This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

123 Cranes Crook Lane Noon to 2 pm $410,000

2 Sampson Pl Noon to 2 pm $499,900

24 South St Noon to 2 pm $985,000

542 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $374,900

140 Market St 3 pm to 5 pm $599,000

302 Forbes St #c 1 pm to 3 pm $305,000

2004 Peggy Stewart Way #205 11 am to 2 pm $279,900

907 Scupper Ct 9 am to Noon $3,750

866 Boatswain Way 1 pm to 3 pm $377,500

1841 Kimberwicke Pl 2 pm to 3 pm $619,900

818 Coachway 1 pm to 3 pm $1,675,000

17 South St 1 pm to 3 pm $1,199,000

1918 Lindamoor Dr 1 pm to 3 pm $525,555

18 Hill St Noon to 2 pm $619,000

2518 N Haven Cv Noon to 2 pm $385,000

21403

10 Ironstone Ct #d 2 pm to 3:30 pm $230,000

1013 Timber Creek Dr 11 am to 2 pm $395,000

316 Burnside St #505 1 pm to 3 pm $310,000

286 Cedar Lane 2 pm to 4 pm $589,000

807 Janice Dr 1 pm to 3:30 pm $464,900

833 Bay Ridge Ave Noon to 2 pm $899,900

1 Severn Ct Noon to 2:30 pm $2,200,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

27 Muir Woods Ct 1 pm to 4 pm $285,000

21409

531 Wintersweet Ct 1 pm to 3 pm $725,000

ARNOLD

21012

120 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $699,990

107 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $601,990

853 Blue Heron Ct 2 pm to 4 pm $940,000

1002 Stonington Dr Noon to 3 pm $935,000

106 Stockton Lane 11 am to 1 pm $629,990

1211 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $583,165

134 Dalkeith Gln 11 am to 1 pm $1,745,000

20733

5611 Shady Side Rd 1 pm to 3 pm $299,999

CROFTON

21114

1866 Cabrini Ct 2 pm to 4 pm $500,000

1602 Mount Airy Ct 11 am to 1 pm $279,900

2087 Ingleside Ct 1 pm to 4 pm $555,000

1719 Trent St 10 am to Noon $474,900

CROWNSVILLE

21032

321 Kyle Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

394 Alder Trl 1 pm to 3 pm $535,000

858 Cherry Trl 1 pm to 3 pm $535,000

DAVIDSONVILLE

21035

1700 Beards Creek Ct 2 pm to 4 pm $735,000

DEALE

20751

5866 Deale Churchton Rd 11 am to 5 pm $267,900

5905 Deale Beach Rd 10 am to Noon $999,000

EDGEWATER

21037

3921 Cove Rd 2 pm to 4 pm $389,900

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

4241 Sweet Leaf Lane Noon to 2 pm $600,000

2109 Shore Dr 10 am to Noon $229,900

3638 7th Ave Noon to 2 pm $469,900

FRIENDSHIP

20758

6823 Old Solomons Island Rd 2 pm to 4 pm $600,000

GAMBRILLS

21054

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

951 School Lane 11 am to 3 pm $384,930

2506 Davidsonville Rd 11 am to 1 pm $675,000

946 Annapolis Rd 1 pm to 3 pm $799,000

1438 Honeylocust Dr 11 am to 3 pm $474,945

1444 Defense Hwy 11 am to 1 pm $419,700

GIBSON ISLAND

21056

1807 Meadow Lane Noon to 3 pm $3,599,000

1627 St Giles Rd Noon to 2 pm $1,350,000

804 Rackham Rd Noon to 2 pm $1,495,000

732 Bywater Rd 2 pm to 4 pm $875,000

GLEN BURNIE

21060

8068 Elton St 1 pm to 3 pm $415,000

116 Nandina Lane 1 pm to 3 pm $378,000

622 Foxwood Dr 10 am to Noon $324,900

506 Fox River Hills Way 3 pm to 5 pm $374,900

21061

236 Mackintosh Dr Noon to 2 pm $343,900

7834 Foxfarm Lane 1 pm to 3 pm $279,500

1426 Braden Loop 1 pm to 3 pm $254,990

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7623 Stemhart Lane Noon to 4 pm $417,120

7613 Stemhart Lane Noon to 4 pm $339,990

3108 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $406,840

3106 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $407,725

2916 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $408,990

2918 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $431,990

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 5:30 pm $384,990

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

8322 Meadowood Dr 11:30 am to 5:30 pm $460,750

8316 Meadowood Dr 11:30 am to 5:30 pm $490,067

8277 Meadowood Dr 10:30 am to 5:30 pm $466,951

7714 Cresap Lane 10:30 am to 5:30 pm $454,456

8293 Meadowood Dr 11:30 am to 5:30 pm $462,421

1408 Pangbourne Way 9 am to 11 am $2,200

LAUREL

20707

408 Domer Ave 11 am to 1 pm $320,000

14524 Hampstead Way 1 pm to 3 pm $515,000

14518 Parkgate Dr 1:30 pm to 4 pm $669,000

20723

8604 Doves Fly Way Noon to 5 pm $649,900

8620 Doves Fly Way Noon to 5 pm $737,604

9200 Grant Ave Noon to 2 pm $434,500

7648 Woodstream Way 10 am to Noon $699,000

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $549,990

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $578,990

10129 Deep Skies Dr 1 pm to 4 pm $675,000

LOTHIAN

20711

260 W Bay Front Rd 1 pm to 3 pm $679,900

MILLERSVILLE

21108

622 Caracle Ct Noon to 3 pm $479,900

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $949,900

1603 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $799,900

935 Workman Dr 10 am to Noon $665,000

207 Harvest Blossom Rd 11 am to 2 pm $546,469

600 Harpers Mill Road 10 am to 3:30 pm $1,499

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1128 White Clover Lane Noon to 4 pm $684,990

