This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1009 Beech St 3 pm to 5 pm $380,000

542 Francis Nicholson Way Noon to 2 pm $374,900

17 South St Noon to 2:30 pm $1,200,000

141 West St #305 11 am to 5 pm $594,900

AD

833 Bestgate Rd 1 pm to 4 pm $2,195

3002 Friends Rd 1 pm to 3 pm $1,499,900

220 Autumn Chase Dr 11 am to 2 pm $534,900

1841 Kimberwicke Pl 3 pm to 4 pm $619,900

AD

2901 Boyds Cove Dr 1 pm to 3 pm $799,900

807 Eastern Point Rd 8 am to 11 am $439,900

33 East St #2 1 pm to 3 pm $1,050,000

66 Franklin St #509 Noon to 3 pm $1,299,000

76 Conduit St 1 pm to 3 pm $1,299,000

21403

101 Great Lake Dr 2 pm to 4 pm $499,900

1117 Lake Heron Dr #1b 10 am to Noon $264,000

220 Chesapeake Ave 11 am to 1 pm $1,050,000

498 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $1,299,000

833 Bay Ridge Ave 2 pm to 4 pm $899,900

401 Beards Dock Xing Noon to 2 pm $999,500

508 Tulip Rd Noon to 2:30 pm $1,495,000

AD

21409

689 Red Cedar Road 10 am to 1 pm $1,099,000

494 Fawns Walk 10 am to Noon $389,000

1524 Circle Dr 2 pm to 4 pm $499,900

1756 Meadow Hill Dr 11 am to 2 pm $764,900

1065 Saint Margarets Dr 1 pm to 3 pm $565,000

519 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $444,755

1214 Hilltop Dr 11:30 am to 1:15 pm $459,985

ARNOLD

21012

1211 Hickory Hill Cir 11 am to 4 pm $583,165

AD

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $850,000

1033 Ulmstead Cir Noon to 2 pm $592,000

CROFTON

21114

1602 Kent Fort Lane 11 am to 1 pm $369,500

2452 Medford Ct 11 am to 1 pm $275,000

1800 Stark Dr 10:30 am to 1:30 pm $499,500

CROWNSVILLE

21032

1414 Sir William Way 1 pm to 3 pm $1,250,000

1202 Severnview Dr 11 am to 1 pm $1,099,000

AD

517 Teak Rd 10 am to Noon $829,900

1040 Omar Dr 1 pm to 3 pm $355,000

2022 Haverford Dr 2 pm to 4 pm $689,000

CURTIS BAY

21226

1359 River Bank Ct Noon to 2 pm $324,500

DAVIDSONVILLE

21035

720 Sharpsburg Dr Noon to 2 pm $649,900

2420 Fox Creek Lane 1 pm to 3 pm $1,200,000

501 Broad Stream Lane 1 pm to 3 pm $825,000

DEALE

20751

5866 Deale Churchton Rd 11 am to 5 pm $269,900

6081 Drum Point Rd 11 am to 1 pm $424,900

EDGEWATER

21037

48 Ridge Ave Noon to 4 pm $438,900

221 Edgewater Dr 1 pm to 3 pm $1,600,000

AD

3615 Little Neck Dr 10 am to Noon $575,000

2947 Edgewater Dr 11 am to 1 pm $409,900

GAMBRILLS

21054

946 Annapolis Rd 1 pm to 3 pm $799,000

2189 Hallmark Dr 1 pm to 3 pm $539,500

AD

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

1244 Orchid Rd 1 pm to 3 pm $519,900

928 Densmore Bay Ct 11 am to 1 pm $685,000

GLEN BURNIE

21060

7625 Lyndon Ct Noon to 3 pm $329,900

221 Kuethe Rd NE 1 pm to 3 pm $252,000

7172 Hummingbird Dr 10 am to Noon $324,500

7004 Dannfield Ct 1 pm to 3 pm $369,000

AD

AD

21061

666 Sprite Way 1 pm to 4 pm $240,000

224 Highlander Dr 10 am to 1 pm $314,900

142 Foxchase Dr 10 am to Noon $264,999

101 Baylor Road 2 pm to 4 pm $279,000

119 Foxhound Dr Noon to 2 pm $385,000

HANOVER

21076

6012 Adcock Lane 2 pm to 4 pm $435,000

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7613 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

