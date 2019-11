This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2741 Poplar Lane Noon to 2 pm $2,500,000

611 Cutter Ct 1 pm to 2:30 pm $259,000

584-A Pinewood Dr 11 am to 2 pm $1,199,999

7 Harbour Heights Dr Noon to 2 pm $289,000

21403

196 Acton Rd 2 pm to 4 pm $935,000

21409

531 Wintersweet Ct 1 pm to 3 pm $725,000

707 Buoy Ct 1 pm to 3 pm $615,000

1362 Almond Dr 11 am to 1 pm $275,000

ARNOLD

21012

1446 Ridgeway 1 pm to 3 pm $435,000

612 Breton Pl 1 pm to 3 pm $789,000

97 Shadbush Way 11 am to 3 pm $599,990

1208 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $474,990

1210 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $465,444

1206 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $499,990

109 Arnold Overlook Lane 11 am to 5 pm $572,000

107 Arnold Overlook Lane 11 am to 5 pm $583,000

105 Arnold Overlook Lane 11 am to 5 pm $599,990

114 Arnold Overlook Lane 11 am to 5 pm $659,990

1404 Silver Oak Lane 11 am to 5 pm $664,990

972 Phillips Dr Noon to 2 pm $490,000

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $825,000

135 Church Rd Noon to 3 pm $1,100,000

CROFTON

21114

1831 Ralston Pl 11 am to 2 pm $425,000

1323 Foggy Turn #21 Noon to 2 pm $374,990

1298 Foggy Turn #40 Noon to 2 pm $424,990

CROWNSVILLE

21032

1302 Eva Gude Dr Noon to 2 pm $1,575,000

1500 Habersham Pl 1 pm to 3 pm $825,000

DAVIDSONVILLE

21035

1301 Lavall Dr 11 am to 1 pm $769,900

1009 Howard Grove Ct 1 pm to 3 pm $780,000

EDGEWATER

21037

209 Bethel Alley 11 am to 5 pm $448,990

211 Bethel Alley 11 am to 5 pm $463,990

402 Lightship Landing Way 11 am to 5 pm $456,990

406 Lightship Landing Way 11 am to 5 pm $440,990

408 Lightship Landing Way 11 am to 5 pm $453,990

221 Edgewater Dr 1 pm to 4 pm $1,500,000

207 Grande View Ave 1 pm to 3 pm $419,900

GAMBRILLS

21054

1436 Honeylocust Dr 11 am to 3 pm $500,817

1438 Honeylocust Dr 11 am to 3 pm $484,945

1445 Honeylocust Dr 11 am to 3 pm $449,990

GLEN BURNIE

21060

6838 Warfield St Noon to 2 pm $259,900

118 Point Pleasant Rd 11 am to 2 pm $279,900

10 Southfield Rd 11 am to 1 pm $250,000

602 Warbler Walk 11 am to 1 pm $329,999

1635 Marley Ave Noon to 2 pm $499,999

21061

1303 Broadview Blvd N Noon to 2 pm $295,000

7812 Keenan Rd 2 pm to 4 pm $375,000

741 Neath Lane Noon to 3 pm $369,900

7542 Whaler Ct 1 pm to 2:30 pm $225,000

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7633 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $343,245