2610 Chancellor Ct 1 pm to 3 pm $295,000

1906 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $386,990

2029 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $420,990

2033 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $435,595

2601 Lotuswood Ct Noon to 2 pm $375,000

2496 Amber Orchard Ct E #302 Noon to 3 pm $275,000

641 Chapelview Dr 11 am to 1 pm $229,900

2109 Colonel Way 11 am to 1 pm $320,500

PASADENA

21122

660 Riverside Drive 1 pm to 3 pm $337,500

1868 Potomac Rd 11 am to 1 pm $410,000

305 Stone Hollow Ct Noon to 2 pm $269,900

605 Clear Blue Lane Noon to 4 pm $389,990

220 Atlanta Rd 1 pm to 3 pm $334,500

8192 Bell Tower Xing 11 am to 2 pm $412,900

1903 Blue Waters Farm Lane 11 am to 1 pm $789,900

181 Southwood Rd 11 am to 1 pm $365,000

RIVA

21140

3128 Stonehenge Dr Noon to 3 pm $555,000

3064 Centre Rd Noon to 3 pm $325,000

SEVERN

21144

7714 Sentry Ter 2 pm to 4 pm $374,900

1153 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $369,990

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

1827 Quebec St 2 pm to 4 pm $329,000

1012 Morgan Station Dr 11 am to 1 pm $450,000

1103 Chevron Rd Noon to 4 pm $695,990

7926 Canter Ct 11 am to 1 pm $310,000

SEVERNA PARK

21146

780 Baltimore Annapolis Blvd Noon to 2 pm $354,900

453 Yorkshire Dr 10 am to Noon $442,000

21 River Dr 11 am to 3 pm $715,000

615 Brownstone Dr Noon to 1:30 pm $589,900

669 Dill Rd 11 am to 1 pm $495,000

SHADY SIDE

20764

5190 Spring Ave 11 am to 1 pm $369,000

TRACYS LANDING

20779

5880 Old Solomons Island Rd Noon to 2 pm $335,900

CALVERT COUNTY

BROOMES ISLAND

20615

9435 River View Rd 11 am to 2 pm $659,900

CHESAPEAKE BEACH

20732

7790 Dentzell Ct Noon to 2 pm $444,900

3101 S Blue Heron Dr 11 am to 2 pm $850,000

3693 Brookeside Dr 11 am to 1 pm $364,900

DUNKIRK

20754

2810 Chesapeake Beach Rd W 11 am to 3 pm $489,500

HUNTINGTOWN

20639

4043 Birch Dr 2 pm to 4 pm $309,900

LUSBY

20657

998 Tahoda Trl 1 pm to 3 pm $214,247

1201 Golden West Way 11 am to 3 pm $189,900

171 Deer Dr Noon to 2 pm $499,999

289 Overlook Dr 11 am to 2 pm $499,000

NORTH BEACH

20714

890 Linden Ave Noon to 2 pm $799,000

PORT REPUBLIC

20676

1240 Walnut Rd 1 pm to 3 pm $375,000

PRINCE FREDERICK

20678

208 Cambridge Pl Noon to 2 pm $328,900

274 Cambridge Pl Noon to 2 pm $335,000

ST. LEONARD

20685

1350 Commodore Barney Rd 11 am to 2 pm $775,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

3212 Saint Marys View Rd Noon to 2 pm $475,000

BRANDYWINE

20613

14101 Molly Berry Rd 11 am to 1 pm $689,000

6314 Barrow House Dr Noon to 3 pm $639,900

15602 Gilpin Mews Lane 11 am to 2 pm $405,000

15418 General Lafayette Blvd 11 am to 1 pm $339,990

BRYANS ROAD

20616

6906 Arbor Lane Noon to 3 pm $215,000

CHARLOTTE HALL

20622

13511 Stasch Pl 11 am to 3 pm $479,900

HUGHESVILLE

20637

13845 Bluestone Ct Noon to 3 pm $700,000

LA PLATA

20646

9040 Bridgett Lane Noon to 2 pm $440,000

504 Saint Marys Ave 11 am to 1 pm $324,900

9557 Springhill Newtown Rd Noon to 3 pm $389,900

MECHANICSVILLE

20659

35780 Army Navy Dr Noon to 2 pm $314,999

29783 Bruce Rd 11 am to 1 pm $269,900

NEWBURG

20664

10887 Lloyd Point Rd Noon to 2 pm $499,900

POMFRET

20675

9555 Hickory Acres Ct 1 pm to 3 pm $359,900

WALDORF

20601

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2887 Chalkstone Pl Noon to 4 pm $340,105

2883 Chalkstone Pl Noon to 4 pm $339,105

11270 Flagstaff Pl Noon to 4 pm $357,860

11268 Flagstaff Pl Noon to 4 pm $349,305

11266 Flagstaff Pl Noon to 4 pm $347,620

2129 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $442,195

2137 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $448,990

5583 Fish Hawk Ct 11 am to 5 pm $549,900

14480 Gallant Lane 11 am to 5 pm $569,900

2110 Country Pines Ct 11:30 am to 2 pm $409,000

20602

3863 Gateview Pl Pl 2 pm to 4 pm $1,680

11036 Mcintosh Ct 11 am to 2 pm $472,500

20603

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

4194 Bluebird Dr 11 am to 3 pm $208,000

WHITE PLAINS

20695

5583 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $440,363

5579 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $473,203

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5648 Denfield Pl 2 pm to 5 pm $496,000

BRUNSWICK

21716

1416 Musgrove Aly 1 pm to 3 pm $425,900

1316 Pennington Dr Noon to 3 pm $384,999

FREDERICK

21701

112 N Bentz St 1 pm to 3 pm $459,000

819 Holden Rd 1 pm to 3 pm $584,990

603 E 7th St 11 am to 1 pm $310,990

303 Spring Bank Way Noon to 5 pm $324,990

1728 Wheyfield Dr 1 pm to 3 pm $424,900

21702

601 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $366,800

608 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $381,800

2215 E Palace Green Ter 1 pm to 3 pm $264,900

813 Badger Ave Noon to 5 pm $309,990

815 Badger Ave Noon to 5 pm $324,990

819 Badger Ave Noon to 5 pm $322,990

607 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $441,951

609 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $365,758

1310 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $345,006

1313 Marsalis Pl 11 am to 6 pm $272,800

606 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $316,800

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $306,800

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $308,058

103 Timber Grove Ct 1 pm to 3 pm $370,000

1308 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $362,067

21703

5160 Maitland Ter 11 am to 1 pm $499,900

6900 Representation Lane 1 pm to 4 pm $382,990

21 Mountaingate Dr 1 pm to 2 pm $1,550

4933 Jefferson Pike 1 pm to 3 pm $545,000

5349 Wye Creek Dr 1 pm to 3 pm $589,900

473 Arwell Ct #473 1 pm to 3 pm $210,000

21704

3937 Addison Woods Rd 1 pm to 3 pm $539,900

Tallyn Hunt Pl #springdale Noon to 5 pm $309,990

5653 Owl St Noon to 5 pm $354,597

IJAMSVILLE

21754

3316 Lowell Lane Noon to 2 pm $459,900

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 5 pm $724,000

MIDDLETOWN

21769

409 Glenbrook Dr 2 pm to 4 pm $539,900

216 E Main St Noon to 2 pm $637,000

MONROVIA

21770

3902 Maurice Ct 1 pm to 3 pm $500,000

11005 Tinder Box 11 am to 1 pm $569,900

5003 Linganore Cir Noon to 2 pm $400,000

3913 Chaucer Ct 1 pm to 3 pm $399,900

MOUNT AIRY

21771

5999 Buffalo Rd Noon to 2 pm $359,900

5695 Ridge Rd Noon to 2 pm $399,000

NEW MARKET

21774

6722 Oakridge Rd 1 pm to 3 pm $440,000

9931 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $517,860

9927 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $466,960

6671 Coldstream Dr 1 pm to 3 pm $375,000

10154 Vantage Point Ct 11 am to 1 pm $450,000

6206 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $599,990

6208 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $579,990

6210 Nightfire Ct 11 am to 5 pm $614,990

SABILLASVILLE

21780

16436 Sabillasville Rd 8 am to 11 am $470,000

THURMONT

21788

13712 Pryor Rd 1 pm to 3 pm $599,900

408 N Church St 10 am to 2 pm $199,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6392 W Route 32 1 pm to 3 pm $715,000