2914 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $409,990

2916 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $408,990

2918 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $431,990

2912 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $431,990

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

AD

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 5:30 pm $384,990

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

2718 Wessex Cir #31 11:30 am to 5:30 pm $417,870

AD

8322 Meadowood Dr 11:30 am to 5:30 pm $480,750

8316 Meadowood Dr 11:30 am to 5:30 pm $490,067

8277 Meadowood Dr 10:30 am to 5:30 pm $466,951

7714 Cresap Lane 10:30 am to 5:30 pm $474,456

7112 Beaumont Pl 10 am to Noon $425,999

HARWOOD

20776

1053 Cumberstone Rd Noon to 3 pm $669,900

LAUREL

20707

809 Montrose Ave 1 pm to 3 pm $415,900

14316 Bowsprit Lane #712 11 am to 11:30 am $1,450

14002 Chestnut Ct 11 am to Noon $1,850

20723

9170 Hitching Post Lane #b 10 am to 11:30 am $175,000

10513 Pilla Terra Ct Noon to 2 pm $575,000

AD

10129 Deep Skies Dr 1 pm to 3 pm $675,000

9374 Steeple Ct 10 am to Noon $2,300

20724

3529 Piney Woods Pl 1 pm to 3 pm $243,000

MILLERSVILLE

21108

8304 Carli Ct 11 am to 2 pm $799,900

600 Harpers Mill Road 10 am to 3:30 pm $1,499

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $949,900

104 Barbaro Ct 1 pm to 3 pm $659,900

AD

1603 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $799,900

ODENTON

21113

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

2011 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $374,990

8712 Pine Meadows Dr Noon to 3 pm $355,000

2504 Windyside Ct 1 pm to 3 pm $519,000

832 Patuxent Run Cir 1 pm to 3 pm $375,000

2304 Mourning Dove Dr 11 am to 4 pm $549,000

2640 Rainy Spring Court 1 pm to 3 pm $297,999

AD

8617 Capistrano Way 11 am to 1 pm $334,900

SEVERN

21144

1103 Chevron Rd Noon to 5 pm $695,990

7631 Old Telegraph Rd Noon to 2 pm $275,000

SEVERNA PARK

21146

615 Brownstone Dr Noon to 2 pm $589,900

513 Kegworth Ct 10 am to 1 pm $469,000

304 Woodfarm Ct 1 pm to 3 pm $839,000

614 Cypresspointe Dr 2 pm to 4 pm $629,000

705 Dividing Rd 12:30 pm to 2:30 pm $1,999,755

203 Grosvenor Lane 1 pm to 3 pm $615,000

488 London Lane 1 pm to 3 pm $765,000

AD

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

1710 Bayview Rd 11 am to 2 pm $357,777

5185 Lake Ave 11 am to 2 pm $289,000

1471 Nieman Rd 1 pm to 3 pm $1,375,000

1502 Columbia Cove Ct 1 pm to 3:30 pm $1,374,900

1385 E West Shady Side Rd 11 am to 1 pm $425,000

TRACYS LANDING

20779

6208 West Shore Dr Noon to 2 pm $679,900

WEST RIVER

20778

4921 E Chalk Point Rd 1 pm to 3 pm $1,375,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

7790 Dentzell Ct 1 pm to 3 pm $444,900

DUNKIRK

20754

2800 Chesapeake Beach Rd W 11 am to 2 pm $389,900

HUNTINGTOWN

20639

2830 Lady Annes Way 1 pm to 4 pm $479,900

LUSBY

20657

143 Cove Point Rd 9 am to 11 am $1,700

8508 Daryl Dr 11 am to 1 pm $224,000

NORTH BEACH

20714

3777 Bedford Dr 1 pm to 3 pm $345,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

18205 Merino Dr 2 pm to 5 pm $399,900

101 Whistling Wood Ct 1 pm to 3 pm $698,000

AD

1219 Strausberg St 1 pm to 3 pm $445,000

BRANDYWINE

20613

14212 Duckett Rd 1 pm to 3 pm $399,900

15106 Lord Howe Way 1 pm to 3 pm $418,000

7409 Four Gardens Rd 11 am to 1 pm $345,000

HUGHESVILLE

20637

12906 Corinthian Ct 1 pm to 3 pm $578,000

LA PLATA

20646

33 Steeplechase Dr 1 pm to 3 pm $269,900

9450 Silver Oak Rd 1 pm to 4 pm $420,000

MECHANICSVILLE

20659

29971 Skyview Dr 11 am to 1 pm $289,900

28417 Ben Oaks Dr 11 am to 1 pm $479,000

29735 Bruce Rd 8 am to 11 am $272,500

SWAN POINT

20645

14810 King Charles Dr 1 pm to 4 pm $399,900

WALDORF

20601

5435 Lucy Dr 11:30 am to 2 pm $318,000

3401 Lisa Cir 11 am to 1 pm $339,000

2106 Dennis Rd 2 pm to 4 pm $325,000

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2883 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $339,105

20602

3934 Northgate Pl 2 pm to 4 pm $1,625

2042 All Hallows Ct 11 am to 2 pm $325,000

12081 Blue Mount Ct 11 am to 2 pm $444,000

20603

6511 Nutria Ct Noon to 2 pm $349,900

3048 Eutaw Forest Dr Noon to 2 pm $359,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

5923 Puffer Ct 1 pm to 4 pm $339,990

4194 Bluebird Dr 11 am to 3 pm $210,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5648 Denfield Pl 1 pm to 4 pm $496,000

5803 Underwood Ct Noon to 3 pm $517,900

BRUNSWICK

21716

1141 Dargon Quarry Lane 1 pm to 3 pm $521,900

FREDERICK

21701

1728 Wheyfield Dr 1 pm to 3 pm $424,900

1101 Holden Road #105 1 pm to 4 pm $412,900

215 Thomas Ave Noon to 2 pm $205,000

301 E 3rd St 1 pm to 4 pm $499,000

21702

1308 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $362,067

813 Badger Ave Noon to 5 pm $309,990

815 Badger Ave Noon to 5 pm $324,990

819 Badger Ave Noon to 5 pm $322,990

609 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $379,785

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $326,800

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $308,058

607 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $441,951

601 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $384,800

1310 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $345,006

1313 Marsalis Pl 11 am to 6 pm $272,800

606 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $332,800

608 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $381,800

21703

21 Mountaingate Dr 1 pm to 2 pm $1,550

3706 Basford Rd 2 pm to 4 pm $374,900

601 Himes Ave #ii102 1 pm to 3 pm $149,900

6900 Representation Lane 1 pm to 4 pm $382,990

21704

9040 Templeton Dr Noon to 6 pm $490,000

IJAMSVILLE

21754

5223 Fairgreene Way Noon to 3 pm $779,900

11106 Innsbrook Way Noon to 3 pm $599,000

MIDDLETOWN

21769

7128 Limestone Lane 1 pm to 3 pm $314,900

15 Knoll Side Lane 1 pm to 2 pm $409,900

7908 W Brookridge Dr Noon to 2 pm $415,000

MONROVIA

21770

11902 Millbrooke Ct 1 pm to 3 pm $422,999

MOUNT AIRY

21771

5604 Sierra Ct 1 pm to 5 pm $719,000

5999 Buffalo Rd Noon to 2 pm $359,900

5695 Ridge Rd 11 am to 1 pm $399,000

1702 S Main St 1 pm to 3 pm $350,000

NEW MARKET

21774

6971 Country Club Ter 2 pm to 4 pm $400,000

5737 Old Log Ct Noon to 2 pm $409,900

6059 Watson Ct Noon to 2 pm $459,000

POINT OF ROCKS

21777

2187 Swains Lock Ct 2 pm to 4 pm $299,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5913 Oslo Ct 1 pm to 3 pm $539,900

5404 Bucksaw Ct 1 pm to 3 pm $625,000

21045

7154 Harp String Noon to 2 pm $320,000

8535 Dark Hawk Cir 1 pm to 3 pm $459,900

5870 Thunder Hill Rd #b-2 11 am to 2 pm $134,000

8302 Lark Brown Rd 11 am to 3 pm $724,900

ELKRIDGE

21075

6899 Old Waterloo Rd #11e Noon to 2 pm $329,900

7769 Valley Oak Dr #212 Noon to 2 pm $299,000

5879 Whisper Way #17-01 1 pm to 3 pm $269,000

ELLICOTT CITY

21042

3229 Greenway Dr 1 pm to 3 pm $439,900

9318 Joey Dr 1 pm to 3 pm $459,000

12614 Fawn Run Ct 1 pm to 3 pm $1,249,000

21043

8566 Coltrane Ct #25 3 pm to 5 pm $579,900

4823 Bonnie View Ct Noon to 3 pm $514,900

8458 Rolling Ridge Ct Noon to 2 pm $450,000

5751 Richards Valley Rd 1 pm to 3 pm $418,000

7612 Oldfield Lane 2 pm to 4 pm $359,600

3031 Hockley Mill Dr 1 pm to 3 pm $461,900

2426 Vineyard Springs Way #362 11:30 am to 5:30 pm $798,740

2749 Westminster Rd #22 1 pm to 4 pm $479,900

FULTON

20759

11712 Pindell Chase Dr Noon to 3 pm $936,000

7016 Meandering Stream Way 1 pm to 3 pm $950,000

GLENWOOD

21738

2650 Mckendree Rd 1 pm to 3 pm $640,000

3315 Saddle Horse Ct 1 pm to 3 pm $633,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2607 Louanne Ct 11 am to 1 pm $675,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

