Here’s a list of open houses taking place Sept. 14-15 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $949,000

1714 Roydon Trl 1:30 pm to 3:30 pm $600,000

18 Hill St 6:30 pm to 8:30 pm $619,000

544 Francis Nicholson Way 1 pm to 3 pm $368,500

1832 Woods Rd Noon to 2 pm $950,000

1607 Cedar Park Rd 11 am to 1 pm $459,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,450,000

807 Eastern Point Rd 2:30 pm to 3:30 pm $449,900

90 Conduit St 1 pm to 3 pm $1,150,000

1841 Kimberwicke Pl 11 am to Noon $649,900

1984 Marconi Cir 1 pm to 2 pm $345,000

21403

2 Mizzen Ct 1 pm to 3 pm $328,900

27 Muir Woods Ct 1 pm to 3 pm $285,000

956 Breakwater Dr 1 pm to 3 pm $324,900

1436 Regent St 3 pm to 5 pm $364,900

437 Ferry Point Rd 11 am to 2 pm $1,690,000

7014 Clinton Ct #23a 11 am to 1 pm $479,000

1123 August Dr 11 am to 1 pm $417,000

8 President Point Dr #a2b2 Noon to 2 pm $799,900

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,695,000

304-H Hilltop Lane 2 pm to 4 pm $219,900

21409

15 E Nap Lane Noon to 2 pm $925,000

613 Yorktown Manor Ct Noon to 2:30 pm $565,000

1636 Trawler Lane 1 pm to 3 pm $639,000

1189 Southview Dr 11 am to 1 pm $319,990

ARNOLD

21012

120 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $699,990

1407 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $850,000

710 Capri Estates Ct Noon to 2 pm $585,000

CROFTON

21114

1737 Aberdeen Cir Noon to 2 pm $310,000

1601 Crofton Pkwy 10 am to Noon $500,000

1618 Angus Ct 2 pm to 4 pm $340,000

1689 Walleye Dr 1 pm to 4 pm $289,900

1900 Topango Pl #e Noon to 2 pm $214,990

DAVIDSONVILLE

21035

3731 Nile Rd Noon to 2 pm $399,990

1009 Howard Grove Ct 2 pm to 4 pm $839,900

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $360,000

3441 Blandford Way 11 am to 1 pm $675,000

EDGEWATER

21037

134 Riverton Pl 11 am to 1 pm $429,900

681 Loch Haven Rd 10 am to 1:30 pm $699,990

2705 Falling Timber Trl 10 am to Noon $979,000

158 Calhoun St 1 pm to 4 pm $470,000

1419 Bayside Dr 11 am to 1 pm $360,000

1138 Mayo Rd Noon to 3 pm $575,000

324 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

GAMBRILLS

21054

643 Highland Farms Cir 11 am to 1 pm $459,900

638 Highland Farms Cir 11 am to 1 pm $459,900

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

951 School Lane 11 am to 3 pm $399,430

2241 Misthaven Lane Noon to 2 pm $350,000

GLEN BURNIE

21060

809 Oriole Ave Noon to 2 pm $319,000

7370 Mockingbird Cir 1 pm to 4 pm $349,000

301 Robert Price Ct Noon to 2 pm $525,000

7007 Dannfield Ct 11 am to 1 pm $364,000

922 Boatwright Dr 3 pm to 5 pm $455,000

7839 Stonebriar Dr 3 pm to 5 pm $460,000

111 Nandina Lane 3 pm to 5 pm $347,777

211 Saltgrass Dr 11 am to 1 pm $464,500

21061

106 Ferdinand Avenue Noon to 2 pm $320,777

HANOVER

21076

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

7724 Cresap Lane #98 11:30 am to 5:30 pm $457,647

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 4:30 pm $384,990

7728 Cresap Lane #97 11:30 am to 5:30 pm $500,902

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

2718 Wessex Cir #31 11:30 am to 5:30 pm $417,870

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2909 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2917 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $399,990

3104 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $428,200

3108 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $406,840

3106 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $407,725

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7613 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

6102 Hanover Rd 1 pm to 3 pm $349,000

7256 Dorchester Woods Lane Noon to 3 pm $399,900

1313 Bruley Rd 11 am to 5 pm $314,990

HARWOOD

20776

1053 Cumberstone Rd Noon to 3 pm $699,000

LAUREL

20707

14518 Parkgate Dr 1:30 pm to 4 pm $674,900

20708

8411 Snowden Oaks Pl 11 am to 1 pm $310,000

20723

8425 Jandy Ave Noon to 1:30 pm $550,000

8604 Doves Fly Way Noon to 4 pm $649,900

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $569,990

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $589,990

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

10116 Summer Glow Walk 1:30 pm to 3:30 pm $625,000

9308 Katie Lane 1 pm to 3 pm $375,000

20724

3510 Ivy Bank Lane 1 pm to 3 pm $317,500

8213 Brooktree St 1 pm to 3 pm $345,000

8435 Winding Trl 2 pm to 5 pm $409,900

MILLERSVILLE

21108

944 Oakdale Circle 11 am to 1 pm $385,000

902 Oakdale Cir 11 am to 1 pm $375,000

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $999,900

914 Oakdale Cir 11 am to 1 pm $365,000

230 Keith Ct Noon to 2 pm $250,000

ODENTON

21113

706 Chapelgate Dr Noon to 3 pm $210,000

2011 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $374,990

1914 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $397,990

1906 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $389,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