8277 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $446,951

8293 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $442,421

2908 Davis Ridge Ct 11 am to 5 pm $437,990

2704 Wessex Cir #2401 10:30 am to 4:30 pm $414,775

2920 Koens Ct #01 10:30 am to 4:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #02 10:30 am to 4:30 pm $404,990

1905 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $409,990

8310 Meadowood Ct 10:30 am to 4:30 pm $466,846

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

8306 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $454,093

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

3106 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $399,000

3107 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $427,990

3109 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $428,990

3111 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $431,990

3113 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $433,990

3115 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $429,990

3117 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $432,990

3105 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $454,990

3119 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $454,990

Lot 7 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $622,400

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

Lot 1 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

3108 Laurel Hill Rd 11 am to 5 pm $413,990

2916 Davis Ridge Ct 11 am to 5 pm $415,990

2918 Davis Ridge Ct 11 am to 5 pm $439,990

7120 Telegraph Hill Rd 11 am to 1 pm $445,000

2232 Brimstone Pl Noon to 3 pm $427,000

LAUREL

20707

414 Compton Ave 1 pm to 3 pm $280,000

31 A St Noon to 3 pm $275,000

20708

10109 Madronawood Dr 1 pm to 3 pm $359,900

8796 Oxwell Lane 12:30 pm to 2 pm $419,900

20723

8425 Jandy Ave Noon to 1:30 pm $524,900

9438 Glen Ridge Dr 1 pm to 3 pm $419,900

10116 Summer Glow Walk 1:30 pm to 3:30 pm $615,000

8537 Light Moon Way 4:30 pm to 6:30 pm $425,000

9157 River Hill Road 11 am to 5 pm $580,000

9180 River Hill Rd 11 am to 5 pm $603,645

9153 River Hill Road 11 am to 5 pm $713,278

9188 River Hill Rd 11 am to 5 pm $545,000

9184 River Hill Rd 11 am to 5 pm $569,000

LINTHICUM

21090

808 Andover Rd Noon to 2 pm $329,999

MILLERSVILLE

21108

10 Waterford Rd 11 am to 1 pm $459,987

935-Lot 5a Workman Dr Noon to 3 pm $665,000

202 Harvest Blossom Rd 11 am to 3 pm $583,107

207 Harvest Blossom Rd 11 am to 3 pm $546,469

203 Harvest Blossom Rd 11 am to 3 pm $771,283

8402 Amber Beacon Cir 11 am to 3 pm $495,866

8302 Pondview Dr 11 am to 1 pm $494,000

456 Worthington Rd 1 pm to 3 pm $220,000

ODENTON

21113

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $599,990

8608 Fluttering Leaf Trl #401 1 pm to 3 pm $270,000

1920 Tuckahoe Ct 11 am to 5 pm $392,745

1709 Red Fox Trl 11 am to 5 pm $382,990

1713 Red Fox Trl 11 am to 5 pm $381,990

1715 Red Fox Trl 11 am to 5 pm $387,990

1717 Red Fox Trl 11 am to 5 pm $393,990

813 Quartz Flake Ct Noon to 2 pm $415,000

736 Pine Drift Dr Noon to 2 pm $325,000

PASADENA

21122

7753 Notley Rd 1 pm to 3 pm $224,900

252 8th St 1 pm to 3 pm $309,900

683 Powhatan Beach Rd 2 pm to 4 pm $550,000

8444 Alvin Rd Noon to 2 pm $385,000

149 Dunlap Rd 11 am to 3 pm $228,000

8066 Newcomb Ct 1 pm to 3 pm $227,000

7801 Leonardo Ct Noon to 3 pm $258,000

8002 Warton Ct 11 am to 2 pm $350,000

212 Windy Ridge Ct Noon to 2 pm $285,000

RIVA

21140

2787 Cedar Dr 11 am to 1 pm $378,000

SEVERN

21144

7782 Poplar Grove Rd 11 am to 1 pm $489,000

1159 Sicily Lane 11 am to 5 pm $355,000

1157 Sicily Lane 11 am to 5 pm $360,000

1155 Sicily Lane 11 am to 5 pm $363,990

1153 Sicily Lane 11 am to 5 pm $370,000

7781 Venice Lane 11 am to 5 pm $409,995

7777 Venice Lane 11 am to 5 pm $385,560

1103 Chevron Rd Noon to 4 pm $695,990

1703 Willard Way Noon to 5 pm $595,900

SEVERNA PARK

21146

163 Topeg Dr 1 pm to 3 pm $699,000

1115 Bellevista Ct 11 am to 1 pm $749,900

304 Woodfarm Ct 10 am to Noon $839,000

453 Yorkshire Dr 1 pm to 3 pm $440,000

705 Dividing Rd 12:30 pm to 2:30 pm $1,999,755

151 Arundel Beach Rd 1 pm to 3 pm $699,000

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

WEST RIVER

20778

4921 E Chalk Point Rd 1 pm to 3 pm $1,345,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7410 Woodshire Ave Noon to 2 pm $395,000

HUNTINGTOWN

20639

4307 Barberry Dr 12:30 pm to 4 pm $667,653

1965 Kings Landing Rd 11 am to 2 pm $649,900

2051 Hatfield Rd 12:30 pm to 2:30 pm $629,000

LUSBY

20657

1316 Bucks Lane Noon to 2 pm $500,000

11441 Horseshoe Trl 11 am to 1 pm $334,995

1610 Coster Rd 1 pm to 4 pm $219,900

SUNDERLAND

20689

4625 Hardesty Rd Noon to 2 pm $549,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14022 Vintage Lane 11 am to 2 pm $426,997

BRANDYWINE

20613

3404 Golden Creek Ct Noon to 2 pm $469,000

15418 General Lafayette Blvd 11 am to 1 pm $339,990

BRYANS ROAD

20616

2604 Longbow Ct Noon to 4 pm $239,900

HUGHESVILLE

20637

14377 Shadow Ridge Ct 9 am to 4 pm $625,000

LA PLATA

20646

8135 Plowden Dr 2 pm to 4 pm $799,990

MECHANICSVILLE

20659

38350 Deans Way 11 am to 2 pm $475,000

PORT TOBACCO

20677

7251 Russell Croft Ct Noon to 2 pm $629,000

WALDORF

20601

2883 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $339,105

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2804 Moorhen Ct 1 pm to 4 pm $415,900

12347 Echo Hill Pl 1 pm to 3 pm $325,000

20602

4997 Saint Matthews Dr 11 am to 1 pm $430,000

11704 Kingsmill Ct 1 pm to 3 pm $339,900

11717 Guildhall Ct 11 am to 1:30 pm $399,900

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

3508 Linden Grove Dr 11 am to 1:30 pm $2,750

5801 Hammerhead Ct Noon to 4 pm $369,000

3840 Ocean Sunfish Ct 2 pm to 4 pm $335,000

WHITE PLAINS

20695

11295 Rippling River Ct 11 am to 5 pm $494,465

5579 Musselburgh Lane 11:30 am to 4:30 pm $473,203

5127 Brideshead Ct 2 pm to 4 pm $472,999

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1214 Pennington Dr 11 am to 3 pm $369,885

1218 Pennington Dr 11 am to 3 pm $375,254

EMMITSBURG

21727

659 W Main St Noon to 2 pm $329,000

FREDERICK

21701

6501 Springwater Ct #8302 Noon to 2 pm $197,000

456 W South St 1 pm to 3 pm $267,000

247 Wyngate Dr Noon to 2 pm $399,900

1512 N Rambling Way Noon to 2 pm $255,000

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $489,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $425,752

