Here’s a list of open houses taking place Sept. 21-22 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $949,000

549 Thimble Shoals Ct Noon to 3 pm $599,000

1999 Fairfax Rd 2 pm to 4 pm $470,000

807 Eastern Point Rd 1 pm to 2 pm $2,195

603 Admiral Dr #305 Noon to 2 pm $224,900

2646 Greenbriar Lane 1 pm to 3 pm $1,382,000

179 Duke Of Gloucester St 1 pm to 3 pm $1,450,000

1745 Point No Point Dr Noon to 3 pm $648,000

90 Conduit St 1 pm to 3 pm $1,150,000

1402 S Virginia St 1 pm to 3 pm $714,000

5 Constitution Sq 1 pm to 3 pm $690,000

141 West #402 11 am to 5 pm $772,400

907 Scupper Ct Noon to 12:30 pm $3,499

21403

2 Mizzen Ct 1 pm to 3 pm $328,900

508 Tulip Rd Noon to 2 pm $1,495,000

99 Quarter Landing Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

3320 Arundel On The Bay Rd 2 pm to 4 pm $459,000

3720 Ramsgate Dr 1 pm to 3 pm $2,400,000

21409

1927 Harwood Rd 1 pm to 3 pm $1,065,000

15 E Nap Lane 11 am to 1 pm $925,000

606 Baystone Ct 11 am to 1 pm $355,000

1636 Trawler Lane 2 pm to 4 pm $639,000

1235 Hilltop Dr 1:30 pm to 3 pm $365,000

ARNOLD

21012

1533 Briarcliff Rd Noon to 2 pm $850,000

97 Shadbush Way 11 am to 3 pm $599,990

415 Haskell Dr 11 am to 1:30 pm $364,900

1208 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $498,449

1210 Hickory Hill Cir 11 am to 3 pm $465,444

178 Dividing Ct 3 pm to 5 pm $879,000

120 Arnold Overlook Lane 1 pm to 4 pm $699,990

1407 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $674,990

CROFTON

21114

1904 Salford Ct 11 am to 1 pm $539,900

2548 Vineyard Lane 1 pm to 3 pm $314,950

CROWNSVILLE

21032

1103 Oak View Dr 1 pm to 3 pm $419,000

1357 Briarhill Lane 1 pm to 3 pm $1,050,000

517 Teak Rd 4 pm to 6 pm $829,900

447 Alder Trl 1 pm to 3 pm $465,000

1122 Oak View Dr 11 am to 1 pm $400,000

1505 Habersham Pl Noon to 2:30 pm $809,900

1414 Sir William Way 1 pm to 3 pm $1,250,000

DAVIDSONVILLE

21035

3441 Blandford Way 11 am to 1 pm $675,000

2726 Howard Grove Rd 1 pm to 3 pm $875,000

2002 Cortland Rd 1 pm to 3 pm $825,000

2519 Cheval Dr 1 pm to 4 pm $599,900

DEALE

20751

506 Deale Rd 11 am to 2 pm $999,999

6003 Parker Dr Noon to 2 pm $354,900

EDGEWATER

21037

221 Edgewater Dr 1 pm to 3 pm $1,875,000

15 Poplar Point Rd 11 am to 1 pm $782,500

681 Loch Haven Rd 10 am to 1:30 pm $699,990

48 Ridge Ave Noon to 2 pm $438,900

1620 Hilltop Rd 11 am to 1 pm $274,000

324 Bright Light Ct 1 pm to 4 pm $424,990

1409 Triton Ct 11 am to 2 pm $611,000

GAMBRILLS

21054

504 Rand Ave Noon to 4 pm $679,000

1509 Sirani Lane Noon to 4 pm $713,900

301 Bonheur Ave Noon to 4 pm $689,000

1501 Sirani Lane E Noon to 4 pm $729,900

1507 Sirani Lane Noon to 4 pm $689,900

1505 Sirani Lane Noon to 4 pm $715,900

299 Bonheur Ave Noon to 4 pm $989,900

317 Bonheur Ave Noon to 4 pm $804,900

1504 Sirani Lane Noon to 4 pm $699,900

1506 Beaux Lane Noon to 4 pm $869,900

1615 Sirani Lane Noon to 4 pm $719,900

2415 Arapaho Way 11 am to 1 pm $649,900

2441 Ogden Sq 1 pm to 3 pm $425,000

928 Densmore Bay Ct 11 am to 1 pm $685,000

GLEN BURNIE

21060

811 Barbara Ct 11 am to 1 pm $227,500

7585 Holly Ridge Dr 1 pm to 4 pm $545,000

7172 Hummingbird Dr 11 am to 1 pm $325,000

720 Hidden Oak Lane 2 pm to 4 pm $355,000

0 Gunther Pl #homesite 20 Noon to 5 pm $322,201

0 Gunther Pl #homesite 24 Noon to 5 pm $322,181

7602 E Howard Rd 11 am to 1 pm $380,000

7715-A Overhill Rd 1 pm to 3 pm $349,900

7370 Mockingbird Cir 2 pm to 4 pm $349,000

7364 Mockingbird Cir 2 pm to 4 pm $360,000

21061

314 Alexis Dr 10 am to Noon $310,000

544 Dahlgreen Rd 1 pm to 3 pm $209,900

554 Dahlgreen Rd 11 am to 1 pm $219,900

413 Hardmoore Ct Noon to 2 pm $175,000

HANOVER

21076

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7613 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

7210 Banwell Ct 1 pm to 2 pm $2,895

7256 Dorchester Woods Lane Noon to 2 pm $399,900

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

7724 Cresap Lane #98 11:30 am to 5:30 pm $457,647

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 5:30 pm $384,990

7728 Cresap Lane #97 11:30 am to 5:30 pm $500,902

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

2718 Wessex Cir #31 11:30 am to 5:30 pm $417,870

7660 Elmcrest Rd 11 am to 12:30 pm $442,500

7524 Thicket Run 1 pm to 3 pm $409,900

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2909 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2917 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $399,990