COLUMBIA

21044

5540 Vantage Point Rd Noon to 2 pm $279,900

10920 Brennan Ct 11 am to 1 pm $465,000

5388 Eliots Oak Rd 1 pm to 3 pm $300,000

21045

8535 Dark Hawk Cir 1 pm to 3 pm $459,900

6331 Wild Swan Way #204 1 pm to 3 pm $299,000

9481 Battler Ct 10 am to Noon $419,900

6205 Black Cherry Cir Noon to 2 pm $425,000

8324 Silver Trumpet Dr 1 pm to 3 pm $295,000

5615 Mirrorlight Pl 1 pm to 3 pm $444,900

9474 Wandering Way Noon to 4:30 pm $394,999

8874 Tamebird Ct #ct31 1 pm to 4 pm $225,000

21046

9832 Rainleaf Ct 1 pm to 3 pm $334,900

ELKRIDGE

21075

6518 Vert Dr 11 am to 1 pm $119,000

7034 Holly Springs Lane #52 1 pm to 2 pm $2,075

6069 Augustine Ave 1 pm to 3 pm $449,999

ELLICOTT CITY

21042

10438 Verdi Ct 1 pm to 3 pm $674,990

9860 Old Annapolis Rd 1 pm to 3 pm $629,900

2917 Chainita Ct Noon to 2 pm $745,000

2968 Poland Springs Dr Noon to 2 pm $749,000

4250 Blue Barrow Ride 1 pm to 3 pm $779,900

9701 Rugby Ct 1 pm to 3 pm $750,000

4708 Arsenal Rd #44 1 pm to 3 pm $435,000

11619 Princess Lane 1 pm to 3 pm $970,000

21043

2878 Burrows Lane 1 pm to 3 pm $769,900

8456 Rolling Ridge Ct Noon to 2 pm $549,999

3031 Hockley Mill Dr 1 pm to 3 pm $454,900

4929 Ellis Lane 1 pm to 3 pm $812,900

6004 Logans Way 1 pm to 3 pm $525,000

FULTON

20759

7583 Morris St 11 am to 1 pm $638,880

GLENWOOD

21738

14809 Burntwoods Rd 1 pm to 3 pm $529,990

HIGHLAND

20777

13100 Isle Of Mann Way 1 pm to 3 pm $1,299,999

JESSUP

20794

8258 Morris Pl #56 11 am to 1 pm $315,000

7324 Elbridge Ct Noon to 4 pm $613,736

2817 Kantis Lane Noon to 3 pm $335,990

WEST FRIENDSHIP

21794

13611 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $925,000

WOODBINE

21797

14762 Addison Way 11 am to 1 pm $698,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

10661 Montrose Ave #104 1 pm to 3 pm $299,000

7909 Tilbury St Noon to 2 pm $1,600,000

5013 Del Ray Ave 1 pm to 3 pm $1,745,000

10114 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,368,000

151 Winsome Cir #marshall Lot #117 1 pm to 4 pm $1,184,837

20816

6507 Brookes Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,850,000

20817

7803 Orchard Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,225,000

6105 Greentree Rd 1 pm to 4 pm $849,000

7508 Cayuga Ave 1:30 pm to 4:30 pm $1,990,000

9940 Derbyshire Lane 1 pm to 3 pm $649,900

6613 Eames Way 1 pm to 3 pm $949,000

7504 Glennon Dr 2 pm to 4 pm $924,999

5522 Oakmont Ave 1 pm to 3 pm $775,000

105 Heath Pl #daniel Lot 215 1 pm to 4 pm $1,049,725

6602 Eames Way #daniel Lot 95 1 pm to 4 pm $1,099,727

6604 Eames Way #calvin Homesite #96 1 pm to 4 pm $946,688

BURTONSVILLE

20866

3613 Valiant Way #15-164 11 am to 1 pm $270,000

15013 Pine Top Lane 1 pm to 3 pm $259,000

3850 Angelton Ct 1 pm to 3 pm $340,000

CHEVY CHASE

20815

6700 Melville Pl 2 pm to 4 pm $1,025,000

CLARKSBURG

20871

22252 Trentworth Way Noon to 3 pm $500,000

11862 Peppervine Dr 1 pm to 4 pm $759,900

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

13013 Martz St #29 11:30 am to 5:30 pm $444,628

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $356,660

23518 Overlook Park 11:30 am to 5:30 pm $411,874

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $442,312

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $374,990

23111 Meadow Mist Rd 1 pm to 4 pm $575,000

23137 Timber Creek Lane 2 pm to 6 pm $604,900

DAMASCUS

20872

9510 Main St 11 am to 2 pm $475,000

GAITHERSBURG

20877

422 Girard St #203 1 pm to 4 pm $109,000

305 Saybrooke View Dr 1 pm to 3 pm $525,000

18702 Capella Lane 2 pm to 4 pm $449,900

8216 Langport Ter Noon to 2 pm $465,000

20878

715 Crown Park Ave 2 pm to 4 pm $799,900

730 Kent Oaks Way Noon to 3 pm $625,000

93 Golden Ash Way Noon to 3 pm $624,900

31 Golden Ash Way #a Noon to 3 pm $385,000

250 Decoverly Dr #12602 11:30 am to 5:30 pm $559,149

210 Decoverly Dr #1020 11:30 am to 5:30 pm $682,421

210 Decoverly Dr #2050 11:30 am to 5:30 pm $569,005

210 Decoverly Dr #100 11:30 am to 5:30 pm $612,248

210 Decoverly Dr #104 11:30 am to 5:30 pm $567,716

521 Hendrix Ave 1 pm to 3 pm $899,900

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

404 Hendrix Ave 2 pm to 4 pm $795,000

20879

19125 Brooke Grove Ct 2 pm to 4 pm $460,000

GERMANTOWN

20874

19009 Warrior Brook Dr 1 pm to 4 pm $439,000

12002 Winding Creek Way 1 pm to 3 pm $322,900

13505 Winterspoon Lane 1 pm to 4 pm $391,000

13604 Autumn Trail Dr 11 am to 2 pm $549,999

13070 Wallich Way Noon to 4 pm $549,900

13072 Wallich Way Noon to 4 pm $499,900

13074 Wallich Way Noon to 4 pm $524,900

13080 Wallich Way Noon to 4 pm $549,900

3352 Provider Way #76 11:30 am to 5:30 pm $432,790

20309 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $489,990

20307 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $439,990

20361 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20361 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

