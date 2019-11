This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

— Kathy Orton

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

46 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,945,000

907 Scupper Ct 11 am to 1 pm $3,695

997 Chesterfield Rd 2 pm to 3 pm $737,000

1108 West St 9 am to 10 am $799,999

AD

9 Shipwright St 11 am to 2 pm $1,699,900

312 Mcdonough Rd 2 pm to 4 pm $510,000

1705 Westminster Way 11 am to 1 pm $729,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

AD

505 Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $750,000

1790 Crownsville Rd 11 am to 1 pm $775,000

2741 Poplar Lane Noon to 3 pm $2,500,000

17 South St Noon to 2 pm $1,199,000

21403

1144 Cove Rd #101 Noon to 2 pm $179,900

89 Farragut Rd 1 pm to 3 pm $699,000

1007 Harbor Dr 1 pm to 3 pm $580,000

25 Hull Ave 1 pm to 3 pm $1,475,000

220 Chesapeake Ave 1 pm to 3 pm $999,900

196 Acton Rd 1 pm to 3 pm $975,000

21409

590 Wild Flower Glade 11 am to 1 pm $389,999

969 Mount Holly Dr 1 pm to 3 pm $498,900

1524 Circle Dr 1 pm to 3 pm $499,900

AD

1773 Meadow Valley Dr 1 pm to 3 pm $699,900

531 Wintersweet Ct 11 am to 1 pm $725,000

ARNOLD

21012

777 Harmony Ave Noon to 2 pm $425,000

107 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $603,200

118 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $650,195

1566 Comanche Rd Noon to 3 pm $749,900

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $825,000

AD

783 Harmony Ave Noon to 2 pm $389,900

97 Shadbush Way Noon to 5 pm $599,990

1208 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $474,990

1210 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $465,444

1206 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $499,990

924 Mago Vista Rd 1:30 pm to 3:30 pm $444,990

556 Melissa Ct Noon to 2 pm $287,500

CROFTON

21114

1831 Ralston Pl Noon to 2 pm $425,000

1690 Barrister Ct 1 pm to 3 pm $540,000

AD

CROWNSVILLE

21032

373 Hickory Trl 10 am to Noon $365,000

517 Teak Rd 9 am to 11 am $824,900

858 Cherry Trl Noon to 2:30 pm $529,000

382 Holly Trl 3 pm to 5 pm $365,000

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd 11 am to 1 pm $350,000

2726 Howard Grove Rd 1 pm to 3 pm $849,965

1334 Anglesey Dr 11 am to 2 pm $724,000

718 Peggy Stewart Ct 2 pm to 4 pm $1,249,500

1277 Lavall Dr Noon to 2 pm $635,000

DEALE

20751

950 Main St 11 am to 2 pm $640,000

AD

EDGEWATER

21037

846 Selby Blvd Noon to 2 pm $269,900

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

408 Lightship Landing Way 10 am to 6 pm $453,990

402 Lightship Landing Way 10 am to 6 pm $456,990

207 Bethel Aly 1 pm to 4 pm $456,990

AD

209 Bethel Aly 1 pm to 4 pm $448,990

1409 Triton Ct 11 am to 1 pm $606,000

510 Londontown Rd 1 pm to 3 pm $295,000

228 Night Haven Ct 1 pm to 3 pm $339,900

408 Linden Ave 2 pm to 4 pm $865,000

214 Cinnamon Lane 1 pm to 3 pm $489,000

GAMBRILLS

21054

2506 Davidsonville Rd 11 am to 1 pm $665,000

1445 Honeylocust Dr 11 am to 3 pm $449,990

928 Densmore Bay Ct Noon to 2 pm $685,000

GLEN BURNIE

21060

622 Foxwood Dr 11 am to 1 pm $319,900

506 Fox River Hills Way 11 am to 1 pm $374,900

1635 Marley Ave Noon to 2 pm $499,999

623 Foxwood Dr 11 am to 1 pm $324,990

528 Willow Bend Dr 11 am to 1 pm $355,000

AD

21 Saint Agnes Rd 1 pm to 3 pm $224,999

21061

112 Ridgely Rd 11 am to 1 pm $349,900

AD

214 Roosevelt Ave 10 am to Noon $300,000

223 11th Ave NW Noon to 1:30 pm $320,000

HANOVER

21076

3108 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $414,840

2906 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $414,990

2904 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $436,990

7417 Matapan Dr 1 pm to 4 pm $430,000

8277 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $446,951

8293 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $462,421

2704 Wessex Cir #2401 10:30 am to 4:30 pm $414,775

2920 Koens Ct #01 10:30 am to 4:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #02 10:30 am to 4:30 pm $404,990

1905 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $409,990

8310 Meadowood Ct 10:30 am to 4:30 pm $466,846

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

AD

8306 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $464,093

AD

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

7633 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $343,245

7782 Willow Oak Ct Noon to 4 pm $389,990

3106 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $399,000

7928 Silver Oak Rd Noon to 2 pm $385,000

HARWOOD

20776

87 Marys Mount Rd 1 pm to 3 pm $599,900

LAUREL

20707

6211 Roblynn Rd 1 pm to 3:30 pm $445,000

6920 Scotch Dr 11 am to 2 pm $259,900

20708

8796 Oxwell Lane 11:30 am to 1 pm $419,900

8200 Joshua Ct 1:30 pm to 3:30 pm $369,000

20723

9180 River Hill Rd 11 am to 5 pm $570,000

9153 River Hill Road 10 am to 4 pm $659,990

10485 Scaggsville Rd 1 pm to 3 pm $400,000

AD

20724

3017 Shoreline Blvd 2 pm to 4 pm $469,900

8166 Mallard Shore Dr Noon to 3 pm $339,900

LINTHICUM

21090

808 Andover Rd Noon to 2 pm $329,999

LINTHICUM HEIGHTS

315 Jerlyn Ave 1 pm to 3 pm $487,000

MILLERSVILLE

AD

21108

10 Waterford Rd 11 am to 1 pm $459,987

104 Barbaro Ct 1 pm to 3 pm $649,900

736 Wagner Farm Rd Noon to 2 pm $460,000

8222 Powers Dr Noon to 2 pm $720,000

502 White Horse Ct 1 pm to 3 pm $649,000

ODENTON

21113

1318 Burlington Dr 1 pm to 3 pm $265,000

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1304 Patuxent Woods Dr Noon to 2 pm $534,973

