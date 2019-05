Here’s a list of open houses taking place May 18-19 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

267 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $574,999

1694 Anne Ct 1 pm to 3 pm $675,000

851 Saint Edmonds Pl Noon to 2 pm $850,000

2822 Southaven Rd 11:30 am to 1:30 pm $449,500

1808 Francis Ct 11 am to 4 pm $629,990

2702 Judson Pl 1 pm to 3 pm $489,000

615 Admiral Dr #208 (Door #5208) 11 am to 2 pm $260,000

2652 Greenbriar Lane 11 am to 2 pm $1,050,000

21403

1300 Mckinley St 11 am to 1 pm $400,000

1144 Lake Heron Dr #1b 1 pm to 3 pm $279,000

13 Jeremys Way 1 pm to 3 pm $625,000

3280 Arundel On The Bay Rd 2 pm to 4 pm $524,999

1251 Crummell Ave 1 pm to 3 pm $459,900

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

1030 Sandpiper Lane Noon to 2 pm $864,900

1 Enclave Ct 11 am to 4 pm $624,990

2 Chesapeake Landing 2 pm to 4 pm $1,799,900

409 Riding Ridge Rd Noon to 2 pm $629,900

1022 Sandpiper Lane Noon to 2 pm $1,150,000

1117 Primrose Ct #301 1 pm to 4 pm $205,000

30 Enclave Ct 11 am to 3 pm $543,009

28 Enclave Ct 11 am to 3 pm $499,361

5 Milkshake Lane Noon to 2 pm $574,000

21409

1407a Sharps Point Rd 2 pm to 5 pm $1,675,000

982 Saint Margarets Dr Noon to 2 pm $364,000

1701 River Rd 1 pm to 3 pm $995,000

ARNOLD

21012

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1458 Grandview Rd 11 am to 3 pm $419,900

109 Stockton Lane Noon to 2 pm $685,000

846 Sutterton Ct 1 pm to 3 pm $825,000

155 Ridgeway Cir 3 pm to 5 pm $468,000

261 Glen Oban Dr Noon to 3 pm $1,075,000

916 Whitstable Blvd 1 pm to 3 pm $429,900

97 Shadbush Way 11 am to 4 pm $599,990

1228 Hickory Hill Cir Noon to 3 pm $580,005

1226 Hickory Hill Cir Noon to 3 pm $474,990

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $249,900

CROFTON

21114

1579 Fallowfield Ct 10 am to Noon $243,755

2304 Weymouth Lane 1 pm to 3 pm $339,500

1703 Picadilly Rd Noon to 3 pm $595,000

CROWNSVILLE

21032

810 Northfield Lane 11:30 am to 3 pm $650,000

DAVIDSONVILLE

21035

1101 Captain Bell Ct Noon to 2 pm $1,295,000

3110 Kilkenny Ct 10 am to Noon $665,000

3895 Greenmeadow Lane 11 am to 1 pm $975,000

1316 Anglesey Dr 1 pm to 3 pm $720,000

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $1,125,000

806 Grazing Field Way Noon to 2 pm $429,900

EDGEWATER

21037

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $449,990

34 Millhaven Ct 1 pm to 3 pm $339,900

1622 Oldtown Rd Noon to 2 pm $365,000

3592 Fontron Dr 11 am to 2 pm $527,999

131 Claiborne Rd 11 am to 1 pm $1,395,000

3610 S River Ter Noon to 3 pm $695,000

11 Colts Neck Ct 1 pm to 3 pm $715,000

110 Linden Ave 1 pm to 3 pm $525,000

GAMBRILLS

21054

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $989,900

2288 Four Seasons Dr 11 am to 1 pm $399,000

GLEN BURNIE

21060

8107 Meadowgate Cir 11 am to 1 pm $499,900

7143 Williams Grv 11 am to 1 pm $370,000

303 Patsy Ave Noon to 2 pm $209,900

7699 Timbercross Lane 2 pm to 4 pm $249,900

707 Delaware Ave 1 pm to 4 pm $215,000

505 Bluffton Dr 1 pm to 3 pm $379,000

21061

704 Columbus Dr Noon to 2 pm $524,999

542 Elizabeth Lane 1 pm to 3 pm $224,900

102 Linden Lane 11 am to 1 pm $265,000

HANOVER

21076

3012 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $408,990

2920 Timberneck Way 1 pm to 4 pm $409,990

7914 Patterson Way 1 pm to 4 pm $399,990

7244 Wright Rd 11 am to 4 pm $533,205

3002 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $409,990

3008 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $407,990

3006 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $395,990

3004 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $388,990

7956 Patterson Way 1 pm to 4 pm $412,990

1437 Pangbourne Way 11 am to 1 pm $329,990

7603 Gigur Dr 1 pm to 3 pm $550,000

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7614 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

7294 Dorchester Woods Lane Noon to 2 pm $354,000

2816 Etley Ct #13 11:30 am to 5:30 pm $367,085

7811 Bakers Creek Lane 11:30 am to 5:30 pm $439,990

7834 Bakers Creek Lane #69 11:30 am to 5:30 pm $449,990

7836 Bakers Creek Lane #68 11:30 am to 5:30 pm $489,990

1905 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

7728 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $489,990

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

2718 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $419,665

2704 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $424,525

2920 Koens Ct #02 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #03 11:30 am to 5:30 pm $379,990

1443 Fairbanks Dr 2 pm to 4 pm $395,000

HARWOOD

20776

100 Huckleberry Lane 11 am to 1 pm $634,990

LAUREL

20707

6807 Brooklyn Bridge Rd 1 pm to 3 pm $359,999

931 Nichols Dr 1 pm to 3 pm $339,900

14202 Bentley Park Dr 2 pm to 4 pm $814,997

14518 Parkgate Dr 1 pm to 4 pm $680,000

205 4th St 11 am to 1 pm $250,000

13914 Chadsworth Ter 1 pm to 4 pm $532,500

14917 First Baptist Lane Noon to 2 pm $430,000

324 Montgomery St 2 pm to 4 pm $450,000

7732 Cypress St 1 pm to 3 pm $295,900

7111 Piney Woods Pl 1 pm to 4 pm $479,000

7404 Frostwood Cir 4:30 pm to 6:30 pm $499,900

20723

9504 Donnan Castle Ct 1 pm to 3 pm $310,000

9307 Butterfield Grove Lane 11 am to 1 pm $519,850

8749 Boulder Ridge Rd 11 am to 1 pm $589,900

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

9180 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $571,390

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $559,990

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $601,345

9336 Sombersby Ct 1 pm to 3 pm $347,500

8608 Doves Fly Way Noon to 5 pm $680,082

8590 Doves Fly Way Noon to 5 pm $795,000

9315 Steeple Ct 2 pm to 4 pm $325,000

20724

120 Linden Ridge Rd 1 pm to 4 pm $469,000

3551 Tribeca Trl 11 am to 3 pm $379,990

3665 Duckhorn Way 11 am to 3 pm $399,990

LINTHICUM

21090

803 S Camp Meade Road Noon to 2 pm $264,900

LINTHICUM HEIGHTS

1-A Mountain Rd 1 pm to 3 pm $325,000

MILLERSVILLE

21108

279 Dogwood Rd Noon to 2 pm $400,000

724 Wagner Farm Rd 11 am to 1 pm $489,900

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

8 Arrowleaf Drive 2 pm to 4 pm $450,000

ODENTON

21113

2304 Mourning Dove Dr Noon to 2 pm $589,000

2263 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $449,990

2235 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $393,990

2602 Clarion Ct #402 2 pm to 3 pm $1,950

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $644,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

Lot 20 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $749,900

707 Crawfords Knoll Ct 11 am to 1 pm $535,000

ORCHARD BEACH

21226

8008 W End Dr Noon to 2 pm $199,990

PASADENA

21122

7797 Notley Rd Noon to 3 pm $325,000

4633 Mountain Rd 11 am to 1 pm $475,000

7830 Edgewood Ave 2 pm to 4 pm $409,900

1286 Patapsco Rd Noon to 2 pm $700,000

331 Eagle Hill Rd 11 am to 2 pm $649,000

1806 Fox Hollow Run Noon to 2 pm $495,000

104 Jacobia Drive 10 am to Noon $284,900

8940 Sahalee Court 1 pm to 3 pm $849,990

7904 Meridian Dr 11 am to 4 pm $649,990

2310 228th St 11 am to 2 pm $425,000

8168 Old Mill Rd Noon to 2 pm $544,999

RIVA

21140

1258 Breckenridge Cir 11 am to 1 pm $399,900

3219 Breckenridge Way Noon to 2 pm $659,000

SEVERN

21144

0 Venice Lane 1 pm to 4 pm $374,990

Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7725 Venice Lane 1 pm to 4 pm $394,990

520 Highmeadow Dr Noon to 4 pm $521,775

1137 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $361,990

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

1141 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $341,990

1846 Cedar Dr 2 pm to 5 pm $399,999

1808 Battlement Ct 1 pm to 3 pm $335,000

SEVERNA PARK

21146

692 Dill Ct Noon to 2 pm $439,755

705 Dividing Rd 12:30 pm to 2:30 pm $2,899,755

340 South Dr Noon to 3 pm $455,000

109-B Sabrina Lane 12:30 pm to 2:30 pm $639,900

1 Ridout Rd Noon to 2 pm $1,195,000

395 Valley Stream Rd Noon to 3 pm $899,900

SHADY SIDE

20764

4827 Avery Rd Noon to 2 pm $650,000

1306 Hawthorne St Noon to 2 pm $289,500

TRACYS LANDING

20779

510 Howard Ave Noon to 3 pm $390,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2607 Richfield Lane Noon to 2 pm $459,900

