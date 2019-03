Here’s a list of open houses taking place this weekend in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2412 16th St N 1 pm to 3 pm $2,290,000

1021 N Garfield St #445 Noon to 2 pm $489,900

22204

2136 S Oakland St 2 pm to 4 pm $495,000

4510 8th St S 2 pm to 4 pm $980,000

3232 13th St S Noon to 2 pm $825,000

22205

5611 7th St N 1 pm to 3 pm $625,000

22206

2217-S Oakland St S 1 pm to 4 pm $975,900

2831-A S Wakefield St #a 1 pm to 3 pm $345,000

22207

3441 N Glebe Rd 1 pm to 3 pm $1,049,000

3106 N Glebe Rd 1 pm to 3 pm $1,399,900

22209

1418 N Rhodes St #b109 1 pm to 4 pm $825,000

1530 Key Blvd #131 1 pm to 3 pm $529,000

22213

6754 26th St N 2 pm to 4 pm $949,000

22312

641 N Armistead St 2 pm to 4 pm $498,000

ALEXANDRIA

22301

318 E Mason Ave 2 pm to 4 pm $749,900

22314

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

686 S Columbus St 2 pm to 4 pm $799,000

2050 Jamieson Ave #1104 1 pm to 4 pm $422,000

17 Pioneer Mill Way #bryan 1 pm to 4 pm $2,346,585

15 Pioneer Mill Way #bryan Lot 505 1 pm to 4 pm $2,452,970

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3210 Campbell Dr 11 am to 2 pm $490,000

5803 Harvey Pl 1 pm to 3 pm $3,100

22307

6610 Cavalier Dr 1 pm to 4 pm $579,900

22308

8251 Colling Ridge Ct 2 pm to 4 pm $949,990

8901 Vernon View Dr 2 pm to 4 pm $650,000

1108 Alden Rd 2 pm to 4 pm $849,000

8818 Stockton Pkwy 1 pm to 3 pm $810,000

2310 Candlewood Dr 2 pm to 4 pm $575,000

22309

5201 Mount Vernon Memorial Hwy 3 pm to 5 pm $869,000

8335 Mount Vernon Hwy 2 pm to 4 pm $1,035,000

5209 Cedar Rd 1 pm to 3 pm $575,000

22310

6638 Deer Gap Ct 1 pm to 3 pm $369,900

5680 Clouds Mill Dr 1 pm to 3 pm $930,000

6108 Mulberry Ct Noon to 3 pm $649,900

3401 Governors Crest Ct 1 pm to 3 pm $614,000

22312

6555 Cypress Point Rd Noon to 3 pm $440,000

ANNANDALE

22003

7412 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $690,000

7104 Lanier St 1 pm to 3 pm $529,995

7252 Glen Hollow Ct #3 1 pm to 3 pm $344,900

BURKE

22015

6607 Saddlehorn Ct 11 am to 2 pm $624,900

6008 Shiplett Blvd 2 pm to 4 pm $699,900

CENTREVILLE

20120

14688 Basingstoke Loop #208 2 pm to 4 pm $320,000

6712 Ricketts Ct 11 am to 6 pm $1,290,575

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $849,990

13630 Shreve St 1 pm to 4 pm $1,475,000

CHANTILLY

20151

13607 Smallwood Ct 1 pm to 4 pm $859,999

3821 Chantilly Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

20152

42880 Mccomas Ter 1 pm to 4 pm $375,000

43444 Interval Noon to 3 pm $409,900

42617 Nickeline Pl Noon to 4 pm $1,189,900

25929 Quinlan St Noon to 2 pm $664,900

FAIRFAX

22030

12876 Crouch Dr Noon to 4 pm $1,119,000

5397 Harrow Lane 1 pm to 4 pm $869,900

10661 Yorktown Dr 1 pm to 3 pm $999,950

22031

8337 Looking Glass Way Noon to 3 pm $899,900

2933 Everleigh Way 2 pm to 4 pm $444,275

2808 Elsmore St 1 pm to 4 pm $594,900

22032

5579 James Young Way 10 am to 6 pm $970,990

FAIRFAX STATION

22039

8311 Silverthorn Rd 1 pm to 4 pm $750,000

6604 Stonecrest Lane 2 pm to 4 pm $1,224,900

8309 Crestridge Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

11226 Chapel Rd 1 pm to 4 pm $850,000

FALLS CHURCH

22042

3216 Blundell Rd 2 pm to 4 pm $879,000

2923 Stuart Dr 2 pm to 4 pm $635,000

22043

2050 Arch Dr 1 pm to 3 pm $1,399,900

7108 Penguin Pl 2 pm to 4 pm $2,190,000

FORT BELVOIR

22060

6987 Forepond Ct 1 pm to 3 pm $599,900

GREAT FALLS

22066

634 Springvale Rd 1 pm to 3 pm $1,145,000

HERNDON

20170

0 Boscobel Ct Noon to 6 pm $1,149,990

0 Boscobel Ct Noon to 6 pm $1,099,990

0 Boscobel Ct Noon to 6 pm $1,244,990

11866 Boscobel Ct Noon to 6 pm $1,381,385

10858 Boscobel Ct Noon to 6 pm $1,749,990

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,189,990

238 Van Buren St 11 am to 6 pm $546,310

234 Van Buren St 11 am to 6 pm $619,840

741 Center St Noon to 3 pm $836,000

41 Silverway Dr 1 pm to 4 pm $2,450

20171

3095 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $664,990

13618 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $644,990

3073 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $644,000

13164 New Parkland Dr 1 pm to 4 pm $750,000

12623 Etruscan Dr 1 pm to 3 pm $489,000

13364 Sherwood Park Lane #0 10:30 am to 4:30 pm $668,672

13367 Launders St #1 10:30 am to 4:30 pm $593,002

13434 Arrowbrook Centre Dr #02 10:30 am to 4:30 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #03 10:30 am to 4:30 pm $509,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #04 10:30 am to 4:30 pm $549,990