1920 Tuckahoe Ct 11 am to 5 pm $385,990

2307 Apricot Arbor Pl 1 pm to 3 pm $529,000

AD

PASADENA

21122

711 E Shore Rd 1 pm to 3 pm $265,000

1346 Old Water Oak Point Rd Noon to 2 pm $500,000

0000 Jersey Bronze Way 10 am to 5 pm $539,990

000 Jersey Bronze Way 10 am to 5 pm $489,990

SEVERN

21144

7782 Poplar Grove Rd Noon to 2 pm $489,000

1839 Watch House Cir S 11 am to 2 pm $275,000

7777 Venice Lane 1 pm to 4 pm $385,560

7779 Venice Lane 1 pm to 4 pm $384,720

AD

8165 Ridgely Loop 1 pm to 3 pm $495,000

1872 Hawk Ct 2 pm to 4 pm $150,000

8303 Banister Rd 10 am to 1 pm $612,900

1159 Sicily Lane Noon to 5 pm $355,000

1157 Sicily Lane 11 am to 5 pm $360,000

1103 Chevron Rd Noon to 4 pm $695,990

7815 Grandison Way 2 pm to 4 pm $525,000

1703 Willard Way Noon to 5 pm $595,900

SEVERNA PARK

21146

798 Creek View Rd Noon to 2 pm $1,695,000

16 Cypress Creek Rd 11 am to 1 pm $499,900

11 Riverview Rd 11 am to 1 pm $1,995,000

615 Brownstone Dr 2:30 pm to 4:30 pm $574,900

557 West Dr 1 pm to 3 pm $365,000

304 Woodfarm Ct 1 pm to 3 pm $839,000

622 Cypresspointe Dr Noon to 3 pm $635,000

SHADY SIDE

20764

4916 Olive St 1 pm to 3 pm $280,000

WEST RIVER

20778

927 Georges Lane 11 am to 2 pm $899,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3693 Brookeside Dr 10 am to Noon $364,900

3101 Blue Heron Dr 1 pm to 4 pm $795,000

AD

DOWELL

20629

380 Gideon Lane 1 pm to 4 pm $247,500

DUNKIRK

20754

12431 Uncle Charlies Spur 11 am to 2 pm $514,700

HUNTINGTOWN

20639

3252 Solomons Island Rd 4 pm to 6 pm $585,000

LUSBY

20657

12365 Catalina Dr 11 am to 1 pm $279,900

PRINCE FREDERICK

20678

1000 Spyglass Way Noon to 2 pm $529,899

1310 Glohaven Lane 1 pm to 3 pm $439,900

1320 Lottie Fowler Rd 11 am to 1 pm $496,500

476 English Oak Lane 11 am to 3 pm $319,900

SOLOMONS

20688

13133 Windjammer Ave 11 am to 1 pm $247,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

18606 Independence Rd 11 am to 1 pm $425,000

BRANDYWINE

20613

14101 Molly Berry Rd 1 pm to 3 pm $679,000

HUGHESVILLE

20637

14377 Shadow Ridge Ct 11 am to 2 pm $625,000

14426 Shadow Ridge Ct 10 am to 1 pm $609,900

INDIAN HEAD

20640

4 Prospect Ave 10 am to Noon $259,999

3120 Creedon Dr 1 pm to 3 pm $425,000

LA PLATA

20646

9450 Silver Oak Rd 1 pm to 3 pm $399,000

MECHANICSVILLE

20659

38959 Foley Mattingly Rd 10 am to 3 pm $450,000

WALDORF

20601

5108 Alfred Dr 2 pm to 4 pm $375,000

2883 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $339,105

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

20602

11704 Kingsmill Ct 1 pm to 3 pm $339,900

19 Kings Wharf Pl Noon to 2 pm $224,900

20603

3840 Ocean Sunfish Ct 2 pm to 4 pm $335,000

8804 Dement Ct 1:30 pm to 3:30 pm $384,900

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

2003 Yorkshire Lane 11 am to 2 pm $404,900

3595 Elsa Ave 11 am to 2 pm $399,900

WHITE PLAINS

20695

7913 Barclay Pl 2 pm to 4 pm $269,900

4656 Queens Grove St 11 am to 2 pm $385,000

FREDERICK COUNTY

EMMITSBURG

21727

430 Timbermill Run Noon to 2 pm $2,800

FREDERICK

21701

35 E All Saints St #320 11 am to 1 pm $345,000

7991 Thrush Ct 1 pm to 3 pm $249,900

1509 S Rambling Way Noon to 2 pm $289,000

4 Kline Blvd 1 pm to 3 pm $425,000

1113 Holden Rd 1 pm to 3 pm $524,900

922 Lindley Road #86 1 pm to 4 pm $490,290

3032 Jacobs Garden 1 pm to 4 pm $489,900

309 W Patrick St Noon to 2 pm $229,900

205 W South St Noon to 3 pm $329,900

1728 Wheyfield Dr Noon to 2 pm $414,900

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $489,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $425,752

