This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

907 Scupper Ct 9 am to 11 am $3,395

1606 Honeysuckle Ridge Ct 1 pm to 3 am $774,900

1705 Westminster Way 11 am to 1 pm $749,000

810 Moran Dr 11 am to 1 pm $675,000

851 Saint Edmonds Pl 10 am to Noon $799,999

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,395,000

2 Sampson Pl 11 am to 1 pm $499,900

21 Thompson St 1 pm to 3 pm $1,149,000

906 Poplar Ave 2 pm to 4 pm $459,000

1589 Keswick Pl 1 pm to 3 pm $1,695,000

21403

3120 Catrina Lane Noon to 2 pm $599,000

1144 Cove Rd #101 Noon to 2 pm $179,900

956 Breakwater Dr 1 pm to 3 pm $310,000

125 Sunset Dr 1 pm to 3 pm $550,000

303 State St 11 am to 1 pm $1,199,000

833 Bay Ridge Ave 1 pm to 3 pm $899,900

7002 Channel Village Ct #101 2 pm to 4 pm $379,000

7006 Channel Village Ct #202 11 am to 3 pm $463,900

21409

1273 Swan Dr 1 pm to 3 pm $579,900

1749 Colbert Rd 1 pm to 4 pm $1,225,000

1641 Pleasant Plains Rd Noon to 2 pm $1,350,000

1171 Neptune Pl 11 am to 1 pm $435,000

ARNOLD

21012

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $825,000

97 Shadbush Way Noon to 5 pm $599,990

1208 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $474,990

1210 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $465,444

1206 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $499,990

313 Stevens Ave Noon to 2 pm $449,900

178 Dividing Ct Noon to 2 pm $799,000

1410 Silver Oak Lane Noon to 2 pm $699,900

612 Breton Pl 1 pm to 3 pm $800,000

489 Colonial Ridge Lane 11 am to 1 pm $329,900

107 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $603,200

118 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $650,195

CROFTON

21114

1831 Ralston Pl 11 am to 1 pm $425,000

1690 Barrister Ct 1 pm to 3 pm $540,000

CROWNSVILLE

21032

1330 Waterbury Rd Noon to 2 pm $2,000

695 N Riverside Dr Noon to 2 pm $750,000

858 Cherry Trl Noon to 2:30 pm $529,000

1204 Regal Lane 11 am to 2 pm $985,000

382 Holly Trl 3 pm to 5 pm $365,000

1505 Wild Cranberry Dr 1 pm to 3 pm $915,000

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $350,000

DEALE

20751

707 Joshuas Way 11 am to 2 pm $699,900

6081 Drum Point Rd 11 am to 2 pm $414,900

EDGEWATER

21037

207 Bethel Aly 1 pm to 4 pm $456,990

209 Bethel Aly 1 pm to 4 pm $448,990

211 Bethel Aly 1 pm to 4 pm $463,990

3414 Pocahontas Dr Noon to 2 pm $869,900

207 Grande View Ave 1 pm to 3 pm $422,900

902 Fortune Pl 2 pm to 4 pm $449,000

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

1624 Bay Ridge Rd 1 pm to 3 pm $324,900

408 Lightship Landing Way 10 am to 6 pm $453,990

402 Lightship Landing Way 10 am to 6 pm $456,990

GAMBRILLS

21054

1244 Orchid Rd 1 pm to 3 pm $510,000

2491 Lee St 11:30 am to 1:30 pm $349,900

GLEN BURNIE

21061

109 Vista Ave 2 pm to 4 pm $349,999

113 Greenway St NW 1 pm to 3 pm $299,900

896 Gordon Dr 11 am to 1 pm $295,000

1001-A Nancy Rd 11 am to 2 pm $289,900

821 N Broadview Blvd Noon to 2 pm $379,900

1312 Eleanore Dr 3 pm to 5 pm $252,000

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7633 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $343,245

8277 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $446,951

7714 Cresap Lane 10:30 am to 5:30 pm $454,456

8293 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $462,421

2704 Wessex Cir #2401 10:30 am to 4:30 pm $414,775

2920 Koens Ct #01 10:30 am to 4:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #02 10:30 am to 4:30 pm $404,990

1905 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 10:30 am to 4:30 pm $409,990

8310 Meadowood Ct 10:30 am to 4:30 pm $466,846

8308 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $466,346

8306 Meadowood Dr 10:30 am to 4:30 pm $464,093

2735 Wessex Cir 10:30 am to 4:30 pm $425,251

7782 Willow Oak Ct Noon to 4 pm $389,990

7715 Foundry Way 2:30 pm to 4:30 pm $1,950

3108 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $414,840

2908 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $437,990

2906 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $414,990

2904 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $436,990

LAUREL

20708

10109 Madronawood Dr 1 pm to 4 pm $359,900

20723

9383 Breamore Ct 1 pm to 4 pm $340,000

9225 Bridle Path Lane #f 1 pm to 3 pm $207,000

10828 Rockland Dr 1 pm to 3 pm $899,900

LINTHICUM HEIGHTS

21090

205 Hilltop Rd 1 pm to 3 pm $400,000

MILLERSVILLE

21108

736 Wagner Farm Rd Noon to 2 pm $465,000

ODENTON

21113

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1304 Patuxent Woods Dr Noon to 2 pm $534,973