2781 Melchester Dr 1 pm to 4 pm $694,900

LORTON

22079

8158 American Holly Rd 2 pm to 4 pm $865,000

MCLEAN

22101

1536 Forest Lane 2 pm to 4 pm $1,250,000

1220 Raymond Ave 12:30 pm to 2:30 pm $2,699,000

733 Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,325,000

22102

1303 Scotts Run Rd 1 pm to 3 pm $1,899,000

8220 Crestwood Heights Dr #514 1 pm to 4 pm $489,900

OAKTON

22124

10515 Miller Rd 1 pm to 3 pm $809,900

11416 Green Moor Lane Noon to 3 pm $1,030,000

RESTON

20190

12001 Taliesin Pl #24 2 pm to 4 pm $269,900

1716 Lake Shore Crest Dr #16 1 pm to 4 pm $339,900

11516 Waterhaven Court 3 pm to 5 pm $689,000

11519 Waterhaven Ct 3 pm to 5 pm $669,900

11516 Waterhaven Ct 3 pm to 5 pm $689,000

1405 Northgate Sq #21c 10:30 am to 2:30 pm $299,999

20194

1513 Woodcrest Dr 11 am to 1 pm $2,200

SPRINGFIELD

22150

6403 Julian St 1 pm to 3 pm $329,000

22152

7220 Hadlow Dr 1 pm to 3 pm $594,888

22153

7437 Silver Pine Dr 1 pm to 3 pm $699,900

8323 Cushing Ct 2 pm to 4 pm $570,000

VIENNA

22180

904 Woodnor Dr NE 2 pm to 4 pm $3,200

904 Woodnor Dr NE 2 pm to 4 pm $749,000

403 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $1,169,900

22181

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,485,000

2605 Oakledge Ct 1 pm to 3 pm $899,000

22182

8509 Capo Ct 1:30 pm to 4 pm $1,199,000

9921 Rosewood Hill Cir 2 pm to 4 pm $1,299,888

1838 Toyon Way 1 pm to 4 pm $1,289,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

9031 Randolph Cir 1 pm to 3 pm $489,000

CATLETT

20119

10693 Brent Town Rd 1 pm to 3 pm $395,000

WARRENTON

20186

7715 Opal Rd 1 pm to 4 pm $374,000

20187

9209 Harbor Ct 1 pm to 4 pm $511,000

4442 Spring Run Rd 1 pm to 3 pm $699,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $669,990

41889 Feldspar Pl 1 pm to 4 pm $779,900

24895 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $999,990

24487 Amherst Forest Ter Noon to 2 pm $425,000

24177 Audubon Trail Dr 1 pm to 4 pm $749,900

ASHBURN

20147

21758 Dryden Ct 1 pm to 4 pm $272,500

43267 Watershed Court 1 pm to 4 pm $690,000

44523 Fiery Skipper Ter #0 10:30 am to 4:30 pm $544,990

44521 Fiery Skipper Ter #0 10:30 am to 4:30 pm $554,990

42716 Keiller Ter 1 pm to 3 pm $524,500

19959 Major Sq 2 pm to 4 pm $475,000

20148

22586 Windsor Locks Sq #01 11:30 am to 5:30 pm $619,990

22568 Windsor Locks Sq #09 11:30 am to 5:30 pm $609,990

22574 Windsor Locks Sq #06 11:30 am to 5:30 pm $599,990

22578 Windsor Locks Sq #05 11:30 am to 5:30 pm $624,990

22314 Foundation Dr Noon to 3 pm $599,900

21883 Knob Hill Pl 1 pm to 3 pm $849,900

22575 Welborne Manor Sq 1 pm to 3 pm $545,000

BRAMBLETON

22882 Livingston Ter Noon to 2 pm $510,000

BROADLANDS

22333 Pasture Rose Pl Noon to 3 pm $1,199,990

21846 Inglewood Ct 1 pm to 4 pm $704,000

LEESBURG

20175

501 Sunset View Ter SE #103 1 pm to 3 pm $1,800

925 Chancellor St SW 1 pm to 3 pm $489,000

20176

1103 Huntmaster Ter NE #302 11 am to Noon $1,600

LOVETTSVILLE

20180

4 Shetland Way 11 am to 6 pm $599,990

PURCELLVILLE

20132

19810 Silcott Springs Rd 1 pm to 3 pm $990,000

ROUND HILL

20141

17289 Creekside Green Pl 11 am to 5 pm $799,900

35840 Lily Mill Lane 11 am to 5 pm $649,900

26a E Loudoun St 12:30 pm to 3 pm $599,000

18140 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $654,500

STERLING

20164

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $524,990

20165

3 Vinson Ct 1 pm to 3 pm $638,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

11921 Blue Violet Way 1 pm to 4 pm $549,900

9141 Dartford Pl 2 pm to 4 pm $539,900

13001 Kyle Moor Pl 2 pm to 4 pm $549,900

DUMFRIES

22025

16051 Fairway Dr 1 pm to 3 pm $429,999

4283 Candlestick Ct 1 pm to 4 pm $449,000

22026

3211 Hour Glass Dr 1 pm to 3 pm $475,000

2054 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $515,535

GAINESVILLE

20155

6713 Sutton Oaks Way Noon to 3 pm $464,900

7814 Waverley Mill Ct #1 1 pm to 3 pm $225,000

14331 Broadwinged Dr 1 pm to 4 pm $439,500

7212 Bladen Pl 1 pm to 4 pm $499,900

14299 Newbern Loop 1 pm to 4 pm $344,900

14682 Links Pond Cir #1d 2 pm to 4 pm $2,100

HAYMARKET

20169

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $379,990

3651 Greenwood Farm Dr 11 am to 6 pm $1,219,000

5839 Seven Pines Ct 1 pm to 3 pm $629,900

15423 Rosemont Manor Dr #2 1 pm to 4 pm $304,999

MANASSAS

20110

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

9211 Azure Ct #101 2 pm to 4 pm $195,000

10529 Wenrich Trl 11 am to 6 pm $430,990

10483 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $368,085

20111

8148 Skystone Loop 11 am to 6 pm $572,110

20112

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $659,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

