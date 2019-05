Here’s a list of open houses taking place June 1-2 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2405 13th Ct N 1 pm to 3 pm $1,125,000

3625 10th St N #410 Noon to 2 pm $3,400

1604 N Cleveland St 2 pm to 4 pm $1,729,000

3222 1st Pl N 1 pm to 3 pm $979,900

22202

3650 S Glebe Rd #149 1 pm to 4 pm $315,000

22203

3835 9th St N #310w 2 pm to 4 pm $549,900

22204

3232 13th St S Noon to 2 pm $749,000

411 S Veitch St 1 pm to 3 pm $599,000

1531 12th St S Noon to 2 pm $848,000

989 Buchanan St S #306 Noon to 4 pm $414,378

989 Buchanan St S #205 Noon to 4 pm $309,916

22206

4519 28th Rd S #f 1 pm to 4 pm $400,000

22207

3856 N Rixey St 2 pm to 4 pm $1,325,000

3516 Valley St N 11 am to 1 pm $2,899,900

2915 N Sycamore St 2 pm to 4 pm $1,575,000

6293 Waterford Rd 1 pm to 4 pm $325,000

ALEXANDRIA

22305

518 Tennessee Ave 2 pm to 4 pm $975,000

22314

420 Gibbon St 1 pm to 4 pm $749,900

943 Powhatan St 2 pm to 4 pm $895,000

708 N Henry St 1 pm to 3 pm $899,000

1711 Potomac Greens Dr Noon to 3 pm $1,049,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3904 Elmwood Dr 1 pm to 4 pm $450,000

