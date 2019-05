Here’s a list of open houses taking place May 11-12 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

971 Running Brook Way 10:30 am to Noon $475,000

805 Coxswain Way #202 10 am to Noon $315,000

923 Boom Way Noon to 2 pm $349,000

2002 Monticello Dr 11 am to 2 pm $775,000

1962 Marconi Cir 1 pm to 3 pm $299,000

1808 Francis Ct 11 am to 4 pm $629,990

4 Ridge Road 1 pm to 3 pm $1,599,000

2631 Greenbriar Lane Noon to 2 pm $675,000

2702 Judson Pl Noon to 3 pm $489,000

615 Admiral Dr #208 (Door #5208) Noon to 2 pm $260,000

1318 Hawkins Lane Noon to 3 pm $474,900

9 Shipwright St 1 pm to 4 pm $2,100,000

16 Woodlawn Ave 3 pm to 5 pm $524,900

18 S Cherry Grove Avenue Noon to 2 pm $779,000

11 Southgate Avenue 1 pm to 3 pm $1,995,000

4 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

5 Ridge Road 1 pm to 3 pm $1,295,000

135 S Homeland Ave Noon to 2 pm $569,000

1959 Valley Rd 1 pm to 3 pm $399,900

765 Howards Loop 11:30 am to 1:30 pm $355,000

21403

107 Gardner Dr 11 am to 1 pm $400,000

3130 Clarendon Dr 1 pm to 3 pm $625,000

1229 Washington Dr 2 pm to 4 pm $295,000

1030 Sandpiper Lane 11 am to 2 pm $864,900

309 Hillsmere 11 am to 1 pm $439,000

126 Quiet Waters Pl Noon to 2 pm $340,000

1 Enclave Ct 11 am to 4 pm $624,990

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $539,000

30 Enclave Ct 11 am to 3 pm $543,009

28 Enclave Ct 11 am to 3 pm $499,361

118 Lee Dr 11 am to 3 pm $420,000

509 Hillsmere Drive Noon to 2 pm $625,000

407 Chester Avenue 1 pm to 3 pm $710,000

1109 Van Buren Street 11 am to 1 pm $380,000

1131 Bay Ridge Rd 1 pm to 3 pm $679,000

7 President Point Dr #b2 Noon to 2 pm $640,000

1010 Cedar Ridge Ct Noon to 2 pm $255,000

2703 Ogleton Rd 1 pm to 3 pm $439,000

21409

1218 Green Holly Dr 11 am to 1 pm $387,000

1509 Feral Dae Lane #5-203 1 pm to 3 pm $399,900

2008 Kenwood Road 2 pm to 4 pm $920,000

1096 Skyway Drive 11 am to 3 pm $340,000

601 Canal Lane Noon to 2 pm $649,000

1096 Skyway Dr 11 am to 3 pm $340,000

1008 Shady Side Ct Noon to 2 pm $370,000

1424 Brewer Rd 1 pm to 3 pm $699,999

ARNOLD

21012

270 Yale Ct 2 pm to 4 pm $449,000

554 Moorings Cir 2 pm to 4 pm $649,900

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1220 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $449,990

97 Shadbush Way 11 am to 4 pm $599,990

1228 Hickory Hill Cir Noon to 3 pm $580,005

636 Bay Green Dr Noon to 2 pm $579,000

508 Macmillan Court 1 pm to 3 pm $449,500

981 Shore Acres Road 1 pm to 3 pm $475,000

1069 Shore Acres Rd 1 pm to 3 pm $998,000

CHURCHTON

20733

1029 Rodgers Rd 2 pm to 4 pm $437,000

5500 Carvel St 1 pm to 4 pm $525,000

CROFTON

21114

1486 Vineyard Ct 11 am to 2 pm $234,999

1705 Walleye Dr 1 pm to 3 pm $310,000

1736 Tedbury St Noon to 2 pm $445,000

1731 Friar Ct Noon to 2:30 pm $574,900

2455 Nantucket Dr Noon to 2 pm $265,000

CROWNSVILLE

21032

738 Honeysuckle Trl 10 am to Noon $2,300

1311 Saint Pauls Way 10 am to Noon $1,085,000

CURTIS BAY

21226

7909 River Rock Way Noon to 2 pm $310,000

224 Greenland Beach Rd 1 pm to 3 pm $595,000

DAVIDSONVILLE

21035

1276 Lavall Dr Noon to 2 pm $525,000

DEALE

20751

806 Grazing Field Way Noon to 2 pm $439,900

EDGEWATER

21037

3942 Honeysuckle Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

304 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $464,990

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $449,990

212 May Lane 11 am to 1 pm $899,000

1212 Cedar Lane Noon to 2 pm $319,000

730 Great Heron Dr 11 am to 1 pm $624,900

1617 Shore Drive 11 am to 1 pm $424,900

1831 Shore Drive 1 pm to 3 pm $289,000

920 Holly Ave 2 pm to 4 pm $339,000

1622 Oldtown Rd 11 am to 1 pm $365,000

GAMBRILLS

21054

1464 Tana Lane 1 pm to 3 pm $549,000

623 Highland Farms Cir 1 pm to 3 pm $625,000

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1508 Sirani Lane E Noon to 4 pm $699,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

2386 Mount Tabor Rd 1 pm to 3 pm $475,000

GLEN BURNIE

21060

8 Inglenook Ct Noon to 2 pm $569,000

533 Bluffton Dr Noon to 2 pm $389,000

206 Water Fountain Ct #301 11 am to 1 pm $169,900

6800 Rapid Water Way #102 1 pm to 3 pm $180,000

6703 Rapid Water Way #204 11:30 am to 2 pm $159,900

1116 Wynbrook Rd 11 am to 2 pm $293,900

414 Ocracoke Way 10 am to Noon $409,900

7257 Stallings Dr 1 pm to 3 pm $330,000

505 Bluffton Dr 1 pm to 3 pm $400,000

21061

298 Cross Creek Dr 1 pm to 4 pm $340,999

1436 Rowe Dr Noon to 3 pm $305,000

HANOVER

21076

2718 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $419,665

2704 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $424,525

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7614 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $341,540

