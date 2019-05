Here’s a list of open houses taking place May 25-26 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22202

1607 22nd St S 1 pm to 4 pm $939,700

22204

989 Buchanan St S #306 Noon to 4 pm $414,378

989 Buchanan St S #205 Noon to 4 pm $309,916

22206

2055 26th St S #5-201 1 pm to 4 pm $535,000

22207

5536 Lee Hwy #23-E 2 pm to 4 pm $449,000

4339 26th St N 1 pm to 4 pm $1,699,990

2742 N Lexington St 1 pm to 3 pm $1,700,000

ALEXANDRIA

22302

1609 Fitzgerald Lane 2 pm to 4 pm $274,900

22304

4809 Taney Ave 1 pm to 4 pm $595,000

476 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $659,000

267 Cameron Station Blvd 1 pm to 3 pm $499,900

250 S Reynolds St #1307 11 am to 2 pm $500,000

4505 Peacock Ave 1 pm to 4 pm $699,500

22312

301 N Beauregard St #1017 Noon to 3 pm $269,000

301 N Beauregard St #618 1 pm to 3 pm $284,900

22314

814 Clovercrest Dr 2 pm to 4 pm $879,000

314 Commerce St Noon to 3 pm $500,000

315 N Patrick St 1 pm to 3 pm $750,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5903 Mount Eagle Dr #405 Noon to 2 pm $439,500

