Here’s a list of open houses taking place May 25-26 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

314 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $619,000

159 Conduit St Noon to 2 pm $599,000

5 Park Pl #132 1 pm to 3 pm $430,000

5 Park Pl #414 1 pm to 3 pm $414,900

20 Glen Ave Noon to 2 pm $559,900

159 Conduit Street Noon to 2 pm $599,000

121 Lejeune Way 2 pm to 4 pm $425,000

851 Saint Edmonds Pl Noon to 2 pm $850,000

1909 Sleepy Hollow Ln Noon to 2 pm $549,000

5 Park Pl #518 1 pm to 3 pm $759,000

46 Franklin St 1:30 pm to 4:30 pm $1,995,000

1808 Francis Ct 11 am to 4 pm $629,990

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $399,990

213 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $455,500

2631 Greenbriar Lane Noon to 2 pm $675,000

1962 Marconi Cir 1 pm to 3 pm $299,000

2115 George Boiardi Lane 11 am to 1 pm $629,900

21403

7 President Point Dr #b2 Noon to 2 pm $640,000

10-A Ironstone Ct 11 am to 1 pm $235,000

10 Ironstone Court 11 am to 1 pm $235,000

1 Enclave Ct 11 am to 3 pm $624,990

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $539,000

2 Enclave Ct 11 am to 3 pm $599,990

1212 Van Buren Dr Noon to 2 pm $369,000

309 Hillsmere Noon to 3 pm $425,000

21409

1914 Thomas Dr 1 pm to 3 pm $3,900

1606 Laurel Lane Noon to 2 pm $1,625,000

1705 Trents Way Noon to 4 pm $649,900

ARNOLD

21012

1458 Grandview Rd 11 am to 2 pm $399,900

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $639,990

1458 Grandview Road 11 am to 2 pm $399,900

97 Shadbush Way 11 am to 3 pm $599,990

1228 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $580,005

1226 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $469,397

1303 Circle Dr 1 pm to 3 pm $399,900

299 Overleaf Ct Noon to 2 pm $365,000

120 Brent Rd 2 pm to 4 pm $359,900

CHURCHTON

20733

5626 Dartmouth St 1 pm to 3 pm $425,000

CROFTON

21114

2497 Vineyard Lane Noon to 2 pm $309,975

1305 Little Pax Run 1 pm to 4 pm $474,990

1306 Hawk Hollow Dr 10 am to 5 pm $448,990

2705 Vergils Ct 11 am to 1 pm $542,999

CROWNSVILLE

21032

1504 Cornerstone Ct 11 am to 1 pm $724,900

1188 E Mahogany Lane Noon to 2 pm $600,000

1176 W Mahogany Lane 1 pm to 3 pm $559,000

DAVIDSONVILLE

21035

3203 Homewood Rd Noon to 2 pm $850,000

1316 Anglesey Dr Noon to 2 pm $699,900

EDGEWATER

21037

105 Beverley Ave 11 am to 1 pm $379,000

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $449,990

34 Millhaven Ct 1 pm to 3 pm $339,900

3592 Fontron Dr Noon to 3 pm $519,900

GALESVILLE

20765

921 W Benning Rd Noon to 2 pm $399,990

GAMBRILLS

21054

317 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

504 Rand Avenue Noon to 4 pm $679,000

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $715,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Avenue Noon to 4 pm $989,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

303 Bonheur Ave Noon to 4 pm $715,900

1503 Sirani Lane E Noon to 4 pm $709,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

315 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1506 Sirani Lane E Noon to 4 pm $739,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1502 Sirani Lane E Noon to 4 pm $725,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

GLEN BURNIE

21060

1016 Bell Ave 1 pm to 3 pm $369,000

13 Bertram Dr 2 pm to 4 pm $275,000

7504 Calais Way Noon to 3 pm $399,000

7639 Lyndon Ct 2 pm to 4 pm $349,999

7500 Holly Ridge Dr 1 pm to 4:45 pm $349,500

21061

7507 Resch Loop 11 am to 3 pm $299,990

206 Allwood Dr 11 am to 1 pm $489,900

7715 Allenwood Ct 11 am to 3 pm $326,500

HANOVER

21076

3012 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $411,990

2920 Timberneck Way 1 pm to 4 pm $409,990

7914 Patterson Way 1 pm to 4 pm $399,990

7244 Wright Rd 11 am to 4 pm $533,205

3008 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $410,990

3006 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $398,990

3004 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $391,990

7956 Patterson Way 1 pm to 4 pm $412,990

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7614 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