7730 Rotherham Dr 1 pm to 3 pm $485,000

3012 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $408,990

7914 Patterson Way 1 pm to 4 pm $399,990

7244 Wright Rd 11 am to 4 pm $533,205

3002 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $409,990

3008 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $407,990

3006 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $395,990

3004 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $388,990

7956 Patterson Way 1 pm to 4 pm $412,990

2924 Timberneck Way Noon to 3 pm $448,990

6472 Anderson Ave 1 pm to 3 pm $409,900

2816 Etley Ct #13 11:30 am to 5:30 pm $367,085

7834 Bakers Creek Lane #69 11:30 am to 5:30 pm $449,990

7836 Bakers Creek Lane #68 11:30 am to 5:30 pm $489,990

1905 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

2265 Brimstone Pl 1 pm to 4 pm $440,000

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

7150 Wedmore Ct 1 pm to 3 pm $589,900

2916 Koens Ct 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

HARWOOD

20776

743 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $995,000

LAUREL

20707

312 Carroll Ave Noon to 2 pm $320,000

14518 Parkgate Dr 1:30 pm to 4 pm $680,000

6807 Brooklyn Bridge Rd 1 pm to 3 pm $374,999

20723

8750 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $595,000

9760 June Flowers Way 2 pm to 4 pm $479,000

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

9180 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $571,390

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $559,990

8321 Sweet Cherry Lane 2 pm to 4 pm $625,000

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $601,345

9307 Butterfield Grove Lane 11 am to 2 pm $519,850

9944 Cypress Way Noon to 2 pm $1,050,000

20724

3529 Piney Woods Pl #i304 12:30 pm to 2:30 pm $242,900

LINTHICUM

21090

303 Sycamore Rd 1 pm to 3 pm $319,000

410 Laura Ave Noon to 3 pm $249,900

LOTHIAN

20711

150b Konrad Morgan Noon to 3 pm $58,900

MILLERSVILLE

21108

782 Springbloom Dr 1 pm to 3 pm $675,000

8309 Hope Point Ct Noon to 3 pm $624,999

8 Arrowleaf Dr 2 pm to 4 pm $450,000

8342 Elm Rd 1 pm to 3 pm $429,900

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

2263 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $449,990

2235 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $393,990

2264 Commissary Cir 2:30 pm to 4 pm $320,000

542 Greencrest Lane Noon to 3 pm $268,000

2627 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

2629 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $639,990

2718 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $539,900

2714 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $559,900

Lot 20 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $749,900

2304 Mourning Dove Dr Noon to 2 pm $589,000

2545 Vireo Ct Noon to 2 pm $409,900

PASADENA

21122

8217 Champion Ct 3 pm to 5 pm $555,000

928 8th St Noon to 3 pm $319,900

306 Gold Brush Way 1 pm to 3 pm $574,900

1644 Wall Dr Noon to 2 pm $385,000

331 Eagle Hill Rd 11 am to 3 pm $649,000

7904 Meridian Dr 11 am to 4 pm $649,990

8940 Sahalee Ct 1 pm to 3 pm $849,990

8339 Capel Dr 1 pm to 4 pm $469,900

2310 228th St 3 pm to 5 pm $425,000

319 Eagle Hill Rd 11 am to 1 pm $545,000

7840 Acorn Bank 1 pm to 3 pm $369,900

7641 Jeannine Ave Noon to 2 pm $649,900

SEVERN

21144

0 Venice Lane 1 pm to 4 pm $374,990

Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7725 Venice Lane 1 pm to 4 pm $394,990

520 Highmeadow Dr 1 pm to 3:45 pm $521,775

592 Pasture Brook Rd 1 pm to 3 pm $550,000

1137 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $361,990

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

1141 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $341,990

1136 Carinoso Cir 1 pm to 3 pm $350,000

1414 Cowsill Dr 1 pm to 3 pm $569,900

1412 Cowsill Dr 1 pm to 3 pm $569,900

7858 Sunhaven Way 1 pm to 3 pm $549,900

8025 Battersea Pl 2 pm to 4 pm $539,900

7841 Clark Station Rd 1 pm to 5 pm $273,000

1331 Ava Rd 11 am to 1 pm $349,420

SEVERNA PARK

21146

661 Shore Rd 1 pm to 3 pm $1,190,000

117 Marlbrook Rd 1 pm to 3 pm $877,510

132 Wye Oak Ct 1 pm to 3 pm $515,000

322 N Putney Way 1 pm to 3 pm $750,000

475 Blackshire Rd 1 pm to 3 pm $474,900

641 Thomas Way Noon to 2 pm $465,000

134 Wild Oak Rd 1 pm to 3 pm $449,000

SHADY SIDE

20764

4911 Lerch Dr 10 am to Noon $435,000

1228 Hayes Rd 1 pm to 3 pm $575,000

1211 Juniper St 10 am to Noon $409,900

1218 Juniper St 10 am to Noon $409,900

1240 Pine Ave 1 pm to 4 pm $344,700

1637 Columbia Beach Rd 1 pm to 3 pm $269,700

WEST RIVER

20778

4907 W Chalk Point Rd Noon to 3 pm $895,000

5130 Chalk Point Rd 11 am to 1 pm $264,990

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2237 Ivy Lane #5 11 am to 1 pm $258,000

8013 Forest Ridge Dr #5 11 am to 2 pm $258,000

DOWELL

20629

14228 Foxhall Rd #18 1 pm to 4 pm $369,900

HUNTINGTOWN

20639

2801 Queensberry Dr 11 am to 1 pm $574,900

3171 Huntsman Dr Noon to 3 pm $579,900

LUSBY

20657

11031 George St Noon to 2 pm $395,000

NORTH BEACH

20714

3615 Glouster Dr 12:30 pm to 2:30 pm $315,000

3632 Bedford Dr 11 am to 1 pm $330,000

PORT REPUBLIC

20676

515 Theophilus Ct Noon to 3 pm $235,000

PRINCE FREDERICK

20678

1810 Birds Nest Lane 2 pm to 4 pm $480,000

ST. LEONARD

20685

1326 Balsam St 11 am to 2 pm $249,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1718 Catherine Fran Dr Noon to 1:30 pm $415,000

BRANDYWINE

20613

12001 Lusbys Lane 3 pm to 5 pm $379,900

13201 Whitaker Park Dr 1 pm to 4 pm $619,000

16020 Meandering Dr 1 pm to 4 pm $639,000

BRYANS ROAD

20616

6581 Rothschild Pl 1 pm to 4 pm $315,000

LA PLATA

20646

6775 Glen Albin Rd 2:30 pm to 3:30 pm $1,650

6142 Simms Dr Noon to 2 pm $579,000

1015 Glen Oak Ct Noon to 3 pm $439,990

72 Winners Cir 2 pm to 4 pm $399,900

3037 Wildflower Dr 1 pm to 3 pm $420,000

400 Hickory Cir 1 pm to 4 pm $385,000

MECHANICSVILLE

20659

29602 Dogwood Cir 1 pm to 4 pm $398,000

NEWBURG

20664

13588 Simms Lane 1 pm to 3 pm $349,500

POMFRET

20675

8795 Lowell Rd 2 pm to 4 pm $449,900

PORT TOBACCO

20677

7725 Elaine Ct Noon to 3 pm $489,000

WALDORF

20601

3595 Fossilstone Pl 1 pm to 4 pm $325,000

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $299,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $414,990

