SATURDAY

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1811 N Barton St 1 pm to 3 pm $1,199,900

2702 Lee Hwy #3b Noon to 2 pm $769,000

22202

3600 S Glebe Rd #1117w 1 pm to 4 pm $799,900

22204

1117 S Monroe St 2 pm to 4 pm $1,050,000

1724 Columbia Pike 1 pm to 3 pm $939,000

4079 S Four Mile Run Dr #204 1 pm to 3 pm $325,000

22205

5120 9th St N 1 pm to 3 pm $825,000

5209 16th St N 1 pm to 3 pm $849,900

22206

4632 34th St S 2 pm to 4 pm $579,000

22207

1706 N Randolph St 10:30 am to 12:30 pm $1,785,000

4803 25th Street N 1 pm to 4 pm $799,000

2355 N Quincy St 1 pm to 4 pm $1,000,000

2513 23rd Rd N 1 pm to 3 pm $1,250,000

22209

1121 Arlington Blvd #1004 11 am to 2 pm $449,000

22213

3207 N Tacoma St 1 pm to 4 pm $985,000

ALEXANDRIA

22302

3570 S George Mason Dr #11 2 pm to 4 pm $549,000

1719 Oakcrest Dr 1 pm to 4 pm $799,000

22304

1715 Stonebridge Rd 2 pm to 4 pm $849,000

801 N Howard St #206 1 pm to 3 pm $264,400

22314

305 Buchanan St 1 pm to 4 pm $610,000

818 Bashford Lane 1 pm to 4 pm $719,500

2151 Jamieson Ave #1011 1 pm to 3 pm $415,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

6821 Stoneybrooke Lane 2 pm to 4 pm $549,999

22307

1103 Belle View Blvd #b1 1 pm to 3 pm $210,000

22308

8410 Blakiston Lane 2 pm to 4 pm $795,000

8508 Doter Dr 1 pm to 3 pm $769,900

9020 Charles Augustine Dr 2 pm to 4 pm $829,000

22309

3813 Nalls Rd 2 pm to 4 pm $899,900

3907 El Soneta Pl #11 1 pm to 3 pm $209,900

22315

7049 Chesley Search Way 2 pm to 4 pm $584,000

6631 Thurlton Dr Noon to 4 pm $589,900

ANNANDALE

22003

8301 Robey Ave 11 am to 6 pm $1,395,000

7220 Vellex Lane 1 pm to 4 pm $625,000

BURKE

22015

5414 Bromyard Ct 2 pm to 4 pm $489,900

5988 Powells Landing Rd 1 pm to 4 pm $499,500

5461 Lighthouse Lane 1 pm to 3 pm $420,000

CENTREVILLE

20120

13616 Northbourne Dr 1 pm to 4 pm $750,000

13520 Stargazer Ter 1 pm to 4 pm $495,000

5690 Faircloth Ct 1 pm to 4 pm $549,900

14350 Jacob Lane Noon to 4 pm $625,000

CHANTILLY

20151

3636 Beech Down Dr Noon to 3 pm $550,000

CLIFTON

20124

13502 Covey Lane 1 pm to 4 pm $459,000

FAIRFAX

22030

12876 Crouch Dr #0 Noon to 4 pm $1,099,900

10007 Spring Lake Ter 1 pm to 4 pm $575,000

4063 Fountainside Lane 1 pm to 4 pm $489,825

10830 Fieldwood Dr 1 pm to 4 pm $915,000

6109 Colchester Rd 1 pm to 4 pm $797,400

22031

4077 Vanda Lane 1 pm to 4 pm $789,800

3829 Persimmon Cir 1 pm to 4 pm $315,000

22032

4625 Briar Patch Ct 1 pm to 3 pm $515,000

22033

4619 Fair Valley Dr 2 pm to 4 pm $599,900

12179 Waveland St Noon to 3 pm $579,900

13316 Foxhole Dr 1 pm to 4 pm $449,000

4213 Fox Lake Dr 2 pm to 4 pm $515,000

FAIRFAX STATION

22039

9602 Burnt Oak Dr 1 pm to 3 pm $699,500

10627 Timberidge Rd 1 pm to 3 pm $995,000

10242 Van Thompson Rd 1 pm to 4 pm $649,000

11107 Fairfax Station Rd 2 pm to 4 pm $469,999

11226 Chapel Rd 1 pm to 4 pm $669,900

FALLS CHURCH

22041

3800 Steppes Ct #b 1 pm to 3 pm $365,000

22042

7308 Tyler Ave 1 pm to 4:30 pm $779,995

6917 Custis Pkwy 2 pm to 4 pm $635,000

22044

3043 Patrick Henry Dr #202 1 pm to 4 pm $164,900

22046

515 Timber Lane 1 pm to 3 pm $1,550,000

108 S Spring St 1 pm to 4 pm $1,059,000

GREAT FALLS

22066

442 Seneca Rd 2 pm to 4 pm $1,099,890

11109 Richland Valley Dr Noon to 2 pm $1,149,000

HERNDON

20170

1340 Springtide Pl 11 am to 1 pm $303,000

01 Jefferson St Noon to 5 pm $869,900

0 Jefferson St Noon to 5 pm $879,000

12913 Alton Sq #206 1 pm to 3 pm $297,000

406 Woodgrove Ct Noon to 2 pm $725,000

20171

13580 Flying Squirrel Dr 2 pm to 4 pm $509,900

13432 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $509,990

13430 Arrowbrook Centre Dr #0 11:30 am to 5:30 pm $549,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 5:30 pm $743,840

