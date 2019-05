Here’s a list of open houses taking place May 18-19 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

111 N Highland St 1 pm to 4 pm $1,049,900

801 N Jackson St 2 pm to 4 pm $1,695,000

22203

6001 1st St N 1 pm to 4 pm $969,900

900 N Stafford St #2328 1 pm to 3 pm $592,000

851 N Glebe Rd #320 2 pm to 4 pm $679,000

22204

1402 S Randolph St 1 pm to 4 pm $1,098,000

5415 8th St S 1 pm to 4 pm $324,900

4500 S Four Mile Run #612 1 pm to 3 pm $345,000

1800-F 9th St S 1 pm to 4 pm $645,000

22205

5987 9th Rd N 1 pm to 3 pm $1,125,000

4900 16th St N 2 pm to 4 pm $1,250,000

22206

2809-A S Woodrow St #1 1 pm to 3 pm $330,000

22207

2146 N Stafford St 1 pm to 4 pm $800,000

4026 25th St N 1 pm to 4 pm $1,200,000

2915 N Sycamore St 2 pm to 4 pm $1,599,000

2454 Jefferson St N 1 pm to 3 pm $824,900

3800 Lee Hwy #301 2 pm to 4 pm $659,000

2375 N Edgewood St 1 pm to 3 pm $1,098,000

ALEXANDRIA

22301

307 W Masonic View Ave 1 pm to 4 pm $1,095,000

22304

5250 Valley Forge Dr #208 1 pm to 4 pm $229,900

22305

141 Wesmond Dr 1 pm to 4 pm $629,900

3802 Charles Ave 2 pm to 4 pm $629,900

22312

431 N Armistead St #402 2 pm to 4 pm $214,999

22314

529 Bellvue Pl 1 pm to 4 pm $924,900

115 N Lee St #bh203 2 pm to 4 pm $799,000

1301 E Abingdon Dr #6 1 pm to 4 pm $299,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2702 Albemarle Dr 2 pm to 4:15 pm $440,000