609 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $365,758

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $451,856

1310 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $335,006

1313 Marsalis Pl 11 am to 5 pm $272,800

606 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $316,800

608 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $381,800

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $253,184

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $297,058

1308 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $352,067

507 Gillespie 11 am to 5 pm $333,176

1308 Marsalis 11 am to 5 pm $308,900

1115 Saxton Dr Noon to 5 pm $485,481

819 Badger Ave Noon to 5 pm $322,990

21703

5386 Stone Rd 1 pm to 3 pm $684,900

6469 Jack Linton Drive South 1 pm to 3 pm $264,900

6900 Representation Lane 11 am to 5 pm $380,000

6904 Representation Lane 11 am to 5 pm $325,000

6906 Representation Lane 11 am to 5 pm $329,990

6912 Representation Lane 11 am to 5 pm $365,990

6914 Representation Lane 11 am to 5 pm $357,000

6916 Representation Lane 11 am to 5 pm $358,000

6918 Representation Lane 11 am to 5 pm $385,000

5745 Stoney Creek Ct Noon to 2 pm $625,000

21704

0 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $429,990

Tallyn Hunt Pl #springdale Noon to 5 pm $309,990

5650 Owl St 11 am to 5 pm $399,990

5605 Tallyn Hunt Pl Noon to 5 pm $347,531

5476 Tallyn Ridge Dr 11 am to 5 pm $522,190

8408 Pine Bluff Noon to 5 pm $381,000

5478 Tallyn Ridge Dr 11 am to 5 pm $503,710

5806 Zoe Lane 11 am to 5 pm $497,880

5810 Zoe Lane 11 am to 5 pm $510,495

JEFFERSON

21755

3780 Point Of Rocks Rd 1 pm to 3 pm $685,000

4340 Jefferson Pike Noon to 5 pm $724,000

MIDDLETOWN

21769

216 E Main St 2 pm to 4 pm $617,000

MONROVIA

21770

3613 Moline Ct Noon to 3 pm $765,000

11812 Pine Tree Ct 11 am to 1 pm $379,900

4746 Black Eyed Susan Mews 11 am to 5 pm $389,990

NEW MARKET

21774

6636 E Lakeridge Rd 1 pm to 3 pm $325,000

6804 W Shavano Rd 1 pm to 3 pm $585,000

9721 Woodcliff Ct Noon to 2 pm $509,000

6801 Pax Ct 11 am to 5 pm $609,990

9927 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $466,960

9914 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $475,970

SABILLASVILLE

21780

17673 Sabillasville Rd 1 pm to 3 pm $299,000

WALKERSVILLE

21793

308 Braeburn Dr 2 pm to 4 pm $434,900

104 Ports Cir 1 pm to 4 pm $539,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

11837 Linden Chapel Rd 1 pm to 3 pm $950,000

COLUMBIA

21044

11808 New Country Lane 1 pm to 3 pm $354,900

10809 Hunting Lane Noon to 3 pm $679,900

11255 Slalom Lane #a-24-2 1 pm to 3 pm $214,900

21045

7072 Melting Shadows Lane 1 pm to 3 pm $249,900

6398 Wind Rider Way 1 pm to 3 pm $344,900

9474 Wandering Way Noon to 5 pm $389,999

ELLICOTT CITY

21042

4010 Wildwood Way 1 pm to 3 pm $625,000

10124 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $625,000

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $674,900

21043

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

8241 Academy Rd #41 1 pm to 3 pm $469,000

2635 Kidwell Pl 2 pm to 4 pm $875,000

8493 Timberland Cir 1 pm to 3 pm $520,000

JESSUP

20794

8721 Smithfield Pl Noon to 4 pm $460,000

8670 Pine Rd 1 pm to 3 pm $599,900

7849 Rappaport Dr 1 pm to 3 pm $435,000

WOODBINE

21797

2660 Daisy Rd 1 pm to 3 pm $599,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5304 Wilson Lane 12:30 pm to 2:30 pm $942,000

20815

4720 Chevy Chase Dr #101 1 pm to 3 pm $405,000

20817

9846 Singleton Dr 1 pm to 4 pm $729,000

7705 Beech Tree Rd 1 pm to 3 pm $849,900

7508 Cayuga Ave 1 pm to 4 pm $1,990,000

BOYDS

20841

18919 Festival Dr 1 pm to 4 pm $634,900

BURTONSVILLE

20866

14734 Wexhall Ter #25 2 pm to 4 pm $250,000

3810 Gateway Ter #43 11 am to 2 pm $244,000

CLARKSBURG

20871

13066 Martz St Noon to 5 pm $569,226

13054 Martz St Noon to 4 pm $495,830

23522 Overlook Park Dr #014 10:30 am to 4:30 pm $391,418

23518 Overlook Park #10 10:30 am to 4:30 pm $396,874

23407 Harnes Point Dr 10:30 am to 4:30 pm $374,990

14429 Lewisdale Rd 12:30 pm to 2:30 pm $434,900

21913 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21917 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

23913 Burdette Forest Rd Noon to 3 pm $575,000

DAMASCUS

20872

26630 Haney Ave Noon to 2 pm $459,900

GAITHERSBURG

20878

210 Decoverly Dr #10503 10:30 am to 4:30 pm $499,990

210 Decoverly Dr #205 10:30 am to 4:30 pm $569,005

210 Decoverly Dr #106 10:30 am to 4:30 pm $566,741

210 Decoverly Dr #10003 10:30 am to 4:30 pm $612,248

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

20879

7201 Antares Dr 11 am to 1 pm $649,900

GERMANTOWN

20874

13203 Astoria Hill Ct #n 11 am to 1 pm $199,900

20396 Stol Run #0 10:30 am to 4:30 pm $427,494

12822 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $416,092

20361 Century Blvd #1740 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #1730 10:30 am to 4:30 pm $349,990

20305 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $479,990

20210 Tidewinds Way 1 pm to 3 pm $349,000

12810 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 4:30 pm $417,475

20530 Anndyke Way Noon to 3 pm $505,000

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $519,990

HYATTSVILLE

20781

4213 Longfellow St Noon to 3:30 pm $425,000

3823 Hamilton St #b-101 10 am to Noon $222,000

20782

5611 38th Ave 1 pm to 3 pm $410,000

2417 Marsh Pt 1 pm to 3 pm $414,900

20785

553 Garrett A Morgan Blvd 2 pm to 4 pm $275,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10029 Dellcastle Rd 11 am to 1 pm $2,750