2521 James Maury Dr 1 pm to 4 pm $474,000

3042 Alan Shepard St 11 am to 5 pm $699,990

3069 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $714,990

3067 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $709,990

13604 Air And Space Museum Pkwy 11 am to 4 pm $674,990

3046 Alan Shepard St 11 am to 4 pm $699,990

13736 Copper Kettle Pl 1 pm to 4 pm $494,500

LORTON

22079

7754 Grandwind Dr 2 pm to 4 pm $610,000

9107 Mariah Jefferson Ct Noon to 4 pm $1,590,000

8195 Halley Ct #302 1 pm to 3 pm $275,000

8924 Cross Chase Cir 1 pm to 4 pm $799,999

8580 Blackfoot Ct 1 pm to 3 pm $342,000

MCLEAN

22101

6602 Brawner St 1 pm to 4 pm $2,975,000

1312 Skipwith Rd 2 pm to 4 pm $1,298,000

1200 Mottrom Dr 1 pm to 3 pm $4,975,000

1515 Brookhaven Dr 1 pm to 3 pm $2,398,000

6834 Churchill Rd 1 pm to 5 pm $2,245,000

1734 Fairview Ave 2 pm to 4 pm $1,739,500

6932 Espey Lane 1 pm to 4 pm $1,999,000

22102

8027 Falstaff Rd 1 pm to 4 pm $1,168,000

1227 Old Stable Rd 1 pm to 4 pm $1,123,000

7922 Falstaff Rd 2 pm to 4 pm $1,100,000

OAK HILL

20171

3016 Summershade Ct 1 pm to 4 pm $549,000

13158 Ladybank Lane Noon to 3 pm $649,000

OAKTON

22124

3148 Cobb Hill Lane 1 pm to 3 pm $789,990

3132 Valentino Ct 1 pm to 4 pm $569,000

3127 Trenholm Dr 1 pm to 4 pm $849,900

RESTON

20190

12000 Market St #183 1 pm to 4 pm $419,900

12024 Taliesin Pl #13 1 pm to 3 pm $329,900

11200 Reston Station Blvd #3060 11:30 am to 5:30 pm $593,049

11200 Reston Station Blvd #3070 11:30 am to 5:30 pm $591,147

11200 Reston Station Blvd #2050 11:30 am to 5:30 pm $668,517

11200 Reston Station Blvd #3010 11:30 am to 5:30 pm $628,716

11200 Reston Station Blvd #20801 11:30 am to 5:30 pm $683,463

12098 Kinsley Pl 2 pm to 4 pm $885,000

20194

1144 Round Pebble Lane 1 pm to 4 pm $995,000

1454 Park Garden Lane 1 pm to 3 pm $579,000

1637 Stowe Rd Noon to 3 pm $689,000

SPRINGFIELD

22150

7125 Ayers Meadow Lane 1 pm to 4 pm $885,000

22152

8316 Botsford Ct 2 pm to 4 pm $625,000

22153

8405 Terra Woods Dr Noon to 2 pm $2,695

7115 Bird Dog Ct 1 pm to 4 pm $639,000

VIENNA

22180

120 Kingsley Rd SW Noon to 2 pm $2,295,000

614 Valley Dr SE 1 pm to 4 pm $1,929,900

22181

10204 Old Hunt Rd 1 pm to 3 pm $865,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

7113 Jamesmeade Lane 11 am to 2 pm $329,900

MARKHAM

22643

12336 Moss Hollow Moss Hollow Rd 2 pm to 4 pm $335,000

WARRENTON

20187

6341 Duhollow Rd Noon to 2 pm $349,900

5057 Parkside Ct 2 pm to 4 pm $678,000

7544 Millpond Ct 1 pm to 3 pm $560,000

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

24048 Windy Hollow Ct 2 pm to 4 pm $850,000

41871 Diamondleaf Ter 1 pm to 4 pm $485,000

ASHBURN

20147

21129 Crocus Ter 2 pm to 4 pm $443,500

44113 Rising Sun Ter 1 pm to 3 pm $479,985

44521 Fiery Skipper Ter #0 11 am to 4:30 pm $574,990

19829 Sleepy Orange Ter #31 11 am to 4:30 pm $700,052

43992 Pandora Ct 1 pm to 4 pm $634,900

19924 Upland Ter 1 pm to 3 pm $2,150

43712 Vineyard Ter 1 pm to 4 pm $479,500

20148

23290 Milltown Knoll Sq #105 1 pm to 4 pm $414,900

24150 High Falls Ct 11 am to 1 pm $865,000

LEESBURG

20175

41301 Windybush Dr 1 pm to 4 pm $649,999

40471 Grenata Preserve Pl 1 pm to 3 pm $1,770,000

238 Crescent Station Ter SE 1 pm to 3 pm $479,900

Running Creek Square- Highland 10 am to 6 pm $539,990

Forked Creek Terrace- Covington 10 am to 6 pm $529,990

Wild Willow Way- Waterford 10 am to 6 pm $749,990

19272 Broken Rock St 10 am to 6 pm $748,574

19273 Broken Rock St 10 am to 6 pm $797,527

20176

816 Bonnie Ridge Dr NE 1 pm to 3 pm $3,300

43046 Waters Overlook Ct 1 pm to 4 pm $809,900

PURCELLVILLE

20132

18585 Montague Pl 2 pm to 4 pm $749,000

821 Kinvarra Pl 1 pm to 3 pm $699,000

611 W K St Noon to 5 pm $856,332

W. K Street- Fairmont Noon to 5 pm $699,990

W. K Street- Westbury Noon to 5 pm $769,990

W. K Street- Carlyle Noon to 5 pm $749,990

