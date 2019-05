Here’s a list of open houses taking place May 4-5 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

502-A Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $850,000

701 Hardwood Lane Noon to 2 pm $579,900

18 S Cherry Grove Avenue Noon to 2 pm $779,000

501 Kansala Dr Noon to 2 pm $649,900

28 Fleet St Noon to 2 pm $529,900

604 James Walker Pl Noon to 5 pm $459,900

602 James Walker Pl Noon to 5 pm $439,900

2004 Peggy Stewart Way #209 1 pm to 4 pm $294,900

2314 Annapolis Ridge Ct 1 pm to 3 pm $774,900

1694 Anne Ct 1 pm to 3 pm $675,000

1024 Jigger Ct 2 pm to 4 pm $420,000

605 Dreams Landing Way Noon to 2 pm $528,500

17 Juliana Cir W Noon to 2 pm $215,500

11 Southgate Ave 1 pm to 3 pm $2,150,000

21403

1 Enclave Ct 11 am to 4 pm $624,990

16 Edgewood Green Ct Noon to 2 pm $284,900

9 Upshur Avenue 2 pm to 4 pm $919,900

11 Leeward Court 2 pm to 4 pm $310,900

30 Enclave Ct 11 am to 3 pm $543,009

28 Enclave Ct 11 am to 3 pm $499,361

312 Severn Ave #e409 Noon to 2 pm $420,000

330 Edgemere Dr Noon to 2 pm $2,300

516 Tayman Dr 2 pm to 4 pm $589,900

2670 Claibourne Ct 1 pm to 3 pm $2,490,000

407 Chester Ave 1 pm to 3 pm $710,000

21409

1038 Mountain Top Dr 11 am to 1 pm $420,000

1490 Shot Town Road 1 pm to 3 pm $750,000

1524 Circle Drive 1 pm to 3 pm $559,900

1265 Swan Dr Noon to 2 pm $490,000

1303 Cape St Claire Rd 1 pm to 3 pm $575,000

1330 Bay Head Rd Noon to 3 pm $1,375,000

ARNOLD

21012

1220 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $449,990

1002 Tasker Lane 11 am to 2 pm $415,000

365 Capetowne Road 2 pm to 4 pm $225,000

97 Shadbush Way 11 am to 4 pm $599,990

1228 Hickory Hill Cir Noon to 3 pm $549,990

129 Severn Way Noon to 2 pm $430,000

554 Moorings Cir 2 pm to 4 pm $649,900

1250 Crowell Ct 11 am to 1 pm $462,900

968 Arundel Dr 1:30 pm to 4:30 pm $585,000

368 Sherman Ave 11 am to 1 pm $459,900

220 Treyburn Way Noon to 2 pm $599,900

1241 Harbor Glen Ct 1 pm to 3 pm $995,000

CROFTON

21114

2313 Laconia Ct Noon to 3 pm $372,500

1617 Crofton Pkwy 1 pm to 3 pm $449,900

1673 Hart Ct 11 am to 1 pm $1,800

1686 Ridgely Ct ##173 1 pm to 3 pm $232,000

CROWNSVILLE

21032

1043 Plum Creek Drive 1 pm to 3 pm $475,000

1188 E Mahogany Lane Noon to 3 pm $600,000

EDGEWATER

21037

108 River Rd Noon to 2 pm $469,900

331 Arbutus Dr Noon to 2 pm $470,000

3598 S River Ter 1 pm to 3 pm $1,300,000

2914 Chestnut Rd 2 pm to 4 pm $459,900

3528 South River Ter 11 am to 1 pm $849,000

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $454,990

3855 Holly Dr 11 am to 1 pm $475,000

GAMBRILLS

21054

1239 Orchid Rd 2 pm to 4 pm $575,000

1509 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

1511 Beaux Lane Noon to 4 pm $715,900

1515 Beaux Lane Noon to 4 pm $709,900

1514 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1512 Beaux Lane Noon to Noon $739,900

1508 Beaux Lane Noon to 4 pm $699,900

2288 Four Seasons Dr Noon to 2 pm $410,000

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1004 Ice Castle Ct 11:30 am to 2:30 pm $539,950

GLEN BURNIE

21060

7480 Ashmore Ave Noon to 2 pm $399,000

804 High View Pl 1 pm to 4 pm $295,000

6803 White Water Way #303 11 am to 1 pm $175,000

7866 Freetown Rd 1 pm to 3 pm $349,900

7820 Stonebriar Dr 1 pm to 3 pm $499,999

7315 Green Acres Dr 1 pm to 3 pm $259,999

943 Chase Walk Noon to 3 pm $311,500

21061

1312 Gatwick Rd 1 pm to 3 pm $212,500

1004 Nicholas Way 2 pm to 4 pm $395,000

298 Cross Creek Dr Noon to 3 pm $348,990

300 Montfield Lane 1 pm to 3 pm $319,999

HANOVER

21076

1437 Pangbourne Way Noon to 2 pm $335,000

2924 Timberneck Way Noon to 5 pm $409,990

2922 Timberneck Way Noon to 5 pm $399,990

2816 Etley Ct #13 11:30 am to 5:30 pm $367,085

7834 Bakers Creek Lane #69 11:30 am to 5:30 pm $449,990

7836 Bakers Creek Lane #68 11:30 am to 5:30 pm $489,990

1704 Maco Dr Noon to 2 pm $514,900

1905 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

7724 Cresap Lane 11:30 am to 5:30 pm $469,990

2912 Koens Ct #5 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2916 Koens Ct 11:30 am to 5:30 pm $399,990

2920 Koens Ct #01 11:30 am to 5:30 pm $349,990

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7614 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $341,540

