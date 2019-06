Here’s a list of open houses taking place June 8-9 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1001 N Vermont St #109 1 pm to 3 pm $487,900

2622 Fairfax Dr 1 pm to 3 pm $1,150,000

3625 10th St N #608 1 pm to 4 pm $749,000

2001 15th St N #1213 1 pm to 4 pm $750,000

22202

2204 S Joyce St 10 am to Noon $850,000

22203

851 N Glebe Rd #1304 1 pm to 3 pm $649,000

22204

989 Buchanan St S #306 Noon to 4 pm $414,378

989 Buchanan St S #205 Noon to 4 pm $309,916

22206

4227 35th St S 1 pm to 4 pm $459,900

22207

3800 Lee Hwy #301 1 pm to 4 pm $649,000

6012 25th St N 1 pm to 3 pm $825,000

3103 N Dinwiddie St 2 pm to 4 pm $1,575,000

ALEXANDRIA

22301

2210 Potomac Ave #102 2 pm to 4 pm $799,000

203 Hume Ave 1 pm to 4 pm $1,495,000

209 W Myrtle St 2 pm to 4 pm $939,000

22302

1907 Kenwood Ave 1 pm to 4 pm $434,900

22304

5126 Cambria Way #102 1 pm to 3 pm $780,000

4600 Duke St #1328 1 pm to 4 pm $184,999

153 Barrett Pl 1 pm to 4 pm $634,000

166 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,800

22314

548 N Saint Asaph St 8 am to 10 am $725,000

1250 S Washington St #504 1 pm to 3 pm $579,000

708 N Henry St 2 pm to 4 pm $899,000

314 Commerce St Noon to 12:15 pm $500,000

132 Ike Dr Noon to 3 pm $849,995

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5902 Mount Eagle Dr #103 3 pm to 5 pm $275,000

