Here's a list of open houses taking place Aug. 3-4 in Virginia. We've divided the list by counties.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22202

934 19th St S 1 pm to 3 pm $1,375,000

22203

420 N Thomas St 1 pm to 3 pm $1,025,000

22204

2034 S Lowell St 1 pm to 3 pm $1,150,000

3420 11th St S 1 pm to 3 pm $899,990

2116 S Pollard St Noon to 2 pm $610,000

22205

5637 6th St N Noon to 3 pm $649,900

22206

2813-B S Woodrow St #2 Noon to 2 pm $375,000

ALEXANDRIA

22304

4201 Maple Tree Ct 2 pm to 4 pm $995,000

22314

610 N West St #101 2 pm to 4 pm $2,395

318 Lamond Pl 2 pm to 4 pm $835,000

1249 Quaker Hill Dr 11 am to 1 pm $3,300

409 S Saint Asaph St 2 pm to 4 pm $1,325,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22308

8811 Stockton Pkwy 1 pm to 4 pm $749,999

22309

8431 Cherry Valley Lane 2 pm to 4 pm $585,000

22310

6092 Heatherwood Dr 1 pm to 4 pm $499,950

6100 Bitternut Dr 2 pm to 5 pm $569,900

22312

6518 Gretna Green Way 2 pm to 4 pm $675,000

6543 Gretna Green Way 2 pm to 4 pm $669,900

22315

5680 Tower Hill Cir 2 pm to 4 pm $840,000

7713 Martin Allen Ct Noon to 2 pm $559,000

7511 Cadbury Row 1 pm to 3 pm $557,000

7013 Chesley Search Way 1 pm to 3 pm $535,000

ANNANDALE

22003

4805 Backlick Rd 1 pm to 3 pm $434,995

BURKE

22015

9219 Byron Ter 2 pm to 4 pm $624,999

10167 Marshall Pond Rd 2 pm to 4 pm $659,990

5822 Burke Manor Ct 1 pm to 4 pm $349,900

CENTREVILLE

20120

5930 Havener House Way 1 pm to 3 pm $270,000

5132 Brittney Elyse Cir #c 1 pm to 3 pm $219,900

5836 Stone Ridge Dr 1 pm to 4 pm $577,700

15800 Delaney Chase Way 1 pm to 4 pm $1,250,000

15321 Blueridge View Dr Noon to 4 pm $474,474

20121

6379 Saint Timothys Lane 2 pm to 4 pm $429,900

14410 Saguaro Pl 1 pm to 3 pm $205,000

14280-B Woven Willow Lane #42 2 pm to 4 pm $420,000

CHANTILLY

20152

42910 Overly Sq 2 pm to 4 pm $515,000

25091 Riding Center Dr 1 pm to 3 pm $665,000

FAIRFAX

22030

4059 Glendale Way 1 pm to 3 pm $679,900

12308 Rochester Dr 1 pm to 3 pm $770,000

12876 Crouch Dr Noon to 4 pm $1,114,900

12575 Royal Wolf Pl 2 pm to 4 pm $609,900

10609 Center St 1 pm to 3 pm $749,000

4323 Runabout Lane #171 1 pm to 4 pm $449,500

12633 Lake Normandy Lane 1 pm to 4 pm $829,900

10521 Providence Way Noon to 3 pm $729,900

22032

9114 Murdock Rd 1 pm to 4 pm $690,000

22033

12442-A Liberty Bridge Rd #302a 1 pm to 3 pm $2,100

12735 Fair Crest Ct #45 1 pm to 4 pm $340,000

3754 Penderwood Dr 4 pm to 5:30 pm $938,800

3892 Mohr Oak Ct 1 pm to 3 pm $434,900

3747 Harbor Town Ct 2 pm to 5 pm $899,000

FAIRFAX STATION

22039

9602 Burnt Oak Drive 2 pm to 4 pm $707,000

10000 Hampton Rd 2 pm to 4 pm $3,500

FALLS CHURCH

22041

3245 Rio Dr #814 2 pm to 4 pm $139,900

22042

7200 Quincy Ave Noon to 2 pm $590,000

22043

1719 Olney Rd 2 pm to 4 pm $699,900

7104 Eastman Dr 1 pm to 4 pm $2,292,500

7767 Marshall Heights Ct 1 pm to 3 pm $2,750

FORT BELVOIR

22060

6917 Inlet Cove Dr 2 pm to 4 pm $567,000

GREAT FALLS

22066

10301 Hickory Creek Ct 1:30 pm to 3:30 pm $835,900

1134 Towlston Rd 1 pm to 4 pm $1,100,000

10900 Lake Windermere Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

HERNDON

20170

509 Fillmore St 11 am to 1 pm $499,900

12604 Millbank Way 2 pm to 4 pm $424,000

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

901 Royal Elm Ct 2:30 pm to 4:30 pm $695,000

20171

13432 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $549,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 5:30 pm $743,840