1010 Samantha Lane #8-104 2 pm to 4 pm $259,900

2382 Sandy Walk Way 1 pm to 3 pm $409,900

619 Crawfords Ridge Rd Noon to 2 pm $499,900

2261 Grand Ct Noon to 2 pm $330,000

2307 Apricot Arbor Pl 3 pm to 5 pm $539,900

PASADENA

21122

358 Hickory Nut Ct 1 pm to 3 pm $258,000

8168 Old Mill Rd Noon to 2 pm $475,000

821 Deering Rd #7l 11 am to 1 pm $193,950

605 Clear Blue Lane Noon to 4 pm $398,990

3618 Dorshire Ct 3 pm to 5 pm $236,500

271 Kenwood Rd 1 pm to 3 pm $380,000

1016 Lauf Lane 1 pm to 3 pm $350,000

SEVERN

21144

8109 Quarterfield Farms Dr 1 pm to 4 pm $525,000

1308 Lone Pine Trl 1 pm to 4 pm $489,900

8413 Maple Brook Lane Noon to 2 pm $574,900

7714 Sentry Ter 2 pm to 4 pm $389,900

1153 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $372,990

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

1339 Grand Canopy Dr 2 pm to 4 pm $552,500

1912 Galetown Dr 10 am to 1 pm $475,000

7806 W B & A Rd 1 pm to 5 pm $539,000

SEVERNA PARK

21146

389 South Dr Noon to 2 pm $1,350,000

714 Dill Rd Noon to 2 pm $975,000

671 Faircastle Avenue 11 am to 1 pm $599,900

130-C Pineview Ave 11 am to 12:30 pm $448,000

810-A Baltimore Annapolis Blvd 11 am to 1 pm $524,900

630 Old County Rd 11 am to 2 pm $599,900

53 Arundel Beach Rd 11 am to 2 pm $509,900

16 Severndale Rd 11 am to 3 pm $475,000

453 Yorkshire Dr Noon to 2 pm $465,000

CALVERT COUNTY

LUSBY

20657

13038 Mills Creek Dr Noon to 2 pm $569,900

11140 Cove Lake Rd 11 am to 1 pm $449,900

8321 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $179,999

PORT REPUBLIC

20676

2546 Aster Rd 1 pm to 3 pm $274,999

PRINCE FREDERICK

20678

5730 Sandy Point Rd 3 pm to 5 pm $653,000

1991 Baythorne Rd 1 pm to 3 pm $474,900

188 Bay Ave 10 am to Noon $202,000

ST. LEONARD

20685

4717 Rock Creek Cir Noon to 2 pm $549,900

6010 Alanna Way Noon to 2 pm $564,900

CHARLES COUNTY

BEL ALTON

20611

8660 Fairground Rd 1 pm to 3 pm $269,995

BRYANS ROAD

20616

2054 Red Spruce Ct Noon to 12:30 pm $2,000

2463 Kipp Ct 11 am to 11:30 am $1,800

COBB ISLAND

20625

16761 Gridiron Rd 2 pm to 4 pm $445,000

HUGHESVILLE

20637

7050 Orchard View Lane 2 pm to 4 pm $365,000

12906 Corinthian Ct 11 am to 1 pm $578,000

LA PLATA

20646

119 Huckleberry Dr 1 pm to 3 pm $230,000

502 St Mary's Ave 11 am to 1 pm $335,900

MECHANICSVILLE

20659

40153 Golden Beach Rd 11 am to 2 pm $259,999

26854 Erin Dr 11 am to 2 pm $429,900

27885 Queentree Rd Noon to 2 pm $944,000

27263 Cox Dr 2 pm to 4 pm $279,900

POMFRET

20675

4424 Pleasant Hill Ct Noon to 2 pm $449,900

PORT TOBACCO

20677

7251 Russell Croft Ct 1 pm to 4 pm $645,000

8300 Megan Lane 1 pm to 4 pm $575,000

WALDORF

20601

2008 Rosewood Dr Noon to 2 pm $375,000

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $478,455

2129 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $442,195

2137 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $448,990

2094 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $509,990

2097 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $458,490

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $302,990

20602

2325 Vale Ct 1 pm to 4 pm $264,999

20603

10370 Old Mcdaniel Rd 2 pm to 4 pm $460,000

10405 Silvervine Ct 2 pm to 4 pm $445,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

2926 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $341,645

2280 Duncan Lane 11 am to 6 pm $519,790

5010 Damselfish Ct Noon to 3 pm $299,999

WHITE PLAINS

20695

4663 Diamond Ridge Lane 11 am to 1 pm $336,900

11287 Rippling River Ct 1 pm to 4 pm $434,990

5583 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $450,363

5579 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $473,203

4711 Diamond Ridge Lane 11 am to 1 pm $337,000

11263 Saint Christopher Dr 1 pm to 3 pm $469,900

FREDERICK COUNTY

FREDERICK

21701

10 W All Saints St #104 11 am to 2 pm $144,900

9263 Ridgefield Cir Noon to 3 pm $280,000

1101 Holden Road #105 1 pm to 4 pm $412,900

6011 Newport Lane Noon to 4 pm $299,977

9 W 3rd St Noon to 3 pm $600,000

10 W All Saints St W #103 11 am to 2 pm $144,900

8271 Waterside Ct 11 am to 1 pm $269,900

21702

1027 Storrington Dr Noon to 2 pm $389,900

2531 Emerson Dr 11:30 am to 2:30 pm $297,000

607 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $434,552

609 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $375,244

1310 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $372,367

1313 Marsalis Pl 11 am to 6 pm $272,800

608 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $381,800

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $326,800

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $317,058

2150 Collingwood Lane Noon to 2 pm $315,000

10622 Gambrill Park Rd 11:30 am to 2 pm $760,000

128 Wheeler Lane Noon to 2 pm $444,900

21703

5038 Saint Simon Ter 6:30 pm to 8 pm $235,000

6214 Alan Linton Blvd W 1 pm to 3 pm $485,000

4918 Whitney Ter 1 pm to 3 pm $229,900

6501 Walcott Lane #203 11 am to 1 pm $245,000

523 Sugarbush Cir 1:30 pm to 4 pm $269,900

633 Bushytail Dr Noon to 2 pm $414,900

5115 Ironsides Dr 1 pm to 4 pm $372,230

5117 Ironsides Dr 1 pm to 4 pm $373,230

6823 Acacia Ct 2 pm to 4 pm $210,000

6159 Murray Ter Noon to 2 pm $325,000

6618 Spokeshave Ct Noon to 3 pm $239,900

4717 Verdana Loop 11 am to 1 pm $329,900

21704

5476 Tallyn Ridge Dr 11 am to 6 pm $522,190

5478 Tallyn Ridge Dr 11 am to 6 pm $503,710

Tallyn Hunt Place- Springdale 11 am to 5 pm $309,990

3641 Worthington Blvd 1 pm to 3 pm $400,000