W. K Street- Durham Noon to 5 pm $759,990

270 Ball Ct Noon to 5 pm $804,889

600 W K St Noon to 5 pm $1,086,194

ROUND HILL

20141

35790 Chapel Hill Ct 2 pm to 4 pm $474,900

STERLING

20164

1204 S Greenthorn Ave 11 am to 5 pm $379,000

22251 Glenn Dr 11 am to 6 pm $520,990

20165

46600 Ellicott Sq #101 2 pm to 4 pm $268,500

46871 Redfox Ct 2 pm to 4 pm $635,000

46843 Redfox Ct 1 pm to 4 pm $625,000

20166

43572 Warden Dr 1 pm to 4 pm $869,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

DUMFRIES

22025

4641 Holleyside Ct 11 am to 4 pm $459,900

22026

18083 Red Mulberry Rd 11 am to 1 pm $485,000

2001 Alder Lane #0 11:30 am to 5:30 pm $454,990

2003 Alder Lane #0 11:30 am to 5:30 pm $419,990

1957 Greenbriar Hall Rd 11:30 am to 5:30 pm $581,634

1933 Greenbriar Hal Rd 11:30 am to 5:30 pm $498,264

1927 Greebriar Hall Rd 11:30 am to 5:30 pm $433,966

1050 River Heritage Blvd Noon to 3 pm $474,990

1020 River Heritage Blvd Noon to 3 pm $540,990

1060 River Heritage Blvd Noon to 3 pm $455,990

1030 River Heritage Blvd Noon to 3 pm $380,990

1040 River Heritage Blvd Noon to 3 pm $400,990

17972 Swans Creek Lane 11 am to 4 pm $675,000

GAINESVILLE

20155

6906 Kona Dr #156 1 pm to 4 pm $354,999

15896 Lee Carter Rd 1 pm to 3 pm $499,900

14018 Clatterbuck Loop Noon to 3 pm $499,000

HAYMARKET

20169

14550 Chamberry Cir 1 pm to 3 pm $755,000

MANASSAS

20110

8910 Longstreet Dr 1 pm to 3 pm $429,000

9353 Birchwood Ct 1 pm to 4 pm $459,900

8592 Adamson St 1 pm to 4 pm $268,000

8482 Stonewall Rd Noon to 2 pm $299,700

9500 Fairview Ave 1 pm to 3 pm $559,900

8648 Liberia Ave 1 pm to 4 pm $399,900

9777 Cheshire Ridge Cir 2 pm to 4 pm $360,000

10559 Ratcliffe Trl 11 am to 6 pm $427,985

0 Ames Dr 11 am to 6 pm $329,990

8695 Belle Grove Way 11 am to 6 pm $628,725

8899 Grant Ave Noon to 2 pm $424,900

8904 Cherry St 1 pm to 2 pm $1,900

20111

7760 Waller Dr 1 pm to 3 pm $648,000

7502 Prince Cole Ct #11 1 pm to 3 pm $112,000

20112

10545 Hinton Way 1 pm to 3 pm $457,000

11622 Lucasville Rd 2 pm to 4 pm $479,000

6711 Hunters Ridge Rd 1 pm to 3 pm $699,999

0 Englewood Farms Dr 11 am to 6 pm $369,990

0 Grant Ave 11 am to 6 pm $514,990

0 Running Cedar Lane 11 am to 6 pm $679,990

12114 Dumfries Rd 1 pm to 3 pm $385,000

MANASSAS PARK

20111

9305 Elise Ct Noon to 2 pm $400,000

NOKESVILLE

20181

12524 Marsteller Dr 1 pm to 3 pm $524,900

10240 Bridwell Dr 2 pm to 4 pm $820,000

WOODBRIDGE

22191

1601 Ladue Ct #301 1 pm to 3 pm $285,000

15685 Palermo Ter 1 pm to 3 pm $360,000

22192

12498 Hedges Run Dr 2 pm to 4 pm $424,000

12825 Colby Dr 2 pm to 4 pm $330,000

11914 Haddon Lane 1 pm to 3 pm $749,900

12132 Hickory Falls Ct #6 11 am to 3 pm $829,900

3488 Lyon Park Ct 1 pm to 3 pm $438,900

4917 Lanyard Lane 1 pm to 3 pm $585,000

22193

4139 Waynesboro Ct 1 pm to 4 pm $474,900

5213 Quince Ct 11 am to 1 pm $253,000

13880 Hydrangea Ct 2 pm to 4 pm $615,000

16158 Raptor Crest Lane 11:30 am to 1:30 pm $579,900

15083 Jarrell Pl Noon to 2 pm $329,000

13812 Meadowbrook Rd 11 am to 2 pm $325,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

58 Sentinel Ridge Lane 4 pm to 6 pm $529,000

11 Stoneridge Ct 1 pm to 3 pm $375,000

35 Kinross Dr 1 pm to 4 pm $530,000

9 Regal Ct Noon to 3 pm $407,000

0 Sourwood Ct 11 am to 6 pm $434,990

22556

109 Austin Dr 11 am to 1 pm $349,000

2 Saint Christophers Dr Noon to 3 pm $405,000

4 Rosepetal St 1 pm to 4 pm $289,900

107 Bennington Way 11 am to 2 pm $649,900

SUNDAY

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

1800 Key Blvd #492 Noon to 3 pm $370,000

1904 N Veitch St Noon to 3 pm $879,000

3811 14th St N 2 pm to 4 pm $1,450,000

1001 N Randolph St #213 2 pm to 4 pm $374,900

801 N Jackson St 2 pm to 4 pm $1,575,000

2408 16th St N 2 pm to 4 pm $2,135,000

22204

750 S Dickerson St #314 1 pm to 3 pm $169,900

1402 S Randolph St 11 am to 1:30 pm $1,088,000