12985 Middlebrook Rd #c Noon to 2 pm $224,900

12810 Cloverleaf Center Dr #151 11:30 am to 5:30 pm $415,475

20396 Stol Run #0 11:30 am to 5:30 pm $440,394

12812 Cloverleaf Center Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $416,183

12830 Cloverleaf Dr 10:30 am to 5:30 pm $408,592

20390 Stol Run 10:30 am to 5:30 pm $412,872

12822 Cloverleaf Center Dr 10:30 am to 5:30 pm $414,092

20351 Century Blvd #g 10:30 am to 5:30 pm $363,992

20345 Century Blvd #d 10:30 am to 5:30 pm $399,795

13310 Waterford Hills Blvd 1:30 pm to 3:30 pm $449,000

20876

20346 Cider Barrel Dr 1 pm to 4 pm $400,000

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

HYATTSVILLE

20781

5804 43rd Ave 2 pm to 4 pm $338,000

20783

1900 Hampshire Dr 3 pm to 5 pm $550,000

20784

4100 Fairfax St 1 pm to 3 pm $295,000

KENSINGTON

20895

11119 Stillwater Ave 1 pm to 4 pm $659,900

3001 Fayette Rd 2 pm to 4 pm $899,999

11220 Dewey Rd 1 pm to 4 pm $595,000

LAYTONSVILLE

20882

25016 Johnson Farm Rd 2 pm to 4 pm $825,000

NORTH BETHESDA

20852

11710 Old Georgetown Rd #502 1 pm to 3 pm $539,000

6815 Tilden Lane Noon to 2 pm $749,900

6808 Sulky Lane 1 pm to 4 pm $845,000

NORTH POTOMAC

20878

13230 Query Mill Noon to 3 pm $949,900

11441 Saddleview Pl 11 am to 1 pm $649,000

8 Turnham Lane Noon to 3 pm $589,900

12109 Sheets Farm Rd 2 pm to 4 pm $874,950

POOLESVILLE

20837

17424 Collier Way 3 pm to 5 pm $443,900

POTOMAC

20854

8613 Chateau Dr Noon to 3 pm $1,220,000

10105 Bevern Lane 1 pm to 3 pm $1,399,900

13728 Canal Vista Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

ROCKVILLE

20850

1112 Reserve Champion Dr 2 pm to 4 pm $640,000

15311 Diamond Cove Ter #5j 1 pm to 4 pm $420,000

501 Hungerford Dr #311 11 am to 2 pm $304,900

8 Columbia Ct 2 pm to 4 pm $698,800

20853

13714 Drake Dr 1 pm to 3 pm $525,000

15305 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $599,900

SILVER SPRING

20901

912 Dryden Ct Noon to 2 pm $460,000

20906

1512 Hideaway Pl 1 pm to 4 pm $695,900

11510 Idlewood Rd 1 pm to 4 pm $365,000

20910

2008 Derby Ridge Lane #4-8 1 pm to 4 pm $499,900

2941 Wilton Ave 10:30 am to 3:30 pm $865,000

1603 Cedar View Ct 2 pm to 5 pm $915,000

TAKOMA PARK

20912

7333 New Hampshire Ave #105 1 pm to 3 pm $196,500

7620 15th Ave Noon to 3 pm $468,900

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

12422 Stafford Lane 11 am to 2 pm $332,500

2717 Keystone Lane Noon to 2 pm $348,900

12609 Kornett Lane 2 pm to 5 pm $374,900

20720

4237 Begonia Dr Noon to 3 pm $340,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

5704 Davey St Noon to 2 pm $289,000

27 Akin Ave Noon to 2 pm $299,900

903 Balsamtree Pl 1 pm to 4 pm $280,000

1006 Barnesbury Ct 1:30 pm to 4:30 pm $225,900

CLINTON

20735

5705 Garden Dr Noon to 3 pm $325,000

12913 Windbrook Dr 2 pm to 4 pm $314,900

6908 Fulford St 10 am to 2 pm $312,500

10337 Serenade Ct 1 pm to 3 pm $315,000

7801 Clendinnen Dr Noon to 2 pm $335,000

9403 Foxcroft Ave Noon to 2:30 pm $324,999

COLLEGE PARK

20740

9629 Milestone Way #f-1 1 pm to 3 pm $470,000

FORT WASHINGTON

20744

6700 Cherryfield Rd Noon to 2 pm $319,900

9000 Mill St 10 am to 1 pm $360,000

1724 Taylor Ave 11 am to 1:30 pm $338,500

9602 Traverse Way 1 pm to 3 pm $389,000

13911 Piscataway Dr 1 pm to 3 pm $498,500

818 Pocahontas Dr Noon to 2 pm $494,500

GREENBELT

20770

227 Lastner Lane 9 am to 11:30 am $375,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $303,490

1206 Fiji Ave 11 am to 1 pm $220,000

NATIONAL HARBOR

20745

511 Riversail Lane Noon to 4 pm $732,950

505 Riversail Lane Noon to 4 pm $768,740

0 Halliard Lane Noon to 4 pm $642,990

OXON HILL

807 Fair Winds Way Noon to 2 pm $679,000

RIVERDALE

20737

4707 Sheridan St 11 am to 2 pm $2,700

TEMPLE HILLS

20748

5405 Stratford Lane 11 am to 1 pm $385,000

4525 Henderson Rd 11 am to 2 pm $395,000

UPPER MARLBORO

20772

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

3801 Steel Creek Pl Noon to 4 pm $465,770

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

9111 Fox Stream Way Noon to 4 pm $419,990

3900 Rock Spring Dr Noon to 4 pm $443,570

9103 Fox Stream Way Noon to 4 pm $412,770

3824 Rock Spring Dr Noon to 4 pm $444,990

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

12602 Midstock Lane 1 pm to 3 pm $450,000

5005 Roblee Dr 1 pm to 3 pm $339,900

9400 Croom Acres Drive Dr Noon to 4 pm $459,000

9400 Croom Acres Dr Noon to 4 pm $3,600

11612 Capstan Dr 1 pm to 3 pm $505,000

9050 Trumps Hill Rd 1 pm to 3 pm $695,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $326,990

14600 Turner Wootton Pkwy 1 pm to 3 pm $815,000

1901 Turleygreen Pl 10 am to Noon $575,000

10304 New Orchard Dr Noon to 2 pm $359,900

11305 Polaris Dr 1 pm to 4 pm $515,000

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

20914 Golden Thompson Rd 11 am to 2 pm $625,000

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