3012 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $408,990

7244 Wright Rd 11 am to 4 pm $533,205

3002 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $409,990

3008 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $407,990

3006 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $395,990

3004 Cardinal Bluff Ct 1 pm to 4 pm $388,990

216 Raccoon Run Ct 1 pm to 3 pm $475,000

LAUREL

20707

7323 Birdcherry Lane 2:15 pm to 4:15 pm $420,000

502 4th St 1 pm to 3 pm $325,000

14518 Parkgate Dr 1 pm to 4 pm $680,000

20708

13500 Briarcroft Ct 1 pm to 3 pm $369,000

12006 Montague Drive 1 pm to 3 pm $365,000

8500 Portsmouth Dr 1 pm to 4 pm $315,000

12006 Montague Dr 1 pm to 3 pm $365,000

20723

9709 Mossy Bark Lane Noon to 2 pm $469,000

8746 Polished Pebble Way 1 pm to 3 pm $524,900

10010 Wincopia Farms Way 1 pm to 3 pm $1,149,000

9762 June Flowers Way 11 am to 1 pm $480,000

20724

3316 Sudlersville S 1 pm to 3 pm $358,999

3392 Wye Mills S Noon to 3 pm $339,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

102 S Hammonds Ferry Rd 1 pm to 3 pm $285,000

LOTHIAN

20711

150b Konrad Morgan Noon to 3 pm $58,900

MILLERSVILLE

21108

494 Old Orchard Cir Noon to 2 pm $885,000

ODENTON

21113

2627 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $629,990

2629 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $669,990

1309 Patuxent Woods Dr 11 am to 2 pm $549,490

1307 Patuxent Woods Dr 11 am to 2 pm $547,490

2249 Canteen Cir Noon to 2 pm $318,500

2718 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $539,900

2714 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $559,900

Lot 20 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $749,900

2304 Mourning Dove Dr 11 am to 1 pm $589,000

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

2263 Kelston Pl 1 pm to 4 pm $469,990

1315 Cheswick Lane Noon to 2 pm $319,000

2451 Winding Ridge Rd Noon to 2 pm $353,500

PASADENA

21122

1286 Patapsco Rd Noon to 2 pm $700,000

8416 Smallwood Ct 1 pm to 3 pm $335,000

146 Bar Harbor Rd Noon to 3 pm $850,000

129 Circle Road Noon to 3 pm $389,900

1904 North Ave Noon to 2 pm $434,500

7904 Meridian Dr 11 am to 4 pm $649,990

707 211th St 1 pm to 4 pm $289,500

432 Harlem Ave 1 pm to 3 pm $524,900

13 Bar Harbor Rd 11 am to 1 pm $299,999

114 Montrose Rd 4 pm to 6 pm $309,900

7823 Appletree Rd 1 pm to 4 pm $474,900

2018 Kurtz Ave Noon to 1:30 pm $585,000

8940 Sahalee Ct 2 pm to 4 pm $849,990

8385 Maryland Rd 1 pm to 5 pm $625,000

1222 Hillcreek Rd 3:30 pm to 5:30 pm $549,995

7714 Grace Ave Noon to 2 pm $324,900

1117 Will O Brook Dr 1 pm to 3 pm $339,000

7840 Acorn Bank Noon to 3 pm $380,000

7853 E Shore Rd 9 am to 11 am $269,000

8443 Main Ave 11 am to 1 pm $370,000

RIVA

21140

1258 Breckenridge Cir Noon to 2 pm $419,900

SEVERN

21144

592 Pasture Brook Rd 1 pm to 3 pm $550,000

8513 Pine Springs Dr 1 pm to 3 pm $519,900

520 Highmeadow Dr 1 pm to 4 pm $521,775

8206 Jacksontown Ct 3 pm to 5 pm $525,000

SEVERNA PARK

21146

609 Whittier Parkway Noon to 2 pm $299,900

3 Ridout Road Noon to 2 pm $699,900

705 Dividing Rd 1 pm to 3 pm $2,999,755

1 Windward Dr 10 am to Noon $494,755

667 Wellerburn Ave 11 am to 1 pm $639,000

SHADY SIDE

20764

1580 Columbia Beach Rd Noon to 2 pm $639,900

6013 Shady Side Rd 1 pm to 4 pm $435,000

4924 Hine Dr Noon to 2 pm $359,000

4955 Chestnut St Noon to 3 pm $259,000

TRACYS LANDING

20779

510 Howard Ave 1 pm to 4 pm $390,000

WEST RIVER

20778

829 Crandell Rd 11 am to 2 pm $995,000

4907 W Chalk Point Rd Noon to 3 pm $895,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4231 Bristol Dr Noon to 2 pm $409,900

4350 Dalrymple Rd Noon to 2 pm $2,500

2298 Forest Ridge Ter #12 1 pm to 3 pm $299,000

DOWELL

20629

13900 Dowell Rd Noon to 2 pm $349,000

DUNKIRK

20754

10311 Three Doctors Rd 1:30 pm to 3:30 pm $644,900

3195 Hickory Ridge Rd 1:30 pm to 3:30 pm $599,900

HUNTINGTOWN

20639

1039 Mary Court 1 pm to 3 pm $399,000

209 Dismondy Dr 11 am to 1 pm $587,000

4275 Pleasant Ct 1 pm to 3 pm $499,900

LUSBY

20657

11562 Deadwood Dr 10 am to 1 pm $279,999

1125 White Sands Dr Noon to 2 pm $300,000

858 San Mateo Trail 11 am to 1 pm $285,000

PRINCE FREDERICK

20678

100 Finch Dr 1 pm to 4 pm $445,000

855 Slade Dr 1 pm to 3 pm $529,900

616 Burr Oak Ct 1 pm to 3 pm $299,999

SOLOMONS

20688

13915 Ensign Rd Noon to 3 pm $444,900

SUNDERLAND

20689

6180b Federal Oak Drive Noon to 2 pm $687,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14313 Lusby Ridge Rd 1 pm to 4 pm $412,500

15401 Jamies Way 11 am to 1 pm $569,900

BRANDYWINE

20613

12001 Lusbys Lane 12:30 pm to 2:30 pm $379,900

6304 Barrow House Dr 11 am to 1 pm $569,900

BRYANS ROAD

20616

6581 Rothschild Pl 1 pm to 4 pm $315,000

5496 Sir Douglas Dr 1 pm to 3 pm $325,000

LA PLATA

20646

12550 Charles St Noon to 2 pm $449,900

MARBURY

20658

5450 Wheeler Knoll Pl 8 am to 10 am $330,000

POMFRET

20675

8500 Warren Dr Noon to 3 pm $245,000

PORT TOBACCO

20677

7580 Knotting Hill Lane 1 pm to 4 pm $560,000

WALDORF

20601

3204 Careysbrook Ct 11 am to 1 pm $325,000

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $299,990

0 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $314,990

9716 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $333,440

9714 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $315,840

9712 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $321,940

9710 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $339,750

20602

610 Garner Ave 11 am to 1 pm $1,825

2962 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $321,925

11755 Nationals Lane 1 pm to 3 pm $437,900

20603

9570 Pep Rally Lane 1 pm to 3 pm $440,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

8208 Seven Pines Lane Noon to 1 pm $2,475

11214-D Heron Pl 1 pm to 3 pm $259,900

2603 Lacrosse Pl 1 pm to 2 pm $2,100

WHITE PLAINS

20695

5304 Exeter Pl 2 pm to 4 pm $295,000

5096 Atlantis Lane Noon to 3 pm $430,000

5580 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $479,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $324,900

