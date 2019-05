Here’s a list of open houses taking place May 4-5 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into Bright MLS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2702 Lee Hwy #3b 1 pm to 3 pm $789,000

1220 N Fillmore St #907 1 pm to 4 pm $650,000

22203

880 N Pollard St #227 Noon to 3 pm $399,998

22204

404 S Illinois St 1 pm to 4 pm $1,335,000

5415 8th St S 2 pm to 5 pm $324,900

815 S Orme St Noon to 4 pm $585,000

22205

1508 N Powhatan St 1 pm to 3 pm $865,000

22206

2400 S Walter Reed Dr #a 1 pm to 3 pm $595,000

2055 26th St S #5-403 2 pm to 4 pm $440,000

22209

1111 19th St N #1907 1 pm to 4 pm $879,900

22213

3021 N Tacoma St 1 pm to 3 pm $850,000

ALEXANDRIA

22302

3209 King St 1 pm to 3 pm $729,900

22305

141 Wesmond Dr 1 pm to 4 pm $639,900

22314

142 N Union St 2 pm to 4 pm $839,000

17 Pioneer Mill Way #bryan 1 pm to 4 pm $2,400,930

53 Skyhill Rd #102 1 pm to 3 pm $335,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

2701 Schooley Dr 1 pm to 3 pm $490,000

4000 Old Quarry Ter 1 pm to 4 pm $579,000

22308

2101 Shenandoah Rd 2 pm to 4 pm $489,000

22309

8288 Jake Pl 1 pm to 4 pm $428,995

4223 Sonia Ct 1 pm to 4 pm $545,000

8366 Hunter Murphy Cir 1 pm to 3 pm $399,900

22310

3710 Austin Ave 1 pm to 5 pm $525,000

22312

5218 Yuma Ct 1 pm to 4 pm $579,950

5576 First Statesman Lane 1 pm to 4 pm $379,900

ANNANDALE

22003

4011 Hummer Rd 1 pm to 3 pm $709,999

BURKE

22015

6100 Winter Park Dr 2 pm to 4 pm $489,900

9112 Huber Ct 1 pm to 3 pm $614,500

5134 Dahlgreen Place 3 pm to 4 pm $2,300

9703 Tiny Ct 1 pm to 4 pm $644,000

5134 Dahlgreen Pl 3 pm to 4 pm $2,300

CENTREVILLE

20120

6222 Martins Brandon Way 11 am to 1 pm $649,900

14507 Brookmoor Lane 1 pm to 3 pm $399,000

0 Lord Sudley Dr 11 am to 6 pm $999,990

13649 Leland Rd 1 pm to 4 pm $1,560,000

20121

6105-C Hoskins Hollow Cir 2 pm to 4 pm $325,000

CHANTILLY

20152

25957 Donovan Dr 1 pm to 4 pm $729,000

25257 Orchard View Ter 1 pm to 4 pm $424,900

25253 Riding Center Dr 1 pm to 4 pm $669,900

CLIFTON

20124

12925 Clifton Creek Dr 1 pm to 4 pm $885,000

DUNN LORING

22027

8011 Oak St 2 pm to 4 pm $869,000

2406 Spring St Noon to 4 pm $1,250,000

7874 Promontory Ct 1 pm to 4 pm $1,027,500

FAIRFAX

22030

12324 Cannonball Rd 1 pm to 3 pm $729,000

12876 Crouch Dr Noon to 4 pm $1,119,000

10661 Yorktown Dr 1 pm to 4 pm $915,000

4113 Lexington Ct 1 pm to 4 pm $365,000

10401 Breckinridge Lane 1 pm to 4 pm $689,000

22031

9158 Moonstone Dr Noon to 3 pm $979,900

8638 Dogwood Lane 1 pm to 3 pm $1,099,000

9511 Shelly Krasnow Lane 1 pm to 4 pm $1,250,000

22032

4919 Wycliff Lane Noon to 3 pm $585,000

FALLS CHURCH

22041

3834a Steppes Ct 1 pm to 4 pm $399,888

22042

3216 Blundell Rd 2 pm to 4 pm $879,000

2915 Harrison Rd 12:30 pm to 4:30 pm $699,995

22043

7104 Eastman Dr 1 pm to 4 pm $2,292,500

1745 Anderson Rd 2 pm to 4 pm $880,000

2207 Westmoreland St 11 am to 4 pm $1,699,800

GREAT FALLS

22066

10900 Lake Windermere Dr 1 pm to 3 pm $1,499,000

1039 Aziza Ct 11 am to 4 pm $4,450,000

929 Cup Leaf Holly Ct 1 pm to 3 pm $865,000

HERNDON

20170

2204 Westcourt Lane #110 2 pm to 4 pm $1,475

1211 Wilshire Dr 2 pm to 5 pm $329,900

1322 Forty Oaks Dr 2 pm to 4 pm $559,000

114 Madison Ridge Lane 1 pm to 4 pm $815,000

21 Silverway Dr 11 am to 6 pm $709,990

11866 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,381,385

0 Van Buren St 11 am to 6 pm $519,990

0 Boscobel Ct 11 am to 6 pm $1,099,990

325 Senate Ct 1 pm to 3 pm $675,000

20171

3075 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $689,990

13616 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $704,990

2501 Tallyrand Ct 1 pm to 4 pm $815,000

LORTON

22079

9225 Treasure Oak Ct 2 pm to 4 pm $799,900

8021 Horseshoe Cottage Cir 2 pm to 4 pm $489,984

9111 Stonegarden Dr 1 pm to 4 pm $611,611

MCLEAN

22101

6806 Lupine Lane 11 am to 4 pm $3,650,000

7002 River Oaks Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

