Luxmanor Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

5608 Whitney Mill Way 1 pm to 4 pm $875,000

11108 Luxmanor Rd 7 pm to 7 pm $1,399,000

NORTH POTOMAC

20878

11609 Flints Grove Lane 1 pm to 4 pm $695,000

12501 Viewside Dr 2 pm to 4 pm $850,000

14440 Sylvan Glade Dr 1 pm to 4 pm $1,098,000

12501 Viewside Dr 7 pm to 7 pm $850,000

13610 Query Mill Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

14440 Sylvan Glade Dr 7 pm to 7 pm $1,098,000

13809 Mustang Hill Lane 2 pm to 4 pm $649,900

10547 Smithy Ct 1 pm to 4 pm $480,000

OLNEY

20832

3008 Gatehouse Ct 7 pm to 7 pm $385,000

4301 Scotch Meadow Ct 7 pm to 7 pm $575,000

18809 Briars Ct 2 pm to 4 pm $569,000

2235 Victoria Pl 1 pm to 3 pm $1,250,000

4520 Prestwood Dr 2 pm to 4 pm $559,999

3008 Gatehouse Ct 1 pm to 4 pm $385,000

4301 Scotch Meadow Ct 1:30 pm to 4 pm $575,000

18153 Darnell Dr 2 pm to 4 pm $600,000

2235 Victoria Pl 7 pm to 7 pm $1,250,000

3726 Carrisa Lane 1 pm to 3 pm $329,000

POOLESVILLE

20837

19604 Bruner Way Noon to 2 pm $624,900

POTOMAC

20854

11020 Piney Meetinghouse Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

9728 Beman Woods Way 2 pm to 4 pm $1,475,000

8302 Turnberry Ct 2 pm to 4 pm $1,129,000

10100 Meyer Point Ter 2 pm to 4 pm $1,319,000

8612 Nutmeg Ct 2 pm to 4 pm $1,999,999

8606 Nutmeg Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

11505 Skipwith Lane 2 pm to 4 pm $1,598,000

8586 Brickyard Rd 2 pm to 4 pm $1,590,000

9661 Reach Rd 2 pm to 4 pm $939,000

11320 Rouen Dr 2 pm to 4 pm $975,000

8029 Inverness Ridge Rd 2 pm to 4 pm $684,500

8008 Cobble Creek Cir 1 pm to 3 pm $1,225,000

2410 Chilham Pl 1 pm to 4 pm $715,000

10100 Meyer Point Ter 7 pm to 7 pm $1,319,000

11802 Coldstream Dr 2 pm to 4 pm $709,000

9661 Reach Rd 7 pm to 7 pm $939,000

10605 Macarthur Blvd 1 pm to 4 pm $999,999

12431 Ansin Circle Dr 1 pm to 4 pm $1,250,000

10838 Nantucket Ter 1 pm to 3 pm $1,388,000

4 Atwell Ct 1 pm to 4 pm $794,900

11802 Coldstream Dr 7 pm to 7 pm $709,000

8501 Aqueduct Rd 1 pm to 4 pm $699,000

9313 Falls Chapel Way 1 pm to 4 pm $849,000

11217 River View Dr 1 pm to 3 pm $2,100,000

11300 Broad Green Dr 2 pm to 4 pm $1,040,888

8008 Cobble Creek Cir 7 pm to 7 pm $1,225,000

10838 Nantucket Ter 7 pm to 7 pm $1,388,000

ROCKVILLE

20850

310 Crabb Ave 2 pm to 3 pm $1,980

10133 Burton Glen Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

1932 Dundee Rd 1 pm to 3 pm $465,000

38 Maryland Ave #518 2 pm to 4 pm $312,000

38 Maryland Ave #520 2 pm to 4 pm $399,900

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $899,000

10203 Unicorn Way 2 pm to 4 pm $1,199,000

10133 Burton Glen Dr 7 pm to 7 pm $1,450,000

1932 Dundee Rd 7 pm to 7 pm $465,000

6 Crofton Hill Ct 1 pm to 4 pm $665,000

9909 Aldersgate Rd 1 pm to 3 pm $1,025,000

12 China Rose Ct 1 pm to 3 pm $990,000

1112 Reserve Champion Dr 2 pm to 4 pm $659,999

14185 Travilah Rd 7 pm to 7 pm $899,000

10203 Unicorn Way 7 pm to 7 pm $1,199,000