841 S Irving St 1 pm to 3 pm $499,000

1232 S Frederick St 1 pm to 4 pm $840,000

744 S Granada St 1 pm to 4 pm $619,000

2034 S Lowell St 1 pm to 3 pm $998,875

1301 S Quincy St 1 pm to 3 pm $949,000

5025 12th St S 1 pm to 4 pm $549,000

22205

5609 19th St N 1 pm to 3 pm $1,675,000

5942 10th Rd N 1 pm to 4 pm $780,000

22206

2725 S Walter Reed Dr #b 1 pm to 4 pm $378,000

3475 S Wakefield St S 2 pm to 4 pm $599,900

22207

4125 34th St N 11 am to 1 pm $1,999,999

3430 N Randolph St Noon to 2 pm $2,199,000

3323 N Vermont St 2 pm to 4 pm $1,695,000

6204 26th Rd N 1 pm to 4 pm $1,489,570

5416 36th Rd N 2 pm to 4 pm $1,019,500

5217 26th Rd N 1 pm to 4 pm $1,150,000

3199 N Pollard St 1 pm to 3 pm $1,739,000

4339 26th St N 1 pm to 4 pm $1,674,900

2322 N Fillmore St 1 pm to 4 pm $1,795,900

2320 N Vernon St 1 pm to 4 pm $1,799,000

2821 N Quebec St 2 pm to 4 pm $1,789,000

3406 N Dickerson St 2 pm to 4 pm $1,549,000

4278 38th St N 1 pm to 3 pm $2,645,000

3200 N Abingdon St 2 pm to 4 pm $2,850,000

3818 Stafford St N 2 pm to 4 pm $2,150,000

22209

1511 N Rolfe St #a101 1 pm to 3 pm $1,095,000

1530 Key Blvd #304 2 pm to 4 pm $1,075,000

1730 Arlington Blvd #607 2 pm to 4 pm $300,000

ALEXANDRIA

22301

1717 Price St 2 pm to 4 pm $865,000

209 Uhler Ter 1 pm to 4 pm $899,000

22302

817 Vicar Lane 1 pm to 4 pm $2,650,000

2500 N Van Dorn St #421 Noon to 3 pm $220,000

605 W Windsor Ave 2 pm to 4 pm $1,199,000

509 W Braddock Rd 1 pm to 3 pm $1,125,000

3524 Martha Custis Dr 1 pm to 4 pm $279,000

712 Parkway Ter 1 pm to 3 pm $999,000

511 Janneys Lane 2 pm to 4 pm $899,000

22304

309 Yoakum Pkwy #810 1 pm to 4 pm $289,900

5021 Grimm Dr 1 pm to 3 pm $615,000

5014-B Barbour Dr 1 pm to 3 pm $615,000

801 N Howard St #107 1 pm to 3 pm $308,900

16 S Van Dorn St #205 1 pm to 3 pm $154,900

5441 Richenbacher Ave 2 pm to 4 pm $575,000

22305

2949 Landover St 2 pm to 4 pm $649,000

9 Auburn Ct #d Noon to 1:30 pm $1,450

3300 Landover St 1 pm to 4 pm $655,000

3840 Brighton Ct 1 pm to 4 pm $589,999

22314

1509 Portner Rd 2 pm to 4 pm $779,500

607 Bashford Lane #1 1 pm to 4 pm $444,900

1005 Colonial Ave 1 pm to 3 pm $625,000

1218 Wilkes St 1 pm to 4 pm $624,989

731 S Pitt St 1 pm to 4 pm $889,900

706 Prince St #5 2 pm to 4 pm $600,000

705 S Pitt St 2 pm to 4 pm $779,900

124 Roberts Lane #301 1 pm to 4 pm $399,900

115 N Lee St #bh501 1 pm to 3 pm $745,000

315 S Lee St 2 pm to 4 pm $1,999,000

639 S Saint Asaph St 2 pm to 4 pm $1,295,000

218 S Royal St 2 pm to 4 pm $2,050,000

649 First St #61 2 pm to 4 pm $1,949,950

680 S Columbus St 2 pm to 4 pm $829,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

8012 Candlewood Dr 1 pm to 4 pm $675,000

2630 E Maple St Noon to 2 pm $3,200

1715 Hollindale Dr 1 pm to 3 pm $965,000

6103 Olivet Dr 2 pm to 5 pm $749,900

7735 Wellington Rd 2 pm to 4 pm $649,000

7726 Schelhorn Rd Noon to 3 pm $979,888

2400 Elba Ct 2 pm to 4 pm $819,900

22307

6203 Foxcroft Rd 2 pm to 4 pm $1,279,000

2112 Belle View Blvd 2 pm to 4 pm $625,000

1317 Gatewood Dr Noon to 2 pm $1,125,000

6014 Grove Dr 2 pm to 4 pm $1,340,000

22308

8807 Teresa Ann Ct 2 pm to 4 pm $769,900

8733 Fort Hunt Rd 2 pm to 4 pm $649,000

8201 Collingwood Ct 2 pm to 4 pm $910,000

8000 Scott Pl 2 pm to 4 pm $459,000

1122 Arcturus Lane 2 pm to 4 pm $865,000

22309

8678 Village Square Dr 11 am to 1 pm $1,700

8900 Grist Mill Woods Ct 1 pm to 4 pm $995,000

9421 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,775,000

4296 Neitzey Pl 1 pm to 4 pm $1,850,000

3412 Wessynton Way Noon to 2 pm $799,500

9387 Warburton Ct 2 pm to 4 pm $1,049,999

3413 Sunny View Dr 1 pm to 4 pm $599,900

4112 Ferry Landing Rd 2 pm to 4 pm $863,000

8619 Gateshead Rd 2 pm to 4 pm $679,000

5117 Pole Rd 2 pm to 4 pm $565,000

22310

5743 Heritage Hill Dr 2 pm to 4 pm $455,000

4315 Elmwood Dr 2 pm to 4 pm $525,000