22306

6894 Deer Run Dr 1 pm to 3 pm $400,000

7542 Lindberg Dr 1 pm to 4 pm $689,900

22308

8300 Centerbrook Pl 2 pm to 4 pm $915,000

22309

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

8366 Hunter Murphy Cir Noon to 2 pm $389,990

8052 Saint Julia Pl 1 pm to 4 pm $443,000

22310

6108 Mulberry Ct 1 pm to 3 pm $630,000

6109-A Essex House Sq 1 pm to 3 pm $298,900

22312

5608 Bloomfield Dr #3 1 pm to 3 pm $299,900

22315

6013 Bingley Rd 1 pm to 4 pm $475,000

7030 Fieldhurst Ct 1 pm to 4 pm $554,900

5700 Ashfield Rd 1 pm to 4 pm $500,000

ANNANDALE

22003

4943 Americana Dr #102 1 pm to 3 pm $210,000

8311 Chivalry Rd 2 pm to 4 pm $704,990

BURKE

22015

9929 Hemlock Woods Lane 2 pm to 4 pm $509,900

9587 Bronte Dr 1 pm to 3 pm $1,050,000

5621 Sutherland Ct 1 pm to 4 pm $460,000

9526 Claychin Ct 1 pm to 3 pm $899,000

CENTREVILLE

20120

13649 Leland Rd 1 pm to 4 pm $1,560,000

14712 Green Park Way 4 pm to 6 pm $1,000

20121

13833 Fount Beattie Ct 1 pm to 4 pm $379,900

14201 Pony Hill Ct Noon to 3 pm $639,900

CHANTILLY

20152

43501 Interval St 10:30 am to Noon $2,300

CLIFTON

20124

12904 Yates Ford Rd 1 pm to 3 pm $699,000

6501 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $1,999,000

6803 Clifton Grove Ct 2 pm to 4 pm $899,000

DUNN LORING

22027

2374 Jawed Pl 1 pm to 4 pm $1,129,000

FAIRFAX

22030

11590-A Cavalier Landing Ct #801-A 1 pm to 4 pm $365,999

11590 Cavalier Landing Court 1 pm to 4 pm $365,999

5680 Willow Brook Lane 11 am to 6 pm $1,349,990

12876 Crouch Dr 11 am to 5 pm $1,117,000

22031

2918 Glenvale Dr 1 pm to 3 pm $789,999

9475b Sprague Ave #107 11:30 am to 5:30 pm $609,990

2936 Penny Lane 2 pm to 4 pm $925,000

22032

5319 Windsor Hills Dr 1 pm to 4 pm $759,900

9699 Banting Dr 2 pm to 4 pm $1,099,000

22033

3626 Buckeye Ct 1 pm to 4 pm $424,900

13121 Wren Hollow Lane 2 pm to 4 pm $459,900

FAIRFAX STATION

22039

7502 Thistledown Trl Noon to 3 pm $1,575,000

10609 Daysailer Dr 1 pm to 3:30 pm $799,900

FALLS CHURCH

22043

7104 Eastman Dr 1 pm to 3 pm $2,292,500

7715 Lunceford Lane 1 pm to 3 pm $644,999

22046

2526 Buckelew Dr 11 am to 1 pm $685,000

119 S Spring St 2 pm to 4 pm $1,295,000

1278 S Washington St 2 pm to 4 pm $735,000

GREAT FALLS

22066

1020 Millwood Rd 1 pm to 3 pm $1,425,000

10900 Lake Windermere Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

1125 Riva Ridge Dr 1 pm to 3 pm $759,000

HERNDON

20170

13223 Lake Waterview Way Noon to 4 pm $674,990

13225 Lake Waterview Way Noon to 4 pm $684,990

218 Van Buren St 11 am to 6 pm $625,840

11866 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,381,385

11858 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,749,990

21 Silverway Dr 11 am to 6 pm $709,990

325 Senate Ct 1 pm to 3 pm $675,000

20171

13230 Lake Woodland Way Noon to 4 pm $509,990

13234 Lake Woodland Way Noon to 4 pm $499,990

13246 Lake Woodland Way Noon to 4 pm $509,990

13385 Launders St 11:30 am to 5:30 pm $625,336

13334 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $681,109

13434 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $629,990

13432 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $549,990

13371 Launders St 11:30 am to 5:30 pm $587,535

2963 Brook Mill Ct 1 pm to 4 pm $859,900

13668 Venturi Lane 2 pm to 4 pm $439,980

2715 Robaleed Way 1 pm to 3 pm $819,000

13616 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $704,990

13610 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $649,990

3063 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $656,990

3069 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $709,990

LORTON

22079

9100 Kevin Kraig Rd 11 am to 6 pm $999,990

8274 Shannons Landing Way 1 pm to 4 pm $550,000

MCLEAN

22101

6928 Butternut Ct Noon to 2 pm $1,689,000

1345 Pine Tree Rd 1 pm to 4 pm $1,024,900

6600 Chesterfield Ave 2 pm to 4 pm $1,899,000

22102

7887 Jones Branch Dr #604 11 am to 5 pm $1,703,000

7887 Jones Branch Dr #1406 11 am to 5 pm $889,000

7887 Jones Branch Dr #603 11 am to 5 pm $639,000

7887 Jones Branch Dr #1105 11 am to 5 pm $1,688,000

7887 Jones Branch Dr #1704 11 am to 5 pm $2,110,000

7887 Jones Branch Dr #1803 11 am to 5 pm $2,555,000

7887 Jones Branch Dr #1101 11 am to 5 pm $1,404,000

7887 Jones Branch Dr #502 11 am to 5 pm $1,155,000

7887 Jones Branch Dr #302 11 am to 5 pm $1,548,000

7887 Jones Branch Dr #2002 11 am to 5 pm $3,396,000

OAK HILL

20171

12806 Sunnyvale Ct 1 pm to 3 pm $915,000

OAKTON

22124

11785 Stuart Mill Rd 1:30 pm to 4 pm $819,888

RESTON

20190

1606 Chimney House Rd 10 am to 1 pm $234,900

11519 Waterhaven Ct 1 pm to 3 pm $649,900

11200 Reston Station Blvd #206 11:30 am to 5:30 pm $620,434

11200 Reston Station Blvd #208 11:30 am to 5:30 pm $689,777

11200 Reston Station Blvd #202 11:30 am to 5:30 pm $547,450

11200 Reston Station Blvd #204 11:30 am to 5:30 pm $616,775

11200 Reston Station Blvd #306 11:30 am to 5:30 pm $630,049

11200 Reston Station Blvd #307 11:30 am to 5:30 pm $628,147

11200 Reston Station Blvd #205 11:30 am to 5:30 pm $689,831

11200 Reston Station Blvd #301 11:30 am to 5:30 pm $640,716

1509 Chatham Colony Ct Noon to 3 pm $449,000

12161 Abington Hall Pl #204 1 pm to 3 pm $379,000

12025 New Dominion Pkwy #211 1 pm to 4 pm $595,000

20191

11531 Ivy Bush Ct 1 pm to 4 pm $414,500

Sunrise Square Pl #18 Noon to 5 pm $849,900

2451 Arctic Fox Way 1 pm to 3 pm $699,900

2229 Lovedale Lane #304b 1 pm to 4 pm $259,900

11220 Handlebar Rd 1 pm to 3 pm $859,900

SPRINGFIELD

22150

6906 Bethnal Ct 1 pm to 4 pm $629,900

22153

8902 Spur Rd 1 pm to 3 pm $634,000

VIENNA

22180

9019 Dellwood Dr 1 pm to 4 pm $699,900

22181

2722 Snowberry Court Noon to 4 pm $1,449,990

22182

2162 Westglen Ct 2 pm to 4 pm $1,125,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

2946 Revere St 1 pm to 3 pm $440,000

2946 Revere Street 1 pm to 3 pm $440,000

6586 Constitution Way Noon to 2 pm $404,999

BROAD RUN

20137

5853 Hunton Wood Dr 1 pm to 3 pm $549,000

HUME

22639

14091 Hume Rd Noon to 3 pm $450,000

MARSHALL

20115