10106 Daphney House Way 2 pm to 4 pm $1,035,000

501 Hungerford Drive 1 pm to 3 pm $269,900

432 Redland Blvd 1 pm to 4 pm $585,000

300 Autumn Wind Way 1 pm to 3 pm $1,050,000

644 Azalea Dr #3 1 pm to 4 pm $305,000

501 Hungerford Dr #p94 1 pm to 3 pm $269,900

10224 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $995,000

13528 Potomac Riding Lane 2 pm to 4 pm $1,285,000

20851

318 Cedar Lane 7 pm to 7 pm $389,000

1228 Clagett Dr 2 pm to 4 pm $515,000

2003 Stanley Ave 2 pm to 4 pm $399,990

1915 Gainsboro Rd 1 pm to 4 pm $389,900

5914 Halsey Rd 1 pm to 3 pm $449,900

20852

318 Mt Vernon Pl 7 pm to 7 pm $525,000

5708 Chapman Mill Dr #100 1 pm to 4 pm $374,500

5708 Chapman Mill Dr #100 7 pm to 7 pm $374,500

10500 Rockville Pike #1318 1 pm to 3:30 pm $274,900

12257 Tildenwood Dr 1 pm to 4 pm $720,000

318 Mt Vernon Pl 1 pm to 3 pm $525,000

1309 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $556,900

1132 Regal Oak Dr 1 pm to 4 pm $709,000

20853

4904 Norbeck Road 1 pm to 3 pm $859,000

13006 Margot Dr 2 pm to 4 pm $399,900

4904 Norbeck Rd 1 pm to 3 pm $859,000

4129 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $849,900

20854

502 Watts Branch Pkwy 2 pm to 4 pm $648,000

502 Watts Branch Pkwy 7 pm to 7 pm $648,000

20855

18900 Woodway Dr 7 pm to 7 pm $600,000

7219 Osprey Dr 2 pm to 4 pm $735,000

7701 Epsilon Drive 1 pm to 4 pm $549,900

7701 Epsilon Dr 1 pm to 4 pm $549,900

7435 Ottenbrook Ter 1 pm to 4 pm $809,900

18900 Woodway Dr 1 pm to 3 pm $600,000

SANDY SPRING

20860

17526 Ashton Forest Ter 1 pm to 3 pm $1,100,000

1402 Lake Norwood Way 1 pm to 3 pm $1,175,000

17505 Nesbitt Farm Lane 1 pm to 3 pm $1,150,000

SILVER SPRING

20901

9905 Tenbrook Dr 1 pm to 4 pm $509,900

233 Whitmoor Ter 1 pm to 4 pm $599,900

9700 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $499,999

9039 Sligo Creek Pkwy #1108 11 am to 1 pm $342,700

9123 Flower Ave 1 pm to 4 pm $585,000

13935 Palmer House Way #28 2 pm to 4 pm $1,595

20902

10310 Brunswick Ave 1 pm to 4 pm $450,000

2111 Henderson Ave 10 am to 4 pm $499,000

10310 Brunswick Ave 7 pm to 7 pm $450,000

906 Lamberton Dr 1 pm to 3 pm $519,000

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $399,900

1706 Brisbane St 2 pm to 4 pm $699,900

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $399,900

2502 Hayden Dr 2 pm to 4 pm $643,000

720 Hillsboro Dr 1 pm to 4 pm $429,900

20903

1202 Dunoon Ct 1 pm to 4 pm $449,000

20904

12616 Springloch Ct 7 pm to 7 pm $569,800

12508 White Dr 7 pm to 7 pm $549,999

12616 Springloch Ct 1 pm to 3 pm $569,800

12508 White Dr 1 pm to 4 pm $549,999

20905

14412 Jaystone Dr 1 pm to 3 pm $639,900

1409 Pillock Pl 1 pm to 4 pm $499,900

1801 Ednor Rd 1 pm to 4 pm $629,900

14812 Claude Lane Noon to 4 pm $485,000

1111 Mcneil Lane 2 pm to 4 pm $949,999

20906

2107 Queensguard Rd 2 pm to 4 pm $595,000

3948 Chesterwood Dr 2 pm to 4 pm $264,500

3507 Harrell St 2:30 pm to 4:30 pm $398,000