43755 Winterberry Way Noon to 4 pm $232,640

23377 Thuja Lane Noon to 4 pm $298,130

23371 Thuja Lane Noon to 4 pm $309,040

23419 Thuja Lane Noon to 4 pm $296,415

23464 Lilliflora Dr Noon to 4 pm $472,030

23206 Ambrosia Lane 2 pm to 4 pm $285,000

DRAYDEN

20630

18747 Vernon Ct Noon to 3 pm $449,900

GREAT MILLS

20634

21719 Harrison St 11 am to 1 pm $314,900

HOLLYWOOD

20636

24466 Broad Creek Dr 11 am to 1 pm $395,000

LEXINGTON PARK

20653

46079 Callas Way 10:30 am to 2:30 pm $149,900

46975 Pembrooke St 1 pm to 4 pm $374,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

617 Admiral Dr #203 11 am to 2 pm $289,900

267 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $559,900

934 Coachway 2 pm to 4 pm $870,000

2901 Boyds Cove Dr 12:45 pm to 3 pm $799,900

623 Admiral Dr #304 11 am to 1 pm $265,000

521 Powell Dr 1 pm to 4 pm $624,900

46 Franklin St 2 pm to 4 pm $1,945,000

1589 Keswick Pl 1 pm to 3 pm $1,695,000

2827 Mockingbird Ct 1 pm to 3 pm $399,900

2821 Mockingbird Ct 1 pm to 3 pm $415,000

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $938,000

21403

977 Breakwater Dr 1 pm to 3 pm $294,900

498 Ferry Point Rd 11 am to 1 pm $1,299,000

1119 Lake Heron Dr #2a 1 pm to 3 pm $255,000

508 Tulip Rd Noon to 2:30 pm $1,425,000

1249 Creek Dr 11 am to 1 pm $359,900

25 Hull Ave 3 pm to 5 pm $1,475,000

788 Fairview Ave #a 3 pm to 5 pm $310,000

930 Yachtsman Way 3 pm to 5 pm $339,900

304-H Hilltop Lane 3 pm to 5 pm $217,500

956 Breakwater Dr 1 pm to 3 pm $319,900

20 Chesapeake Lndg 1 pm to 3 pm $1,100,000

437 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $1,649,000

21409

519 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $444,755

1362 Almond Dr 11 am to 1 pm $275,000

1769 Meadow Hill Dr Noon to 2 pm $749,000

ARNOLD

21012

862 Doris Dr 11 am to 1 pm $925,000

1566 Comanche Rd 1 pm to 3 pm $749,900

1033 Ulmstead Cir 1 pm to 3 pm $592,000

CROFTON

21114

2209 Aberdeen Dr 11 am to 1 pm $249,900

2701 Hamils Ct 1 pm to 3 pm $579,000

CROWNSVILLE

21032

840 Valentine Vw 2 pm to 4 pm $565,000

CURTIS BAY

21226

1359 River Bank Ct 1 pm to 3 pm $324,500

DAVIDSONVILLE

21035

1003 Howard Grove Ct 1 pm to 3 pm $949,900

690 Merrimac Ct 1 pm to 3 pm $789,000

2008 Cortland Rd 1 pm to 4 pm $749,900

EDGEWATER

21037

406 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $436,990

250 S River Landing Rd 1 pm to 4 pm $899,900

1714 Forestville Rd 11 am to 3 pm $335,000

228 Night Haven Ct 1 pm to 3 pm $349,900

1135 Shore Dr 1 pm to 3 pm $575,000

2702 Thyme Dr Noon to 2 pm $639,900

GAMBRILLS

21054

2610 Chapel Lake Dr #406 1 pm to 3 pm $325,000

918 Saint Michael Dr Noon to 3 pm $825,000

2108 Saint Heather Lane 1 pm to 3 pm $725,000

GLEN BURNIE

21060

1021 Upton Rd 2 pm to 4 pm $244,977

8007 Safe Harbor Ct 1 pm to 3 pm $520,000

7716 West Dr 10 am to Noon $325,000

7135 Yamhill Way 1 pm to 3 pm $399,900

8117 Meadowgate Cir 1 pm to 3 pm $475,000

212 Shana Rd Noon to 2 pm $304,900

21061

1455 Pleasantville Dr Noon to 6 pm $298,000

HANOVER

21076

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

Lot 1 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

LAUREL

20707

7600 Lotus Ct 10 am to 2 pm $250,000

15511 Clayburn Dr 1 pm to 3 pm $469,900

14105 Lauren Lane #14c 1 pm to 3:30 pm $155,000

20723

8611 Misty Waters Way 1 pm to 3 pm $574,900

8297 Mary Lee Lane 1 pm to 3 pm $270,000

8611 Far Fields Way 1 pm to 4 pm $654,500

20724

8552 Crooked Tree Lane 1 pm to 3 pm $389,900

3509 Spring Rd 1 pm to 4 pm $369,900

MILLERSVILLE

21108

202 Harvest Blossom Rd 11 am to 3 pm $583,107

8222 Powers Dr 1 pm to 3 pm $737,000

767 Oak Stump Dr 1 pm to 3 pm $554,900

ODENTON

21113

2011 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $374,990

707 Lions Gate Lane 1 pm to 3 pm $1,900

1214 Breitwert Ave Noon to 2 pm $334,998

2640 Rainy Spring Court 11:30 am to 2 pm $297,999

PASADENA

21122

1304 Mcnabbs Lane Noon to 2 pm $739,000

164 Oak Dr Noon to 2 pm $389,900

1044 Vena Lane 1 pm to 3 pm $299,000

2909 Rockingham Ct 10 am to 1 pm $329,900

1a Armiger Dr 11 am to 1 pm $479,990

2a Armiger Dr 11 am to 1 pm $519,990

2146 Oakdale Rd Noon to 2 pm $425,000

8271 Green Ice Dr 3 pm to 5 pm $560,000

SEVERN

21144

8281 Wb And A Rd 11 am to 1 pm $249,900

1912 Galetown Dr 10 am to 1 pm $450,000

1828 Montreal Rd 1 pm to 3 pm $364,000

SEVERNA PARK

21146

100 Saint Andrews Rd 11 am to 1 pm $710,000

16 Severndale Rd 2 pm to 4 pm $465,000

9 Riverview Rd 2 pm to 4 pm $2,275,000

316 Saint Ives Dr 1 pm to 3 pm $629,000

9 Kimberly Ct 11 am to 1 pm $299,000

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

TRACYS LANDING

20779

79 W Bay Front Rd 2 pm to 4 pm $349,500

451 Fairhaven Rd 2 pm to 4 pm $659,000

WEST RIVER

20778

4921 E Chalk Point Rd Noon to 2 pm $1,375,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7873 Ivy Ter #6 2 pm to 4 pm $278,500