6903 Lupine Lane 11 am to 4 pm $3,895,000

6602 Byrnes Dr 11 am to 4 pm $1,725,000

6707 Wemberly Way 1 pm to 4 pm $3,975,000

22102

7887 Jones Branch Dr #603 11 am to 5 pm $639,000

7887 Jones Branch Dr #1105 11 am to 5 pm $1,688,000

7887 Jones Branch Dr #1704 11 am to 5 pm $2,110,000

7887 Jones Branch Dr #1803 11 am to 5 pm $2,555,000

7887 Jones Branch Dr #1101 11 am to 5 pm $1,404,000

7887 Jones Branch Dr #502 11 am to 5 pm $1,155,000

7887 Jones Branch Dr #302 11 am to 5 pm $1,548,000

7887 Jones Branch Dr #2002 11 am to 5 pm $3,396,000

1106 Towlston Rd 11 am to 4 pm $3,589,000

OAKTON

22124

11307 Stuart Mill Rd 11 am to 4 pm $5,295,500

RESTON

20190

1851 Stratford Park Pl #402 1 pm to 4 pm $550,000

11469 Washington Plz W Noon to 4 pm $579,500

11776 Stratford House Pl #207 2 pm to 4 pm $649,900

11200 Reston Station Blvd #203 11:30 am to 5:30 pm $566,485

11200 Reston Station Blvd #206 11:30 am to 5:30 pm $640,434

12171 Tryton Way 1 pm to 3 pm $849,000

20194

1402 Newport Spring Ct 1 pm to 3 pm $499,900

SPRINGFIELD

22150

7327 Hampton Manor Pl 1 pm to 4 pm $614,900

6334 Demme Pl 11 am to 3 pm $489,000

22151

7015-A Woodland Dr 11 am to 4 pm $899,900

22152

8516 Westover Ct #769 1 pm to 4 pm $295,000

7105 Galgate Dr 10 am to 1 pm $519,999

8314 Darlington St #459 1 pm to 4 pm $320,000

22153

7819 Gambrill Woods Way 1 pm to 3 pm $1,148,000

7145 Red Horse Tavern Lane 1 pm to 3 pm $544,000

VIENNA

22180

903 Westwood Dr NE 1 pm to 4 pm $820,000

2665 Manhattan Pl #108 2 pm to 4 pm $565,000

2665 Manhattan Place 2 pm to 4 pm $565,000

703 Ware St SW 11 am to 4 pm $1,549,888

236 Commons Dr NW 1 pm to 3 pm $599,000

8405 Berea Dr 11 am to 4 pm $1,499,800

22181

9810 Bridleridge Ct Noon to 3 pm $899,999

22182

1847 Hunter Mill 3 pm to 5 pm $1,449,000

1281 Serenity Woods Lane Noon to 4 pm $1,695,000

1803 Abbey Glen Ct 3 pm to 5 pm $950,000

8509 Capo Ct 2 pm to 4:30 pm $1,150,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

3017 Revere St 1 pm to 4 pm $309,900

MARSHALL

20115

7594 Leeds Manor Rd 1 pm to 4 pm $585,000

REMINGTON

22734

11126 St Pauls Rd Noon to 2 pm $369,000

WARRENTON

20186

8262 Lees Ridge Rd Noon to 3 pm $925,000

7411 Huntsmans Dr Noon to 4 pm $695,000

229 Dover Rd Noon to 3 pm $435,000

20187

6423 Tazewell St 1 pm to 4 pm $425,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

40871 Hayrake Pl 1 pm to 4 pm $1,036,000

0 Deepdale Ct 11 am to 6 pm $679,990

41794 Suffolk Downs Ct 2 pm to 4 pm $665,000

ASHBURN

20147

43170 Baltusrol Ter 2 pm to 4 pm $550,000

19873 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $690,979

19875 Silvery Blue Ter 11:30 am to 5:30 pm $700,196

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $561,990

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 5:30 pm $551,990

42804 Lauder Ter 1 pm to 3 pm $344,900

20148

42853 Cumulus Ter Noon to 3 pm $659,990

42412 Benfold Sq 1 pm to 4 pm $499,900

42989 Lago Stella Pl 1 pm to 3 pm $1,050,000

BRAMBLETON

42518 Stratford Landing Dr 1 pm to 4 pm $764,000

BROADLANDS

40440 Milford Dr 1 pm to 3 pm $635,000

HAMILTON

20158

38961 Shire Meadow Lane 1 pm to 4 pm $859,900

LEESBURG

20175

725 Emmet Ct SW 2 pm to 4 pm $599,900

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

20176

16 Cornwall St NE 1 pm to 3 pm $1,465,900

742 Vermillion Dr NE 1 pm to 4 pm $720,000

1403 Campbell Ct NE 1 pm to 3 pm $550,000

1248 Barksdale Dr NE Noon to 3 pm $587,900

LOVETTSVILLE

20180

6 Shetland Way 11 am to 6 pm $528,590

PURCELLVILLE

20132

14948 Berlin Tpke 1 pm to 4 pm $662,500

809 Mildenhall Ct 1 pm to 3 pm $549,990

15579 Woodgrove Rd 1 pm to 4 pm $1,050,000

STERLING

20164

21795 Leatherleaf Cir 1 pm to 4 pm $383,000

0 Glenn Dr 11 am to 6 pm $499,990

45360 Daveno Sq 11 am to 6 pm $529,990

20165

205 Markwood Dr 2 pm to 4 pm $545,000

20909 Cosworth Ter 1 pm to 5 pm $452,900

20166

22922 Adelphi Ter 2 pm to 4 pm $409,900

45566 Reading Ter 1 pm to 4 pm $429,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9101 Roaring Spring Loop 1 pm to 3 pm $575,000