8142 Moffat Run Noon to 2 pm $300,000

6228 8th St Noon to 2 pm $295,000

2237 Ivy Lane #5 Noon to 1:45 pm $258,000

HUNTINGTOWN

20639

4390 Pleasant Ct 9 am to 11 am $589,900

1230 Hinton Dr 11 am to 2 pm $350,000

LUSBY

20657

1125 White Sands Dr 11 am to 2 pm $299,900

7825 Grape Ct Noon to 2 pm $325,000

11705 Big Sandy Run Rd 10 am to 1 pm $249,999

11855 Manoe Ct 1 pm to 4 pm $649,000

12323 Cove Ct 1 pm to 4 pm $449,000

OWINGS

20736

9340 Baker St 2 pm to 4 pm $495,000

PORT REPUBLIC

20676

515 Theophilus Ct Noon to 3 pm $229,900

PRINCE FREDERICK

20678

1849 Lottie Fowler Rd 2 pm to 4 pm $475,000

ST. LEONARD

20685

175 Calvert Beach Rd 9 am to 11 am $90,000

6016 Bayview Rd Noon to 2 pm $469,000

SUNDERLAND

20689

1145 Lake Ridge Dr 11 am to 1 pm $449,990

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15401 Jamies Way 11:30 am to 1:30 pm $549,900

BRANDYWINE

20613

7103 General Gage Ct 2 pm to 4 pm $475,000

HUGHESVILLE

20637

17027 Prince Frederick Rd Noon to 2 pm $475,000

LA PLATA

20646

9140 Lindy Lane Noon to 3 pm $354,900

9120 Penns Hill Rd 1 pm to 3 pm $399,000

6870 Hawkins Gate Rd Noon to 2 pm $459,999

MECHANICSVILLE

20659

27036 Erin Dr Noon to 2 pm $355,000

27274 Yowaiski Mill Rd. Rd 12:30 pm to 2:30 pm $365,000

POMFRET

20675

4424 Pleasant Hill Ct Noon to 2 pm $454,000

PORT TOBACCO

20677

8300 Megan Lane 11:30 am to 1 pm $650,000

WALDORF

20601

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $414,990

2101 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $438,990

9744 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $337,550

9748 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $331,603

9736 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $334,327

2106 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $452,498

9716 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $333,440

9714 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $315,840

9712 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $321,940

9710 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $339,750

9732 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $321,940

9724 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $318,415

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $399,990

5360 Woodgate Lane 11 am to 3 pm $499,900

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $299,990

1315 Greenmont Dr 1 pm to 3 pm $434,900

20602

11713 Guildhall Ct 11 am to 2 pm $420,000

2962 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $321,925

20603

9348 Rock Lynn Cir 1 pm to 4 pm $499,900

5019 Angel Fish Ct 10:30 am to 1 pm $319,900

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

WHITE PLAINS

20695

5580 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $459,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1309 Pennington Dr 11 am to 3 pm $361,053

1220 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $324,990

1219 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $304,990

8 W C St 1 pm to 3 pm $264,900

EMMITSBURG

21727

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $389,999

1331 Wheatley Dr Noon to 4 pm $489,999

FREDERICK

21701

1426 Trafalgar Lane 1 pm to 3 pm $284,900

1604 Dogwood Dr 2 pm to 4 pm $319,900

418 N Bentz St 1 pm to 3 pm $218,800

6125 Springwater Pl #d 9 am to 11 am $199,999

13 1/2 E South St Noon to 3 pm $349,900

524 Klineharts Aly 11 am to 1 pm $399,000

6455 Marlborough Ter 10 am to Noon $529,900

6295 Hawkins Ct S 10 am to Noon $459,900

818 Geronimo Dr 11 am to 1 pm $384,900

1576 Wheyfield Dr 1 pm to 3 pm $285,000

7859 Wormans Mill Rd 2:30 pm to 4:30 pm $329,999

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,900

609 Gillespie 11 am to 5 pm $381,244

112 Missouri Ct 1 pm to 3 pm $504,900

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $449,553

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $399,800

7002 Runny Ct 11 am to 1 pm $379,900

7211 James I Harris Memorial Dr 1 pm to 3 pm $396,500

21703

5705 Woodlyn Rd 11 am to 1 pm $320,000

6624 Jefferson Blvd 1 pm to 4 pm $525,000

4949 Small Gains Way 1 pm to 3 pm $320,000

7137 Ladd Cir Noon to 4 pm $279,900

7204 Delegate Pl 11:30 am to 5:30 pm $354,990

6419 Alan Linton Blvd E 1 pm to 3 pm $279,500

5712 Mill Run Pl 1 pm to 3 pm $395,000

21704

3548 Bremen St 1 pm to 3 pm $374,900

3629 Worthington Blvd Noon to 2 pm $365,000

3610 Worthington Blvd Noon to 3 pm $399,900

5818 Barts Way Noon to 4 pm $399,990

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $415,000

3513 Flatwoods 11:30 am to 5:30 pm $450,000

3515 Flatwoods Dr 11:30 am to 5:30 pm $500,000

JEFFERSON

21755

3718 Boyington Dr Noon to 4 pm $399,990

3712 Boyington Ave Noon to 4 pm $419,990

3716 Boyington Dr Noon to 4 pm $419,990

4105 Camden Dr 1 pm to 4 pm $359,900

LIBERTYTOWN

21762

11930 South St 1 pm to 3 pm $199,000

MIDDLETOWN

21769

7112 Emerald Ct 10 am to 1 pm $315,000

5 Groff Ct 1 pm to 3 pm $499,900

210 Rod Cir Noon to 3 pm $459,900

MONROVIA

21770

4506 Monrovia Blvd Noon to 4 pm $624,900

4712 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $399,990

4720 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $374,990

3531 Clarksburg Rd Noon to 3 pm $434,900

MOUNT AIRY

21771

4058 Sand Trap Ct 1 pm to 3 pm $579,000

NEW MARKET

21774

6520 Nightingale Ct 1 pm to 2:30 pm $875,000

6803 Woodridge Rd 1 pm to 2:30 pm $550,000

6620 W Lakeridge Rd Noon to 3 pm $510,000

30 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

31 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

500 Plummer St 1 pm to 3 pm $499,998

6873 Woodridge Rd Noon to 5 pm $524,990

6800 Chickadee Lane 3 pm to 5 pm $379,900

10801 Ridgewood Pl 1 pm to 3 pm $474,900

ROCKY RIDGE

21778

14010 Old Frederick Rd Noon to 2 pm $749,900

URBANA

21704

4722 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $374,990

WALKERSVILLE

21793

10131 Kelly Rd Noon to 2 pm $500,000

9736 Glade Rd Noon to 3 pm $685,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

13628 Gilbride Lane 1 pm to 3 pm $1,475,000

COLUMBIA

21044

5712 Columbia Rd 1 pm to 3 pm $505,000

10375 Barcan Cir 1 pm to 3 pm $289,999

21045

9245 Hobnail Ct 1 pm to 3 pm $274,999

9358 Cornshock Ct 1 pm to 3 pm $330,000

7428 Sweet Clover Noon to 2 pm $314,999

COOKSVILLE

21723

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $974,000

ELKRIDGE

21075

7868 Marioak Dr 1 pm to 3 pm $259,900

6398 Beechfield Ave Noon to 2 pm $399,999

ELLICOTT CITY

21042

11631 Whitetail Lane 1 pm to 3 pm $950,000

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

3655 Gray Rock Dr Noon to 2 pm $549,900

3639 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $516,000

9709 Gudel Dr 1 pm to 3 pm $649,900

21043

8705 Haycarriage Ct 1 pm to 3 pm $549,900

3801 Columbia Pike Noon to 2 pm $330,000

2819 Montclair Dr Noon to 2 pm $615,000

8622 Quaker Brothers Dr #27 1 pm to 3 pm $334,500

3892 College Ave 1 pm to 3 pm $975,000

2498 Vineyard Springs Way #02 11:30 am to 5:30 pm $764,990

FULTON

20759

7539 Morris St Noon to 3 pm $820,000

GLENELG

21737

13855 Kennard Dr 1 pm to 3 pm $775,000

GLENWOOD

21738

2980 Hobbs Rd Noon to 2 pm $1,080,000

SAVAGE

20763

8430 Savage Guilford Rd 1 pm to 3 pm $425,000

WOODSTOCK

21163

2105 Chaucer Way 1 pm to 3 pm $639,990

10960 Old Frederick Rd 1 pm to 3 pm $600,000

MONTGOMERY COUNTY

BARNESVILLE

20838

22611 Old Hundred Rd Noon to 2 pm $995,000

BETHESDA

20814

10108 Dickens Ave Noon to 2 pm $1,399,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

20816

4924 Sentinel Dr #2-401 2 pm to 4 pm $430,000

20817

9206 Town Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,164,900

5 Winterberry Ct 2 pm to 4 pm $869,500

8907 Ewing Dr 1 pm to 3 pm $1,549,000

7507 Newmarket Dr 1 pm to 3 pm $1,749,000

9512 Brooke Dr 2 pm to 4 pm $1,225,000

BURTONSVILLE

20866

14314 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $539,990

20 Scarlet Sage Ct 1 pm to 3 pm $329,900

CHEVY CHASE

20815

4515 Willard Ave #1121s 1 pm to 3 pm $364,900

3927 Oliver St 1 pm to 4 pm $1,900,000

3611 Thornapple St 11:30 am to 1:30 pm $1,450,000

7008 Georgia St 2 pm to 4 pm $1,895,000

CLARKSBURG

20871

22608 Sweetspire Dr 1 pm to 4 pm $639,900

12712 Grand Elm St 2 pm to 4 pm $675,000

23434 Arora Hills Dr 1 pm to 3 pm $585,000

13767 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $405,400

21890 Woodcock Way Noon to 5 pm $665,000

11705 Emerald Green Dr 1 pm to 3 pm $430,000

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $459,900

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $519,342

13072 Martz St Noon to 5 pm $465,395

13076 Martz St Noon to 5 pm $498,880

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $349,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13001 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $414,990