6472 Anderson Ave 11 am to 1 pm $399,999

2816 Etley Ct #13 11:30 am to 5:30 pm $367,085

7811 Bakers Creek Lane 11:30 am to 5:30 pm $439,990

7834 Bakers Creek Lane #69 11:30 am to 5:30 pm $449,990

7836 Bakers Creek Lane #68 11:30 am to 5:30 pm $489,990

1905 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

7728 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $489,990

7724 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $469,990

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

2718 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $419,665

2704 Wessex Cir 11:30 am to 5:30 pm $424,525

2920 Koens Ct #02 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #03 11:30 am to 5:30 pm $379,990

7546 Maiden Head Dr 11 am to 1 pm $396,400

7045 Banbury Dr Noon to 2 pm $434,500

LAUREL

20707

7319 Summerwind Cir 1 pm to 3 pm $300,000

14518 Parkgate Dr 1:30 pm to 4 pm $3,950

20708

12212 Blue Moon Ct 1 pm to 3 pm $325,000

20723

8321 Sweet Cherry Lane 2 pm to 4 pm $625,000

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

9180 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $571,390

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $559,990

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $589,990

8608 Doves Fly Way Noon to 5 pm $680,082

8590 Doves Fly Way Noon to 5 pm $795,000

20724

3551 Tribeca Trl 11 am to 3 pm $379,990

3665 Duckhorn Way 11 am to 3 pm $399,990

LINTHICUM

21090

509-A Heath Ave 1 pm to 3 pm $409,900

301 John Ave 11 am to Noon $425,000

LINTHICUM HEIGHTS

1-A Mountain Rd 1 pm to 3 pm $315,000

MILLERSVILLE

21108

905 Misty Manor Lane 1:30 pm to 3:30 pm $999,900

8309 Hope Point Ct 1 pm to 3 pm $614,900

905 Misty Manor Lane 1:30 pm to 3:30 pm $999,900

8309 Hope Point Court 1 pm to 3 pm $614,900

8237 Hortonia Point Dr Noon to 2 pm $575,000

ODENTON

21113

2304 Mourning Dove Dr 11 am to 1 pm $589,000

2002 Bunker Hill Ct 10 am to Noon $489,900

8720 Thornbrook Dr 1 pm to 3 pm $369,900

2263 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $449,990

2235 Pagefield Way 1 pm to 4 pm $393,990

2002 Bunker Hill Court 10 am to 1 pm $489,900

8720 Thornbrook Drive 1 pm to 3 pm $369,900

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $644,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

1304 Patuxent Woods Dr Noon to 2 pm $549,973

2402 Jostaberry Way Noon to 2 pm $395,000

2536 Summers Ridge Dr 1:30 pm to 3:30 pm $354,500

2311 Crosslanes Way 11 am to 1 pm $449,990

PASADENA

21122

1676 Twickenham Rd Noon to 3 pm $315,000

3473 Old Crown Dr 1 pm to 3:30 pm $245,000

1676 Twickenham Road Noon to 3 pm $315,000

331 Eagle Hill Rd 11 am to 2 pm $649,000

8060 Belhaven Ave 1 pm to 3 pm $429,000

708 211th St 11 am to 1 pm $367,000

4633 Mountain Rd 11 am to 1 pm $475,000

219 Sillery Bay Rd Noon to 2 pm $399,000

SEVERN

21144

8372 Wb And A Rd 1 pm to 3 pm $334,900

8513 Pine Springs Dr 1 pm to 3 pm $514,900

0 Venice Lane 1 pm to 4 pm $374,990

Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7725 Venice Lane 1 pm to 4 pm $394,990

520 Highmeadow Dr Noon to 4 pm $521,775

1137 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $361,990

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

1141 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $341,990

1846 Cedar Dr 2 pm to 5 pm $399,999

592 Pasture Brook Rd 1 pm to 3 pm $550,000

1227 Colonial Park Dr 1 pm to 3 pm $525,000

7841 Clark Station Rd 1 pm to 3 pm $268,000

SEVERNA PARK

21146

671 Faircastle Ave 11 am to 1 pm $637,000

671 Faircastle Avenue 11 am to 1 pm $637,000

203 Lennox Ave 1 pm to 4 pm $1,259,000

117 Marlbrook Rd 1 pm to 3 pm $877,510

SHADY SIDE

20764

1210 Oak Ave 1 pm to 3 pm $325,000

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

8610 Patuxent Ave 11 am to 2 pm $495,000

CHESAPEAKE BEACH

20732

6531 10th St Noon to 2 pm $278,000

6571 11th St 11 am to 3 pm $300,000

7831 C St Noon to 3 pm $435,000

HUNTINGTOWN

20639

701 Small Reward Rd 11 am to 1 pm $539,900

1550 Primrose Lane 10 am to Noon $429,990

2045 Potts Point Rd Noon to 2 pm $780,000

3105 Paloro Lane 11 am to 2 pm $540,000

LUSBY

20657

538 Cody Trl 9 am to 3 pm $435,000

11618 Bald Bluff Rd 1 pm to 3 pm $323,000

11618 Bald Bluff Road 1 pm to 3 pm $323,000

1675 Sapphire Ct 11 am to 3 pm $414,990

12003 Nester Lane 11 am to 2 pm $319,900

NORTH BEACH

20714

3642 10th St 10 am to Noon $324,990

1046 Walnut Ave 1 pm to 4 pm $415,000

OWINGS

20736

7092 Prout Rd 11 am to 1 pm $449,990

PRINCE FREDERICK

20678

364 English Oak Lane 12:45 pm to 3 pm $299,000

100 Finch Dr 11 am to 1 pm $445,000

741 Pin Oak Ct 1 pm to 3 pm $288,999

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

802 Strausberg St 1 pm to 3 pm $399,900

BRANDYWINE

20613

13201 Whitaker Park Dr Noon to 3 pm $619,000

HUGHESVILLE

20637

5885 Brandywine Rd 11 am to 2 pm $186,500

INDIAN HEAD

20640

1 Stuart Pl Noon to 4 pm $318,555

LA PLATA

20646

512 Clarks Run Rd 11 am to 1 pm $374,900

MARBURY

20658

4215 Creeds Mill Pl Noon to 2 pm $699,000

MECHANICSVILLE

20659

40396 Bay Dr 2 pm to 4 pm $281,950

PORT TOBACCO

20677

7905 Norwich Ct 1 pm to 3 pm $699,900

6835 Graymar Lane Noon to 2 pm $599,900

WALDORF

20601

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $402,990

2101 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $438,990

2106 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $452,498

9716 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $335,940

9714 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $317,945

9712 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $321,715

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $399,990

9803 Usher Pl 1 pm to 4 pm $379,990

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $299,990

2908 Cormorant Ct Noon to 2 pm $355,000

12201 Montreat Pl 11 am to 1 pm $305,000

20602

5275 Blue Crab Lane 1 pm to 3 pm $354,000

2962 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $321,925

11713 Guildhall Ct Noon to 2 pm $420,000

4978 Morraine St 1 pm to 3 pm $419,000

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

6301 Panda Ct 11 am to 3 pm $359,900

5002 Pupfish Ct 1 pm to 3 pm $399,000

9343 Talister Ct Noon to 3 pm $429,900

10538 Black Pine Lane 11 am to 2 pm $435,000

WHITE PLAINS

20695

5580 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $459,990

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5803 Underwood Ct 1 pm to 3 pm $549,900