2301 Ironwood Dr Noon to 2 pm $289,900

9744 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $337,550

0 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $314,990

9748 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $331,603

9736 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $334,327

9716 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $333,440

9714 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $315,840

9712 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $321,940

9710 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $339,750

9732 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $321,940

9728 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $336,990

9724 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $318,415

10037 Selkie Lane 1 pm to 4 pm $459,990

3600 Yorktown Dr 1 pm to 3 pm $305,000

20602

303 Bucknell Cir 11 am to 1 pm $329,900

2962 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $321,925

4260 Queen Ct Noon to 3 pm $189,900

5521 Mighty Casey Ct Noon to 3 pm $479,000

2134 Duckwalk Ct 2 pm to 4 pm $299,900

802 Kenyon Ave Noon to 3 pm $299,000

5681 River Shark Lane 11 am to 1 pm $415,000

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

3308 Captain Dement Dr 2 pm to 4 pm $349,900

9343 Talister Ct 11 am to 3 pm $439,900

11329-C Snow Owl Pl 11 am to 1 pm $270,000

5917 Walleye Ct 1 pm to 3 pm $369,900

8520 Glista Pl 1 pm to 3 pm $429,999

WHITE PLAINS

20695

3566 Threshfield St 2 pm to 4 pm $450,000

5580 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $459,990

5096 Atlantis Lane 11 am to 1 pm $430,000

5347 Tweeddale Pl 11 am to 1 pm $324,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $324,900

BRUNSWICK

21716

323-325 E Potomac St 1 pm to 3 pm $249,000

1309 Pennington Dr 11 am to 3 pm $361,053

1220 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $324,990

1219 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $304,990

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $344,999

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $389,999

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

1331 Wheatley Dr Noon to 4 pm $489,999

FREDERICK

21701

320 Willow Ave 11 am to 1 pm $319,800

7859 Wormans Mill Rd 2 pm to 4 pm $329,999

22 W 4th St 11 am to 1 pm $449,900

117 Catoctin Ave 2 pm to 4 pm $324,900

1456 Trafalgar Lane 1 pm to 4 pm $330,000

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,900

609 Gillespie 11 am to 5 pm $381,244

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $399,800

8176 Claiborne Dr 11 am to 1 pm $349,900

2009 William Franklin Dr Noon to 2 pm $430,000

2237 W Greenleaf Dr Noon to 2 pm $394,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $449,553

2518 Rocky Pointe Ct 10 am to 1 pm $449,999

2413 Lakeside Dr 1 pm to 4 pm $285,000

7211 James I Harris Memorial Dr 1 pm to 3 pm $399,000

2103 Wayside Dr #2a 2 pm to 4 pm $170,000

8398 Buckeye Ct 2 pm to 4 pm $515,000

2211 Independence St Noon to 2 pm $424,900

21703

5976 Krantz Dr 1 pm to 4 pm $297,990

6436 Alan Linton Blvd E Noon to 2 pm $274,900

5670 Wade Ct #b 1 pm to 3 pm $174,900

5004 Snow Dr 1 pm to 3 pm $384,900

7116 Collinsworth Pl 1 pm to 3 pm $274,900

5105 Continental Dr 11 am to 5 pm $515,900

21704

3647 Islington St 1 pm to 3 pm $379,900

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $415,000

MIDDLETOWN

21769

2 Gaver Way 1 pm to 3 pm $649,900

3613 Westchester Ct 1 pm to 4 pm $627,900

MONROVIA

21770

4105 Lynn Burke Rd 1 pm to 3 pm $424,900

4712 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $399,990

4720 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $374,990

MOUNT AIRY

21771

4830 Marianne Dr 1 pm to 4 pm $610,000

6550 Challedon Cir 11 am to 1 pm $799,900

802 N Warfield Dr 1 pm to 3 pm $369,900

1311 Crossbow Rd Noon to 2 pm $480,000

13684 Samhill Dr 1 pm to 4 pm $569,900

4830 Marianne Drive 1 pm to 4 pm $610,000

2323 Gillis Rd 2 pm to 4 pm $619,900

14931 Chelsea Cir 1 pm to 3 pm $529,900

NEW MARKET

21774

6754 Woodridge Rd 1 pm to 3 pm $534,300

404 Tailor St 2:15 pm to 5:30 pm $485,900

URBANA

21704

4722 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $374,990

WALKERSVILLE

21793

209 Silverstone Dr Noon to 2 pm $329,900

30 Georgetown Rd 2 pm to 4 pm $279,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6405 Richardson Farm Lane 2 pm to 4 pm $765,000