5507 Young Family Trl W Trl 11 am to 1 pm $474,900

2310 Farmers Ct 1 pm to 3 pm $549,900

5506 Young Family Trl W 3 pm to 5 pm $519,000

BRUNSWICK

21716

1309 Pennington Dr 11 am to 3 pm $361,053

1220 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $324,990

1219 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $304,990

1310 Hope Farm Ct 11 am to 1 pm $515,000

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

FREDERICK

21701

15 W 14th St 1 pm to 4 pm $399,900

213 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $347,500

209 Spring Bank Ave Noon to 5 pm $299,999

24 Maxwell Sq Noon to 2 pm $500,000

38 W 6th St 1 pm to 3 pm $395,000

30 E 5th St E #4 Noon to 2 pm $460,000

101 Record St #c 2 pm to 4 pm $335,000

618 N Bentz St 1 pm to 3 pm $374,900

815 Motter Ave 1 pm to 4 pm $249,000

803 Shawnee Dr 11 am to 1 pm $299,900

6405 Spring Forest Rd 1 pm to 3 pm $498,000

21702

2005 Truett Way Noon to 2 pm $524,900

8217 Fox Hunt Lane 2 pm to 4 pm $439,900

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $449,553

609 Gillespie 11 am to 5 pm $381,244

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,900

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $399,800

2518 Rocky Pointe Ct 1 pm to 3 pm $457,000

1036 Dulaney Mill Dr Noon to 2 pm $365,000

137 Harpers Way 1 pm to 3 pm $264,900

21703

5917 Leben Dr 1 pm to 4 pm $368,900

5105 Continental Dr 11 am to 5 pm $515,900

642 Tivoli Rd Noon to 1 pm $1,800

6265 Alexa St Noon to 3 pm $309,900

1006 Seneca Dr 1 pm to 3 pm $335,000

6746 Killdeer Ct 1 pm to 3 pm $230,000

21704

5506 Hawk Ridge Rd 11 am to 6 pm $469,750

5518 Hawk Ridge Rd 11 am to 6 pm $484,300

8505 Raptor Ridge Lane 11 am to 6 pm $469,180

8415 Pine Bluff Rd 11 am to 6 pm $484,240

9163 Landon House Lane Noon to 2 pm $409,250

9607 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $425,000

9331 Bishopgate Dr 1 pm to 3 pm $719,900

IJAMSVILLE

21754

10261 Champions Ct 11:30 am to 1:30 pm $599,000

MIDDLETOWN

21769

117 Ivy Hill Dr Noon to 2 pm $449,000

MOUNT AIRY

21771

13972 Penn Shop Rd Noon to 2 pm $524,500

1807 Reading Ct 11 am to 2 pm $319,990

4058 Sand Trap Ct 1 pm to 3 pm $579,000

5817 Catoctin Vista Dr 1 pm to 3 pm $274,900

7508 Mayfair Ct 2 pm to 4 pm $525,000

NEW MARKET

21774

9912 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $485,820

6829 W Shavano Rd 11 am to 4 pm $449,990

ROCKY RIDGE

21778

14010 Old Frederick Rd Noon to 2 pm $749,900

THURMONT

21788

116 Redhaven Ct Noon to 3 pm $319,900

URBANA

21704

4722 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $374,990

WALKERSVILLE

21793

122 Glade Blvd 1 pm to 3 pm $275,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

10840 Green Mountain Cir #8 Noon to 2 pm $235,000

5060 Beatrice Way 1 pm to 3 pm $429,900

6793 Green Mill Way 1 pm to 3 pm $540,000

10570 Twin Rivers Rd #a-2 1 pm to 3 pm $182,500

21045

6075 Granite Knl Noon to 2 pm $435,000

9806 Pushcart Way 1 pm to 3 pm $439,900

21046

10041 Evergreen Ave 11 am to 1 pm $495,000

7608 Murray Hill Rd 1 pm to 4 pm $725,000

ELKRIDGE

21075

6495 Wesley Lane 1 pm to 3 pm $410,000

6122 Clements Lane 1 pm to 3 pm $619,900

8016 Nightwind Ct 1 pm to 3 pm $400,000

ELLICOTT CITY

21042

3112 Mullineaux Lane 1 pm to 3 pm $749,500

11049 Hunters View Rd 1 pm to 3 pm $1,100,000

3628 Chateau Ridge Dr Noon to 2:30 pm $639,900

11829 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $599,900

10330 Verdi Ct Noon to 5 pm $639,990

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

13313 Royden Ct 1 pm to 3 pm $975,000

2610 Vardon Lane Noon to 4 pm $757,800

11631 Whitetail Lane 1 pm to 3 pm $975,000

3655 Gray Rock Dr 1 pm to 4 pm $549,900

21043

4743 Ilkley Moor Lane 11 am to 1 pm $540,000

8504 Hill St 1 pm to 3 pm $595,000

9819 Soapstone Trl 11:30 am to 5:30 pm $969,990

2498 Vineyard Springs Way #03 11:30 am to 5:30 pm $779,990

5985 Glen Williow Way Noon to 5 pm $474,990

3922 Old Columbia Pike Noon to 4 pm $599,900

GLENWOOD

21738

2980 Hobbs Rd Noon to 2 pm $1,080,000

HIGHLAND

20777

12720 Lime Kiln Rd 1 pm to 3 pm $799,000

JESSUP

20794

7314 Elbridge Ct 12:30 pm to 4:30 pm $649,990

WOODBINE

21797

2779 Florence Rd Noon to 3 pm $749,900

2791 Florence Rd 1 pm to 3 pm $739,900

15902 Union Chapel Rd 1 pm to 3 pm $549,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,198,662

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,395,000

20816

6006 Corewood Lane Noon to 3 pm $1,499,000

20817

8037 Herb Farm Dr 2 pm to 4 pm $1,189,000

6602 Eames Way #calvin 1 pm to 4 pm $953,315

6605 Rannoch Rd 1 pm to 3 pm $1,099,000

6795 Surreywood Lane 2 pm to 4 pm $975,000

7301 Millwood Rd 2 pm to 4 pm $1,195,000

6801 Capri Pl 1 pm to 4 pm $2,975,000

7425 Democracy Blvd #312 2 pm to 4 pm $359,900

BOYDS

20841

14014 Clopper Rd 1 pm to 3 pm $535,000

BROOKEVILLE

20833

2614 Brighton Dam Rd 2 pm to 4 pm $869,000

19408 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $799,900

121 Brinkwood Rd 1 pm to 3 pm $725,000

19225 Abbey Manor Dr 2 pm to 4 pm $849,000

BURTONSVILLE

20866

14517 Bentley Park Dr 1 pm to 3 pm $669,900

CHEVY CHASE

20815

4601 N Park Ave #1513 2 pm to 4 pm $4,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,799,180

5516 Trent St 1 pm to 3 pm $1,290,000

3907 Aspen St 2 pm to 4 pm $1,750,000

3512 Taylor Street 2 pm to 4 pm $890,000

CLARKSBURG

20871

13070 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,342

12943 Clarksburg Square Rd Noon to 2 pm $449,000

22047 Broadway Ave Noon to 5 pm $369,990

DAMASCUS

20872

10904 Show Pony Pl 2 pm to 4 pm $460,000

10804 Middleboro Dr 2 pm to 4 pm $425,000

10718 Budsman Ter 1 pm to 1 pm $299,500

DARNESTOWN

20874

14020 Berryville Road 1 pm to 3 pm $529,999

GAITHERSBURG

20877

8130 Fallow Dr #12-A 2 pm to 5 pm $305,000

20878

11 Midline Rd 1 pm to 3 pm $374,900

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

111 Englefield Drive 1 pm to 3 pm $700,000

247 Crown Park Ave 1 pm to 4 pm $692,000

20882

20941 Lochaven Ct 2 pm to 4 pm $739,000

34 Goshen Ct 11 am to 2 pm $579,900

GERMANTOWN

20874

20636 Hartsbourne Way 11 am to 2:30 pm $474,900

20305 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20305 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20305 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $434,990

20307 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $479,990

20319 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $465,695

20321 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $459,000

20317 Century Blvd 11:30 am to 5:30 pm $449,000

19 Pickering Ct #202 1 pm to 3 pm $220,000

20876

21841 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $541,740

21849 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $499,990

21929 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $499,990

21933 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $539,990

11108 Knights Ct 1 pm to 3 pm $535,000

21505 Fox Field Cir 1 pm to 3 pm $647,500

KENSINGTON

20895

4 Campbell Ct 1 pm to 3 pm $719,000

10111 Crestwood Rd 2 pm to 4 pm $735,000

LAYTONSVILLE

20882

7025 Higgins Rd 2 pm to 4 pm $924,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

21 Strath Haven Ct Noon to 3 pm $1,800

NORTH BETHESDA

20852

11420 Strand Dr #r-113 2 pm to 4 pm $749,000

11800 Old Georgetown Rd #1206 1 pm to 4 pm $498,708

11420 Luxmanor Rd Noon to 2 pm $1,700,000

NORTH POTOMAC

20878

14620 Quince Orchard Rd 1 pm to 3 pm $549,900

14845 Botany Way 1 pm to 4 pm $784,900

OLNEY

20832

3524 Cherry Valley Dr Noon to 2 pm $515,000

POOLESVILLE

20837

17027 Bennett Way 1 pm to 4 pm $699,900

POTOMAC

20854

10503 Democracy Lane 2 pm to 4 pm $1,159,900

10401 Democracy Lane 2 pm to 4 pm $1,225,000

ROCKVILLE

20850

610 Burgundy Dr 1 pm to 4 pm $349,000

601 Autumn Wind Way 1 pm to 4 pm $994,900

20852

10500 Rockville Pike #1016 1 pm to 4 pm $209,900

20855

8042 Flatbush St #copeland 1 pm to 4 pm $799,900

7821 Breezy Down Ter 11 am to 1 pm $385,000

SILVER SPRING

20901

9011 Flower Ave 1 pm to 3 pm $549,900

9303 Saybrook Ave 2 pm to 4 pm $795,000

9515 Seminole St 2 pm to 4 pm $549,000

20902

10408 Hutting Pl 2 pm to 4:30 pm $430,000

10704 Bucknell Dr 2 pm to 4 pm $475,000

10118 Mckenney Ave 2 pm to 4 pm $489,000

2807 Lindell St 12:30 pm to 2 pm $399,900

10422 Hayes Ave 2 pm to 4 pm $575,000

20904

2901 Memory Lane 1 pm to 6 pm $529,900

20906

13503 Windy Meadow Lane 1 pm to 3 pm $694,900

1109 Sanctuary Ct 1 pm to 3 pm $699,900

3807 Elby Ct 2 pm to 4 pm $374,900

13815 N Gate Lane 12:30 pm to 3:30 pm $625,000

20910

12 Belmont Ct 2 pm to 4 pm $569,000

9515 Clement Rd Noon to 2 pm $739,999

1900 Lyttonsville Rd #304 1 pm to 3 pm $179,000

TAKOMA PARK

20912

7309 Wildwood Dr 2 pm to 4 pm $570,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11340 Frances Dr 11 am to 2 pm $410,000