BRUNSWICK

21716

701 Karn Ct Noon to 4 pm $407,990

1309 Pennington Dr 11 am to 3 pm $361,053

1307 Pennington Dr 11 am to 3 pm $395,635

134 W Orndorff Dr Noon to 3 pm $179,900

FREDERICK

21701

2625 Egret Way 11 am to 1 pm $315,000

1604 Dogwood Dr Noon to 2 pm $319,900

7859 Wormans Mill Rd 1 pm to 3 pm $324,999

1301 N Market St 11 am to 2 pm $475,000

2437 Bear Den Rd 1 pm to 3 pm $369,900

2452 Merchant St 1 pm to 3 pm $395,000

207 W 7th St 11 am to 1 pm $259,900

21702

1778 Valleyside Dr Noon to 2 pm $345,000

1778 Valleyside Drive Noon to 2 pm $345,000

9507 Hamburg Rd 11:30 am to 2 pm $299,900

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,900

609 Gillespie 11 am to 5 pm $381,244

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $399,800

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $449,553

7406 Hilltop Dr 1 pm to 3 pm $424,900

7211 James I Harris Memorial Dr 1 pm to 4 pm $394,000

94 George Thomas Dr Noon to 2 pm $395,000

21703

5041 Small Gains Way 10 am to Noon $269,990

6217 Alan Linton Blvd W 1 pm to 3 pm $530,000

4949 Small Gains Way 1 pm to 3 pm $320,000

607 Wild Hunt Rd 1 pm to 3 pm $242,399

3706 Basford Rd 2 pm to 4 pm $435,000

21704

9722 Braidwood Ter 1 pm to 3 pm $375,000

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $415,000

9113 Charterhouse Rd Noon to 2 pm $739,900

8415 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $474,990

JEFFERSON

21755

3718 Boyington Dr Noon to 4 pm $399,990

3712 Boyington Ave Noon to 4 pm $419,990

3716 Boyington Dr Noon to 4 pm $419,990

4340 Jefferson Pike Noon to 2 pm $764,900

MIDDLETOWN

21769

108 N Pointe Ter 1 pm to 3 pm $539,900

2 Gaver Way 1 pm to 3 pm $642,900

2520 Old National Pike 2 pm to 4 pm $529,000

MONROVIA

21770

4720 Black Eyed Susan Mews. Noon to 5 pm $374,990

4533 Green Valley Rd 1 pm to 3 pm $355,000

MOUNT AIRY

21771

5710 Cabbage Spring Rd 1 pm to 3 pm $1,050,000

NEW MARKET

21774

5951 Eaglehead Dr Noon to 5 pm $429,990

30 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $609,990

31 Fallfish Ct 11 am to 5 pm $599,990

6868 Woodridge Rd Noon to 5 pm $525,000

5821 Drexal Ave 1 pm to 3 pm $499,900

9912 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $479,990

11025 Country Club Rd 1 pm to 2:30 pm $459,999

URBANA

21704

4722 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $374,990

WALKERSVILLE

21793

209 Silverstone Dr Noon to 2 pm $329,900

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10402 Terraco Dr 11 am to 2 pm $329,900

COLUMBIA

21044

5377 Woodnote Lane 1 pm to 3 pm $720,000

5214 Winding Star Cir 1 pm to 3 pm $399,900

21045

5626 Oakland Mills Rd 1 pm to 3 pm $596,700

8640 Goldenstraw Lane 1 pm to 3 pm $475,000

5626b Oakland Mills Rd 1 pm to 3 pm $639,700

6218 Black Cherry Cir 1 pm to 3 pm $435,000

9449 Farewell Rd 1 pm to 3 pm $365,000

8640 Goldenstraw Lane 1 pm to 3 pm $475,000

DAYTON

21036

14125 Howard Rd 1 pm to 3 pm $825,000

ELKRIDGE

21075

7665 Bluff Point Lane 1 pm to 3 pm $285,000

6374 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $575,000

ELLICOTT CITY

21042

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

3115 Kings Court 1 pm to 3:30 pm $615,000

2811 Country Lane 11 am to 12:30 pm $450,000

3631 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $520,000

10235 Maple Glen Ct Noon to 2 pm $690,000

3115 Kings Ct 1 pm to 3:30 pm $615,000

21043

8375 Mitzy Lane 1 pm to 3 pm $595,000

2522 Vineyard Spring Way Noon to 3 pm $899,990

2498 Vineyard Springs Way #02 11:30 am to 5:30 pm $764,990

JESSUP

20794

2624 Bradish Lane 2 pm to 4 pm $335,000

7477 Wigley Ave 1 pm to 3 pm $385,000

8194 Hicks Rd 1 pm to 4 pm $399,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13602 Fox Stream Way Noon to 2 pm $850,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

