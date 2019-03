Here’s a list of open houses taking place March 9-10 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1426 Corey Lane Noon to 3 pm $579,900

929 Coachway 1 pm to 3 pm $720,000

811 Midship Ct 7 pm to 7 pm $369,990

2510 Bollard Rd 11 am to 2 pm $422,000

1906 Eamons Way 1 pm to 3 pm $649,900

929 Coachway 7 pm to 7 pm $720,000

2660 Pemaquid Ct 2 pm to 4 pm $435,900

2506 Painter Ct 11 am to 1 pm $285,000

971 Running Brook Way 1 pm to 3 pm $475,000

811 Midship Ct 2 pm to 3 pm $369,990

920 Boom Way 1:30 pm to 3:30 pm $425,000

145 Prince George Street Noon to 2 pm $775,000

1962 Marconi Cir 11 am to 1 pm $299,000

101 Carraway Lane 1 pm to 3 pm $509,900

101 Carraway Lane 1 pm to 3 pm $509,900

653 Genessee St Noon to 2 pm $550,000

1426 Corey Lane Noon to 3 pm $579,900

145 Prince George St Noon to 2 pm $775,000

3 Dean St 1 pm to 3 pm $725,000

21403

1207 Mckinley St 3 pm to 5 pm $319,900

1315 Mckinley St Noon to 2 pm $449,900

7 President Point Dr #b2 Noon to 3 pm $640,000

316 Burnside St #307 1 pm to 4 pm $465,000

1207 Mckinley Street 3 pm to 5 pm $319,900

1315 Mckinley Street Noon to 2 pm $449,900

23 Spindrift Way 1 pm to 3 pm $399,900

312 Severn Ave #e409 Noon to 2 pm $439,999

812 Tyler Ave Noon to 2 pm $479,900

112 Gardner Dr Noon to 3 pm $439,000

103 Norma Aly Noon to 4 pm $586,114

21409

603 Yawl Ct Noon to 2 pm $669,900

631 Canal Lane 2 pm to 4 pm $735,000

602 Cutter Pl Noon to 7 pm $729,500

602 Cutter Pl Noon to 2 pm $729,500

1407a Sharps Point Road 1 pm to 3 pm $1,895,000

603 Yawl Court Noon to 2 pm $669,900

631 Canal Lane 2 pm to 4 pm $735,000

1914 Thomas Dr 1 pm to 4 pm $780,000

818 Stonehurst Ct 1 pm to 5 pm $355,000

1407a Sharps Point Rd 1 pm to 3 pm $1,895,000

ARNOLD

21012

174 Severn Way 1 pm to 3 pm $539,990

454 Knottwood Ct 1 pm to 3 pm $289,000

624 Shore Acres Rd 7 pm to 7 pm $569,900

624 Shore Acres Rd 3:30 pm to 5:30 pm $569,900

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

950 Lynch Drive 1 pm to 3 pm $694,000

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $623,990

1204 Summerwood Court 1 pm to 3 pm $274,900

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $664,990

1422 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $621,990

534 Norton Lane Noon to 2 pm $399,999

35 Sheridan Rd Noon to 2 pm $405,000

941 Blue Fox Way Noon to 3 pm $369,900

174 Severn Way 1 pm to 3 pm $539,990

1215 Whetstone Drive 2 pm to 4 pm $641,536

57 Fox Run Way 11 am to 2 pm $399,900

1204 Summerwood Ct 1 pm to 3 pm $274,900

454 Knottwood Court 1 pm to 3 pm $289,000

534 Norton Lane Noon to 2 pm $399,999

941 Blue Fox Way Noon to 3 pm $369,900

1215 Whetstone Dr 2 pm to 4 pm $641,536

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $694,000

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $249,900

CROFTON

21114

1326 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $409,990

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $429,990

1708 Amberfield Ct 1 pm to 3 pm $305,000

1864 Neumann Way 1 pm to 3 pm $555,000

1864 Neumann Way 1 pm to 3 pm $567,900

1464 Lowell Ct 11 am to 2 pm $258,950

CROWNSVILLE

21032

1212 Penderbrooke Ct 2 pm to 4 pm $824,900

1212 Penderbrooke Court 2 pm to 4 pm $824,900

609 Mullenax Lane 11 am to 4 pm $834,990

DAVIDSONVILLE

21035

2792 Spring Lakes Dr Noon to 2 pm $749,000

3523 Russell Thomas Lane Noon to 2 pm $680,000

3441 Blandford Way 11:30 am to 2 pm $729,000

3523 Russell Thomas Lane Noon to 2 pm $680,000

DEALE

20751

5905 Deale Beach Road 1 pm to 3 pm $1,125,000

5905 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $1,125,000

EDGEWATER

21037

240 Tilden Way #7240 2 pm to 4 pm $349,900

424 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $435,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $474,990