9461 Horizon Run Rd #8-J 1 pm to 4 pm $259,900

19120 Mills Choice Rd #6 10 am to Noon $1,700

OLNEY

20832

3601 Bermuda Ct 1 pm to 4 pm $389,900

17725 Queen Elizabeth Dr 2 pm to 4 pm $550,000

2946 Mcgee Way 1 pm to 3 pm $289,900

POOLESVILLE

20837

19876 Bodmer Ave 11 am to 6 pm $878,090

POTOMAC

20854

7825-Suite 215 Tuckerman Lane #the Beech Noon to 4 pm $925,000

7825-Suite 215 Tuckerman Lane #the Cypress I Noon to 4 pm $1,375,000

7825-Suite 215 Tuckerman Lane #the Cypress Noon to 4 pm $1,185,000

ROCKVILLE

20850

13606 Pine View Lane Noon to 2 pm $999,999

921 King Farm Blvd 10:30 am to 4:30 pm $639,990

12500 Park Potomac Ave #504s 1 pm to 4 pm $799,000

4 Monroe St #504 2 pm to 4 pm $147,750

20852

5914 Barbados Pl #103 1 pm to 3 pm $350,000

5 Preserve Pkwy #the Bailey 1 pm to 4 pm $795,000

5 Preserve Pkwy #the Carter 1 pm to 4 pm $905,000

5 Preserve Pkwy #the Drake 1 pm to 4 pm $995,000

20853

5109 Norbeck Rd 1 pm to 4 pm $525,000

16512 George Washington Dr 1 pm to 3 pm $585,000

SILVER SPRING

20901

10625 Eastwood Ave 2 pm to 4 pm $475,000

304 Franklin Ave 2 pm to 4 pm $424,000

20904

11507 White Oak Vista Ter #27 Noon to 3 pm $199,900

20906

3518 Fiske Ter #151 A 1 pm to 4 pm $349,500

3100 N Leisure World N Blvd #604 1 pm to 3 pm $399,900

TAKOMA PARK

20912

116 Lee Ave #112 2 pm to 4 pm $165,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

2501 Pawnee St 2 pm to 4 pm $342,000

BOWIE

20715

12621 Kornett Lane 1 pm to 4 pm $334,000

3505 Mase Lane 1 pm to 4 pm $354,900

3004 Trinity Dr 1 pm to 3 pm $374,500

20716

2813 Nestor Ct 1 pm to 4 pm $250,000

2316 Mitchellville Rd 2 pm to 4 pm $265,000

20720

10703 Vista Gardens Dr 11 am to 1 pm $2,400

20721

3607 Bonheffer Dr Noon to 2:30 pm $755,000

3700 Enterprise Rd 11 am to 1 pm $464,900

3307 Dunwood Ridge Ct 1 pm to 3 pm $510,000

1009 Kings Valley Dr 1 pm to 3 pm $339,900

9513 Faircrest Cir 1 pm to 4 pm $490,667

BRENTWOOD

20722

3403 43rd Ave 2 pm to 4 pm $329,000

CLINTON

20735

9405 Juliette Dr Noon to 2 pm $345,000

8511 Cedar Chase Dr 1 pm to 4 pm $514,900

12203 Brolass Rd 11 am to 1:30 pm $337,978

11316 Marlee Ave 11 am to 1 pm $279,900

5810 Spyri Dr 2 pm to 4 pm $349,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

6306 Gateway Blvd 1 pm to 3 pm $280,000

6712 Halleck St Noon to 2 pm $315,000

FORT WASHINGTON

20744

1101 Sandy Bar 11 am to 1 pm $2,650

8515 Allentown Rd Noon to 3 pm $344,899

12522 Langner Dr 9 am to 11 am $389,900

12331 Hatton Point Rd 1 pm to 3 pm $4,600

GREENBELT

20770

7202 Morrison Dr Noon to 3 pm $320,000

7972 Lakecrest Dr Noon to 2 pm $240,000

8 Greendale Pl Noon to 2 pm $348,500

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $308,490

2801 Crest Ave 2 pm to 5 pm $385,000

LANHAM

20706

9157 Lanham Severn Rd 2 pm to 4 pm $364,500

OXON HILL

20745

5704 Fenwood Pl 1 pm to 3 pm $305,000

TEMPLE HILLS

20748

5239 Kenstan Dr 1 pm to 4 pm $370,000

UPPER MARLBORO

20772

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

4808 Six Forks Dr 1 pm to 3 pm $409,900

15210 Peerless Ave 11 am to 2 pm $1,780

9606 Grandhaven Ave 1 pm to 3 pm $353,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $326,990

13720 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

15219 Shapswick Pl 1 pm to 3 pm $539,000

17305 Central Ave Noon to 2 pm $799,900

11510 Homestead Dr 1 pm to 3 pm $435,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

LEXINGTON PARK

20653

20803 Nick St 11 am to 2 pm $384,171

PARK HALL

20667

47860 Park Hall Rd 11 am to 2 pm $335,000

PINEY POINT

20674

16032 Thomas Rd 11 am to 1:30 pm $324,900

RIDGE

20680

13773 Point Lookout Rd 11 am to 1 pm $250,000