12978 Hattontown Sq Noon to 4 pm $729,990

12976 Hattontown Sq Noon to 4 pm $739,990

113043 Hattontown Sq Noon to 4 pm $709,990

13610 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $654,990

3069 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $714,990

3065 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $659,990

3067 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $714,990

LORTON

22079

10527 Anita Dr 2 pm to 4 pm $649,900

8489 Silverview Dr 1 pm to 4 pm $699,777

8924 Cross Chase Cir 1 pm to 3 pm $815,000

MCLEAN

22101

7024 Statendam Ct 2 pm to 4 pm $825,000

6924 Butternut Ct 1 pm to 4 pm $1,149,000

1128 Kensington Rd 2 pm to 4 pm $789,900

1608 Great Falls St 1 pm to 3 pm $1,299,000

1331 Merrie Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,130,000

7112 Georgetown Pike 1 pm to 3 pm $3,200,000

22102

7887 Jones Branch Dr #603 11 am to 5 pm $649,000

7887 Jones Branch Dr #1105 11 am to 5 pm $1,688,000

7720 Tremayne Pl #111 2 pm to 4 pm $420,000

7887 Jones Branch Dr #1803 11 am to 5 pm $2,555,000

8220 Crestwood Heights Dr #715 2 pm to 4 pm $725,000

1034 Gelston Cir 1 pm to 3 pm $1,565,000

OAKTON

22124

10074 Oakton Terrace Road 1 pm to 3 pm $340,000

RESTON

20190

11200 Reston Station Blvd #306 11:30 am to 5:30 pm $595,049

11200 Reston Station Blvd #307 11:30 am to 5:30 pm $593,147

11200 Reston Station Blvd #205 11:30 am to 5:30 pm $683,517

11200 Reston Station Blvd #301 11:30 am to 5:30 pm $630,716

11200 Reston Station Blvd #0208 11:30 am to 5:30 pm $683,463

11200 Reston Station Blvd #406 11:30 am to 5:30 pm $592,893

20191

1963 Roland Clarke Place Pl #25 Noon to 4 pm $849,900

2613 Fox Mill Rd Noon to 4 pm $759,000

SPRINGFIELD

22150

6831 Cabin John Rd 2 pm to 5 pm $486,900

6906 Bethnal Ct 1 pm to 4 pm $614,900

22151

5507 Ventnor Lane 2 pm to 4 pm $549,950

5428 Donnelly Ct 1 pm to 4 pm $425,000

22152

5948 Queenston St 1 pm to 3 pm $445,000

6508 Rivington Rd 1 pm to 4 pm $499,990

6005 Nassau Dr 2 pm to 4 pm $629,900

6800 Earthstar Ct 10 am to Noon $549,000

22153

8010 Treasure Tree Ct 1 pm to 4 pm $640,000

7788 Newington Woods Dr 1 pm to 3 pm $584,900

VIENNA

22180

120 Kingsley Rd SW 2 pm to 4 pm $2,295,000

8507 Redwood Dr 1 pm to 3 pm $1,799,900

2432 Drexel St 1 pm to 4 pm $749,900

102 Tapawingo Rd SW Noon to 5 pm $1,469,990

909 Cottage St SW 11 am to 2 pm $2,700

315 Windover Ave NW 1 pm to 4 pm $1,850,000

22181

2325 Riviera Dr 1 pm to 4 pm $780,000

2837 Hill Rd 1 pm to 4 pm $899,900

9555 Pine Cluster Cir Noon to 4 pm $699,000

22182

1710 Prelude Dr 2 pm to 4 pm $789,900

8861 Ashgrove House Lane 1 pm to 3 pm $774,500

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

11260 Torrie Way #g Noon to 3 pm $150,000

7137 Catlett Rd 1 pm to 4 pm $420,000

BROAD RUN

20137

5920 Hunton Wood Dr Noon to 3 pm $619,500

WARRENTON

20186

9756 Lees Mill Rd 1 pm to 4 pm $478,900

9722 Foxville Rd 1 pm to 4 pm $1,200,000

9147 Hyde Lane 11 am to 1 pm $689,000

188 Fairfield Dr Noon to 3:30 pm $242,900

20187

7216 Marr Dr Noon to 2 pm $419,700

2204 Pump House Ct 1 pm to 4 pm $539,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $689,990

40999 Spanglegrass Ct 10:15 am to 5 pm $1,150,000

ASHBURN

20147

21336 Victorias Cross Ter 10 am to 10:30 am $2,295

19875 Silvery Blue Ter #0 11:30 am to 5:30 pm $696,856

44521 Fiery Skipper Ter #0 11:30 am to 5:30 pm $574,990

19829 Sleepy Orange Ter #31 11:30 am to 5:30 pm $700,052

19854 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $680,650

43763 Carrleigh Ct 2 pm to 4 pm $709,000

43255 Kimberly Anne Ct 1 pm to 4 pm $725,000

43992 Pandora Ct 2 pm to 4 pm $639,950

20305 Medalist Dr 1 pm to 3 pm $749,900

BRAMBLETON

20148

42520 Benfold Sq 1 pm to 4 pm $524,000

LEESBURG

20175

912 Santmyer Dr SE 1 pm to 4 pm $645,000

735 Emmet Ct SW 1:30 pm to 3:30 pm $575,000

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

19272 Broken Rock St 10 am to 6 pm $748,574

19273 Broken Rock St 10 am to 6 pm $797,527

20176

19456 Front St 1 pm to 4 pm $525,000

608 North St NE 1 pm to 4 pm $519,900

42077 Trengwinton Pl 1 pm to 3 pm $715,000

MIDDLEBURG

20117

23009 Cobb House Rd 1 pm to 3 pm $899,000

PURCELLVILLE

20132

18638 Wild Raspberry Dr Noon to 3 pm $1,095,000

404 N Mohawk Ct 1 pm to 3 pm $589,000

208 Mcdaniel Dr Noon to 2 pm $375,000

W K Street- Lot 16 Noon to 5 pm $856,332

W. K Street- Fairmont Noon to 5 pm $749,990

W. K Street- Westbury Noon to 5 pm $799,990

W. K Street- Carlyle Noon to 5 pm $779,990

W. K Street- Durham Noon to 5 pm $789,990

270 Ball Ct Noon to 5 pm $804,889

600 W K St Noon to 5 pm $1,086,194

STERLING

20164

81 Sudbury Sq 2 pm to 4 pm $268,000

22251 Glenn Dr 11 am to 6 pm $499,990

20165

20166 Redrose Dr 1 pm to 3 pm $849,000

47533 Saulty Dr 2 pm to 4 pm $698,500

WATERFORD

20197

15481 Second St Noon to 2 pm $424,999

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

11794 Dawkins Ridge Lane Noon to 3 pm $416,000

9785 Maitland Loop 12:30 pm to 12:45 pm $1,895

8846 Howland Pl 1 pm to 3 pm $384,900

12193 Caithness Cir #d204 1 pm to 4 pm $294,900

DUMFRIES

22025

4929 Tallowwood Dr 2 pm to 4 pm $374,000

22026

16623 Telescope Lane 1 pm to 4 pm $380,000

2001 Alder Lane #0 11:30 am to 5:30 pm $451,990

2003 Alder Lane #0 11:30 am to 5:30 pm $416,990

17101 Branched Oak Rd 11:30 am to 5:30 pm $628,750

17621 Hampstead Ridge Ct 1 pm to 3 pm $410,000

17608 Overlook Rd Noon to 3 pm $449,999

GAINESVILLE

20155

14018 Clatterbuck Loop 11 am to 1 pm $515,900

10605 Busick Ct 1 pm to 4 pm$525,000

13605 Rockingham Lane #52h Noon to 2 pm $375,000

MANASSAS

20109

7524 Purdue Ct #24 1 pm to 4 pm $214,900

20110

8806 Grant Ave 11:30 am to 2 pm $440,000

9808 Cheshire Ridge Cir 11 am to 2 pm $367,900

8319 Tillett Loop 10 am to Noon $529,500

9299 Veridan Dr 1 pm to 3 pm $325,000

10559 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $427,985

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $544,990

20112

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $669,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $369,990