3519 Katherine Way 1 pm to 3 pm $399,900

9600 Brigadoon Pl 1 pm to 3 pm $415,000

5500 Hawk Ridge Rd 11 am to 6 pm $467,990

5650 Owl St 11 am to 6 pm $399,990

IJAMSVILLE

21754

3226 Winmoor Dr 3 pm to 5 pm $594,900

3117 Pheasant Run 1 pm to 3 pm $549,900

11592 Nor-Ray Cir 1 pm to 3 pm $449,900

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike 1 pm to 5 pm $724,000

MIDDLETOWN

21769

409 Glenbrook Dr 1:30 pm to 4:30 pm $539,900

712 E Main St 1 pm to 3 pm $375,000

MONROVIA

21770

3913 Chaucer Ct Noon to 2 pm $419,900

11795 Sier Dr Noon to 2 pm $359,900

MOUNT AIRY

21771

5400 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $385,000

110 Centerside Rd 1 pm to 3 pm $365,000

306 Troon Cir Noon to 2 pm $450,000

NEW MARKET

21774

6801 Pax Ct 11 am to 6 pm $609,990

9927 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $466,960

9914 Arapahoe Ct 11 am to 6 pm $475,970

6636 E Lakeridge Rd 11 am to 1 pm $344,000

5741 Windsong Ct 1 pm to 2:30 pm $439,000

9931 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $517,860

THURMONT

21788

17 Catoctin Highlands Cir 1 pm to 3 pm $189,900

WALKERSVILLE

21793

101 Hibiscus Ct 1 pm to 4 pm $659,900

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

7109 Long View Rd 1 pm to 3 pm $625,000

5363 Chase Lions Way 2 pm to 4 pm $409,900

5146 Oven Bird Grn 1 pm to 3 pm $490,000

21045

5642 Sheerock Ct Noon to 2 pm $415,000

7154 Harp String 1 pm to 3 pm $320,000

21046

7290 Kindler Rd 1 pm to 3 pm $594,900

ELKRIDGE

21075

8000 Blue Stream Dr Noon to 2 pm $424,000

6060 Hunt Club Rd 1 pm to 3 pm $465,900

7912 Pettigrew St Noon to 2 pm $419,900

6990 Ducketts Lane #45-2 1 pm to 3 pm $248,000

ELLICOTT CITY

21042

2380 Sand Hill Rd #1 11 am to 1:30 pm $950,000

10124 Hobsons Choice Lane 11 am to 1 pm $700,000

10332 Royal Ascot Ct Noon to 2 pm $829,900

12673 Folly Quarter Rd 1 pm to 3 pm $825,000

10200 New Forest Ct 1 pm to 3 pm $700,000

12252 Yearling Ct 1 pm to 3 pm $749,900

2518 Jonathan Rd 1 pm to 4 pm $559,000

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $735,710

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $674,900

21043

2426 Vineyard Springs Way #362 11:30 am to 5:30 pm $798,740

8107 Patterson Way 1 pm to 3 pm $439,000

8101 Brightridge Ct 1 pm to 3 pm $335,000

3031 Hockley Mill Dr 1 pm to 3 pm $461,900

2749 Westminster Rd #22 1 pm to 4 pm $490,000

FULTON

20759

7116 Pindell School Road Pindell School Rd 1 pm to 4 pm $649,900

7583 Morris St 11 am to 1 pm $639,990

GLENELG

21737

13908 Ryon Dr 1 pm to 3 pm $1,149,225

3326 Roscommon Dr 11 am to 1 pm $500,000

JESSUP

20794

8721 Smithfield Pl 1 pm to 3 pm $460,000

7314 Elbridge Ct Noon to 5 pm $599,990

SAVAGE

20763

8843 Baltimore St Noon to 2 pm $465,000

8862 Carrollton Ave 1 pm to 3 pm $395,000

WOODBINE

21797

6555 Woodbine Rd Noon to 2 pm $349,000

5133 Woodbine Rd 1 pm to 3 pm $275,000

WOODSTOCK

21163

10754 Enfield Dr 1 pm to 3 pm $498,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,166,662

27 Dudley Ct 11 am to 1 pm $460,000

406 Barlow Pl 2 pm to 4 pm $1,144,900

7500 Woodmont Ave #sl05 1 pm to 3 pm $415,000

5225 Pooks Hill Rd #221s 11 am to 2 pm $189,900

20 Maplewood Park Ct 1 pm to 3 pm $849,900

9717 Whitley Park Pl #th-10 1 pm to 3 pm $825,000

20817

105 Heath Pl #daniel Lot 215 1 pm to 4 pm $1,099,725

6604 Eames Way #calvin Homesite #96 1 pm to 4 pm $996,688

7803 Orchard Gate Ct 1 pm to 3 pm $1,225,000

6916 Marbury Rd 1 pm to 3:30 pm $3,890

CHEVY CHASE

20815

5309 Baltimore Ave 2 pm to 4 pm $849,900

25 W Irving St 2 pm to 4 pm $2,799,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,550,000

4012 Laird Pl 2 pm to 4 pm $1,195,000

CLARKSBURG

20871

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

13013 Martz St #29 11:30 am to 5:30 pm $444,628

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $356,660

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $436,512

23133 Newcut Rd 1 pm to 3 pm $549,900

21882 Woodcock Way Noon to 4 pm $585,000

21911 Fulmer Ave Noon to 4 pm $730,000

DAMASCUS

20872

27900 Ridge Rd 10 am to 1 pm $399,700

25541 Joy Lane Noon to 2 pm $349,900

DARNESTOWN

20878

14005 Crossland Lane 1 pm to 4 pm $1,525,000

GAITHERSBURG

20877

35 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $339,900

20878

521 Hendrix Ave 1 pm to 3 pm $899,900

250 Decoverly Dr #12602 11:30 am to 5:30 pm $554,149

250 Decoverly Dr #1020 11:30 am to 5:30 pm $682,421

250 Decoverly Dr #2050 11:30 am to 5:30 pm $569,005

250 Decoverly Dr #100 11:30 am to 5:30 pm $612,248

250 Decoverly Dr #104 11:30 am to 5:30 pm $567,716

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

12 Landsend Dr 1 pm to 3 pm $349,900

715 Crown Park Ave 2 pm to 4 pm $819,000

910 Featherstone St 2 pm to 4 pm $649,999

13120 Chestnut Oak Dr Noon to 2 pm $584,900

303 Beckwith St 1 pm to 4 pm $950,000

GERMANTOWN

20874

13080 Wallich Way 1 pm to 4 pm $549,900

13054 Wallich Way 1 pm to 5 pm $464,900

2 Sanderling Ct 1 pm to 4 pm $620,000

3352 Provider Way #76 11:30 am to 5:30 pm $432,790

20309 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $489,990

20307 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

12810 Cloverleaf Center Dr #151 11:30 am to 5:30 pm $415,475

20396 Stol Run #0 11:30 am to 5:30 pm $440,394

12812 Cloverleaf Center Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $416,183

13517 Wisteria Dr Noon to 2 pm $450,000

18827 Porterfield Way 1 pm to 4 pm $514,900