3104 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $428,200

3108 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $406,840

3106 Laurel Hill Rd 1 pm to 4 pm $407,725

2914 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $409,990

2916 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $408,990

2918 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $431,990

2912 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $431,990

LAUREL

20707

7659 E Arbory Ct #274 11 am to 2 pm $215,000

14518 Parkgate Dr 1:30 pm to 4 pm $674,900

7310 Breckenridge St 11 am to 1 pm $359,900

13551 Belle Chasse Blvd #311 1 pm to 3 pm $275,000

13912 Shannon Ave 1 pm to 3 pm $419,000

20723

7576 Kindler Overlook Dr 1 pm to 3 pm $800,000

9188 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $569,990

9192 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $589,990

9184 River Hill Rd 1 pm to 4 pm $587,395

10285 Stansfield Rd Noon to 2 pm $534,900

9120 Knox Ct 2 pm to 4 pm $499,990

20724

433 Old Line Ave 1 pm to 3 pm $324,999

LINTHICUM

21090

463 Susan Ct 11 am to 1 pm $275,000

MILLERSVILLE

21108

905 Misty Manor Lane 1 pm to 3 pm $949,900

104 Barbaro Ct Noon to 4 pm $659,900

538 Point Field Dr 11 am to 1 pm $1,025,000

458 Old Orchard Cir Noon to 2 pm $749,000

1603 Misty Manor Way 1 pm to 3 pm $799,900

230 Keith Ct 11 am to 1 pm $250,000

ODENTON

21113

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

2610 Chancellor Ct 1 pm to 3 pm $295,000

1549 Brakeman Ct Noon to 5 pm $429,512

1672 Signalman Ct Noon to 5 pm $435,232

1674 Signalman Ct Noon to 5 pm $389,548

1680 Signalman Ct Noon to 5 pm $392,617

1309 Patuxent Woods Dr Noon to 3 pm $539,490

2561 Vireo Ct Noon to 3 pm $389,000

1203 Gregory Ct Noon to 2 pm $614,900

2011 Thornbrook Way 1 pm to 4 pm $374,990

1914 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $397,990

1906 Tuckahoe Ct 1 pm to 4 pm $389,990

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

PASADENA

21122

605 Clear Blue Lane Noon to 4 pm $398,990

7532 Rock Creek Way Noon to 2 pm $599,900

112-A Hastings Lane 11 am to 1 pm $575,000

845 E Pasadena Rd 11 am to 1 pm $339,900

612 Pine Dr 10 am to Noon $375,000

593 Riverside Dr Noon to 2 pm $429,000

7952 Meridian Dr 11 am to 3 pm $574,990

358 Hickory Nut Ct 11 am to 1 pm $258,000

RIVA

21140

3064 Centre Rd Noon to 3 pm $335,000

SEVERN

21144

1103 Chevron Rd Noon to 4 pm $695,990

1012 Morgan Station Dr 11 am to 1 pm $455,000

7812 Wildflower Dr 1 pm to 3 pm $459,990

923 Windflower Lane 1 pm to 3 pm $449,990

7809 Bastille Rd 11 am to 1 pm $344,000

1924 Beckman Ter 1 pm to 3 pm $345,000

1153 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $369,990

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

SEVERNA PARK

21146

389 South Dr Noon to 2 pm $1,350,000

2 Westerly Way Noon to 2 pm $699,900

719 Pin Oak Rd 11 am to 12:30 pm $550,000

705 Dividing Rd 12:30 pm to 2:30 pm $2,298,755

625 Kensington Ave 11 am to 1 pm $484,900

53 Arundel Beach Rd Noon to 3 pm $499,900

528 Lakeview Cir 1 pm to 3 pm $664,000

561 Highbank Rd Noon to 2 pm $699,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2802 Glasgow Way 11 am to 2 pm $339,900

5131 Breezy Point Rd 11 am to 2 pm $390,000

8545 E St 11 am to 1 pm $245,000

7790 Dentzell Ct 2 pm to 4 pm $444,900

3101 S Blue Heron Dr 11 am to 2 pm $850,000

DOWELL

20629

965 Curtis Rd 11 am to 2 pm $689,879

610 Ruxton Rd #52 Noon to 2 pm $310,000

HUNTINGTOWN

20639

2834 Queensberry Dr 11:30 am to 2 pm $439,000

1525 Abbey Lane 10 am to Noon $419,990

3054 Blacksmith Lane Noon to 3 pm $620,000

3531 Deep Landing Rd 1 pm to 4 pm $659,900

981 Bowie Shop Rd 1 pm to 3 pm $520,000

LUSBY

20657

11779 Big Bear Lane 11 am to 2 pm $169,900

12976 Ship Ct Noon to 3 pm $775,000

12925 Ottawa Dr 11 am to 1 pm $245,000

3187 Calvert Blvd 1 pm to 3 pm $549,500

NORTH BEACH

20714

836 Bay Front Ave Noon to 2 pm $599,900

PORT REPUBLIC

20676

3810 Balsam Dr 1 pm to 3 pm $425,000

2546 Aster Rd 2 pm to 4 pm $274,997

PRINCE FREDERICK

20678

5825 Hallowing Point Rd 1 pm to 3 pm $449,900

400 Adelina Rd 11 am to 1 pm $569,900

ST. LEONARD

20685

6395 Long Beach Dr 3 pm to 6 pm $249,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

12304 Plantation Dr Noon to 5 pm $649,900

7409 Four Gardens Rd 11 am to 1 pm $345,000

BRYANS ROAD

20616

7061 Heather Dr 1 pm to 4 pm $349,900

2711 Coppersmith Pl 10 am to 4 pm $315,000

HUGHESVILLE

20637

7430 Serenity Dr Noon to 2 pm $379,900

LA PLATA

20646

6870 Hawkins Gate Rd 1 pm to 3 pm $449,999

9628 Kline Dr 1 pm to 3 pm $374,999

105 Huckleberry Dr 2 pm to 4 pm $274,900

1004 Maiden Grass Dr 11 am to 2 pm $499,000

NEWBURG

20664

9411 Fendall Lane Noon to 3 pm $375,000

PORT TOBACCO

20677

8668 Locust Grove Dr 1 pm to 3 pm $539,900

6835 Graymar Lane 1 pm to 3 pm $499,900

WALDORF

20601

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $304,490

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $478,455

2129 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $442,195

2137 Shetland Dr 1 pm to 4 pm $448,990

2094 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $509,990

2097 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $458,490

2304 Ironwood Dr 11 am to 1 pm $334,900

20602

4408 Argyle Ave Noon to 2 pm $359,900

1101 Clinton Ct Noon to 3 pm $324,900

4777 Monterey Ct 11 am to 3 pm $395,000

20603

2926 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $341,645

2280 Duncan Lane 11 am to 6 pm $519,790

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

WHITE PLAINS

20695

11287 Rippling River Ct 1 pm to 4 pm $434,990

5583 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $450,363

5579 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $473,203

4093 Sunridge Lane 1 pm to 3:30 pm $479,950

7605 Chesham Ct 1 pm to 3 pm $459,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1220 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $324,990