428 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

430 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $448,990

432 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $464,990

304 Arbutus Dr 3 pm to 5 pm $1,050,000

GAMBRILLS

21054

1084 Snow Hill Lane Noon to 3 pm $379,500

1013 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $450,000

GLEN BURNIE

21060

323 Daleview Dr 1 pm to 3 pm $540,000

1011 Stegman Pl Noon to 2 pm $358,000

323 Daleview Drive 1 pm to 3 pm $540,000

6847 Archibald Dr 11 am to 1 pm $250,000

21061

10 2nd Ave N 11 am to 1 pm $289,000

315 3rd Ave SW Noon to 2 pm $319,800

8114 Falcon Crest Dr 11 am to 1 pm $305,500

HANOVER

21076

7836 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $499,825

7834 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $466,102

7811 Bakers Creek Lane 10:30 am to 4:30 pm $453,707

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $349,990

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $407,990

2916 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $421,460

2912 Koens Ct 10:30 am to 4:30 pm $424,877

7805 Nauitan Ct Noon to 2 pm $435,000

7542 Stoney Run Dr #b 1 pm to 4 pm $299,500

6472 Anderson Ave 1 pm to 3 pm $414,900

7015 Starwort Way #b 1 pm to 3 pm $320,000

7015 Starwort Way 1 pm to 3 pm $320,000

2630 Twin Birch Rd 1 pm to 4 pm $516,995

HARWOOD

20776

3712 Buffalo Ct 1 pm to 3 pm $807,900

LAUREL

20707

405 Compton Ave 1 pm to 3 pm $399,900

20708

13108 Claxton Dr 1 pm to 4 pm $359,500

8402 Montpelier Dr Noon to 3 pm $429,900

8402 Montpelier Drive Noon to 3 pm $429,900

20723

8293 Hammond Branch Way Noon to 2 pm $510,000

8293 Hammond Branch Way Noon to 7 pm $510,000

9311 Sydney Way 1 pm to 4 pm $529,990

8750 Polished Pebble Way 2 pm to 4 pm $610,000

20724

8631 Indian Springs Rd 2 pm to 4 pm $330,000

3601 Laurel View Ct 9 am to 10 am $1,900

3601 Laurel View Ct 9 am to 10 am $1,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

522 Cleveland Rd 1 pm to 3 pm $279,000

719 S Hammonds Ferry Rd Noon to 2 pm $479,900

MILLERSVILLE

21108

8228 Daniels Purchase Way 1 pm to 3 pm $465,000

125 Longfellow Dr 1 pm to 3 pm $825,000

102 Lahinch Dr Noon to 7 pm $795,000

746 Crucible Court 10 am to 2 pm $1,490

102 Lahinch Dr Noon to 2 pm $795,000

308 Moncton Ct Noon to 2 pm $369,000

1768 Baldwin Dr 1 pm to 3 pm $479,900

ODENTON

21113

3018 Turnstile Lane 1 pm to 3 pm $726,000

8608 Wandering Fox Trl #402 2 pm to 4 pm $325,000

1128 White Clover Lane 10 am to 5 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $624,990

2615 Barred Owl Way Noon to 3 pm $359,500

3007 Turnstile Lane 2 pm to 4 pm $624,900

2078 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $402,999

2076 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $407,858

2074 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $388,990

2072 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $402,800

2070 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $388,990

2068 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $402,990

2267 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $384,990

2269 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $439,990

2271 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $388,990

2273 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $411,990

2247 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $379,990

2249 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $375,990

2304 Mourning Dove Drive 1 pm to 3 pm $599,000

1523 Spikerush Dr Noon to 5 pm $533,900

1506 Spikerush Dr Noon to 5 pm $583,900

1526 Spikerush Dr Noon to 5 pm $679,900

2627 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $648,890

2629 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $669,990

2304 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $599,000

1309 Patuxent Woods Dr 11:30 am to 3 pm $549,940

1307 Patuxent Woods Dr 11:30 am to 3 pm $551,990

709 Rock Elm Ct 1 pm to 3 pm $445,000

ORCHARD BEACH

21226

7918 Chesapeake Dr 11 am to 1 pm $269,000

PASADENA

21122

3440 Old Crown Dr Noon to 2 pm $329,900

111 Jacobia Dr #e-5 1 pm to 3 pm $287,000

1500 Limerick Ct Noon to 7 pm $795,000

53 Dayton Dr Noon to 7 pm $729,900

3423 Marble Arch Dr Noon to 4 pm $329,900

1500 Limerick Ct Noon to 3 pm $795,000

53 Dayton Dr Noon to 3 pm $729,900

222 Dale Rd 1 pm to 3 pm $299,900

8313 Catherine Ave 3 pm to 5 pm $495,000

2138 Lake Drive 1 pm to 3 pm $599,000

7928 Meridian Dr Noon to 4 pm $526,424

3003 Noahs Way 10 am to Noon $415,000

608 A St 2 pm to 4 pm $335,000

7627 Bay St Noon to 2 pm $530,000

2411 230th St 1 pm to 3 pm $305,000

4 Gene Avenue 11 am to 2 pm $429,000

2138 Lake Dr 1 pm to 3 pm $599,000

4 Gene Ave 11 am to 2 pm $429,000

207 Weston Woods Dr Noon to 2 pm $539,900

SEVERN

21144

709 Old Donaldson Ave 7 pm to 7 pm $435,000

8137 Ridgely Loop Noon to 2 pm $559,990

1907 Beckman Ter Noon to 3 pm $344,900

7734 Venice Lane 1 pm to 4 pm $358,990

7728 Venice Lane 1 pm to 4 pm $371,990

7732 Venice Lane 1 pm to 4 pm $374,990

1907 Beckman Ter Noon to 7 pm $344,900

7858 Cypress Landing Road 1 pm to 4 pm $369,000

7911 Citadel Dr 10 am to 1 pm $340,000

7858 Cypress Landing Rd 1 pm to 4 pm $369,000

207 Otis Dr 10 am to Noon $314,900

7877 Bastille Pl 1 pm to 3 pm $374,000

1638 Coolidge Ave Noon to 2 pm $539,900

8025 Battersea Pl 2 pm to 4 pm $554,900

SEVERNA PARK

21146

212 Kennedy Dr 7 pm to 7 pm $440,000

212 Kennedy Dr 1 pm to 3 pm $440,000

808 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $674,900

804 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $649,900

806 Lynwood Lane 1 pm to 3 pm $679,900

221 Cheshire Road 1 pm to 3 pm $534,900

602 Kensington Avenue 1 pm to 3 pm $499,000

304 Riverdale Rd 1 pm to 3 pm $374,900

602 Kensington Ave 1 pm to 3 pm $499,000

221 Cheshire Rd 1 pm to 3 pm $534,900

WEST RIVER

20778

775 Crandell Rd Noon to 3 pm $650,000

775 Crandell Rd Noon to 3 pm $650,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2570 Woodland Pl Noon to 2 pm $289,000

DUNKIRK

20754

12520 Perrywood Lane 11 am to 1 pm $580,000

LUSBY

20657

12413 Tahoe Ct 11:30 am to 1:30 pm $225,000

12967 Ship Ct 11 am to 2 pm $312,000

NORTH BEACH

20714

3545 8th St 1 pm to 3 pm $305,000

OWINGS

20736

2009 Boyds Trl Noon to 4 pm $289,000

PRINCE FREDERICK

20678

2371 Bunker Hill Ct 1 pm to 4 pm $569,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

15910 Mckendree Rd 1 pm to 3 pm $449,000

14415 Claggett Run Rd Noon to 3:30 pm $485,000

14408 Quarry View Rd Noon to 3:30 pm $510,000

14402 Quarry View Rd Noon to 3:30 pm $445,000

CHARLOTTE HALL

20622

14220 Oaks Rd 1 pm to 3 pm $369,000

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $499,900

INDIAN HEAD

20640

1 Stuart Pl Noon to 3 pm $318,555

LA PLATA

20646

6894 S Zelkova Ct 11 am to 1 pm $549,900

1047 Agricopia Dr 11 am to 1 pm $335,000

MECHANICSVILLE

20659

27090 Mill Seat Dr 11 am to 1 pm $329,999

29966 Oak Rd 1 pm to 3 pm $334,995

PORT TOBACCO

20677

7725 Locust Court 2 pm to 5 pm $579,000

7725 Locust Ct 2 pm to 5 pm $579,000

WALDORF

20601

11412 Grant Pl 11 am to 6 pm $325,380

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $414,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $399,990

1762 Red Oak Lane Noon to 3 pm $350,000

9749 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $326,915

0 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $325,990

20602

11718 Kingsmill Ct 11 am to 1 pm $307,450

11834 Mordyshire Pl 10 am to 1 pm $199,900

2290 Duncan Lane 11 am to 6 pm $499,990

5527 Mighty Casey Ct 1 pm to 3 pm $459,900

11718 Kingsmill Ct 11 am to 7 pm $307,450

20603

2768 Wrangler Ct 10 am to Noon $445,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

11411 Grant Pl 11 am to 6 pm $339,960

WHITE PLAINS

20695

5378 Darlington Ct 1 pm to 4 pm $432,800

5374 Darlington Ct 1 pm to 4 pm $521,735

5571 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5592 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5587 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $431,990

5584 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $439,990

5591 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $428,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

21 Petersville Rd 2 pm to 4 pm $168,900

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $349,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $399,000

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

FREDERICK

21701

219 E Church St 2 pm to 4 pm $489,500

839 Briar Ct 1 pm to 4 pm $339,000

6438 Dresden Pl Noon to 4 pm $664,342

6437 Dresden Pl Noon to 4 pm $799,990

484 W South St 11 am to 11:30 am $1,100

21702

124 Mcclellan Dr 1 pm to 3 pm $294,999

1944 Crossing Stone Ct 1 pm to 3 pm $300,000

9703 Bethel Rd 1 pm to 3 pm $600,000

10830 Gambrill Park Rd 7 pm to 7 pm $574,990

10830 Gambrill Park Rd 1 pm to 3 pm $574,990

21703

6367 New Haven Ct Noon to 2 pm $259,900

642 Tivoli Rd Noon to 2 pm $230,000

7204 Delegate Pl 11 am to 6 pm $326,990

21704

3511 Flatwoods Dr 11 am to 6 pm $459,990

IJAMSVILLE

21754

5920 Duvel St Noon to 3 pm $569,000

5920 Duvel St Noon to 7 pm $569,000

JEFFERSON

21755

2911 Carone Dr Noon to 3 pm $438,000

4340 Jefferson Pike Noon to 4 pm $768,000

MIDDLETOWN

21769

106 Ivy Hill Dr 1 pm to 3 pm $424,900

309 E Main St 1 pm to 3 pm $474,900

108 N Pointe Ter 1 pm to 3 pm $549,900

MONROVIA

21770

4724 Corner Stone Mews Noon to 5 pm $470,990

4710 Corner Stone Mews Noon to 5 pm $524,990

4723 Morning Mews Noon to 5 pm $539,990

4725 Morning Mews Noon to 5 pm $589,990

4713 Morning Mews Noon to 5 pm $514,990

4727 Morning Mews Noon to 5 pm $445,990

11708 Serene Ct Noon to 2 pm $499,900

11031 Hazelnut Lane Noon to 5 pm $490,990

MOUNT AIRY

21771

13972 Penn Shop Rd Noon to 3 pm $524,500

6254 Belmont Cir 1 pm to 3 pm $624,900

689 W Watersville Rd 1 pm to 3 pm $699,900

1906 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $439,900

689 W Watersville Rd 7 pm to 7 pm $699,900

5411 Sidney Rd 1 pm to 3 pm $459,900

NEW MARKET

21774

5739 Meyer Ave Noon to 3 pm $499,000

5908 Jacobean Pl 11 am to 1 pm $395,000

6516 N Shore Sq Noon to 3 pm $310,000

5739 Meyer Ave Noon to 7 pm $499,000

POINT OF ROCKS

21777

1808 Greysens Ferry Ct 1 pm to 3 pm $465,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5039 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,049,990