22309

7926 Caledonia St Noon to 2 pm $489,000

22310

5902 Langton Dr 1 pm to 4 pm $469,950

22315

7328 Beulah St 1:30 pm to 4:30 pm $2,250

6747 Royal Thomas Noon to 2 pm $572,900

ANNANDALE

22003

4104 Duncan Dr 4 pm to 5 pm $725,000

4011 Hummer Rd 1:30 pm to 3:30 pm $709,999

4943 Americana Dr #102 1 pm to 3 pm $210,000

CENTREVILLE

20120

13359-H Connor Dr 1 pm to 3:30 pm $289,500

13649 Leland Rd 1 pm to 4 pm $1,560,000

6301 Pebblebrook Trce 1 pm to 4 pm $799,900

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

20121

7020 Ordway Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

13831 Laura Ratcliff Ct 2 pm to 4 pm $374,900

6105-C Hoskins Hollow Cir 1 pm to 2 pm $325,000

6855 Colonel Taylor Lane 1 pm to 4 pm $537,990

CHANTILLY

20152

42756 Locklear Ter 1 pm to 4 pm $519,500

42272 Watling Ct 2 pm to 4 pm $699,900

43438 Katling Sq 2 pm to 4 pm $555,000

42773 Center St 1 pm to 4 pm $575,000

CLIFTON

20124

5608 Cavalier Woods Lane 1 pm to 4 pm $729,000

13300 Ivakota Farm Rd Noon to 3 pm $1,349,900

12001 Rose Hall Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

DUNN LORING

22027

7874 Promontory Ct 2 pm to 4 pm $1,027,500

FAIRFAX

22030

3206 Plantation Pkwy 1 pm to 3 pm $565,000

10117 Farmington Dr 1 pm to 4 pm $650,000

6109 Colchester Rd Noon to 3 pm $885,000

22031

9158 Moonstone Dr Noon to 2 pm $979,900

2907 Bleeker St #101 1 pm to 4 pm $570,000

2918 Glenvale Dr 2 pm to 4 pm $799,999

9475b Sprague Ave #2.2c 11:30 am to 5:30 pm $609,990

22032

4022 Guinea Rd 1 pm to 3 pm $619,000

22033

13203 Jasper Rd 1 pm to 3 pm $559,900

FALLS CHURCH

22041

3710 Lacy Blvd 2 pm to 4 pm $625,000

22042

2853 Lester Lee Ct 2 pm to 4 pm $335,000

6628 Kerns Rd Noon to 2 pm $599,900

22043

2133 Royal Lodge Dr 2 pm to 4 pm $1,170,000

6447 Orland St 2 pm to 4 pm $1,060,000

7104 Eastman Dr 1 pm to 3 pm $2,292,500

2548 Herrell Ct 1 pm to 3 pm $459,900

22046

105 W Cameron Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

720 E Broad St 2 pm to 4 pm $799,900

6525 32nd 1 pm to 4 pm $1,649,900

GREAT FALLS

22066

1 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,719,000

10241 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $2,006,360

2 Forest Lake Dr Noon to 5 pm $1,579,000

11301 Kellie Jean Ct 2 pm to 4 pm $1,799,900

717 Miller Ave 1 pm to 3 pm $1,950,000

10900 Lake Windermere Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

HERNDON

20170

124 Herndon Mill Cir 2 pm to 4 pm $569,900

1322 Forty Oaks Dr 3 pm to 5 pm $549,600

522 Merlins Lane 11 am to 2 pm $479,900

21 Silverway Dr 11 am to 6 pm $709,990

11866 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,381,385

20171

13338 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $685,985

13434 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $629,990

13432 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $549,990

2955 Timber Wood Way 2 pm to 4 pm $798,000

2519 Polly Jefferson Way 1 pm to 3 pm $495,000

3160 John Glenn St #409 1 pm to 4 pm $425,000

3075 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $689,990

13616 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $704,990

13610 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $649,990

3063 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $656,990

2912 Blue Holly Lane 11 am to 2 pm $839,900

13385 Launders St 11:30 am to 5:30 pm $625,336

13334 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $681,109

LORTON

22079

9403 Bettge Lake Ct #1-3 Noon to 4 pm $949,900

9470 Lake Hill Farms Dr Noon to 4 pm $1,049,900

8320 Dockray Ct Noon to 3 pm $579,999

10710 Harley Rd 3 pm to 5 pm $1,975,000

MCLEAN

22101

7016 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,299,000

1221 Stuart Robeson Dr 3 pm to 5 pm $1,850,000

6530 Dryden Dr 2 pm to 4 pm $1,725,000

1516 Laughlin Ave 1 pm to 4 pm $995,000

7320 Yates Ct 1 pm to 4 pm $1,175,000

22102

919 Bellview Rd Noon to 3 pm $1,299,000

1001 Eaton Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

OAKTON

22124

2807 Rifle Ridge Rd 2 pm to 4 pm $899,000

RESTON

20190

11469 Washington Plz W 11:30 am to 1:30 pm $579,500

1712 Lake Shore Crest Dr #12 1 pm to 4 pm $310,000

12161 Abington Hall Pl #204 1 pm to 3 pm $396,900

11990 Market St #215 1 pm to 4 pm $629,900

11200 Reston Station Blvd #203 11:30 am to 5:30 pm $566,485

11200 Reston Station Blvd #206 11:30 am to 5:30 pm $640,434

20191

2489 Freetown Drive 2 pm to 4 pm $599,990

1977 Roland Clarke Pl #2 Noon to 5 pm $869,900

11760 Sunrise Valley Dr #505 2 pm to 4 pm $265,900

2314 Toddsbury Pl 1 pm to 4 pm $739,000

2489 Freetown Dr 2 pm to 4 pm $599,990

SPRINGFIELD

22150

6387 Michael Robert Dr Noon to 4 pm $395,000

22152

6810 Huntsman Blvd Noon to 2 pm $549,126

8109 Dabney Ave 2 pm to 4 pm $549,000

22153

8416 Golden Aspen Ct 2 pm to 4 pm $669,000

7610 Southern Oak Dr 1 pm to 4 pm $410,000

8431 Rainbow Bridge Lane 1 pm to 3 pm $539,000

8060 Felecity Ct 1 pm to 4 pm $399,888

8504 Shadeway Pl 1 pm to 3 pm $680,000

VIENNA

22180

508 Plum St SW 2 pm to 4 pm $1,725,000

8507 Redwood Dr 1 pm to 3 pm $1,825,000

102 Tapawingo Rd SW Noon to 5 pm $1,499,990

2751 Cedar Crossing Lane 2 pm to 4 pm $640,000

1207 Ross Dr SW Noon to 3 pm $1,595,000

22181

9486 Virginia Center Blvd #6 2 pm to 4 pm $275,900

10031 Garrett St 1 pm to 3 pm $819,990

10427 Lawyers Rd 2 pm to 5 pm $825,000

22182

7996 Tyson Oaks Cir 1 pm to 4 pm $570,000

9467 Shouse Dr 1 pm to 3 pm $849,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

5521 Hale St 2 pm to 4 pm $295,000

WARRENTON

20186

274 Norfolk Dr Noon to 2 pm $399,000

152 Pinnacle Ct 11 am to 2 pm $560,000

7853 Trafalgar Pl Noon to 3 pm $695,000

360 Equestrian Rd Noon to 3 pm $509,900

20187

5826 Ridgecrest Ave Noon to 2:30 pm $649,999

7472 Waters Pl 11 am to 2 pm $535,000

7188 Baldwin Ridge Rd Noon to 3 pm $518,900

6704 Holly Farm Lane #101 1 pm to 4 pm $319,000

10066 Madison Dr 1 pm to 3 pm $358,358

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24962 Greengage Pl 1 pm to 4 pm $715,000

25823 Yellow Birch Ct 1 pm to 3 pm $969,900

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,299,990

ASHBURN

20147

19873 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $690,979

19875 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $700,196

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $561,990

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $551,990

19829 Sleepy Orange Ter 11:30 am to 5:30 pm $694,302

20285 Beechwood Ter #303 2 pm to 4 pm $239,900

20655 Hope Spring Ter #102 1 pm to 3 pm $339,500

21384 Clappertown Dr 1 pm to 3 pm $720,000

20823 Grainery Ct 1 pm to 2 pm $684,000

44369 Stone Roses Cir 1 pm to 4 pm $890,000

20039 Presidents Cup Ter 1 pm to 4 pm $525,000

20579 Crescent Pointe Pl Noon to 3 pm $665,000

0 Roslindale Dr 11 am to 6 pm $619,990

20148

23143 Flora Mure Dr 1 pm to 3 pm $469,900

23294 Virginia Rae Ct 1 pm to 3 pm $750,000

22778 Oatlands Grove Pl 1 pm to 4 pm $774,995

BRAMBLETON

42496 Mayflower Ter #202 1 pm to 3 pm $269,900

BROADLANDS

42871 Meander Crossing Ct 1 pm to 5 pm $810,000

21723 Loganberry Ter 1 pm to 4 pm $549,999

HAMILTON

20158

180 S Hughes St 1 pm to 4 pm $399,000

LEESBURG

20175

38826 Goose Creek Lane Noon to 3 pm $774,900

725 Emmet Ct SW 2 pm to 4 pm $579,900

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

23360 Watson Rd 1 pm to 3 pm $524,900

20176

1709 Fairleigh Ct NE 3 pm to 5 pm $579,900

16 Cornwall St NE 1 pm to 3 pm $1,465,900

1403 Campbell Ct NE 10 am to 1 pm $550,000

1719 Tomworth Ct NE 2 pm to 4 pm $599,900

43266 Meadowood Ct 2 pm to 4 pm $719,000

405 Cherry Lane NE Noon to 2 pm $435,000

LOVETTSVILLE

20180

16 Cooper Run St 1 pm to 4 pm $419,000

9 Hammond Dr 1 pm to 3 pm $430,000

6 Shetland Way 11 am to 6 pm $528,590

MIDDLEBURG

20117

36895 Leith Lane 1 pm to 4 pm $874,500

908 W Washington St Noon to 3 pm $745,500

PURCELLVILLE

20132

11425 Harpers Ferry Rd 10 am to 1 pm $950,000

19810 Silcott Springs Rd Noon to 2 pm $979,000

ROUND HILL

20141

27 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $424,900

STERLING

20164

5 Wedgedale Dr 1:15 pm to 4 pm $320,000

1034-C Brixton Ct 1:30 pm to 3:15 pm $224,000

131 Lakeland Dr 2 pm to 4 pm $699,988

20165

8 Glengyle Ct 1 pm to 4 pm $519,900

46731 Manchester Ter 1 pm to 4 pm $479,900

20257 Redrose Dr 1 pm to 3 pm $615,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9613 Looking Glass Ct 1 pm to 4 pm $509,900

DUMFRIES

22025

17400 Kagera Dr 1 pm to 3 pm $299,900

16718 Tintagel Ct Noon to 3:30 pm $515,000

22026

2003 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $414,990

2001 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $449,990

2055 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $514,107

2061 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $545,289

2404 Glouster Pointe Dr 1 pm to 4 pm $560,000

17606 Summer Duck Dr 1 pm to 3 pm $599,000

GAINESVILLE

20155

6713 Sutton Oaks Way 10 am to Noon $449,900

7877 Culloden Crest Lane #87k 11 am to 1 pm $395,000

14275 Town Commons Way 10 am to Noon $499,900

13611 Basket Ring Ct Noon to 3 pm $476,700

4601 Sudley Rd 1 pm to 3 pm $459,900

13501 Brightview Way 1 pm to 3 pm $669,900

8000 Amsterdam Ct 11 am to 2 pm $649,900

8139 Cancun Ct 1 pm to 3 pm $665,000

HAYMARKET

20169

15956 Lowdermilk Place Noon to 2 pm $499,900

4361 High Ridge Rd Noon to 2 pm $799,600

6024 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $379,990

15956 Lowdermilk Pl Noon to 2 pm $499,900

MANASSAS

20109

10311 Lomond Dr 1 pm to 4 pm $359,900

7646 Helmsdale Pl 1 pm to 4 pm $339,900

20110

9623 Park St 1 pm to 3 pm $535,000

10384 Lime Tree Ct 1 pm to 3 pm $480,000

9231 Portner Ave 1 pm to 3 pm $456,500

9504 Grays Mill Ct 1 pm to 5 pm $474,500

9537 Center Street 1 pm to 4 pm $295,000

9966 Buchanan Lane 11 am to 6 pm $449,990

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

9218 Portner Ave 3 pm to 6 pm $290,000

20111

10880 Meanderview Ct 1 pm to 3 pm $869,900

20112

8525 Sinclair Mill Rd 1 pm to 3 pm $524,500

9400 Rim Rock Ct Noon to 2 pm $500,000

13170 Amblewood Dr 1 pm to 4 pm $575,000

8680 Underhill Lane 11 am to 6 pm $398,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $669,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