6727 Applemint Lane 3 pm to 5 pm $599,500

6453 Gildar St 2 pm to 4 pm $430,000

6124 Guilford Dr 1 pm to 4 pm $649,900

22312

5120 Clinton Rd 2 pm to 4 pm $719,999

4428 Park Rd 2 pm to 4 pm $849,900

22315

7281 Larrup Ct Noon to 3 pm $389,900

7211 Racepoint Way 2 pm to 4 pm $609,900

6306 Still Spring Pl 1 pm to 3 pm $799,000

ANNANDALE

22003

6424 Columbia Pike 1 pm to 4 pm $550,000

4905 Chanticleer Ave 2 pm to 4 pm $649,000

6801 Perry Penney Dr #265 2 pm to 4 pm $399,987

4402 Jayson Lane 1 pm to 4 pm $659,000

BURKE

22015

9934 Whitewater Dr 1 pm to 4 pm $435,900

9683 Poindexter Ct Noon to 3 pm $424,900

CENTREVILLE

20120

5422 Gladewright Dr 2 pm to 4 pm $550,000

14848 Lynhodge Ct 1 pm to 4 pm $335,000

5510 Sequoia Farms Dr Noon to 3 pm $594,900

5523 Virgin Rock Rd Noon to 3 pm $599,900

5233 Braywood Dr 1 pm to 4 pm $629,000

15553 Eagle Tavern Lane 1 pm to 4 pm $639,999

14515 William Carr Lane 1 pm to 3 pm $499,900

20121

7020 Ordway Rd Noon to 2 pm $1,199,900

6855 Malton Ct 1 pm to 3:30 pm $445,000

CHANTILLY

20151

15205 Philip Lee Rd 1 pm to 4 pm $499,900

3821 Chantilly Rd 2 pm to 4 pm $1,249,000

13529 Point Pleasant Dr Noon to 2 pm $575,000

13902 Poplar Tree Rd 1 pm to 3 pm $575,000

4003 Novar Dr Noon to 3 pm $499,900

15241 Sovereign Pl 1 pm to 4 pm $499,000

20152

25256 Planting Field Dr 2 pm to 4 pm $699,000

CLIFTON

20124

6830 Clifton Rd 1 pm to 4 pm $1,695,000

7212 Redlac Dr 2 pm to 4 pm $758,000

11606 Lawter Lane 1 pm to 4 pm $1,650,000

FAIRFAX

22030

4321 Hackney Coach Lane 1 pm to 4 pm $409,900

3701 Chain Bridge Rd 1 pm to 4 pm $849,000

5105 Summit Dr 2 pm to 4 pm $689,750

4137 Fountainside Lane #b001 1 pm to 4 pm $319,900

4605 Cambryar St 1 pm to 4 pm $729,000

11400 Delsignore Dr 1 pm to 4 pm $624,890

11816 Decour Ct 2 pm to 4 pm $999,000

22031

3048 Cedar Lane 2 pm to 4 pm $1,199,900

9703 Kings Crown Ct #2 1 pm to 4 pm $219,000

2987 Caribbean Ct 2 pm to 4 pm $875,000

22032

5024 Portsmouth Rd 2 pm to 4 pm $595,000

4408 Olley Lane 1 pm to 3 pm $1,450,000

10933 Adare Dr 1 pm to 4 pm $610,000

10169 Bessmer Lane 1 pm to 3 pm $649,900

4107 Virginia St Noon to 2 pm $879,888

9708 Commonwealth Blvd 3 pm to 5 pm $599,500

22033

12305 Sleepy Lake Ct Noon to 2 pm $499,000

12602 Thompson Rd 1 pm to 3 pm $1,250,000

3913 Valley Ridge Dr 1 pm to 3 pm $570,000

12201 Fairfield House Dr #607a 1 pm to 4 pm $312,000

FAIRFAX STATION

22039

8333 Argent Cir 1 pm to 3 pm $895,000

10707 Averett Dr 1 pm to 4 pm $745,000

10900 Chimney Lane 2 pm to 4 pm $649,900

FALLS CHURCH

22041

5501 Seminary Rd #409s 2 pm to 4 pm $325,000

22042

8167 Skelton Cir 2 pm to 4 pm $624,900

3039 Westfall Pl 1 pm to 4 pm $794,900

3128 Holmes Run Rd 1 pm to 4 pm $799,900

6708 Farragut Ave 2 pm to 4 pm $519,000

3103 Sleepy Hollow Rd 1 pm to 3 pm $789,900

2913 Summerfield Rd 2 pm to 4 pm $599,000

22043

7104 Eastman Dr 2 pm to 4 pm $2,292,500

7707 Trevino Lane 2 pm to 4 pm $499,900

2054 Arch Dr 1 pm to 4 pm $1,389,900

2363 Chadlington Rd 2 pm to 4 pm $1,160,000

2207 Westmoreland St 2 pm to 4 pm $1,599,900

2030 Hopewood Dr 1 pm to 4 pm $709,000

22046

444 W Broad St #427 2 pm to 4 pm $565,000

GREAT FALLS

22066

696 Bucks Lane 1 pm to 4 pm $5,799,000

10919 Shallow Creek Dr 2 pm to 4 pm $1,675,000

200 Deepwoods Dr 1 pm to 4 pm $1,085,000

796 Sherlin Lane 2 pm to 4 pm $1,300,000

1051 Kelso Rd 1 pm to 4 pm $2,549,000

10020 Windy Hollow Rd 2 pm to 4 pm $1,620,000

9912 Hessick Ct 2 pm to 4 pm $1,428,500

11930 Holly Branch Ct 2 pm to 4 pm $799,900

9028 Weant Dr Noon to 2 pm $974,900

10410 Patrician Woods Court 2 pm to 4 pm $1,095,000

9193 Ripple Brook Rd 2 pm to 4 pm $1,599,000

9701 Arnon Chapel Rd 2 pm to 4 pm $1,549,900

10725 Falls Pointe Dr 1 pm to 4 pm $1,399,000

10608 Dogwood Farm Lane 1 pm to 4 pm $1,399,000

9715 Locust Hill Dr 1 pm to 4 pm $785,000

HERNDON

20170