13882 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $1,209,990

6501 Autumn Wind Cir 1 pm to 3 pm $825,000

13816 Mill Creek Ct Noon to 5 pm $989,990

11376 Old Hopkins Rd 2 pm to 4 pm $749,900

COLUMBIA

21044

5812 Barnwood Place #8 1 pm to 3 pm $299,999

10843 Olde Woods Way 1 pm to 3 pm $300,000

10108 Pasture Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

6172 Wicker Basket Ct 1 pm to 3 pm $444,900

5165 Evangeline Way 1 pm to 3 pm $489,900

10856 Olde Woods Way 1 pm to 3 pm $275,000

21045

6175 Silver Arrows Way 1 pm to 3 pm $354,888

6175 Silver Arrows Way 1 pm to 3 pm $2,300

6168 Silver Arrows Way 1 pm to 3 pm $360,000

5198 Orchard Grn 1 pm to 3 pm $435,000

5198 Orchard Grn 7 pm to 7 pm $435,000

6175 Silver Arrows Way 1 pm to 3 pm $354,888

6175 Silver Arrows Way 1 pm to 3 pm $2,300

21046

7355 Hidden Cv Noon to 3 pm $379,000

ELLICOTT CITY

21042

10134 Maplewood Dr 1 pm to 3 pm $535,000

12037 Windsor Moss #10 1 pm to 3 pm $569,000

2609 Vardon Lane Noon to 4 pm $693,500

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

3838 Folly Quarter Rd 1 pm to 3 pm $650,000

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

3838 Folly Quarter Rd 7 pm to 7 pm $650,000

12255 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

10134 Maplewood Drive 1 pm to 3 pm $535,000

9305 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $850,000

21043

5985 Glen Willow Way Noon to 5 pm $474,990

5985a Glen Willow Way Noon to 5 pm $499,990

8132 Village Crest Dr Noon to 5 pm $469,990

8138 Village Crest Dr Noon to 5 pm $494,990

7620 Oldfield Lane 1 pm to 3 pm $359,900

JESSUP

20794

8887 Hub Garth #25 1 pm to 3 pm $375,000

WOODBINE

21797

16825 Colton Ct 1 pm to 3 pm $775,000

WOODSTOCK

21163

10541 My Girl Pl Noon to 5 pm $559,990

3613 Granite Road Noon to 2 pm $265,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,188,507

5315 Merriam St #harrison 1 pm to 4 pm $1,395,000

4915 Hampden Lane #403 1 pm to 4 pm $1,575,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,395,000

20816

4 Buttonwood Lane 2 pm to 4:30 pm $1,350,000

4936 Sentinel Dr #5-204 1 pm to 3 pm $474,900

5101 River Rd #208 1 pm to 3 pm $299,900

20817

7502 Elmore Lane 2 pm to 4 pm $1,795,000

6602 Eames Way #daniel 1 pm to 4 pm $1,110,415

6602 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $799,370

6602 Eames Way #calvin 1 pm to 4 pm $946,290

BRINKLOW

20862

513 Tanbark Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

513 Tanbark Court 1 pm to 3 pm $1,100,000

CHEVY CHASE

20815

5500 N Friendship Blvd #2010n 11 am to 1 pm $377,500

3203 Farmington Dr Noon to 2 pm $2,999,999

6008 Kennedy Dr 11 am to 1 pm $3,249,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,395,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,849,180

CLARKSBURG

20871

22047 Broadway Ave Noon to 5 pm $364,990

133 Limpkin Ave Noon to 5 pm $535,000

22007 Moorhen St Noon to 5 pm $499,000

21924 Moorhen St Noon to 5 pm $579,000

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $477,865

21911 Fulmer Ave Noon to 5 pm $655,000

22010 Broadway Ave Noon to 5 pm $605,000

23236 Rainbow Arch Dr 11 am to 2 pm $499,000

DAMASCUS

20872

24905 Kings Valley Rd Noon to 2 pm $649,900

24745 Showbarn Cir 7 pm to 7 pm $449,900

25752 Woodfield Rd 2 pm to 4 pm $315,000

24745 Showbarn Cir 1 pm to 3 pm $449,900

28632 Kemptown Rd 1 pm to 3 pm $399,000

GAITHERSBURG

20878

224 Kepler Dr Noon to 5 pm $830,403

208 Kepler Dr Noon to 5 pm $799,990

13930 Saddleview Dr 1 pm to 3 pm $529,000

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

20879

7802 Guildberry Ct #102 Noon to 3 pm $1,250

20882

23400 Woodfield Rd 11:30 am to 1:30 pm $849,000

24056 Sugar Cane Lane 1 pm to 3 pm $365,000

20886

9620 Brassie Way 2 pm to 4:30 pm $210,000

GERMANTOWN

20874

18707 Autumn Mist Dr 1 pm to 3 pm $424,000

20317 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $473,709

20321 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $491,050

20319 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $470,695

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $489,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