5902 Mount Eagle Dr #103 2:30 pm to 4:30 pm $275,000

22306

2314 Wilkinson Pl 1 pm to 4 pm $839,900

2303 Nordok Pl 1 pm to 4 pm $625,000

22307

7010 Stanford Dr 1 pm to 4 pm $419,900

7508 Park Terrace Dr 1 pm to 4 pm $939,900

22308

1106 Croton Dr Noon to 2 pm $679,900

22309

5516 Old Mill Rd 11 am to 1 pm $2,800

4312 Southwood Drive 1 pm to 3 pm $659,000

8052 Saint Julia Pl 1 pm to 4 pm $449,900

8366 Hunter Murphy Cir Noon to 2 pm $399,900

4312 Southwood Dr 1 pm to 3 pm $659,000

9490 Lynnhall Pl 1 pm to 3 pm $1,249,055

22310

5904 Ambassador Way 1 pm to 3 pm $489,000

6031 Kathmoor Dr 1 pm to 4 pm $449,900

5775 Westchester St 2 pm to 4 pm $699,900

22311

3600 Dannys Lane 1 pm to 3 pm $1,250,000

22312

5218 Yuma Ct 1 pm to 4 pm $579,950

22315

7808 Bold Lion Lane 1 pm to 3 pm $582,500

7814 Morning Glen Lane 1 pm to 4 pm $669,900

ANNANDALE

22003

4643 Aspen Hill Ct 1 pm to 3 pm $699,900

4011 Hummer Rd 1 pm to 3 pm $689,999

4013 Hirst Dr 1 pm to 4 pm $675,000

8811 Burbank Rd 1 pm to 4 pm $625,000

BURKE

22015

5134 Dahlgreen Pl 10 am to 11 am $2,300

9580 Pine Meadows Lane 1 pm to 4 pm $769,900

5629 Herberts Crossing Dr Noon to 3 pm $644,500

6726 Stonecutter Dr 1 pm to 3 pm $735,000

6220 Wilmette Dr 2 pm to 4 pm $740,000

5718 Mason Bluff Dr 1 pm to 3 pm $449,900

CENTREVILLE

20120

5631 Kertscher Ter 1 pm to 3 pm $725,000

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

5402 Ashcomb Ct 1 pm to 3 pm $670,000

13649 Leland Rd 1 pm to 4 pm $1,560,000

5102 Bebe Ct Noon to 4 pm $940,000

14607 Olde Kent Rd Noon to 3 pm $349,000

20121

14519 Meeting Camp Rd 1 pm to 4 pm $599,888

CHANTILLY

20151

4362 Silas Hutchinson Dr 1 pm to 4 pm $500,000

CLIFTON

20124

6501 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $1,999,000

DUNN LORING

22027

7874 Promontory Ct 1:30 pm to 4 pm $1,027,500

FAIRFAX

22030

4621 Holly Ave 2 pm to 4 pm $1,199,999

5031 Oakcrest Dr Noon to 2 pm $919,900

9912 Pinehurst Ave Noon to 3 pm $649,900

12876 Crouch Dr 11 am to 5 pm $1,117,000

11590 Cavalier Landing Court 11 am to 4 pm $384,950

11309 Peep Toad Ct 2 pm to 4 pm $709,000

4036 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $470,000

11590-A Cavalier Landing Ct #801-A 11 am to 4 pm $384,950

12043 Overbridge Lane 1 pm to 4 pm $549,900

22031

3122 Barkley Dr 1 pm to 4 pm $1,668,000

3610 Prince William Dr 2 pm to 4 pm $750,000

2849 Zimpel Dr 2 pm to 4 pm $860,000

9700 Kingsbridge Dr #101 Noon to 3 pm $241,000

9475b Sprague Ave #107 11:30 am to 5:30 pm $609,990

22032

5589 Ann Peake Dr 1 pm to 4 pm $660,000

4651 Luxberry Dr 1 pm to 4 pm $560,000

4019 Roberts Rd 1 pm to 4 pm $889,900

10511 Indigo Lane 2 pm to 4 pm $779,000

22033

12160 Penderview Lane #1705 1 pm to 3 pm $1,600

FAIRFAX STATION

22039

11416 Fairfax Station Rd 1 pm to 4 pm $950,000

11226 Chapel Rd 1 pm to 3 pm $799,000

9115 Silver Pointe Way Noon to 3 pm $700,000

FALLS CHURCH

22042

2827 Yarling Ct 1 pm to 4 pm $289,990

2903 Harrison Rd Noon to 3 pm $598,900

22043

7104 Eastman Dr 1 pm to 3 pm $2,292,500

GREAT FALLS

22066

2 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $1,579,000

10900 Lake Windermere Dr 2 pm to 4 pm $1,499,000

10101 Captain Hickory Pl 1 pm to 4 pm $910,000

1 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $1,719,000

10241 Forest Lake Dr Noon to 4 pm $2,006,360

HERNDON

20170

1710 Firewood Ct 2 pm to 4 pm $550,000

21 Silverway Dr 11 am to 6 pm $709,990

11866 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,381,385

0 Van Buren St 11 am to 6 pm $519,990

1239 Bond St 1 pm to 4 pm $409,900

20171

12905 Locksley Ct 1 pm to 4 pm $830,000

3015 Millstream Ct 11 am to 1 pm $615,000

3075 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $689,990

13616 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $704,990

13610 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $649,990

3063 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $656,990

12625 Pinecrest Rd 1 pm to 4 pm $469,500

13385 Launders St 11:30 am to 5:30 pm $625,336

13334 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $681,109

13338 Sherwood Park Lane 11:30 am to 5:30 pm $685,985

13434 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $629,990

13432 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 5:30 pm $549,990

LORTON

22079

8525 Silverview Dr 2 pm to 4 pm $3,500

9061 Galvin Lane Noon to 2:30 pm $690,000

7430 Larne Lane Noon to 3 pm $389,000

8862 Hibiscus Ct 1 pm to 3 pm $505,000

9403 Bettge Lake Ct #1-3 Noon to 4 pm $949,900

9470 Lake Hill Farms Dr Noon to 4 pm $1,049,900

9061 Two Bays Rd 1 pm to 3 pm $444,900

MCLEAN

22101

1956 Rockingham St 2 pm to 5 pm $1,575,000

6303 Long Meadow Rd 12:30 pm to 3 pm $1,445,000

22102

7651 Tremayne Pl #104 1 pm to 3 pm $425,000

7721 Tremayne Pl #207 11 am to 1 pm $285,000

7721 Tremayne Pl #315 11 am to 2 pm $349,999

OAKTON

22124

3159 Ariana Dr Noon to 2 pm $1,629,900

RESTON

20190

12025 New Dominion Pkwy #211 1 pm to 4 pm $595,000

11430 Fairway Dr Noon to 2 pm $578,900

11200 Reston Station Blvd #206 11:30 am to 5:30 pm $620,434

11200 Reston Station Blvd #208 11:30 am to 5:30 pm $689,777

11200 Reston Station Blvd #202 11:30 am to 5:30 pm $547,450

11200 Reston Station Blvd #204 11:30 am to 5:30 pm $616,775

1712 Lake Shore Crest Dr #12 Noon to 1 pm $299,990

11200 Reston Station Blvd #306 11:30 am to 5:30 pm $630,049

11200 Reston Station Blvd #307 11:30 am to 5:30 pm $628,147

11200 Reston Station Blvd #205 11:30 am to 5:30 pm $689,831

11200 Reston Station Blvd #301 11:30 am to 5:30 pm $640,716

20191

11695 Sunrise Square Pl #08 Noon to 5 pm $899,900

1951 Reston Valley Way #1 Noon to 5 pm $474,900

11307 Geddys Ct 1 pm to 4 pm $530,000

20194

1308 Sawbridge Way 1 pm to 4 pm $849,900

SPRINGFIELD

22150

7309 Oriole Ave 2 pm to 4 pm $850,000

6400 Thornhill Ct Noon to 4 pm $439,900

22151

7415 Jervis St 1 pm to 4 pm $599,900

22152

7207 Olde Lantern Way 1 pm to 3 pm $725,000

8358-D Dunham Ct #622 10 am to Noon $1,600

22153

8504 Shadeway Pl 1 pm to 3 pm $659,000

VIENNA

22180

2751 Cedar Crossing Lane 1 pm to 3 pm $640,000

102 Tapawingo Rd SW Noon to 5 pm $1,499,990

505 Princess Ct SW 2 pm to 4 pm $1,242,500

22182

9467 Shouse Dr 1 pm to 3 pm $849,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6586 Constitution Way Noon to 2 pm $404,999