10108 Dickens Ave Noon to 2 pm $1,399,000

20815

7222 47th St #r-1 2 pm to 4 pm $475,000

20816

4905 Scarsdale Rd 2 pm to 4 pm $1,750,000

20817

7545 Spring Lake Dr #c-1 1 pm to 3 pm $235,000

2 Winterberry Ct 2 pm to 4 pm $899,999

6727 Surreywood Lane 1 pm to 3 pm $629,900

BOYDS

20841

14301 Richter Farm Rd Noon to 3 pm $715,000

BURTONSVILLE

20866

4213 Red Cedar Lane Noon to 2 pm $445,000

CHEVY CHASE

20815

4620 N Park Ave #1611 1 pm to 3 pm $299,900

3907 Aspen St Noon to 2 pm $1,750,000

CLARKSBURG

20871

22721 Tate St 1 pm to 5 pm $629,990

855 Weald Way Noon to 4 pm $619,990

22608 Sweetspire Dr 1 pm to 4 pm $639,900

13767 Little Seneca Pkwy Noon to 5 pm $405,400

21890 Woodcock Way Noon to 5 pm $665,000

23500 Overlook Park Dr Noon to 5 pm $459,900

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $519,342

13072 Martz St Noon to 5 pm $465,395

13076 Martz St Noon to 5 pm $498,880

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $349,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $389,990

13001 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $414,990

13011 Martz St 11:30 am to 5:30 pm $450,157

23932 Basil Park Cir 1 pm to 4 pm $579,900

DAMASCUS

20872

10718 Budsman Ter Noon to 3 pm $287,000

21 Clearwater Ct 2 pm to 4 pm $499,800

GAITHERSBURG

20877

108 Floral Dr Noon to 2 pm $399,000

20878

864 Quince Orchard Blvd #102 Noon to 2 pm $129,900

108 Ridgepoint Pl Noon to 2 pm $575,000

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20879

7802 Guildberry Ct #102 2 pm to 5 pm $146,900

1927 Windjammer Way Noon to 1:30 pm $1,950

20886

20220 Harbor Tree Rd 11 am to 1 pm $285,000

9521 Briar Glenn Way 2 pm to 5 pm $335,000

GARRETT PARK

20896

10801 Keswick St Noon to 2 pm $1,099,900

GERMANTOWN

20874

20632 Anndyke Way 1:30 pm to 3:30 pm $2,800

20 Highstream Ct #700 1 pm to 4 pm $299,000

13209 Dairymaid Dr #40 1 pm to 4 pm $1,500

19501 Caravan Dr 1 pm to 3 pm $325,000

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20337 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $441,894

20876

20437 Cabana Dr 1:30 pm to 4 pm $465,000

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

KENSINGTON

20895

2681 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2683 Mccomas Ave Noon to 4 pm $868,100