19105 Mateny Hill Rd 11 am to 5 pm $689,900

13022 Wallich Way 11 am to 5 pm $564,900

18510 Owl Run Way 1 pm to 3 pm $295,899

13680 Palmetto Cir 1 pm to 4 pm $230,000

18821 Sparkling Water Dr #2-204 2 pm to 4 pm $1,600

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

12005 Amber Ridge Cir Noon to 3 pm $354,900

HYATTSVILLE

20782

4702 Underwood St 11 am to 6 pm $490,950

KENSINGTON

20895

3201 Blueford Rd 7 pm to 7 pm $499,900

2651 Mccomas Ave Noon to 4 pm $835,000

2665 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

3201 Blueford Rd 1 pm to 3 pm $499,900

4417 Puller Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

MONTGOMERY VILLAGE

20879

9606 Swallow Point Way 1 pm to 3:30 pm $449,900

NORTH BETHESDA

20852

11710 Old Georgetown Rd #1127 7 pm to 7 pm $455,000

11710 Old Georgetown Rd #1127 3 pm to 5 pm $455,000

NORTH POTOMAC

20878

12659 Granite Ridge Dr 1 pm to 4 pm $499,900

POTOMAC

20854

10406 Dalebrooke Lane 2 pm to 4 pm $729,000

10406 Dalebrooke Lane 7 pm to 7 pm $729,000

4 Tifton Ct 2 pm to 4 pm $1,650

ROCKVILLE

20850

118 Garcia Lane 1 pm to 4 pm $589,000

108 Monroe St #102 1 pm to 3 pm $1,800

20852

5705 Chapman Mill Dr #1806 7 pm to 7 pm $379,500

5705 Chapman Mill Dr #1806 1 pm to 3 pm $379,500

20855

16658 Crabbs Branch Way #gershwin Model 1 pm to 4 pm $677,330

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $641,275

16658 Crabbs Branch Way #copeland Model 1 pm to 4 pm $724,115

SILVER SPRING

20901

10722 Tenbrook Dr 2 pm to 4 pm $425,000

9619 Brunett Ave Noon to 2 pm $849,000

20902

10210 Mc Kenney Ave 2 pm to 4 pm $475,000

1804 Eldon Lane 7 pm to 7 pm $429,900

1804 Eldon Lane 2 pm to 4 pm $429,900

10807 Bucknell Dr #22 2 pm to 4 pm $379,900

11249 Watermill Lane 1 pm to 4 pm $445,000

20904

11515 Pittsford Glen Way 1 pm to 3 pm $425,000

20905

14550 Good Hope Rd 1 pm to 4 pm $575,000

20906

2812 Urbana Dr 1 pm to 4 pm $369,000

2301 Twin Valley Lane 1 pm to 3 pm $950,000

20910

9610 Dewitt Dr #bb04 7 pm to 7 pm $439,000

9610 Dewitt Dr #bb04 2 pm to 4 pm $439,000

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $915,000

TAKOMA PARK

20912

705 Ludlow St 1 pm to 4 pm $699,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

3615 Pocono Pl 7 pm to 7 pm $458,000

3615 Pocono Pl 2 pm to 4 pm $458,000

BERWYN HEIGHTS

20740

8305 Cunningham Dr 2 pm to 4 pm $495,000

8305 Cunningham Dr 7 pm to 7 pm $495,000

6302 Pontiac St 2:30 pm to 3:30 pm $369,900

BOWIE

20716

4106 Nesconset Dr 1 pm to 4 pm $368,900

20720

13211 Eldorado Greenfields Dr Noon to 2 pm $469,900

20721

10006 Oxbridge Way Noon to 2 pm $535,000

804 Festival Ct 1 pm to 4 pm $474,999

3116 Spriggs Request Way Noon to 3 pm $1,195,000

805 Jackson Valley Ct 2 pm to 4 pm $494,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

701 Brooke Rd 1 pm to 3 pm $279,900

7105 Fresno St Noon to 2 pm $269,999

7026 Onyx Ct Noon to 3 pm $275,000

1014 Barnesbury Ct Noon to 3 pm $227,000

7722 Beechnut Rd 10 am to 2 pm $299,000

CHEVERLY

20785

5901 Forest Rd 1 pm to 3 pm $585,000

CLINTON

20735

7715 Castle Rock Dr Noon to 7 pm $409,500

8812 Gladeside Dr 2 pm to 4 pm $417,500

7104 Dewdrop Way Noon to 2 pm $240,000

7715 Castle Rock Dr Noon to 2 pm $409,500

9631 Quiet Brook Lane 1 pm to 3 pm $299,900

8510 Kittama Dr Noon to 4 pm $825,000

8806 Temple Hill Rd 1 pm to 3 pm $325,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

1786 Tulip Ave 2 pm to 4 pm $242,000

1784 Tulip Ave 1:30 pm to 5:30 pm $245,950

FORT WASHINGTON

20744

3825 Oaklawn Rd 1 pm to 4 pm $295,000

6905 Cherryfield Rd Noon to 3 pm $309,900

GLENN DALE

20769

5102 Janesdale Ct 1:30 pm to 3:30 pm $515,000

LANDOVER

20785

6927 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $279,990

6900 Stoddert 11 am to 6 pm $418,500

LANHAM

20706

9905 Smithview Pl 11 am to 2 pm $539,900

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #907 11 am to 1 pm $319,900

155 Potomac #907 11 am to 1 pm $2,150

NEW CARROLLTON

20784

7602 Topton St Noon to 3 pm $375,000

OXON HILL

20745

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

823 Fair Winds Way #287 2 pm to 4 pm $549,999

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

TEMPLE HILLS

20748

6804 Robinia Rd 11 am to 7 pm $349,900

6804 Robinia Rd 11 am to 1 pm $349,900

UPPER MARLBORO

20772

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $626,755

6501 Osborne Hill Dr 1 pm to 3 pm $675,500

8201 Trumps Hill Rd 1 pm to 3 pm $525,000

8201 Trumps Hill Rd 7 pm to 7 pm $525,000

10812 Furgang Rd 11 am to 1 pm $489,900

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $489,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

9713 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $324,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