6005 Monticello Rd 1 pm to 4 pm $3,200

22306

4514 Flintstone Rd 1 pm to 3 pm $539,900

6722 Amlong Ave 11 am to 4 pm $535,000

2920 Huntington Grove Sq Noon to 3 pm $499,000

2303 Nordok Pl Noon to 2 pm $620,000

22308

8104 Wingfield Pl 2 pm to 4 pm $468,000

8607 Pilgrim Ct 2 pm to 4 pm $809,900

9020 Charles Augustine Dr 2 pm to 4 pm $849,500

22310

6109 Holly Tree Dr 1 pm to 3:30 pm $649,900

22312

5233 Navaho Dr 2 pm to 4 pm $620,000

6518 Gretna Green Way 2:30 pm to 4 pm $695,000

4412 Rynex Dr Noon to 3 pm $769,000

22315

7013 Chesley Search Way 11 am to 2 pm $565,000

ANNANDALE

22003

4643 Aspen Hill Ct 1 pm to 3 pm $699,900

7607 Roanoke Ave 1 pm to 4 pm $599,888

4104 Duncan Dr 1 pm to 2 pm $725,000

8310 Robey Ave Noon to 2 pm $1,160,000

6626 Jessamine Lane 1 pm to 4 pm $860,000

8811 Burbank Rd 1 pm to 4 pm $625,000

CENTREVILLE

20120

5631 Kertscher Ter 1 pm to 3 pm $725,000

13649 Leland Rd 1 pm to 4 pm $1,560,000

20121

14901 Rydell Rd #103 Noon to 1:45 pm $230,000

CHANTILLY

20152

42234 Oasis Ct Noon to 3 pm $697,000

43438 Katling Sq 1 pm to 3 pm $555,000

26788 Crusher Dr 1 pm to 4 pm $899,900

CLIFTON

20124

13667 Orchard Dr #3667 Noon to 2 pm $249,999

FAIRFAX

22030

4209 Ridge Top Rd 10 am to 4 pm $2,655

4067 Fountainside Lane Noon to 3 pm $499,000

11590 Cavalier Landing Court 1 pm to 4 pm $384,950

5680 Willow Brook Lane 11 am to 6 pm $1,349,990

3531 Cornell Rd 1 pm to 3 pm $595,000

11590-A Cavalier Landing Ct #801-A 1 pm to 4 pm $384,950

5224 Summit Dr 11 am to 1 pm $400,000

12876 Crouch Dr 11 am to 5 pm $1,117,000

3968 Oak St Noon to 3 pm $789,000

22031

3122 Barkley Dr 11 am to 6 pm $1,668,000

9475b Sprague Ave #107 11:30 am to 5:30 pm $609,990

22032

4903 Chipper Lane 1 pm to 3 pm $699,900

4022 Guinea Rd 1 pm to 3 pm $599,000

22033

13048 Blackbird Pl 2 pm to 4 pm $739,500

FAIRFAX STATION

22039

7208 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 4 pm $1,470,000

10609 Daysailer Dr 1 pm to 4 pm $799,900

FALLS CHURCH

22041

3913 Whispering Lane Noon to 3 pm $699,000

3200 Glenwood Pl Noon to 2 pm $1,599,000

22042

3295 Blue Heron Dr 3 pm to 5 pm $899,000

22043

2212 Reddfield Dr 2 pm to 4 pm $725,000

22044

6519 Dearborn Dr Noon to 2 pm $1,290,000

22046

2634 West St 1 pm to 4 pm $849,900

GREAT FALLS

22066

10900 Lake Windermere Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

929 Cup Leaf Holly Ct Noon to 2 pm $849,990

833 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $1,749,000

1 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $1,719,000

10241 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $2,006,360

2 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $1,579,000

9205 Potomac Ridge Rd 2 pm to 4 pm $899,900

HERNDON

20170

325 Senate Ct 1 pm to 3 pm $675,000

894 Young Dairy Ct 1 pm to 4 pm $479,000

21 Silverway Dr 11 am to 6 pm $709,990

0 Van Buren St 11 am to 6 pm $519,990

218 Van Buren St 11 am to 6 pm $625,840

11866 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,381,385

10858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

123 Anthem Ave Noon to 3 pm $599,000

124 Herndon Mill Cir 2 pm to 4 pm $565,000

625 Center St #t1 11 am to 3 pm $259,000

20171

3075 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $689,990

13616 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $704,990

13610 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $649,990

3063 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $656,990

3069 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $709,990

13385 Launders St 11:30 am to 5:30 pm $625,336

13334 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $681,109

13338 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $685,985

13434 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $629,990

13432 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $549,990

LORTON

22079

9100 Kevin Kraig Rd 11 am to 6 pm $999,990

MCLEAN

22101

7008 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,049,000

1437 Spring Vale Ave 1 pm to 4 pm $1,699,000

1536 Forest Lane 1 pm to 3 pm $1,135,000

1610 Simmons Ct 1 pm to 3 pm $1,949,995

1814 Rupert St 2 pm to 4 pm $1,929,000

6152 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,675,000

6632 Langdon Ct Noon to 2 pm $1,780,000

22102

1332 Macbeth St 2 pm to 4 pm $1,124,900

1017 Gelston Cir 2 pm to 4 pm $1,250,000

1001 Galium Ct 1 pm to 4 pm $1,195,000

1808 Old Meadow Rd #1114 1 pm to 3 pm $389,900

RESTON

20190

11200 Reston Station Blvd #206 11:30 am to 5:30 pm $620,434

11200 Reston Station Blvd #208 11:30 am to 5:30 pm $689,777

11200 Reston Station Blvd #202 11:30 am to 5:30 pm $547,450

11200 Reston Station Blvd #204 11:30 am to 5:30 pm $616,775

11200 Reston Station Blvd #306 11:30 am to 5:30 pm $630,049

11200 Reston Station Blvd #307 11:30 am to 5:30 pm $628,147

11200 Reston Station Blvd #205 11:30 am to 5:30 pm $689,831

11200 Reston Station Blvd #301 11:30 am to 5:30 pm $640,716

1606 Chimney House Rd 10 am to 1 pm $238,900

20191

11695 Sunrise Square Pl #08 Noon to 5 pm $899,900

1951 Reston Valley Way #1 Noon to 5 pm $474,900

11905 Blue Spruce Rd 1 pm to 3 pm $750,000

SPRINGFIELD

22150

7203 Kyles Lndg 2 pm to 4 pm $749,900

22153

8070 Powderbrook Lane 1 pm to 3 pm $425,000

8028 Steeple Chase Ct 1 pm to 3 pm $360,000

VIENNA

22180

102 Tapawingo Rd SW Noon to 5 pm $1,499,990

22181

10600 Hunter Station Rd 1 pm to 3 pm $849,999

22182

1827 Prelude Dr 2 pm to 4 pm $699,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6586 Constitution Way Noon to 2 pm $404,999