12112 Eddyspark Dr 2 pm to 4 pm $679,000

509 Dakota Dr 1 pm to 4 pm $389,900

1140 Bandy Run Rd 1 pm to 4 pm $685,000

1317 Grant St 1 pm to 4 pm $595,950

802 Vine St 1 pm to 4 pm $789,900

12001 Sugarland Valley Dr 2 pm to 4 pm $775,000

11691 Caris Glenne Dr 1 pm to 4 pm $1,035,000

12215 Jonathons Glen Way 2 pm to 4 pm $1,099,000

894 Station St Noon to 3 pm $1,099,000

1179 Cypress Tree Pl 1 pm to 4 pm $409,900

20171

13424 Alfred Mill Ct 1 pm to 4 pm $875,000

2654 Logan Wood Dr 1 pm to 3 pm $571,900

12408 Macao Ct 2 pm to 4 pm $959,000

LORTON

22079

10527 Anita Dr 2 pm to 4 pm $649,900

8980 Fascination Ct #415 1 pm to 3 pm $425,000

5812 Oak Grove St 1 pm to 4 pm $829,900

9114 Furey Rd 1 pm to 4 pm $515,000

MCLEAN

22101

1909 Macarthur Dr 2 pm to 4 pm $2,895,000

6448 Divine St 1 pm to 3 pm $1,880,000

6803 Dillon Ave 2 pm to 4 pm $1,795,888

6020 Woodland Ter 2 pm to 4 pm $2,495,000

6333 Old Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $3,349,000

737 Ridge Dr 2 pm to 4 pm $1,325,000

7127 Thrasher Rd 1 pm to 3 pm $2,100,000

6000 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,099,000

6456 Linway Ter 2 pm to 4 pm $2,395,000

7002 River Oaks Dr 2 pm to 4 pm $1,139,010

6903 Lupine Lane 1 pm to 4 pm $3,698,000

1352 Pine Tree Rd 1 pm to 4 pm $2,795,000

7016 Churchill Rd 1 pm to 4 pm $2,149,999

1528 Wrightson Dr 1 pm to 4 pm $1,775,000

1814 Chesterfield Pl 1 pm to 4 pm $1,749,250

1746 Great Falls St 2 pm to 4 pm $975,000

6304 N Kensington St 1 pm to 4 pm $1,750,000

1319 Calder Rd 1 pm to 3 pm $2,450,000

1533 Cedar Ave 1 pm to 4 pm $875,000

6014 Chesterbrook Rd 2 pm to 4 pm $1,045,000

6800 Fleetwood Rd #203 1 pm to 4 pm $299,900

7117 Matthew Mills Rd 1 pm to 4 pm $2,450,000

1322 Round Oak Ct 1 pm to 4 pm $1,049,000

6502 Divine St 1 pm to 4 pm $1,499,000

22102

1113 Laurelwood Dr 2 pm to 4 pm $1,299,000

1049 Brook Valley Lane 2 pm to 4 pm $3,200,000

7309 Linganore Ct 1 pm to 4 pm $1,500,000

1006 Bryan Pond Court 2 pm to 4 pm $1,985,000

1314 Elsinore Ave 2 pm to 4 pm $1,099,900

1360 Snow Meadow Lane 1 pm to 4 pm $899,900

1505 Lincoln Way #304 Noon to 2 pm $369,000

914 Helga Pl 1 pm to 4 pm $1,899,900

8702 Old Dominion Dr 1 pm to 4 pm $1,575,000

1188 Windrock Dr 2 pm to 4 pm $1,828,000

1297 Scotts Run Rd 2 pm to 4 pm $1,425,000

7805 Grovemont Dr 2 pm to 4 pm $2,495,000

8220 Crestwood Heights Dr #1814 12:30 pm to 4:30 pm $1,498,000

OAK HILL

20171

12400 Macao Ct 1 pm to 3 pm $999,990

OAKTON

22124

2710 Clarkes Landing Dr 1 pm to 3 pm $798,500

10672 Oakton Ridge Ct 1 pm to 4 pm $899,000

10304 Cherry Blossom Ct 1 pm to 4 pm $499,000

3414 Valewood Dr 1 pm to 3 pm $724,500

11256 Waples Mill Rd 1 pm to 3 pm $1,299,000

2705 Valestra Cir 1 pm to 4 pm $899,900

11108 Deville Estates Dr 1 pm to 4 pm $1,398,000

11621 Ayreshire Rd 2 pm to 4 pm $670,000

3111 Windsong Dr 2 pm to 4 pm $1,599,900

10225 Valentino Dr #7212 10 am to Noon $1,600

12020 Wayland St 1 pm to 3 pm $889,900

2807 Rifle Ridge Rd 1 pm to 3 pm $799,900

2776 Thaxton Lane 1 pm to 3 pm $714,900

11104 Prince Edward Ct 1 pm to 4 pm $1,499,999

2900 Taj Dr 1 pm to 3 pm $899,000

RESTON

20190

11489 Waterview Cluster Noon to 3 pm $649,900

11800 Sunset Hills Rd #1020 2 pm to 4 pm $619,990

1634 Oak Spring Way 1 pm to 4 pm $500,000

11268 Fairwind Way 1 pm to 4 pm $579,900

12000 Taliesin Pl #15 2 pm to 4 pm $349,900

20191

12387 Copenhagen Ct 2 pm to 4 pm $649,000

2217-H Lovedale Lane #209a 1 pm to 4 pm $292,900

1942 Lakeport Way 1 pm to 4 pm $640,000

11770 Sunrise Valley Dr #126 1 pm to 3 pm $345,000

11005 Birdfoot Ct 1 pm to 4 pm $925,000

20194

1651 Cedar Hollow Way 1 pm to 3 pm $635,000

1225 Woodbrook Ct Noon to 2 pm $690,000

SPRINGFIELD

22150

6409 Inwood Dr 2 pm to 4 pm $519,000

6831 Cabin John Rd 1 pm to 3 pm $469,990

22151

5221 Dalton Rd 1 pm to 4 pm $879,000

22152

6008 Nassau Dr 2 pm to 4 pm $670,000

