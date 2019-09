Here’s a list of open houses taking place Sept. 7-8 in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

SATURDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

926 Topmast Way Noon to 2 pm $449,900

2002 Monticello Dr 11 am to 2 pm $765,000

2652 Greenbriar Lane Noon to 2 pm $875,000

3002 Friends Rd 2 pm to 4 pm $1,599,900

9 Shipwright St 11 am to 2 pm $1,799,900

543 Pinedale Dr 11 am to 1 pm $534,888

216 S Southwood Ave Noon to 2 pm $698,000

2 Sampson Pl 1:30 pm to 3:30 pm $511,900

532 Pinedale Dr 11 am to 1 pm $559,000

621 Greenbriar Lane Noon to 4 pm $214,900

1801 Green Top Ct 12:30 pm to 2:30 pm $428,958

1841 Kimberwicke Pl Noon to 1 pm $679,000

997 Chesterfield Rd 2 pm to 3 pm $699,900

25 Glen Ave 1 pm to 3 pm $585,000

21403

311 Chesapeake Ave 11 am to 1 pm $699,900

1404 Jousting Ct 11 am to 1 pm $389,900

1006 Primrose Rd #103 11 am to 1 pm $275,000

805 Janice Dr 1 pm to 3 pm $450,000

1038 Boucher Ave Noon to 2 pm $826,900

304-H Hilltop Lane Noon to 2 pm $221,500

21409

1647 Foolish Pleasure Ct 1 pm to 3 pm $265,000

1191 Saint George Dr Noon to 2:30 pm $479,000

BROOKLYN

21225

5105 4th St 1 pm to 3 pm $189,900

CHURCHTON

20733

1268 Chesapeake Dr Noon to 2 pm $1,100,000

5465 Deale Churchton Rd Noon to 2 pm $399,990

CROFTON

21114

2209 Aberdeen Dr 11 am to 1 pm $259,000

2325 Laconia Ct Noon to 2 pm $375,000

2342 Westport Lane 1 pm to 3 pm $379,500

1606 Farnborn St 3 pm to 5 pm $444,900

CROWNSVILLE

21032

1332 Sunrise Beach Rd 11 am to 2 pm $794,875

375 Alenthus Trl Noon to 2 pm $639,000

762 Barger Dr Noon to 2 pm $365,000

321 Kyle Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

1311 Saint Pauls Way 2 pm to 4 pm $1,049,000

394 Alder Trl 1 pm to 3 pm $535,000

1357 Briarhill Lane 1 pm to 3 pm $1,050,000

DEALE

20751

707 Joshuas Way Noon to Noon $719,000

EDGEWATER

21037

221 Edgewater Dr 1 pm to 3 pm $1,875,000

2317 Briarcroft Ct 1 pm to 3 pm $998,000

2109 Shore Dr 11 am to 1 pm $248,997

3279 Mulberry St 11 am to 1 pm $619,900

FRIENDSHIP

20758

27 Scrivner Dr 10:30 am to 12:30 pm $395,000

GAMBRILLS

21054

GLEN BURNIE

21060

7585 Holly Ridge Dr 1 pm to 4 pm $555,000

8008 Safe Harbor Ct 1 pm to 3 pm $574,095

7308 Hargrove Ct 1 pm to 3 pm $519,990

209 Daffodil Rd 1 pm to 4 pm $310,000

842 N Shore Dr 2 pm to 4 pm $825,000

21061

315 Mackintosh Dr 10 am to Noon $396,300

101 Baylor Road 10 am to 1 pm $284,999

HANOVER

21076

1905 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $434,990

7724 Cresap Lane #98 11:30 am to 5:30 pm $457,647

2920 Koens Ct #1 11:30 am to 5:30 pm $339,990

2920 Koens Ct #2 11:30 am to 5:30 pm $404,990

2920 Koens Ct #3 11:30 am to 5:30 pm $384,990

7728 Cresap Lane #97 11:30 am to 5:30 pm $500,902

2704 Wessex Cir #24 11:30 am to 5:30 pm $424,775

2718 Wessex Cir #31 11:30 am to 5:30 pm $417,870

2102 Split Creek Lane 10 am to Noon $463,000

2907 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2909 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $406,365