18124 Kitchen House Ct 1 pm to 3 pm $275,000

13503 Kildare Hills Ter #103 Noon to 2 pm $229,900

20717 Burnt Woods Dr 11:30 am to 1:30 pm $434,900

12114 Island View Cir Noon to 3:30 pm $309,900

19813 Celebration Way 1 pm to 4 pm $445,000

20876

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

21304 China Aster Ct 1 pm to 3 pm $499,900

HYATTSVILLE

20781

5609 44th Ave 1 pm to 3 pm $439,900

20782

6116 Westland Dr 1 pm to 4 pm $399,000

20784

3926 Warner Ave Noon to 2 pm $85,000

20785

3114 81st Ave Noon to 2 pm $330,000

511 Tailgate Ter 1 pm to 3 pm $360,000

KENSINGTON

20895

3105 Decatur Ave 2 pm to 4 pm $799,999

MONTGOMERY VILLAGE

20886

19730 Greenside Ter 2 pm to 4 pm $364,900

8016 Harbor Tree Way Noon to 3 pm $259,900

23 Wayridge Ct Noon to 3 pm $394,999

NORTH BETHESDA

20852

11910 Castlegate Court Ct #43 2 pm to 4 pm $850,000

NORTH POTOMAC

20878

5 Rolling Green Ct 3 pm to 4 pm $739,000

POTOMAC

20854

10105 Bevern Lane 1 pm to 4 pm $1,449,999

8000 Postoak Rd 1 pm to 3 pm $500,000

12500 Park Potomac Avenue #401 S 2 pm to 4 pm $989,000

ROCKVILLE

20850

205 Garden View Way 2 pm to 5 pm $579,000

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

9911 Lambertina Lane 1 pm to 3 pm $682,900

13813 Lambertina Pl 1 pm to 3 pm $639,000

20851

5718 Crawford Dr Noon to 3 pm $399,900

20853

15305 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $614,900

13714 Flint Rock Rd 1 pm to 3 pm $487,000

16512 George Washington Dr 2 pm to 4 pm $599,000

20855

17820 Vinyard Lane Noon to 3 pm $530,000

7506 Indian Hills Dr Noon to 2 pm $395,000

SILVER SPRING

20901

9710 Sutherland Rd 11 am to 1 pm $585,000

20902

10211 Leslie St 2:30 pm to 4 pm $499,888

3903 Lantern Dr 1 pm to 3 pm $469,000

2611 Arvin St Noon to 3 pm $384,900

20903

9709 Dilston Rd 1 pm to 4 pm $377,900

902 Burnt Crest Lane 1 pm to 3 pm $535,000

20904

2944 Strauss Ter 11:30 am to 1:30 pm $330,000

13221 Conductor Way #262 2 pm to 4 pm $240,000

20906

14839 Hammersmith Cir 1 pm to 3 pm $344,900

14536 Macbeth Dr #79 1 pm to 3 pm $299,000

20910

2010 Grace Church Rd 1 pm to 3 pm $539,000

TAKOMA PARK

20912

7708 Garland Ave 2 pm to 4 pm $675,000

7200 14th Ave 11:30 am to 2 pm $449,995

332 Lincoln Ave 2 pm to 4 pm $1,195,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

AQUASCO

20608

21711 Meadow Wood Lane 1 pm to 3 pm $399,000

BERWYN HEIGHTS

20740

5908 Natasha Dr Noon to 2 pm $325,000

BOWIE

20715

12006 Tweed Lane 1 pm to 3 pm $349,000

4512 Oakview Lane 2 pm to 5 pm $374,900

11914 Grason Lane 11 am to 1 pm $549,900

12709 Kavanaugh Lane 1 pm to 3 pm $389,900

12408 Stretton Lane 1 pm to 3 pm $410,000

12513 Rambling Lane Noon to 2 pm $398,000

20716

15014 Nivelle Ct Noon to 5 pm $349,900

20720

11241 Raging Brook Dr #251c 1 pm to 3 pm $239,987

20721

11041 Spyglass Hill Ct 1 pm to 4 pm $505,000

2421 Nicol Cir 1 pm to 3 pm $479,990

CAPITOL HEIGHTS

20743

6122 Walbridge Noon to 2 pm $335,000

714 Opus Ave 2 pm to 4 pm $309,900

402 71st St 2 pm to 4 pm $294,900

924 Balboa Ave 1 pm to 4 pm $296,825

6815 James Farmer Way Noon to 3 pm $349,000

CHEVERLY

20785

2335 Belleview Ave 11 am to 2 pm $320,000

CLINTON

20735

5006 Megan Dr 1 pm to 3 pm $350,000

FORT WASHINGTON

20744

13509 Piscataway Dr 11 am to 1 pm $399,000

7900 Jaywick Ave Noon to 2 pm $289,900

7924 Hart Rd 1 pm to 4 pm $384,750

GLENN DALE

20769

11405 Prospect Ct 9 am to 11 am $572,000

GREENBELT

20770

5313 Stream Bank Lane 1:30 pm to 3:30 pm $599,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $303,490

LANHAM

20706

9712 Linwood Ave Noon to 3 pm $373,000

6602 Manton Way 1 pm to 4 pm $525,000

9804 Justina Ct Noon to 4 pm $337,450

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Passage #530 1 pm to 3 pm $299,000

OXON HILL

723 River Mist Dr #181 1 pm to 3 pm $609,000

RIVERDALE

20737

4543 Madison St 2 pm to 4 pm $470,000

6615 Rhode Island Ave 11 am to 6 pm $475,562

TEMPLE HILLS

20748

3518 28th Pkwy 11:30 am to 1:30 pm $314,999

5107 Karen Anne Ct Noon to 3 pm $339,000

UPPER MARLBORO

20772

15303 Sir Edwards Dr 1 pm to 4 pm $598,000

4239 Winding Waters Ter Noon to 5 pm $489,990

10407 Del Ray Ct Noon to 4 pm $632,250

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $474,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

3860 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,575

11711 N Marlton Ave 11 am to 1 pm $314,900

4036 Ranch Rd Noon to 4 pm $430,000

8904 Fairhaven Ave Noon to 2 pm $230,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $324,490

101 Phoenix Dr 11 am to 6 pm $429,000

704 Pritchard Lane Noon to 2 pm $314,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23419 Thuja Lane 11 am to 6 pm $296,415

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

22580 Old Rolling Rd Noon to 2 pm $227,000

GREAT MILLS

20634

20370 Flat Iron Rd Noon to 3 pm $279,999

45485 Westmeath Way #g23 11 am to 2 pm $149,000

45901 Church Dr 11 am to 1 pm $249,900

HOLLYWOOD

20636

22998 Thornbury Dr Noon to 2 pm $510,000

44633 Smiths Nursery Rd Noon to 4 pm $784,900

LEONARDTOWN

20650

22198 Breton St 11 am to 1 pm $224,999

40835 Spring House Lane 11 am to 1 pm $359,900

23588 Gunnell Dr Noon to 2 pm $354,900

23235 Spalding Lane 11 am to 3 pm $236,800

LEXINGTON PARK

20653

47205 Silver Slate Dr Noon to 2 pm $299,900

20810 Simmons St 1 pm to 3 pm $374,900

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2004 Peggy Stewart Way #205 11 am to 2 pm $285,000