BOWIE

20715

12303 Stonehaven Lane 1 pm to 3 pm $370,000

20716

4006 Estevez Ct Noon to 2 pm $275,000

3406 Azimuth Ct 10 am to 4 pm $340,000

20720

13901 Hammermill Field Dr 11 am to 5 pm $599,990

20721

501 Black Branch Way 4 pm to 6 pm $999,880

12000 Shadywood Ct 2 pm to 4 pm $724,990

CAPITOL HEIGHTS

20743

1420 Early Oaks Lane Noon to 2 pm $325,990

30 Arenas Ct 2 pm to 4 pm $330,000

7722 Beechnut Rd 2 pm to 5 pm $299,000

CHEVERLY

20785

6325 Kilmer St Noon to 2 pm $320,000

CLINTON

20735

11324 Brandywine Rd 1 pm to 4 pm $334,900

7801 Wynnwood Dr 1 pm to 3 pm $365,000

COLLEGE PARK

20740

8710 49th Ave 1 pm to 3 pm $509,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3719 Cricket Ave Noon to 2 pm $290,000

7503 Leona St 1 pm to 3 pm $299,000

6500 Foster St 2 pm to 4 pm $339,900

1205 Eastwood Dr 11 am to 1 pm $297,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

612 60th Pl 2 pm to 4 pm $399,995

FORT WASHINGTON

20744

1600 Clarion Ter 1 pm to 3 pm $285,000

8508 Colonel Seward Dr Noon to 3 pm $599,900

8927 Bluffwood Lane 1 pm to 4 pm $379,000

1819 Taylor Ave 1 pm to 4 pm $340,000

GLENN DALE

20769

5102 Janesdale Ct 1:30 pm to 3:30 pm $515,000

GREENBELT

20770

46-G Ridge Rd 11 am to 1 pm $139,900

LANDOVER

20785

6907 St. Ambrose Way 11 am to 6 pm $387,725

LANHAM

20706

6406 Seta Dr 1 pm to 4 pm $385,000

6306 Langdon Lane Noon to 2 pm $599,000

MOUNT RAINIER

20712

4409 30th St 1 pm to 3 pm $399,900

OXON HILL

20745

107 N Huron Dr 3:30 pm to 5:30 pm $299,000

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 10 am to 6 pm $444,990

TEMPLE HILLS

20748

6208 Summerhill Rd 11 am to 1 pm $314,000

5005 Colonial Dr Noon to 2 pm $350,000

3912 Brinkley Rd Noon to 2 pm $365,000

4712 Elmtree Ct 1 pm to 3 pm $284,900

UPPER MARLBORO

20772

14312 Rectory Lane 1 pm to 3:30 pm $385,000

4159 Chariot Way Noon to 3 pm $450,000

9600 Parkstone Dr 2:30 pm to 5 pm $434,500

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,255

10917 Daniel Sim Ct 2 pm to 5 pm $265,000

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $339,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $306,990

9035 Florin Way 1 pm to 4 pm $263,000

5201 Trotters Glen Dr Noon to 2 pm $485,000

10405 Grandhaven Ave 2 pm to 4 pm $550,000

11303 Marlboro Ridge Rd 2 pm to 4 pm $649,900

4300 Cross Country Ter 2 pm to 4 pm $597,990

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $419,990

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $399,990

10811 Furgang Rd 1 pm to 4 pm $529,990

20774

15503 Humberside Way Noon to 3 pm $560,000

15201 Harriet Clotilda Way Noon to 3 pm $495,900

10110 Campus Way S #102-8a Noon to 2 pm $69,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

22964 Mountain Laurel Lane 11 am to 6 pm $294,190

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $216,990

GREAT MILLS

20634

45796 Sayre Dr 10 am to Noon $249,900

22450 Sara Ct 1 pm to 3 pm $189,000

HOLLYWOOD

20636

24353 Farmkey Lane 11 am to 1 pm $539,900

LEONARDTOWN

20650

21716 Fairway Dr 1 pm to 3 pm $425,000

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2 Steele Avenue 1 pm to 3 pm $989,000