6610 Jenny Dee Pl 1 pm to 4 pm $599,000

6003 Stoneygate Ct 1 pm to 4 pm $473,000

22153

7321 Jenna Rd 1 pm to 3 pm $599,000

8406 Cedar Falls Ct 2 pm to 4 pm $330,000

VIENNA

22027

2374 Jawed Pl 1 pm to 4 pm $1,050,000

22180

118 Kingsley Rd SW 1 pm to 4 pm $2,049,000

2651 Park Tower Dr #113 2 pm to 4 pm $539,000

315 Windover Ave NW 2 pm to 4 pm $1,850,000

1110 Cottage St SW 2 pm to 4 pm $719,000

22181

2702 Chanbourne Way 1 pm to 3 pm $749,999

2730 Chain Bridge Rd 2 pm to 4 pm $1,199,000

2688 Salem Oak Lane 11 am to 5 pm $1,399,000

9480 Virginia Center Blvd #411 2 pm to 4 pm $415,000

22182

9732 Middleton Ridge Rd 1 pm to 3 pm $1,169,500

7906 Tyson Oaks Cir 2 pm to 4 pm $562,000

2150 Westglen Ct 1 pm to 4 pm $1,099,000

8186 Madrillon Oaks Ct 2 pm to 4 pm $1,169,000

1682 Hunting Crest Way 1 pm to 4 pm $1,595,000

9814 Fosbak Dr 1 pm to 4 pm $838,900

9539 Noory Ct 2 pm to 4 pm $1,486,000

FAUQUIER COUNTY

BEALETON

22712

11207 Wolfe Ct 1 pm to 3:30 pm $339,000

MARSHALL

20115

9626 Sherburne Farm Rd 2 pm to 4 pm $750,000

THE PLAINS

20198

6463 Main St Noon to 3 pm $799,900

WARRENTON

20186

7019 Woodley Heights Dr 1 pm to 4 pm $315,000

9108 James Madison Hwy 1 pm to 4 pm $399,900

225 Winchester St Noon to 2 pm $649,000

20187

5952 Whippoorwill Dr 2 pm to 4 pm $549,900

4490 Corral Rd Noon to 3 pm $600,000

7353 Kathryn Lane 1 pm to 4 pm $509,800

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

42031 Kudu Ct 3 pm to 5 pm $687,500

23941 Mill Wheel Pl 1 pm to 4 pm $879,900

39505 Stonestreet Farm Lane Noon to 3 pm $849,990

39926 New Rd 2 pm to 4 pm $1,399,999

41924 Visionary Ct 2 pm to 4 pm $579,900

24072 Old Carolina Rd 1 pm to 4 pm $719,900

24966 Greengage Pl 1 pm to 4 pm $765,000

ASHBURN

20147

44247 Oldetowne Pl Noon to 3 pm $899,950

20210 Hidden Creek Ct 1 pm to 4 pm $715,000

43877 Laburnum Sq 1 pm to 4 pm $399,900

21124 Crocus Ter 2 pm to 4 pm $440,000

44459 Maltese Falcon Square Sq 1 pm to 4 pm $494,000

44052 Aberdeen Ter 2 pm to 4 pm $379,900

21076 Carthagena Ct 1 pm to 4 pm $814,900

43341 Greyswallow Ter 2 pm to 4 pm $339,900

20630 Hope Spring Ter #103 1 pm to 3 pm $229,000

45023 Graduate Ter 11 am to 1 pm $539,500

20148

22146 Winter Lake Ct 1 pm to 3 pm $869,900

BRAMBLETON

23008 White Ibis Dr 2 pm to 4 pm $690,000

23068 Pecos Lane 1 pm to 4 pm $750,000

42245 Marble Canyon Ter Noon to 2 pm $695,000

HILLSBORO

20132

13981 Spring Zephyr Ct 1 pm to 4 pm $550,000

LEESBURG

20175

1702 Gray Shale Ter 2 pm to 4 pm $709,900

120 Balch Springs Cir SE 1 pm to 3 pm $595,000

101 Fort Evans Rd SE #b 1 pm to 4 pm $185,000

617 Stribling Ct SW 1 pm to 4 pm $685,000

339 Whipp Dr SE 12:30 pm to 2 pm $615,000

19355 Wrenbury Lane 1 pm to 4 pm $759,900

620 York Lane SE 1 pm to 4 pm $349,900

710 Wage Dr SW 1 pm to 4 pm $519,990

419 Kornblau Ter SE 1 pm to 3 pm $799,900

20176

1613 Chickasaw Pl NE 1 pm to 3 pm $585,000

42121 Glynn Tarra Pl 1 pm to 3 pm $714,000

18693 Potomac Station Dr Noon to 2 pm $569,000

19119 Eagle Mine Ter 2 pm to 4 pm $2,699

18700 Riverlook Ct 1 pm to 3 pm $1,175,000

327 Old Waterford Rd NW 1 pm to 4 pm $650,000

42001 Raspberry Dr 1 pm to 4 pm $839,500

43129 Lucketts Rd Noon to 3 pm $850,000

13791 James Monroe Hwy Noon to 2 pm $429,900

42973 Mill Race Ter 1 pm to 4 pm $495,000

43493 Millwright Ter 1 pm to 4 pm $658,000

43817 Riverpoint Dr Noon to 4 pm $779,000

43537 Michigan Sq #rs2 2 pm to 4 pm $599,000

43055 Waters Overlook Ct 2 pm to 4 pm $784,900

720 Southview Pl NE 1 pm to 3 pm $534,900

42077 Trengwinton Pl 2 pm to 4 pm $715,000

LOVETTSVILLE

20180

37865 Stevens Rd 2 pm to 4 pm $549,989

MIDDLEBURG

20117

22941 Foxcroft Rd 1 pm to 4 pm $4,425,000

PURCELLVILLE

20132

404 Falls Chapel Ct 1 pm to 3 pm $537,000

37974 Highland Farm Pl 1 pm to 3 pm $769,900

38012 Highland Farm Pl 1 pm to 3 pm $849,900

ROUND HILL

20141