10616 Hinton Way 11 am to 6 pm $429,990

MANASSAS PARK

20111

9059 Isabel Lane 1 pm to 4 pm $405,000

9071 Belo Gate Dr Noon to 3 pm $419,900

208 Colfax Ct Noon to 2 pm $387,000

OCCOQUAN

22125

112 Poplar Lane 1 pm to 3 pm $564,900

WOODBRIDGE

22191

16043 Macedonia Dr 2 pm to 4 pm $399,999

16445 Chattanooga Lane 1 pm to 3 pm $499,000

2467 Five Fathom Cir 1 pm to 3 pm $456,000

22192

4111 Hampstead Lane 1 pm to 3 pm $359,900

11752 Chanceford Dr 1 pm to 4 pm $1,200,000

4785 Grand Masters Way 1 pm to 4 pm $709,900

11720 Crest Maple Dr 2 pm to 4 pm $690,000

12712 Harborview Ct 1 pm to 3 pm $334,900

3451 Cornice Pl 1 pm to 3 pm $509,000

4147 Bancroft Lane 1 pm to 3 pm $364,900

22193

13462 Princedale Dr 10 am to Noon $429,900

14928 Slippery Elm 1 pm to 4 pm $435,000

4705 Ketterman Ct Noon to 2 pm $349,900

14657 Dexter Ct 1 pm to 4 pm $349,900

16158 Raptor Crest Lane 4 pm to 6:30 pm $624,900

15410 Weldin Dr 1 pm to 3 pm $525,000

12917 Kidwell Dr 1:30 pm to 4 pm $340,000

5333 Macdonald Rd Noon to 5 pm $575,000

13325 Nassau Dr 2 pm to 4 pm $429,999

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

2134 Aquia Dr 11 am to 1 pm $324,900

6 Smelters Trace Rd Noon to 2 pm $539,990

11 Stoneridge Ct 1 pm to 3 pm $388,990

28 Palace Lane 1 pm to 4 pm $385,000

35 Falling Creek Dr 2 pm to 4 pm $654,500

0 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $429,990

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3811 14th St N 2 pm to 4 pm $1,450,000

1301 N Courthouse Rd #1506 1 pm to 3 pm $609,900

1053 N Stafford St #18b 1 pm to 4 pm $767,000

22203

3800 Fairfax Drive 2 pm to 4 pm $638,000

6001 N 1st St N 1 pm to 4 pm $949,000

3800 Fairfax Dr #314 2 pm to 4 pm $638,000

22205

5209 16th St N 1 pm to 3 pm $849,900

700 N Harrison St 1 pm to 4 pm $1,199,900

22206

2310 S Dinwiddie St 2 pm to 4 pm $879,900

22207

3411 N Woodrow St 2 pm to 4 pm $2,679,341

2614 N John Marshall Dr 1 pm to 4 pm $775,000

4784 N Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,699,000

3430 N Randolph St 1 pm to 3 pm $2,224,000

2326 Vermont St N 2 pm to 4 pm $1,875,000

6419 28th St N 2 pm to 4 pm $1,249,000

5590 Lee Hwy #c-22 2 pm to 4 pm $440,000

2845 Lorcom Lane 1 pm to 3 pm $1,299,000

1853 N Columbus St 2 pm to 4 pm $1,429,000

3406 N Dickerson St 2 pm to 4 pm $1,599,000

22209

1600 N Oak St #121 2 pm to 4 pm $699,000

ALEXANDRIA

22301

2311 Commonwealth Ave 1 pm to 4 pm $745,000

2308 Main Line Blvd 1 pm to 3 pm $1,475,000

1820 Leslie Ave 1 pm to 4 pm $659,900

1810 Potomac Ave 2 pm to 4 pm $1,095,000

22302

309 W Alexandria Ave 2 pm to 4 pm $1,799,000

503 Janneys Lane 1 pm to 3 pm $1,000,000

22304

5128 Cambria Way #102 1 pm to 4 pm $750,000

107 N Donelson St 2 pm to 4 pm $1,200,000

1405 Juliana Pl 2 pm to 4 pm $680,000

535 Fort Williams Pkwy 2 pm to 4 pm $949,900

115 S Hudson St Noon to 3 pm $409,000

4809 Taney Ave 2 pm to 4 pm $559,900

22305

3000 Mosby St 2 pm to 4 pm $699,999

22314

2151 Jamieson Ave #1111 1 pm to 4 pm $425,000

1712 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $839,000

428 N Henry St #a Noon to 2 pm $570,000

430 N Henry St #b Noon to 2 pm $650,000

430 N Henry St #a Noon to 2 pm $585,000

432 N Henry St #a Noon to 2 pm $550,000

428 N Henry St #b Noon to 2 pm $650,000

432 N Henry St #b Noon to 2 pm $640,000

313 N Patrick St 2 pm to 4 pm $999,999

115 N Lee St #bh501 1 pm to 3 pm $759,500

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2451 Midtown Ave #319 1 pm to 3 pm $464,800