2947 Broad Ct 1 pm to 3 pm $1,295,000

971 Running Brook Way Noon to 2 pm $475,000

2813 Berth Ter Noon to 2 pm $299,000

2551 Jigger Way 2 pm to 4 pm $429,900

2115 George Boiardi Lane 1 pm to 3 pm $629,900

900 Coachway 1 pm to 3 pm $669,500

66 Franklin St #310 1 pm to 3 pm $1,075,000

847 Boatswain Way 1 pm to 3 pm $389,900

2520 Tudo Ct 1 pm to 3 pm $349,500

243 Autumn Chase Dr 1 pm to 3 pm $500,000

1703 Robin Hood Road 3 pm to 5 pm $699,999

21403

313 Chesapeake Ave 1 pm to 3 pm $974,900

2188 Chesapeake Harbour Drive Noon to 3 pm $819,900

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

311 Chesapeake Ave 1 pm to 3 pm $744,000

316 Burnside St #307 11 am to 1 pm $435,000

1024 Tyler Ave 1 pm to 3 pm $450,000

21409

602 Candy Court 2 pm to 4 pm $949,900

1401 Pennington Lane S 1 pm to 3 pm $600,000

614 Candy Ct Noon to 2 pm $1,199,000

1722 Deacon Way 1 pm to 3 pm $849,900

2008 Kenwood Rd 2 pm to 4 pm $920,000

ARNOLD

21012

977 Stonington Drive 1 pm to 3 pm $1,199,000

162a Severn Way 1 pm to 3 pm $349,900

1215 Whetstone Dr 11 am to 1 pm $641,536

535 Bay Hills Dr 1 pm to 4 pm $559,000

846 Sutterton Ct 1 pm to 3 pm $850,000

809 Bradford Ave 11 am to 2 pm $549,000

CHURCHTON

20733

1133 Gwynne Ave 1 pm to 3 pm $359,900

CROFTON

21114

1156 Wickford Ct #9a Noon to 2 pm $285,000

2086 Lower Court Noon to 4 pm $499,900

2485 Vineyard Lane 2 pm to 4 pm $339,975

1666 Fallowfield Ct 1 pm to 3 pm $245,000

CROWNSVILLE

21032

2033 Haverford Dr 11 am to 1 pm $749,900

2004 Haverford Cir 1 pm to 3:30 pm $710,000

1006 Wallace Rd 2 pm to 4 pm $399,000

DAVIDSONVILLE

21035

1101 Captain Bell Court 1 pm to 3 pm $1,295,000

3568 Ashland Dr 1 pm to 3 pm $875,000

1320 Sienna Trl 11 am to 1 pm $960,000

DEALE

20751

806 Grazing Field Way Noon to 2 pm $439,900

958 Main St 1 pm to 3 pm $500,000

685 Swan Dr Noon to 2 pm $394,900

EDGEWATER

21037

3594 Loch Haven Dr Noon to 2 pm $1,349,900

3939 Germantown Rd 2 pm to 4 pm $429,000

3616 Edgemont St 1 pm to 4 pm $459,900

2 Strachan Pl 2 pm to 4 pm $744,900

2304 Noblewood Rd 11 am to 1 pm $485,000

3321 Old Point Rd 1 pm to 3 pm $2,175,000

GAMBRILLS

21054

1742 Underwood Rd 2 pm to 4 pm $599,900

925 Waugh Chapel Rd 2 pm to 4 pm $385,000

226 Pegasus Ct 1 pm to 3 pm $615,000

1294 Whirl A Way Ct Noon to 4 pm $599,900

1512 Beaux Lane Noon to 4 pm $739,900

2386 Mount Tabor Rd 1 pm to 3 pm $475,000

GLEN BURNIE

21060

13 Inglenook Court 2 pm to 4 pm $539,900

214 Daffodil Rd 12:30 pm to 3 pm $289,900

8 Inglenook Ct 1 pm to 3 pm $569,000

21061

7135 Baltimore Annapolis Blvd 2 pm to 4 pm $296,000

227 Poplar Ave 1 pm to 3 pm $459,900

410 Joyce Dr Noon to 3 pm $269,900

1913 Norwich Rd 10 am to Noon $229,900

7802 Five Oaks Court 1 pm to 3 pm $380,000

HANOVER

21076

6358 Hanover Crossing Way 1 pm to 3 pm $499,999

1761 Winsford Ct 1 pm to 3 pm $380,000

LAUREL

20707

1001 Montgomery St 1 pm to 4 pm $361,900

910 Nichols Dr 1 pm to 3 pm $300,000

20723

8506 Pamela Way #118 1:30 pm to 4:30 pm $460,000

9219 Howland Rd 1 pm to 4 pm $339,500

9504 Donnan Castle Ct Noon to 2 pm $320,000

10410 Churchill Way 1 pm to 3 pm $719,000

9642 Baltimore Ave Noon to 3 pm $364,900

8715 Lake Edge Dr 1 pm to 3 pm $625,000

LINTHICUM

21090

559 Fairmount Rd 1 pm to 3 pm $359,000

LINTHICUM HEIGHTS

447 W Maple Rd 2 pm to 4 pm $365,000

LOTHIAN

20711

4808 Lytham Ct Noon to 2 pm $639,900

MILLERSVILLE

21108

8342 Elm Rd 1 pm to 3 pm $429,900

8201 Connors Lane 1 pm to 3 pm $599,999

458 Old Orchard Cir Noon to 2 pm $800,000

ODENTON

21113

689 Winding Stream Way #204 1 pm to 3 pm $234,900

2602 Clarion Ct #402 1 pm to 2 pm $257,935

216 Pinecove Ave Noon to 2 pm $305,000

1731 Glebe Creek Way 1 pm to 3 pm $299,900

ORCHARD BEACH

21226

800 Waterview Dr Noon to 2 pm $425,000

PASADENA

21122

97 Creekview Court Noon to 2 pm $419,900

8412 Rugby Road 1:30 pm to 3:30 pm $319,900

8302 Laico Ct Noon to 2 pm $519,900

8212 Edwin Raynor Blvd 11 am to 2 pm $424,900

81 Johnson Rd 3 pm to 4:30 pm $249,900

7759 Everd Ave 2 pm to 4 pm $305,000

100 Litton Dale Lane 2 pm to 4 pm $585,000

RIVA

21140

337 Derbyshire Lane Noon to 3 pm $839,987

3328 Breckenridge Way 1 pm to 4 pm $1,599,000

SEVERN

21144

357 Montecristo Ct 1 pm to 3 pm $495,000

8529 Pine Springs Dr 1 pm to 3 pm $518,000

7858 Sunhaven Way 2:30 pm to 4:30 pm $549,900

SEVERNA PARK

21146

65 Simmons Lane 1 pm to 3 pm $899,000

309 Thomas Rd 1 pm to 3 pm $950,000

117 Marlbrook Rd 1 pm to 3 pm $877,510

542 Arundel Dr Noon to 2 pm $345,000

692 Dill Ct Noon to 2 pm $439,755

585 Manor Rd 1 pm to 3 pm $349,900

431 Ben Oaks Dr W Noon to 2 pm $899,932

630 Old County Rd 1 pm to 3 pm $650,000

SHADY SIDE

20764

1457 Nieman Road 1 pm to 4 pm $992,500

4827 Avery Rd Noon to 2 pm $660,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3440 Hill Gail Dr 11 am to 1 pm $524,900

2545 Crest View Lane #3 1 pm to 3 pm $290,000

DOWELL

20629

965 Curtis Rd 11 am to 3 pm $724,900

HUNTINGTOWN

20639

701 Small Reward Rd 1 pm to 3 pm $539,900

2425 Smoky Rd 11 am to 2 pm $849,900

LUSBY

20657

11618 Bald Bluff Road 1 pm to 3 pm $323,000

11031 George St Noon to 2 pm $395,000

NORTH BEACH

20714

3632 Bedford Dr 11 am to 1 pm $330,000

3805 Oak St 11 am to 1 pm $339,900

643 Walnut Ave 1:30 pm to 3:30 pm $525,000

OWINGS

20736

1805 Three Brothers Way 2 pm to 4 pm $514,998

PORT REPUBLIC

20676

3932 S Shore Dr 11 am to 2 pm $479,900

PRINCE FREDERICK

20678

3245 Adelina Rd 11 am to 2:15 pm $399,900

138 Windcliff Rd 1 pm to 3 pm $399,000

ST. LEONARD

20685

205 Sandhill Ct 11 am to 2 pm $459,900

SUNDERLAND

20689

125 Gertrude Dr Noon to 2 pm $325,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1109 Teresa Dr 1 pm to 4 pm $299,900

BRANDYWINE

20613

15306 Pulaski Rd 2 pm to 4 pm $399,000

HUGHESVILLE

20637

17027 Prince Frederick Rd 2 pm to 4 pm $475,000

ISSUE

20645

14795 Mohawk Dr Noon to 3 pm $425,000

LA PLATA

20646

700 Worcester St 1 pm to 3 pm $324,900

NEWBURG

20664

15798 Lancaster Farm Rd 1 pm to 4 pm $765,000

SWAN POINT

20645

11415 Mohawk Ct 1 pm to 4 pm $380,000

14740 Wisteria Dr 1 pm to 4 pm $320,000

WALDORF

20602

2255 Old Bailey Ct 1 pm to 4 pm $339,000

915 Copley Ave 2 pm to 4 pm $265,000

20603

2439 Pimpernel Dr 1 pm to 4 pm $389,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1316 Hope Farm Ct Noon to 2 pm $560,000

FREDERICK

21701

108 W 13th St 1 pm to 4 pm $425,000

207 W 7th St 2 pm to 4 pm $259,900

29 W 6th St 2 pm to 4 pm $299,900

2921 Mill Island Pkwy Noon to 2 pm $390,000

203 Monroe Ave Noon to 2 pm $210,000

6455 Marlborough Ter 2 pm to 4 pm $539,900

2748 Egret Way 1 pm to 3 pm $314,900

818 Geronimo Dr 1 pm to 3 pm $384,900

202 Rockwell Ter 1 pm to 4 pm $699,000

2956 Mill Island Pkwy 1 pm to 3 pm $595,000

2651 S Everly Dr #7-8 11 am to 1 pm $214,900

606 Lindbergh Ct Noon to 3 pm $799,000

21702

2189 Westham Ct 1 pm to 3 pm $349,999

1907 Belford Drive 1 pm to 4 pm $499,000

8119 Glendale Dr 1 pm to 3 pm $429,900

2182 Archet Lane 2 pm to 4 pm $365,000

2211 Independence St 1 pm to 3 pm $429,900

2051 William Franklin Dr 1 pm to 3 pm $399,900

2002 Chamberlain Dr 2 pm to 4 pm $509,900

8398 Buckeye Ct 2 pm to 4 pm $515,000

112 Missouri Ct 1 pm to 3 pm $504,900

21703

638 Bushytail Dr Noon to 2 pm $360,000

6505 Mallery Ct 11 am to 1 pm $268,000

5914 Jefferson Commons Way 1 pm to 3 pm $326,000

587 Primus Ct 1 pm to 4 pm $250,000

21704

3704 Rushworth St 1 pm to 3 pm $635,000

3629 Worthington Blvd 1 pm to 3 pm $375,000

3646 Worthington Blvd 2 pm to 4 pm $389,900

MIDDLETOWN

21769

3595 Colebrook Ct Noon to 2 pm $379,900

MONROVIA

21770

5006 Waxton Ct 1 pm to 3 pm $415,000

MOUNT AIRY

21771

4800 Ridge Rd Noon to 2 pm $325,000

6632 Runkles Rd 1 pm to 4 pm $280,000

4315 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $262,400

1006 Kingsbridge Ter 1 pm to 3 pm $499,900

15204 Black Ankle Rd 11 am to 1:30 pm $699,900

1210 Oak View Dr 1 pm to 3 pm $279,950

1710 S Main St 1 pm to 3 pm $405,900

802 N Warfield Dr 1 pm to 4 pm $369,900

2800 Sommersby Rd 1 pm to 3 pm $699,000

2507 Vance Dr 1 pm to 4 pm $524,999

13684 Samhill Dr 1 pm to 4 pm $569,900

MYERSVILLE

21773

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,140,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,140,000