309 Halsey Rd 1 pm to 3 pm $635,000

818 Coachway 11 am to 1 pm $1,700,000

908 Scupper Ct 1 pm to 3 pm $789,000

240 King George St Noon to 2 pm $569,000

934 Coachway Noon to 2 pm $875,000

706 Pearson Point Place 1 pm to 3 pm $750,000

997 Chesterfield Rd 9 am to 9:15 am $2,999

28 Harbour Heights Dr 11 am to 1 pm $298,500

21403

115 Groh Lane 1 pm to 4 pm $415,000

977 Breakwater Dr 1 pm to 3 pm $299,900

512 6th St 2 pm to 4 pm $1,059,000

1131 Bay Ridge Rd 2 pm to 4 pm $649,000

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,500,000

14 President Point Dr #a1 Noon to 3 pm $489,000

45 Lawrence Ave 1 pm to 3 pm $1,295,000

824 Chester Ave 1 pm to 3 pm $1,474,800

21409

834 Stonehurst Ct Noon to 2 pm $375,000

1927 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $1,065,000

234 Meadowgate Dr 1 pm to 4 pm $995,000

1668 Saint Margarets Rd 1 pm to 3 pm $525,000

ARNOLD

21012

1508 Grandview Rd 1 pm to 3 pm $858,565

CROFTON

21114

1711 Peartree Lane 11 am to 1 pm $579,900

1700 Dryden Way 2:30 pm to 4:30 pm $290,000

CROWNSVILLE

21032

515 Teak Rd Noon to 2 pm $735,000

394 Alder Trl 1 pm to 3 pm $535,000

1608 Maud Lane Noon to 3 pm $849,500

CURTIS BAY

21226

207 Matfield Ct 11 am to 1 pm $440,000

DAVIDSONVILLE

21035

718 Peggy Stewart Ct 1 pm to 3 pm $1,295,000

EDGEWATER

21037

3505 Maclefish Lane Noon to 2 pm $985,000

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

2 South River Crossing Way 1 pm to 3 pm $1,440,000

1545 Wakefield Rd 2 pm to 4 pm $510,000

GAMBRILLS

21054

2441 Ogden Sq 1 pm to 3 pm $425,000

918 Saint Michael Dr Noon to 3 pm $850,000

GLEN BURNIE

21060

1920 Norman Rd 1 pm to 3 pm $209,900

7999 High Oak Rd 1 pm to 3 pm $520,000

730 Rollins Lane 11 am to 1 pm $345,000

HANOVER

21076

7163 Somerton Ct 1 pm to 3 pm $699,900

7255 Forest Ave 10 am to Noon $500,000

6159 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $499,000

6151 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $536,990

6166 Fairbourne Ct 1 pm to 3 pm $410,000

Lot 7 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $597,400

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

2642 Shade Branch Rd 11 am to 1 pm $374,988

LAUREL

20707

8032 Chapel Cove Dr 1 pm to 3 pm $289,000

5701 Parkway Dr 1 pm to 4 pm $525,000

15803 Joyce Lane 1 pm to 4 pm $599,900

17000 Melbourne Dr 1 pm to 4 pm $475,000

13912 Shannon Ave 1 pm to 3 pm $419,000

20708

11738 Tuscany Dr 2 pm to 4 pm $349,900

13006 N Point Lane 1 pm to 4 pm $399,900

20723

9309 Steeple Ct 2 pm to 4 pm $305,000

9312 Woodsedge Ct Noon to 1 pm $592,000

9535 N Laurel Rd 11 am to 1 pm $525,000

9852 Garden Ranges 1 pm to 3 pm $474,900

8611 Misty Waters Way 1 pm to 3 pm $574,900

LINTHICUM

21090

327 School Lane 11 am to 1 pm $415,000

LOTHIAN

20711

6089 Fishers Station Rd 1 pm to 3 pm $1,179,000

MILLERSVILLE

21108

210 Blackhaw Ct Noon to 2 pm $739,000

548 Donner Way 1 pm to 3 pm $505,000

8304 Carli Ct Noon to 2 pm $799,900

8535 Veterans Hwy #1-118 11 am to 2 pm $275,000

768 Oak Stump Dr 2 pm to 4 pm $565,000

ODENTON

21113

68 Westridge Cir 1 pm to 3 pm $325,000

2304 Sandy Walk Way 1 pm to 3 pm $374,900

2205 Conquest Way 1 pm to 3 pm $290,000

PASADENA

21122

618 Laurel Dr Noon to 2 pm $450,000

8110 Bravo Ct 11 am to 1 pm $319,500

2269 Lake Dr 1 pm to 3 pm $369,900

SEVERN

21144

1416 Briarwood Pl 1 pm to 3 pm $525,000

1251 Old Camp Meade Rd 1 pm to 4 pm $399,000

7880 Jasons Landing Way Noon to 5 pm $459,990

7894 Jasons Landing Way Noon to 5 pm $476,990

7892 Jasons Landing Way Noon to 5 pm $492,990

7890 Jasons Landing Way Noon to 5 pm $503,990

7884 Jasons Landing Way Noon to 5 pm $510,990

SEVERNA PARK

21146

115 Idlewild Rd 1 pm to 3 pm $490,000

719 Pin Oak Rd 10 am to Noon $550,000

614 Cypresspointe Dr Noon to 2 pm $649,000

488 London Lane 11 am to 1 pm $789,000

816 Baltimore Annapolis Blvd 2 pm to 4 pm $625,000

TRACYS LANDING

20779

6428 Weems Ave 1:30 pm to 4:30 pm $650,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3621 30th St 11 am to 1 pm $424,900

6228 8th St 1 pm to 3 pm $265,000

5131 Breezy Point Rd 1 pm to 3 pm $390,000

8724 D St Noon to 2 pm $290,000

DUNKIRK

20754

450 Jewell Ct Noon to 3 pm $510,000

2250 Shields Dr Noon to 2 pm $559,900

LUSBY

20657

1316 Bucks Lane 1 pm to 3 pm $499,950

PORT REPUBLIC

20676

3810 Balsam Dr 2 pm to 4 pm $450,000

111 W Kanawha Dr 11 am to 1 pm $400,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

15602 Farmington Ct 2 pm to 4 pm $295,000

1219 Strausberg St 1 pm to 3 pm $445,000

BRANDYWINE

20613

3408 Golden Creek Ct 2 pm to 4 pm $479,900

BRYANS ROAD

20616

6909 Arbor Lane 1 pm to 4 pm $290,000

COBB ISLAND

20625

12396 Neale Sound Dr 1 pm to 4 pm $639,000

INDIAN HEAD

20640

5710 Cabinwood Ct 1 pm to 3 pm $434,900

LA PLATA

20646

1049 Wales Dr 1 pm to 3 pm $474,900

POMFRET

20675

9555 Hickory Acres Ct 2 pm to 4 pm $359,900

9405 James Ct 11 am to 1 pm $340,000

PORT TOBACCO

20677

6835 Graymar Lane 1 pm to 3 pm $549,900

WALDORF

20602

4408 Argyle Ave 11 am to 1 pm $359,900

20603

4194 Bluebird Dr 11 am to 3 pm $217,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2601 Mae Wade Ave Noon to 2 pm $524,900