1214 Pennington Dr 11 am to 3 pm $380,556

1316 Pennington Dr 11 am to 1 pm $387,500

1317 Scheer St Noon to 2 pm $325,000

EMMITSBURG

21727

2004 Academy Ct 1 pm to 4 pm $257,900

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $344,999

FREDERICK

21701

1101 Holden Road #105 1 pm to 4 pm $412,900

922 Lindley Road #86 1 pm to 4 pm $454,940

8271 Waterside Ct 10 am to Noon $269,900

12 W 14th St Noon to 3 pm $389,000

9409 Bridgewater Ct W Noon to 2 pm $399,900

21702

607 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $434,552

608 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $381,800

609 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $375,244

1310 Sandoval Ct 11 am to 6 pm $372,367

1313 Marsalis Pl 11 am to 6 pm $272,800

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $326,800

1306 Sandoval 11 am to 6 pm $317,058

7113 Poole Jones Rd 2 pm to 4 pm $439,000

9000 Mountainberry Ct 1 pm to 4 pm $490,000

21703

5117 Ironsides Dr 1 pm to 4 pm $373,230

5803 Whitfield Ct 2 pm to 4 pm $170,000

5918 Leben Dr 1 pm to 3 pm $309,900

5160 Maitland Ter Noon to 2 pm $525,000

5492 Prince William Ct 1 pm to 3 pm $259,900

3706 Basford Rd 10 am to Noon $379,900

21704

9111 Brien Pl 1 pm to 3 pm $564,900

9208 Landon House Way 3 pm to 5 pm $284,900

5500 Hawk Ridge Rd 11 am to 6 pm $467,990

5650 Owl St 11 am to 6 pm $399,990

9685 Royal Crest Cir 11 am to 1 pm $454,500

5476 Tallyn Ridge Dr 11 am to 6 pm $522,190

5478 Tallyn Ridge Dr 11 am to 6 pm $503,710

9010 Harris St Noon to 2 pm $499,900

3006 Thurston Rd 3 pm to 5 pm $390,000

9128 Bowling Green Dr Noon to 2 pm $630,000

3608 Spring Hollow Lane 11 am to 1 pm $315,000

Tallyn Hunt Place- Springdale 11 am to 5 pm $309,990

5820 Shepherd Dr 1 pm to 3 pm $459,000

IJAMSVILLE

21754

11106 Innsbrook Way 1 pm to 4 pm $599,000

JEFFERSON

21755

3913 Southview Ct 10:30 am to 12:30 pm $427,900

4690 Newington Rd Noon to 2 pm $369,900

4340 Jefferson Pike 1 pm to 5 pm $724,000

MIDDLETOWN

21769

305 Broad St 2:30 pm to 4:30 pm $434,900

7128 Limestone Lane Noon to 2 pm $324,900

MONROVIA

21770

3902 Maurice Ct 1 pm to 3 pm $525,000

3913 Chaucer Ct Noon to 2 pm $419,900

MOUNT AIRY

21771

924 Merridale Blvd Noon to 2 pm $249,900

5690 Ridge Rd 10 am to 3 pm $369,400

NEW MARKET

21774

9931 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $517,860

6801 Pax Ct 11 am to 6 pm $609,990

9927 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $466,960

9914 Arapahoe Ct 11 am to 6 pm $475,970

9689 Amelia Court 1 pm to 3 pm $599,900

6637 Commodore Ct 1 pm to 3 pm $294,900

THURMONT

21788

12620 Catoctin Furnace Rd 10:15 am to 11:15 am $1,000

13712 Pryor Rd 1 pm to 3 pm $625,000

URBANA

21704

3337 Stone Barn Dr 1 pm to 4 pm $449,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

11807 Wollingford Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

6211 Dara Way 1 pm to 3 pm $974,990

COLUMBIA

21044

5388 Eliots Oak Rd 1 pm to 3 pm $300,000

21045

6013 Majors Lane #1 1 pm to 3 pm $134,500

5725 Sweetwind Pl Noon to 2 pm $290,000

8991 Sidelong Pl 11 am to 1 pm $350,000

ELKRIDGE

21075

5906 Abrianna Way #a Noon to 3 pm $425,000

6518 Vert Dr 2 pm to 4 pm $130,000

8892 Purple Iris Lane #3 Noon to 2 pm $408,900

5985 Rowanberry Dr #10c 1 pm to 2:15 pm $234,900

ELLICOTT CITY

21042

12252 Yearling Ct 1 pm to 3 pm $749,900

3712 Park Overlook Ct 1 pm to 3 pm $850,000

11033 Hunters View Rd 1 pm to 3 pm $995,000

11200 Independence Way 1 pm to 3 pm $1,125,000

4807 Manor Lane 1 pm to 3 pm $630,000

21043

3031 Hockley Mill Dr 1 pm to 3 pm $461,900

3151 Sonia Trl 1 pm to 3 pm $299,900

8566 Coltrane Ct #25 2:30 pm to 4:30 pm $579,900

8531 Autumn Rust Rd 11 am to 1 pm $614,900

2878 Burrows Lane 1 pm to 3 pm $779,900

FULTON

20759

7662 Maple Lawn Blvd #25 1 pm to 3 pm $405,000

7583 Morris St 11 am to 1 pm $639,990

GLENWOOD

21738

2650 Mckendree Rd 1 pm to 3 pm $640,000

JESSUP

20794

8721 Smithfield Pl 2 pm to 4 pm $460,000

WOODBINE

21797

15495 Carrs Mill Rd SW 1 pm to 3 pm $750,000

1163 Breiten Ct 1 pm to 3 pm $925,000

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5824 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $899,000