SCOTLAND

20687

14940 Chesapeake Bay Dr 11 am to 2 pm $499,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

42 Belle Ct 12:30 pm to 2:30 pm $240,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

906 Poplar Ave 1 pm to 3 pm $459,000

2568 Hidden Cove Rd Noon to 2 pm $474,700

3019 Solstice Lane 1 pm to 3 pm $620,000

1832 Woods Rd 1 pm to 3 pm $939,900

139 King George St Noon to 2 pm $865,000

847 Woodmont Rd 1 pm to 3 pm $450,000

1841 Kimberwicke Pl Noon to 1 pm $2,995

21403

512 6th St 1 pm to 3 pm $1,059,000

1249 Creek Dr 11 am to 1 pm $344,900

619 Harbor Dr 1 pm to 3 pm $665,000

3120 Catrina Lane Noon to 2 pm $595,000

1388 Stonecreek Rd 2 pm to 4 pm $419,000

696 Fairview Ave 1 pm to 3 pm $750,000

103 Norma Aly 1 pm to 4 pm $540,000

105 Norma Aly 1 pm to 4 pm $499,900

21409

201 Meadowgate Dr 1 pm to 3 pm $799,000

614 Lighthouse Landing Lane Noon to 2 pm $625,000

1157 Riverview Dr Noon to 2 pm $599,000

1773 Meadow Valley Dr 1 pm to 3 pm $699,900

ARNOLD

21012

777 Harmony Ave Noon to 2 pm $425,000

783 Harmony Ave Noon to 2 pm $389,900

CROFTON

21114

2105 Meghan Ct 2 pm to 5 pm $535,000

CROWNSVILLE

21032

710 Whitneys Landing Dr 1 pm to 3 pm $384,900

1023 Dockser Dr Noon to 2 pm $385,000

EDGEWATER

21037

420 Silver Run Rd 1 pm to 3 pm $385,000

GAMBRILLS

21054

1444 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $409,700

918 Saint Michael Dr Noon to 3 pm $825,000

GLEN BURNIE

21060

228 Saltgrass Dr Noon to 2 pm $520,000

899 S Shore Dr 1 pm to 3 pm $750,000

21061

201 Hollins Ferry Rd S 1 pm to 3 pm $319,000

895 Laurie Lane 1 pm to 3 pm $286,000

260 Glengary Garth Noon to 2 pm $395,000

213 Ridgely Rd 10 am to 1 pm $305,000

HANOVER

21076

7368 Saint Margarets Blvd 2 pm to 4 pm $449,900

LAUREL

20707

911 Montgomery St 1 pm to 4 pm $374,900

6800 Orem Dr 2 pm to 4 pm $375,000

20708

12902 River Ridge Pl 1 pm to 3 pm $379,900

20723

8314 Berry Pl #152 1 pm to 3 pm $450,000

20724

243 Marganza S 1 pm to 3 pm $345,000

3628 Duckhorn Way 1 pm to 4 pm $389,990

LOTHIAN

20711

610 Traveller Ct 10:30 am to 12:30 pm $674,900

MILLERSVILLE

21108

502 White Horse Ct 1 pm to 3 pm $649,000

ODENTON

21113

540 Oakton Rd 11 am to 1 pm $358,850

1889 Scaffold Way 1 pm to 3:30 pm $425,000

PASADENA

21122

722 204th St Noon to 2 pm $300,000

568 Riverside Dr 11:30 am to 1:30 pm $550,000

181 Southwood Rd 2 pm to 4 pm $349,900

1919 Surf Cir Noon to 4 pm $699,755

RIVA

21140

3058 Perch Dr 1 pm to 3 pm $439,500

SEVERN

21144

8106 Mount Aventine Rd 1 pm to 3 pm $530,000

7806 W B & A Rd 11 am to 1 pm $549,990

1822 Encore Ter 11 am to 1 pm $389,900

SEVERNA PARK

21146

614 Brownstone Dr 1 pm to 3 pm $550,000

610 Park Rd 1 pm to 3:30 pm $364,000

TRACYS LANDING

20779

79 W Bay Front Rd 2 pm to 4 pm $339,500

CALVERT COUNTY

HUNTINGTOWN

20639

1150 Wilson Rd 1 pm to 3 pm $379,900

35 Hoile Lane 1 pm to 3 pm $725,000

1221 Emmanuel Church Rd 1 pm to 3 pm $639,950

LUSBY

20657

11140 Cove Lake Rd 10 am to Noon $435,000

OWINGS

20736

1010 Tiffany Park 1 pm to 3 pm $679,000

PRINCE FREDERICK

20678

220 Terrace Dr 1 pm to 3 pm $330,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

15412 Letcher Rd 1 pm to 4 pm $415,000

8027 Dorado Ter 1 pm to 4 pm $440,000

POMFRET

20675

4520 Stratford Rd 1 pm to 4 pm $299,000

PORT TOBACCO

20677

7995 Norwich Ct 11 am to 1:30 pm $549,900

WALDORF

20601

2115 Dennis Ct Noon to 2 pm $339,900

3244 Careysbrook Ct 1 pm to 3 pm $330,000

20602

19 Kings Wharf Pl 1 pm to 3 pm $224,900

20603

2628 Pebblebrook Terrace Ct 1 pm to 4 pm $389,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5950 Norwood Pl E Noon to 2 pm $470,000