3608 Chancelsors Dr 1 pm to 4 pm $569,990

3606 Chancelsors Dr 1 pm to 4 pm $519,990

4807 Wild Horse Ct 1 pm to 4 pm $625,000

13629 Augusta Hooe Rd 1 pm to 4 pm $749,900

16601 Stratford Estates Dr 1 pm to 3 pm $650,000

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $401,990

9400 Croom Acres Dr 1 pm to 3 pm $519,900

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,205

3900 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $439,575

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $412,045

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $402,990

20774

11538 Joyceton Dr #33-5 1 pm to 3 pm $1,750

11538 Joyceton Dr #33-5 1 pm to 3 pm $220,000

15515 Finchingfield Way 2 pm to 4 pm $710,000

15205 Orchard Farm Pl 1 pm to 3 pm $580,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

45380 Havenridge St 1 pm to 3 pm $459,900

23456 Canna Ct 2 pm to 4 pm $419,900

45550 Havenridge St Noon to 4 pm $461,900

23056 Foxglove Way 10 am to Noon $211,000

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

45181 Woodhaven Dr Noon to 4 pm $549,900

DRAYDEN

20630

46491 Porto Bello Ct 10 am to Noon $458,000

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $453,900

HOLLYWOOD

20636

23413 Nicholson St 11 am to 2 pm $484,500

LEONARDTOWN

20650

22166 Monterey Pl Noon to 2 pm $264,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

14 Harbour Heights Dr 1 pm to 3 pm $289,900

115 Granada Ave 2 pm to 4 pm $1,695,000

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $1,032,000

804 Dreams Landing Way 2 pm to 4 pm $1,875

2551 Jigger Way 1 pm to 4 pm $429,900

28 Fleet St 1 pm to 3 pm $529,900

521 Powell Drive 1 pm to 3 pm $679,900

703 Crisfield Way 1 pm to 3 pm $579,000

1700 Woodlore Rd Noon to 3 pm $540,000

803 Latchmere Court 1 pm to 3 pm $299,900

805 Coxswain Way #202 1 pm to 3 pm $300,000

14 Harbour Heights Drive 1 pm to 3 pm $289,900

115 Granada Avenue 2 pm to 4 pm $1,695,000

2 Steele Avenue 1 pm to 3 pm $1,032,000

804 Dreams Landing Way 2 pm to 4 pm $1,875

521 Powell Dr 1 pm to 3 pm $679,900

803 Latchmere Ct #104 1 pm to 3 pm $299,900

21403

3424 Hidden River View Rd 2 pm to 4 pm $1,140,000

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

1359 Sycamore Ave 1 pm to 3 pm $639,900

3161 Arundel On The Bay Rd 1 pm to 3 pm $649,999

149 E Bay View Dr 7 pm to 7 pm $750,000

1359 Sycamore Ave 7 pm to 7 pm $639,900

3161 Arundel On The Bay Rd 7 pm to 7 pm $649,999

1404 Hunting Wood Road 1 pm to 3 pm $544,000

3424 Hidden River View Road 2 pm to 4 pm $1,140,000

7025 Chesapeake Harbour Dr #18b Noon to 2 pm $589,000

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $569,700

1404 Hunting Wood Rd 1 pm to 3 pm $544,000

21409

414 Master Derby Ct Noon to 2 pm $292,500

1160 Willow Lane 1 pm to 3 pm $475,000

ARNOLD

21012

39-B Church Rd 1 pm to 3 pm $679,000

317 Hersden Lane 1 pm to 3 pm $489,900

866 Mill Creek Rd 11 am to 1 pm $799,000

317 Hersden Lane 7 pm to 7 pm $489,900

289 Overleaf Ct Noon to 2 pm $322,000

39 Church Road 1 pm to 3 pm $679,000

CROFTON

21114

1148 Wickford Ct #8c 1 pm to 3 pm $220,000

1706 Truro Rd 1 pm to 4 pm $524,950

1456 Nestlewood Ct 2 pm to 4 pm $225,000

2326 Putnam Lane Noon to 2 pm $560,000

CROWNSVILLE

21032

1216 Tailwind Ct 1 pm to 3 pm $865,000

1188 E Mahogany Lane 11 am to 1 pm $624,900

DAVIDSONVILLE

21035

3568 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $875,000

EDGEWATER

21037

93 Colony Xing 1 pm to 3 pm $829,000

3528 South River Ter 7 pm to 7 pm $874,000

3528 South River Ter 1 pm to 3 pm $874,000

705 Londontown Rd Noon to 2 pm $309,900

93 Colony Crossing 1 pm to 3 pm $829,000

GLEN BURNIE

21060

115 Nandina Lane 1 pm to 3 pm $380,000

7605 Clint St 1 pm to 3 pm $409,900

7605 Clint St 7 pm to 7 pm $409,900

643 Warblers Perch Way 2 pm to 4 pm $319,000

115 Nandina Lane 1 pm to 3 pm $380,000

21061

8117 Falcon Crest Dr 2 pm to 5 pm $307,500

511 1st Ave SW Noon to 3 pm $285,000

1206 Oakwood Rd 1 pm to 3 pm $249,900

HANOVER

21076

2920 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $387,990

2212 Hollowoak Dr 1 pm to 3 pm $499,000

2212 Hollowoak Dr 7 pm to 7 pm $499,000

7502 Langport Ct Noon to 2 pm $389,900

1602 Hardwick Ct #401 1 pm to 3 pm $255,000

8024 Clovis Way 1 pm to 3 pm $440,000

LAUREL

20707

1103 Montrose Ave 1 pm to 3 pm $340,000

910 Nichols Dr 1 pm to 3 pm $300,000

507 Prince George St 2 pm to 4 pm $339,000

1103 Montrose Ave 7 pm to 7 pm $340,000

910 Nichols Dr 7 pm to 7 pm $300,000

14518 Parkgate Dr 1 pm to 4 pm $695,000

16712 Dougherty Ave 1 pm to 3 pm $750,000

20708

12200 Mount Pleasant Dr Noon to 2 pm $409,900

20723

10021 Running Sand Knl 1 pm to 3 pm $695,000

9631 Horsham Dr 7 pm to 7 pm $349,900

9631 Horsham Dr 1 pm to 3 pm $349,900

7648 Woodstream Way 1 pm to 3 pm $749,900

10025 Love Song Ct 1 pm to 3 pm $479,900

20724

8305 Green Grass Rd 1 pm to 4 pm $308,000

8305 Green Grass Rd 7 pm to 7 pm $308,000

MILLERSVILLE

21108

264 Rebecca Ann Ct Noon to 2 pm $221,871

536 Point Field Dr 7 pm to 7 pm $1,100,000

536 Point Field Dr 3:30 pm to 5:30 pm $1,100,000

ODENTON

21113

3020 Woodchuck Way Noon to 3 pm $445,000

PASADENA

21122

3503 Wedgewood Ct #c Noon to 2 pm $169,900

200 11th St Noon to 7 pm $379,000

3318 Pescara Ct 7 pm to 7 pm $244,900

7830 Edgewood Ave 10 am to Noon $424,900

1714 Perry Cove Rd 1 pm to 3 pm $719,900

200 11th St Noon to 2 pm $379,000

8217 Champion Ct 1 pm to 3 pm $564,900

7830 Edgewood Ave 10 am to Noon $424,900

8234 White Star Crossing 12:30 pm to 2:30 pm $379,000

136 Magothy Beach Rd 1 pm to 3 pm $324,500

136 Magothy Beach Road 1 pm to 3 pm $324,500

7759 Everd Avenue 2 pm to 4 pm $325,000

8234 White Star Xing 12:30 pm to 2:30 pm $379,000

916 11th St 1 pm to 4 pm $288,900

7759 Everd Ave 2 pm to 4 pm $325,000

421 Shady Lane 1 pm to 3 pm $1,875,000

SEVERN

21144

8372 Wb And A Rd Noon to 2 pm $341,900

362 Montecristo Ct 7 pm to 7 pm $669,000

362 Montecristo Ct 1 pm to 3 pm $669,000

SEVERNA PARK

21146

6 Emerson Ct Noon to 2 pm $550,000

717 Dividing Rd 1 pm to 3 pm $650,000

620 Old County Rd 1 pm to 3 pm $1,295,000

613-B Old County Rd 1 pm to 3 pm $699,000

SHADY SIDE

20764

4921 Thomas Drive 1 pm to 3 pm $799,900

4921 Thomas Dr 1 pm to 3 pm $799,900

5070 Lerch Dr 1 pm to 3 pm $589,900

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4016 28th St 1 pm to 3 pm $775,000

DUNKIRK

20754

2501 York Ct 1 pm to 3 pm $379,900

3610 Lantern Ct Noon to 2 pm $699,900

LUSBY

20657

12846 Laurel Way 1 pm to 4 pm $279,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14020 Vintage Lane 2 pm to 4 pm $500,000