13768 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $1,475,000

COLUMBIA

21044

5488 Cedar Lane #c2 Noon to 2 pm $1,500

10494 Fair Oaks 3 pm to 5 pm $478,000

10578 Faulkner Ridge Cir #5a1 1 pm to 3 pm $189,900

7025 Garden Walk 1 pm to 3 pm $639,000

5060 Beatrice Way 10 am to Noon $419,900

21045

6318 Raritan Ct 2 pm to 4 pm $340,000

7428 Sweet Clover 11 am to 2 pm $314,999

9434 Farewell Rd 2 pm to 4 pm $389,900

6141 Golden Bell Way 11:30 am to 1:30 pm $574,900

7061 Knighthood Lane 1 pm to 3 pm $265,000

9084 Wild Apple Ct 1 pm to 3 pm $434,250

5714 Old Buggy Ct Noon to 2 pm $437,500

9734 Basket Ring Rd 1 pm to 3 pm $290,000

5401 Lightning View Rd 1 pm to 3 pm $370,000

21046

6705 Allview Dr 1 pm to 3 pm $425,000

7359 Hidden Cv Noon to 3 pm $419,900

DAYTON

21036

14612 Triadelphia Mill Rd 1 pm to 3 pm $919,000

ELKRIDGE

21075

7298 Elkridge Crossing Way 1 pm to 3 pm $439,900

7806 Windrow Ct 1 pm to 3 pm $350,000

6122 Clements Lane 1 pm to 3 pm $619,900

7868 Marioak Dr 11 am to 2 pm $269,900

6150 Shadywood Rd #401 1 pm to 3 pm $315,000

7134 Water Oak Rd #246 1 pm to 3 pm $325,000

ELLICOTT CITY

21042

9707 Bridgewater Ct 2 pm to 4 pm $639,900

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

11633 Quarterfield Dr 1 pm to 3 pm $1,199,900

9337 Millbrook Rd Noon to 2 pm $429,900

9709 Gudel Dr 2 pm to 4 pm $665,000

3017 Katherine Pl Noon to 2 pm $624,900

3429 Font Hill Dr 1 pm to 3:30 pm $499,900

3112 Mullineaux Lane 1 pm to 3 pm $749,500

11049 Hunters View Rd Noon to 2 pm $1,100,000

11033 Hunters View Rd 1 pm to 3 pm $1,075,000

10330 Verdi Ct Noon to 5 pm $639,990

3517 Font Hill Dr 2 pm to 4 pm $598,000

21043

2498 Vineyard Springs Way #02 11:30 am to 5:30 pm $764,990

4846 Bonnie View Ct 1 pm to 3 pm $445,000

8493 Falls Run Rd #b Noon to 2 pm $215,000

7527 Serena Dylan Way 1 pm to 4 pm $674,990

4507 Rolling Mdws 1 pm to 3 pm $535,999

5303 Ambrosia Dr Noon to 2 pm $675,000

5023 Amber Meadow Vis 1 pm to 3 pm $750,000

9825 Sawmill Branch Trl 2 pm to 4 pm $699,990

8705 Haycarriage Ct 1 pm to 3 pm $562,500

FULTON

20759

7812 Blue Ribbon St 1 pm to 3 pm $825,000

7575 Morris St 1 pm to 3 pm $615,000

7541 Cherry Tree Dr 1 pm to 3 pm $570,000

GLENELG

21737

14845 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $824,800

GLENWOOD

21738

14557 Mustang Path 1 pm to 3 pm $799,900

3312 Shady Lane 1 pm to 3 pm $475,000

HIGHLAND

20777

13436 Allnutt Lane 1 pm to 3 pm $998,000

13440 Allnutt Lane 1 pm to 3 pm $850,000

JESSUP

20794

8194 Hicks Rd 1 pm to 4 pm $399,000

7552 Arundel Woods Dr 1 pm to 3 pm $609,900

8238 Lincoln Dr 1 pm to 3 pm $439,500

WOODBINE

21797

15216 Bucks Run Dr 1 pm to 3 pm $785,000

Lot 4 Old Frederick Rd Noon to 3 pm $949,900

3169 Lorenzo Lane 1 pm to 3 pm $1,199,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

16612 Sea Island Ct 1 pm to 3 pm $975,000

BARNESVILLE

20838

22611 Old Hundred Rd Noon to 2 pm $995,000

BETHESDA

20814

5225 Pooks Hill Rd #719 North 2 pm to 4 pm $165,900

5308 Huntington Pkwy 2 pm to 4 pm $1,095,000

9705 Barrister Ct 2 pm to 4 pm $829,000

148 Winsome Cir #everett Lot 161 1 pm to 4 pm $1,246,892

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,395,000

5450 Whitley Park Ter #hr-108 1 pm to 3 pm $289,000

10649 Montrose Ave #m-103 Noon to 2 pm $395,000

7710 Woodmont Ave #401 2 pm to 3 pm $2,995

20815

7111 Woodmont Ave #814 2 pm to 4 pm $355,000

20816

6418 Broad St 2 pm to 4 pm $1,475,000

5211 Nahant St 1 pm to 4 pm $849,000

5614 Knollwood Rd 1 pm to 3 pm $1,095,000

20817

6215 Goodview St 1 pm to 4 pm $1,049,000

8702 Bellwood Rd 1 pm to 3 pm $1,425,000

5907 Aberdeen Rd 2 pm to 4 pm $2,400,000

7726 Seven Locks Rd 1 pm to 3 pm $775,000

7514 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

7015 Arandale Rd 2 pm to 4 pm $2,230,000

6602 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $799,870

8810 Earl Ct 1 pm to 3 pm $1,170,000

9606 Wadsworth Dr 1 pm to 3 pm $789,000

8703 Bellwood Rd 2 pm to 4 pm $1,645,000

6004 Maiden Lane 1 pm to 3 pm $1,775,000

7517 Glennon Dr 1 pm to 4 pm $899,900

8600 Jefferson St 1 pm to 4 pm $1,149,500

6605 Rannoch Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

6507 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,999,998

BOYDS

20841

14301 Richter Farm Rd 1 pm to 4 pm $715,000

21944 Greenbrook Dr 2 pm to 4 pm $695,000

BROOKEVILLE

20833

121 Brinkwood Rd 2 pm to 4 pm $700,000

2710 Owens Rd 1 pm to 4 pm $765,000

21240 New Hampshire Ave 11 am to 1:30 pm $829,000

3423 Gregg Rd 1 pm to 3 pm $654,900

19225 Abbey Manor Dr 2 pm to 4 pm $799,000

BURTONSVILLE

20866

2806 Cabin Creek Dr 1 pm to 3 pm $580,000

CHEVY CHASE

20815

2703 Colston Dr 2 pm to 4 pm $775,000

12 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,699,000

3657 Chevy Chase Lake Dr #stanford Lot 34 1 pm to 4 pm $1,549,592

4242 East West Hwy #505 1 pm to 3 pm $270,000

8304 Twin Forks Lane 1 pm to 3 pm $1,749,000

7034 Strathmore St #305 2 pm to 4 pm $335,000

7402 Meadow Lane 2 pm to 4 pm $2,195,000

3907 Aspen St 2 pm to 4 pm $1,750,000

CLARKSBURG

20871

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,342

11870 Little Seneca Pkwy #1282 1 pm to 3 pm $355,000

23134 Newcut Rd 2 pm to 4 pm $649,900

23107 Robin Song Dr 2 pm to 5 pm $409,900

11882 Country Squire Way Noon to 2 pm $434,988

14212 Jaeger Rd Noon to 5 pm $499,000

12712 Grand Elm St 2 pm to 4 pm $685,000

DERWOOD

20855

7736 Barnstable Pl 1 pm to 4 pm $545,000

17925 Teri Dr 1 pm to 4 pm $699,000

GAITHERSBURG

20877

106 Duvall Lane #51-303 1 pm to 3 pm $90,000

20878

45 Longmeadow Dr 1 pm to 4 pm $373,900

744 Quince Orchard Blvd #p-1 1 pm to 3 pm $114,900

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

301 White Ash Pl 1 pm to 3 pm $439,500

625 Linslade Mews 1 pm to 4 pm $624,990

926 Featherstone St 1 pm to 4 pm $664,900

20879

18728 Falling River Dr 1 pm to 3 pm $339,000

20882

6437 Stream Valley Way 1 pm to 3 pm $730,000

21604 1st St 10 am to Noon $449,990

8601 Warfield Rd 1 pm to 4 pm $469,900

26201 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $675,000

20886

20322 Butterwick Way 1 pm to 4 pm $419,999

GARRETT PARK

20896

10801 Keswick St 2 pm to 4 pm $1,099,900

GERMANTOWN

20874

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20319 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $465,695