NEW MARKET

21774

11028 Country Club Rd Noon to 2 pm $494,900

6857 Whooping Crane Way 1 pm to 4 pm $439,900

6767 Balmoral Rdg 1 pm to 3 pm $450,000

6003 Yeagertown Rd 2 pm to 4 pm $499,990

6903 Country Club Ter 1 pm to 3 pm $435,000

ROCKY RIDGE

21778

14610 Motters Station Rd 1 pm to 3 pm $399,000

THURMONT

21788

13722 Hillside Ave 1 pm to 4 pm $319,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

7208 Downing Ct 1 pm to 3 pm $849,900

6405 Richardson Farm Lane 2 pm to 4 pm $765,000

12116 Hidden Waters Way 1 pm to 3 pm $900,000

COLUMBIA

21044

10353 Maypole Way 1 pm to 3 pm $465,000

11652 Dark Fire Way 1 pm to 4 pm $450,000

5704 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $334,900

6295 Cardinal Lane 1 pm to 3 pm $625,000

10605 Hickory Crest Lane #13 1 pm to 3 pm $427,500

21045

8585 Dark Hawk Cir 11 am to 1 pm $469,900

6318 Raritan Ct 1 pm to 3 pm $340,000

9410 Dartmouth Rd 1 pm to 3:30 pm $530,000

9235 Feathered Head 1 pm to 3 pm $375,000

21046

9555 Many Mile Mews 1 pm to 3 pm $499,900

DAYTON

21036

15001 High Forest Ct 1 pm to 3 pm $865,000

14104 Big Branch Dr 1 pm to 3 pm $819,000

ELKRIDGE

21075

7299 Pebble Creek Dr #14 1 pm to 3 pm $465,000

8023 Watermill Ct 1 pm to 3 pm $290,000

6422 Ducketts Lane #8-3 Noon to 2 pm $250,000

6232 Stratford Ct 1 pm to 3 pm $365,000

ELLICOTT CITY

21042

9398 Suland Cir 1 pm to 3 pm $509,000

10210 Blandford Way 1 pm to 3 pm $674,900

3017 Cluster Pines Ct 1 pm to 3 pm $695,000

9337 Millbrook Rd 1 pm to 4 pm $439,900

3855 Parrot Drive 1 pm to 4 pm $825,000

3712 Font Hill Dr 1 pm to 3 pm $599,990

2989 Brookwood Rd 1 pm to 3 pm $440,000

8627 Wellford Dr 1 pm to 3 pm $849,900

12825 Folly Quarter Rd Noon to 2 pm $750,000

12745 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $695,000

3459 Walker Dr 1 pm to 3 pm $574,900

9400 Parsley Dr 1 pm to 3 pm $589,990

9903 Foxhill Ct 1 pm to 3 pm $645,000

9001 Manordale Lane 11 am to 1 pm $625,000

10200 New Forest Ct 1 pm to 3 pm $700,000

3639 Saint Johns Lane 1 pm to 3 pm $516,000

3041 Carlee Run Ct 1 pm to 3 pm $795,000

10626 Warburton Ct 1 pm to 4 pm $799,990

21043

7701 Sandstone Ct 1 pm to 3 pm $625,000

4790 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $639,800

5304 E Glen Rd 1 pm to 3 pm $580,000

5303 Ambrosia Dr 1 pm to 3 pm $700,000

7931 Brightwind Ct 2 pm to 4 pm $340,000

3110 Rogers Ave 1 pm to 3 pm $449,000

1003 Lillies Lane 1 pm to 3 pm $599,900

JESSUP

20794

8225 Macintosh Court Noon to 2 pm $325,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

2725 Woodridge Ct 2 pm to 4 pm $799,900

3141 Fox Valley Dr 1 pm to 3 pm $835,000

WOODBINE

21797

15269 Bucks Run Dr 1 pm to 3 pm $849,900

610 Sobrina Farms Court 1 pm to 3 pm $769,900

610/612 Sobrina Farms Court 1 pm to 3 pm $1,080,000

Lot 4 Old Frederick Rd Noon to 3 pm $949,900

3169 Lorenzo Lane Noon to 3 pm $1,199,000

3174 Jennings Chapel Rd 1 pm to 3 pm $525,000

WOODSTOCK

21163

10616 Hillingdon Rd 1 pm to 3 pm $565,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $850,000

BETHESDA

20814

5000 Battery Lane #503 2 pm to 4 pm $795,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,995,000

5210 Danbury Road 1 pm to 4 pm $799,900

1 Spruce Tree Ct 1 pm to 3 pm $849,800

5225 Pooks Hill Rd #1812n 2 pm to 5 pm $799,000

4821 Montgomery Lane #206 2 pm to 4 pm $1,289,000

4522 Cheltenham Dr 1 pm to 4 pm $2,095,000

5506 Whitley Park Ter #93 1 pm to 3 pm $649,900

5159 King Charles Way 2 pm to 4 pm $589,000

7500 Woodmont Ave #s322 1 pm to 3 pm $599,000

7116 Fairfax Rd 1 pm to 3 pm $3,450,000

20815

7111 Woodmont Ave #814 2 pm to 4 pm $355,000

7222 47th St #r-1 2 pm to 4 pm $475,000

20816

6001 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $1,995,000

6320 Walhonding Rd 1 pm to 3 pm $2,395,000

5707 Mohican Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

5700 Overlea Rd 2 pm to 4 pm $1,300,000

5211 Carlton St 1 pm to 4 pm $1,950,000

20817

9240 Vendome Dr 2 pm to 4 pm $1,418,000

7212 Grubby Thicket Way 2 pm to 4 pm $945,000

7905 Deepwell Dr 1 pm to 3 pm $1,399,900

5612 Greentree Rd Noon to 3 pm $849,800

8217 Cindy Lane 1 pm to 4 pm $774,000

6612 Greyswood Rd 2 pm to 4 pm $789,000

6707 Buttermere Lane 1 pm to 3 pm $725,000

9509 Seddon Rd 2 pm to 4 pm $1,185,000

8505 Meadowlark Lane 2 pm to 4 pm $4,195,000

5609 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $849,000

5801 Anniston Rd 2 pm to 4 pm $1,349,900

9911 Belhaven Rd 1 pm to 4 pm $820,000

9818 Belhaven Rd 1 pm to 4 pm $816,000

BOYDS

20841

21707 Seneca Ayr Dr 2 pm to 4 pm $649,000

12803 Gorman Cir 1 pm to 3 pm $689,900

21708 Seneca Ayr Dr 1 pm to 4 pm $684,900

BROOKEVILLE

20833

3423 Gregg Rd 1 pm to 3 pm $654,900

2309 Honeystone Way 1 pm to 3 pm $774,900

BURTONSVILLE

20866

3833 Swan House Ct 2 pm to 4 pm $369,999

3661 Childress Ter 1 pm to 4 pm $335,000

CABIN JOHN

20818

13 Mckay Cir 2 pm to 4 pm $1,049,500

6415 79th St 2 pm to 4 pm $1,100,000

CHEVY CHASE

20815

5201 Murray Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

4601 N Park Ave #1513 1:30 pm to 4 pm $659,000

2703 Colston Dr 2 pm to 4 pm $775,000

3611 Thornapple St 1 pm to 3 pm $1,495,000

4242 East West Highway 1 pm to 4 pm $199,000

7404 Wyndale Lane 1 pm to 3 pm $999,950

4621 Hunt Ave 2 pm to 4 pm $1,110,000

3911 Bradley Lane 1 pm to 4 pm $3,995,000

4921 Cumberland Ave 2 pm to 4 pm $1,300,000

6008 Kennedy Dr 2 pm to 4 pm $2,975,000

2701 Spencer Rd 2 pm to 4 pm $675,000

5207 Norway Dr 2 pm to 4 pm $2,795,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

3610 East West Hwy 1 pm to 3 pm $1,450,000

6004 Brookside Dr 1 pm to 4 pm $3,295,000