2917 Davis Ridge Cts 1 pm to 4 pm $399,990

0 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $329,990

7613 Stemhart Lane 11 am to 6 pm $339,990

1907 Simonson Ct 11:30 am to 5:30 pm $409,990

LAUREL

20707

7113 Carriage Hill Dr 2 pm to 4 pm $369,900

20723

8604 Doves Fly Way Noon to 4 pm $649,900

10513 Pilla Terra Ct Noon to 2 pm $575,000

9223 Pinenut Ct 10 am to Noon $289,900

9806 Snow Bird Lane 2 pm to 4 pm $479,995

MILLERSVILLE

21108

230 Keith Ct Noon to 2 pm $250,000

789 Oak Stump Dr 11 am to 1 pm $649,900

935 Workman Dr 10:30 am to 12:30 pm $665,000

ODENTON

21113

2261 Grand Ct Noon to 2 pm $335,000

8608 Wandering Fox Trl #206 1 pm to 3:30 pm $286,900

923 Isaac Chaney Ct 1 pm to 3 pm $365,000

2506 Amber Orchard Ct W #101 11 am to 1 pm $260,000

2853 Settlers View Dr 11:30 am to 1 pm $370,000

2504 Windyside Ct 1 pm to 3 pm $529,000

640 Cadbury Dr 1 pm to 3 pm $215,000

0 Broad Wing Dr 11 am to 6 pm $629,990

1128 White Clover Lane 11 am to 6 pm $684,990

PASADENA

21122

4106 Apple Leaf Ct 1 pm to 3 pm $2,100

212 Drum Ave S 10 am to Noon $460,000

8662 Scorton Harbour 10 am to Noon $240,000

605 Clear Blue Lane Noon to 4 pm $399,990

8110 Bravo Ct 11 am to 1 pm $325,000

SEVERN

21144

109 Richard Ave 1 pm to 3 pm $344,500

818 Amory Ct 1 pm to 3 pm $525,000

817 Lucky Rd 1 pm to 3 pm $349,900

1103 Chevron Rd Noon to 5 pm $695,990

1154 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $375,000

1139 Sicily Lane 1 pm to 4 pm $348,605

7809 Bastille Rd Noon to 2 pm $349,000

1012 Morgan Station Dr 11 am to 1 pm $465,000

SEVERNA PARK

21146

320 Stonehouse Dr 2 pm to 4 pm $599,000

618 Cypress Rd 1 pm to 3 pm $304,999

699 Cottonwood Dr 11 am to 1 pm $599,900

53 Arundel Beach Rd 10 am to 1 pm $509,900

SHADY SIDE

20764

1502 Columbia Cove Ct 1 pm to 3:30 pm $1,474,900

1211 Bast Lane Noon to 2 pm $398,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

2856 Braeburn Lane 10 am to 1 pm $323,000

LUSBY

20657

12991 Rousby Hall Rd Noon to 2 pm $239,900

PRINCE FREDERICK

20678

400 Adelina Rd 1 pm to 3 pm $549,900

ST. LEONARD

20685

1540 Avenue D 11 am to 1 pm $299,900

6689 Mackall Rd 3 pm to 6 pm $234,000

5276 Mackall Rd 1 pm to 3 pm $649,900

CHARLES COUNTY

BRANDYWINE

20613

7409 Four Gardens Rd 11 am to 1 pm $350,000

8001 Kingsmill Rd Noon to 4 pm $465,000

BRYANS ROAD

20616

6909 Arbor Lane Noon to 2 pm $300,000

BRYANTOWN

20617

13499 Trotter Rd Noon to 3 pm $344,900

HUGHESVILLE

20637

15180 Hughesville Manor Dr Noon to 2 pm $254,900

INDIAN HEAD

20640

4070 Livingston Rd 11 am to 3 pm $360,000

LA PLATA

20646

133 Tall Grass Lane Noon to 2 pm $300,000

1087 Agricopia Dr 11 am to 2 pm $491,900

MECHANICSVILLE

20659

29850 Eldorado Farm Dr 11 am to 2 pm $499,950

PORT TOBACCO

20677

6835 Graymar Lane 11 am to 1 pm $549,900

8300 Megan Lane 1 pm to 4 pm $575,000

WALDORF

20601

2090 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $478,455

2094 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $509,990

2097 Arbroth Ct 1 pm to 4 pm $458,490

11978 Calico Woods Pl 1 pm to 3 pm $275,900

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $302,990

20603

10807 Cheryl Turn 1 pm to 3 pm $499,999

9788 Elmshorn Ct 1 pm to 3 pm $413,000

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

2926 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $341,645

WHITE PLAINS

20695

10471 Markby Ct 2 pm to 4 pm $399,000

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1416 Musgrove Aly 1:30 pm to 3:30 pm $425,900