10114 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,398,000

432 Barlow Pl #cameron Lot 59 1 pm to 4 pm $1,493,633

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,166,662

10106 Dickens Ave 1 pm to 3 pm $1,410,000

5708 Lone Oak Dr 1 pm to 3 pm $1,425,000

18 Dudley Ct 2 pm to 4 pm $364,950

20816

4928 Sentinel Dr #1-406 1 pm to 3:30 pm $685,000

5301 Westbard Cir #221 2 pm to 5 pm $2,695

5001 Sentinel Dr #17 2 pm to 4 pm $292,500

20817

10275 Arizona Cir #6 1 pm to 4 pm $586,000

6925 Armat Dr 1 pm to 4 pm $4,695,000

105 Heath Pl #daniel Lot 215 1 pm to 4 pm $1,099,725

6602 Eames Way #daniel 1 pm to 4 pm $1,169,727

6604 Eames Way #calvin Homesite #96 1 pm to 4 pm $996,688

9940 Derbyshire Lane 1 pm to 3 pm $649,900

BOYDS

20841

12902 Ethel Rose Way 1 pm to 3 pm $400,000

23711 Slidell Rd 1 pm to 3 pm $499,900

BRINKLOW

20862

513 Tanbark Ct 11 am to 1 pm $999,500

CHEVY CHASE

20815

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,550,000

3691 Chevy Chase Lake Dr #lot 19 Stanford 1 pm to 4 pm $1,549,701

3739 Chevy Chase Lake Dr #lot 7 Bradley Ii 1 pm to 4 pm $1,648,880

2619 East West Hwy 11:30 am to 1:30 pm $650,000

CLARKSBURG

20871

12609 Granite Rock Rd Noon to 3 pm $593,900

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

13013 Martz St #29 11:30 am to 5:30 pm $444,628

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $356,660

23518 Overlook Park 11:30 am to 5:30 pm $411,874

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $442,312

23524 Overlook Park Dr #101 11:30 am to 5:30 pm $339,990

23524 Overlook Park Dr #201 11:30 am to 5:30 pm $374,990

21889 Woodcock Way Noon to 4 pm $470,000

21911 Fulmer Ave Noon to 4 pm $730,000

23137 Timber Creek Lane 2 am to 6 am $619,000

DAMASCUS

20872

25213 Chimney House Ct 2 pm to 5 pm $469,000

GAITHERSBURG

20878

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

521 Hendrix Ave 1 pm to 3 pm $899,900

715 Crown Park Ave 2 pm to 4 pm $819,000

12121 Mc Donald Chapel Dr 2 pm to 4 pm $669,900

303 Beckwith St 1 pm to 4 pm $950,000

250 Decoverly Dr #12602 11:30 am to 5:30 pm $554,149

250 Decoverly Dr #1020 11:30 am to 5:30 pm $682,421

250 Decoverly Dr #2050 11:30 am to 5:30 pm $569,005

250 Decoverly Dr #100 11:30 am to 5:30 pm $612,248

250 Decoverly Dr #104 11:30 am to 5:30 pm $567,716

20882

26201 Long Corner Rd Noon to 2 pm $649,000

34 Goshen Ct 1 pm to 3 pm $555,000

GERMANTOWN

20874

13070 Wallich Way 1 pm to 4 pm $529,900

13072 Wallich Way 1 pm to 4 pm $489,900

13074 Wallich Way 1 pm to 4 pm $514,900

13080 Wallich Way 1 pm to 4 pm $549,900

13054 Wallich Way 1 pm to 4 pm $464,900

12228 Stoney Bottom Rd 1 pm to 3 pm $450,000

13407 Whitechurch Cir Noon to 2 pm $269,900

13517 Wisteria Dr Noon to 3 pm $439,900

20309 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $489,990

20307 Century Blvd #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

12810 Cloverleaf Center Dr #151 11:30 am to 5:30 pm $415,475

20396 Stol Run #0 11:30 am to 5:30 pm $440,394

12812 Cloverleaf Center Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $416,183

13101 Millhaven Pl #9-K 1 pm to 3 pm $235,000

20876

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

12214 Emerald Way 1 pm to 4 pm $439,900

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

HYATTSVILLE

20782

4312 E West Hwy 1 pm to 4 pm $419,900

5604 Burgess Dr Noon to 2 pm $370,494

KENSINGTON

20895

3008 Plyers Mill Rd 2 pm to 4 pm $499,000

3115 Jennings Rd 2 pm to 4 pm $490,000

5117 White Flint Dr 1 pm to 3 pm $739,900

4012 Spruell Dr 1 pm to 4 pm $750,000

LAYTONSVILLE

20882

21746 Mobley Farm Dr Noon to 5 pm $849,000

NORTH POTOMAC

20878

5 Rolling Green Ct 3 pm to 4 pm $739,000

POTOMAC

20854

12904 Brushwood Ter 2 pm to 4 pm $1,299,900

ROCKVILLE

20850

9501 Mary Knoll Dr 11 am to 1 pm $1,199,000

904 Crestfield Dr Noon to 2 pm $579,900

4 Harvard Ct 1 pm to 3 pm $619,900

205 Garden View Way 2 pm to 5 pm $579,000

20851

2002 Gainsboro Rd 2 pm to 4 pm $398,000

20853

15305 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $614,900

5017 Baffin Bay Lane 1 pm to 3 pm $529,900

20855

17820 Vinyard Lane 1 pm to 4 pm $530,000

SILVER SPRING

20901

9708 Marshall Ave 2 pm to 4 pm $465,000

521 Gilmoure Dr Noon to 2 pm $345,000

413 Torrington Pl 1 pm to 3 pm $450,000

20902

1703 Sanford Rd 1 pm to 3 pm $525,000

3903 Lantern Dr 1 pm to 3 pm $459,000

48 Pennydog Ct #105 2:30 pm to 4:30 pm $279,900

20906

1117 Autumn Brook Ave 11 am to 2 pm $769,900

14219 Catamount Ct 2 am to 4 pm $339,900

15000 Pennfield Cir #404 1 pm to 4 pm $450,000

12602 Connecticut Ave 1 pm to 4 pm $419,000

12402 Barbara Rd 1 pm to 4 pm $398,000

1453 Casino Cir 1:30 pm to 4 pm $398,900

14246 Long Green Dr 11 am to 1 pm $1,900

20910

2941 Wilton Ave 11 am to 4 pm $865,000

8106 Bonaire Ct Noon to 2 pm $489,900

10108 Meadowneck Ct 1 pm to 3 pm $650,000

2317 Peggy Lane 2 pm to 4 pm $674,900

TAKOMA PARK

20912

7611 Maple Ave #202 1 pm to 3 pm $199,999

514 Philadelphia Ave 1 pm to 4 pm $699,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

4711 Powder Mill Rd 1 pm to 3 pm $349,900

11368 Cherry Hill Rd #204 Noon to 2 pm $139,000

BERWYN HEIGHTS

20740

8416 58th Ave Noon to 2 pm $465,000

BOWIE

20715

2902 Belair Dr 1 pm to 3 pm $357,000

12402 Keynote Lane Noon to 2:30 pm $289,900

12706 Buckingham Dr 1 pm to 3 pm $350,000

4512 Oakview Lane 10 am to 1 pm $374,900

12513 Rambling Lane 12:30 pm to 2:30 pm $398,000

20720

11906 Webb Ct 11 am to 2 pm $399,990

20721

12108 Kings Arrow St Noon to 2 pm $399,900

14205 Derby Ridge Rd Noon to 2 pm $839,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

1010 Highview Dr 10 am to Noon $289,899

6122 Walbridge Noon to 2 pm $335,000

802 Queensdale Ct 1 pm to 3 pm $249,000

CLINTON

20735

4909 Mary Beth Blvd 1 pm to 4 pm $669,990

FORT WASHINGTON

20744

9109 Friar Rd Noon to 3 pm $449,900

3902 Oaklawn Rd 1 pm to 3 pm $349,990

1402 Windjammer Ct 1:30 pm to 4 pm $515,000

2504 Washington Overlook Dr Noon to 3 pm $689,990

11704 Red Hill Ct 11 am to 4 pm $569,990

11501 Neon Rd 11 am to 4 pm $699,990

GLENN DALE

20769

11405 Prospect Ct 2 pm to 4 pm $572,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $303,490

425 Garrett A Morgan Blvd 1 pm to 3 pm $285,000

OXON HILL

20745

723 River Mist Dr #181 Noon to 2 pm $609,000

5203 Deal Dr 1 pm to 3 pm $232,900

RIVERDALE

20737

4903 Nicholson St Noon to 3 pm $249,500

UPPER MARLBORO

20772

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $479,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