MIDLAND

22728

9373 Meetze Rd Noon to 2 pm $455,000

REMINGTON

22734

11152 Beales Branch Lane 11:30 am to 3 pm $660,000

THE PLAINS

20198

6315 Old Zion Rd 1 pm to 4 pm $399,000

WARRENTON

20186

28 Madison St 1 pm to 4 pm $390,000

20187

7481 Porch Rd 11 am to 2 pm $445,000

3316 Boathouse Rd 1 pm to 3 pm $545,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,299,990

25445 Elm Ter 1 pm to 4 pm $495,000

25643 Laughter Dr 2 pm to 4 pm $711,000

ASHBURN

20147

43133 Wintergrove Dr Noon to 2 pm $725,000

19954 Fieldgrass Sq Noon to 4 pm $415,000

21533 Kisko Way 1 pm to 4 pm $599,999

19875 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $696,856

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $567,990

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $557,990

19829 Sleepy Orange Ter 11:30 am to 5:30 pm $700,052

43092 Stonecottage Pl Noon to 3 pm $639,990

21344 Sawyer Sq 2 pm to 4 pm $495,000

BROADLANDS

20148

42871 Meander Crossing Ct 1 pm to 5 pm $810,000

LEESBURG

20175

709 Pastoral Pl SW 10 am to 6 pm $699,900

4 First St SW 10 am to Noon $424,900

119 Chesterfield Pl SW 1 pm to 3 pm $499,000

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

19272 Broken Rock St 10 am to 6 pm $748,574

19273 Broken Rock St 10 am to 6 pm $797,527

119 Chesterfield Place SW 1 pm to 3 pm $499,000

20176

1547 Kinnaird Ter NE 1 pm to 4 pm $565,000

43462 Riverpoint Dr 1 pm to 3 pm $734,900

POTOMAC FALLS

20165

20926 Trinity Sq Noon to 4 pm $520,000

STERLING

20164

1034-B Brixton Ct 1 pm to 4 pm $212,000

121 Rector St 1 pm to 3 pm $509,000

20165

21203 Millwood Sq Noon to 2 pm $429,000

20975 Sandstone Sq 2 pm to 4 pm $460,000

20166

45566 Reading Ter 1 pm to 4 pm $424,900

WATERFORD

20197

40340 Stiltner Ct 1 pm to 3 pm $745,000

39561 Charles Henry Pl 1 pm to 4 pm $1,299,990

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

8456 Hessian Hill Ct 1 pm to 3 pm $630,000

8772 Dunstable Loop 1 pm to 4 pm $338,000

11252 Mastiff Run Ct 11 am to 3 pm $425,000

10550 Bittersweet Lane Noon to 3 pm $485,000

9742 Kinloss Mews 1 pm to 4 pm $629,500

8921 Benchmark Lane Noon to 2 pm $359,900

DUMFRIES

22025

4753 Shadow Oak Ct Noon to 2 pm $424,900

22026

2003 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $414,990

2001 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $449,990

2055 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $514,107

2061 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $545,289

17522 Spring Cress Dr 1 pm to 3 pm $634,500

18068 Red Mulberry Rd 1 pm to 3 pm $549,900

GAINESVILLE

20155

5479 Heredity Lane 1 pm to 3 pm $590,000

7113 Little Thames Dr #207 1 pm to 4 pm $259,900

13836 Bridlewood Dr 1 pm to 3 pm $529,999

8000 Amsterdam Ct 10:30 am to 1:30 pm $644,900

7830 Culloden Crest Lane Noon to 3 pm $359,950

HAYMARKET

20169

6024 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $379,990

14589 Blair Brook Ct Noon to 2 pm $675,000

MANASSAS

20109

11245 Kessler Pl 1 pm to 3 pm $335,000

20110

10420 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $331,000

10260 Racquet Cir 1 pm to 3 pm $389,000

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $544,990

20111

8195 Falls Grove Dr #1 Noon to 2 pm $2,100

20112

13170 Amblewood Dr 1 pm to 3 pm $575,000

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $669,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $369,990

6641 Deep Hollow Lane Noon to 4 pm $620,000

MONTCLAIR

22025

16145 Alexander Pl 11 am to 1 pm $290,000

OCCOQUAN

22125

432 Overlook Dr 1 pm to 3:30 pm $289,900

TRIANGLE

22172

18460 Kerill Rd Noon to 2 pm $625,000

WOODBRIDGE

22191

685 Belmont Bay Dr 1 pm to 4 pm $469,900

830 Belmont Bay Dr #101 2 pm to 4 pm $325,000

22192

12706 Perchance Ter 1 pm to 3 pm $335,000

3805 Clarke Farm Pl Noon to 3 pm $675,000

12325 Mulberry Ct 1 pm to 3 pm $465,000

4006 Peregrine Ridge Ct Noon to 2 pm $625,000

22193

4615 Whitaker Pl 1 pm to 4 pm $252,000

14518 Bakersfield St 10 am to 2 pm $252,000

14604 Endsley Turn 1 pm to 4 pm $265,000

4511 Kelso Ct 2 pm to 4 pm $379,900

RAPPAHANNOCK COUNTY

CHESTER GAP

22623

58 Chester Gap Rd 2 pm to 5 pm $169,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

4 Jamestown Ct 1 pm to 4 pm $430,000

7 Tudor Ct 1 pm to 4 pm $450,000

0 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $429,990

122 Wendy St 11 am to 1 pm $569,000

29 Cornerstone Dr 1 pm to 3 pm $475,000

204 Apricot St 11 am to 1 pm $379,900

128 Gardenia Dr 1:30 pm to 4 pm $458,900

22556

110 Short Branch Rd Noon to 3 pm $325,000

4 Rose Hill Farm Dr Noon to 3 pm $515,000

226 Raintree Blvd 11 am to 2 pm $325,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1724 N Barton St 1 pm to 3 pm $2,095,000