703 Potomac View Pkwy 11 am to 1 pm $319,900

1317 Scheer St Noon to 2 pm $325,000

Dargon Quarry Lane 2 pm to 4 pm $379,990

Karn Ct 2 pm to 4 pm $412,990

EMMITSBURG

21727

430 Timbermill Run 1 pm to 3 pm $414,999

FREDERICK

21701

1101 Holden Road #105 1 pm to 4 pm $412,900

1411 Trafalgar 5 pm to 7 pm $265,000

2 Kline Blvd Noon to 3 pm $345,000

1113 Holden Rd 1 pm to 3 pm $549,900

6107 Brookhaven Dr Noon to 2 pm $450,000

21702

609 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $367,244

7543 Sundays Lane 10 am to 2 pm $399,900

515 Gillespie Dr 11 am to 6 pm $321,800

2028 Sumner Dr 11 am to 1 pm $259,000

2150 Collingwood Lane 1 pm to 3 pm $315,000

7800 Baltimore National Pike 11 am to 1 pm $449,900

2004 Burnside Dr 1 pm to 3 pm $420,000

2501 Emerson Dr Noon to 2 pm $312,900

21703

6182 Murray Ter 1 pm to 3 pm $269,900

6214 Alan Linton Blvd W Noon to 2 pm $485,000

6209 Christian Kemp Dr N 11 am to 1 pm $449,999

6451 Alan Linton Blvd E 11 am to 1 pm $285,000

5115 Ironsides Dr 1 pm to 4 pm $372,230

5117 Ironsides Dr 1 pm to 4 pm $373,230

21704

9016 Harris St Noon to 2 pm $649,000

5500 Hawk Ridge Rd 11 am to 6 pm $467,990

5650 Owl St 11 am to 6 pm $399,990

Tallyn Hunt Place- Springdale 11 am to 5 pm $309,990

IJAMSVILLE

21754

5944 Duvel St 1 pm to 3 pm $549,900

5922 Etterbeek St #d 1 pm to 4:30 pm $309,990

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike 1 pm to 5 pm $745,000

Puller Dr 2 pm to 4 pm $334,990

3588 Casmento Pl 2 pm to 4 pm $439,990

MIDDLETOWN

21769

409 Glenbrook Dr 2 pm to 4 pm $539,900

1 Mina Dr 11 am to 1 pm $480,000

202 Rod Cir 2 pm to 4 pm $489,900

MONROVIA

21770

3913 Chaucer Ct 1 pm to 3 pm $419,900

3918 Millstone Cir 2 pm to 4 pm $539,900

4343 Landsdale Blvd Noon to 3 pm $534,900

MOUNT AIRY

21771

3079 Ballesteras Ct 1 pm to 4 pm $775,500

13785 Blythedale Dr 1 pm to 3 pm $419,900

1702 S Main St 1 pm to 3 pm $359,900

MYERSVILLE

21773

10703 Church Hill Rd Noon to 2 pm $229,500

NEW MARKET

21774

6671 Coldstream Dr 2 pm to 4 pm $389,000

6636 E Lakeridge Rd 11 am to 1 pm $344,000

6705 Balmoral Overlook 1 pm to 3 pm $495,000

402 William Plummer St 1 pm to 3 pm $579,000

9927 Arapahoe Rd 11 am to 6 pm $517,860

6801 Pax Ct 11 am to 6 pm $609,990

5744 Meadowood St #d 1:45 pm to 3:45 pm $244,990

ROCKY RIDGE

21778

14126 Motters Station Rd 1 pm to 3 pm $800,000

THURMONT

21788

17 Catoctin Highlands Cir 2 pm to 4 pm $189,900

7178 Prospect Dr Noon to 2 pm $289,000

URBANA

21704

3221 Stone Barn Noon to 2 pm $529,990

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

12199 Linden Linthicum Lane 1 pm to 3 pm $649,000

COLUMBIA

21044

10544 Faulkner Ridge Cir #69 Noon to 2:30 pm $234,900

7109 Long View Rd 1 pm to 3 pm $625,000

10618 Vista Rd 2 pm to 4 pm $749,999

5146 Oven Bird Grn Noon to 2 pm $490,000

6025 Tree Swallow Ct Noon to 2 pm $299,900

21045

9575 Farewell Rd 1 pm to 4 pm $389,900

6321 Distant Rock Path 2 pm to 4 pm $539,000

9166 Emersons Reach 1 pm to 3 pm $325,000

DAYTON

21036

15001 High Forest Court 1:30 pm to 3 pm $839,900

ELKRIDGE

21075

8014 Blue Stream Dr 1 pm to 3 pm $435,000

5429 Forest Kelly Ct 1 pm to 3 pm $734,900

7316 Point Patience Way 1 pm to 3 pm $328,000

6374 Euclid Ave Noon to 2 pm $250,000

8011 Ravenclaw Rd Noon to 2 pm $425,000

ELLICOTT CITY

21042

3206 Hearthstone Rd Noon to 3 pm $550,000

3906 Walt Ann Dr 2 pm to 4 pm $599,500

12252 Yearling Ct 1 pm to 3 pm $759,900

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $735,710

2626 Vardon Lane Noon to 4 pm $674,900

21043

2451 Vineyard Springs Way 1 pm to 3 pm $849,900

8509 Timber Pine Ct 1 pm to 3 pm $515,000

707 Race Rd 1 pm to 3 pm $699,900

8566 Coltrane Ct #25 1 pm to 3 pm $595,000

6032 Talbot Dr Noon to 2 pm $520,000

FULTON

20759

7116 Pindell School Road Pindell School Rd 1 pm to 4 pm $639,900

7016 Meandering Stream Way 1 pm to 3 pm $1,050,000

12150 Fulton Estates Ct Noon to 2 pm $1,100,000

GLENWOOD

21738

2650 Mckendree Rd 1 pm to 3 pm $640,000

HIGHLAND

20777

13100 Isle Of Mann Way 1 pm to 3 pm $1,349,990

SAVAGE

20763

8862 Carrollton Ave 1 pm to 3 pm $405,000

WEST FRIENDSHIP

21794

2582 Louanne Ct 10 am to Noon $687,900

WOODSTOCK

21163

2702 Derby Day Dr #43 Noon to 2 pm $559,000

MONTGOMERY COUNTY

BEALLSVILLE

20839

20315 W Hunter Rd Noon to 2 pm $849,500

BETHESDA

20814

5953 Avon Dr 1 pm to 4 pm $819,000

10114 Dickens Ave 1 pm to 4 pm $1,398,000

10302 Rossmore Ct 1 pm to 3 pm $835,000

20 Maplewood Park Ct 1 pm to 4 pm $849,900

20816

5002 Fort Sumner Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

4407 Boxwood Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

20817

9940 Derbyshire Lane Noon to 2 pm $670,000

7532 Pepperell Dr 1 pm to 3 pm $1,075,000

BURTONSVILLE

20866

15105 Briarcliff Manor Way 1 pm to 4 pm $645,000

3850 Angelton Ct 1 pm to 3 pm $350,000

CHEVY CHASE

20815

5500 Friendship Blvd #1121n 1 pm to 4 pm $228,000

5500 Friendship Blvd #1122n 1 pm to 4 pm $529,900

CLARKSBURG

20871

13001 Martz St #0 11:30 am to 5:30 pm $399,990

13013 Martz St #29 11:30 am to 5:30 pm $444,628

23411 Harnes Point Dr 11:30 am to 5:30 pm $384,990

23516 Overlook Park Dr #00704 11:30 am to 5:30 pm $356,660

23518 Overlook Park 11:30 am to 5:30 pm $411,874

23905 Clarksburg Rd 1 pm to 3 pm $449,900

13003 Martz St #34 11:30 am to 5:30 pm $436,512

21882 Woodcock Way Noon to 4 pm $585,000

21911 Fulmer Ave Noon to 4 pm $730,000

GAITHERSBURG

20877

318 Park Ave #7 2 pm to 4 pm $365,000

35 Maryland Ave 1 pm to 3 pm $349,900

14 Brighton Ter 1 pm to 4 pm $455,000

20878

250 Decoverly Dr #12602 10:30 am to 5:30 pm $554,149

250 Decoverly Dr #1020 10:30 am to 5:30 pm $677,421

250 Decoverly Dr #2050 11:30 am to 5:30 pm $564,005

428 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,473,900

250 Decoverly Dr #210 10:30 am to 5:30 pm $595,247

250 Decoverly Dr #100 11:30 am to 5:30 pm $607,248

250 Decoverly Dr #104 11:30 am to 5:30 pm $562,716

14916 Piney Grove Ct 1 pm to 3 pm $528,888

20879

11101 Weatherburn Pl Noon to 2 pm $325,000

11103 Weatherburn Pl Noon to 2 pm $319,999

20882

25011 Johnson Farm Dr 1 pm to 3 pm $759,900

GERMANTOWN

20874

13631 Deerwater Dr #9-B 1 pm to 4 pm $259,000

20361 Century Blvd #174 11:30 am to 5:30 pm $384,990

18865 Mcfarlin Dr 1 pm to 3 pm $339,900

13315 Waterford Hills Blvd 1 pm to 4 pm $499,000

13684 Harvest Glen Way 1 pm to 3 pm $435,000

19131 Grotto Lane Noon to 3 pm $340,000

20876

11820 Eton Manor Dr #t-2 2 pm to 4 pm $225,000

21849 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21929 Boneset Way 11:30 am to 5:30 pm $519,990

21933 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $559,990

21937 Boneset Way #0 11:30 am to 5:30 pm $539,990

20046 Gateshead Cir #121 1 pm to 3 pm $235,000

HYATTSVILLE

20781

4410 Oglethorpe St #418 1 pm to 3 pm $205,000

20782

5604 Burgess Dr Noon to 3 pm $390,494

6207 20th Ave Noon to 4 pm $275,000

KENSINGTON

20895

11346 Palisades Ct 1 pm to 3 pm $499,000

LAYTONSVILLE

20882

4300 Damascus Rd 11 am to 1 pm $890,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9311 Weathervane Pl 1 pm to 3 pm $305,000