8545 E St 11 am to 1 pm $245,000

DOWELL

20629

965 Curtis Rd 2 pm to 4 pm $659,987

DUNKIRK

20754

12760 Carronade Ct 11 am to 1 pm $549,900

HUNTINGTOWN

20639

2759 Queensberry Dr 1 pm to 4 pm $539,900

4307 Barberry Dr 1 pm to 3 pm $667,503

LUSBY

20657

11575 Durango Dr 11 am to 3 pm $250,000

13290 Olivet Rd 12:30 pm to 3:30 pm $399,000

2385 Park Chesapeake Dr Noon to 3 pm $875,000

8296 Sycamore Rd 11 am to 1 pm $295,900

11260 Alamo Ct 1 pm to 3 pm $140,000

OWINGS

20736

925 Caravan Trl 1 pm to 4 pm $499,500

PORT REPUBLIC

20676

5035 Timberwood Trl Noon to 2 pm $430,000

PRINCE FREDERICK

20678

5825 Hallowing Point Rd 11 am to 1 pm $439,900

SOLOMONS

20688

500 Swaggers Point Rd 1 pm to 4 pm $995,000

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

6100 Accokeek Rd 10 am to 12:30 pm $369,000

INDIAN HEAD

20640

5783 Oak Forest Ct 3 pm to 4 pm $399,900

LA PLATA

20646

7445 Robin Rd 1 pm to 3 pm $256,000

1004 Maiden Grass Dr 1 pm to 3 pm $490,000

MECHANICSVILLE

20659

38537 Laurel Ridge Dr 2 pm to 4 pm $313,000

40508 Waterview Dr 11 am to 2 pm $535,000

POMFRET

20675

4424 Pleasant Hill Ct Noon to 3 pm $449,900

WALDORF

20601

8019 Holly Ave Noon to 2 pm $280,000

20602

1101 Clinton Ct 11 am to 2 pm $324,900

20603

2982-E Mourning Dove Pl 1 pm to 3 pm $275,000

8913 Locust St Noon to 2 pm $280,000

10605 Jack Pine Lane 1 pm to 3 pm $469,900

FREDERICK COUNTY

BURKITTSVILLE

21718

104 W Main St 2 pm to 4 pm $280,000

FREDERICK

21701

9409 Bridgewater Ct W 1 pm to 3 pm $399,900

8204 Blue Heron Dr #1b 1 pm to 3 pm $174,900

421 N Bentz St Noon to 2 pm $315,000

837 Motter Ave Noon to 2 pm $290,000

9263 Ridgefield Cir 1 pm to 3 pm $274,900

140 W Church St 1 pm to 3 pm $585,000

2520 Waterside Dr #405 1 pm to 4 pm $465,000

3016 Jacobs Garden Lane 2 pm to 4 pm $389,900

21702

128 Wheeler Lane Noon to 2 pm $439,900

2034 Spring Run Cir 1 pm to 3 pm $277,000

7220 Rainbow Lane 1 pm to 3 pm $389,900

244 Shannonbrook Lane 1:30 pm to 3:30 pm $379,900

1908 Windom Ct 1 pm to 3 pm $429,900

21703

6327 Walcott Lane 1 pm to 3 pm $335,000

6263 Alexa St 1 pm to 3 pm $309,900

591 Winterspice Dr 1 pm to 3 pm $354,900

4818 Clarendon Dr 2 pm to 4 pm $535,000

5670 Wade Ct #e 1 pm to 3 pm $185,000

4026 Ballenger Creek Pike 1 pm to 3 pm $499,950

3706 Basford Rd 10 am to Noon $374,900

21704

3691 Springhollow Lane 2 pm to 4 pm $370,000

9672 Atterbury Lane 3 pm to 5 pm $369,900

3846 Sugarloaf Pkwy 9 am to 11 am $2,300

9682 Ethan Ridge Dr Noon to 2 pm $429,000

2778 Lynn St Noon to 2 pm $414,900

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr Noon to 2 pm $589,900

MIDDLETOWN

21769

101 Foxfield Pass 11 am to 1 pm $446,000

7327 Old Middletown Rd 1 pm to 4 pm $337,000

709 E Main St 1 pm to 3 pm $795,000

MONROVIA

21770

4198 Windy Hill Dr 1 pm to 3 pm $459,900

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

3502 Marigold Dr 1 pm to 3 pm $430,000

MOUNT AIRY

21771

5604 Sierra Ct 2 pm to 5 pm $719,000

6220 Woodwinds Ct 1 pm to 3 pm $536,000

MYERSVILLE

21773

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,090,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,090,000

13204 Stottlemyer Rd 1 pm to 3 pm $349,900

2914 Ward Kline Rd Noon to 3 pm $575,000

NEW MARKET

21774

6613 High Beach East Ct 1 pm to 4 pm $240,000

6059 Watson Ct 1 pm to 3 pm $449,900

9708 Woodfield Ct Noon to 3 pm $565,000

6636 E Lakeridge Rd 11 am to 1 pm $335,995

6705 Balmoral Overlook 11 am to 1 pm $495,000

10632 Old Barn Rd 2 pm to 4 pm $399,997

POINT OF ROCKS

21777

1760 Brookshire Run 1 pm to 3 pm $424,900

WALKERSVILLE

21793

8782 Victory Ct 2 pm to 4 pm $219,900

1109 Old Pylesville Rd 1 pm to 3 pm $319,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6621 Forest Shade Trl 1 pm to 3 pm $925,000