8700 Mcgrath Rd 1 pm to 4 pm $369,900

MANASSAS PARK

20111

9312 Brandon St 2 pm to 4:30 pm $489,900

296 Manassas Dr 2 pm to 4 pm $289,000

216 Colfax Ct 1 pm to 4 pm $320,000

NOKESVILLE

20181

15025 Fleetwood Dr 1 pm to 3 pm $729,900

TRIANGLE

22172

3713 Stonewall Manor Dr 2 pm to 4 pm $539,999

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $469,990

WOODBRIDGE

22191

16221 Catenary Dr Noon to 3:30 pm $484,000

16723 Shackleford Way 2 pm to 4 pm $425,900

16404 Boatswain Cir 1 pm to 3 pm $530,000

2600 Cast Off Loop 1 pm to 3 pm $525,000

22192

3012 Choctaw Ridge Ct Noon to 3 pm $328,000

3952 Blysdale Lane 1 pm to 3 pm $344,500

12943 Morning Dew Dr 1 pm to 4 pm $498,500

13202 Mountain Ash Ct 1 pm to 3 pm $515,000

11812 Critton Cir Noon to 4 pm $339,900

12155 Stallion Ct 1 pm to 4 pm $335,000

12859 Valleywood Dr 1 pm to 4 pm $525,000

22193

14683 Fox Glove Ct Noon to 3 pm $259,900

3318 Beaumont Rd 11 am to 3 pm $319,990

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

302 Grosvenor Lane #102 Noon to 2 pm $169,900

79 Indian Point Rd Noon to 3 pm $699,955

79 Brooke Crest Lane Noon to 3 pm $525,000

5 Augustine Rd 1 pm to 4 pm $544,900

382 Hope Rd 1 pm to 4 pm $475,000

610 Hatchers Run Ct 11 am to 2 pm $284,900

1003 Atlantic Dr 1 pm to 3 pm $375,000

510 Waters Cove Ct 1 pm to 4 pm $284,900

200 Gulf Cv Noon to 3 pm $390,000

12 Dinas Way 1 pm to 3 pm $615,000

429 Boxelder Dr 11 am to 4 pm $551,036

22556

14 Ripley Rd 1 pm to 4 pm $409,900

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2820 Franklin Rd 1 pm to 4 pm $1,750,000

1900 N Uhle St 2 pm to 4 pm $1,400,000

1276 N Wayne St #418 2 pm to 4 pm $899,000

2001 15th St N #1213 1 pm to 4 pm $750,000

1116-B N Stafford St 2 pm to 4 pm $730,000

1001 N Randolph St #609 1 pm to 4 pm $375,000

22202

1200 Crystal Drive #1413-1414 2 pm to 4 pm $1,499,000

22203

210 N Edison St 1 pm to 4 pm $850,000

226 N Thomas St #226-1 12:30 pm to 3:30 pm $225,000

22204

1220 S Glebe Rd 2 pm to 4 pm $810,000

1730 S Fillmore St 1:30 pm to 3:30 pm $975,000

5091 7th Rd S #102 2 pm to 4 pm $285,000

1913 S Quincy St 2 pm to 4 pm $585,000

1503 S Oakland St 1 pm to 4 pm $969,999

22205

1734 N George Mason Dr 2 pm to 4 pm $1,329,000

1503 N Edison St 1 pm to 3 pm $1,100,000

22207

2121 Military Rd 1 pm to 3 pm $799,000

1422 Herndon St N 2 pm to 4 pm $2,379,000

3818 Stafford St N 2 pm to 4 pm $2,250,000

5728 25th St N 1 pm to 4 pm $1,799,000

4401 Lee Hwy #32 1 pm to 4 pm $300,000

3942 27th Rd N 1 pm to 3 pm $2,299,000

2354 N Quebec St 1 pm to 4 pm $1,649,990

2322 N Fillmore St 1 pm to 4 pm $1,899,990

4345 26th St N 1 pm to 4 pm $1,699,990

4339 26th St N 1 pm to 4 pm $1,699,990

3013 N Dickerson St 2 pm to 4 pm $2,299,999

2779 N Wakefield St 2:30 pm to 4 pm $1,999,000

5536 Lee Hwy #23-E 2 pm to 4 pm $449,000

22209

1881 N Nash St #1902 2 pm to 4 pm $2,998,000

1121 Arlington Blvd #1006 1 pm to 4 pm $599,900

1881-A N Nash St #405 1 pm to 4 pm $839,000

1011 Arlington Blvd #1106 1 pm to 3 pm $699,000

2215 N Oak Ct 1 pm to 4 pm $1,470,000

ALEXANDRIA

22301

1800 N Cliff Street 1 pm to 4 pm $599,000

1312 Main Line Blvd #102 1 pm to 4 pm $815,000

902 Mount Vernon Ave 1 pm to 4 pm $869,000

1800 N Cliff St 1 pm to 4 pm $599,000

2308 Main Line Blvd 2 pm to 4 pm $1,600,000

620 E Howell Ave #102 2 pm to 4 pm $814,900

22302

3101 N Hampton Dr #1201 2 pm to 4 pm $440,000

3209 King St 1 pm to 3 pm $729,900

22304

1803 Hare Ct 2 pm to 4 pm $1,025,000

1412 Coventry Lane 1 pm to 3 pm $1,495,000

133 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $675,000

3807 Watkins Mill Dr 1 pm to 3 pm $569,000

115 Meadows Lane 1 pm to 4 pm $549,999

5300 Holmes Run Pkwy #807 1 pm to 4 pm $285,000

5126 Cambria Way #102 1 pm to 4 pm $785,000

250 S Reynolds St #207 1 pm to 4:30 pm $215,000

261 Murtha St 1 pm to 4 pm $780,000

4201 Maple Tree Ct 2 pm to 4 pm $1,190,000

1311 N Van Dorn St 2 pm to 4 pm $322,000

5120 Donovan Dr #305 1 pm to 4 pm $347,500

4004 Carson Pl 2 pm to 4 pm $2,950,000

22305

173 Wesmond Dr 1 pm to 4 pm $649,900

3309 Old Dominion Blvd 2 pm to 4 pm $1,180,000

210 Laverne Ave 2 pm to 4 pm $1,050,000

22311

5469 Dawes Ave Noon to 3 pm $825,000

4561 Strutfield Lane #3103 2 pm to 4 pm $340,000

22312

5851 Quantrell Ave #502 Noon to 3 pm $179,500

301 N Beauregard St #618 1 pm to 4 pm $284,900

22314

207 Longview Dr 2 pm to 4 pm $879,900

601 N Fairfax Street 2 pm to 4 pm $1,697,000

17 Pioneer Mill Way #bryan 1 pm to 4 pm $2,400,930

827 Rivergate Pl 2 pm to 4 pm $1,850,000

301 Princeton Blvd 2 pm to 4 pm $1,099,000

2930 Viewpoint Rd 2 pm to 4 pm $725,000

545 E Braddock Rd #406 2 pm to 4 pm $425,000

928 N Columbus St 2 pm to 4 pm $859,000

709 Chetworth Pl 2 pm to 4 pm $659,900

114 Roberts Lane #101 2 pm to 4 pm $375,000

601 N Fairfax St #213 2 pm to 4 pm $1,697,000

621 St Asaph St N #103 2 pm to 2 pm $824,900

317 S Saint Asaph St 2 pm to 4 pm $2,595,000

819 Rivergate Pl 2 pm to 4 pm $1,759,000

2121 Jamieson Ave #503 2 pm to 4 pm $720,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3403 Burgundy Rd 2 pm to 4 pm $895,000