EMMITSBURG

21727

430 Timbermill Run 2 pm to 4 pm $414,999

FREDERICK

21701

714 Fairview Ave 1 pm to 3 pm $340,000

2615 Caulfield Ct 1 pm to 3 pm $267,900

39 E 4th St 1 pm to 3 pm $384,500

9551 Kingston Pl 1 pm to 3:30 pm $365,000

21702

2200 Wetherburne Way Noon to 1:30 am $1,800

1016 Eastbourne Ct 1:30 pm to 4 pm $315,000

4 Livingstone Ter 1 pm to 3 pm $224,900

188 Key Pkwy NE 1:30 am to 5:30 am $219,500

21703

6252 Jefferson Blvd 1 pm to 3 pm $590,000

5922 Forum Sq Noon to 2 pm $309,900

6625 Jefferson Blvd Noon to 2 pm $549,900

5754 Stoney Creek Dr 1 pm to 3 pm $699,900

625 Amberfield Rd 1 pm to 4 pm $310,000

6791 Wood Duck Ct 1 pm to 3 pm $236,000

6719 Killdeer Ct 2 pm to 4 pm $235,000

21704

9070 Clendenin Way 1 pm to 4 pm $499,999

IJAMSVILLE

21754

3326 Winmoor Dr 1 pm to 3 pm $599,000

11629 Browningsville Rd 2 pm to 3 pm $350,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $589,000

MOUNT AIRY

21771

1715 Trestle St Noon to 3 pm $322,000

12901 Jesse Smith Rd Noon to 2 pm $560,000

3079 Ballesteras Ct 3 pm to 5 pm $749,999

13703 Penn Shop Rd 1 pm to 4 pm $574,900

28724 Ridge Rd 11 am to 1 pm $299,999

5333 Woodville Rd 1 pm to 3 pm $419,900

MYERSVILLE

21773

109 Main St 1 pm to 3 pm $350,000

13204 Stottlemyer Rd 1 pm to 3 pm $339,900

NEW MARKET

21774

11854 Moss Rock Ct 1 pm to 3 pm $475,000

POINT OF ROCKS

21777

1726 Canal Clipper Ct 1 pm to 3 pm $399,975

THURMONT

21788

11232 Angleberger Rd Noon to 2 pm $274,900

WALKERSVILLE

21793

8494 Devon Lane 1 pm to 3 pm $450,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6569 Autumn Wind Cir 1 pm to 3 pm $825,000