255 N Bryan St 2 pm to 4 pm $995,000

2820 Franklin Rd 1:30 pm to 4 pm $1,750,000

801 N Jackson St 2 pm to 4 pm $1,695,000

2702 Lee Hwy #3b 12:30 pm to 2:30 pm $789,000

2001 15th St N #1213 1 pm to 4 pm $750,000

3811 14th St N 2 pm to 4 pm $1,499,900

22202

1811 24th St S 2 pm to 4 pm $888,888

3600 S Glebe Rd #210w 1 pm to 3 pm $575,000

22204

815 S Orme St Noon to 4 pm $549,000

2902 13th St S #2201 2 pm to 4 pm $299,900

5813 4th St S 1 pm to 4 pm $825,000

4071 S Four Mile Run Dr #202 2 pm to 4 pm $329,900

5101 8th Rd S #312 1 pm to 3:15 pm $150,000

22205

N Kensington #2312 1 pm to 3 pm $1,610,000

5416 Washington Blvd 1 pm to 4 pm $1,150,000

5521 15th St N 1 pm to 4 pm $1,450,000

1307 N George Mason Dr Noon to 4 pm $1,299,000

1313 N Greenbrier St 1 pm to 3 pm $1,199,000

22206

5013 S 24th St 1 pm to 4 pm $714,900

2905-A S Woodley St #1 1 pm to 4 pm $340,000

22207

4674 25th St N 1 pm to 5 pm $2,174,500

3025 Military Rd Noon to 2 pm $895,000

1422 Herndon St N 2 pm to 4 pm $2,379,000

3818 Stafford St N 2 pm to 4 pm $2,250,000

2779 N Wakefield St Noon to Noon $1,999,000

2821 N Quebec St 2 pm to 4 pm $1,875,000

5145 38th St N 1 pm to 3 pm $1,568,000

22209

1200 N Nash St #515 2 pm to 3:30 pm $769,900

1419 N Nash St 2 pm to 4 pm $2,175,000

1121 Arlington Blvd #616 2 pm to 4 pm $170,000

22213

7108 27th Rd N 1 pm to 4 pm $1,532,000

ALEXANDRIA

22301

902 Mount Vernon Ave 1 pm to 3 pm $849,000

22302

1417 Kingston Ave 2 pm to 4 pm $1,098,500

3311 Wyndham Cir #4193 Noon to 2 pm $239,900

22304

1043 N Paxton St 1 pm to 4 pm $599,999

1103 Finley Lane 2 pm to 4 pm $3,495,000

535 Fort Williams Pkwy 1 pm to 4 pm $949,900

3717 Taft Ave 2 pm to 4 pm $1,199,999

476 Ferdinand Day Dr 1 pm to 4 pm $659,000

190 Martin Lane 1 pm to 4 pm $619,900

35 Canterbury Sq #201 11 am to 12:15 pm $1,325

5126 Cambria Way #102 1 pm to 3 pm $3,550

107 N Donelson St 2 pm to 4 pm $1,250,000

805 N Pryor St 1 pm to 4 pm $625,000

6311 Manchester Way 2 pm to 4 pm $579,000

5911 Edsall Rd #504 1 pm to 4 pm $239,900

22305

2706 Mosby St 2 pm to 3:30 pm $779,900

210 Laverne Ave 2 pm to 4 pm $995,000

22311

5469 Dawes Ave Noon to 2 pm $825,000

4551 Strutfield Lane #4225 2 pm to 4 pm $1,600

22314

502 Cathedral Dr 2 pm to 4 pm $1,999,000

413 S Washington St 2 pm to 4 pm $949,000

705 S Pitt St 2 pm to 4:30 pm $834,900

501 S Henry St 1 pm to 3 pm $599,900

601 N Fairfax Street 2 pm to 4 pm $1,697,000

202 Duke St 1 pm to 4 pm $1,575,000

601 N Fairfax St #213 2 pm to 4 pm $1,697,000

6 Keiths Lane 2 pm to 4 pm $1,639,000

738 Ford's Landing Way 1 pm to 4 pm $1,425,000

315 S Lee St 2 pm to 4 pm $2,250,000

1328 Michigan Ave 2 pm to 4 pm $700,000

928 N Columbus St 1 pm to 3 pm $829,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3403 Burgundy Rd 2 pm to 4 pm $875,000

