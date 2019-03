Here’s a list of open houses taking place this weekend in Maryland. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Virginia? Click here.

Saturday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

45 Williams Dr 1 pm to 3 pm $549,900

9 Shipwright St 11 am to 3 pm $2,200,000

240 King George St 11 am to 1 pm $595,000

549 Coover Rd 11 am to 2 pm $660,000

2115 George Boiardi Lane 1 pm to 3 pm $650,000

198 King George St 2 pm to 4 pm $2,500,000

512 Joseph Johnson Dr Noon to 5 pm $429,990

11 Mckendree Ave 1 pm to 3 pm $715,000

2820 Berth Ter Noon to 2 pm $315,000

Lejeune Way 11 am to 4 pm $389,990

333 Michelson Lane 11 am to 4 pm $399,990

210 Wesley Brown Lane 11 am to 4 pm $449,500

1757 Ebling Trl Noon to 2 pm $620,000

502 Mathias Hammond Way #206 1 pm to 3 pm $259,000

243 Autumn Chase Dr 1 pm to 3 pm $570,000

21403

306 First Street 10 am to Noon $3,390,000

512 6th St 11 am to 2 pm $1,149,000

2 Eastern Ave 11 am to 1 pm $2,590,000

602 Second St 1 pm to 3 pm $530,000

2 Enclave Ct 11 am to 3 pm $627,837

102 Bay View Dr E Noon to 3 pm $844,000

50 Primrose Hill Lane Noon to 2 pm $995,000

1132 Lake Heron Dr #2b Noon to 2 pm $279,900

2639 Queen Anne Cir Noon to 2 pm $549,900

21409

1813 Millridge Ct 2 pm to 4 pm $1,275,000

982 Saint Margarets Dr Noon to 2 pm $385,000

947 Marine Dr 1 pm to 3 pm $469,900

ARNOLD

21012

921 Whitstable Blvd Noon to 2 pm $429,000

977 Stonington Drive 1 pm to 3 pm $1,349,000

624 Shore Acres Rd 10 am to Noon $569,900

129 Severn Way Noon to 2 pm $450,000

1250 Hickory Hill Cir Noon to 4 pm $399,990

299 Yale Ct 11 am to 2 pm $444,999

527 Loughton Lane Noon to 3 pm $489,000

314 Ternwing Dr 11 am to 2 pm $369,900

1420 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $623,990

1418 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $664,990

1422 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $621,990

1424 Silver Oak Lane 1 pm to 4 pm $589,990

1204 Summerwood Court 1 pm to 3 pm $274,900

534 Norton Lane 1 pm to 3 pm $389,999

CHURCHTON

20733

1138 Delaware Ave 12:30 pm to 3:30 pm $275,000

CROFTON

21114

2330 Nantucket Dr Noon to 2 pm $545,000

1444 Jordan Avenue 2 pm to 4 pm $525,000

1729 Swinburne Ave 11 am to 1 pm $460,000

1324 Hawk Hollow Dr Noon to 5 pm $429,990

1302 Amber Creek Rd ##56 Noon to 5 pm $382,990

2326 Putnam Lane Noon to 2 pm $560,000

1302 Amber Creek Rd #55 Noon to 5 pm $342,990

1456 Nestlewood Ct Noon to 2 pm $225,000

1770 W Regents Park Rd 1 pm to 3 pm $525,000

2550 Stow Ct Noon to 2 pm $359,900

1306 Iron Oak Cv Noon to 4 pm $469,990

CROWNSVILLE

21032

835 Birch Trl Noon to 2 pm $525,000

CURTIS BAY

21226

214 Matfield Ct Noon to 2 pm $459,900

DAVIDSONVILLE

21035

2019 Gresham Lane Noon to 2 pm $775,000

EDGEWATER

21037

1609 Rockhold Rd 11 am to 2 pm $329,900

3764 Colliers Dr 11 am to 2 pm $729,900

108 River Rd Noon to 2 pm $474,900

424 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $435,990

426 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $474,990

430 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $448,990

432 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $464,990

GAMBRILLS

21054

1567 Witchhazel Cir 11 am to 4 pm $488,990

1565 Witchhazel Cir 11 am to 4 pm $478,990

1084 Snow Hill Lane Noon to 2 pm $369,000

GLEN BURNIE

21060

6847 Archibald Drive 11 am to 1 pm $250,000

317 Kahler Way 1 pm to 3 pm $399,999

8001 Trailview Xing 11 am to 1 pm $385,000

105 Allen Rd 11 am to 1 pm $259,000

6847 Archibald Dr 11 am to 1 pm $250,000

21061

7707 Allenwood Ct 11 am to 4 pm $319,500

7507 Resch Loop 11 am to 4 pm $297,990

7713 Allenwood Ct 11 am to 4 pm $287,500

7515 Resch Loop 11 am to 4 pm $317,990

Glaser Lane 11 am to 4 pm $269,990

7519 Resch Loop 11 am to 4 pm $320,500

7505 Resch Loop 11 am to 4 pm $327,990

321 Wellham Ave Noon to 2 pm $235,000

606 W Furnace Branch Rd 1 pm to 3 pm $364,000

10 2nd Ave N 2 pm to 4 pm $279,900

315 3rd Ave SW Noon to 3 pm $299,900

8110 Falcon Crest Dr 1 pm to 3 pm $314,000

HANOVER

21076

6472 Anderson Ave 1 pm to 3 pm $414,900

7250 Dorchester Woods Lane 1 pm to 5 pm $380,990

2630 Twin Birch Rd 1 pm to 4 pm $516,995

2920 Koens Ct #1 10:30 am to 4:30 pm $349,990

2920 Koens Ct #2 10:30 am to 4:30 pm $407,990

2920 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $387,990

2916 Koens Ct #3 10:30 am to 4:30 pm $421,460

2912 Koens Ct 10:30 am to 4:30 pm $424,877

2816 Etley Ct #03 11:30 am to 5:30 pm $360,185

7834 Bakers Creek Lane #69 11:30 am to 5:30 pm $466,102

7836 Bakers Creek Lane #68 11 am to 5:30 pm $499,825

1905 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $434,990