3401 Campbell Dr 1 pm to 3 pm $789,800

5815 Fifer Dr 1 pm to 4 pm $400,000

22306

4512 Flintstone Rd 1 pm to 3 pm $517,500

3112 Collard St 2 pm to 4 pm $479,900

3803 Stoneybrooke Ct 1 pm to 4 pm $519,900

2906 Franklin St 1 pm to 3 pm $450,000

3212 Arundel Ave 1 pm to 3 pm $625,000

22307

1701 Hollinwood Drive 2 pm to 4 pm $1,375,000

7108 Marine Dr 2 pm to 4 pm $874,000

6209 Arkendale Rd 2 pm to 4 pm $899,000

6903 Columbia Dr 1 pm to 4 pm $534,900

6430 Cygnet Dr 2 pm to 4 pm $695,000

1210 Huntly Pl 1 pm to 4 pm $1,049,000

1701 Hollinwood Dr 2 pm to 4 pm $1,375,000

6025 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,150,000

1800 Hunting Cove Pl 2 pm to 4 pm $799,000

22308

2004 Rampart Drive 2 pm to 4 pm $599,000

8425 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $609,000

8114 W Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $749,900

922 Croton Dr 2 pm to 4 pm $639,900

1704 Old Stage Rd 2 pm to 4 pm $730,000

8609 Pilgrim Ct 2 pm to 4 pm $759,900

2004 Rampart Dr 2 pm to 4 pm $599,000

8203 Mack St 2 pm to 4 pm $1,150,000

22309

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

4817 Pole Rd 2 pm to 4 pm $735,000

9005 Cherrytree Dr 1 pm to 4 pm $649,000

3007 Sevor Lane 1 pm to 4 pm $3,600

4112 Ferry Landing Rd 1 pm to 4 pm $939,900

3813 Nalls Rd 1 pm to 4 pm $950,000

9312 Maybrook Pl 2 pm to 4 pm $749,000

4223 Sonia Ct 1 pm to 4 pm $545,000

22310

6126 Florence Lane 1 pm to 3 pm $879,900

5107 Fort Ellsworth Ct 1 pm to 4 pm $875,000

6253 Dubin Dr 1 pm to 3 pm $624,900

5500 Brookland Rd 2 pm to 4 pm $849,900

6007 John Roccato Ct 1 pm to 4 pm $659,900

6328 Gentele Ct 2 pm to 4 pm $474,900

22312

4556 Magnolia Manor Way 1 pm to 4 pm $1,195,000

5218 Yuma Ct 1 pm to 4 pm $579,950

22315

6561 Parish Glebe Lane 2 pm to 4 pm $549,900

6776 Edge Cliff Dr 1 pm to 4 pm $849,900

6366 Hillary Ct 1 pm to 3 pm $379,950

ANNANDALE

22003

8705 Prudence Drive 1 pm to 4 pm $619,900

5117 Ravensworth Rd 2 pm to 4 pm $1,295,000

4359 Americana Dr #j 1 pm to 3 pm $169,999

3802 Moss Dr 1 pm to 4 pm $585,000

3703 Macgregor Ct 1 pm to 3 pm $799,900

3239 Decourcey Ct 1 pm to 4 pm $439,999

4429 Stark Pl 1 pm to 4 pm $699,990

8705 Prudence Dr 1 pm to 4 pm $619,900

BURKE

22015

9806 Spillway Ct 1 pm to 4 pm $439,900

5302 Greenough Pl 1 pm to 4 pm $600,000

6329 Timarron Cove Lane 1 pm to 3 pm $915,000

6381 Fenestra Ct #114a 2 pm to 4 pm $269,900

10230 Faire Commons Ct 11 am to 3 pm $414,500

5932 Annaberg Pl 2 pm to 4 pm $349,750

CENTREVILLE

20120

13536 Heathrow Lane 1 pm to 3 pm $835,000

13536 Heathrow Lane 1 pm to 3 pm $835,000

15127 Wetherburn Dr 1 pm to 3 pm $715,000

15553 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $649,999

5537 Belle Pond Dr 1 pm to 3 pm $515,000

5322 Sammie Kay Lane 1 pm to 4 pm $749,000

5229 Jule Star Dr 1 pm to 3 pm $576,233

6016 Wealdstone Ct 1 pm to 4 pm $315,000

20121

14015-B Grumble Jones Ct 2 pm to 4 pm $339,900

6509 Insignia Ct 1 pm to 4 pm $410,000

CHANTILLY

20151

4126 Dallas Hutchison St 1 pm to 4 pm $549,750

3821 Chantilly Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

20152

42818 Eggleston Ter 1:30 pm to 4 pm $385,990

25479 Gimbel Dr 1 pm to 4 pm $629,750

25253 Laureldale Ter 1 pm to 4 pm $419,900

25862 Commons Sq 1 pm to 4 pm $489,900

25029 Cambridge Hill Ter 2:30 pm to 4:30 pm $659,900

43031 Spyder Pl 1:30 pm to 3:30 pm $699,000

25501 Upper Clubhouse Dr 1 pm to 4 pm $589,900

43380 Mountain View Dr 2 pm to 4 pm $645,000

24882 Castleton Dr 1 pm to 4 pm $629,900

CLIFTON

20124

13108 Laurel Glen Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

12794 Yates Ford Road 2 pm to 4 pm $1,925,000

12970 Wyckland Dr 1 pm to 3 pm $1,399,000

6806 Candy Lane 1 pm to 3 pm $879,900

13216 Compton Rd 1 pm to 4 pm $775,000

5417 Willow Valley Rd 1 pm to 4 pm $795,000

12925 Clifton Creek Dr 1 pm to 4 pm $885,000

8212 Thomas Ashleigh Lane 2 pm to 4 pm $889,900

7524 Detwiller Dr 2 pm to 4 pm $999,900

DUNN LORING

22027

2200 Journet Drive 1 pm to 4 pm $799,999

7919 N Park St 2 pm to 4 pm $1,299,000

2200 Journet Dr 1 pm to 4 pm $799,999

2202 Harithy Dr 1 pm to 3 pm $1,050,000

FAIRFAX

22030

10535 Cedar Ave 1 pm to 4 pm $1,085,000

12879 Knight Arch Rd 2 pm to 4 pm $1,200,000

3609 Old Post Rd Noon to 2 pm $475,000

11317 Aristotle Dr #3-410 1 pm to 4 pm $329,000

12904 Chalkstone Ct 1 pm to 4 pm $799,000

4055 Glendale Way 2 pm to 4 pm $695,000

12210 Rowan Tree Dr 1 pm to 4 pm $699,900

10505 Cobbs Grove Lane 1 pm to 4 pm $1,295,000

3812 Jancie Rd 1 pm to 4 pm $779,000

4621 Holly Ave 2 pm to 4 pm $1,199,999

12107 Fairfax Hunt Rd 1 pm to 4 pm $1,099,000

4401 Royal Commons Ct 2 pm to 4 pm $760,000

11463 Rothbury Sq 1 pm to 4 pm $525,000

10812 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $719,900

10661 Yorktown Dr 2 pm to 4 pm $879,900

4130 Trowbridge St 1 pm to 3 pm $645,000

3701 Chain Bridge Rd 1 pm to 3 pm $899,000

22031

2932 Cedar Lane 1 pm to 4 pm $765,000

9206 Kilmarnock Dr Noon to 2:30 pm $785,000

3610 Prince William Dr 3 pm to 5 pm $750,000

3316 Prosperity Ave 1 pm to 4 pm $935,000

22032

4905 Wycliff Lane 1 pm to 3:30 pm $544,000

4204 Orchard Dr 1 pm to 4 pm $915,000

10316 Commonwealth Blvd 1 pm to 3 pm $524,990

9529 Stevebrook Rd 2 pm to 4 pm $624,900

10324 Collingham Dr 1 pm to 4 pm $704,000

9603 Helenwood Dr 1 pm to 4 pm $660,000

4818 Powell Rd 1 pm to 3 pm $724,900

5111 Holden St 1 pm to 4 pm $597,500

9900 Mosby Rd 1 pm to 4 pm $809,900

4019 Roberts Rd 1 pm to 4 pm $889,900

9374 Tartan View Dr 1 pm to 4 pm $669,950

22033

3296 Tilton Valley Dr 2 pm to 4 pm $739,000

11609 Valley Rd 1 pm to 3 pm $985,000