COLUMBIA

21044

5404 Bucksaw Ct 11 am to 1 pm $615,000

6604 Gleaming Sand Chase 1 pm to 3 pm $725,000

10706 Cleos Ct 1 pm to 3 pm $569,900

6400 Grateful Heart Gate Noon to 3 pm $559,000

6510 Evening Company Cir 1 pm to 3 pm $579,000

21045

5435 Thunder Hill Rd 2 pm to 4 pm $370,000

5227 Patriot Lane 1 pm to 3 pm $319,900

5467 Tilted Stone 10 am to Noon $289,000

21046

8926 Skyrock Ct 1 pm to 3 pm $319,000

ELKRIDGE

21075

6084 Augustine Ave 1 pm to 3 pm $444,900

6499 Wesley Lane 1 pm to 3 pm $419,900

6182 Downs Ridge Ct 1 pm to 3 pm $384,990

5429 Forest Kelly Ct 11 am to 1 pm $710,000

ELLICOTT CITY

21042

11187 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

2768 Thornbrook Rd 1 pm to 3 pm $725,000

10124 Hobsons Choice Lane 12:30 pm to 2:30 pm $659,000

4009 Dee Jay Dr 12:30 pm to 2:30 pm $487,000

4807 Manor Lane 11 am to 1 pm $615,000

13327 Ridgewood Dr 1 pm to 3 pm $1,329,000

21043

2836 Willow Lane 1 pm to 3 pm $550,000

3121 Sonia Trl #94 1 pm to 3 pm $325,000

2717 Water Wheel Ct 1 pm to 3 pm $625,000

8002 Hillsborough Rd 1 pm to 4 pm $549,990

4938 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $649,900

8241 Academy Rd #41 1 pm to 3 pm $479,000

1213 Oella Ave 12:30 pm to 2:30 pm $574,000

FULTON

20759

8821 Longwood St 1 pm to 4 pm $649,900

GLENWOOD

21738

2824 Sagewood Dr 1 pm to 3 pm $800,000

HIGHLAND

20777

7101 Mink Hollow Rd 1 pm to 3 pm $699,900

WOODSTOCK

21163

2133 Turnberry Way #13 1 pm to 3 pm $495,000

2909 Evening Dew Dr #104 11 am to 1 pm $535,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $849,900

BEALLSVILLE

20839

20315 W Hunter Rd 1 pm to 3 pm $849,500

BETHESDA

20814

5311 Roosevelt St 1 pm to 4 pm $1,399,000

10315 Dickens Ave Noon to 2 pm $760,000

10403 Montrose Ave #202 1 pm to 4 pm $219,900

9717 Whitley Park Pl #th-10 1 pm to 3 pm $799,900

4801 Fairmont Ave #608 1 pm to 4 pm $319,900

7612 Exeter Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

7710 Woodmont Ave #703 1 pm to 4 pm $1,775,000

5200 Chandler St 2 pm to 4 pm $1,145,000

4901 Hampden Lane #602 1 pm to 3 pm $3,099,900

4901 Hampden #602 1 pm to 3 pm $3,099,900

7710 Woodmont Ave #307 1 pm to 3 pm $1,195,000

20815

7111 Woodmont Ave #105 1 pm to 4 pm $329,000

20816

5923 Onondaga Rd 1 pm to 3 pm $879,900

4811 Fort Sumner Dr 1 pm to 3 pm $1,475,000

5317 Blackistone Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

5313 Yorktown Rd 1 pm to 3 pm $995,000

4978 Sentinel Dr #12-201 2 pm to 4 pm $390,000

6115 Massachusetts Ave 1 pm to 4 pm $875,000

20817

8049 Rising Ridge Rd 1 pm to 4 pm $799,900

6925 Armat Dr Noon to 4 pm $4,695,000

9126 Willow Gate Lane 2 pm to 4 pm $1,299,000

6000 Maiden Lane 2 pm to 4 pm $1,925,000

8204 Thoreau Dr 1 pm to 4 pm $1,895,000

6609 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $2,100,000

9908 Ashburton Lane 1 pm to 4 pm $620,000

6307 E Halbert Rd 2 pm to 4 pm $1,899,000

7515 Marbury Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

5708 Wyngate Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,899,000

8600 Jefferson St 2 pm to 4 pm $999,000

7901 Carteret Rd 1 pm to 4 pm $839,000

BOYDS

20841

16600 Whites Ferry Rd Noon to 2 pm $624,900

BRINKLOW

20862

19809 Pinebark Way 1 pm to 3 pm $749,900

BURTONSVILLE

20866

3808 Stepping Stone Lane 1 pm to 3 pm $310,000

CABIN JOHN

20818

20 Froude Cir 1 pm to 3 pm $579,900

3 Mckay Cir 1 pm to 3 pm $549,000

20 Mckay Cir 1 pm to 3 pm $489,000

CHEVY CHASE

20815

4620 N Park Ave #909e 2 pm to 4 pm $520,000

3818 Williams Lane 2 pm to 4 pm $1,650,000

3615 Raymond St 1 pm to 4 pm $2,295,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 3 pm to 5 pm $1,689,000

3806 Raymond St 1 pm to 3 pm $1,745,000

4929 Chevy Chase Blvd 1 pm to 3 pm $999,500

2717 Navarre Dr 1 pm to 4 pm $699,000

4601 N Park Ave #819-U 2 pm to 4 pm $499,900

4850 Langdrum Lane 1 pm to 3 pm $1,799,900

3804 Montrose Drwy 2 pm to 4 pm $1,195,000

6758 Kenwood Forest Lane #29 1 pm to 4 pm $799,000

CLARKSBURG

20871

14058 Wellspring Ave 2 pm to 4 pm $427,900

22608 Sweetspire Dr 1:30 pm to 4 pm $594,000

22015 Broadway Ave #402 2 pm to 4 pm $394,500

23510 Public House Rd 1 pm to 3 pm $529,900

23817 Stringtown Rd 1 pm to 4 pm $380,000

11824 Little Seneca Pkwy #1181 10 am to Noon $325,000

DAMASCUS

20872

24610 Woodfield Rd 1 pm to 3 pm $459,000

24320 Red Blaze Dr 11 am to 1 pm $615,000

9915 Founders Way 2 pm to 4 pm $629,900

25238 Conrad Ct 1 pm to 3 pm $439,000

DARNESTOWN

20878

13145 Scarlet Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,149,000

15312 Masonwood Dr 1 pm to 3 pm $1,450,000

DERWOOD

20855

8141 Needwood Rd #t101 1 pm to 4 pm $260,000

DICKERSON

20842

23820 Old Hundred Rd Noon to 2 pm $282,500

21416 Peach Tree Rd Noon to 2 pm $749,900

GAITHERSBURG

20877

4 Brighton Dr 1 pm to 4 pm $499,900

604 Poplarwood Pl 1:30 pm to 3:30 pm $485,000

528 Skidmore Blvd 1 pm to 3 pm $595,000

11 Brookes Ave 1 pm to 3 pm $525,000

20878

404 Grand St 1 pm to 4 pm $549,000

311 Amberfield Lane 2 pm to 4 pm $437,888

912 Orchard Ridge Dr #200 1 pm to 3 pm $399,999

102 Kent Square Rd 1 pm to 4 pm $685,000

113 Treehaven St 1 pm to 4 pm $949,000

12615 Granite Ridge Dr 1 pm to 3 pm $449,900

20879

19613 La Belle Ct 11 am to 1 pm $310,000

7516 Mattingly Lane 1 pm to 3 pm $330,000

56 Cross Country Ct 1 pm to 3 pm $315,000

GERMANTOWN

20874

35 Chatterly Ct 1 pm to 4 pm $449,000

15216 Eden Rock Ct 1 pm to 4 pm $740,000

19061 Highstream Dr Noon to 4:30 pm $339,900

19847 Vaughn Landing Dr 1 pm to 4 pm $380,000

20804 Clear Morning Ct 1:30 pm to 4 pm $448,500

13440 Ansel Ter 1 pm to 4 pm $388,500

20248 Shipley Ter #102 1 pm to 4 pm $179,900

13101 Millhaven Pl #9-J 1 pm to 3 pm $229,900

20876

12214 Canterfield Ter 1 pm to 3 pm $624,900

11401 Fruitwood Way #159 1 pm to 3 pm $234,900

20902 Tall Forest Dr 1 pm to 4 pm $575,000

20878

17821 Cricket Hill Dr 2 pm to 4 pm $675,000

HYATTSVILLE

20781

4105 Madison St Noon to 3 pm $425,000

20782

3806 Nicholson St 1 pm to 3 pm $400,000

6500 America Blvd #206 10 am to Noon $250,000

KENSINGTON

20895

9708 Kensington Pkwy 11 am to 1 pm $945,000

3007 Jennings Rd 2 pm to 4:30 pm $999,900

5025 Druid Dr 12:30 pm to 3 pm $648,500

11006 Harriet Lane 11 am to 1 pm $675,000

11005 Brandywine St 1 pm to 3 pm $824,900

11011 Drumm Ave 2 pm to 4 pm $449,000

4011 Denfeld Ave 2 pm to 4 pm $495,000

2807 Jennings Rd 1 pm to 4 pm $419,000