3860 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,575

13007 Barnwell Pl Noon to 2 pm $298,999

8904 Fairhaven Ave Noon to 2 pm $230,000

14409 St Thomas Church Noon to 3 pm $289,999

9050 Trumps Hill Rd 11 am to 2 pm $695,000

12316 Putters Ct Noon to 2 pm $590,000

20774

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $326,990

734 Bleak Hill Pl 10 am to 1 pm $725,000

704 Pritchard Lane 1 pm to 3 pm $309,900

11420 Honeysuckle Ct #8-2 11 am to 2 pm $229,900

2419 Newmoor Way 2 pm to 5 pm $430,000

15409 Ravenglass Lane Noon to 4 pm $630,000

ST. MARY'S COUNTY

AVENUE

20609

39276 Hodges Rd 11 am to 2 pm $1,095,000

CALIFORNIA

20619

23419 Thuja Lane 11 am to 6 pm $296,415

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

GREAT MILLS

20634

21719 Harrison St 1 pm to 3 pm $319,900

LEXINGTON PARK

20653

20987 Freedom Run Dr Noon to 2 pm $332,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

11 Compromise St 11 am to 1 pm $1,775,000

17 South St Noon to 3 pm $1,200,000

847 Woodmont Rd 1 pm to 3 pm $467,000

502-A Epping Forest Rd 1 pm to 3 pm $850,000

1756 Ebling Trl Noon to 2 pm $699,000

91 Market St Noon to 2 pm $978,000

1841 Kimberwicke Pl Noon to 1 pm $639,000

1984 Marconi Cir 3 pm to 3:30 pm $339,900

914 Shipmaster Ct 1 pm to 3 pm $350,000

30 Maryland Ave 2 pm to 4 pm $1,795,000

76 Conduit St Noon to 2 pm $1,299,000

210 Spring Race Ct 1 pm to 3 pm $600,000

2951 Winters Chase Way 11:30 am to 1:30 pm $414,900

818 Coachway 11 am to 1 pm $1,700,000

908 Scupper Ct 1 pm to 3 pm $789,000

2654 Shadow Cv Noon to 2 pm $449,900

21403

18 Windwhisper Lane 1 pm to 3 pm $479,000

149 E Bay View Dr Noon to 2 pm $750,000

1243 Stillwoods Way 1 pm to 3 pm $710,000

1117 Lake Heron Dr #1b 11 am to 1 pm $264,000

2203 E Chesapeake Harbour Dr 1 pm to 3 pm $1,450,000

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,500,000

89 Farragut Rd 2 pm to 4 pm $735,000

25 Hull Ave 2 pm to 4 pm $1,589,000

1121 Lake Heron Dr #3b 11 am to 1 pm $309,900

8 President Point Dr #a2b2 1 pm to 3 pm $799,900

21409

689 Red Cedar Road 10 am to 1 pm $1,189,000

519 Deep Creek Vw Noon to 2 pm $444,755

613 Yorktown Manor Ct 1 pm to 3 pm $552,000

1756 Meadow Hill Dr Noon to 2 pm $775,000

2128 Bay Front Ter Noon to 2 pm $1,250,000

1769 Meadow Hill Dr 1 pm to 3 pm $749,000

1059 Sun Valley Dr Noon to 2 pm $419,900

ARNOLD

21012

862 Doris Dr 11 am to 2 pm $985,000

314 Ternwing Dr 1 pm to 3 pm $340,000

654 Mallard Ct 1 pm to 3 pm $765,000

CROFTON

21114

2517 Dog Leg Ct 1 pm to 4 pm $325,000

1866 Cabrini Ct 1 pm to 3 pm $509,999

2456 Medford Ct 1 pm to 3 pm $245,000

CURTIS BAY

21226

404 Carvel Beach Rd 1 pm to 3 pm $925,000

DAVIDSONVILLE

21035

1009 Howard Grove Ct 1 pm to 3 pm $815,000

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd Noon to 2 pm $999,000

EDGEWATER

21037

3279 Mulberry St 10 am to Noon $615,000

857 Selby Blvd 11 am to 1 pm $259,500

3430 Red Admiral Ct Noon to 2 pm $865,000

3505 Maclefish Lane Noon to 2 pm $985,000

3309 Old Point Rd 11 am to 2 pm $2,225,000

405 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

GAMBRILLS

21054

1045 Red Clover Rd 1 pm to 3 pm $589,900

1444 Defense Hwy 1 pm to 3 pm $433,700

925 Waugh Chapel Rd 1 pm to 3 pm $370,000

GLEN BURNIE

21060

331 Kahler Way 1 pm to 3 pm $406,000

8118 Mill Fall Ct 1 pm to 3 pm $350,000

1021 Upton Rd 1 pm to 3 pm $249,900

959 Indigo Bunting Lane 2 pm to 4 pm $369,990

211 Saltgrass Dr Noon to 2 pm $464,500

21061

315 Mackintosh Dr Noon to 2 pm $377,000

136 Foxtail Ct 1 pm to 3 pm $380,000

236 Mackintosh Dr Noon to 2 pm $354,900

224 Highlander Dr 1 pm to 4 pm $314,900

1002 Nicholas Way 1 pm to 3 pm $339,000

HANOVER

21076

6166 Fairbourne Ct 1 pm to 3 pm $410,000

6223 Sweet Gum Lane 1 pm to 3 pm $695,000

1730 Maco Dr Noon to 3 pm $719,900

2228 Hollowoak Dr 1 pm to 3 pm $610,900

6159 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $499,000

Lot 7 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $597,400

6164 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $657,400

6102 Hanover Rd 1 pm to 3 pm $349,000

Lot 1 Phelps Lane 1 pm to 3 pm $519,900

LAUREL

20707

13126 Winding Trail Rd 2 pm to 4 pm $355,000

15511 Clayburn Dr 1 pm to 3 pm $479,900

20723

9616 Dapper Town Row 1 pm to 3 pm $609,000

10828 Rockland Dr Noon to 2 pm $935,000

10685 Stansfield Rd 1 pm to 3 pm $579,000

9915 Balsam Way 1 pm to 3 pm $749,900

8611 Far Fields Way 1 pm to 4 pm $669,000

9309 Whiskey Bottom Rd 1 pm to 3 pm $849,000

9236 Whiskey Bottom Rd 1 pm to 3 pm $540,000

LINTHICUM

21090

501 Heath Ave 1 pm to 3:30 pm $335,000

LOTHIAN

20711

610 Traveller Ct 11 am to 1 pm $689,000

618 Traveller Ct 1 pm to 4 pm $869,000

MILLERSVILLE

21108

768 Oak Stump Dr Noon to 2 pm $565,000

ODENTON

21113

1889 Scaffold Way 1 pm to 3:30 pm $415,000

3074 Woodchuck Way 1 pm to 4 pm $419,900

2488 Warm Spring Way Noon to 2 pm $315,000

832 Patuxent Run Cir 1 pm to 3 pm $379,000

PASADENA

21122

1069 Locust Dr Noon to 3 pm $839,900

1453 Whites Cove Ct Noon to 2 pm $449,000

8940 Sahalee Ct 10 am to Noon $824,900

234 Meadow Rd 1 pm to 3 pm $295,000

7849 Kings Bench Pl Noon to 3 pm $330,000

7841 Tick Neck Rd Noon to 2 pm $599,900

SEVERN

21144

8109 Quarterfield Farms Dr 1 pm to 4 pm $525,000

558 Eason Dr 1 pm to 3 pm $465,000

1722 Severn Rd Noon to 2 pm $369,000

1829 Watch House Cir S 2 pm to 5 pm $260,000

8410 Terry Lee Way 1 pm to 3 pm $699,900

SEVERNA PARK

21146

630 Old County Rd Noon to 2 pm $599,900

69 Simmons Lane Noon to 2 pm $890,000

9 Riverview Rd 2 pm to 5 pm $2,350,000

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

1273 Steamboat Rd Noon to 3 pm $344,979

TRACYS LANDING

20779

451 Fairhaven Rd Noon to 2 pm $659,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

4016 14th St Noon to 2 pm $875,000

DUNKIRK

20754

12046 Palisades Dr Noon to 2 pm $795,900

2810 Chesapeake Beach Rd W 11 am to 3 pm $494,500

LUSBY

20657

920 Chart Ct 1 pm to 4 pm $569,900

NORTH BEACH

20714

9131 Atlantic Ave 1 pm to 3 pm $780,000

SOLOMONS

20688

500 Swaggers Point Rd 1 pm to 4 pm $995,000

13480 Stowaway Ct Noon to 2 pm $257,500

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14851 W Auburn Rd 1 pm to 4 pm $579,900

18205 Merino Dr 11 am to 2 pm $399,900

BRANDYWINE

20613

15412 Letcher Rd 1 pm to 4 pm $425,000

14505 Owings Ave 1 pm to 3 pm $599,900

LA PLATA

20646

7445 Robin Rd 1 pm to 3 pm $260,000

910 Hickory Cir Noon to 3 pm $275,000

MECHANICSVILLE

20659

41075 Oakville Rd Noon to 2 pm $280,000

NEWBURG

20664

9560 Belvidere Dr 10 am to 1 pm $289,900

10887 Lloyd Point Rd 2 pm to 4 pm $499,900

POMFRET

20675

8795 Lowell Rd 1 pm to 4 pm $388,000

WALDORF

20601

3361 Ryon Ct 2 pm to 4 pm $200,000

20602

920 Barrington Dr 11 am to 1 pm $255,000

WHITE PLAINS

20695

3924 Hedgemeade Ct 1 pm to 3 pm $420,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

5648 Denfield Pl 1 pm to 4 pm $496,000

5401 Adamstown Commons Dr 1 pm to 3 pm $549,900

BRUNSWICK

21716

1416 Musgrove Aly 2 pm to 4 pm $425,900

FREDERICK

21701

11018-A Horseshoe Dr Noon to 2 pm $449,950

828 N Market St 1 pm to 3 pm $325,000

918 Motter Ave Noon to 3 pm $340,000

842 Insley Cir 3 pm to 5 pm $279,900

21702

116 Wheeler Lane 2:30 pm to 4:30 pm $424,900

1922 Washburn Ct 1 pm to 3 pm $449,900

2185 Westham Ct 1 pm to 3 pm $379,900

136 Sunlight Ct Noon to 2 pm $534,900

128 Wheeler Lane Noon to 2 pm $444,900

2531 Emerson Dr 1 pm to 4 pm $290,000

7504 Prospect Dr 1 pm to 3 pm $359,900

803 Wilson Pl Noon to 3 pm $259,900

7220 Rainbow Lane 1 pm to 3 pm $389,900

21703

6555 Britannic Pl 1 pm to 4 pm $366,000

6900 Representation Lane 1 pm to 4 pm $389,360

5773 Sweet Bay Ct 1 pm to 3 pm $209,900

4952 Flossie Ave 2 pm to 4 pm $414,900

6211 Posey St 1 pm to 3 pm $333,990

6813 Fallard Pl 1 pm to 4 pm $279,999

511 Primus Ct 1 pm to 4 pm $259,900

21704

2778 Lynn St Noon to 2 pm $414,900

8312 Sharon Dr Noon to 3 pm $395,000

9070 Clendenin Way 1 pm to 4 pm $525,000

3641 Worthington Blvd 11 am to 1 pm $400,000

3648 Byron Cir 2 pm to 4 pm $600,000

IJAMSVILLE

21754

10261 Champions Ct 1 pm to 3 pm $549,900

10279 Quail Creek Pl Noon to 2 pm $539,900

5922 Etterbeek St #d 1 pm to 5 pm $314,990

MIDDLETOWN

21769

14 Smoke House Cir 1 pm to 4 pm $325,000

305 S Church St 1 pm to 4 pm $278,900

12 Manda Ct Noon to 3 pm $435,000

MONROVIA

21770

12529 Fingerboard Rd 1 pm to 3 pm $519,000

4380 Shamrock Dr 1 pm to 4 pm $419,999

MOUNT AIRY

21771

6565 Challedon Cir 1 pm to 4 pm $749,900

5400 Ridge Rd 1 pm to 3 pm $385,000

16412 Old Frederick Rd 10 am to Noon $540,000

3079 Ballesteras Ct 9 am to Noon $775,500

MYERSVILLE

21773

10703 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,090,000

10707 Easterday Rd 2 pm to 4 pm $1,090,000

99 Ashley Ct 1 pm to 3 pm $329,000

10703 Church Hill Rd Noon to 2 pm $229,500

NEW MARKET

21774

33 W Main St Noon to 2 pm $469,900

6705 Balmoral Overlook 2 pm to 4 pm $495,000

6713 Coldstream Dr 1:30 pm to 4 pm $365,000

7009 Club House Cir 1 pm to 3 pm $535,000

10548 Edwardian Lane #118 1 pm to 3 pm $579,900

11239 Country Club Rd 2 pm to 4 pm $489,900

6948 Meadowlake Rd 1 pm to 3 pm $429,900

WALKERSVILLE

21793

216 Deer Run Dr 1 pm to 3 pm $409,900

WOODSBORO

21798

202 S Main St S 12:30 pm to 2:30 pm $283,000

9958 Woodsboro Rd 1 pm to 3 pm $525,000

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10805 Westwood Dr Noon to 3 pm $350,000