13011 Martz St 11:30 am to 5:15 pm $450,157

DAMASCUS

20872

25 Clearwater Ct 2 pm to 4 pm $549,990

GAITHERSBURG

20878

228 Hemingway Dr 2 pm to 4 pm $665,000

127 Timberbrook Lane #304 1 pm to 3 pm $329,000

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

433 Highland Ridge Ave 2 pm to 4 pm $624,500

20879

7301 Olive Tree Ct Noon to 2 pm $819,000

18729 Pintail Lane 11 am to 2 pm $278,000

11340 Rambling Rd 2 pm to 4 pm $449,900

20882

24008 Woodfield School Rd 1 pm to 3 pm $439,900

20886

20311 Battery Bend Pl 1 pm to 2 pm $399,900

20220 Harbor Tree Rd 1 pm to 3 pm $285,000

20311 Oyster Bay Ter Noon to 2 pm $549,000

GERMANTOWN

20874

13433 Cloverdale Pl 1 pm to 4 pm $400,000

12546 Timber Hollow Pl 1 pm to 3 pm $335,000

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20876

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

HYATTSVILLE

20781

4531 Madison St 2 pm to 4 pm $417,999

5611 Elberton Ct 2 pm to 4 pm $349,000

4906 43rd Ave Noon to 2 pm $2,300

KENSINGTON

20895

3100 Mccomas Ave 1 pm to 3 pm $450,000

2681 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2683 Mccomas Ave Noon to 4 pm $868,100

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9329 Jarrett Ct Noon to 2 pm $235,000

NORTH POTOMAC

20878

6 Citrus Grove Ct 2 pm to 4 pm $799,950

OLNEY

20832

17703 Saint Agnes Way Noon to 2 pm $599,000

POOLESVILLE

20837

17005 Bennett Way Noon to 2 pm $3,500

22 Hackett Ct Noon to 2 pm $799,900

17029 Hughes Rd 11 am to 5 pm $715,000

POTOMAC

20854

8402 Wild Olive Dr 2 pm to 4 pm $735,000

7721 Laurel Leaf Dr 2 pm to 4 pm $1,249,900

7805 Whiterim Ter 1 pm to 3 pm $720,000

2 Sprinklewood Ct 2 pm to 4 pm $975,000

9816 Betteker Lane 1 pm to 4 pm $729,000

12304 Mccrossin Lane Noon to 2 pm $489,000

ROCKVILLE

20850

405 Grandin Ave 1 pm to 3 pm $439,000

508 Winding Rose Dr 1 pm to 4 pm $610,000

20851

1709 Grandin Ave 1 pm to 3 pm $375,000

1102 Scott Ave 1 pm to 4 pm $413,900

20852

5115 Crossfield Ct #247 2:30 pm to 4:30 pm $215,000

6060 California Cir #110 Noon to 3 pm $395,000

20853

13 Bitterroot Ct 1 pm to 3 pm $589,999

20855

7407 Deer Point Ct 2 pm to 4 pm $798,800

17505 Applewood Lane 1 pm to 4 pm $719,900

SILVER SPRING

20901

305 E Melbourne Ave 2 pm to 4 pm $585,000

9505 Saybrook Ave 2 pm to 4 pm $669,000

9011 Flower Ave Noon to 2 pm $549,900

20902

3810 Delano St 1 pm to 3 pm $369,900

20905

17404 Rocky Gorge Ct Noon to 2 pm $620,000

20906

13210 Tivoli Lake Blvd 2 pm to 4 pm $556,000

12413 Denley Rd 1 pm to 3 pm $484,000

20910

9015 3rd Ave Noon to 2 pm $679,900

2310 Ross Rd 2 pm to 4 pm $585,000

2039 Lyttonsville Rd 1 pm to 4 pm $565,000

719 Chesapeake Ave 11 am to 1:30 pm $824,000

9204 Linden Grove Ct 2 pm to 4 pm $700,000

TAKOMA PARK

20912

7611 Maple Ave #202 1 pm to 3 pm $210,000

7309 Wildwood Dr 1 pm to 3 pm $570,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

9224 Willow Lane 1 pm to 4 pm $515,000

BELTSVILLE

20705

4619 Quimby Ave 2 pm to 4 pm $330,000

5000 Olympia Ave 1 pm to 4 pm $347,771

BOWIE

20715

12402 Round Tree Lane 2 pm to 4 pm $390,000

13016 Forest Dr Noon to 3 pm $522,900

12706 Buckingham Dr Noon to 3 pm $350,000

12303 Flamingo Lane 1 pm to 3 pm $365,000

12108 Rockledge Dr 1 pm to 3 pm $379,900

20716

15913 Paisley Lane Noon to 2 pm $419,900

16811 Federal Hill Ct 1 pm to 3 pm $640,000

4006 Estevez Ct 2 pm to 4 pm $275,000

20720

5501 Lake Ridge Ter 11 am to 1 pm $475,000

8409 Bates Dr 1 pm to 3 pm $529,000

4801 Gerrards Hope Dr 1 pm to 4 pm $550,000

4208 Quanders Promise Dr 1 pm to 3 pm $465,000

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

14006 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

14010 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $654,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $659,990