10633 Hinton Way 11 am to 6 pm $449,585

MANASSAS PARK

20111

9307 Hedgeford St 11 am to 2 pm $2,200

MONTCLAIR

22025

4199 Waterway Dr Noon to 7 pm $483,000

OCCOQUAN

22125

116 Mill Cross Lane 2 pm to 4 pm $385,000

102 Vista Knoll Dr 1 pm to 3 pm $479,999

TRIANGLE

22172

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $469,990

19226 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $639,990

WOODBRIDGE

22191

15175 Lancashire Dr 2 pm to 4 pm $320,000

16040 Hayes Lane 1 pm to 4 pm $534,900

1631 Carter Lane 1:30 pm to 3:30 pm $360,000

16504 Murray Pl 11 am to 1 pm $609,000

22192

12973 Pintail Rd 11 am to 1 pm $500,000

2802 Mount Airy Ct 1 pm to 4 pm $524,999

3073 Shagwood Ct 1 pm to 3 pm $425,000

3012 Longbranch Lane Noon to 2 pm $399,000

12510 Manchester Way 1 pm to 3 pm $335,000

22193

6194 Tag Ct 1 pm to 3 pm $409,888

13020 Quay Ct 11 am to 1 pm $629,900

15679 Bloomfield Dr 1 pm to 4 pm $450,000

3404 Bountiful Lane 1 pm to 3 pm $329,999

5271 Sudberry Lane 1 pm to 3 pm $364,500

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

980 Coriander Lane #620 11 am to 5:30 pm $480,410

204 Fox Glove Way #484 11 am to 5:30 pm $525,000

971 Forsythia Lane 11 am to 5:30 pm $473,290

31 Sassafras Lane 11 am to 1 pm $445,000

0 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $429,990

514 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $669,990

79 Brooke Crest Lane Noon to 3 pm $548,500

113 Pilgrim Cv 11 am to 4 pm $339,999

231 Mount Hope Church Rd 11 am to 3 pm $559,000

40 Christopher Way 11 am to 3 pm $474,750

22556

5 Kline Ct 1 pm to 3 pm $439,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2220 Fairfax Dr #711 1 pm to 4 pm $729,000