12942 Brigstock Ct 1 pm to 3 pm $499,900

DUMFRIES

22025

3989 Hidden Valley Ct Noon to 4 pm $459,000

4048 Jasper Loop 9 am to 2 pm $305,000

22026

16584 Telescope Lane Noon to 6 pm $429,999

2056 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $498,821

2068 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $502,042

2003 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $414,990

2001 Alder Lane 11:30 am to 5:30 pm $449,990

GAINESVILLE

20155

8000 Amsterdam 11 am to 3 pm $649,900

12229 Sour Gum Ct 1 pm to 4 pm $600,000

6810 General Lafayette Way Noon to 3 pm $350,000

6812 Street Cry Ct Noon to 3 pm $499,000

6 Turtle Creek Cir 11 am to 5:30 pm $579,000

HAYMARKET

20169

6024 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $379,990

0 Camerons Ferry Dr 11 am to 6 pm $389,990

MANASSAS

20110

8421 Impalla Dr 1 pm to 3 pm $399,000

9632 Clover Hill Rd 1 pm to 3 pm $365,000

9623 Park St 1 pm to 4 pm $535,000

9409 Fairview Ave 1 pm to 3 pm $465,000

8769 Tomislav St Noon to 3 pm $450,000

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

10420 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $331,000

8371 Tillett Loop 2 pm to 4 pm $489,900

20111

6609 Duvon Pl 1 pm to 4 pm $525,000

20112

7702 Visionary Ct 11 am to 2 pm $649,900

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $364,990

8680 Underhill Lane 11 am to 6 pm $398,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $659,990

10608 Hinton Way 11 am to 6 pm $444,990

15536 Boar Run Ct 1 pm to 4 pm $542,500

NOKESVILLE

20181

13913 Dave Dr Noon to 2 pm $639,990

12900 Brookfield Rd 2 pm to 4:30 pm $899,000

TRIANGLE

22172

3424 Woolfenden Ct Noon to 3 pm $509,900

18911 Miata Lane 1 pm to 3 pm $480,000

0 Stoney Ridge Pl 11 am to 6 pm $469,990

WOODBRIDGE

22191

2495 Fraser Ct 1 pm to 3 pm $400,000

1764 Swinksville Ct 1 pm to 3 pm $434,900

1905 S York Dr Noon to 3 pm $360,000

14635 Balsam St Noon to 2 pm $260,000

16510 Hayes Lane Noon to 3 pm $599,900

2319 Kew Gardens Dr #170 Noon to 2 pm $324,900

16312 Eagle Flight Cir 1 pm to 4 pm $599,993

22192

13129 Taverner Loop 1 pm to 4 pm $529,900

12340 Chickasaw Ct 1 pm to 4 pm $315,500

12890 Schalk Ct 1 pm to 4 pm $299,900

12132 Hickory Falls Ct #6 1 pm to 5 pm $879,000

22193

4523 Hendricks Dr 1 pm to 4 pm $309,900

4110 Hemingway Dr 10 am to 1 pm $324,900

14412 Summerton Lane 11 am to 1 pm $329,999

14915 Abilene Way 1 pm to 4 pm $585,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

SPERRYVILLE

22740

85 Nethers Rd 1 pm to 4 pm $235,000

WASHINGTON

22747

23 Peach Orchard Lane Noon to 3 pm $450,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

5 Augustine Rd Noon to 3 pm $544,900

6 Noahs Ct 1 pm to 4 pm $520,000

980 Coriander Lane #620 11 am to 5 pm $470,410

27 Halifax Ct 1 pm to 3 pm $417,900

19 Wagoneers Lane 1 pm to 3 pm $569,900

610 Hatchers Run Ct 11 am to 2 pm $299,000

648 Crab Apple Dr 11 am to 5 pm $476,420

204 Fox Glove Way #484 11 am to 5 pm $530,000

0 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $429,990

22556

14 Ripley Rd 1 pm to 4 pm $409,900

230 Toluca Rd 1 pm to 3 pm $560,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

3811 14th St N 2 pm to 4 pm $1,499,900

3300 N Pershing Dr 2 pm to 4 pm $1,100,000

1276 N Wayne St #418 2 pm to 4 pm $899,000

1045 N Utah St #2-406 1 pm to 4 pm $408,000

22202

3106 S Hill St 1 pm to 4 pm $650,000

2369 S Queen St 1 pm to 4 pm $999,000

1607 22nd St S 1 pm to 4 pm $939,700

1200 Crystal Drive #1413-1414 2 pm to 4 pm $1,499,000

22203

900 N Taylor St #1929 And 1931 2 pm to 4 pm $395,000

4141 Henderson Rd #815 2 pm to 4 pm $299,900

22204

2919 6th St S 1 pm to 4 pm $775,000

3701 5th St S #510 1 pm to 4 pm $213,500

312 S Abingdon St 1 pm to 4 pm $767,500

22205

1313 N Greenbrier St 1 pm to 3 pm $1,349,900

1503 N Edison St 1 pm to 3 pm $1,100,000

22207

4605 26th St N 2 pm to 4 pm $979,900

3800 Lorcom Lane 2 pm to 4 pm $799,000

2779 N Wakefield St 1 pm to 4 pm $2,195,000

5029 38th St N 1 pm to 4 pm $2,895,000

3441 N Glebe Rd 2 pm to 4 pm $999,500

3611 22nd St N 2 pm to 4 pm $810,000

2446 N Jefferson St 1 pm to 3 pm $814,900

3500 36th St N 1 pm to 4 pm $1,000,000

3818 Stafford St N 2 pm to 4 pm $2,350,000

3139 N Abingdon St 2 pm to 4 pm $2,199,000

5728 25th St N 1 pm to 4 pm $1,849,000

3411 N Woodrow St 1 pm to 3 pm $2,799,333

22213

3207 N Trinidad St 1 pm to 4 pm $2,098,000

ALEXANDRIA

22301

902 Mount Vernon Ave 1 pm to 3 pm $880,000

22 Masonic View Ave E 1 pm to 4 pm $1,599,000