5904 Mount Eagle Dr #518 1 pm to 4 pm $499,900

22307

6025 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,125,000

6608 Cornell Dr 1 pm to 4 pm $515,000

6505 Cavalier Dr Noon to 4 pm $625,000

22308

8733 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $674,990

9027 Beatty Dr 1 pm to 4 pm $749,900

8206 Collingwood Ct 2 pm to 4 pm $909,900

8225 Crown Court Rd 2 pm to 4 pm $595,000

8005 Karl Rd 2 pm to 4 pm $649,900

8040 Washington Rd 2 pm to 4 pm $975,000

8107 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $1,050,000

9020 Charles Augustine Dr 2 pm to 4 pm $835,000

22309

8507 Laguna Ct #224 1 pm to 4 pm $225,000

9421 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,775,000

8530 Gallahan Ct 1 pm to 4 pm $899,000

9209 Volunteer Dr 1 pm to 4 pm $654,900

4201 Kimbrelee Ct 1 pm to 4 pm $1,149,900

8711 Millbrook Pl Noon to 2 pm $609,900

22310

6172 Morning Glory Rd Noon to 2 pm $450,000

6057 Hydrangea Dr 1 pm to 4 pm $442,500

6205 Elati Ct 2 pm to 4 pm $849,900

6122 Valley View Dr 1 pm to 3 pm $600,000

4503 Penwood Dr 2 pm to 4 pm $615,000

22312

6637 Medinah Lane 2 pm to 4 pm $490,000

22315

7403 Digby Grn 1 pm to 3 pm $499,950

7583 Cross Gate Lane 1 pm to 3 pm $510,000

ANNANDALE

22003

3909 Longstreet Ct 2 pm to 4 pm $565,000

7707 Weber St 2 pm to 4 pm $489,000

3712 Ridge Rd 1 pm to 4 pm $519,999

4923 Gloxinia Ct 1 pm to 4 pm $659,999

4502 Mullen Lane 1 pm to 4 pm $760,000

3326 Woodburn Village Dr #12 2:30 pm to 5 pm $269,900

8302 Nightingale Ct 1 pm to 4 pm $594,900

7220 Murray Lane 1 pm to 3 pm $640,000

3356 Woodburn Rd #13 1 pm to 3 pm $280,000

8515 Ordinary Way 1 pm to 4 pm $724,999

BURKE

22015

5426 Flint Tavern Place 1 pm to 3 pm $697,500

9600 Renton Drive 2 pm to 4 pm $584,900

9616 Staysail Ct 2 pm to 4 pm $675,000

5307 Dunleer Lane 1 pm to 4 pm $640,000

6101 Pond Lily Ct 1:30 pm to 4 pm $444,900

5414 Bromyard Ct 2 pm to 4 pm $495,000

9601 Little Cobbler Ct 2 pm to 4 pm $699,500

CENTREVILLE

20120

14607 Stone Crossing Ct 1 pm to 4 pm $360,000

13515 Lavender Mist Lane 1 pm to 4 pm $489,900

15161 Stratton Major Ct 2 pm to 4 pm $615,000

14746 Flower Hill Dr 2 pm to 4 pm $409,900

15553 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $649,999

13359 Connor Dr #l Noon to 2 pm $328,500

20121

6423 Knapsack Lane 1 pm to 4 pm $450,000

13875 Laura Ratcliff Ct 1 pm to 3 pm $369,000

CHANTILLY

20151

3821 Chantilly Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

20152

25237 Laureldale Ter 1 pm to 4 pm $407,000

CLIFTON

20124

11405 Henderson Road 1 pm to 4 pm $850,000

6420 Woodland Run Ct 1 pm to 4 pm $835,000

6713 Briarcroft St 2 pm to 4 pm $1,895,000

DUNN LORING

22027

8122 Sandburg Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,189,000

8102 Bright Meadows Lane Noon to 4 pm $680,000

2403 Sagarmal Ct 2 pm to 4 pm $1,249,900

FAIRFAX

22030

10603 Center St 2 pm to 4 pm $575,000

13021 Dunhill Drive 2 pm to 4 pm $999,000

10920 Oakwood Dr 1 pm to 3 pm $389,500

11319 Bulova Lane 2 pm to 4 pm $765,000

12239 Water Elm Lane 1 pm to 4 pm $620,000

11602 Park Vista Blvd 1 pm to 3 pm $675,000

4321 Hackney Coach Lane 1 pm to 3 pm $425,000

3701 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $899,000

5105 Summit Dr 2 pm to 4 pm $709,950

3515 Spring Lake Ter 1 pm to 3 pm $519,900

11408 Log Ridge Dr 1 pm to 4 pm $624,000

10307 Darby St 1 pm to 4 pm $519,900

4605 Cambryar St 1 pm to 4 pm $769,000

3202 Adams Ct 1 pm to 4 pm $457,900

10359 Sager Ave #302 1 pm to 4 pm $360,000

10601 School St 2 pm to 4 pm $749,900

4036 Autumn Ct 1 pm to 4 pm $779,900

6109 Colchester Rd 1 pm to 3 pm $799,900

12176 Queens Brigade Dr 1 pm to 4 pm $639,999

12754 Heron Ridge Dr 1 pm to 3 pm $524,500

22031

9327 Glenbrook Rd 2 pm to 4 pm $645,000

3437 Preservation Dr 1 pm to 4 pm $1,175,000

9808 Barlow Rd 1 pm to 4 pm $759,990

3801 Estel Rd 11 am to 1 pm $879,000

9208 Sycamore Crest Dr Noon to 2 pm $899,900

4077 Vanda Lane 1 pm to 4 pm $798,800

9215 Santayana Dr 1 pm to 4 pm $699,900

22032

10255 Colony View Dr 1 pm to 3 pm $399,999

9385 Colbert Ct 1 pm to 4 pm $859,000

10124 Commonwealth Blvd 1 pm to 4 pm $719,000

22033

4004 Timber Oak Trl 1 pm to 4 pm $599,000

12438 Casbeer Dr 1 pm to 4 pm $579,900

13106 Forest Mist Lane 1 pm to 4 pm $619,900

3742 Millpond Ct 2 pm to 5 pm $770,000