604 Laghman Ct Noon to 2 pm $524,990

8729 Spring Brook Way 2 pm to 4 pm $297,000

8608 Fluttering Leaf Trl #401 1 pm to 3 pm $274,000

PASADENA

21122

181 Southwood Rd 11 am to 1 pm $365,000

8654 New Bedford Harbour 11 am to 1 pm $247,000

711 E Shore Rd 2 pm to 4 pm $275,000

510 Jersey Bronze Way 10 am to 5 pm $479,900

683 Powhatan Beach Rd 1 pm to 3 pm $550,000

SEVERN

21144

1829 Watch House Cir S 11 am to 1 pm $249,900

8303 Banister Rd 10 am to 1 pm $612,900

1103 Chevron Rd Noon to 5 pm $695,990

1703 Willard Way Noon to 5 pm $595,900

8236 Saint Francis Dr 1 pm to 3 pm $700,000

7777 Venice Lane 1 pm to 4 pm $385,560

7779 Venice Lane 1 pm to 4 pm $384,720

1839 Watch House Cir S 11 am to 2 pm $275,000

SEVERNA PARK

21146

488 Eastwood Ct Noon to 2 pm $415,000

304 Woodfarm Ct 1 pm to 3 pm $839,000

630 Old County Rd 1 pm to 3 pm $575,000

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

1710 Bayview Rd 11 am to 2 pm $355,777

5185 Lake Ave 2:30 pm to 4:30 pm $285,000

WEST RIVER

20778

651 Plantation Blvd 2 pm to 4 pm $2,300

927 Georges Lane 11 am to 2 pm $899,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8545 E St 10 am to Noon $237,900

3693 Brookeside Dr 1 pm to 3 pm $364,900

DOWELL

20629

13549 Osprey Lane 10 am to 12:30 pm $358,000

DUNKIRK

20754

3502 Old Jones Rd Noon to 2 pm $590,000

HUNTINGTOWN

20639

4307 Barberry Dr Noon to 3 pm $667,653

LUSBY

20657

171 Deer Dr Noon to 2 pm $499,999

11562 Deadwood Dr 11 am to 1 pm $269,800

1159 Golden West Way 11 am to 1 pm $250,000

11100 Mears Creek Rd 10 am to 1 pm $279,900

PORT REPUBLIC

20676

3810 Bay Rd Noon to 3 pm $285,000

4006 Easterbell Rd Noon to 3 pm $399,000

2348 Acacia Rd Noon to 3 pm $550,000

ST. LEONARD

20685

3570 Williams Wharf Rd 11 am to 1 pm $299,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1104 Strausberg St 2 pm to 4 pm $2,850

14022 Vintage Lane 11 am to 1 pm $435,000

BRYANS ROAD

20616

6835 Matthews Rd 11 am to 2 pm $265,000

CHARLOTTE HALL

20622

9855 Trinity Church Rd Noon to 2 pm $450,000

HUGHESVILLE

20637

13845 Bluestone Ct 11 am to 2 pm $700,000

6845 Barney Dr 11 am to 2 pm $415,000

INDIAN HEAD

20640

14 Mattawoman Ct 11 am to 2 pm $1,500

LA PLATA

20646

10955 Earnshaw Lane Noon to 3 pm $799,999

9040 Bridgett Lane Noon to 2 pm $439,900

4825 Grandview Ct 3 pm to 5 pm $489,900

506 Linden Lane Noon to 2 pm $287,500

MECHANICSVILLE

20659

37335 E Spicer Dr 10 am to 12:30 pm $415,000

26854 Erin Dr 11 am to 2 pm $399,900

38350 Deans Way 11 am to 2 pm $475,000

28690 Hill St 2 pm to 4 pm $285,000

PORT TOBACCO

20677

7251 Russell Croft Ct Noon to 2 pm $629,000

WALDORF

20601

2883 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $339,105

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

917 Truro Lane 2 pm to 5 pm $250,000

12347 Echo Hill Pl 1 pm to 4 pm $325,000

20602

4408 Argyle Ave 11 am to 1 pm $349,900

2324 Kent Ct 11 am to 12:30 pm $242,500

2319 Valery Ct Noon to 2 pm $245,000

3846 Gateview Pl 11 am to 2 pm $235,000

11753 Laquinta Ct 1 pm to 3 pm $399,900

20603

3717 Wallingford Ct 11 am to 2 pm $408,000

4407 Eagle Ct 2 pm to 5 pm $239,900

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

10605 Jack Pine Lane 1 pm to 4 pm $464,900

WHITE PLAINS

20695

7130 Bensville Rd 11 am to 2 pm $324,900

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5635 Denfield Pl 1 pm to 4 pm $539,000