10114 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,398,000

7606 Honeywell Lane 1 pm to 4 pm $1,188,000

432 Barlow Pl #cameron Lot 59 1 pm to 4 pm $1,493,633

151 Winsome Cir #marshall Lot #117 1 pm to 4 pm $1,184,837

9620 Parkwood Dr 2 pm to 4 pm $674,900

9927 Dickens Ave 1 pm to 3 pm $1,549,000

20815

7111 Woodmont Ave #314 1 pm to 4 pm $349,900

20816

5317 Blackistone Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

4800 Montgomery Ave Noon to 3 pm $2,150,000

6507 Brookes Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,850,000

20817

8020 Lilly Stone Dr 1 pm to 3 pm $849,000

6307 E Halbert Rd 1 pm to 4 pm $1,899,000

105 Heath Pl #daniel Lot 215 1 pm to 4 pm $1,099,725

6602 Eames Way #daniel 1 pm to 4 pm $1,169,727

6604 Eames Way #calvin Homesite #96 1 pm to 4 pm $996,688

6613 Eames Way 1 pm to 3 pm $949,000

6925 Armat Dr 10 am to 4 pm $4,695,000

8216 River Quarry Pl 2 pm to 4 pm $1,200,000

BOYDS

20841

22226 Overview Lane 1 pm to 3 pm $634,900

19635 White Ground Rd 1 pm to 3 pm $379,900

BURTONSVILLE

20866

15704 Allnutt Lane 1 pm to 3 pm $465,000

CABIN JOHN

20818

6503 75th Pl 1 pm to 3 pm $1,375,000

CHEVY CHASE

20815

6676 Hillandale Rd #36 Noon to 2 pm $3,400

5119 Bradley Blvd 1 pm to 3 pm $2,275,000

2916 Terrace Dr 1 pm to 3 pm $739,000

CLARKSBURG

20871

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $356,660

23518 Overlook Park 11:30 am to 5:30 pm $411,874

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $442,312

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $374,990

13015 Saint Clair Rd 1 pm to 3 pm $399,900

12640 Blue Sky Dr 1 pm to 4 pm $524,900

23137 Timber Creek Lane 2 pm to 6 pm $604,900

23510 Public House Rd Noon to 2 pm $529,900

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

13013 Martz St #29 11:30 am to 5:30 pm $444,628

DAMASCUS

20872

10421 Ridge Landing Pl 1 pm to 3 pm $380,000

9510 Main St 11 am to 2 pm $475,000

DERWOOD

20855

5728 Artesian Dr Noon to 2 pm $715,000

DICKERSON

20842

21416 Peach Tree Rd Noon to 2 pm $749,900

GAITHERSBURG

20877

208 Sapling Hill Way 1 pm to 3 pm $414,900

330 Park Ave #13 4 pm to 6 pm $2,250

20878

210 Decoverly Dr #100 11:30 am to 5:30 pm $612,248

210 Decoverly Dr #104 11:30 am to 5:30 pm $567,716

10 Pavilion Dr 1 pm to 3 pm $489,000

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

842 Quince Orchard Blvd #t-1 12 am to 3 pm $112,000

232 Gold Kettle Dr 1 pm to 3 pm $389,000

250 Decoverly Dr #12602 11:30 am to 5:30 pm $559,149

210 Decoverly Dr #1020 11:30 am to 5:30 pm $682,421

210 Decoverly Dr #2050 11:30 am to 5:30 pm $569,005

20882

24213 Clematis Dr 1 pm to 3 pm $675,000

GERMANTOWN

20874

12810 Cloverleaf Center Dr #151 11:30 am to 5:30 pm $415,475

20396 Stol Run #0 11:30 am to 5:30 pm $440,394

12812 Cloverleaf Center Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $416,183

12807 Longford Glen Dr 2 pm to 4 pm $408,500

13070 Wallich Way 1 pm to 4 pm $549,900

13072 Wallich Way 1 pm to 4 pm $499,900

13074 Wallich Way 1 pm to 4 pm $524,900

13080 Wallich Way 1 pm to 4 pm $549,900

13684 Harvest Glen Way 11 am to 1 pm $419,000

14059 Jump Dr 1 pm to 4 pm $349,999

18702 Martins Landing Dr Noon to 2 pm $1,895

18115 Metz Dr 2 pm to 4 pm $1,850

3352 Provider Way #76 11:30 am to 5:30 pm $432,790

20309 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $489,990

20307 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

20305 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $439,990

20361 Century Blvd #173 11:30 am to 5:30 pm $349,990

20361 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

20876

19219 Golden Meadow Dr 1 pm to 3 pm $520,000

20346 Cider Barrel Dr 1 pm to 4 pm $400,000

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

HYATTSVILLE

20781

4410 Oglethorpe St #418 1 pm to 3 pm $205,000

4018 Hamilton St 1 pm to 3 pm $520,000

20783

1900 Hampshire Dr Noon to 2 pm $565,000

1908 Merrimac Dr 1 pm to 3 pm $355,000

KENSINGTON

20895

2914 Mccomas Ave 2 pm to 4 pm $799,000

LAYTONSVILLE

20882

6400 Sweet Meadow Ct 2 pm to 4 pm $635,000

NORTH BETHESDA

20852

12019 Hitching Post Lane 1 pm to 4 pm $777,000

5809 Nicholson Lane #ph 1510 1 pm to 3 pm $550,000

NORTH POTOMAC

20878

10816 Tuckahoe Way 2 pm to 4 pm $849,900

OLNEY

20832

17609 Georgia Ave 2 pm to 4 pm $569,900

POTOMAC

20854

13728 Canal Vista Ct 1 pm to 4 pm $1,395,000

13301 Signal Tree Lane 3 pm to 5 pm $2,049,900

7918 Stable Way 10:30 am to 1 pm $1,850

10700 Macarthur Blvd Noon to 3 pm $875,000

12904 Brushwood Ter 1 pm to 3 pm $1,299,900

ROCKVILLE

20850

223 W Montgomery Ave Noon to 5 pm $899,000

13606 Pine View Lane Noon to 2 pm $1,015,000

2262 Glenmore Ter 11 am to 2 pm $698,900

20851

1328 Veirs Mill Rd Noon to 1:30 pm $2,295

20852

812 Bowie Rd 1 pm to 4 pm $525,000

20853

13714 Flint Rock Rd 1 pm to 3 pm $469,000

15305 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $599,900

20855

7613 Tarpley Dr Noon to 2 pm $514,900

SILVER SPRING

20901

108 E Indian Spring Dr 2 pm to 4 pm $569,000

20902

701 S Belgrade Rd 1 pm to 3 pm $449,900

12112 Somersworth Dr Noon to 3 pm $598,900

3703 Delano St 11 am to 3 pm $335,000

4006 Ingersol Dr 1 pm to 4 pm $699,000

20903

8440 12th Ave 10 am to 11 am $1,700