WARRENTON

20186

7578 Fusilier Rd Noon to 4 pm $719,000

6537 Watery Mountain Rd 10 am to Noon $324,500

7223 Burke Lane 10 am to 1 pm $489,900

9050 Stone Crest Dr #10 Noon to 4 pm $549,900

9053 Stone Crest Dr #6 Noon to 4 pm $586,535

20187

7290 Moffett Dr 11 am to 2 pm $698,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

40404 Autumn Oak Lane Noon to 3 pm $725,000

26030 Braided Mane Ter 11 am to 2 pm $419,900

41718 Deer Grass Ter Noon to 2 pm $600,000

24899 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $1,299,990

25977 Braided Mane Ter 2 pm to 3 pm $369,000

24739 Gracehill Ter 2 pm to 4 pm $509,000

25842 Clairmont Manor Sq Noon to 3 pm $529,900

ASHBURN

20147

43315 Columbus St Noon to 3 pm $699,990

21344 Sawyer Sq 1 pm to 4 pm $495,000

43597 Plantation Ter 1 pm to 4 pm $385,000

19875 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $696,856

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $567,990

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $557,990

19829 Sleepy Orange Ter 11:30 am to 5:30 pm $700,052

0 Roslindale Dr 11 am to 6 pm $619,990

20148

43337 Stadium Ter 3 pm to 6 pm $749,898

22778 Oatlands Grove Pl 1 pm to 4 pm $774,995

BRAMBLETON

22810 Arbor View Dr 1 pm to 3 pm $865,000

BROADLANDS

42841 Sandhurst Ct Noon to 2 pm $989,900

42871 Meander Crossing Ct 1 pm to 5 pm $810,000

LEESBURG

20175

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

19272 Broken Rock St 10 am to 6 pm $748,574

19273 Broken Rock St 10 am to 6 pm $797,527

117 Maximillian Ct SW Noon to 3 pm $400,000

20176

15706 Osterly Lane 1 pm to 4 pm $790,000

43013 Mill Race Ter 1 pm to 3 pm $495,000

750 Balls Bluff Rd NE 1 pm to 4 pm $345,000

43705 Red House Dr Noon to 3 pm $694,900

311 Riding Trail Ct NW 11:30 am to 1:30 pm $674,000

14316 Amys Meadow Ct 11 am to 3 pm $794,990

LOVETTSVILLE

20180

6 Shetland Way 11 am to 6 pm $528,590

MIDDLEBURG

20117

22941 Foxcroft Rd 1 pm to 3 pm $4,425,000

5 Piedmont Dr 1 pm to 4 pm $569,000

PURCELLVILLE

20132

424 Falls Chapel Ct 1 pm to 3 pm $649,999

829 Mildenhall Court 11 am to 3 pm $574,990

837 Pencoast Dr 11 am to 3 pm $614,990

38042 Greenwood Farm Lane 1 pm to 4 pm $1,375,000

ROUND HILL

20141

27 Jackson Ave 1 pm to 4 pm $424,900

18140 Ridgewood Pl 11 am to 3 pm $669,990

STERLING

20164

200 Cardinal Glen Cir 1 pm to 3 pm $599,900

20165

47643 Paulsen Sq Noon to 2 pm $664,900

46246 Milthorn Ter 1 pm to 3 pm $419,900

20975 Sandstone Sq 1 pm to 4 pm $460,000

20166

46071 Earle Wallace Cir 1 pm to 3 pm $725,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12537 Chippenham Ct Noon to 3 pm $524,900

10361 Mist Flower Ct 11 am to 3 pm $609,500

12228 Sedge St 11 am to 3 pm $629,990

12145 Aster Rd 11 am to 3 pm $574,990

DUMFRIES

22025

16708 Mill Station Way #28 Noon to 4 pm $857,500

22026

17977 Woods View Dr 11 am to 3 pm $624,990

17905 Woods View Dr 11 am to 3 pm $605,990

2003 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $414,990

2001 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $449,990

2055 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $514,107

2061 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $545,289

18068 Red Mulberry Rd 1 pm to 3 pm $549,900

GAINESVILLE

20155

13611 Basket Ring Ct Noon to 3 pm $476,700

14520 Jansbury St 1 pm to 4 pm $550,000

7840 Virginia Oaks Dr Noon to 2 pm $640,000

8704 Harefield Lane 2 pm to 5 pm $529,900

14018 Clatterbuck Loop Noon to 2 pm $520,000

6872 Tred Avon Pl 1 pm to 3 pm $559,900

6024 Abernethy Lane 1 pm to 4 pm $474,900

14049 Clatterbuck Loop Noon to 2 pm $529,900

HAYMARKET

20169

5930 Tumble Creek Ct 1 pm to 3 pm $575,000

6056 Alderdale Pl Noon to 2 pm $490,000

6024 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $379,990

5676 Shoal Creek Dr 1 pm to 3 pm $625,000

14589 Zacharys Mill Ter 1 pm to 4 pm $869,900

MANASSAS

20110

10915 Pennycress St 2 pm to 4 pm $449,900

9559 Coggs Bill Dr #404 2 pm to 4 pm $165,000

10420 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $331,000

9655 Macgregor Ct 2 pm to 4 pm $419,900

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $544,990

9582 Clover Hill Rd 1 pm to 4 pm $565,000

20112

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $669,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $369,990