BRUNSWICK

21716

403 E F St 3 pm to 5 pm $215,000

FREDERICK

21701

1720 Emory St 1 pm to 3 pm $275,000

6121 Baldridge Ter 11 am to Noon $120,000

6131 Baldridge Ter 1 pm to 3 pm $279,900

21702

7113 Poole Jones Rd 3 pm to 5 pm $439,000

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $489,000

607 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $425,752

609 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $365,758

601 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $366,800

1310 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $335,006

1313 Marsalis Pl 11 am to 5 pm $272,800

606 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $316,800

608 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $381,800

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $306,800

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $297,058

103 Timber Grove Ct 1 pm to 3 pm $370,000

1308 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $352,067

1740 Springfield Lane 2:30 pm to 4:30 pm $220,000

507 Gillespie 11 am to 5 pm $306,800

819 Badger Ave Noon to 5 pm $322,990

2502 Hemingway Dr #2-2b Noon to 2 pm $192,500

1115 Saxton Dr Noon to 5 pm $485,481

21703

5604 Woodlyn Rd 2 pm to 4 pm $449,999

1407 Crescent Spot Lane 3 pm to 5 pm $415,000

5922 Forum Sq 1 pm to 3 pm $315,000

620 Angelwing Lane 3:30 pm to 5:30 pm $400,000

4607 Cambria Rd 1 pm to 3 pm $356,900

6555 Britannic Pl 1 pm to 3 pm $359,999

21704

6130 Bartonsville Rd 2 pm to 4 pm $520,000

Tallyn Hunt Pl #springdale Noon to 5 pm $309,990

5605 Tallyn Hunt Pl Noon to 5 pm $347,531

8408 Pine Bluff Noon to 5 pm $381,000

0 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $429,990

5500 Hawk Ridge Rd 11 am to 5 pm $467,990

5650 Owl St 11 am to 5 pm $399,990

5476 Tallyn Ridge Dr 11 am to 5 pm $522,190

5478 Tallyn Ridge Dr 11 am to 5 pm $503,710

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr 1 pm to 3 pm $589,900

11592 Nor-Ray Cir Noon to 3 pm $429,900

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 5 pm $724,000

MIDDLETOWN

21769

301 Washington St 11 am to 2 pm $349,990

MONROVIA

21770

5003 Linganore Cir Noon to 2 pm $400,000

3918 Millstone Cir Noon to 2 pm $539,900

MOUNT AIRY

21771

709 Merry Go Round Way 1 pm to 3 pm $325,000

NEW MARKET

21774

6801 Pax Ct 11 am to 5 pm $609,990

9927 Arapahoe Rd 11 am to 5 pm $466,960

9914 Arapahoe Ct 11 am to 5 pm $475,970

6206 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $599,990

6208 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $579,990

6210 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $614,990

THURMONT

21788

8412 Hemler Rd 2 pm to 4 pm $199,000

13712 Pryor Rd 1 pm to 3 pm $599,900

WALKERSVILLE

21793

101 Hibiscus Ct Noon to 5 pm $659,900

104 Ports Cir 1 pm to 4 pm $539,900

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

6711 Hawkeye Run Noon to 2 pm $394,900

11255 Slalom Lane #a-24-2 1 pm to 3 pm $219,900

5404 Bucksaw Ct 1 pm to 3 pm $575,000

21045

6295 Leafy Screen Noon to 2 pm $415,000

9481 Battler Ct 9 am to 11 am $399,900

21046

8431 Braddock Way 1 pm to 3 pm $460,000

ELKRIDGE

21075

6899 Old Waterloo Rd #11e 11 am to 1:30 pm $323,999

ELLICOTT CITY

21042

11073 Gaither Farm Rd 1 pm to 3 pm $999,000

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $674,900

10124 Hobsons Choice Lane 1 pm to 2:30 pm $625,000

12098 Windsor Moss 2 pm to 4 pm $615,000

21043

7735 Chatfield Lane 10 am to Noon $369,000

4823 Bonnie View Ct 1 pm to 3 pm $489,900

8456 Rolling Ridge Ct Noon to 2 pm $549,999

JESSUP

20794

2817 Kantis Lane 11 am to 5 pm $335,990

WOODSTOCK

21163

10544 Hounslow Dr 1 pm to 3 pm $729,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5450 Whitley Park Ter #811 2 pm to 4 pm $449,900

5202 Edgemoor Lane 2 pm to 4 pm $7,900

20817

6613 Eames Way 2 pm to 4 pm $949,000

9300 Burning Tree Rd Noon to 3 pm $1,399,000

7508 Cayuga Ave 1 pm to 4 pm $1,990,000

8003 Park Overlook Dr 1 pm to 4 pm $995,000

CLARKSBURG

20871

21913 Woodcock Way 11 am to 5 pm $724,990

21917 Woodcock Way 11 am to 5 pm $749,990

13302 Garnkirk Forest Drive 1 pm to 4 pm $569,990

11710 Emerald Green Dr 11 am to 2 pm $439,900

13002 Ebenezer Chapel Dr Noon to 5 pm $469,900

13054 Martz St Noon to 5 pm $489,785

13074 Martz St Noon to 5 pm $549,900

GAITHERSBURG

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

210 Decoverly Dr #100 10:30 am to 4:30 pm $612,248

210 Decoverly Dr #10503 10:30 am to 4:30 pm $513,727

250 Decoverly Dr #126 10:30 am to 4:30 pm $559,149

210 Decoverly Dr #106 10:30 am to 4:30 pm $566,741

308 Thaxton St 2 pm to 4 pm $775,000

20879

7525 Mattingly Lane 2 pm to 4 pm $420,000

20886

19429 Brassie Pl #201 Noon to 2 pm $130,000

9801 Feathertree Ter #301 12:30 pm to 3:30 pm $225,000

GARRETT PARK

20896

10913 Kenilworth Ave 1 pm to 3 pm $875,000

GERMANTOWN

20874

12150 Flag Harbor Dr 11 am to 1 pm $1,850

12810 Cloverleaf Center Dr #151 10:30 am to 4:30 pm $415,475

20396 Stol Run #0 10:30 am to 4:30 pm $440,394

12812 Cloverleaf Center Dr #0 10:30 am to 4:30 pm $416,183

20390 Stol Run 10:30 am to 4:30 pm $412,872

20351 Century Blvd #g 10:30 am to 4:30 pm $363,992

20345 Century Blvd #d 10:30 am to 4:30 pm $399,795

20361 Century Blvd #1740 10:30 am to 4:30 pm $384,990

20361 Century Blvd #1730 10:30 am to 4:30 pm $349,990

20305 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $399,990

20309 Century Blvd 10:30 am to 4:30 pm $489,990

3352 Provider Way 10:30 am to 4:30 pm $432,790

12985 Middlebrook Rd #c Noon to 2 pm $199,900

20140 Club Hill Dr 1 pm to 3 pm $259,900

20210 Tidewinds Way 1 pm to 3 pm $349,000

15 Highstream Ct 1 pm to 4 pm $324,900

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $519,990

21849 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $519,990

12021 Amber Ridge Cir 1 pm to 3 pm $364,900

KENSINGTON

20895

2929 Findley Rd 1 pm to 3 pm $399,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10179 Ridgeline Dr 1 pm to 4 pm $225,000