NORTH POTOMAC

20878

5 Rolling Green Ct 3 pm to 4 pm $739,000

13430 Query Mill Rd 1 pm to 4 pm $824,900

POTOMAC

20854

12904 Brushwood Ter 2 pm to 4 pm $1,399,000

ROCKVILLE

20850

19 Thomas St 11:30 am to 1:30 pm $2,800

501 Hungerford Dr #241 1 pm to 4 pm $385,000

147 Pasture Side Way 1 pm to 3 pm $617,000

4 Monroe St #110 Noon to 2 pm $269,900

20852

5750 Bou Ave #707 2 pm to 4 pm $518,000

1628 Martha Ter 2 pm to 4 pm $825,000

20853

16512 George Washington Dr 2 pm to 4 pm $609,000

15305 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $614,900

20855

17820 Vinyard Lane 1 pm to 4 pm $530,000

5805 Coppelia Dr 1 pm to 3 pm $885,000

SILVER SPRING

20901

8611 Bradford Rd #10-1 2 pm to 4 pm $345,000

20902

1807 Reedie Dr 1:30 pm to 4 pm $2,495

20903

10308 Nolcrest Dr 2 pm to 4 pm $579,000

20904

13300 Sherwood Forest Dr 2 pm to 3 pm $475,000

3000 Piano Lane #41 2 pm to 4 pm $270,000

13009 Peaceful Ter Noon to 2 pm $450,000

2944 Strauss Ter 11:30 am to 1:30 pm $330,000

3431 Castle Way #103-29 11 am to 1 pm $275,000

20905

1209 Millgrove Rd 11 am to 1 pm $499,900

20906

14400 Taos Ct #5-A 2 pm to 4 pm $259,000

20910

10005 Grant Ave 2 pm to 4 pm $525,000

1900 Lyttonsville Rd #115 11 am to 1 pm $265,000

2021 Osborn Dr 1 pm to 3 pm $795,000

1917 Grace Church Rd 2 pm to 4 pm $1,238,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

12812 Rustic Rock Lane Noon to 4 pm $391,990

7209 Marble Stone Lane Noon to 4 pm $383,990

12020 Beltsville Dr 12:30 pm to 2:30 pm $1,900

BERWYN HEIGHTS

20740

5908 Natasha Dr 1 pm to 3 pm $325,000

BOWIE

20715

12311 Mika Lane 10 am to 1 pm $350,000

12006 Tweed Lane Noon to 4 pm $349,000

4512 Oakview Lane Noon to 2 pm $379,900

2804 Bosworth Lane 1 pm to 4 pm $359,900

12313 Tilbury Lane Noon to 2 pm $344,900

3013 Savoy Lane Noon to 2 pm $339,900

12513 Rambling Lane Noon to 2 pm $398,000

20720

5211 Shamrocks Delight Dr #116a 1 pm to 3 pm $439,000

11241 Raging Brook Dr #251c 1 pm to 3 pm $239,987

12811 Woodmore North Blvd Noon to 2 pm $689,900

13205 Anthem Greenfields Dr 1 pm to 3:30 pm $485,000

20721

501 Black Branch Way 1 pm to 3 pm $929,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

7108 Fresno St Noon to 2 pm $299,999

606 Cabin Branch Dr Noon to 2 pm $229,900

103 Pepper Mill Dr 1 pm to 3 pm $319,900

616 Drum Ave 11 am to 1 pm $215,000

1217 Larchmont Ave 1 pm to 3 pm $180,000

CLINTON

20735

9403 Foxcroft Ave Noon to 2 pm $324,999

8619 Kittama Dr 1 pm to 4 pm $698,793

7001 Saddlebow Ct Noon to 2 pm $459,900

9418 Paul Dr 1 pm to 4 pm $389,900

9403 Foxcroft Avenue Noon to 2 pm $324,999

7133 Goblet Way 1 pm to 4 pm $299,900

FORT WASHINGTON

20744

1402 Windjammer Ct 1 pm to 4 pm $535,000

GLENN DALE

20769

11405 Prospect Ct 1 pm to 3 pm $574,500

GREENBELT

20770

5313 Stream Bank Lane Noon to 2 pm $599,000

LANDOVER

20785

7626 Green Willow Ct 1 pm to 3 pm $2,000

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $303,490

LANHAM

20706

9804 Justina Ct Noon to 3 pm $349,000

RIVERDALE

20737

6603 Rhode Island Ave 11 am to 6 pm $469,402

SUITLAND

20746

6108 Carswell Ter Noon to 2 pm $279,500

TEMPLE HILLS

20748

6812 Coolridge Dr 1 pm to 3 pm $329,500

UPPER MARLBORO

20772

15506 Governors Park Lane 1 pm to 4 pm $629,990

15707 Norus St 2 pm to 5 pm $599,000

3860 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,575

9701 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $374,990

0 Marlboro Pointe Dr 11 am to 6 pm $474,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $310,990

9607 Muirfield Dr 11 am to 1 pm $350,000

10804 Lariat Way Noon to 2 pm $495,000

20774

1600 Sacramento St 12:30 pm to 4 pm $374,999

14725 Argos Pl 1 pm to 4 pm $409,900

0 Capital Ct 11 am to 6 pm $324,490

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

43641 Winterberry Way 11 am to 6 pm $239,855

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $217,990

LEXINGTON PARK

20653

46248 Sylvan Ct 1 pm to 3 pm $313,000

MORGANZA

20660

25760 Colton Point Rd 10 am to 2 pm $375,000

SUNDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

2 Steele Ave 1 pm to 3 pm $949,000

1827 Manor Green Ct 1 pm to 4 pm $619,500

832 Coachway Noon to 2 pm $925,000

2646 Greenbriar Lane 2 pm to 4 pm $1,382,000

5 Constitution Sq 1 pm to 3 pm $690,000

242 Autumn Chase Dr 1 pm to 3 pm $519,000

908 Scupper Ct 1 pm to 3 pm $799,000

603 St Mulberry Ct Noon to 2 pm $639,900

340 Quarterdeck Aly 1 pm to 3 pm $435,000

145 Prince George St 12:30 pm to 3 pm $739,000

11 Compromise St 3 pm to 5 pm $1,775,000

17 South St Noon to 3 pm $1,200,000

28 Harbour Heights Dr 1 pm to 3 pm $305,000

21403

10-I Ironstone Ct 10 am to Noon $1,775

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $949,900

2650 Queen Anne Cir 2 pm to 4 pm $1,329,000

2 Mizzen Ct 11 am to 1 pm $328,900

2203 E Chesapeake Harbour Dr 1 pm to 3 pm $1,450,000

1204-C Gemini Dr 1 pm to 3 pm $209,000

141 E Bay View Dr 1 pm to 3 pm $1,350,000

1131 Bay Ridge Rd 2 pm to 4 pm $649,000

3752 Thomas Point Rd 1 pm to 3 pm $2,500,000

508 Tulip Rd Noon to 2 pm $1,495,000