609 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $365,758

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $366,800

1310 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $335,006

1313 Marsalis Pl 11 am to 5 pm $272,800

606 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $316,800

608 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $381,800

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $306,800

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $297,058

1308 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $352,067

507 Gillespie 11 am to 5 pm $306,800

819 Badger Ave Noon to 5 pm $322,990

1821 Free Ter 1 pm to 3 pm $269,900

1115 Saxton Dr Noon to 5 pm $485,481

21703

6900 Representation Lane Noon to 5 pm $380,000

6904 Representation Lane Noon to 5 pm $325,000

6519 Newton Dr 1 pm to 3 pm $375,000

5745 Stoney Creek Ct Noon to 2 pm $625,000

4966 Small Gains Way 2 pm to 4 pm $330,000

21704

0 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $429,990

5650 Owl St 11 am to 5 pm $399,990

5476 Tallyn Ridge Dr 11 am to 5 pm $522,190

5478 Tallyn Ridge Dr 11 am to 5 pm $503,710

5500 Hawk Ridge Rd 11 am to 5 pm $467,990

Tallyn Hunt Pl #springdale 5 pm to 5 pm $309,990

5605 Tallyn Hunt Pl Noon to 5 pm $347,531

8408 Pine Bluff Noon to 5 pm $381,000

IJAMSVILLE

21754

10382 Springside Ter Noon to 4 pm $799,900

5825 Rochefort St Noon to 3 pm $359,900

3316 Lowell Lane Noon to 2 pm $449,900

10098 Beerse St Noon to 3 pm $389,999

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 5 pm $724,000

MIDDLETOWN

21769

15 Tobias Run Noon to 2 pm $585,000

MONROVIA

21770

4746 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $389,990

MOUNT AIRY

21771

1303 Longbow Rd Noon to 2 pm $449,900

3908 Turf Ct N 1 pm to 3 pm $740,000

13703 Penn Shop Rd 1 pm to 3 pm $574,900

204 Flower Ct 1 pm to 3 pm $369,900

NEW MARKET

21774

6636 E Lakeridge Rd 2 pm to 4 pm $325,000

10154 Vantage Point Ct 1 pm to 3 pm $450,000

6786 Balmoral Rdg 2 pm to 4 pm $399,000

6801 Pax Ct 11 am to 5 pm $609,990

9927 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $466,960

9914 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $475,970

6059 Watson Ct Noon to 2 pm $449,900

10546 Edwardian Lane 1 pm to 3 pm $524,990

THURMONT

21788

5215-O Wigville Rd 10 am to Noon $399,000

WALKERSVILLE

21793

8 Georgetown Rd 11 am to 1 pm $275,000

WOODSBORO

21798

609 Scarlet Oak Ct 1 pm to 3 pm $499,900

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5404 Bucksaw Ct Noon to 2 pm $574,900

5421 Killingworth Way Noon to 2 pm $415,000

11886 Blue February Way 1 pm to 3 pm $369,000

10932 Hilltop Lane 1 pm to 3 pm $675,000

6457 Empty Song Rd 11 am to 1 pm $604,900

6711 Hawkeye Run Noon to 2 pm $394,900

21045

9474 Wandering Way 1 pm to 4 pm $394,999

5435 Thunder Hill Rd 1 pm to 3 pm $370,000

8514 Window Latch Way 1 pm to 3 pm $530,000

7437 Swan Point Way 1 pm to 4 pm $349,000

21046

7102 Willow Brook Way Noon to 2 pm $439,900

ELKRIDGE

21075

5906 Abrianna Way #a 1 pm to 3 pm $399,000

7121 Stone Throw Way 1:30 pm to 3:30 pm $309,900

ELLICOTT CITY

21042

10124 Hobsons Choice Lane 1:30 pm to 3 pm $625,000

21043

707 Race Rd 1 pm to 3 pm $649,900

2635 Kidwell Pl 2:30 pm to 4:30 pm $875,000

7704 Mayfair Cir 4 pm to 6 pm $239,990

FULTON

20759

7583 Morris St 1 pm to 3 pm $625,000

HIGHLAND

20777

6563 River Clyde Dr Noon to 2 pm $825,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5013 Del Ray Ave 2 pm to 4 pm $1,650,000

20817

6308 Greentree Rd Noon to 3 pm $3,600

6613 Eames Way 2 pm to 4 pm $949,000

7508 Cayuga Ave 1 pm to 4 pm $1,990,000

7803 Orchard Gate Ct 1 pm to 3 pm $1,195,000

BOYDS

20841

15435 Barnesville Rd Noon to 2 pm $1,450,000

BURTONSVILLE

20866

4307 Leatherwood Ter 1 pm to 4 pm $270,000

CHEVY CHASE

20815

8803 Walnut Hill Rd 1 pm to 4 pm $775,000

6700 Melville Pl 2 pm to 4 pm $999,000

7309 Pinehurst Pkwy Noon to 4 pm $799,900

CLARKSBURG

20871

21913 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21917 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

12801 Clarks Crossing Dr Noon to 2 pm $440,000

12407 Carriage Park Pl 1 pm to 3 pm $634,900

13002 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $469,900

13054 Martz St Noon to 5 pm $492,745

13074 Martz St Noon to 5 pm $549,900

13066 Martz St Noon to 5 pm $569,226

DAMASCUS

20872

10821 Bellehaven Blvd 11 am to 2 pm $529,900

DICKERSON

20842

21416 Peach Tree Rd Noon to 2 pm $734,900

GAITHERSBURG

20877

8316 Emory Grove Rd 1 pm to 4 pm $575,000

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

210 Decoverly Dr #10503 10:30 am to 4:30 pm $513,727

210 Decoverly Dr #205 10:30 am to 4:30 pm $569,005

210 Decoverly Dr #106 10:30 am to 4:30 pm $566,741

210 Decoverly Dr #10003 10:30 am to 4:30 pm $612,248

20882

28724 Greenberry Dr Noon to 3 pm $490,000

GERMANTOWN

20874

20396 Stol Run #0 10:30 am to 4:30 pm $427,494

12822 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $416,092

20361 Century Blvd #1740 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #1730 10:30 am to 4:30 pm $349,990

20305 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $479,990

3352 Provider Way 10 am to 4:30 pm $432,790

18102 Metz Dr Noon to 3 pm $279,000

12810 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $417,475

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $519,990

21849 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $519,990

HYATTSVILLE

20781

5715 45th Ave 11 am to 1 pm $470,000

4100 Hamilton St 1 pm to 3 pm $485,000

20784

6918 Barton Rd 4 pm to 5 pm $2,050

KENSINGTON

20895

4205 Franklin St 1 pm to 3 pm $1,399,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9461 Horizon Run Rd #8-J 1 pm to 4 pm $259,900