BRANDYWINE

20613

15617 Chadsey Lane 1 pm to 3 pm $385,000

ISSUE

20645

14795 Mohawk Dr Noon to 3 pm $425,000

LA PLATA

20646

12550 Charles St Noon to 2 pm $449,900

502 Chestnut Ct Noon to 2 pm $344,900

MECHANICSVILLE

20659

27480 Woodburn Hill Rd 1 pm to 4 pm $425,000

WALDORF

20601

2986 Hickory Valley Dr 1 pm to 4 pm $349,950

2301 Ironwood Dr 2 pm to 4 pm $298,900

20603

10626 Ashford Cir Noon to 3 pm $339,000

6103 Blue Whale Ct 11 am to 1 pm $290,000

3524 Linden Grove Dr 1 pm to 4 pm $518,000

10626 Ashford Cir Noon to 7 pm $339,000

WELCOME

20693

8285 Verne Pl 11 am to 1 pm $209,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $349,900

7621 Stewart Hill Rd 1 pm to 4 pm $975,000

BRUNSWICK

21716

307 N Delaware Ave 1 pm to 4 pm $285,000

FREDERICK

21701

233 W 5th St 11 am to 1 pm $359,900

38 W 6th St Noon to 7 pm $419,900

315 W Patrick St W 1 pm to 3 pm $317,000

38 W 6th St Noon to 2 pm $419,900

21702

1915 Moran Dr Noon to 2 pm $499,900

2053 Wilcox Valley Dr Noon to 2 pm $435,000

1915 Moran Dr Noon to 7 pm $499,900

21703

5601 Avonshire Pl #c Noon to 2 pm $180,000

561 Lancaster Pl 1 pm to 3 pm $227,000

9043 Allington Manor Cir W 7 pm to 7 pm $414,000

4610 Mockingbird Lane 1 pm to 3 pm $629,000

9043 Allington Manor Cir W 1 pm to 4 pm $414,000

6554 Justin Pl. 1 pm to 3 pm $294,900

21704

3567 Katherine Way 7 pm to 7 pm $415,000

8420 Pine Bluff Rd 2 pm to 4 pm $364,900

3643 Byron Pl 2 pm to 5 pm $569,900

3567 Katherine Way 1 pm to 3 pm $415,000

JEFFERSON

21755

3260 Brockton Dr 1 pm to 4 pm $399,999

3889 Shadywood Dr 1 pm to 3 pm $365,000

KNOXVILLE

21758

806 Knoxville Rd 1 pm to 3 pm $220,000

MIDDLETOWN

21769

409 Glenbrook Dr 1 pm to 3 pm $584,900

3234 Bidle Rd 7 pm to 7 pm $455,000

6802 Hunt Valley Ct 1 pm to 3 pm $499,999

3234 Bidle Rd 2 pm to 4 pm $455,000

MONROVIA

21770

3605 Kemptown Church Rd Noon to 3 pm $535,000

MOUNT AIRY

21771

17106 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $434,900

17106 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $434,900

12614 Moxley Crest Dr 2 pm to 4 pm $329,990

1716 Trestle St 1 pm to 3 pm $325,000

7732 Talbot Run Rd 1 pm to 3 pm $450,000

1624 Trestle St 1 pm to 4 pm $330,000

12787 Barnett Dr 1 pm to 3:30 pm $924,900

MYERSVILLE

21773

3465 Brethren Church Rd 1 pm to 3 pm $375,000

11320 Pleasant Walk Rd 7 pm to 7 pm $479,890

11320 Pleasant Walk Rd 1 pm to 3 pm $479,890

NEW MARKET

21774

10801 Ridgewood Pl Noon to 4 pm $478,900

5609 Bobolink Pl 11 am to 1 pm $374,900

7028 Fox Chase Rd 1 pm to 3 pm $425,000

9615 Woodland Rd 1 pm to 3 pm $575,000

6809 Woodridge Rd 1 pm to 3 pm $499,000

6809 Lakepoint Oval 1 pm to 3 pm $649,000

10806 Dewey Way E 1 pm to 3 pm $311,900

THURMONT

21788

9 Leekyler Pl Noon to 7 pm $259,900

9 Leekyler Pl Noon to 2 pm $259,900

111 Redhaven Ct 1 pm to 3 pm $299,900

WALKERSVILLE

21793

2 Park Ct Noon to 2 pm $279,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6468 Erin Drive Noon to 3 pm $749,000

11837 Linden Chapel Rd 1 pm to 3 pm $1,050,000

6468 Erin Dr Noon to 3 pm $749,000

COLUMBIA

21044

6417 Misty Top Pass 1 pm to 3 pm $749,999

10563 Faulkner Ridge Cir 1 pm to 3 pm $385,000

5079 Whetstone Rd 1 pm to 3 pm $457,000

10001 Windstream Dr #404 Noon to 2 pm $285,000

10205 Wincopin Cir #204 1 pm to 4 pm $335,000

10001 Windstream Dr #404 Noon to 7 pm $285,000

10494 Fair Oaks 2 pm to 4 pm $480,000

21045

9093 Lambskin Lane 1 pm to 4 pm $239,900

6392 Snowman Ct 1 pm to 3 pm $324,999

9734 Basket Ring Rd 12:30 pm to 3 pm $295,000

9570 Standon Pl Noon to 2 pm $244,900

7216 Dockside Lane 1 pm to 3 pm $344,900

6565 Fruitgift Pl 1 pm to 3 pm $260,000

6565 Fruitgift Pl 7 pm to 7 pm $260,000

9570 Standon Pl Noon to 7 pm $244,900

6589 Overheart Lane 1 pm to 3 pm $249,900

7030 Deepage Dr 1 pm to 3 pm $399,900

5472 Waterloo Rd 1 pm to 3 pm $529,000

21046

9729 Summer Park Ct 1 pm to 3 pm $295,000

9729 Summer Park Ct 7 pm to 7 pm $295,000

DAYTON

21036

14106 Howard Rd 1 pm to 3 pm $579,900

14106 Howard Rd 7 pm to 7 pm $579,900

ELKRIDGE

21075

7932 Butterfield Dr 1 pm to 3 pm $399,900

7665 Bluff Point Lane 1 pm to 3 pm $290,000

7204 Old Friendship Way 1 pm to 3 pm $335,000

ELLICOTT CITY

21042

10260 Cabery Rd 1 pm to 3 pm $799,900

2701 Vardon Lane 1 pm to 3 pm $750,000

10711 Wickwood Ct 1 pm to 3 pm $689,000

11049 Hunters View Rd 1 pm to 3 pm $1,175,000

9757 Hillsmere Rd 1 pm to 3 pm $535,000

2745 Weatherstone Dr 1 pm to 3 pm $789,000

4657 Hallowed Strm 2 pm to 4 pm $349,900

2745 Weatherstone Dr 7 pm to 7 pm $789,000

21043

8415 Horseshoe Rd 1 pm to 3 pm $639,990

7961 Brightlight Pl 1 pm to 3 pm $350,000

3700 College Ave #305 1 pm to 3 pm $270,000

5110 Spring Oaks Lane 1 pm to 3 pm $690,000

7747 Rockburn Dr 1 pm to 3 pm $589,900

5305 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $615,000

5305 Montgomery Rd 7 pm to 7 pm $615,000

4623 Hale Ct 2 pm to 4 pm $600,000

3959 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $694,900

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $615,000

4123 Pemberton Ct 1 pm to 3 pm $590,000

4405 Brittany Dr 11 am to 4 pm $439,900

3785 Church Rd 1 pm to 3 pm $710,000

GLENWOOD

21738

2881 Hunt Valley Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

2881 Hunt Valley Dr 7 pm to 7 pm $1,250,000

JESSUP

20794

8212 Mission Rd 1 pm to 3 pm $439,900

WEST FRIENDSHIP

21794

2725 Woodridge Ct 1 pm to 4 pm $829,900

2725 Woodridge Ct 7 pm to 7 pm $829,900

WOODBINE

21797

610 Sobrina Farms Ct 1 pm to 3 pm $769,900

610 Sobrina Farms Court 1 pm to 3 pm $769,900

WOODSTOCK

21163

2105 Chaucer Way 7 pm to 7 pm $664,000

2105 Chaucer Way 1 pm to 3 pm $664,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $2,090,000

7617 Denton Rd 1 pm to 4 pm $2,495,000

10311 Fleming Ave 1 pm to 4 pm $1,420,000

5209 Wilson Lane 7 pm to 7 pm $1,395,000

4977 Battery Lane #709 7 pm to 7 pm $242,000

5018 Alta Vista Rd 2 pm to 4 pm $849,900

9412 Corsica Dr 7 pm to 7 pm $949,000

4977 Battery Lane #709 1 pm to 3 pm $242,000

5209 Wilson Lane 2 pm to 4 pm $1,395,000

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $799,900

7500 Woodmont Ave #s507 11:30 am to 2:30 pm $599,000

5225 Pooks Hill Rd #823n 1:30 pm to 4 pm $199,000

12 Dudley Ct #6 2 pm to 4 pm $455,000

5225 Pooks Hill Rd #1422s 2 pm to 4 pm $499,900

9211 Cedar Way 7 pm to 7 pm $899,000