8635 Lenfant Pl Noon to 3 pm $525,000

MANASSAS PARK

20111

9231 Jessica Dr 2 pm to 4 pm $290,000

9223 Greenshire Dr 1 pm to 4 pm $393,000

9308 Cougar Ct 1 pm to 4 pm $444,900

NOKESVILLE

20181

15025 Fleetwood Dr 1 pm to 3 pm $729,900

TRIANGLE

22172

18324 Candice Dr Noon to 4 pm $349,999

WOODBRIDGE

22191

2531 Transom Pl Noon to 3 pm $470,000

1905 York Dr 1 pm to 3 pm $360,000

2448 Trimaran Way 1 pm to 4 pm $515,000

16469 Plumage Eagle St 1 pm to 3 pm $509,990

22192

12505 Cavalier Dr 2 pm to 4 pm $545,000

1938 Inglebrook Dr 1 pm to 4 pm $315,000

2800 Deepford Dr 1 pm to 4 pm $474,000

12101 Winona Drive 2 pm to 4 pm $320,000

3952 Blysdale Lane 1 pm to 4 pm $344,500

12101 Winona Dr 2 pm to 4 pm $320,000

12706 Bedford Glen Way 1 pm to 3 pm $405,000

13478 Lock Loop 1 pm to 4 pm $325,000

12705 Lotte Dr #103 1 pm to 3 pm $162,000

4740 Wermuth Way 1 pm to 3 pm $515,900

3721 Russell Rd N Noon to 3 pm $577,900

22193

4723 Pearson Dr 11:30 am to 1:30 pm $450,700

3812 Wertz Dr 10 am to 12:15 pm $443,000

4511 Kelso Ct 2 pm to 4 pm $379,900

14800 Edgewater Dr Noon to 3 pm $329,500

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

22 Blossom Tree Ct 1 pm to 4 pm $519,777

610 Hatchers Run Ct 11 am to 2 pm $279,900

1003 Atlantic Dr 2 pm to 4 pm $375,000

209 Spotswood St Noon to 3 pm $335,000

1076 Decatur Rd 11 am to 3 pm $680,000

0 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $429,990

29 Cornerstone Dr Noon to 2 pm $475,000

29 Blossom Wood Ct 11 am to 2 pm $422,500

204 Apricot St Noon to 3 pm $379,900

22556

13 Taber Ct Noon to 3 pm $465,000

100 Chesterfield Lane #301 11 am to 1 pm $165,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1020 N Highland St #813 1 pm to 4 pm $469,900