NORTH BETHESDA

20852

11117 Whisperwood Lane 2 pm to 4 pm $949,000

11402 Hounds Way 1 pm to 3 pm $1,099,900

POOLESVILLE

20837

17417 Collier Way Noon to 2 pm $489,900

POTOMAC

20854

8513 Wilkesboro Lane 1 pm to 3 pm $689,900

7825-Suite 215 Tuckerman Lane #the Beech Noon to 4 pm $925,000

7825-Suite 215 Tuckerman Lane #the Cypress I Noon to 4 pm $1,375,000

7825-Suite 215 Tuckerman Lane #the Cypress Noon to 4 pm $1,185,000

904 Twin Oaks Dr 10 am to Noon $789,900

22 Buckspark Ct Noon to 2 pm $848,000

11600 Georgetowne Ct 2 pm to 4 pm $768,000

ROCKVILLE

20850

13606 Pine View Lane Noon to 2 pm $999,999

9501 Mary Knoll Dr 1 pm to 3 pm $1,199,000

12500 Park Potomac Ave #504s 1 pm to 4 pm $799,000

921 King Farm Blvd 10:30 am to 4:30 pm $639,990

913 King Farm Blvd 10:30 am to 4:30 pm $652,456

9617 Overlea Dr 1 pm to 3 pm $669,900

20852

6410 Springview Pl 2 pm to 4 pm $779,900

5 Preserve Pkwy #the Bailey 1 pm to 4 pm $795,000

5 Preserve Pkwy #the Carter 1 pm to 4 pm $905,000

5 Preserve Pkwy #the Drake 1 pm to 4 pm $995,000

20853

14104 Parkland Dr 2 pm to 4 pm $475,000

16015 Emory Lane 1 pm to 3 pm $539,900

15322 Manor Village Lane 1 pm to 4 pm $439,000

SILVER SPRING

20901

908 Buckingham Dr 1 pm to 3 pm $550,000

230 Hannes St Noon to 3 pm $549,000

20902

3703 Delano St 11 am to 3 pm $335,000

20904

1600 White Oak Vista Dr 1 pm to 4 pm $465,000

900 Rosemere Ave Noon to 2:30 pm $520,000

20905

15015 Peachstone Dr 2 pm to 5 pm $474,777

20906

3836 Chesterwood Dr 1 pm to 3 pm $249,900

12917 Neola Rd Noon to 2 pm $495,000

1304 Autumn Brook Ave 2 pm to 4 pm $539,000

2527 Auden Dr Noon to 4 pm $567,459

20910

1608 Grace Church Rd 1 pm to 3 pm $550,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4516 Usange St 1 pm to 3 pm $359,900

10303 45th Pl #202 1 pm to 3 pm $1,575

BOWIE

20715

13215 10th St 11 am to 1 pm $394,000

12621 Kornett Lane Noon to 3 pm $334,000

20720

6601 Willow Creek Rd 1 pm to 3 pm $475,000

12005 Manchester Way 11 am to 1 pm $499,999

14008 Lake Meadows Dr 11 am to 2 pm $559,900

5211 Shamrocks Delight Dr #116a 1 pm to 3 pm $429,000

20721

3700 Enterprise Rd 11 am to 1 pm $474,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

708 65th Ave Noon to 4:30 pm $285,000

CLINTON

20735

5908 Arbroath Dr Noon to 2 pm $310,000

10614 Sir Brendan Ave 11 am to 3 pm $609,990

FORT WASHINGTON

20744

818 Pocahontas Dr Noon to 2 pm $485,500

11704 Red Hill Ct 11 am to 3 pm $549,990

1206 Jefferson Rd 1 pm to 3 pm $359,900

7726 Wills Lane Noon to 3 pm $305,631

12305 Loch Carron Cir 11 am to 2 pm $428,900

GREENBELT

20770

12-H Hillside Rd Noon to 2 pm $196,900

23-C Ridge Rd Noon to 2 pm $165,500

6926 Hanover Pkwy #2 11 am to 1 pm $109,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $308,490

LANHAM

20706

10316 Buena Vista Ave 11 am to 1 pm $328,000

5718 Lincoln Ave 1 pm to 3 pm $410,000

OXON HILL

20745

108 Fox Way 1 pm to 3 pm $310,000

TEMPLE HILLS

20748

2704 Gaither St 2 pm to 4 pm $385,000

6408 Carrick Pl 1 pm to 3 pm $339,800

2504 Iverson St 2 pm to 4 pm $1,550

2005 Chadwick Ter Noon to 3 pm $270,000

UPPER MARLBORO

20772

10805 Brookwood Ave Noon to 3 pm $359,000

6325 S Osborne Rd 1 pm to 3 pm $635,000

4711 Colonel Dent Ct #334 Noon to 2 pm $225,000

9050 Trumps Hill Rd Noon to 2 pm $675,000

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

20774

13903 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

13720 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

14009 Mary Bowie Pkwy Noon to 3 pm $674,900

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $326,990

2923 Galeshead Dr 2 pm to 4 pm $639,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23332 Calla Way 10 am to Noon $374,500

45548 Catalina Lane 11 am to 1 pm $251,500

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

23520 F D R Blvd #409 B-7 Noon to 2 pm $235,000

GREAT MILLS

20634

45767 Rose Lane Noon to 2 pm $219,000

HOLLYWOOD

20636

25871 Whiskey Creek Rd Noon to 2 pm $609,000

26037 Jones Wharf Rd 2 pm to 4 pm $350,000

43183 Riverside Dr Noon to 2 pm $219,000

LEONARDTOWN

20650

21302 Bennett Estate Lane Noon to 1:45 pm $364,900

23246 Lindsay Dr Noon to 2 pm $469,900

LEXINGTON PARK

20653

20803 Nick St 11 am to 2 pm $384,171

20810 Middlegate Dr 11 am to 2 pm $369,900

46350 Creeping Primrose Lane #e 1 pm to 3 pm $193,000

45884 West Sunrise Dr 11 am to 1 pm $349,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2508 Eastern Point Ct Noon to 2 pm $475,000