9811 Haverhill Dr Noon to 3 pm $995,000

4006 Spruell Dr 1 pm to 3 pm $600,000

NORTH BETHESDA

20852

6730 Sulky Lane 12:30 pm to 4 pm $1,139,000

NORTH POTOMAC

20878

12641 Gravenhurst Lane 1 pm to 3 pm $594,900

13430 Query Mill Rd 1 pm to 3 pm $874,900

OLNEY

20832

16657 Batchellors Forest Rd 1 pm to 3 pm $849,990

POOLESVILLE

20837

19501 Luhn St Noon to 2 pm $400,000

22 Hackett Ct Noon to 2 pm $799,900

17029 Hughes Rd 11 am to 5 pm $715,000

POTOMAC

20854

2410 Chilham Pl 11 am to 4 pm $689,000

9008 Belmart Rd 1 pm to 3 pm $1,849,900

ROCKVILLE

20850

405 Grandin Ave 1 pm to 3 pm $439,000

1505 Defoe St 1 pm to 3 pm $689,000

10263 Nolan Dr 1 pm to 4 pm $725,000

14247 Travilah Rd 11 am to 3 pm $774,990

14338 Potomac Heights Lane 11 am to 3 pm $749,990

4 Monroe St #903 1 pm to 4 pm $160,000

20851

5928 Holland Rd 11 am to 2 pm $455,000

1703 Veirs Mill Rd 2 pm to 4 pm $359,900

20852

10200 Rockville Pike #102 1 pm to 3 pm $195,000

4903 Cloister Dr 1 pm to 4 pm $712,000

5912 Edson Lane 1 pm to 3 pm $725,000

6060 California Cir #110 1 pm to 4 pm $395,000

20855

7000 Cashell Manor Ct 1 pm to 5 pm $773,500

SILVER SPRING

20902

10003 Forest Grove Dr 1 pm to 4 pm $599,000

101 Bluff Ter 2 pm to 4 pm $565,000

20904

1637 Carriage House Ter #eye (I) 3 pm to 5 pm $1,300

1005 Kathryn Rd Noon to 2 pm $429,000

716 Downs Dr 1 pm to 3 pm $464,900

20905

15022 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $749,500

20906

3411 Landing Way 11 am to 3 pm $537,500

16301 Coolridge Ave 11 am to 3 pm $524,990

3814 Wendy Lane 1 pm to 3 pm $430,000

15101 Interlachen Dr #1-108 1 pm to 3 pm $185,000

20910

9515 Clement Rd Noon to 2 pm $709,999

TAKOMA PARK

20912

718 Maplewood Ave Noon to 3 pm $950,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

5518 Odell Rd 1 pm to 3 pm $379,900

10990 Rhode Island Ave 2 pm to 5 pm $375,000

BOWIE

20715

13204 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $354,300

20720

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

14006 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $679,990

14010 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $654,990

4403 Woodlands Reach Dr 11 am to 5 pm $659,990

12805 Libertys Delight Dr Noon to 3 pm $325,000

20721

915 Cypress Point Cir 3 pm to 6:30 pm $539,949

CAPITOL HEIGHTS

20743

1210 Dillon Ct 1 pm to 3 pm $230,000

CLINTON

20735

9258 Piscataway Rd Noon to 3:30 pm $435,000

6208 Glory Red Maple Ct Noon to 3 pm $460,500

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

716 60th Pl 1 pm to 4 pm $399,000

FORT WASHINGTON

20744

8927 Bluffwood Lane 2 pm to 4 pm $379,900

GLENN DALE

20769

10601 Wood Pointe Ct Noon to 2 pm $525,000

GREENBELT

20770

14-R Laurel Hill Rd Noon to 2 pm $135,000

LANDOVER

20785

8013 Sport View Rd 1 pm to 4 pm $379,900

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $321,490

7507 Courtney Pl Noon to 1 pm $1,700

508 Peacock Dr 1 pm to 3:30 pm $249,900

LANHAM

20706

9904 Wood Edge Way 1 pm to 4 pm $364,792

9914 Wood Edge Way 1 pm to 4 pm $425,247

9127 Mchenry Lane 11 am to 3 pm $340,000

OXON HILL

20745

802 Modoc Lane Noon to 1 pm $1,975

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

6404 47th St 11 am to 6 pm $480,615

5822 63rd Ave Noon to 3 pm $250,000

5905 61st Ave 1 pm to 4 pm $275,000

SUITLAND

20746

4509 Navy Day Pl 11 am to 3 pm $269,900

1912 Gaylord Dr 1 pm to 3 pm $320,000

TEMPLE HILLS

20748

4310 Lyons St 2 pm to 4 pm $290,000

2306 Afton St Noon to 2 pm $305,000

UPPER MARLBORO

20772

9035 Florin Way 1 pm to 3 pm $253,000

10703 Phillips Dr Noon to 2 pm $305,000

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $344,490

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $409,990

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $399,990

15211 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $429,575

15221 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $439,205

15213 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $404,045

15219 Richard Bowie Way 1 pm to 4 pm $406,045

12201 Wallace Landing Ct 1 pm to 3 pm $565,000

10010 Thomas Brooke Pl Noon to 5 pm $669,890

20774

15301 Camberley Pl 1 pm to 3 pm $399,900

15301 Camberley Place 1 pm to 3 pm $399,900

13806 Hebron Lane 11 am to 5 pm $644,990

115 Capital Ct 11 am to 6 pm $344,740

6905 St. Ambrose Way 11 am to 6 pm $394,235

516 Cranston Ave 11 am to 5 pm $619,990

14604 Hawley Lane 11 am to 2 pm $409,900

4 Isham Ct 1 pm to 3 pm $372,000

3615 Pentland Noon to 2 pm $579,990

1106 Whistling Duck Dr 11 am to 3 pm $480,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Lilliflora Dr 11 am to 6 pm $401,990