7594 Leeds Manor Rd 1 pm to 3 pm $569,900

10448 Wheatley School Rd 1 pm to 3 pm $550,000

MIDLAND

22728

9648 Green Rd 1 pm to 3 pm $385,000

REMINGTON

22734

12223 Riverton Ct Noon to 3 pm $354,900

THE PLAINS

20198

7375 Awsley Lane Noon to 3 pm $638,500

WARRENTON

20186

9050 Stone Crest Dr #10 Noon to 4 pm $549,900

152 Pinnacle Ct 11 am to 2 pm $550,000

229 Winchester St 1 pm to 3 pm $495,000

20187

7345 Lake Willow Ct Noon to 3 pm $519,000

9399 Avenel Dr 1 pm to 4 pm $649,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,299,990

26045 Equestrian Gala Ct 1 pm to 3 pm $687,899

41697 Deer Grass Ter 1 pm to 4 pm $605,000

ASHBURN

20147

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $574,990

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $564,990

19829 Sleepy Orange Ter 11:30 am to 5:30 pm $700,052

19875 Silvery Blue Ter #0 11:30 am to 5:30 pm $696,856

20847 Blythwood Court 1 pm to 4 pm $639,900

20305 Medalist Dr 1 pm to 4 pm $774,500

20847 Blythwood Ct 1 pm to 4 pm $639,900

BRAMBLETON

20148

23081 Pecos Lane Noon to 3 pm $675,000

22810 Arbor View Dr 1 pm to 3 pm $879,000

23085 Oglethorpe Ct 1 pm to 3 pm $1,040,000

BROADLANDS

42871 Meander Crossing Ct 1 pm to 5 pm $795,000

HAMILTON

20158

16496 Hamilton Station Rd 1 pm to 5 pm $735,000

LEESBURG

20175

273 Shirley Sq SE 11 am to 2 pm $370,900

709 Pastoral Pl SW 10 am to 6 pm $699,900

40977 Indigo Pl 2 pm to 4 pm $725,000

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

19272 Broken Rock St 10 am to 6 pm $748,574

19273 Broken Rock St 10 am to 6 pm $797,527

40947 Grenata Preserve Pl 2 pm to 4 pm $1,927,000

20176

44268 Mimosa Grove Sq Noon to 2 pm $614,000

LOVETTSVILLE

20180

6 Shetland Way 11 am to 6 pm $528,590

MIDDLEBURG

20117

36571 Wynhurst Ct 1 pm to 3:30 pm $849,900

POTOMAC FALLS

20165

47177 Timberland Pl 1 pm to 4 pm $734,900

PURCELLVILLE

20132

38147 Touchstone Farm Lane 10 am to 5 pm $832,380

ROUND HILL

20141

17301 Roundmont Pl 1 pm to 4 pm $870,000

STERLING

20164

45366 Daveno Sq 11 am to 6 pm $559,670

319 Lancaster Sq 2 pm to 4 pm $249,900

46921 Trumpet Cir 1 pm to 4 pm $385,000

20165

21135 Brookside Lane 1 pm to 4 pm $655,000

21135 Brookside Lane 1 pm to 4 pm $655,000

30 Mcpherson Cir 1 pm to 4 pm $525,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

11252 Mastiff Run Ct 11 am to 3 pm $425,000

CATHARPIN

20143

12801 Dominique Estates Lane 1 pm to 3 pm $1,025,000

DUMFRIES

22025

16708 Mill Station Way #28 Noon to 4 pm $835,000

16718 Tintagel Ct 1 pm to 3 pm $509,000

22026

17669 Avenel Lane Noon to 2 pm $459,900

2516 Sedgewick Pl 1 pm to 4 pm $219,900

18336 Possum Point Rd 1 pm to 4 pm $1,200,000

2003 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $414,990

2001 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $449,990

2055 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $514,107

2061 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $545,289

GAINESVILLE

20155

8704 Harefield Lane 2 pm to 4 pm $529,900

7905 Crescent Park Dr #132 Noon to 3 pm $317,000

6812 Street Cry Ct Noon to 3 pm $488,000

14520 Jansbury St 1 pm to 3 pm $500,000

8845 Screech Owl Ct 1 pm to 4 pm $465,000

14109 Snickersville Dr 1 pm to 3 pm $539,900

HAYMARKET

20169

6024 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $379,990

15886 Mackenzie Manor Dr 1 pm to 4 pm $389,900

MANASSAS

20110

10559 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $427,985

10420 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $331,000

9540 Chancellorsville Lane Noon to 3 pm $305,000

20111

6587 Davis Ford Rd 1 pm to 4 pm $500,000

20112

12920 Champlain Dr Noon to 3 pm $649,900

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $669,990

10838 Heaven Scent Lane 1 pm to 4 pm $534,900

6641 Deep Hollow Lane 1 pm to 4 pm $624,990

6230 Glen Wood Loop 1 pm to 3 pm $549,988

11735 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $249,900

11751 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $369,900

MANASSAS PARK

20111

9107 Belo Gate Dr Noon to 2 pm $405,000

296 Manassas Dr 2 pm to 5 pm $289,000

9233 Stephanie St Noon to 3 pm $459,900

9014 Belo Gate Dr Noon to 3 pm $405,000

NOKESVILLE

20181

11301 Morla Lane NE Noon to 3 pm $749,900

OCCOQUAN

22125

432 Overlook Dr 1 pm to 3:45 pm $289,900

TRIANGLE

22172

3738 Katie Pl 2 pm to 4 pm $410,000

18301 Cabin Rd 11 am to 5 pm $280,000

3578 Clinton Ross Ct #9 Noon to 4 pm $545,000

3582 Clinton Ross Ct #10 Noon to 4 pm $549,000

WOODBRIDGE

22191

16029 Macedonia Dr Noon to 2 pm $397,000

16569 Space More Cir #16569 1 pm to 4 pm $605,675

440 Belmont Bay Dr #104 2 pm to 4 pm $495,000

13110 Putnam Cir 10:30 am to 2:30 pm $1,850

16569 Space More Circle 1 pm to 4 pm $605,675

16534 Louisville Pl 1 pm to 4 pm $558,000

22192

3721 Russell Rd N Noon to 3 pm $577,900

12802 Lotte Dr #42 1 pm to 3 pm $407,999

12132 Hickory Falls Ct #6 Noon to 4 pm $889,000

2769 Noble Fir Ct 1 pm to 3 pm $525,000

22193

5554 Spriggs Meadow Dr Noon to 3 pm $562,990

5271 Sudberry Lane 1 pm to 3 pm $364,500

15654 Altomare Trace Way Noon to 3 pm $550,000

4677 Bonneville Lane 1 pm to 3 pm $514,900

13463 Photo Dr 1 pm to 5 pm $399,999

14915 Abilene Way 2 pm to 5 pm $574,999

14244 Savannah Dr 1 pm to 4 pm $270,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

22 Shepherds Hook Way 1 pm to 4 pm $380,500

1003 Atlantic Dr 11 am to 1 pm $368,900

32 Monument Dr 1 pm to 3 pm $560,000

21 Glenview Ct 1 pm to 3 pm $1,050,000

7 Signal Way 1 pm to 3 pm $586,000

6 Vineyard Ct 1 pm to 3 pm $439,000

636 Hope Rd Noon to 2 pm $324,999

200 Coneflower Lane 11 am to 5:30 pm $549,900

219 Apricot St Noon to 4 pm $389,995

22 Lamplighter Lane 11 am to 2 pm $364,800

15 Shepherds Hook Way 11:30 am to 2 pm $364,900

45 Nugent Dr 1 pm to 4 pm $549,000

3236 Titanic Dr Noon to 2 pm $284,900

17 Morrissey Stone Ct Noon to 3 pm $499,900

22556

258 Woodstream Blvd Noon to 2 pm $325,000

122 Donovan Lane 1 pm to 4 pm $710,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1604 N Cleveland St 2 pm to 4 pm $1,729,000