300 N View Ter 2 pm to 4 pm $1,300,000

22302

1718 Kingsgate Ct 2 pm to 4 pm $429,900

2804 King St 2 pm to 4 pm $850,000

22304

3536 Goddard Way 2 pm to 4 pm $729,617

9 Cockrell St 2 pm to 4 pm $1,199,900

89 Arell Ct 2 pm to 4 pm $1,265,000

3717 Taft Ave 1 pm to 4 pm $1,224,999

22314

2930 Viewpoint Rd 2 pm to 4 pm $739,900

501 Slaters Lane #921 2 pm to 4 pm $419,000

801 N Pitt St #1010 2 pm to 4 pm $255,000

621 St Asaph St N #103 2 pm to 4 pm $824,900

413 S Washington St 2 pm to 4 pm $975,000

827 Rivergate Pl 2 pm to 4 pm $1,850,000

507 N Patrick St 1 pm to 4 pm $774,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

2411 Huntington Park Dr 1 pm to 4 pm $615,000

5904 Mount Eagle Dr #518 1 pm to 4 pm $520,000

3830 Elmwood Towne Way 1 pm to 4 pm $614,900

5542 Janelle St 2 pm to 4 pm $894,900

22306

2303 Nordok Pl 1 pm to 2:30 pm $625,000

6829 Vantage Dr Noon to 3 pm $425,000

6522 Brick Hearth Ct 2 pm to 4 pm $385,000

22307

6631 Wakefield Dr #803 1 pm to 4 pm $264,900

6209 Arkendale Rd 1 pm to 4 pm $949,000

6614 10th St #j 1 pm to 4 pm $239,900

6621 Wakefield Dr #717 1 pm to 4 pm $229,900

6430 Cygnet Dr 1 pm to 3 pm $695,000

22308

8410 Blakiston Lane 1 pm to 4 pm $895,000

2004 Rampart Dr 1 pm to 4 pm $620,000

1901 Paul Spring Pkwy 2 pm to 4 pm $622,000

8114 W Boulevard Dr 2 pm to 4 pm $749,900

7710 Ridgecrest Dr 2 pm to 4 pm $1,550,000

8801 Camden St 2 pm to 4 pm $625,000

833 Herbert Springs Rd 1 pm to 4 pm $2,490,000

22309

9407 Brambly Lane 1 pm to 4 pm $1,199,000

9312 Maybrook Pl 2 pm to 4 pm $749,000

22310

6036 Old Telegraph Rd 1 pm to 4 pm $849,999

5107 Fort Ellsworth Ct 1 pm to 4 pm $875,000

6507 Berkshire Dr 1 pm to 3 pm $525,000

22312

5371 Chieftain Cir 1 pm to 3 pm $699,999

4507 Hazeltine Ct #d 11 am to 2 pm $320,000

6559 Sand Wedge Ct 1 pm to 3 pm $459,900

22315

6617 Frost Lake Lane 1 pm to 3 pm $587,875

6240 Walkers Croft Way Noon to 3 pm $565,000

ANNANDALE

22003

9100 Meadow Rue Lane 2 pm to 4 pm $670,000

5117 Ravensworth Rd 1 pm to 4 pm $1,295,000

6800 Capstan Dr 2 pm to 4 pm $649,000

8302 Nightingale Ct 1 pm to 4 pm $679,900

7104 Jayhawk St 1 pm to 3 pm $515,000

5052 Cliffhaven Dr 2 pm to 4 pm $424,900

3812 Howard St 2 pm to 4 pm $548,000

7802 Dassett Ct #301 2 pm to 4 pm $272,500

BURKE

22015

5624 Kemp Lane 1 pm to 3 pm $699,900

6722 Sunset Woods Ct 2 pm to 4 pm $484,900

6536 Novak Woods Ct 1 pm to 4 pm $769,000

5706 Oak Stake Ct 1 pm to 4 pm $649,000

9855 High Water Ct 1 pm to 4 pm $435,000

10230 Faire Commons Ct 11 am to 1 pm $419,500

10726-1 Shingle Oak Ct Noon to 3 pm $675,000

9556 Cherry Oak Ct 1 pm to 4 pm $435,000

CENTREVILLE

20120

5408 Overland Ct 1 pm to 4 pm $549,900

15300 Misty Meadow Way 1 pm to 4 pm $510,000

5312 Maple Valley Ct 2 pm to 4 pm $744,900

6215 Point Cir 1 pm to 4 pm $734,900

20121

5942 Wild Brook Ct 1 pm to 4 pm $399,000

6316 Cider Barrel Cir 1 pm to 3 pm $434,900

14523 Skipton Ct Noon to 3 pm $360,000

CHANTILLY

20151

13787 Lowe St 1 pm to 3 pm $779,000

3821 Chantilly Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

13856 Rembrandt Way Noon to 4 pm $765,000

20152

25227 Briargate Ter 1 pm to 4 pm $431,000

25795 Mayville Ct Noon to 4 pm $865,000

25250 Orchard View Ter 1 pm to 3 pm $385,000

43607 White Cap Ter 1 pm to 4 pm $532,500

25292 Ripleys Field Dr 1 pm to 4 pm $665,000

25479 Gimbel Dr 1 pm to 5 pm $640,000

43689 Gladehill Ct 1 pm to 4 pm $865,000

42762 Kearney Ter 1 pm to 3 pm $370,000

CLIFTON

20124

13110 Cedar Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,388,888

6501 Clifton Rd 1 pm to 3 pm $1,999,000

6412 Noble Rock Ct 2 pm to 4 pm $995,000

11710 Wolf Run Lane 1 pm to 3 pm $789,000

6002 Little Brook Ct 2 pm to 4 pm $379,000

DUNN LORING

22027

2200 Journet Drive 1 pm to 4 pm $799,999

FAIRFAX

22030

13021 Dunhill Dr 1:30 pm to 4 pm $999,000

11700 Swarts Dr 2 pm to 3 pm $625,000

5531 Ashleigh Rd 1 pm to 4 pm $805,000

4704 Groves Lane 1 pm to 4 pm $1,049,000

5012 Devin Green Lane 11 am to 5 pm $939,000

11615 Leehigh Dr 1 pm to 4 pm $699,900

12210 Rowan Tree Dr 1 pm to 4 pm $699,900

10505 Cobbs Grove Lane 1 pm to 4 pm $1,295,000

5009 Ethels Pond Ct 1 pm to 4 pm $1,150,000

22031

2849 Zimpel Dr 11 am to 2 pm $860,000

3509 Schuerman House Dr 1 pm to 4 pm $1,299,000

9364 Tovito Dr 1 pm to 4 pm $749,900

9215 Saint Marks Pl Noon to 2 pm $875,000

9686 Lindenbrook St 1 pm to 4 pm $470,000

3017 Rosemoor Lane 1 pm to 3 pm $879,900

22032

4408 Olley Lane 1 pm to 4 pm $1,450,000

4207 Waller Rd 1 pm to 4 pm $549,888