111 N Highland St 1 pm to 4 pm $1,049,900

1742 N Rhodes St #5-302 1 pm to 4 pm $279,500

1742 N Rhodes Street 1 pm to 4 pm $279,500

27 N Fenwick St 2 pm to 4 pm $929,000

1900 N Uhle St 2 pm to 4 pm $1,400,000

22202

1422 21st St S 1 pm to 3 pm $1,269,900

2369 S Queen St 2 pm to 4 pm $974,900

3600 S Glebe Rd #210w 1 pm to 3 pm $575,000

22204

2904 13th Rd S #404-2 1 pm to 4 pm $299,900

22205

4900 16th St N 1 pm to 4 pm $1,250,000

5521 15th St N 1 pm to 4 pm $1,450,000

894 N Harrison St 2 pm to 4 pm $1,225,000

22207

3800 Lee Hwy #301 2 pm to 4 pm $649,000

6204 26th Rd N 1 pm to 4 pm $1,482,900

3606 N Vernon St 2 pm to 4 pm $2,395,000

4123 27th St N 1 pm to 4 pm $1,249,900

2915 N Sycamore St 2 pm to 4 pm $1,599,000

22209

1200 N Nash St #551 1 pm to 3 pm $749,900

22213

7108 27th Rd N 1 pm to 4 pm $1,532,000

2200 N Westmoreland St N #426 1 pm to 4 pm $395,000

ALEXANDRIA

22301

1800 N Cliff Street 1 pm to 4 pm $599,000

1800 N Cliff St 1 pm to 4 pm $599,000

22302

3482 Gunston Rd 1 pm to 4 pm $349,900

22304

4301 Fox Haven Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

166 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,800

5810 Pearson Lane 2 pm to 4 pm $2,950

22305

3030 Manning St 1 pm to 4 pm $595,000

230 Burgess Ave 1 pm to 4 pm $615,000

22311

4637 Kemp Ct 1 pm to 3 pm $659,900

22314

1711 Potomac Greens Dr 1 pm to 4 pm $1,049,000

124 Moncure Dr 1 pm to 4 pm $799,000

1250 S Washington St #504 1 pm to 3 pm $595,000

202 Duke St 1 pm to 4 pm $1,575,000

409 S Henry St 2 pm to 4 pm $1,499,000

738 Ford's Landing Way 1 pm to 4 pm $1,425,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

3830 Elmwood Towne Way 1 pm to 4 pm $599,000

22306

3112 Collard St 2 pm to 4 pm $479,900

6371 Chimney Wood Ct 1 pm to 4 pm $385,000

22307

6430 Cygnet Dr 2 pm to 4 pm $695,000

1800 Hunting Cove Pl 2 pm to 4 pm $799,000

7121 Marine Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

22308

9020 Charles Augustine Dr 1 pm to 3 pm $879,000

8114 W Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $745,000

1704 Old Stage Rd 2 pm to 4 pm $730,000

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,485,000

8607 Pilgrim Ct 2 pm to 4 pm $829,900

22309

7926 Caledonia St 1 pm to 3 pm $469,000

4296 Neitzey Pl 1 pm to 4 pm $1,994,000

8722 Falkstone Lane 2 pm to 4 pm $499,500

4112 Ferry Landing Rd 2 pm to 4 pm $939,900

3813 Nalls Rd 1 pm to 4 pm $925,000

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

22310

3909 Franconia Rd 2 pm to 4 pm $549,900

3815 Fort Hill Dr 2 pm to 4 pm $849,000

6221 Jean Louise Way 1 pm to 3 pm $998,500

4106 Javins Dr 2 pm to 4 pm $489,000

5500 Brookland Rd 2 pm to 4 pm $849,900

22312

4405 Twin Knolls Ct 1 pm to 3 pm $739,900

4556 Magnolia Manor Way 1 pm to 4 pm $1,195,000

4508 Sawgrass Ct 1 pm to 4 pm $549,999

4507 Hazeltine Ct #d 2 pm to 4 pm $334,900

22315

6915 Rolling Creek Way 1 pm to 3 pm $530,000

6409 Rockshire St 1 pm to 3 pm $429,900

7008 Ellingham Circle Noon to 2 pm $235,000

6522 Langleigh Way 1 pm to 5 pm $399,999

7030 Fieldhurst Ct 1 pm to 4 pm $579,900

7008 Ellingham Cir #50 Noon to 2 pm $235,000

ANNANDALE

22003

4362 Knob Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,450,000

3634 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $759,000

8310 Robey Ave 11 am to 2 pm $1,160,000

8620 Appleton Ct 1 pm to 4 pm $768,000

8425 Hayden Lane 1 pm to 4 pm $700,000

3356 Woodburn Rd #31 1 pm to 4 pm $229,900

7205 Statecrest Dr 1 pm to 4 pm $650,000

BURKE

22015

6381 Fenestra Ct #114a 2 pm to 4 pm $269,900

CENTREVILLE

20120

14840 Cranoke St 1 pm to 4 pm $498,500

5307 Sammie Kay Lane 1 pm to 4 pm $725,000

6171 Derring St 1 pm to 4 pm $549,900

5331 Chandley Farm Cir 1 pm to 3 pm $1,195,000

5608 Willoughby Newton Dr #12 1 pm to 3 pm $1,650

CHANTILLY

20152

26032 Talamore Dr 1 pm to 4 pm $649,900