5950 Norwood Pl E 3 pm to 5 pm $485,000

FREDERICK

21701

2604 Caulfield Ct Noon to 2 pm $272,000

11306 Daysville Rd 11 am to 2 pm $800,000

8039 Broken Reed Ct 1 pm to 3 pm $250,000

8828 Briarcliff Lane Noon to 3:30 pm $294,900

21702

2514 Carrington Way 1 pm to 3 pm $289,000

7404 Round Hill Rd 2 pm to 4 pm $395,000

21703

650 Tivoli Rd 1 pm to 3 pm $249,999

6182 Murray Ter Noon to 2 pm $269,900

106 Linden Ave 1 pm to 3 pm $255,000

5386 Stone Rd 2 pm to 5 pm $749,000

3706 Basford Rd 10 am to Noon $379,900

7295-D Coachlight Ct 1 pm to 3 pm $160,000

6327 Walcott Lane 1 pm to 3 pm $360,000

21704

6101 Quinn Orchard Rd 1 pm to 3 pm $384,000

9685 Royal Crest Cir Noon to 3 pm $454,500

IJAMSVILLE

21754

10261 Champions Ct 1 pm to 3 pm $549,900

10334 Old National Pike 1 pm to 3 pm $648,000

5825 Rochefort St 1 pm to 4 pm $375,000

3668 Ridgeview Rd 2 pm to 4 pm $398,000

5922 Etterbeek St #d 12:30 pm to 4:30 pm $309,990

MIDDLETOWN

21769

502 Stone Springs Lane 2 pm to 4 pm $315,000

5 N Pointe Cir 1 pm to 3 pm $489,000

MONROVIA

21770

4198 Windy Hill Dr 1 pm to 3 pm $469,900

MOUNT AIRY

21771

5604 Sierra Ct 10:30 am to 1 pm $719,000

3079 Ballesteras Ct 1 pm to 4 pm $775,500

12730 Knoll Rd 1 pm to 3 pm $625,000

NEW MARKET

21774

6610 Ladoga Lane 1 pm to 4 pm $354,900

301 E Wainscot Dr 1 pm to 3 pm $499,900

10571 Edwardian Lane #167 1 pm to 3 pm $384,900

11239 Country Club Rd 2 pm to 4 pm $489,900

URBANA

21704

3221 Stone Barn Noon to 2 pm $529,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

11837 Linden Chapel Rd 1 pm to 3 pm $950,000

5919 Trumpet Sound Ct #2 1 pm to 3 pm $525,000

6569 Autumn Wind Cir 1 pm to 3 pm $839,999

12559 Vincents Way 1 pm to 5 pm $899,990

6101 Rippling Tides Ter 1 pm to 3 pm $880,000

COLUMBIA

21044

5448 Ring Dove Lane #d-3-06 1 pm to 3 pm $325,000

7110 Long View Rd 1 pm to 3 pm $629,900

10234 Brighton Ridge Way #105 2 pm to 4 pm $395,000

7020 Golden Seeds Row 1 pm to 3 pm $750,000

7025 Garden Walk 1 pm to 3 pm $600,000

11759 Lone Tree Ct 1 pm to 3 pm $365,000

5535 Mystic Ct 1 pm to 3 pm $265,000

10809 Hunting Lane 1 pm to 3 pm $700,000

6424 Fairest Dream Lane 1 pm to 3 pm $650,000

10604 Glass Tumbler Path 1 pm to 3 pm $689,000

21045

9549 Angelina Cir 1 pm to 3 pm $524,900

6205 Black Cherry Cir 1 pm to 3 pm $449,900

9119 Carriage House Lane #10 1 pm to 4 pm $349,999

5728 Yellowrose Ct Noon to 2 pm $300,000

21046

9809 Rainleaf Ct 2 pm to 4 pm $349,999

9634 Green Moon Path 1 pm to 3 pm $469,900

COOKSVILLE

21723

14752 Carriage Mill Rd 1 pm to 3 pm $719,007

ELKRIDGE

21075

5906 Abrianna Way #a Noon to 3 pm $425,000

6130 Clements Lane 1 pm to 3 pm $618,000

7866 Butterfield Dr 11 am to 1 pm $357,000

6498 Sawgrass Ct 11 am to 1 pm $659,000

7380 Gardenview Dr 1 pm to 3 pm $685,000

7762 Coriander Pl 1 pm to 3 pm $409,900

7270 Darby Downs #m 1 pm to 3 pm $235,000

7072 Maiden Point Pl #165 1 pm to 3 pm $295,000

ELLICOTT CITY

21042

2904 Cypress Bay Ct 1 pm to 3 pm $619,900

13327 Ridgewood Dr 1 pm to 3 pm $1,385,000

10117 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $649,000

11073 Gaither Farm Rd 1 pm to 3 pm $1,150,000

3644 Joycin Ct #c Noon to 3 pm $325,000

4358 Columbia Rd 2 pm to 5 pm $569,900

10312 John Eager Ct 1 pm to 3 pm $629,000

4807 Manor Lane 1 pm to 3 pm $630,000

21043

4652 Huntley Dr 11 am to 1 pm $599,900

4705 Widdup Ct 2 pm to 4 pm $545,000

8801 Bosley Rd #307 1 pm to 3 pm $369,900

8007 Old Montgomery Rd Noon to 1 pm $550,000

8503 Dina Lane #24 1 pm to 3 pm $450,000

8531 Autumn Rust Rd 1 pm to 3 pm $614,900

8589 Falls Run Rd #c 1 pm to 3 pm $195,000

FULTON

20759

7905 Maple Lawn Blvd 1 pm to 3 pm $649,900

11639 Federal St 1 pm to 3 pm $949,900

11208 Chase St #1 Noon to 2 pm $389,900

7817 Tilghman St 11:30 am to 1:30 pm $629,000

GLENWOOD

21738

2824 Sagewood Dr 1 pm to 3 pm $850,000

3627 Broadleaf Ct 1 pm to 3 pm $1,495,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13607 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $985,000