LAYTONSVILLE

20882

22405 Sweetleaf Lane 1 pm to 4 pm $599,000

9420 Brink Rd 1 pm to 4 pm $724,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

8815 Thomas Lea Ter 2 pm to 4 pm $369,900

20509 Dubois Ct 1 pm to 3 pm $524,900

10179 Ridgeline Dr 1 pm to 4 pm $225,000

19800 Helmond Way 2 pm to 4 pm $739,999

NORTH BETHESDA

20852

11700 Old Georgetown Rd #1501 2 pm to 4 pm $589,000

5809 Nicholson Lane #ph 1510 1 pm to 4 pm $550,000

11402 Hounds Way 2 pm to 4 pm $1,099,900

OLNEY

20832

3829 Mt Olney Lane 2 pm to 4 pm $525,000

18231 Wickham Rd 2 pm to 4 pm $839,000

POOLESVILLE

20837

17200 Chiswell Rd Noon to 2 pm $449,500

POTOMAC

20854

10322 Lloyd Rd 1 pm to 4 pm $850,000

11933 Ledgerock Ct 2 pm to 4 pm $895,000

1315 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $874,999

12437 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,339,000

8545 Horseshoe Lane 2 pm to 4 pm $1,899,000

11513 Dahlia Ter 2 pm to 4 pm $1,349,000

28 Sandalfoot Ct 2 pm to 4 pm $1,295,000

5 Beall Spring Ct 1 pm to 3 pm $1,395,000

10301 Oaklyn Dr 2 pm to 4 pm $1,099,000

10503 Democracy Lane 2 pm to 4 pm $1,150,000

1407 Longhill Dr 2 pm to 4 pm $735,000

12624 Tribunal Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

12213 Red Church Ct 2 pm to 4 pm $775,000

17 Bentridge Ct 2 pm to 4 pm $599,988

10913 Burbank Dr 1 pm to 3 pm $1,685,000

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $2,049,900

13316 Sunny Brooke Pl 1 pm to 3 pm $719,900

9232 Orchard Brook Drive 2 pm to 4 pm $895,000

ROCKVILLE

20850

1002 Elmcroft Blvd #x-403-R 2 pm to 4 pm $540,000

114 Charles St 2 pm to 4 pm $399,900

5 Lee Ct 2 pm to 4 pm $650,000

720 Anderson Ave 1 pm to 3 pm $525,000

958 Paulsboro Dr 1 pm to 3 pm $429,000

206 Rose Petal Way 2 pm to 4 pm $979,900

205 Garden View Way 2 pm to 5 pm $569,000

20851

1702 Veirs Mill Rd Noon to 3 pm $400,000

20852

305 Lorraine Dr 1 pm to 4 pm $749,000

11168 Cedarwood Dr 2 pm to 4 pm $680,000

6829 Old Stage Rd 1 pm to 4 pm $699,900

10919 Wickshire Way #h-1 1 pm to 3 pm $619,000

608 Rollins Ave 1 pm to 3 pm $675,000

10201 Grosvenor Pl #1624 2 pm to 4 pm $499,000

712 Cabin John Pkwy 1 pm to 4 pm $499,900

20853

4721 Arbutus Ave 1 pm to 3 pm $399,000

14608 Crossway Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

4541 Hornbeam Dr 2 pm to 4 pm $635,000

4928 Baffin Bay Lane 2 pm to 4 pm $520,000

2515 Baltimore Rd #6 1 pm to 3 pm $199,000

16015 Emory Lane 1 pm to 3 pm $549,900

4109 Great Oak Rd 1 pm to 3 pm $750,000

20854

1028 Willowleaf Way 1 pm to 4 pm $879,000

20855

5805 Coppelia Dr 1 pm to 3 pm $885,000

17412 Park Mill Dr 1 pm to 3 pm $515,000

18108 Hollingsworth Dr 1 pm to 3 pm $649,000

SILVER SPRING

20901

303 Whitestone Rd 1 pm to 3 pm $449,900

9116 Flower Ave 2 pm to 4 pm $585,000

201 Baden St 1 pm to 3 pm $559,000

10420 Edgewood Ave 2 pm to 4 pm $530,000

9905 Tenbrook Dr 1 pm to 4 pm $599,000

911 Whitehall St 1 pm to 3:30 pm $485,900

400 E University Blvd 1 pm to 4 pm $489,900

20902

1806 Brisbane St Noon to 2 pm $650,000

10604 Inwood Ave 2 pm to 4 pm $385,000

1943 Westchester Dr Noon to 4 pm $650,000

2004 Coleridge Dr #20-203 2 pm to 4 pm $179,900

20903

14 Schindler Ct 1 pm to 4 pm $434,900

20904

12625 Billington Rd 1 pm to 3 pm $460,000

12516 Galway Dr 1 pm to 3 pm $425,000

12802 Big Horn Dr 2 pm to 4 pm $585,000

12001 Old Columbia Pike #611 Noon to 2 pm $160,000

20905

14221 Sturtevant Rd 1 pm to 4 pm $485,000

14713 Jaystone Dr 1 pm to 4 pm $710,000

20906

3310 N Leisure World Blvd #1008-6 Noon to 2 pm $229,000

1 Normandy Square Ct Noon to 4:30 pm $240,000

3808 Chesterwood Dr 1 pm to 4 pm $249,900

20910

8116 Bonaire Ct 1 pm to 3:30 pm $474,900

1300 Dale Dr 2 pm to 4 pm $759,000

624 Sligo Ave 1 pm to 3 pm $494,000

9310 Greyrock Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

320 Dale Dr 2 pm to 4 pm $640,000

9503 Hale Pl 1 pm to 4 pm $2,500

8516 Leonard Dr 3 pm to 5 pm $475,000

2912 Wilton Ave 1 pm to 4 pm $799,000

702 Twin Holly Lane 1 pm to 3 pm $649,000

1533 Red Oak Dr 2 pm to 4 pm $780,000

618 Wayne Ave 11 am to 1 pm $519,000

TAKOMA PARK

20912

7200 Hilton Ave 2 pm to 4 pm $675,000

7703 Carroll Ave 2 pm to 4 pm $465,000

611 Philadelphia Ave 2 pm to 4 pm $475,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4915 Naples Ave 1 pm to 4 pm $379,900

BERWYN HEIGHTS

20740

6005 Pontiac St 1 pm to 3 pm $419,900

BOWIE

20715

12709 Kavanaugh Lane 1 pm to 3 pm $384,900

2810 Spiral Lane 11 am to 1 pm $364,000

13203 Idlewild Dr 1 pm to 3 pm $374,900

2517 Kenhill Dr Noon to 2 pm $345,000

20716

3030 Nutwood Lane Noon to 2 pm $380,000

17408 Central Ave Noon to 4 pm $439,750

3530 Northshire Lane 11 am to 1 pm $420,000

20720

8502 Cory Dr 1 pm to 3 pm $435,000

11241 Raging Brook Dr #251c 1 pm to 3 pm $214,000

4810 Willes Vision Dr 2 pm to 4 pm $680,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

730 Capitol Heights Blvd Noon to 4 pm $329,900

402 71st St 2 pm to 4 pm $288,800

CHEVERLY

20785

3303 Laurel Ave 1 pm to 3 pm $400,000

CLINTON

20735

6907 Eilerson St 1 pm to 3 pm $348,700

6607 Springbrook Lane 1 pm to 4 pm $375,000

7301 Branchwood Ter 1 pm to 4 pm $250,000

COLLEGE PARK

20740

9603 51st Pl 1 pm to 3 pm $279,000

5009 Cheyenne Pl 1 pm to 3 pm $234,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6505 Halleck St 1 pm to 4 pm $274,900

FORT WASHINGTON

20744

12317 Harbour Cir 1 pm to 3 pm $730,000

13315 Queens Lane 2 pm to 4 pm $369,000

6100 Saint Ignatius Dr #2303 1 pm to 3 pm $1,650

GREENBELT

20770

1-F Northway 1 pm to 3 pm $199,900

LANDOVER

20785

511 Tailgate Ter 11 am to 1 pm $350,000

729 Kaplan Ct 1 pm to 3 pm $249,900

LANHAM

20706

9306 Dubarry Ave 1 pm to 3 pm $364,900

OXON HILL

20745

122 Cree Dr Noon to 4 pm $399,900

209 Cedar Ridge Dr 1:30 pm to 3:30 pm $330,000

RIVERDALE

20737

6020 Mustang Dr 1 pm to 4 pm $390,000

6818 2nd St 12:30 pm to 3:30 pm $393,000

SUITLAND

20746

4303 Ridgecrest Dr 11 am to 1 pm $360,000

UPPER MARLBORO

20772

7404 Havre Turn 1 pm to 4 pm $349,900

4115 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $429,900

10307 Clearwater Ct Noon to 3 pm $424,900

20774

129 Joyceton Ter 1 pm to 3 pm $298,000

13029 Payton Dr 11 am to 2 pm $351,000

715 Bleak Hill Pl 1 pm to 3 pm $729,000

ST. MARY'S COUNTY

CALLAWAY

20620

45040 Three Way Lane 11 am to 2 pm $604,900

COLTONS POINT

20626

38040 Beach Rd 10 am to 2 pm $450,000