13105 Forest Mist Lane 1 pm to 4 pm $605,000

13314 Hound Run Dr 1 pm to 4 pm $429,990

12003 Ridge Knoll Dr #804b 1 pm to 4 pm $299,900

12115 Greenway Ct #101 1 pm to 4 pm $279,000

3296 Tilton Valley Dr 1 pm to 4 pm $699,000

12850 Fair Heights Dr 1 pm to 3 pm $603,000

FAIRFAX STATION

22039

9727 Swift Creek Ct 1 pm to 3 pm $849,000

10415 Dominion Valley Dr 1 pm to 4 pm $850,000

7008 Wolf Run Shoals Rd 2 pm to 4 pm $875,000

8505 Heron Pond Lane 2 pm to 4 pm $889,900

FALLS CHURCH

22041

3701 S George Mason Dr #408n 1 pm to 3 pm $175,000

6024 Madison Overlook Ct 1 pm to 4 pm $519,900

3713 S George Mason Dr #1115 W 2 pm to 4 pm $235,000

3701 S George Mason Dr #1901n Noon to 4 pm $235,000

22042

7511 Walnut Hill Lane 1 pm to 4 pm $679,000

3307 Horseman Lane 1 pm to 3 pm $649,900

3003 Nicosh Cir #3407 2 pm to 4 pm $289,900

3151 Anchorway Ct #j 1 pm to 3 pm $350,000

3130 Headrow Cir 1 pm to 3 pm $645,000

22043

1911 Prout Pl 1 pm to 4 pm $1,499,000

7935 Shreve Rd 2 pm to 4 pm $1,445,000

2010 Kilgore Rd Noon to 3 pm $1,600,000

2003 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $1,050,000

7606 Leonard Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

7201 Gordons Rd 2 pm to 4 pm $749,900

2007 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $975,000

2207 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,648,800

22044

3515 Highview Pl 2 pm to 4 pm $869,000

6605 Dearborn Dr 2 pm to 4 pm $760,000

22046

1136 S Washington St #201 2 pm to 4 pm $250,000

170 Rees Pl 2 pm to 4 pm $925,000

GREAT FALLS

22066

420 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $995,000

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 4:15 pm $1,195,000

9502 Arnon Chapel Rd 1 pm to 5 pm $872,850

424 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

1000 Wilhelm Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

9890 Windy Hollow Rd 1 pm to 4 pm $1,399,000

10725 Falls Pointe Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

11930 Holly Branch Ct 1:30 pm to 3:30 pm $815,900

11552 Holly Briar Lane 1:30 pm to 5 pm $1,299,000

9028 Weant Dr Noon to 2 pm $979,000

10109 Walker Woods Dr Noon to 3 pm $895,000

183 River Park Dr 2 pm to 4 pm $1,225,000

9193 Ripple Brook Rd 2 pm to 4 pm $1,699,000

9701 Arnon Chapel Rd 2 pm to 4 pm $1,595,000

908 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $750,000

HERNDON

20170

1012 Van Buren St 2 pm to 4 pm $599,900

12112 Eddyspark Dr 2 pm to 4 pm $690,000

2052 Capstone Cir 1 pm to 3 pm $539,000

880 Station St 1 pm to 3 pm $825,000

20171

12613 Glenbrooke Woods Dr 1 pm to 4 pm $610,000

2512 Clover Field Cir 1 pm to 6 pm $470,000

13345 Stanton Pl 1 pm to 4 pm $380,000

13770 Earhart Cir #10f 1 pm to 4 pm $525,000

3006 Flat Meadow Ct 1 pm to 4 pm $733,900

13369 Scotsmore Way 1 pm to 4 pm $720,000

2784 Mansway Dr 1 pm to 3 pm $675,000

2656 Logan Wood Dr 1 pm to 4 pm $585,000

2423 Corn Crib Ct 2 pm to 5 pm $447,500

3229 Autumn Hill Ct 2 pm to 4 pm $659,999

13307 Misty Dawn Dr 1 pm to 4 pm $458,900

2513 Camberwell Ct Noon to 3 pm $819,000

3004 Havencrest St Noon to 2 pm $1,049,900

2440 Founders Way 1 pm to 4 pm $567,000

LORTON

22079

8960 Fascination Ct #414 2 pm to 4 pm $429,950

7615 Buckland Pl 1 pm to 3 pm $682,500

8511 Bertsky Lane 2 pm to 3 pm $460,000

8928 Milford Haven Ct #28b 1 pm to 4 pm $344,500

9006 Kiger St 2 pm to 4 pm $1,140,000

10538 Greene Dr 2 pm to 4 pm $640,000

10700 Old Colchester Rd 2 pm to 4 pm $649,900

7574 Aspenpark Rd 2 pm to 4 pm $399,900

7516 Tangerine Pl 1 pm to 4 pm $839,000

9219 Treasure Oak Ct 1 pm to 4 pm $800,000

MCLEAN

22101

1310 Round Oak Ct 1 pm to 4 pm $1,349,000

7117 Matthew Mills Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

6654 Madison Mclean Dr 1 pm to 4 pm $919,000

7320 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $910,000

1220 Raymond Ave 2 pm to 4 pm $2,449,000

6620 Tucker Ave 1 pm to 4 pm $1,699,900

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,775,000

7016 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,199,000

7112 Benjamin St 1 pm to 4 pm $2,935,000

1352 Pine Tree Rd 1 pm to 4 pm $2,795,000

1746 Great Falls St 1 pm to 4 pm$975,000

5849 Aspen Wood Ct 1 pm to 4 pm $1,230,000

6456 Linway Ter 1 pm to 5 pm $2,495,000

6014 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,095,000