2811 Ashmont Ter 2 pm to 4 pm $339,000

14920 Habersham Cir 2 pm to 4 pm $330,000

1202 Poplar Run Drive 1 pm to 4 pm $499,900

15101 Interlachen Dr #1-108 1 pm to 3 pm $196,500

3850 Clara Downey Ave #22 1 pm to 3 pm $399,990

1202 Poplar Run Dr 1 pm to 4 pm $499,900

15417 Merrifields Lane 12:45 pm to 3 pm $600,000

15101 Interlachen Dr #1-108 7 pm to 7 pm $196,500

15417 Merrifields Lane 12:45 pm to 7 pm $600,000

20910

9506 Monroe St 2 pm to 4 pm $689,900

1320 Fenwick Lane #711 2 pm to 4 pm $259,000

2218 Osborn Dr 7 pm to 7 pm $548,000

1019 Woodside Pkwy 2 pm to 4 pm $890,000

2218 Osborn Dr 1 pm to 4 pm $548,000

105 Sheffield St 2 pm to 4 pm $569,000

632 Mississippi Ave 1 pm to 4 pm $574,900

9517 Pin Oak Dr 2 pm to 4 pm $679,000

712 Ritchie Ave 1 pm to 4 pm $625,000

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #920 1 pm to 3 pm $204,900

7333 New Hampshire Ave #909 1 pm to 3 pm $199,900

7109 Cedar Ave 2 pm to 4 pm $795,000

430 Lincoln Ave 2 pm to 4 pm $675,000

7333 New Hampshire Ave #103 1 pm to 3 pm $250,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

2806 Curry Dr Noon to 7 pm $359,900

2806 Curry Dr Noon to 2 pm $359,900

BELTSVILLE

20705

6303 Armond Boyd Way 7 pm to 7 pm $389,900

6303 Armond Boyd Way 1 pm to 4 pm $389,900

BOWIE

20715

2818 Spiral Lane 1 pm to 3 pm $319,000

14577 London Lane 1 pm to 3:30 pm $285,000

12610 Chanler Lane 1 pm to 3 pm $349,995

20716

17408 Governor Bridge Rd 1 pm to 4 pm $525,000

20720

8612 Undermire Ct Noon to 3 pm $439,000

20721

9705 Tulip Tree Dr 2 pm to 4 pm $333,900

BRENTWOOD

20722

3707 Perry St 1 pm to 3 pm $524,925

3707 Perry St 7 pm to 7 pm $524,925

CLINTON

20735

5911 Lottie Pl 1 pm to 3 pm $434,900

COLLEGE PARK

20740

9628 52nd Ave 2 pm to 5 pm $269,900

9628 52nd Ave 7 pm to 7 pm $269,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

7302 Malden Lane 1 pm to 4 pm $264,999

2020 Oakwood Lane 1 pm to 4 pm $255,000

FORT WASHINGTON

20744

12610 Livingston Rd 1 pm to 2:30 pm $250,000

9216 Constantine Dr 1 pm to 4 pm $349,900

7904 Pats Lane 1 pm to 3 pm $259,900

7203 Webster Lane 1 pm to 4 pm $450,000

GREENBELT

20770

7923 Mandan Rd #303 5 pm to 6:30 pm $1,900

6632 Lake Park Dr #203 1 pm to 3 pm $227,999

5353 S Center Dr 2 pm to 5 pm $465,000

123 Northway Noon to 2 pm $469,900

OXON HILL

20745

737 Audrey Lane 1 pm to 4 pm $319,990

506 Rampart Way #5 1 pm to 2:30 pm $674,900

851 Regents Sq 1 pm to 4 pm $610,000

SUITLAND

20746

6512 Clayton Lane Dr 2 pm to 4 pm $309,999

UPPER MARLBORO

20772

9400 Croom Acres Dr 1 pm to 4 pm $499,900

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

4223 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $450,000

20774

15715 Tibberton Ter 1 pm to 4 pm $455,000

663 Mount Lubentia Ct W 12:30 pm to 3:30 pm $255,000

123 Joyceton Way 1 pm to 3 pm $275,000

13213 Fox Bow Dr 2 pm to 4 pm $425,000

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

25245 Blue Heron Lane 11 am to 1 pm $695,000