25350 Whippoorwill Ter 1 pm to 4 pm $540,000

26612 Marbury Estates Dr 2 pm to 4 pm $925,000

43255 Tisbury Ct 2 pm to 4 pm $775,000

42818 Eggleston Ter 1:30 pm to 4 pm $385,990

42272 Watling Ct 2 pm to 4 pm $699,900

43860 Piney Stream Ct 1 pm to 3 pm $899,900

CLIFTON

20124

12775 Yates Ford Rd 1 pm to 4 pm $1,499,700

DUNN LORING

22027

8124 Sandburg Hill Ct 2 pm to 4 pm $1,219,000

2200 Journet Dr 1 pm to 4 pm $789,999

2200 Journet Drive 1 pm to 4 pm $789,999

FAIRFAX

22030

4353 Patriot Park Ct 1 pm to 4 pm $709,500

3518 Cobb Dr 1 pm to 4 pm $639,990

12231 Water Elm Lane 2 pm to 3 pm $600,000

10661 Yorktown Dr 2 pm to 4 pm $879,900

5362 Anvil Ct 1 pm to 3 pm $825,000

11821 Popes Head Rd 2 pm to 4 pm $799,900

3851 Aristotle Ct #1-301 2 pm to 4 pm $250,000

10714 Dudley Ct 1 pm to 3 pm $650,000

10506 Center St 11 am to 1 pm $799,950

22031

9215 Santayana Dr 1 pm to 4 pm $775,000

9206 Kilmarnock Dr 1 pm to 4 pm $785,000

3954 Bradwater St 1 pm to 4 pm $465,000

9495 Fairfax Blvd #301 1 pm to 3 pm $175,000

3027 Hickory Grove Ct 1 pm to 4 pm $480,000

2852 Maple Lane 1 pm to 4 pm $724,888

2901 Saintsbury Plz #401 2 pm to 4 pm $419,900

9708 Kingsbridge Dr #004 2 pm to 4 pm $195,000

3316 Prosperity Ave 2 pm to 4:30 pm $935,000

22032

9718 Laurel St 1 pm to 4 pm $629,999

10167 Red Spruce Rd 1 pm to 4 pm $749,900

22033

3705 Freehill Lane Noon to 3 pm $699,900

FAIRFAX STATION

22039

10415 Dominion Valley Dr 1 pm to 4 pm $895,000

8512 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $1,092,000

8132 Rondelay Lane 1 pm to 4 pm $875,000

10630 Timberidge Rd 1 pm to 4 pm $1,549,000

5917 One Penny Dr 2 pm to 4 pm $849,000

8345 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $1,075,000

8317 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $975,000

8732 Foxhall Ter Noon to 2 pm $765,000

FALLS CHURCH

22042

6708 Barrett Rd 1 pm to 4 pm $589,999

6819 Westmoreland Rd 2 pm to 4 pm $467,000

22043

7138 Shreve Rd 2 pm to 4 pm $795,000

1938 Hillside Dr 1 pm to 4 pm $1,199,900

2043 Arch Dr 1 pm to 4 pm $1,499,000

7027 Haycock Rd #507 1 pm to 4 pm $640,000

1916 Storm Dr Noon to 2 pm $1,399,000

22044

6450 Lily Dhu Lane 1 pm to 4 pm $1,159,265

3515 Highview Pl 1 pm to 4 pm $939,000

22046

1006 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $755,230

1010 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $774,474

444 W Broad St #716 1 pm to 3 pm $485,000

105 W Cameron Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

225 Virginia Ave S 2 pm to 4 pm $2,950

106 Smallwood Way 2 pm to 4 pm $988,000

GREAT FALLS

22066

1126 Edward Dr 1 pm to 3 pm $875,000

9715 Locust Hill Dr 1 pm to 3 pm $870,000

851 Trotting Ct 2 pm to 4 pm $1,348,000

11304 Seneca Cir 2 pm to 4 pm $1,749,900

1213 Towlston Rd 2 pm to 4 pm $1,749,000

8936 Jeffery Rd 2 pm to 4 pm $1,499,000

1134 Towlston Rd 2 pm to 4 pm $1,395,000

HERNDON

20170

124 Herndon Mill Cir 1 pm to 4 pm $569,900

1368 Grant St 2 pm to 4 pm $740,000

901 Royal Elm Ct 1 pm to 4 pm $724,900

759 Center St 1 pm to 4 pm $624,900

628 3rd St 1 pm to 4 pm $584,900

12827 Longleaf Lane 1:30 pm to 3:30 pm $497,500

11911 Crayton Ct 2 pm to 4 pm $999,500

20171

2600 Copper Hill Rd 1 pm to 3 pm $763,000

13139 Marcey Creek Rd 1 pm to 4 pm $317,900

LORTON

22079

8954 Landerfield Ct 2 pm to 4 pm $660,000

9319 Occoquan Overlook Dr 2 pm to 4 pm $1,025,000

5916 Hallowing Dr 2 pm to 4 pm $799,900

9311 Occoquan Overlook Dr 1 pm to 4 pm $1,295,000

MCLEAN

22101

6928 Butternut Ct Noon to 3 pm $1,699,000

7309 Hooking Rd 3 pm to 5 pm $1,095,000

6803 Dillon Ave 2 pm to 4 pm $1,850,000

1655 Strine Dr 2 pm to 4 pm $1,130,000

1814 Chesterfield Pl 1 pm to 4 pm $1,724,900

6808 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $1,298,000

2115 Elliott Ave 1 pm to 3 pm $2,250,000

6015 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $949,900