16901 Evening Star Dr 1 pm to 3 pm $539,000

STERLING

20164

46888 Ducksprings Way 2 pm to 4 pm $694,900

46870 Loblolly Ct 1 pm to 3 pm $697,000

44 Howard Pl 1 pm to 3 pm $327,900

20165

46516 Hollymead Pl 1 pm to 3 pm $560,000

47426 Riverbank Forest Pl 1 pm to 3 pm $795,000

306 Sinegar Pl 1 pm to 4 pm $1,150,000

46206 Wales Ter 1 pm to 4 pm $425,000

20529 Ashley Ter 1 pm to 4 pm $455,000

20166 Redrose Dr 1 pm to 4 pm $824,800

20166

21983 Manning Sq 2 pm to 4 pm $389,900

22890 Eileen Sq Noon to 3 pm $498,000

22903 Adelphi Ter 2 pm to 4 pm $429,900

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

12590 Garry Glen Dr Noon to 3 pm $514,000

10053 Bonnykelly Ct 1 pm to 4 pm $539,900

10170 Elgin Way 2 pm to 4 pm $385,000

10202 Moss Tower Pl 1 pm to 4 pm $490,000

11912 Ricketts Battery Dr 2 pm to 4 pm $559,800

10306 Spring Iris Dr 1 pm to 3 pm $565,000

CATHARPIN

20143

4860 Sudley Rd Noon to 2 pm $799,000

DUMFRIES

22025

15223 Streamside Ct 1 pm to 4 pm $290,500

22026

2192 Potomac River Blvd Noon to 2 pm $759,900

2451 Conqueror Ct 1 pm to 4 pm $524,900

16837 Toms River Loop 1 pm to 3 pm $289,900

2763 Myrtlewood Dr 1 pm to 4 pm $599,999

GAINESVILLE

20155

7237 Bladen Pl Noon to 3 pm $549,900

8104 Cerromar Way 1 pm to 3 pm $382,950

13605 Rockingham Lane #52h Noon to 2 pm $375,000

7402 Brunson Cir #5j 1 pm to 3 pm $319,900

7032 Rogue Forest Lane Noon to 3 pm $339,933

14260 Hunters Run Way Noon to 2 pm $379,500

13923 Real Quite Ct 1 pm to 4 pm $534,900

HAYMARKET

20169

4008 Latham Dr Noon to 3 pm $425,000

6005 Smooth Stone Pl 1 pm to 3 pm $515,000

3936 Clifton Manor Pl Noon to 3 pm $980,000

5903 Tulloch Spring Ct 11:45 am to 1:45 pm $599,898

5608 Solheim Cup Dr 2 pm to 4 pm $549,900

14842 Ashby Oak Ct 1 pm to 4 pm $669,990

6052 Dunnbrook Ter 1 pm to 3 pm $498,000

MANASSAS

20109

7817 Flager Cir 1 pm to 4 pm $310,000

10702 Meadow Grove Ct Noon to 3:30 pm $249,990

20110

9101 Main St 1 pm to 3 pm $362,000

20111

7572 Cregger Lane Noon to 3 pm $499,500

6587 Davis Ford Rd 1 pm to 4 pm $489,900

20112

13709 Van Doren Rd 2 pm to 4 pm $379,995

12502 Basswood Dr 1 pm to 3 pm $415,000

MANASSAS PARK

20111

9213 William St 1 pm to 4 pm $549,000

9410 Primrose Lane 11 am to 2 pm $509,900

MONTCLAIR

22025

15712 Renton Ct 1 pm to 5 pm $499,500

NOKESVILLE

20181

3482 Fran Dr Noon to 2 pm $609,900

TRIANGLE

22172

3345 Dondis Creek Dr 1 pm to 4 pm $585,000

WOODBRIDGE

22191

16651 Danridge Manor Dr 1 pm to 3 pm $440,000

16221 Catenary Dr 1 pm to 3:30 pm $465,900

14429 Village Dr 1 pm to 4 pm $245,000

16654 Bolling Brook Ct 1 pm to 3 pm $429,999

14750 Arizona Ave Noon to 2 pm $319,000

1407 Indiana Ave 1 pm to 3 pm $299,000

22192

3072 Shagwood Ct 1 pm to 2:30 pm $439,900

2558 Fox Ridge Ct #39 1 pm to 4 pm $184,900

4785 Grand Masters Way 1 pm to 4 pm $699,900

12225 Seaford Ct 1 pm to 3 pm $349,999

12802 Frontier Lane 1 pm to 3 pm $275,000

11019 Bacon Race Rd 1 pm to 4 pm $989,000

2769 Noble Fir Ct 1 pm to 4 pm $487,000

22193

4406 Kentland Dr 1 pm to 4 pm $345,900

5271 Sudberry Lane 1 pm to 3 pm $349,900

5432 Quaint Dr 1 pm to 4 pm $700,000

5272 Quebec Pl Noon to 3 pm $525,000

4951 Lambsgate Lane 1 pm to 3 pm $250,000

15070 Ardmore Loop 2 pm to 4 pm $349,900

15013 Cardin Pl 1 pm to 4 pm $265,000

13318 Hillendale Dr 1 pm to 4 pm $315,000

4701 Kilburn Pl 2 pm to 4 pm $385,000

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

25 Washington And Lee Blvd 1 pm to 3 pm $380,000

41 Orchid Lane 2 pm to 4 pm $409,900

87 Glacier Way 2 pm to 4 pm $349,900

2714 Brooke Rd 11 am to 1 pm $489,900

32 Monument Dr 1 pm to 3 pm $549,999

1104 Columbus Dr 1 pm to 3 pm $394,900

22556

88 Boundary Dr 11 am to 3 pm $297,000

132 Chriswood Lane 1 pm to 3 pm $797,000

16 Winning Colors Rd 1 pm to 3 pm $599,999

22 Ash Lane 3 pm to 5 pm $324,901

2890 Mountain View Rd 1 pm to 4 pm $309,950