2040 Blunt Lane 2 pm to 4 pm $645,000

3401 Campbell Dr 1 pm to 3 pm $789,800

22306

7145 Mason Grove Ct #20 1 pm to 3 pm $382,000

7726 Schelhorn Rd 1 pm to 4 pm $1,089,888

4512 Flintstone Rd 1 pm to 4 pm $517,500

7107 Davis St 1 pm to 4 pm $599,000

22307

1925 Summit Ter 1 pm to 4 pm $1,250,000

7120 Devonshire Rd 1 pm to 4 pm $739,900

7108 Marine Dr 2 pm to 4 pm $874,000

22308

1117 Arcturus Lane 2 pm to 4 pm $949,900

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,485,000

8706 Bradgate Rd 2 pm to 4 pm $669,900

8114 W Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $745,000

1603 Revere Dr 1 pm to 4 pm $899,000

1224 Morningside Lane 1 pm to 4 pm $620,000

1215 Falster Ct 1 pm to 3 pm $699,000

22309

9496 Lynnhall Pl 2 pm to 4 pm $1,299,500

4324 Ferry Landing Rd 2 pm to 4 pm $735,000

7926 Caledonia St 1 pm to 3 pm $469,000

4112 Ferry Landing Rd 2 pm to 4 pm $939,900

3813 Nalls Rd 2 pm to 4 pm $900,000

3775 Mary Evelyn Way 1 pm to 4 pm $620,000

9005 Cherrytree Dr 2 pm to 4 pm $639,000

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

22310

6408 Willowood Lane 1 pm to 4 pm $510,000

6152 Mclendon Ct 2 pm to 4 pm $550,000

6007 John Roccato Ct 2 pm to 4 pm $659,900

22312

6543 Gretna Green Way 1 pm to 4 pm $689,500

5276 Winter View Dr 2 pm to 4 pm $924,900

22315

7721 Hayfield Rd 2 pm to 5 pm $575,000

6601 Netties Lane #1805 1:30 pm to 3:30 pm $372,990

6035 Joust Lane 1 pm to 3 pm $495,000

6103 Olivet Dr 2 pm to 4 pm $799,900

ANNANDALE

22003

3703 Macgregor Ct 2 pm to 4 pm $789,900

8606 Forest St 1 pm to 4 pm $600,000

7877 Patriot Dr 1 pm to 4 pm $314,900

4149 Old Columbia Pike Noon to 2 pm $650,000

3611 Terrace Dr 1 pm to 4 pm $529,900

6808 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $725,000

8311 Chivalry Rd 1 pm to 4 pm $709,000

BURKE

22015

6329 Timarron Cove Lane 2 pm to 4 pm $880,000

6536 Novak Woods Ct 1 pm to 4 pm $769,000

9754 Rehanek Ct Noon to 4 pm $679,990

9112 Huber Ct 1 pm to 4 pm $614,500

5706 Oak Stake Ct 1 pm to 4 pm $599,000

9804 Pulham Rd 1 pm to 4 pm $695,000

CENTREVILLE

20120

15104 Kamputa Dr 1 pm to 4 pm $495,000

20121

14422 Picket Oaks Rd 1 pm to 4 pm $699,900

CHANTILLY

20152

42277 Providence Ridge Dr 1 pm to 4 pm $795,000

25350 Whippoorwill Ter 1 pm to 4 pm $540,000

43860 Piney Stream Ct 1 pm to 3 pm $899,900

42387 Fawn Meadow Pl Noon to 3 pm $959,999

42212 Madturkey Run Pl 2 pm to 4 pm $799,900

25227 Briargate Terrace 2 pm to 4 pm $429,500

25227 Briargate Ter 2 pm to 4 pm $429,500

CLIFTON

20124

7003 Clifton Forest Dr 1 pm to 4 pm $949,000

5417 Willow Valley Rd 1 pm to 4 pm $795,000

DUNN LORING

22027

2200 Journet Dr 1 pm to 4 pm $789,999

2406 Spring St 1 pm to 4 pm $1,200,000

2200 Journet Drive 1 pm to 4 pm $789,999

2403 Sagarmal Ct 1 pm to 4 pm $1,259,900

7919 N Park St 2 pm to 4 pm $1,249,000

2202 Harithy Dr 1 pm to 3 pm $1,024,000

FAIRFAX

22030

3812 Jancie Rd 1 pm to 4 pm $779,000

5514 Hampton Forest Way 2 pm to 4 pm $619,900

10535 Cedar Ave 1 pm to 3 pm $1,039,900

11700 Swarts Dr 2 pm to 3 pm $600,000

3890 University Dr 1 pm to 3 pm $450,000

10601 School St 2 pm to 4 pm $765,000

5105 Summit Dr 1 pm to 3 pm $749,900

22031

2936 Penny Lane 2 pm to 4 pm $925,000

2973 Stella Blue Lane 1 pm to 2 pm $4,000

3900 Railroad Ave 1 pm to 4 pm $1,049,000

9770 Main St 1 pm to 4 pm $475,000

3115 Wynford Dr 2 pm to 4 pm $744,900

3017 Rosemoor Lane 1 pm to 4 pm $849,999

2903 Saintsbury Plz #306 1 pm to 4 pm $385,000

22032

9529 Stevebrook Rd 2 pm to 4 pm $624,900

4907 Gainsborough Dr 1 pm to 4 pm $745,000

4019 Roberts Rd 1 pm to 3:30 pm $889,900

10802 James Halley Dr 1 pm to 4 pm $614,900

4307 Argonne Dr 1 pm to 4 pm $599,000

9374 Tartan View Dr 1 pm to 4 pm $669,950

22033

12806 Madeley Ct 1:30 pm to 4 pm $549,000

12739 Lady Somerset Lane 1 pm to 4 pm $3,200

12021 Lisa Marie Ct 1 pm to 4 pm $555,000

13136 Maltese Lane 2 pm to 4 pm $530,000

12707 Laurel Grove Way 1 pm to 3 pm $1,249,000

13159 Quail Creek Lane 1 pm to 3 pm $465,000

3900 Fairfax Farms Rd 1 pm to 3 pm $898,500

FAIRFAX STATION

22039

7008 Wolf Run Shoals Rd 2 pm to 4 pm $950,000

8317 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $975,000

6324 Karmich St 2 pm to 4 pm $899,000

11944 Lakewood Lane 2 pm to 4 pm $799,900

FALLS CHURCH

22041

6559 Jay Miller Dr 2 pm to 4 pm $875,000

6369 Dockser Ter 2 pm to 4 pm $849,000

22042

3204 Blundell Cir 2 pm to 4 pm $798,800

7133 Quincy Ave 2 pm to 4 pm $599,900

7306 Poplar Ct 2 pm to 4 pm $639,999

3233 Nealon Dr 1 pm to 4 pm $849,000

22043

7027 Haycock Rd #507 1 pm to 4 pm $640,000

1812 Olney Rd 1 pm to 4 pm $659,900

1938 Hillside Dr 1 pm to 4 pm $1,199,900

2043 Arch Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

2000 Cherri 1 pm to 4 pm $650,000

7138 Shreve Rd 2 pm to 4 pm $795,000

2011 Magarity Ct 1 pm to 4 pm $824,999

2009 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

22044

6450 Lily Dhu Lane 1 pm to 4 pm $1,159,265

3515 Highview Pl Noon to 2 pm $939,000

3236 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,095,000

22046

107 Hillier St 2 pm to 4 pm $1,349,900

7307 Allan Ave 1 pm to 4 pm $1,495,000

2655 West St 1 pm to 3 pm $975,000

106 Smallwood Way 2 pm to 4 pm $988,000

1006 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $765,230