12812 Brighton Dam Rd 1 pm to 3 pm $629,999

COLUMBIA

21044

6222 Slender Sky 1 pm to 3 pm $410,000

5363 Mad River Lane 1 pm to 3 pm $475,000

6336 Bright Plume 1 pm to 3 pm $419,999

21045

9382 Rustling Leaf Noon to 2 pm $510,000

21046

9601 Quarry Bridge Ct 1 pm to 3 pm $285,000

9048 Constant Crse 1 pm to 3 pm $330,000

DAYTON

21036

4330 Linthicum Rd 1 pm to 3 pm $680,000

ELKRIDGE

21075

5914 Lebanon Lane 1 pm to 3 pm $600,000

7268 Elkridge Crossing Way 1 pm to 3 pm $349,000

ELLICOTT CITY

21042

2628 Toby Lane 1 pm to 3 pm $675,000

9612 Ashmede Dr 1 pm to 3 pm $625,000

10263 Raleigh Tavern Lane 1 pm to 3 pm $474,990

9606 Torino Rd #68 11 am to 1 pm $425,000

12745 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $679,000

3600 Chateau Ridge Dr 1 pm to 3 pm $795,000

2795 Saint Johns Lane Noon to 2 pm $459,000

4214 Club Ct 1 pm to 3 pm $585,000

5118 Honey Locust Ct 1 pm to 3 pm $1,375,000

21043

8122 Calla Lilly Dr #118 1 pm to 3 pm $455,000

8620 Wheatfield Way Noon to 2 pm $399,900

2540 Kensington Gdns #102 Noon to 2 pm $250,000

4929 Ellis Lane 11:30 am to 1:30 pm $799,900

GLENWOOD

21738

3919 Clarks Meadow Dr 1 pm to 3 pm $930,000

WOODBINE

21797

16484 A E Mullinix Rd 1 pm to 3 pm $775,000

1163 Breiten Ct 1 pm to 3 pm $900,000

1277 Hoods Mill Rd 1 pm to 3 pm $439,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

7612 Exeter Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

4901 Hampden Lane #307 2 pm to 4 pm $999,900

4833 Broad Brook Dr 1 pm to 4 pm $1,129,900

7606 Honeywell Lane 1 pm to 4 pm $1,098,000

4915 Hampden Lane #g7 1 pm to 4 pm $519,000

4821 Montgomery Lane #706 2 pm to 4 pm $1,450,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,850,000

7405 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $3,100,000

10106 Dickens Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,388,000

10655 Weymouth St #101 1 pm to 4 pm $279,900

5450 Whitley Park Ter #811 2 pm to 4 pm $449,900

20816

5815 Madaket Rd 1 pm to 4 pm $1,099,500

20817

5802 Wilmett Rd 1 pm to 3 pm $1,299,990

9206 Fernwood Rd 1 pm to 4 pm $1,469,900

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,849,000

7004 Armat Dr 2 pm to 4 pm $2,250,000

8618 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $1,899,000

7700 Persimmon Tree Lane 2 pm to 4 pm $1,150,000

5816 Greentree Rd 2 pm to 4 pm $750,000

8023 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $1,189,000

7717 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,075,000

6125 Temple St 1 pm to 3 pm $1,789,000

8724 Bradmoor Dr 1 pm to 4 pm $1,699,000

5714 Glenwood Rd 2 pm to 4 pm $839,000

6307 E Halbert Rd 1 pm to 3 pm $1,899,000

BROOKEVILLE

20833

18729 Considine Dr 1 pm to 3 pm $490,000

BURTONSVILLE

20866

3808 Swan House Ct Noon to 2 pm $351,999

CHEVY CHASE

20815

3519 Glenmoor Dr 1 pm to 3 pm $749,000

7219 Delfield St 2 pm to 4 pm $1,889,000

4601 N Park Ave #1118 1 pm to 3 pm $535,000

7309 Pinehurst Pkwy 1 pm to 4 pm $799,900

4409 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $1,249,000

7313 Maple Ave 1 pm to 3 pm $2,495,000

4550 N Park Ave #304 1 pm to 3 pm $770,000

8803 Walnut Hill Rd 1 pm to 4 pm $775,000

6647 Hillandale Rd #108 1 pm to 4 pm $600,000

7507 Brookville Rd 2 pm to 4 pm $899,900

2916 Terrace Dr 1 pm to 3 pm $719,000

CLARKSBURG

20871

12407 Carriage Park Pl 1 pm to 3 pm $634,900

13402 Bluebeard Ter #3286 2 pm to 4 pm $319,900

12301 Needle Dr 2 pm to 4 pm $409,900

12801 Clarks Crossing Dr 1 pm to 3 pm $440,000

23121 Frederick Rd Noon to 2 pm $599,000

23824 Bennett Chase Dr 2 pm to 4 pm $679,900

DAMASCUS

20872

10821 Bellehaven Blvd Noon to 3 pm $529,900

13 Ridge Manor Ct 1 pm to 3 pm $309,900

24320 Red Blaze Dr 1 pm to 3 pm $579,999

DARNESTOWN

20878

13145 Scarlet Oak Dr 1:30 pm to 4:30 pm $1,099,000

GAITHERSBURG

20877

101 Floral Dr 1 pm to 3 pm $380,000

20878

832 Lake Varuna Dr 1 pm to 4 pm $747,900

712 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $495,900

14721 Chisholm Landing Way 2 pm to 4 pm $465,000

114 Mission Dr 2 pm to 4 pm $689,900

31 Booth St #455 1:30 pm to 4:30 pm $374,900

16549 Sioux Lane 1 pm to 4 pm $574,990

312 Parkview Ave 1 pm to 3 pm $519,000

27 Orchard Dr Noon to 3 pm $339,000

406 Tschiffely Square Rd 1 pm to 3 pm $969,900

20879

10413 Mercado Way 1 pm to 4 pm $349,000

7404 Cinnabar Ter 1 pm to 4 pm $459,000

20882

23615 Rolling Fork Way 1 pm to 4 pm $439,000

8205 Goodhurst Dr 1 pm to 3 pm $639,999

20820 Goshen Rd 1 pm to 4 pm $499,000

20886

9452 Horizon Run #14 1 pm to 4 pm $239,900

GERMANTOWN

20874

37 Pickering Ct #202 1 pm to 4 pm $218,000

19543 Caravan Dr 2 pm to 4 pm $319,900

19015 Highstream Dr Noon to 3 pm $279,990

12161 Flag Harbor Dr Noon to 3 pm $315,000

13127 Wonderland Way #12-129 2 pm to 4 pm $194,900

18223 Swiss Cir #2-57 1 pm to 4 pm $179,800

13511 Giant Ct 1 pm to 4 pm $335,000

19622 Galway Bay Cir #303 1 pm to 3 pm $244,000

20876

20328 Sandsfield Ter 1 pm to 3 pm $459,900

20878

13116 Rosebay Dr #5-504 2 pm to 4 pm $354,900

HYATTSVILLE

20781

5105 Crittenden St 1 pm to 4 pm $395,000