847 Woodmont Rd 1 pm to 3 pm $467,000

2015 Compton Ct Noon to 2 pm $349,900

1606 Honeysuckle Ridge Ct 1 pm to 3 pm $774,900

42 Belle Ct 12:30 pm to 2:30 pm $240,000

1707 Nimitz Dr 1 pm to 3 pm $530,000

810 Moran Dr 2 pm to 4 pm $675,000

2900 Shipmaster Way #104 1 pm to 4 pm $265,000

211 King George St #a 1 pm to 3 pm $890,000

302 N Linden Ave 1 pm to 3 pm $399,900

21 Thompson St 1:30 pm to 3:30 pm $1,149,000

906 Poplar Ave Noon to 2 pm $459,000

49 Overlook Dr 1 pm to 3 pm $2,199,000

818 Coachway 11 am to 1 pm $1,675,000

24 Madison Pl 10:30 am to 12:30 pm $475,000

21403

7002 Channel Village Ct #101 Noon to 3:45 pm $379,000

103 Norma Aly 1 pm to 4 pm $540,000

105 Norma Aly 1 pm to 4 pm $499,900

1436 Regent St 2 pm to 4 pm $364,900

807 Janice Dr 11 am to 2 pm $449,900

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

3243 Arundel On The Bay Rd 11 am to 1 pm $399,900

3267 Chrisland Dr 1 pm to 3 pm $775,000

21409

1623 Pleasant Plains Rd Noon to 2 pm $379,500

1381 Greenway Dr Noon to 3 pm $359,900

1854 Saint Margarets Rd 1 pm to 3 pm $595,000

1036 E College Pkwy Noon to 2 pm $499,000

ARNOLD

21012

853 Blue Heron Ct 2 pm to 4 pm $940,000

1420 Greendale Ct #2 Noon to 2 pm $182,990

CROFTON

21114

1750 Whitfield Ct 11 am to 3 pm $340,000

2105 Meghan Ct 2 pm to 5 pm $535,000

2801 Bargate Ct 11 am to 1 pm $544,950

2315 Nantucket Dr 11 am to 1 pm $509,900

CROWNSVILLE

21032

446 Alder Trl Noon to 3 pm $599,999

DEALE

20751

5950 1st St Noon to 2 pm $335,000

EDGEWATER

21037

211 Bethel Aly 1 pm to 4 pm $463,990

331 Arbutus Dr 1 pm to 3 pm $449,500

145 Duval Lane 1 pm to 3 pm $449,900

GLEN BURNIE

21061

702 Winton Ave Noon to 2 pm $299,000

HANOVER

21076

7256 Dorchester Woods Lane Noon to 2 pm $394,000

2232 Brimstone Pl Noon to 3 pm $427,000

Lot 7 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $622,400

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

Lot 1 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

LAUREL

20707

16111 Jerald Rd 1 pm to 4 pm $459,500

6800 Orem Dr 2 pm to 4 pm $375,000

7324 Breckenridge St 1 pm to 4 pm $369,000

20723

8251 Mary Lee Lane 1 pm to 3 pm $280,000

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $545,000

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $575,000

LINTHICUM

21090

303 Sudbury Rd Noon to 2 pm $324,000

MILLERSVILLE

21108

513 Red Birch Rd 1 pm to 3 pm $624,900

ODENTON

21113

2602 Lotuswood Ct 1:30 pm to 3:30 pm $370,000

1918 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $392,990

2496 Amber Orchard Ct E #302 Noon to 3 pm $275,000

1010 Samantha Lane #8-303 2 pm to 4 pm $254,900

PASADENA

21122

7978 Holly Rd 2 pm to 4 pm $349,990

312 Sherman Bouyer Lane 12:30 pm to 2:30 pm $429,900

8222 Ventnor Rd Noon to 2 pm $998,000

910 Longview Ave 11 am to 1 pm $2,200

212 Windy Ridge Ct 12:30 pm to 2 pm $285,000

SEVERN

21144

8236 Saint Francis Dr 1 pm to 3 pm $700,000

SEVERNA PARK

21146

151 Arundel Beach Rd 11 am to 1 pm $699,000

SHADY SIDE

20764

1502 Columbia Cove Ct 1 pm to 3:30 pm $1,374,900

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

TRACYS LANDING

20779

6141 Solomons Island Rd Noon to 2 pm $499,000

WEST RIVER

20778

670 Plantation Blvd 1 pm to 3:30 pm $1,499,000

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

9435 River View Rd 1 pm to 3 pm $659,900

CHESAPEAKE BEACH

20732

8332 Harrison Blvd 10 am to 1 pm $435,000

DOWELL

20629

13509 Osprey Lane 1 pm to 4 pm $360,000

HUNTINGTOWN

20639

1335 Wilson Rd 1 pm to 4 pm $499,950

3245 Mairfield Lane 1 pm to 4 pm $579,000

1851 Teal Dr Noon to 2 pm $499,000

1965 Kings Landing Rd 1 pm to 4 pm $649,900

LUSBY

20657

11109 Rawhide Rd Noon to 2 pm $260,000

1259 White Sands Dr 1 pm to 4 pm $389,900

623 Gunsmoke Trl 1 pm to 4 pm $249,900

50 Garden Way 1 pm to 4 pm $387,500

811 Sollers Wharf Rd 1 pm to 4 pm $517,500

13290 Olivet Rd 1 pm to 4 pm $375,000

855 Big Rd 1 pm to 4 pm $624,900

2385 Park Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $875,000

1364 Gregg Dr 1 pm to 4 pm $795,000

289 Overlook Dr 1 pm to 4 pm $499,000

NORTH BEACH

20714

1054 Walnut Ave 1 pm to 3 pm $399,900

PORT REPUBLIC

20676

3173 Mallory Sq 1 pm to 4 pm $364,900

SOLOMONS

20688

211 C St 1 pm to 4 pm $949,000

13101 Windjammer Ave 1 pm to 4 pm $267,000

ST. LEONARD

20685

5635 Arbor Cir 1 pm to 4 pm $399,900