3900 Fairfax Farms Rd 1 pm to 3 pm $898,500

13204 Pressmont Lane 2 pm to 4 pm $550,000

12916 Mount Royal Lane 2 pm to 4 pm $575,000

3708 Brices Ford Ct 1 pm to 4 pm $678,800

4016 Maureen Lane 1 pm to 4 pm $639,900

FAIRFAX STATION

22039

8512 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $1,092,000

11102 Devereux Station Lane 1 pm to 4 pm $1,495,000

10415 Dominion Valley Dr 1 pm to 4 pm $895,000

11416 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $950,000

11030 Martha Ann Ct 1 pm to 4 pm $1,250,000

7608 Manor House Dr 2 pm to 4 pm $999,900

FALLS CHURCH

22042

3021 Nicosh Cir #1309 2 pm to 4 pm $389,000

7501 Marc Dr 2 pm to 4 pm $569,500

3233 Nealon Dr 1 pm to 4 pm $995,000

7126 Arlington Blvd 1 pm to 4 pm $642,999

2903 Oak Knoll Dr 1 pm to 4 pm $543,000

22043

2043 Arch Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

6682 Midhill Pl 1 pm to 3 pm $745,000

2311 Pimmit Dr #508 1 pm to 3:30 pm $255,900

7741 Trevino Lane 1 pm to 3 pm $507,500

7715 Trevino Lane 1 pm to 4 pm $500,000

2278 Cartbridge Rd 1 pm to 4 pm $539,500

2054 Arch Dr 1 pm to 3 pm $1,495,000

2009 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

22044

6519 Dearborn Dr Noon to 2 pm $1,290,000

6213 Waterway Dr 2 pm to 4 pm $1,400,000

3236 Juniper Lane 2 pm to 4 pm $1,095,000

22046

2236 Whitcomb Pl Noon to 3 pm $2,199,999

207 W Cameron Rd 2 pm to 4 pm $1,299,888

1006 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $755,230

1010 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $774,474

7307 Allan Avenue 1 pm to 4 pm $1,495,000

2236 Whitcomb Place Noon to 3 pm $2,199,999

116 S Cherry St 2 pm to 4 pm $998,000

7329 Ronald St 1 pm to 4 pm $735,000

102 Grace Lane 1 pm to 4 pm $899,000

158 Rees Pl 2 pm to 4 pm $899,000

7307 Allan Ave 1 pm to 4 pm $1,495,000

7318 Allan Ave 1 pm to 4 pm $787,000

GREAT FALLS

22066

926 Harriman Street 2 pm to 4 pm $920,000

10919 Shallow Creek Dr 2 pm to 4 pm $1,868,500

520 Nalls Dairy Ct 1 pm to 3 pm $1,174,000

930 Seneca Rd 1 pm to 4 pm $1,590,000

9248 Wood Glade Dr 2 pm to 4 pm $1,165,000

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

707 Kentland Dr 2:30 pm to 5 pm $1,250,000

1094 Pensive Lane 1 pm to 4 pm $998,000

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,695,000

1134 Towlston Rd 1 pm to 4 pm $1,395,000

1105 Leigh Mill Rd 1 pm to 4 pm $2,989,000

504 Arnon Lake Dr 1 pm to 4 pm $1,299,000

9527 Locust Hill Dr 2 pm to 4 pm $975,000

11696 Hollyview Dr 2 pm to 4 pm $1,147,775

11127 Bowen Ave 1:30 pm to 4:30 pm $1,428,000

500 Seneca Green Way 2 pm to 4 pm $2,500,000

411 Springvale Rd 1 pm to 4 pm $1,130,000

424 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

11821 Plantation Dr 1 pm to 5 pm $1,045,000

1024 Timbercreek Trl 2 pm to 4 pm $1,599,950

534 Utterback Store Rd 1 pm to 4 pm $1,849,900

817 Golden Arrow St 1 pm to 4 pm $725,000

10020 Windy Hollow Rd 2 pm to 4 pm $1,690,000

957 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $830,000

9801 Beach Mill Rd 1 pm to 3 pm $2,399,000

HERNDON

20170

325 Senate Ct 1 pm to 3 pm $675,000

12827 Longleaf Lane 1 pm to 4 pm $497,500

11696 Carson Overlook Ct 2 pm to 4 pm $890,000

1126 Stuart Hills Way 2 pm to 4 pm $980,000

12915 Alton Sq #303 2 pm to 4 pm $265,000

20171

12703 Fox Woods Drive 1 pm to 4 pm $814,900

13667 Air And Space Museum Pkwy #11m 1 pm to 3 pm $525,000

13596 Bathgate Dr 2 pm to 5 pm $465,000

2404 Terra Cotta Cir 11 am to 1 pm $499,000

3013 Ashburton Manor Dr 1 pm to 4 pm $839,900

12208 Lake James Dr 1 pm to 4 pm $890,000

2913 Blue Holly Lane 1 pm to 3 pm $819,500

12703 Fox Woods Dr 1 pm to 4 pm $814,900

LORTON

22079

9732 Athey Rd 2 pm to 5 pm $639,990

8921 Igoe St 1 pm to 4 pm $799,900

8374 Broughton Craggs Lane 1 pm to 3 pm $685,000

98Noonsterdam St 1 pm to 3 pm $639,900

9739 Hagel Cir #c 1 pm to 3 pm $225,000

8602 Monacan Ct 1 pm to 4 pm $884,000

MCLEAN

22101

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,799,000

1111 Ingleside Ave 2 pm to 4 pm $1,449,000

6020 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $2,599,999

1828 Baldwin Dr 2 pm to 4 pm $820,000

6514 Brawner St 2 pm to 4 pm $2,099,000

1200 Mottrom Dr 2 pm to 4 pm $4,975,000

6511 Topeka Rd 2 pm to 5 pm $2,375,000

6152 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,675,000

632 Live Oak Dr 1 pm to 3 pm $1,325,000

6017 Balsam Dr 2 pm to 4 pm $899,900

6060 Sugarstone Ct 2 pm to 4 pm $1,450,000

6054 Sugarstone Ct 2 pm to 4 pm $1,499,000

6719 Van Fleet Dr 2 pm to 5 pm $1,975,000

7117 Matthew Mills Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

1804 Briar Ridge Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

7204 Bayside Ct 2 pm to 4 pm $1,899,000

6015 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $959,900

6834 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

7004 Arbor Lane 2 pm to 4 pm $3,895,000

1111 Carper St 1 pm to 4 pm $1,175,000

5849 Aspen Wood Ct 2 pm to 4 pm $1,298,000

1220 Raymond Ave 1 pm to 3 pm $2,569,000

6903 Lupine Lane 1 pm to 4 pm $3,895,000

737 Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,349,000

1933 Rockingham St 2 pm to 4 pm $3,395,000

733 Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,300,000

7008 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,049,000

22102

8220 Riding Ridge Pl 2 pm to 4 pm $1,210,000

8201 Pettit Ct 2 pm to 4 pm $1,349,000

8340 Greensboro Dr #716 2 pm to 4 pm $349,000

7720 Bridle Path Lane 1 pm to 4 pm $1,150,000

1125 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $2,195,000

1006 Bryan Pond Court 2 pm to 4 pm $2,150,000