5711 39th Ave 1 pm to 3 pm $465,000

20783

722 Rittenhouse St 2 pm to 4 pm $440,000

KENSINGTON

20895

10220 Day Ave 2 pm to 4 pm $489,000

11201 Midvale Rd 2 pm to 4 pm $745,900

3416 Wake Dr 2 pm to 4 pm $619,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

20405 Meadow Pond Pl 2 pm to 4 pm $345,000

20217 Grazing Way 1 pm to 3 pm $264,900

19800 Helmond Way 2 pm to 4 pm $719,999

NORTH BETHESDA

20852

5109 Crossfield Ct #8 1 pm to 4 pm $159,900

12204 Braxfield Ct #6 (232) 2 pm to 4 pm $279,900

NORTH POTOMAC

20878

15013 Joshua Tree 1 pm to 4 pm $595,000

OLNEY

20832

3219 St Florence Ter 1 pm to 4 pm $395,900

16657 Batchellors Forest Rd 1 pm to 3 pm $779,000

2644 Winter Morning Way 1 pm to 3 pm $1,149,990

POTOMAC

20854

10105 Bevern Lane 1 pm to 3 pm $1,399,900

11417 Ridge Mist Ter 2 pm to 4 pm $1,250,000

2290 Dunster Lane 1 pm to 3 pm $3,650

9605 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $995,000

7500 River Falls Dr 2 pm to 4 pm $1,335,000

8205 River Falls Dr 2 pm to 4 pm $1,375,000

10 Accord Ct 2 pm to 4 pm $1,198,000

9203 Gatewater Ter 1 pm to 3 pm $645,000

11137 Powder Horn Dr 2 pm to 4 pm $979,000

13208 Beall Creek Ct 1 pm to 3 pm $1,398,000

11811 Coldstream Dr 1 pm to 5 pm $780,000

11213 Powder Horn Dr 1 pm to 4 pm $690,000

10281 Gainsborough Rd 1 pm to 3 pm $730,000

8711 Brickyard Rd 1 pm to 4 pm $1,399,900

12437 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,275,000

ROCKVILLE

20850

4 Monroe St #407 Noon to 2 pm $239,900

628 Goldsborough Dr 1 pm to 4 pm $639,900

306 Oak Knoll Ter 1 pm to 4 pm $739,500

103 Nelson St 1 pm to 3 pm $499,000

10034 Sterling Ter 1 pm to 4 pm $545,000

2284 Glenmore Ter Noon to 3 pm $689,900

7 Sweetwood Ct 2 pm to 4 pm $949,000

20851

911 Grandin Ave 2 pm to 4 pm $499,900

20852

11410 Strand Dr #r-006 1 pm to 4 pm $499,900

11677 Danville Dr 1 pm to 3 pm $1,949,000

5923 Empire Way 1 pm to 4 pm $749,999

11807 Timber Lane 2 pm to 4 pm $474,900

4606 Wilwyn Way 2 pm to 4 pm $549,995

10201 Grosvenor Pl #1510 1 pm to 3 pm $287,500

1723 Evelyn Dr 1 pm to 4 pm $699,900

5750 Bou Ave #1408 1 pm to 3 pm $519,900

5750 Bou Ave #1810 1 pm to 3 pm $849,000

20853

15662 Cliff Swallow Way 2 pm to 4 pm $290,000

14817 Rocking Spring Dr 1 pm to 3 pm $600,000

4005 Wild Grape Ct 2 pm to 4 pm $897,000

16015 Emory Lane 1 pm to 3 pm $519,900

15322 Manor Village Lane 1 pm to 4 pm $439,000

4605 Brad Ct 1 pm to 3 pm $499,900

20854

1107 Bettstrail Way 2 pm to 4 pm $885,000

20855

18108 Hollingsworth Dr 1 pm to 4 pm $639,000

16304 Decker Pl 1 pm to 3 pm $699,000

SILVER SPRING

20901

9409 Biltmore Dr 2 pm to 4 pm $525,000

201 Baden St 1 pm to 3 pm $534,900

20902

2705 Harris Ave 1 pm to 4 pm $364,900

2705 Randolph Rd 2 pm to 4 pm $361,000

9920 Gardiner Ave 2 pm to 4 pm $795,000

11303 Estona Dr 1 pm to 4 pm $435,000

20904

1641 Whitehall Dr 1 pm to 3 pm $472,500

3002 Gazebo Ct 1 pm to 3 pm $434,900

1600 White Oak Vista Dr 2 pm to 4 pm $465,000

10 Silver Moon Dr 2 pm to 4 pm $419,900

20906

3417 S Leisure World Blvd #90-B 1 pm to 3 pm $181,000

3816 Kayson St 1 pm to 3 pm $409,999

2701 Snowbird Ter #9-16 1 pm to 3 pm $214,900

13102 Jingle Lane 1 pm to 4 pm $475,000

20910

405 Mansfield Rd 2 pm to 4 pm $675,000

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $725,000

1533 Red Oak Dr 2 pm to 4 pm $759,900

2908 Newcastle Ave 2 pm to 4 pm $675,000

8501 Cameron St 2 pm to 4 pm $725,000

9512 Crosby Rd 3 pm to 5 pm $674,900

TAKOMA PARK

20912

7204 Holly Ave 2 pm to 4 pm $975,000

7333 New Hampshire Ave #515 2 pm to 4 pm $199,900

116 Lee Ave #410 2 pm to 4 pm $215,000

7333 New Hampshire Ave #105 2 pm to 4 pm $189,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

12802 Rustic Rock Lane 1 pm to 3 pm $389,900

BOWIE

20715

2810 Spiral Lane 11 am to 1 pm $359,000

20716

3414 Ephron Cir 1 pm to 3 pm $244,900

20721

12001 Cleaver Dr 1 pm to 3 pm $355,000

15014 Jerimiah Lane 2 pm to 4 pm $525,000

500 Jeanwood Ct 1 pm to 4 pm $515,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

623 Mentor Ave 2 pm to 4 pm $320,000

4107 Urn St 2 pm to 4 pm $309,990

349 Possum Ct 11 am to 1 pm $259,500

COLLEGE PARK

20740

5118 Kennebunk Ter 1 pm to 3 pm $399,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

1208 Woodlark Dr 2 pm to 4 pm $265,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

5905 J St 1 pm to 3 pm $299,000

FORT WASHINGTON

20744

11525 Neon Rd 1 pm to 3 pm $675,000

705 Proxmire Cir 1 pm to 3 pm $340,000

211 Bonhill Dr 1 pm to 3 pm $356,500

809 Othman Dr 1 pm to 4 pm $475,000

7807 Den Meade Ave 1 pm to 3 pm $378,000

2937 Henson Bridge Ter 1 pm to 3 pm $1,875

OXON HILL

20745

603 Overlook Park Dr #89 1 pm to 4 pm $3,875

5730 Virginia Lane #16 2 pm to 3 pm $2,200

907 Shelby Dr 11 am to 1 pm $285,000

TEMPLE HILLS

20748

2704 Gaither St 1 pm to 3 pm $385,000

UPPER MARLBORO

20774

13206 Hedge Row Ct 2 pm to 4 pm $394,000

1400 Golden Eye Ct 11 am to 1 pm $449,500

10246 Prince Pl #22-105 3 pm to 4:30 pm $1,300

ST. MARY'S COUNTY

TALL TIMBERS

20690