5315 Stonington Dr 1 pm to 4 pm $585,000

9900 Mosby Rd 1 pm to 4 pm $830,000

22033

3738 Valley Oaks Dr 1 pm to 4 pm $869,900

12797 Fair Briar Lane 1 pm to 4 pm $389,900

3641 Elderberry Pl 1 pm to 4 pm $699,900

FAIRFAX STATION

22039

10735 Beechnut Ct 1 pm to 4 pm $929,000

7208 Wolf Run Shoals Rd 1 pm to 4 pm $1,470,000

7904 Oakshire Lane 1 pm to 4 pm $2,150,000

6808 Jeremiah Ct 1 pm to 5 pm $849,000

8001 Eddy Bend Trl 2 pm to 4 pm $924,900

11200 Hunting Horse Dr 1 pm to 3 pm $784,780

5917 One Penny Dr 2 pm to 4 pm $849,000

8345 Cathedral Forest Dr 2 pm to 4 pm $1,075,000

11030 Martha Ann Ct 1 pm to 4 pm $1,299,900

6518 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $729,000

9794 Viewcrest Dr 1 pm to 4 pm $839,500

FALLS CHURCH

22041

3502 Pinetree Ter 1 pm to 4 pm $1,750,000

3200 Glenwood Pl 1 pm to 4 pm $1,599,000

22042

6814 Chestnut Ave 1 pm to 4 pm $619,900

3204 Blundell Cir 1 pm to 4 pm $824,900

3417 Gallows Rd 2 pm to 4 pm $499,900

2901 Oak Knoll Dr 1 pm to 3 pm $537,000

7501 Marc Dr 1 pm to 4 pm $595,000

7008 Ellen Ave 1 pm to 4 pm $725,000

3238 Wayne Rd 2 pm to 4 pm $465,000

3151 Norfolk Lane 1 pm to 4 pm $555,000

22043

2311 Pimmit Dr #508 1 pm to 4 pm $255,900

2020 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $1,160,000

2029 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $1,029,000

7616 Center St 1 pm to 3 pm $1,149,000

2230 George C Marshall Dr #1011 1 pm to 3 pm $1,650

1916 Storm Dr 2 pm to 4 pm $1,400,000

2009 Mayfair Mclean Ct 1 pm to 3 pm $1,100,000

22044

6519 Dearborn Dr 1 pm to 4 pm $1,290,000

22046

103 Hillier St 2 pm to 4 pm $1,369,000

7329 Ronald St 1 pm to 4 pm $735,000

7307 Allan Ave 1 pm to 4 pm $1,495,000

1006 Railroad Ave 2 pm to 4 pm $755,230

6900 Sycamore St 1 pm to 3 pm $1,155,000

107 Hillier St 2 pm to 4 pm $1,349,900

105 W Cameron Rd 1 pm to 3 pm $1,599,000

444 W Broad St #716 1 pm to 3 pm $485,000

FORT BELVOIR

22060

6905 Inlet Cove Dr 1 pm to 4 pm $599,900

GREAT FALLS

22066

1134 Towlston Rd Noon to 3 pm $1,395,000

11127 Bowen Ave 1 pm to 4 pm $1,428,000

11308 Hearth Ct 1 pm to 4 pm $1,880,000

1213 Towlston Rd 1 pm to 4 pm $1,749,000

930 Jaysmith St 2 pm to 4 pm $879,900

1066 Harriman St 1 pm to 3 pm $939,000

10712 Milkweed Dr 1 pm to 4 pm $1,549,900

9809 Beach Mill Rd 1 pm to 4 pm $1,195,000

685 Rossmore Ct 2 pm to 4 pm $1,725,000

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,695,000

10603 Creamcup Lane 1 pm to 4 pm $2,999,000

10619 Good Spring Ave 1 pm to 4 pm $1,159,000

10107 Spring Hollow Lane 2 pm to 4 pm $985,000

424 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

9403 Fairpine Lane 1:30 pm to 3:30 pm $1,190,000

442 Seneca Rd 1 pm to 3 pm $1,200,000

520 Nalls Dairy Ct 3 pm to 5 pm $1,195,000

9700 Mill Run Dr 2 pm to 4 pm $1,349,000

HERNDON

20170

1124 Whitworth Ct 1 pm to 4 pm $415,000

12919 Alton Sq #308 1 pm to 4 pm $229,900

1006 Charlton Pl 2 pm to 4 pm $500,000

1012 Van Buren St 2 pm to 4 pm $649,900

12919 Alton Sq #309 1 pm to 4 pm $217,000

1224 Admiral Zumwalt Lane 1 pm to 4 pm $998,000

901 Royal Elm Ct 1 pm to 4 pm $724,900

11696 Carson Overlook Ct 2 pm to 4 pm $890,000

20171

3001 Gatepost Lane 1 pm to 4 pm $555,000

2820 Reign St 1 pm to 4 pm $599,999

12537 Arnsley Ct 2 pm to 4 pm $599,500

13667 Air And Space Museum Pkwy #11m 1 pm to 3 pm $529,500

2506 Fallon Dr 1 pm to 4 pm $839,000

2934 Harvest Glen Ct 1 pm to 3 pm $689,000

2582 Logan Wood Dr 1 pm to 4 pm $386,000

LORTON

22079

9219 Treasure Oak Ct 1 pm to 4 pm $820,000

5920 Mount Vernon Blvd 1 pm to 4 pm $859,900

9786 Lorraine Carol Way 2 pm to 4 pm $624,900

9343 Cumbria Valley Dr 1 pm to 4 pm $515,000

8917 Cross Chase Cir 1 pm to 4 pm $749,900

6016 Chapman Rd 2 pm to 4 pm $649,000

9583 Linnett Hill Dr 1 pm to 3 pm $669,500

MCLEAN

22101

1738 Fairview Ave 2 pm to 4 pm $1,724,900

1828 Baldwin Dr 1 pm to 4 pm $835,000

6832 Chelsea Rd 2 pm to 4:30 pm $929,000

1220 Raymond Ave 1 pm to 3 pm $2,629,000

1416 Grady Randall Ct 2 pm to 4 pm $1,699,500

1612 Carlin Lane 2 pm to 4 pm $1,375,000

1956 Rockingham St 2 pm to 5 pm $1,575,000

737 Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,365,000

7109 Benjamin St 1 pm to 4 pm $4,100,000

1933 Rockingham St 1 pm to 4 pm $3,395,000

733 Ridge Dr 1 pm to 4 pm $1,300,000

7337 Hooking Rd 1 pm to 4 pm $1,249,000

7024 Elizabeth Dr 1 pm to 3 pm $2,625,000

1949 Kirby Rd 1 pm to 4 pm $749,900

7204 Bayside Ct 2 pm to 4 pm $1,899,000

6834 Churchill Rd 2 pm to 4 pm $2,395,000

1303 Clayborne House Ct 2 pm to 4 pm $1,195,000