5609 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,265,000

9211 Cedar Way 2 pm to 4 pm $899,000

20815

6728 Offutt Lane #200a 1 pm to 4 pm $349,900

6820 Wisconsin Ave #8006 1 pm to 3 pm $1,275,000

6820 Wisconsin Ave #8009 7 pm to 7 pm $999,000

6820 Wisconsin Ave #8009 1 pm to 3 pm $999,000

6820 Wisconsin Ave #8006 7 pm to 7 pm $1,275,000

20816

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $2,190,000

5006 Wyandot Ct 1:30 pm to 3:30 pm $1,650,000

600 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

592 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,950,000

5319 Yorktown Rd 3 pm to 5 pm $1,699,000

6320 Walhonding Rd Noon to 3 pm $2,495,000

20817

7409 Crestberry Lane 1 pm to 4 pm $660,000

8921 Burdette Rd 1 pm to 4 pm $4,897,000

6801 Capri Pl 2 pm to 4 pm $3,250,000

7021 Oak Forest Lane 1 pm to 4 pm $2,350,000

9121 Town Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,250,000

6620 Elgin Lane 2 pm to 4 pm $2,495,000

9121 Town Gate Lane 7 pm to 7 pm $1,250,000

8018 Summer Mill Ct 1 pm to 3 pm $1,774,500

6620 Elgin Lane 7 pm to 7 pm $2,495,000

5 Darby Ct 7 pm to 7 pm $1,449,000

6507 Pyle Rd 7 pm to 7 pm $1,999,998

9206 Town Gate Lane 7 pm to 7 pm $1,164,900

6507 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,999,998

9904 Mayfield Dr 3:30 pm to 5 pm $928,000

7514 Nevis Rd 7 pm to 7 pm $898,000

9206 Town Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,164,900

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,249,999

6515 Marywood Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

7405 Mackenzie Ct 1 pm to 3 pm $915,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

8830 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,625,000

8309 Woodhaven Blvd 2 pm to 4 pm $1,095,000

9406 Brooke Dr 2 pm to 4 pm $1,649,000

7514 Nevis Rd 1 pm to 4 pm $898,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

8810 Earl Ct 2 pm to 4 pm $1,170,000

8901 Holly Leaf Lane 7 pm to 7 pm $1,695,000

8901 Bradmoor Dr 7 pm to 7 pm $749,000

7409 Crestberry Lane 7 pm to 7 pm $660,000

8614 Rayburn Rd 2 pm to 4 pm $805,000

7011 Darby Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

5 Darby Ct 1 pm to 4 pm $1,449,000

7021 Oak Forest Lane 7 pm to 7 pm $2,350,000

10024 Clue Dr 1 pm to 4 pm $1,249,000

10021 Sinnott Dr 7 pm to 7 pm $1,249,999

7405 Mackenzie Ct 7 pm to 7 pm $915,000

8505 Meadowlark Lane 2 pm to 4 pm $4,195,000

8901 Holly Leaf Lane 2 pm to 4 pm $1,695,000

8901 Bradmoor Dr 2 pm to 4 pm $749,000

BOYDS

20841

12803 Gorman Cir 1 pm to 4 pm $699,747

BROOKEVILLE

20833

18819 Quarrymen Ter 1 pm to 4 pm $949,900

BURTONSVILLE

20866

13 Scarlet Sage Ct Noon to 2 pm $325,000

CHEVY CHASE

20815

5500 Friendship Blvd #1121n & 1122n 1 pm to 4 pm $599,000

29 W Irving St 2 pm to 4 pm $1,295,000

6908 Western Ave 1 pm to 3 pm $995,000

4621 Hunt Ave 7 pm to 7 pm $1,348,888

3208 Woodhollow Dr 1 pm to 3 pm $929,000

6808 Hillcrest Pl 1 pm to 3 pm $1,198,000

6808 Hillcrest Pl 7 pm to 7 pm $1,198,000

4620 N Park Ave #1107e 1 pm to 3 pm $399,500

4621 Hunt Ave 2 pm to 4 pm $1,348,888

4620 N Park Ave #1107e 7 pm to 7 pm $399,500

6211 Garnett Dr 1 pm to 3 pm $2,099,900

4921 Cumberland Ave 7 pm to 7 pm $1,395,000

5500 Friendship Blvd #1121n &Amp; 1122n 7 pm to 7 pm $599,000

29 W Irving St 7 pm to 7 pm $1,295,000

116 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,445,000

14 Oxford St 2 pm to 4 pm $2,295,000

4921 Cumberland Ave 2 pm to 4 pm $1,395,000

CLARKSBURG

20871

22923 Spicebush Dr #1512 Noon to 2 pm $360,000

152 Prado Lane #2502 1 pm to 3 pm $300,000

13910 Wellspring Ave 1 pm to 3 pm $455,000

23201 Roberts Tavern Dr #2243 1 pm to 4 pm $305,000

DARNESTOWN

20874

15112 Spring Meadows Dr 7 pm to 7 pm $829,900

15112 Spring Meadows Dr 1 pm to 4 pm $829,900

20878

14608 Dodie Ter 1 pm to 4 pm $855,000

13406 Pulver Pl 2 pm to 4 pm $899,900

14608 Dodie Ter 7 pm to 7 pm $855,000

GAITHERSBURG

20877

8104 Langport Ter 2 pm to 4 pm $470,000

9005 Eugene Dr 1 pm to 4 pm $400,000

20878

13200 Darnestown Rd 7 pm to 7 pm $635,000

15700 Quince Orchard Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

402 Chestnut Hill St 7 pm to 7 pm $614,900

402 Chestnut Hill St 1 pm to 3 pm $614,900

14123 Forest Ridge Dr 7 pm to 7 pm $875,000

14805 Rolling Green Way 1 pm to 4 pm $719,800

243 Community Center Ave 2 pm to 4 pm $450,000

4 Honey Brook Lane 1 pm to 3 pm $353,999

13200 Darnestown Rd 2 pm to 4 pm $635,000

13413 Chestnut Oak Dr 7 pm to 7 pm $599,999

14123 Forest Ridge Dr 1 pm to 4 pm $875,000

15700 Quince Orchard Rd 7 pm to 7 pm $1,150,000

917 Linslade St 1 pm to 4 pm $1,050,000

407 Upshire Cir 2 pm to 4 pm $669,000

13413 Chestnut Oak Dr 2 pm to 4 pm $599,999

20879

18520 Mountain Laurel Ter 1 pm to 3 pm $398,000

8621 Sedley Ct 1 pm to 4 pm $315,513

18520 Mountain Laurel Ter 7 pm to 7 pm $398,000

19502 Burlingame Way 1 pm to 4 pm $279,900

20882

24200 Woodfield School Rd 2 pm to 4 pm $725,000

GERMANTOWN

20874

18900 Porterfield Way Noon to 3 pm $634,888

20542 Lowfield Dr Noon to 3 pm $319,900

12526 Timber Hollow Place 1 pm to 3 pm $319,900

17809 Cricket Hill Dr 1 pm to 4 pm $625,000

13913 Bromfield Rd 1 pm to 3 pm $765,000

18118 Metz Dr 1 pm to 4 pm $299,000

13352 Manor Stone Dr 1 pm to 4 pm $851,000

12830 Duck Pond Dr #401 1 pm to 4 pm $349,900

13239 Meander Cove Dr #61 1 pm to 3 pm $180,000

20876

12700 Found Stone Rd #304 1:30 pm to 4 pm $225,000

11473 Appledowre Way #10 2 pm to 4 pm $1,650

12700 Found Stone Rd #304 7 pm to 7 pm $225,000

19306 Elderberry Ter 1 pm to 3 pm $254,800

4 Seneca Forest Ct 1 pm to 4 pm $649,000

HYATTSVILLE

20782

3704 Kennedy St 7 pm to 7 pm $350,000

3101 Sentinel Dr 11:30 am to 3:30 pm $539,950

3704 Kennedy St 1 pm to 3 pm $350,000

KENSINGTON

20895

3926 Kincaid Ter 1 pm to 4 pm $829,000

4417 Franklin St 1 pm to 3 pm $974,500

4217 Glenridge St 7 pm to 7 pm $2,099,000

9638 Culver St 7 pm to 7 pm $1,400,000

4217 Glenridge St 1 pm to 3 pm $2,099,000

9638 Culver St 1 pm to 4 pm $1,400,000

3920 Washington St 1 pm to 3 pm $1,199,999

LAYTONSVILLE

20882

8808 Primula Dr 7 pm to 7 pm $798,000

24420 Hipsley Mill Rd 1:15 pm to 4 pm $480,000

8808 Primula Dr 1 pm to 3 pm $798,000

7408 Cutty Sark Way 1 pm to 4 pm $599,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10328 Apple Ridge Rd 1 pm to 4 pm $295,000