5276 Mackall Rd 1 pm to 3 pm $625,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

15229 Eve Way Noon to 2 pm $439,000

8147 Grayden Lane 1 pm to 3 pm $436,500

15412 Letcher Rd 1 pm to 4 pm $415,000

CHARLOTTE HALL

20622

10489 Rainwater Pl Noon to 2 pm $459,900

COBB ISLAND

20625

16761 Gridiron Rd Noon to 3 pm $425,000

LA PLATA

20646

10900 Hopewell Pl 1 pm to 3 pm $525,000

9040 Bridgett Lane 1 pm to 3 pm $439,900

111 W Hawthorne Dr 1 pm to 3 pm $235,000

MECHANICSVILLE

20659

39893 Grandview Haven Dr 1 pm to 4 pm $495,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

412 W Potomac St 1 pm to 3 pm $258,000

FREDERICK

21701

36 Maxwell Sq 1 pm to 3 pm $474,900

211 Rockwell Ter 1 pm to 3 pm $1,250,000

1794-B Poolside Way #24-B Noon to 2 pm $229,500

2648 Monocacy Ford Rd 1 pm to 4 pm $775,000

832 Geronimo Dr Noon to 2 pm $398,900

11306 Daysville Rd 11 am to 2 pm $800,000

432 Delaware Rd 1 pm to 3 pm $399,990

1203 Beechwood Dr Noon to 3 pm $404,900

21702

2200 Wetherburne Way Noon to 1:30 am $1,800

2109 Battery Lane 2 pm to 4 pm $425,000

21703

6706 Mallard Ct 1 pm to 3 pm $239,900

21704

5805 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $502,570

5797 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $528,091

5695 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $493,515

5691 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $531,966

5687 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $537,611

5410 Beall Dr 2 pm to 5 pm $635,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $589,000

3913 Chaucer Ct 1 pm to 3 pm $385,900

MOUNT AIRY

21771

6506 Carrie Lynn Ct 1 pm to 3 pm $435,000

13990 Mater Way 1 pm to 4 pm $439,900

MYERSVILLE

21773

13204 Stottlemyer Rd 1 pm to 3 pm $339,900

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

NEW MARKET

21774

33 W Main St 1 pm to 3 pm $449,900

6621 Rockridge Rd 1 pm to 3 pm $355,000

6740 Accipiter Dr 2 pm to 4 pm $480,000

THURMONT

21788

102 W Main St 1 pm to 3 pm $199,900

URBANA

21704

9210 Bealls Farm Rd 1 pm to 3 pm $585,000

WALKERSVILLE

21793

8895 Successful Way Noon to 1:30 pm $289,999

101 Hibiscus Ct Noon to 5 pm $599,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

11945 Simpson Rd 2 pm to 4 pm $519,900

COLUMBIA

21045

9382 Rustling Leaf Noon to 2 pm $525,000

9282 Pigeonwing Pl 1 pm to 3 pm $450,000

6318 Summercrest Dr 1 pm to 3 pm $425,000

6301 Hidden Clearing 1 pm to 3 pm $550,000

21046

8431 Braddock Way 1 pm to 3 pm $449,000

9048 Constant Crse 1 pm to 3 pm $330,000

8699 Guilford Rd 1 pm to 3 pm $599,900

ELKRIDGE

21075

7298 Pebble Creek Dr #15 Noon to 2 pm $479,900

ELLICOTT CITY

21042

8979 Furrow Ave 1 pm to 3 pm $825,000

4880 Dorsey Hall Dr #6 Noon to 2 pm $210,000

12056 Open Run Rd 1 pm to 3 pm $2,250,000

5118 Honey Locust Ct 1 pm to 3 pm $1,375,000

4037 High Point Rd 11 am to 1 pm $649,900

12410 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $999,000

21043

8241 Academy Rd #41 1 pm to 3 pm $469,000

5929-2 Logans Way #24 2 pm to 4 pm $439,900

8815 Montjoy Pl 1 pm to 4 pm $455,000

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

FULTON

20759

11712 Pindell Chase Dr 2 pm to 5 pm $936,000

GLENWOOD

21738

3330 Sharp Rd 1 pm to 3 pm $639,900

HIGHLAND

20777

7005 Deer Valley Rd 1 pm to 3 pm $550,000

JESSUP

20794

8721 Smithfield Pl 10 am to Noon $460,000

WOODBINE

21797

15034 Kenwood Ct 11 am to 1 pm $548,900

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

17509 Skyline Dr 1 pm to 3 pm $624,900

BETHESDA

20814

10106 Dickens Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,388,000

5450 Whitley Park Ter #811 2 pm to 4 pm $449,900

10513 Aubinoe Farm Dr 1 pm to 3 pm $1,259,000

10618 Kenilworth Ave #k-102 2 pm to 4 pm $325,000

5406 Whitley Park Ter #56 1 pm to 3 pm $679,000

7834 Aberdeen Rd 1 pm to 4 pm $2,495,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,350,000

4915 Hampden Lane #603 1 pm to 4 pm $1,439,000

4821 Montgomery Lane #602 2 pm to 4 pm $1,798,000

5824 Bradley Blvd 1:30 pm to 4 pm $899,000

7710 Woodmont Ave #811 1 pm to 4 pm $849,900

20815

4720 Chevy Chase Dr #101 2 pm to 4 pm $405,000

20816

5905 Cobalt Rd 2 pm to 4 pm $899,000

5221 Farrington Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

20817

8903 Ridge Pl 2 pm to 4 pm $1,219,000

6301 Maiden Lane 1 pm to 4 pm $1,899,000

6925 Armat Dr 2 pm to 4 pm $4,695,000

9717 Singleton Dr 1 pm to 3 pm $779,000