2203 N 19th Ct 2 pm to 4 pm $1,170,000

1714 N Calvert St 2 pm to 4 pm $1,480,000

901 N Monroe St #1109 1 pm to 4 pm $569,900

2100 Lee Hwy #114 1 pm to 3 pm $279,900

2702 Lee Hwy #2b 2 pm to 4 pm $749,900

816 N Kenmore St 1 pm to 4 pm $1,139,900

1205 N Quincy St 2 pm to 4 pm $729,000

2100 Lee Hwy #318 2 pm to 4 pm $369,000

22202

1300 Crystal Dr #ph3s 1 pm to 4 pm $2,000,000

22203

4514 4th Rd N 2 pm to 4 pm $839,900

880 N Pollard St #307 1 pm to 4 pm $449,001

22204

5043 9th St S 1 pm to 4 pm $449,900

1730 S Fillmore St 2 pm to 4 pm $1,000,000

2904 13th Rd S #4302 2 pm to 4 pm $299,000

4446 1st Pl S 2 pm to 4 pm $950,000

5059 9th St S 1 pm to 4 pm $459,900

22205

1821 N Quesada St 2 pm to 4 pm $934,000

6204 12th St N 1 pm to 4 pm $975,000

22206

2927 S Buchanan St 1 pm to 4 pm $475,500

2915 S Woodstock St #b 2 pm to 4 pm $449,900

3362 S Wakefield Street 1 pm to 4 pm $499,000

3362 S Wakefield St #a 1 pm to 4 pm $499,000

22207

3800 Lorcom Lane 2 pm to 4 pm $869,200

2129 N Military Rd 2 pm to 4 pm $3,150

3942 27th Rd N 1 pm to 3 pm $2,350,000

4148 Round Hill Rd 1 pm to 4 pm $1,299,000

3810 Randolph Ct 2 pm to 4 pm $1,749,000

3818 Stafford St N 2 pm to 4 pm $2,350,000

2449 N Lexington St 2 pm to 4 pm $1,499,900

4012 Nelly Custis Dr 2 pm to 4 pm $1,149,000

4036 35th St N 2 pm to 4 pm $1,950,000

22209

1633 N Colonial Ter #204 1 pm to 3 pm $649,900

22213

3207 N Trinidad St 2 pm to 4 pm $2,098,000

ALEXANDRIA

22301

300 N View Ter 2 pm to 4 pm $1,399,000

22302

510 Braddock Rd W 2 pm to 4 pm $1,695,000

22304

5066 Kilburn St 1 pm to 4 pm $605,000

5438 Barrister Pl 1 pm to 4 pm $2,400

1600 King James Pl 1 pm to 3 pm $1,388,000

511 Cameron Station Blvd 2 pm to 4 pm $450,000

4201 Maple Tree Ct 2 pm to 4 pm $1,249,000

5064 Donovan Dr #102 1 pm to 4 pm $479,000

22314

501 Slaters Lane #611 2 pm to 4 pm $479,000

142 N Union Street 2 pm to 4 pm $867,500

621 St Asaph St N #103 2 pm to 4 pm $845,000

716 Hawkins Way 2 pm to 2 pm $898,000

412 Wilkes St 2 pm to 4 pm $825,000

142 N Union St 2 pm to 4 pm $867,500

2181 Jamieson Ave #406 2 pm to 4 pm $499,900

340 S West St 1 pm to 4 pm $625,000

706 Prince St #10 1 pm to 4 pm $614,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

6010 Rixey Dr 1 pm to 4 pm $424,900

5904 Mount Eagle Dr #108 1 pm to 4 pm $750,000

22306

3319 Beechcliff Dr 1 pm to 3 pm $484,900

3505 Groveton St 1 pm to 4 pm $364,900

7803 Midday Lane 2 pm to 4 pm $630,000

22307

7124 Devonshire Rd 1 pm to 3 pm $749,900

1262 Olde Towne Rd 2 pm to 4 pm $1,149,000

22308

7923 Jackson Rd 1 pm to 4 pm $584,000

8208 E Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

1906 Leo Lane 1 pm to 4 pm $698,900

2100 Elkin St Noon to 2 pm $695,000

7812 W Boulevard Dr 3 pm to 4 pm $799,999

2207 Wakefield St 2 pm to 4 pm $674,999

8620 Conover Pl 1 pm to 4 pm $724,900

2005 Jamestown Rd 2 pm to 4 pm $629,900

2411 Londonderry Rd 2 pm to 4 pm $749,995

22309

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,299,000

8403 Wagon Wheel Rd 2 pm to 4 pm $545,000

22310

4010 Franconia Rd 2 pm to 4 pm $1,199,900

6150 Castletown Way 1 pm to 4 pm $479,900

6208 Guilford Dr 1 pm to 3 pm $949,900

5854 Governors Hill Dr 2 pm to 4 pm $890,000

6616 Schurtz St 1 pm to 4 pm $799,999

22312

6456 Woodridge Rd 2 pm to 4 pm $745,000

4412 Rynex Dr 1 pm to 4 pm $769,000

6218 Yellowstone Dr 1 pm to 4 pm $399,000

22315

6514 Brookleigh Way 1 pm to 3 pm $454,900

6865 Brindle Heath Way #173 2 pm to 4 pm $284,900

7010 Dreams Way Ct 1 pm to 3 pm $649,900

5412 Castle Bar Lane 1 pm to 3 pm $749,950

7265 Worsley Way 2 pm to 4 pm $499,000

7706-F Haynes Point Way Noon to 2 pm $312,000

6690 Ordsall St 2 pm to 4 pm $625,000

ANNANDALE

22003

7828 Byrds Nest Pass 2 pm to 4 pm $479,000

8235 Toll House Rd 2 pm to 4 pm $750,000

4724 Backlick Road 1 pm to 4 pm $689,000

9202 Claytonia Lane 2 pm to 4 pm $579,900

4617 Valerie Ct 2 pm to 4 pm $560,000

4717 Trotting Lane 1 pm to 4:15 pm $779,900

4106 Mangalore Dr #302 2 pm to 4 pm $199,999

4724 Backlick Rd 1 pm to 4 pm $689,000

7410 Valleycrest Blvd 1 pm to 3 pm $950,000

BURKE

22015

9618 Villagesmith Way 2 pm to 4 pm $635,000

9500 Burdett Rd 2 pm to 4 pm $439,900

9612 Shipwright Dr 1 pm to 4 pm $580,000

CENTREVILLE

20120

14609 Batavia Dr 1 pm to 4 pm $459,000

14405 Virginia Chase Ct 2 pm to 4 pm $924,900

14952 Greymont Dr 1 pm to 3 pm $495,000

5718 Barrymore Rd 1 pm to 4 pm $549,900

20121

13817 Fount Beattie Ct 2 pm to 4 pm $389,900

6855 Colonel Taylor Lane 1 pm to 4 pm $550,000

CHANTILLY

20151

13779 Henry Pond Ct 1 pm to 4 pm $1,085,000

20152

42277 Providence Ridge Dr 1 pm to 4 pm $829,999

25241 Laureldale Ter Noon to 3 pm $400,000

24938 Bannockburn Ter Noon to 2 pm $624,900

43445 Town Gate Sq 2 pm to 4 pm $429,000

CLIFTON

20124