1010 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $784,474

158 Rees Pl 2 pm to 4 pm $875,000

6525 32nd 2 pm to 4 pm $1,649,900

1278 S Washington St 2 pm to 4 pm $735,000

146 S Spring St 1 pm to 4 pm $929,900

7301 Hughes Ct 1 pm to 4 pm $819,900

GREAT FALLS

22066

11696 Hollyview Dr 2 pm to 4 pm $1,075,750

957 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $780,000

908 Seneca Rd 1 pm to 3 pm $799,000

533 Clear Spring Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

325 Club View Dr 1 pm to 4 pm $869,900

420 Chesapeake Dr 1 pm to 4 pm $995,000

424 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

1072 Dougal Ct 2 pm to 4 pm $1,140,000

1070 Dougal Ct 2 pm to 4 pm $1,350,000

8936 Jeffery Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

520 Nalls Dairy Ct 2 pm to 4 pm $1,174,000

10725 Falls Pointe Dr 2 pm to 4 pm $1,399,000

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,695,000

421 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $2,200,000

HERNDON

20170

104 Fortnightly Blvd 1 pm to 4 pm $594,500

624 Spring St 1 pm to 3 pm $924,477

847 Colvin Ct 1 pm to 4 pm $499,500

1168 Silver Beech Rd 2 pm to 4 pm $969,000

522 Merlins Lane 1 pm to 4 pm $474,900

12199 Sugar Maple Dr 1:30 pm to 4 pm $875,000

20171

12937 Centre Park Cir #308 1 pm to 4 pm $259,999

2912 Blue Holly Lane 11 am to 1 pm $799,900

3016 Summershade Ct 1 pm to 3 pm $579,900

13631 Dornock Ct Noon to 2 pm $699,900

3213 Kinross Cir 1 pm to 4 pm $575,000

13667 Air And Space Museum Pkwy #11m 1 pm to 3 pm $525,000

13020 Bankfoot Ct 1 pm to 4 pm $825,000

LORTON

22079

9219 Treasure Oak Ct 1 pm to 4 pm $800,000

9042 Harrover Pl 1 pm to 4 pm $559,000

8035 Annette Dr 1 pm to 4 pm $649,900

8312 Graceway Dr 1 pm to 4 pm $699,950

9103 Mariah Jefferson Ct 1 pm to 4 pm $1,200,000

MCLEAN

22101

6014 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,198,000

6251 N Kensington St 1 pm to 4 pm $800,000

6530 Dryden Dr 2 pm to 4 pm $1,725,000

6511 Topeka Rd 3 pm to 5 pm $2,375,000

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

1607 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

1814 Chesterfield Pl 1 pm to 4 pm $1,724,900

1220 Raymond Ave 1 pm to 3 pm $2,499,000

7117 Matthew Mills Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

737 Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

1096 Ingleside Ave 1 pm to 4 pm $3,575,000

1098 Ingleside Ave 1 pm to 4 pm $2,750,000

1102 Ingleside Ave 1 pm to 4 pm $1,449,000

1096 Ingleside 1 pm to 4 pm $1,195,000

1445 Oakview Dr Noon to 4 pm $2,899,000

1828 Baldwin Dr 2 pm to 4 pm $820,000

1901 Foxhall Rd 2 pm to 5 pm $1,550,000

7001 Symphony Ct 1 pm to 4 pm $1,590,000

1312 Skipwith Rd 2:30 pm to 4 pm $1,428,000

22102

7805 Grovemont Dr 1 pm to 4 pm $2,650,000

930 Towlston Rd 1 pm to 3 pm $1,900,000

940 Peacock Station Rd 1 pm to 4 pm $2,100,000

1360 Snow Meadow Lane 11 am to 1 pm $959,999

1205 Daviswood Dr 1 pm to 4 pm $3,500,000

8220 Riding Ridge Pl 2 pm to 4 pm $1,210,000

908 Lynton Pl 2 pm to 4 pm $1,563,000

7651 Tremayne Pl #311 1 pm to 4 pm $339,000

635 Potomac River Rd 2 pm to 4 pm $1,450,000

1173 Foxhound Ct 1 pm to 3 pm $1,150,000

OAKTON

22124

3001 Weber Pl 1 pm to 3 pm $1,725,000

10510 Adel Rd 2 pm to 4 pm $1,499,999

11423 Bronzedale Dr 1 pm to 4 pm $749,900

2940 Palmer St 1 pm to 4 pm $1,624,900

11309 Hunt Farm Lane 1 pm to 4 pm $759,000

2964 Oakleigh Lane 1 pm to 4 pm $464,900

2550 Vale Ridge Ct 1 pm to 3 pm $2,244,500

11607 Vale Rd 1 pm to 4 pm $629,900

RESTON

20190

12016 Taliesin Pl #25 1 pm to 3 pm $349,500

11776 Stratford House Pl #1409 1 pm to 4 pm $1,650,000

12025 New Dominion Pkwy #211 2 pm to 5 pm $595,000

12151 Chancery Station Cir 2 pm to 5 pm $725,000

12171 Tryton Way 2 pm to 4 pm $799,999

1725 Ascot Way #d 1 pm to 4 pm $219,000

12020 Taliesin Pl #23 1 pm to 4 pm $357,500

1550 Moorings Dr #12c 1 pm to 3 pm $299,999

1732 Ascot Way #b 1 pm to 3 pm $259,900

12144 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $699,900

20191

1955 Winterport Cluster Noon to 2 pm $459,000

2262 Cedar Cove Court 1 pm to 4 pm $625,000

2262 Cedar Cove Ct 1 pm to 4 pm $625,000

2002 Turtle Pond Dr 1 pm to 4 pm $949,500

2047 Chadds Ford Dr 1 pm to 4 pm $539,900

11296 Silentwood Lane 1 pm to 3 pm $387,500

20194

1321 Gatesmeadow Way 1 pm to 4 pm $899,000

11634 Springhouse Pl 1 pm to 4 pm $775,000

11330 Bright Pond Lane 1 pm to 3 pm $999,999

1309 Stamford Way 1 pm to 3 pm $1,024,900

11629 Springhouse Pl 1 pm to 3 pm $785,000

SPRINGFIELD

22150

7398 Loughboro Lane 1 pm to 4 pm $669,900

6287 Willowfield Way 1 pm to 4 pm $890,000

22151

7716 Jervis St 1 pm to 4 pm $729,500

5502 Moultrie Rd 1 pm to 4 pm $1,049,000

8306 Uxbridge Ct Noon to 3 pm $459,990

22152

7276 Olde Lantern Way 1 pm to 4 pm $465,000

22153

8733 Pohick Rd 1 pm to 4 pm $860,000

7802 Tower Woods Dr 1 pm to 4 pm $689,000

7763 Camp David Dr 1 pm to 4 pm $959,888

VIENNA

22027

2374 Jawed Pl 1 pm to 4 pm $1,129,000

22180

424 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $1,391,000

Lot 1 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $1,299,000

Lot 3 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $1,308,000

403 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $1,338,375