20904

3321 Sir Thomas Dr #3-B-23 Noon to 2 pm $225,000

2947 Shepperton Ter 12:30 pm to 4:30 pm $1,750

13709 Bridgewater Dr 11 am to 2 pm $699,000

20905

1209 Millgrove Rd 1 pm to 3 pm $485,000

15417 Valencia St 1 pm to 3 pm $2,250

1301 Harding Lane Noon to 2 pm $424,900

20906

4514 Furman Rd 1 pm to 3 pm $360,000

4126 Peppertree Lane 10 am to Noon $299,995

13819 North Gate Lane 1 pm to 4 pm $539,000

20910

9730 Glen Ave #a 2 pm to 4 pm $160,000

9206 Crosby Rd 2 pm to 4 pm $1,045,000

624 Sligo Ave 1 pm to 3 pm $499,000

TAKOMA PARK

20912

7611 Maple Ave #202 1 pm to 3 pm $199,999

7333 New Hampshire Ave #105 1 pm to 3 pm $196,500

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BERWYN HEIGHTS

20740

5908 Natasha Dr 1 pm to 3 pm $309,000

BOWIE

20715

12818 Belhurst Lane 1 pm to 3 pm $369,000

20716

15301 Echols Ct 1 pm to 3 pm $340,000

2943 November Ct 1 pm to 3 pm $249,900

CHEVERLY

20785

3111 Cheverly Ave 1 pm to 3 pm $450,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

6411 Kipling Pkwy 11 am to 2 pm $329,999

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

711 62nd Ave 2 pm to 4 pm $180,000

FORT WASHINGTON

20744

9602 Traverse Way 2 pm to 4 pm $399,000

311 Kerby Hill Rd 11 am to 2 pm $329,000

2604 Rose Lane 11 am to 1 pm $319,995

6907 Eagleton Lane 2 pm to 4 pm $325,000

13200 Piscataway Dr Noon to 3 pm $445,000

12800 Glasgow Ct 3 pm to 5 pm $489,900

9608 Stony Hill Dr Noon to 3 pm $549,900

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $303,490

1206 Fiji Ave 1 pm to 3 pm $220,000

LANHAM

20706

5606 Ellerbie St 2 pm to 4 pm $350,000

9804 Justina Ct 2 pm to 4 pm $337,350

MOUNT RAINIER

20712

4401 29th St 2 pm to 4 pm $439,000

NATIONAL HARBOR

20745

511 Riversail Lane Noon to 4 pm $732,950

505 Riversail Lane Noon to 4 pm $768,740

503 Halliard Lane Noon to 4 pm $642,990

OXON HILL

6545 Bock Ter 2 pm to 4 pm $264,999

SUITLAND

20746

3026 Bellamy Way #5 11 am to 1 pm $242,000

3310 Navy Day Dr Noon to 2 pm $269,000

3763 Wilkinson Dr #202 1 pm to 3 pm $225,000

TEMPLE HILLS

20748

3417 27th Ave 1 pm to 3 pm $279,900

UPPER MARLBORO

20772

10407 Del Ray Ct Noon to 3 pm $632,250

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

5406 Nacy Lee Lane 2 pm to 4 pm $2,000

11007 Pompey Dr 1 pm to 3 pm $415,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $326,990

13901 Shumard Way 3 pm to 5 pm $3,805

15709 Monksilver Bnd 2 pm to 4 pm $441,999

1121 Andean Goose Way Noon to 2 pm $504,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

23419 Thuja Lane 11 am to 6 pm $296,415

GREAT MILLS

20634

20814 Brook Mill Ct 11 am to 2 pm $359,936

HOLLYWOOD

20636

44633 Smiths Nursery Rd Noon to 4 pm $784,900

43324 Riverside Dr Noon to 2 pm $899,000

LEONARDTOWN

20650

40125 Army Way 11 am to 3 pm $708,000

ST. INIGOES

20684

48948 Packer Ct 9:30 am to 11:30 am $369,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

1402 S Virginia St 1 pm to 3 pm $714,000

36 Glen Ave 1 pm to 3 pm $629,000

1589 Keswick Pl 1 pm to 3 pm $1,695,000

818 Coachway 11 am to 1 pm $1,700,000

2003 Phillips Ter #3 1 pm to 3 pm $239,000

908 Scupper Ct 1 pm to 3 pm $775,000

240 King George St 11 am to 1 pm $550,000

31 Pinkney St 3 pm to 5 pm $450,000

179 S Southwood Ave 1 pm to 3 pm $409,900

914 Shipmaster Ct 1 pm to 3 pm $340,000

1832 Woods Rd Noon to 2 pm $939,900

27 Dean St 11 am to 1 pm $425,000

156 Porter Dr 1 pm to 3 pm $450,000

502-A Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $850,000

35 Acorn Dr 1 pm to 3 pm $799,000

302 N Linden Ave Noon to 2 pm $419,900

21403

437 Ferry Point Rd 1 pm to 3 pm $1,649,000

512 6th St 1 pm to 3 pm $1,059,000

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $949,900

1131 Bay Ridge Rd 2 pm to 4 pm $649,000

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,500,000

7004 Channel Village Ct #t-1 1 pm to 3 pm $340,000

21409

1769 Meadow Hill Dr 1 pm to 3 pm $749,000

ARNOLD

21012

505 Bay Dale Ct 1 pm to 3 pm $339,900

1446 Ridgeway 1 pm to 4 pm $445,000

1463 Ridgeway 1 pm to 3 pm $529,900

CROFTON

21114

1711 Peartree Lane 12:30 pm to 2 pm $579,900

1426 Mara Vista Ct 11 am to 1 pm $269,000

1866 Neumann Way 11 am to 1 pm $549,900

CROWNSVILLE

21032

1162 Hayman Dr 1 pm to 3 pm $1,998,000

515 Teak Rd 1 pm to 3 pm $715,000

373 Hickory Trl 1 pm to 3 pm $375,000

CURTIS BAY

21226

1361 Riverwood Way 1 pm to 3 pm $324,500

DAVIDSONVILLE

21035

1009 Howard Grove Ct 1 pm to 3 pm $815,000

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $350,000

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd 2 pm to 4 pm $999,000

EDGEWATER

21037

3942 Honeysuckle Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

2 Steuart Lane 1 pm to 3 pm $275,000

417 Penwood Dr 1 pm to 3 pm $488,000

207 Grande View Ave 1 pm to 3 pm $429,000

3765 Glebe Meadow Way 1 pm to 4 pm $379,900

1613 Oriole Rd 11 am to 1 pm $459,900

510 Londontown Rd 11 am to 1 pm $315,000

34 Poplar Point Rd 11 am to 1 pm $949,000

15 Poplar Point Rd 1 pm to 3 pm $759,900

GAMBRILLS

21054

1444 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $433,700

GLEN BURNIE

21060

7452 Ashmore Ave 1 pm to 3 pm $440,000

208 Shannon Park Ct 11 am to 1 pm $374,900

21061

316 4th Ave SW 1 pm to 3 pm $300,000