CLARKSVILLE

21029

13839 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $1,275,000

11766 Chapel Estates Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

6025 Winter Grain Path 1 pm to 3 pm $785,000

12335 Wake Forest Rd 1 pm to 3 pm $865,000

6569 Autumn Wind Cir 1 pm to 3 pm $839,999

5919 Trumpet Sound Ct #2 1 pm to 3 pm $525,000

COLUMBIA

21044

10544 Faulkner Ridge Cir #69 1:30 pm to 3:30 pm $234,900

6036 Misty Arch Run 1 pm to 3 pm $499,900

11888 Blue February Way 11 am to 1 pm $365,000

5146 Oven Bird Grn 1 pm to 3 pm $474,900

11454 High Hay Dr 1 pm to 3 pm $624,900

10742 Cordage Walk 1 pm to 3 pm $319,000

21045

7226 Steamerbell Row 1 pm to 3 pm $385,000

21046

8406 Glade Ct 1 pm to 3 pm $425,000

DAYTON

21036

15001 High Forest Ct 2 pm to 4 pm $825,000

ELKRIDGE

21075

7072 Maiden Point Pl #165 1 pm to 3 pm $295,000

5914 Lebanon Lane 1 pm to 3 pm $625,000

7380 Gardenview Dr 10 am to Noon $685,000

7045 Water Oak Rd #44 1 pm to 3 pm $319,900

5918 Hunt Club Rd 11 am to 1 pm $349,900

6182 Downs Ridge Ct 1 pm to 3 pm $389,950

7866 Butterfield Dr 11 am to 1 pm $356,000

7128 Millbury Ct 1 pm to 3 pm $835,000

ELLICOTT CITY

21042

3644 Joycin Ct #c Noon to 3 pm $325,000

3122 Evergreen Way 1 pm to 3 pm $500,000

10188 Breconshire Rd 1 pm to 3 pm $625,000

11073 Gaither Farm Rd 11 am to 1 pm $1,100,000

10117 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $649,000

4708 Arsenal Rd #44 1 pm to 3 pm $437,500

10326 Pine Ridge Dr 1 pm to 3 pm $550,000

10530 Resort Rd #110 1 pm to 3 pm $359,900

9226 Marydell Rd 1 pm to 3 pm $625,000

11661 Farside Rd 1 pm to 3 pm $1,600,000

10124 Hobsons Choice Lane Noon to 2 pm $675,000

11100 Dorsch Farm Rd 1 pm to 3 pm $850,000

10215 Tarpley Ct 1 pm to 3 pm $599,000

3718 Ligon Rd 1 pm to 3 pm $725,000

4024 Huckleberry Row 1 pm to 3 pm $539,000

4807 Manor Lane 11 am to 1 pm $630,000

3117 North Chatham 1 pm to 3 pm $459,000

10312 John Eager Ct 1 pm to 3 pm $629,000

2641 Legends Way 2 pm to 4 pm $589,000

21043

2717 Water Wheel Ct 1 pm to 3 pm $650,000

4107 Sears House Ct 1 pm to 3 pm $649,995

3402 Deanwood Ave 1 pm to 3 pm $599,000

5217 Harvey Lane 1 pm to 3 pm $749,900

Parcel 564 Montgomery Rd 1 pm to 3 pm $609,900

8456 Rolling Ridge Ct Noon to 2 pm $560,000

4929 Ellis Lane 11 am to 1 pm $825,000

FULTON

20759

11208 Chase St #1 Noon to 2:30 pm $389,900

7905 Maple Lawn Blvd 1 pm to 3 pm $649,900

GLENWOOD

21738

2829 Rolling Fork Way 1 pm to 3 pm $709,000

2881 Hunt Valley Dr 1 pm to 3 pm $1,100,000

3617 Black Walnut Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

3315 Saddle Horse Ct 11 am to 1 pm $633,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2653 Wellworth Way 1 pm to 3 pm $519,000