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $216,990

23104 Sweetbay Lane 10 am to 1 pm $300,000

23112 Piney Wood Cir 11:30 am to 2:30 pm $345,000

LEXINGTON PARK

20653

19548 Leopards Lane 11 am to 2 pm $434,900

46052 Gooseneck Dr 1 pm to 3 pm $220,500

20851 Sandstone St 11:30 am to 2:30 pm $259,900

20836 Concord Ct Noon to 3 pm $375,000

20670 Hilton Run Ct 11 am to 3 pm $370,907

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

706 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $785,000

5 Park Pl #203 1 pm to 3 pm $519,000

5 Park Pl #702 1 pm to 3 pm $565,000

950 Riversedge Cir 1 pm to 3 pm $280,000

2947 Broad Ct 1 pm to 3 pm $1,200,000

1056 Carriage Hill Pkwy Noon to 2 pm $629,989

21403

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,749,000

3752 Thomas Point Road 1 pm to 3 pm $2,749,000

107 Pinecrest Dr Noon to 2 pm $437,500

149 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $750,000

21409

1927 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $1,150,000

795 Windgate Dr 1 pm to 3 pm $360,000

718 Fairway Dr Noon to 2 pm $420,000

1508 Grandview Rd 1 pm to 3 pm $841,378

ARNOLD

21012

977 Stonington Dr 1 pm to 3 pm $1,199,000

977 Stonington Drive 1 pm to 3 pm $1,199,000

CROWNSVILLE

21032

1006 Wallace Rd 2 pm to 4 pm $389,000

1216 Tailwind Ct 1 pm to 3 pm $799,500

CURTIS BAY

21226

404 Carvel Beach Rd 1 pm to 3 pm $950,000

EDGEWATER

21037

1622 Oldtown Rd Noon to 2 pm $359,900

2109 Shore Dr 1 pm to 3 pm $264,900

95 Tarragon Lane 1 pm to 4 pm $549,989

2705 Falling Timber Trl 11 am to 1 pm $990,000

GAMBRILLS

21054

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

826 Maple Rd 1 pm to 3 pm $664,815

2006 Brodick Lane 11 am to 1 pm $650,000

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

GLEN BURNIE

21060

7521 Calais Way 1 pm to 4 pm $409,900

HANOVER

21076

2265 Brimstone Pl 2 pm to 4 pm $440,000

LAUREL

20707

6807 Brooklyn Bridge Rd 1 pm to 3 pm $359,999

20723

8755 Weathered Stone Way 1 pm to 3 pm $899,000

9445 Fens Holw 1 pm to 3 pm $355,000

MILLERSVILLE

21108

8235 Rupert Rd S Noon to 2 pm $339,000

ODENTON

21113

771 Waugh Chapel Rd 2 pm to 3 pm $1,895

784 Sunny Chapel Rd 1 pm to 3 pm $565,000

PASADENA

21122

568 Riverside Dr Noon to 1 pm $599,900

340 Somerset Dr 1 pm to 3 pm $649,000

SEVERNA PARK

21146

1 Ridout Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

109-B Sabrina Lane 1 pm to 3 pm $639,900

614 Cypresspointe Dr 1 pm to 3 pm $689,000

SHADY SIDE

20764

4924 Hine Dr 1 pm to 3 pm $359,000

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

965 Curtis Rd 11 am to 2 pm $724,900

HUNTINGTOWN

20639

3620 Wessex Lane Noon to 2 pm $435,000

LUSBY

20657

936 Chart Ct 2 pm to 4 pm $799,999

936 Chart Court 2 pm to 4 pm $799,999

12846 Laurel Way 11 am to 2 pm $267,400

11029 Park Dr 11 am to 2 pm $729,900

NORTH BEACH

20714

3833 5th St 1 pm to 3 pm $425,000

722 Bay Front Ave Noon to 3 pm $949,999

OWINGS

20736

9121 Woodland Way N 1 pm to 3 pm $424,900

ST. LEONARD

20685

5850 Lilac Cir Noon to 2 pm $219,900

CHARLES COUNTY

HUGHESVILLE

20637

6926 Carrico Mill Rd 11 am to 1 pm $334,900

MECHANICSVILLE

20659

39458 Thomas Dr 2 pm to 4 pm $340,000

WALDORF

20601

10522 Beechwood Dr 1 pm to 3 pm $310,000

2246 Pinefield Rd 11 am to 1 pm $265,000

20603

5118 Blacksmith Ct 2 pm to 4 pm $286,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

600 E H St 1 pm to 3 pm $294,900

11 E B St 1 pm to 4 pm $275,000

FREDERICK

21702

112 Missouri Ct 1 pm to 3 pm $504,900

7002 Runny Ct Noon to 2 pm $379,890

21703

6509 Worsham Ct Noon to 3 pm $289,900

5712 Mill Run Pl 2 pm to 4 pm $384,000

IJAMSVILLE

21754

5922 Etterbeek St #d Noon to 5 pm $315,990

3668 Ridgeview Rd 1 pm to 3 pm $459,900

11702 Browningsville Rd 3 pm to 4:30 pm $418,287

JEFFERSON

21755

4330 Jefferson Pike Noon to 2 pm $899,000

KNOXVILLE

21758

20023 Pear Tree Lane 1 pm to 3 pm $239,000

MIDDLETOWN

21769

8926 Mount Tabor Rd Noon to 3 pm $1,890,000

7909 W Brookridge Dr 1 pm to 3 pm $610,000

MOUNT AIRY

21771

3079 Ballesteras Ct 1 pm to 3 pm $789,900

700 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $324,900

4058 Sand Trap Ct 1 pm to 3 pm $579,000

12540 Browland Dr Noon to 2 pm $474,900

125 North Towne Ct 1 pm to 3 pm $244,900

6565 Challedon Cir 1 pm to 3 pm $749,900

NEW MARKET

21774

11704 Barn Swallow Pl 1 pm to 3 pm $439,900

POINT OF ROCKS

21777

1808 Greysens Ferry Ct 12:30 pm to 2:30 pm $450,000

TUSCARORA

21790

1402 Pleasant View Rd Noon to 2 pm $479,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6939 Westcott Pl 11 am to 1 pm $1,199,800

COLUMBIA

21044

6432 Grateful Heart Gate 1 pm to 3 pm $550,000

6205 Ashton Park Ct 1 pm to 3 pm $550,000

11309 Ridermark Row 1 pm to 3 pm $750,000

11235 Snowflake Ct #b9-3 1 pm to 3 pm $225,000

5429 Wooded Way 1 pm to 3 pm $629,900

21045

5714 Old Buggy Ct 1 pm to 3 pm $425,000

9186 Wintercorn Lane 1 pm to 3 pm $350,000

6149 Golden Bell Way 1 pm to 4 pm $584,900

6421 Saddle Dr 2 pm to 4 pm $529,500

COOKSVILLE

21723

2336 Roxbury Mills Rd Noon to 3 pm $299,000

1753 Oakdale Dr 1 pm to 3 pm $974,000

ELLICOTT CITY

21042

3264 Old Fence Rd 1 pm to 3 pm $550,000

10222 Globe Dr 11 am to 1 pm $684,900

12575 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $575,000

9914 Windflower Dr 1 pm to 3 pm $445,000

11005 Hidden Fox Ct 1 pm to 3 pm $880,000

2617 Jonathan Rd 1 pm to 3 pm $529,900

4234 Blue Barrow Ride 1 pm to 3 pm $559,900

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

21043

4793 Attenborough Way 1 pm to 3 pm $1,000,000

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $565,000

GLENELG

21737

13855 Kennard Dr 1 pm to 3 pm $775,000

JESSUP

20794

10151 Winterbrook Lane 1 pm to 3 pm $525,000

WOODBINE

21797

15050 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $925,000

WOODSTOCK

21163

1700 New Hampton Lane 1 pm to 3 pm $700,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5225 Pooks Hill Rd #816s 2 pm to 4 pm $183,900