CAPITOL HEIGHTS

20743

7307 Walker Mill Rd 1 pm to 4 pm $235,000

CHEVERLY

20785

3119 Lake Ave 1 pm to 3 pm $460,000

CLINTON

20735

6208 Glory Red Maple Ct Noon to 3 pm $460,500

7715 Castle Rock Dr 11 am to 1 pm $409,500

6104 Hunt Weber Dr Noon to 5 pm $497,990

6811 Louise Lane 10 am to 2 pm $334,900

9405 Juliette Dr Noon to 2 pm $350,000

6809 Crafton Lane 2 pm to 4 pm $349,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

1205 Eastwood Dr 11 am to 1 pm $297,000

5700 East Pl 11 am to 1 pm $300,000

6624 Kipling Pkwy 2 pm to 4 pm $214,900

FORT WASHINGTON

20744

405 Pine Rd 10 am to 2 pm $434,900

9518 Blanchard Dr 2 pm to 4 pm $289,900

10013 Edgewater Ter 10 am to 2 pm $490,000

GLENN DALE

20769

3220 Glen Ave 1 pm to 4 pm $329,900

10038 Dubarry St 2 pm to 4 pm $380,000

LANDOVER

20785

5205 N Englewood Dr Noon to 2 pm $295,000

7701 Bender Rd 12:30 pm to 2:30 pm $235,000

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $321,490

LANHAM

20706

9409 Eldred Pl Noon to 2 pm $389,500

2800 Swann Wing Ct Noon to 3 pm $554,900

NEW CARROLLTON

20784

6123 Lamont Dr Noon to 3 pm $339,500

OXON HILL

20745

711 Fair Winds Way #256 1 pm to 3 pm $4,500

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

6404 47th St 11 am to 6 pm $480,615

TEMPLE HILLS

20748

6014 Saint Moritz Dr Noon to 2 pm $259,000

2807 Bellbrook St 11 am to 1 pm $275,000

UPPER MARLBORO

20772

6315 S Osborne Rd 1 pm to 3 pm $530,000

4607 Exmoore Ct 2 pm to 6 pm $889,979

9035 Florin Way Noon to 3 pm $263,000

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

13802 King Frederick Way #145 Noon to 2 pm $229,999

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $409,990

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $399,990

15211 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $429,575

15221 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $439,205

15213 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $404,045

15219 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $406,045

14312 Rectory Lane 3 pm to 6 pm $385,000

9020 Trumps Hill Rd 11 am to 1 pm $495,000

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $344,490

3730 Halloway N 1 pm to 4 pm $249,900

9540 Sherwood Dr Noon to 3 pm $323,900

10910 Dappled Grey Way 2 pm to 4 pm $460,000

6310 Snow Chief Ct 1 pm to 3 pm $474,900

20774

400 Rifton Ct 1 pm to 3 pm $649,000

106 Old Enterprise Rd 4:30 pm to 6 pm $1,750

13806 Hebron Lane 11 am to 5 pm $644,990

516 Cranston Ave 11 am to 5 pm $619,990

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $344,740

6905 St. Ambrose Way 11 am to 6 pm $394,235

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

21410 Springfield Rd 2 pm to 5 pm $410,900

CALIFORNIA

20619

23112 Piney Wood Cir 11:30 am to 2 pm $345,000

23012 Mountain Laurel Lane 1 pm to 3 pm $299,900

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $401,990

CALLAWAY

20620

20988 Black Duck Ct 11 am to 1 pm $299,500

DRAYDEN

20630

19030 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $465,900

19040 North Porto Bello Dr Noon to 3 pm $453,900

LEXINGTON PARK

20653

20670 Hilton Run Ct 11 am to 3 pm $370,907

22400 Alydar Dr 11 am to 1 pm $299,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

179 S Southwood Ave 1 pm to 3 pm $475,000

2551 Jigger Way 1 pm to 4 pm $421,900

811 Midship Ct 3 pm to 4 pm $349,900

34 Cornhill St 1 pm to 3 pm $539,900

502-A Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $850,000

134 Conduit St Noon to 3 pm $1,099,990

1359 Corey Lane 1 pm to 3 pm $824,000

1802 Whitby Ct 1:30 pm to 3:30 pm $555,000

521 Powell Dr 1 pm to 4 pm $669,900

21403

1024 Tyler Ave 1 pm to 3 pm $419,000

498 Ferry Point Rd 11 am to 1 pm $1,499,000

1131 Bay Ridge Rd 2 pm to 4 pm $679,000

7024 Channel Village Ct #f 1 pm to 3 pm $625,000

2699 Wild Holly Rd 1 pm to 4 pm $2,400,000

9 Upshur Ave 1 pm to 3 pm $919,900

126 Quiet Waters Pl Noon to 2 pm $340,000

5 Somerset Noon to 2:45 pm $660,000

208 Lockwood Ct 1 pm to 3 pm $1,049,000

21409

1008 Shady Side Ct 2 pm to 4 pm $370,000

602 Candy Ct Noon to 2 pm $949,900

1330 Bay Head Rd Noon to 3 pm $1,365,000

1905 Thomas Dr 1 pm to 3 pm $597,000

614 Candy Ct Noon to 2 pm $1,199,000

1222 River Bay Rd 1 pm to 3 pm $975,000

1160 Willow Lane 11 am to 1 pm $445,000

617 Burley Rd 2 pm to 5 pm $459,500

ARNOLD

21012

365 Capetowne Rd 2 pm to 4 pm $225,000

278 Peninsula Farm Rd 2 pm to 4 pm $425,000

323 Clifton Ave 2 pm to 4 pm $394,999

410 Schoolers Pond Way 2 pm to 4 pm $615,000

981 Shore Acres Rd 1 pm to 3 pm $449,500

CROFTON

21114

2333 Manomet Ct Noon to 2 pm $367,500

1851 Kings Pl Noon to 2 pm $534,900

1432 Flatwood Ct 2 pm to 4 pm $269,000

CROWNSVILLE

21032

1216 Tailwind Ct 1 pm to 4 pm $799,500

CURTIS BAY

21226

674 Parkway Dr Noon to 2 pm $315,000

DAVIDSONVILLE

21035

3490 Constellation Dr 1 pm to 3 pm $675,000

3889 Greenmeadow Lane 1 pm to 3:30 pm $849,900

DEALE

20751

685 Swan Dr Noon to 2 pm $394,900

EDGEWATER

21037

304 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $464,990

3942 Honeysuckle Dr 1 pm to 3 pm $1,350,000

2317 Briarcroft Ct 2 pm to 4 pm $1,200,000

3855 Holly Dr Noon to 2 pm $475,000

1411 Hallie St 1 pm to 4 pm $495,000

611 Dillon Ct 1 pm to 3 pm $849,000

3575 2nd Ave 2 pm to 4 pm $409,900

GAMBRILLS

21054

2707 Lady Slipper Rd 1:30 pm to 3 pm $509,990

2210 Dairy Farm Rd 1 pm to 4 pm $357,900

2386 Mount Tabor Rd 1 pm to 3 pm $450,000

2492 Wintergreen Way 1 pm to 3 pm $399,900

1294 Whirl A Way Ct Noon to 4 pm $599,900

2610 Chapel Lake Dr #406 1 pm to 2 pm $345,000

1505 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $750,000

GLEN BURNIE

21060

8111 Mill Fall Ct Noon to 2 pm $369,900

7800 Jandell Ct 1 pm to 3 pm $369,900

8118 Mill Fall Ct 2 pm to 4 pm $354,000

7221 Stallings Dr 1 pm to 3 pm $485,000

7609 Turnbrook Dr 1 pm to 3 pm $325,000

21061

1004 Nicholas Way 1 pm to 3 pm $395,000

149 Olen Dr 1 pm to 1 pm $325,000

HANOVER

21076

7546 Maiden Head Dr 2 pm to 4 pm $396,400

2265 Brimstone Pl 2 pm to 4 pm $440,000

7150 Wedmore Ct 1 pm to 3 pm $589,900

1206 Countryside Ct 1 pm to 3 pm $445,000

HARWOOD

20776

3712 Buffalo Ct Noon to 2 pm $775,000

743 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $995,000

LAUREL

20707

14007 Korba Pl #2c 1 pm to 3:30 pm $148,000

15107 Kalmia Dr 2 pm to 5:30 pm $325,000

1033 Marton St 1 pm to 3 pm $319,900

20708

13401 Briarwood Dr Noon to 2 pm $384,900

20723

8755 Weathered Stone Way 1 pm to 3 pm $899,000

8715 Lake Edge Dr 1 pm to 3 pm $625,000

9642 Baltimore Ave Noon to 3 pm $349,999

9219 Howland Rd 1 pm to 4 pm $339,500

9327 Rock Ripple Lane 2 pm to 4 pm $399,900

20724

8304 Lyndhurst St 1 pm to 3 pm $385,000

LINTHICUM

21090

342 Schulamar Rd Noon to 2 pm $374,900

410 Laura Ave 1 pm to 3 pm $245,900

LINTHICUM HEIGHTS

6227 Groveland Rd 11:30 am to 1:30 pm $300,000

760 Hawthorne Rd 11 am to 2 pm $344,000

MILLERSVILLE

21108

8237 Hortonia Point Dr 11 am to 1 pm $595,400

799 Springdale Dr 11 am to 1 pm $375,000

ODENTON

21113

2510 Orchard Knoll Way 1 pm to 3 pm $319,900

2264 Commissary Cir 2:30 pm to 4 pm $320,000

2014 Tea Island Ct 2 pm to 4 pm $258,900

1986 Camelia Ct 1 pm to 3 pm $255,000

PASADENA

21122

707 211th St 1 pm to 4 pm $287,000

319 Eagle Hill Rd 2 pm to 4 pm $545,000

8225 White Star Xing Noon to 2 pm $334,900

228 Harlem Rd 2 pm to 5 pm $556,900

8479 Main Ave 1 pm to 3 pm $329,900

253 Seneca Ter 1 pm to 3 pm $267,500

8325 Daydream Cres Noon to 2 pm $324,990

214 Featherstone Rd Noon to 2:15 pm $514,755

137 Magothy Beach Road Noon to 3 pm $299,000

7901 Camp Road 11 am to 2 pm $374,900

246 Hickory Point Road Noon to 2 pm $545,000

3500 Lochearn Ct #500f 2 pm to 4 pm $164,990

7823 Appletree Rd 1 pm to 3 pm $474,900

335 Magothy Bridge Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

RIVA

21140

3328 Breckenridge Way Noon to 3 pm $1,599,000

SEVERN

21144

7805 Bastille Rd 1 pm to 3 pm $327,000

7890 Huguenot Ct Noon to 3 pm $350,000

7615 Delmore Rd 1 pm to 3 pm $545,000

7952 Andorick Dr 1 pm to 3 pm $395,000

730 Blackhorse Trl 1 pm to 4 pm $589,999

357 Montecristo Ct 1 pm to 4 pm $485,000

7858 Sunhaven Way 11:30 am to 1:30 pm $549,900

164 Ellen Ave Noon to 2 pm $359,900

1104 Carinoso Cir Noon to 2 pm $350,000

1608 Taylor Ter 11 am to 1 pm $450,000

8025 Battersea Pl 2 pm to 4 pm $535,000

SEVERNA PARK

21146

1 Windward Dr 10 am to Noon $494,755

3 Ridout Rd 4 pm to 6 pm $699,900

132 Wye Oak Ct 2 pm to 4 pm $515,000

289 Whistling Pine Rd 1 pm to 3 pm $549,900

3 Ridout Road 4 pm to 6 pm $699,900

23 Saint Ives Dr 1 pm to 3 pm $759,900

SHADY SIDE

20764

4720 Oak Road 1 pm to 3 pm $399,000

1305 Maple St 11 am to 1 pm $369,900

4720 Oak Rd 1 pm to 3 pm $399,000

WEST RIVER

20778

4907 W Chalk Point Rd Noon to 3 pm $895,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4010 17th St 1 pm to 3 pm $485,000

DUNKIRK

20754

12144 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $720,000

HUNTINGTOWN

20639

140 Lorins Dr 10 am to Noon $595,000

3757 Hunting Creek Rd Noon to 2 pm $324,900

41 Radcliffe Dr 11 am to 2 pm $400,000

LUSBY

20657

600 Willow Rd Noon to 2 pm $475,000

12861 Mccready Rd 11 am to 1 pm $450,000

OWINGS

20736

5750 Saint Johns Chapel Rd 1 pm to 3 pm $499,900

740 Good Shepherd Way 11 am to 1 pm $725,000

PRINCE FREDERICK

20678

905 Main St Noon to 2 pm $320,000

1810 Birds Nest Lane 2 pm to 4 pm $480,000

639 Burr Oak Ct 11 am to 2 pm $289,900

ST. LEONARD

20685

4777 Saint Leonard Rd 11 am to 2 pm $278,900

SUNDERLAND

20689

7435 Quaking Dr 1 pm to 3 pm $495,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

16852 Holly Way Noon to 3 pm $233,000

BRANDYWINE

20613

16415 River Airport Rd 1 pm to 3 pm $874,950

4300 Mountain Laurel Way 11 am to 1 pm $625,000

15315 Pulaski Rd 3 pm to 5 pm $425,000

BRYANS ROAD

20616

2283 Woodberry Dr Noon to 2 pm $385,000

COBB ISLAND

20625

12396 Neale Sound Dr 1 pm to 3 pm $639,900

LA PLATA

20646

10924 Normandy Ct Noon to 4 pm $519,000

MECHANICSVILLE

20659

29301 Horse Range Farm Ct Noon to 3 pm $499,900

27342 Harpers Ct 2 pm to 4 pm $305,000

NEWBURG

20664

13588 Simms Lane 1 pm to 3 pm $349,500

POMFRET

20675

8520 Warren Dr 2 pm to 4 pm $439,500

WALDORF

20601

2301 Ironwood Dr 1 pm to 3 pm $289,900

20603

6222 Polar Bear Ct Noon to 3 pm $349,500

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5506 Young Family Trl W Noon to 2 pm $519,000