20321 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $459,000

13482 Ansel Ter 1 pm to 3 pm $413,900

18904 Ferry Landing Cir 1 pm to 4 pm $314,000

13805 Crosstie Dr 1 pm to 3 pm $315,000

14046 Rockingham Rd 2 pm to 4 pm $435,000

13127 Wonderland Way #12-129 2 pm to 4 pm $199,900

19801 Celebration Way 1 pm to 3 pm $450,000

18465 Stone Hollow Dr 2 pm to 4 pm $289,900

23 Lake Park Ct #973 1 pm to 3 pm $369,000

13413 Lowfield Ter 1 pm to 3 pm $345,000

20876

12218 Milestone Manor Lane 1 pm to 3 pm $514,000

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $499,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $499,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

20303 Crown Ridge Ct 1 pm to 3 pm $549,999

19900 Appledowre Cir #128 1 pm to 4 pm $219,900

HYATTSVILLE

20782

3808 Oliver St 1 pm to 4 pm $359,900

KENSINGTON

20895

3201 Blueford Rd 1 pm to 3 pm $475,000

3100 Mccomas Ave Noon to 3 pm $450,000

4006 Spruell Dr 1 pm to 3 pm $630,000

5005 Flanders Ave Noon to 2:30 pm $594,000

3514 Perry Ave 11 am to 1 pm $550,000

9701 Hill St 2 pm to 4 pm $1,249,000

3550 Raymoor Rd Noon to 4 pm $1,499,000

11207 Dewey Rd 1 pm to 3 pm $510,000

4731 Saul Rd 1 pm to 3 pm $769,900

LAYTONSVILLE

20882

24221 Primula Ct 1 pm to 4 pm $829,900

21115 Dwyer Ct 11 am to 3 pm $1,049,000

8401 Plum Creek Dr Noon to 3 pm $575,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20005 Lumaryn Pl 2 pm to 4 pm $290,000