7001 Symphony Ct 1 pm to 4 pm $1,590,000

1552 Bruton Ct 1 pm to 3:30 pm $739,000

1200 Mottrom Dr 1 pm to 3 pm $4,975,000

6607 Briar Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,200,000

6900 Lupine Lane 2 pm to 4 pm $1,450,000

6424 Georgetown Pike 1 pm to 4 pm $1,795,000

1741 Fairview Ave 1:30 pm to 4 pm $1,300,000

6014 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,198,000

1707 James Payne Cir 1 pm to 4 pm $1,210,000

22102

1650 Silver Hill Dr #1306 11 am to 2 pm $1,322,000

8399 Westpark Dr 11 am to 2 pm $511,000

8399 Westpark Dr #1304 11 am to 2 pm $852,000

8399 Westpark Dr #1102 11 am to 2 pm $1,292,000

7907 Birnam Wood Dr 1 pm to 4 pm $1,040,000

1130 Daleview Dr 1 pm to 4 pm $1,275,000

849 Merriewood Lane 2 pm to 4 pm $899,500

8601 Tebbs Lane 1 pm to 3 pm $2,990,000

7913 Foxhound Rd 2 pm to 4 pm $1,039,000

908 Lynton Pl 2 pm to 4 pm $1,598,000

1125 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $2,295,000

1006 Bryan Pond Court 2 pm to 4 pm $2,150,000

938 Peacock Station Rd 1 pm to 5 pm $7,800,000

8142 Old Dominion Dr 2 pm to 4 pm $1,999,999

1179 Orlo Dr 2 pm to 4 pm $3,500,000

913 Lynton Pl 1 pm to 4 pm $2,675,000

1808 Old Meadow Rd #917 1 pm to 3 pm $336,000

8441 Holly Leaf Dr 2 pm to 4 pm $1,295,000

7413 Georgetown Ct 2 pm to 4 pm $1,525,000

1332 Macbeth St 1 pm to 4 pm $1,150,000

7805 Grovemont Dr 2 pm to 4 pm $2,790,000

OAK HILL

20171

3169 Mary Etta Lane Noon to 3 pm $1,129,000

3100 Bronzegate Ct 1 pm to 4 pm $1,290,000

OAKTON

22124

10136 Oakton Terrace Rd 1 pm to 4 pm $340,000

2820 Center Ridge Dr 1 pm to 3 pm $798,500

10316 Hickory Forest Dr 1 pm to 4 pm $1,125,000

2607 Geneva Hill Ct 1 pm to 4 pm $1,639,000

10510 Adel Rd 12:30 pm to 2:30 pm $1,599,000

RESTON

20190

12012 Taliesin Pl #14 2 pm to 4 pm $269,900

1427 Northgate Sq #2a 2 pm to 4 pm $199,900

12001 Market St #145 1 pm to 3 pm $334,900

1405 Northgate Sq #22b 2 pm to 4 pm $255,000

11776 Stratford House Pl #704 2 pm to 4 pm $595,000

11776 Stratford House Pl #307 2 pm to 4 pm $685,000

1830 Fountain Dr #805 1 pm to 4 pm $527,500

12025 New Dominion Pkwy #211 2 pm to 4 pm $604,999

11990 Market St #1403 2 pm to 5 pm $685,000

1830 Fountain Dr #1001 1 pm to 4 pm $595,000

20191

1942 Lakeport Way 1 pm to 4 pm $640,000

11618 Ivystone Ct #300 1 pm to 3 pm $285,000

2009 Chadds Ford Dr 1 pm to 4 pm $829,900

11293 Spyglass Cove Lane 1 pm to 4 pm $849,900

12345 Coleraine Ct 1 pm to 3 pm $564,900

11760 Sunrise Valley Dr #813 1 pm to 4 pm $365,000

20194

11261 Center Harbor Rd 2 pm to 4 pm $987,000

1661 Poplar Grove Dr 2 pm to 4 pm $379,500

1308 Sawbridge Way 1 pm to 4 pm $849,900

11924 Winstead Lane 2 pm to 4 pm $874,900

SPRINGFIELD

22150

7428 Spring Summit Rd 1 pm to 4 pm $899,000

6045 Deer Ridge Trl 2:30 pm to 4:30 pm $764,999

22151

7415 Jervis St 1 pm to 4 pm $624,900

8021 Ellet Rd 2 pm to 4 pm $539,900

22152

8111 Dabney Ave 1 pm to 4 pm $519,999

22153

9214 Northedge Dr 1 pm to 3 pm $599,950

7300 Walnut Knoll Dr 1 pm to 4 pm $749,900

9236 Northedge Dr Noon to 2 pm $644,900

7801 Red Tulip Ct 1 pm to 3 pm $639,900

9123 Donna Dean Dr 2 pm to 4 pm $575,000

VIENNA

22180

403 Tapawingo Rd SW 1 pm to 4 pm $1,129,900

505 Princess Ct SW 1 pm to 4 pm $1,298,888

119 Kingsley Rd SE 2 pm to 4 pm $1,900,000

8311 Stonewall Dr 1 pm to 4 pm $795,000

301 Park Street NE 2 pm to 4 pm $825,000

1221 Kelley St SW 1 pm to 3 pm $1,424,999

403 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $1,338,375

101 Fardale St SE 1 pm to 4 pm $1,599,999

2617 Bowling Green Dr 2 pm to 4 pm $825,000

853 Shady Dr SE 2 pm to 4 pm $1,325,000

22181

2831 Sutton Oaks Lane 1 pm to 4 pm $590,000

2721 Sutton Rd 2 pm to 4 pm $1,460,000

2765 Centerboro Dr #158 Noon to 4 pm $405,000

2709 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $1,199,000

9642 Scotch Haven Dr 1 pm to 3 pm $629,900

2050 Crossing Gate Way 2 pm to 4 pm $1,099,900

2688 Salem Oak Lane 1 pm to 3 pm $1,469,800

10210 Vale Rd 1 pm to 3 pm $724,999

22182

1634 Montmorency Dr 2 pm to 4 pm $870,000

8186 Madrillon Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,176,000

1412 Wynhurst Lane 2 pm to 4 pm $1,534,000

1827 Prelude Dr 2 pm to 4 pm $725,000

8374 Idylwood Rd 2 pm to 4 pm $1,049,900

2339 Cedar Lane 11 am to 2 pm $950,000

1649 Trap Rd 2 pm to 4 pm $1,409,888

9815 Wintercress Ct 1 pm to 4 pm $899,900

8440 Hunt Valley Dr 1 pm to 4 pm $799,000

1900 Gables Lane 2 pm to 4 pm $1,295,000

1607 Charnita Ct 2 pm to 4 pm $889,000

1849 Horseback Trl 1 pm to 4 pm $814,900