7110 Downing St 1 pm to 3 pm $445,000

2788 Washington St Noon to 2 pm $324,900

5814 Morland Dr N 11 am to 2 pm $495,000

BRUNSWICK

21716

1203 Volunteer Dr 1 pm to 3 pm $549,000

222 5th Ave 1 pm to 3 pm $299,999

1307 Scheer St 1 pm to 3 pm $324,900

FREDERICK

21701

1403 Trafalgar Lane 1 pm to 3 pm $277,500

120 Clarke Pl Noon to 2 pm $464,900

8911 Bradford Way Noon to 3 pm $499,900

24 Maxwell Sq 1 pm to 3 pm $499,000

204 S Carroll St 1 pm to 4 pm $485,000

108 W 13th St 1 pm to 3 pm $425,000

1456 Trafalgar Lane 11 am to 1 pm $330,000

21702

629 Biggs Ave 1 pm to 3 pm $340,000

1907 Belford Dr 1 pm to 4 pm $489,000

7802 Baltimore National Pike 2 pm to 4 pm $519,999

2182 Archet Lane 2 pm to 4 pm $358,000

2002 Chamberlain Dr 2 pm to 4 pm $499,000

2518 Rocky Pointe Ct 11 am to 1 pm $449,999

8329 Jordan Valley Way 2 pm to 4 pm $499,990

121 Crosstimber Way 1 pm to 3 pm $395,000

1108 Lakin Dr 2 pm to 4 pm $465,000

21703

6634 Granville Ct Noon to 3 pm $294,900

638 Bushytail Dr Noon to 2 pm $350,000

6330 Walcott Lane 1 pm to 3 pm $325,000

6836 Farmbrook Ct 1 pm to 3 pm $265,000

6534 Newton Drive 1 pm to 3 pm $329,000

6534 Newton Dr 1 pm to 3 pm $329,000

21704

3646 Worthington Blvd 2 pm to 4 pm $389,900

9331 Bishopgate Dr Noon to 2 pm $719,900

9000 Reichs Ford Rd Noon to 3 pm $499,000

9722 Braidwood Ter 1:30 pm to 3:30 pm $375,000

5802 Mains Lane 2 pm to 4 pm $365,900

3704 Rushworth St 1 pm to 3 pm $620,000

IJAMSVILLE

21754

1907 Shel Mar Dr 1 pm to 4 pm $500,000

KNOXVILLE

21758

19414 Keep Tryst Rd Noon to 2 pm $699,000

MIDDLETOWN

21769

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

9215 Baltimore National Pike 1 pm to 3 pm $500,000

3595 Colebrook Ct 2 pm to 4 pm $379,900

210 W Green St 1 pm to 4 pm $319,900

MONROVIA

21770

11333 Nevets Pl 2 pm to 4 pm $575,000

MOUNT AIRY

21771

6632 Runkles Rd 1 pm to 4 pm $280,000

3520 Chases Forest Dr 1 pm to 3 pm $575,000

1508 Rising Ridge Rd 1 pm to 3 pm $449,999

4830 Marianne Dr 1 pm to 3 pm $599,900

14931 Chelsea Cir 1 pm to 3 pm $529,900

4315 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $262,400

3817 Boteler Rd 1 pm to 3 pm $639,000

5710 Cabbage Spring Rd 11 am to 2 pm $1,050,000

2672 Walston Rd 2 pm to 4 pm $374,000

1906 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $439,900

NEW MARKET

21774

10741 Edgewood Ct 1 pm to 2:30 pm $335,000

6925 Fox Chase Rd 3 pm to 4:30 pm $400,000

7023 Fox Chase Rd 3 pm to 4:30 pm $425,000

718 Sewell Dr 1 pm to 3 pm $329,900

6861 Woodridge Rd Noon to 5 pm $549,990

6712 Box Turtle 2 pm to 4 pm $550,000

6903 Country Club Ter 1 pm to 3 pm $435,000

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $439,900

POINT OF ROCKS

21777

1710 Canal Clipper Ct 2 pm to 4 pm $440,000

ROCKY RIDGE

21778

14610 Motters Station Rd 1 pm to 4 pm $399,000

THURMONT

21788

19 Geoley Ct 1 pm to 3 pm $309,000

507 Tippin Ct 1 pm to 3 pm $275,000

WALKERSVILLE

21793

37 Fulton Ave Noon to 2 pm $390,000

101 Polaris Dr 1 pm to 3 pm $399,900

209 Silverstone Dr Noon to 2 pm $329,900

105 Glade Blvd 2 pm to 4 pm $309,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

5912 Clifton Oaks Dr Noon to 3 pm $2,775,000

12622 Grovewood Ct Noon to 3 pm $2,100,000

COLUMBIA

21044

5377 Woodnote Lane 1 pm to 3 pm $750,000

11729 Lightfall Court 1 pm to 3 pm $645,000

10570 Twin Rivers Rd #a-2 1 pm to 3 pm $182,500

5463 High Tide Ct 1 pm to 3 pm $279,900

5704 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $334,900

6106 Sebring Dr 1 pm to 3 pm $650,000

10362 Buglenote Way 1 pm to 3 pm $649,900

6017 Snow Crystal 1 pm to 3 pm $435,000

6520 Hazel Thicket Dr 1 pm to 3 pm $579,000

6392 Bright Plume 1 pm to 3 pm $435,000

6396 Bright Plume 1 pm to 3 pm $400,000

6432 Grateful Heart Gate 1 pm to 3 pm $550,000

10386 May Wind Ct 1 pm to 4 pm $345,900

21045

6491 Summer Cloud Way 1 pm to 3 pm $579,900

5714 Old Buggy Ct 1 pm to 3 pm $437,500

6141 Golden Bell Way Noon to 3 pm $564,900

6330 Windharp Way 1 pm to 3 pm $387,000

9478 Latchkey Row 1 pm to 3 pm $355,000

6149 Golden Bell Way 1 pm to 4 pm $584,900

6422 White Peach Pl 1 pm to 3 pm $399,900

9282 Pigeonwing Pl 1 pm to 3 pm $499,000

9146 Lambskin Lane 2 pm to 3 pm $2,150

7319 Better Hours Ct 2 pm to 4 pm $315,000

21046

9420 Chessie Lane #5 1 pm to 3 pm $329,000

7043 Copperwood Way 1 pm to 3 pm $315,000

6715 Bushranger Path 1 pm to 3 pm $449,900

COOKSVILLE

21723

2336 Roxbury Mills Rd Noon to 3 pm $299,000

DAYTON

21036

14125 Howard Rd 1 pm to 3 pm $825,000

15001 High Forest Ct 1 pm to 3 pm $859,900

ELKRIDGE

21075

7094 Maiden Point Pl #22 1 pm to 3 pm $314,900

7995 Alchemy Way 1 pm to 3 pm $440,000

6469 Woodland Forest Drive 1 pm to 3 pm $350,000

7299 Pebble Creek Dr #14 1 pm to 3 pm $465,000

7267 Pebble Creek Dr #8 1 pm to 3 pm $475,000

ELLICOTT CITY

21042

11005 Hidden Fox Ct 1 pm to 3 pm $900,000

9198 Furrow Ave 1 pm to 3 pm $650,000

10313 John Eager Noon to 2 pm $665,000

2430 Sunset Farm Rd 2 pm to 4 pm $625,000

12825 Folly Quarter Rd Noon to 2 pm $750,000

12707 Maryvale Ct Noon to 3 pm $2,800,000

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

10245 Bristol Channel 1 pm to 3 pm $650,000

4715 Arsenal Rd #40 1 pm to 3 pm $435,000

3066 Terra Maria Way 1 pm to 3 pm $669,000

3479 Walker Dr 1 pm to 3 pm $569,500

9400 Parsley Dr 1 pm to 3 pm $589,990

4039 Jay Em Ct 2 pm to 4 pm $559,000

21043

4793 Attenborough Way 1 pm to 3 pm $1,150,000

5215 Talbots Lndg 11 am to 1 pm $649,900

8409 Ivy Dr 1 pm to 3 pm $495,000

2451 Vineyard Springs Way Noon to 3 pm $879,000

3110 Rogers Ave 1 pm to 3 pm $425,000

8607 Falls Run Rd #h 1 pm to 4 pm $225,000

5303 Ambrosia Dr 1 pm to 3 pm $675,000

5227 Ilchester Rd 1 pm to 3 pm $389,900

3785 Church Rd 1 pm to 3 pm $710,000

8728 Haycarriage Ct 1 pm to 3 pm $539,000

2510 Kensington Gdns #102 2 pm to 4 pm $229,900

5379 Sunny Field Ct Noon to 2 pm $575,000

8504 Hill St 1 pm to 3 pm $595,000

2809 Montclair Dr 1 pm to 3 pm $434,900

4907 Lee Farm Ct #106 2 pm to 4 pm $409,000

7736 Blueberry Hill Lane 1 pm to 3 pm $385,000

FULTON

20759

11241 Chase St #1 1 pm to 3 pm $399,000

7541 Cherry Tree Dr 1 pm to 3 pm $549,900

GLENWOOD

21738

2881 Hunt Valley Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

3222 Huntersworth 1 pm to 3 pm $1,399,999

3117 Longfield Rd Noon to 2 pm $799,900

14875 Union Chapel Rd 1 pm to 3 pm $725,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2318 Meadow Trail Lane 1 pm to 3 pm $839,000