1907 Simonson Ct #0 11:30 am to 5:30 pm $409,990

7045 Banbury Dr 11 am to 1 pm $449,900

6414 Winter Crest Lane 1 pm to 3 pm $615,000

LAUREL

20707

405 Compton Ave 1 pm to 3 pm $399,900

7404 Frostwood Cir Noon to 4 pm $499,900

20708

13500 Briarcroft Ct 1 pm to 3 pm $369,000

20723

9754 Northern Lakes Lane 1 pm to 3 pm $459,900

8750 Polished Pebble Way 2 pm to 4 pm $610,000

8333 Cherrybrook Ct 1 pm to 3 pm $669,900

20724

3551 Tribeca Trl 11 am to 1 pm $389,990

3673 Duckhorn Way 10:30 am to 5 pm $399,990

3263 Nile Lane 2 pm to 4 pm $290,000

LINTHICUM

21090

410 Catherine Ave 11 am to 1 pm $339,900

MILLERSVILLE

21108

8306 Pondview Dr 1 pm to 3 pm $484,900

1768 Baldwin Dr 1 pm to 3 pm $479,900

746 Crucible Court 10 am to 2 pm $1,490

ODENTON

21113

2728 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $749,900

2722 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $659,900

1128 White Clover Lane 10 am to 5 pm $684,990

0 Broad Wing Dr 10 am to 5 pm $624,990

2716 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $589,900

2629 Orchard Oriole Way Noon to 5 pm $669,990

1002 Summer Hill Dr Noon to 3 pm $579,900

2615 Barred Owl Way Noon to 2 pm $354,900

701 Horse Chestnut Ct 2 pm to 4 pm $319,900

2068 Hinshaw Ct 1 pm to 4 pm $402,990

2304 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $599,000

PASADENA

21122

4 Gene Avenue 11 am to 1 pm $425,000

7928 Meridian Dr 11 am to 3 pm $524,990

250 Kenwood Rd 1 pm to 3 pm $300,000

7904 Meridian Dr 11 am to 4 pm $649,990

7858 W Riverside Dr 1 pm to 4 pm $449,900

13 Johnson Rd 11 am to 2 pm $524,900

980 Pebblestone Rd 1 pm to 4 pm $389,000

2411 230th St Noon to 2 pm $303,000

8140 Mountain View Cir 1 pm to 3 pm $319,800

306 Gold Brush Way Noon to 3 pm $589,900

222 Dale Rd 4:15 pm to 6:15 pm $289,900

8313 Catherine Ave 10:30 am to 12:30 pm $528,000

1447 Old Fort Smallwood Rd 1:30 pm to 3:30 pm $584,900

SEVERN

21144

7904 Comstock Lane 1 pm to 3 pm $599,000

8203 Reecewood Dr Noon to 5 pm $479,900

214 Mccamish Ct Noon to 2 pm $510,000

8137 Ridgely Loop Noon to 2 pm $559,990

709 Old Donaldson Ave 7 pm to 7 pm $435,000

709 Old Donaldson Ave 1 pm to 3 pm $435,000

8232 Carinoso Way Noon to 2 pm $350,000

8207 Whitebark Lane Noon to 2 pm $575,000

1907 Beckman Ter Noon to 2 pm $344,900

7734 Venice Lane 1 pm to 4 pm $354,990

7728 Venice Lane 1 pm to 4 pm $363,990

7732 Venice Lane 1 pm to 4 pm $367,990

SEVERNA PARK

21146

7 Whittier Court Noon to 2 pm $599,999

323 Ritchie Hwy 1 pm to 3 pm $459,900

1112 Bellevista Ct 1 pm to 3 pm $825,000

639 Honeysuckle Lane Noon to 4 pm $1,550,000

44 Kleis Rd 11 am to 3 pm $699,900

6 Emerson Ct Noon to 2 pm $550,000

285 Oak Ct 1 pm to 3 pm $775,000

SHADY SIDE

20764

1306 Hawthorne St Noon to 2 pm $294,900

6066 Shady Side Rd Noon to 2 pm $1,875

1306 Hawthorne St Noon to 7 pm $294,900

TRACYS LANDING

20779

6555 Clagett Ave 11 am to 1 pm $615,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

3408 Silverton Lane Noon to 3 pm $300,000

LUSBY

20657

10961 Cedar Dr Noon to Noon $214,900

NORTH BEACH

20714

1002 Bay Front Ave Noon to 2 pm $929,000

3715 3rd St Noon to 2 pm $324,986

3907 8th St Noon to 2 pm $338,000

PORT REPUBLIC

20676

3411 Abelia Rd Noon to 2 pm $500,000

PRINCE FREDERICK

20678

716 Pin Oak Ct 11 am to 2 pm $319,999

309 Saint Phillips Ct 11 am to 5 pm $510,573

156 Rachaels Way 11 am to 1 pm $239,990

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

1270 Old Landing Rd 1 pm to 4 pm $499,900

HUGHESVILLE

20637

7404 Spicetree Pl Noon to 2 pm $499,900

16195 Murphy Pl 11:30 am to 2 pm $409,900

INDIAN HEAD

20640

36 Highland Pl Noon to 2 pm $79,500

MECHANICSVILLE

20659

29980 Richard Cir 9 am to 11 am $324,900

WALDORF

20601

5583 Fish Hawk Ct 11 am to 5 pm $545,899

5592 Fish Hawk Ct 11 am to 5 pm $574,900

14480 Gallant Lane 11 am to 5 pm $554,900

11416 Grant Pl 11 am to 6 pm $337,635

0 Chalkstone Pl 11 am to 6 pm $297,990

1762 Red Oak Lane Noon to 3 pm $349,900

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $414,990

Selkie Lane 1 pm to 4 pm $399,990

10037 Selkie Lane Noon to 5 pm $464,990

0 Orkney Pl 1 pm to 4 pm $314,990

20602

12833 Simpson Dr 1 pm to 3 pm $344,900

1731 Brightwell Ct 1 pm to 2:30 pm $189,000

2134 Duckwalk Ct 3:30 pm to 5:30 pm $305,000

11984 Castle Pines Lane 11 am to 1 pm $415,000

20603

5019 Angel Fish Ct 2 pm to 5 pm $326,500

0 Mill Hill Rd 11 am to 6 pm $391,990

8800 Brook Dr 1 pm to 3 pm $326,000

WHITE PLAINS

20695

5096 Atlantis Lane Noon to 3 pm $439,900

3985 Ravine Dr 11 am to 2 pm $349,900

5571 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5592 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $419,990