20113 Harron Valley Way 7 pm to 7 pm $525,000

20113 Harron Valley Way 1:30 pm to 3:30 pm $525,000

7519 Oyster Bay Way 1 pm to 4 pm $535,000

19801 Bazzellton Pl 1 pm to 4 pm $290,000

NORTH BETHESDA

20852

5809 Nicholson Lane #301 7 pm to 7 pm $605,000

21 Luxberry Ct #11 7 pm to 7 pm $575,000

5809 Nicholson Lane #301 1 pm to 4 pm $605,000

21 Luxberry Ct #11 1 pm to 4 pm $575,000

5817 Edson Lane #t4 Noon to 3 pm $479,000

11000 Luxmanor Road 1 pm to 4 pm $1,785,000

6730 Sulky Lane 1 pm to 4 pm $1,210,000

14 Chancelet Ct 1 pm to 4 pm $969,000

11101 Ardwick Dr 7 pm to 7 pm $1,098,000

NORTH POTOMAC

20878

11617 Everglade Ct 1 pm to 4 pm $775,180

16104 Nursery Lane 1 pm to 4 pm $1,095,000

15724 Cherry Blossom 2 pm to 4 pm $509,000

11613 Flints Grove Lane 1 pm to 3 pm $824,900

11617 Everglade Ct 7 pm to 7 pm $775,180

OLNEY

20832

18303 Hickory Meadow Dr 2 pm to 4 pm $719,500

4640 Weston Pl 7 pm to 7 pm $400,000

4640 Weston Pl 1 pm to 4 pm $400,000

POTOMAC

20854

11001 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,995,000

10520 Democracy Blvd 1 pm to 4 pm $1,250,000

9117 Bells Mill Rd 1 pm to 4 pm $835,000

11802 Coldstream Dr 2 pm to 4 pm $729,000

1530 Blue Meadow Rd 1 pm to 4 pm $799,000

9204 Stapleford Hall Pl 1 pm to 4 pm $1,599,000

11513 Dahlia Ter 7 pm to 7 pm $1,395,000

7815 Whiterim Ter 7 pm to 7 pm $720,000

8100 Lakenheath Way 7 pm to 7 pm $825,000

11513 Dahlia Ter 1 pm to 4 pm $1,395,000

7815 Whiterim Ter 2 pm to 4 pm $720,000

8100 Lakenheath Way 1 pm to 4 pm $825,000

10612 Tanager Lane 1 pm to 4 pm $949,900

8510 Wilkesboro Lane 2 pm to 4 pm $849,888

2410 Chilham Pl 2 pm to 5 pm $715,000

10605 Macarthur Blvd 1:30 pm to 4 pm $1,099,900

8512 Horseshoe Lane 1 pm to 4 pm $999,500

10601 Deborah Dr 2 pm to 4 pm $798,000

7923 Ivymount Ter 1 pm to 4 pm $749,000

12515 Sycamore View Dr 7 pm to 7 pm $1,875,000

1388 Canterbury Way 7 pm to 7 pm $699,900

10605 Stable Lane 7 pm to 7 pm $1,130,000

11217 River View Dr 1 pm to 3 pm $2,100,000

12713 Maidens Bower Dr 2 pm to 4 pm $999,900

11505 Skipwith Lane 2 pm to 4 pm $1,598,000

9117 Bells Mill Rd 7 pm to 7 pm $835,000

11802 Coldstream Dr 7 pm to 7 pm $729,000

9204 Stapleford Hall Pl 7 pm to 7 pm $1,599,000

10111 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

13311 Brass Ring Pl 3:15 pm to 5 pm $2,150,000

9905 River View Ct 1 pm to 3 pm $2,095,000

12515 Sycamore View Dr 2 pm to 4 pm $1,875,000

1388 Canterbury Way 1 pm to 4 pm $699,900

10605 Stable Lane 1 pm to 4 pm $1,130,000

ROCKVILLE

20850

211 Adclare Rd 1 pm to 3 pm $515,000

10106 Daphney House Way 2 pm to 4 pm $1,079,000

14185 Travilah Rd 1 pm to 4 pm $939,000

10203 Unicorn Way 1 pm to 4 pm $1,249,000

809 Gaither Rd 7 pm to 7 pm $689,900

10 Harvard Ct 2 pm to 4 pm $619,900

13617 Valley Oak Cir 1 pm to 4 pm $1,050,000

432 Redland Blvd 1 pm to 4 pm $585,000

105 King Farm Blvd #f404 1 pm to 4 pm $309,500

809 Gaither Rd 1 pm to 4 pm $689,900

14605 Pommel Dr 7 pm to 7 pm $800,000

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

10036 Vanderbilt Cir 1 pm to 4 pm $549,000

407 Winding Rose Dr 2 pm to 4 pm $615,000

14185 Travilah Rd 7 pm to 7 pm $939,000

10203 Unicorn Way 7 pm to 7 pm $1,249,000

14605 Pommel Dr 1 pm to 3 pm $800,000

20851

1953 Lewis Ave 7 pm to 7 pm $399,900

1953 Lewis Ave 2 pm to 4 pm $399,900

20852

6106 Neilwood Dr 1 pm to 3 pm $3,800

11430 Strand Dr #r-Oo1 1 pm to 3 pm $499,000

11311 Rolling House Rd 7 pm to 7 pm $999,975

11902 Rocking Horse Rd 1 pm to 3 pm $435,000

5911 Barbados Pl #203 2 pm to 4 pm $420,000

11311 Rolling House Rd 1 pm to 3 pm $949,997

11 Vashi Lane 1 pm to 4 pm $590,000

20853

4129 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $874,900

4904 Norbeck Rd 2 pm to 4 pm $879,000

14427 Bauer Dr Noon to 4 pm $468,500

14516 Manor Park Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

4904 Norbeck Road 2 pm to 4 pm $879,000

14005 Shippers Lane 1 pm to 4 pm $485,000

14706 Myer Ter 1 pm to 3 pm $469,900

14516 Manor Park Drive 1 pm to 4 pm $1,200,000

20854

1203 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $789,800

1408 Stratton Dr 1 pm to 4 pm $684,900

20855

5801 Foggy Lane 1 pm to 3 pm $835,000

18900 Woodway Dr 7 pm to 7 pm $600,000

18900 Woodway Dr 1 pm to 3 pm $600,000

SILVER SPRING

20901

10614 Glenwild Rd 1 pm to 3 pm $439,000

306 S Waterford Rd 2 pm to 4 pm $529,000

30 Eastmoor Dr 2 pm to 4 pm $549,000

10414 Lorain Ave 1 pm to 3:30 pm $699,800

20902

10706 Amherst Ave 7 pm to 7 pm $499,000

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $409,900

10706 Amherst Ave 1 pm to 3 pm $499,000

20904

505 Fairhill Dr 1 pm to 4 pm $475,000

12779 Turquoise Ter 2 pm to 4 pm $349,995

20905

1111 Mcneil Lane 2 pm to 4 pm $999,999

14627 Claude Lane 1 pm to 3:30 pm $539,900

1020 Gadsden Ave 1 pm to 3 pm $574,900

2417 Seibel Dr 2 pm to 4 pm $425,000

2417 Seibel Dr 7 pm to 7 pm $425,000

104 Stonegate Dr 1 pm to 4 pm $515,000

20906

14408 Gunstock Ct #4-J Noon to 3 pm $280,000

16221 Whitehaven Rd Noon to 7 pm $1,972,000

15705 Tierra Dr Noon to 2 pm $470,000

12621 Epping Rd 7 pm to 7 pm $369,000

16221 Whitehaven Rd Noon to 3 pm $1,972,000

12621 Epping Rd 1 pm to 4 pm $369,000

1202 Poplar Run Dr 1 pm to 4 pm $499,900

14422 Bel Pre Dr 2 pm to 4 pm $249,900

1202 Poplar Run Drive 1 pm to 4 pm $499,900

20910

2829 Sacks St #sa506 2 pm to 4 pm $529,900

1900 Lyttonsville Rd #1112 1:30 pm to 4 pm $210,000

803 New York Ave 1 pm to 3 pm $659,999

2218 Osborn Dr 7 pm to 7 pm $548,000

1900 Lyttonsville Rd #1112 7 pm to 7 pm $210,000

2218 Osborn Dr 1 pm to 4 pm $548,000

2002 Derby Ridge Lane #4 1 pm to 4 pm $480,000

2621 Holman Ave 1 pm to 3 pm $360,000

TAKOMA PARK

20912

411 Lincoln Ave 1 pm to 4 pm $699,900

706 Devonshire Rd Noon to 2 pm $450,000

6424 Sligo Mill Rd 1 pm to 4 pm $585,000

7507 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $539,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11408 Rosedale Lane 7 pm to 7 pm $365,000

11408 Rosedale Lane 1 pm to 3 pm $365,000

BOWIE

20715

14104 Westholme Ct 1 pm to 4 pm $425,000

14104 Westholme Ct 7 pm to 7 pm $425,000

20721

10412 Beacon Ridge Dr #203 1 pm to 3 pm $160,000

COLLEGE PARK

20740

10124 52nd Ave 1 pm to 4 pm $339,900

10124 52nd Ave 7 pm to 7 pm $339,900

FORT WASHINGTON

20744

5744 Everhart Pl 11 am to 1 pm $265,000

228 Emerald Hill Dr Noon to 2 pm $375,000

8205 Waterside Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

GLENN DALE

20769

6900 Greenwood Dr 1 pm to 4 pm $299,900

6900 Greenwood Dr 7 pm to 7 pm $299,900

6904 Glenn Dale Rd 11 am to 1 pm $439,999

6904 Glenn Dale Road 11 am to 1 pm $439,999

GREENBELT

20770

7923 Mandan Rd #303 3 pm to 4:30 pm $1,900

LANDOVER

20785

8410 Gibbs Way 1 pm to 4 pm $384,900

OXON HILL

20745

6009 Terrell Ave 1 pm to 3 pm $321,000

615 Sprintsail Way #71 Noon to 2 pm $668,000

851 Regents Sq 1 pm to 4 pm $610,000

6565 Bock Ter 2 pm to 4 pm $359,000

RIVERDALE

20737

5822 63rd Ave Noon to 3 pm $250,000

UNIVERSITY PARK

20782

4102 Van Buren St 2 pm to 4 pm $520,000

4102 Van Buren St 7 pm to 7 pm $520,000

UPPER MARLBORO

20772

5103 Mapleshade Lane Noon to 3 pm $319,900

12317 Putters Ct 1 pm to 4 pm $535,000

9004 Cheval Lane 1 pm to 4 pm $249,900

5338 Eleanor Brooke Way 1 pm to 3 pm $270,000

5201 Trotters Glen Dr 2 pm to 4 pm $485,000

20774

14121 Silver Teal Way 1 pm to 3 pm $337,000

2701 Ritchie Marlboro Rd 1 pm to 4 pm $295,000

214 Bottsford Ave 1 pm to 3 pm $685,000

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

21953 Oscar Hayden Rd 12:30 pm to 2:30 pm $289,000

37230 Bushwood Wharf Rd 2 pm to 4 pm $340,000

LEONARDTOWN

20650

41820 Eastwick Lane #3201 10:30 am to 12:30 pm $219,900

LEXINGTON PARK

20653

21394 Arum Pl 2 pm to 4:30 pm $2,500