1604 Crestwood Lane 1 pm to 4 pm $1,398,000

22102

8370 Greensboro Dr #510 1 pm to 4 pm $364,900

1044 Rector Lane 1 pm to 4 pm $1,499,900

1120 Cedrus Lane 1 pm to 4 pm $1,249,000

7309 Linganore Ct Noon to 3 pm $1,600,000

1001 Eaton Dr 11 am to 1 pm $1,350,000

8105 Lewinsville Rd 2 pm to 4 pm $950,000

1002 Northwoods Trl 2 pm to 4 pm $1,225,000

1504 Lincoln Way #400 2 pm to 4 pm $255,000

8710 Overlook Rd 1 pm to 4 pm $2,100,000

7680 Tremayne Pl #302 2 pm to 4 pm $345,000

1113 Laurelwood Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

8459 Clover Leaf Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

8220 Crestwood Heights Dr #1209 1 pm to 4 pm $725,000

1350 Woodside Dr 1 pm to 4 pm $3,249,000

OAK HILL

20171

13512 Brightfield Lane 1 pm to 3 pm $498,000

13512 Maverick Lane 2 pm to 5 pm $927,000

OAKTON

22124

2776 Thaxton Lane 1 pm to 3 pm $729,900

9926 Blake Lane 1 pm to 3:30 pm $889,000

3318 Miller Heights Rd 1 pm to 4 pm $834,999

3148 Cobb Hill Lane 2 pm to 4 pm $799,990

11108 Deville Estates Dr 1 pm to 4 pm $1,448,000

10102 Ebenshire Ct 1 pm to 4 pm $599,900

10375 Leigh Jillion Ct 2 pm to 4 pm $1,000,000

3111 Windsong Dr 1 pm to 4 pm $1,699,000

11217 Cranbrook Lane 1 pm to 4 pm $775,000

10303 Appalachian Cir #9-101 2 pm to 4 pm $229,500

10156 Castlewood Lane 2 pm to 4 pm $723,000

RESTON

20190

12086 Kinsley Place 1 pm to 4 pm $889,900

20191

2367 Generation Dr 2 pm to 4 pm $449,500

12154 Captiva Ct 1 pm to 3 pm $324,900

11128 Boathouse Ct #87 1 pm to 4 pm $398,000

2219 Lofty Heights Pl Noon to 3 pm $340,000

2408 Ansdel Ct 2 pm to 4 pm $475,000

2046 Chadds Ford Dr 1 pm to 4 pm $529,990

2350 Branleigh Park Ct 2 pm to 4 pm $335,000

12335 Coleraine Ct 2 pm to 4 pm $539,990

20194

1563 Twisted Oak Dr 1 pm to 4 pm $434,999

1312 Red Hawk Cir 1 pm to 3 pm $848,000

11627 Chapel Cross Way 1 pm to 3 pm $630,000

11800 Great Owl Cir 2 pm to 4 pm $549,900

11810 Great Owl Cir 2 pm to 4 pm $525,000

11764 Great Owl Cir 2 pm to 4 pm $519,000

SPRINGFIELD

22150

7115 Ayers Meadow Lane 1 pm to 4 pm $869,990

7118 Ayers Meadow Lane 1 pm to 3 pm $859,950

6404 Greenleaf St Noon to 2 pm $660,000

5813 Danbury Rd 1 pm to 3 pm $525,000

22151

5766 Heming Ave 1 pm to 4 pm $600,000

5221 Dalton Road 1 pm to 4 pm $890,000

7307 Elgar St 1 pm to 4 pm $559,990

5517 Margate St 1 pm to 3 pm $545,000

22152

7383 Stream Way 1 pm to 4 pm $420,000

8326 Garfield Ct 1 pm to 4 pm $480,000

22153

7452 Ridge Oak Ct 1 pm to 4 pm $469,500

7962 Pebble Brook Ct Noon to 4:30 pm $420,000

8283 Wold Den Ct 1 pm to 3 pm $539,950

8156 Ridge Creek Way 2 pm to 4 pm $839,000

7603 Gralnick Pl 1 pm to 4 pm $684,900

VIENNA

22027

2374 Jawed Pl 1 pm to 4 pm $1,050,000

22180

501 Macarthur Ave NE 2 pm to 4 pm $899,000

313 East St NE 1 pm to 4 pm $959,000

1102 Hillcrest Dr SW 2 pm to 4 pm $699,900

2625 Amanda Ct 2 pm to 4 pm $984,900

1201 Ware St SW 2 pm to 4 pm $1,274,900

118 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $2,049,000

101 Fardale St SE 1 pm to 3 pm $1,500,000

22181

2730 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $1,229,900

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,398,000

9809 Oleander Ave 1 pm to 3 pm $650,000

2722 Snowberry Ct 1 pm to 4 pm $1,399,990

9906 Timmark Ct 2 pm to 5 pm $1,324,900

2714 Earls Ct Noon to 2 pm $780,000

22182

1602 Montmorency Dr 1 pm to 4 pm $890,000

1509 Snughill Ct 1 pm to 4 pm $940,000

1508 Dulcimer Ct 1 pm to 4 pm $850,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,345,000

9921 Rosewood Hill Cir 2 pm to 4 pm $1,200,000

1726 Abbey Oak Dr 1 pm to 4 pm $869,900

9815 Wintercress Ct 1 pm to 4 pm $855,900

FAUQUIER COUNTY

CATLETT

20119

11329 Elk Run Road 1 pm to 3 pm $499,000

5004 Dumfries Rd 1 pm to 3:30 pm $365,000

HUME

22639

11520 Hume Rd 1 pm to 4 pm $999,000

MARSHALL

20115

4460 Scotts Rd 1 pm to 3 pm $415,000

8419 Glascock Ct 2 pm to 4:30 pm $300,000

WARRENTON

20186

7597 Keith Rd 1 pm to 4 pm $1,450,000

9276 Tournament Dr 1 pm to 4 pm $559,900

9108 James Madison Hwy 1 pm to 4 pm $399,900

20187

6113 Aurora Ave Noon to 3 pm $499,000

7832 Birch Ct Noon to 3 pm $699,000

7744 Frytown Rd 2 pm to 4 pm $649,950

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25828 Sandstone Shelf Place 2 pm to 4 pm $1,275,000