5587 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $431,990

5584 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $424,990

5591 Musselburgh Lane 1 pm to 4 pm $428,990

FREDERICK COUNTY

BRUNSWICK

21716

1309 Pennington Dr 11 am to 3 pm $361,053

1219 Shenandoah View Pkwy 11 am to 3 pm $304,990

1267 Drydock St Noon to 5 pm $415,000

307 N Delaware Ave 11 am to 2 pm $260,000

BUCKEYSTOWN

21717

6856 Michaels Mill Rd 1 pm to 3 pm $299,900

EMMITSBURG

21727

Timbermill Court- Newberry Noon to 4 pm $299,990

Timbermill Court- Coronado Noon to 4 pm $324,990

Timbermill Court- Hopewell Noon to 4 pm $329,990

Timbermill Court- Decker Noon to 4 pm $314,990

Timbermill Court- Bedford Noon to 4 pm $309,990

1422 Ramblewood Dr Noon to 4 pm $349,000

520 Timbermill Ct Noon to 4 pm $399,000

Timbermill Court- Hemingway Noon to 4 pm $319,990

1307 Huntley Cir 1 pm to 3 pm $389,000

FREDERICK

21701

39 Maxwell Sq 1 pm to 3 pm $495,000

6314 Remington Dr 1 pm to 3 pm $449,990

7904 River Run Ct Noon to 2 pm $369,900

36 S Bentz St 11 am to 1 pm $239,900

25 W 5th St Noon to 2 pm $269,500

2501 Island Grove Blvd 1 pm to 3 pm $434,900

21702

605 Gillespie Dr 11 am to 5 pm $511,000

1300 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $393,152

1304 Sandoval Ct 11 am to 5 pm $289,360

9027 Mountainberry Cir 2 pm to 4 pm $444,990

2613 Emerson Dr 1 pm to 3 pm $309,900

2232 Wetherburne Way 1 pm to 3 pm $275,000

21703

7168 Proclamation Pl Noon to 2 pm $334,990

6109 Jefferson Pike 1 pm to 4 pm $325,990

21704

8477 Hedwig Lane 11 am to 6 pm $336,700

0 Pine Bluff Rd 11 am to 5 pm $429,990

8415 Pine Bluff Rd 11 am to 6 pm $485,310

JEFFERSON

21755

4340 Jefferson Pike Noon to 4 pm $768,000

MIDDLETOWN

21769

10 Wagon Shed Lane 1 pm to 3 pm $579,900

MONROVIA

21770

4373 Shamrock Dr 2 pm to 4 pm $569,900

MOUNT AIRY

21771

13972 Penn Shop Rd Noon to 3 pm $524,500

NEW MARKET

21774

11109 Worchester Dr 1 pm to 3 pm $395,000

6827 West Shavano Rd 11 am to 6 pm $459,990

10696 Oakridge Ct 1 pm to 3 pm $385,000

6416 Lakeridge Dr Noon to 2 pm $500,000

6857 Whooping Crane Way 1 pm to 4 pm $450,000

POINT OF ROCKS

21777

1808 Greysens Ferry Ct Noon to 2 pm $465,000

THURMONT

21788

8105 Lewistown Rd Noon to 1:30 pm $463,500

WALKERSVILLE

21793

211 Zodiac 1 pm to 3 pm $449,900

8757 Treasure Ave Noon to 2 pm $185,000

HOWARD COUNTY

CHELTENHAM

20623

10603 Bailey Dr 1 pm to 4 pm $425,000

CLARKSVILLE

21029

7220 Guilford Rd 1 pm to 3 pm $675,000

5050 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,049,990

5051 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,134,990

5059 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $1,079,990

5038 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $989,990

5055 Gaithers Chance Dr Noon to 5 pm $959,990

COLUMBIA

21045

6730 Summer Rambo Ct 10 am to Noon $500,000

8715 Hayshed Lane 1 pm to 3 pm $130,000

8715 Hayshed Lane #22 1 pm to 3 pm $130,000

9358 Westering Sun 1:30 pm to 3:30 pm $450,000

21046

8940 Skyrock Court 1 pm to 3 pm $310,000

8940 Skyrock Ct 1 pm to 3 pm $305,000

9486 Vollmerhausen Dr 1 pm to 3 pm $450,000

ELKRIDGE

21075

6460 Green Field Rd #2-204 Noon to 2 pm $160,000

ELLICOTT CITY

21042

12255 Frederick Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

3719 Meadowvale Rd 1 pm to 3 pm $479,900

10053 Carrigan Dr 1 pm to 3 pm $575,000

2609 Vardon Lane Noon to 4 pm $693,500

2611 Vardon Lane Noon to 4 pm $748,710

21043

9819 Soapstone Trl 11:30 am to 5:30 pm $969,990

8010 Hillsborough Rd Noon to 5 pm $469,990

8140 Village Crest Dr Noon to 5 pm $494,990

4642 Live Oak Ct Noon to 3 pm $490,000

FULTON

20759

11148 Martha Way Noon to 5 pm $849,990

11132 Martha Way Noon to 5 pm $884,990

11138 Eugene Ave Noon to 5 pm $964,990

11088 Martha Way 12:30 pm to 5 pm $884,889

8224 South Maple Lawn Dr Noon to 5 pm $904,990

JESSUP

20794

7314 Elbridge Ct 12:30 pm to 4:30 pm $653,035

WEST FRIENDSHIP

21794

12329 Fox Meadow Lane 1 pm to 3 pm $949,000

WOODBINE

21797

15495 Carrs Mill Rd SW 1 pm to 3 pm $799,900

MONTGOMERY COUNTY

BETHESDA

20814

5904 Rossmore Dr 2 pm to 4 pm $759,000

4915 Hampden Lane #405 1 pm to 4 pm $3,650,000

4915 Hampden Lane #604 1 pm to 4 pm $2,795,000

4915 Hampden Lane #302 1 pm to 4 pm $1,695,000

4915 Hampden Lane #301 1 pm to 4 pm $1,395,000

151 Winsome Cir #marshall 1 pm to 4 pm $1,188,507

5315 Merriam St #harrison 1 pm to 4 pm $1,395,000

12 Dudley Ct #6 1 pm to 3 pm $455,000

4915 Hampden Lane #201 1 pm to 3 pm $1,285,000

20815

7222 47th St #r-1 2 pm to 4 pm $475,000

20816

6320 Walhonding Rd 11 am to 1 pm $2,495,000

5111 Wehawken Rd 2 pm to 4 pm $1,695,000

20817

8718 Grant St 1 pm to 3 pm $1,225,000

9904 Mayfield Dr 11:30 am to 1 pm $928,000

6602 Eames Way #daniel 1 pm to 4 pm $1,110,415

6602 Eames Way #burch Model 1 pm to 4 pm $799,370

6602 Eames Way #calvin 1 pm to 4 pm $946,290

8810 Earl Ct 2 pm to 4 pm $1,170,000

2 Winterberry Ct 1 pm to 3 pm $939,000

9815 Inglemere Dr 2 pm to 4 pm $859,000

BOYDS

20841

19708 Bucklodge Rd Noon to 2 pm $1,295,000

BROOKEVILLE

20833

19408 Prospect Point Ct 1 pm to 3 pm $799,900

CHEVY CHASE

20815

4515 Willard Ave #2005s 1 pm to 3 pm $210,000

5500 Friendship Blvd #1002n Noon to 2 pm $199,000

3112 Winnett Rd 1 pm to 4 pm $1,025,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #stanford Model 1 pm to 4 pm $1,395,000