702 Winton Ave Noon to 2 pm $329,000

1605 Lorimer Rd Noon to 2 pm $245,000

236 Mackintosh Dr Noon to 2 pm $349,900

896 Gordon Dr 1 pm to 3 pm $299,000

HANOVER

21076

2924 Timberneck Way 11 am to 1 pm $2,800

7660 Elmcrest Rd 1:30 pm to 3 pm $440,000

7604 Post Rd 12:30 pm to 3:30 pm $485,000

7210 Banwell Ct 1 pm to 2:30 pm $2,595

LAUREL

20707

14107 Clarke Ave 2 pm to 5 pm $359,999

6420 Darwin Rd 1 pm to 3 pm $484,900

506 Fairlawn Ave 1 pm to 4 pm $349,999

5701 Parkway Dr 1 pm to 4 pm $525,000

20708

12305 Sea Pearl Ct 1 pm to 3 pm $310,000

20723

9236 Whiskey Bottom Rd 11 am to 1 pm $518,500

9852 Garden Ranges 1 pm to 3 pm $474,900

9312 Woodsedge Ct Noon to 1 pm $575,000

9535 N Laurel Rd 11 am to 1 pm $525,000

9912 Ocean Sand Ct 1 pm to 3 pm $675,000

9200 Grant Ave Noon to 3 pm $434,500

9309 Whiskey Bottom Rd 1 pm to 3 pm $799,000

9597 Norfolk Ave 1 pm to 4 pm $445,000

9411 Mayflower Ct Noon to 3 pm $350,000

LINTHICUM

21090

303 Sudbury Rd Noon to 2 pm $334,900

LOTHIAN

20711

207 W Bay Front Rd 1 pm to 3:30 pm $1,385,000

MILLERSVILLE

21108

8535 Veterans Hwy #1-107 4 pm to 6 pm $254,000

ODENTON

21113

2647 Rainy Spring Ct 11 am to 1 pm $290,000

1889 Scaffold Way 1 pm to 3:30 pm $415,000

1210 Beaver Tree Dr 1 pm to 3 pm $574,900

PASADENA

21122

2269 Lake Dr 1 pm to 3 pm $369,900

7876 Mansion House Xing 1 pm to 3 pm $329,900

740 Powhatan Beach Rd 2 pm to 4 pm $399,000

568 Riverside Dr Noon to 2 pm $574,999

325 Cool Breeze Ct 1:30 pm to 3:30 pm $255,000

8012 E Riverside Dr 1 pm to 3 pm $475,000

SEVERN

21144

8281 Wb And A Rd 11 am to 1 pm $249,900

SEVERNA PARK

21146

610 Park Rd Noon to 2 pm $369,900

6 Boone Trl Noon to 2 pm $849,000

719 Pin Oak Rd 1 pm to 3 pm $539,900

816 Baltimore Annapolis Blvd Noon to 2 pm $585,000

98 Point Somerset Lane 11 am to 1 pm $3,700,000

CALVERT COUNTY

DUNKIRK

20754

12046 Palisades Dr 1 pm to 3 pm $795,900

HUNTINGTOWN

20639

520 Walton Rd Noon to 2 pm $329,900

3054 Blacksmith Lane Noon to 3 pm $620,000

LUSBY

20657

11680 Big Bear Lane 11 am to 3 pm $259,900

NORTH BEACH

20714

3642 5th St 11 am to 1 pm $309,700

PRINCE FREDERICK

20678

5870 Hallowing Point Rd Noon to 3 pm $499,900

ST. LEONARD

20685

6010 Alanna Way 1 pm to 3 pm $564,900

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

17208 Summerwood Lane 1 pm to 3 pm $535,000

15001 Poplar Hill Rd 1 pm to 4 pm $550,000

14131 Vintage Lane Noon to 3 pm $365,000

BEL ALTON

20611

9185 Wills Rd 2 pm to 4 pm $329,900

CHARLOTTE HALL

20622

12390 Olde Mill Rd 1 pm to 3 pm $439,000

MECHANICSVILLE

20659

26076 Sycamore Dr Noon to 2 pm $289,900

26634 Cecilia Ct 11 am to 1 pm $323,500

PORT TOBACCO

20677

6835 Graymar Lane 1 pm to 3 pm $499,900

7251 Russell Croft Ct Noon to 3 pm $645,000

WALDORF

20601

8019 Holly Ave Noon to 3 pm $280,000

3361 Ryon Ct 2 pm to 4 pm $200,000

4704 Orleans Cir 2 pm to 4 pm $300,000

20602

4408 Argyle Ave Noon to 2 pm $359,900

805 Roxbury Ct Noon to 1 pm $260,000

20603

4201 Bluebird Dr 1 pm to 3 pm $217,000

WHITE PLAINS

20695

4116 Killington Ct 1 pm to 3 pm $375,000

5566 Wordsworth Pl 10 am to Noon $325,140

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

3324 Yorkshire Ct 2 pm to 4 pm $374,900

BRUNSWICK

21716

1317 Scheer St 1 pm to 3 pm $325,000

215 East A St Noon to 3 pm $305,000

FREDERICK

21701

2520 Waterside Dr #405 1 pm to 4 pm $465,000

3016 Jacobs Garden Lane 2 pm to 4 pm $389,900

608 Rosemont Ave 1 pm to 3 pm $825,000

6501 Springwater Ct #8302 Noon to 2 pm $210,000

2717 Egret Way Noon to 2 pm $325,000

108 W 13th St Noon to 3 pm $400,000

927 Mosby Dr 2 pm to 4 pm $289,000

11402 Daysville Rd 1 pm to 3 pm $334,500

1203 Beechwood Dr Noon to 3 pm $419,000

11306 Daysville Rd 11 am to 2 pm $778,000

1531 Laurel Wood Way 2 pm to 4 pm $273,900

21702

2034 Spring Run Cir 1 pm to 3 pm $277,000

128 Wheeler Lane Noon to 2 pm $439,900

21703

6501 Walcott Lane #203 11 am to 1 pm $245,000

5386 Stone Rd 2 pm to 5 pm $719,000

604 Swallowtail Dr Noon to 2 pm $395,000

1404 Greyling Ct 1 pm to 3 pm $405,000

596 Pumphouse Rd Noon to 2 pm $339,900

6472 Walcott Lane 1 pm to 3:30 pm $279,000

21704

6100 Edmont Dr 1 pm to 3 pm $779,000

9070 Clendenin Way 1 pm to 4 pm $525,000

IJAMSVILLE

21754

10261 Champions Ct 1 pm to 3 pm $549,900

MIDDLETOWN

21769

8603 Wiles Ct 2 pm to 4 pm $474,900

2200 Quebec School Rd 1 pm to 4 pm $775,000

202 Rod Cir 1 pm to 3 pm $479,900

MONROVIA

21770

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

3902 Maurice Ct 11 am to 1 pm $515,000

MOUNT AIRY

21771

12 Paradise Ave Noon to 2 pm $399,900

7960 Talbot Run Rd 1 pm to 3 pm $1,150,000

12730 Knoll Rd 1 pm to 3 pm $625,000

106 West Rd 1 pm to 3 pm $349,999

1201 Leafy Hollow Cir 1 pm to 3 pm $549,000

NEW MARKET

21774

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $419,900

10632 Old Barn Rd 2 pm to 4 pm $399,997

POINT OF ROCKS

21777

1710 Brookshire Run 1 pm to 3 pm $305,000

THURMONT

21788

13436 Moser Rd Noon to 3 pm $479,900

141 Redhaven Ct 1 pm to 4 pm $339,000

WALKERSVILLE

21793

9355 Devilbiss Bridge Rd 1 pm to 3 pm $440,000

128 Greenwich Dr 3 pm to 5 pm $444,900

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12000 Floating Clouds Path 11 am to 1 pm $850,000