NORTH BETHESDA

20852

11117 Whisperwood Lane 1 pm to 4 pm $949,000

11402 Hounds Way 1 pm to 3 pm $1,099,900

6012 Valerian Lane 2 pm to 4 pm $1,100,000

NORTH POTOMAC

20878

12329 Sour Cherry Way 1 pm to 4 pm $485,000

POTOMAC

20854

10281 Gainsborough Rd 1 pm to 3 pm $759,900

7800 Muirfield Ct Noon to 2 pm $550,000

ROCKVILLE

20850

13606 Pine View Lane Noon to 2 pm $999,999

921 King Farm Blvd 10:30 am to 4:30 pm $639,990

4 Chantilly Ct 10 am to 4 pm $1,900

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

20852

5 Preserve Pkwy #the Bailey 1 pm to 4 pm $795,000

5 Preserve Pkwy #the Carter 1 pm to 4 pm $905,000

5 Preserve Pkwy #the Drake 1 pm to 4 pm $995,000

11908 Rocking Horse Rd Noon to 2 pm $485,000

20853

4104 Heathfield Rd 1 pm to 4 pm $435,000

SILVER SPRING

20901

8518 Bradford Rd #4-3 1 pm to 3 pm $340,000

20902

3903 Lantern Dr 1 pm to 3 pm $449,900

20905

2316 Kaywood Lane 2 pm to 4 pm $559,000

20906

74 Catoctin Ct Noon to 3 pm $374,900

20910

1608 Grace Church Rd 2 pm to 4 pm $550,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

1832 Metzerott Rd #405 1 pm to 3 pm $115,000

10502 Floral Dr Noon to 2 pm $365,000

BLADENSBURG

20710

5423 Taussig Rd 1:30 pm to 2:30 pm $299,999

BOWIE

20715

12621 Kornett Lane Noon to 3 pm $334,000

20716

12841 Holiday Lane 1 pm to 3:30 pm $385,000

15405 Neman Dr 1 pm to 3 pm $260,000

2903 Needlewood Lane Noon to 2 pm $369,000

20720

8413 Bates Dr 1 pm to 3 pm $544,000

20721

11503 Old Lottsford Rd 1 pm to 3 pm $580,000

3700 Enterprise Rd 11 am to 1 pm $474,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

1225 Adeline Way 1 pm to 3 pm $245,000

6008 Addison Rd Noon to 4 pm $259,997

4217 Shell St 10 am to Noon $290,000

708 65th Ave Noon to 4:30 pm $285,000

CLINTON

20735

12704 Parker Lane 11 am to 1 pm $480,000

10614 Sir Brendan Ave Noon to 3 pm $619,990

6907 Eilerson St Noon to 2 pm $331,800

5810 Spyri Dr 2 pm to 5 pm $359,000

6208 Hellen Lee Dr Noon to 2 pm $337,000

11561 Cosca Park Pl 1 pm to 4 pm $254,999

DISTRICT HEIGHTS

20747

6411 Kipling Pkwy 2:30 pm to 4:30 pm $314,999

FORT WASHINGTON

20744

2010 Dania Dr Noon to 2:30 pm $330,000

12522 Langner Dr 11:30 am to 1:30 pm $389,900

1647 Taylor Ave 1 pm to 4 pm $359,900

GREENBELT

20770

6926 Hanover Pkwy #2 11 am to 1 pm $109,000

5345 S Center Dr 2 pm to 4 pm $429,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $308,490

2204 Virginia Ave 2 pm to 4 pm $305,000

LANHAM

20706

6111 Cipriano Rd Noon to 2 pm $325,000

10316 Buena Vista Ave 11 am to 1 pm $328,000

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Psge #408 10 am to Noon $1,750

OXON HILL

603 Overlook Park Dr #89 2 pm to 4 pm $3,900

907 Shelby Dr 2 pm to 4 pm $285,000

7908 Claudia Dr 1 pm to 4 pm $389,500

SPRINGDALE

20774

9908 Old Ardwick Ardmore Rd 1 pm to 4 pm $463,500

TEMPLE HILLS

20748

4708 Brinkley Rd 1 pm to 4 pm $299,900

UPPER MARLBORO

20772

6325 S Osborne Rd 2 pm to 4 pm $635,000

17216 Harmon Pl 11 am to 3 pm $349,900

17234 Brookmeadow Lane 1 pm to 3 pm $364,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

10005 Muirfield Dr 2 pm to 5 pm $389,900

5320 Woodyard Rd 2 pm to 4 pm $369,000

20774

13718 Hebron Lane 11 am to 5 pm $584,990

13711 Hebron Lane 11 am to 5 pm $664,990

607 Cranston Ave 11 am to 5 pm $599,990

13903 Hebron Lane 11 am to 5 pm $624,990

13720 Hebron Lane 11 am to 5 pm $639,990

15709 Monksilver Bnd 2 pm to 4 pm $429,000

10021 Howell Dr 3 pm to 5 pm $439,000

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $326,990

1900 Lake Forest Dr Noon to 2 pm $600,000

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

22694 Upland Dr 11 am to 1 pm $149,900

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43755 Winterberry Way 11 am to 6 pm $232,640