CLARKSBURG

20871

14063 Marketcenter Dr 1 pm to 4 pm $499,000

26029 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $329,900

23237 W Observation Dr #2227 2 pm to 4 pm $309,900

13809 Tribute Pkwy 1 pm to 3 pm $689,000

11802 Peppervine Dr 1 pm to 4 pm $675,000

DAMASCUS

20872

10412 Bloom Drive 1 pm to 4 pm $375,000

26828 Howard Chapel Dr 1 pm to 3 pm $389,000

DARNESTOWN

20878

14608 Dodie Ter 2 pm to 4 pm $799,900

13304 Scottish Autumn Lane 1 pm to 4 pm $725,000

13420 Haddonfield Lane Noon to 3 pm $924,888

DERWOOD

20855

17005 Overhill Rd Noon to 3 pm $925,000

17009 Overhill Rd Noon to 3 pm $325,000

17007 Overhill Rd Noon to 3 pm $1,250,000

17740 Phelps Hill Lane 2 pm to 4 pm $474,888

17105 Amity Dr Noon to 2 pm $579,500

DICKERSON

20842

24438 River Rd Noon to 2 pm $795,000

GAITHERSBURG

20877

9 Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $447,900

15 Hidden Forest Dr 1 pm to 4 pm $549,888

14 Shipwright Ct 2 pm to 4 pm $459,000

21 Maryland Ave 1 pm to 4 pm $450,000

20878

160 Autumn View Dr 1 pm to 4 pm $679,900

434 Little Quarry Rd 1 pm to 4 pm $559,900

15700 Quince Orchard Rd 2 pm to 4 pm $1,098,000

242 Baldwin St 1 pm to 4 pm $869,900

622 Crown Park Ave 1 pm to 4 pm $925,000

805 Gatestone Street 1 pm to 4 pm $949,900

446 Highland Ridge Ave 2 pm to 4 pm $589,000

45 Longmeadow Dr 1 pm to 4 pm $373,900

15721 Quince Trace Ter 1 pm to 4 pm $669,999

518 Sheila St 1 pm to 4 pm $664,900

734 Still Creek Lane 1 pm to 4 pm $1,034,900

602 Pheasant St 1 pm to 4 pm $1,029,990

23 Big Acre Sq #20-3 2 pm to 4 pm $340,000

728 Gatestone St 1 pm to 4 pm $724,900

20879

19926 Wheelwright Dr 1 pm to 4 pm $299,999

10825 Eberhardt Dr 1 pm to 4 pm $499,900

7235 Cypress Hill Dr 11 am to 1 pm $849,000

409 Christopher Ave #65 1 pm to 4 pm $180,000

20882

5900 Sundown Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

21620 Goshen Oaks Rd 1 pm to 4 pm $899,900

5917 Griffith Rd 2 pm to 4 pm $859,900

21031 Woodfield Rd 2 pm to 4 pm $449,000

25233 Bonny Brook Lane 1 pm to 4 pm $799,888

7912 Warfield Rd 1 pm to 3 pm $709,000

20924 Lochaven Ct 1 pm to 4 pm $665,000

20886

8233 Gallery Ct 1 pm to 4 pm $574,500

9521 Briar Glenn Way 2 pm to 4 pm $339,990

GARRETT PARK

20896

10801 Keswick St 2 pm to 4 pm $1,150,000

GERMANTOWN

20874

13482 Ansel Ter 1 pm to 3 pm $413,900

20621 Anndyke Way 1 pm to 4 pm $516,600

12931 Poppyseed Ct 1 pm to 3 pm $199,900

18880 Mc Farlin Dr 1 pm to 4 pm $349,900

20876

11200 Valley Bend Dr 1 pm to 3 pm $415,000

20058 Appledowre Cir #243 1 pm to 4 pm $216,999

19940 Appledowre Cir #444 1 pm to 3 pm $227,000

HYATTSVILLE

20783

7006 17th Ave 1 pm to 3 pm $324,900

KENSINGTON

20895

4412 Brookfield Dr 2 pm to 4 pm $1,365,000

3228 Geiger Ave 1 pm to 4 pm $535,000

5307 Flanders Ave 1 pm to 4 pm $665,000

3550 Raymoor Rd 1 pm to 4 pm $1,499,000

10711 Pearson St 2 pm to 4 pm $515,000

10416 Ewell Ave 1 pm to 3 pm $1,049,900

10224 Day Ave 1:30 pm to 4 pm $459,900

3554 Raymoor Rd 1 pm to 3 pm $925,000

10810 St Paul St 2 pm to 4 pm $665,000

10111 Cedar Lane Noon to 2 pm $1,299,999

11300 Mitscher St 1 pm to 4 pm $599,000

4312 Westbrook Lane 1 pm to 3 pm $743,000

LAYTONSVILLE

20882

8401 Plum Creek Dr Noon to 3 pm $575,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

18111 Copps Hill Pl Noon to 3 pm $225,000

10315 Royal Woods Ct 1 pm to 3 pm $299,000

9508 Whetstone Dr 1 pm to 4 pm $455,000

NORTH BETHESDA

20852

11108 Luxmanor Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

5712 Chapman Mill Dr #1404 1 pm to 3 pm $350,000

10887 Symphony Park Dr 2 pm to 4 pm $1,299,900

NORTH POTOMAC

20878

10808 Secluded Way 2 pm to 4 pm $825,000

5 Rolling Green Ct 3 pm to 4 pm $755,000

13430 Query Mill Rd 1 pm to 3 pm $885,000

15105 Quince Orchard Rd 1 pm to 5 pm $465,000

3 Hidden Ponds Ct 2 pm to 4 pm $1,250,000

14000 Crossland Lane Crossland Lane 2 pm to 4 pm $1,295,000

OLNEY

20832

18258 Wickham 1 pm to 4 pm $789,000

4 Winding Oak Ct 1 pm to 3 pm $719,900

17332 Buehler Rd 2 pm to 4 pm $530,000

18104 Darnell Dr 1 pm to 4 pm $599,900

18209 Leman Lake Dr 1:30 pm to 4:30 pm $247,646

4520 Prestwood Dr 2 pm to 4 pm $554,999

17982 Dumfries Cir 1 pm to 3 pm $479,900

POOLESVILLE

20837

19604 Bruner Way Noon to 2 pm $604,900

22 Hackett Ct 3 pm to 5 pm $799,900

POTOMAC

20854

11432 Twining Lane 2 pm to 4 pm $1,398,000

11014 S Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,450,000

13513 Maidstone Lane 1 pm to 3 pm $800,000

11630 Piney Spring Lane 11 am to 1 pm $1,260,000

9724 Brimfield Ct 2 pm to 4 pm $1,149,000

10716 Barn Wood Lane 2 pm to 4 pm $1,675,000

11215 Marwood Hill Dr 2 pm to 4 pm $2,600,000

14 Potomac Manors Ct 1 pm to 3 pm $2,275,000

11104 Potomac View Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

11712 Lake Potomac Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

9444 Reach Rd 2 pm to 4 pm $850,000

9719 Avenel Farm Dr 1 pm to 4 pm $2,595,000

12204 Lake Potomac Ter 2 pm to 4 pm $1,898,000

10709 Stapleford Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,988,000

11705 Admirals Ct 1 pm to 4 pm $875,000

8723 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,375,000

9315 Rapley Preserve Dr 2 pm to 4 pm $2,595,000

8208 Jeb Stuart Rd 10:30 am to 12:30 pm $740,000

8410 Rapley Ridge Lane 2 pm to 4 pm $2,150,000

8900 Hunt Valley Ct 2 pm to 4 pm $1,699,500

8008 Cobble Creek Cir 1 pm to 3 pm $1,197,500

9309 Rapley Preserve Dr 2 pm to 4 pm $2,450,000

9728 Beman Woods Way 2 pm to 4 pm $1,475,000

8302 Turnberry Ct 2 pm to 4 pm $1,129,000

7924 Turncrest Dr 2 pm to 4 pm $995,000

11331 Palatine Dr 1 pm to 4 pm $1,399,900