42031 Kudu Ct 2 pm to 4 pm $698,999

41676 Brandenstein Dr 2 pm to 4 pm $619,000

24683 Clock Tower Sq 1 pm to 3:30 pm $489,900

41689 Overmyer Ter 1:30 pm to 3:30 pm $445,000

39505 Stonestreet Farm Lane 1 pm to 3 pm $899,900

26073 Blackberry Knoll Ct 1 pm to 5 pm $737,000

24166 Audubon Trail Dr 1 pm to 3 pm $750,000

25777 Racing Sun Dr 1 pm to 4 pm $750,000

24072 Old Carolina Rd 1 pm to 4 pm $719,900

Old Carolina Rd 1 pm to 4 pm $325,000

ASHBURN

20147

43800 Grantner Place 2 pm to 4 pm $749,900

21541 Kisko Way 1 pm to 5 pm $639,900

20047 Valhalla Sq 1 pm to 4 pm $610,000

20942 Huntland Ct 1 pm to 3 pm $689,985

43214 Somerset Hills Ter 1 pm to 3 pm $529,900

44963 Bourne Ter 1 pm to 3 pm $385,000

44459 Maltese Falcon Square Sq 1 pm to 4 pm $494,900

20148

21900 Schenley Ter 1 pm to 4 pm$535,000

41882 Scotchbridge Pl Noon to 3 pm $894,500

22656 Philomont Ridge Ct 1 pm to 4 pm $729,000

BRAMBLETON

42637 Legacy Park Dr 1 pm to 4 pm $649,990

23068 Pecos Lane 1 pm to 4 pm $775,000

22836 Bubbling Brook Dr Noon to 3 pm $699,000

BROADLANDS

21527 Golden Autumn Pl 1 pm to 4 pm $675,000

HAMILTON

20158

16496 Hamilton Station Rd 1:30 pm to 4:30 pm $699,900

17310 Harmony Vista Dr 1 pm to 3 pm $849,900

HILLSBORO

20132

14545 Shadowbrook Lane 1 pm to 4 pm $1,000,000

LEESBURG

20175

235 Crescent Station Ter SE 1 pm to 4 pm $749,999

41397 Windybush Dr 1 pm to 4 pm $649,999

268 High Rail Ter SE 1 pm to 4 pm $549,000

19588 Loudoun Orchard Rd 11 am to 1 pm $995,000

18131 Perthshire Ct 1 pm to 3 pm $929,000

39957 Thomas Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,125,000

19355 Wrenbury Lane 1 pm to 4 pm $789,900

633 York Lane SE Noon to 2 pm $359,000

827 Vanderbilt Ter SE 1 pm to 4 pm $369,900

620 York Lane SE 1 pm to 4 pm $369,900

104 Country Club Dr SW Noon to 3 pm $499,000

20176

1002 Foxhunt Ter NE #102 1 pm to 7 pm $220,000

19394 Coppermine Sq 1 pm to 4 pm $560,000

18834 Silverwood Ter 1 pm to 4 pm $479,900

16336 Limestone Ct 1 pm to 4 pm $998,000

43561 Michigan Sq 2 pm to 4 pm $599,900

19030 Coton Farm Ct 1 pm to 3 pm $785,000

1702 Gray Shale Ter 1 pm to 4 pm $724,900

16886 Bold Venture Dr 2 pm to 4 pm $1,349,999

17009 Bold Venture Dr 2 pm to 4 pm $1,475,000

18361 Eagle Point Sq 1 pm to 4 pm $875,000

13626 Sylvan Bluff Dr 2 pm to 4 pm $614,000

14114 Griffin Farm Lane 1 pm to 3 pm $629,900

18837 Accokeek Ter 1 pm to 3 pm $697,000

42212 Lamz Pl 1 pm to 3 pm $679,900

18318 Fairway Oaks Sq 1 pm to 4 pm $1,100,000

43244 Heavenly Cir 2 pm to 5 pm $589,900

17072 Silver Charm Pl 1 pm to 4 pm $1,325,000

42324 Big Springs Ct 1 pm to 3 pm $675,000

42987 Coralbells Pl 1 pm to 4 pm $699,900

LOVETTSVILLE

20180

12376 Cabin Spring Lane 1 pm to 4 pm $709,000

MIDDLEBURG

20117

606 Stonewall Ave 1 pm to 4 pm $735,000

5 Piedmont Dr 1 pm to 4 pm $548,500

PURCELLVILLE

20132

11425 Harpers Ferry Rd 1 pm to 4 pm $845,000

13374 Harpers Ferry Rd 1 pm to 4 pm $825,000

36170 Creamer Lane Noon to 3 pm $879,000

702 W Holly Lane 1 pm to 3:30 pm $539,000

ROUND HILL

20141

17599 Greenleaf Pl 1 pm to 3 pm $799,999

35568 Glencoe Ct 1 pm to 3 pm $825,000

35171 Round Knoll Ct 1 pm to 4 pm $680,000

20659 Furr Rd 1 pm to 4 pm $799,900

STERLING

20164

21031 Thoreau Ct Noon to 4 pm $464,900

20165

45517 Lakemont Sq 1 pm to 3:45 pm $410,000

47021 Kentwell Pl 1 pm to 4 pm $640,000

47370 Darkhollow Falls Ter Noon to 2 pm $459,900

20496 Tappahannock Pl 1 pm to 3 pm $875,000

46705 Cavendish Sq 1 pm to 4 pm $460,000

20816 Waterbeach Pl 2 pm to 4 pm $584,900

46725 Manchester Ter 1 pm to 3 pm $445,000

6 Asbury Way 1 pm to 4 pm $325,000

20166

45551 Reading Ter 1 pm to 4 pm $429,900

22987 Whitehall Ter 2 pm to 4 pm $415,000

22823 Oakgrove Rd 1 pm to 3 pm $724,980

WATERFORD

20197

38849 John Wolford Rd 2 pm to 4 pm $725,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9527 Ballagan Ct 1 pm to 4 pm $515,000