WOODBINE

21797

3169 Lorenzo Lane Noon to 3 pm $1,199,000

6886 Old Washington Rd 1 pm to 3 pm $605,000

WOODSTOCK

21163

10525 Dorchester Way 11 am to 1 pm $749,900

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18910 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $690,000

BETHESDA

20814

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,198,662

10004 Dickens Ave 1 pm to 3 pm $1,150,000

5508 Devon Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

8315 N Brook Lane #2-905 2 pm to 4 pm $319,000

7405 Arlington Rd #102 2 pm to 4 pm $979,000

10311 Fleming Ave 1 pm to 4 pm $1,299,900

7612 Exeter Rd 2 pm to 4 pm $2,795,000

4522 Cheltenham Dr 2 pm to 4 pm $2,095,000

5225 Pooks Hill Rd N #819 N 1 pm to 4 pm $198,500

7813 Marion Lane 2 pm to 4 pm $925,000

7710 Woodmont Ave #612 3 pm to 5 pm $610,000

7500 Woodmont Ave #s322 11 am to 1 pm $598,000

5225 Pooks Hill Rd #225 N 2 pm to 4 pm $179,000

10205 Fleming Ave 1 pm to 4 pm $1,349,000

5820 Ipswich Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

5423 York Lane 2 pm to 4 pm $1,639,900

7617 Denton Rd 2 pm to 4 pm $2,475,000

4821 Montgomery Lane #206 2 pm to 4 pm $1,229,000

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $775,000

20815

7171 Woodmont Ave #706 2 pm to 4 pm $649,000

20816

6677 Macarthur Blvd 2 pm to 4 pm $3,875,000

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

4970 Sentinel Dr #11-401 Noon to 2 pm $459,900

5700 Overlea Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

5101 River Rd #904 2 pm to 4 pm $349,000

5007 Jamestown Rd 1 pm to 3 pm $1,099,000

20817

9240 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,418,000

7916 Cindy Lane 2 pm to 4 pm $845,000

6215 Goodview St 1 pm to 4 pm $1,049,000

5511 Johnson Ave 2 pm to 4 pm $949,000

6602 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $799,870

7515 Marbury Rd 1 pm to 3 pm $2,250,000

6727 Surreywood Lane Noon to 2 pm $640,000

5 Darby Ct 1:45 pm to 4:30 pm $1,395,000

6801 Capri Pl 1 pm to 4 pm $2,975,000

6813 Bradley Blvd 3 pm to 5 pm $1,995,000

6311 Bannockburn Dr 1 pm to 4 pm $1,899,480

9305 Wadsworth Dr 2 pm to 4 pm $679,000

7008 Heatherhill Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

7011 Darby Rd 2 pm to 4 pm $1,425,000

9509 Seddon Rd 1 pm to 4 pm $1,185,000

7604 Sebago Rd 1 pm to 3 pm $918,000

6004 Maiden Lane 2 pm to 4 pm $1,775,000

8901 Bradmoor Dr 1 pm to 3 pm $719,000

6507 Pyle Rd 1 pm to 3 pm $1,999,998

6612 Greyswood Rd 2 pm to 4 pm $789,000

5609 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $849,000

8702 Bellwood Rd 1 pm to 3 pm $1,425,000

7617 Arnet Lane 1 pm to 4 pm $1,149,000

10104 Crestberry Pl 2 pm to 4 pm $635,000

7612 Hamilton Spring Rd Noon to 3 pm $799,000

6800 Rannoch Rd 1 pm to 4 pm $1,395,000

8505 Meadowlark Lane 2 pm to 4 pm $3,999,000

9912 Holmhurst Rd 2 pm to 4 pm $1,275,000

7708 Whittier Blvd Noon to 2 pm $949,000

7031 Wilson Lane 2 pm to 4 pm $2,695,000

8208 Hamilton Spring Ct 1 pm to 3 pm $1,299,000

8417 Carlynn Dr 2 pm to 4 pm $1,249,000

BOYDS

20841

18408 Thundercloud Rd 1 pm to 4 pm $580,000

14212 Bear Creek Dr 1 pm to 4 pm $735,000

14506 Bubbling Spring Rd 1 pm to 3 pm $689,900

14307 Autumn Gold Rd 1 pm to 4 pm $714,990

BROOKEVILLE

20833

3104 Gold Mine Rd 1 pm to 3 pm $518,900

3 High St 1 pm to 4 pm $450,000

3423 Gregg Rd 1 pm to 3 pm $654,900

BURTONSVILLE

20866

3834 Wildlife Lane 1 pm to 3 pm $339,500

14517 Bentley Park Dr 1 pm to 3 pm $659,900

14314 Duvall Hill Ct 1 pm to 4 pm $640,000

CABIN JOHN

20818

8211 Caraway St 1 pm to 3 pm $1,425,000

CHEVY CHASE

20815

3657 Chevy Chase Lake Dr #stanford Lot 34 1 pm to 4 pm $1,549,592

7404 Wyndale Lane 1 pm to 3 pm $999,950

12 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,659,000

9211 Levelle Dr 2 pm to 4 pm $1,375,000

3907 Aspen St 2 pm to 4 pm $1,750,000

3601 Faircastle Dr 2 pm to 4 pm $685,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 1 pm to 3 pm $1,799,000

5415 Dorset Ave 2 pm to 4 pm $1,795,000

6131 Nevada Ave 2 pm to 4 pm $2,450,000

4601 N Park Ave #1513 1 pm to 3 pm $659,000

2703 Colston Dr 2 pm to 4 pm $750,000

4810 Essex Ave 2 pm to 4 pm $1,750,000

2808 Blaine Dr 2 pm to 4 pm $769,000

4620 N Park Ave #1405 2 pm to 4 pm $475,000

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,729,000

CLARKSBURG

20871

11882 Country Squire Way 1 pm to 4 pm $434,988

13809 Tribute Pkwy 1 pm to 4 pm $689,000

13945 Godwit St 1 pm to 4 pm $464,900

2133 Regina Ter 1 pm to 4 pm $974,900

11861 Skylark Rd 1 pm to 4 pm $423,000

14212 Jaeger Rd Noon to 5 pm $499,000

DAMASCUS

20872

10109 Ridge Manor Ter #4000-J 1 pm to 4 pm $179,000

9908 Durango Dr 1 pm to 3 pm $412,000

10008 Founders Way 2 pm to 4 pm $625,000

27214 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $389,900

DARNESTOWN

20874

15312 Parev Ter 1 pm to 4 pm $950,000

14601 Mockingbird Dr 2 pm to 4 pm $1,595,000

20878

14501 Falling Leaf Dr Noon to 3 pm $799,900

13304 Scottish Autumn Lane 2 pm to 4 pm $725,000

DERWOOD

20855

8234 Castanea Lane 1 pm to 3 pm $699,000

17740 Phelps Hill Lane 2 pm to 4 pm $459,888

GAITHERSBURG

20877

8116 Brucar Ct 1 pm to 4 pm $454,000

8624 Kelso Ter 1 pm to 3 pm $349,500

20878

45 Longmeadow Dr 1 pm to 4 pm $368,900

210 Leafcup Ct 1 pm to 5 pm $393,888

627 Diamondback Dr #15-B 1 pm to 4 pm $609,900

242 Baldwin St 1 pm to 4 pm $849,900

85 Chevy Chase St 1 pm to 4 pm $414,900

728 Gatestone St 1 pm to 4 pm $724,900

160 Autumn View Dr 1 pm to 4 pm $679,900

132 Kendrick Pl #132 1 pm to 4 pm $374,900

16104 Nursery 1 pm to 4 pm $1,065,000

247 Crown Park Ave 2 pm to 4 pm $692,000

111 Englefield Dr 1 pm to 4 pm $700,000

103 Thaxton St 1 pm to 4 pm $929,000

204 Massbury St 1 pm to 4 pm $949,900

15613 Quince Trace Ter 1 pm to 4 pm $678,000

518 Leaning Oak St 1 pm to 3 pm $759,999

15700 Quince Orchard Rd 2 pm to 4 pm $1,098,000

305 Swanton Lane 1 pm to 4 pm $555,900

416 Blue Flax Pl 1:30 pm to 4:30 pm $599,000

20879

19902 Halfpenny Pl 1 pm to 4 pm $399,000

19016 Harkness Lane 1 pm to 4 pm $429,900

108 Kestrel Ct 1 pm to 4 pm $345,000

20003 Mattingly Ter 1 pm to 3 pm $449,900

9133 Centerway Rd 1 pm to 3 pm $289,000

7235 Cypress Hill Dr 11 am to 3 pm $849,000

7516 Filbert Ter 1 pm to 4 pm $305,000

20882

23919 Log House Rd 1 pm to 3 pm $550,000

5917 Griffith Rd 2 pm to 4 pm $849,900

20924 Lochaven Ct 1 pm to 4 pm $665,000

8601 Warfield Rd Noon to 4 pm $469,900

7321 Rosewood Manor Lane 1 pm to 3 pm $525,000

9815 Log House Ct Noon to 2 pm $595,000

21304 Birdie Lane 1 pm to 4 pm $985,000

22600 Woodfield Rd 1 pm to 3 pm $520,000

20307 Rosethorn Ave 1 pm to 3 pm $667,000

21620 Goshen Oaks Rd 1 pm to 4 pm $899,900

5900 Sundown Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

20886

9521 Briar Glenn Way 2 pm to 4 pm $339,990

9715-Unit A Leatherfern Ter #52 1 pm to 3 pm $209,999

20322 Butterwick Way 2 pm to 4 pm $419,999

GERMANTOWN

20874

19061 Highstream Dr 2 pm to 4 pm $349,900

13312 Waterford Hills Blvd 1 pm to 4 pm $495,000

13651 Spinning Wheel Dr 1 pm to 4 pm $513,000

19601 Gassaway Lane Noon to 3 pm $410,000

18806 Harmony Woods Lane 1 pm to 4 pm $369,900

18880 Mc Farlin Dr 1 pm to 4 pm $344,900

13127 Wonderland Way #12-129 2 pm to 4 pm $199,900

13482 Ansel Ter 1 pm to 3 pm $413,900

23 Staffordshire Ct 11 am to 1 pm $314,900

13402 Stonebridge Ter 1 pm to 4 pm $675,000

13225 Autumn Mist Cir 1 pm to 4 pm $400,000

19543 Fetlock Dr 1 pm to 4 pm $325,000

13911 Lullaby Rd 1 pm to 3 pm $420,000

19608 Rhinestone Dr 2 pm to 4 pm $314,999

20876

19900 Appledowre Cir #128 1 pm to 4 pm $219,900

11200 Valley Bend Dr 1 pm to 3 pm $404,900

11302 Appledowre Way #582 2 pm to 4 pm $235,000

11712 Ashworth Ct 1 pm to 4 pm $289,000

HYATTSVILLE

20782

3902 Nicholson St 11 am to 3 pm $489,900

20783

7308 24th Ave 1 pm to 3 pm $349,900

1411 Quebec St 1 pm to 3 pm $2,500

KENSINGTON

20895

4412 Brookfield Dr 2 pm to 4 pm $1,335,000

3228 Geiger Ave 1 pm to 3 pm $524,900

10416 Ewell Ave 1 pm to 3 pm $1,049,900

11016 Glueck Lane 1 pm to 3 pm $475,000

3001 Fayette Rd 2 pm to 4 pm $1,100,000

10410 Vogel Pl 2 pm to 4 pm $635,000

9913 Thornwood Rd 1 pm to 3 pm $768,800

LAYTONSVILLE

20882

20805 Fairway View Dr 1 pm to 4 pm $938,000

25215 Bonny Brook Lane 1 pm to 4 pm $700,000

22305 Bertie Farm Ct 1 pm to 4 pm $885,000

25011 Johnson Farm Dr 1:30 pm to 4 pm $774,900

24221 Primula Ct 1 pm to 4 pm $829,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20413 Oak Bluff Dr 1 pm to 4 pm $449,000