1900 N Uhle St 2 pm to 4 pm $1,400,000

111 N Highland St 1 pm to 4 pm $1,049,900

3515 Washington Blvd #211 1 pm to 3 pm $449,900

22202

1300 Crystal Dr #ph3s 2 pm to 4 pm $1,500,000

2369 S Queen St 2 pm to 4 pm $974,900

22203

880 N Pollard St #602 2 pm to 4 pm $438,000

880 N Pollard Street 2 pm to 4 pm $438,000

22204

1709 S Quincy St 2 pm to 4 pm $839,999

4121 S Four Mile Run Dr #103 1 pm to 4 pm $425,000

22205

1814 N George Mason Dr 2 pm to 4 pm $699,900

6406 Washington Blvd 2 pm to 4 pm $1,079,000

22206

4715 31st St S #b2 1 pm to 3 pm $370,000

22207

2375 N Edgewood St 2 pm to 4 pm $1,029,000

4036 24th Rd N 1 pm to 3 pm $1,479,000

2322 N Fillmore St 1 pm to 4 pm $1,849,900

4345 26th St N 1 pm to 4 pm $1,674,900

4339 26th St N 1 pm to 4 pm $1,674,900

3100 N Peary St 2 pm to 4 pm $2,295,000

2003 N Utah St 1 pm to 4 pm $1,100,000

4123 27th St N 1 pm to 4 pm $1,225,000

2326 Vermont St N 1 pm to 4 pm $1,975,000

4105 N Randolph Ct 1 pm to 3 pm $1,999,000

22209

ALEXANDRIA

22301

620 E Howell Ave #102 2 pm to 4 pm $799,000

27 W Spring St 2 pm to 4 pm $760,000

22302

1417 Kingston Ave 2 pm to 4 pm $1,075,000

2702 Kenwood Ave 2 pm to 4 pm $539,900

3636 Gunston Rd 1 pm to 4 pm $295,000

22304

5809 Pearson Lane 2 pm to 4 pm $549,900

4201 Maple Tree Ct 1:30 pm to 4 pm $1,090,000

5120 Donovan Dr #305 2 pm to 4 pm $339,900

535 Fort Williams Pkwy 2 pm to 4 pm $949,900

5196 Bedlington Ter 2 pm to 4 pm $625,000

1616 N Howard St 2 pm to 4 pm $739,000

250 S Reynolds St #1307 1:30 pm to 4 pm $500,000

4809 Taney Ave 1 pm to 4 pm $579,900

503 Cameron Station Blvd Noon to 2 pm $449,000

22305

518 Tennessee Ave 2 pm to 4 pm $975,000

3201 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

22311

5469 Dawes Ave 1 pm to 3 pm $799,000

22312

527 N Armistead St #101 2 pm to 3 pm $164,900

301 N Beauregard St #1617 2 pm to 4 pm $299,495

22314

142 N Union St 2 pm to 4 pm $789,000

1003 Colonial Ave 1 pm to 4 pm $645,000

102 Quay St 11:30 am to 1:30 pm $1,899,900

1503 Portner Rd 2 pm to 4 pm $794,500

301 Princeton Blvd 2 pm to 4 pm $1,074,900

1250 S Washington St #103 1 pm to 3 pm $795,000

501 Slaters Lane #706 1 pm to 4 pm $315,000

6 Keiths Lane 2 pm to 4 pm $1,639,000

639 S Saint Asaph St 2 pm to 4 pm $1,475,000

208 S Lee St 2 pm to 4 pm $839,000

315 S Lee St 2 pm to 4 pm $2,250,000

302 South Union St #alexander Lot 507 1 pm to 4 pm $1,879,925

211 S Columbus St 2 pm to 4 pm $875,000

705 S Pitt St 2 pm to 4:30 pm $834,900

53 Skyhill Rd #102 1 pm to 3 pm $335,000

1003 Colonial Avenue 1 pm to 4 pm $645,000

102 Quay Street 11:30 am to 2:30 pm $1,899,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #518 1 pm to 4 pm $520,000