13611 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $950,000

WOODSTOCK

21163

9727 Slalom Run Dr 1 pm to 3 pm $519,900

11110 Chambers Ct #e 11 am to 1 pm $312,000

10109 Davis Ave 1 pm to 3 pm $550,000

2133 Turnberry Way #13 1 pm to 3 pm $495,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $775,000

7405 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $3,495,000

10106 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,410,000

5708 Lone Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,425,000

4977 Battery Lane #1-410 1 pm to 3 pm $289,900

5507 Alta Vista Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

4700 N Chelsea Lane 2 pm to 4 pm $1,849,900

20815

7171 Woodmont Ave #301 1 pm to 4 pm $2,100,000

20816

6526 Walhonding Rd 1 pm to 3 pm $925,000

5815 Madaket Rd 1 pm to 4 pm $1,249,000

5114 Dalecarlia Dr 1 pm to 3 pm $1,195,000

5101 River Rd #904 1 pm to 2 pm $349,000

5614 Overlea Rd 2 pm to 4 pm $918,000

6320 Walhonding Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

4407 Boxwood Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

5910 Namakagan Rd 2 pm to 4 pm $1,849,000

20817

9914 Mayfield Dr 1 pm to 4 pm $875,000

8210 Thoreau Dr 2 pm to 4 pm $1,899,000

7515 Marbury Rd 2 pm to 4 pm $2,049,000

9940 Derbyshire Lane Noon to 2 pm $670,000

9208 Seven Locks Rd 2 pm to 4 pm $869,000

8903 Ridge Pl 2 pm to 5 pm $1,295,000

8023 Fenway Rd 1 pm to 3 pm $1,219,000

8111 River Rd #123 1 pm to 3 pm $1,799,000

6706 Loring Ct 1 pm to 3 pm $1,140,000

5816 Greentree Rd 1 pm to 3 pm $799,900

5623 Johnson Ave Noon to 2 pm $1,499,000

6925 Armat Dr 11 am to 2 pm $4,695,000

7704 Glenmore Spring Way 1 pm to 3 pm $825,000

9206 Fernwood Rd 1 pm to 4 pm $1,539,000

7508 Cayuga Ave 1:30 pm to 4:30 pm $1,990,000

7401 Westlake Ter #210 1 pm to 4 pm $199,000

6609 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

BOYDS

20841

14201 Brass Wheel Rd 1 pm to 4 pm $745,000

14412 Autumn Crest Rd 1 pm to 4 pm $659,500

14404 Harvest Moon Rd 1 pm to 4 pm $779,000

BROOKEVILLE

20833

2422 St George Way 3 pm to 5 pm $759,900

18729 Considine Dr Noon to 2 pm $520,000

BURTONSVILLE

20866

3850 Angelton Ct 1 pm to 3 pm $350,000

CHEVY CHASE

20815

4809 Grantham Ave 1 pm to 3 pm $1,449,000

6620 Hillandale Rd 2 pm to 4 pm $689,000

2619 East West Hwy 1 pm to 4 pm $650,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 3 pm to 5 pm $1,679,000

3927 Oliver St 2 pm to 4 pm $1,900,000

4909 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $3,450,000

3217 East West Hwy 2 pm to 4 pm $1,790,000

28 Grafton St 1 pm to 4 pm $2,249,900

4929 Chevy Chase Blvd 1 pm to 3 pm $999,500

3513 Leland St 2 pm to 4 pm $2,090,000

4210 Maple Ter 2 pm to 4 pm $1,699,000

CLARKSBURG

20871

11514 Elk Horn Dr 1 pm to 3 pm $494,900

23115 Peach Tree Rd 1 pm to 4 pm $579,000

22547 Phillips St #1601 Noon to 2 pm $369,990

22209 Trentworth Way 11 am to 1 pm $456,500

23230 Rainbow Arch Dr 1 pm to 4 pm $434,900

23817 Stringtown Rd 1 pm to 4 pm $380,000

23123 Robin Song Dr 1 pm to 3 pm $425,000

DAMASCUS

20872

9510 Main St 11 am to 2 pm $475,000

24320 Red Blaze Dr 1 pm to 3 pm $615,000

DARNESTOWN

20878

13532 Haddonfield Lane 2 pm to 4 pm $1,025,000

15312 Masonwood Dr 1 pm to 4 pm $1,450,000

13145 Scarlet Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

DERWOOD

20855

308 Picea View Ct 2 pm to 4 pm $699,000

GAITHERSBURG

20877

17405 Amity Dr 2 pm to 4 pm $480,000

452 Girard St #347 1:30 pm to 4:45 pm $161,900

638 Raven Ave 11:30 am to 4 pm $439,900

12 Benji Ct #135 1 pm to 4 pm $187,000

20878

105 Midsummer Dr 1 pm to 3 pm $738,000

31 Booth St #455 1:30 pm to 4:30 pm $379,483

404 Grand St 2 pm to 4 pm $549,000

9710 Fields Rd 2 pm to 4 pm $609,000

406 Tschiffely Square Rd 1:30 pm to 3 pm $1,200,000

13200 Darnestown Rd 1 pm to 3 pm $575,000

805 Gatestone St 1 pm to 3 pm $949,900

103 Thaxton St 1 pm to 4 pm $888,000

430 Tschiffely Square Rd 1 pm to 3 pm $749,999

609 Highland Ridge Ave 1 pm to 4 pm $559,999

347 Community Center Ave 1 pm to 4 pm $419,900

140 Chevy Chase St #304 11 am to 2 pm $485,000

310 High Gables Dr #303 1 pm to 4 pm $362,000

20879

8120 Crabapple Lane 1 pm to 3 pm $325,000

7912 Brethren Dr 2 pm to 4 pm $650,000

11138 Black Forest Way Noon to 2 pm $312,800

20882

21304 Birdie Lane 1 pm to 3 pm $899,900

21001 Delta Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

21129 Golf Estates Dr 1 pm to 3 pm $1,049,000

22600 Woodfield Rd 1 pm to 3 pm $499,900

9224 Clematis Ct 1 pm to 3 pm $649,999

GARRETT PARK

20896

11019 Kenilworth Ave 1 pm to 4 pm $1,775,000

GERMANTOWN

20874

13548 Ansel Ter 1 pm to 4 pm $414,900

18123 Coachmans Rd 1 pm to 4 pm $560,000

18904 Quiet Oak Lane 2 pm to 4 pm $359,000

19009 Warrior Brook Dr 1 pm to 4 pm $449,000

13101 Millhaven Pl #9-K 1 pm to 3 pm $235,000

12903 Barleycorn Ter 1 pm to 3 pm $545,000

19603 Galway Bay Cir #204 2 pm to 4 pm $174,900

13407 Whitechurch Cir 1 pm to 3 pm $269,900

13910 Carlson Farm Dr 1 pm to 4 pm $998,000

13580 Station St 1 pm to 3 pm $320,000

20876

20912 Tall Forest Dr 2 pm to 4 pm $629,000

12214 Canterfield Ter 1 pm to 3 pm $649,900

11401 Fruitwood Way #159 1 pm to 3 pm $234,900

19920 Stoney Point Way 1 pm to 3 pm $242,900

HYATTSVILLE

20781

4555 Longfellow St 2 pm to 4 pm $459,900

4551 Longfellow St 2 pm to 4 pm $464,900

20782

6000 36th Ave 1 pm to 4 pm $369,900

20784

6924 Randolph St 2 pm to 4 pm $335,000

KENSINGTON

20895

11005 Brandywine St 1 pm to 3 pm $839,000

2911 Mccomas Ave 2 pm to 4 pm $565,000

10600 St Paul St 2 pm to 4 pm $1,150,000

9701 Hill St 2 pm to 4 pm $999,500

LAYTONSVILLE

20882

22305 Bertie Farm Ct 1 pm to 4 pm $885,000

224 Barberry Lane 2 pm to 4 pm $999,990

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9931 Lake Landing Rd 1 pm to 4 pm $315,000