7750 Wyckland Ct 1 pm to 4 pm $1,250,000

6541 Rockland Dr 1 pm to 3 pm $739,500

13101 Loth Lorian Dr 1 pm to 3 pm $1,849,000

13548 Canada Goose Ct 2 pm to 4 pm $449,900

7513 Cannon Fort Dr Noon to 2 pm $999,900

11405 Henderson Road Noon to 4 pm $900,000

12709 Mill Glen Ct 1 pm to 4 pm $1,050,000

7513 Cannon Fort Dr Noon to 7 pm $999,900

13110 Cedar Ridge Dr Noon to 3 pm $1,444,444

7416 Union Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,325,000

7524 Detwiller Dr Noon to 3 pm $1,045,900

11405 Henderson Rd Noon to 4 pm $900,000

DUNN LORING

22027

8116 Revatom Ct 1 pm to 3 pm $750,000

2231 Sandburg St 1 pm to 3 pm $1,574,000

7896 Oak St 1 pm to 4 pm $879,000

FAIRFAX

22030

12804 Owens Glen Dr 1 pm to 4 pm $789,000

11942 Artery Dr 1 pm to 4 pm $419,900

10703 Cameron Glen Dr 1 pm to 4 pm $689,000

10510 Cobbs Grove Lane 1 pm to 3 pm $1,275,000

3910 Madison Mews 1 pm to 3 pm $795,000

13114 Heart Leaf Ct 1 pm to 4 pm $779,900

4144 Fountainside Lane #102 1 pm to 4 pm $299,900

10722 Norman Ave 1 pm to 4 pm $669,900

22031

9001 Greer Ct Noon to 4 pm $709,990

9303 Saint Marks Pl 2 pm to 4 pm $860,000

8623 Cherry Dr 1 pm to 4 pm $799,999

22032

5322 Black Oak Dr 3 pm to 5 pm $1,200,000

5546 Falmead Rd 2 pm to 4 pm $444,900

4800 Jennichelle Ct 1 pm to 4 pm $715,000

5406 Kennington Pl 1 pm to 3 pm $765,000

4919 Wycliff Lane Noon to 3 pm $585,000

10199 Red Spruce Rd 1 pm to 3 pm $735,000

4412 Nuttall Rd 1 pm to 3 pm $874,900

22033

12158 Penderview Lane #1701 2 pm to 4 pm $270,000

12730 Lavender Keep Cir Noon to 3 pm $709,000

3973 Acorn Ridge Ct 2 pm to 4 pm $499,900

4063 Oak Village Ldg 1 pm to 4 pm $589,900

12807 Melville Lane 1 pm to 3 pm $489,000

4273 Sleepy Lake Dr 1 pm to 4 pm $475,000

12624 Fair Crest Ct #101 2 pm to 4 pm $289,500

FAIRFAX STATION

22039

11200 Hunting Horse Dr 1 pm to 3 pm $799,000

6324 Karmich St 2 pm to 4 pm $969,000

11030 Martha Ann Ct 1 pm to 4 pm $1,325,000

11100 Robert Carter Rd 1 pm to 4 pm $749,999

FALLS CHURCH

22041

5904 Boston Dr 2 pm to 4 pm $559,999

5501 Seminary Rd #1302s 1 pm to 3 pm $1,900

22042

3295 Blue Heron Dr 1 pm to 3 pm $975,000

7589 Chrisland Cv 1 pm to 3 pm $2,650

22043

2230 George C Marshall Dr #1011 1 pm to 4 pm $265,000

1916 Storm Dr 2 pm to 4 pm $1,400,000

22044

3101 S Manchester St #218 2 pm to 4 pm $339,000

22046

706 N West St 1 pm to 4 pm $859,900

2215 Tulip Dr 2 pm to 4 pm $1,675,000

1022 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $753,190

1020 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $774,784

2616 West Street 1 pm to 4 pm $1,335,000

6951 Birch St 1 pm to 4 pm $1,185,000

610 Knollwood Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

7232 Allan Ave 1 pm to 4 pm $700,000

1308 Tracy Pl 2 pm to 4 pm $849,000

GREAT FALLS

22066

837 Constellation Dr 1 pm to 3 pm $769,900

9514 Neuse Way 1 pm to 4 pm $975,000

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $1,549,900

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,195,000

525 Chesapeake Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

11324 Fox Creek Farm Way 1 pm to 3 pm $2,195,000

10406 Chelsea Manors Ct 1 pm to 4 pm $1,585,000

9204 Weant Dr 1 pm to 4 pm $849,000

10431 New Ascot Dr 2 pm to 4 pm $2,899,000

10725 Falls Pointe Dr 2 pm to 4 pm $1,465,000

11612 Rolling Meadow Dr 2 pm to 4 pm $1,750,000

11109 Richland Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,199,900

929 Cup Leaf Holly Ct 1 pm to 4 pm $899,900

1072 Dougal Ct 1 pm to 4 pm $1,140,000

1008 Harriman St 1 pm to 4 pm $769,000

9131 Weant Dr 1 pm to 3 pm $1,149,000

685 Rossmore Ct 2 pm to 4 pm $1,850,000

11304 Seneca Cir 2 pm to 4 pm $1,749,900

10431 New Ascot Dr 7 pm to 7 pm $2,899,000

10725 Falls Pointe Dr 7 pm to 7 pm $1,465,000

11612 Rolling Meadow Dr 7 pm to 7 pm $1,750,000

HERNDON

20170

623 Center St #101 1 pm to 4 pm $185,000

2184 Monaghan Dr 1 pm to 3 pm $319,000

1412 Cuttermill Ct 1 pm to 4 pm $599,900

1314 Rock Chapel Rd 1 pm to 4 pm $499,000

722 Old Hunt Way 1 pm to 4 pm $739,900

1318 Cassia St 1 pm to 4 pm $550,000

11910 Crayton Ct 1 pm to 4 pm $1,299,000

20171

13724 Neil Armstrong Ave #507 1 pm to 4 pm $429,500

2465 Clover Field Cir 1 pm to 4 pm $460,000

2913 Blue Holly Lane 1 pm to 4 pm $859,900

2961 Treadwell Lane 1 pm to 4 pm $664,500

12941 Centre Park Cir #315 1 pm to 4 pm $229,990

13020 Bankfoot Ct 2 pm to 4 pm $799,500

LORTON

22079

9198 Cardinal Forest Lane #49 2 pm to 4 pm $300,000

9507 Peniwill Dr 1 pm to 4 pm $1,350,000

9200 Denali Way 2 pm to 4 pm $830,000

8924 Mayhew Ct 1 pm to 4 pm $619,900

9032 Swans Creek Way 1 pm to 4 pm $995,000

MCLEAN

22101

7016 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,299,000

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,895,000

6809 Lumsden St 1 pm to 4 pm $1,849,000