10112 Gravier Ct 11 am to 1 pm $455,000

9416 Fern Hollow Way 1 pm to 5 pm $334,900

NORTH BETHESDA

20852

11031 Earlsgate Lane 2 pm to 4 pm $1,029,000

6730 Sulky Lane 1 pm to 3 pm $1,195,000

11100 Huntover Dr 1 pm to 3 pm $1,395,000

11108 Luxmanor Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

11710 Old Georgetown Rd #427 1 pm to 3 pm $429,900

NORTH POTOMAC

20878

15237 Dufief Dr Noon to 2 pm $600,000

10900 Forest Ridge Ter 2 pm to 4 pm $875,000

OLNEY

20832

4508 Random Ridge Cir 2 pm to 4 pm $830,000

2254 Wintergarden Way 1 pm to 3 pm $464,900

POOLESVILLE

20837

22 Hackett Ct Noon to 2 pm $799,900

20008 Hickman Way Noon to 2 pm $628,500

19603 Lewis Orchard Lane 1 pm to 4 pm $980,000

POTOMAC

20854

10945 Broad Green Ter Noon to 4 pm $874,900

10410 Gary Rd 1 pm to 4 pm $899,900

10820 Whiterim Dr 1 pm to 3 pm $435,000

9204 Stapleford Hall Pl 2 pm to 4 pm $1,495,000

9037 Wandering Trail Dr 2 pm to 4 pm $749,000

9916 Sorrel Ave Noon to 2 pm $1,089,000

ROCKVILLE

20850

3 Yellow Plum Ct 1 pm to 4 pm $999,000

1019 Neal Dr 11:30 am to 4 pm $459,900

1505 Defoe St 1 pm to 3 pm $689,000

223 W Montgomery Ave 1 pm to 3 pm $899,000

610 Burgundy Dr 1 pm to 4 pm $339,000

708 Fordham St 1:30 pm to 4 pm $659,000

20851

1906 Gainsboro Rd Noon to 2 pm $374,900

5812 Wainwright Ave 1 pm to 3 pm $389,000

20852

10723 Hampton Mill Ter #220 Noon to 3 pm $1,800

5032 Cloister 2:15 pm to 5:30 pm $719,900

6709 Arroyo Ct 2 pm to 4 pm $1,795,000

10201 Grosvenor Pl #1618 Noon to 2 pm $199,500

10201 Grosvenor Pl #415 2 pm to 4 pm $215,000

20853

4415 Faroe Ct Noon to 4 pm $415,000

14712 Georgia Ave 2 pm to 4 pm $799,900

14818 Carrolton Rd 1 pm to 3 pm $895,000

13210 Turkey Branch Pkwy Noon to 2 pm $419,000

5505 Burnside Dr Noon to 3 pm $309,900

4306 Pinetree Rd 1:30 pm to 4 pm $529,900

20854

1275 Bartonshire Way 1 pm to 3 pm $685,000

20855

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $649,935

18303 Muncaster Rd 1 pm to 3 pm $975,000

5601 Silo Hill Ct Noon to 3 pm $849,990

SILVER SPRING

20901

9213 Wendell St 2 pm to 4 pm $710,000

9515 Seminole St 2 pm to 4 pm $549,000

1101 Loxford Ter 2 pm to 4 pm $439,000

9011 Flower Ave 1 pm to 3 pm $549,900

10416 Tenbrook Dr 1 pm to 3 pm $448,000

10708 Lockridge Dr 1 pm to 3 pm $424,900

818 Malibu Dr Noon to 2 pm $440,000

10809 Margate Rd 1 pm to 3 pm $485,000

9613 Brunett Ave 2 pm to 4 pm $825,000

20904

13413 Locksley Lane 2 pm to 4 pm $535,000

3016 Shepperton Ter 1 pm to 2:30 pm $1,775

20905

302 Cloverly Forest Dr 2 pm to 4 pm $674,999

2 Redgate Ct 2 pm to 4 pm $716,000

20906

15101 Interlachen Dr #1-108 1 pm to 3 pm $185,000

20910

9220 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $890,000

606 Thayer Ave 11 am to 2 pm $539,500

9502 Black Oak Ct 1 pm to 3 pm $849,995

604 Thayer Ave 12:30 pm to 3:30 pm $564,500

TAKOMA PARK

20912

7309 Wildwood Dr 2 pm to 4 pm $570,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

9224 Willow Lane 1:30 pm to 4 pm $535,000

BELTSVILLE

20705

11340 Frances Dr 11 am to 2 pm $399,000

BOWIE

20715

4010 Wakefield Lane 11 am to 1 pm $425,000

3422 Memphis Lane 1 pm to 2 pm $385,000

20716

1009 Pembridge Ct Noon to 2 pm $420,000

20720

12616 Henderson Chapel Lane 11 am to 1 pm $679,000

4905 Sundown Cir Noon to 2 pm $710,000

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

20721

15003 Jorrick Ct Noon to 4 pm $475,000

11601 Whittier Rd 11 am to 1 pm $299,999

11307 Indian Wells Lane 1 pm to 3 pm $420,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

6316 Foote St Noon to 2 pm $240,000

1217 Quo Ave 1 pm to 3 pm $294,900

7722 Beechnut Rd Noon to 3 pm $299,000

417 Cedarleaf Ave 1 pm to 4 pm $269,900

CHEVERLY

20785

3019 Crest Ave 1 pm to 3 pm $390,000

3103 Crest Ave 1 pm to 3 pm $415,000

CLINTON

20735

9250 Piscataway Rd Noon to 3 pm $365,000

6021 Chris Mar Ave 1:30 pm to 4:30 pm $348,000

6922 Briarcliff Dr 1 pm to 3 pm $339,900

6211 Edward Dr 1 pm to 3 pm $289,900

6928 Briarcliff Dr 1 pm to 3 pm $350,000

12601 Piscataway Landing Dr 2 pm to 4 pm $450,000

COLLEGE PARK

20740

5026 Laguna Rd 1 pm to 3 pm $249,900

7318 Edmonston Rd 1 pm to 3 pm $649,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

5911 Addison Ave 1:30 pm to 3:30 pm $309,000

5934 S Hil Mar Cir Noon to 2 pm $235,000

FORT WASHINGTON

20744

9113 Locksley Rd 11:30 am to 3:30 pm $366,000

8927 Bluffwood Lane 2:30 pm to 4:30 pm $378,990

8508 Colonel Seward Dr Noon to 3 pm $599,900

1409 Adams Dr Noon to 2 pm $284,900

1819 Taylor Ave Noon to 2 pm $340,000

507 Bricker Dr Noon to 2 pm $425,000

405 Pine Rd 11 am to 4 pm $434,900

9903 Edgewater Ter 2 pm to 4 pm $499,000

13200 Rhame Dr 1 pm to 3 pm $375,000

2100 Thornknoll Dr 2 pm to 4 pm $479,999

GLENN DALE

20769

10601 Wood Pointe Ct 1 pm to 3 pm $525,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $321,490

1905 Bender Ct Noon to 3 pm $238,900

1510 Sherwood Ct 1 pm to 4 pm $225,000

LANHAM

20706

2730 Zeek Lane 1 pm to 3 pm $300,000

1421 1st St 2 pm to 5 pm $374,999

MOUNT RAINIER

20712

4220 31st St Noon to 3 pm $559,999

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac #618 2 pm to 4 pm $339,990

NEW CARROLLTON

20784

5452 85th Ave #2 1 pm to 3 pm $75,000

OXON HILL

20745

107 N Huron Dr 1 pm to 3 pm $299,000

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

5905 61st Ave Noon to 4 pm $300,000

6211 60th Pl Noon to 3 pm $248,500

SUITLAND

20746

3713 Woodsman Ct 2 pm to 4 pm $290,000

UPPER MARLBORO

20772

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

11500 Carroll Ct 12:30 pm to 3:30 pm $369,000

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

14312 Rectory Lane 1 pm to 4 pm $385,000

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $504,990

4704 King John Way #194 Noon to 5 pm $1,700

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $306,990

3612 Village Dr N Noon to 2 pm $280,000

3211 Old Largo Rd Noon to 3 pm $460,000

10603 Eastland Cir 1 pm to 3 pm $439,900

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $409,990

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $399,990

15211 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $429,575

15221 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $439,205

15213 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $404,045

15219 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $406,045

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $529,990

6000 Richmanor Ter 11:30 am to 2:30 pm $390,000

6004 Richmanor Ter 11:30 am to 2:30 pm $379,000

20774

101 Phoenix Dr 11 am to 6 pm $429,000

6905 St. Ambrose Way 11 am to 6 pm $394,235

3300 Dorstone Pl 1 pm to 3 pm $749,000

9903 New Orchard Dr 1 pm to 3 pm $319,900

1611 Alicia Dr 2 pm to 4 pm $474,900

2804 Beech Orchard Lane 1 pm to 4 pm $619,900

1 Cable Hollow Way Dr Noon to 3 pm $207,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $401,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $216,990