28 Tindal Springs Ct 2 pm to 4 pm $415,000

NORTH BETHESDA

20852

11508 Stonewood Lane Noon to 3 pm $719,900

6730 Sulky Lane 1 pm to 4 pm $1,195,000

6201 Poindexter Lane 1 pm to 4 pm $1,795,000

11100 Huntover Dr 1 pm to 4 pm $1,395,000

10882 Symphony Park Dr 1 pm to 4 pm $1,239,000

11800 Old Georgetown Rd #1323 1 pm to 4 pm $319,900

11420 Strand Dr #r-113 2 pm to 4 pm $749,000

10884 Symphony Park Dr 2 pm to 4 pm $1,225,000

7111 Plantation Lane 1 pm to 4 pm $939,000

NORTH POTOMAC

20878

13516 Travilah Rd 1 pm to 3 pm $1,449,000

10 Native Dancer Ct 1 pm to 3 pm $715,000

10 Glenhurst Ct 2 pm to 4 pm $899,000

14845 Botany Way 1 pm to 4 pm $784,900

14016 Crossland Lane 1 pm to 3 pm $1,050,000

41 Dufief Ct 2 pm to 4 pm $399,999

12605 Lloydminster Dr 2 pm to 5 pm $625,000

11600 Brandy Hall Lane 2 pm to 4 pm $565,000

14405 Rich Branch Dr 1 pm to 4 pm $749,000

14520 Antigone Dr 2 pm to 4 pm $699,999

15209 Dufief Dr 1 pm to 3 pm $578,000

OLNEY

20832

3413 King William Dr 1 pm to 3 pm $589,999

3800 Queen Mary Dr 1 pm to 3 pm $699,900

3613 Queen Mary Dr 1 pm to 3 pm $584,900

2820 Abbey Manor Cir 2 pm to 4 pm $659,000

18421 Wachs Ter 1 pm to 3 pm $474,900

17400 Macduff Ave 1 pm to 4 pm $574,900

19704 Grayheaven Manor Rd 1 pm to 4 pm $537,500

2235 Victoria Pl 1 pm to 3 pm $1,199,000

18606 Shadowridge Ter 1 pm to 3 pm $414,500

4520 Prestwood Dr 2 pm to 4 pm $554,999

POOLESVILLE

20837

17116 Chiswell Rd Noon to 1 pm $442,500

17027 Bennett Way 1 pm to 4 pm $699,900

19603 Lewis Orchard Lane 1 pm to 4 pm $980,000

POTOMAC

20854

11104 Potomac View Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

11505 Skipwith Lane 2 pm to 4 pm $1,498,000

11712 Lake Potomac Dr 1 pm to 3 pm $1,999,999

10004 Weatherwood Ct 2 pm to 4 pm $1,059,000

7917 Sandalfoot Dr 2 pm to 4 pm $1,395,000

10904 Burbank Dr 2 pm to 4 pm $1,138,000

11725 Centurion Way 2 pm to 4 pm $2,498,000

10108 Weatherwood Ct 2 pm to 4 pm $1,075,000

10845 Pleasant Hill Dr 2 pm to 4 pm $1,498,000

9017 Marseille Dr 2 pm to 4 pm $1,089,000

10800 Balantre Lane 2 pm to 4 pm $1,500,000

12029 Wetherfield Lane 1 pm to 4 pm $1,375,000

8822 Tuckerman Lane 2 pm to 4 pm $875,000

7817 Cadbury Ave 1 pm to 4 pm $1,395,000

10709 Stapleford Hall Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

10036 Chartwell Manor Ct 2 pm to 4 pm $1,350,000

28 Sandalfoot Ct 2 pm to 4 pm $1,510,000

12840 Lamp Post Lane 3 pm to 5 pm $899,900

11116 Hunt Club Dr 1 pm to 4 pm $950,000

11716 Wood Thrush Lane 1 pm to 4 pm $1,949,000

9724 Brimfield Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

10105 Pleasant Fields Ct 1 pm to 4 pm $525,000

13120 Brushwood Way 2 pm to 4 pm $1,750,000

9908 Chapel Rd 2:30 pm to 4:30 pm $2,099,000

8008 Cobble Creek Cir 1 pm to 3 pm $1,149,000

9309 Rapley Preserve Dr 2 pm to 4 pm $2,450,000

11331 Palatine Dr 2 pm to 4 pm $1,399,900

11505 Front Field Lane 2 pm to 4 pm $1,999,000

11 Sunnymeade Ct 1 pm to 3:30 pm $709,000

9409 Althea Ct 2 pm to 4 pm $935,000

9117 Bells Mill Rd 2 pm to 4 pm $799,900

9428 Fox Hollow Dr 1 pm to 3 pm $1,188,000

11217 River View Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

9719 Avenel Farm Dr 1 pm to 3 pm $2,595,000

11001 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

9311 Harrington Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

9908 Sorrel Ave 1 pm to 4 pm $1,275,000

10524 Democracy Lane Noon to 2 pm $855,000

10315 Gary Rd 1 pm to 4 pm $899,000

10010 Gary Rd 2 pm to 4 pm $2,250,000

9313 Falls Chapel Way 1:30 pm to 4 pm $834,900

11218 River View Dr 2 pm to 4 pm $2,998,000

ROCKVILLE

20850

5 Feather Rock Pl 1:30 pm to 4:30 pm $809,900

5 China Rose Ct 2 pm to 4 pm $950,000

301 Great Falls Rd 1 pm to 3 pm $699,000

810 Oak Knoll Ter 1 pm to 5 pm $729,000

601 Autumn Wind Way 2 pm to 4 pm $994,900

809 Gaither Rd 1 pm to 4 pm $634,900

1940 Dundee Rd 1:30 pm to 4:30 pm $498,000

708 Fordham St 2 pm to 4 pm $659,000

13605 Lakewood Ct 2 pm to 4 pm $1,225,000

1104 Havencrest St 2 pm to 4 pm $759,900

7 Sterling Ct 1 pm to 4 pm $594,900

400 Mannakee St 1 pm to 3 pm $599,000

1100 Pleasant Cir 1 pm to 3 pm $759,000

9501 Mary Knoll Dr 1 pm to 3 pm $1,299,000

13618 Valley Oak Cir 1 pm to 3 pm $575,000

9403 Blackwell Rd #301 2 pm to 4 pm $825,000

9801 Sunset Dr 1 pm to 3 pm $825,000

10 Kirkfield Ct 1 pm to 4 pm $455,000

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $899,000

6 Crofton Hill Ct 2 pm to 4 pm $665,000

313 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $829,000

304 Croydon Ave 2 pm to 3 pm $400,000

334 Oak Knoll Dr 11 am to 1 pm $975,000

1703 Piccard Dr 2 pm to 4 pm $650,000

13301 Southwood Dr 1 pm to 4 pm $694,900

13613 Anchor Cove Ct 2 pm to 4 pm $1,245,000

709 Oak Knoll Ter 1 pm to 4 pm $989,500

20851

5900 Halsey Rd 1 pm to 3 pm $419,000

409 Silver Rock Rd 1 pm to 4 pm $400,000

1618 Farragut Ave Noon to 3 pm $385,000

2027 Deertree Lane 2 pm to 4 pm $565,000

5924 Halpine Rd 2 pm to 4 pm $635,000

20852

5108 Macon Rd 2 pm to 4 pm $489,900

4903 Cloister Dr 1 pm to 4 pm $712,000

1309 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $549,000

7000 Old Cabin Lane 2 pm to 4 pm $735,000

6811 Breezewood Ter 2 pm to 4 pm $789,000

5109 Crossfield Ct #8 Noon to 2 pm $159,900

5967 Valerian Lane 1 pm to 4 pm $439,900

12253 Tildenwood Dr 2 pm to 4 pm $620,000

12209 Braxfield Ct #7 2 pm to 4 pm $199,900

1015 Curtis Pl 2 pm to 4 pm $899,000