12335 Wake Forest Rd 1 pm to 3 pm $850,000

6939 Westcott Pl 1 pm to 3 pm $1,100,000

5919 Trumpet Sound Ct #2 1 pm to 3 pm $525,000

COLUMBIA

21044

6050 Wild Ginger Ct 1 pm to 3 pm $285,000

7020 Golden Seeds Row 11 am to 1 pm $750,000

7025 Garden Walk 11 am to 1 pm $600,000

10234 Brighton Ridge Way #105 2 pm to 4 pm $395,000

6340 Departed Sunset Lane 1 pm to 3 pm $775,000

10740 Cottonwood Way 2 pm to 4 pm $515,000

10604 Glass Tumbler Path 11 am to 1 pm $679,900

11093 Swansfield Rd 1 pm to 3 pm $479,900

5388 Eliots Oak Rd 1 pm to 3 pm $300,000

21045

9282 Pigeonwing Pl 1 pm to 3 pm $475,000

9208 Creekbed Ct 1 pm to 3 pm $475,000

21046

9474 Keepsake Way 2 pm to 4 pm $425,000

7250 Calm Sunset 2 pm to 4 pm $375,000

7414 Weather Worn Way 1 pm to 3 pm $539,000

COOKSVILLE

21723

14752 Carriage Mill Rd Noon to 2 pm $699,007

2014 Drovers Lane 11 am to 1 pm $1,100,000

DAYTON

21036

15001 High Forest Ct 1 pm to 3 pm $825,000

14612 Triadelphia Mill Rd 1 pm to 3 pm $875,000

ELKRIDGE

21075

7736 Valley Oak Dr #88 1 pm to 3 pm $315,000

5914 Lebanon Lane 1 pm to 3 pm $625,000

ELLICOTT CITY

21042

10276 Breconshire Rd 11 am to 1 pm $675,000

10124 Hobsons Choice Lane 12:30 pm to 2:30 pm $659,000

2712 W End Cir 1 pm to 3 pm $649,999

10332 Royal Ascot Ct 1 pm to 3 pm $829,900

11661 Farside Rd 1 pm to 3 pm $1,600,000

4807 Manor Lane 11 am to 1 pm $630,000

3718 Ligon Rd 1 pm to 3 pm $725,000

4358 Columbia Rd 11 am to 2 pm $554,900

21043

8531 Autumn Rust Rd 2 pm to 4 pm $604,900

707 Race Rd 1 pm to 3 pm $674,900

8620 Wheatfield Way Noon to 2 pm $425,000

7930 Brightmeadow Ct 1 pm to 3 pm $350,000

8734 Manahan Dr 1 pm to 4 pm $375,000

5842 Richards Valley Rd 11 am to 1 pm $494,900

4107 Sears House Ct 1 pm to 3 pm $620,000

7531 Talbots Woods Ct 1 pm to 3 pm $739,900

2828 Willow Lane 1 pm to 3 pm $620,000

4929 Ellis Lane 1 pm to 3 pm $812,900

FULTON

20759

7116 Pindell School Road Pindell School Rd 1 pm to 3 pm $629,900

7662 Maple Lawn Blvd #25 1 pm to 3 pm $405,000

8821 Longwood St 1 pm to 4 pm $649,900

GLENELG

21737

13908 Ryon Dr 11 am to 1 pm $1,100,000

14318 Roxbury Lake Dr 1 pm to 3 pm $1,125,000

GLENWOOD

21738

3500 Route 97 1 pm to 3 pm $2,000,000

2824 Sagewood Dr 1 pm to 3 pm $850,000

HIGHLAND

20777

13487 Open Space Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13596 Mitchells Way 2 pm to 4 pm $989,000

12435 Barnard Way Noon to 2 pm $664,900

2653 Wellworth Way 11 am to 3 pm $495,000

WOODBINE

21797

1800 Boka Valley Ct 1 pm to 3 pm $799,999

2660 Daisy Rd 1 pm to 3 pm $660,000

WOODSTOCK

21163

2909 Evening Dew Dr #104 1 pm to 3 pm $550,000

2702 Derby Day Dr #43 1 pm to 3 pm $559,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

4318 Rosedale Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,749,000

10319 Dickens Ave 2 pm to 4 pm $799,900

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $775,000

7710 Woodmont Ave #811 1 pm to 4 pm $874,900

4808 Moorland Lane #702 1 pm to 3 pm $390,000

5824 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $899,000

5200 Chandler St 2 pm to 4 pm $1,199,000

4704 Monaco Cir Noon to 2 pm $1,195,000

10106 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,410,000

9717 Whitley Park Pl #th-10 1 pm to 3 pm $799,900

8623 Terrace Garden Way 2 pm to 4 pm $1,130,000

7710 Woodmont Ave #612 2 pm to 4 pm $570,000

7500 Woodmont Ave #s614 2 pm to 4 pm $392,900

7500 Woodmont Ave #s210 2 pm to 4 pm $384,900

4831 Broad Brook Dr 1 pm to 3 pm $865,000

20815

7111 Woodmont Ave #302 1 pm to 4 pm $574,900

20816

5114 Dalecarlia Dr 1 pm to 3 pm $1,195,000

4928 Sentinel Dr #1-206 1 pm to 4 pm $735,000

5002 Fort Sumner Dr 2:30 pm to 4:30 pm $1,140,000

5116 Lawton Dr Noon to 2 pm $715,000

5101 River Rd #904 1 pm to 2 pm $349,000

20817

7704 Cayuga Ave 1 pm to 4 pm $789,000

9940 Derbyshire Lane 1 pm to 3 pm $649,900

16 Savannah Ct 2 pm to 4 pm $1,255,000

5708 Wyngate Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

5714 Glenwood Rd 2 pm to 4 pm $839,000

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,899,000

7525 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $676,000

6106 Kirby Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

7504 Glennon Dr 1 pm to 4 pm $949,000

7620 Winterberry Pl 1 pm to 4 pm $865,000

9126 Willow Gate Lane 2 pm to 4 pm $1,325,000

5816 Greentree Rd 1 pm to 3 pm $799,900

9206 Fernwood Rd 1 pm to 4 pm $1,499,999

9124 Town Gate Lane 2 pm to 4 pm $1,199,000

7213 Beacon Ter 2 pm to 4 pm $1,275,000

9105 North Branch Dr 2 pm to 4 pm $1,695,000

9915 Inglemere Dr 1 pm to 4 pm $990,000

BOYDS

20841

15435 Barnesville Rd 2 pm to 4 pm $1,599,000

16600 Whites Ferry Rd Noon to 2 pm $624,900

14404 Harvest Moon Rd 1 pm to 4 pm $759,000

BROOKEVILLE

20833

1030 Hawlings Rd 1 pm to 4 pm $679,000

BURTONSVILLE

20866

4360 Leatherwood Ter 2 pm to 4 pm $295,000

3806 Lansdale Ct #62-10 1 pm to 4 pm $335,000

CABIN JOHN

20818

6427 83rd Pl 1 pm to 3 pm $845,000

CHEVY CHASE

20815

28 Grafton St 1 pm to 3 pm $2,175,000

7115 Edgevale St 2 pm to 4 pm $1,799,000

116 E Melrose St 2 pm to 4 pm $2,985,000

3717 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $3,075,000

2619 East West Hwy 2 pm to 4 pm $650,000

4810 Chevy Chase Dr 1 pm to 4 pm $1,175,000

6609 Brookville Rd 1 pm to 4 pm $1,775,000

4015 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $2,250,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 3 pm to 5 pm $1,689,000