23104 Sweetbay Lane Noon to 3 pm $300,000

HOLLYWOOD

20636

24870 Vista Rd 10 am to Noon $489,900

LEONARDTOWN

20650

23767 Coventry Dr 12:30 pm to 2 pm $517,000

20798 Waterside Dr 10 am to 2 pm $375,000

40580 Candela Pl 1 pm to 3 pm $379,900

LEXINGTON PARK

20653

46052 Gooseneck Dr 1 pm to 3 pm $235,000

22529 Dunleigh Dr Noon to 3 pm $368,000

21963 Stoney Brook Ct 11 am to 1 pm $234,900

PINEY POINT

20674

45168 Lighthouse Rd Noon to 2 pm $424,900

TALL TIMBERS

20690

45054 Troopers Rd 11 am to 1 pm $535,000

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

811 Midship Ct Noon to 12:30 pm $355,000

128 Market St 1 pm to 3 pm $565,000

2551 Jigger Way 1 pm to 3 pm $421,900

21403

514 Burnside Street 1 pm to 3 pm $1,395,000

16 Edgewood Green Ct Noon to 2 pm $284,900

21409

1905 Hidden Point Rd 11 am to 1 pm $1,199,000

ARNOLD

21012

977 Stonington Drive 2 pm to 4 pm $1,199,000

CROFTON

21114

EDGEWATER

21037

430 Walnut Dr 1 pm to 3 pm $499,000

3939 Germantown Rd 1 pm to 3 pm $419,000

HANOVER

21076

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $390,990

2911 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $410,990

2905 Davis Ridge Cts 1 pm to 1 pm $411,990

1552 Rutland Way 1 pm to 3 pm $399,900

LAUREL

20707

1001 Montgomery St 1 pm to 4 pm $361,900

MILLERSVILLE

21108

8237 Hortonia Point Dr Noon to 2 pm $595,400

450 Obrecht Rd 1 pm to 3 pm $459,000

ODENTON

21113

510 Imperial Sq 1 pm to 3 pm $264,900

PASADENA

21122

8476 Greenway Rd 1 pm to 3 pm $244,900

SEVERN

21144

7805 Bastille Rd 1 pm to 3 pm $335,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

8118 Grayden Lane 11 am to 4 pm $1,299,500

7103 General Gage Ct 2 pm to 4 pm $475,000

LA PLATA

20646

1210 Fescue Cir 2 pm to 4 pm $482,000

WALDORF

20603

4722 Hummingbird Dr 2 pm to 4 pm $299,000

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

240 W 5th St 1 pm to 3 pm $299,900

1134 Holden Rd 1 pm to 3 pm $460,000

1604 Dogwood Dr 1 pm to 4 pm $319,900

103-A E 8th St #103a 1 pm to 4 pm $209,900

6015 Etterbee St Noon to 5 pm $319,990

21702

112 Ellingwood Lane Noon to 2 pm $459,900

21703

1416 Grouse Ct 1 pm to 4 pm $349,900

21704

3609 Katherine Way 1 pm to 3 pm $409,900

MIDDLETOWN

21769

5 Groff Ct Noon to 2 pm $499,900

MOUNT AIRY

21771

4058 Sand Trap Ct 1 pm to 3 pm $579,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

11837 Linden Chapel Rd 1 pm to 3 pm $1,000,000

COLUMBIA

21044

6392 Bright Plume Noon to 2 pm $435,000

6396 Bright Plume Noon to 2 pm $400,000

5377 Woodnote Lane 1 pm to 3 pm $750,000

6074 Shepherd Sq 1 pm to 3 pm $315,000

21045

6330 Windharp Way 1 pm to 3 pm $395,000

5453 Hound Hill Ct 2 pm to 4 pm $399,900

9730 Owen Brown Rd 1 pm to 3 pm $450,000

ELLICOTT CITY

21042

4662 Smokey Wreath Way 1 pm to 3 pm $519,900

4713 Columbia Rd 1 pm to 3 pm $363,000

9400 Parsley Dr 1 pm to 3 pm $589,990

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

11005 Hidden Fox Ct 1 pm to 3 pm $900,000

9210 Maple Rock Dr 1 pm to 2 pm $2,750

21043

8458 Rolling Ridge Ct 1 pm to 3 pm $489,900

WOODSTOCK

21163

10960 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $600,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $799,900