1413 Wynhurst Lane 1 pm to 4 pm $1,625,000

9921 Rosewood Hill Cir 2 pm to 4 pm $1,249,888

1867 Beulah Rd 2 pm to 4 pm $2,795,000

9467 Shouse Dr 2 pm to 5 pm $859,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

6583 Declaration Ct 1 pm to 4 pm $424,900

BROAD RUN

20137

5853 Hunton Wood Dr 2 pm to 4 pm $560,000

MARSHALL

20115

3724 Rectortown Rd Noon to 3 pm $997,000

REMINGTON

22734

12168 David Ct 1 pm to 4 pm $339,500

THE PLAINS

20198

6463 Main St 1 pm to 4 pm $899,900

7375 Awsley Lane 1 pm to 3 pm $638,500

4119 Bull Run Mountain Rd 1 pm to 3 pm $525,000

WARRENTON

20186

7853 Trafalgar Pl Noon to 3 pm $695,000

7890 Knights Ct 1 pm to 4 pm $539,000

20187

7429 Whisperwood Dr 1 pm to 3 pm $549,900

9399 Avenel Dr Noon to 2 pm $649,900

7290 Moffett Dr Noon to 3 pm $730,000

8163 Poplar Grove Drive 2 pm to 4 pm $484,900

7114 Kelly Rd 1 pm to 4 pm $534,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

40171 Monroe Valley Pl 1 pm to 4 pm $1,740,000

25685 Azalea Garden Terrace Ter NE 1 pm to 4 pm $440,000

24697 Siltstone Sq Noon to 3 pm $464,900

24162 Dark Hollow Cir 2 pm to 4 pm $839,000

42292 Hiddenwood Lane 2 pm to 4 pm $864,990

40404 Autumn Oak Lane Noon to 3 pm $759,000

24202 Heather Field Ct 1 pm to 4 pm $920,000

24178 Audubon Trail Dr 2 pm to 4 pm $759,900

40635 Hazel Pl 1 pm to 3 pm $865,000

25114 Harpenden Ter Noon to 3 pm $439,000

25196 Hummocky Ter 1 pm to 4 pm $499,900

ASHBURN

20147

43184 Belgreen Dr 1 pm to 3 pm $639,900

20984 Fowlers Mill Cir Noon to 3 pm $549,900

20594 Broadnax Pl 1 pm to 4 pm $648,000

43905 Hickory Corner Ter #112 1:30 pm to 3:30 pm $329,000

21033 Roaming Shores Ter 1 pm to 3 pm $509,900

20424 Homeland Ter 1 pm to 4 pm $380,000

20123 Desert Forest Dr 1 pm to 4 pm $749,900

43779 Abbott Pl 1 pm to 4 pm $669,999

20148

20792 Yeats Sq 1 pm to 3 pm $469,500

23013 Olympia Dr 1 pm to 3 pm $865,000

23566 Epperson Sq 1 pm to 4 pm $649,900

21883 Knob Hill Pl 1 pm to 3 pm $849,900

43000 Rosemount Woods Ter 1 pm to 4 pm $549,990

43354 Southland St 2 pm to 4 pm $699,000

23411 Berkeley Meadows Dr 1 pm to 4 pm $575,000

22597 Norwalk Sq 1 pm to 4 pm $520,000

43415 Southland St 1 pm to 3 pm $520,000

BRAMBLETON

42639 Frontier Dr 1 pm to 4 pm $719,900

42646 Winter Wind Ter 1 pm to 4 pm $495,000

42459 Redstone Ter 2 pm to 4 pm $549,000

BROADLANDS

21435 Basil Ct 1 pm to 3 pm $760,000

HILLSBORO

20132

15389 Hillsboro Rd 1 pm to 4 pm $725,000

LEESBURG

20175

41244 Grenata Preserve Pl 1 pm to 3 pm $1,895,000

22461 Aging Oak Dr 1 pm to 4 pm $699,995

107 Shadwell Ter SE 1 pm to 3 pm $395,000

616 Springhouse Sq SE Noon to 3 pm $454,900

20176

43561 Michigan Sq 1 pm to 3 pm $649,500

43604 Habitat Cir 1 pm to 3 pm $780,000

515 Planters Ter NE Noon to 2 pm $425,000

43773 Bent Creek Ter 1 pm to 4 pm $624,999

17285 Count Turf Pl 2 pm to 4 pm $1,449,000

43294 Fieldsview Ct 1 pm to 4 pm $1,350,000

18421 Green Island Ter 2 pm to 4 pm $645,000

520 Peppermill Ter NE 1 pm to 3 pm $365,000

15774 Dorneywood Dr 1 pm to 3 pm $800,000

19110 Chartier Dr 1 pm to 4 pm $699,900

43820 Riverpoint Dr 2 pm to 4 pm $829,900

18519 Sierra Springs Sq 1 pm to 4 pm $435,000

43140 Malloch Pl 1 pm to 3 pm $599,000

278 Ariel Dr NE 1 pm to 4 pm $624,900

19472 Mill Dam Pl 2 pm to 4 pm $779,888

723 Catoctin Cir NE 2 pm to 4 pm $534,900

LOVETTSVILLE

20180

11794 Ropp Lane 1 pm to 4 pm $549,900

14 Spring Farm Dr 1 pm to 4 pm $425,000

MIDDLEBURG

20117

37354 John Mosby Hwy 1 pm to 4 pm $1,250,000

39434 Snickersville Tpke 1 pm to 4 pm $749,000

POTOMAC FALLS

20165

11371 Jackrabbit Ct 1 pm to 4 pm $1,599,900

PURCELLVILLE

20132

310 Addivon Ter 1 pm to 4 pm $427,500

38042 Greenwood Farm Lane 1 pm to 4 pm $1,350,000

37185 Franklins Ford Pl 1 pm to 3 pm $749,900

836 Pencoast Dr 1 pm to 4 pm $579,333

208 Miles Hawk Ter 1 pm to 4 pm $444,900

ROUND HILL

20141

17534 Falls Pl 1 pm to 3 pm $479,000

17950 Stoneleigh Dr Noon to 4 pm $799,900

STERLING

20164

46797 Hollow Mountain Pl 1 pm to 4 pm $620,000

28 Cedar Dr 1 pm to 4 pm $729,900

20165

20741 Eastlake Ct 1 pm to 3 pm $674,900

47396 Victoria Falls Sq 1 pm to 4 pm $515,000

20120 Tranquil Ct 1:30 pm to 4 pm $775,000

20751 Royal Palace Sq #104 1 pm to 4 pm $370,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

9639 Saybrooke Dr 1 pm to 4 pm $429,900

13566 Wyecrosse Ct Noon to 3 pm $579,999

12193 Drum Salute Pl 1 pm to 4 pm $370,000

DUMFRIES

22025

16206 Dartmoor Dr 1 pm to 4 pm $424,950

4220 Ashmere Cir 1 pm to 3 pm $280,000