1655 Strine Dr 2 pm to 4 pm $1,190,000

6626 Weatheford Ct 1 pm to 4 pm $1,850,000

5702 Cricket Pl 2 pm to 4 pm $1,550,000

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $1,895,000

6707 Lupine Lane 1 pm to 3 pm $2,395,000

1657 Quail Hollow Ct 2 pm to 4 pm $1,195,000

6924 Butternut Ct 1 pm to 3 pm $1,299,000

6816 Sorrel St 2 pm to 4 pm $3,250,000

6924 River Oaks Dr 2 pm to 4 pm $2,499,000

1808 Baldwin Dr 1 pm to 3 pm $899,999

1723 Melbourne Dr 2 pm to 4 pm $1,560,000

1201 Balls Hill Rd 2 pm to 4 pm $998,000

1303 Earnestine St 2 pm to 4 pm $950,000

6832 Chelsea Rd 2 pm to 5 pm $949,000

7119 Warbler Lane 2 pm to 4 pm $2,399,900

6125 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,895,000

1557 Dominion Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,475,000

6903 Lupine Lane 1 pm to 4 pm $3,995,000

1672 Chain Bridge Rd Noon to 4 pm $2,495,000

22102

8735 Brook Rd 1 pm to 4 pm $3,395,000

8142 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

1800 Old Meadow Rd #108 1 pm to 4 pm $899,900

8651 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $3,200,000

8302 Riding Ridge Pl 1 pm to 4 pm $1,225,000

1143 Daleview Dr 2 pm to 4 pm $1,535,000

1035 Gelston Cir 2 pm to 4 pm $1,398,000

1524 Lincoln Way #121 1 pm to 3 pm $365,000

7920 Falstaff Rd 1 pm to 4 pm $875,000

1294 Scotts Run Rd 2 pm to 4 pm $1,599,999

8220 Crestwood Heights Dr #712 2 pm to 4 pm $988,888

8104 Spring Hill Farm Dr 2 pm to 4 pm $3,989,000

1541 Hunting Ave 2 pm to 4 pm $799,900

1504 Lincoln Way #110 1:30 pm to 4 pm $240,000

OAKTON

22124

10300 Bushman Dr #206 1 pm to 3 pm $315,000

2943 Oakton Knoll Ct 1 pm to 3 pm $1,199,000

RESTON

20190

11416 Fairway Dr 1 pm to 3 pm $575,000

11990 Market St #215 Noon to 3 pm $650,000

12001 Market St #337 1 pm to 4 pm $314,900

12025 New Dominion Pkwy #310 1 pm to 4 pm $679,900

12180 Abington Hall Pl #303 2 pm to 5 pm $504,990

20191

1954 Barton Hill Rd 1 pm to 3 pm $850,000

2315 Rosedown Dr 1 pm to 4 pm $589,000

2524 Brenton Point Drive 1 pm to 4 pm $719,900

12345 Coleraine Ct Noon to 3 pm $554,000

2400 Paddock Lane 1 pm to 4 pm $675,000

11564 Shadbush Ct 2 pm to 4 pm $504,900

11206 Beaver Trail Ct 1 pm to 3 pm $223,000

20194

11553 Hemingway Dr 1 pm to 4 pm $740,000

1755 Sundance Dr 1 pm to 4 pm $425,000

1505 N Village Road 1 pm to 4 pm $874,900

1135 Round Pebble Lane 1 pm to 4 pm $989,000

1505 N Village Rd 1 pm to 4 pm $874,900

SPRINGFIELD

22150

6425 Cabell Ct 1 pm to 4 pm $525,000

6808 Hackberry St 1 pm to 4 pm $530,000

22152

6485 Ohara Ct 11 am to 2 pm $416,900

6901 Barnack Dr 1 pm to 4 pm $609,995

6810 Huntsman Blvd 1 pm to 3 pm $589,999

8517 Westover Ct #762 1 pm to 4 pm $275,000

5913-H Prince James Dr #h 1 pm to 4 pm $165,000

22153

8733 Pohick Rd 1 pm to 4 pm $899,000

7020 Cottontail Ct 1 pm to 4 pm $559,000

9087 Golden Sunset Lane 1 pm to 3 pm $550,000

8508 Shadeway Pl 1 pm to 4 pm $849,000

7900 Richfield Rd 2 pm to 4 pm $535,000

VIENNA

22180

906 Kramer Ct SE 1 pm to 3 pm $1,649,000

703 Ware St SW 1 pm to 3 pm $1,549,888

208 Mchenry St SE 1 pm to 3 pm $2,299,000

417 Park St SE 1 pm to 4 pm $980,000

22181

9490 Virginia Center Blvd #125 1 pm to 4 pm $435,000

2008 Roundhouse Rd 2 pm to 4 pm $1,250,000

2943 Waterford Ct 2 pm to 4 pm $545,000

2642 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

2755 Cody Road 11 am to 2 pm $1,399,990

2755 Cody Rd 11 am to 2 pm $1,399,990

9610 Masterworks Dr 1 pm to 3 pm $575,000

22182

1649 Trap Rd 1:30 pm to 4 pm $1,449,888

1406 Southwind Ct 2 pm to 5 pm $949,999

10245 Deercrest Meadow Pl 1 pm to 3 pm $1,425,000

9522 Leemay St 2 pm to 4 pm $1,199,000

1733 Abbey Oak Dr 2 pm to 4 pm $949,900

8815 Jarrett Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,225,000

2321 Sawtooth Oak Ct 2 pm to 4 pm $975,000

2040 Gallows Tree Ct 2 pm to 4 pm $679,000

1401 Baritone Ct 1 pm to 4 pm $848,000

8414 Tysons Trace Ct 1 pm to 4 pm $1,099,900

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6602 Lafayette Ave 1 pm to 4 pm $385,000

6141 Olivera Ave 1 pm to 4 pm $375,000

BROAD RUN

20137

5540 Oliver Lane Noon to 2 pm $430,000

5853 Hunton Wood Dr 1 pm to 4 pm $575,000

DELAPLANE

20144

3676 Eastview Lane Noon to 3 pm $679,900

MIDLAND

22728

12450 Elk Run Church Rd Noon to 3 pm $460,000

REMINGTON

22734

12222 Remland Ct 1 pm to 4 pm $320,000

WARRENTON

20186

7400 Poplar Point Lane 1 pm to 4 pm $649,012

8436 Derrymore Ct 1 pm to 3 pm $747,900

7185 Valle Doro Ct Noon to 3 pm $640,000

211 Waterloo St 2 pm to 4 pm $415,000

316 Roebling St 1 pm to 4 pm $439,900

204 Norfolk Dr 2 pm to 4 pm $447,500

20187

7201 Heron Pl 1 pm to 3 pm $510,000

6228 Highmeadow Pl 1 pm to 4 pm $399,500

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25603 Balint Park Ct 1 pm to 4 pm $625,000