45 Lawrence Ave Noon to 2 pm $1,295,000

1121 Lake Heron Dr #3b 1 pm to 3 pm $314,900

21409

1668 Saint Margarets Rd 1 pm to 3 pm $525,000

ARNOLD

21012

798 Ruxshire Dr 1 pm to 3:30 pm $375,000

411 Stanford Ct 11 am to 1 pm $450,000

710 Capri Estates Ct 1 pm to 3 pm $595,000

977 Stonington Dr 1 pm to 3 pm $990,000

CROFTON

21114

1601 Crofton Pkwy 3 pm to 5 pm $500,000

2517 Dog Leg Ct 1 pm to 4 pm $335,000

1713 Gabriel Ct 2 pm to 4 pm $289,900

CROWNSVILLE

21032

1162 Hayman Dr 1 pm to 3 pm $1,998,000

515 Teak Rd Noon to 2 pm $735,000

DAVIDSONVILLE

21035

3759 Ridgewood Rd Noon to 2 pm $360,000

1009 Howard Grove Ct 2 pm to 4 pm $839,900

DEALE

20751

5905 Deale Beach Rd 2 pm to 4 pm $999,000

EDGEWATER

21037

3942 Honeysuckle Dr 2 pm to 4 pm $1,229,000

197 Cinnamon Lane Noon to 2 pm $850,000

34 Poplar Point Rd 11 am to 1 pm $949,000

15 Poplar Point Rd 1 pm to 3 pm $782,500

FRIENDSHIP

20758

6725 New Solomons Island Rd 11 am to 2 pm $515,900

GAMBRILLS

21054

946 Annapolis Rd 1 pm to 4 pm $829,000

2608 Chapel Lake Dr #306 2:30 pm to 4:30 pm $249,900

921 Waugh Chapel Rd 1 pm to 3 pm $419,500

925 Waugh Chapel Rd 1 pm to 3 pm $370,000

GLEN BURNIE

21060

627 Ravenwood Dr Noon to 3 pm $319,990

1021 Thomas Rd 1 pm to 3 pm $249,900

221 Kuethe Rd NE 1 pm to 3 pm $262,000

7135 Yamhill Way 1 pm to 3 pm $404,900

21061

101 Shelly Rd 1 pm to 3 pm $375,000

HANOVER

21076

1704 Maco Dr 2 pm to 4 pm $500,000

7623 Elmcrest Rd 1 pm to 3 pm $389,000

2721 Amber Crest Rd Noon to 2 pm $434,900

7524 Thicket Run 2 pm to 4 pm $415,000

LAUREL

20707

8032 Chapel Cove Dr 1 pm to 3 pm $300,000

14107 Clarke Ave 2 pm to 5 pm $379,999

13126 Winding Trail Rd 2 pm to 4 pm $360,000

20708

14205 Summit Lane 1 pm to 3 pm $415,999

20723

10109 Snowdrift Downs 1 pm to 3 pm $624,900

9309 Whiskey Bottom Rd 1 pm to 3 pm $849,000

8633 Vintage Earth Path 1 pm to 3 pm $589,900

10685 Stansfield Rd 11 am to 1 pm $589,000

8419 Pamela Way #63 1 pm to 3 pm $459,900

9414 Steeple Ct 1 pm to 3 pm $339,900

9312 Woodsedge Ct Noon to 1 pm $592,000

9535 N Laurel Rd 11 am to 1 pm $540,000

9915 Balsam Way 1 pm to 3 pm $749,900

9411 Mayflower Ct Noon to 3 pm $360,000

LINTHICUM

21090

342 Schulamar Rd Noon to 2 pm $369,000

LINTHICUM HEIGHTS

860 White Ave 1 pm to 3 pm $419,900

LOTHIAN

20711

207 W Bay Front Rd 1 pm to 3 pm $1,385,000

MILLERSVILLE

21108

396 Severn Crest Dr 2 pm to 4 pm $619,900

ODENTON

21113

1889 Scaffold Way 1 pm to 3:30 pm $425,000

1210 Beaver Tree Dr 1 pm to 3 pm $574,900

8502 Summershade Dr 11 am to 1 pm $615,000

PASADENA

21122

7917 Meridian Dr 1 pm to 3 pm $599,500

254 Magothy Bridge Rd 11 am to 1 pm $339,900

309 Cockey Dr 1 pm to 3 pm $360,000

955 Beechwood Ave 2 pm to 4 pm $300,000

8201 Deerbrooke Ct 1 pm to 3 pm $445,000

1260 Hillside Rd 11 am to 1 pm $584,900

1206 Holmespun Dr 1:30 pm to 3:30 pm $240,000

845 E Pasadena Rd 2 pm to 4 pm $339,900

2030 Choptank Ave Noon to 2 pm $475,000

RIVA

21140

3128 Stonehenge Dr 2 pm to 5 pm $589,900

SEVERN

21144

1722 Severn Rd Noon to 3 pm $381,000

112 Edelton Ave 11 am to 1 pm $439,900

672 Queenstown Rd Noon to 3 pm $310,000

1251 Old Camp Meade Rd 1 pm to 4 pm $399,000

SEVERNA PARK

21146

316 Saint Ives Dr 1 pm to 3 pm $639,000

719 Pin Oak Rd 1 pm to 3 pm $550,000

4 Beach Rd 11 am to 1 pm $2,350,000

377 Grinstead Rd Noon to 2 pm $679,000

448 Croxton Ct 1 pm to 3 pm $514,000

SHADY SIDE

20764

1203 Bay View Ave Noon to 2 pm $359,500

CALVERT COUNTY

DOWELL

20629

380 Gideon Lane 1 pm to 4 pm $249,500

HUNTINGTOWN

20639

500 Plum Point Rd Noon to 2 pm $550,000

2554 Hillside Dr Noon to 3 pm $294,900

1335 Wilson Rd 1 pm to 4 pm $499,950

1221 Emmanuel Church Rd 1 pm to 3 pm $650,000

LUSBY

20657

50 Garden Way 1 pm to 4 pm $399,900

811 Sollers Wharf Rd 1 pm to 4 pm $533,500

13019 Iroquois Way 1 pm to 4 pm $182,000

12996 Sky View Lane 1 pm to 4 pm $395,000

912 Crystal Rock Rd 1 pm to 3 pm $239,500

11144 Rawhide Rd 10:30 am to 12:30 pm $280,000

OWINGS

20736

11821 Ramble Dr 2 pm to 5 pm $580,000

925 Caravan Trl 1 pm to 4 pm $499,900

PORT REPUBLIC

20676

3173 Mallory Sq 1 pm to 4 pm $372,000

3345 First St 1 pm to 4 pm $195,000

SOLOMONS

20688

603 Runabout Loop #603 1 pm to 4 pm $345,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

14851 W Auburn Rd 1 pm to 4 pm $595,000

BRANDYWINE

20613

8027 Dorado Ter 1 pm to 4 pm $470,000

15500 Chaddsford Lake Dr Noon to 3 pm $349,000

BRYANTOWN

20617

13810 Edelen Dr Noon to 3 pm $499,000

COBB ISLAND

20625

18232 Piedmont Dr 11 am to 1 pm $199,500

HUGHESVILLE

20637

6310 Stiles Pl 11 am to 2 pm $469,900

MECHANICSVILLE

20659

39725 Claires Dr 11 am to 2 pm $575,000

SWAN POINT

20645

11677 Wollaston Cir 1 pm to 4 pm $399,800

WALDORF

20601

2152 Hitching Post Ct 1 pm to 3 pm $349,999

20602

11928 Montgomery Lane 12:30 pm to 2:30 pm $314,900

11686 Mustang Creek Ct Noon to 2 pm $420,925

20603

2993 Eutaw Forest Dr 1 pm to 3 pm $344,995

3168 Alsfeld Way 2 pm to 4 pm $499,500

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2601 Mae Wade Ave Noon to 2 pm $530,000