5225 Pooks Hill Rd #225n 2 pm to 4 pm $179,000

9927 Dickens Ave 2 pm to 4 pm $1,629,900

4617 Glenbrook Pkwy 1 pm to 4 pm $1,895,000

7813 Marion Lane 2 pm to 4 pm $925,000

20816

5510 Jordan Rd 1 pm to 3 pm $1,295,000

5101 River Rd #904 2 pm to 3 pm $349,000

20817

6106 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $1,799,000

6311 Bannockburn Dr 1:30 pm to 4:30 pm $1,899,470

8804 Lowell St 1 pm to 4 pm $799,999

7011 Darby Rd 2 pm to 4 pm $1,425,000

6022 Wilson Lane 1 pm to 4:30 pm $1,799,900

6734 Surreywood Lane 2 pm to 5 pm $962,000

7708 Whittier Blvd 2 pm to 4 pm $949,000

9818 Belhaven Rd 1 pm to 4 pm $816,000

7612 Hamilton Spring Rd 2 pm to 4 pm $799,000

6800 Rannoch Rd 1 pm to 3 pm $1,395,000

6612 Greyswood Rd 2 pm to 4 pm $769,000

6203 Bannockburn Dr 2 pm to 4 pm $899,000

10021 Sinnott Dr 1 pm to 4 pm $1,249,999

9240 Vendome Dr 1 pm to 3 pm $1,418,000

6200 Maiden Lane 1 pm to 4 pm $1,799,000

BROOKEVILLE

20833

1401 Brighton Dam Rd 1 pm to 3 pm $600,000

BURTONSVILLE

20866

14314 Bentley Park Dr Noon to 5 pm $539,990

CABIN JOHN

20818

13 Mckay Cir 2 pm to 4 pm $1,015,000

CHEVY CHASE

20815

7116 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,595,000

37 Oxford St 1 pm to 4 pm $1,850,000

6736 Kenwood Forest Lane #19 2 pm to 4 pm $830,000

6008 Kennedy Dr 2 pm to 4 pm $2,975,000

3518 Raymond St 2 pm to 4 pm $899,000

CLARKSBURG

20871

11882 Country Squire Way 1 pm to 3 pm $428,988

14212 Jaeger Rd Noon to 5 pm $499,000

13809 Tribute Pkwy 1 pm to 3 pm $689,000

23212 Observation Dr #2257 Noon to 2 pm $315,000

DARNESTOWN

20874

14601 Mockingbird Dr 1 pm to 4 pm $1,595,000

20878

13304 Scottish Autumn Lane 2 pm to 4 pm $725,000

13420 Haddonfield Lane Noon to 3 pm $924,888

DERWOOD

20855

17105 Amity Dr Noon to 2 pm $569,999

GAITHERSBURG

20877

8438 Meadow Green Way 2 pm to 4 pm $349,000

227 Summit Hall Rd 1 pm to 3 pm $465,000

112 Pembrooke View Lane Noon to 2 pm $539,000

20878

94 Golden Ash Way 11 am to 1 pm $575,000

247 Crown Park Ave 2 pm to 4 pm $692,000

118 Ridgepoint Pl 1 pm to 3 pm $495,000

400 Midsummer Dr 2 pm to 4 pm $738,000

242 Baldwin St 1 pm to 4 pm $849,900

20882

8620 Hawkins Creamery Rd 1 pm to 5 pm $525,000

5808 Riggs Rd 1 pm to 4 pm $549,900

8500 Goshen View Dr Noon to 2 pm $659,000

20886

20411 Remsbury Pl 1 pm to 3 pm $429,900

GERMANTOWN

20874

18715 Sparkling Water Dr #9-303 1 pm to 4 pm $1,850

19004 Steeple Pl 1 pm to 4 pm $399,900

19611 Galway Bay Circle 1 pm to 4 pm $239,900

13112 Briarcliff Ter #5-104 1 pm to 4 pm $200,000

19611 Galway Bay Cir #203 1 pm to 4 pm $239,900

20563 Lowfield Dr 1 pm to 3 pm $299,990

20876

11600 Seneca Forest Cir 1 pm to 4 pm $609,000

19900 Appledowre Cir #128 Noon to 2 pm $219,900

HYATTSVILLE

20781

4024 Hamilton St 1 pm to 3 pm $425,900

4014 Jefferson St Noon to 2 pm $480,000

KENSINGTON

20895

11016 Glueck Lane 1 pm to 3 pm $475,000

LAYTONSVILLE

20882

20605 Gleaning Ct 1 pm to 4 pm $775,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19344 Keymar Way 1 pm to 4 pm $279,900