2510 Villanova Dr 1 pm to 4 pm $1,349,330

703 Ware St SW 1 pm to 3 pm $1,549,888

102 Sharon Lane NW 1 pm to 4 pm $1,375,000

101 Fardale St SE 1 pm to 4 pm $1,610,000

600 Alma St SE 1 pm to 4 pm $1,450,000

1201 Ware St SW 2 pm to 4 pm $1,449,000

1207 Ross Dr SW Noon to 4 pm $1,595,000

1221 Kelley St SW 1 pm to 3 pm $1,424,999

22181

2108 Post Rd 1 pm to 4 pm $1,349,990

10727 Hunters Pl 1 pm to 3 pm $1,269,000

2688 Salem Oak Lane 2 pm to 4 pm $1,462,300

9949 Woodrow St 12:30 pm to 2:30 pm $649,000

2791 Centerboro Dr #87 1 pm to 4 pm $399,999

2616 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,574,000

9695 Scotch Haven Dr 1 pm to 4 pm $615,000

9928 Clearfield Ave 1 pm to 4 pm $1,637,836

9554 Pine Bough Pl 2 pm to 4 pm $839,000

10810 Hunter Station Rd 2 pm to 4 pm $975,000

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,439,000

2114 Statute Lane 1:30 pm to 3:30 pm $759,000

2901 Darnley Pl 1 pm to 4 pm $910,000

22182

9467 Shouse Dr 2 pm to 4 pm $839,000

10522 Dunn Meadow Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

1922 Byrd Rd 2 pm to 4 pm $1,999,750

8700 Litwalton Ct 1 pm to 4 pm $1,199,000

10344 Brittenford Dr 2 pm to 4 pm $1,147,000

10514 Hunting Crest Lane 1 pm to 3 pm $975,000

8509 Capo Ct 2:30 pm to 4:30 pm $1,150,000

1641 White Pine Dr 1 pm to 4 pm $1,595,000

1330 Vanetta Lane 2 pm to 4 pm $799,000

1643 White Pine Dr 1 pm to 4 pm $1,525,000

9464 Coral Crest Lane 2 pm to 4 pm $1,729,000

9539 Noory Ct 1 pm to 4 pm $1,529,000

2001 Annies Way 2 pm to 4 pm $1,100,000

8374 Idylwood Rd 2 pm to 4 pm $1,049,900

8186 Madrillon Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,176,000

FAUQUIER COUNTY

MIDLAND

22728

9700 Meetze Rd 1 pm to 3 pm $524,900

REMINGTON

22734

11697 Battle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $285,000

THE PLAINS

20198

4119 Bull Run Mountain Rd 1 pm to 4 pm $475,000

WARRENTON

20186

215 Aviary St 1 pm to 3 pm $229,000

360 Equestrian Rd 1 pm to 4 pm $499,900

20187

6442 Whites Mill Lane 2 pm to 4 pm $599,000

7188 Baldwin Ridge Rd 1 pm to 4 pm $518,900

6569 Hampton Ct Noon to 2 pm $639,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

23999 Whitten Farm Ct 1 pm to 4 pm $879,900

41718 Deer Grass Ter 2 pm to 4 pm $600,000

41537 Goshen Ridge Pl 1 pm to 4 pm $900,000

25842 Clairmont Manor Sq 1 pm to 4 pm $529,900

40560 Aldie Springs Dr 2 pm to 4 pm $662,000

24162 Dark Hollow Cir 2 pm to 4 pm $825,000

42292 Hiddenwood Lane 2 pm to 4 pm $849,900

25823 Yellow Birch Ct 1 pm to 3 pm $969,900

24739 Gracehill Ter 1 pm to 3 pm $509,000

ASHBURN

20147

20888 Fowlers Mill Cir 1 pm to 3:30 pm $675,000

44992 George Washington Blvd 1 pm to 4 pm $425,000

43397 Ballantine Pl 1:30 pm to 4 pm $865,000

20166 Hardwood Ter Noon to 3 pm $420,000

21289 Park Grove Ter 1 pm to 4 pm $649,500

43184 Belgreen Dr 1 pm to 3 pm $619,900

19883 Naples Lakes Ter 1 pm to 4 pm $650,000

20214 Birdsnest Pl 1 pm to 3 pm $635,000

20148

42285 Jessica Farm Ter 1 pm to 4 pm $510,000

41759 Ashmeadow Ct 2 pm to 4 pm $1,390,000

23506 Belvoir Woods Ter 1 pm to 3 pm $435,000

BRAMBLETON

23316 Evening Primrose Sq 1 pm to 4 pm $599,990

42186 Castle Ridge Sq 1:30 pm to 3:30 pm $549,900

BROADLANDS

43138 Stillwater Ter #102 Noon to 3 pm $374,900

21577 Burnt Hickory Ct 1 pm to 4 pm $1,014,900

HAMILTON

20158

38961 Shire Meadow Lane 1 pm to 4 pm $825,000

HILLSBORO

20132

11922 Harpers Ferry Rd Noon to 3 pm $395,000

LEESBURG

20175

40613 Banshee Dr 1 pm to 4 pm $649,000

629 Diskin Pl SW 2 pm to 4 pm $699,000

101 Meadowbrook Ct SW 1 pm to 3 pm $625,000

214 Murdoch Sq SE 1 pm to 4 pm $425,000

419 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $845,500

21058 Courtland Village Dr Noon to 2 pm $659,900

122 Spencer Ter SE 3 pm to 5 pm $399,000

23249 Watson Rd 1 pm to 3 pm $679,000

20176

42324 Big Springs Ct 1 pm to 4 pm $699,500

16600 Ferriers Ct 2 pm to 4 pm $818,000

15652 Berkhamstead Pl 2 pm to 4 pm $825,000

19060 Amur Ct 2 pm to 4 pm $1,099,990

43013 Mill Race Ter 1 pm to 3 pm $495,000

41612 Swiftwater Dr 1 pm to 3 pm $898,500

16886 Bold Venture Dr 2 pm to 4 pm $1,399,999

18771 Kipheart Dr 1 pm to 4 pm $784,000

18989 Longhouse Pl 2 pm to 4 pm $649,900

LOVETTSVILLE

20180

38715 Rickard Rd 2 pm to 4 pm $599,000

MIDDLEBURG

20117

36895 Leith Lane 1:30 pm to 4 pm $874,500

908 W Washington St 1 pm to 4 pm $725,000

POTOMAC FALLS

20165

11371 Jackrabbit Ct 1 pm to 4 pm $1,599,900

47806 Scotsborough Sq 1 pm to 4 pm $575,000

PURCELLVILLE

20132

11425 Harpers Ferry Rd 1 pm to 4 pm $950,000

13452 Harpers Ferry Rd Noon to 3 pm $1,700,000

302 Addivon Ter 2 pm to 4 pm $429,900

36477 Fox Haven Lane 2 pm to 4 pm $925,000

ROUND HILL

20141

43 Stone Oak Pl Noon to 2 pm $775,000

18180 Turnberry Dr 1 pm to 4 pm $750,000

35124 Greyfriar Dr 1 pm to 4 pm $764,900

4 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $395,000

STERLING

20164

215 Newbury Pl 1 pm to 3 pm $459,900

710 N Concord Ct 1 pm to 4 pm $282,500

20165

45542 Lakeside Dr 1 pm to 3 pm $769,900

47831 Scotsborough Sq 1 pm to 4 pm $475,000

20365 Clover Field Ter 1 pm to 4 pm $499,900

20166

24641 Red Lake Ter 1 pm to 4 pm $554,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9044 Acadia Park Dr 1 pm to 4 pm $630,000