3645 Chevy Chase Lake Dr #leland Model 1 pm to 4 pm $1,849,180

9007 N Jones Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,055,000

5523 Warwick Pl 1 pm to 3 pm $1,675,000

CLARKSBURG

20871

13014 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $519,673

13066 Ebenezer Chapel Dr Noon to 4 pm $477,865

GAITHERSBURG

20877

16305 S Westland Dr 1 pm to 3 pm $419,000

496 W Deer Park Rd #17-D 1 pm to 4 pm $270,000

20878

224 Kepler Dr Noon to 5 pm $824,990

232 Kepler Dr Noon to 5 pm $799,990

228 Hemingway Dr 1 pm to 3 pm $685,000

482 Salk Cir 1 pm to 4 pm $1,389,900

13930 Saddleview Dr 1 pm to 3 pm $529,000

20886

19023 Mills Choice Rd #6 Noon to 2 pm $130,000

GERMANTOWN

20874

20317 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $473,709

20321 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $491,050

20319 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $470,695

20309 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $489,990

20305 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $439,990

20307 Century Blvd #0 10:30 am to 4:30 pm $399,990

13070 Wallich Way Noon to 5 pm $555,379

13072 Wallich Way Noon to 5 pm $507,379

19002 Bronco Dr #245 1 pm to 3 pm $280,000

13001 Open Hearth Way 1 pm to 4 pm $290,000

20876

21937 Boneset Way 10:30 am to 4:30 pm $539,990

21933 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $559,990

21929 Boneset Way #0 10:30 am to 4:30 pm $499,990

HYATTSVILLE

20781

5644 45th Ave 2 pm to 4 pm $419,900

20782

4708 Underwood St 11 am to 6 pm $490,450

KENSINGTON

20895

2651 Mccomas Ave Noon to 4 pm $835,000

2665 Mccomas Ave Noon to 4 pm $795,000

2808 Mccomas Ave 2 pm to 4 pm $389,000

MONTGOMERY VILLAGE

20886

9800 Feathertree Ter #a Noon to 2 pm $209,900

8612 Castlebar Way 1 pm to 3 pm $444,888

9800 Feathertree Ter #a Noon to 7 pm $209,900

NORTH POTOMAC

20878

11208 Green Watch Way 1 pm to 4 pm $748,900

OLNEY

20832

4021 Morningwood Dr 1 pm to 3 pm $469,900

ROCKVILLE

20850

9808 Aldersgate Rd 1:30 pm to 3:30 pm $636,500

14255 Travilah Rd 11 am to 4 pm $749,990

14344 Potomac Heights Lane 11 am to 4 pm $789,990

20852

11108 Luxmanor Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

10201 Grosvenor Pl #1220 1 pm to 4 pm $209,000

20853

13715 Woodlark Dr 1 pm to 3 pm $429,000

20855

16658 Crabbs Branch Way #gershwin Model 1 pm to 4 pm $669,485

16658 Crabbs Branch Way #fitzgerald Model 1 pm to 4 pm $632,090

SILVER SPRING

20901

320 Franklin Ave 2 pm to 4 pm $569,000

9619 Brunett Ave Noon to 2 pm $849,000

417 Branch Dr 2 pm to 4 pm $554,900

10708 Lockridge Dr Noon to 2 pm $430,000

20902

2111 Henderson Ave 9 am to 3 pm $499,000

20904

3072 Schubert Dr 1 pm to 3 pm $429,000

20905

1216 Millgrove Rd Noon to 2 pm $485,000

130 Farmgate Lane 1 pm to 4 pm $699,000

20906

16301 Coolridge Ave 11 am to 4 pm $524,990

20910

9610 Dewitt Dr #bb04 1 pm to 3:30 pm $429,000

1216 Dale Dr Noon to 2 pm $595,000

1201 East West Hwy #306 1 pm to 3 pm $319,000

1603 Cedar View Ct 1 pm to 4 pm $915,000

9610 Dewitt Dr #205 1 pm to 4 pm $350,000

2016 Lanier Dr 1 pm to 3 pm $675,000

TAKOMA PARK

20912

8013 Sligo Creek Pkwy 1 pm to 3 pm $775,000

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BELTSVILLE

20705

13122 Greenmount Ave 1 pm to 4 pm $379,900

7510 Burdette Way 11:30 am to 12:30 pm $2,000

BERWYN HEIGHTS

20740

6302 Pontiac St 2 pm to 3 pm $369,900

BOWIE

20715

3417 Medina Lane Noon to 3 pm $375,000

20716

3507 Northshire Lane 1 pm to 3 pm $275,000

20720

4822 River Valley Way #150 2 pm to 4 pm $210,000

13102 Jordans Endeavor Dr 1 pm to 3 pm $575,000

20721

614 Bright Sun Dr Noon to 2 pm $325,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

7209 Hastings Dr 2 pm to 2:45 pm $299,999

5104 Cumberland St 2 pm to 4 pm $249,000

CLINTON

20735

9901 Dangerfield Rd 1 pm to 4 pm $435,000

6401 Horseshoe Rd 10 am to 11 am $1,700

8619 Kittama Dr 11 am to 5 pm $698,793

8626 Kittama Dr 11 am to 5 pm $698,162

8401 Kittama Dr 11 am to 5 pm $627,000

6102 Summersweet Dr Noon to 5 pm $520,990

6203 Hunt Weber Dr Noon to 5 pm $536,990

6204 Hunt Weber Dr Noon to 5 pm $438,990

COLLEGE PARK

20740

3503 Duke St 1 pm to 3 pm $359,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

2408 Ramblewood Dr 1 pm to 5 pm $235,000

FORT WASHINGTON

20744

12601 Lampton Lane Noon to 2 pm $339,000

300 Bonhill Dr 10 am to Noon $324,700

GLENN DALE

20769

5102 Janesdale Ct 1:30 pm to 3:30 pm $515,000

GREENBELT

20770

5306 Smiths Cove Lane 2 pm to 4 pm $460,000

LANDOVER

20785

0 Stoddert Lane 11 am to 6 pm $282,990

7622 Greenleaf Rd 1 pm to 5 pm $219,900

LANHAM

20706

10236 Chautauqua Ave Noon to 3 pm $375,000

NEW CARROLLTON

20784

6222 86th Ave 1 pm to 3 pm $360,000

6411 Kaslo St 1 pm to 3 pm $365,000

OXON HILL

20745

915 Comanche Dr Noon to 2 pm $270,000

570 Wilson Bridge Dr #6771b 11 am to Noon $1,650

714 Maury Ave Noon to 5 pm $282,170

RIVERDALE

20737

0 Woodberry St 11 am to 6 pm $444,990

TEMPLE HILLS

20748

5803 Middleton Lane 11 am to 1 pm $264,900

3310 Huntley Square Dr #b 1 pm to 3 pm $104,000

UPPER MARLBORO

20772

5201 Trotters Glen Dr Noon to 2 pm $485,000

12209 Wallace Landing Ct Noon to 2 pm $535,000

15131 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

3857 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $438,205

3900 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $439,575

3902 Effie Fox Way 1 pm to 4 pm $412,045

0 Marlboro Pointe Dr 10 am to 5 pm $469,990

0 Tealbriar Dr 11 am to 6 pm $304,990

9213 Fox Stream Way 11 am to 6 pm $684,990

12704 Coventry Manor Way 11 am to 6 pm $739,990

9713 Glassy Creek Way 11 am to 6 pm $324,990