COLTONS POINT

20626

38254 Charles Hall Rd 1 pm to 3 pm $110,000

HOLLYWOOD

20636

23151 Luckton Ct 11 am to 1 pm $419,000

LEONARDTOWN

20650

22815 Duke St 11 am to 2 pm $190,000

43005 Heritage Dr 11 am to 1 pm $439,900

LEXINGTON PARK

20653

48392 Sunburst Dr 11 am to 1 pm $265,000

21483 Hillary Ct 11 am to 1 pm $235,000

20803 Nick St 11 am to 2 pm $384,171

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

847 Woodmont Rd 1 pm to 3 pm $467,000

139 King George St 1 pm to 3 pm $899,000

211 King George St #a 1 pm to 3 pm $890,000

139 Lejeune Way Noon to 2 pm $438,000

2003 Phillips Ter #3 1 pm to 3 pm $239,000

410 Melvin Ave Noon to 2 pm $999,500

21403

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

512 6th St 1 pm to 3 pm $1,059,000

508 Tulip Rd 1 pm to 3 pm $1,425,000

103 Norma Aly Noon to 4 pm $540,000

105 Norma Aly 1 pm to 4 pm $499,900

21409

606 Samantha Ct 1 pm to 3 pm $649,900

1157 Riverview Dr Noon to 2 pm $625,000

1501 Broadneck Pl #4-303 Noon to 2 pm $314,000

ARNOLD

21012

1109 Brassie Ct 2 pm to 4 pm $359,999

305 Ternwing Dr 11 am to 2 pm $375,000

1420 Greendale Ct #2 Noon to 2 pm $182,990

CROFTON

21114

1469 Lowell Ct 1 pm to 3 pm $214,950

1542 Farlow Ave 2 pm to 4 pm $525,000

1406 Jedforest Dr 1 pm to 3 pm $354,900

2456 Medford Ct Noon to 2 pm $245,000

CROWNSVILLE

21032

710 Whitneys Landing Dr 1 pm to 3 pm $384,900

DEALE

20751

619 Charles Ave 12:30 pm to 3:30 pm $329,900

EDGEWATER

21037

1419 Bayside Dr 11 am to 1 pm $344,900

417 Penwood Dr 1 pm to 3 pm $468,000

250 S River Landing Rd Noon to 3 pm $899,900

GAMBRILLS

21054

946 Annapolis Rd 2 pm to 4 pm $799,000

GLEN BURNIE

21060

206 Lisa Lane 1 pm to 3 pm $529,900

21061

103 Lincoln Ave Noon to 2 pm $249,900

700 Stafford Hill Dr 1 pm to 4 pm $329,900

464 Kenilworth Ct 12:30 pm to 3:30 pm $229,000

HANOVER

21076

Lot 7 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $622,400

Lot 1 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

6341 Hanover Crossing Way 1 pm to 3 pm $499,000

HARWOOD

20776

743 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $995,000

LAUREL

20707

6420 Darwin Rd 2 pm to 5 pm $469,900

14524 Hampstead Way 2 pm to 4 pm $499,900

911 Montgomery St 1 pm to 3 pm $374,900

20723

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $549,990

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $578,990

10014 Calla Ct 2 pm to 4 pm $850,000

8611 Far Fields Way 2 pm to 4 pm $654,500

20724

3521 Piney Woods Pl 1 pm to 4 pm $239,999

243 Marganza S 1 pm to 3 pm $349,900

340 Dameron South 1:30 pm to 3:30 pm $399,900

8552 Crooked Tree Lane 1 pm to 3 pm $389,900

LINTHICUM

21090

342 Schulamar Rd Noon to 2 pm $364,900

808 Andover Rd 1 pm to 3 pm $340,000

MILLERSVILLE

21108

238 Keith Ct 1 pm to 3 pm $254,900

8222 Powers Dr 1 pm to 3 pm $720,000

ODENTON

21113

2464 Ivy Landing Way 2 pm to 4 pm $395,000

1935 Camelia Ct 1 pm to 3 pm $285,000

516 Queen Anne Ave 11 am to 1 pm $345,900

1918 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $392,990

1920 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $385,990

ORCHARD BEACH

21226

7918 West End Dr 1 pm to 3 pm $295,000

PASADENA

21122

112-A Hastings Lane 10 am to 1 pm $550,000

568 Riverside Dr 11:30 am to 1:30 pm $550,000

SEVERN

21144

7704 Argonaut St 1 pm to 3 pm $319,900

1153 Sicily Lane 1 pm to 3:45 pm $374,990

SEVERNA PARK

21146

16 Severndale Rd 2 pm to 4 pm $465,000

522 Dill Pointe Dr 10 am to Noon $699,000

SHADY SIDE

20764

1178 Bay View Ave 1 pm to 4 pm $298,900

4733 Washington Ave 1 pm to 3 pm $275,000

WEST RIVER

20778

4921 E Chalk Point Rd 1 pm to 3 pm $1,345,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4011 27th St 1 pm to 3 pm $699,000

7790 Dentzell Ct 1 pm to 3 pm $424,900

LUSBY

20657

525 Shortbow Trl 6 pm to 6 pm $400,000

175 Deer Dr Noon to 2 pm $729,000

PRINCE FREDERICK

20678

1991 Baythorne Rd 1 pm to 4 pm $469,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15400 Indian Hill Rd 1 pm to 3 pm $629,000

15001 Poplar Hill Rd 1 pm to 4 pm $550,000

16300 Livingston Rd 1 pm to 4 pm $299,000

2810 Saint Marys View Rd Noon to 2 pm $392,900

LA PLATA

20646

63 Steeplechase Dr 1 pm to 3 pm $297,900

405 Linden Lane 2 pm to 4 pm $249,900

504 Saint Marys Ave Noon to 2 pm $319,900

WALDORF

20601

11933 Homestead Pl Noon to 3 pm $272,000

12204 Montreat Pl Noon to 2 pm $299,000

12241 Wendy Lane 2 pm to 4 pm $285,000

20603

10470 Sugarberry St Noon to 2 pm $391,000

4021 Blackbird Ct 2 pm to 4 pm $250,000

2993 Eutaw Forest Dr 11 am to 2 pm $344,995

5730 Springfish Pl 10:30 am to 1:30 pm $214,900

10394 Stone Pine Ave 1 pm to 3 pm $487,999

WELCOME

20693

5105 Governors Grant Pl Noon to 2 pm $700,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5648 Denfield Pl 1 pm to 4 pm $487,000