2607 Louanne Ct 1 pm to 3 pm $675,000

WOODBINE

21797

1800 Boka Valley Ct 1 pm to 3 pm $799,999

15067 Bushy Park Rd 1 pm to 3 pm $774,990

14762 Addison Way 1 pm to 3 pm $709,900

WOODSTOCK

21163

3606 Granite Rd 1 pm to 3 pm $315,000

10526 Abingdon Way Noon to 2 pm $474,900

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $849,900

BETHESDA

20814

10314 Thornbush Lane 1:30 pm to 4 pm $1,250,000

8623 Terrace Garden Way 2 pm to 4 pm $1,130,000

9105 Chanute Dr 2 pm to 4 pm $715,000

5225 Pooks Hill Rd #221s 11 am to 1 pm $189,900

9717 Whitley Park Pl #th-10 1 pm to 3 pm $825,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,895,000

4977 Battery Lane #1-410 1 pm to 3 pm $289,900

5018 Alta Vista Rd 1 pm to 4 pm $899,000

4318 Rosedale Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,789,000

10600 Kenilworth Ave #102 1 pm to 3:30 pm $275,000

7500 Woodmont Ave #s614 2 pm to 4 pm $399,900

7500 Woodmont Ave #s210 2 pm to 4 pm $384,900

5200 Chandler St 1 pm to 3 pm $1,199,000

20815

7171 Woodmont Ave #301 1 pm to 4 pm $2,100,000

7111 Woodmont Ave #302 1 pm to 4 pm $599,000

20816

5101 River Rd #904 1 pm to 2 pm $349,000

6526 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $879,000

3 Ardmore Ct 2 pm to 4 pm $819,000

5204 Abingdon Rd 1 pm to 3 pm $1,159,000

4811 Fort Sumner Dr 1 pm to 3 pm $1,550,000

5114 Dalecarlia Dr 1 pm to 3 pm $1,195,000

6507 Brookes Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,945,000

20817

5708 Wyngate Dr 2 pm to 4 pm $1,200,000

5623 Johnson Ave Noon to 2 pm $1,499,000

6124 Swansea St 1 pm to 4 pm $780,000

7242 Greentree Rd 1 pm to 4 pm $650,000

7213 Beacon Ter 2 pm to 4 pm $1,275,000

6311 Friendship Ct 2 pm to 4 pm $925,000

8819 Chalon Dr 2 pm to 4 pm $2,499,900

9008 Honeybee Lane 2 pm to 4 pm $950,000

9126 Willow Gate Lane 2 pm to 4 pm $1,325,000

6215 Leeke Forest Ct 1 pm to 4 pm $899,900

9219 Fernwood Rd 2 pm to 4 pm $849,000

6813 Carlynn Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

8401 Bradmoor Dr 1 pm to 4 pm $1,365,000

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,899,000

8903 Charred Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

6204 Robinwood Rd Noon to 2 pm $1,195,000

BOYDS

20841

19635 White Ground Rd 1 pm to 4 pm $379,900

14404 Harvest Moon Rd 1 pm to 4 pm $779,000

14206 Bear Creek Dr 1 pm to 4 pm $700,000

BROOKEVILLE

20833

2423 St Albert Ter 1 pm to 4 pm $509,900

1030 Hawlings Rd 1 pm to 4 pm $689,900

3308 Vandever St Noon to 2 pm $519,915

CABIN JOHN

20818

6503 75th Pl 1 pm to 4 pm $1,375,000

CHEVY CHASE

20815

4909 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $3,450,000

3501 Glenmoor Dr 2 pm to 4 pm $817,000

5600 Wisconsin Ave #1-1604 2 pm to 4 pm $825,000

7115 Edgevale St 1 pm to 3 pm $1,799,000

4720 Chevy Chase Dr #101 2 pm to 4 pm $418,000

2619 East West Hwy 1 pm to 4 pm $650,000

3717 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $3,175,000

3513 Leland St 2 pm to 4 pm $2,090,000

4015 Bradley Lane 2 pm to 4 pm $2,250,000

2 Newlands St 2 pm to 4 pm $1,845,000

7402 Meadow Lane 2 pm to 4 pm $1,999,000

111 Primrose St 2 pm to 4 pm $1,595,000

2712 Blaine Dr 1 pm to 3 pm $3,250

3927 Oliver St 2 pm to 4 pm $1,900,000

3204 Woodbine St 1 pm to 3 pm $950,000

3615 Raymond St 1 pm to 4 pm $2,295,000

3629 Chevy Chase Lake Dr 3 pm to 5 pm $1,689,000

3312 Brooklawn Ter 2 pm to 4 pm $775,000

4800 Chevy Chase Dr #304 1 pm to 3:30 pm $425,000

CLARKSBURG

20871

12600 Granite Rock 1 pm to 3 pm $569,900

22910 Peach Tree Rd 1 pm to 3 pm $897,000

14052 Wellspring Ave 2 pm to 4 pm $437,900

11862 Peppervine Dr 1 pm to 4 pm $759,900

23230 Rainbow Arch Dr 1 pm to 4 pm $434,900

22252 Trentworth Way 1:30 pm to 4 pm $500,000

23221 Arora Hills Dr 1 pm to 4 pm $699,900

23510 Public House Rd Noon to 3 pm $529,900

21882 Woodcock Way Noon to 4 pm $585,000

21888 Woodcock Way Noon to 4 pm $585,000

DAMASCUS

20872

9510 Main St 11 am to 2 pm $475,000

9915 Founders Way 1 pm to 3 pm $649,900

9908 Durango Dr 1 pm to 3 pm $389,900

24709 Showbarn Cir Noon to 2 pm $420,000

DARNESTOWN

20874

15413 Deep Bottom Rd 1:15 pm to 4 pm $759,000

14200 Cervantes Ave Noon to 3 pm $969,000

20878

14005 Crossland Lane 2 pm to 4 pm $1,525,000

13145 Scarlet Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,149,000

GAITHERSBURG

20877

655 Cedar Spring St 2 pm to 4 pm $380,000

4 Federal Ct #115 1 pm to 4 pm $246,450

17610 Larchmont Ter Noon to 2 pm $289,000

12 Benji Ct #135 1 pm to 4 pm $187,000

8630 Oakmont St 2 pm to 4 pm $404,800

20878

16104 Nursery 1 pm to 4 pm $1,039,900

702 Linslade St 1 pm to 4 pm $938,000

201 High Gables Dr #202 1 pm to 4 pm $424,900

249 Beckwith St 1 pm to 4 pm $575,000

232 Gold Kettle Dr 2 pm to 4 pm $389,000

625 Linslade Mews 1 pm to 4 pm $579,000

103 Timberbrook Lane #103 11 am to 1 pm $290,000

110 Chevy Chase St #404 1 pm to 3 pm $415,000

12136 Pawnee Dr 1 pm to 3 pm $599,500

609 Highland Ridge Ave 1 pm to 4 pm $549,000

16012 Charles Hill Dr 1 pm to 4 pm $654,500

20879

1133 Southern Night Lane 1 pm to 3 pm $325,000

18715 Pintail Lane 1 pm to 4 pm $274,900

7912 Brethren Dr Noon to 2 pm $650,000

20882

23919 Log House Rd 1 pm to 3 pm $489,900

8205 Goodhurst Dr 1 pm to 3 pm $675,000

GERMANTOWN

20874

19011 Highstream Dr 1 pm to 4 pm $310,000

13011 Thyme Ct 1 pm to 3 pm $289,000

20307 Beaconfield Ter #02 1 pm to 4 pm $199,900

18656 Sage Way 1 pm to 4 pm $230,000

19704 Vaughn Landing Dr 2 pm to 4 pm $449,900

13117 Millhaven Pl #14-I 2 pm to 4 pm $234,900

19407 Dover Cliffs Cir 1 pm to 4 pm $320,000

6 Summit Ridge Ct Noon to 2 pm $595,000

18943 Pine Ridge Lane #9-6 1 pm to 3 pm $259,500

19009 Warrior Brook Dr 1 pm to 4 pm $449,000

35 Chatterly Ct 1 pm to 4 pm $449,000

13215 Lake Geneva Way 1 pm to 3:30 pm $394,900

20876

20902 Tall Forest Dr 1 pm to 4 pm $575,000

11825 Morning Star Dr 1 pm to 3 pm $722,000

20317 Greenriver Ter 1 pm to 4 pm $260,000

20046 Gateshead Cir #121 Noon to 2 pm $235,000

20912 Tall Forest Dr 2 pm to 4 pm $599,000

11303 Hawks Ridge Ter #84 1 pm to 4 pm $250,000

21209 Seneca Crossing Dr 1 pm to 4 pm $550,000

22101 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $499,990

11600 Hourglass Way 1 pm to 3 pm $399,900

19219 Golden Meadow Dr 1 pm to 3 pm $520,000

HYATTSVILLE

20781

4018 Hamilton St 1 pm to 3 pm $520,000

4555 Longfellow St 2 pm to 4 pm $459,900

4551 Longfellow St 2 pm to 4 pm $464,900

20782

5601 Parker House Terrace #412 2 pm to 4 pm $79,899

KENSINGTON

20895

9627 Carriage Rd 2 pm to 4 pm $859,000

3811 Everett St 1 pm to 4 pm $1,800,000

10010 Wildwood Rd 1 pm to 4 pm $1,449,000

3612 Saul Rd 1 pm to 3 pm $1,399,000

11223 Newport Mill Rd 2 pm to 4 pm $785,000

3104 Edgewood Rd 2 pm to 4 pm $435,000

4311 Puller Dr 1 pm to 4 pm $3,500

3501 Astoria Rd 1 pm to 3 pm $524,900

10300 Parkwood Dr 2 pm to 4 pm $699,000

LAYTONSVILLE

20882

6313 Holland Meadow Lane 1 pm to 3 pm $759,900

MONTGOMERY VILLAGE

20886

23 Wayridge Ct Noon to 3 pm $394,999

19730 Greenside Ter 2 pm to 4 pm $364,900

8311 Frontwell Cir 1 pm to 3 pm $485,000

20101 Loading Rock Pl 2 pm to 4 pm $419,900

20203 Yankee Harbor Pl 1 pm to 4 pm $399,900

NORTH BETHESDA

20852

11800 Old Georgetown Rd #1225 2 pm to 4 pm $432,000

10777 Symphony Park Dr 1 pm to 3 pm $1,590,000

5809 Nicholson #1101 1 pm to 4 pm $590,000

11402 Hounds Way 1 pm to 3 pm $1,199,900

11304 Huntover Dr 1 pm to 4 pm $2,285,000

NORTH POTOMAC

20878

17811 Stoneridge Dr 1 pm to 4 pm $615,000

13230 Query Mill 1 pm to 4 pm $949,900

14705 Botany Way 2 pm to 4 pm $750,000

13430 Query Mill Rd 2 pm to 4 pm $824,900

13631 Glenhurst Rd 2 pm to 4 pm $865,000

14640 Brougham Way 1 pm to 3 pm $639,900

OLNEY

20832