10407 Del Ray Ct 10 am to 4 pm $632,255

6501 Osborne Hill Dr 1 pm to 3:30 pm $675,500

3001 Brock Dr 11 am to 1 pm $365,000

9512 Midland Turn Noon to 1 pm $325,000

4022 Winding Waters Ter 1 pm to 4 pm $460,000

10010 Thomas Brooke Pl Noon to 4 pm $649,990

3606 Chancelsors Dr 1 pm to 4 pm $519,990

9408 Castle Dr 11 am to 1 pm $435,000

20774

408 Bloomfield Lane 1 pm to 4 pm $515,900

13302 Trumpeter Swan Ct Noon to 2 pm $405,000

13206 Cape Shell Ct Noon to 2 pm $485,000

15205 Lincolnshire Pl 2 pm to 4 pm $539,000

1015 Folcroft Lane 1 pm to 3 pm $299,900

2919 Winterbourne Dr 1 pm to 3 pm $600,000

ST. MARY'S COUNTY

CALIFORNIA

20619

0 Winterberry Way 11 am to 6 pm $214,990

22964 Mountain Laurel Lane 11 am to 6 pm $293,980

GREAT MILLS

20634

22562 Upper Kells Lane Noon to 2 pm $165,000

LEONARDTOWN

20650

40125 Army Way Noon to 3 pm $789,900

41470 Pensive St Noon to 3 pm $469,000

LEXINGTON PARK

20653

48551 Virginia Way 11 am to 2 pm $349,900

Sunday

ANNE ARUNDEL COUNTY

ANNAPOLIS

21401

79 East Street Noon to 2 pm $399,900

915 Mastline Dr Noon to 2 pm $419,900

314 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $679,900

267 Cape Saint John Rd Noon to 2 pm $598,000

909 Mastline Dr 2 pm to 4 pm $408,900

811 Midship Ct 12:30 pm to 1:15 pm $2,090

811 Midship Ct 12:30 pm to 1:15 pm $364,500

1489 Downham Market 1 pm to 3 pm $1,549,000

30 Maryland Ave 1 pm to 4 pm $1,795,000

115 Granada Ave 1 pm to 3 pm $1,595,000

139 Lafayette Ave 1 pm to 3 pm $2,295,000

535 Powell Dr E 1 pm to 3 pm $740,000

46 Franklin St 1 pm to 3 pm $1,995,000

805 Coxswain Way #101 1 pm to 3 pm $210,000

730 Conley Dr 1 pm to 3 pm $530,000

23 Harbour Heights Dr 1 pm to 3 pm $289,900

2934 Winters Chase Way 1 pm to 3 pm $419,000

929 Coachway Noon to 3 pm $699,999

101 Carraway Lane 1 pm to 3 pm $500,000

145 Prince George St 1 pm to 4 pm $775,000

101 Carraway Lane 1 pm to 3 pm $501,000

21403

312 Severn Avenue Noon to 2 pm $439,999

1117 August Dr 1 pm to 3 pm $419,900

1018 Sandpiper Lane #1018 Noon to 2 pm $899,900

2670 Claibourne Ct Noon to 2 pm $2,690,000

709 Severn Ave Noon to 2 pm $474,900

430 Ferry Point Rd Noon to 2 pm $539,000

7055 Bay Front Dr 1 pm to 4 pm $1,795,000

501 First St 1 pm to 3 pm $975,000

1004 Primrose Rd #102 1 pm to 3 pm $279,900

3161 Arundel On The Bay Rd 11:30 am to 1:30 pm $639,000

13 President Point Dr #b3 1:30 pm to 3:30 pm $619,900

2551 Carrollton Rd 1 pm to 3 pm $795,000

1291 Hollywood Ave 2 pm to 4 pm $2,995,000

21409

886 Stonehurst Ct 1 pm to 3 pm $379,900

1914 Thomas Dr 2 pm to 4 pm $758,500

1157 Willow Lane 1 pm to 3 pm $539,000

606 Samantha Ct 11 am to 1 pm $659,000

1773 Meadow Valley Drive 1 pm to 3 pm $729,000

ARNOLD

21012

174 Severn Way Noon to 2 pm $529,900

950 Lynch Dr 1 pm to 3 pm $689,000

413 W Joyce Lane 1 pm to 4 pm $1,150,000

106 Chautaugua Rd 2 pm to 4 pm $638,000

400 Alameda Pkwy 1 pm to 3 pm $650,000

1228 Baltimore Annapolis Blvd Noon to 2 pm $385,000

1026 Bayberry Dr Noon to 2 pm $645,000

CHURCHTON

20733

5510 Deale Churchton Rd 1 pm to 3 pm $249,900

5605 Lee Way Dr Noon to 5 pm $409,900

CROWNSVILLE

21032

2004 Haverford Circle 1 pm to 3:30 pm $735,000

1916 Pump Handle Ct 1 pm to 3 pm $574,900

824 Oak Trl Noon to 3 pm $295,000

DAVIDSONVILLE

21035

1320 Sienna Trl 1 pm to 3 pm $980,000

3523 Russell Thomas Lane Noon to 2 pm $680,000

DEALE

20751

949 Bay Dr 1 pm to 3 pm $925,000

5905 Deale Beach Rd 1 pm to 3 pm $1,125,000

986 Marzoff Rd 1 pm to 3 pm $1,175,000

707 Joshuas Way 1 pm to 3 pm $749,900

EDGEWATER

21037

1716 Fairhill Dr Noon to 2 pm $320,000

705 Londontown Rd Noon to 2 pm $304,900

428 Lightship Landing Way 1 pm to 4 pm $429,990

GLEN BURNIE

21060

630 Foxwood Dr 1 pm to 3 pm $334,500

409 Willow Bend Dr Noon to 2 pm $300,000

7502 Goldfinch Ct Noon to 2 pm $325,000

1001 Stane Rd 1 pm to 3 pm $262,000

8107 Meadowgate Cir Noon to 2 pm $549,900

21061

410 Joyce Dr Noon to 3 pm $269,900

312 Broadview Blvd N 2:30 pm to 3:45 pm $324,900

704 Columbus Dr 1 pm to 3 pm $539,900

HANOVER

21076

7805 Nauitan Ct Noon to 2 pm $435,000

1413 Gesna Dr 1 pm to 3 pm $375,000

6241 Hanover Rd 1 pm to 3 pm $422,500

7246 Wright Rd 1 pm to 4 pm $492,435

7932 Patterson Way 1 pm to 4 pm $417,990

2920 Timberneck Way 1 pm to 4 pm $429,990

2312 Sycamore Pl 1 pm to 4 pm $679,000

LAUREL

20707

14717 Exbury Lane 1 pm to 4 pm $649,900

8028 Sandy Spring Rd 1 pm to 3 pm $239,900

7111 Piney Woods Pl 1 pm to 4 pm $479,000

20708

8402 Montpelier Drive 1 pm to 4 pm $419,900

12106 Amblewood Dr 1 pm to 3 pm $399,900

12700 Silverbirch Lane 1 pm to 4 pm $375,000

20723

8410 Ice Crystal Dr #r 2 pm to 4 pm $280,000

11025 Chelsea Way #22 1 pm to 3 pm $448,000

8755 Weathered Stone Way 1 pm to 3 pm $975,000

8460 Ice Crystal Dr #g 1 pm to 3 pm $284,999

8733 Boulder Ridge Rd 1 pm to 3 pm $450,000

8293 Hammond Branch Way 2 pm to 4 pm $500,000

8519 Light Moon Way 1 pm to 3 pm $439,900

20724

8510 Winding Trl 1 pm to 3 pm $399,900

3391 Horsehead S 2 pm to 4 pm $329,900

3353 Sudlersville S 1 pm to 3 pm $349,900

LINTHICUM

21090

301 Charles Rd 1 pm to 3 pm $239,900

LINTHICUM HEIGHTS

102 S Hammonds Ferry Rd 2 pm to 4 pm $278,900

MILLERSVILLE

21108

8287 Highglade Ct Noon to 2 pm $600,000

125 Longfellow Dr 1 pm to 3 pm $825,000

ODENTON

21113

3018 Turnstile Lane 11 am to 1 pm $722,000

8722 Brightwater Ct 1 pm to 4 pm $379,900

1206 Graycliff Lane 1 pm to 3 pm $309,999

1002 Railbed Dr 11 am to 1 pm $389,900

PASADENA

21122

228 Harlem Rd 1 pm to 3 pm $569,900

100 Litton Dale Lane 2 pm to 4 pm $615,000

19 Milburn Cir 1 pm to 3 pm $699,000