5950 Norwood Pl E Noon to 2 pm $485,000

BRUNSWICK

21716

1141 Dargon Quarry Lane 1 pm to 3 pm $521,900

1316 Hope Farm Ct 1 pm to 2:30 pm $544,900

721 Brunswick St Noon to 3 pm $324,900

1316 Pennington Dr 1 pm to 3 pm $387,500

21758

31 Jeffrey 1 pm to 3 pm $439,000

EMMITSBURG

21727

1306 Huntley Cir 1 pm to 4 pm $319,900

56 2nd Ave 1 pm to 4 pm $189,000

FREDERICK

21701

1203 Beechwood Dr Noon to 3 pm $424,900

2402 Rippling Brook Rd 1 pm to 3 pm $370,000

125 W South St 3 pm to 5 pm $200,000

420 Mohican Dr 1 pm to 4 pm $439,900

21702

614 Lee Pl 1 pm to 3 pm $319,900

136 Sunlight Ct 1 pm to 3 pm $534,900

7216 James I Harris Memorial Dr Noon to 2 pm $465,000

21703

3706 Basford Rd 10 am to Noon $379,900

604 Swallowtail Dr Noon to 2 pm $395,000

523 Sugarbush Cir 1:30 pm to 4 pm $269,900

4952 Flossie Ave 2 pm to 4 pm $419,900

6184 Murray Ter 1 pm to 3 pm $304,900

21704

6100 Edmont Dr 1 pm to 3 pm $792,000

3641 Urbana Pike 1 pm to 3 pm $379,990

IJAMSVILLE

21754

10024 Pebble Beach Ter 1 pm to 3 pm $1,150,000

3310 Lowell Lane Noon to 2 pm $399,000

MONROVIA

21770

3902 Maurice Ct 11 am to 1 pm $525,000

4316 Landsdale Blvd 11 am to 1 pm $509,999

4198 Windy Hill Dr 1 pm to 3 pm $469,900

12302 Hungerford Manor Ct 1 pm to 4 pm $599,000

MOUNT AIRY

21771

4315 Ridge Rd 3 pm to 5 pm $240,000

6565 Challedon Cir 1 pm to 4 pm $749,900

28724 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $315,000

NEW MARKET

21774

6610 Ladoga Lane 1 pm to 4 pm $359,900

5807 Upton Cir #47 1 pm to 3 pm $499,000

10801 Ridgewood Pl 2 pm to 5 pm $440,000

THURMONT

21788

8 Pleasant Acres Dr 10 am to Noon $479,000

WOODSBORO

21798

9700 Gravel Hill Rd 1 pm to 4 pm $698,000

HOWARD COUNTY

CLARKSVILLE

21029

6101 Rippling Tides Ter 1 pm to 3 pm $940,000

11955 Simpson Rd 1 pm to 3 pm $929,000

6025 Winter Grain Path 1 pm to 3 pm $785,000

12000 Floating Clouds Path 11 am to 1 pm $850,000

5919 Trumpet Sound Ct #2 1 pm to 3 pm $525,000

12316 Autumn Tree Lane 1:30 pm to 3:30 pm $1,680,000

COLUMBIA

21044

5262 Eliots Oak Rd 12:30 pm to 2:30 pm $439,000

10463 Fair Oaks 1 pm to 3 pm $475,000

10450 Fair Oaks 1 pm to 3 pm $455,000

11454 High Hay Dr 11 am to 1 pm $649,900

10471 Fair Oaks 1 pm to 3 pm $470,000

21045

7179 Peace Chimes Ct 2 pm to 4 pm $275,000

7242 Life Quest Lane 1 pm to 3 pm $375,000

7226 Steamerbell Row 3 pm to 5 pm $385,000

7154 Harp String 1 pm to 3 pm $320,000

21046

9906 Evergreen Ave 1 pm to 3 pm $399,900

7250 Calm Sunset 2 pm to 4 pm $375,000

7414 Weather Worn Way 1 pm to 3 pm $549,000

ELKRIDGE

21075

6119 S Meyer Dr 2 pm to 3 pm $629,900

5870 Chipwood Ct #8-01 11:30 am to 1:30 pm $299,000

6100 Nightrose Ct 1 pm to 4 pm $686,000

5961 Avalon Dr 1 pm to 3 pm $699,999

ELLICOTT CITY

21042

10312 John Eager Ct 1 pm to 3 pm $629,000

10124 Hobsons Choice Lane 1 pm to 3 pm $700,000

2904 Cypress Bay Ct 1 pm to 3 pm $619,900

4880 Dorsey Hall Dr #6 1 pm to 3 pm $223,000

10306 Newgate Ct 1 pm to 3 pm $725,000

3241 Brookmede Rd 1 pm to 3 pm $625,000

3920 Foxhill Dr 1 pm to 3 pm $675,000

10200 New Forest Ct 1 pm to 3 pm $700,000

9461 Dunloggin Rd 1 pm to 3 pm $565,000

10332 Royal Ascot Ct 1 pm to 3 pm $829,900

3718 Ligon Rd 1 pm to 3 pm $725,000

21043

7776 Mayfair Cir 1 pm to 3 pm $245,000

8409 Ivy Dr 1 pm to 3 pm $459,000

7628 Coachlight Lane #b-U 11 am to 1 pm $255,000

8908 Chantel Ct 11 am to 1 pm $600,000

8012 Finest Hour Ct 1 pm to 3 pm $675,000

3013 Hockley Mill Dr 1 pm to 4 pm $469,900

4107 Sears House Ct 1 pm to 3 pm $649,995

4909 Autumn Crest Way 2 pm to 4 pm $560,000

FULTON

20759

7905 Maple Lawn Blvd 1 pm to 3 pm $649,900

11639 Federal St 1 pm to 3 pm $949,900

11208 Chase St #1 Noon to 2 pm $397,900

GLENELG

21737

3326 Roscommon Dr 2 pm to 4 pm $500,000

GLENWOOD

21738

4050 Roxmill Ct 1 pm to 3 pm $650,000

3315 Saddle Horse Ct 11 am to 1 pm $634,000

3651 Sycamore Valley Run 11 am to 1 pm $1,100,000

15117 Players Way #113 1 pm to 3 pm $509,000

2821 Woodsdale Rd 1 pm to 3 pm $800,000

JESSUP

20794

7853 Rappaport Dr 1 pm to 3 pm $465,000

SAVAGE

20763

8432 Commercial St 1 pm to 3:30 pm $259,900

WEST FRIENDSHIP

21794

2920 New Rover Rd 2 pm to 4 pm $685,000

13611 Fox Stream Way 1 pm to 3 pm $950,000

WOODBINE

21797

14762 Addison Way 1 pm to 3 pm $722,000

15067 Bushy Park Rd 1 pm to 3 pm $789,990

748 Chessie Crossing Way 11 am to 1 pm $799,900

1800 Boka Valley Ct 1 pm to 3 pm $799,999

15909 Willis Way 1 pm to 3 pm $1,150,000

6601 Woodbine Rd 1 pm to 3 pm $489,000

1163 Breiten Ct 2 pm to 4 pm $925,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $849,900

BETHESDA

20814

5210 Danbury Rd 1 pm to 4 pm $775,000

5450 Whitley Park Ter #203 1 pm to 3 pm $450,000

5225 Pooks Hill Rd #1102n 2 pm to 4 pm $149,000

5817 Bradley Blvd 1 pm to 4 pm $1,895,000

4318 Rosedale Ave 1:30 pm to 3:30 pm $1,849,000

9217 E Parkhill Dr 1 pm to 4 pm $749,000

8611 Terrace Garden Way 2 pm to 4 pm $1,099,000

7500 Woodmont Ave #s210 Noon to 2 pm $384,900