13550 Shardlow Ct 2 pm to 4 pm $519,000

9946 Broadsword Dr 1 pm to 3 pm $630,000

12536 Rickwood Ct 1 pm to 4 pm $495,000

CATHARPIN

20143

4860 Sudley Rd 1 pm to 3 pm $829,000

DUMFRIES

22025

15001 Huntgate Lane 1 pm to 4 pm $685,000

4296 Candlestick Ct 1 pm to 3 pm $375,000

4665 Timber Ridge Dr 1 pm to 4 pm $515,000

4741 Timber Ridge Dr 1 pm to 4 pm $479,900

GAINESVILLE

20155

14416 Clubhouse Rd 2 pm to 4 pm $574,900

13786 Saint James Pl Noon to 3 pm $789,000

13667 Rockingham Lane 1 pm to 4 pm $479,900

7770 Milton Cir 11 am to 3 pm $483,500

7613 Maracaibo Ct 1 pm to 4 pm $545,000

6611 Cheney Way Noon to 3 pm $609,900

14025 Clatterbuck Loop 1 pm to 3 pm $549,900

HAYMARKET

20169

1508 Mercer Rd Noon to 2 pm $459,000

14467 Yellow Tavern Ct 1 pm to 4 pm $865,000

14705 Alexandras Keep Lane 1 pm to 4 pm $415,000

14000 Carlsmore Ct 1 pm to 4 pm $899,000

6609 Bartrams Forest Lane Noon to 3 pm $475,000

4301 Donna Marie Ct 2 pm to 4 pm $749,000

6005 Smooth Stone Pl 1 pm to 4 pm $515,000

15731 Ryder Ct 2 pm to 4 pm $750,000

5282 Jacobs Creek Pl 1 pm to 3 pm $659,000

5642 Wheelwright Way 2 pm to 4 pm $439,999

MANASSAS

20109

11249 Kessler Pl 1 pm to 4 pm $345,000

8064 Stonewall Brigade Ct #203 1 pm to 4 pm $215,000

20110

10324 Bosna Ct 1 pm to 4 pm $465,000

10144 Willa Lane 2 pm to 4 pm $379,000

8937 Kamlea Dr 1 pm to 3 pm $419,990

9213 Timberwood Ct 1 pm to 3 pm $399,900

9607-9607a NE Park St SW 10:30 am to 2:30 pm $528,900

9416 Teaberry Ct 1 pm to 4 pm $289,900

20111

7233 Hikmat Rd 1 pm to 3 pm $520,000

20112

7860 Purcell Branch Ct 1 pm to 3 pm $489,000

10721 Hinton Way 2 pm to 4 pm $415,000

12606 Clawson Lane 2 pm to 4 pm $639,900

8013 Pinnacle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $749,000

7888 Kendrick Ct Noon to 2 pm $615,000

MANASSAS PARK

20111

9774 Corbett Cir Noon to 3 pm $399,900

NOKESVILLE

20181

11301 Morla Lane NE Noon to 3 pm $699,500

11725 Nokes St 1 pm to 3 pm $374,900

12524 Marsteller Dr 1 pm to 3 pm $524,900

13525 Aden Rd 1 pm to 3 pm $829,999

11216 Kettle Run Rd 1 pm to 4 pm $699,000

10240 Bridwell Dr 2 pm to 4 pm $820,000

OCCOQUAN

22125

112 Poplar Lane 12:30 pm to 3:30 pm $554,999

TRIANGLE

22172

18605 Kerill Rd 2 pm to 4 pm $579,500

18494 Quantico Gateway Dr 1 pm to 4 pm $525,000

WOODBRIDGE

22191

493 Belmont Bay Dr 1 pm to 3 pm $527,500

440 Belmont Bay Dr #108 2 pm to 4 pm $335,000

2833 Emil Court 2 pm to 5 pm $435,000

13421 Greenacre Dr Noon to 2 pm $339,900

16475 Boatswain Cir 1 pm to 4 pm $569,000

16146 Eagle Beak Cir 1 pm to 4 pm $580,000

1665 Dorothy Lane #57 1 pm to 4 pm $345,000

2352 Battery Hill Cir 1 pm to 4 pm $375,000

15815 John Diskin Cir #84 1 pm to 4 pm $330,000

16221 Catenary Dr 1 pm to 4 pm $471,900

2833 Emil Ct 2 pm to 5 pm $435,000

485 Harbor Side St #610 1 pm to 3 pm $399,990

14818 Winding Loop 2 pm to 4 pm $299,900

14891 Potomac Branch Dr #205a 1 pm to 4 pm $386,000

16447 Regatta Lane 2 pm to 4 pm $550,000

22192

12803 Lotte Dr #4 2 pm to 4 pm $399,900

5081 Wolf Run Shoals Road 1 pm to 4 pm $885,000

12802 Lotte Dr #42 1 pm to 3 pm $395,000

12515 Clipper Dr 1 pm to 4 pm $295,900

3901 Leaf Lawn Lane 2 pm to 4 pm $500,000

12594 Colebrook Ct 1 pm to 4 pm $335,000

5306 Davis Ford 12:30 pm to 3:30 pm $550,000

4951 Chaste Tree Pl 1 pm to 4 pm $384,900

12346 Aztec Pl 1 pm to 4 pm $360,000

5081 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 4 pm $885,000

3270 Grady Lane 2 pm to 4 pm $566,500

12151 Abbey Glen Ct 1 pm to 4 pm $375,000

13225 Barrister Pl 1 pm to 3 pm $679,000

11019 Bacon Race Rd 1 pm to 3 pm $1,049,000

12290 Cranford Dr 1 pm to 3 pm $774,999

3710 La Harve Pl 1 pm to 4 pm $399,900

12711 Purdham Dr 2 pm to 4 pm $549,000

22193

14835 Honor Ct Noon to 4 pm $465,000

4406 Kentland Dr Noon to 4 pm $345,900

13880 Hydrangea Ct 2 pm to 4 pm $615,000

5432 Quaint Dr 1 pm to 4 pm $700,000

14055 Aris Ct 2 pm to 4 pm $525,000

6234 Oakland Dr 3 pm to 5 pm $469,950

6122 Plainville Lane Noon to 2:30 pm $365,000

14985 Caperton Ct 1 pm to 3 pm $569,999

4486 Andy Ct 2 pm to 4 pm $429,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

10 Willow Glen Ct 1 pm to 4 pm $410,000

47 Clark Lane 2 pm to 5 pm $335,000

206 Almond Dr 1 pm to 4 pm $374,900

9 Sarrington Ct 1 pm to 4 pm $410,000

29 Corin Way 1 pm to 4 pm $410,000

1 Wren Way Ct Noon to 3 pm $400,000

34 Mourning Dove Dr 1 pm to 3 pm $349,900

22556

233 Spyglass Lane Noon to 3 pm $649,900

19 Kelly Way Noon to 3 pm $384,900

2843 Garrisonville Rd 2 pm to 4 pm $625,000

159 Choptank Rd 11 am to 2 pm $334,900