7901 Camp Rd 1 pm to 3 pm $389,000

RIVA

21140

2753 Pinecrest Dr 10:30 am to 12:30 pm $416,000

1286 Breckenridge Cir 11 am to 2 pm $375,000

SEVERN

21144

8300 Grainfield Rd 1 pm to 3 pm $399,500

101 Richard Ave 2 pm to 4 pm $365,000

SEVERNA PARK

21146

212 Kennedy Dr Noon to 2 pm $440,000

692 Dill Ct 4 pm to 6 pm $472,755

705 Dividing Rd Noon to 2:30 pm $3,299,755

101 Linda Lane 1 pm to 4 pm $449,000

245 Wiltshire Lane 1 pm to 3 pm $1,699,500

SHADY SIDE

20764

1457 Nieman Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

1509 Calloway Drive Noon to 2 pm $259,000

1526 Bay Dr Noon to 2 pm $312,000

1175 Holly Ave 11 am to 1 pm $299,990

1260 Juniper St 2 pm to 4 pm $309,900

4827 Avery Rd 1 pm to 4 pm $690,000

CALVERT COUNTY

CHESAPEAKE BEACH

20732

8092 Windward Key Dr 2 pm to 4 pm $509,900

PRINCE FREDERICK

20678

3005 Whispering Dr Noon to 3 pm $469,000

CHARLES COUNTY

ACCOKEEK

20607

721 Farmington Rd W 11 am to 1 pm $199,900

14307 Lusby Ridge Rd 1 pm to 3 pm $2,800

14816 Livingston Rd Noon to 2 pm $325,000

BRANDYWINE

20613

11041 N Keys Rd 2 pm to 4 pm $629,900

LA PLATA

20646

1047 Agricopia Dr Noon to 2 pm $329,900

WALDORF

20601

2794 Trumpeter Ct 1 pm to 4 pm $429,999

20602

5557 Peanuts Lane Noon to 3 pm $299,900

11758 Laquinta Ct 2 pm to 4 pm $349,900

20603

3113 Apple Creek Lane 1 pm to 3 pm $319,000

10529 Black Pine Lane 2 pm to 4 pm $520,000

FREDERICK COUNTY

ADAMSTOWN

21710

2788 Washington St Noon to 2 pm $334,900

2310 Farmers Ct 11 am to 1 pm $574,900

BRUNSWICK

21716

817 Fifth Ave 1 pm to 3 pm $384,900

222 5th Ave 1 pm to 3 pm $299,999

FREDERICK

21701

10180 Winston Dr 1 pm to 3 pm $324,900

1146 Holden Rd Noon to 3 pm $449,000

2959 Mill Island Pkwy Noon to 2 pm $529,000

10 James St 11 am to 1 pm $245,000

30 E 5th St E #4 12:30 pm to 2:30 pm $475,000

126 W All Saints Street St 2 pm to 4 pm $350,000

2605 Egret Way 1 pm to 3 pm $315,000

21702

1903 Belford Ct. 1 pm to 3 pm $524,900

1405 Key Pkwy #201a 1 pm to 4:30 pm $109,995

1903 Belford Ct 1 pm to 3 pm $524,900

2182 Archet Lane 1 pm to 3 pm $365,000

21703

4935 Small Gains Way 1 pm to 3 pm $330,000

5310 Hever Way 2 pm to 4 pm $450,000

5080 Stapleton Ter 2 pm to 4 pm $239,900

5260 Earles Ct 11 am to 1 pm $265,000

6418 Walcott Lane 1 pm to 3 pm $285,000

6602 Duncan Pl 1 pm to 4 pm $299,900

21704

9535 Hyde Pl 1 pm to 4 pm $319,900

4012 Brushfield Cir 1 pm to 3 pm $560,000

5431 Hines Rd 1 pm to 3 pm $295,000

6103 River View Ct 1 pm to 3 pm $624,900

IJAMSVILLE

21754

5920 Duvel St Noon to 3 pm $569,000

JEFFERSON

21755

3260 Brockton Dr 1 pm to 3 pm $399,999

3424-A Jefferson Pike 2 pm to 4 pm $379,990

MIDDLETOWN

21769

4405 Redrose Ct 1 pm to 3 pm $519,900

MOUNT AIRY

21771

2519 Vance Dr 1 pm to 3 pm $450,000

110 Walden Way 12:30 pm to 3 pm $334,900

1906 Long Corner Rd 1 pm to 3 pm $439,900

216 Hoff Ct 1 pm to 3 pm $255,000

MYERSVILLE

21773

11618 Meeting House Rd Noon to 2 pm $537,500

10538 Church Hill Rd 1 pm to 3 pm $589,900

NEW MARKET

21774

6754 Woodridge Rd 1 pm to 3 pm $549,600

5821 Drexal Ave 1 pm to 3 pm $519,900

6745 Hemlock Point Rd Noon to 2 pm $384,999

5739 Meyer Ave Noon to 3 pm $499,000

6056 Watson Ct Noon to 2 pm $438,000

HOWARD COUNTY

COLUMBIA

21044

5039 Whetstone Rd 1 pm to 3 pm $525,000

7025 Garden Walk 1 pm to 3 pm $658,000

10263 Wilde Lake Ter 11 am to 1 pm $359,900

6516 Folded Leaf Sq 1 pm to 3 pm $835,000

5117 Wellinghall Way 1 pm to 3 pm $799,000

5740 April Journey #81 1 pm to 3 pm $335,000

21045

7428 Sweet Clover 1 pm to 3 pm $315,000

6306 Roan Stallion Lane 1 pm to 3 pm $539,000

5916 Morningbird Lane Noon to 2 pm $274,900

DAYTON

21036

15001 High Forest Court 1 pm to 3 pm $879,900

15220 Open Land Ct 1 pm to 3 pm $879,900

14255 Howard Rd 1 pm to 3 pm $885,000

14106 Howard Rd Noon to 2 pm $579,900

ELKRIDGE

21075

7435 Rigby Pl 11:30 am to 4 pm $350,000

7204 Old Friendship Way 1 pm to 3 pm $335,000

5925 Abrianna Way #d 1 pm to 3 pm $239,000

6403 Woodburn Ave 1:30 pm to 4:30 pm $335,000

ELLICOTT CITY

21042

4009 Dee Jay Dr 1 pm to 3 pm $510,000

4713 Columbia Rd 1 pm to 3:30 pm $363,000

3429 Font Hill Dr 1 pm to 3 pm $535,000

9454 Garnett Lane 1 pm to 3 pm $620,000

3626 Cornus Lane 1 pm to 3 pm $525,000

11829 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $599,900

11275 Independence Way 1 pm to 3 pm $1,325,000

8627 Wellford Dr 1 pm to 3 pm $899,900

12206 Carroll Mill Rd 1 pm to 3 pm $575,000

21043

3922 Old Columbia Pike 1 pm to 3 pm $615,000

3437 Orange Grove Ct 1 pm to 3 pm $379,500

8547 Harvest View Ct 1 pm to 3 pm $374,500

8629 Bali Rd 11 am to 3 pm $459,900

7674 Blueberry Hill Lane 1 pm to 3 pm $355,000

2922 Brocks Way #g 2 pm to 4 pm $500,000

FULTON

20759

8683 Reservoir Rd 1 pm to 3 pm $945,000

GLENELG

21737

14845 Triadelphia Rd 1 pm to 3 pm $865,800

13925 Ryon Dr 1 pm to 4 pm $1,185,000

GLENWOOD

21738

3312 Shady Lane 1 pm to 3 pm $494,500

JESSUP

20794

8887 Hub Garth #25 2 pm to 4 pm $375,000

10057 Guilford Rd 2 pm to 4 pm $359,000

WEST FRIENDSHIP

21794

13337 Pipes Lane 1 pm to 3 pm $1,100,000

WOODBINE

21797

610 Sobrina Farms Court 1 pm to 3 pm $769,900

1828 Irish Eyes Lane 1 pm to 3 pm $850,000

WOODSTOCK

21163

10517 Abingdon Way 2 pm to 5 pm $485,000

MONTGOMERY COUNTY

ASHTON

20861

18823 New Hampshire Ave 1 pm to 3 pm $850,000

BETHESDA

20814

5210 Danbury Road 1 pm to 4 pm $799,900

7405 Arlington Rd #102 2 pm to 4 pm $1,045,000

10607 Kenilworth Ave #k-203 2 pm to 4 pm $300,000

5510 Lambeth Rd 1 pm to 4 pm $2,150,000

4504 N Chelsea Lane 2 pm to 4 pm $829,000

4801 Hampden Lane #102 2 pm to 4 pm $995,000