7710 Woodmont Ave #313 Noon to 3 pm $325,000

5013 Del Ray Ave 2 pm to 4 pm $1,795,000

5708 Lone Oak Dr 1 pm to 3 pm $1,425,000

20815

7111 Woodmont Ave #314 2 pm to 5 pm $359,900

7111 Woodmont Ave #302 1 pm to 4 pm $599,000

20816

613 Brookes Ridge C 2 pm to 4 pm $2,995,000

5200 Ventnor Rd 2 pm to 4 pm $859,000

5204 Abingdon Rd 1 pm to 3 pm $1,159,000

592 Brookes Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,750,000

4811 Fort Sumner Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

6526 Walhonding Rd 1 pm to 4 pm $925,000

4905 Scarsdale Rd 2 pm to 4 pm $1,599,000

20817

7010 Longwood Dr 1 pm to 3 pm $1,340,000

9208 Seven Locks Rd 1 pm to 4 pm $869,000

6609 Pyle Rd 2 pm to 4 pm $2,195,000

9908 Ashburton Lane 1 pm to 4 pm $649,000

6401 Fallen Oak Ct 2 pm to 4 pm $1,449,000

7701 Granada Dr 2 pm to 4 pm $1,925,000

7515 Marbury Rd 2 pm to 4 pm $2,049,000

7221 Armat Dr 1 pm to 3 pm $1,800,000

7420 Westlake Ter #207 1 pm to 3 pm $295,000

8907 Clewerwall Dr Noon to 4 pm $1,399,000

8405 Old Seven Locks Rd 1 pm to 3 pm $1,295,000

10450 Parthenon Ct 2 pm to 4 pm $390,000

7409 Indraff Ct 2 pm to 4 pm $1,150,000

9511 Kentstone Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

9927 Carter Rd 2 pm to 4 pm $1,895,000

8016 Lilly Stone Dr 1 pm to 3 pm $899,000

9126 Willow Gate Lane 2 pm to 4 pm $1,325,000

8504 Burning Tree Rd 2 pm to 4 pm $2,750,000

7507 Newmarket Dr 1 pm to 3 pm $1,749,000

6320 Bannockburn Dr 2 pm to 4 pm $1,379,000

BOYDS

20841

23725 Slidell Rd 1 pm to 3 pm $380,000

14410 Foolish Pleasure 2 pm to 4 pm $659,500

18832 Broken Oak Rd 2 pm to 4 pm $449,900

12604 W Old Baltimore Rd 1 pm to 4 pm $440,000

BROOKEVILLE

20833

1030 Hawlings Rd 1 pm to 4 pm $710,000

BURTONSVILLE

20866

14624 Wexhall Ter #2-18 1 pm to 3 pm $297,500

4400 Dustin Rd 1 pm to 3 pm $699,900

14304 Hollyhock Way Noon to 2 pm $585,000

CABIN JOHN

20818

6503 75th Pl 1 pm to 4 pm $1,375,000

21 Ericsson Rd 2 pm to 4 pm $895,000

CHEVY CHASE

20815

4610 Langdrum Lane 1 pm to 4 pm $1,175,500

12 Hesketh St 2 pm to 4 pm $2,659,000

3409 Thornapple St 1 pm to 4 pm $1,199,000

6620 Hillandale Rd 2 pm to 4 pm $699,000

4909 Falstone Ave 2 pm to 4 pm $3,450,000

3501 Glenmoor Dr 2 pm to 4 pm $840,000

7116 Western Ave 2 pm to 4 pm $1,399,000

7115 Edgevale St 1 pm to 4 pm $1,799,000

4929 Chevy Chase Blvd 1 pm to 3 pm $1,050,000

7314 Delfield St 2 pm to 4 pm $799,000

3927 Oliver St 2 pm to 4 pm $1,900,000

5309 Baltimore Ave 2 pm to 4 pm $849,900

3513 Leland St 2 pm to 4 pm $2,090,000

4210 Maple Ter 1 pm to 4 pm $1,699,000

CLARKSBURG

20871

12801 Clarks Crossing Dr 1 pm to 3 pm $465,000

12523 Blue Sky Dr 2 pm to 4 pm $575,000

12610 Foreman Blvd 1 pm to 4 pm $732,500

DAMASCUS

20872

9817 Moyer Rd 2 pm to 4 pm $469,000

10838 Sir Barton Cir 2 pm to 4 pm $289,000

10113 Durango Dr 1 pm to 3 pm $429,900

DARNESTOWN

20878

13145 Scarlet Oak Dr 2 pm to 4 pm $1,199,000

15100 Water Oak Dr 1 pm to 4 pm $784,900

13427 Haddonfield Lane 2 pm to 4 pm $1,195,000

GAITHERSBURG

20877

10 Misty Dale Way 11 am to 3 pm $324,900

127 Emory Woods Ct 1 pm to 3 pm $382,000

20878

305 Ridgepoint Pl 1 pm to 3 pm $539,900

120 Chevy Chase St #404 1 pm to 3 pm $475,000

113 Treehaven St 1 pm to 4 pm $989,000

31 Booth St #455 1:30 pm to 4:30 pm $379,483

16104 Nursery 1 pm to 4 pm $1,039,900

121 Treehaven St 1 pm to 4 pm $1,089,900

625 Linslade Mews 1 pm to 4 pm $579,000

13120 Chestnut Oak Dr 3 pm to 5 pm $584,900

100 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $880,000

20879

7235 Cypress Hill Dr 1 pm to 3 pm $799,900

20300 Battery Bend Pl 2 pm to 4 pm $385,000

1350 Travis View Ct 1 pm to 3 pm $347,500

1133 Southern Night Lane 1 pm to 4 pm $330,000

18546 Cherry Laurel Lane 1 pm to 3 pm $320,000

20882

20316 Rosethorn Ave 1 pm to 4 pm $599,800

22137 Creekview Dr 1:30 pm to 4 pm $775,000

23541 Rolling Fork Way 11 am to 1 pm $639,000

20886

19017 Capehart Dr 1 pm to 3 pm $314,000

GERMANTOWN

20874

13010 Open Hearth Way 1 pm to 4 pm $320,000

15530 Germantown Rd Noon to 2 pm $800,000

20415 Waters Point Lane 1 pm to 3 pm $329,990

13333 Tivoli Fountain Ct 2 pm to 4 pm $398,000

13205 Tiber Falls Way 2 pm to 4 pm $485,000

19641 White Saddle Dr 1 pm to 3 pm $340,000

20876

11411 Honeybear Lane 1 pm to 4 pm $549,900

11825 Morning Star Dr 1 pm to 3 pm $722,000

KENSINGTON

20895

10505 Mills Crossing 1 pm to 4 pm $539,000

5206 White Flint Dr 2 pm to 4 pm $699,990

9 Campbell Ct 1 pm to 3 pm $724,900

9627 Carriage Rd 2 pm to 4 pm $900,000

3912 Kincaid Ter 1 pm to 3 pm $849,900

4902 Flanders Ave 2 pm to 4 pm $660,000

9701 Hill St 1 pm to 4 pm $999,500

LAYTONSVILLE

20882

25010 Johnson Farm Rd 1 pm to 4 pm $800,000

9420 Brink Rd 1 pm to 4 pm $724,000

6313 Holland Meadow Lane 1 pm to 3 pm $759,900

25106 Highland Manor Ct 1 pm to 3 pm $850,000

22404 Rolling Hill Lane 1 pm to 3 pm $735,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10230 Ridgeline Dr 1 pm to 3 pm $240,000