10101 Grosvenor Pl #1411 2 pm to 4 pm $349,900

20853

3810 Terrawood Ct 1 pm to 3 pm $789,000

5505 Burnside Dr 1 pm to 4 pm $309,900

4102 Frankfort Dr Noon to 3 pm $464,900

14700 Nadine Dr 1 pm to 3 pm $499,900

14315 Bauer Dr 1 pm to 4 pm $499,900

4129 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $849,900

4833 Powder House Dr 1:15 pm to 4 pm $638,000

4410 Morgal St 1 pm to 4 pm $465,000

12802 Parkland Dr 1 pm to 3 pm $409,000

20854

7701 Scotland Dr 1 pm to 4 pm $429,900

1203 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $769,000

11111 Potomac Crest Dr 1 pm to 4 pm $995,000

20855

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $649,935

7559 Buena Vista Ter 1 pm to 4 pm $649,900

SILVER SPRING

20901

10315 Gilmoure Dr 2 pm to 4 pm $719,900

8722 Manchester Rd #8 1 pm to 4 pm $179,900

20902

2419 Darrow St 1 pm to 4 pm $424,000

11512 Soward Dr 2 pm to 4 pm $449,000

2004 Coleridge Dr #20-301 1 pm to 4 pm $280,000

11507 Higby St Noon to 4 pm $424,900

1703 Cody Dr 1 pm to 3 pm $549,000

906 S Belgrade Rd 2 pm to 4 pm $447,900

20903

10618 Gatewood Ave Noon to 3 pm $595,000

1013 W Nolcrest Dr 2 pm to 4 pm $449,900

9613 Dilston Rd 1 pm to 3 pm $389,900

20904

1817 Featherwood St 1 pm to 3 pm $335,000

13605 Sir Thomas Way #2-A-33 1:30 pm to 4:30 pm $199,500

12914 Summer Hill Dr 2 pm to 4 pm $489,999

15 Suncroft Ct 2 pm to 4 pm $399,000

20905

3 Piping Rock Dr 1 pm to 4 pm $799,997

17309 Twin Ridge Ct 1 pm to 3 pm $650,000

15026 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $799,000

17311 Donora Rd 2 pm to 4 pm $599,999

20906

4 Baileys Ct 1 pm to 3 pm $280,000

12825 Jingle Lane 1 pm to 4 pm $449,900

14404 Morton Hall Rd 1:30 pm to 4:30 pm $449,900

3577 S Leisure World Blvd #21-D 1 pm to 3 pm $169,990

14632 Tynewick Ter #2 1 pm to 4 pm $319,950

14205 Parker Farm Way 1 pm to 3 pm $426,000

2118 Blue Knob Ter 1 pm to 4 pm $419,000

20910

9610 Dewitt Dr #sh 203 2 pm to 4 pm $499,000

9537 Ament St 1 pm to 3 pm $759,000

9412 Hale Pl 2 pm to 4 pm $539,000

702 Twin Holly Lane 1:30 pm to 4 pm $648,000

509 Margaret Dr 1 pm to 3 pm $649,000

2300 Warren Ct 2 pm to 4 pm $795,000

2302 Colston Dr #c-102 1 pm to 4 pm $230,000

1900 Lyttonsville Rd #304 1 pm to 3 pm $179,000

9220 Columbia Blvd 2 pm to 4 pm $890,000

9 Hilltop Rd 2 pm to 4 pm $645,000

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $695,000

9515 Clement Rd 1 pm to 3 pm $709,999

2755 Cassedy St #ah-7 1 pm to 4 pm $449,900

TAKOMA PARK

20912

814 Larch Ave 1 pm to 4 pm $724,900

428 Ethan Allen Ave 2 pm to 4 pm $485,000

7333 New Hampshire Ave #920 Noon to 2 pm $199,900

7333 New Hampshire Ave #801 Noon to 2 pm $199,900

8310 Greenwood Ave 1 pm to 3 pm $599,900

WHEATON

20902

2516 Blueridge Ave 2 pm to 4 pm $465,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BERWYN HEIGHTS

20740

5609 Goucher Dr 1 pm to 3 pm $364,499

BOWIE

20715

2929 Stonybrook Dr 1 pm to 3 pm $430,000

12041 Twin Cedar Lane 2 pm to 4 pm $341,500

12413 Chelton Lane 10:30 am to 2:30 pm $349,999

13204 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $354,300

20716

16306 Pond Meadow Lane 1 pm to 4 pm $354,900

20720

4500 Doctor Beans Legacy Cir 1 pm to 3 pm $569,900

BRENTWOOD

20722

4507 38th Ave 1 pm to 4 pm $367,500

CLINTON

20735

5605 Ramblewood Ave 1 pm to 3 pm $324,900

6301 Teaberry Way 2 pm to 4 pm $262,990

8709 Jennifer Ct Noon to 4 pm $355,000

5807 Woodland Lane 1 pm to 3 pm $249,900

6302 Edward Dr 3 pm to 5 pm $280,000

6205 Hellen Lee Dr 1 pm to 3 pm $339,900

COLLEGE PARK

20740

3729 Marlbrough Way 11 am to 1 pm $419,900

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

612 60th Pl 2 pm to 4 pm $399,995

FORT WASHINGTON

20744

10800 Livingston Rd 1 pm to 3 pm $2,100

7726 Wills Lane Noon to 3 pm $334,900

2005 Arona Rd 1 pm to 4 pm $350,000

2404 Mary Pl 1 pm to 4 pm $279,000

400 River Wood Dr 1 pm to 4 pm $389,000

8508 Colonel Seward Dr 1 pm to 4 pm $599,900

4112 Kilbourne Dr 1 pm to 4 pm $339,999

GLENN DALE

20769

9805 E Franklin Ave 2 pm to 4 pm $420,000

GREENBELT

20770

24-R Ridge Rd 1 pm to 3 pm $137,800

LANHAM

20706

9126 Lanham Severn Rd 1 pm to 3 pm $319,900

5808 Lundy Dr 2 pm to 5 pm $359,900

MOUNT RAINIER

20712

4306 29th St 1 pm to 3 pm $449,000

NATIONAL HARBOR

20745

147 Waterfront St #301 2 pm to 4 pm $2,399,900

OXON HILL

107 N Huron Dr Noon to 2 pm $289,900

SUITLAND

20746

4024 Meadowview Dr Noon to 3 pm $260,000

TEMPLE HILLS

20748

2700 Fairlawn St 1 pm to 3 pm $330,000

4301 Townsley Ave Noon to 3 pm $368,500

UPPER MARLBORO

20772

11024 Jumping Way 2 pm to 4 pm $559,999

702 Pritchard 1 pm to 4 pm $1,995

10805 S King Edward Dr Noon to 2 pm $275,000

20774

9100 Westphalia Rd 1 pm to 4 pm $524,990

15301 Camberley Pl 1 pm to 3 pm $409,900

12643 Darlenen St Noon to 3 pm $360,000

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

20718 Clarence Gass Rd Noon to 3 pm $799,900

CALIFORNIA

20619

45380 Havenridge St Noon to 3 pm $449,900

45601 Catalina Lane 1 pm to 3 pm $242,500

44111 Beaver Creek Dr 10 am to 1 pm $435,000

23244 Starry Way 2 pm to 4 pm $235,000

DRAYDEN

20630

46625 W Saint Marys Manor Rd Noon to 4 pm $260,000

HOLLYWOOD

20636

45015 Smiths Nursery Rd 11 am to 3 pm $680,000

43635 Lifelong Landing Lane Noon to 2 pm $699,900

LEONARDTOWN

20650

42166 Hanover Beach Lane Noon to 4 pm $800,000

22535 Washington St 1 pm to 3 pm $432,000

RIDGE

20680

49898 Airedele Rd 11 am to Noon $550,000