6005 Monticello Rd 1 pm to 4 pm $3,000

22306

7726 Schelhorn Rd 1 pm to 4 pm $1,089,888

7223 Parsons Ct 2 pm to 4 pm $1,825

22307

2116 Rollins Dr 2 pm to 4 pm $539,900

7108 Marine Dr 1 pm to 4 pm $849,000

7121 Marine Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

22308

8703 Stockton Pkwy 2 pm to 4 pm $899,000

8415 Porter Lane 2 pm to 4 pm $679,000

2412 Childs Lane 1 pm to 4 pm $599,000

8813 Linton Lane 1 pm to 4 pm $775,000

1704 Old Stage Rd 2 pm to 4 pm $730,000

22309

7924 Frye Rd 1 pm to 3 pm $415,000

5201 Mount Vernon Memorial Hwy 3 pm to 5 pm $839,900

3910 Quisenberry Dr 2 pm to 4 pm $719,990

8438 Hallie Rose St 1 pm to 4 pm $2,450

7926 Caledonia St 1 pm to 3 pm $429,000

5516 Old Mill Rd 2 pm to 4 pm $2,800

9408 Ferry Landing Ct 1 pm to 4 pm $719,500

22310

6221 Jean Louise Way 1 pm to 3 pm $998,500

4515 Roundhill Rd 2 pm to 4 pm $549,900

3420 Sharon Chapel Rd 2 pm to 4 pm $734,800

6510 Carriage Dr 1 pm to 3 pm $549,950

6408 Willowood Lane 1 pm to 4 pm $510,000

5816 Shalott Ct 1 pm to 4 pm $609,900

6114 Wellington Commons Dr Noon to 3 pm $475,000

6122 Valley View Dr 1 pm to 3 pm $649,700

22312

6301 Edsall Rd #121 2 pm to 4 pm $415,000

4603 King Duncan Rd 1 pm to 4 pm $539,900

4405 Twin Knolls Ct 1 pm to 3 pm $719,900

6464 Overlook Dr 2 pm to 5 pm $1,049,999

4100 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $479,999

22315

7013 Chesley Search Way 1 pm to 3 pm $565,000

7506 Digby Grn 1 pm to 4 pm $475,000

6001 Mersey Oaks Way #6e 2 pm to 4 pm $324,900

6009 Bradmore St 1 pm to 4 pm $515,000

ANNANDALE

22003

5117 Ravensworth Rd 2 pm to 4 pm $1,245,000

4039 Justine Dr 1 pm to 3 pm $629,900

6800 Capstan Dr 2 pm to 4 pm $634,900

8310 Robey Ave Noon to 2 pm $1,160,000

5013 Bristow Dr 1 pm to 4 pm $450,000

4674 Conwell Dr #174 1 pm to 3 pm $275,000

7412 Hamilton St 1 pm to 3 pm $999,000

9017 Braeburn Dr 1 pm to 4 pm $729,900

7212 Wayne Dr Noon to 2 pm $575,000

4104 Duncan Dr 2 pm to 4 pm $725,000

7726 Heritage Dr 1 pm to 4 pm $539,900

3707 Krysia Ct 1 pm to 4 pm $750,000

7607 Roanoke Ave 2 pm to 4 pm $599,888

4643 Aspen Hill Ct 2 pm to 4 pm $679,900

BURKE

22015

9101 Fox Lair Dr 1 pm to 4 pm $639,000

6536 Novak Woods Ct 1 pm to 4 pm $759,000

5932 Annaberg Pl 2 pm to 4 pm $349,750

9804 Pulham Rd 1 pm to 4 pm $679,900

5814 Robins Nest Lane Noon to 2 pm $435,000

5220 Dunleigh Dr 1 pm to 4 pm $789,900

6158 Martins Landing Ct 1 pm to 4 pm $435,000

9523 Claychin Ct 1 pm to 4 pm $850,000

6381 Fenestra Ct #114a 2 pm to 4 pm $269,900

10726-1 Shingle Oak Ct 1 pm to 4 pm $675,000

CENTREVILLE

20120

5331 Chandley Farm Cir 1 pm to 3 pm $1,195,000

5660 Lierman Cir 2 pm to 4 pm $708,500

15400 Kentwell Cir 1 pm to 3 pm $1,450,000

6072 Wycoff Sq 1 pm to 4 pm $320,000

5537 Belle Pond Dr 2 pm to 4 pm $515,000

15429 Martins Hundred Dr 1 pm to 4 pm $625,000

20121

6857 Colonel Taylor Lane 1 pm to 3 pm $649,900

14202 Wood Rock Way 1 pm to 4 pm $479,900

6026 Anne Marie Ter 3 pm to 5 pm $435,000

CHANTILLY

20151

4653 Autumn Glory Way 1 pm to 4 pm $1,440,000

13890 Lewis Mill Way 1 pm to 3 pm $950,000

13452 Brookfield Dr 1 pm to 4 pm $559,900

4792 Walbern Ct 1 pm to 4 pm $750,000

20152

42709 Latrobe St 1 pm to 4 pm $510,000

42212 Madturkey Run Pl 2 pm to 4 pm $799,900

25052 Cambremer Sq 1 pm to 3 pm $625,000

42880 Pamplin Ter 1 pm to 4 pm $379,900

42819 Pilgrim Sq 1 pm to 4 pm $375,000

24869 Myers Glen Pl 1 pm to 4 pm $714,500

25167 Beach Pl 1 pm to 4 pm $720,000

42583 Voormeade Ter 2 pm to 4 pm $650,000

CLIFTON

20124

12925 Clifton Creek Dr 1 pm to 3 pm $885,000

7003 Clifton Forest Dr 2 pm to 4 pm $949,000

13300 Ivakota Farm Rd Noon to 2 pm $1,349,900

13110 Cedar Ridge Dr Noon to 3 pm $1,388,888

12775 Yates Ford Rd 1 pm to 4 pm $1,499,700

12001 Rose Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

11905 Chapel Rd 1 pm to 4 pm $829,000

DUNN LORING

22027

2183 Sandburg St 1 pm to 3 pm $965,000

2219 Journet Dr 2 pm to 4 pm $785,000

2403 Sagarmal Ct 1 pm to 4 pm $1,259,900

7919 N Park St 1 pm to 3 pm $1,249,000

FAIRFAX

22030

3924 Rust Hill Pl 1 pm to 3 pm $849,900

4128 Grover Glen Ct 1 pm to 4 pm $499,000

12879 Knight Arch Rd 1 pm to 3 pm $1,200,000

5105 Summit Dr 1 pm to 3 pm $739,900

11705 Bobs Ford Rd 2 pm to 4 pm $1,149,900

3701 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $899,000

10601 School St 2 pm to 4 pm $765,000

6112 Colchester Rd 1 pm to 3 pm $974,900

4621 Holly Ave 2 pm to 4 pm $1,164,999

12883 Crouch Dr Noon to 3 pm $890,000

11309 Peep Toad Ct 2 pm to 4 pm $695,000

5224 Summit Dr 11 am to 1 pm $400,000

3405 Brookwood Dr 1 pm to 3 pm $599,900

22031

3115 Wynford Dr 2 pm to 4 pm $734,900

2945 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $699,000

3027 Hickory Grove Ct 1 pm to 4 pm $480,000

9115 Bowler Dr 1 pm to 4 pm $450,000

3017 Rosemoor Lane 2 pm to 4 pm $849,999

9031 Pixie Ct 1 pm to 4 pm $674,900

9158 Moonstone Dr Noon to 4 pm $950,000

9215 Santayana Dr 1 pm to 4 pm $725,000

9263 Bailey Lane 2 pm to 4 pm $549,000

9251 Wood Violet Ct 1 pm to 3 pm $765,000

22032

4705 Briar Patch Lane 1 pm to 4 pm $750,000

9374 Tartan View Dr 1 pm to 4 pm $649,950

5128 Lavery Ct 1 pm to 4 pm $575,000

4903 Chipper Lane 1 pm to 3 pm $699,900

4022 Guinea Rd 2 pm to 4 pm $599,000

22033

3969 Rosebay Ct Noon to 3 pm $500,000

3296 Tilton Valley Dr 2 pm to 4 pm $714,000

3915 Collis Oak Ct Noon to 2 pm $490,000

12838 Fair Briar Lane Noon to 2 pm $388,500

FAIRFAX STATION

22039

10630 Timberidge Rd 1 pm to 4 pm $1,499,000

7008 Wolf Run Shoals Rd 2 pm to 4 pm $950,000

7111 Twelve Oaks Dr 2 pm to 4 pm $1,195,000

8732 Foxhall Ter 1 pm to 3 pm $765,000

10627 Timberidge Rd 1 pm to 4 pm $1,100,000

8225 Bayberry Ridge Rd 1 pm to 3 pm $692,000

7208 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 4 pm $1,440,000

FALLS CHURCH

22041