6610 Ivy Hill Dr 1 pm to 4 pm $849,900

6640 Madison Mclean Dr 2 pm to 4 pm $930,000

6817 Baron Rd 2 pm to 4 pm $2,199,999

6834 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $2,295,000

6218 Hardy Dr 1 pm to 4 pm $945,000

6424 Georgetown Pike 2 pm to 4 pm $1,795,000

1098 Ingleside Ave 1 pm to 4 pm $1,145,000

1096 Ingleside Ave 1 pm to 4 pm $3,575,000

5849 Aspen Wood Ct 2 pm to 4 pm $1,248,000

1102 Ingleside Ave 1 pm to 4 pm $1,449,000

1096 Ingleside 1 pm to 4 pm $1,195,000

1828 Baldwin Dr 2 pm to 4 pm $820,000

22102

919 Bellview Rd 2 pm to 4 pm $1,299,000

8142 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,999,999

7900 Stirrup Cup Lane 1 pm to 4 pm $1,075,000

OAK HILL

20171

2933 Leefield Dr 2 pm to 4 pm $725,000

OAKTON

22124

2817 Jermantown Rd #206 1 pm to 4 pm $325,000

3686 Waples Crest Ct 1 pm to 4 pm $1,359,000

RESTON

20190

11775 Stratford House Pl #403 1 pm to 4 pm $698,000

12025 New Dominion Parkway 2 pm to 4 pm $625,000

12025 New Dominion Pkwy #ll102 2 pm to 4 pm $625,000

11990 Market St #102 1 pm to 4 pm $450,000

20191

2332 Club Pond Lane 1 pm to 3 pm $679,000

2612 Mountain Laurel Pl 1 pm to 4 pm $749,000

1942 Lakeport Way 1 pm to 4 pm $640,000

20194

1516 North Point Dr #103 1 pm to 4 pm $305,000

1406 Park Garden Lane 1 pm to 4 pm $570,000

1277 Lamplighter Way 1 pm to 4 pm $789,000

SPRINGFIELD

22150

6846 Creek Crest Way 2 pm to 4 pm $900,000

7354 Bloomington Ct 1 pm to 4 pm $570,000

5902 Hanover Ave 2 pm to 4 pm $449,000

22151

5228 Landgrave Lane 1 pm to 4 pm $475,000

22152

5807 Torington Dr #844 1 pm to 4 pm $310,000

VIENNA

22027

2374 Jawed Pl 1 pm to 4 pm $1,129,000

22180

101 Fardale St SE 1 pm to 4 pm $1,610,000

1221 Kelley St SW 1 pm to 3 pm $1,424,999

424 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $1,391,000

8447 Amanda Pl Noon to 2 pm $1,189,000

Lot 1 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $1,299,000

Lot 3 Malcolm Rd NW 1 pm to 4 pm $1,308,000

403 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $1,338,375

1408 Ross Dr SW 1 pm to 5 pm $738,900

2510 Villanova Dr 1 pm to 4 pm $1,349,330

703 Ware St SW 1 pm to 3 pm $1,549,888

102 Sharon Lane NW 1 pm to 4 pm $1,375,000

501 Creek Crossing Rd NE 1 pm to 3 pm $805,000

202 Ross Dr SW 1 pm to 4 pm $705,000

1015 Moorefield Hill Pl SW 1 pm to 4 pm $609,000

22181

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,439,000

9810 Bridleridge Ct 1 pm to 3 pm $899,999

2616 Oak Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,574,000

9928 Clearfield Ave 1 pm to 4 pm $1,637,836

2688 Salem Oak Lane 1 pm to 4 pm $1,462,300

9949 Woodrow St 1 pm to 3 pm $649,000

10600 Hunter Station Rd 1 pm to 4 pm $849,999

2791 Centerboro Dr #87 1 pm to 4 pm $399,999

9854 Oakdale Woods Ct Noon to 3 pm $450,000

2805 Shawn Leigh Dr 2 pm to 4 pm $600,000

2896 Sutton Oaks Lane 1 pm to 4 pm $634,900

10727 Hunters Pl 1 pm to 3 pm $1,269,000

22182

10514 Hunting Crest Lane 1 pm to 3 pm $975,000

9921 Rosewood Hill Cir 2 pm to 4 pm $1,239,888

8527 Minerva Ct 2 pm to 4 pm $874,999

1724 Pine Valley Dr 1 pm to 4 pm $770,000

10344 Brittenford Dr 2 pm to 4 pm $1,174,900

7974 Vigne Ct 1 pm to 3 pm $839,995

2162 Westglen Ct 1 pm to 4 pm $1,149,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,495,000

8526 W Oak Pl 2 pm to 4 pm $859,999

9342 Campbell Rd 2 pm to 4 pm $900,000

8700 Litwalton Ct 1 pm to 4 pm $1,249,000

FAUQUIER COUNTY

BROAD RUN

20137

5540 Oliver Lane 1 pm to 4 pm $400,000

DELAPLANE

20144

10310 Jacksontown 1 pm to 4 pm $1,500,000

THE PLAINS

20198

7375 Awsley Lane Noon to 3 pm $638,500

6463 Main St Noon to 3 pm $875,000

WARRENTON

20186

7400 Poplar Point Lane 1 pm to 4 pm $625,012

79 Waterloo St Noon to 3 pm $575,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24531 Creek Crossing Ct 1 pm to 4 pm $735,000