6307 E Halbert Rd 2 pm to 4 pm $1,899,000

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,849,000

8800 Fernwood Rd 1 pm to 3 pm $1,550,000

7504 Hamilton Spring Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

7717 Radnor Rd 1 pm to 4 pm $2,075,000

BOYDS

20841

16600 Whites Ferry Rd Noon to 2 pm $624,900

CHEVY CHASE

20815

5119 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,925,000

2916 Terrace Dr 1 pm to 3 pm $719,000

4515 Willard Ave #2004s 2 pm to 4 pm $750,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 2 pm to 5 pm $1,675,000

3302 Winnett Rd 1 pm to 3 pm $1,950,000

4909 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $3,450,000

CLARKSBURG

20871

23510 Public House Rd 1 pm to 3 pm $498,000

22225 Trentworth Way 1 pm to 4 pm $438,800

12610 Foreman Blvd 1 pm to 4 pm $725,000

DAMASCUS

20872

10806 Avonlea Ridge Pl 2 pm to 4 pm $589,000

DARNESTOWN

20874

14601 Mockingbird Dr 1 pm to 4 pm $1,595,000

13308 Manor Stone 2 pm to 4 pm $1,998,000

20878

15312 Masonwood Dr 1 pm to 3 pm $1,398,000

DERWOOD

20855

13 Jeremy Ct 1 pm to 4 pm $560,000

16511 Grande Vista Dr Noon to 2 pm $549,900

17027 Catalpa 1 pm to 4 pm $384,990

GAITHERSBURG

20877

528 Skidmore Blvd 1 pm to 4 pm $595,000

603 Whetstone Glen St 1 pm to 3 pm $355,000

581 Whetstone Glen St 1 pm to 3 pm $349,000

505 Woodland Rd 2 pm to 5 pm $439,900

20878

521 Hendrix Ave 1 pm to 3 pm $899,900

728 Linslade St 2 pm to 4 pm $824,900

121 Treehaven St 1 pm to 4 pm $1,089,900

712 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $495,900

19006 Mediterranean Dr 2 pm to 4 pm $389,000

207 Massbury St 1 pm to 4 pm $1,095,000

312 Parkview Ave 12:30 pm to 3:30 pm $524,900

22 Allenhurst Ct 2 pm to 3 pm $560,000

183 Copley Cir #29-B 1 pm to 4 pm $575,000

16549 Sioux Lane 1 pm to 4 pm $574,990

20879

7516 Mattingly Lane 1 pm to 3 pm $324,999

20882

6000 Olney Laytonsville Rd 2 pm to 4 pm $409,900

22600 Woodfield Rd 2 pm to 4 pm $479,900

20886

8309 Stedmall Ter 11:30 am to 4 pm $599,900

GERMANTOWN

20874

13502 Giant Ct 2 pm to 4 pm $337,000

13018 Open Hearth Way 1 pm to 4 pm $290,000

13910 Carlson Farm Dr 1 pm to 4 pm $998,000

13010 Cherry Bend Ter 1 pm to 3 pm $320,000

12415 Hickory Tree Way #313 Noon to 3 pm $159,900

14442 Long Channel Cir 1 pm to 4 pm $375,000

20876

11613 Queen Nicole Ter 1 pm to 4 pm $390,000

23107 Davis Mill Rd Noon to 3 pm $1,399,900

HYATTSVILLE

20781

3940 Madison St 1 pm to 3 pm $380,000

4402 Longfellow St 1 pm to 3 pm $435,000

4231 Madison St 2 pm to 4 pm $749,000

20782

6013 40th Ave 1 pm to 4 pm $670,000

7028 Hunter Lane 2 pm to 4 pm $925,000

20784

4100 71st Ave 1 pm to 4 pm $325,000

KENSINGTON

20895

2911 Mccomas Ave 1 pm to 4 pm $549,000

9509 E Bexhill Dr 1 pm to 3 pm $825,000

9808 E Bexhill Dr 2 pm to 4 pm $1,100,000

4113 Spruell Dr 1 pm to 3 pm $539,000

9624 Old Spring Rd 2 pm to 4 pm $925,000

11120 Woodson Ave 1 pm to 3 pm $498,000

4513 Edgefield Rd 1 pm to 3 pm $910,000

LAYTONSVILLE

20882

6313 Holland Meadow Lane 1 pm to 3 pm $748,000

25016 Johnson Farm Rd 1 pm to 3 pm $825,000

4300 Damascus Rd 11 am to 1 pm $865,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

1 Welbeck Ct 1 pm to 3 pm $242,000

10315 Royal Woods Ct 1 pm to 2 pm $289,000

10179 Ridgeline Dr 1 pm to 4 pm $225,000

NORTH BETHESDA

20852

6060 California Cir #105 1 pm to 3 pm $258,000

5809 Nicholson Lane #1101 1 pm to 4 pm $575,000

11304 Huntover Dr 2 pm to 4 pm $1,995,000

12204 Braxfield Ct #6 (232) 2 pm to 4 pm $279,900

NORTH POTOMAC

20878

12329 Sour Cherry Way 1 pm to 4 pm $485,000

11513 Paramus Dr 2 pm to 4 pm $650,000

OLNEY

20832

18351 Leman Lake Dr #804 1 pm to 3 pm $259,000

18254 Windsor Hill Dr #314 1 pm to 3 pm $274,900

POTOMAC

20854

10105 Bevern Lane 1 pm to 3 pm $1,399,900

9229 Copenhaver Dr 2 pm to 4 pm $845,000

9612 Halter Ct 1 pm to 4 pm $9,900

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $2,049,900

11204 Broad Green Dr 1 pm to 4 pm $849,999

7936 Turncrest Dr 1 pm to 3 pm $995,000

12437 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

13316 Sunny Brooke Pl 2 pm to 4 pm $715,000

10711 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,197,000

9232 Orchard Brook Drive 2 pm to 4 pm $850,000

10931 Bells Ridge Dr 2 pm to 4 pm $950,000

21 Orchard Way N 1 pm to 3 pm $775,000

9311 Harrington Dr 1 pm to 3 pm $1,350,000

9716 Brimfield Ct 2 pm to 4 pm $999,000