6369 Dockser Ter 2 pm to 4 pm $849,000

5501 Seminary Rd #2607s 2 pm to 4 pm $315,000

3628 Tallwood Ter 1 pm to 3 pm $774,900

3913 Whispering Lane Noon to 4 pm $699,000

3421 Greentree Dr 2 pm to 4 pm $2,500,000

22042

2757 Cameron Rd 2 pm to 4 pm $699,900

3204 Blundell Cir 2 pm to 4 pm $779,000

3130 Cofer Rd 2 pm to 4 pm $560,000

2903 Oak Knoll Dr Noon to 3 pm $533,000

22043

2043 Arch Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

1916 Storm Dr Noon to 2 pm $1,399,000

7216 Hyde Rd 2 pm to 4 pm $1,025,000

2003 Mayfair Mclean Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

7138 Shreve Rd 2 pm to 4 pm $795,000

22044

3100 S Manchester St #1129 1 pm to 4 pm $175,000

22046

1006 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $765,230

2634 West St 1 pm to 4 pm $849,900

2236 Whitcomb Pl 1 pm to 3:30 pm $2,199,999

6525 32nd 2 pm to 4 pm $1,649,900

2236 Whitcomb Place 1 pm to 3:30 pm $2,199,999

2308 Westmoreland St 1 pm to 3 pm $1,248,900

106 Smallwood Way 1 pm to 4 pm $988,000

213 Katie Ct 2 pm to 4 pm $450,000

170 Rees Pl 2 pm to 4 pm $925,000

FORT BELVOIR

22060

9132 Lake Parcel Dr 1 pm to 4 pm $645,999

9125 Lake Tower Lane 1:30 pm to 4 pm $665,000

GREAT FALLS

22066

926 Harriman Street 2 pm to 4 pm $899,000

10919 Shallow Creek Dr 2 pm to 4 pm $1,868,500

11308 Hearth Ct 2 pm to 4 pm $1,880,000

11304 Seneca Cir 1 pm to 4 pm $1,749,900

10650 Chadwell Ct Noon to 1:30 pm $1,499,000

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 4:15 pm $1,195,000

9903 Deerfield Pond Dr 1 pm to 4 pm $1,599,000

617 Running Brook Dr Noon to 4 pm $1,250,000

943 Hickory Run Lane 2 pm to 4 pm $1,200,000

9205 Potomac Ridge Rd 2 pm to 4 pm $899,900

9403 Fairpine Lane 1 pm to 4 pm $1,189,000

833 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $1,749,000

1024 Timbercreek Trl 2 pm to 4 pm $1,579,000

HERNDON

20170

1518 Bal Harbor Ct 1 pm to 4 pm $485,000

12001 Sugarland Valley Dr 1 pm to 3 pm $839,900

124 Herndon Mill Cir 2 pm to 5 pm $565,000

1368 Grant St 2 pm to 4 pm $740,000

11911 Crayton Ct 2 pm to 4 pm $999,500

1012 Van Buren St 2 pm to 4 pm $629,900

1126 Shannon Pl 1 pm to 4 pm $320,000

890 Station St Noon to 3 pm $865,000

20171

3208 Yeager Dr #5d 2 pm to 4 pm $520,000

2912 Blue Holly Lane 11 am to 1 pm $799,900

12613 Glenbrooke Woods Dr 2 pm to 4 pm $635,000

12622 Holkein Dr 2 pm to 4 pm $525,000

3015 Millstream Ct 1 pm to 4 pm $599,000

3259 Willow Glen Dr 1 pm to 3 pm $750,000

2946 Timber Wood Way 1 pm to 4 pm $834,500

2436 Coopers Branch Ct 1 pm to 4 pm $325,000

13667 Air And Space Museum Pkwy #11m 1 pm to 3 pm $515,000

12905 Locksley Ct 1 pm to 4 pm $819,500

LORTON

22079

9205 Marovelli Forest Dr 1 pm to 4 pm $995,000

8910 Jameson St 1 pm to 4 pm $714,900

10513 Greene Dr 1 pm to 4 pm $899,000

MCLEAN

22101

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

1607 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

6834 Churchill Rd 1 pm to 3 pm $2,295,000

1446 Harvest Crossing Dr 1 pm to 4 pm $1,750,000

6803 Dillon Ave 2 pm to 4 pm $1,850,000

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $1,795,000

1945 Rockingham St 1 pm to 4 pm $1,999,999

1557 Dominion Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,445,000

1814 Rupert St 2 pm to 4 pm $1,929,000

7337 Hooking Rd 1 pm to 4 pm $1,249,000

1655 Strine Dr 2 pm to 4 pm $1,080,000

7117 Matthew Mills Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

6817 Baron Rd 1 pm to 3 pm $1,995,000

1828 Baldwin Dr 2 pm to 4 pm $820,000

1627 Linway Park Dr 2 pm to 4 pm $1,190,000

1612 Carlin Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

6621 Heidi Ct 1 pm to 3 pm $1,425,000

5906 Calla Dr 2 pm to 4 pm $2,499,000

6808 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $1,298,000

1705 Oak Lane 2 pm to 4 pm $1,248,000

1430 Ironwood Dr 2 pm to 4 pm $1,249,000

1515 Brookhaven Dr 1 pm to 4 pm $2,498,000

1437 Spring Vale Ave 1 pm to 4 pm $1,699,000

1674 Chain Bridge Rd Noon to 4 pm $2,569,000

5849 Aspen Wood Ct 2 pm to 4 pm $1,248,000

7008 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,049,000

22102

1001 Eaton Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

8220 Riding Ridge Pl 2 pm to 4 pm $1,175,000

8340 Greensboro Dr #716 2 pm to 4 pm $349,000

7680 Tremayne Pl #302 2 pm to 4 pm $350,000

7720 Bridle Path Lane Noon to 3 pm $1,150,000

1006 Bryan Pond Court 2 pm to 4 pm $1,995,000

8609 Brook Rd 2 pm to 4 pm $1,795,000

8360 Greensboro Dr #212 1 pm to 4 pm $597,000

8119 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $3,995,000

7721 Tremayne Pl #315 1:30 pm to 4:30 pm $349,999

1571 Spring Gate Dr #6106 1 pm to 4 pm $295,000

1800 Old Meadow Rd #1020 1 pm to 4 pm $475,000

1332 Macbeth St 1 pm to 4 pm $1,099,000

1034 Gelston Cir 1 pm to 3 pm $1,725,000

8402 Martingale Dr 1 pm to 4 pm $1,100,000

OAK HILL

20171

12009 Bennett Farms Ct 2 pm to 4 pm $1,200,000

OAKTON

22124

11445 Norwegian Mill Ct 2 pm to 4 pm $885,000

11104 Prince Edward Ct 1 pm to 4 pm $1,575,000

10394 Adel Rd Noon to 3 pm $945,000

10912 Watermill Ct 1 pm to 4 pm $899,000

10905 Justin Knoll Rd 1 pm to 4 pm $950,000

RESTON

20190

11775 Stratford House Pl #403 1 pm to 4 pm $698,000

12016 Taliesin Pl #25 1 pm to 4 pm $349,500

1732 Ascot Way #b 1 pm to 4 pm $249,900

11430 Fairway Dr 1 pm to 3 pm $572,900

1664 Valencia Way 1 pm to 4 pm $439,900

12024 Taliesin Pl #13 Noon to 3 pm $339,900

20191

2318 Glade Bank Way 1 pm to 4 pm $399,900

2202 Coppersmith Sq Noon to 3 pm $364,900

1987 Roland Clarke Pl 1 pm to 4 pm $949,900

1942 Lakeport Way 1 pm to 4 pm $640,000

2331 Old Trail Dr 1 pm to 4 pm $510,000

20194

11634 Springhouse Pl 1 pm to 4 pm $775,000

12031 Creekbend Dr 1 pm to 4 pm $895,000

SPRINGFIELD

22150

7309 Oriole Ave 1 pm to 3 pm $850,000

7203 Kyles Lndg 1 pm to 4 pm $749,900

7510 June St 1 pm to 4 pm $525,000

22152