7713 Lewinsville Rd 1 pm to 4 pm $2,395,000

1332 Macbeth St 2 pm to 4 pm $1,124,900

8702 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,625,000

8220 Crestwood Heights Dr #1209 1 pm to 3 pm $725,000

930 Towlston Rd 2 pm to 4 pm $1,900,000

940 Peacock Station Rd 1 pm to 4 pm $2,100,000

1106 Towlston Rd 2 pm to 4 pm $3,589,000

8710 Overlook Rd 1 pm to 4 pm $2,250,000

1113 Laurelwood Dr 2 pm to 4 pm $1,450,000

1800 Old Meadow Rd #606 2 pm to 4 pm $750,000

7913 Foxhound Rd 2 pm to 4 pm $1,029,000

OAKTON

22124

10510 Adel Rd 2 pm to 4 pm $1,499,999

3195 Ariana Dr 2 pm to 4 pm $2,258,000

3530 Saint Augustine Lane 1 pm to 4 pm $2,150,000

2550 Vale Ridge Ct 1 pm to 3 pm $2,244,500

11012 Lance Lane 1 pm to 4 pm $1,424,900

10905 Justin Knoll Rd Noon to 4 pm $950,000

2989 Wilson Ave 1 pm to 4 pm $1,419,500

3201 Sweetmeadow Ct 1 pm to 3 pm $1,350,000

3429 Waples Glen Ct 2 pm to 4 pm $1,849,000

11423 Bronzedale Dr 1 pm to 4 pm $749,900

3686 Waples Crest Ct 1 pm to 4 pm $1,359,000

3179 Summit Square Dr #2-D2 1 pm to 4 pm $244,999

RESTON

20190

11336 Orchard Lane 1 pm to 4 pm $610,000

11990 Market St #413 1 pm to 3:30 pm $717,000

12171 Tryton Way 1 pm to 4 pm $824,000

12025 New Dominion Parkway 2 pm to 4 pm $759,000

1712 Lake Shore Crest Dr #23 1 pm to 3 pm $309,900

12224 Dorrance Ct 2 pm to 4 pm $885,000

12009 Taliesin Pl #16 1 pm to 4 pm $322,500

1525 Northgate Sq #2c 1 pm to 4 pm $285,000

1405 Northgate Sq #22b 1 pm to 3 pm $249,900

11336 Orchard Lane 1 pm to 4 pm $610,000

12025 New Dominion Pkwy #g101 2 pm to 4 pm $759,000

12025 New Dominion Pkwy #211 1 pm to 4 pm $604,999

20191

12414 Kings Lake Dr 1 pm to 3 pm $599,900

11695 Sunrise Square Pl #08 Noon to 5 pm $914,900

2011 Lakewinds Dr 1 pm to 4 pm $759,850

1951 Reston Valley Way #1 Noon to 5 pm $474,900

2025 Chadds Ford Dr 1 pm to 3 pm $750,000

11220 Handlebar Rd 2 pm to 4 pm $859,900

11293 Spyglass Cove Lane 1 pm to 4 pm $849,900

1942 Lakeport Way 1 pm to 4 pm $640,000

2233 Sanibel Dr 1:30 pm to 4 pm $428,000

11100 Beaver Trail Ct 1 pm to 3 pm $238,000

2451 Arctic Fox Way 1 pm to 3 pm $719,990

20194

1218 Heritage Commons Ct 1 pm to 3 pm $499,999

1234 Wild Hawthorn Way 1 pm to 4 pm $565,000

1100 Water Pointe Lane 1 pm to 4 pm $999,000

1387 Old Quincy Lane 1 pm to 4 pm $769,000

1321 Gatesmeadow Way 12:30 pm to 4 pm $920,000

SPRINGFIELD

22150

7102 Healy Dr 1 pm to 3 pm $459,000

7623 Highland St 1 pm to 4 pm $600,000

7398 Loughboro Lane 1 pm to 4 pm $669,900

7503 Westmore Dr 1 pm to 4 pm $499,900

22151

7415 Jervis St 12:30 pm to 3:30 pm $609,900

22152

5905-I Noblestown Rd #60 1 pm to 4 pm $229,900

6396 Shaundale Dr 1 pm to 4 pm $429,900

5767 Rexford Ct #k 1 pm to 4 pm $225,000

22153

9124 Golden Ball Tavern Ct 1 pm to 4 pm $649,000

7819 Gambrill Woods Way 1 pm to 3 pm $1,148,000

9001 Maritime Ct 1 pm to 4 pm $819,000

7300 Walnut Knoll Dr 1 pm to 4 pm $749,900

8131 Ridge Creek Way 1 pm to 3 pm $799,900

8733 Pohick Rd 1 pm to 4 pm $875,000

VIENNA

22180

703 Ware St SW 2 pm to 4 pm $1,549,888

614 Valley Dr SE 1 pm to 4 pm $1,975,000

2710 Bellforest Ct #211 2 pm to 4 pm $275,000

902 Ninovan Rd SE 1 pm to 4 pm $1,649,000

2653 Park Tower Dr #110 2 pm to 4 pm $2,550

205 Prescott Cir SE Noon to 3 pm $1,325,000

600 Alma St SE 1 pm to 4 pm $1,450,000

505 Princess Ct SW 1 pm to 3 pm $1,298,888

8601 Acorn Cir 2 pm to 4 pm $799,000

814 Hunter Ct SW 1 pm to 3 pm $679,999

22181

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,460,000

2837 Hill Rd 1 pm to 4 pm $925,000

2688 Salem Oak Lane 1 pm to 3 pm $1,462,300

10520 Wickens Rd 1 pm to 4 pm $849,000

9926 Courthouse Woods Ct 1 pm to 3 pm $784,000

10208 Vale Rd 2 pm to 4 pm $649,000

2621 Glengyle Dr Noon to 3 pm $264,900

22182

1867 Beulah Rd 2 pm to 4 pm $2,795,000

8296 Elm Shade Ct 2 pm to 4 pm $1,199,000

9141 Bois Ave 1 pm to 3 pm $899,900

8374 Idylwood Rd 2 pm to 4 pm $1,049,900

1922 Byrd Rd 2 pm to 4 pm $1,999,750

10503 Mount Sunapee Rd 2 pm to 4 pm $949,900

7974 Vigne Ct 1 pm to 3 pm $839,995

8186 Madrillon Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,176,000

9118 Lucky Estates Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

9708 Brookstone Lane 1 pm to 3 pm $1,340,000

9539 Noory Ct 1 pm to 3 pm $1,529,000

1682 Hunting Crest Way 2 pm to 4 pm $1,725,000

8414 Tysons Trace Ct 1 pm to 4 pm $1,026,900

1827 Prelude Dr 2 pm to 4 pm $725,000

2006 Meadow Springs Dr 2 pm to 4 pm $699,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6737 Willowbrook Dr 1 pm to 3 pm $315,000

6586 Constitution Way 1 pm to 3 pm $404,999

10962 Southcoate Village Dr Noon to 3 pm $419,900

BROAD RUN

20137

5540 Oliver Lane 1 pm to 4 pm $409,000

CATLETT

20119

2391 Carriage Ford Rd 2 pm to 4 pm $439,900

8005 Barron Farm Rd 1 pm to 4 pm $479,900

DELAPLANE

20144

4066 Rolling Hills Dr 2 pm to 4 pm $489,900

3676 Eastview Lane Noon to 3 pm $649,900

MARSHALL

20115

10504 Warland Rd 1 pm to 4 pm $529,000

8419 Glascock Ct 11 am to 2 pm $300,000

MIDLAND

22728

9373 Meetze Rd 2 pm to 4 pm $460,000

THE PLAINS

20198

7375 Awsley Lane 1 pm to 3 pm $638,500

WARRENTON

20186

7578 Fusilier Rd Noon to 4 pm $719,000

7729 Piccadilly Dr 2 pm to 4 pm $449,000

8840 James Madison Hwy 1 pm to 4 pm $359,000

8417 Harts Mill Rd 1 pm to 4 pm $424,900

7884 Trafalgar Pl 1 pm to 4 pm $785,000

9276 Tournament Dr 1 pm to 4 pm $589,500

472 Cardinal Lane Noon to 2 pm $469,000

424 Singleton Cir 11 am to 2 pm $434,900

20187

7405 Stuart Cir 1 pm to 3 pm $424,900

7170 Auburn Mill Rd 1 pm to 4 pm $514,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24273 Yellow Hammer Ct 1 pm to 4 pm $939,000