7500 Woodmont Ave #1217 2 pm to 4 pm $699,000

4617 Glenbrook Pkwy 1 pm to 4 pm $1,950,000

4807 Edgefield Rd 1 pm to 4 pm $720,000

4509 Chestnut St 1 pm to 3 pm $1,499,900

4522 Cheltenham Dr 1 pm to 4 pm $2,095,000

20815

6820 Wisconsin Ave #8006 1 pm to 3:30 pm $1,275,000

20816

5905 Wiltshire Dr 1 pm to 4 pm $929,000

3 Ardmore Ct 1 pm to 4 pm $875,000

20817

7420 Westlake Ter #809 1 pm to 4 pm $365,000

7011 Darby Rd 2 pm to 4 pm $1,495,000

7009 Arandale Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

8009 Bradley Blvd 2 pm to 4 pm $1,480,000

6515 Marywood Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

8826 Ridge Rd 2 pm to 4 pm $1,589,000

7021 Oak Forest Lane 1 pm to 4 pm $2,250,000

10024 Clue Dr 1 pm to 4 pm $1,249,000

8303 Whitman Dr 1 pm to 3 pm $1,925,000

6016 Kirby Rd 1 pm to 4 pm $1,935,000

9205 Vendome Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

5802 Wilmett Rd 1 pm to 3 pm $1,449,900

7212 Grubby Thicket Way 1 pm to 4 pm $985,000

BOYDS

20841

14308 Gate Dancer Lane 11:30 am to 4 pm $725,000

21707 Seneca Ayr Dr 2 pm to 4 pm $649,000

20617 Top Ridge Dr 1 pm to 4 pm $675,000

CHEVY CHASE

20815

6736 Kenwood Forest Lane #19 Noon to 2 pm $874,900

3610 East West Hwy 1 pm to 3 pm $1,450,000

6300 Brookville Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

14 Oxford St 2 pm to 4 pm $2,295,000

8208 Grubb Rd 2 pm to 4 pm $760,000

3901 Woodbine St 2 pm to 4 pm $1,799,000

4515 Willard Ave #1018s 2 pm to 4 pm $245,000

7102 Lenhart Dr 1 pm to 3 pm $1,250,000

4601 N Park Ave #1017-S 1:30 pm to 4 pm $425,000

3713 Leland St 1 pm to 4 pm $1,799,000

4621 Hunt Ave 2 pm to 4 pm $1,348,888

6008 Kennedy Dr 2 pm to 4 pm $3,249,000

4817 Chevy Chase Blvd 1 pm to 3 pm $6,200

9204 Jones Mill Rd 2 pm to 5 pm $1,650,000

4601 N Park Ave #1412-M 1 pm to 4 pm $339,000

CLARKSBURG

20871

22318 Sweet Pepperbush Aly 1 pm to 3 pm $448,900

23236 Rainbow Arch Dr 1 pm to 4 pm $480,000

22923 Spicebush Dr #1512 Noon to 2 pm $357,999

22396 Heron Neck Ter 1 pm to 4 pm $609,000

23931 Janbeall Ct 2 pm to 4 pm $435,000

23405 Clarksridge Rd 2 pm to 4 pm $539,990

DAMASCUS

20872

26015 Brigadier Pl #b 2:30 pm to 4:30 pm $125,000

24905 Kings Valley Rd 1 pm to 4 pm $649,900

DARNESTOWN

20874

15210 Arminio Ct 1 pm to 4 pm $935,000

20878

13406 Pulver Pl 2 pm to 4 pm $875,000

14608 Dodie Ter 7 pm to 7 pm $855,000

14608 Dodie Ter 2 pm to 4 pm $855,000

DERWOOD

20855

19824 Meredith Dr 2 pm to 4 pm $719,000

7320 Muncaster Mill Rd 2 pm to 4 pm $440,000

GAITHERSBURG

20877

17724 Calabar Dr 1 pm to 3 pm $490,000

728 Raven Ave 1 pm to 4 pm $439,900

20878

738 Lake Varuna Mews 1 pm to 4 pm $794,900

728 Gatestone St 1 pm to 4 pm $749,900

530 Leaning Oak St 1 pm to 4 pm $649,900

733 Kent Oaks Way 1 pm to 4 pm $627,000

15700 Quince Orchard Rd 7 pm to 7 pm $1,150,000

805 Gatestone Street Noon to 3 pm $975,000

8 Deer Trail Ct 2 pm to 4 pm $1,050,000

14805 Rolling Green Way 1 pm to 4 pm $709,800

15700 Quince Orchard Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

917 Linslade St 1 pm to 4 pm $1,050,000

622 Crown Park Ave 1 pm to 4 pm $949,000

4 Irish Ct 1:30 pm to 4 pm $375,000

11409 Saddleview Pl 2 pm to 4 pm $585,000

382 Caulfield Lane 2 pm to 4 pm $799,900

78 Sharpstead Lane 1 pm to 4 pm $655,000

766 Tiffany Dr 2 pm to 4 pm $502,000

170 Gold Kettle Dr 2 pm to 4 pm $379,000

102 Treehaven St 1 pm to 4 pm $999,000

20879

18416 Cape Jasmine Way 1 pm to 3 pm $439,900

10229 Millstream Dr 2 pm to 5 pm $299,900

8010 Lions Crest Way 1 pm to 3 pm $599,900

20882

21120 Goshen Rd 1 pm to 4 pm $569,000

7321 Rosewood Manor Lane 1 pm to 3 pm $545,000

34 Goshen Ct 11 am to 2 pm $599,900

20886

18310 Feathertree Way #202-292 1 pm to 4 pm $205,000

18310 Feathertree Way #202-292 1 pm to 4 pm $1,750

20420 Davencroft Ct 2 pm to 4 pm $350,000

GERMANTOWN

20874

12830 Duck Pond Dr #401 1 pm to 4 pm $349,900

18900 Porterfield Way Noon to 3 pm $634,888

12014 Leatherbark Way 2 pm to 4 pm $489,000

13001 Town Commons Dr 1 pm to 4 pm $429,900

KENSINGTON

20895

3003 Fayette Rd 1 pm to 3 pm $599,000

10108 Frederick Ave 1 pm to 3 pm $825,000

9900 Kensington Pkwy 1 pm to 4 pm $799,000

9638 Culver St 1 pm to 4 pm $1,375,000

11121 Midvale Rd 2 pm to 4 pm $699,900

4417 Puller Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

3121 W University Blvd #e-9 1 pm to 3 pm $220,000

3201 Blueford Rd 2 pm to 4 pm $499,900

3317 Geiger Ave 12:45 pm to 3 pm $789,000

LAYTONSVILLE

20882

9700 Hawkins Creamery Rd Noon to 2 pm $814,999

MONTGOMERY VILLAGE

20886

10328 Apple Ridge Rd 1 pm to 4 pm $290,000

5 Hancock Bridge Ct 1 pm to 4 pm $479,900

8000 Harbor Tree Way 1 pm to 4 pm $259,900

20113 Harron Valley Way 1 pm to 4 pm $525,000

9317 Judge Pl 1 pm to 4 pm $459,000

9508 Whetstone Dr 1 pm to 4 pm $485,000

NORTH BETHESDA

20852

10201 Grosvenor Pl #1221 2 pm to 4 pm $279,000

11000 Luxmanor Road 1 pm to 4 pm $1,699,000

6730 Sulky Lane 1 pm to 4 pm $1,210,000

6201 Poindexter Lane 1 pm to 4 pm $1,795,000

6106 Tilden Lane 1 pm to 4 pm $1,285,000

14 Chancelet Ct 1 pm to 4 pm $939,000

NORTH POTOMAC

20878

11613 Flints Grove Lane 2 pm to 4 pm $824,900

15185 Winesap Dr 1 pm to 4 pm $564,900

11617 Everglade Ct 2 pm to 4 pm $775,180

14948 Dufief Dr 2 pm to 4 pm $719,000

OLNEY

20832

4608 Prestwood Dr Noon to 3 pm $567,800

18266 Wickham Rd 1 pm to 4 pm $929,000

17421 Monitor Dr 2 pm to 4 pm $519,000

4301 Scotch Meadow Ct 1:30 pm to 4 pm $575,000

18316 Leedstown Way 1 pm to 3 pm $924,900

18303 Hickory Meadow Dr 2 pm to 4 pm $709,900

POOLESVILLE

20837

19539 Wootton Ave 3 pm to 5 pm $420,000

POTOMAC

20854

11629 Twining Lane Noon to 3 pm $1,299,000