24496 Lenah Trails Pl 1 pm to 4 pm $759,000

24962 Greengage Pl Noon to 3 pm $715,000

25643 Laughter Dr 2 pm to 4 pm $711,000

ASHBURN

20147

20888 Fowlers Mill Cir 1 pm to 4 pm $675,000

44992 George Washington Blvd 1 pm to 4 pm $425,000

21012 Timber Ridge Ter #203 2 pm to 4 pm $235,000

19841 Bethpage Ct Noon to 3 pm $825,000

44054 Ferncliff Ter 1 pm to 4 pm $410,000

44161 Allderwood Ter 1 pm to 4 pm $395,000

20148

43110 India Wharf Sq 1 pm to 3:30 pm $609,900

22677 Verde Gate Ter 2 pm to 4 pm $394,500

BRAMBLETON

23465 Somerset Crossing Pl 2 pm to 4 pm $725,000

23081 Pecos Lane 1 pm to 4 pm $699,990

23422 Spice Bush Ter 2 pm to 4 pm $490,000

LEESBURG

20175

106 Allman Way SW 1 pm to 3 pm $539,900

142 Spencer Ter SE 1 pm to 4 pm $439,000

708 Seaton Ct SE 2 pm to 4 pm $599,900

708 Seaton Court SE 2 pm to 4 pm $599,900

40885 Forest Glen Dr Noon to 3 pm $879,900

20176

18771 Kipheart Dr 1 pm to 4 pm $784,000

41906 Beningbrough Pl Noon to 2 pm $724,000

278 Ariel Dr NE 1 pm to 4 pm $599,900

19060 Amur Ct 2 pm to 4 pm $1,099,990

41906 Beningbrough Place Noon to 2 pm $724,000

925 Buttonwood Ter NE 11 am to 1 pm $430,000

MIDDLEBURG

20117

23009 Cobb House Rd Noon to 3 pm $949,000

POTOMAC FALLS

20165

47806 Scotsborough Sq 1 pm to 3:30 pm $575,000

47177 Timberland Pl 1 pm to 4 pm $749,000

ROUND HILL

20141

35501 Troon Ct 1 pm to 4 pm $749,900

34845 Apple Pride Ct 1 pm to 3 pm $850,000

STERLING

20164

302 Tramore Ct 1 pm to 4 pm $575,000

46888 Ducksprings Way 11 am to 1 pm $740,000

1005 Salisbury Ct 2 pm to 4 pm $289,900

26 Regis Cir 1 pm to 4 pm $324,900

20165

306 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,189,900

20918 Stanmoor Ter 1 pm to 4 pm $449,500

46553 Pebblebrook Pl Noon to 3 pm $575,000

20166

42365 Winsbury West Place 1 pm to 3 pm $749,900

WATERFORD

20197

41045 Stumptown Rd 2 pm to 4 pm $949,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9676 Tarvie Cir 1 pm to 3 pm $489,900

10118 Pale Rose Loop 1 pm to 4 pm $360,000

DUMFRIES

22025

15612 Rhame Dr 1 pm to 4 pm $459,000

22026

17669 Avenel Lane 2 pm to 4 pm $465,000

17149 Sea Skiff Way 1 pm to 4 pm $545,000

GAINESVILLE

20155

14410 Fowlers Mill Dr Noon to 3 pm $375,000

6368 Avington Pl 1 pm to 3:30 pm $529,000

6705 Ainsworth St 1 pm to 3 pm $570,000

8000 Amsterdam Ct 1 pm to 4 pm $649,900

HAYMARKET

20169

15089 Troon Ct 1 pm to 3 pm $689,000

6025 Empire Lakes Ct 1 pm to 4 pm $1,100,000

5817 Waterloo Bridge Cir 1 pm to 4 pm $769,900

15956 Lowdermilk Place Noon to 3 pm $499,900

15956 Lowdermilk Pl Noon to 3 pm $499,900

15274 Golf View Dr Noon to 3 pm $649,900

15313 Turning Leaf Pl 2 pm to 4 pm $589,900

15566 Admiral Baker Cir 1 pm to 3 pm $629,900

15145 Sky Valley Dr 1 pm to 4 pm $1,249,995

MANASSAS

20110

8953 Jasmine Ct Noon to 2 pm $409,900

10258 Fountain Cir 2 pm to 4 pm $395,000

10117 Greenleaf Dr Noon to 2 pm $425,000

20111

6609 Duvon Pl Noon to 3:30 pm $512,000

8934 Dahlgren Ridge Rd 1 pm to 3 pm $400,000

20112

11735 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $249,900

11751 Cecil Rd 1 pm to 3 pm $369,900

7770 Sam Keys Lane 1 pm to 3 pm $249,999

MANASSAS PARK

20111

9048 Isabel Lane 2 pm to 4 pm $405,000

296 Manassas Dr 1 pm to 3 pm $289,000

NOKESVILLE

20181

8805 Liberty Oaks Pl 1 pm to 4 pm $964,000

TRIANGLE

22172

18926 Rosings Way 2 pm to 4 pm $599,900

WOODBRIDGE

22191

13936 Mathews Dr 1 pm to 3 pm $350,000

500 Belmont Bay Dr #216 2 pm to 4 pm $415,000

820 Belmont Bay Drive 1 pm to 3 pm $335,000

820 Belmont Bay Dr #306 1 pm to 3 pm $335,000

16739 Sweeney Lane 1 pm to 4 pm $330,000

1617 Whistling Swan Way 1 pm to 4 pm $629,900

440 Belmont Bay Dr #104 1 pm to 4 pm $495,000

22192

12701 Gordon Blvd #1 2 pm to 4 pm $159,900

11549 Occoquan Oaks Lane 1 pm to 4 pm $569,000

12945 Morning Dew Dr 1 pm to 3 pm $495,000

12859 Valleywood Dr 3 pm to 6 pm $525,000

4295 Newbold Ct 1 pm to 4 pm $705,000

12080 Stallion Ct 1 pm to 3 pm $328,000

13010 Montpelier Ct 1 pm to 4 pm $567,000

22193

14915 Abilene Way 2 pm to 4 pm $585,000

6046 Ticket Way 1 pm to 4 pm $305,999

14375 Shetland Ct 1 pm to 4 pm $329,000

14382 Shetland Ct 1 pm to 3 pm $335,000

15341 Colonel Tansill Ct 1 pm to 4 pm $610,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

13 Oakbrook Ct 1 pm to 3 pm $415,000

134 Coachman Cir 1 pm to 4 pm $509,900

690 Hope Road Noon to 3 pm $395,000

690 Hope Rd Noon to 3 pm $395,000

1011 Spain Dr 1:30 pm to 4 pm $399,900

22556

204 Woodstream Blvd 3 pm to 4 pm $362,000

4 Rose Hill Farm Dr 1 pm to 4 pm $515,000

145 Donovan Lane 1 pm to 3 pm $695,500

135 Joshua Rd 1 pm to 4 pm $327,500