40560 Aldie Springs Dr 2 pm to 4 pm $668,500

41652 Truly Cir 1 pm to 3 pm $650,000

40871 Hayrake Pl 1 pm to 4 pm $998,000

25374 Peaceful Ter 1 pm to 4 pm $519,900

24645 Greysteel Sq 1 pm to 4 pm $509,900

24915 Coats Sq Noon to 3 pm $375,000

40171 Monroe Valley Pl 1 pm to 4 pm $1,740,000

24346 Sparrow Pond Ct 1 pm to 4 pm $765,000

24343 Sparrow Pond Ct 1 pm to 4 pm $820,000

24671 Salmon River Pl 1 pm to 3 pm $725,000

41334 Shaha Lane 1 pm to 4 pm $834,990

42292 Hiddenwood Lane 2 pm to 4 pm $864,990

25135 Hummocky Ter 2 pm to 4 pm $507,500

25643 Laughter Dr 1 pm to 5 pm $722,000

ASHBURN

20147

21541 Kisko Way 1 pm to 3 pm $675,000

43777 Raymond Way 1 pm to 4 pm $829,987

42735 Eildon Ter 1 pm to 4 pm $349,900

42815 Burrell Sq 1 pm to 4 pm $349,900

43397 Ballantine Pl 1 pm to 4 pm $865,000

44317 Lord Fairfax Pl 1 pm to 4 pm $975,000

20144 Prairie Dunes Ter 1 pm to 4 pm $465,000

43238 Somerset Hills Ter 2 pm to 4:30 pm $525,000

21533 Kisko Way 11 am to 2 pm $612,000

20145 Black Diamond Pl 1 pm to 4 pm $1,325,000

44525 Fiery Skipper Ter Noon to 2 pm $659,000

43184 Belgreen Dr 1 pm to 3 pm $619,900

21516 Inman Park Pl 1 pm to 4 pm $600,000

20385 Birchmere Ter Noon to 3 pm $339,900

44267 Oldetowne Pl 1 pm to 4 pm $870,000

20148

42845 Sidney Pl 2 pm to 4 pm $679,900

42989 Lago Stella Pl 1 pm to 3 pm $999,998

23290 Virginia Rae Ct 2 pm to 4 pm $715,000

41759 Ashmeadow Ct 1 pm to 4 pm $1,390,000

43000 Rosemount Woods Ter 1 pm to 4 pm $535,000

23506 Belvoir Woods Ter 1 pm to 3 pm $435,000

BRAMBLETON

42518 Stratford Landing Drive 1 pm to 4 pm $764,000

23329 Tradewind Dr 1 pm to 3:30 pm $564,900

42646 Winter Wind Ter 1 pm to 4 pm $495,000

23081 Pecos Lane Noon to 3 pm $699,990

42421 Rockrose Sq #202 1 pm to 3 pm $289,990

42398 Myan Gold Dr Noon to 3 pm $780,000

22980 Fox Fire Ter 2 pm to 4 pm $450,000

42186 Castle Ridge Sq 1:30 pm to 3:30 pm $560,000

42518 Stratford Landing Dr 1 pm to 4 pm $764,000

BROADLANDS

21933 Halburton Ter 1 pm to 3 pm $465,500

HAMILTON

20158

38238 Stone Eden Dr 1 pm to 4 pm $819,000

LEESBURG

20175

40621 Banshee Dr 1 pm to 3 pm $749,900

21058 Courtland Village Dr 1 pm to 3 pm $670,000

651 Mcleary Sq SE 1 pm to 3 pm $445,000

40828 Grenata Preserve Pl 1 pm to 4 pm $1,548,000

629 Diskin Pl SW 2 pm to 4 pm $699,000

204 Railbender Aly SE 1 pm to 4 pm $740,000

235 Crescent Station Ter SE 1 pm to 4 pm $765,000

41244 Grenata Preserve Pl 1 pm to 3 pm $1,895,000

1320 Ribbon Limestone Ter SE 1 pm to 4 pm $409,900

19588 Loudoun Orchard Rd 1 pm to 3 pm $1,150,000

419 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $865,900

20176

43230 Parkers Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,149,000

44136 Riverpoint Dr 2 pm to 4 pm $824,900

43598 Canal Ford Ter 2 pm to 4 pm $669,900

19060 Amur Ct 2 pm to 4 pm $1,099,990

15774 Dorneywood Dr 1 pm to 3 pm $800,000

15657 Avebury Manor Pl 1 pm to 3 pm $679,900

1 Jacobs Hill Court 1 pm to 4 pm $679,900

16886 Bold Venture Dr 2 pm to 4 pm $1,449,000

43592 Tuckaway Pl Noon to 3 pm $1,739,000

321 Barnfield Sq NE 1 pm to 4 pm $369,900

43773 Bent Creek Ter 1 pm to 4 pm $624,999

732 Hunton Pl NE 1 pm to 3 pm $599,000

43446 Spinks Ferry Rd 1 pm to 3 pm $545,000

43561 Michigan Sq 1 pm to 3 pm $625,000

MIDDLEBURG

20117

306 Marshall St E #a 2 pm to 4 pm $650,000

POTOMAC FALLS

20165

47576 Saulty Dr 2 pm to 4 pm $675,000

47233 Middle Bluff Pl 1 pm to 4 pm $989,000

PURCELLVILLE

20132

36514 Winding Oak Pl 1 pm to 3 pm $769,900

36477 Fox Haven Lane 1 pm to 4 pm $925,000

37444 Hunt Valley Lane 1 pm to 4 pm $994,000

37185 Franklins Ford Pl 1 pm to 3 pm $739,900

ROUND HILL

20141

35501 Troon Ct 1 pm to 4 pm $749,900

35633 Glencoe Ct 2 pm to 4 pm $795,000

35568 Glencoe Ct 2 pm to 4 pm $900,000

17266 Flint Farm Dr 1 pm to 3 pm $925,000

17140 Paloma Cir 1 pm to 4 pm $700,000

35475 Glencoe Ct 2 pm to 4 pm $809,000

35124 Greyfriar Dr 2 pm to 4 pm $775,000

STERLING

20164

108 Hopeland Lane 1 pm to 4 pm $450,000

200 Cardinal Glen Cir 2 pm to 4 pm $599,900

302 Tramore Ct 1 pm to 3 pm $575,000

20165

20120 Tranquil Ct 1:30 pm to 3:30 pm $775,000

20 Mcpherson Cir 1 pm to 3 pm $460,000

47831 Scotsborough Sq 2 pm to 4 pm $475,000

47643 Paulsen Sq 1 pm to 3 pm $674,900

20166

45566 Reading Ter 2 pm to 5 pm $424,900

45550 Cheswick Park Ct 1 pm to 3 pm $600,000

10285 Redbud Rd Noon to 3 pm $319,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12707 Gartney Lane 1 pm to 3 pm $369,900