FREDERICK

21701

30 E 5th St #4 2:30 pm to 4 pm $425,000

2709 Egret Way 1 pm to 3 pm $365,000

230 E 6th St 1 pm to 4 pm $535,000

2615 Caulfield Ct 1 pm to 3 pm $267,900

2648 Monocacy Ford Rd 1 pm to 4 pm $775,000

108 W College Ter 1 pm to 3 pm $595,000

1 E 3rd St 1 pm to 3 pm $545,000

1203 Beechwood Dr 1 pm to 4 pm $404,900

9551 Kingston Pl 1 pm to 4 pm $365,000

350 Park Ave 1 pm to 3 pm $299,000

101 Record St #202 Noon to 2 pm $335,000

21702

6613 Willis Lane 1 pm to 3 pm $325,000

128 Wheeler Lane 1 pm to 3 pm $434,500

2034 Spring Run Cir 1 pm to 3 pm $277,000

2109 Battery Lane 2 pm to 4 pm $425,000

2498 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $257,000

21703

5303 Ivywood Dr N 1 pm to 3 pm $429,500

5472 Prince William Ct 1 pm to 3 pm $277,500

5160 Maitland Ter 11 am to 1 pm $489,900

21704

5805 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $502,570

5797 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $528,091

5695 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $493,515

5691 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $531,966

5687 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $537,611

5714 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $520,080

5810 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $510,490

5802 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $533,835

5818 Zoe Lane 1 pm to 4 pm $531,680

3911 Aberdeen Way 1 pm to 3 pm $649,999

3615 Denison St 3 pm to 5 pm $724,000

3641 Worthington Blvd 11 am to 1 pm $379,900

IJAMSVILLE

21754

5449 Mussetter Rd 1 pm to 3 pm $619,900

MIDDLETOWN

21769

7305 Countryside Dr 1 pm to 4 pm $384,900

8926 Mount Tabor Noon to 3 pm $1,650,000

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $589,000

MOUNT AIRY

21771

3079 Ballesteras Ct 1 pm to 4 pm $775,500

2620 Leslie Rd Noon to 2 pm $459,900

106 West Rd Noon to 2 pm $344,999

10 Contour Rd 1 pm to 3 pm $329,999

6506 Carrie Lynn Ct 1 pm to 3 pm $435,000

MYERSVILLE

21773

13204 Stottlemyer Rd 1 pm to 3 pm $339,900

NEW MARKET

21774

6520 Nightingale Ct 3 pm to 5 pm $834,800

11239 Country Club Rd Noon to 2 pm $475,000

5662 Heatherfield Pl 3 pm to 5 pm $469,000

10205 Gas House Pike 1 pm to 3 pm $375,000

10801 Ridgewood Pl 2 pm to 4 pm $439,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12812 Brighton Dam Rd 1 pm to 3 pm $629,999