10661 Montrose Ave #102 1 pm to 4 pm $349,900

10607 Weymouth St #202 1 pm to 4 pm $289,900

7013 Exfair Rd 1 pm to 3 pm $1,450,000

7612 Exeter Rd 2 pm to 4 pm $2,795,000

4522 Cheltenham Dr 2 pm to 4 pm $2,095,000

5202 Edgemoor Lane 2 pm to 4 pm $2,790,000

20815

6820 Wisconsin Ave #2008 2 pm to 4 pm $449,500

20816

613 Brookes Ridge C 2 pm to 4 pm $3,250,000

5909 Madawaska Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

5705-A Ridgefield Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

5700 Overlea Rd 1 pm to 4 pm $1,300,000

20817

2 Greentree Ct 2 pm to 4 pm $1,348,000

6022 Wilson Lane 1 pm to 4:30 pm $1,799,900

9904 Mayfield Dr 2 pm to 5 pm $874,900

9509 Seddon Rd 2 pm to 4 pm $1,185,000

6901 Rannoch Rd 2 pm to 4 pm $1,549,000

5 Darby Ct 1:45 pm to 4:30 pm $1,449,000

9214 Shelton St 1 pm to 3:30 pm $900,000

7301 Millwood Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

6727 Surreywood Lane Noon to 2 pm $640,000

5609 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $849,000

6311 Bannockburn Dr 1 pm to 4 pm $1,899,499

6734 Surreywood Lane 1 pm to 5 pm $962,000

BOYDS

20841

21807 Seneca Ayr Dr 5 pm to 7 pm $1,850

BROOKEVILLE

20833

20646 New Hampshire Ave 1 pm to 4 pm $875,000

2546 Sutcliff Ter 2 pm to 4 pm $445,000

BURTONSVILLE

20866

13935 Carthage Cir 2 pm to 4 pm $330,000

14344 Hollyhock Way 1 pm to 3 pm $649,900

CABIN JOHN

20818

6 Thorne Rd 2 pm to 4 pm $890,000

CHEVY CHASE

20815

5415 Dorset Ave 1 pm to 3 pm $1,795,000

3901 Woodbine St 1 pm to 3 pm $1,729,000

14 Oxford St 2 pm to 4 pm $2,195,000

3610 East West Hwy 2 pm to 4 pm $1,450,000

3611 Thornapple St 1 pm to 3 pm $1,450,000

CLARKSBURG

20871

23306 Robin Song Dr 2 pm to 4 pm $669,000

23237 W Observation Dr #2227 2 pm to 4 pm $309,900

22396 Heron Neck Ter 1 pm to 4 pm $569,000

DERWOOD

20855

7016 Horizon Ter Noon to 3 pm $300,000

7203 Phelps Hill Ct 2 pm to 4 pm $444,000

8111 Needwood Rd #t104 2 pm to 4 pm $275,000

GAITHERSBURG

20877

8608 Kelso Ter 2 pm to 4 pm $325,000

20878

111 Englefield Dr 1 pm to 3 pm $700,000

477 Tschiffely Square Rd 2 pm to 4 pm $650,000

944 Orchard Ridge Dr #100 1 pm to 4 pm $374,900

415 Beacon Hill Ter 1 pm to 3 pm $460,000

400 Midsummer Dr 2 pm to 4 pm $738,000

213 Kepler Dr 1 pm to 4 pm $635,000

434 Little Quarry Rd 1 pm to 4 pm $559,900

2 Supreme Ct #24-1 2 pm to 4 pm $344,999

302 Tannery Dr 1 pm to 4 pm $719,000

13200 Darnestown Rd 2 pm to 4 pm $635,000

305 Swanton Lane 1 pm to 4 pm $555,900

20879

19825 Cochrane Way 2 pm to 4 pm $469,000

7235 Cypress Hill Dr 11 am to 3 pm $849,000

20882

25233 Bonny Brook Lane 1 pm to 3 pm $799,888

21017 Brooke Knolls Rd 1 pm to 4 pm $789,500

20886

20311 Oyster Bay Ter 2 pm to 4 pm $549,000

10508 Apple Ridge Rd 1 pm to 4 pm $284,900

GERMANTOWN

20874

13529 Sanderling Pl 1 pm to 4 pm $670,000

13965 Lullaby Rd 1 pm to 4 pm $410,000

20876

19940 Appledowre Cir #444 1 pm to 3 pm $227,000

20878

18719 Autumn Mist Dr 1 pm to 3 pm $430,000

KENSINGTON

20895

10811 Hobson St 1 pm to 4 pm $659,000

4412 Brookfield Dr 1 pm to 3 pm $1,365,000

3913 Kincaid Ter 1 pm to 4 pm $679,000

10219 Parkwood Dr 2 pm to 4 pm $649,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9508 Whetstone Dr 1 pm to 4 pm $455,000

NORTH BETHESDA

20852

6201 Poindexter Lane 1 pm to 4 pm $1,795,000

11710 Old Georgetown Rd #1424 1:30 pm to 5 pm $329,000

2 Loganwood Ct 2 pm to 4 pm $716,000

6108 Neilwood Dr 2 pm to 4 pm $1,195,000

NORTH POTOMAC

20878

15105 Quince Orchard Rd 1 pm to 5 pm $460,000

14204 Manifest Way 11 am to 1 pm $450,000

14520 Antigone Dr 2 pm to 4 pm $699,999

OLNEY

20832

2820 Abbey Manor Cir 2 pm to 4 pm $679,000

4520 Prestwood Dr 2 pm to 4 pm $554,999

3613 Dellabrooke St 1 pm to 4 pm $479,900

4301 Scotch Meadow Ct 1:30 pm to 4 pm $575,000

POOLESVILLE

20837

17501 Hoskinson Rd 1 pm to 3 pm $214,900

POTOMAC

20854

9428 Fox Hollow Dr 2 pm to 4 pm $1,188,000

10315 Gary Rd 1 pm to 4 pm $899,000

10709 Stapleford Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,850,000

8412 Kingsgate Rd 1 pm to 4 pm $2,299,000

11705 Admirals Ct 1 pm to 4 pm $875,000

9017 Marseille Dr 2 pm to 4 pm $1,089,000

7924 Turncrest Dr 1 pm to 4 pm $995,000

8313 Aqueduct Rd 1 pm to 4 pm $775,000

11 Sunnymeade Ct 1 pm to 3:30 pm $709,000

9905 River View Ct 2 pm to 4 pm $1,850,000

10913 Burbank Dr 3 pm to 5 pm $1,750,000

10600 Unity Lane 2 pm to 4 pm $968,000

ROCKVILLE

20850

13628 Mills Farm Rd 2 pm to 4 pm $658,000

10 Monroe St #201 1:30 pm to 4 pm $239,900

606 Autumn Wind Way 1 pm to 3 pm $999,500

126 Bullard Cir 1 pm to 3 pm $1,095,000

4 Monroe St #407 2 pm to 4 pm $259,900

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

709 Oak Knoll Ter 1 pm to 4 pm $989,500

20851

2027 Deertree Lane 1 pm to 3 pm $572,500

13008 Atlantic Ave 1 pm to 3 pm $422,000

20852

11803 Rocking Horse Rd 2 pm to 4 pm $509,900

4825 Cloister Dr 1 pm to 3 pm $724,900

10830 Antigua Ter #202 2 pm to 4 pm $419,000

7000 Old Cabin Lane 1 pm to 3 pm $735,000

20853

4833 Powder House Dr 1 pm to 4 pm $638,000

14700 Nadine Dr 1 pm to 3:30 pm $499,900

20855

17713 Shady Mill Rd 1 pm to 3 pm $475,000

7559 Buena Vista Ter 1 pm to 4 pm $649,900

SILVER SPRING

20901

9415 Colesville Rd 1 pm to 3 pm $749,000

400 Hinsdale Ct 2 pm to 4 pm $550,000

20902

1411 Gleason St 2 pm to 4 pm $299,900

2004 Coleridge Dr #20-301 1 pm to 4 pm $280,000

2004 Prichard Rd 1 pm to 4 pm $510,000

11512 Soward Dr 2 pm to 4 pm $449,000

20904

12809 Penny Lane 1 pm to 4 pm $675,000

13616 Wendover Rd 1 pm to 4 pm $449,900

20905

17309 Twin Ridge Ct 1 pm to 3 pm $650,000

1315 Briggs Chaney Rd 1 pm to 3 pm $649,000

17208 Emerson Dr 1 pm to 3 pm $449,900

2408 Kaywood Lane 1 pm to 4 pm $592,000

20906

4309 Mahan Rd 1 pm to 4 pm $365,000

12711 Atherton Dr 2 pm to 4 pm $424,950

20910

1603 Cedar View Ct 2 pm to 5 pm $915,000

2029 Luzerne Ave 2 pm to 4 pm $690,000

9411 Russell Rd 1 pm to 3 pm $659,900

8911 Georgia Ave 2 pm to 4 pm $549,500

1504 Highland Dr 2 pm to 4 pm $1,500,000

TAKOMA PARK

20912

8310 Greenwood Ave 1 pm to 3 pm $611,000

811 Hayward Ave 2 pm to 4 pm $595,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20720

4209 Plummers Promise Dr 10 am to 3 pm $629,000

CHEVERLY

20785

5606 Hawthorne St 1 pm to 3 pm $400,000

CLINTON

20735

5807 Woodland Lane 1 pm to 4 pm $249,900

COLLEGE PARK

20740

5108 Hollywood Rd 1 pm to 3 pm $275,000

8714 34th Ave 11 am to 1 pm $299,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

2605 Overdale Pl 2 pm to 4 pm $199,999

FORT WASHINGTON

20744

8904 Loughran Rd 1 pm to 4 pm $339,900

300 General Bernard Way 1 pm to 4 pm $574,900

725 Gleneagles Dr 11 am to 2 pm $569,900

RIVERDALE

20737

6404 47th St 1 pm to 6 pm $480,615