10810 Deep Glen Dr 1 pm to 3 pm $998,000

9455 Turnberry Dr 2 pm to 4 pm $1,050,000

10810 Deep Glen Dr 1 pm to 3 pm $1,774,100

9905 River View Ct 1 pm to 3 pm $2,095,000

10804 Balantre Lane 1 pm to 3 pm $1,299,000

11001 South Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,995,000

9400 Turnberry Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

11217 River View Dr 1 pm to 3 pm $2,100,000

11845 Beekman Pl Noon to 2 pm $1,075,000

12515 Sycamore View Dr 2 pm to 4 pm $1,875,000

8109 River Falls Dr 2 pm to 4 pm $1,415,000

11813 Wood Thrush Lane 1 pm to 4 pm $1,688,000

8412 Kingsgate Rd 1 pm to 4 pm $2,349,000

18 Bridle Ct 1 pm to 4 pm $1,645,000

9229 Bentridge Ave 2 pm to 4 pm $949,000

11802 Coldstream Dr 2 pm to 4 pm $729,000

17 Bentridge Ct 1 pm to 3 pm $615,000

10902 Larkmeade Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

11331 Palatine Dr 2 pm to 4 pm $1,499,900

12431 Ansin Circle Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

ROCKVILLE

20850

208 Mannakee St 1 pm to 3 pm $774,800

1932 Dundee Rd 2 pm to 4 pm $465,000

303 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $935,000

9802 Juniper Hill Rd 2 pm to 4 pm $995,000

10136 Reprise Dr Noon to 3 pm $315,000

14185 Travilah Rd 2 pm to 4 pm $939,000

10203 Unicorn Way 1 pm to 4 pm $1,199,000

10212 Daphney House Way 2 pm to 4 pm $1,075,000

138 Moore Dr Noon to 3 pm $439,900

633 Ivy League Lane #23-140 1 pm to 4 pm $499,000

38 Maryland Ave #518 2 pm to 4 pm $312,000

38 Maryland Ave #520 2 pm to 4 pm $399,900

223 W Montgomery Ave 1 pm to 4 pm $899,000

20851

64 Rockcrest Cir 2 pm to 4 pm $499,000

20852

4800 Cloister Dr 2 pm to 4 pm $699,999

10201 Grosvenor Pl #1618 Noon to 2 pm $199,500

5030 Cloister Dr 2 pm to 4 pm $720,000

10500 Rockville Pike #m14 Noon to 3 pm $230,000

20853

15708 Sycamore Grove Ct 1 pm to 4 pm $975,000

14427 Parkvale Rd #5 1 pm to 3 pm $197,000

4904 Bluebonnet Ct 1 pm to 4 pm $729,900

4129 Great Oak Rd 1 pm to 4 pm $849,900

20854

8042 Inverness Ridge Rd 2 pm to 4 pm $625,000

502 Watts Branch Pkwy 2 pm to 4 pm $648,000

20855

5621 Heartwood Cir 1 pm to 3 pm $879,000

5801 Foggy Lane 1 pm to 3 pm $835,000

5601 Silo Hill Ct 1 pm to 3 pm $875,000

18700 Woodway Dr 1 pm to 3 pm $475,000

SANDY SPRING

20860

1402 Lake Norwood Way 1 pm to 4 pm $1,175,000

SILVER SPRING

20901

406 Lanark Way 2 pm to 4 pm $589,000

8607 Geren Rd #25-5 2 pm to 4 pm $309,000

20902

1706 Brisbane St 2 pm to 4 pm $699,900

10717 Saint Margarets Way 1 pm to 4 pm $409,900

2004 Evans Pkwy 2 pm to 4 pm $465,000

10118 Mc Kenney Ave 2 pm to 4 pm $489,000

20904

13033 Brahms Ter 12:30 pm to 3:30 pm $365,000

1510 Featherwood St 2 pm to 4 pm $484,999

13118 Limetree Rd 2 pm to 4 pm $600,000

2749 Sweet Clover Ct 1 pm to 3 pm $369,900

306 Eldrid Dr 2 pm to 4 pm $599,000

11507 Rabbit Run Ter 2 pm to 4 pm $429,000

20905

15201 Winstead Lane 1 pm to 4 pm $702,000

20906

15417 Merrifields Lane 1 pm to 3 pm $600,000

1710 Gayfields Dr 1 pm to 3 pm $699,999

16221 Whitehaven Rd 1 pm to 3 pm $1,972,000

1401 Squaw Hill Lane 1 pm to 3 pm $689,000

14408 Gunstock Ct #4-J Noon to 4 pm $270,000

13704 Rippling Brook Dr 3 pm to 4:30 pm $2,599

15115 Interlachen Dr #3-804 1 pm to 4 pm $315,000

13906 Atwood Knoll Ct 1 pm to 4 pm $889,000

12905 Moray Rd 2 pm to 4 pm $389,900

20910

1320 Fenwick Lane #711 2 pm to 4 pm $259,000

10200 Grant Ave Noon to 2 pm $489,999

2000 Glen Ross Rd 2 pm to 4 pm $815,000

9517 Pin Oak Dr 2 pm to 4 pm $679,000

1608 Noyes Dr 2 pm to 4 pm $685,000

1900 Lyttonsville Rd #1112 1:30 pm to 4 pm $199,900

723 Twin Holly Lane 2 pm to 4 pm $610,000

TAKOMA PARK

20912

8307 Roanoke Ave 2 pm to 4 pm $649,000

7333 New Hampshire Ave #519 1 pm to 4 pm $279,972

PRINCE GEORGE'S COUNTY

BOWIE

20715

14934 London Lane Noon to 2 pm $279,900

14577 London Lane 1 pm to 3:30 pm $285,000

12802 Babcock Lane 1 pm to 3 pm $339,900

12515 Knowledge Lane 1 pm to 3 pm $349,900

20716

1402 Post Lane 2 pm to 4 pm $349,000

20720

13113 B 4th St 10:30 am to 12:30 pm $399,000

20721

11523 Lottsford Terr. 1 pm to 3 pm $524,900

3116 Spriggs Request Way Noon to 3 pm $1,195,000

CAPITOL HEIGHTS

20743

5400 Dole St 2 pm to 5 pm $319,900

1008 Karen Blvd 1 pm to 3 pm $267,000

CHEVERLY

20785

3005 Tremont Ave Noon to 4 pm $375,000

CLINTON

20735

9013 Cameron Ct 1 pm to 3 pm $339,900

8809 Dangerfield Rd 1 pm to 3 pm $364,900

6515 Horseshoe Rd 1 pm to 3 pm $264,900

DISTRICT HEIGHTS

20747

1917 Berry Lane 11 am to 2 pm $265,995

FORT WASHINGTON

20744

502 Bentwood Dr 1 pm to 3 pm $325,000

7005 Lanham Lane 2 pm to 4 pm $420,000

7604 Cardinal Lane 1 pm to 3:30 pm $285,000

2201 Monticello Ct 1 pm to 3 pm $600,000

GLENN DALE

20769

6904 Glenn Dale Road 1 pm to 3 pm $439,999

LANHAM

20706

8684 Brae Brooke Dr 1 pm to 4 pm $252,000

MITCHELLVILLE

20721

2409 Saint Josephs Dr 11 am to 1 pm $484,900

MOUNT RAINIER

20712

3301 Bunker Hill Rd 2 pm to 4 pm $439,000

OXON HILL

20745

851 Regents Sq 1 pm to 4 pm $610,000

RIVERDALE

20737

5822 63rd Ave Noon to 3 pm $250,000

6308 59th Ave 1 pm to 4 pm $345,000

6323 Patterson St 2 pm to 5 pm $329,900

TEMPLE HILLS

20748

2509 Berkley St 1:30 pm to 3:30 pm $600

UPPER MARLBORO

20772

15129 Hogshead Way 1 pm to 4 pm $399,990

4613 Imperial Oaks Lane 1 pm to 3 pm $597,500

14312 Rectory Lane 10:30 am to 12:30 pm $399,000

20774

13213 Fox Bow Dr 2 pm to 4 pm $425,000

15112 N Berwick Lane Noon to 3 pm $400,000

ST. MARY'S COUNTY

HOLLYWOOD

20636

44350 Clarkes Landing Rd Noon to 2 pm $309,900

LEXINGTON PARK

20653

22261 Scott Cir Noon to 3 pm $310,990

20178 Tippett Rd 1 pm to 3 pm $549,999