12316 Autumn Tree Lane 2 pm to 4 pm $1,580,000

COLUMBIA

21044

10303 Wilde Lake Ter 1 pm to 3 pm $550,000

21045

6301 Hidden Clearing 2 pm to 4 pm $550,000

7226 Steamerbell Row Noon to 2 pm $375,000

ELKRIDGE

21075

6402 Old Highgate Dr 2 pm to 4 pm $385,000

ELLICOTT CITY

21042

10200 New Forest Ct 1 pm to 3 pm $689,900

3600 Chateau Ridge Dr 1 pm to 3 pm $795,000

2917 Chainita Ct Noon to 2 pm $745,000

2630 Legends Way 1 pm to 3 pm $549,900

21043

4315 Ericson Rd #304 1 pm to 3 pm $300,000

8122 Calla Lilly Dr #118 1 pm to 3 pm $455,000

8101 Brightridge Ct Noon to 2 pm $335,000

4929 Ellis Lane 1 pm to 3 pm $799,900

2765 Millers Way Dr Noon to 3 pm $699,900

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

2878 Burrows Lane 1 pm to 3 pm $739,900

5929-2 Logans Way #24 2 pm to 4 pm $439,900

FULTON

20759

11757 Federal St 1 pm to 3 pm $915,000

7905 Maple Lawn Blvd 1 pm to 3 pm $639,000

GLENWOOD

21738

15267 Callaway Ct #94 1 pm to 3 pm $455,000

15265 Callaway Ct #95 1 pm to 3 pm $450,000

HIGHLAND

20777

7522 Greenwood Dr 1 pm to 3 pm $490,000

WOODBINE

21797

3263 Eleanors Garden Way 1 pm to 3 pm $975,000

3169 Lorenzo Lane Noon to 3:30 am $1,200,000

2111 Gillis Falls Rd 1 pm to 3 pm $524,900

15401 Frederick Rd 11 am to 1 pm $368,000

WOODSTOCK

21163

2929 Evening Dew Dr #102 1 pm to 3 pm $575,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

114 Crystal Spring Dr 1 pm to 3 pm $624,900

BETHESDA

20814

7606 Honeywell Lane 1 pm to 4 pm $1,098,000

5200 Chandler St 2 pm to 4 pm $1,145,000

7834 Aberdeen Rd 1 pm to 4 pm $2,495,000

4821 Montgomery Lane #602 2 pm to 4 pm $1,798,000

4821 Montgomery Lane #706 2 pm to 4 pm $1,450,000

5450 Whitley Park Ter #613 1 pm to 4 pm $415,000

7710 Woodmont Ave #906 1 pm to 3 pm $775,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,850,000

10106 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,388,000

20815

7171 Woodmont Ave #301 1 pm to 4 pm $2,100,000

20816

5708 Rockmere Dr 1 pm to 4 pm $1,399,900

20817

9912 Holmhurst Rd 1 pm to 3 pm $1,260,000

6307 E Halbert Rd 2 pm to 4 pm $1,899,000

9206 Fernwood Rd 1 pm to 4 pm $1,489,900

10458 Parthenon Ct 1 pm to 4 pm $409,900

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,849,000

7004 Armat Dr 2 pm to 4 pm $2,250,000

7221 Armat Dr 2 pm to 4 pm $1,650,000

9220 Seven Locks Rd 1 pm to 4 pm $1,765,000

7717 Radnor Rd 2 pm to 4 pm $2,075,000

6125 Temple St 1 pm to 3 pm $1,789,000

6301 Maiden Lane 1 pm to 4 pm $1,899,000

BOYDS

20841

16251 W Old Baltimore Rd Noon to 2 pm $730,001

18919 Festival Dr 1 pm to 4 pm $634,900

BROOKEVILLE

20833

2710 Lubar Dr 1 pm to 4 pm $1,199,999

BURTONSVILLE

20866

4307 Leatherwood Ter 1 pm to 4 pm $270,000

5 Saddle Creek Ct 2 pm to 4 pm $479,000

CHEVY CHASE

20815

6700 Melville Pl 1 pm to 3 pm $999,000

4601 N Park Ave #819-U 2 pm to 4 pm $499,900

6652 Hillandale Rd #47 1 pm to 4 pm $725,000

7309 Pinehurst Pkwy 2 pm to 4 pm $799,900

7115 Edgevale St 2 pm to 4 pm $1,799,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 2 pm to 5 pm $1,689,000

2916 Terrace Dr 2 pm to 4 pm $719,000

CLARKSBURG

20871

22015 Broadway Ave #402h 2 pm to 4 pm $385,000

23510 Public House Rd 2 pm to 4 pm $498,000

DAMASCUS

20872

5 Honeysuckle Ct 1 pm to 3 pm $450,000

26001 School Yard Ct 3 pm to 5 pm $660,001

24320 Red Blaze Dr 1 pm to 3 pm $599,900

DARNESTOWN

20874

14301 Cervantes Ave 2 pm to 4 pm $859,000

14200 Cervantes Ave 1 pm to 3 pm $949,000

20878

15201 Water Oak Dr 2 pm to 4 pm $939,000

13145 Scarlet Oak Dr 1 pm to 3 pm $1,129,000

DERWOOD

20855

17027 Catalpa 1 pm to 4 pm $384,990

GAITHERSBURG

20877

528 Skidmore Blvd 1 pm to 3 pm $595,000

203 Bookham Lane 1 pm to 3 pm $509,900

49 Inkberry Cir 1 pm to 4 pm $435,000

20878

406 Tschiffely Square Rd 2 pm to 4 pm $999,950

625 Linslade Mews 1 pm to 4 pm $569,900

712 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $495,900

5 Turnham Ct 1 pm to 4 pm $669,900

12136 Pawnee Dr 2 pm to 4 pm $579,500

22 Allenhurst Ct 2 pm to 3:30 pm $560,000

14 Landsend Dr 1 pm to 3 pm $379,900

12100 Sioux Pl 1 pm to 4 pm $450,000

162 Kendrick Pl #24 2 pm to 4 pm $295,000

664 Heathwalk Mews 1 pm to 4 pm $518,999

35 Napa Valley Rd 1 pm to 4 pm $359,900

16549 Sioux Lane 1 pm to 4 pm $574,990

5 Rothschild Ct 1 pm to 4 pm $359,900

702 Linslade St 2 pm to 4 pm $925,000

20879

7103 Cliff Pine Dr 1 pm to 3 pm $839,000

18714 Severn Rd 1 pm to 3 pm $549,900

9120 Bramble Bush Ct 1 pm to 4 pm $269,000

20882

25011 Johnson Farm Dr 1 pm to 3 pm $745,000

8600 Plum Creek Dr 1 pm to 4 pm $635,000

20886

9467 Chadburn Pl 2 pm to 4 pm $219,999

9759 Duffer Way 1:30 pm to 4 pm $375,000

GERMANTOWN

20874

13100 Millhaven Pl #10-E 1 pm to 3 pm $235,000

13018 Open Hearth Way 1 pm to 4 pm $290,000

19042 Grotto Lane 1 pm to 4 pm $309,900

13010 Cherry Bend Ter 1 pm to 3 pm $320,000

6 Palmetto Ct 1 pm to 4 pm $399,900

13855 Bailiwick Ter 1 pm to 4 pm $439,000

20876

20902 Tall Forest Dr 1 pm to 4 pm $575,000

11604 Tall Pines Dr 2 pm to 4 pm $580,000

GLEN ECHO

20812

6006 Cornell Ave 2 pm to 4 pm $1,595,000

HYATTSVILLE

20781

5105 Crittenden St 1 pm to 4 pm $395,000

4409 Longfellow St 2 pm to 4 pm $449,900

20782

7028 Hunter Lane 3 pm to 5 pm $925,000

2417 Marsh Pt 1 pm to 3 pm $429,900

KENSINGTON

20895

4004 Brainard Ave Noon to 2 pm $639,900

3104 Edgewood Rd 1 pm to 3 pm $429,000

4915 Strathmore Ave 1 pm to 3 pm $619,900

10220 Day Ave 1 pm to 3 pm $489,000

3007 Jennings Rd 2 pm to 4 pm $999,900

11006 Harriet Lane 11 am to 1 pm $649,900

4110 Knowles Ave 1 pm to 3 pm $535,000

4012 Halsey Ct 1 pm to 3 pm $679,000

LAYTONSVILLE

20882

25016 Johnson Farm Rd 1 pm to 3 pm $825,000

6400 Sweet Meadow Ct 1 pm to 4 pm $625,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9849 Dellcastle Rd 1 pm to 3 pm $469,900