25997 Braided Mane Ter 1 pm to 4 pm $404,968

42243 Canary Grass Sq 1 pm to 4 pm $389,999

41623 Olivine Pl 1 pm to 4 pm $729,900

25991 Braided Mane Ter 1 pm to 4 pm $405,000

ASHBURN

20147

44589 York Crest Ter #304 1 pm to 3 pm $408,000

20409 Baseline Ter 1 pm to 4 pm $450,000

20997 Vosburg Ter 1 pm to 3 pm $449,950

21706 Pattyjean Ter 2 pm to 4 pm $385,900

20630 Hope Spring Ter #102 1 pm to 4 pm $320,000

44263 Litchfield Ter 1 pm to 4 pm $359,900

21702 Pattyjean Ter 2 pm to 4 pm $389,900

20148

43142 Barnstead Dr 1 pm to 4 pm $679,900

23394 Lewis Hunt Sq 1 pm to 4 pm $550,000

41615 Revival Dr 1 pm to 3 pm $965,500

22768 Highcrest Cir 2 pm to 4 pm $735,000

42790 Macauley Pl 1 pm to 3 pm $699,990

22803 Vickery Park Dr 1 pm to 3 pm $660,000

BRAMBLETON

42506 Regal Wood Dr 2 pm to 4 pm $490,000

23465 Somerset Crossing Pl 2 pm to 4 pm $725,000

42210 Amber Grove Ter 1 pm to 4 pm $529,900

42639 New Dawn Ter 1 pm to 4 pm $435,000

42239 Riggins Ridge Ter 1 pm to 4 pm $600,000

BROADLANDS

42744 Ridgeway Dr 1 pm to 3 pm $989,000

21844 Westdale Ct 1 pm to 4 pm $642,800

HAMILTON

20158

17969 Battle Peak Ct 1 pm to 4 pm $779,900

353 W Colonial Hwy 11 am to 1 pm $740,000

LEESBURG

20175

17625 White Gate Pl 1 pm to 3 pm $850,000

39529 Whispering Brook Pl 1:30 pm to 4 pm $939,000

504 Wolfe Ct SW 2 pm to 4 pm $665,000

19355 Wrenbury Lane 1 pm to 4 pm $819,000

19371 Wrenbury Lane 1 pm to 4 pm $795,000

483 Kornblau Ter SE 1 pm to 4 pm $425,000

20719 Evergreen Mills Rd Noon to 3 pm $639,900

611 Meade Dr SW 1 pm to 3 pm $650,000

20176

15774 Dorneywood Dr 2 pm to 4 pm $850,000

43537 Michigan Sq #rs2 1 pm to 3 pm $622,000

16333 Limestone Ct 11 am to 3 pm $829,000

18521 Sierra Springs Sq 2 pm to 4 pm $429,900

19151 Commonwealth Ter 1 pm to 4 pm $488,000

43853 Goshen Farm Ct 1 pm to 4 pm $1,095,000

43981 Riverpoint Dr 1 pm to 4 pm $852,000

18439 Rim Rock Cir 1 pm to 4 pm $749,000

16319 Hunter Pl Noon to 2 pm $948,700

1527 Kinnaird Ter NE 1 pm to 4 pm $559,999

18334 Buccaneer Ter 1 pm to 4 pm $635,000

43617 Habitat Cir 1 pm to 4 pm $745,000

LOVETTSVILLE

20180

11958 Cypress Knoll Lane 1 pm to 3 pm $599,999

11710 Armistead Filler Lane 1 pm to 4 pm $599,900

MIDDLEBURG

20117

23636 Grasty Pl 1 pm to 3 pm $750,000

37354 John Mosby Hwy 1 pm to 3 pm $1,250,000

PAEONIAN SPRINGS

20129

17276 Simpson Cir 1 pm to 3 pm $899,000

PURCELLVILLE

20132

836 Pencoast Dr 1 pm to 4 pm $599,000

208 Skyline Dr 2 pm to 4 pm $500,000

ROUND HILL

20141

17533 Tedler Cir 1 pm to 3 pm $459,000

SOUTH RIDING

20152

44093 Vaira Ter 1 pm to 4 pm $415,000

STERLING

20164

314 Silver Ridge Dr 2 pm to 4 pm $499,000

20165

47400 Gallion Forest Ct 1 pm to 4 pm $695,000

18 Brookmeade Ct 1 pm to 4 pm $419,000

20816 Noble Ter #317 1 pm to 4 pm $369,000

20440 Swan Creek Ct Noon to 3 pm $988,000

46628 Drysdale Ter #100 1 pm to 4 pm $255,000

20776 Bridalveil Falls Ter 1 pm to 4 pm $529,900

306 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,199,900

20166

22923 Chinkapin Oak Ter 1 pm to 4 pm $499,990

WATERFORD

20197

38814 Boca Ct 1 pm to 4 pm $1,125,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

10025 Naughton Ct 2 pm to 4 pm $525,000

9381 Worthington Dr 1 pm to 3 pm $599,900

10053 Moxleys Ford Lane 2 pm to 4 pm $289,900

8828 Hepner Ct 1 pm to 4 pm $550,000

CATHARPIN

20143

3670 Avonlea Way 1 pm to 4 pm $890,000

DUMFRIES

22025

17480 Denali Pl 1 pm to 3 pm $335,000

16210 Dartmoor Dr 2 pm to 4 pm $375,000

15731 Vista Dr 2 pm to 4 pm $375,000