9458 Merrimont Trace Cir 1 pm to 4 pm $499,950

12855 Rannoch Forest Cir 1 pm to 4 pm $350,000

13566 Wyecrosse Ct 1 pm to 3 pm $565,900

8973 Chianti Ter 1 pm to 4 pm $550,000

12922 Brigstock Ct 1 pm to 4 pm $525,000

8872 Stable Forest Pl 1 pm to 3 pm $324,900

DUMFRIES

22026

16942 Point Pleasant Lane 2 pm to 4 pm $1,950

2041 Alder Lane 1 pm to 4 pm $479,000

3935 Cameron St 1 pm to 3 pm $1,700

GAINESVILLE

20155

13736 Heritage Valley Way 1 pm to 3 pm $570,000

13579 Ryton Ridge Lane 1 pm to 3 pm $425,000

14436 Clubhouse Rd 1 pm to 4 pm $549,900

15764 Spyglass Hill Loop 1 pm to 4 pm $675,000

13620 Ryton Ridge Lane 1 pm to 4 pm $475,000

7402 Brunson Circle 1 pm to 4 pm $329,000

7402 Brunson Cir #5j 1 pm to 4 pm $329,000

8107 Cerromar Way 1 pm to 4 pm $394,900

6082 Cantwell St 1 pm to 4 pm $519,900

14520 Jansbury St 3 pm to 5 pm $525,000

7312 Respite Ct 1 pm to 4 pm $494,900

14182 Wyngate Dr 1 pm to 4 pm $645,000

6432 Morven Park Lane Noon to 2 pm $624,900

HAYMARKET

20169

15766 Ryder Cup Dr 2 pm to 4 pm $815,000

5828 Brandon Hill Loop 1 pm to 3 pm $715,000

1908 Gore Dr 1 pm to 3 pm $380,000

4361 High Ridge Rd Noon to 2 pm $799,600

MANASSAS

20109

8653 Ambrose Ct 2 pm to 4 pm $426,000

20110

10249 Winged Elm Cir 1 pm to 4 pm $449,000

9623 Park St 1 pm to 3 pm $535,000

9513 Liberty St 1 pm to 4 pm $239,999

9540 Chancellorsville Lane 1 pm to 4 pm $305,000

9202 Charleston Dr #301 1 pm to 4 pm $282,400

20111

8078 Towering Oak Way 1 pm to 4 pm $529,900

9719 Manassas Forge Dr 1 pm to 4 pm $489,900

7022 Bruin Ct 1 pm to 3 pm $649,000

20112

7735 Visionary Ct 1 pm to 3 pm $664,900

11735 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $249,900

11751 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $369,900

7972 Canova Forest Ct 1 pm to 4 pm $674,900

6290 Happy Creek Rd 1 pm to 4 pm $534,950

7287 Token Valley Rd 1 pm to 4 pm $369,900

NOKESVILLE

20181

11913 Airlea Dr Noon to 2 pm $579,000

14591 Leary St 1 pm to 4 pm $409,000

TRIANGLE

22172

3465 Logstone Dr 3 pm to 5 pm $589,000

WOODBRIDGE

22191

820 Belmont Bay Drive 1 pm to 3 pm $335,000

16569 Space More Circle 1 pm to 4 pm $605,675

500 Belmont Bay Dr #202 1 pm to 4 pm $439,900

695 Belmont Bay Dr 1 pm to 3 pm $479,900

820 Belmont Bay Dr #306 1 pm to 3 pm $335,000

16569 Space More Cir #16569 1 pm to 4 pm $605,675

16312 Eagle Flight Cir 1 pm to 4 pm $592,991

1788 Paducah Ct 2 pm to 4 pm $515,000

22192

4305 Orkney Ct 1 pm to 4 pm $495,000

12644 Stone Lined Cir 1 pm to 4 pm $417,000

2062 Mayflower Dr 2 pm to 4 pm $325,000

12018 Willowood Dr 1 pm to 4 pm $399,950

12945 Morning Dew Dr 1 pm to 4 pm $495,000

12758 Quarterhorse Lane 1 pm to 4 pm $485,000

12109 Fort Craig Dr 1 pm to 4 pm $519,000

3912 Marquis Pl 1 pm to 4 pm $320,000

3405 Caledonia Cir 2 pm to 4 pm $349,900

12833 Tumbling Brook Lane 2 pm to 4 pm $299,900

13001 Merganser Lane 2 pm to 4 pm $647,900

3627 Bracknell Dr 1 pm to 4 pm $2,300

3721 Russell Rd N Noon to 3 pm $577,900

22193

15086 Greenmount Dr Noon to 3 pm $445,000

6462 Osprey Ct 2 pm to 4 pm $479,000

15654 Altomare Trace Way Noon to 3 pm $550,000

4936 Brightleaf Ct 2 pm to 4 pm $469,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

2027 Monitor Dr Noon to 3 pm $529,900

242 Almond Dr 1 pm to 3 pm $539,900

173 Verbena Dr 1 pm to 3 pm $560,000

10 Jaymar Ct 1 pm to 4 pm $424,900

202 Galway Lane 1 pm to 4 pm $285,000

2206 Aquia Dr 12:30 pm to 3 pm $289,900

4 Plowshare Ct 1 pm to 4 pm $520,000

413 Westminster Lane 1 pm to 3 pm $229,000