10851 Deborah Dr 1 pm to 4 pm $685,900

10402 Democracy Lane 1 pm to 3 pm $819,000

12500 Park Potomac Ave #502 South 2 pm to 4 pm $1,025,000

10209 Sorrel Ave 2 pm to 4 pm $1,600,000

2 Sprinklewood Ct 2 pm to 4 pm $975,000

11233 Greenbriar Preserve Lane 1 pm to 4 pm $1,431,000

12217 Grove Park Ct 1 pm to 3 pm $1,195,000

ROCKVILLE

20850

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $899,000

13915 Willow Tree Dr 2 pm to 4 pm $945,000

10212 Daphney House Way 2 pm to 4 pm $1,045,000

10263 Nolan Dr 1 pm to 3 pm $725,000

11218 Potomac Oaks Dr 2 pm to 4 pm $934,900

1801 Greenplace Ter 1 pm to 4 pm $799,000

1104 Havencrest St 1 pm to 4 pm $759,900

800 Grand Champion Dr #301 1 pm to 4 pm $429,000

10133 Burton Glen Dr 2 pm to 4 pm $1,395,000

10224 Sweetwood Ave 2 pm to 4 pm $995,000

9802 Juniper Hill Rd 2 pm to 4 pm $965,000

105 S Van Buren St 1:30 pm to 3:30 pm $799,000

9801 Sunset Dr 1 pm to 3 pm $825,000

13004 Mimosa Farm Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

9807 Paw Paw Way Noon to 4 pm $1,145,000

10 Kirkfield Ct 1 pm to 4 pm $465,000

502 King Farm Blvd #101 Noon to 3 pm $379,900

9912 Silver Brook Dr 2 pm to 4 pm $799,500

20851

2305 Rockland Ave 1 pm to 3 pm $444,000

1102 Scott Ave 1 pm to 4 pm $424,000

1118 Maple Ave 1 pm to 4 pm $359,900

20852

5802 Nicholson Lane #2-308 1 pm to 4 pm $419,500

5800 Nicholson Lane #1-907 1 pm to 4 pm $519,500

5802 Nicholson Lane #2-508 1 pm to 4 pm $375,000

11409 Commonwealth Dr #201 1 pm to 3:30 pm $395,000

10101 Grosvenor Pl #818 2 pm to 4 pm $1,649

10101 Grosvenor Pl #1411 2 pm to 4 pm $353,800

10101 Grosvenor Pl #411 2 pm to 4 pm $346,000

6811 Breezewood Ter 2 pm to 4 pm $789,000

20853

4807 Tallahassee Ave 1 pm to 4 pm $434,900

5211 Drake Ter 2 pm to 4 pm $499,000

5009 Margot Ct 2 pm to 4 pm $449,900

16608 Summertree Ct 2 pm to 4 pm $659,000

14202 Briarwood Ter 1 pm to 4 pm $524,900

20854

1203 Fallsmead Way 1 pm to 3 pm $778,000

20855

7701 Epsilon Drive 1 pm to 4 pm $539,000

17105 Olde Mill Run 1 pm to 4 pm $479,900

16517 Keats Ter 2 pm to 4 pm $489,900

SILVER SPRING

20901

9819 Cherry Tree Lane 1:30 pm to 3:30 pm $479,000

9116 Eton Rd 1 pm to 4 pm $495,000

310 Timberwood Ave 1 pm to 4 pm $534,500

9619 Brunett Ave 1 pm to 3 pm $849,000

20902

2824 Lindell St 2 pm to 4 pm $439,500

3918 Lantern Dr 1 pm to 4 pm $420,000

12317 Centerhill St 1 pm to 4 pm $389,900

20903

1308 Xaveria Dr 1 pm to 4 pm $450,000

9613 Dilston Rd 2 pm to 4 pm $394,900

20904

13212 Bregman Rd 1 pm to 4 pm $465,000

12506 Montclair Dr Noon to 3 pm $430,000

13016 Morningside Lane 1 pm to 3 pm $510,000

83 Eldrid Dr 1 pm to 3 pm $625,000

20905

14621 Silverstone Dr 1 pm to 3 pm $629,900

15026 Snowden Dr 2 pm to 5 pm $799,000

14566 Farmcrest Pl 1 pm to 3 pm $249,000

20906

13249 Osterport Dr 1 pm to 4 pm $575,000

4309 Mahan Rd 1 pm to 4 pm $365,000

12802 Camellia Dr 2 pm to 4 pm $499,000

5 Moonlight Trail Ct 2 pm to 4 pm $725,000

2210 Greenery Lane #302-18 2 pm to 4 pm $220,000

4011 Sampson Rd 1 pm to 4 pm $375,000

14404 Morton Hall Rd 1 pm to 4 pm $449,900

20910

2925 Covington Rd 1 pm to 3 pm $725,000

719 Chesapeake Ave 2 pm to 4 pm $839,000

9015 3rd Ave 1 pm to 3 pm $699,900

1504 Highland Dr 1 pm to 4 pm $1,500,000

7 Sussex Rd 1 pm to 3:30 pm $589,000

104 Park Valley Rd 2 pm to 4 pm $515,000

9816 Rosensteel Ave 1 pm to 4 pm $679,500

1410 Woodside Pkwy 2 pm to 4 pm $949,000

TAKOMA PARK

20912

8310 Greenwood Ave 1 pm to 3 pm $611,000

1007 Fairview Ave 1 pm to 3 pm $319,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

9224 Willow Lane 1 pm to 4 pm $535,000

10407 Tullymore Dr 1 pm to 4 pm $349,000

BOWIE

20715

16404 Banbury Lane 3 pm to 5 pm $499,999

2702 Spindle Lane 1 pm to 4 pm $498,000

20716

15900 Perkins Lane 1 pm to 3 pm $329,000

16306 Pond Meadow Lane 1 pm to 4 pm $354,900

15910 Peach Walker Dr Noon to 2 pm $354,900

2002 Arbor Hill Lane 10 am to 2 pm $359,900

16110 Alderwood Lane 11 am to 1 pm $399,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

6317 Morocco St Noon to 2 pm $230,000

6511 Adak St 2 pm to 4 pm $320,000

CHEVERLY

20785

2805 Laurel Ave Noon to 2 pm $369,143

CLINTON

20735

9250 Piscataway Rd 11 am to 3 pm $365,000

12504 Hillantrae Dr 2 pm to 4 pm $475,000

COLLEGE PARK

20740

5006 Lackawanna St 1:30 pm to 3:30 pm $299,500

6100 Westchester Park Dr #tr419 12:30 pm to 3:30 pm $128,500

FORT WASHINGTON

20744

111 Swan Creek Rd 1 pm to 4 pm $489,000

507 Shelfar Pl 1 pm to 3 pm $339,500

8823 Rusland Ct 3 pm to 6 pm $1,400

1631 Taylor Ave 1 pm to 3 pm $369,900

13406 Piscataway Dr 1 pm to 3 pm $370,000

405 Pine Rd 11 am to 3 pm $449,900

LANDOVER

20785

530 Tailgate Ter 1 pm to 3 pm $359,900

LANHAM

20706

8648 Brae Brooke Dr 11:30 am to 4 pm $250,000

NATIONAL HARBOR

20745

157 Fleet St #205 Noon to 2 pm $1,900

NEW CARROLLTON

20784

8104 Carrollton Pkwy 1 pm to 3 pm $329,000

OXON HILL

20745

7306 Riverhill Rd 2 pm to 4 pm $419,900

SUITLAND

20746

6411 Juanita Ct 1 pm to 3 pm $399,950

TEMPLE HILLS

20748

5113 Brinkley Rd Noon to 3 pm $315,800

UNIVERSITY PARK

20782

7001 Forest Hill Dr 1 pm to 3 pm $1,200,000

6423 Adelphi Rd 1 pm to 4 pm $442,000

UPPER MARLBORO

20772

11807 N Marlton Ave 1 pm to 3 pm $349,900

9540 Sherwood Dr 1 pm to 4 pm $329,900

20774

2114 Fittleworth Ter 2 pm to 4 pm $550,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23530 F D R Blvd #204 1 pm to 3 pm $200,000

CHAPTICO

20621

36060 Sunrise Ave 1 pm to 3 pm $140,000

HOLLYWOOD

20636

45145 Nalley Rd 2 pm to 4 pm $650,000

LEONARDTOWN

20650

41488 Pensive St 11 am to 2 pm $452,900

20798 Waterside Dr Noon to 2 pm $375,000