16209 Sunny Knoll Dr 2 pm to 4 pm $395,000

3754 Blowing Leaf Pl 1 pm to 3 pm $499,900

4491 Southwood Pl Noon to 4 pm $424,500

15455 Sugarbush Lane 1 pm to 4 pm $510,000

4714 Hopkins Dr 1 pm to 4 pm $449,000

22026

2308 Sweet Pepperbrush Loop 1 pm to 3 pm $649,999

17289 Vaughn Lane 1 pm to 4 pm $375,000

GAINESVILLE

20155

13611 Basket Ring Ct Noon to 3 pm $490,000

13454 Victory Gallop Way Noon to 4 pm $395,000

14128 Estate Manor Dr 1 pm to 4 pm $515,000

8233 Arrowleaf Turn 1 pm to 4:30 pm $1,299,999

7846 Virginia Oaks Dr 2 pm to 4 pm $639,900

HAYMARKET

20169

5635 Annenberg Ct 1 pm to 3 pm $683,990

13780 Piedmont Vista Dr Noon to 2 pm $649,999

3400 Plantation Grove Lane 2 pm to 4 pm $835,000

5575 Carlton Oaks Pl 1 pm to 4 pm $619,900

15315 Golf View Dr 1 pm to 3 pm $664,900

14504 Rainer Heights Ct Noon to 3 pm $614,900

5847 Waterloo Bridge Cir Noon to 3 pm $749,000

5909 Wandering Run Ct 2 pm to 4 pm $564,900

6124 Aster Haven Cir #113 11 am to 1 pm $269,500

5790 Gilesburg Dr 1 pm to 4 pm $735,000

15581 Legacy Way Noon to 2 pm $575,000

MANASSAS

20109

9711 Lomond Dr 1 pm to 4 pm $315,000

8427 Girvan Ct 1 pm to 3 pm $380,000

20110

10244 Winged Elm Cir 1 pm to 4 pm $470,000

8924 Longstreet Dr 2 pm to 4 pm $545,000

9544 Oakenshaw Dr Noon to 7 pm $489,900

8941 Quarry Rd 1 pm to 4 pm $379,900

9544 Oakenshaw Dr Noon to 3 pm $489,900

20111

7412 Kallenburg Ct Noon to 3 pm $739,900

7517 Alleghany Rd 1 pm to 3 pm $345,000

20112

6215 Treywood Lane 1 pm to 4 pm $679,500

12026 Bridle Post Pl 1 pm to 3 pm $649,900

12612 Kahns Rd 1 pm to 3 pm $799,000

12700 Cobblestone Ct 1:30 pm to 4 pm $619,900

7770 Sam Keys Lane 2 pm to 4 pm $274,999

14072 Baneberry Cir 1 pm to 4 pm $649,900

MANASSAS PARK

20111

9075 Sandra Pl Noon to 2 pm $424,900

MONTCLAIR

22025

15449 Silvan Glen Dr 1 pm to 4 pm $425,000

NOKESVILLE

20181

14610 Sulky Run Ct 1 pm to 3 pm $959,000

10843 Parkgate Dr 1 pm to 3 pm $980,000

10709 Kettle Run Rd 2 pm to 4 pm $500,000

TRIANGLE

22172

3713 Stonewall Manor Dr 1 pm to 3 pm $550,000

WOODBRIDGE

22191

17004 Gatlin Ct 1 pm to 4 pm $599,980

485 Harbor Side St #300 2:30 pm to 4:30 pm $349,900

16836 Nuttal Oak Pl #20 1 pm to 3:30 pm $279,000

2701 Celestial Dr 1 pm to 3 pm $394,900

490 Harbor Side Street 1 pm to 4 pm $559,000

472 Belmont Bay Dr 2 pm to 4 pm $1,347,000

440 Belmont Bay Dr #104 2 pm to 4 pm $525,000

490 Harbor Side St 1 pm to 4 pm $559,000

2812 Pulpit Hill Ct 1 pm to 4 pm $399,990

702 Vestal St Noon to 3 pm $474,900

22192

3472 Aviary Way 1 pm to 3 pm $299,900

12739 Inverness Way 1 pm to 3 pm $329,900

12180 Cardamom Dr 1 pm to 4 pm $195,000

5110 Cannon Bluff Dr 1 pm to 4 pm $565,000

12611 Yardarm Pl 1 pm to 4 pm $399,900

22193

12864 Hyannis Lane 1 pm to 3 pm $310,000

14369 Springbrook Ct 1 pm to 3 pm $330,000

4902 Kenyon Ct 1 pm to 4 pm $349,900

3806 Wertz Dr 1 pm to 4 pm $499,900

3344 Soaring Cir 1 pm to 4 pm $670,000

5741 Spriggs Meadow Dr 1 pm to 3 pm $599,900

RAPPAHANNOCK COUNTY

SPERRYVILLE

22740

22 Sharp Rock Rd Noon to 2:30 pm $499,000

11400 Stonewall Jackson Dr 1 pm to 3 pm $875,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

8 Vanburgh Ct 1 pm to 4 pm $575,000

37 Sentinel Ridge Lane 2 pm to 4 pm $595,000

29 Cornerstone Dr 1 pm to 3 pm $500,000

170 Jumping Branch Rd 1 pm to 4 pm $439,900

20 Willow Lane 1 pm to 4 pm $329,900

55 Boulder Dr 1 pm to 3 pm $480,000

1596 Courthouse Rd 1 pm to 3 pm $468,000

240 Marlborough Point Rd Noon to 3 pm $549,900

22556

4 Irving Ct 1 pm to 3 pm $434,900