9306 Bathgate Ct 11 am to 3 pm $285,000

20203 Yankee Harbor Pl 1 pm to 4 pm $399,900

9604 Napoleon Way 1 pm to 4 pm $459,000

NORTH BETHESDA

20852

10888 Symphony Park Dr 2 pm to 4 pm $1,195,000

11063 Cedarwood Dr 2 pm to 5 pm $699,900

10884 Symphony Park Dr 1 pm to 3 pm $1,190,000

5809 Nicholson Lane #ph 1510 1 pm to 4 pm $539,900

11304 Huntover Dr 5 pm to 7 pm $1,995,000

11800 Old Georgetown Rd #1218 2 pm to 4 pm $429,000

NORTH POTOMAC

20878

14101 Saddle River Dr 1 pm to 4 pm $810,000

11621 Silent Valley Lane 1:30 pm to 4 pm $559,000

12131 Sheets Farm Rd 1 pm to 3 pm $845,000

15823 Glacier Ct 1 pm to 4 pm $515,000

OLNEY

20832

18200 Rolling Meadow Way #179 Noon to 3 pm $260,000

3224 St Florence Ter 11:30 am to 4 pm $399,900

17801 Buehler Rd #110 2 pm to 4 pm $189,000

3601 Bermuda Ct 1 pm to 4 pm $389,900

POOLESVILLE

20837

17508 Lilli St 1 pm to 4 pm $246,500

POTOMAC

20854

12 Scotch Mist Ct 1 pm to 4 pm $819,000

10004 Apple Hill Ct 1 pm to 3 pm $1,699,990

14501 Pettit Way 1 pm to 3 pm $969,000

8613 Chateau Dr 1 pm to 4 pm $1,195,000

10503 Democracy Lane 2 pm to 4 pm $1,150,000

10 Accord Ct 1:30 pm to 4 pm $1,198,000

11417 Ridge Mist Ter 2 pm to 4 pm $1,250,000

9034 Bronson Dr Noon to 3 pm $5,000,000

8221 W Buckspark Lane 2 pm to 4 pm $979,000

9203 Gatewater Ter 1 pm to 3 pm $645,000

10711 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,197,000

11111 Potomac Crest Dr 1 pm to 4 pm $949,000

7941 Inverness Ridge Rd 1 pm to 4 pm $569,000

11213 Powder Horn Dr 1 pm to 4 pm $690,000

ROCKVILLE

20850

552 Azalea Dr #41 2 pm to 4 pm $354,900

118 Monroe St #1410 1 pm to 3 pm $285,000

9617 Overlea Dr 2 pm to 4 pm $669,900

2101 Piccard Dr 2 pm to 4 pm $789,000

3029 Windy Knoll Ct 2 pm to 4 pm $799,000

20851

510 1st St 2 pm to 4 pm $310,000

20852

5750 Bou Ave #1810 1 pm to 3 pm $849,000

712 Cabin John Pkwy 1 pm to 3 pm $499,900

4606 Wilwyn Way 1 pm to 4 pm $549,995

5750 Bou Ave #1408 1 pm to 3 pm $519,900

20853

16512 George Washington Dr 1 pm to 4 pm $585,000

15305 Carrolton Rd 2 pm to 4 pm $599,900

20854

1315 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $874,900

9812 Woodford Rd 2:30 pm to 4:30 pm $1,399,888

SILVER SPRING

20901

9506 Seminole St 2 pm to 4 pm $949,900

9915 Lorain Ave 2 pm to 4 pm $624,900

319 Hillmoor Dr 1 pm to 4 pm $449,900

20902

11720 Stonington Pl 1 pm to 3 pm $519,000

10941 Pebble Run Dr 2 pm to 5 pm $455,000

11421 Catalina Ter 2 pm to 4 pm $564,999

20904

13223 Conductor Way #263 1:45 pm to 4:15 pm $300,000

1749 Staley Manor Dr 11 am to 1 pm $250,000

12806 Lacy Dr 2 pm to 4 pm $500,000

12720 Eldrid Pl 1 pm to 4 pm $530,000

20906

15107 Interlachen Dr #2-614 2 pm to 4 pm $339,000

12608 Holdridge Rd 1 pm to 3 pm $329,900

14400 Taos Ct #5-A 2 pm to 4 pm $249,950

1731 Wilcox Lane 1 pm to 3 pm $329,900

14916 Dunvegan Ct 2 pm to 4 pm $420,000

20910

9111 Woodland Dr 1 pm to 3 pm $649,000

7923 Eastern Ave #404 2 pm to 4 pm $349,000

2701 Hume Dr #fh1 1 pm to 4 pm $1,050,000

2701 Hume Dr #pp2 1 pm to 4 pm $725,000

2311 East West Hwy 1 pm to 3 pm $625,000

2941 Wilton Ave 11 am to 4 pm $829,000

1533 Red Oak Dr 2 pm to 4 pm $759,900

1300 Dale Dr 1 pm to 4 pm $745,000

TAKOMA PARK

20912

7200 Hilton Ave 2 pm to 4 pm $649,900

7333 New Hampshire Ave #319 2 pm to 4 pm $286,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11407 Long Feather Ct 2 pm to 4 pm $279,975

BOWIE

20715

13215 10th St 2 pm to 4 pm $399,000

13413 Overbrook Lane 2 pm to 4 pm $374,900

2517 Kenhill Dr 1 pm to 3 pm $345,000

20716

2813 Nestor Ct 1 pm to 4 pm $250,000

20720

4815 Lakeview Lane 1 pm to 3:30 pm $559,990

20721

9904 Chessington Way 1 pm to 3 pm $595,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

1007 Quietview Dr 2 pm to 4 pm $279,888

CLINTON

20735

11814 Birchview Ct Noon to 3 pm $330,000

9603 Foxcroft Ave 1 pm to 3 pm $460,000

COLLEGE PARK

20740

5920 Westchester Park Dr 1:30 pm to 3:30 pm $189,000

FORT WASHINGTON

20744

809 Othman Dr 1 pm to 4 pm $475,000

8515 Allentown Rd 1 pm to 4 pm $344,999

12808 Pine Tree Lane 1 pm to 3 pm $349,950

GREENBELT

20770

5309 S Center Dr #304e 2 pm to 4 pm $349,900

MORNINGSIDE

20746

6501 Randolph Rd 1 pm to 4 pm $330,000

NORTH BRENTWOOD

20722

4527 39th Pl 2 pm to 4 pm $429,900

OXON HILL

20745

2006 Kirklin Dr 1 pm to 4 pm $397,500

509 Overlook Park Dr #43 1 pm to 3 pm $639,900

RIVERDALE

20737

4600 Riverdale Rd 1 pm to 4 pm $765,000

6802 2nd St Noon to 4 pm $435,000

4706 Van Buren St 1 pm to 3 pm $519,000

6611 Furman Pkwy 1:30 pm to 3:30 pm $340,000

4908 Queensbury Rd 3:30 pm to 5 pm $399,500

UPPER MARLBORO

20772

4505 Bridle Ridge Rd 1 pm to 3 pm $675,000

13804 Carlene Dr 11 am to 2 pm $485,500

7404 Havre Turn 1 pm to 4 pm $339,900

20774

14305 Dormansville Blvd 1 pm to 3 pm $665,000

2923 Galeshead Dr 1 pm to 4 pm $649,900

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

25880 Whiskey Creek Rd 11 am to 1 pm $699,000

23936 Meredith Ct 1 pm to 4 pm $399,000

LEONARDTOWN

20650

22475 Point Lookout Rd 11 am to 1 pm $345,000