19921 Silverfield Dr 1 pm to 4 pm $559,900

19111 Canadian Ct 2 pm to 4 pm $300,000

NORTH POTOMAC

20878

10900 Forest Ridge Ter 2 pm to 4 pm $875,000

5 Rolling Green Ct 3 pm to 4 pm $755,000

POOLESVILLE

20837

17027 Bennett Way 1 pm to 4 pm $699,900

POTOMAC

20854

10216 Democracy Blvd 2 pm to 4 pm $1,799,000

12217 Grove Park Ct 2 pm to 4 pm $1,195,000

10315 Gary Road 1 pm to 4 pm $899,000

9816 Betteker Lane 1 pm to 4 pm $729,000

9800 Woodford Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

11413 Patriot Lane 1 pm to 4 pm $1,398,000

7817 Cadbury Ave 2 pm to 4 pm $1,395,000

8612 Nutmeg Ct 2 pm to 4 pm $1,850,000

10315 Gary Rd 1 pm to 4 pm $899,000

11331 Palatine Dr 1 pm to 3 pm $1,399,900

9521 Kentsdale Dr 1:45 pm to 4 pm $975,999

9224 Copenhaver Dr 1 pm to 3 pm $835,000

7924 Turncrest Dr 1 pm to 4 pm $995,000

11418 Patriot Lane 1 pm to 4 pm $1,389,000

10406 Sandringham Ct 1 pm to 4 pm $1,329,700

12431 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

10709 Stapleford Hall Dr 1 pm to 4 pm $1,850,000

12565 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,440,000

ROCKVILLE

20850

635 Lincoln St 1 pm to 4 pm $399,900

709 Oak Knoll Ter 2 pm to 4 pm $989,500

2005 Dundee Rd 1 pm to 4 pm $699,900

13618 Valley Oak Cir 1 pm to 3 pm $575,000

14200 Hi Wood Dr 10:30 am to 12:30 pm $649,000

3 Yellow Plum Court 2 pm to 4 pm $959,000

3 Yellow Plum Ct 2 pm to 4 pm $959,000

508 Winding Rose Dr 1 pm to 4 pm $610,000

709 Garden View Way 1 pm to 4 pm $639,000

334 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $975,000

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,249,900

1112 Reserve Champion Dr 2 pm to 4 pm $649,999

10 Kirkfield Ct 1 pm to 4 pm $455,000

15306 Diamond Cove Ter #2d 1 pm to 3 pm $329,000

400 Mannakee St Noon to 2 pm $599,000

9601 Autumn Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,390,000

1940 Dundee Rd Noon to 3 pm $498,000

803 Reserve Champion Dr #16-205-R 1 pm to 3:30 pm $419,900

20851

13008 Atlantic Ave 1 pm to 3 pm $422,000

13213 Aleutian Ave 1 pm to 4 pm $440,000

20852

11523 Patapsco Dr 1 pm to 4 pm $449,000

6 Loganwood Ct 1:30 pm to 4 pm $708,000

20853

13505 Bartlett St 1 pm to 3 pm $499,900

14700 Nadine Dr 1 pm to 4 pm $499,900

14315 Bauer Dr 1 pm to 4 pm $499,900

5201 Myer Ct 1 pm to 4 pm $489,000

14319 Briarwood Ter 1 pm to 3 pm $498,000

20854

1275 Bartonshire Way 1 pm to 3 pm $685,000

20855

7407 Deer Point Ct 1:30 pm to 4 pm $798,800

17126 Briardale Rd 1 pm to 4 pm $398,000

SILVER SPRING

20901

1104 Caddington Ave 1 pm to 4 pm $469,000

10008 Dallas Ave 2 pm to 4 pm $525,000

10112 Dallas Ave 2 pm to 4 pm $539,000

9011 Flower Ave Noon to 2 pm $499,999

406 Lanark Way 2 pm to 4 pm $545,000

206 Finale Ter 1 pm to 4 pm $379,900

20902

2063 Westchester Dr #58 1:30 pm to 3:30 pm $335,000

621 Northwood Ter 1 pm to 4 pm $405,000

11418 Nairn Rd 2:30 pm to 5 pm $799,900

2419 Darrow St 1 pm to 4 pm $399,000

20903

10310 Parkman Rd 1 pm to 4 pm $849,900

20904

12001 Old Columbia Pike #702 1 pm to 3 pm $164,000

13532 Cedar Creek Lane 1 pm to 4 pm $579,000

20905

130 Farmgate Lane 2 pm to 4 pm $665,000

2140 Countryside Dr 2 pm to 4 pm $419,900

14716 Peachwood Dr 1 pm to 4 pm $630,000

20906

3225 Beaverwood Lane 1 pm to 4 pm $385,000

3577 S Leisure World Blvd #21-D 1 pm to 3 pm $169,990

1667 Hugo Cir 1 pm to 4 pm $439,900

3750 Clara Downey Ave #37 Noon to 2 pm $359,000

4309 Mahan Rd 1 pm to 4 pm $355,000

14404 Morton Hall Rd 1 pm to 4 pm $449,900

2603 Tabiona Cir 1 pm to 4 pm $339,900

13306 Tivoli Lake Blvd 1 pm to 4 pm $524,900

20910

1504 Highland Dr 2 pm to 4 pm $1,500,000

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $695,000

1320 Fenwick Lane #500 Noon to 3 pm $375,000

8102 Park Crest Dr Noon to 4 pm $829,000

2302 Colston Dr #c-102 2:30 pm to 4:30 pm $225,000

2039 Lyttonsville Rd 2 pm to 4 pm $565,000

7 Sussex Rd 1 pm to 3 pm $549,000

1320 Fenwick Lane 1 pm to 3 pm $260,000

2029 Luzerne Ave 2 pm to 4 pm $680,000

2601 Linden Lane 2 pm to 4 pm $688,000

1320 Fenwick Lane #212 1 pm to 3 pm $260,000

1603 Cedar View Ct 2 pm to 5 pm $915,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

3903 Harrison Rd 1 pm to 4 pm $465,000

BOWIE

20715

12413 Chelton Lane 11 am to 3:30 pm $349,999

20720

13014 5th St 2 pm to 5 pm $295,000

20721

501 Black Branch Way 3 pm to 5 pm $999,880

CHEVERLY

20785

1808 61st Ave Noon to 3 pm $331,600

DISTRICT HEIGHTS

20747

7812 Marlboro Pike 1 pm to 3 pm $269,999

5700 East Pl 1 pm to 3 pm $300,000

FORT WASHINGTON

20744

400 River Wood Dr 2 pm to 4 pm $389,000

8709 Colonel Seward Dr 2 pm to 4 pm $608,000

201 Emerald Hill Dr 2 pm to 4 pm $374,900

GLENN DALE

20769

11914 Lilium Lane Noon to 2 pm $525,000

9805 E Franklin Ave 2 pm to 4 pm $409,990

LANDOVER

20785

7616 Burnside Rd 1 pm to 1 pm $235,000

LANHAM

20706

9221 Morley Rd 1 pm to 4 pm $365,000

OXON HILL

20745

7312 Cloverdale Dr 1 pm to 3 pm $349,900

UNIVERSITY PARK

20782

4108 Tennyson Rd 1 pm to 4 pm $509,900

ST. MARY'S COUNTY

LEXINGTON PARK

20653

22529 Dunleigh Dr Noon to 2 pm $368,000