15421 Silvan Glen Dr 1 pm to 4 pm $400,000

22026

16906 Dovetail Ct 1 pm to 3 pm $347,000

18081 Red Mulberry Rd 1 pm to 4 pm $468,000

2232 Potomac River Blvd 2 pm to 4 pm $634,900

2192 Potomac River Blvd 1 pm to 4 pm $825,000

17314 Locust Creek Dr 1 pm to 4 pm $339,000

GAINESVILLE

20155

4601 Sudley Rd 1 pm to 3 pm $459,900

13221 Fieldstone Way 1 pm to 4 pm $585,000

13617 Morris Ct 1 pm to 4 pm $739,500

8380 Tenbrook Dr 1 pm to 4 pm $569,900

6136 Ferrier Ct 12:30 pm to 4 pm $549,999

6927 Netherstone Ct 1 pm to 4 pm $576,000

14052 Breeders Cup Dr 1 pm to 4 pm $559,900

6512 Alderwood Way 12:30 pm to 4 pm $525,000

6301 Pasture View Pl 1 pm to 4 pm $685,000

13522 Ryton Ridge Lane 1 pm to 4 pm $489,272

13611 Basket Ring Ct 12:30 pm to 4 pm $476,700

13618 Basket Ring Ct 12:30 pm to 4 pm $509,900

5604 Lick River Lane 1 pm to 3 pm $735,000

14044 Plantation Mill Ct 12:30 pm to 4 pm $524,900

13620 Ryton Ridge Lane 2 pm to 4 pm $489,900

7838 Culloden Crest Lane 1 pm to 5 pm $389,500

13501 Brightview Way 1 pm to 4 pm $669,900

6881 Derby Run Way 1 pm to 4 pm $569,900

17683 Glass Ridge Pl 1 pm to 4 pm $369,900

HAYMARKET

20169

5930 Sorrell Hunt Rd Noon to 3 pm $924,900

5909 Wandering Run Ct 1 pm to 4 pm $549,900

6634 Muir Dr 1 pm to 3 pm $715,000

5790 Gilesburg Dr 1:30 pm to 3:30 pm $729,999

15509 Hagen Way 2 pm to 4 pm $549,900

15089 Troon Ct 1 pm to 4 pm $689,000

15731 Hunton Lane 1 pm to 4 pm $1,195,000

5242 Armour Ct 1 pm to 3 pm $485,000

4120 Padgett Dr 1 pm to 4 pm $525,000

6665 Fayette St 1 pm to 4 pm $589,900

6675 Fayette St 1 pm to 4 pm $586,900

6056 Alderdale Pl Noon to 3 pm $499,900

MANASSAS

20109

7351 Forrester Lane 1 pm to 3 pm $410,000

8640 Ambrose Ct 1 pm to 3 pm $419,000

20110

8802 Antonia Ave 2 pm to 4 pm $342,000

9282 Bayberry Ave 2 pm to 5 pm $385,000

10124 Candy Ct 1 pm to 4 pm $380,000

9202 Charleston Dr #301 1 pm to 4 pm $284,900

9231 Portner Ave 1 pm to 3 pm $459,000

9594 Buttonbush Ct 1 pm to 4 pm $275,000

9428 Corey Dr Noon to 3 pm $420,000

20111

8188 Falls Grove Dr 2 pm to 4 pm $322,800

8078 Towering Oak Way 1 pm to 4 pm $544,900

7412 Kallenburg Ct 1 pm to 4 pm $735,000

7636 Shelley Lane 11 am to 2 pm $245,000

7955 Priya Ct 2 pm to 4 pm $527,500

20112

12840 Dusty Willow Rd 2 pm to 4 pm $559,000

12675 Landview Dr 2 pm to 4 pm $529,900

12832 Dusty Willow Rd 2 pm to 4 pm $589,900

12329 Silent Wolf Dr 1 pm to 3 pm $575,000

6453 Colonial Village Loop 2 pm to 3 pm $525,000

8361 Mineral Springs Dr 2 pm to 4 pm $524,900

6203 Blossom Lane Noon to 2 pm $525,000

MANASSAS PARK

20111

9309 S Whitt Dr 1 pm to 4 pm $429,800

8626 Burnside Ct 1 pm to 4 pm $237,500

NOKESVILLE

20181

8805 Liberty Oaks Pl 1 pm to 4 pm $974,000

TRIANGLE

22172

3262 Kira Ct 1 pm to 4 pm $585,000

3701 Expedition Dr 1 pm to 4 pm $535,000

WOODBRIDGE

22191

13994 Greendale Dr #4 Noon to 3 pm $365,000

2551 Port Potomac Ave 1 pm to 4 pm $649,000

433 Belmont Bay Dr Noon to 3 pm $559,900

1415 Horner Rd 1 pm to 4 pm $359,990

16404 Boatswain Cir 1 pm to 3 pm $550,000

490 Harbor Side St 1 pm to 4 pm $545,000

2600 Cast Off Loop 2 pm to 4 pm $525,000

14000 Greendale Dr #1 1 pm to 4 pm $355,000

16040 Hayes Lane Noon to 3 pm $514,900

1788 Paducah Ct Noon to 2:15 pm $520,000

1412 Cottonwood Ct 1 pm to 3 pm $275,000

14840 Mason Creek Cir Noon to 3 pm $334,999

22192

12060 John Hancock Ct 1 pm to 4 pm $465,000

3960 Brickert Pl 1 pm to 3 pm $349,900

2792 Noble Fir Ct 1 pm to 4 pm $479,990

3458 Aviary Way 1 pm to 4 pm $340,000

2152 Mayflower Dr 2 pm to 4 pm $309,900

13202 Mountain Ash Ct 1 pm to 3 pm $525,000

12833 Tumbling Brook Lane 1 pm to 3 pm $319,900

22193

14476 Alps Dr 2 pm to 4 pm $450,000

14657 Dexter Ct 1 pm to 4 pm $349,900

4397 Taft Ct 1 pm to 4 pm $450,000

4954 Klein Ct 1 pm to 4 pm $358,000

5574 Sandal Ct Noon to 3 pm $349,999

RAPPAHANNOCK COUNTY

SPERRYVILLE

22740

40 Running Cedar Lane Noon to 3 pm $785,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

79 Brooke Crest Lane Noon to 3 pm $538,000

25 Ram Lane 1 pm to 4 pm $489,900

30 Bismark Dr 2 pm to 4 pm $464,900

203 Tanglewood Lane 1 pm to 3 pm $275,000

9 Meade Ct Noon to 3 pm $390,000

33 Muster Dr 12:30 pm to 3 pm $605,000

37 Sentinel Ridge Lane Noon to 3 pm $539,000

60 Wagoneers Lane Noon to 3 pm $549,990

1003 Atlantic Dr 1 pm to 3 pm $385,000

20 Orchid Lane 1 pm to 4 pm $399,999

10 Jaymar Ct 1 pm to 4 pm $424,900

2 Bedrock Way 1 pm to 4 pm $389,900

22556

236 Short Branch Rd 3 pm to 5 pm $349,900

212 Boyd Ave 4:30 pm to 6:30 pm $169,900