20126 Welbeck Ter 11 am to 1 pm $215,000

8421 Marketree Cir 2 pm to 4 pm $430,000

9604 Napoleon Way 1 pm to 4 pm $459,000

NORTH BETHESDA

20852

11800 Old Georgetown Rd #1218 1 pm to 4 pm $436,000

5809 Nicholson #1101 1 pm to 4 pm $590,000

NORTH POTOMAC

20878

14015 Crossland Lane 1 pm to 4 pm $1,199,900

15823 Glacier Ct 1 pm to 4 pm $514,900

15730 Ambiance Dr 1 pm to 3 pm $459,000

14609 Pebblewood Dr 1 pm to 3 pm $759,000

13230 Query Mill 1 pm to 4 pm $999,000

10920 Outpost Dr 11:30 am to 1:30 pm $774,900

OLNEY

20832

17609 Georgia Ave 1 pm to 4 pm $575,000

18231 Wickham Rd 1 pm to 4 pm $869,000

5320 Olney Laytonsville Rd 2 pm to 4 pm $599,990

4005 Gelding Lane 1 pm to 3 pm $515,000

18506 Hawkstone Ct 1 pm to 3 pm $929,000

17228 Evangeline Lane 1 pm to 4 pm $595,000

4005 Cherry Valley Dr Noon to 2 pm $600,000

2644 Winter Morning Way 1 pm to 3 pm $1,199,990

16616 Norbeck Farm Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

17717 Overwood Dr 2 pm to 4 pm $485,000

POOLESVILLE

20837

19603 Lewis Orchard Lane 1 pm to 3 pm $895,000

20015 Haller Ave 1 pm to 3 pm $675,000

19613 Selby Ave 1 pm to 3 pm $799,000

POTOMAC

20854

10845 Pleasant Hill Dr 1 pm to 4 pm $1,250,000

9428 Fox Hollow Dr 1 pm to 3 pm $1,148,000

7815 Stable Way 2 pm to 4 pm $1,260,000

1538 Blue Meadow Road 2 pm to 4 pm $749,900

10428 Masters Ter 2 pm to 4 pm $1,725,000

10 Accord Ct 1 pm to 4 pm $1,298,000

12437 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,395,000

8811 Persimmon Tree 2 pm to 5 pm $1,295,000

12624 Orchard Brook Ter Noon to 2 pm $869,000

10301 Oaklyn Dr 2 pm to 4 pm $1,120,000

10105 Bevern Lane 1 pm to 4 pm $1,449,999

11816 Canfield Rd 2 pm to 4:30 pm $890,000

12003 Titian Way 1 pm to 4 pm $729,500

11217 River View Dr 2 pm to 4 pm $1,949,000

8513 Wilkesboro Lane 1 pm to 3 pm $710,000

9118 Bells Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,450,000

10711 Lockland Rd 2 pm to 4 pm $1,349,000

12624 Tribunal Lane 1 pm to 3 pm $1,559,000

9816 Tibron Ct 2 pm to 4 pm $1,325,000

10010 Gary Rd 2 pm to 4 pm $2,150,000

9812 Woodford Rd 2 pm to 4 pm $1,460,000

11308 Willowbrook Dr 1 pm to 4 pm $1,050,000

10706 Burbank Dr 2 pm to 4 pm $1,899,000

11834 Goya 1 pm to 3 pm $710,000

10407 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $2,250,000

7624 Mary Cassatt Dr 1 pm to 3 pm $949,000

10520 Stable Lane 1 pm to 3 pm $1,090,000

ROCKVILLE

20850

205 Garden View Way 2 pm to 5 pm $579,000

500 Beall Ave 2 pm to 4 pm $649,000

904 Crestfield Dr 1 pm to 4 pm $589,900

334 Casey Lane 1 pm to 4 pm $575,000

14102 Calabash Lane 1 pm to 4 pm $669,000

886 College Pkwy #t-1 1 pm to 4 pm $224,900

717 Grandin Ave 11 am to 1 pm $599,000

9501 Mary Knoll Dr 2 pm to 4 pm $1,249,900

102 Bullard Cir 1:30 pm to 3:30 pm $1,225,000

510 Lawson Way 1 pm to 3 pm $632,900

9601 Autumn Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,320,000

412 Robena Way 1 pm to 4 pm $899,900

20851

1005 Lewis Ave 1 pm to 4 pm $400,000

20852

4813 Mori Dr 1 pm to 3 pm $554,990

11801 Rockville Pike #1505 2 pm to 5 pm $339,900

1065 Grand Oak Way 1 pm to 4 pm $679,000

6117 Tilden Lane 1 pm to 4 pm $1,785,000

12203 Academy Way #180 3 pm to 5 pm $215,000

10401 Grosvenor Pl #406 1 pm to 4 pm $270,000

1309 Templeton Pl 1 pm to 4 pm $539,900

1055 Grand Oak Way 1 pm to 4 pm $665,000

20853

4213 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $1,250,000

14808 Carrolton Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

14608 Crossway Rd 1 pm to 3 pm $1,495,000

20854

11901 Enid Dr 2 pm to 4 pm $725,000

12213 Meadow Creek Ct 1 pm to 4 pm $1,199,000

5 Eaglebrook Ct Noon to 5 pm $825,900

20855

8071 Tribeca St 1 pm to 4 pm $750,000

SANDY SPRING

20860

600 Olney-Sandy Spring Rd Noon to 4 pm $749,500

SILVER SPRING

20901

407 Burnt Mills Ave 2 pm to 4 pm $440,000

9708 Marshall Ave Noon to 2 pm $465,000

108 E Indian Spring Dr 2 pm to 4 pm $575,000

10715 Glenwild Rd 1 pm to 3 pm $480,000

810 Whitehall St Noon to 2 pm $485,000

20902

11500 Charlton Dr 1:30 pm to 4:30 pm $579,900

2820 Schoolhouse Cir 1 pm to 4 pm $385,000

10855 Amherst Ave #202 1 pm to 3 pm $299,999

20903

10103 Devere Ct 2 pm to 4 pm $450,000

20904

407 Willington Dr 1 pm to 4 pm $485,000

13441 Locksley Lane 1 pm to 3 pm $425,000

713 Winhall Way 1 pm to 4 pm $490,000

20905

16113 Llewellyn Manor Way 1 pm to 3 pm $875,000

15420 Valencia St 2 pm to 4 pm $425,000

15026 Snowden Dr 1 pm to 4 pm $749,900

20906

4310 Robert Ct 1 pm to 4 pm $425,000

13620 N Gate Dr 2 pm to 4 pm $525,000

12707 Gould Rd Noon to 2 pm $393,500

14901 Sequoia Hill Lane 2 pm to 4 pm $399,999

12200 Dewey Rd 1 pm to 4 pm $424,500

15316 Pine Orchard Dr #82-1a 1 pm to 3 pm $205,000

2824 Cairncross Ter 1 pm to 3 pm $499,500

3100 N Leisure World N Blvd #604 2 pm to 4 pm $399,900

2715 Atlanta Dr #5 1 pm to 3 pm $275,000

12501 Farnell Dr 2 pm to 4 pm $399,000

13513 Stockbridge Ct 1 pm to 3 pm $542,000

20910

7981 Eastern Ave #301 1 pm to 3 pm $362,000

8607 Mayfair Pl 1 pm to 3 pm $779,000

1300 Dale Dr 2 pm to 4 pm $759,000

9015 3rd Ave 1 pm to 3 pm $649,900

1533 Red Oak Dr 1 pm to 3 pm $780,000

9527 Ament St 2 pm to 4 pm $729,500

TAKOMA PARK

20912

7004 Woodland Ave 2 pm to 4 pm $825,000

7611 Maple Ave #304 1 pm to 3 pm $215,000

7611 Maple Ave #202 1 pm to 3 pm $199,999

6711 Conway Ave 1 pm to 3 pm $515,000

602 Elm Ave 2 pm to 4 pm $955,000

WHEATON

20902

2810 Byron Ct Noon to 2 pm $400,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

ADELPHI

20783

10121 Towhee Ave 11:30 am to 2 pm $495,000

2909 Powder Mill Rd 1 pm to 3 pm $300,000

AQUASCO

20608

21711 Meadow Wood Lane 2 pm to 4 pm $400,000

BOWIE

20715

3105 Twisting Lane 2 pm to 4 pm $349,000

20721

13001 Contee Manor Rd Noon to 2 pm $849,900

BRENTWOOD

20722

4007 Lawrence St 2 pm to 4 pm $379,999

CAPITOL HEIGHTS

20743

4100 Vine St 1 pm to 3 pm $200,000

1018 Karen Blvd 1 pm to 3 pm $259,900

7238 G St 12:30 pm to 2 pm $180,000

CLINTON

20735

12707 Lunan Rd 1 pm to 3 pm $300,000

COLLEGE PARK

20740

4816 Fox St 1 pm to 3 pm $355,000

4707 Fordham Rd 2 pm to 4 pm $693,112

DISTRICT HEIGHTS

20747

1991 Addison Rd S 1 pm to 3 pm $150,000

1601 Shady Glen Dr 1 pm to 4 pm $329,999

6706 Lansdale St 2 pm to 4 pm $275,000

2512 Lorring Dr 11 am to 2 pm $319,999

7207 Lansdale St 1:30 pm to 3:30 pm $285,000

FORT WASHINGTON

20744

818 Pocahontas Dr 1 pm to 3 pm $498,500

3505 Wayneswood Rd 1 pm to 4 pm $349,000

8709 Colonel Seward Dr Noon to 2 pm $569,000

12000 Clear Creek Dr Noon to 2 pm $380,000

9012 Pinehurst Dr Noon to 2:30 pm $339,500

LANHAM

20706

6602 Manton Way 1 pm to 4 pm $525,000

MOUNT RAINIER

20712

4527 32nd St 2 pm to 4 pm $399,999

NATIONAL HARBOR

20745

155 Potomac Psge #432 1 pm to 3 pm $330,000

OXON HILL

723 River Mist Dr #181 2 pm to 4 pm $609,000

155 Potomac Psge #224 1 pm to 3 pm $394,900

RIVERDALE

20737

4706 Van Buren St 1 pm to 3 pm $525,000

TEMPLE HILLS

20748

2403 Afton St 1 pm to 3 pm $334,900

2602 Afton St 1 pm to 3 pm $268,500

UNIVERSITY PARK

20782

4411 Tuckerman St 1 pm to 3 pm $525,000

UPPER MARLBORO

20772

12208 Westview Dr 1 pm to 3 pm $309,900

2500 Old Largo Rd 11 am to 1 pm $850,000

10604 Elizabeth Parnum Pl 1 pm to 4 pm $314,900

20774

40 Cable Hollow Way #44-1 1 pm to 3 pm $189,900

10515 Birdie Lane 2 pm to 4:30 pm $369,900

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

45558 Bethson St 1 pm to 3 pm $435,000

HOLLYWOOD

20636

44850 Joy Chapel Rd 1 pm to 4 pm $995,000

LEXINGTON PARK

20653

45740 Island Rd Noon to 2 pm $285,000

23236 Lake Dr 2 pm to 4 pm $375,000

46770 Planters Ct 11 am to 1 pm $279,999

MADDOX

20621

36789 Dannys Lane 1 pm to 3 pm $310,000

5 Southwind Ct Noon to 2 pm $335,900