16657 Batchellors Forest Rd 1 pm to 3 pm $779,000

17755 Chipping Ct 1 pm to 4 pm $445,000

17228 Evangeline Lane 2 pm to 4 pm $575,000

18231 Wickham Rd 2 pm to 4 pm $869,000

POOLESVILLE

20837

17625 Collier Cir Noon to 2 pm $439,500

POTOMAC

20854

11040 River Rd 2 pm to 4 pm $1,350,000

7624 Mary Cassatt Dr 1 pm to 3 pm $899,900

10001 Gary Rd 1 pm to 4 pm $1,999,900

12209 Greenbriar Branch Dr 2 pm to 4 pm $1,650,000

8302 Turnberry Ct 2 pm to 4 pm $985,000

9612 Conestoga Way 2 pm to 4 pm $1,419,000

10408 Bit And Spur 2 pm to 4 pm $2,395,000

8723 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,375,000

10317 Holly Hill Place 2 pm to 4 pm $1,350,000

9313 Wooden Bridge Rd 1 pm to 4 pm $775,000

9129 Persimmon Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,750,000

1498 Dunster Lane 1 pm to 4 pm $729,000

9463 Turnberry Dr 1:30 pm to 3:30 pm $949,000

8822 Tuckerman Lane 2 pm to 4 pm $799,900

10233 Norton Rd 1 pm to 4 pm $1,295,000

10706 Burbank Dr 2 pm to 4 pm $1,899,000

9825 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $2,150,000

10301 Oaklyn Dr 2 pm to 4 pm $1,099,000

8513 Wilkesboro Lane 2 pm to 4 pm $710,000

12624 Tribunal Lane 2 pm to 4 pm $1,559,000

13316 Sunny Brooke Pl 1 pm to 4 pm $719,900

9612 Halter Ct 1 pm to 4 pm $9,900

11204 Broad Green Dr 1 pm to 4 pm $899,900

11601 Falls Rd 1 pm to 4 pm $869,900

9207 Belmart Rd 2 pm to 4 pm $3,599,000

3 Bentridge Ct 2 pm to 4 pm $619,900

9816 Tibron Ct 2 pm to 4 pm $1,325,000

10711 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,295,000

9800 Woodford Rd 1 pm to 4 pm $975,000

11834 Goya 1 pm to 4 pm $710,000

9719 Avenel Farm Dr 2 pm to 4 pm $2,399,000

10920 Burbank Dr 2 pm to 4 pm $1,875,000

ROCKVILLE

20850

717 Grandin Ave 1 pm to 4 pm $579,000

4 Monroe St #110 Noon to 2 pm $269,900

520 Lawson Way Noon to 2 pm $637,900

9802 Juniper Hill Rd 2 pm to 4 pm $929,000

537 Redland Blvd 1 pm to 4 pm $645,000

807 Blossom Dr Noon to 2 pm $599,000

14033 Weeping Cherry Dr 2 pm to 2 pm $1,095,000

7 Sweetwood Ct 2 pm to 4 pm $975,000

701 W Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $855,000

12520 Saint James Rd 2 pm to 4 pm $650,000

202 Crabb Ave 1 pm to 3 pm $699,900

204 Deep Trail Lane 1 pm to 3 pm $1,150,000

103 Nelson St 1 pm to 3 pm $577,300

500 Beall Ave 2 pm to 4 pm $649,000

900 King Farm Blvd 1:15 pm to 4 pm $799,000

20851

1015 Gilbert Rd 1 pm to 4 pm $485,000

13103 Okinawa Ave 1 pm to 4 pm $350,000

20852

1309 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $537,900

11108 Luxmanor Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

815 Bowie Rd 1 pm to 4 pm $509,900

4813 Mori Dr Noon to 2 pm $520,000

10101 Grosvenor Pl #1905 2 pm to 4 pm $425,000

10658 Pine Haven Ter 1 pm to 4 pm $635,000

5802 Nicholson Lane #2-1007 2 pm to 4 pm $479,900

1065 Grand Oak Way 2 pm to 4 pm $679,000

20853

5481 Marlin St 2 pm to 4 pm $579,000

4005 Wild Grape Ct 11 am to 1 pm $925,000

4213 Great Oak Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

13509 Vandalia Dr 1 pm to 4 pm $469,000

14 Marlin Ct 2 pm to 4 pm $569,900

13538 Vandalia Dr 1 pm to 4 pm $449,900

14211 Briarwood Ter 1 pm to 3 pm $525,000

9 Lake Ct 1 pm to 4 pm $630,000

20855

8071 Tribeca St 1 pm to 4 pm $750,000

17701 Lisa Dr 1 pm to 4 pm $1,150,000

17062 Briardale Rd 1 pm to 3 pm $575,000

5816 Winegrove Ct 1 pm to 4 pm $599,900

SANDY SPRING

20860

600 Olney-Sandy Spring Rd 1 pm to 4 pm $725,000

SILVER SPRING

20901

810 Whitehall St 1 pm to 3 pm $485,000

9116 Flower Ave 2 pm to 4 pm $599,000

10806 Childs St 2 pm to 4 pm $469,999

10712 Lorain Ave 2 pm to 4 pm $575,000

20902

10211 Leslie St 2 pm to 4 pm $488,800

10200 Conover Dr 1 pm to 4 pm $499,900

2411 Parker Ave 1 pm to 4 pm $725,000

2902 Collins Ave 2 pm to 4 pm $319,900

1404 Winding Waye Lane Noon to 3 pm $585,000

20903

10319 Parkman Rd 2 pm to 4 pm $464,500

20904

2439 Hidden Valley Lane 1 pm to 3:30 pm $574,800

3002 Gazebo Ct 1 pm to 4 pm $449,500

12101 Kerwood Rd 1 pm to 4 pm $424,000

20905

15022 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $749,500

2316 Kaywood Lane 2 pm to 4 pm $565,000

15026 Snowden Dr 2 pm to 4:30 pm $749,900

14800 Birch Springs Ct 11:30 am to 4 pm $549,000

3 Piping Rock Dr 1 pm to 4 pm $750,000

20906

2400 Ladymeade Dr 1 pm to 4 pm $389,000

15716 Murphys Tin St 1 pm to 3 pm $529,900

3720 Glen Eagles Dr 1 pm to 4 pm $699,000

2608 Tabiona Cir 1 pm to 4 pm $2,050

1226 Poplar Run Dr 1 pm to 3 pm $474,900

20910

2207 Washington Ave #201 1 pm to 4 pm $275,000

2019 Lyttonsville Rd 1 pm to 4 pm $499,900

817 Bonifant St 1 pm to 3 pm $1,349,000

9610 Dewitt Dr #ph103 2 pm to 4 pm $427,000

1533 Red Oak Dr 2 pm to 4 pm $780,000

8124 Hartford Ave 2 pm to 4 pm $469,000

702 Twin Holly Lane 1 pm to 3 pm $665,000

9535 Clement Rd 2 pm to 4 pm $599,999

1300 Dale Dr 2 pm to 4 pm $759,000

TAKOMA PARK

20912

7200 14th Ave 11:30 am to 2:30 pm $449,995

7406 Cedar Ave 1 pm to 4 pm $799,900

7512 Jackson Ave 2 pm to 5 pm $675,000

332 Lincoln Ave 2 pm to 4 pm $1,195,000

116 Lee Ave #507 2 pm to 4 pm $135,000

7402 Piney Branch Rd 2 pm to 4 pm $745,000

7131 Carroll Ave 2 pm to 4 pm $899,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

2618 Lackawanna St 12:30 pm to 3:30 pm $459,900

BELTSVILLE

20705

13009 Greenmount Ave 1 pm to 4 pm $369,000

7501 Cailen Ct 1 pm to 4 pm $474,900

7504 Cailen Ct 1 pm to 3 pm $464,900

4629 Quimby Ave Noon to 3 pm $375,000

BERWYN HEIGHTS

20740

5612 Ruatan St 1 pm to 3 pm $349,900

BOWIE

20715

2711 Federal Lane Noon to 2 pm $369,000

12609 Kornett Lane Noon to 3 pm $374,900

4907 Rocky Spring Lane 1 pm to 3 pm $359,900

20716

16512 Enders Ter 2:30 pm to 5:30 pm $330,000

20720

12804 Pittmans Promise Dr 1 pm to 4 pm $599,990

4806 Tylers Hope Dr 1 pm to 4 pm $550,000

13512 Gresham Ct 2 pm to 4 pm $364,900

12810 7th St 1 pm to 3 pm $400,000

5405 Bandoleres Choice Dr #7 2 pm to 4 pm $360,000

8600 Cory Dr 1 pm to 3 pm $430,000

11907 Backus Dr 2 pm to 4 pm $480,000

20721

1736 Peachtree Lane 1 pm to 3 pm $529,999

13001 Contee Manor Rd 10 am to Noon $839,900

CAPITOL HEIGHTS

20743

924 Balboa Ave 1 pm to 3 pm $296,825

828 Balboa Ave 1:30 pm to 3:30 pm $226,000

CLINTON

20735

8705 Alexa Rd 2 pm to 4 pm $550,000

5809 San Juan Dr 1 pm to 4 pm $365,000

COLLEGE PARK

20740

5113 Kennebunk Ter Noon to 2 pm $292,000

DISTRICT HEIGHTS

20747

3608 Melrose Ave 12:30 pm to 3:30 pm $273,000

FORT WASHINGTON

20744

603 Hallwood Cir 1 pm to 3 pm $384,999

GLENN DALE

20769

7422 Prospect Hill Ct 1 pm to 3 pm $559,000

LANHAM

20706

4405 Kinmount Rd Noon to 3 pm $350,000

9205 Eason St 1 pm to 4 pm $539,900

MOUNT RAINIER

20712

3008 Bunker Hill Rd 2 pm to 4 pm $539,000

OXON HILL

20745

5012-5012 Manor Ct 1 pm to 4 pm $392,000

RIVERDALE

20737

4707 Sheridan St Noon to 3 pm $2,999

TEMPLE HILLS

20748

4510 Keppler Pl 3 pm to 5 pm $395,000

4713 Henderson Rd Noon to 3 pm $359,900

UPPER MARLBORO

20772

7207 Robin Hood Dr 1 pm to 3 pm $369,900

3858 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $414,045

15303 Sir Edwards Dr 2 pm to 5 pm $598,000

9400 Croom Acres Drive Dr 2 pm to 4 pm $465,000

4110 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $436,999

4115 Winding Waters Ter 1 pm to 3 pm $459,900

20774

3300 Dorstone Pl 1 pm to 3 pm $720,000

10739 Campus Way S 1 pm to 3 pm $305,088

10103 Howell Dr Noon to 2 pm $379,000

15715 Monksilver Bnd 1 pm to 4 pm $469,900

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

26407-A Jones Wharf Rd 1 pm to 3 pm $219,900

45055 Irvin St 1 pm to 3 pm $339,900

24224 Half Pone Point Rd Noon to 3 pm $920,000

LEONARDTOWN

20650

22483 Armstrong Dr 10 am to 1 pm $319,900

TALL TIMBERS

20690

17846 4th St 1 pm to 3 pm $327,000