3519 Hamlet Pl #605 1 pm to 4 pm $775,000

CLARKSBURG

20871

12804 Grand Elm St 2:30 pm to 4:30 pm $825,000

12600 Granite Rock Rd 1 pm to 3 pm $565,000

22608 Sweetspire Dr 1 pm to 4 pm $594,000

23115 Peach Tree Rd 1 pm to 4 pm $579,000

12609 Granite Rock Rd 1 pm to 4 pm $584,900

DARNESTOWN

20874

16230 Bellingham Dr Noon to 3 pm $798,888

DERWOOD

20855

17504 Lisa Dr 11 am to 1 pm $529,000

GAITHERSBURG

20877

614 Poplarwood Pl 1 pm to 4 pm $499,000

7701 Ivy Oak Dr Noon to 2:30 pm $405,999

518 Whetstone Glen St 1 pm to 3 pm $424,999

105 Bookham Lane 2 pm to 4 pm $475,000

20878

16012 Charles Hill Dr 1 pm to 4 pm $644,500

12806 Navigators Lane 2 pm to 4 pm $1,049,000

511 Girard St 1 pm to 4 pm $424,900

609 Highland Ridge Ave 1 pm to 4 pm $529,000

386 Caulfield Lane Noon to 2 pm $750,000

114 Mission Dr 2 pm to 4 pm $699,900

114 Kendrick Pl #18 1 pm to 4 pm $289,900

625 Linslade Mews 1 pm to 4 pm $574,900

12814 Talley Lane 2 pm to 4 pm $1,285,000

416 Blue Flax Pl 2 pm to 4 pm $615,000

20879

7804 Guildberry Ct #303 11 am to 2 pm $140,000

19505 Taverney Dr Noon to 2:30 pm $289,900

1008 Southern Night Lane 1 pm to 4 pm $322,900

20882

21001 Delta Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

8205 Goodhurst Dr 1 pm to 3 pm $669,500

8010 Seneca View Dr 2 pm to 4 pm $644,900

GARRETT PARK

20896

4403 Cambria Ave 2 pm to 4 pm $699,000

4411 Cambria Ave 2 pm to 4 pm $1,100,000

GERMANTOWN

20874

20404 Shore Harbour Dr #3-O 2 pm to 4 pm $315,000

13580 Station St 1 pm to 3 pm $320,000

13127 Wonderland Way #12-129 2 pm to 4 pm $199,900

13747 Dunbar Ter 2 pm to 4 pm $410,000

13818 Crosstie Dr #896 1 pm to 4 pm $299,000

20204 Shipley Ter #7-B-301 Noon to 2 pm $169,000

18101 Cloppers Mill Ter #12-E 2 pm to 4 pm $240,500

12933 Climbing Ivy Dr Noon to 3 pm $305,000

14014 Briarwick St 1 pm to 3 pm $589,000

20876

20902 Tall Forest Dr 1 pm to 4 pm $575,000

10757 Wayfarer Rd 2 pm to 4 pm $499,000

19945 Stoney Point Way 3 pm to 5 pm $245,000

11233 Minstrel Tune Dr 3 pm to 5 pm $539,990

HYATTSVILLE

20781

5105 Crittenden St 1 pm to 4 pm $415,000

4410 Oglethorpe St #211 11 am to 2 pm $1,450

KENSINGTON

20895

3007 Jennings Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

2911 Mccomas Ave 1 pm to 3 pm $549,000

4011 Denfeld Ave 1 pm to 4 pm $495,000

5206 White Flint Dr 1 pm to 3 pm $689,900

4114 Warner St 1 pm to 3 pm $1,299,990

5025 Druid Dr 12:30 pm to 3 pm $648,500

LAYTONSVILLE

20882

6313 Holland Meadow Lane 1 pm to 3 pm $759,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19730 Greenside Ter 2 pm to 4 pm $364,900