11040 River Rd 1 pm to 3 pm $1,350,000

9203 Gatewater Ter 1 pm to 3 pm $645,000

7500 River Falls Dr 2 pm to 4 pm $1,379,000

9008 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $1,590,000

8840 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $2,485,000

10317 Holly Hill Pl 2 pm to 4 pm $1,175,000

11834 Goya 2 pm to 4 pm $699,000

12604 Bridgeton Dr 1 pm to 3 pm $1,499,500

ROCKVILLE

20850

900 King Farm Blvd 1 pm to 4 pm $794,900

10113 Sterling Ter 1 pm to 3 pm $620,000

14102 Calabash Lane 1 pm to 4 pm $659,900

136 Pasture Side Way 11:30 am to 1:30 pm $2,600

1003 Azalea Dr 2 pm to 4 pm $599,000

38 Maryland Ave #ph613 1 pm to 3 pm $649,990

20851

2047 Deertree Lane 1 pm to 3 pm $559,000

20852

10201 Grosvenor Pl #1510 1 pm to 3 pm $287,500

6360 Montrose Rd #6320 2 pm to 4 pm $509,000

5750 Bou Ave #1810 1 pm to 3 pm $849,000

1723 Evelyn Dr 1 pm to 4 pm $729,000

11200 Rock Rd 1 pm to 3 pm $474,900

712 Cabin John Pkwy 1 pm to 3 pm $499,900

61 Valerian Ct 1 pm to 3 pm $725,000

11677 Danville Dr 1 pm to 3 pm $1,949,000

20853

15120 Candytuft Lane 1 pm to 4 pm $639,000

4929 Sweetbirch Dr 1 pm to 4 pm $669,000

16512 George Washington Dr 1 pm to 3 pm $585,000

15662 Cliff Swallow Way 1 pm to 4 pm $290,000

17008 Freedom Way 1 pm to 4 pm $525,000

SILVER SPRING

20901

8518 Bradford Rd #4-3 1 pm to 3 pm $340,000

20902

629 Northwood Ter 1 pm to 4 pm $579,000

3903 Lantern Dr 2 pm to 4 pm $449,900

9920 Gardiner Ave 2 pm to 4 pm $840,000

11303 Estona Dr 1 pm to 4 pm $435,000

11606 Highview Ave 11 am to 2 pm $340,000

1722 Republic Rd 1 pm to 4:30 pm $499,900

11124 Luttrell Lane 1 pm to 4 pm $749,900

2033 Westchester Dr 2 pm to 4 pm $448,000

3600 Lowell Pl 1 pm to 3 pm $449,850

20903

10310 Parkman Rd 1 pm to 3 pm $799,000

20904

11507 White Oak Vista Ter #27 2:30 pm to 4:30 pm $219,900

3002 Gazebo Ct Noon to 2 pm $434,900

3317 Sir Thomas Dr #4-A-22 2 pm to 4 pm $194,999

20905

15026 Snowden Dr 2 pm to 4 pm $739,900

15022 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $749,500

201 Spearmint Lane 1 pm to 4 pm $569,500

20906

13909 Rippling Brook Dr 2 pm to 4 pm $465,000

1537 Hugo Cir 1 pm to 4 pm $424,900

15320 Baileys Lane 1 pm to 4 pm $599,999

20910

9206 Crosby Rd 2 pm to 4 pm $1,025,000

2111 Derby Ridge Lane 1 pm to 3 pm $484,900

1225 Fidler Lane 2 pm to 4 pm $715,000

2203 Luzerne Ave 2 pm to 4 pm $485,000

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $725,000

9601 Dewitt Dr #c1 2 pm to 4 pm $999,500

1300 Dale Dr 1 pm to 4 pm $745,000

TAKOMA PARK

20912

7308 Baltimore Ave 1 pm to 3 pm $865,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11423 Long Feather Ct 2 pm to 4 pm $280,000

BOWIE

20715

4113 Wakefield Lane Noon to 3 pm $359,000

20716

3414 Ephron Cir 1 pm to 3 pm $244,900

15904 Peach Walker Dr 2 pm to 4 pm $314,900

2813 Nestor Ct 1 pm to 4 pm $250,000

20720

5303 Lakevale Ter 1 pm to 3 pm $499,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

4520 Pinkard Pl 12:30 pm to 2:30 pm $230,000

349 Possum Ct 11 am to 1 pm $259,500

700 Birchleaf Ave 12:30 pm to 3 pm $269,900

CLINTON

20735

9317 Dangerfield Rd Noon to 2 pm $374,900

COLLEGE PARK

20740

4925 Lackawanna St 1 pm to 3 pm $399,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

7207 Lansdale St 1 pm to 3 pm $285,000

6522 Lacona St 1 pm to 4 pm $285,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

5905 J St 1 pm to 3 pm $299,000

FORT WASHINGTON

20744

212 Inverness Lane 1 pm to 3 pm $425,000

12506 Haxall Ct 2 pm to 4 pm $595,000

809 Othman Dr 1 pm to 4 pm $475,000

1601 Taylor Ave Noon to 3 pm $324,900

8909 Nancy Lane 1 pm to 4 pm $499,900

724 W Tantallon Dr 1 pm to 3 pm $489,900

NORTH BRENTWOOD

20722

4527 39th Pl 2 pm to 4 pm $429,900

TEMPLE HILLS

20748

5305 Tolson Rd 2 pm to 4 pm $375,000

2517 Afton St 1 pm to 4 pm $309,999

UPPER MARLBORO

20772

4211 Largo Rd 1 pm to 2:30 pm $300,000

10720 Eastland Cir 1 pm to 3 pm $374,900

10304 Spring Water Lane 1 pm to 4 pm $485,000

13804 Carlene Dr 11 am to 2 pm $485,500

20774

15300 Littleton Pl 1 pm to 3 pm $442,000

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

38969 Hodges Rd 1 pm to 4 pm $998,000

CALIFORNIA

20619

22891 Piney Wood Cir 11 am to 2 pm $389,000

44045 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $187,000

LEONARDTOWN

20650

41955 Swans Ct Noon to 2 pm $695,000

LEXINGTON PARK

20653