8236 Carrleigh Pkwy #87 1 pm to 4 pm $315,000

7207 Olde Lantern Way 1 pm to 4 pm $697,000

22153

8733 Pohick Rd 1 pm to 4 pm $860,000

8416 Golden Aspen Ct 2 pm to 4 pm $649,900

7802 Tower Woods Dr 1 pm to 3 pm $679,000

8431 Rainbow Bridge Lane 11 am to 1 pm $539,900

8475 Magic Tree Ct 1 pm to 4 pm $540,000

7763 Camp David Dr 1 pm to 4 pm $959,888

VIENNA

22180

8613 Hilltop Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

101 Fardale St SE 1 pm to 4 pm $1,610,000

1221 Kelley St SW 1 pm to 3 pm $1,424,999

8447 Amanda Pl Noon to 2 pm $1,189,000

508 Plum St SW 1 pm to 3 pm $1,725,000

403 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $1,089,900

1201 Ware St SW 2 pm to 4 pm $1,399,900

614 Valley Dr SE 1 pm to 4 pm $1,975,000

112 Melody Lane SW 2 pm to 4 pm $1,485,000

22181

9554 Pine Bough Pl 1 pm to 4 pm $839,000

10901 Hunter Station Rd 1 pm to 3 pm $890,000

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,439,000

2108 Post Rd 1:30 pm to 4 pm $1,349,990

10727 Hunters Pl 1 pm to 3 pm $1,269,000

10520 Wickens Rd 1 pm to 4 pm $849,000

9926 Courthouse Woods Ct 2 pm to 4 pm $784,000

2688 Salem Oak Lane 2 pm to 4 pm $1,462,300

9949 Woodrow St 1 pm to 3 pm $624,999

9854 Oakdale Woods Ct 1 pm to 3 pm $450,000

2765 Centerboro Dr #265 1 pm to 3 pm $399,990

2933 Cashel Lane 1 pm to 4 pm $495,000

22182

8421 Hollis Lane 1 pm to 3 pm $695,000

1611 Chathams Ford Pl 2 pm to 4 pm $1,199,900

1602 Montmorency Dr 1 pm to 4 pm $910,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

1304 Tulip Poplar Lane 1 pm to 4 pm $997,000

9467 Shouse Dr 2 pm to 4 pm $839,000

2024 Meadow Springs Dr 2 pm to 4 pm $735,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

10812 Grimbert Ct 1 pm to 4 pm $425,000

DELAPLANE

20144

10478 Cobbler Valley Lane 1 pm to 4 pm $949,000

3676 Eastview Lane Noon to 2:30 pm $649,900

MARSHALL

20115

4019 Rectortown Rd 1 pm to 4 pm $399,000

4019 Rectortown Road 1 pm to 4 pm $399,000

WARRENTON

20186

225 Winchester St 1 pm to 3 pm $700,000

7578 Fusilier Rd Noon to 4 pm $719,000

7597 Keith Rd Noon to 4 pm $1,450,000

8250 Diamond Hill Rd Noon to 3 pm $569,000

9400 Springs Rd Noon to 3 pm $369,000

20187

3316 Boathouse Rd 1 pm to 4 pm $539,000

6763 Lake Dr 1 pm to 3 pm $519,900

7307 Lake Willow Ct 1 pm to 4 pm $530,000

3906 Lake Ashby Ct Noon to 2 pm $640,000

5661 Linden Ct 2 pm to 4 pm $429,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

40124 New Rd 1 pm to 4 pm $1,150,000

40871 Hayrake Pl 1 pm to 3 pm $998,000

25114 Harpenden Ter 1 pm to 3 pm $425,000

23999 Whitten Farm Ct 1 pm to 4 pm $822,900

41718 Deer Grass Ter 2 pm to 4 pm $600,000

24202 Heather Field Ct 2 pm to 4 pm $899,900

24162 Dark Hollow Cir 2 pm to 4 pm $825,000

25977 Braided Mane Ter 2 pm to 3 pm $366,600

ASHBURN

20147

21541 Kisko Way 2 pm to 4 pm $649,000

42864 Genuine Reward Ct 1 pm to 4 pm $589,900

21516 Inman Park Pl 1 pm to 4 pm $595,000

20593 Blue Water Ct 1 pm to 4 pm $725,000

43365 Wayside Cir 1 pm to 4 pm $705,000

20148

43358 Southland St 1 pm to 4 pm $745,000

23305 Milltown Knoll Sq #104 1 pm to 4 pm $399,999

43110 India Wharf Sq 1 pm to 3:30 pm $609,900

21984 Crested Quail Dr 1 pm to 3 pm $1,075,000

BRAMBLETON

23465 Somerset Crossing Pl 2 pm to 4 pm $725,000

BROADLANDS

42922 Park Brooke Ct 1 pm to 4 pm $597,900

42841 Sandhurst Ct 1 pm to 3 pm $989,900

LEESBURG

20175

419 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $845,500

531 Glade Fern Ter SE 1 pm to 3 pm $450,000

708 Seaton Court SE 1:30 pm to 3:30 pm $599,900

41244 Grenata Preserve Pl 1 pm to 3 pm $1,840,000

40885 Forest Glen Dr Noon to 3 pm $879,900

708 Seaton Ct SE 1:30 pm to 3:30 pm $599,900

209 Lawnhill Ct SW 1 pm to 4 pm $695,000

506 Niven Ct SW 1 pm to 4 pm $610,000

20176

43594 Beaver Creek Ter 1 pm to 4 pm $649,900

43263 Parkers Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,174,900

16323 Hunter Pl 1 pm to 3 pm $969,990

18212 Cypress Point Ter 1 pm to 4 pm $789,000

855 Valemount Ter NE 1 pm to 3 pm $499,000

16319 Hunter Pl 1 pm to 3 pm $948,700

15706 Osterly Lane 1 pm to 4 pm $790,000

12831 James Monroe Hwy 1 pm to 3 pm $315,000

22 Pershing Ave NW 1 pm to 3 pm $399,900

LOVETTSVILLE

20180

39911 Canterfield Ct 1 pm to 4 pm $517,000

39 S Loudoun St 1 pm to 3 pm $420,000

PAEONIAN SPRINGS

20129

39943 Catoctin Ridge St Noon to 3 pm $435,000

PURCELLVILLE

20132

18229 Poplar Stand Pl 1 pm to 3 pm $764,900

314 E E St 1 pm to 3 pm $424,900

37000 Cardigan Pl 1 pm to 4 pm $850,000

309 Dublin Sq 1 pm to 4 pm $435,000

221 E King James St 1 pm to 4 pm $547,500

205 Upper Heyford Pl Noon to 3 pm $649,000

ROUND HILL

20141

17266 Flint Farm Dr 1 pm to 3 pm $925,000

35568 Glencoe Ct 1 pm to 3 pm $860,000

17303 Bighorn Ct 1 pm to 4 pm $499,900

3 Clara Mae Court 1 pm to 4 pm $649,999

36073 Malinda Ct 1:30 pm to 3:30 pm $725,000

STERLING

20164

46776 Southern Oaks Ter 1 pm to 4 pm $449,900

109 Rector St 1 pm to 4 pm $489,900

46888 Ducksprings Way Noon to 2 pm $740,000

200 Cardinal Glen Cir 1 pm to 4 pm $585,000

210 Marcum Ct 1 pm to 4 pm $265,000

20165

20816 Waterbeach Pl 1 pm to 3 pm $609,900

20950 Cherokee Ter 1 pm to 4 pm $477,000

20975 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $449,000

46622 Drysdale Ter #301 2 pm to 4 pm $285,000

47426 Riverbank Forest Pl 1 pm to 4 pm $799,990

20581 Banbury Sq 1 pm to 4 pm $414,950

47012 Smithwood Ct 1 pm to 3 pm $649,900

46224 Milthorn Ter 1 pm to 3 pm $429,500

2 Worthington Ct Noon to 3 pm $479,000

47567 Rippling Dr 1 pm to 4 pm $685,000

20716 Corkwood Dr 1 pm to 4 pm $635,000

20166

24641 Red Lake Ter 1 pm to 4 pm $554,900

21959 Thompson Sq 2 pm to 4 pm $394,900

WATERFORD

20197

41045 Stumptown Rd 1 pm to 3 pm $914,000

40171 Main St 1 pm to 3 pm $549,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9044 Acadia Park Dr 1 pm to 4 pm $630,000