8709 Welbeck Way 2 pm to 4 pm $269,900

10025 Dellcastle Rd 1 pm to 4 pm $474,900

NORTH BETHESDA

20852

10884 Symphony Park Dr 1 pm to 4 pm $1,190,000

5809 Nicholson #1101 1 pm to 4 pm $590,000

11402 Hounds Way 1 pm to 3 pm $1,099,900

6309 Windermere Cir 2 pm to 4 pm $1,160,000

6815 Tilden Lane Noon to 2 pm $764,900

NORTH POTOMAC

20878

14015 Crossland Lane 2 pm to 4 pm $1,199,900

15730 Ambiance Dr 1 pm to 3 pm $449,000

11621 Silent Valley Lane 1:30 pm to 4 pm $568,000

11441 Saddleview Pl 2 pm to 4 pm $649,000

12109 Damson Dr 2 pm to 4 pm $724,900

13230 Query Mill 1 pm to 4 pm $949,900

14005 Crossland Lane 1 pm to 4 pm $1,450,000

8 Turnham Lane 1 pm to 4 pm $589,900

14517 Snapdragon Cir 2 pm to 4 pm $910,711

11635 Ranch Lane 1 pm to 3 pm $538,000

OLNEY

20832

3404 Queensborough Dr 12:30 pm to 3:30 pm $349,000

18254 Windsor Hill Dr #314 1 pm to 4 pm $274,900

17002 Moss Side Lane #47 1 pm to 4 pm $325,000

17801 Overwood Dr 1:30 pm to 4:30 pm $500,000

POTOMAC

20854

9311 Harrington Dr 2 pm to 4 pm $1,350,000

9129 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,750,000

11417 Ridge Mist Ter 2 pm to 4 pm $1,295,000

13120 Brushwood Way 2 pm to 4 pm $1,499,900

5 Beall Spring Ct 1 pm to 3 pm $1,395,000

9812 Woodford Rd 1:30 pm to 3 pm $1,448,000

10920 Burbank Dr 2 pm to 4 pm $1,849,000

9421 Sunnyfield Ct 1 pm to 3:30 pm $1,188,000

10233 Norton Rd 1 pm to 4 pm $1,295,000

8723 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,375,000

8613 Chateau Dr 1 pm to 4 pm $1,220,000

12624 Tribunal Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

9816 Tibron Ct 2 pm to 4 pm $1,295,000

31 Sandalfoot Ct 2 pm to 4 pm $1,187,000

10602 Muirfield Dr 1 pm to 3 pm $539,900

7912 Ivymount Ter 2 pm to 4 pm $750,000

2290 Dunster Lane 1 pm to 4 pm $749,900

8618 Falls Rd 1 pm to 4 pm $799,999

8412 Kingsgate Rd 2 pm to 4 pm $2,099,000

9612 Halter Ct 1 pm to 4 pm $9,900

10616 Morning Field Dr Noon to 3 pm $995,000

7815 Stable Way 2 pm to 4 pm $5,200

11601 Falls Rd 2 pm to 4 pm $869,900

8904 Iron Gate Ct 1 pm to 4 pm $1,649,000

ROCKVILLE

20850

886 College Pkwy #t-1 Noon to 3 pm $217,500

10010 Sterling Ter 1 pm to 3:30 pm $585,000

2284 Glenmore Ter 11 am to 1 pm $750,000

900 King Farm Blvd 1 pm to 4 pm $794,900

501 Hungerford Dr #319 2 pm to 4 pm $309,900

204 Deep Trail Lane 1 pm to 3 pm $1,150,000

4 Monroe St #407 12:30 pm to 2:30 pm $239,900

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

709 Wilson Ave 1 pm to 3 pm $575,000

625 Azalea Dr #1 2 pm to 4 pm $245,000

727 Ridgemont Ave 2 pm to 4 pm $649,900

2005 Dundee Rd 1 pm to 4 pm $640,000

1028 Wintergreen Ter 1 pm to 3 pm $750,000

14 Blue Hosta Way 1 pm to 4 pm $635,000

720 Anderson Ave 1 pm to 3 pm $550,000

340 New Mark Esplanade 1 pm to 3 pm $500,000

20851

1115 Clagett Dr 1 pm to 4 pm $355,000

904 Maple Ave 1 pm to 3 pm $519,000

814 Burdette Rd 1 pm to 3 pm $398,000

20852

1315 Templeton Pl 1 pm to 3 pm $545,000

10708 Kings Riding Way #101-19 1 pm to 3 pm $435,000

5802 Nicholson Lane #2-1007 2 pm to 4 pm $479,900

10401 Grosvenor Pl #406 1 pm to 4 pm $259,900

4903 Cloister Dr 2 pm to 4 pm $700,000

170 Talbott St #201 2 pm to 4 pm $200,000

11677 Danville Dr 1 pm to 3 pm $2,199,000

11440 Schuylkill Rd 1 pm to 3 pm $469,900

10101 Grosvenor Pl #911 Noon to 3 pm $339,000

11519 Danville Pl 2 pm to 4 pm $1,123,450

20853

4824 Powder House Dr 1 pm to 3 pm $573,500

5481 Marlin St 2 pm to 4 pm $579,000

14817 Lake Ter 1 pm to 4 pm $619,000

14413 Bauer Dr 1 pm to 4 pm $450,000

12730 Veirs Mill Rd #14 (T-3 1 pm to 3 pm $288,500

14313 Blackmon Dr 1 pm to 4 pm $499,900

14 Marlin Ct 1 pm to 3 pm $559,000

4541 Hornbeam Dr 2 pm to 4 pm $635,000

20854

11901 Enid Dr 2 pm to 4 pm $695,000

20855

17701 Lisa Dr 1 pm to 4 pm $1,150,000

SANDY SPRING

20860

1501 Lake Norwood Way Noon to 2 pm $949,900

SILVER SPRING

20901

10118 Dallas Ave 1 pm to 3 pm $399,000

9214 Long Branch Pkwy 1 pm to 4 pm $419,000

9710 Sutherland Rd 2 pm to 4 pm $559,900

9415 Wire Ave 2 pm to 4 pm $525,000

319 Hillmoor Dr Noon to 2 pm $465,000

10213 Ridgemoor Dr 2 pm to 4 pm $635,000

20902

10853 Amherst Ave #1 1 pm to 3 pm $284,900

3903 Lantern Dr 2 pm to 4 pm $459,000

1806 Brisbane St 2 pm to 4 pm $650,000

1614 Gridley Lane 1 pm to 4 pm $390,000

20903

10308 Nolcrest Dr 2 pm to 4 pm $579,000

1126 W Nolcrest Dr 2 pm to 4 pm $569,900

20904

2108 Sahalea Ter 1 pm to 4 pm $1,895,000

20905

2108 Sahalea Ter 1 pm to 4 pm $1,895,000

15026 Snowden Dr 2 pm to 4:30 pm $749,900

20906

3100 N Leisure World N Blvd #604 2 pm to 4 pm $399,900

13509 Moonlight Trail Dr 1 pm to 3 pm $735,000

14204 Bennett Rd 2 pm to 4 pm $529,000

20910

2912 Wilton Ave 1 pm to 3 pm $799,000

702 Twin Holly Lane 1 pm to 3 pm $665,000

7915 Eastern Ave #314 11:45 am to 4 pm $180,000

1101 Dale Dr 1 pm to 3 pm $725,000

1300 Dale Dr 1 pm to 3 pm $759,000

2941 Wilton Ave Noon to 4:30 pm $865,000

9310 Greyrock Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

TAKOMA PARK

20912

7200 14th Ave 11:30 am to 2 pm $449,995

508 Albany Ave 2 pm to 4 pm $875,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

11242 Cherry Hill Rd #304 2 pm to 4 pm $150,000

BERWYN HEIGHTS

20740

6012 Quebec St Noon to 3 pm $359,900

BOWIE

20715

12402 Keynote Lane 11 am to 1:30 pm $289,900

3013 Savoy Lane 2 pm to 4 pm $339,900

20716

2000 Althea Lane 1 pm to 4 pm $364,000

3416 Everette Dr 1 pm to 4 pm $359,990

20721

2006 Saint Georges Way 2 pm to 4 pm $530,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

4210 Torque St 1 pm to 3 pm $250,000

1007 Quietview Dr 2 pm to 4 pm $289,888

1012 Nova Ave Noon to 2 pm $220,000

CHEVERLY

20785

3124 Parkway 1 pm to 4 pm $299,000

CLINTON

20735

12403 Windbrook Dr 2 pm to 4 pm $320,000

COLLEGE PARK

20740

6100 Westchester Park Dr #1501 2 pm to 4 pm $129,900

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

1109 60th Ave Noon to 4 pm $430,000

FORT WASHINGTON

20744

8138 Murray Hill Dr 2 pm to 4 pm $250,000

13401 Kris Ran Ct 1 pm to 4 pm $349,900

12500 Monterey Cir Noon to 2 pm $850,000

9205 Ivanhoe Rd 1 pm to 3 pm $359,999

510 Hadrian Lane 1 pm to 4 pm $399,900

GREENBELT

20770

8669 Greenbelt Rd #t2 2 pm to 4 pm $149,900

LANDOVER

20785

2204 E Spring Pl 2 pm to 5 pm $323,990

LANHAM

20706

9306 Dubarry Ave 1 pm to 3 pm $369,900

4213 Kinmount Rd 2 pm to 4 pm $345,000

OXON HILL

20745

710 Topmast Dr #127 1 pm to 4 pm $759,000

604 Fair Winds Way 2 pm to 4 pm $715,000

RIVERDALE

20737

6514 Auburn Ave Noon to 1:30 pm $235,000

TEMPLE HILLS

20748

3622 Dixon St 3 pm to 5 pm $239,900

3831 26th Ave 11 am to 2 pm $115,000

4510 Keppler Pl 2 pm to 4 pm $385,000

6408 Carrick Pl 2 pm to 5 pm $339,800

UPPER MARLBORO

20772

13624 Augusta Hooe Rd 1 pm to 4 pm $785,000

11706 Van Brady Rd Noon to 2 pm $395,000

10708 Flying Change Ct 1 pm to 3 pm $495,000

12217 Mccullagh Ct 1 pm to 3 pm $355,000

20774

11015 Woodlawn Blvd 2 pm to 4 pm $375,000

ST. MARY'S COUNTY

BUSHWOOD

20618

37336 Bushwood Wharf Rd 11 am to 1 pm $279,000

LEONARDTOWN

20650

40656 Klear Ct Noon to 2 pm $399,000

LEXINGTON PARK

20653

45740 Island Rd Noon to 2 pm $284,900