9604 Scales Pl 1 pm to 4 pm $319,900

12855 Rannoch Forest Cir 1 pm to 4 pm $360,000

13425 Catapult Lane 1 pm to 4 pm $379,900

12608 Tide View Ct 1 pm to 4 pm $550,000

DUMFRIES

22025

17414 Denali Pl 11 am to 3 pm $354,900

15893 Melody Lane 1 pm to 3 pm $479,999

16013 Fairway Dr Noon to 2 pm $439,900

4303 Fallstone Pl 2 pm to 4 pm $439,000

15081 Holleyside Dr 2 pm to 4 pm $335,000

22026

3078 Antrim Cir 1 pm to 4 pm $269,900

2432 Glouster Pointe Dr 1 pm to 3 pm $614,900

17120 Gibson Mill Rd #26 1 pm to 4 pm $394,900

3005 Chesapeake Dr #9 1 pm to 4 pm $299,500

17669 Avenel Lane 1 pm to 4 pm $465,000

2192 Potomac River Blvd 1 pm to 3 pm $795,000

17350 Redshank Rd Noon to 3 pm $544,900

GAINESVILLE

20155

13524 Heritage Farms Dr 1 pm to 4 pm $750,000

14285 Harrowhill Way Noon to 3 pm $469,000

14339 Grackle Ct 2 pm to 4 pm $429,900

6773 Arthur Hills Dr 1 pm to 3 pm $521,900

7386 Brunson Cir #5a 1 pm to 4 pm $325,000

6817 Avalon Isle Way 1 pm to 4 pm $315,000

7000 Mongoose Trl 1 pm to 3 pm $2,500

10483 Manns Harbor Ct 2 pm to 4 pm $565,000

13735 Senea Dr 1 pm to 4 pm $479,999

14220 Hunters Run Way Noon to 3 pm $359,900

7108 Santa Cruz Pl #45 1 pm to 4 pm $375,000

14262 Saint Annes Ct 1 pm to 4 pm $594,500

14614 Shelford Way #2 1 pm to 4 pm $279,990

14435 Fowlers Mill Dr 1 pm to 4 pm $389,900

13620 Ryton Ridge Lane 1 pm to 4 pm $489,900

15764 Spyglass Hill Loop 2 pm to 4 pm $675,000

4332 Banbury Dr Noon to 2 pm $700,000

7800 Cerro Gordo Rd 1 pm to 4 pm $729,999

HAYMARKET

20169

15372 Neptune Ct 1 pm to 3 pm $580,000

5930 Tumble Creek Ct 1 pm to 3 pm $585,000

5930 Sorrell Hunt Rd 2 pm to 4 pm $899,999

6770 Sycamore Park Dr 2 pm to 4:30 pm $494,500

16054 Guard Hill Ct 1 pm to 4 pm $999,990

5174 Bonnie Brae Farm Dr 2 pm to 4 pm $1,265,000

15766 Ryder Cup Dr 1 pm to 3 pm $815,000

6010 Empire Lakes Ct 1 pm to 4 pm $897,000

15145 Sky Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,249,995

14360 Chalfont Dr 1 pm to 3 pm $600,000

15772 Cool Spring Dr 1 pm to 4 pm $519,900

MANASSAS

20109

8640 Ambrose Ct 1 pm to 3 pm $419,000

20110

9185 Winterset Dr 1 pm to 3 pm $345,000

9591 Shannon Lane 1 pm to 4 pm $435,000

9424 Teaberry Ct 1 pm to 4 pm $279,000

9570 Oakenshaw Dr 2 pm to 4 pm $459,000

9322 Amaryllis Ave 1 pm to 3 pm $419,999

8829 Old Dominion Hunt Cir 1 pm to 3 pm $625,000

20111

8188 Falls Grove Dr 2 pm to 4 pm $322,800

9835 Arrowood Dr 2 pm to 4 pm $474,900

20112

12035 Bridle Post Pl 1 pm to 4 pm $619,900

11120 Stonebrook Dr 1 pm to 4 pm $589,900

15531 Miller School Pl 1 pm to 3 pm $430,000

13509 Dumfries Rd Noon to 2 pm $350,000

11801 Fingerlake Way 1 pm to 4 pm $599,000

7900 Meadowgate Dr 1 pm to 4 pm $529,900

12840 Dusty Willow Rd 2 pm to 4 pm $559,000

11735 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $249,900

12675 Landview Dr 2 pm to 4 pm $520,000

12832 Dusty Willow Rd 1 pm to 3 pm $579,900

7972 Canova Forest Ct 1 pm to 4 pm $674,900

MANASSAS PARK

20111

9308 Brandon St 1 pm to 4 pm $530,000

9425 Wilcoxen Dr 1 pm to 4 pm $309,900

9300 Bradley Ct 1 pm to 4 pm $534,990

9310 E Carondelet Dr 1 pm to 3 pm $490,000

9522 Walker Way 1 pm to 3 pm $1,995

NOKESVILLE

20181

7603 Greenwich Rd Noon to 3 pm $380,000

14586 Leary St 1 pm to 4 pm $399,950

12550 Meadowland Lane 1 pm to 4 pm $899,500

11301 Morla Lane NE Noon to 3 pm $749,900

TRIANGLE

22172

3225 Riverview Dr 1 pm to 4 pm $459,950

3749 Katie Pl Noon to 3 pm $484,900

WOODBRIDGE

22191

490 Harbor Side Street 1 pm to 4 pm $537,500

13941 Hollow Wind Way #13 1:30 pm to 4 pm $265,000

16800 Anchor Bend Cir 1 pm to 3 pm $575,000

13936 Mathews Dr 1 pm to 3 pm $350,000

1519 Aiden Dr 1 pm to 3 pm $349,999

1703 Granville Ct Noon to 4 pm $429,990

13337 Colchester Ferry Pl 1 pm to 3 pm $400,000

2841 Powell Dr 1 pm to 3:30 pm $630,000

2363 Merseyside Dr #2 1 pm to 3 pm $379,900

2319 Kew Gardens Dr #170 1 pm to 3 pm $324,900

490 Harbor Side St 1 pm to 4 pm $537,500

16312 Eagle Flight Cir 1 pm to 4 pm $592,991

3216 Eagle Ridge Dr 1 pm to 4 pm $485,000

1440 Featherstone Rd 1 pm to 3 pm $264,900

15247 Coachman Ter #43 11 am to 1 pm $1,400

22192

12945 Morning Dew Dr 1 pm to 4 pm $535,000

4238 Brittany Court 1 pm to 4 pm $674,950

3267 Chancellor Dr 1 pm to 3 pm $525,000

12701 Catawba Dr 1 pm to 3 pm $484,900

12325 Mulberry Ct 1 pm to 3 pm $469,900

2802 Mount Airy Ct 1 pm to 4 pm $485,000

2497 Paxton St 1 pm to 4 pm $329,999

13010 Montpelier Ct 1 pm to 4 pm $567,000

12833 Tumbling Brook Lane Noon to 2 pm $309,900

11776 Chanceford Dr 1 pm to 3 pm $825,000

13002 Emmet Ct 1 pm to 4 pm $535,000

12619 Jedburg Lane 2 pm to 3 pm $325,000

4238 Brittany Ct 1 pm to 4 pm $674,950

12472 Southington Dr 1 pm to 3 pm $729,900

4773 Charter Ct 1 pm to 4 pm $775,000

11720 Crest Maple Dr 2 pm to 4 pm $690,000

12310 Eliff Way 2 pm to 4 pm $670,000

22193

14871 Harvest Moon Lane 1 pm to 4 pm $445,000

14835 Honor Ct 1 pm to 4 pm $465,000

13050 Tadmore Ct 2 pm to 4 pm $499,900

4816 Kentbury Ct 12:30 pm to 2:30 pm $349,900

14915 Abilene Way 2 pm to 4 pm $585,000

5554 Spriggs Meadow Dr 1 pm to 4 pm $562,990

5311 Austra Pl 2 pm to 4 pm $615,000

4779 Dane Ridge Cir 1 pm to 3 pm $310,000

13240 Nancy Ct 1 pm to 4 pm $365,000

14152 Landon Lane 1 pm to 4 pm $315,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

HUNTLY

22640

240 Gordon Clan Lane 11 am to 2 pm $896,900

WOODVILLE

22749

125 Bluegrass Lane Noon to 3 pm $450,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

31 Liberty Knolls Dr 1 pm to 3 pm $689,000

29 Cornerstone Dr Noon to 2 pm $479,900

52 Brent Point Rd 10 am to 5 pm $389,853

242 Almond Dr 1 pm to 4 pm $539,900

11 Goal Ct 2 pm to 4 pm $445,000

215 Chesterbrook Ct 3 pm to 4 pm $1,775

2206 Aquia Dr 1 pm to 3:30 pm $289,900

10 Jaymar Ct 1 pm to 4 pm $424,900

2999 Lusitania Dr Noon to 3 pm $364,900

13 Harry Ct 1 pm to 4 pm $370,000

134 Coachman Cir 1 pm to 4 pm $509,900

17 Rocky Way Dr 1 pm to 3 pm $375,000

22556

10 Saint James Ct 1 pm to 4 pm $345,000

112 Enfield Dr 1 pm to 3 pm $365,000

135 Joshua Rd 1 pm to 4 pm $327,500

57 Bertram Blvd 1 pm to 4 pm $336,900

5 Ruffian Dr 1 pm to 4 pm $659,000