9551 Duffer Way 2 pm to 4 pm $404,900

19130 Roman Way 11:30 am to 4 pm $419,900

9513 Snyder Mill Ct 2 pm to 4 pm $439,000

9514 Duffer Way Noon to 2 pm $375,000

NORTH BETHESDA

20852

11800 Old Georgetown #1635 2 pm to 4 pm $435,000

11309 Commonwealth Dr #103 2 pm to 4 pm $480,000

6815 Tilden Lane Noon to 2 pm $764,900

5809 Nicholson Lane #1011 1 pm to 3 pm $550,000

6309 Windermere Cir 1 pm to 4 pm $1,160,000

10884 Symphony Park Dr 1 pm to 4 pm $1,225,000

5809 Nicholson Lane #ph 1510 1 pm to 4 pm $550,000

11402 Hounds Way 2 pm to 4 pm $1,199,900

NORTH POTOMAC

20878

14015 Crossland Lane 2 pm to 4 pm $1,199,900

14705 Botany Way 2 pm to 4 pm $750,000

9 Paramus Ct 1 pm to 4 pm $675,000

10920 Outpost Dr Noon to 2 pm $774,900

OLNEY

20832

3500 King William Dr 1 pm to 4 pm $649,900

17822 Shotley Bridge Pl 1 pm to 4 pm $424,900

17609 Georgia Ave 2 pm to 4 pm $575,000

18231 Wickham Rd 1 pm to 4 pm $869,000

6 Darnell Ct 1 pm to 3 pm $499,999

2644 Winter Morning Way 1 pm to 3 pm $1,199,990

POTOMAC

20854

10828 Hillbrooke Lane 1 pm to 4 pm $949,000

11901 Reynolds Ave 2 pm to 4 pm $769,000

10317 Holly Hill Place 1 pm to 4 pm $1,350,000

9129 Persimmon Tree Rd 1 pm to 4 pm $2,750,000

10668 Muirfield Dr 1 pm to 4 pm $540,000

12624 Tribunal Lane 1 pm to 3 pm $1,559,000

1315 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $890,000

1417 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $799,900

12904 Brushwood Ter 11 am to 3 pm $1,399,000

1407 Fallsmead Way 2 pm to 4 pm $793,000

11413 Patriot Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

7300 Brookstone Ct 1 pm to 3 pm $1,450,000

10307 Snowpine Way 1:30 pm to 4 pm $1,200,000

28 Sandalfoot Ct 2 pm to 4 pm $1,349,000

10920 Burbank Dr 1 pm to 3 pm $1,875,000

9311 Harrington Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

8302 Turnberry Ct 2 pm to 4 pm $985,000

9008 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $1,590,000

11217 River View Dr 2 pm to 4 pm $1,949,000

ROCKVILLE

20850

858 Ivy League Lane #3-14 1 pm to 4 pm $459,500

206 Rose Petal Way 2 pm to 4 pm $979,900

26 Blue Hosta Way 2 pm to 4 pm $595,000

1002 Elmcroft Blvd #x-403-R 1 pm to 4 pm $540,000

623 Blossom Dr 1 pm to 3 pm $675,000

9802 Juniper Hill Rd 2 pm to 4 pm $929,000

10133 Burton Glen Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

537 Redland Blvd 1 pm to 4 pm $645,000

20851

506 Dean Dr 1 pm to 4 pm $474,900

20852

4806 Randolph Rd 1 pm to 4 pm $384,444

10401 Grosvenor Pl #1615 1 pm to 4 pm $234,900

5750 Bou Ave #707 1 pm to 4 pm $518,000

1065 Grand Oak Way 1 pm to 4 pm $679,000

5802 Nicholson Lane #2-L02 1 pm to 3 pm $615,000

11108 Luxmanor Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

20853

12730 Veirs Mill Rd #14 (T-3 1 pm to 3 pm $290,000

4928 Baffin Bay Lane 2 pm to 4 pm $547,000

4605 Dabney Dr 1 pm to 3 pm $489,000

14608 Crossway Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

4005 Wild Grape Ct 1:30 pm to 3:30 pm $925,000

14635 Crossway Rd 1 pm to 3 pm $1,275,000

20854

11901 Enid Dr 2 pm to 4 pm $695,000

10602 Muirfield Dr 1 pm to 3 pm $559,900

20855

8071 Tribeca St 1 pm to 4 pm $750,000

5805 Coppelia Dr 1 pm to 3 pm $885,000

SANDY SPRING

20860

17610 Auburn Village Dr 2 pm to 4 pm $985,000

SILVER SPRING

20901

9214 Long Branch Pkwy 1 pm to 4 pm $429,000

9039 Sligo Creek Pkwy #503 1 pm to 3 pm $199,900

10310 Calumet Dr 2 pm to 4 pm $379,999

9708 Marshall Ave 1 pm to 3 pm $465,000

402 Hannes St 2 pm to 4 pm $379,000

20902

1807 Reedie Dr 1:30 pm to 4 pm $2,495

20904

12625 Billington Rd 1 pm to 3 pm $460,000

1519 Ivystone Ct Noon to 3 pm $364,500

12802 Big Horn Dr 11:30 am to 1:30 pm $599,900

20905

15420 Valencia St 2 pm to 4 pm $425,000

20906

2400 Ladymeade Dr 1 pm to 4 pm $399,000

14045 Breeze Hill Lane 1 pm to 4 pm $485,000

1453 Casino Cir 1:30 pm to 4 pm $398,900

20910

9015 3rd Ave Noon to 2 pm $649,900

8124 Hartford Ave 2 pm to 4 pm $469,000

622 Ellsworth Dr 1 pm to 3 pm $849,000

9515 Clement Rd 2 pm to 4 pm $679,000

9527 Ament St 2 pm to 4 pm $729,500

1922 Locust Grove Rd 2 pm to 4 pm $489,000

9601 Dewitt Dr #c1 1 pm to 3 pm $999,500

TAKOMA PARK

20912

519 Philadelphia Ave 2 pm to 4 pm $705,000

1206 Holton Lane 2 pm to 4 pm $570,000

7406 Cedar Ave 1 pm to 4 pm $799,900

607 Kennebec Ave 2 pm to 4 pm $645,000

6711 Conway Ave 1 pm to 3 pm $515,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4728 River Creek Ter 1 pm to 3 pm $635,000

4711 Powder Mill Rd 1 pm to 3 pm $349,900

BERWYN HEIGHTS

20740

5803 Seminole St Noon to 2 pm $314,900

BOWIE

20715

8517 Chestnut Ave 2 pm to 4 pm $370,000

8519 Chestnut Ave 1 pm to 4 pm $310,000

20716

2820 Nestor Ct 1 pm to 4 pm $255,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

616 Drum Ave 1 pm to 4 pm $215,000

CHEVERLY

20785

2306 59th Pl 1 pm to 3 pm $698,800

CLINTON

20735

6812 Simmons Lane 1 pm to 4 pm $449,900

115Noonerican Swing Pl 1 pm to 3 pm $434,999

9521 Hale Dr 2 pm to 4 pm $341,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

3109 Lakehurst Ave 1 pm to 3 pm $295,000

FAIRMOUNT HEIGHTS

20743

612 60th Pl 1 pm to 4 pm $2,500

FORT WASHINGTON

20744

13001 Clarion Rd 1 pm to 3 pm $324,900

300 Bonhill Dr 2:45 pm to 4:45 pm $365,750

809 Othman Dr 10 am to 1 pm $495,000

12500 Monterey Cir Noon to 2 pm $850,000

10201 Rolling Green Way 1 pm to 3 pm $429,900

GREENBELT

20770

6 Orange Ct 1 pm to 3 pm $385,000

1-F Northway 1 pm to 3 pm $209,500

48-A Ridge Rd 1 pm to 3 pm $162,900

MOUNT RAINIER

20712

3008 Bunker Hill Rd 2 pm to 4 pm $539,000

3706 Shepherd St 1 pm to 4 pm $365,000

OXON HILL

20745

835 Regents Sq 1 pm to 3 pm $565,000

RIVERDALE

20737

4706 Van Buren St 1 pm to 3 pm $525,000

6912 Ingraham St 2 pm to 4 pm $309,900

SUITLAND

20746

4134 Candy Apple Lane #5 Noon to 2 pm $235,000

TEMPLE HILLS

20748

4510 Keppler Pl 2 pm to 4 pm $395,000

2604 John A Thompson Rd Noon to 3 pm $349,900

UPPER MARLBORO

20772

9609 Woodyard Cir 1 pm to 4 pm $324,989

2500 Old Largo Rd 1 pm to 3 pm $850,000

10615 Melwood Chapel Lane 4 pm to 6 pm $469,900

14213 Rectory Lane 1 pm to 4 pm $329,900

3858 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $414,045

11512 Pegasus Ct 1 pm to 3 pm $925,000

20774

40 Cable Hollow Way #44-1 1 pm to 3 pm $189,900

11424 Abbottswood Ct #52-6 1 pm to 3 pm $175,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

23177 Ambrosia Lane 1 pm to 4 pm $247,900

LEXINGTON PARK

20653

20904 Olympia Ct 2 pm to 4 pm $298,000

45740 Island Rd Noon to 2 pm $285,000