9742 Kinloss Mews 1 pm to 4 pm $629,500

8973 Chianti Ter 1 pm to 4 pm $550,000

12904 Hunting Cove Pl 1 pm to 4 pm $525,000

DUMFRIES

22025

16145 Alexander Pl 1 pm to 3 pm $285,000

22026

4047 White Haven Dr 2 pm to 4 pm $399,000

2451 Conqueror Ct 1 pm to 3 pm $524,900

18209 Macrae Ct 1 pm to 4 pm $324,900

16931 Toms River Loop 1 pm to 4 pm $279,999

GAINESVILLE

20155

8107 Cerromar Way 1 pm to 4:15 pm $394,900

4522 Logmill Rd 1 pm to 4 pm $465,000

6124 Ferrier Ct 1 pm to 4 pm $509,950

13762 Hastenbeck Dr 1 pm to 3 pm $524,900

14049 Clatterbuck Loop Noon to 2 pm $529,900

14578 Marlow St #109 1 pm to 4 pm $265,000

14129 Estate Manor Dr 1 pm to 3 pm $605,000

14142 Catbird Dr 1 pm to 4 pm $400,000

14436 Clubhouse Rd 1 pm to 4 pm $549,900

15764 Spyglass Hill Loop 1 pm to 4 pm $659,900

HAYMARKET

20169

14589 Zacharys Mill Ter 1 pm to 4 pm $869,900

15956 Lowdermilk Pl 1 pm to 3 pm $499,900

13861 Piedmont Vista Dr 1 pm to 3 pm $559,900

5930 Tumble Creek Ct 1 pm to 3 pm $575,000

6025 Empire Lakes Ct 1 pm to 4 pm $1,100,000

16054 Guard Hill Ct 1 pm to 4 pm $999,990

5915 Tulloch Spring Ct 2 pm to 4 pm $579,900

15956 Lowdermilk Place 1 pm to 3 pm $499,900

14467 Yellow Tavern Ct 1 pm to 4 pm $899,999

15633 Ryder Cup Dr 1 pm to 4 pm $650,000

5005 Burnside Farm Pl Noon to 4 pm $974,000

6010 Empire Lakes Ct 1 pm to 4 pm $879,900

MANASSAS

20109

9517 Sudley Manor Dr 2 pm to 4 pm $404,900

20110

8303 Claremont St 1 pm to 4 pm $425,000

9080 Mcclellan Cmn 1 pm to 3 pm $239,980

10352 Broz Ct 1 pm to 4 pm $475,000

20111

7412 Kallenburg Ct 1 pm to 4 pm $735,000

9333 Signal Station Dr 1 pm to 3 pm $495,000

9007 Yorkshire Lane Noon to 3 pm $349,000

10880 Meanderview Ct 1 pm to 4 pm $799,000

20112

12660 Landview Dr 1 pm to 3 pm $490,000

12675 Landview Dr 2 pm to 4 pm $520,000

6871 Sigfield Ct 1 pm to 4 pm $584,750

6101 Eagles Nest Ct 1 pm to 3 pm $549,900

7833 Elsinore Dr Noon to 3 pm $670,000

MANASSAS PARK

20111

9490 Black Hawk Ct 2 pm to 4 pm $320,000

9232 Andrew Dr Noon to 2 pm $1,699

232 Cabbel Dr 1 pm to 4 pm $299,000

TRIANGLE

22172

18401 Cedar Dr 1 pm to 4 pm $435,000

3701 Expedition Dr 1 pm to 4 pm $525,000

WOODBRIDGE

22191

16221 Catenary Dr Noon to 3 pm $481,900

13752 Fleet St 1 pm to 3 pm $500,000

16112 Indus Dr 1 pm to 4 pm $389,000

16638 Barge Cir 1 pm to 4 pm $399,999

14521 Crossfield Way #44a 1 pm to 3 pm $429,900

22192

3451 Cornice Pl 2 pm to 4 pm $515,000

11019 Bacon Race Rd 1 pm to 4 pm $1,089,000

12753 Dara Dr #101 Noon to 3 pm $145,000

4110 Bolton Overlook Ct 1:30 pm to 4:30 pm $910,000

12062 Cardamom Dr 1 pm to 3 pm $184,000

1611 Mount High St 1 pm to 4 pm $525,000

2618 Pheasant Hunt Rd 1 pm to 4 pm $539,900

12705 Lotte Dr #103 1 pm to 4 pm $152,000

12414 Hatchway Ct 1 pm to 4 pm $409,900

13436 Greenvale Rd 2 pm to 4 pm $424,900

4371 Windermere View Pl 11 am to 2 pm $1,349,000

4424 Simpson Mill Way 2 pm to 4 pm $534,900

4516 Ellery Ct 1 pm to 4 pm $689,000

22193

4992 Kurt Ct 2 pm to 4 pm $349,900

14657 Dexter Ct 1 pm to 4 pm $344,900

14682 Harry Allen Pl 1 pm to 3 pm $590,000

5595 Shannon Ct 1 pm to 4 pm $357,750

14782 Barksdale St 2 pm to 4 pm $227,400

14724 Parson Weems Loop 2 pm to 4 pm $524,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

690 Hope Rd 1 pm to 4 pm $395,000

18 Pinkerton Ct 1 pm to 3 pm $529,000

1304 Washington Dr 1 pm to 3 pm $450,000

690 Hope Road 1 pm to 4 pm $395,000

3 Gristmill Dr 1 pm to 3 pm $635,000

22 Blossom Tree Ct Noon to 2 pm $519,777

8 Monument Dr 1 pm to 3 pm $574,900

4 Plowshare Ct 1 pm to 3 pm $520,000

22556

42 Dittmann Way 1 pm to 3 pm $699,900

601 Madison Ct 1 pm to 4 pm $212,000

30 Meridan Lane 1 pm to 4 pm $985,000

112 Enfield Dr 1 pm to 3 pm $365,000

4 Rose Hill Farm Dr Noon to 3 pm $510,000

100 Lupine Dr 1 pm to 4 pm $725,000

70 Park Rd 1 pm to 4 pm $509,900

747 Tacketts Mill Rd 2 pm to 4 pm $449,900

27 Ruffian Dr Noon to 3 pm $740,000

1 Martin St Noon to 3 pm $284,900